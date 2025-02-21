บล็อก ClickUp

วิธีทำให้กระบวนการวิจัยการตลาดง่ายขึ้นเพื่อความสำเร็จ

21 กุมภาพันธ์ 2568

Netflix ยังคงให้ความสนใจอย่างมากในการทราบว่าคุณดูอะไรบนแพลตฟอร์มของพวกเขา

ทีม Consumer Insight ของพวกเขาส่งแบบสำรวจ, วิเคราะห์การสนทนาบนสื่อสังคมออนไลน์, ทำการสัมภาษณ์ผู้ใช้,และแม้กระทั่งวัดการตอบสนองทางกายภาพของผู้ชม(ชีวมิติ) เพื่อเข้าใจว่าพวกเขามีปฏิกิริยาอย่างไรต่อเนื้อหา

จากการศึกษาข้อมูลนี้ พวกเขาประเมินว่าผู้คนชอบรายการใดและเพราะเหตุใด เป้าหมายคือการปรับปรุงประสบการณ์ Netflix ของทุกคนและรักษาความเป็นผู้นำเหนือแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งอื่นๆ

คุณยังสามารถทำเช่นนี้ได้สำหรับธุรกิจของคุณ และกลายเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภค หรือก้าวล้ำหน้าคู่แข่ง—อาจถึงขั้นบรรลุทั้งสองอย่างเลยก็ได้!

อ่านบล็อกโพสต์นี้และเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการวิจัยตลาด วิธีการจัดระเบียบกระบวนการวางแผนการตลาดของคุณ และสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณไม่ทำ

⏰สรุป 60 วินาที

  • การวิจัยการตลาดเกี่ยวข้องกับการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาด พฤติกรรมของลูกค้า และพลวัตของอุตสาหกรรม เพื่อช่วยในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
  • การเข้าใจตลาดเป้าหมายเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการลดความเสี่ยง การระบุโอกาส การปรับปรุงกลยุทธ์ การรักษาความสามารถในการแข่งขัน และการรับประกันความพึงพอใจของลูกค้า
  • เพื่อเริ่มต้นการทำการวิจัยตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ระบุปัญหาหรือโอกาสที่สำคัญ เช่น การเข้าใจความต้องการของลูกค้า หรือการประเมินความภักดีต่อแบรนด์ และกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัยให้ชัดเจน
  • จากนั้น, ให้สรุปวิธีการวิจัยของคุณ (การวิจัยเบื้องต้นหรือการวิจัยทุติยภูมิ), กำหนดกลุ่มเป้าหมาย, กำหนดกรอบเวลาและงบประมาณ, และเลือกเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณ
  • ใช้เครื่องมือเช่นClickUpForms เพื่อรวบรวมคำตอบแบบสอบถามและข้อเสนอแนะ, ทำให้ข้อมูลมีความเกี่ยวข้องและสามารถนำไปใช้ได้
  • สร้างภาพข้อมูลแนวโน้ม สร้างรายงาน และแบ่งปันผลการค้นพบกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อความโปร่งใสและประสิทธิภาพ ClickUp Dashboards เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการทำสิ่งนี้
  • สุดท้าย นำข้อมูลเชิงลึกไปปรับปรุงกลยุทธ์การตลาด ตรวจสอบการพัฒนาคุณสมบัติ และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน
  • ในขณะที่คุณดำเนินกระบวนการนี้ ให้จัดการกับปัญหาต่าง ๆ เช่น ข้อมูลกระจัดกระจาย ข้อมูลล้นเกิน อคติ และคำถามวิจัยที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ด้วยแนวทางแก้ไขที่บูรณาการอย่างครบถ้วน
  • ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตการวิจัยตลาดของ ClickUp และฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านการวิจัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น, อัตโนมัติงานต่างๆ, และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน

การวิจัยการตลาดคืออะไร?

การวิจัยการตลาดหมายถึงการรวบรวม วิเคราะห์ และตีความข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาด พฤติกรรมของลูกค้า คู่แข่งขัน และพลวัตของอุตสาหกรรม การวิจัยการตลาดช่วยให้ธุรกิจเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของตน ระบุโอกาส หาทางแก้ปัญหา และตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

โดยสรุป กระบวนการวิจัยการตลาดทำงานดังนี้:

  • กำหนดปัญหาหรือวัตถุประสงค์
  • ออกแบบกระบวนการวิจัยและวางแผน
  • รวบรวมข้อมูลจากการสำรวจออนไลน์, การสัมภาษณ์, กลุ่มสนทนา, หรือเครื่องมือวิจัยอื่น ๆ
  • วิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้ระหว่างกระบวนการวิจัย
  • นำข้อมูลเชิงลึกไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด

ทำไมการวิจัยการตลาดจึงมีความสำคัญ?

ลองจินตนาการว่าคุณกำลังเปิดร้านกาแฟ การวิจัยตลาดจะช่วยให้คุณทราบว่ากลุ่มเป้าหมายที่ชื่นชอบกาแฟของคุณมักจะไปอยู่ที่ไหน และพวกเขายินดีจ่ายเท่าไหร่สำหรับกาแฟของพวกเขา การวิจัยตลาดจะมอบความรู้และความเข้าใจให้กับธุรกิจเพื่อให้สามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูล ลดความเสี่ยง และใช้ประโยชน์จากโอกาสต่างๆ ได้

นี่คือเหตุผลว่าทำไมมันถึงมีความสำคัญ:

  • การเข้าใจตลาดเป้าหมาย: รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความรู้สึกของลูกค้า, ความชอบ, ปัญหาที่พบ, และพฤติกรรมของพวกเขา และปรับแต่งสินค้าหรือบริการของคุณให้ตรงกับความต้องการของพวกเขา
  • การลดความเสี่ยงทางธุรกิจ: ลดความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนเปิดตัวสินค้าใหม่, เข้าสู่ตลาดใหม่, หรือเปลี่ยนกลยุทธ์ของคุณ
  • การระบุโอกาสทางการตลาด: วิจัยและค้นหาแนวโน้ม ช่องว่าง และโอกาสในตลาดเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจที่ดีขึ้น
  • ปรับปรุงกลยุทธ์การตลาด: ปรับปรุงแผนการตลาดและกลยุทธ์ของคุณด้วยวิธีการเก็บข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อการมีส่วนร่วม การกำหนดเป้าหมาย และผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีขึ้น
  • การรักษาความสามารถในการแข่งขัน: ติดตามคู่แข่ง เทคโนโลยีใหม่ ๆ และความชอบของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่อรักษาตำแหน่งทางการตลาดของคุณ
  • สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า: ติดตามความคิดเห็นและระดับความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อทำการปรับปรุงที่จำเป็นและยกระดับประสบการณ์โดยรวม

วิธีทำให้กระบวนการวิจัยการตลาดง่ายขึ้น

ตามความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม 85% การสำรวจออนไลน์เป็นหนึ่งในวิธีการวิจัยเชิงปริมาณที่ใช้มากที่สุด สำหรับกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ การสัมภาษณ์เชิงลึกออนไลน์ผ่านเว็บแคม (34%) และการสนทนากลุ่มออนไลน์ผ่านเว็บแคม (28%) เป็นที่นิยม

โดยทั่วไปแล้ว นักวิจัยตลาดมักพึ่งพาเครื่องมือแยกต่างหากสำหรับการจัดการโครงการ การรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ แต่ClickUpได้รวมกระบวนการเหล่านี้ไว้ในที่ทำงานแบบรวมศูนย์

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการการตลาดของ ClickUp
สร้างและดำเนินแผนการตลาดของคุณด้วยซอฟต์แวร์การจัดการโครงการการตลาดของ ClickUp

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการการตลาดโดย ClickUpช่วยให้คุณสามารถโฮสต์กระบวนการทำงานวิจัยข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณได้ในแพลตฟอร์มเดียว นอกจากนี้ยังขยายไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูลและการรายงานอีกด้วย มันรวมการวางแผนแคมเปญ การสร้างเนื้อหาด้วย AI พื้นที่ทำงานร่วมกัน และแดชบอร์ดวิเคราะห์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทางการตลาดของคุณ—โดยไม่ต้องพึ่งพาเครื่องมือที่แยกส่วนและกระจัดกระจาย

ทัศนคติของเราคือ 'ถ้าไม่มีใน ClickUp ก็ไม่มีอยู่จริง' ดังนั้นในปัจจุบันนี้จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกกิจกรรมทางการตลาดจะต้องถูกป้อนเข้าไปใน ClickUp ซึ่งจะสามารถมองเห็นได้โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน

📮ClickUp Insight: ทีมที่มีประสิทธิภาพต่ำมีแนวโน้มที่จะใช้เครื่องมือมากกว่า 15 ชิ้นถึง 4 เท่า ในขณะที่ทีมที่มีประสิทธิภาพสูงยังคงรักษาประสิทธิภาพโดยการจำกัดเครื่องมือของพวกเขาไว้ที่เก้าแพลตฟอร์มหรือน้อยกว่า แล้วการใช้แพลตฟอร์มเดียวล่ะ?

ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUpนำงาน โครงการ เอกสาร วิกิ การแชท และการโทรของคุณมารวมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมใช้งานแล้วหรือยัง? ClickUp ทำงานได้กับทุกทีม ทำให้งานมองเห็นได้ชัดเจน และช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ ในขณะที่ AI จัดการส่วนที่เหลือ

มาทำความเข้าใจวิธีการสร้างกระบวนการวิจัยตลาดในห้าขั้นตอน (และที่ ClickUp สามารถสนับสนุนได้):

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดปัญหาหรือโอกาส

👀 คุณรู้หรือไม่? โคคา-โคล่าได้เปลี่ยนสูตรที่มีอายุ 99 ปีในปี 1985โดยใช้เงินประมาณ 34.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐในกลยุทธ์การตลาดและการส่งเสริมการขาย อย่างไรก็ตาม พวกเขาไม่ได้คำนึงถึงความผูกพันทางอารมณ์ของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์ ซึ่งนำไปสู่การวิจารณ์ในเชิงลบอย่างท่วมท้น และทำให้พวกเขาต้องกลับไปใช้สูตรคลาสสิกภายในสองเดือน

การทำการวิจัยการตลาดที่ครอบคลุมมากกว่าแค่ความชอบในรสชาติและพิจารณาถึงความภักดีต่อแบรนด์ (ความผูกพันทางอารมณ์) อาจช่วยให้พวกเขาหลีกเลี่ยงสถานการณ์นี้ได้ แบรนด์ไม่เข้าใจกลุ่มเป้าหมายและความผูกพันของพวกเขาต่อสูตรคลาสสิก ซึ่งนำไปสู่การทำให้ลูกค้าห่างเหิน

เพื่อหลีกเลี่ยงการทำผิดพลาดเช่นเดียวกับโคคา-โคล่า ให้ถามตัวเองด้วยคำถามสามข้อนี้ และกำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย:

1. จุดที่สร้างความเจ็บปวดให้ฉันมากที่สุดคืออะไร?

วิเคราะห์ข้อจำกัดของธุรกิจของคุณ คุณจำเป็นต้องระบุพื้นที่สำคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของแบรนด์และทำให้เกิดช่องว่างเพื่อความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

2. เงินที่ฉันกำลังสูญเสียไปเพราะข้อจำกัดเหล่านี้คุ้มค่าหรือไม่?

การทำการวิจัยตลาดอาจมีค่าใช้จ่ายสูง ประเมินความสูญเสียของคุณและพิจารณาว่าคุณควรลงทุนในการศึกษาอย่างละเอียดเกี่ยวกับประสิทธิภาพของแบรนด์ การวิเคราะห์คู่แข่ง กลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ หรือไม่

3. ผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการวิจัยนี้คืออะไร?

ชี้แจงเป้าหมายสุดท้ายของคุณให้ชัดเจน ไม่ว่าคุณต้องการปรับปรุงกระบวนการ, เปิดตัวสินค้าใหม่, ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การกำหนดราคา, หรือทำสิ่งอื่น ๆ ให้วางแผนผลลัพธ์ที่คุณต้องการ

ขั้นตอนที่ 2: พัฒนาแผนการวิจัยการตลาดของคุณ

หลังจากกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัยของคุณแล้ว ถึงเวลาที่จะร่างแผนการวิจัยตลาดของคุณ มาแบ่งกระบวนการออกเป็นสี่ขั้นตอน:

1. ระบุวิธีการวิจัย

ตัดสินใจว่าคุณต้องการรวบรวมข้อมูลอย่างไร สามารถเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (เพื่อทำความเข้าใจปัญหาที่ยังไม่ชัดเจน) หรือการวิจัยเชิงสรุป (เพื่อแก้ปัญหาที่ระบุไว้แล้ว)

นำสองวิธีนี้ไปใช้ หรือเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งที่เหมาะกับคุณมากกว่า:

  • การวิจัยเบื้องต้น: รวบรวมข้อมูลใหม่ผ่านการสำรวจ, การสัมภาษณ์, กลุ่มสนทนา, หรือการสังเกตการณ์
  • การวิจัยทุติยภูมิ: ใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้ว เช่น รายงานอุตสาหกรรม การศึกษาตลาด และการวิเคราะห์คู่แข่ง

💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ควรเริ่มต้นด้วยข้อมูลทุติยภูมิเพื่อให้ได้ภาพรวมและระบุแนวโน้มของตลาด จากนั้นจึงติดตามด้วยการวิจัยปฐมภูมิเพื่อข้อมูลเชิงลึกเฉพาะ การวิจัยที่ได้ผลดีที่สุดมักผสมผสานทั้งสองวิธีเข้าด้วยกัน

2. กำหนดกลุ่มเป้าหมายของคุณ

ระบุว่าคุณกำลังวิจัยใคร และคุณกำลังขยายฐานลูกค้าของคุณหรือไม่

ปัจจัยสำคัญ: ข้อมูลประชากร (อายุ, เพศ, รายได้), สถานที่ตั้ง, พฤติกรรมการซื้อ, หรือความชอบ

ตัวอย่าง: ขณะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ดูแลผิวใหม่สำหรับผิวชาวอินเดีย ให้กำหนดเพศ กลุ่มรายได้ ปัญหาผิว เป็นต้น ที่คุณกำลังมุ่งเป้าหมาย เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของคุณสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด

3. วางแผนไทม์ไลน์และงบประมาณ

แบ่งแผนของคุณออกเป็นระยะ ๆ และกำหนดเส้นตายที่ชัดเจนสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ และการนำไปใช้

จัดสรรงบประมาณล่วงหน้าสำหรับเครื่องมือซอฟต์แวร์ (ถ้ามี) สิ่งจูงใจสำหรับผู้เข้าร่วม และแอปพลิเคชันวิจัยจากบุคคลที่สาม

4. เลือกเครื่องมือการเก็บข้อมูลของคุณ

ออกแบบชุดเครื่องมือเพื่อเตรียมรายงานการวิจัยตลาดของคุณ คุณสามารถสลับใช้งานระหว่างซอฟต์แวร์หลายตัวหรือใช้แม่แบบการวิจัยตลาดเพื่อลดความซับซ้อนของกระบวนการโดยอัตโนมัติการทำงานวิจัยที่ซับซ้อน

ตัวอย่างเช่น แบบฟอร์มการวิจัยตลาดของ ClickUpได้ถูกออกแบบมาเพื่อธุรกิจทุกขนาด คุณสมบัติของมัน เช่น การติดตามงาน, ระบบการทำงานอัตโนมัติ, และมุมมองที่กำหนดเอง ช่วยให้คุณรวบรวม, จัดระเบียบ, และวิเคราะห์ข้อมูลตลาดได้

ไม่ว่าคุณจะกำลังระบุความต้องการของลูกค้า ประเมินคู่แข่ง หรือวางแผนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ระบบนี้จะช่วยจัดระเบียบทุกขั้นตอน ประหยัดเวลา และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

เทมเพลตการวิจัยตลาด ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ทำให้ทุกแง่มุมของการวิจัยการตลาดง่ายขึ้นและขับเคลื่อนการตัดสินใจด้วยข้อมูลด้วยเทมเพลตการวิจัยตลาดของ ClickUp

นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้กับเทมเพลตนี้:

  • จัดระเบียบข้อมูลการวิจัยตลาดทั้งหมดของคุณ เช่น ผลการสำรวจ ข้อเสนอแนะจากลูกค้า และการวิเคราะห์คู่แข่ง ไว้ในที่เดียว
  • ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น 'ประเภทการวิจัยตลาด' และ 'เทคนิคการเก็บข้อมูล' เพื่อจัดหมวดหมู่ข้อมูลของคุณสำหรับการค้นหาและกรองที่ง่ายขึ้น
  • แยกแยะโครงการวิจัยที่ซับซ้อนออกเป็นงานย่อยที่สามารถจัดการได้ และมอบหมายให้กับสมาชิกในทีม
  • ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของ ClickUpเพื่อส่งแบบสำรวจและคำเตือน ช่วยประหยัดเวลาพร้อมรับประกันความครอบคลุมอย่างครบถ้วน
  • เตรียมรายงานโดยละเอียดที่สรุปผลการวิจัยและกลยุทธ์ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้

ขั้นตอนที่ 3: รวบรวมข้อมูลและข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

บริษัทต่างๆ รวบรวมข้อมูลประชากรของลูกค้า ความชอบ พฤติกรรมการซื้อ และแนวโน้มของตลาด เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นในการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน และปรับปรุงกลยุทธ์ของตน

ClickUp Formsมอบวิธีการที่มีโครงสร้างและปรับแต่งได้ในการรวบรวมคำตอบแบบสำรวจ ข้อเสนอแนะ และข้อมูลอื่น ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่คุณรวบรวมมีความเกี่ยวข้องและสามารถนำไปใช้ได้จริง

ClickUp Forms: กระบวนการวิจัยการตลาด
ใช้ตรรกะเงื่อนไขในแบบฟอร์ม ClickUp เพื่อจัดระเบียบข้อเสนอแนะภายใน

ด้วยแบบฟอร์ม คุณสามารถ:

  • แปลงคำตอบเป็นงาน: แปลงการส่งแบบฟอร์มให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ภายในกระบวนการทำงานโดยอัตโนมัติ
  • ใช้ตรรกะเงื่อนไข: ปรับแต่งแบบฟอร์มสำหรับการสำรวจ, ข้อเสนอแนะ, หรือคำขอด้วยตรรกะเงื่อนไขเพื่อการเก็บข้อมูลที่แม่นยำ
  • จัดการการส่งต่อ: มอบหมายงานโดยตรงให้กับทีมที่เกี่ยวข้องตามข้อมูลที่กรอกในแบบฟอร์ม
  • เปิดใช้งานการจับข้อมูลแบบไดนามิก: ใช้ตรรกะเงื่อนไขเพื่อปรับคำถามและรับรองการตอบสนองที่ถูกต้องและเกี่ยวข้อง
  • ประหยัดเวลาด้วยระบบอัตโนมัติ: อัตโนมัติการกระจายข้อมูลและการสร้างงานเพื่อลดการทำงานด้วยตนเอง

คุณยังสามารถใช้ClickUp Brain— โซลูชัน AI ของ ClickUp เพื่อสร้างคำถามแบบสำรวจที่ตรงเป้าหมายโดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบริบทจากงาน เอกสาร และความรู้ของบริษัทที่เก็บไว้ใน ClickUp

ClickUp Brain: กระบวนการวิจัยการตลาด
ใช้ ClickUp Brain เพื่อสร้างคำถามแบบสำรวจเพื่อทราบความชอบของลูกค้า, แนวโน้มของตลาด, และอื่น ๆ

สามารถพัฒนาคำถามแบบสำรวจเพื่อรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับความชอบของลูกค้า จุดที่ประสบปัญหา หรือคำขอฟีเจอร์ใหม่ ๆ ได้ นอกจากนี้ยังสามารถสรุปคำตอบ ระบุแนวโน้มสำคัญ และนำเสนอข้อแนะนำเชิงปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ เพื่อช่วยปรับปรุงการตัดสินใจสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด หรือทีมที่ดูแลประสบการณ์ของลูกค้า

โดยสรุป ClickUp Brain ช่วยลดความพยายามและเวลาที่ใช้ในการเตรียมแบบสำรวจและการวิเคราะห์ข้อมูล

เรียนรู้วิธีการมากมายที่ AI สามารถช่วยปรับปรุงการตลาดของคุณได้ในวิดีโออธิบายสั้น ๆ ของเรา:

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: เมื่อผู้คนได้รับไวน์ชนิดเดียวกันแต่มีป้ายราคาต่างกัน สมองของพวกเขาจะแสดงความสุขมากขึ้นเมื่อดื่มไวน์ที่มีราคาแพงกว่า—แม้ว่าไวน์นั้นจะเป็นชนิดเดียวกันก็ตาม! บริษัทต่างๆ สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์และแคมเปญการตลาดที่ดีขึ้นได้จากการทำความเข้าใจการทำงานของสมอง ไม่ใช่แค่จากสิ่งที่ผู้คนบอกว่าพวกเขาชอบ นั่นคือเหตุผลที่จิตวิทยามีบทบาทสำคัญมากในการตลาด!

ขั้นตอนที่ 4: วิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลการค้นพบ

หลังจากที่คุณรวบรวมข้อมูลแล้ว ขั้นตอนสำคัญถัดไปคือการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสกัดเอาข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ และนำเสนอผลการค้นพบ. ด้วยClickUp Dashboards คุณสามารถเปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถมองเห็นได้ในรูปแบบภาพ และสร้างรายงานการวิจัยทางการตลาดที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อแบ่งปันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.

แดชบอร์ด ClickUp: กระบวนการวิจัยการตลาด
สร้างแดชบอร์ด ClickUp เพื่อแสดงข้อมูลเมตริกอย่างชัดเจนโดยไม่สับสน

ใช้แดชบอร์ด ClickUp สำหรับ:

  • สร้างแผนภูมิ กราฟ และการ์ดที่ปรับแต่งตามความต้องการเพื่อแสดงแนวโน้มข้อมูล สถานะงาน และความคืบหน้าของโครงการ
  • การสร้างแดชบอร์ดการตลาดที่วัดประสิทธิภาพของแคมเปญหรือแดชบอร์ด CRM สำหรับการวิเคราะห์การแบ่งกลุ่มลูกค้าและความเสี่ยงในการสูญเสียลูกค้า
  • การแบ่งปันผลการค้นพบกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือลูกค้าผ่านพอร์ทัลของลูกค้า โดยรับประกันความโปร่งใสและประสิทธิภาพ
  • การตั้งคำถามเช่น 'มีแนวโน้มอะไรเกิดขึ้นในความคิดเห็นของลูกค้า?' และให้ AI ส่งคำตอบที่ทันทีและสอดคล้องกับบริบทผ่านแดชบอร์ดต่างๆ
  • ติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) และวัดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่ได้รับข้อมูลจากการวิจัยในระยะยาว

ขั้นตอนที่ 5: นำการวิจัยของคุณไปปฏิบัติ

Duolingo ผสมผสานการวิจัยผู้ใช้เชิงคุณภาพกับข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อยืนยันการพัฒนาฟีเจอร์ของตนโดยรวบรวมข้อมูลย้อนกลับภายในจากการพิจารณาการใช้งานและรูปแบบการมีส่วนร่วมประจำวันของทีม (ซึ่งเรียกว่า Duos) จากนั้นจึงทำการวิจัยผู้ใช้อย่างละเอียดเกี่ยวกับฟีเจอร์ใหม่และติดตามปฏิกิริยาของผู้ใช้ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Reddit และ Twitter

นอกจากนี้ยังมีการทดลองแบบระยะยาว (มากกว่าสามเดือน) โดยปล่อยฟีเจอร์ให้กับผู้ใช้ส่วนใหญ่ในขณะที่ยังคงกลุ่มควบคุมไว้ ซึ่งช่วยให้สามารถวัดผลกระทบระยะยาวของฟีเจอร์ทางสังคมได้

ฟังดูเหมือนการวิเคราะห์มากมายเลยใช่ไหม?

คุณสามารถทำให้เป็นอัตโนมัติได้ด้วย ClickUp Brain! มันเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลที่คุณมีอยู่

ClickUp Brain: กระบวนการวิจัยการตลาด
ดำเนินการวิเคราะห์ตลาด อุตสาหกรรม และคู่แข่งโดยใช้ ClickUp Brain

มันช่วยคุณ:

  • เปิดใช้งานการตอบคำถามทันทีสำหรับคำถามเฉพาะเกี่ยวกับงานวิจัย เอกสาร หรือชุดข้อมูล ด้วยระบบถาม-ตอบที่ขับเคลื่อนด้วย AI
  • สร้างตาราง, เทมเพลต, และมุมมองที่ปรับแต่งได้, ช่วยให้ทีมการตลาดสามารถมองเห็นข้อมูลของพวกเขาในรูปแบบที่เหมาะกับพวกเขา
  • เขียนรายงานตลาดอย่างละเอียดพร้อมการตรวจสอบการสะกดคำในตัว โดยการจัดระเบียบข้อมูลเชิงลึก การร่างสรุป หรือการวิเคราะห์คู่แข่ง (อย่าลืมตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง เนื่องจาก AI อาจทำผิดพลาดได้!)

หากต้องการวิธีแก้ปัญหาที่รวดเร็วยิ่งขึ้นลองใช้เทมเพลตการวิเคราะห์ตลาดของ ClickUpและนำข้อค้นพบสำคัญของคุณไปปรับใช้เพื่อตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูล

เทมเพลตนี้ช่วยปรับปรุงการทำงานร่วมกันและการดำเนินการโดยให้คุณมอบหมายงานให้กับสมาชิกทีมที่เหมาะสม อัปเดตสถานะความคืบหน้า เช่น 'วิเคราะห์' 'เสร็จสมบูรณ์' หรือ 'รายการใหม่' และใช้ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การติดตามเวลาและฟิลด์ที่กำหนดเอง

ด้วย ClickUp เราสามารถแสดงสิ่งที่เกิดขึ้นกับโครงการการตลาดของเราได้ทั้งในมุมมองระดับภูมิภาคหรือมุมมองแคมเปญ ซึ่งรวมถึงการดูประเภทของกิจกรรมที่เรากำลังดำเนินการและขั้นตอนของกระบวนการที่เราได้ติดแท็กไว้ วิธีนี้ทำให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถเข้าใจสถานะของโครงการได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: เปิดตัวในปี 2014 Google Glass ถูกถอนออกจากตลาดเพียงหนึ่งปีต่อมาเนื่องจากปัญหาความเป็นส่วนตัวและราคาที่สูงถึง 1,500 ดอลลาร์ แม้จะกลับมาอีกครั้งในปี 2017 ในฐานะเครื่องมือสำหรับอุตสาหกรรมการผลิต แต่ก็ถูกยกเลิกอีกครั้งในปี 2023 แม้แต่ไอเดียที่ทะเยอทะยานก็สามารถล้มเหลวได้หากไม่ตอบโจทย์ตลาด!

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการวิจัยตลาด

อย่างน้อย20% ของ ธุรกิจใหม่ล้มเหลวภายในปีแรก58% ปรารถนาว่าพวกเขาได้ทำการวิจัยตลาดก่อนที่จะเปิดตัวแนวคิดธุรกิจของพวกเขา

(นั่นคือเคล็ดลับข้อแรกของคุณให้ความสำคัญกับการวิจัยตลาดเสมอ ก่อนที่จะเริ่มธุรกิจ).

ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดอีกห้าข้อนี้เพื่อทำให้แผนโครงการการตลาดของคุณง่ายขึ้นสำหรับการวิจัยตลาดที่มีประสิทธิภาพ:

1. กำหนดวัตถุประสงค์

เริ่มต้นด้วยการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้ ซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกับกลยุทธ์การตลาดโดยรวมของคุณ

ตัวอย่างเช่น แทนที่จะตั้งเป้าหมายที่คลุมเครือเช่น "เข้าใจความต้องการของลูกค้า" ให้ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนเช่น "ระบุคุณสมบัติสามอันดับแรกที่ลูกค้าต้องการในผลิตภัณฑ์ใหม่" สิ่งนี้จะช่วยชี้นำความพยายามในการวิจัยของคุณและทำให้แน่ใจว่าคุณกำลังรวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องและสามารถนำไปใช้ได้

2. เลือกวิธีการวิจัย

เลือกวิธีการวิจัยตามเป้าหมายของคุณ ใช้การวิจัยเบื้องต้น (เช่น การส่งแบบสอบถามไปยังลูกค้าปัจจุบันหรือการสัมภาษณ์เชิงลึกกับลูกค้าเป้าหมาย) เพื่อรวบรวมความคิดเห็นโดยตรงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณ

รวมสิ่งนี้กับการวิจัยทุติยภูมิ (เช่น การทบทวนรายงานอุตสาหกรรมหรือการวิเคราะห์รีวิวของคู่แข่ง) เพื่อระบุแนวโน้มและช่องว่างในตลาด ซึ่งจะให้มุมมองที่กว้างขึ้น

3. เลือกกลุ่มเป้าหมายของคุณ

มุ่งเน้นไปที่กลุ่มลูกค้าที่เข้ากันได้เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณสามารถนำไปใช้ได้ ให้ระบุอย่างชัดเจนว่าคุณกำลังรวบรวมข้อมูลจากใคร

แทนที่จะทำการวิจัยอย่างกว้างขวาง ให้มุ่งเน้นไปที่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เช่น "คุณแม่ที่มีอายุระหว่าง 25-40 ปี มีบุตรอายุต่ำกว่า 10 ปี ในเขตเมือง" หากคุณกำลังทดสอบผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเป้าไปที่ผู้ปกครอง วิธีนี้จะช่วยให้ข้อมูลที่คุณรวบรวมมีความเกี่ยวข้องสูงกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณกำลังทำการตลาด

4. ถามคำถามให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ออกแบบคำถามวิจัยที่ไม่ลำเอียงและตรงประเด็นเพื่อกระตุ้นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ แทนที่จะถามว่า "คุณชอบผลิตภัณฑ์ของเราหรือไม่?" ให้ถามว่า "คุณต้องการให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณสมบัติใดเพิ่มเติม?"

คำถามที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นนี้จะช่วยเปิดเผยปัญหาที่ชัดเจนและให้คุณได้รับข้อมูลที่คุณสามารถนำไปดำเนินการได้ หลีกเลี่ยงคำถามที่มีทิศทางที่อาจทำให้ผลลัพธ์ของคุณบิดเบือน

5. ตรวจสอบความถูกต้องของผลการวิจัย

ตรวจสอบให้แน่ใจว่างานวิจัยของคุณมีความน่าเชื่อถือโดยการตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลอย่างน้อยสองหรือสามแหล่ง ตัวอย่างเช่น หากการสำรวจชี้ว่าผู้ใช้ 40% ต้องการแอปพลิเคชันมือถือ ให้ตรวจสอบข้อมูลนี้โดยการตรวจสอบฟอรัมออนไลน์, ความคิดเห็นทางสื่อสังคม, และแอปพลิเคชันของคู่แข่งเพื่อดูว่าความต้องการนี้สอดคล้องกันในหลายช่องทางหรือไม่

การทดสอบนำร่องกับกลุ่มเล็ก ๆ ก่อนขยายความพยายามของคุณยังช่วยยืนยันว่าข้อมูลสามารถนำไปใช้ได้จริงและสอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ

ความท้าทายในกระบวนการวิจัยการตลาด

ก่อนที่จะตื่นเต้นกับการวางแผนกระบวนการวิจัยการตลาดของคุณ ให้พิจารณาข้อจำกัดห้าประการนี้และวิธีแก้ไข—เพื่อทำการตลาดผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณโดยไม่เกิดผลกระทบในทางลบ!

1. กลยุทธ์การวิจัยที่กระจัดกระจายเนื่องจากเครื่องมือหลายอย่าง

การวิจัยกลุ่มตลาดที่แตกต่างกันมักต้องเข้าถึงแหล่งข้อมูลหลายแหล่งที่กระจายอยู่บนแพลตฟอร์มต่างๆ ซึ่งนำไปสู่ความไม่มีประสิทธิภาพ

บันทึกซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่ใช้และฟังก์ชันของมัน หรือใช้ ClickUp—แอปที่รวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน ซึ่งรวมถึงการจัดการโครงการ การแบ่งปันความรู้ การสื่อสารผ่านแชท ระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการค้นหา ทำงานอย่างชาญฉลาดและรักษาความเป็นระเบียบ!

2. ข้อมูลล้นเกิน

การจัดระเบียบข้อมูลที่รวบรวมมาให้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อาจเป็นเรื่องที่ท่วมท้น. การผิดพลาดอาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งอาจทำให้คุณสูญเสียข้อมูลที่สำคัญ.

ในขณะที่คำพูดบนกระดาษหรือเอกสารอาจก่อให้เกิดความสับสนและความหงุดหงิด การมองเห็นข้อมูลในรูปแบบภาพอาจเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นได้ การจัดระเบียบตัวชี้วัดและแนวโน้มสำคัญโดยใช้ ClickUp Dashboards สามารถช่วยให้คุณกรองข้อมูลที่ล้นหลามและมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลเชิงลึกได้

3. อคติในข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ

การลำเอียงในการวิจัยตลาดมักเกิดขึ้นจากการพึ่งพาข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลที่จำกัด

กระจายวิธีการและแหล่งข้อมูลในการเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณ พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ ตัวอย่างเช่น บริษัทควรผสมผสานข้อมูลเชิงปริมาณ (ตัวเลขการขาย, แนวโน้มตลาด) กับข้อมูลเชิงคุณภาพ (การสัมภาษณ์ลูกค้า, การวิเคราะห์คู่แข่ง) พวกเขาควรเข้าใจทั้งกลุ่มเป้าหมายและกิจกรรมของคู่แข่งเพื่อหลีกเลี่ยงมุมมองที่แคบเกินไป

ทีมการตลาดและทีมขายควรแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกแทนที่จะทำงานอย่างอิสระ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของบริษัทให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ความร่วมมือนี้ช่วยให้สามารถระบุและแก้ไขอคติที่อาจเกิดขึ้นในการเข้าใจตลาดของพวกเขาได้

4. คำถามการวิจัยไม่เคยหยุดนิ่ง

ไม่ว่าสินค้าหรือบริการของคุณจะยอดเยี่ยมเพียงใด ยอดขายก็สามารถหยุดนิ่งหรือลดลงจนเหลือน้อยได้เสมอ เหตุนี้เกิดขึ้นเพราะตลาดเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกวัน ทั้งคู่แข่งใหม่และความท้าทายต่าง ๆ ทีมการตลาดของคุณหรือแม้แต่ใครก็ตามไม่สามารถเฝ้าระวังได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง 7 วัน

บริษัทควร จัดตั้งระบบการติดตามและให้ข้อเสนอแนะ ที่ข้อมูลการขายและการตอบสนองของตลาดช่วยให้ข้อมูลและปรับปรุงคำถามการวิจัย

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าการวิจัยเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่ายอดขายลดลงในกลุ่มประชากรเฉพาะกลุ่ม ในกรณีนี้ คำถามวิจัยควรพัฒนาจาก 'ทำไมยอดขายถึงลดลง?' ไปสู่คำถามที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น เช่น 'อะไรที่เปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการซื้อของกลุ่มประชากรนี้?' หรือ 'ความต้องการของพวกเขาเปลี่ยนไปอย่างไร?'

👀คุณรู้หรือไม่?ธุรกิจประมาณ1 ใน 4ไม่มีแผนกลยุทธ์การวิจัยตลาดที่พร้อมใช้งาน

ระบุและตอบสนองช่องว่างทางการตลาดด้วย ClickUp

กระบวนการวิจัยตลาดเป็นกระดูกสันหลังของการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและกลยุทธ์การเติบโต มันช่วยให้คุณเข้าใจความต้องการของลูกค้า ประเมินการแข่งขัน และระบุแนวโน้มของตลาด เพื่อให้มั่นใจว่าความพยายามของคุณสอดคล้องกับข้อมูลเชิงลึกที่ถูกต้อง

ข่าวดีคือ การทำให้การวิจัยตลาดของคุณง่ายขึ้นนั้นทำได้ไม่ยาก ด้วยเครื่องมือและเทมเพลตที่ใช้งานง่ายของ ClickUp ด้วย ClickUp คุณสามารถจัดระเบียบงานวิจัยของคุณได้ ติดตามความคืบหน้าของโครงการวิจัย และวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วเพื่อปรับกลยุทธ์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น

ดังนั้นลงทะเบียนใช้ ClickUpฟรีวันนี้และลองใช้ด้วยตัวเอง