วิธีสร้างกลยุทธ์การจัดการประสิทธิภาพแบบคล่องตัว

Sudarshan Somanathan
Sudarshan Somanathan
3 พฤษภาคม 2567

การจัดการประสิทธิภาพแบบ Agile แก้ไขปัญหาที่พบบ่อย—คุณจะประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของทีมคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพในพื้นที่ทำงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างไร?

การจัดการประสิทธิภาพแบบอไจล์มุ่งเน้นการให้ข้อเสนอแนะอย่างทันท่วงที การติดตามความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอ และการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาอาชีพในอนาคตสำหรับพนักงาน วิธีการนี้เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นในด้านความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัวในที่ทำงาน โดยได้รับแรงบันดาลใจจากวิธีการที่ใช้ในการบริหารโครงการแบบอไจล์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอไจล์สครัม

ระบบการจัดการประสิทธิภาพแบบคล่องตัวเข้ามาแทนที่ระบบการจัดการประสิทธิภาพแบบดั้งเดิมที่มีขั้นตอนการตั้งเป้าหมายที่ยาวนานและวงจรการให้ข้อเสนอแนะที่ไม่บ่อยครั้ง ระบบนี้สร้างการให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องและการสื่อสารแบบร่วมมือกัน ส่งผลให้การตั้งเป้าหมายสอดคล้องกันมากขึ้นและเสริมสร้างศักยภาพให้กับพนักงานของคุณ

มาทำความเข้าใจแนวทางการจัดการประสิทธิภาพแบบアジลกันเถอะ

กรอบการจัดการประสิทธิภาพแบบอไจล์

การพึ่งพาการประเมินผลประจำปีเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สำหรับสถานที่ทำงานยุคใหม่ โมเดลการบริหารผลการปฏิบัติงานแบบคล่องตัวประกอบด้วยองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

  1. การตรวจสอบความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอ: วิธีนี้ส่งเสริมให้มีการตรวจสอบความคืบหน้าสั้น ๆ แต่บ่อยครั้งขึ้น โดยจะเป็นการพบปะแบบตัวต่อตัวทุกสัปดาห์หรือทุกสองสัปดาห์—เป็นโอกาสในการพูดคุยเกี่ยวกับความก้าวหน้า แก้ไขปัญหาที่พบ และเฉลิมฉลองความสำเร็จ การประชุมสั้น ๆ เหล่านี้เหมาะสำหรับทีมที่มีความคล่องตัว ช่วยให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกันและมีแรงจูงใจอยู่เสมอ
  2. การติดตามเป้าหมายอย่างละเอียด: ทิ้งเป้าหมายการทำงานที่คลุมเครือไว้เบื้องหลัง และหันมาใช้แนวทางที่ละเอียดมากขึ้น คิดถึงเป้าหมายแบบ SMART (เฉพาะเจาะจง, สามารถวัดได้, สามารถบรรลุได้, มีความเกี่ยวข้อง, และมีกรอบเวลา) โดยแยกย่อยออกเป็นเป้าหมายย่อยที่เล็กกว่าและสามารถจัดการได้
  3. การรวบรวมความคิดเห็นจากหลายแหล่ง: คุณสามารถส่งเสริมการให้ข้อเสนอแนะแบบรอบด้านด้วยวิธีการนี้สำหรับกระบวนการแบบ Agile ทำให้การรวบรวมความคิดเห็นและข้อมูลเชิงลึกจากผู้นำทีมเป็นเรื่องง่ายขึ้น และระบุจุดที่ควรปรับปรุง
  4. การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง: เปลี่ยนการพูดคุยแบบตัวต่อตัวตามปกติให้กลายเป็นโอกาสในการพูดคุยเกี่ยวกับความทะเยอทะยานในอาชีพและให้คำแนะนำที่ช่วยให้พนักงานบรรลุศักยภาพสูงสุด
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้เครื่องมือการจัดการประสิทธิภาพที่ครอบคลุมเพื่อจัดการประสิทธิภาพอย่างราบรื่นและอำนวยความสะดวกในการทำงานแบบคล่องตัว

