10 เครื่องมือสรรหาบุคลากรที่ดีที่สุดสำหรับนักสรรหาในปี 2025

ในตลาดงานที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน การมีกลยุทธ์การสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าที่เคย ก่อนที่คุณจะคิดถึงการค้นหาซอฟต์แวร์การจัดการพนักงานที่เหมาะสม คุณจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่สามารถช่วยคุณจัดระเบียบและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการติดตามผู้สมัครของคุณ
นั่นไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป. ผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการสรรหาทุกคนทราบดีถึงความท้าทายที่ทั้งทีมสรรหาและผู้สมัครอาจเผชิญ.
แต่ถ้าเราบอกคุณว่าซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมสามารถช่วยทำให้กระบวนการนั้นง่ายขึ้นได้ล่ะ? เครื่องมือการสรรหาออนไลน์เหล่านี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทรัพยากรบุคคลของคุณและลดความปวดหัวในกระบวนการสรรหาของบริษัทคุณ
คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือการสรรหาบุคลากร?
เครื่องมือการสรรหาที่ดีที่สุดมีคุณสมบัติที่สำคัญร่วมกันอยู่ไม่กี่ประการ. อาจแตกต่างกันในคุณค่าเฉพาะที่นำเสนอ แต่คุณสมบัติเหล่านี้สามารถช่วยเหลือผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลได้มากในการค้นหาเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับกระบวนการสรรหาทั้งหมด:
- ความสะดวกในการใช้งาน: ที่สำคัญที่สุด คุณต้องมั่นใจว่าเครื่องมือที่คุณเลือกนั้นใช้งานง่ายตลอดกระบวนการตัดสินใจทั้งหมด
- ความยืดหยุ่น: คุณกำลังจ้างพนักงานหนึ่งคนหรือหลายคน? คุณมีข้อกำหนดเฉพาะทางอุตสาหกรรมหรือไม่? เครื่องมือการสรรหาที่เหมาะสมจะต้องมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะรองรับตำแหน่งงานที่แตกต่างกันสำหรับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
- ความสามารถในการติดตามเป้าหมาย: เป้าหมายหลักของการสรรหาบุคลากรนั้นชัดเจนอยู่แล้ว แต่ฟีเจอร์การติดตามเป้าหมายขั้นสูงยังคงช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่ากระบวนการสรรหาบุคลากรดำเนินไปอย่างราบรื่นตามแผน
- ไลบรารีแม่แบบที่หลากหลาย:แม่แบบ HRและแม่แบบการปฐมนิเทศสำหรับแคมเปญการสรรหาบุคลากรของคุณสามารถช่วยให้คุณเริ่มต้นได้รวดเร็วยิ่งขึ้นกว่าการเริ่มต้นจากศูนย์
- เครื่องมือจัดการงาน: ทุกแคมเปญการสรรหาบุคลากรคือโครงการหนึ่ง ที่มีงานมากมาย งานย่อย กำหนดเวลา และอื่น ๆ
- การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ: เครื่องมือที่คุณกำลังพิจารณาอยู่มีคุณสมบัติที่ช่วยสร้างประสิทธิภาพในกระบวนการหรือไม่? นี่คือวิธีที่ดีที่สุดในการรับประกันว่าคุณสามารถปรับปรุงกิจกรรมการสรรหาบุคลากรให้ดีขึ้นได้ตลอดเวลา
10 เครื่องมือสรรหาบุคลากรที่ดีที่สุดสำหรับกระบวนการจ้างงาน
หากคุณกำลังมองหาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการสรรหาบุคลากรและการดำเนินงานของคุณ เครื่องมือสรรหาบุคลากรเหล่านี้สามารถช่วยคุณได้ตั้งแต่ซอฟต์แวร์ HRที่ครอบคลุมไปจนถึงแพลตฟอร์มการจ้างงานเฉพาะทาง นี่คือเครื่องมือสรรหาบุคลากรที่ดีที่สุดของเราในปี 2024
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพที่ออกแบบมาเพื่อทำให้การทำงานราบรื่นขึ้น, จัดทีมให้สอดคล้องกัน, และจัดระเบียบปริมาณงานในที่เดียว. จริง ๆ แล้ว, เมื่อคุณตั้งค่าClickUp สำหรับการสรรหาบุคลากร, คุณสมบัติมากมายพร้อมที่จะช่วยคุณค้นหาและจ้างผู้สมัครที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้.
