10 เทมเพลตระบบติดตามผู้สมัครงานฟรี (ATS) ใน Excel & คลิก

4 ธันวาคม 2567

กำลังรับสมัครพนักงานใช่ไหม? เราเข้าใจดี

การคัดแยกกองประวัติย่อให้เป็นระเบียบ และติดตามผู้สมัครงาน อาจเป็นเรื่องที่น่ากลัวได้ โชคดีที่คุณไม่ได้ทำสิ่งนี้เพียงลำพัง!

การจัดระเบียบทุกอย่างตั้งแต่รูปแบบประวัติย่อไปจนถึงชื่อตำแหน่งงานที่ถูกต้องอาจเป็นเรื่องท้าทายหากคุณกำลังทำงานในสเปรดชีต นั่นคือเหตุผลที่นักสรรหาบุคลากรและนักเวทย์มนตร์พึ่งพาระบบติดตามผู้สมัคร ATS ของพวกเขา

ภายในระบบติดตามผู้สมัครงาน การทำงานด้วยเทมเพลตเรซูเม่ที่เหมาะกับระบบ ATS นั้นมีประโยชน์อย่างยิ่งในการตรวจสอบผู้สมัคร โชคดีที่เรามีรายการเทมเพลต ATS ที่ดีที่สุดบางส่วนให้คุณใช้!

เทมเพลต ATS คืออะไร?

เทมเพลตระบบติดตามผู้สมัครงานเป็นรูปแบบหรือแผนแม่บทที่ออกแบบมาเพื่อช่วยผู้สรรหาบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลในการจัดการและจัดระเบียบกระบวนการจ้างงานและการสรรหาบุคลากร

เทมเพลตเหล่านี้ช่วยในการรวบรวมประวัติย่อ ประเมินคุณสมบัติของผู้สมัคร กำหนดการสัมภาษณ์ ให้ข้อเสนอแนะ และอื่นๆ อีกมากมาย คิดถึงพวกมันเป็นเหมือนผู้ช่วยเบื้องหลังของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดจังหวะใดๆ ในระหว่างกระบวนการสรรหา

การแก้ไขแบบร่วมมือ, ตัวเลือกการจัดรูปแบบตัวอักษร, และอื่น ๆ ใน ClickUp Docs
การแก้ไขแบบร่วมมือ, ตัวเลือกการจัดรูปแบบตัวอักษร, และอื่น ๆ ใน ClickUp Docs

เพื่อเสริมสร้างเทมเพลตของคุณ ให้พิจารณาการผสานเอกสารแบบร่วมมือเครื่องมือการจัดลำดับความสำคัญ แอปพลิเคชันการจัดตารางเวลา และเทมเพลตฐานข้อมูลสำหรับการจัดการการสรรหาบุคลากรขั้นสูง

อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลต ATS ดี?

เทมเพลตการจ้างงาน HR ที่ยอดเยี่ยมควรใช้งานง่าย ปรับเปลี่ยนได้ และแม่นยำ ควรจัดหมวดหมู่ผู้สมัคร อำนวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างทีมผู้จ้างงาน และทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำๆ

ประสิทธิภาพคือสิ่งสำคัญ! มองหาเครื่องมือที่ช่วยให้คุณ:

  • ลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
  • ให้ฟิลด์ที่สามารถปรับแต่งได้ (สำหรับแต่ละตำแหน่งงาน, แผนก, หรือฟิลด์อื่น ๆ)
  • ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ
  • ให้ผู้ใช้เห็นภาพรวมของกระบวนการสรรหาบุคลากรได้อย่างชัดเจนในทุกช่วงเวลา
  • สามารถจัดการรูปแบบเรซูเม่ได้ทุกประเภท

10 แม่แบบระบบติดตามผู้สมัครงานฟรีสำหรับการสรรหาบุคลากร

อนาคตมาถึงแล้ว และมาพร้อมกับความต้องการระบบติดตามผู้สมัครที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และที่ดีที่สุดคือ ฟรี นี่คือสรุประบบติดตามผู้สมัครที่ดีที่สุดในปี 2024

1. เทมเพลตการติดตามผู้สมัครและการจ้างงานของ ClickUp

เทมเพลตการรับสมัครผู้สมัครงานของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยคุณติดตามและจัดการกระบวนการรับสมัครงาน
เทมเพลตการรับสมัครผู้สมัครงานของ ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยคุณติดตามและจัดการกระบวนการรับสมัครงาน