การจัดการประสิทธิภาพแบบ Agile แตกต่างจากวิธีการจัดการประสิทธิภาพแบบดั้งเดิมในหลายด้าน นี่คือภาพรวมของความแตกต่างที่สำคัญ:

คุณสมบัติการจัดการประสิทธิภาพแบบดั้งเดิมการจัดการประสิทธิภาพแบบคล่องตัว
ข้อเสนอแนะรายปี, ด้านเดียวต่อเนื่อง สองทาง
การเช็คอินไม่บ่อยนัก, ยาวนานบ่อยครั้ง, สั้น
เป้าหมายไม่ชัดเจน, รายปีฉลาด, ร่วมมือ
แหล่งที่มาของข้อเสนอแนะเน้นผู้จัดการ360 องศา
โฟกัสผลการดำเนินงานในอดีตโอกาสในการพัฒนา, การเติบโตในอนาคต

ประโยชน์และข้อเสียของการจัดการประสิทธิภาพแบบอไจล์

ด้วยแนวทางการจัดการประสิทธิภาพแบบใหม่เช่น Agile, การชั่งน้ำหนักข้อดีข้อเสียเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้คุณสามารถนำกระบวนการนำไปใช้ได้อย่างราบรื่น

มาสำรวจประโยชน์ที่ทำให้ระบบการจัดการประสิทธิภาพแบบอไจล์น่าสนใจ จากนั้นเราจะพูดถึงข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นและวิธีการแก้ไข

ประโยชน์ของการนำระบบการจัดการประสิทธิภาพแบบอไจล์มาใช้:

  • การมีส่วนร่วมของพนักงานและการทำงานร่วมกันในทีมที่ดีขึ้น: การให้ข้อเสนอแนะและการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอช่วยให้พนักงานรู้สึกมีคุณค่าและได้รับการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่การตั้งเป้าหมายร่วมกันทำให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
  • เพิ่มโอกาสสำหรับการเรียนรู้และการพัฒนา: ผ่านการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอและการให้ข้อเสนอแนะ คุณสามารถระบุช่องว่างด้านทักษะได้ดียิ่งขึ้นและให้การโค้ชที่ตรงจุดในเวลาจริง
  • ความคล่องตัวและการปรับตัวที่เพิ่มขึ้น: ด้วยการจัดการประสิทธิภาพแบบคล่องตัว คุณสามารถปรับตัวและพัฒนาได้ทันท่วงที ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของเป้าหมายและลำดับความสำคัญได้อย่างรวดเร็ว
  • การตัดสินใจที่ดีขึ้น: การตรวจสอบเป็นประจำและการติดตามความคืบหน้าให้ข้อมูลที่มีค่าสำหรับการตัดสินใจในอนาคต คุณสามารถปรับแผนการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมได้ ซึ่งนำไปสู่ความมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นและผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

ข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นและวิธีการแก้ไข:

  • ความมุ่งมั่นด้านเวลาของผู้จัดการ: การตรวจสอบบ่อยครั้งต้องใช้เวลาจากผู้จัดการการใช้เครื่องมือการจัดการโครงการสำหรับการจัดการงานสามารถช่วยจัดระเบียบกระบวนการนี้ได้
  • ข้อมูลย้อนกลับมากเกินไป: แม้ว่าการให้ข้อมูลย้อนกลับจะมีความสำคัญ แต่การสนทนาที่ยืดยาวโดยไม่มีประเด็นที่นำไปปฏิบัติได้อาจทำให้รู้สึกหนักใจ ควรเน้นการให้ข้อมูลย้อนกลับที่ชัดเจนและสามารถนำไปใช้ได้จริงในระหว่างการตรวจสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิผลสูงสุด
  • การขาดเอกสารอย่างเป็นทางการ: การจัดการประสิทธิภาพแบบ Agile มักพึ่งพาการสนทนาที่ไม่เป็นทางการมากกว่าเอกสารที่เป็นทางการ ขจัดความท้าทายในการติดตามความก้าวหน้าและประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตการประเมินผลประสิทธิภาพ ผนวกรวมทั้งข้อเสนอแนะที่ไม่เป็นทางการและการทบทวนเป็นระยะในการประเมินประสิทธิภาพและบันทึกทั้งสองอย่างเพื่อติดตามความก้าวหน้าทีละขั้นตอน