ClickUp สำหรับทีมทรัพยากรบุคคลได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับทุกความต้องการ ตั้งแต่การสรรหาบุคลากรไปจนถึงการบริหารจัดการความสามารถของพนักงาน ฟีเจอร์ต่าง ๆ ช่วยให้คุณสร้างและปรับปรุงกระบวนการสรรหาให้มีประสิทธิภาพ ประเมินผู้สมัคร จัดตารางสัมภาษณ์ และจัดเก็บเอกสารทั้งหมดไว้ในที่เดียวอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังสามารถขยายไปสู่กระบวนการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อให้พวกเขาเริ่มต้นการทำงานกับองค์กรได้อย่างสมบูรณ์แบบ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- 15+ มุมมองที่ไม่ซ้ำใครเพื่อแสดงภาพโครงการและกระบวนการสรรหาบุคลากรของคุณ ตั้งแต่รายการไปจนถึงกระดานคัมบัง แบบฟอร์ม ปฏิทิน และกระดานไวท์บอร์ด
- การอัตโนมัติของงานและกระบวนการที่สามารถสร้างและมอบหมายงานได้อย่างไดนามิก สร้างความคิดเห็น และอื่นๆ
- รายงานแดชบอร์ดเพื่อดูความคืบหน้าในกระบวนการสรรหาอย่างรวดเร็ว รวมถึงการติดตามเป้าหมายขั้นสูงผ่านหมุดหมายและอื่น ๆ
- เทมเพลตหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่เทมเพลตฐานข้อมูลไปจนถึงแผนปฏิบัติการสรรหาบุคลากรของ ClickUpและเทมเพลตสำหรับผู้สมัครงานอื่น ๆ
- เครื่องมือการจัดการสื่อสังคมออนไลน์เพื่อสนับสนุนโครงการและแคมเปญข้ามสายงาน
- ผู้ช่วยเขียนAI ของ ClickUp เพื่อสร้างสรุป สร้างรายการที่ต้องดำเนินการ ร่างคำอธิบายงาน และอื่นๆ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ไม่ใช่เครื่องมือสำหรับการสรรหาโดยเฉพาะ ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้ที่จำกัดการใช้งานเฉพาะฟังก์ชันนี้อาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้มากขึ้น
- เนื่องจากมีคุณสมบัติและประเภทมุมมองที่หลากหลาย เวลาในการโหลดอาจช้าในบางครั้ง
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อ Workspace
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,500 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
2. Recruiterflow
ตามชื่อของมัน Recruiterflow คือการมุ่งเน้นการสรรหาบุคลากรของคุณให้ราบรื่นเพื่อค้นหาผู้สมัครงาน ระบบ CRM ที่ออกแบบมาเพื่อการสรรหาโดยเฉพาะนี้สามารถทำได้โดยการสร้างระบบนิเวศที่ออกแบบมาเพื่อบริษัทจัดหางาน
คุณสมบัติเด่นของ Recruiterflow
- พอร์ทัลลูกค้าที่ช่วยให้บริษัทจัดหางานสื่อสารกับลูกค้าโดยตรงตลอดกระบวนการสรรหาบุคลากร
- ฟังก์ชัน CRM ขั้นสูงที่ให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์แก่ผู้จัดการฝ่ายสรรหาเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมาย ผู้สมัครงาน และบุคคลอื่น ๆ ในกระบวนการสรรหาบุคลากร
- เครื่องมืออีเมลแบบบูรณาการสำหรับการสื่อสารโดยตรงกับผู้สมัคร รวมถึงฟีเจอร์การจัดลำดับอัตโนมัติ
- รายงานท่อส่ง, กิจกรรม, และยอดขายเพื่อประเมินความสำเร็จของคุณในการสรรหาผู้สมัครที่มีคุณภาพ
ข้อจำกัดของ Recruiterflow
- ไม่มีแอปพลิเคชันมือถือ ทำให้การใช้งานค่อนข้างจำกัดอยู่กับที่เมื่อเทียบกับตัวเลือกอื่น ๆ ในรายการนี้
- การเพิ่มประสิทธิภาพของเอเจนซี่จัดหางานหมายความว่า เครื่องมือนี้อาจไม่มีประโยชน์มากนักสำหรับสำนักงานสรรหาบุคลากรภายในองค์กรส่วนใหญ่
ราคาของ Recruiterflow
- พื้นฐาน: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $109/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $129/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Recruiterflow