การค้นหาผู้สมัครที่สมบูรณ์แบบสำหรับตำแหน่งงานอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายแต่ด้วยเทมเพลตการจ้างผู้สมัครของ ClickUp คุณสามารถตรวจสอบ เปรียบเทียบ และจัดลำดับความสำคัญของผู้สมัครได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ เพื่อให้ทีมของคุณได้คนที่เหมาะสมที่สุด

นี่คือประโยชน์บางประการของการใช้เทมเพลตการจ้างผู้สมัครงานของ ClickUp:

  • ใช้มาตราส่วนการประเมินที่ปรับแต่งได้เพื่อประเมินทักษะ ประสบการณ์ และความเหมาะสมของผู้สมัครสำหรับตำแหน่งงาน
  • ติดตามความคืบหน้าของผู้สมัครด้วยรายการตรวจสอบ วันที่ครบกำหนด และการแจ้งเตือน
  • ใช้กระดานติดตามและตารางโต้ตอบเพื่อเปรียบเทียบผู้สมัครเคียงข้างกัน

เทมเพลตนี้ประกอบด้วยเครื่องมือทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อดำเนินการสรรหาบุคลากรอย่างเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ

กระดานติดตามและตารางโต้ตอบช่วยให้เปรียบเทียบทักษะ ประสบการณ์ และคุณสมบัติของผู้สมัครได้อย่างง่ายดาย ฟิลด์ที่ปรับแต่งได้ช่วยให้คุณติดตามข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับผู้สมัครแต่ละคนได้อย่างสะดวก ฟีเจอร์อัตโนมัติช่วยประหยัดเวลาและความพยายาม เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การค้นหาผู้สมัครที่ดีที่สุดสำหรับทีมของคุณ

เทมเพลตผู้สมัครงานโดย ClickUp ทำงานได้ดีเยี่ยมสำหรับการจ้างงานทางไกลหรือแบบตัวต่อตัว และจะช่วยคุณค้นหาผู้สมัครที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทีมของคุณได้เป็นอย่างดี

2. เทมเพลตแบบฟอร์มติดตามผู้สมัครงานของ ClickUp

เทมเพลตแบบฟอร์มการสมัครของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณรวบรวมและจัดการใบสมัครจากผู้เข้าร่วมที่มีศักยภาพ
เทมเพลตแบบฟอร์มการสมัครของ ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยคุณในการรวบรวมและจัดการการสมัครจากผู้เข้าร่วมที่มีศักยภาพ

แบบฟอร์มใบสมัครงานฟรีโดย ClickUpเป็นแบบฟอร์มที่ใช้งานง่ายซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐานจากผู้สมัครและผู้หางาน แบบฟอร์มที่เป็นมิตรกับระบบคัดกรองใบสมัครงาน (ATS) นี้จะช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากรติดตามรายละเอียดต่างๆ เช่น ชื่อผู้สมัครงาน ที่อยู่อีเมล ข้อมูลติดต่อ ประสบการณ์การทำงาน การศึกษา และทักษะ

เทมเพลตนี้ยังมีส่วนสำหรับผู้สมัครในการอัปโหลดประวัติย่อหรือใบสมัครงานและจดหมายสมัครงานด้วย

แบบฟอร์มใบสมัครงาน ClickUp เป็นเทมเพลตที่รองรับระบบ ATS ทำให้ระบบติดตามผู้สมัครสามารถอ่านและประมวลผลได้อย่างง่ายดาย ช่วยเร่งกระบวนการสรรหาบุคลากรและค้นหาผู้สมัครที่เหมาะสมที่สุดสำหรับตำแหน่งงานว่างของคุณ

นี่คือบางสิ่งที่เทมเพลตนี้สามารถช่วยคุณทำได้:

  • ประหยัดเวลาและแรงงานด้วยการทำให้กระบวนการสมัครเป็นอัตโนมัติ
  • รวบรวมข้อมูลจากผู้สมัครให้มีความถูกต้องและสม่ำเสมอมากขึ้น
  • เปรียบเทียบผู้สมัครได้ง่ายขึ้นและตัดสินใจจ้างงานได้ดีขึ้น
  • รักษาความเป็นระเบียบและติดตามความคืบหน้าของใบสมัครของคุณ

หากคุณกำลังมองหาวิธีง่าย ๆ ในการปรับปรุงกระบวนการสรรหาบุคลากรของคุณ, แบบฟอร์มการสมัครงานของ ClickUp คือจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยม.