วิธีการนำการจัดการประสิทธิภาพแบบอไจล์มาใช้

การสร้างระบบการจัดการประสิทธิภาพการทำงานที่มีความคล่องตัวสามารถช่วยให้องค์กรของคุณประสบความสำเร็จในตลาดที่มีความผันผวนได้ อย่างไรก็ตาม การผสานระบบเข้ากับองค์กรของคุณอาจเป็นเรื่องท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังเปลี่ยนจากกระบวนการจัดการประสิทธิภาพการทำงานแบบดั้งเดิม

นี่คือขั้นตอนสำคัญเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างราบรื่นและหลีกเลี่ยงการหยุดชะงัก:

1. เริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ และรวบรวมความคิดเห็น

การจัดการประสิทธิภาพแบบอไจล์คือการสนทนาอย่างต่อเนื่องที่มุ่งเน้นการพัฒนา การเริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ ช่วยให้มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมได้เพื่อ:

  • ทดสอบโครงการนำร่อง: ทดลองใช้กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานทั้งหมด เครื่องมือ และความถี่ในการติดตามผลในกลุ่มขนาดเล็กก่อน ซึ่งจะช่วยให้สามารถระบุปัญหาหรือจุดที่ควรปรับปรุงก่อนที่จะนำไปใช้ทั่วทั้งองค์กร
  • สร้างแรงผลักดัน: โครงการนำร่องที่ประสบความสำเร็จพร้อมคำติชมเชิงบวกจากผู้เข้าร่วมสามารถสร้างความตื่นเต้นและแรงผลักดันสำหรับการขยายผลในวงกว้าง พนักงานจะเห็นประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่จะถูกขอให้ยอมรับระบบใหม่อย่างเต็มที่
  • ระบุปัญหาที่ซ่อนอยู่: การทดลองใช้สามารถเปิดเผยความท้าทายที่ไม่คาดคิดซึ่งเฉพาะเจาะจงกับบุคลากรหรือวัฒนธรรมองค์กรของคุณ บางทีทีมบางทีมอาจต้องการการฝึกอบรมเพิ่มเติม หรือเครื่องมือสื่อสารที่เลือกใช้ไม่ตรงกับความต้องการ การแก้ไขปัญหาเหล่านี้ตั้งแต่เนิ่นๆ จะช่วยให้การนำไปใช้ทั่วทั้งองค์กรเป็นไปอย่างราบรื่น

เพื่อเปิดตัวโครงการนำร่องของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ คุณต้องเข้าใจการจัดการประสิทธิภาพการทำงานปัจจุบันขององค์กรของคุณด้วย นี่คือวิธีการรวบรวมข้อมูลที่มีคุณค่า:

แบบสำรวจความคิดเห็นพนักงาน

พัฒนาแบบสำรวจแบบไม่ระบุตัวตนเพื่อวัดความรู้สึกของพนักงานต่อเป้าหมายการจัดการประสิทธิภาพในระบบบริหารจัดการปัจจุบัน

ถามคำถามเช่น:

  • คุณมีความพึงพอใจเพียงใดกับกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานในปัจจุบัน?
  • คุณได้รับคำติชมที่สร้างสรรค์เพียงพอหรือไม่ตลอดทั้งปี?
  • อะไรจะทำให้การประเมินผลการปฏิบัติงานมีคุณค่ามากขึ้นสำหรับคุณ?

กลุ่มสนทนาสำหรับผู้จัดการ

จัดกลุ่มสนทนาเชิงลึกกับผู้จัดการเพื่อหารือเกี่ยวกับความท้าทายที่พวกเขามีกับระบบปัจจุบัน

นี่คือตัวอย่างคำถามหรือหัวข้อ:

  • อะไรคือปัญหาที่ใหญ่ที่สุดที่คุณเผชิญกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน?
  • อะไรที่จะช่วยให้คุณให้ข้อเสนอแนะที่มีความหมายแก่สมาชิกในทีมของคุณได้ง่ายขึ้น?
  • คุณมีความกังวลอะไรบ้างเกี่ยวกับการเปลี่ยนไปใช้รูปแบบการตรวจสอบที่บ่อยขึ้น?

