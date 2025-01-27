10 เครื่องมือการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ที่ดีที่สุดสำหรับเอเจนซี่ในปี 2025

อินฟลูเอนเซอร์คือคนธรรมดาทั่วไป แต่พวกเขากลับมีอิทธิพลอย่างมากในการโปรโมตแบรนด์ เราได้เห็นหลายบริษัทขยายฐานลูกค้าด้วยการใช้การตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
ตัวอย่างเช่น Tinder แอปหาคู่ยักษ์ใหญ่ได้ร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์ชั้นนำจาก TikTok ในปี 2020-21 เพื่อเพิ่มการรับรู้แบรนด์ในกลุ่มผู้ใช้ Gen-Z ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากโดยแบรนด์สามารถดึงดูดยอดวิวบน TikTok ได้ถึง 697.6 ล้านวิวและมีผู้ติดตาม การแสดงผล การเติบโตของผู้ชมรายเดือน และการดาวน์โหลดแอปมากกว่าที่คาดการณ์ไว้! ?
หากคุณตั้งใจที่จะ ใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เพื่อโปรโมตแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ คุณจำเป็นต้องมีเครื่องมือการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ที่เหมาะสมอยู่เคียงข้าง เครื่องมือเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้กระบวนการต่างๆ ในการทำการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์เป็นไปอย่างราบรื่น เช่น การค้นหาและจัดการผู้ร่วมงาน หรือการส่งอีเมลนำเสนอที่เตรียมไว้แล้ว
ในคู่มือนี้ เราจะพูดถึง 10 เครื่องมือการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ที่ดีที่สุด ที่สามารถช่วยบริษัทของคุณหรือ เอเจนซี่การตลาดจัดการแคมเปญและวัดผลลัพธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์?
นี่คือลักษณะบางประการที่ควรพิจารณาเมื่อเปรียบเทียบเครื่องมือการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ที่แตกต่างกัน:
- การค้นหาผู้มีอิทธิพล: ซอฟต์แวร์อาจช่วยในการค้นหาผู้มีอิทธิพลตามเกณฑ์ต่างๆ เช่น กลุ่มเป้าหมาย ประชากรศาสตร์ ความสนใจ และกลุ่มเฉพาะ
- การติดตามเทรนด์: คุณควรสามารถติดตามหัวข้อที่ได้รับความนิยม, แฮชแท็ก, และความท้าทายต่าง ๆ ได้ ซึ่งสามารถช่วยคุณสร้างเนื้อหาที่ได้รับความนิยมอย่างมากได้ ?
- การติดตามการมีส่วนร่วม: จะเป็นประโยชน์เพิ่มเติมหากเครื่องมือนี้สามารถติดตามการแสดงผลและการมีส่วนร่วมที่เกิดจากโพสต์ของอินฟลูเอนเซอร์ได้
- เครื่องมือการตลาด: แพลตฟอร์มการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ที่ดีควรช่วยให้คุณปรับแต่งและดำเนินแคมเปญการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่นการจัดสรรทรัพยากรและกำหนดเวลาการส่งมอบงาน
- เครื่องมือรายงาน: คุณต้องสามารถวัดการเติบโตของแคมเปญและความสำเร็จของอินฟลูเอนเซอร์ได้ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์เชิงลึกและการเปรียบเทียบกับคู่แข่ง
- เทมเพลตโซเชียลมีเดีย: เครื่องมือการตลาดหลายชนิดมาพร้อมกับเทมเพลตที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าเพื่อช่วยคุณผ่านกระบวนการจัดการเนื้อหาบนโซเชียลมีเดียหรือการจ้างและจัดการผู้มีอิทธิพล
- การผสานรวม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือสามารถผสานรวมกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่คุณใช้งานได้ เช่นระบบจัดการโซเชียลมีเดีย หรือเครื่องมือ CRM
10 เครื่องมือการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ที่ดีที่สุดที่ควรใช้
โซลูชันการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ที่มีอยู่ในตลาดมีชุดคุณสมบัติที่แตกต่างกัน โดยทั่วไปคุณจะพบผลิตภัณฑ์ใน สามประเภท:
- การจัดการแคมเปญอินฟลูเอนเซอร์
- การค้นหาผู้มีอิทธิพล
- การวัดผลความสำเร็จของแคมเปญและการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์
มาดูกันให้ละเอียดยิ่งขึ้นเกี่ยวกับ เครื่องมือการตลาดอินฟลูเอนเซอร์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ในแต่ละประเภทและการประยุกต์ใช้ที่เป็นไปได้! ?
