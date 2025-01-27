บล็อก ClickUp
10 เครื่องมือการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ที่ดีที่สุดสำหรับเอเจนซี่ในปี 2025

Engineering Team
27 มกราคม 2568

อินฟลูเอนเซอร์คือคนธรรมดาทั่วไป แต่พวกเขากลับมีอิทธิพลอย่างมากในการโปรโมตแบรนด์ เราได้เห็นหลายบริษัทขยายฐานลูกค้าด้วยการใช้การตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

ตัวอย่างเช่น Tinder แอปหาคู่ยักษ์ใหญ่ได้ร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์ชั้นนำจาก TikTok ในปี 2020-21 เพื่อเพิ่มการรับรู้แบรนด์ในกลุ่มผู้ใช้ Gen-Z ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากโดยแบรนด์สามารถดึงดูดยอดวิวบน TikTok ได้ถึง 697.6 ล้านวิวและมีผู้ติดตาม การแสดงผล การเติบโตของผู้ชมรายเดือน และการดาวน์โหลดแอปมากกว่าที่คาดการณ์ไว้! ?

หากคุณตั้งใจที่จะ ใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เพื่อโปรโมตแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ คุณจำเป็นต้องมีเครื่องมือการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ที่เหมาะสมอยู่เคียงข้าง เครื่องมือเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้กระบวนการต่างๆ ในการทำการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์เป็นไปอย่างราบรื่น เช่น การค้นหาและจัดการผู้ร่วมงาน หรือการส่งอีเมลนำเสนอที่เตรียมไว้แล้ว

ในคู่มือนี้ เราจะพูดถึง 10 เครื่องมือการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ที่ดีที่สุด ที่สามารถช่วยบริษัทของคุณหรือ เอเจนซี่การตลาดจัดการแคมเปญและวัดผลลัพธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์?

นี่คือลักษณะบางประการที่ควรพิจารณาเมื่อเปรียบเทียบเครื่องมือการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ที่แตกต่างกัน:

  1. การค้นหาผู้มีอิทธิพล: ซอฟต์แวร์อาจช่วยในการค้นหาผู้มีอิทธิพลตามเกณฑ์ต่างๆ เช่น กลุ่มเป้าหมาย ประชากรศาสตร์ ความสนใจ และกลุ่มเฉพาะ
  2. การติดตามเทรนด์: คุณควรสามารถติดตามหัวข้อที่ได้รับความนิยม, แฮชแท็ก, และความท้าทายต่าง ๆ ได้ ซึ่งสามารถช่วยคุณสร้างเนื้อหาที่ได้รับความนิยมอย่างมากได้ ?
  3. การติดตามการมีส่วนร่วม: จะเป็นประโยชน์เพิ่มเติมหากเครื่องมือนี้สามารถติดตามการแสดงผลและการมีส่วนร่วมที่เกิดจากโพสต์ของอินฟลูเอนเซอร์ได้
  4. เครื่องมือการตลาด: แพลตฟอร์มการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ที่ดีควรช่วยให้คุณปรับแต่งและดำเนินแคมเปญการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่นการจัดสรรทรัพยากรและกำหนดเวลาการส่งมอบงาน
  5. เครื่องมือรายงาน: คุณต้องสามารถวัดการเติบโตของแคมเปญและความสำเร็จของอินฟลูเอนเซอร์ได้ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์เชิงลึกและการเปรียบเทียบกับคู่แข่ง
  6. เทมเพลตโซเชียลมีเดีย: เครื่องมือการตลาดหลายชนิดมาพร้อมกับเทมเพลตที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าเพื่อช่วยคุณผ่านกระบวนการจัดการเนื้อหาบนโซเชียลมีเดียหรือการจ้างและจัดการผู้มีอิทธิพล
  7. การผสานรวม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือสามารถผสานรวมกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่คุณใช้งานได้ เช่นระบบจัดการโซเชียลมีเดีย หรือเครื่องมือ CRM
มุมมองกล่องใน ClickUp
มุมมองทีมช่วยให้คุณสามารถดูได้ว่าทีมของคุณกำลังทำงานอะไรอยู่, พวกเขาได้ทำอะไรสำเร็จแล้ว, และพวกเขามีความสามารถในการทำงานอย่างไร

10 เครื่องมือการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ที่ดีที่สุดที่ควรใช้

โซลูชันการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ที่มีอยู่ในตลาดมีชุดคุณสมบัติที่แตกต่างกัน โดยทั่วไปคุณจะพบผลิตภัณฑ์ใน สามประเภท:

  1. การจัดการแคมเปญอินฟลูเอนเซอร์
  2. การค้นหาผู้มีอิทธิพล
  3. การวัดผลความสำเร็จของแคมเปญและการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์

มาดูกันให้ละเอียดยิ่งขึ้นเกี่ยวกับ เครื่องมือการตลาดอินฟลูเอนเซอร์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ในแต่ละประเภทและการประยุกต์ใช้ที่เป็นไปได้! ?