- G2: 4. 2/5 (รีวิว 20+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 8/5 (200+ รีวิว)
3. บูห์ลฮอร์น
แพลตฟอร์ม CRM ที่เน้นการสรรหาบุคลากรโดยเฉพาะ Bullhorn เป็นโซลูชันสำหรับงานจัดหางานที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนของกระบวนการสรรหา ตั้งแต่การหาแหล่งผู้สมัคร การค้นหา การสัมภาษณ์ ไปจนถึงการบรรจุเข้าทำงาน และแม้กระทั่งกระบวนการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เครื่องมือนี้มุ่งช่วยให้บริษัทจัดหางานสามารถให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นและค้นหาผู้สมัครที่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติเด่นของ Bullhorn
- ระบบอัตโนมัติอย่างกว้างขวาง รวมถึงการคัดกรองประวัติย่อ การจัดตารางสัมภาษณ์ และการสื่อสารกับผู้สมัคร
- การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับฐานข้อมูลภายนอกเพื่อสร้างแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้สำหรับข้อมูลการสรรหาของคุณ
- รูปแบบที่เรียบง่ายช่วยให้การเริ่มต้นใช้งานสำหรับบริษัทจัดหางานและผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากรใหม่เป็นเรื่องง่าย
- หลากหลายโซลูชันที่สามารถผสานรวมกับระบบ CRM สำหรับการสรรหาบุคลากรได้ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล, การค้นหาผู้บริหาร, และอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ Bullhorn
- บทบาทผู้ใช้ที่จำกัด ทำให้ทีมขนาดใหญ่ยากที่จะกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของตนในแพลตฟอร์ม
- ป๊อปอัปที่ปรากฏบ่อยครั้งอาจรบกวนประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ในบางครั้ง
ราคาของ Bullhorn
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Bullhorn
- G2: 4. 0/5 (530+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
4. จ๊อบสกอร์
ในฐานะระบบติดตามผู้สมัครงานที่มุ่งมั่น JobScore ได้ช่วยเหลือผู้สมัครงานมากกว่า 15 ล้านคนใน 150 ประเทศให้สามารถกรอกใบสมัครงานได้สำเร็จ ระบบนี้เป็นโซลูชันครบวงจรที่มีเป้าหมายง่าย ๆ คือ การมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่ผู้สมัครงานเพื่อให้ธุรกิจของลูกค้าสามารถจ้างผู้สมัครที่ดีที่สุดได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jobscore
- เว็บไซต์อาชีพที่ปรับแต่งตามแบรนด์ของคุณ ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างและเหตุผลที่ควรเข้าร่วมกับบริษัทของคุณในรูปแบบที่น่าสนใจ
- ฟังก์ชันการแนะนำพนักงานที่ช่วยให้ทีมปัจจุบันของคุณช่วยเติมเต็มช่องทางการสรรหาบุคลากรของคุณ
- ระบบการตรวจสอบผู้สมัครที่ทำให้การตรวจสอบรายบุคคลและทีมมีความเป็นกลางมากขึ้น และ รวดเร็วขึ้น
- คุณสมบัติการปฏิบัติตามข้อกำหนดขั้นสูงสำหรับอุตสาหกรรมเช่นการดูแลสุขภาพที่ต้องปฏิบัติตามแนวทางเฉพาะ
ข้อจำกัดของ Jobscore
- การผสานการทำงานขั้นสูง เช่น Adobe Sign มีให้บริการเฉพาะในระดับราคาที่สูงกว่าเท่านั้น
- การคัดกรองประวัติโดยอัตโนมัติอาจไม่แม่นยำในบางครั้งและต้องการการตรวจสอบจากมนุษย์
ราคาของ Jobscore
- เริ่มต้น: $99/เดือน สำหรับตำแหน่งงานว่าง 5 ตำแหน่ง
- ระดับ: $299/เดือน ต่อสิบตำแหน่งงานที่เปิดรับ
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวจาก Jobscore
- G2: 4. 2 (120+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (20+ รีวิว)
5. ผู้สมัครงาน