ดีที่สุดสำหรับการจัดการแคมเปญ
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการการตลาดแบบครบวงจร ที่มีคุณสมบัติเพียงพอสำหรับการจัดการแคมเปญผู้มีอิทธิพลในทุกกลุ่ม มุ่งเน้นไปที่การช่วยคุณสร้างแผนการตลาดและดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายในทุกขนาด
การจัดการบริการอินฟลูเอนเซอร์เป็นเรื่องง่ายด้วยเทมเพลตสัญญาอินฟลูเอนเซอร์ของ ClickUp มันช่วยให้คุณตั้งค่าข้อตกลงบริการเพื่อกำหนดองค์ประกอบต่างๆ เช่น:
- ขอบเขตการให้บริการ
- เงื่อนไขการชำระเงิน
- แนวทางการเป็นอินฟลูเอนเซอร์
- การสื่อสารแบรนด์
- สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
นอกจากจะแนะนำคุณในการสร้างข้อตกลงที่เป็นมืออาชีพแล้ว เทมเพลตนี้ยังช่วยให้คุณจัดการความคืบหน้าของแต่ละสัญญาอินฟลูเอนเซอร์ได้อีกด้วย ใช้ ฟิลด์ที่กำหนดเอง เพื่อเพิ่มป้ายกำกับ เช่น งบประมาณ หรือ ระยะการตลาด ให้กับแต่ละสัญญา
ใช้ประโยชน์จากมุมมอง ClickUp มากกว่า 15 แบบ เช่น มุมมองรายการ,กานท์, ปริมาณงาน และปฏิทิน เพื่อติดตามและบันทึกชื่อเมื่อคุณพบผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้อง
เมื่อคุณเริ่มต้นแคมเปญการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ ให้หาการสนับสนุนด้วยเครื่องมือจัดการโครงการการตลาดหลายร้อยรายการบนแพลตฟอร์ม! ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ClickUp Goalsเพื่อสร้างเป้าหมายหรือจุดสำคัญสำหรับการขายหรือ เมตริกอื่นๆ เพื่อวัดงานของอินฟลูเอนเซอร์
ด้วยแดชบอร์ด ClickUp คุณสามารถดูแลการทำงานของผู้ร่วมงานด้านการตลาดของคุณในแคมเปญสดได้ กำหนด ไทม์ไลน์สำหรับแต่ละอินฟลูเอนเซอร์ และตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับการอัปเดต
ClickUp ยังให้บริการการสนับสนุนที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมสำหรับการร่วมมือสร้างสรรค์แบบเรียลไทม์ด้วยความช่วยเหลือของWhiteboards,Mind Maps, และProofing. ?
และเราได้กล่าวถึงการใช้ClickUp AIเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดของคุณหรือยัง? มันมาพร้อมกับคำแนะนำเฉพาะบทบาทเพื่อสร้างไอเดียแคมเปญอินฟลูเอนเซอร์, สรุปเนื้อหา, และกรณีศึกษาการตลาด!