ดีที่สุดสำหรับการจัดการแคมเปญ

1.คลิกอัพ

การจัดการโครงการอินฟลูเอนเซอร์ใน ClickUp
ใช้ประโยชน์จากมุมมองมากกว่า 15 แบบใน ClickUp เพื่อปรับแต่งกระบวนการทำงานด้านการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ของคุณ

ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการการตลาดแบบครบวงจร ที่มีคุณสมบัติเพียงพอสำหรับการจัดการแคมเปญผู้มีอิทธิพลในทุกกลุ่ม มุ่งเน้นไปที่การช่วยคุณสร้างแผนการตลาดและดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายในทุกขนาด

การจัดการบริการอินฟลูเอนเซอร์เป็นเรื่องง่ายด้วยเทมเพลตสัญญาอินฟลูเอนเซอร์ของ ClickUp มันช่วยให้คุณตั้งค่าข้อตกลงบริการเพื่อกำหนดองค์ประกอบต่างๆ เช่น:

  • ขอบเขตการให้บริการ
  • เงื่อนไขการชำระเงิน
  • แนวทางการเป็นอินฟลูเอนเซอร์
  • การสื่อสารแบรนด์
  • สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

นอกจากจะแนะนำคุณในการสร้างข้อตกลงที่เป็นมืออาชีพแล้ว เทมเพลตนี้ยังช่วยให้คุณจัดการความคืบหน้าของแต่ละสัญญาอินฟลูเอนเซอร์ได้อีกด้วย ใช้ ฟิลด์ที่กำหนดเอง เพื่อเพิ่มป้ายกำกับ เช่น งบประมาณ หรือ ระยะการตลาด ให้กับแต่ละสัญญา

ใช้ประโยชน์จากมุมมอง ClickUp มากกว่า 15 แบบ เช่น มุมมองรายการ,กานท์, ปริมาณงาน และปฏิทิน เพื่อติดตามและบันทึกชื่อเมื่อคุณพบผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้อง

เทมเพลตสัญญาอินฟลูเอนเซอร์ ClickUp
สร้างสัญญาครั้งต่อไปของคุณด้วยแบบฟอร์มสัญญาอินฟลูเอนเซอร์โดย ClickUp

เมื่อคุณเริ่มต้นแคมเปญการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ ให้หาการสนับสนุนด้วยเครื่องมือจัดการโครงการการตลาดหลายร้อยรายการบนแพลตฟอร์ม! ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ClickUp Goalsเพื่อสร้างเป้าหมายหรือจุดสำคัญสำหรับการขายหรือ เมตริกอื่นๆ เพื่อวัดงานของอินฟลูเอนเซอร์

ด้วยแดชบอร์ด ClickUp คุณสามารถดูแลการทำงานของผู้ร่วมงานด้านการตลาดของคุณในแคมเปญสดได้ กำหนด ไทม์ไลน์สำหรับแต่ละอินฟลูเอนเซอร์ และตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับการอัปเดต

ClickUp ยังให้บริการการสนับสนุนที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมสำหรับการร่วมมือสร้างสรรค์แบบเรียลไทม์ด้วยความช่วยเหลือของWhiteboards,Mind Maps, และProofing. ?

และเราได้กล่าวถึงการใช้ClickUp AIเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดของคุณหรือยัง? มันมาพร้อมกับคำแนะนำเฉพาะบทบาทเพื่อสร้างไอเดียแคมเปญอินฟลูเอนเซอร์, สรุปเนื้อหา, และกรณีศึกษาการตลาด!