3. แม่แบบ SOP ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ClickUp

เทมเพลต SOP ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสร้าง จัดการ และติดตามกระบวนการและขั้นตอนของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เทมเพลต SOP ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสร้าง จัดการ และติดตามกระบวนการและขั้นตอนของฝ่ายทรัพยากรบุคคล

กำลังมองหา ระบบการสรรหาและติดตามผู้สมัครที่ช่วยให้มั่นใจในความสอดคล้องกับขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานสำหรับงานทรัพยากรบุคคลอยู่หรือไม่?แม่แบบ ClickUp HR SOPเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น, เพิ่มประสิทธิภาพ, และทำให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี. ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ตั้งแต่การรับพนักงานใหม่, การลาออกของพนักงานเก่า, ไปจนถึงหัวข้อเช่นการจัดการประสิทธิภาพ, การจ่ายค่าตอบแทน, และสวัสดิการ.

เหตุผลบางประการที่ผู้ใช้ชื่นชอบแม่แบบ SOPฝ่ายทรัพยากรบุคคลโดย ClickUp:

  • ครอบคลุมหัวข้อ HR ที่จำเป็นทั้งหมด ตั้งแต่การเริ่มงานจนถึงการออกจากงาน เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติด้าน HR ของคุณเป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับข้อกำหนดสำหรับตำแหน่งงานที่คุณอาจมี
  • ให้คุณปรับแต่งเทมเพลตด้วยสถานะ, ฟิลด์, และมุมมองที่กำหนดเองได้ ซึ่งช่วยให้คุณติดตาม, แสดงผล, และดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางที่มีการจัดระเบียบสำหรับเอกสาร HR ทั้งหมดของคุณ
  • ให้คุณติดตาม ตรวจสอบ และตรวจสอบกิจกรรมการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย

หากคุณต้องการเทมเพลตการสรรหาบุคลากรที่ครอบคลุมพร้อมคุณสมบัติการปฏิบัติตาม SOP เทมเพลต SOP ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ ClickUp เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากร

4. แม่แบบเมทริกซ์การคัดเลือกการจ้างงาน ClickUp

เทมเพลตเมทริกซ์การคัดเลือกการจ้างงานของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยคุณจัดระเบียบและติดตามกระบวนการจ้างงานพนักงานใหม่
เทมเพลตเมทริกซ์การคัดเลือกการจ้างงานของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบและติดตามกระบวนการจ้างพนักงานใหม่

ปรับปรุงกระบวนการจ้างงานของคุณด้วยการลดอคติ เพิ่มความโปร่งใส และเพิ่มความแม่นยำและประสิทธิภาพด้วยเทมเพลต Hiring Selection Matrix ของ ClickUp

เครื่องมือทรงพลังนี้ช่วยให้คุณเข้าถึงทุกจุดสำคัญได้อย่างครบถ้วน:

  • กระบวนการประเมินผลที่มีความสม่ำเสมอและเป็นระบบ ซึ่งช่วยให้คุณตัดสินใจในการจ้างงานได้อย่างมีวัตถุประสงค์มากขึ้น
  • จัดทำแผนงานที่ชัดเจนสำหรับผู้ตัดสินใจเพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาประเมินผู้สมัครตามเกณฑ์เดียวกัน
  • เร่งกระบวนการสรรหาบุคลากรของคุณด้วยการระบุผู้สมัครที่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็ว
  • เลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดโดยการกำจัดอคติที่ไม่รู้ตัวออกจากกระบวนการสรรหา

แม่แบบเมทริกซ์การคัดเลือกการจ้างงานมีสถานะ, ฟิลด์, และมุมมองที่กำหนดเองซึ่งช่วยให้คุณสามารถดูข้อมูลในวิธีต่าง ๆ และติดตามรายละเอียดที่สำคัญ เช่น ชุดทักษะและระดับประสบการณ์ของผู้สมัครแต่ละคน

นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ยอดเยี่ยมที่ช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าในการจ้างงานและกำหนดเส้นตายสำหรับทุกขั้นตอน

พร้อมที่จะปรับปรุงกระบวนการสรรหาของคุณและเพิ่มความยุติธรรมในการจ้างงานของคุณหรือไม่?

แม่แบบเมทริกซ์การคัดเลือกการจ้างงาน ClickUp คือเส้นทางสู่ความสำเร็จของคุณ!

5. แม่แบบแผนปฏิบัติการสรรหาบุคลากร ClickUp

เทมเพลตแผนปฏิบัติการการสรรหาของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยคุณจัดการกระบวนการสรรหา
เทมเพลตแผนปฏิบัติการสรรหาบุคลากรของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณจัดการกระบวนการสรรหาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อขยายทีม แผนการสรรหาที่ออกแบบมาอย่างดีไม่ใช่แค่มีประโยชน์—แต่เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ยินดีต้อนรับสู่แม่แบบแผนปฏิบัติการสรรหาของ ClickUp เครื่องมือใหม่ของคุณสำหรับการจ้างงานที่มีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเฉพาะของเทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสร้างกลยุทธ์การสรรหาเชิงรุก ระบุและจัดสรรทรัพยากร และจัดระเบียบขั้นตอนการทำงานบนกระดานภาพที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน ในทุกขั้นตอนของกระบวนการ เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณมั่นใจในความชัดเจนและลดความพยายามที่ไร้ประสิทธิภาพให้น้อยที่สุด

แบบแผนการดำเนินการสรรหาบุคลากรที่สามารถปรับแต่งได้สูง มีคุณสมบัติหลักเช่น:

  • สร้างงานพร้อมสถานะที่กำหนดเอง เช่น เปิด, เสร็จสมบูรณ์, กำลังดำเนินการ, ไม่เหมาะสม, และอยู่ระหว่างรอ เพื่อติดตามผู้สมัครแต่ละคน
  • จัดหมวดหมู่และเพิ่มคุณสมบัติ เช่น บทบาท, จดหมายสมัครงาน, ประวัติย่อ, เหตุผลในการปฏิเสธ, และขั้นตอนการสรรหา เพื่อให้คุณสามารถจัดระเบียบได้แม้ในช่วงที่มีการจ้างงานอย่างหนัก
  • ใช้มุมมองที่แตกต่างกันเพื่อจัดระเบียบข้อมูลตามลำดับความสำคัญของคุณ

โดยสรุป หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่ทำให้การจ้างงานรู้สึกเหมือนการเสี่ยงโชคน้อยลงและเหมือนวิทยาศาสตร์ที่แม่นยำมากขึ้น แม่แบบแผนปฏิบัติการการสรรหาของ ClickUp คือทางเลือกที่เหมาะสม

6. แม่แบบเอกสารกลยุทธ์การสรรหาบุคลากร ClickUp

เทมเพลตเอกสารกลยุทธ์การสรรหาของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยคุณวางแผนและดำเนินกลยุทธ์การสรรหาที่ประสบความสำเร็จ
เทมเพลตเอกสารกลยุทธ์การสรรหาบุคลากรของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณวางแผนและดำเนินกลยุทธ์การสรรหาบุคลากรที่ประสบความสำเร็จ

การจ้างบุคลากรที่เหมาะสมสามารถทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวได้ ด้วยเทมเพลตเอกสารกลยุทธ์การสรรหาบุคลากรจาก ClickUp คุณจะไม่ต้องปล่อยให้เรื่องนี้เป็นเรื่องของโชคชะตาอีกต่อไป

เทมเพลตที่ออกแบบอย่างพิถีพิถันนี้ช่วยให้คุณพัฒนากระบวนการและกลยุทธ์การสรรหาบุคลากรที่มีโครงสร้างชัดเจน พร้อมด้วยขั้นตอนการสรรหาที่วางแผนไว้อย่างดี ทั้งหมดนี้สามารถติดตามความคืบหน้าของการจ้างงานของคุณได้อย่างต่อเนื่อง

แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมด ยังมีประโยชน์อีกมากมาย! เทมเพลตนี้ยังมอบให้คุณด้วย:

  • กรอบการสรรหาบุคลากรที่สม่ำเสมอ
  • ความชัดเจนในประกาศรับสมัครงาน
  • กระบวนการประเมินผลที่ง่ายขึ้น

เครื่องมือและฟีเจอร์เหล่านี้จะร่วมกันช่วยลดชั่วโมงการสรรหาบุคลากรของคุณได้อย่างมีนัยสำคัญ

ดำดิ่งสู่คุณสมบัติของมัน และคุณจะค้นพบการปรับแต่งที่ให้คุณติดตามแต่ละขั้นตอนของการสรรหา จัดหมวดหมู่การจัดการการสรรหา และดูข้อมูลของคุณในหลากหลายวิธี