ใช้ClickUp Automationsสำหรับงานการตลาดที่ทำซ้ำ เช่น การรับการแจ้งเตือนการชำระเงินจากอินฟลูเอนเซอร์และการส่งอีเมลแบบหยด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การสนับสนุนการจัดการแคมเปญแบบครบวงจร
- แม่แบบสำหรับการจัดการกระบวนการทางการตลาดและอินฟลูเอนเซอร์
- กระดานไวท์บอร์ด ClickUpที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่สำหรับการทำงานร่วมกันแบบมีภาพประกอบ
- คลิกอัพ ด็อกส์เพื่อเก็บทุกทรัพยากรทางการตลาด
- การผสานรวมกับแอปมากกว่า 1,000 รายการ
- การตั้งเป้าหมายที่สามารถวัดได้และการติดตามผล
- ผู้ช่วย AI ของ ClickUp เพื่อช่วยในการวางกลยุทธ์การตลาด
- เครื่องมือจัดการงานที่ทรงพลัง
- การตลาดอัตโนมัติที่ง่าย
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้เริ่มต้นต้องการเวลาในการสำรวจคุณสมบัติการตลาดทั้งหมดที่มีอยู่
- แอปพลิเคชันมือถือไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนเท่ากับเวอร์ชันเดสก์ท็อปและเว็บ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,500 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)
2. SocialLadder
SocialLadder เป็นโซลูชันการจัดการแบรนด์แอมบาสเดอร์แบบครบวงจรที่ช่วยในการทำการตลาดผ่านผู้มีอิทธิพล แบรนด์แอมบาสเดอร์ และพันธมิตร โดยให้คุณสามารถทำงานอัตโนมัติ จัดการการสื่อสาร และติดตามการมีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปรับปรุงการทำงานร่วมกับผู้มีอิทธิพลโดยใช้ตัวเลือกการแชทในแอป, การประกาศในฟีด, และการแจ้งเตือนแบบกำหนดเอง แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณมอบหมายงานและบันทึกค่าสื่อที่ได้รับบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้
ระบุผู้ที่มีผลงานยอดเยี่ยมของคุณด้วยเครื่องมือรายงานของ SocialLadder คุณสามารถรักษาแรงจูงใจของพวกเขาผ่านระบบรางวัลหรือการจ่ายเงินในรูปแบบเกม เข้าถึงคลังรางวัลของคุณได้จากแดชบอร์ดกลาง?
ดำเนินการวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)จากจำนวนเงินที่ใช้จ่ายไปกับผู้ร่วมงานที่จ้างและอินฟลูเอนเซอร์ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเด่นของ SocialLadder
- ทำให้แคมเปญการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์และอินฟลูเอนเซอร์ง่ายขึ้น
- รวมการติดตามผลตอบแทนจากการลงทุน
- ระบบรางวัลแบบสะสมแต้ม
- ฟังก์ชันแชทเพื่อการสื่อสารที่ราบรื่น
- การวิเคราะห์ขั้นสูงพร้อมรายงานที่ปรับแต่งได้
ข้อจำกัดของ SocialLadder
- คุณไม่สามารถอนุมัติเนื้อหาที่ส่งมาพร้อมกันทั้งหมดได้
- ฟีเจอร์แชทสามารถปรับปรุงได้เมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์การตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์อื่น ๆ
ราคาของ SocialLadder
- มีให้บริการตามคำขอ
คะแนนและรีวิวของ SocialLadder
- G2: 4. 7/5 (5+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (น้อยกว่า 5 รีวิว)
3. Awario
Awario เป็นซอฟต์แวร์ติดตามโซเชียลมีเดีย ที่ช่วยสร้างตำแหน่งให้กับแบรนด์ของคุณผ่านกิจกรรมของอินฟลูเอนเซอร์ที่กระตุ้นการตลาดแบบปากต่อปาก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามการกล่าวถึงแบรนด์ ประสิทธิภาพของเนื้อหา และสถิติการมีส่วนร่วม
ค้นหาผู้มีอิทธิพลในวงการของคุณโดยใช้ Mention Feed ตรวจสอบเนื้อหาและโปรไฟล์ของพวกเขาเพื่อค้นหาผู้ร่วมงานที่มีศักยภาพ เมื่อได้ร่วมงานกับคนที่เหมาะสมแล้ว ให้ติดตามความมุ่งมั่นของพวกเขาโดยการติดตามแฮชแท็กแบรนด์ คำสำคัญ และการกล่าวถึงในฟีดของพวกเขา ?️