Recruitee เป็นแพลตฟอร์มอัตโนมัติสำหรับการสรรหาบุคลากร แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่ต้องลงมือทำอะไรเลยเมื่อมีความต้องการในการสรรหาบุคลากร ธุรกิจต่างๆ ตั้งแต่บริษัทขนาดกลางไปจนถึงแบรนด์ระดับโลก ต่างใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ต่างๆ ของแพลตฟอร์มนี้ในการสรรหาและติดตามผู้สมัคร สร้างแบรนด์นายจ้าง และได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาบุคลากรของพวกเขา
คุณสมบัติเด่นของ Recruitee
- ภาพรวมการสรรหาบุคลากรและการติดตามผู้สมัครในรูปแบบคัมบังที่นำเสนอข้อมูลเชิงลึกอย่างรวดเร็วและเรียลไทม์เกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือกผู้สมัคร
- ระบบการจัดการเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติเพื่อสร้างและดำเนินการงานให้เสร็จสมบูรณ์ ส่งต่องานตรวจสอบให้กับสมาชิกในทีมคนอื่น ๆ และอื่น ๆ
- ฟังก์ชันการทำงานขั้นสูงของแอปพลิเคชันมือถือที่ช่วยให้ทีมสรรหาบุคลากรสามารถตรวจสอบและสื่อสารกับผู้สมัครงานได้ทุกที่ทุกเวลา
- แบบประเมินการสัมภาษณ์ที่ช่วยให้ทีมสรรหาสามารถประเมินผู้สมัครได้อย่างยุติธรรมและปราศจากอคติ
ข้อจำกัดของผู้สมัคร
- การส่งออกข้อมูลผู้สมัครถูกจำกัดสำหรับทีมสรรหาที่ต้องการทำงานแบบออฟไลน์
- ฟังก์ชันการค้นหาที่ค่อนข้างจำกัดอาจจำเป็นต้องเรียกดูด้วยตนเองเพื่อค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ราคาสำหรับผู้สมัคร
- เปิดตัว: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขนาด: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ผู้นำ: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของผู้สมัคร
- G2: 4. 5/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (170+ รีวิว)
6. สมาร์ทเรคิวร์ตเตอร์
หากคุณกำลังมองหาโซลูชันการสรรหาบุคลากรที่ครอบคลุมและสามารถปรับแต่งได้ ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบมากกว่าที่คุณอาจต้องการ SmartRecruiters คือตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม. คุณสมบัติของมัน ตั้งแต่ระบบ CRM ไปจนถึงการโฆษณาตำแหน่งงาน, การติดตามผู้สมัคร, และแม้กระทั่งแชทบอท, ล้วนครอบคลุมเพียงพอที่จะมอบสิ่งที่คุณต้องการให้กับทุกอุตสาหกรรมและทุกประเภทของทีมสรรหาบุคลากร.
คุณสมบัติเด่นของ SmartRecruiters
- ระบบการทำงานขั้นสูงและปรับแต่งได้ เพื่อกำหนดเส้นทางของลีดและผู้สมัครงานผ่านทีมของคุณและฝ่ายทรัพยากรบุคคลในระหว่างที่พวกเขาเดินทางต่อไปในเส้นทางการสรรหา
- แชทบอทและฟังก์ชันข้อความเพื่อปรับช่องทางสรรหาบุคลากรของคุณให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ชมยุคใหม่
- การโฆษณาแบบโปรแกรมที่ผสานรวมซึ่งขยายการเข้าถึงของประกาศของคุณให้ไกลเกินกว่าเว็บไซต์หางานทั่วไป
- ผู้ช่วย AI ที่สามารถคัดกรองประวัติย่อได้อย่างยืดหยุ่น จับคู่ผู้สมัครปัจจุบันและอดีตกับตำแหน่งงานที่เปิดรับ ลดอคติในการประเมิน และเรียนรู้เพื่อปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ข้อจำกัดของ SmartRecruiters
- ลักษณะแบบโมดูลาร์ของซอฟต์แวร์ทำให้ยากต่อการเข้าใจราคาหรือโมดูลที่คุณต้องการสำหรับความต้องการเฉพาะของคุณ
- ระบบอัตโนมัติมีข้อจำกัดอยู่บ้าง โดยไม่สามารถส่งข้อความติดตามผลอัตโนมัติไปยังลูกค้าเป้าหมายได้
ราคาของ SmartRecruiters
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว SmartRecruiters
- G2: 4. 3/5 (440+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 130 รายการ)
7. BambooHR
BambooHR เป็นซอฟต์แวร์ทรัพยากรบุคคลที่ครอบคลุมทุกด้าน แต่ไม่ได้หมายความว่ามันล้าหลังคู่แข่งเมื่อพูดถึงเครื่องมือการสรรหาบุคลากร ตรงกันข้ามเลย คุณสามารถใช้มันเพื่อดึงดูดและติดตามผู้สมัครที่ไม่กระตือรือร้น, ทำการรับสมัครพนักงานใหม่, และแม้กระทั่งรวบรวมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เมื่อผู้สมัครกลายเป็นพนักงานใหม่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ BambooHR
- การจัดประเภทผู้สมัครโดยอัตโนมัติเพื่อทำให้การจัดการผู้สมัครจำนวนมากเป็นเรื่องง่ายขึ้น
- แอปพลิเคชันมือถือที่มีเครื่องมือสำหรับการจ้างงาน ซึ่งรองรับการตรวจสอบใบสมัครและการสื่อสารกับผู้สมัครได้ทุกที่ทุกเวลา
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ช่วยให้ทีมสรรหาขนาดใหญ่สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสอดคล้องกันในขั้นตอนการตรวจสอบใบสมัครและการสัมภาษณ์
- การเชื่อมต่อกับเครื่องมือการจัดการทรัพยากรบุคคลที่ช่วยให้การรับพนักงานใหม่เป็นเรื่องง่าย
ข้อจำกัดของ BambooHR
- การแจ้งเตือนที่จำกัดอาจทำให้การกระทำของผู้สมัครหลุดรอดสายตาของผู้ที่ไม่ได้ตรวจสอบแพลตฟอร์มอย่างสม่ำเสมอ
- ส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ซับซ้อน ส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีฟีเจอร์ที่หลากหลาย ซึ่งไม่ได้ใช้งานง่ายเสมอไปสำหรับผู้ใช้
ราคาของ BambooHR
- ติดต่อเพื่อขอราคา
BambooHR คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (1,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)
8. hireEZ
ในฐานะแพลตฟอร์มการสรรหาบุคลากรแบบครบวงจร hireEZ ให้ความสำคัญกับการรวมกระบวนการสรรหาไว้ที่ศูนย์กลาง ด้วยการดูแลทุกขั้นตอนมาตรฐานในเส้นทางการสมัครงานของผู้สมัคร hireEZ ช่วยให้ผู้สรรหาสามารถทำสิ่งที่พวกเขาทำได้ดีที่สุด—นั่นคือการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ในการค้นหาผู้สมัครที่ดีที่สุดสำหรับตำแหน่งงานของพวกเขา
คุณสมบัติเด่นของ hireEZ
- ตัวสร้างบูลีนเพื่อช่วยให้การค้นหาผู้สมัครที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งงานของคุณเป็นเรื่องง่ายและเข้าใจได้
- การผสานระบบ AI เพื่อสร้างการสื่อสารกับผู้สมัครงานแบบไดนามิกโดยอัตโนมัติ
- ง่ายและเข้าใจได้โดยไม่ต้องคิดมากในการตั้งค่า รวมถึงคุณสมบัติขั้นสูงบางอย่าง
- คลังเนื้อหาและฐานความรู้ที่ครอบคลุม ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ชุมชนลูกค้าพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ข้อจำกัดของ hireEZ
- การผสานรวมบางอย่างอาจมีข้อจำกัด ซึ่งอาจทำให้การดึงข้อมูลผู้สมัครจากเครื่องมือภายนอกได้ยาก
- การกำหนดราคาที่ไม่โปร่งใส โดยมีฟีเจอร์บางอย่างจำกัดเฉพาะแพ็กเกจระดับสูงที่ไม่ได้ระบุไว้ทางออนไลน์
ราคาของ hireEZ
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว hireEZ
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 240+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
9. HireVue
การตลาดของตัวเองในฐานะแพลตฟอร์ม "ประสบการณ์สำหรับผู้มีความสามารถ" Hirevue มีเป้าหมายที่จะทำให้การจ้างงานเป็นเรื่องง่ายผ่านมากกว่าการอัตโนมัติของงาน ด้วยการให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของผู้สมัคร Hirevue สัญญาว่าจะมอบผู้มีความสามารถที่มีคุณภาพสูงขึ้น และ จำนวนมากสำหรับตำแหน่งงานที่เปิดรับทั้งหมดของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ HireVue
- เครื่องมือสร้างการสัมภาษณ์ที่สร้างการสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้างอย่างไดนามิก ออกแบบมาเพื่อความเกี่ยวข้องและความสม่ำเสมอ
- การประเมินทางเทคนิคและเกมที่ทีมของคุณสามารถใช้เพื่อประเมินความสามารถของผู้สมัครได้ดีขึ้นนอกเหนือจากประวัติการทำงานและการสัมภาษณ์
- แพลตฟอร์มสัมภาษณ์สดผ่านวิดีโอที่มีระบบบันทึกอัตโนมัติ การจัดเส้นทางผู้สมัคร และฟีเจอร์อื่น ๆ
- บริการส่งข้อความแบบบูรณาการเพื่อสื่อสารกับผู้สมัครด้วยข้อความที่กระชับและทันท่วงทีมากขึ้น
ข้อจำกัดของ HireVue
- การดำเนินการที่ประสบความสำเร็จอาจจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการจ้างงาน ซึ่งอาจกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สำหรับทีมของคุณ
- แพลตฟอร์มสัมภาษณ์วิดีโออาจประสบปัญหาขัดข้องเป็นครั้งคราว เช่น ไมโครโฟนหรือเว็บแคมไม่ทำงานในบางเซสชัน
ราคาของ HireVue
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ HireVue
- G2: 4. 1/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (40+ รีวิว)
10. GoHire
เมื่อ GoHire สัญญาว่าจะช่วยยกระดับแบรนด์นายจ้างของคุณ และ ดึงดูดผู้สมัครมากขึ้นในเวลาเดียวกัน อาจคุ้มค่าที่จะรับฟัง โซลูชันนี้ช่วยอัตโนมัติงานที่ใช้เวลามากซึ่งอาจทำให้กระบวนการสรรหาของคุณติดขัด พร้อมผสานการดูแลแบบมนุษย์ที่คุณต้องการเพื่อดึงดูดผู้สมัครที่ดีที่สุด
คุณสมบัติเด่นของ GoHire
- โพสต์ไปยังบอร์ดงานมากกว่า 15 แห่งได้เพียงคลิกเดียว ทำให้การกระจายข่าวสารเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว
- ห้องสมุดขนาดใหญ่ของแบบฟอร์มคำอธิบายงานที่ได้รับการปรับแต่งเพื่อเพิ่มความเร็วในการโพสต์ของคุณ
- หน้าอาชีพที่ออกแบบเฉพาะสำหรับแต่ละลูกค้า พร้อมแบรนด์ของคุณเอง เพื่อสร้างแบรนด์นายจ้างของคุณ
- การรวบรวมข้อมูลผู้สมัครที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยให้การตัดสินใจจ้างงานมีข้อมูลสนับสนุนมากขึ้น
ข้อจำกัดของ GoHire
- อีเมลที่ส่งถึงและจากผู้สมัครจะยังคงอยู่ในแพลตฟอร์มและไม่รวมเข้ากับโปรแกรมอีเมลหลักของคุณ
- ประสิทธิภาพและเวลาในการโหลดของแอปพลิเคชันที่ให้มาอาจช้าในบางครั้ง
ราคา GoHire
- เริ่มต้น: $69/เดือน
- การเติบโต: $99/เดือน
- ข้อดี: $199/เดือน
คะแนนและรีวิว GoHire
- G2: 3. 6/5 (5+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (130+ รีวิว)
ClickUp ทำให้การจ้างงานเป็นเรื่องง่าย
ใครว่า การจ้างงานต้องเป็นเรื่องปวดหัว? ด้วยเครื่องมือการสรรหาที่เหมาะสม คุณอาจแปลกใจว่าคุณสามารถทำให้กระบวนการนี้ราบรื่นได้มากเพียงใด
เครื่องมือสรรหาบุคลากรนั้นจะมีลักษณะอย่างไรนั้น แน่นอนว่าขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ แม้แต่แพลตฟอร์มในรายการนี้ก็ยังมีความหลากหลายอย่างมากในแง่ของคุณสมบัติ การปรับแต่งให้เหมาะสม และโอกาสที่มีให้
แต่สิ่งหนึ่งที่จะเป็นความจริงเสมอคือ คุณต้องการเครื่องมือในการจัดการเพื่อปรับทีมสรรหาของคุณให้สอดคล้องกันและทำให้การติดต่อผู้สมัครของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น และนั่นคือจุดที่ ClickUp โดดเด่นอย่างแท้จริง
แพลตฟอร์มของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรของคุณ ตั้งแต่การสรรหาบุคลากรภายในใหม่ไปจนถึงการขายและการจัดการผลิตภัณฑ์ ในขณะเดียวกัน ฟังก์ชันและเทมเพลตที่เน้นด้านทรัพยากรบุคคลโดยเฉพาะก็เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการผสานเข้ากับกระบวนการสรรหาบุคลากรของคุณ
นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเวลาที่จะเริ่มต้นคือตอนนี้.สร้างบัญชีฟรี และให้ ClickUp ช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพการสรรหาของคุณสำหรับปี 2024 และอนาคต! ?