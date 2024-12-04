10 เทมเพลตระบบติดตามผู้สมัครงานฟรี (ATS) ใน Excel & คลิก

กำลังรับสมัครพนักงานใช่ไหม? เราเข้าใจดี
การคัดแยกกองประวัติย่อให้เป็นระเบียบ และติดตามผู้สมัครงาน อาจเป็นเรื่องที่น่ากลัวได้ โชคดีที่คุณไม่ได้ทำสิ่งนี้เพียงลำพัง!
การจัดระเบียบทุกอย่างตั้งแต่รูปแบบประวัติย่อไปจนถึงชื่อตำแหน่งงานที่ถูกต้องอาจเป็นเรื่องท้าทายหากคุณกำลังทำงานในสเปรดชีต นั่นคือเหตุผลที่นักสรรหาบุคลากรและนักเวทย์มนตร์พึ่งพาระบบติดตามผู้สมัคร ATS ของพวกเขา
ภายในระบบติดตามผู้สมัครงาน การทำงานด้วยเทมเพลตเรซูเม่ที่เหมาะกับระบบ ATS นั้นมีประโยชน์อย่างยิ่งในการตรวจสอบผู้สมัคร โชคดีที่เรามีรายการเทมเพลต ATS ที่ดีที่สุดบางส่วนให้คุณใช้!
⏰ สรุป 60 วินาที
การจ้างงานไม่ควรเป็นเรื่องปวดหัว! เทมเพลต ATS ที่เหมาะสม ช่วยให้คุณค้นหาผู้มีความสามารถระดับสูงได้รวดเร็วและง่ายดายยิ่งขึ้น นี่คือ 10 เทมเพลต ATS:
เทมเพลต ATS คืออะไร?
เทมเพลตระบบติดตามผู้สมัครงานเป็นรูปแบบหรือแผนแม่บทที่ออกแบบมาเพื่อช่วยผู้สรรหาบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลในการจัดการและจัดระเบียบกระบวนการจ้างงานและการสรรหาบุคลากร
เทมเพลตเหล่านี้ช่วยในการรวบรวมประวัติย่อ ประเมินคุณสมบัติของผู้สมัคร กำหนดการสัมภาษณ์ ให้ข้อเสนอแนะ และอื่นๆ อีกมากมาย คิดถึงพวกมันเป็นเหมือนผู้ช่วยเบื้องหลังของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดจังหวะใดๆ ในระหว่างกระบวนการสรรหา
เพื่อเสริมสร้างเทมเพลตของคุณ ให้พิจารณาการผสานเอกสารแบบร่วมมือเครื่องมือการจัดลำดับความสำคัญ แอปพลิเคชันการจัดตารางเวลา และเทมเพลตฐานข้อมูลสำหรับการจัดการการสรรหาบุคลากรขั้นสูง
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลต ATS ดี?
เทมเพลตการจ้างงาน HR ที่ยอดเยี่ยมควรใช้งานง่าย ปรับเปลี่ยนได้ และแม่นยำ ควรจัดหมวดหมู่ผู้สมัคร อำนวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างทีมผู้จ้างงาน และทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำๆ
ประสิทธิภาพคือสิ่งสำคัญ! มองหาเครื่องมือที่ช่วยให้คุณ:
- ลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
- ให้ฟิลด์ที่สามารถปรับแต่งได้ (สำหรับแต่ละตำแหน่งงาน, แผนก, หรือฟิลด์อื่น ๆ)
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ
- ให้ผู้ใช้เห็นภาพรวมของกระบวนการสรรหาบุคลากรได้อย่างชัดเจนในทุกช่วงเวลา
- สามารถจัดการรูปแบบเรซูเม่ได้ทุกประเภท
10 แม่แบบระบบติดตามผู้สมัครงานฟรีสำหรับการสรรหาบุคลากร
อนาคตมาถึงแล้ว และมาพร้อมกับความต้องการระบบติดตามผู้สมัครที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และที่ดีที่สุดคือ ฟรี นี่คือสรุประบบติดตามผู้สมัครที่ดีที่สุดในปี 2024
1. เทมเพลตการติดตามผู้สมัครและการจ้างงานของ ClickUp
การค้นหาผู้สมัครที่สมบูรณ์แบบสำหรับตำแหน่งงานอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายแต่ด้วยเทมเพลตการจ้างผู้สมัครของ ClickUp คุณสามารถตรวจสอบ เปรียบเทียบ และจัดลำดับความสำคัญของผู้สมัครได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ เพื่อให้ทีมของคุณได้คนที่เหมาะสมที่สุด
นี่คือประโยชน์บางประการของการใช้เทมเพลตการจ้างผู้สมัครงานของ ClickUp:
- ใช้มาตราส่วนการประเมินที่ปรับแต่งได้เพื่อประเมินทักษะ ประสบการณ์ และความเหมาะสมของผู้สมัครสำหรับตำแหน่งงาน
- ติดตามความคืบหน้าของผู้สมัครด้วยรายการตรวจสอบ วันที่ครบกำหนด และการแจ้งเตือน
- ใช้กระดานติดตามและตารางโต้ตอบเพื่อเปรียบเทียบผู้สมัครเคียงข้างกัน
เทมเพลตนี้ประกอบด้วยเครื่องมือทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อดำเนินการสรรหาบุคลากรอย่างเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ
กระดานติดตามและตารางโต้ตอบช่วยให้เปรียบเทียบทักษะ ประสบการณ์ และคุณสมบัติของผู้สมัครได้อย่างง่ายดาย ฟิลด์ที่ปรับแต่งได้ช่วยให้คุณติดตามข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับผู้สมัครแต่ละคนได้อย่างสะดวก ฟีเจอร์อัตโนมัติช่วยประหยัดเวลาและความพยายาม เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การค้นหาผู้สมัครที่ดีที่สุดสำหรับทีมของคุณ
เทมเพลตผู้สมัครงานโดย ClickUp ทำงานได้ดีเยี่ยมสำหรับการจ้างงานทางไกลหรือแบบตัวต่อตัว และจะช่วยคุณค้นหาผู้สมัครที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทีมของคุณได้เป็นอย่างดี
2. เทมเพลตแบบฟอร์มติดตามผู้สมัครงานของ ClickUp
แบบฟอร์มใบสมัครงานฟรีโดย ClickUpเป็นแบบฟอร์มที่ใช้งานง่ายซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐานจากผู้สมัครและผู้หางาน แบบฟอร์มที่เป็นมิตรกับระบบคัดกรองใบสมัครงาน (ATS) นี้จะช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากรติดตามรายละเอียดต่างๆ เช่น ชื่อผู้สมัครงาน ที่อยู่อีเมล ข้อมูลติดต่อ ประสบการณ์การทำงาน การศึกษา และทักษะ
เทมเพลตนี้ยังมีส่วนสำหรับผู้สมัครในการอัปโหลดประวัติย่อหรือใบสมัครงานและจดหมายสมัครงานด้วย
แบบฟอร์มใบสมัครงาน ClickUp เป็นเทมเพลตที่รองรับระบบ ATS ทำให้ระบบติดตามผู้สมัครสามารถอ่านและประมวลผลได้อย่างง่ายดาย ช่วยเร่งกระบวนการสรรหาบุคลากรและค้นหาผู้สมัครที่เหมาะสมที่สุดสำหรับตำแหน่งงานว่างของคุณ
นี่คือบางสิ่งที่เทมเพลตนี้สามารถช่วยคุณทำได้:
- ประหยัดเวลาและแรงงานด้วยการทำให้กระบวนการสมัครเป็นอัตโนมัติ
- รวบรวมข้อมูลจากผู้สมัครให้มีความถูกต้องและสม่ำเสมอมากขึ้น
- เปรียบเทียบผู้สมัครได้ง่ายขึ้นและตัดสินใจจ้างงานได้ดีขึ้น
- รักษาความเป็นระเบียบและติดตามความคืบหน้าของใบสมัครของคุณ
หากคุณกำลังมองหาวิธีง่าย ๆ ในการปรับปรุงกระบวนการสรรหาบุคลากรของคุณ, แบบฟอร์มการสมัครงานของ ClickUp คือจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยม.
3. แม่แบบ SOP ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ClickUp
กำลังมองหา ระบบการสรรหาและติดตามผู้สมัครที่ช่วยให้มั่นใจในความสอดคล้องกับขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานสำหรับงานทรัพยากรบุคคลอยู่หรือไม่?แม่แบบ ClickUp HR SOPเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น, เพิ่มประสิทธิภาพ, และทำให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี. ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ตั้งแต่การรับพนักงานใหม่, การลาออกของพนักงานเก่า, ไปจนถึงหัวข้อเช่นการจัดการประสิทธิภาพ, การจ่ายค่าตอบแทน, และสวัสดิการ.
เหตุผลบางประการที่ผู้ใช้ชื่นชอบแม่แบบ SOPฝ่ายทรัพยากรบุคคลโดย ClickUp:
- ครอบคลุมหัวข้อ HR ที่จำเป็นทั้งหมด ตั้งแต่การเริ่มงานจนถึงการออกจากงาน เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติด้าน HR ของคุณเป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับข้อกำหนดสำหรับตำแหน่งงานที่คุณอาจมี
- ให้คุณปรับแต่งเทมเพลตด้วยสถานะ, ฟิลด์, และมุมมองที่กำหนดเองได้ ซึ่งช่วยให้คุณติดตาม, แสดงผล, และดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางที่มีการจัดระเบียบสำหรับเอกสาร HR ทั้งหมดของคุณ
- ให้คุณติดตาม ตรวจสอบ และตรวจสอบกิจกรรมการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย
หากคุณต้องการเทมเพลตการสรรหาบุคลากรที่ครอบคลุมพร้อมคุณสมบัติการปฏิบัติตาม SOP เทมเพลต SOP ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ ClickUp เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากร
4. แม่แบบเมทริกซ์การคัดเลือกการจ้างงาน ClickUp
ปรับปรุงกระบวนการจ้างงานของคุณด้วยการลดอคติ เพิ่มความโปร่งใส และเพิ่มความแม่นยำและประสิทธิภาพด้วยเทมเพลต Hiring Selection Matrix ของ ClickUp
เครื่องมือทรงพลังนี้ช่วยให้คุณเข้าถึงทุกจุดสำคัญได้อย่างครบถ้วน:
- กระบวนการประเมินผลที่มีความสม่ำเสมอและเป็นระบบ ซึ่งช่วยให้คุณตัดสินใจในการจ้างงานได้อย่างมีวัตถุประสงค์มากขึ้น
- จัดทำแผนงานที่ชัดเจนสำหรับผู้ตัดสินใจเพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาประเมินผู้สมัครตามเกณฑ์เดียวกัน
- เร่งกระบวนการสรรหาบุคลากรของคุณด้วยการระบุผู้สมัครที่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็ว
- เลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดโดยการกำจัดอคติที่ไม่รู้ตัวออกจากกระบวนการสรรหา
แม่แบบเมทริกซ์การคัดเลือกการจ้างงานมีสถานะ, ฟิลด์, และมุมมองที่กำหนดเองซึ่งช่วยให้คุณสามารถดูข้อมูลในวิธีต่าง ๆ และติดตามรายละเอียดที่สำคัญ เช่น ชุดทักษะและระดับประสบการณ์ของผู้สมัครแต่ละคน
นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ยอดเยี่ยมที่ช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าในการจ้างงานและกำหนดเส้นตายสำหรับทุกขั้นตอน
พร้อมที่จะปรับปรุงกระบวนการสรรหาของคุณและเพิ่มความยุติธรรมในการจ้างงานของคุณหรือไม่?
แม่แบบเมทริกซ์การคัดเลือกการจ้างงาน ClickUp คือเส้นทางสู่ความสำเร็จของคุณ!
5. แม่แบบแผนปฏิบัติการสรรหาบุคลากร ClickUp
เมื่อขยายทีม แผนการสรรหาที่ออกแบบมาอย่างดีไม่ใช่แค่มีประโยชน์—แต่เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ยินดีต้อนรับสู่แม่แบบแผนปฏิบัติการสรรหาของ ClickUp เครื่องมือใหม่ของคุณสำหรับการจ้างงานที่มีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะของเทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสร้างกลยุทธ์การสรรหาเชิงรุก ระบุและจัดสรรทรัพยากร และจัดระเบียบขั้นตอนการทำงานบนกระดานภาพที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน ในทุกขั้นตอนของกระบวนการ เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณมั่นใจในความชัดเจนและลดความพยายามที่ไร้ประสิทธิภาพให้น้อยที่สุด
แบบแผนการดำเนินการสรรหาบุคลากรที่สามารถปรับแต่งได้สูง มีคุณสมบัติหลักเช่น:
- สร้างงานพร้อมสถานะที่กำหนดเอง เช่น เปิด, เสร็จสมบูรณ์, กำลังดำเนินการ, ไม่เหมาะสม, และอยู่ระหว่างรอ เพื่อติดตามผู้สมัครแต่ละคน
- จัดหมวดหมู่และเพิ่มคุณสมบัติ เช่น บทบาท, จดหมายสมัครงาน, ประวัติย่อ, เหตุผลในการปฏิเสธ, และขั้นตอนการสรรหา เพื่อให้คุณสามารถจัดระเบียบได้แม้ในช่วงที่มีการจ้างงานอย่างหนัก
- ใช้มุมมองที่แตกต่างกันเพื่อจัดระเบียบข้อมูลตามลำดับความสำคัญของคุณ
โดยสรุป หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่ทำให้การจ้างงานรู้สึกเหมือนการเสี่ยงโชคน้อยลงและเหมือนวิทยาศาสตร์ที่แม่นยำมากขึ้น แม่แบบแผนปฏิบัติการการสรรหาของ ClickUp คือทางเลือกที่เหมาะสม
6. แม่แบบเอกสารกลยุทธ์การสรรหาบุคลากร ClickUp
การจ้างบุคลากรที่เหมาะสมสามารถทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวได้ ด้วยเทมเพลตเอกสารกลยุทธ์การสรรหาบุคลากรจาก ClickUp คุณจะไม่ต้องปล่อยให้เรื่องนี้เป็นเรื่องของโชคชะตาอีกต่อไป
เทมเพลตที่ออกแบบอย่างพิถีพิถันนี้ช่วยให้คุณพัฒนากระบวนการและกลยุทธ์การสรรหาบุคลากรที่มีโครงสร้างชัดเจน พร้อมด้วยขั้นตอนการสรรหาที่วางแผนไว้อย่างดี ทั้งหมดนี้สามารถติดตามความคืบหน้าของการจ้างงานของคุณได้อย่างต่อเนื่อง
แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมด ยังมีประโยชน์อีกมากมาย! เทมเพลตนี้ยังมอบให้คุณด้วย:
- กรอบการสรรหาบุคลากรที่สม่ำเสมอ
- ความชัดเจนในประกาศรับสมัครงาน
- กระบวนการประเมินผลที่ง่ายขึ้น
เครื่องมือและฟีเจอร์เหล่านี้จะร่วมกันช่วยลดชั่วโมงการสรรหาบุคลากรของคุณได้อย่างมีนัยสำคัญ
ดำดิ่งสู่คุณสมบัติของมัน และคุณจะค้นพบการปรับแต่งที่ให้คุณติดตามแต่ละขั้นตอนของการสรรหา จัดหมวดหมู่การจัดการการสรรหา และดูข้อมูลของคุณในหลากหลายวิธี
เสริมด้วย AI, ความสัมพันธ์ของงาน, และการทำงานอัตโนมัติ, แม่แบบกลยุทธ์การสรรหาของ ClickUp ไม่ใช่แค่เอกสาร—แต่เป็นศูนย์บัญชาการการสรรหาที่ครอบคลุม
7. แม่แบบการสรรหาและการจ้างงาน ClickUp
เทมเพลตการสรรหาและการจ้างงานของClickUpเป็นเทมเพลตโฟลเดอร์ที่พร้อมจะฟื้นฟูกระบวนการสรรหาและการจ้างงานของคุณทั้งหมด
เทมเพลตนี้ประกอบด้วยคุณสมบัติหลายประการเพื่อช่วยให้จัดระเบียบและเพิ่มประสิทธิภาพ:
- ติดตามและจัดการผู้สมัครทั้งหมดของคุณในที่เดียว พร้อมสถานะและฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดตามความคืบหน้าของพวกเขา
- จัดตารางและจัดการการสัมภาษณ์กับผู้สมัครได้อย่างง่ายดายโดยใช้การแจ้งเตือนและการเตือนความจำที่ทำให้ทุกคนทำงานเป็นไปตามแผน
- รวบรวมความคิดเห็นจากทีมของคุณและตัดสินใจจ้างงานอย่างมีข้อมูลด้วยฟีเจอร์การโหวตและความคิดเห็นในตัว
- ช่วยให้พนักงานใหม่เข้าใจงานได้อย่างรวดเร็วด้วยรายการตรวจสอบการปฐมนิเทศที่ปรับแต่งได้
เทมเพลตการสรรหาและการจ้างงานของ ClickUp ช่วยให้ทีมของคุณปรับปรุงการทำงานร่วมกันและการสื่อสารพร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสของกระบวนการจ้างงานทั้งหมดของคุณ
แม่แบบรายการตรวจสอบการจ้างงาน ClickUp
ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดขั้นตอนสำคัญใด ๆ ในกระบวนการจ้างงานใช่ไหม?แม่แบบรายการตรวจสอบการจ้างงานของ ClickUpสามารถช่วยให้คุณจัดการทุกอย่างได้อย่างเป็นระบบและมั่นใจว่าคุณได้ครอบคลุมทุกประเด็นสำคัญแล้ว
เทมเพลตนี้แสดงรายการงานสำคัญในการจ้างงานที่เตือนคุณให้:
- เขียนคำอธิบายตำแหน่งงานที่ชัดเจนและกระชับ กำหนดช่วงเงินเดือน และเลือกช่องทางที่เหมาะสมในการเผยแพร่ประกาศรับสมัครงาน
- ตรวจสอบประวัติการทำงาน, ดำเนินการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์, และนัดหมายการสัมภาษณ์ตัวต่อตัว
- รวบรวมความคิดเห็นจากทีมของคุณ ตัดสินใจ และเสนอข้อเสนอ
- จัดเตรียมพื้นที่ทำงานให้พวกเขา จัดหาเครื่องมือและข้อมูลที่จำเป็นให้เข้าถึงได้ และช่วยให้พวกเขาปรับตัวและทำงานได้อย่างรวดเร็ว
เทมเพลตรายการตรวจสอบการจ้างงานของ ClickUp เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลที่ต้องการจัดระเบียบและติดตามข้อมูลการจ้างงานทั้งหมดของคุณในทุกขั้นตอน
9. แบบฟอร์มติดตามผู้สมัครงานแบบง่ายโดย Excel จาก Smartsheet
เทมเพลตติดตามผู้สมัครงานแบบง่ายใน Excelโดย Smartsheet เป็นทรัพยากรสเปรดชีตที่เรียบง่ายสำหรับผู้ที่ต้องการจ้างพนักงานใหม่
เทมเพลตนี้ประกอบด้วยคอลัมน์สำหรับติดตามข้อมูลผู้สมัคร เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และตำแหน่งปัจจุบัน นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณติดตามการสัมภาษณ์โดยมีช่องสำหรับบันทึกข้อมูล เช่น ชื่อ คะแนน และบันทึกย่อ
เทมเพลตนี้ใช้งานง่ายและสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะขององค์กรของคุณได้ คุณสามารถใช้เพื่อติดตามผู้สมัครงานรายบุคคลหรือหลายราย และแชร์กับพนักงานคนอื่น ๆ ในทีมและแผนกอื่น ๆ ได้
แบบฟอร์มติดตามผู้สมัครงานแบบง่ายใน Excel เป็นวิธีที่ง่ายในการติดตามกระบวนการสรรหาของคุณ และช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกผู้สมัครที่เหมาะสมได้อย่างมีข้อมูล
10. แบบฟอร์มติดตามการสรรหาบุคลากรด้วย Excel โดย Exceldemy
หากคุณกำลังมองหาแหล่งข้อมูลฟรีและใช้งานง่ายในรูปแบบสเปรดชีตที่คุ้นเคย คุณอาจต้องการลองดูเทมเพลต Excel Recruitment Tracker
เทมเพลตนี้ประกอบด้วยแดชบอร์ดที่ช่วยให้คุณค้นหาผู้สมัครเฉพาะรายและดูข้อมูลของพวกเขาได้ คุณยังสามารถใช้เพื่อติดตามสถานะของผู้สมัคร คะแนนสัมภาษณ์ และบันทึกต่างๆ ได้อีกด้วย
เทมเพลต Excel Recruitment Tracker ใช้งานง่ายและอาจเป็นตัวเลือกที่ดีหากคุณต้องการใช้ระบบสเปรดชีตพื้นฐานแทนการใช้เครื่องมือซอฟต์แวร์การจ้างงานเฉพาะทาง
จัดการกระบวนการสรรหาด้วยเทมเพลตระบบติดตามผู้สมัคร (ATS)
เครื่องมือสรรหาบุคลากรฟรี 10 รายการที่เราได้รีวิวข้างต้นนี้ ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยจัดระเบียบ บริหารจัดการ และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสรรหาบุคลากรของคุณให้ราบรื่นยิ่งขึ้นผ่านระบบติดตามผู้สมัครงานของคุณ
หากคุณเป็นบริษัทขนาดเล็กมากที่กำลังมองหาวิธีการบันทึกและตรวจสอบข้อมูลแบบดั้งเดิม และคุณชอบใช้สเปรดชีตมากกว่าซอฟต์แวร์ คุณอาจชอบเทมเพลต Excel Job and Recruitment Tracker
องค์กรขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMB) และองค์กรระดับองค์กรส่วนใหญ่ต้องการโปรแกรมที่ใช้ซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อมูล การติดตามโครงการ และความสามารถในการทำงานร่วมกัน หากนั่นคือสิ่งที่คุณต้องการ ให้พิจารณาเทมเพลต ClickUp ATS จากรายการของเราที่เหมาะกับความต้องการและเป้าหมายการจ้างงานของคุณ
ClickUp เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและงาน ที่มีเทมเพลต HR ฟรีที่ทรงพลัง