ด้วย การวิเคราะห์อินฟลูเอนเซอร์ คุณสามารถรวบรวมข้อมูลการฟังทางสังคมเพื่อวัดประสิทธิภาพของแต่ละอินฟลูเอนเซอร์ได้ สร้าง รายงานเปรียบเทียบอินฟลูเอนเซอร์และรายงานความรู้สึกของโพสต์ เพื่อวิเคราะห์ว่าอะไรได้ผลสำหรับแคมเปญของคุณและอะไรไม่ได้ผล
คุณสมบัติเด่นของ Awario
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามแบรนด์ออนไลน์
- คุณสมบัติการค้นหาผู้มีอิทธิพลช่วยให้ค้นหาผู้มีอิทธิพลเฉพาะกลุ่ม
- การติดตามผู้มีอิทธิพลผ่านการแจ้งเตือนด้วยคำค้นหาและแฮชแท็ก
- เริ่มต้นการสนทนาได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของ Awario
- ผู้ใช้บางรายต้องการสื่อการฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อใช้แพลตฟอร์มการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์
- การปรับแต่งตัวกรองการค้นหาอาจต้องใช้ความพยายามมาก
ราคาของ Awario
- เริ่มต้น: $39/เดือนต่อสมาชิกในทีม
- ข้อดี: $119/เดือน สำหรับสมาชิกทีม 10 คน
- องค์กรธุรกิจ: $399/เดือน (สมาชิกทีมไม่จำกัด)
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ Awario
- Capterra: 4. 4/5 (40+ รีวิว)
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 35 รายการ)
ดีที่สุดสำหรับการค้นหาผู้มีอิทธิพล
4. โซเชียล เบลด
ขั้นตอนแรกในการเปิดตัวแคมเปญการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ที่ประสบความสำเร็จคือการ ระบุอินฟลูเอนเซอร์ที่สอดคล้องกับแบรนด์ของคุณ Social Blade เป็นเครื่องมือวิเคราะห์โซเชียลมีเดียที่เหมาะสำหรับงานนี้! ?
ติดตามผู้มีอิทธิพลที่น่าสนใจสำหรับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเป้าหมาย เช่น Instagram, TikTok, Twitch และ YouTube และสร้างรายการที่สามารถจัดเรียงได้ตามตัวชี้วัด เช่น จำนวนผู้ติดตาม, จำนวนไลค์, จำนวนวิว และจำนวนการอัปโหลด
คลิกที่โปรไฟล์ที่คุณสนใจเพื่อสำรวจสถิติที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เช่น จำนวนไลค์และการอัปโหลดที่อินฟลูเอนเซอร์ได้รับในแต่ละสัปดาห์ และพิจารณาว่าใครสามารถสร้างการเข้าถึงให้กับแบรนด์ของคุณได้มากที่สุดในตอนนี้
Social Blade เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการตลาดบน YouTube—หากคุณต้องการร่วมงานกับ YouTuber ที่มีชื่อเสียง คุณสามารถค้นหาพวกเขาได้จากลิสต์ที่คัดสรรไว้ตามจำนวนผู้ติดตาม ประเทศที่พวกเขาได้รับความนิยม และหมวดหมู่เช่น ตลก, การศึกษา, ดนตรี, กีฬา, และการท่องเที่ยว ✌️
คุณสมบัติเด่นของ Social Blade
- ค้นหาผู้มีอิทธิพลบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลากหลายช่องทาง
- ตัวกรองการค้นหาที่สะดวก
- ตัวชี้วัดมากมายเพื่อติดตามกิจกรรมของอินฟลูเอนเซอร์
- บริการให้คำปรึกษาพิเศษทาง YouTube
ข้อจำกัดของ Social Blade
- ฟีเจอร์การค้นหาสามารถปรับปรุงได้เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือการตลาดผ่านผู้มีอิทธิพลอื่น ๆ ในรายการนี้
- ไม่ค่อยมีประโยชน์สำหรับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่น ๆ นอกเหนือจาก YouTube ซึ่งอาจจำกัดการติดตามแคมเปญการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ของคุณ
ราคาของ Social Blade
- บรอนซ์: $3.99/เดือน
- เงิน: $9. 99/เดือน
- ทอง: $39. 99/เดือน
- แพลทินัม: $99.99/เดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวจาก Social Blade
- Capterra: 4. 4/5 (5+ รีวิว)
- G2: 4. 2/5 (10+ รีวิว)
5. อัพฟลูเอนซ์
Upfluence ช่วยให้คุณค้นหาผู้สร้างเนื้อหาตามกลุ่มผู้ชม, เนื้อหา, และประสิทธิภาพบนแพลตฟอร์มชั้นนำเช่น Instagram, YouTube, และ Facebook. นอกเหนือจากการนำเสนอผู้สร้างเนื้อหาให้คุณฟรีแล้ว ยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับการติดตามการส่งผลงานและการชำระเงินอีกด้วย. ?