เสริมด้วย AI, ความสัมพันธ์ของงาน, และการทำงานอัตโนมัติ, แม่แบบกลยุทธ์การสรรหาของ ClickUp ไม่ใช่แค่เอกสาร—แต่เป็นศูนย์บัญชาการการสรรหาที่ครอบคลุม

7. แม่แบบการสรรหาและการจ้างงาน ClickUp

พบกับเทมเพลตโฟลเดอร์การสรรหาและการจ้างงานของเรา ชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมซึ่งออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนแปลงกระบวนการสรรหาบุคลากรของคุณ
พบกับเทมเพลตโฟลเดอร์การสรรหาและการจ้างงานของเรา ชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมซึ่งออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนแปลงกระบวนการสรรหาบุคลากรของคุณ

เทมเพลตการสรรหาและการจ้างงานของClickUpเป็นเทมเพลตโฟลเดอร์ที่พร้อมจะฟื้นฟูกระบวนการสรรหาและการจ้างงานของคุณทั้งหมด

เทมเพลตนี้ประกอบด้วยคุณสมบัติหลายประการเพื่อช่วยให้จัดระเบียบและเพิ่มประสิทธิภาพ:

  • ติดตามและจัดการผู้สมัครทั้งหมดของคุณในที่เดียว พร้อมสถานะและฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดตามความคืบหน้าของพวกเขา
  • จัดตารางและจัดการการสัมภาษณ์กับผู้สมัครได้อย่างง่ายดายโดยใช้การแจ้งเตือนและการเตือนความจำที่ทำให้ทุกคนทำงานเป็นไปตามแผน
  • รวบรวมความคิดเห็นจากทีมของคุณและตัดสินใจจ้างงานอย่างมีข้อมูลด้วยฟีเจอร์การโหวตและความคิดเห็นในตัว
  • ช่วยให้พนักงานใหม่เข้าใจงานได้อย่างรวดเร็วด้วยรายการตรวจสอบการปฐมนิเทศที่ปรับแต่งได้

เทมเพลตการสรรหาและการจ้างงานของ ClickUp ช่วยให้ทีมของคุณปรับปรุงการทำงานร่วมกันและการสื่อสารพร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสของกระบวนการจ้างงานทั้งหมดของคุณ

แม่แบบรายการตรวจสอบการจ้างงาน ClickUp

เทมเพลตรายการตรวจสอบการจ้างงานของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการจ้างงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เทมเพลตรายการตรวจสอบการจ้างงานของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการจ้างงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดขั้นตอนสำคัญใด ๆ ในกระบวนการจ้างงานใช่ไหม?แม่แบบรายการตรวจสอบการจ้างงานของ ClickUpสามารถช่วยให้คุณจัดการทุกอย่างได้อย่างเป็นระบบและมั่นใจว่าคุณได้ครอบคลุมทุกประเด็นสำคัญแล้ว

เทมเพลตนี้แสดงรายการงานสำคัญในการจ้างงานที่เตือนคุณให้:

  • เขียนคำอธิบายตำแหน่งงานที่ชัดเจนและกระชับ กำหนดช่วงเงินเดือน และเลือกช่องทางที่เหมาะสมในการเผยแพร่ประกาศรับสมัครงาน
  • ตรวจสอบประวัติการทำงาน, ดำเนินการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์, และนัดหมายการสัมภาษณ์ตัวต่อตัว
  • รวบรวมความคิดเห็นจากทีมของคุณ ตัดสินใจ และเสนอข้อเสนอ
  • จัดเตรียมพื้นที่ทำงานให้พวกเขา จัดหาเครื่องมือและข้อมูลที่จำเป็นให้เข้าถึงได้ และช่วยให้พวกเขาปรับตัวและทำงานได้อย่างรวดเร็ว

เทมเพลตรายการตรวจสอบการจ้างงานของ ClickUp เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลที่ต้องการจัดระเบียบและติดตามข้อมูลการจ้างงานทั้งหมดของคุณในทุกขั้นตอน

9. แบบฟอร์มติดตามผู้สมัครงานแบบง่ายโดย Excel จาก Smartsheet

เทมเพลตติดตามผู้สมัครงานแบบง่ายโดย Smartsheet
ใช้เทมเพลตติดตามผู้สมัครงานที่เรียบง่ายนี้เพื่อมาตรฐานกระบวนการติดตามผู้สมัครงานของบริษัทคุณ