ใช้ClickUp Automationsสำหรับงานการตลาดที่ทำซ้ำ เช่น การรับการแจ้งเตือนการชำระเงินจากอินฟลูเอนเซอร์และการส่งอีเมลแบบหยด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • การสนับสนุนการจัดการแคมเปญแบบครบวงจร
  • แม่แบบสำหรับการจัดการกระบวนการทางการตลาดและอินฟลูเอนเซอร์
  • กระดานไวท์บอร์ด ClickUpที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่สำหรับการทำงานร่วมกันแบบมีภาพประกอบ
  • คลิกอัพ ด็อกส์เพื่อเก็บทุกทรัพยากรทางการตลาด
  • การผสานรวมกับแอปมากกว่า 1,000 รายการ
  • การตั้งเป้าหมายที่สามารถวัดได้และการติดตามผล
  • ผู้ช่วย AI ของ ClickUp เพื่อช่วยในการวางกลยุทธ์การตลาด
  • เครื่องมือจัดการงานที่ทรงพลัง
  • การตลาดอัตโนมัติที่ง่าย

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้เริ่มต้นต้องการเวลาในการสำรวจคุณสมบัติการตลาดทั้งหมดที่มีอยู่
  • แอปพลิเคชันมือถือไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนเท่ากับเวอร์ชันเดสก์ท็อปและเว็บ

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,500 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)

2. SocialLadder

โซเชียลแลดเดอร์
ผ่านทาง:SocialLadder

SocialLadder เป็นโซลูชันการจัดการแบรนด์แอมบาสเดอร์แบบครบวงจรที่ช่วยในการทำการตลาดผ่านผู้มีอิทธิพล แบรนด์แอมบาสเดอร์ และพันธมิตร โดยให้คุณสามารถทำงานอัตโนมัติ จัดการการสื่อสาร และติดตามการมีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปรับปรุงการทำงานร่วมกับผู้มีอิทธิพลโดยใช้ตัวเลือกการแชทในแอป, การประกาศในฟีด, และการแจ้งเตือนแบบกำหนดเอง แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณมอบหมายงานและบันทึกค่าสื่อที่ได้รับบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้

ระบุผู้ที่มีผลงานยอดเยี่ยมของคุณด้วยเครื่องมือรายงานของ SocialLadder คุณสามารถรักษาแรงจูงใจของพวกเขาผ่านระบบรางวัลหรือการจ่ายเงินในรูปแบบเกม เข้าถึงคลังรางวัลของคุณได้จากแดชบอร์ดกลาง?

ดำเนินการวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)จากจำนวนเงินที่ใช้จ่ายไปกับผู้ร่วมงานที่จ้างและอินฟลูเอนเซอร์ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเด่นของ SocialLadder

  • ทำให้แคมเปญการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์และอินฟลูเอนเซอร์ง่ายขึ้น
  • รวมการติดตามผลตอบแทนจากการลงทุน
  • ระบบรางวัลแบบสะสมแต้ม
  • ฟังก์ชันแชทเพื่อการสื่อสารที่ราบรื่น
  • การวิเคราะห์ขั้นสูงพร้อมรายงานที่ปรับแต่งได้

ข้อจำกัดของ SocialLadder

  • คุณไม่สามารถอนุมัติเนื้อหาที่ส่งมาพร้อมกันทั้งหมดได้
  • ฟีเจอร์แชทสามารถปรับปรุงได้เมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์การตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์อื่น ๆ

ราคาของ SocialLadder

  • มีให้บริการตามคำขอ

คะแนนและรีวิวของ SocialLadder

  • G2: 4. 7/5 (5+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (น้อยกว่า 5 รีวิว)

3. Awario

อาวาริโอ
ผ่านทาง:Awario

Awario เป็นซอฟต์แวร์ติดตามโซเชียลมีเดีย ที่ช่วยสร้างตำแหน่งให้กับแบรนด์ของคุณผ่านกิจกรรมของอินฟลูเอนเซอร์ที่กระตุ้นการตลาดแบบปากต่อปาก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามการกล่าวถึงแบรนด์ ประสิทธิภาพของเนื้อหา และสถิติการมีส่วนร่วม

ค้นหาผู้มีอิทธิพลในวงการของคุณโดยใช้ Mention Feed ตรวจสอบเนื้อหาและโปรไฟล์ของพวกเขาเพื่อค้นหาผู้ร่วมงานที่มีศักยภาพ เมื่อได้ร่วมงานกับคนที่เหมาะสมแล้ว ให้ติดตามความมุ่งมั่นของพวกเขาโดยการติดตามแฮชแท็กแบรนด์ คำสำคัญ และการกล่าวถึงในฟีดของพวกเขา ?️

ด้วย การวิเคราะห์อินฟลูเอนเซอร์ คุณสามารถรวบรวมข้อมูลการฟังทางสังคมเพื่อวัดประสิทธิภาพของแต่ละอินฟลูเอนเซอร์ได้ สร้าง รายงานเปรียบเทียบอินฟลูเอนเซอร์และรายงานความรู้สึกของโพสต์ เพื่อวิเคราะห์ว่าอะไรได้ผลสำหรับแคมเปญของคุณและอะไรไม่ได้ผล

คุณสมบัติเด่นของ Awario

  • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามแบรนด์ออนไลน์
  • คุณสมบัติการค้นหาผู้มีอิทธิพลช่วยให้ค้นหาผู้มีอิทธิพลเฉพาะกลุ่ม
  • การติดตามผู้มีอิทธิพลผ่านการแจ้งเตือนด้วยคำค้นหาและแฮชแท็ก
  • เริ่มต้นการสนทนาได้อย่างง่ายดาย

ข้อจำกัดของ Awario

  • ผู้ใช้บางรายต้องการสื่อการฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อใช้แพลตฟอร์มการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์
  • การปรับแต่งตัวกรองการค้นหาอาจต้องใช้ความพยายามมาก

ราคาของ Awario

  • เริ่มต้น: $39/เดือนต่อสมาชิกในทีม
  • ข้อดี: $119/เดือน สำหรับสมาชิกทีม 10 คน
  • องค์กรธุรกิจ: $399/เดือน (สมาชิกทีมไม่จำกัด)

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิวของ Awario

  • Capterra: 4. 4/5 (40+ รีวิว)
  • G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 35 รายการ)

ดีที่สุดสำหรับการค้นหาผู้มีอิทธิพล

4. โซเชียล เบลด

โซเชียล เบลด
ผ่าน:SocialBlade

ขั้นตอนแรกในการเปิดตัวแคมเปญการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ที่ประสบความสำเร็จคือการ ระบุอินฟลูเอนเซอร์ที่สอดคล้องกับแบรนด์ของคุณ Social Blade เป็นเครื่องมือวิเคราะห์โซเชียลมีเดียที่เหมาะสำหรับงานนี้! ?

ติดตามผู้มีอิทธิพลที่น่าสนใจสำหรับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเป้าหมาย เช่น Instagram, TikTok, Twitch และ YouTube และสร้างรายการที่สามารถจัดเรียงได้ตามตัวชี้วัด เช่น จำนวนผู้ติดตาม, จำนวนไลค์, จำนวนวิว และจำนวนการอัปโหลด

คลิกที่โปรไฟล์ที่คุณสนใจเพื่อสำรวจสถิติที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เช่น จำนวนไลค์และการอัปโหลดที่อินฟลูเอนเซอร์ได้รับในแต่ละสัปดาห์ และพิจารณาว่าใครสามารถสร้างการเข้าถึงให้กับแบรนด์ของคุณได้มากที่สุดในตอนนี้

Social Blade เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการตลาดบน YouTube—หากคุณต้องการร่วมงานกับ YouTuber ที่มีชื่อเสียง คุณสามารถค้นหาพวกเขาได้จากลิสต์ที่คัดสรรไว้ตามจำนวนผู้ติดตาม ประเทศที่พวกเขาได้รับความนิยม และหมวดหมู่เช่น ตลก, การศึกษา, ดนตรี, กีฬา, และการท่องเที่ยว ✌️

คุณสมบัติเด่นของ Social Blade

  • ค้นหาผู้มีอิทธิพลบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลากหลายช่องทาง
  • ตัวกรองการค้นหาที่สะดวก
  • ตัวชี้วัดมากมายเพื่อติดตามกิจกรรมของอินฟลูเอนเซอร์
  • บริการให้คำปรึกษาพิเศษทาง YouTube

ข้อจำกัดของ Social Blade

  • ฟีเจอร์การค้นหาสามารถปรับปรุงได้เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือการตลาดผ่านผู้มีอิทธิพลอื่น ๆ ในรายการนี้
  • ไม่ค่อยมีประโยชน์สำหรับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่น ๆ นอกเหนือจาก YouTube ซึ่งอาจจำกัดการติดตามแคมเปญการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ของคุณ