ฐานข้อมูลของ Upfluence ประกอบด้วยผู้มีอิทธิพลหลายล้านคน, ไมโครอินฟลูเอนเซอร์, และคนดัง คุณสามารถจำกัดการค้นหาของคุณได้ด้วยตัวกรองมากกว่า 20 ตัว รวมถึงคำค้นหา, ขนาดของกลุ่มผู้ชม, และแพลตฟอร์มทางสังคม
คุณสามารถเจาะลึกลงไปเพื่อค้นหาผู้มีอิทธิพลที่กล่าวถึงแบรนด์ของคุณอยู่แล้ว ซึ่งจะทำให้พวกเขามีแนวโน้มที่จะร่วมมือกับคุณมากขึ้น ลองใช้อีเมลอัตโนมัติเพื่อติดต่อกับพวกเขา
Upfluence นำเสนอเทมเพลตสำหรับอินฟลูเอนเซอร์สำหรับสัญญาและอีเมลติดต่อ เพื่อประหยัดเวลาของคุณ ⌛
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Upfluence
- โปรไฟล์อินฟลูเอนเซอร์ที่อุดมไปด้วยข้อมูลจากหลากหลายแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย
- ทำให้การติดต่อสื่อสารง่ายขึ้นผ่านอีเมลอัตโนมัติ
- 20+ ฟิลเตอร์เพื่อช่วยในการค้นหาผู้มีอิทธิพล
- มีปลั๊กอิน Chrome ให้ใช้งาน
ข้อจำกัดของ Upfluence
- ไม่มีนโยบายการยกเลิก
- ไม่ค่อยเป็นมิตรกับผู้ใช้เท่ากับเครื่องมือการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์อื่น ๆ
ราคาของ Upfluence
- มีให้บริการตามคำขอ
คะแนนและรีวิวของ Upfluence
- G2: 4. 6/5 (120+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
6. นักล่า
Hunter เป็น เครื่องมือค้นหาอีเมล ที่ช่วยให้คุณรวบรวมข้อมูลติดต่อของผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา รวมถึงผู้มีอิทธิพลทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อของคุณ เพียงเข้าถึงฐานข้อมูลและกำหนดประเภทของพันธมิตรที่คุณต้องการเชื่อมต่อ จากนั้น Hunter จะแนะนำผลลัพธ์ที่ตรงจากคลังที่อยู่อีเมลกว่า 100 ล้านรายการ ✉️
ฟังก์ชันการค้นหาโดเมนช่วยในการค้นหาผู้มีอิทธิพลภายในโดเมนธุรกิจเฉพาะ ฟีเจอร์นี้มีประโยชน์อย่างยิ่งหากคุณกำลังมองหาบล็อกเกอร์รับเชิญที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
Hunter รับประกันว่าคุณจะได้รับที่อยู่อีเมลที่ถูกต้องผ่านฟังก์ชัน Email Verifier ควรสังเกตว่า Hunter ให้ความสำคัญกับการดึงที่อยู่อีเมลแบบมืออาชีพมากกว่าที่อยู่อีเมลจากโดเมนทั่วไปอย่าง Gmail และ Yahoo
เชื่อมต่อ Link Hunter กับแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Salesforce และ Google Workspace เพื่อรวบรวมข้อมูลลูกค้าเป้าหมายและเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงธุรกิจของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Hunter
ข้อจำกัดของนักล่า
- ยากที่จะหาข้อมูลติดต่อสำหรับบริษัทขนาดเล็ก
- แพลตฟอร์มการตลาดผ่านผู้มีอิทธิพล UX ต้องการการปรับปรุง
การกำหนดราคาโดยนักล่า
- ฟรี: $0/เดือน สำหรับบัญชีอีเมลหนึ่งบัญชี
- เริ่มต้น: $49/เดือน สำหรับบัญชีอีเมล 3 บัญชี
- การเติบโต: $149/เดือน สำหรับ 10 บัญชีอีเมล
- ธุรกิจ: $499/เดือน สำหรับ 20 บัญชีอีเมล
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาสำหรับรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของนักล่า
- Getapp: 4. 6/5 (580+ รีวิว)
- G2: 4. 4/5 (500+ รีวิว)