เทมเพลตติดตามผู้สมัครงานแบบง่ายใน Excelโดย Smartsheet เป็นทรัพยากรสเปรดชีตที่เรียบง่ายสำหรับผู้ที่ต้องการจ้างพนักงานใหม่

เทมเพลตนี้ประกอบด้วยคอลัมน์สำหรับติดตามข้อมูลผู้สมัคร เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และตำแหน่งปัจจุบัน นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณติดตามการสัมภาษณ์โดยมีช่องสำหรับบันทึกข้อมูล เช่น ชื่อ คะแนน และบันทึกย่อ

เทมเพลตนี้ใช้งานง่ายและสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะขององค์กรของคุณได้ คุณสามารถใช้เพื่อติดตามผู้สมัครงานรายบุคคลหรือหลายราย และแชร์กับพนักงานคนอื่น ๆ ในทีมและแผนกอื่น ๆ ได้

แบบฟอร์มติดตามผู้สมัครงานแบบง่ายใน Excel เป็นวิธีที่ง่ายในการติดตามกระบวนการสรรหาของคุณ และช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกผู้สมัครที่เหมาะสมได้อย่างมีข้อมูล

10. แบบฟอร์มติดตามการสรรหาบุคลากรด้วย Excel โดย Exceldemy

เทมเพลตติดตามการสรรหา Excel โดย Exceldemy
ระบบติดตามการสรรหามีความสำคัญสำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคลในองค์กรในการเก็บบันทึกประวัติของพนักงานใหม่

หากคุณกำลังมองหาแหล่งข้อมูลฟรีและใช้งานง่ายในรูปแบบสเปรดชีตที่คุ้นเคย คุณอาจต้องการลองดูเทมเพลต Excel Recruitment Tracker

เทมเพลตนี้ประกอบด้วยแดชบอร์ดที่ช่วยให้คุณค้นหาผู้สมัครเฉพาะรายและดูข้อมูลของพวกเขาได้ คุณยังสามารถใช้เพื่อติดตามสถานะของผู้สมัคร คะแนนสัมภาษณ์ และบันทึกต่างๆ ได้อีกด้วย

เทมเพลต Excel Recruitment Tracker ใช้งานง่ายและอาจเป็นตัวเลือกที่ดีหากคุณต้องการใช้ระบบสเปรดชีตพื้นฐานแทนการใช้เครื่องมือซอฟต์แวร์การจ้างงานเฉพาะทาง

จัดการกระบวนการสรรหาด้วยเทมเพลตระบบติดตามผู้สมัคร (ATS)

เครื่องมือสรรหาบุคลากรฟรี 10 รายการที่เราได้รีวิวข้างต้นนี้ ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยจัดระเบียบ บริหารจัดการ และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสรรหาบุคลากรของคุณให้ราบรื่นยิ่งขึ้นผ่านระบบติดตามผู้สมัครงานของคุณ

หากคุณเป็นบริษัทขนาดเล็กมากที่กำลังมองหาวิธีการบันทึกและตรวจสอบข้อมูลแบบดั้งเดิม และคุณชอบใช้สเปรดชีตมากกว่าซอฟต์แวร์ คุณอาจชอบเทมเพลต Excel Job and Recruitment Tracker

องค์กรขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMB) และองค์กรระดับองค์กรส่วนใหญ่ต้องการโปรแกรมที่ใช้ซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อมูล การติดตามโครงการ และความสามารถในการทำงานร่วมกัน หากนั่นคือสิ่งที่คุณต้องการ ให้พิจารณาเทมเพลต ClickUp ATS จากรายการของเราที่เหมาะกับความต้องการและเป้าหมายการจ้างงานของคุณ

ClickUp เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและงาน ที่มีเทมเพลต HR ฟรีที่ทรงพลัง ลองใช้สมาชิกฟรีของเราดูสิ!คุณจะพบกับซอฟต์แวร์ HRหลากหลายประเภทที่จะช่วยให้แผนกของคุณทำงานได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้นรวมถึงซอฟต์แวร์การจัดการ พนักงาน ซอฟต์แวร์การติดตามพนักงาน และระบบติดตามผู้สมัครหรือซอฟต์แวร์ติดตามผู้สมัคร

ลงทะเบียนใช้ ClickUp และเข้าถึงทรัพยากรฟรีนับพันรายการ หรือติดต่อทีมงานของเราวันนี้!