วิเคราะห์ความคิดเห็นจากแหล่งข้อมูลเหล่านี้ และปรับโปรแกรมนำร่องของคุณให้เหมาะกับความต้องการที่เฉพาะเจาะจง. ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการนำไปใช้ได้สำเร็จ และประสบการณ์ที่ดีโดยรวมภายในองค์กรที่มีความยืดหยุ่น.

2. ใช้เครื่องมือดิจิทัลที่เหมาะสม

นำเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้เพื่อให้ระบบจัดการข้อมูลประสิทธิภาพของคุณประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง คุณสมบัติที่ควรพิจารณา ได้แก่:

  • การตั้งเป้าหมายและการติดตาม: เครื่องมือการจัดการประสิทธิภาพแบบอไจล์ของคุณควรอนุญาตให้ตั้งเป้าหมายแบบ SMART ได้ทั้งในระดับบุคคลและระดับทีม
  • การจัดการการเช็คอิน: มองหาเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดตารางการเช็คอิน การส่งการแจ้งเตือน และการติดตามประเด็นการสนทนาและรายการที่ต้องดำเนินการ
  • การจัดการข้อเสนอแนะ: เครื่องมือควรรองรับการให้และรับข้อเสนอแนะในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ข้อความ, การบันทึกเสียง, หรือการประชุมทางวิดีโอ พิจารณาคุณสมบัติสำหรับตัวเลือกข้อเสนอแนะแบบไม่ระบุตัวตน ซึ่งมีความสำคัญสำหรับการให้ข้อเสนอแนะแบบ 360 องศา
  • การรายงานและการวิเคราะห์: ติดตามประสิทธิภาพโดยรวมของทีมและบุคคลผ่านรายงานและแดชบอร์ดที่ให้ข้อมูลเชิงลึก มองหาคุณสมบัติที่สามารถแสดงแนวโน้ม วิเคราะห์จุดที่ต้องปรับปรุง และวัดผลกระทบของโปรแกรมการเรียนรู้และการพัฒนา
  • การผสานรวม: เลือกเครื่องมือที่สามารถผสานรวมกับระบบที่คุณมีอยู่ เครื่องมือสื่อสาร หรือแพลตฟอร์มการจัดการโครงการได้อย่างราบรื่น เพื่อหลีกเลี่ยงการแยกข้อมูลและปรับปรุงการสื่อสารและกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: อินเทอร์เฟซของเครื่องมือควรใช้งานง่ายและเข้าถึงได้สำหรับทั้งผู้จัดการและพนักงานที่มีระดับความเชี่ยวชาญทางเทคนิคที่แตกต่างกัน
  • ความเข้ากันได้กับมือถือ: พิจารณาเครื่องมือที่รองรับการใช้งานบนมือถือเพื่อให้พนักงานและผู้จัดการสามารถเข้าถึงข้อมูลประสิทธิภาพและให้ข้อเสนอแนะได้ทุกที่ทุกเวลา
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบ Agile ของ ClickUp
ใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบ Agile ของ ClickUp สำหรับการดำเนินการจัดการประสิทธิภาพแบบ Agile ที่ประสบความสำเร็จ

แพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบ Agile ของ ClickUpนำเสนอหลักการ วิธีการ และคุณสมบัติมากมายสำหรับการจัดการประสิทธิภาพแบบ Agile ที่มีประสิทธิภาพ

  • กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและเชื่อมโยงกับโครงการ หรือภารกิจด้วยClickUp Goals ติดตามความคืบหน้าผ่านฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การจัดการปริมาณงาน แดชบอร์ด และฟิลด์ที่กำหนดเอง เพื่อวัดความสำเร็จเทียบกับเป้าหมาย
  • ส่งเสริมการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอ ด้วยฟีเจอร์ @mentions, ความคิดเห็น และการสนทนาของ ClickUp ในงานหรือโครงการต่างๆ
  • รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับความคืบหน้าของทีม, ความสามารถ, และความเร็วของโครงการ ด้วยแดชบอร์ดอัตโนมัติของ ClickUp แผนภูมิ Burnup/burndown ช่วยติดตามความคืบหน้าของสปรินต์และวิเคราะห์งานที่เสร็จสิ้นเทียบกับเป้าหมาย

3. กำหนดวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก

วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก (OKRs) เป็นรากฐานสำคัญของกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานแบบアジล (Agile) ซึ่งเป็นกรอบสำหรับการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้สำหรับบุคคล ทีมงาน และองค์กรทั้งหมด

วัตถุประสงค์

กำหนดคำอธิบายเชิงคุณภาพที่ทะเยอทะยานเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการบรรลุภายในกรอบเวลาที่กำหนด (โดยปกติจะเป็นไตรมาสหรือหนึ่งปี) คำอธิบายเหล่านี้ควรสร้างแรงบันดาลใจ ท้าทาย และมีกรอบเวลาที่ชัดเจน

ตัวอย่าง: 'ก้าวขึ้นเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมด้านความพึงพอใจของลูกค้าภายในไตรมาสที่ 4'

ผลลัพธ์สำคัญ

กำหนดตัวชี้วัดที่เฉพาะเจาะจงและสามารถวัดได้ซึ่งติดตามความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมาย ตัวชี้วัดเหล่านี้ควรมีการกำหนดไว้อย่างชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ และมีค่าเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่ต้องการ

ตัวอย่าง: 'เพิ่มคะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ (NPS) จาก 60 เป็น 70 ภายในไตรมาสที่ 4' หรือ 'ลดอัตราการสูญเสียลูกค้าลง 5% ภายในไตรมาสที่ 4'

นี่คือรายละเอียดวิธีการนำ OKRs ไปใช้ภายในระบบการจัดการประสิทธิภาพแบบอไจล์ (APM) ของคุณ:

  • ร่วมมือ: สร้างความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมโดยการให้ผู้จัดการและพนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนด OKR ร่วมกัน
  • OKR แบบลำดับชั้น: จัดให้ OKR ของทีมและบุคคลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรในภาพรวม
  • เป้าหมาย SMART: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า OKR เป็น SMART
  • ติดตามและทบทวน: กำหนดการตรวจสอบความคืบหน้าเป็นประจำ (รายเดือนหรือรายสองสัปดาห์) เพื่อติดตามความก้าวหน้าของ OKRs ปรับปรุงตามความจำเป็นเพื่อให้ทุกคนมีแรงจูงใจ
สร้างและกำหนดค่า OKR ที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของทีมคุณด้วยเทมเพลต OKR ของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
สร้างและกำหนดค่า OKR ที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของทีมคุณด้วยเทมเพลต OKR ของ ClickUp

เทมเพลต OKR ของ ClickUpเป็นเครื่องมือวางแผนและตั้งเป้าหมายที่ยอดเยี่ยมสำหรับบุคคลและทีม ใช้เพื่อกำหนดโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการพัฒนา OKR ในทุกพื้นที่การทำงานภายในองค์กรของคุณ จากนั้นคุณสามารถแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็น OKR ที่สามารถบรรลุได้ และติดตามความคืบหน้าได้ในพริบตาโดยใช้สถานะที่กำหนดเองในรายการ OKR

4. ยอมรับการให้ข้อเสนอแนะแบบรอบด้าน

การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบดั้งเดิมมักพึ่งพาเพียงมุมมองของผู้จัดการเท่านั้น ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีแบบ Agile สำหรับการบริหารจัดการมีแนวทางที่ครอบคลุมมากกว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบดั้งเดิมการให้ข้อมูลย้อนกลับแบบ 360 องศาจะรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากแหล่งต่างๆ เพื่อให้ภาพรวมที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานและจุดแข็งของพนักงาน