7. คลีอาร์
Klear (เดิมชื่อ Twtrland) เป็น เครื่องมือครบวงจร สำหรับการค้นหาผู้มีอิทธิพล, ติดตามแคมเปญ, และจัดการการชำระเงิน แพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายมี พอร์ทัลค้นหา ที่มาพร้อมกับตัวกรองการค้นหาอัจฉริยะเพื่อค้นหาผู้มีอิทธิพลที่มีลักษณะทางกายภาพและทักษะที่ไม่เหมือนใคร
การใช้เครื่องมือนี้เป็นเรื่องง่าย—เลือกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่คุณต้องการมุ่งเน้นและตั้งค่าตัวกรอง. นี่คือตัวอย่างสามตัวอย่าง:
- ตัวกรองหัวข้อ: เปิดใช้งานการค้นหาผู้มีอิทธิพลตามประเภทเนื้อหา เช่น DIY, การท่องเที่ยว, และแฟชั่น
- ตัวกรองสถานที่: เหมาะสำหรับแคมเปญที่เจาะจงตามสถานที่—ช่วยให้คุณคัดกรองอินฟลูเอนเซอร์ในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์เฉพาะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ?
- ตัวกรองประชากรศาสตร์: เปิดใช้งานการค้นหาผู้มีอิทธิพลตามประชากรศาสตร์ เช่น อายุและเพศ เพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายของคุณ
ลองใช้ฟีเจอร์ ค้นหาแบรนด์ เพื่อค้นหาผู้สร้างเนื้อหาที่เคยร่วมงานกับแบรนด์ที่มีค่านิยมเดียวกับคุณ นอกจากนี้ ฟีเจอร์นี้ยังสามารถใช้ในการตรวจสอบคู่แข่งและวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ของคู่แข่งได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Klear
- เครื่องมือค้นหาอินฟลูเอนเซอร์ที่ใช้งานง่าย
- เกณฑ์การกรองที่ครอบคลุม
- ฟีเจอร์ค้นหาแบรนด์ เพื่อค้นหาผู้สร้างเนื้อหาที่มีคุณค่าสอดคล้องกัน
- ตัวชี้วัดความคืบหน้าของแคมเปญที่มีให้ใช้งาน
- ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดของคู่แข่ง
ข้อจำกัดที่ชัดเจน
- การผสานระบบการชำระเงินอาจมีความซับซ้อนในการตั้งค่า
- ไม่เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาผู้มีอิทธิพลขนาดเล็กที่มีกลุ่มผู้ชมเฉพาะทางสูง
ราคาของ Klear
- ขอการสาธิตเพื่อรับใบเสนอราคา
คะแนนและรีวิวของ Klear
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)
- G2: 4. 2/5 (280+ รีวิว)
8. BuzzSumo
BuzzSumo รองรับการค้นหาผู้มีอิทธิพลและเนื้อหาที่กำลังเป็นที่นิยมโดยอิงจากแนวคิด ระบุและลงทะเบียนผู้มีอิทธิพลตามคุณค่าของพวกเขาในแง่ของการเชื่อมต่อที่แท้จริง การเข้าถึง และอำนาจ แพลตฟอร์มนี้ยังมีฐานข้อมูลของ นักข่าวที่มีอิทธิพลมากกว่า 500,000 คน ที่สามารถโปรโมตแบรนด์ของคุณด้วยบทความเชิงกลยุทธ์
ฟีเจอร์วิเคราะห์เนื้อหา จะแสดงรายการเนื้อหาที่มีการแชร์มากที่สุดที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ของคุณ เลือก ดูผู้แชร์ยอดนิยม เพื่อค้นหาผู้มีอิทธิพลที่มีบทบาทสำคัญในวงการนี้
เจาะลึกยิ่งขึ้นด้วยการสำรวจจำนวนการรีทวีตโดยเฉลี่ย เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ชมของผู้สร้างเนื้อหานั้น ๆ นี่คือกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์ที่คุณควรให้ความสำคัญ เพราะพวกเขามีแนวโน้มที่จะช่วยสร้างการเข้าถึงตามที่คุณต้องการได้มากที่สุด ?
หากคุณกำลังทำการเปรียบเทียบมาตรฐาน ให้ค้นหาคู่แข่งที่เหมาะสมโดยการสร้างรายงาน การวิเคราะห์เนื้อหา และเลือกกลยุทธ์ที่ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมมากขึ้นในระยะยาว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ BuzzSumo
- ค้นหาผู้มีอิทธิพลข้ามแพลตฟอร์ม
- มีฐานข้อมูลนักข่าว
- การวิเคราะห์ตามการมีส่วนร่วมเหมาะอย่างยิ่งสำหรับแคมเปญการตลาดผ่านผู้มีอิทธิพลที่ต้องการรายละเอียด
- อนุญาตให้ส่งออกข้อมูลในรูปแบบ CSV และ Excel
ข้อจำกัดของ BuzzSumo
- ไม่เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีงบประมาณด้านเนื้อหาต่ำ
- ส่วนติดต่อผู้ใช้ไม่ใช่ที่ดีที่สุดในรายการตัวเลือกซอฟต์แวร์การตลาดผู้มีอิทธิพลนี้
ราคา BuzzSumo
- พื้นฐาน: $199/เดือน ต่อผู้ใช้หนึ่งคน
- การสร้างเนื้อหา: $249/เดือน ต่อผู้ใช้ห้าคน
- ประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร: $249/เดือน ต่อผู้ใช้ห้าคน
- ห้องสวีท: $499/เดือน ต่อ 10 ผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $999/เดือน ต่อ 30 ผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี
คะแนนและรีวิวของ BuzzSumo
- Capterra: 4. 5/5 (130+ รีวิว)
- G2: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
ดีที่สุดสำหรับการวัดผลลัพธ์ของแคมเปญ
9. Traackr
Traackr เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการวัดความสำเร็จของแคมเปญการตลาดของคุณ ผ่านการติดตามเนื้อหา การวัดผลตอบแทนจากการลงทุน และการมีส่วนร่วมของผู้มีอิทธิพลและพันธมิตร คุณยังสามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแบรนด์ของคุณเมื่อเทียบกับคู่แข่งได้อีกด้วย
แพลตฟอร์มนี้นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ห้าอย่าง:
- เติบโต: สำหรับการต้อนรับอินฟลูเอนเซอร์ใหม่
- เปิดใช้งาน: สำหรับการทำงานร่วมกันด้านเนื้อหาและการจัดการความสัมพันธ์
- วัด: สำหรับการติดตามผลตอบแทนจากการลงทุน, ตัวชี้วัดมาตรฐาน, และประสิทธิภาพการแข่งขัน
- เพิ่มประสิทธิภาพ: สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพด้านงบประมาณและกระบวนการ
- ขนาด: สำหรับการขยายโปรแกรมอินฟลูเอนเซอร์ด้วยการรวมข้อมูลระดับโลก
ติดตามการกล่าวถึงแบรนด์ของคุณโดยอัตโนมัติใน ฟีดแบบกำหนดเองแบบเรียลไทม์ เพื่อดูว่าคุณได้รับการเปิดเผยตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ ใช้ข้อมูลเชิงลึกพร้อมแฮชแท็กที่กำลังเป็นที่นิยมในชุมชนของคุณเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดของคุณให้ดีขึ้น ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Traackr
- การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนและการเปรียบเทียบมาตรฐาน
- ระบบติดตามการกล่าวถึงโดยอัตโนมัติ
- เครื่องมือการจัดการอินฟลูเอนเซอร์แบบครบวงจร
- ช่วยให้การจัดสรรงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ Traackr
- การล่าช้าและปัญหาขัดข้องเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว
- กระบวนการทำงานของแคมเปญมักจะไม่คล่องตัว
ราคาของ Traackr
- ติดต่อทีมขาย
คะแนนและรีวิวของ Traackr
- G2: 4. 2/5 (240+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
10. อิทธิพล
Influencity เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือครบวงจรสำหรับการจัดการอินฟลูเอนเซอร์ การเปิดตัวแคมเปญการตลาด และการวัดผลลัพธ์ ผลิตภัณฑ์รายงานแคมเปญ ของมันช่วยให้คุณแสดงข้อมูลเชิงลึกของโพสต์สำคัญและสรุปผลลัพธ์ของการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ในรูปแบบที่ดูเป็นมืออาชีพ ??
ใช้รายงานที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่เพื่อแสดงผลลัพธ์ที่จับต้องได้จากการรณรงค์ในแง่ของ ROI และตัวชี้วัดที่เหมาะสมอื่นๆ เลือกจาก กราฟ แผนภูมิ วิดเจ็ต และจุดข้อมูล หลากหลายประเภทเพื่อสร้างรายงานที่ปรับให้เหมาะสมกับ KPI ผลิตภัณฑ์ แคมเปญ แบรนด์ และอินฟลูเอนเซอร์
Influencity ยังช่วยให้คุณสามารถแชร์รายงานได้อย่างง่ายดายกับผู้มีอิทธิพล, ผู้ขาย, นักลงทุน, หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ผ่านลิงก์
คุณสมบัติเด่นของ Influencity
- ศูนย์กลางการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ที่ปรับแต่งได้
- ตัวเลือกการรายงานอย่างละเอียด
- ตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่สามารถติดตามได้สำหรับแต่ละแคมเปญ
- แดชบอร์ดที่เน้นภาพเป็นหลัก
ข้อจำกัดของ Influencity
- เครื่องมือกรองอาจมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้น
- รองรับเฉพาะ YouTube, Instagram และ TikTok เท่านั้น
Influencity ราคา
- กำหนดเอง: เริ่มต้นที่ $98/เดือน
- พื้นฐาน: $168/เดือน
- มืออาชีพ: $348/เดือน
- ธุรกิจ: 698 ดอลลาร์/เดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี
การจัดอันดับและรีวิวของ Influencity
- G2: 4. 5/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (น้อยกว่า 10 รีวิว)
ดึงดูดใจผู้ชมของคุณ: บุกตลาดใหม่ด้วยเครื่องมือการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ชั้นนำ!
ไม่ว่าคุณจะดำเนินธุรกิจขนาดเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่ เครื่องมือการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ที่เราคัดสรรมานี้สามารถช่วยให้คุณเจาะตลาดใหม่และยกระดับแบรนด์ของคุณสู่จุดสูงสุดได้ ใช้เครื่องมือเหล่านี้หนึ่งหรือมากกว่าเพื่อค้นหาผู้สร้างสรรค์ใหม่ๆ และปรับแต่งแคมเปญของคุณด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ยอดเยี่ยม
หากคุณกำลังมองหาการสนับสนุนแบบครบวงจรสำหรับความพยายามทางการตลาดของคุณสมัครบัญชี ClickUp ฟรี แพลตฟอร์มนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยให้คุณจัดการกับอินฟลูเอนเซอร์เท่านั้น แต่ยังช่วยจัดการทีมการตลาดทั้งหมดของคุณอีกด้วย! ?