ราคาของ Social Blade

  • บรอนซ์: $3.99/เดือน
  • เงิน: $9. 99/เดือน
  • ทอง: $39. 99/เดือน
  • แพลทินัม: $99.99/เดือน

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิวจาก Social Blade

  • Capterra: 4. 4/5 (5+ รีวิว)
  • G2: 4. 2/5 (10+ รีวิว)

5. อัพฟลูเอนซ์

อัพฟลูเอนซ์
ผ่าน:Upfluence

Upfluence ช่วยให้คุณค้นหาผู้สร้างเนื้อหาตามกลุ่มผู้ชม, เนื้อหา, และประสิทธิภาพบนแพลตฟอร์มชั้นนำเช่น Instagram, YouTube, และ Facebook. นอกเหนือจากการนำเสนอผู้สร้างเนื้อหาให้คุณฟรีแล้ว ยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับการติดตามการส่งผลงานและการชำระเงินอีกด้วย. ?

ฐานข้อมูลของ Upfluence ประกอบด้วยผู้มีอิทธิพลหลายล้านคน, ไมโครอินฟลูเอนเซอร์, และคนดัง คุณสามารถจำกัดการค้นหาของคุณได้ด้วยตัวกรองมากกว่า 20 ตัว รวมถึงคำค้นหา, ขนาดของกลุ่มผู้ชม, และแพลตฟอร์มทางสังคม

คุณสามารถเจาะลึกลงไปเพื่อค้นหาผู้มีอิทธิพลที่กล่าวถึงแบรนด์ของคุณอยู่แล้ว ซึ่งจะทำให้พวกเขามีแนวโน้มที่จะร่วมมือกับคุณมากขึ้น ลองใช้อีเมลอัตโนมัติเพื่อติดต่อกับพวกเขา

Upfluence นำเสนอเทมเพลตสำหรับอินฟลูเอนเซอร์สำหรับสัญญาและอีเมลติดต่อ เพื่อประหยัดเวลาของคุณ ⌛

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Upfluence

  • โปรไฟล์อินฟลูเอนเซอร์ที่อุดมไปด้วยข้อมูลจากหลากหลายแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย
  • ทำให้การติดต่อสื่อสารง่ายขึ้นผ่านอีเมลอัตโนมัติ
  • 20+ ฟิลเตอร์เพื่อช่วยในการค้นหาผู้มีอิทธิพล
  • มีปลั๊กอิน Chrome ให้ใช้งาน

ข้อจำกัดของ Upfluence

  • ไม่มีนโยบายการยกเลิก
  • ไม่ค่อยเป็นมิตรกับผู้ใช้เท่ากับเครื่องมือการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์อื่น ๆ

ราคาของ Upfluence

  • มีให้บริการตามคำขอ

คะแนนและรีวิวของ Upfluence

  • G2: 4. 6/5 (120+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

6. นักล่า

นักล่า
ผ่านทาง:ฮันเตอร์

Hunter เป็น เครื่องมือค้นหาอีเมล ที่ช่วยให้คุณรวบรวมข้อมูลติดต่อของผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา รวมถึงผู้มีอิทธิพลทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อของคุณ เพียงเข้าถึงฐานข้อมูลและกำหนดประเภทของพันธมิตรที่คุณต้องการเชื่อมต่อ จากนั้น Hunter จะแนะนำผลลัพธ์ที่ตรงจากคลังที่อยู่อีเมลกว่า 100 ล้านรายการ ✉️

ฟังก์ชันการค้นหาโดเมนช่วยในการค้นหาผู้มีอิทธิพลภายในโดเมนธุรกิจเฉพาะ ฟีเจอร์นี้มีประโยชน์อย่างยิ่งหากคุณกำลังมองหาบล็อกเกอร์รับเชิญที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

Hunter รับประกันว่าคุณจะได้รับที่อยู่อีเมลที่ถูกต้องผ่านฟังก์ชัน Email Verifier ควรสังเกตว่า Hunter ให้ความสำคัญกับการดึงที่อยู่อีเมลแบบมืออาชีพมากกว่าที่อยู่อีเมลจากโดเมนทั่วไปอย่าง Gmail และ Yahoo

เชื่อมต่อ Link Hunter กับแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Salesforce และ Google Workspace เพื่อรวบรวมข้อมูลลูกค้าเป้าหมายและเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงธุรกิจของคุณ

คุณสมบัติเด่นของ Hunter

  • ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของที่อยู่อีเมลของผู้เชี่ยวชาญ
  • เครื่องมือตรวจสอบอีเมลที่สะดวก
  • สามารถค้นหาโดยโดเมนหรือชื่อบุคคล
  • แคมเปญการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ช่วยให้คุณส่งอีเมลติดต่ออัตโนมัติ

ข้อจำกัดของนักล่า

  • ยากที่จะหาข้อมูลติดต่อสำหรับบริษัทขนาดเล็ก
  • แพลตฟอร์มการตลาดผ่านผู้มีอิทธิพล UX ต้องการการปรับปรุง

การกำหนดราคาโดยนักล่า

  • ฟรี: $0/เดือน สำหรับบัญชีอีเมลหนึ่งบัญชี
  • เริ่มต้น: $49/เดือน สำหรับบัญชีอีเมล 3 บัญชี
  • การเติบโต: $149/เดือน สำหรับ 10 บัญชีอีเมล
  • ธุรกิจ: $499/เดือน สำหรับ 20 บัญชีอีเมล

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาสำหรับรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิวของนักล่า

  • Getapp: 4. 6/5 (580+ รีวิว)
  • G2: 4. 4/5 (500+ รีวิว)

7. คลีอาร์

เคลียร์
ผ่านทาง:Klear

Klear (เดิมชื่อ Twtrland) เป็น เครื่องมือครบวงจร สำหรับการค้นหาผู้มีอิทธิพล, ติดตามแคมเปญ, และจัดการการชำระเงิน แพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายมี พอร์ทัลค้นหา ที่มาพร้อมกับตัวกรองการค้นหาอัจฉริยะเพื่อค้นหาผู้มีอิทธิพลที่มีลักษณะทางกายภาพและทักษะที่ไม่เหมือนใคร

การใช้เครื่องมือนี้เป็นเรื่องง่าย—เลือกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่คุณต้องการมุ่งเน้นและตั้งค่าตัวกรอง. นี่คือตัวอย่างสามตัวอย่าง:

  1. ตัวกรองหัวข้อ: เปิดใช้งานการค้นหาผู้มีอิทธิพลตามประเภทเนื้อหา เช่น DIY, การท่องเที่ยว, และแฟชั่น
  2. ตัวกรองสถานที่: เหมาะสำหรับแคมเปญที่เจาะจงตามสถานที่—ช่วยให้คุณคัดกรองอินฟลูเอนเซอร์ในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์เฉพาะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ?
  3. ตัวกรองประชากรศาสตร์: เปิดใช้งานการค้นหาผู้มีอิทธิพลตามประชากรศาสตร์ เช่น อายุและเพศ เพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายของคุณ

ลองใช้ฟีเจอร์ ค้นหาแบรนด์ เพื่อค้นหาผู้สร้างเนื้อหาที่เคยร่วมงานกับแบรนด์ที่มีค่านิยมเดียวกับคุณ นอกจากนี้ ฟีเจอร์นี้ยังสามารถใช้ในการตรวจสอบคู่แข่งและวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ของคู่แข่งได้อีกด้วย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Klear

  • เครื่องมือค้นหาอินฟลูเอนเซอร์ที่ใช้งานง่าย
  • เกณฑ์การกรองที่ครอบคลุม
  • ฟีเจอร์ค้นหาแบรนด์ เพื่อค้นหาผู้สร้างเนื้อหาที่มีคุณค่าสอดคล้องกัน
  • ตัวชี้วัดความคืบหน้าของแคมเปญที่มีให้ใช้งาน
  • ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดของคู่แข่ง

ข้อจำกัดที่ชัดเจน

  • การผสานระบบการชำระเงินอาจมีความซับซ้อนในการตั้งค่า
  • ไม่เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาผู้มีอิทธิพลขนาดเล็กที่มีกลุ่มผู้ชมเฉพาะทางสูง

ราคาของ Klear

  • ขอการสาธิตเพื่อรับใบเสนอราคา

คะแนนและรีวิวของ Klear

  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)
  • G2: 4. 2/5 (280+ รีวิว)

8. BuzzSumo

แดชบอร์ด BuzzSumo
ผ่าน:BuzzSumo

BuzzSumo รองรับการค้นหาผู้มีอิทธิพลและเนื้อหาที่กำลังเป็นที่นิยมโดยอิงจากแนวคิด ระบุและลงทะเบียนผู้มีอิทธิพลตามคุณค่าของพวกเขาในแง่ของการเชื่อมต่อที่แท้จริง การเข้าถึง และอำนาจ แพลตฟอร์มนี้ยังมีฐานข้อมูลของ นักข่าวที่มีอิทธิพลมากกว่า 500,000 คน ที่สามารถโปรโมตแบรนด์ของคุณด้วยบทความเชิงกลยุทธ์

ฟีเจอร์วิเคราะห์เนื้อหา จะแสดงรายการเนื้อหาที่มีการแชร์มากที่สุดที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ของคุณ เลือก ดูผู้แชร์ยอดนิยม เพื่อค้นหาผู้มีอิทธิพลที่มีบทบาทสำคัญในวงการนี้

เจาะลึกยิ่งขึ้นด้วยการสำรวจจำนวนการรีทวีตโดยเฉลี่ย เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ชมของผู้สร้างเนื้อหานั้น ๆ นี่คือกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์ที่คุณควรให้ความสำคัญ เพราะพวกเขามีแนวโน้มที่จะช่วยสร้างการเข้าถึงตามที่คุณต้องการได้มากที่สุด ?

หากคุณกำลังทำการเปรียบเทียบมาตรฐาน ให้ค้นหาคู่แข่งที่เหมาะสมโดยการสร้างรายงาน การวิเคราะห์เนื้อหา และเลือกกลยุทธ์ที่ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมมากขึ้นในระยะยาว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ BuzzSumo

  • ค้นหาผู้มีอิทธิพลข้ามแพลตฟอร์ม
  • มีฐานข้อมูลนักข่าว
  • การวิเคราะห์ตามการมีส่วนร่วมเหมาะอย่างยิ่งสำหรับแคมเปญการตลาดผ่านผู้มีอิทธิพลที่ต้องการรายละเอียด
  • อนุญาตให้ส่งออกข้อมูลในรูปแบบ CSV และ Excel

ข้อจำกัดของ BuzzSumo

  • ไม่เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีงบประมาณด้านเนื้อหาต่ำ
  • ส่วนติดต่อผู้ใช้ไม่ใช่ที่ดีที่สุดในรายการตัวเลือกซอฟต์แวร์การตลาดผู้มีอิทธิพลนี้

ราคา BuzzSumo

  • พื้นฐาน: $199/เดือน ต่อผู้ใช้หนึ่งคน
  • การสร้างเนื้อหา: $249/เดือน ต่อผู้ใช้ห้าคน
  • ประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร: $249/เดือน ต่อผู้ใช้ห้าคน
  • ห้องสวีท: $499/เดือน ต่อ 10 ผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: $999/เดือน ต่อ 30 ผู้ใช้

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี

คะแนนและรีวิวของ BuzzSumo

  • Capterra: 4. 5/5 (130+ รีวิว)
  • G2: 4. 5/5 (100+ รีวิว)

ดีที่สุดสำหรับการวัดผลลัพธ์ของแคมเปญ

9. Traackr

Traackr
ผ่าน:Traackr

Traackr เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการวัดความสำเร็จของแคมเปญการตลาดของคุณ ผ่านการติดตามเนื้อหา การวัดผลตอบแทนจากการลงทุน และการมีส่วนร่วมของผู้มีอิทธิพลและพันธมิตร คุณยังสามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแบรนด์ของคุณเมื่อเทียบกับคู่แข่งได้อีกด้วย

แพลตฟอร์มนี้นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ห้าอย่าง:

  1. เติบโต: สำหรับการต้อนรับอินฟลูเอนเซอร์ใหม่
  2. เปิดใช้งาน: สำหรับการทำงานร่วมกันด้านเนื้อหาและการจัดการความสัมพันธ์
  3. วัด: สำหรับการติดตามผลตอบแทนจากการลงทุน, ตัวชี้วัดมาตรฐาน, และประสิทธิภาพการแข่งขัน
  4. เพิ่มประสิทธิภาพ: สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพด้านงบประมาณและกระบวนการ
  5. ขนาด: สำหรับการขยายโปรแกรมอินฟลูเอนเซอร์ด้วยการรวมข้อมูลระดับโลก

ติดตามการกล่าวถึงแบรนด์ของคุณโดยอัตโนมัติใน ฟีดแบบกำหนดเองแบบเรียลไทม์ เพื่อดูว่าคุณได้รับการเปิดเผยตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ ใช้ข้อมูลเชิงลึกพร้อมแฮชแท็กที่กำลังเป็นที่นิยมในชุมชนของคุณเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดของคุณให้ดีขึ้น ?

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Traackr

  • การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนและการเปรียบเทียบมาตรฐาน
  • ระบบติดตามการกล่าวถึงโดยอัตโนมัติ
  • เครื่องมือการจัดการอินฟลูเอนเซอร์แบบครบวงจร
  • ช่วยให้การจัดสรรงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อจำกัดของ Traackr

  • การล่าช้าและปัญหาขัดข้องเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว
  • กระบวนการทำงานของแคมเปญมักจะไม่คล่องตัว

ราคาของ Traackr

  • ติดต่อทีมขาย

คะแนนและรีวิวของ Traackr

  • G2: 4. 2/5 (240+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

10. อิทธิพล

อิทธิพลแห่งความสำเร็จ
ผ่านทาง:Influencity

Influencity เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือครบวงจรสำหรับการจัดการอินฟลูเอนเซอร์ การเปิดตัวแคมเปญการตลาด และการวัดผลลัพธ์ ผลิตภัณฑ์รายงานแคมเปญ ของมันช่วยให้คุณแสดงข้อมูลเชิงลึกของโพสต์สำคัญและสรุปผลลัพธ์ของการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ในรูปแบบที่ดูเป็นมืออาชีพ ?‍?

ใช้รายงานที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่เพื่อแสดงผลลัพธ์ที่จับต้องได้จากการรณรงค์ในแง่ของ ROI และตัวชี้วัดที่เหมาะสมอื่นๆ เลือกจาก กราฟ แผนภูมิ วิดเจ็ต และจุดข้อมูล หลากหลายประเภทเพื่อสร้างรายงานที่ปรับให้เหมาะสมกับ KPI ผลิตภัณฑ์ แคมเปญ แบรนด์ และอินฟลูเอนเซอร์

Influencity ยังช่วยให้คุณสามารถแชร์รายงานได้อย่างง่ายดายกับผู้มีอิทธิพล, ผู้ขาย, นักลงทุน, หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ผ่านลิงก์

คุณสมบัติเด่นของ Influencity

  • ศูนย์กลางการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ที่ปรับแต่งได้
  • ตัวเลือกการรายงานอย่างละเอียด
  • ตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่สามารถติดตามได้สำหรับแต่ละแคมเปญ
  • แดชบอร์ดที่เน้นภาพเป็นหลัก

ข้อจำกัดของ Influencity

  • เครื่องมือกรองอาจมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้น
  • รองรับเฉพาะ YouTube, Instagram และ TikTok เท่านั้น

Influencity ราคา

  • กำหนดเอง: เริ่มต้นที่ $98/เดือน
  • พื้นฐาน: $168/เดือน
  • มืออาชีพ: $348/เดือน
  • ธุรกิจ: 698 ดอลลาร์/เดือน

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี

การจัดอันดับและรีวิวของ Influencity

  • G2: 4. 5/5 (150+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (น้อยกว่า 10 รีวิว)

ดึงดูดใจผู้ชมของคุณ: บุกตลาดใหม่ด้วยเครื่องมือการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ชั้นนำ!

ไม่ว่าคุณจะดำเนินธุรกิจขนาดเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่ เครื่องมือการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ที่เราคัดสรรมานี้สามารถช่วยให้คุณเจาะตลาดใหม่และยกระดับแบรนด์ของคุณสู่จุดสูงสุดได้ ใช้เครื่องมือเหล่านี้หนึ่งหรือมากกว่าเพื่อค้นหาผู้สร้างสรรค์ใหม่ๆ และปรับแต่งแคมเปญของคุณด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ยอดเยี่ยม

หากคุณกำลังมองหาการสนับสนุนแบบครบวงจรสำหรับความพยายามทางการตลาดของคุณสมัครบัญชี ClickUp ฟรี แพลตฟอร์มนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยให้คุณจัดการกับอินฟลูเอนเซอร์เท่านั้น แต่ยังช่วยจัดการทีมการตลาดทั้งหมดของคุณอีกด้วย! ?