เริ่มต้นด้วยการแนะนำการประเมินตนเองและการให้ข้อเสนอแนะจากเพื่อนร่วมงานในระหว่างการสนทนาเช็คอิน จากนั้นค่อยๆ ผสมผสานข้อเสนอแนะจากผู้จัดการและการสนทนาเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และพิจารณาการนำข้อเสนอแนะจากลูกค้าเข้ามาใช้ขึ้นอยู่กับบทบาทของพนักงาน

ส่งเสริมให้มองกระบวนการให้ข้อเสนอแนะทั้งหมดเป็นเครื่องมือสำหรับการเติบโตและพัฒนาในอนาคต ไม่ใช่การวิจารณ์ พิจารณาให้ข้อเสนอแนะแบบไม่ระบุตัวตนจากเพื่อนร่วมงานในช่วงแรกเพื่อกระตุ้นให้มีการตอบสนองอย่างตรงไปตรงมา ปล่อยให้ความไว้วางใจค่อยๆ ก่อตัวขึ้นและค่อยๆ เปลี่ยนไปสู่ข้อเสนอแนะที่สามารถระบุตัวตนได้

จัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับการให้และรับข้อเสนอแนะด้านผลงานเชิงสร้างสรรค์ เพื่อฝึกอบรมผู้จัดการให้สามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ClickUp Forms
บันทึกคำตอบและส่งต่อไปยังทีมที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมด้วย ClickUp Forms

ClickUp Formsมีประโยชน์สำหรับการรวบรวมความคิดเห็นจากแหล่งต่าง ๆ เช่น เพื่อนร่วมงาน ผู้จัดการ และแม้กระทั่งลูกค้า

เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณ:

  • สร้างแบบฟอร์มความคิดเห็นที่กำหนดเอง: ปรับแต่งแบบฟอร์มเหล่านี้ให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการสามารถสร้างแบบฟอร์มความคิดเห็นเพื่อให้ความคิดเห็นแก่พนักงาน และพนักงานสามารถสร้างแบบฟอร์มเพื่อให้ความคิดเห็นบ่อย ๆ แก่กันและกันได้
  • รวบรวมความคิดเห็นโดยไม่ระบุตัวตน: สิ่งนี้ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงานและส่งเสริมความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมา
  • ติดตามความคิดเห็น: ใช้แบบฟอร์มเหล่านี้เพื่อติดตามความคิดเห็นตลอดเวลา. สิ่งนี้สามารถช่วยระบุแนวโน้มและรูปแบบในประสิทธิภาพของพนักงาน

5. ติดตามผลการดำเนินงานและให้สิ่งจูงใจ

การจัดการประสิทธิภาพแบบ Agile จะเจริญเติบโตในวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพประจำวันและการมอบสิ่งจูงใจที่ออกแบบมาอย่างดีเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการขับเคลื่อนการจัดการประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและวงจรการให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง

การติดตามผลการปฏิบัติงาน: การชี้แนะและสร้างแรงจูงใจ

  • วงจรการให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง: ตรวจสอบความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายผ่านการตรวจสอบเป็นประจำ ติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพและข้อมูลที่เป็นรูปธรรมเพื่อนำมาหารือ ช่วยให้พนักงานเข้าใจจุดแข็ง จุดอ่อน และพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
  • มุ่งเน้นผลลัพธ์: ให้ความสำคัญกับผลลัพธ์มากกว่ากิจกรรม ติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ที่สอดคล้องกับ OKRs เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนกำลังทำงานไปสู่สิ่งที่สำคัญ

แรงจูงใจ: การยอมรับและเสริมสร้าง

  • แรงจูงใจและการสอดคล้อง: สร้างแรงจูงใจให้พนักงานมีผลงานดีและบรรลุเป้าหมายผ่านแรงจูงใจที่ออกแบบมาอย่างดี
  • มุ่งเน้นสิ่งที่ถูกต้อง: ส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายทั้งในระดับบุคคลและทีม—ไม่ใช่แค่ตัวชี้วัดแบบดั้งเดิมเช่นชั่วโมงการทำงาน—เพื่อชี้นำพนักงานให้ห่างจากกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดความสำเร็จและมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความสำเร็จ
เริ่มต้นอย่างราบรื่นด้วยเทมเพลตการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ClickUp ที่ใช้งานง่ายและปรับแต่งได้อย่างเต็มที่
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เริ่มต้นอย่างราบรื่นด้วยเทมเพลตการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ClickUp ที่ใช้งานง่ายและปรับแต่งได้อย่างเต็มที่

เทมเพลตการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกันและติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้ ซึ่งช่วยให้คุณให้รางวัลและเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร

เทมเพลตนี้สร้างวงจรการให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องผ่านฟีเจอร์ต่างๆ เช่น:

  • สถานะที่ปรับแต่งได้: ติดตามความคืบหน้าของแต่ละการตรวจสอบด้วยสถานะต่างๆ เช่น 'กำลังดำเนินการ', 'ต้องแก้ไข', หรือ 'อนุมัติแล้ว'
  • ตัวชี้วัดประสิทธิภาพและผลลัพธ์: สร้างฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อเก็บข้อมูลจุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งสอดคล้องกับ OKRs. สิ่งนี้ทำให้คุณมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์มากกว่าปริมาณงาน และเน้นที่ KPI ที่มีความสำคัญ

6. ทำซ้ำและปรับปรุง

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นหัวใจสำคัญของวิธีการจัดการประสิทธิภาพแบบอไจล์ เมื่อคุณมีตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่สามารถนำไปปฏิบัติได้แล้ว ให้เริ่มทำการปรับเปลี่ยนตามความจำเป็น

  • เริ่มต้นด้วยการมองหาธีมและรูปแบบที่เกิดซ้ำในข้อมูลข้อเสนอแนะ มีแง่มุมเฉพาะใดในกระบวนการเช็คอินที่รู้สึกว่ายุ่งยากหรือไม่? KPI ที่เลือกสะท้อนผลลัพธ์ที่ต้องการอย่างแท้จริงหรือไม่?
  • ต่อไป ให้ตรวจสอบ ความสัมพันธ์ระหว่างแนวปฏิบัติ APM ของคุณกับตัวชี้วัดประสิทธิภาพ ที่คุณกำลังติดตาม ตัวอย่างเช่น การแนะนำการให้ข้อเสนอแนะบ่อยขึ้นส่งผลให้อัตราการลาออกของพนักงานลดลงหรือไม่?
  • ให้ความสำคัญกับพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง ตามการวิเคราะห์ของคุณ ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาที่สำคัญที่สุดที่ถูกยกขึ้นในคำแนะนำ และปัญหาที่มีศักยภาพในการสร้างผลกระทบมากที่สุด
  • สร้างแผนที่เป็นรูปธรรมที่ระบุการเปลี่ยนแปลง ที่คุณจะดำเนินการ ซึ่งอาจรวมถึงการปรับปรุงรูปแบบการเช็คอิน การจัดอบรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมาย หรือการนำเครื่องมือใหม่มาใช้เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
  • สื่อสารการปรับปรุงที่วางแผนไว้ให้กับผู้จัดการและพนักงานทราบ อธิบายเหตุผลเบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงและประโยชน์ที่ทุกคนจะได้รับ
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ทดสอบการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใด ๆ ที่คุณวางแผนจะทำในขนาดเล็กก่อน. สิ่งนี้จะช่วยให้คุณสามารถระบุและแก้ไขปัญหาที่ไม่คาดคิดได้ก่อนที่จะนำไปใช้กับทั้งองค์กร.
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของ ClickUp
ช่วยให้ทีมของคุณทำงานอย่างชาญฉลาดและรวดเร็วขึ้นด้วยซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของ ClickUp

แพลตฟอร์มการจัดการโครงการของ ClickUpช่วยให้ทีมบริหารและทีมทรัพยากรบุคคลสามารถจัดการและดำเนินการด้านประสิทธิภาพและการบริหารพนักงานได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่การรวบรวมและให้ข้อเสนอแนะ ไปจนถึงการสร้างแผนและกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของพนักงาน

แพลตฟอร์มครบวงจรสำหรับการจัดการโครงการและประสิทธิภาพนี้ช่วยให้คุณ:

  • ติดตามความคืบหน้าและประสิทธิภาพ: แดชบอร์ดและฟีเจอร์การรายงานของ ClickUp ช่วยให้ติดตามความคืบหน้าและประสิทธิภาพได้ตลอดเวลา ข้อมูลนี้สามารถใช้เพื่อระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงและวัดความสำเร็จของการปฏิบัติแบบ Agile ของคุณได้
  • ส่งเสริมการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน: ClickUp มอบแพลตฟอร์มกลางสำหรับงานเอกสารและการสนทนาทั้งหมดของโครงการ ซึ่งสามารถช่วยปรับปรุงการสื่อสารและความร่วมมือระหว่างสมาชิกในทีม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางปฏิบัติแบบ Agile
  • ทำซ้ำได้อย่างง่ายดาย: ใช้ ClickUp เพื่อบันทึกและติดตามผลลัพธ์จากการทบทวนแบบอไจล์ ซึ่งทีมจะสะท้อนถึงสิ่งที่ทำได้ดีและสิ่งที่สามารถปรับปรุงได้ ข้อมูลนี้สามารถนำไปใช้ในการปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติแบบอไจล์ของคุณและยกระดับประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สร้างเครื่องจักรขับเคลื่อนการเติบโตด้วย ClickUp

การนำแนวทางแบบアジลมาใช้ในกระบวนการบริหารผลงานเป็นเส้นทางที่แน่นอนในการสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การพัฒนา และการสื่อสารที่เปิดกว้าง ประโยชน์จะกระจายออกไปอย่างกว้างขวาง นำไปสู่การร่วมมือที่ดีขึ้น การสอดคล้องกับเป้าหมาย และความสำเร็จขององค์กร

เมื่อธุรกิจมีการพัฒนา การจัดการประสิทธิภาพแบบคล่องตัวจะยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคต่างๆ ด้วยการเติบโตของปัญญาประดิษฐ์และการวิเคราะห์ข้อมูล เราคาดว่าจะเห็นโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีมากขึ้นสำหรับการจัดการประสิทธิภาพแบบคล่องตัว

ความสามารถของ ClickUp ในการทำหน้าที่เป็นทั้งเครื่องมือการจัดการโครงการแบบ Agile และแพลตฟอร์มการจัดการประสิทธิภาพ ทำให้มันอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับอนาคตของการทำงาน ด้วยการยอมรับการเปลี่ยนแปลงแบบ Agileและการใช้ประโยชน์จาก ClickUp องค์กรต่างๆ สามารถเสริมพลังให้กับทีมของพวกเขา บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และได้รับความได้เปรียบในการแข่งขันที่สำคัญ

สมัครใช้ ClickUp วันนี้ฟรี และสร้างกลยุทธ์การจัดการประสิทธิภาพการทำงานแบบ Agile ของคุณได้เลยวันนี้!

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

1. อะไรคือความแตกต่างระหว่างการบริหารผลการปฏิบัติงานแบบดั้งเดิมกับการบริหารผลการปฏิบัติงานแบบアジล?

การจัดการประสิทธิภาพแบบดั้งเดิมมุ่งเน้นไปที่การประเมินผลประจำปีและการตั้งเป้าหมายที่เข้มงวด ในขณะที่โมเดลการจัดการประสิทธิภาพแบบคล่องตัวเน้นการให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องและความสามารถในการปรับตัวตามเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงและลำดับความสำคัญของธุรกิจ

2. เป้าหมายของการปฏิบัติงานแบบアジลคืออะไร?

เป้าหมายของการจัดการประสิทธิภาพแบบอไจล์คือการสร้างการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างทักษะการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน และมอบอำนาจให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาของตนเอง

3. จุดสำคัญของการทำงานแบบอไจล์คืออะไร?

จุดสำคัญของ Agile คือ องค์กรที่ใช้วิธี Agile ยอมรับความยืดหยุ่น ความโปร่งใส และการร่วมมือกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และปรับความสามารถขององค์กรให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป