11 เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการตั้งเป้าหมายเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในปี 2025

การตั้งเป้าหมายเป็นการเริ่มต้นที่น่าตื่นเต้นสำหรับการเดินทางที่เต็มไปด้วยความสำเร็จ ไม่ว่าคุณต้องการที่จะบรรลุการเติบโตทางส่วนตัว (เช่น การวิ่งมาราธอนได้) หรือเป้าหมายทางอาชีพ (เช่น การเพิ่มรายได้เป็นสองเท่าผ่านแคมเปญการตลาดที่มีเป้าหมายชัดเจน) ทุกอย่างเริ่มต้นจากเป้าหมายที่คุณมีในใจ
การตั้งเป้าหมายที่ถูกต้องคือเคล็ดลับในการรักษาเส้นทางให้ตรง อย่างไรก็ตาม การตั้งเป้าหมายเหล่านี้ให้สมจริงและปฏิบัติได้อาจไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปได้เสมอไป
นี่คือจุดที่เครื่องมือตั้งเป้าหมายด้วย AI มีประโยชน์ พวกมันไม่เพียงแต่กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถทำได้เท่านั้น แต่ยังช่วยติดตามเป้าหมาย แบ่งปันข้อมูลเชิงลึก และให้กำลังใจเมื่อคุณต้องการมากที่สุด
ในประเด็นนี้ เราขอแบ่งปันเครื่องมือ AI ที่ยอดเยี่ยมกว่า 10+ รายการสำหรับการตั้งเป้าหมาย 🎯
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือรายการเครื่องมือ AI 11 อันดับแรกสำหรับการตั้งเป้าหมาย:
- ClickUp(เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันด้วย AI)
- อาสนะ (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงการตั้งเป้าหมายร่วมกันให้มีประสิทธิภาพ)
- เพื่อนร่วมงาน (เหมาะที่สุดสำหรับการเปลี่ยนการประชุมให้กลายเป็นเป้าหมายที่นำไปปฏิบัติได้)
- ตาราง (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดแนวเป้าหมายให้สอดคล้องกับการพัฒนาพนักงาน)
- เพอร์ดู (เหมาะที่สุดสำหรับการทำให้การจัดการ OKR ง่ายขึ้น)
- Hive (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานเป้าหมายเข้ากับกระบวนการทำงานของโครงการ)
- Betterworks (เหมาะที่สุดสำหรับการขับเคลื่อนความรับผิดชอบทั่วทั้งองค์กร)
- Leapsome (เหมาะที่สุดสำหรับการรวมการตั้งเป้าหมายเข้ากับข้อมูลเชิงลึกด้านประสิทธิภาพ)
- Goalscape (เหมาะที่สุดสำหรับการมองเห็นภาพเป้าหมายและลำดับชั้นของงาน)
- Habitica (เหมาะที่สุดสำหรับการทำให้การบรรลุเป้าหมายส่วนตัวเป็นเกม)
- Toodledo (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งการจัดการเป้าหมายและงาน)
ประโยชน์ของการใช้เครื่องมือ AI สำหรับการตั้งเป้าหมาย
ก่อนอื่น มาทำความเข้าใจกันว่าซอฟต์แวร์ตั้งเป้าหมายด้วยAI มีอะไรที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้บ้าง นี่คือภาพรวมของประโยชน์ที่ทำให้เครื่องมือสร้างเป้าหมายอัจฉริยะทำงานได้:
- การวางแผนที่ปรับแต่งตามความต้องการ: เครื่องมือ AI วิเคราะห์พฤติกรรม ความชอบ และลำดับความสำคัญของคุณเพื่อสร้างแผนที่ปรับแต่งเฉพาะสำหรับการบรรลุเป้าหมายที่สอดคล้องกับความต้องการของคุณ
- ความเป็นกลางที่มากขึ้น: เครื่องมือตั้งเป้าหมายด้วย AI จะแปลงความปรารถนาของคุณให้เป็นเป้าหมายที่ชัดเจน วัดผลได้ บรรลุผลได้ สอดคล้อง และกำหนดเวลาได้ (SMART) การสร้างเป้าหมายแบบ SMART นี้เป็นทั้งการแสดงออกเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของเป้าหมาย ทำให้สามารถบรรลุผลได้อย่างสมจริงมากขึ้น
- ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น: ด้วยเครื่องมือ AI สำหรับการตั้งเป้าหมาย คุณจะใช้เวลาในการวางแผนน้อยลง และมีเวลาในการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายมากขึ้น
- วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและวัดผลได้: เครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการตั้งเป้าหมายช่วยให้คุณสามารถแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นเป้าหมายย่อยที่สามารถบรรลุได้พร้อมวัตถุประสงค์ที่สามารถวัดผลได้ ความละเอียดเช่นนี้ช่วยให้คุณสามารถบริหารความคืบหน้าได้อย่างแม่นยำมากขึ้น
- ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล: เครื่องมือ AI สร้างข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเกี่ยวกับประสิทธิภาพของคุณ การวิเคราะห์ที่อิงตามข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้คุณทำการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของคุณอย่างชาญฉลาดและมีข้อมูลครบถ้วน
- ไม่พลาดทุกจังหวะสำคัญ: เครื่องมือ AI สำหรับการตั้งเป้าหมายมาพร้อมกับฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การแจ้งเตือน การจัดตารางอัตโนมัติ และการอัปเดตแบบเรียลไทม์ สิ่งเหล่านี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีสิ่งสำคัญใดๆ ถูกหลงลืม
- การทำงานร่วมกันอย่างไร้ความพยายาม: เครื่องมือหลายชนิดที่ผสานAI เข้ากับสถานที่ทำงานช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกัน ทำให้ทีมสามารถประสานงานในเป้าหมายร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดผ่านการดำเนินการร่วมกัน
- การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ: ตั้งแต่ระบบบริหารโครงการไปจนถึงปฏิทิน เครื่องมือตั้งเป้าหมายด้วย AI สามารถผสานรวมกับเทคโนโลยีที่คุณมีอยู่ได้อย่างราบรื่นไร้ขีดจำกัด
🔎 คุณทราบหรือไม่? การศึกษาที่ดำเนินการกับนักศึกษามหาวิทยาลัยพบว่าผู้ที่ใช้กรอบการทำงาน SMARTรายงานว่ามีระดับการบรรลุเป้าหมายสูงกว่า (~73%)เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้ใช้ (~64%) การศึกษาเดียวกันยังสังเกตเห็นว่าผู้ที่มีเป้าหมายแบบ SMART รู้สึกพึงพอใจในความต้องการมากขึ้นและมีอารมณ์เชิงบวกมากขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงผลกระทบที่กว้างขึ้นต่อความเป็นอยู่ที่ดีส่วนบุคคล
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือ AI สำหรับการตั้งเป้าหมาย?
นี่คือคุณสมบัติหลักที่คุณควรค้นหาในเครื่องมือ AI ของคุณสำหรับการตั้งเป้าหมาย:
- การสร้างภาพเป้าหมาย:เลือกเครื่องมือที่อนุญาตให้ติดตามเป้าหมายผ่านเครื่องมือภาพ เช่น แผนภูมิแบบไดนามิก ไทม์ไลน์ และกราฟ เพื่อวัดความก้าวหน้าและเฉลิมฉลองความสำเร็จในแต่ละขั้นตอน เครื่องมือการสร้างภาพช่วยให้เป้าหมายสามารถติดตามและเข้าถึงได้ง่ายขึ้น
- ข้อมูลเชิงลึกด้านพฤติกรรม: เลือกใช้เครื่องมือที่มีระบบวิเคราะห์ด้วย AI ที่สามารถวิเคราะห์รูปแบบการใช้งาน พฤติกรรม และความชอบ เพื่อแนะนำวิธีปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคุณ
- เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้: ให้ความสำคัญกับเครื่องมือที่ช่วยให้คุณปรับความสัมพันธ์ของงาน ลำดับความสำคัญ และการแจ้งเตือนได้ตามต้องการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการส่วนบุคคลและองค์กร นอกจากนี้ ควรมีเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการตั้งเป้าหมายของคุณ
- การติดตามเป้าหมายหลายระดับ: เลือกเครื่องมือที่รองรับการติดตามเป้าหมายทั้งในระดับละเอียดและภาพรวมครอบคลุมทุกระดับ ไม่ว่าคุณจะติดตามงานแต่ละชิ้นหรือตัวอย่าง OKRของทั้งทีม
- ความร่วมมือและความรับผิดชอบ: ตัดสินใจเลือกเครื่องมือที่มีระบบตรวจสอบในตัว แดชบอร์ดที่ใช้ร่วมกัน และวงจรการให้ข้อเสนอแนะ เพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและความโปร่งใส เนื่องจากทุกเป้าหมายต้องการการดำเนินการร่วมกัน
- เทมเพลตเป้าหมาย SMART: เลือกเครื่องมือสร้างเป้าหมายอัจฉริยะที่ใช้ AI ซึ่งสามารถสร้างเทมเพลตที่ปรับแต่งได้หลากหลาย เพื่อประหยัดเวลาและแรงงานอย่างมาก ซึ่งหากใช้วิธีการตั้งเป้าหมายแบบดั้งเดิมจะต้องใช้เวลามากกว่านี้
11 เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการตั้งเป้าหมาย
ด้วยรายการตรวจสอบข้างต้นในใจ นี่คือเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการตั้งเป้าหมายส่วนตัวและเป้าหมายทางอาชีพของคุณ:
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันด้วย AI)
ClickUpคือแอปครบวงจรสำหรับการทำงาน รวบรวมการจัดการงานด้วย AI เข้ากับฟีเจอร์การทำงานร่วมกันในโครงการที่ทรงพลัง ทำให้เป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับการตั้งเป้าหมาย ติดตาม และบรรลุเป้าหมาย
ด้วยClickUp Brain คุณจะได้รับผู้ช่วย AI อัจฉริยะที่สามารถสร้างเป้าหมาย SMART ที่ปรับให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของคุณและแสดงเส้นทางสู่การบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นให้คุณเห็น ซึ่งช่วยให้เกิดความชัดเจนและสอดคล้องกับลำดับความสำคัญของทีมและองค์กรโดยรวม
ClickUp Brain ยังให้การอัปเดตความคืบหน้าและสรุปงานของคุณในภารกิจ โครงการ และเป้าหมายต่าง ๆ ทำให้คุณสามารถติดตามได้ว่าคุณมาไกลแค่ไหนแล้ว และคุณยังต้องไปอีกไกลเพียงใด
นอกจากนี้ ระบบการจัดการงานที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ของแพลตฟอร์มยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดลำดับความสำคัญของงาน, ทำให้กระบวนการทำงานซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ, และให้คำแนะนำที่ชาญฉลาดเพื่อเพิ่มผลผลิต
เมื่อคุณมีคำแนะนำเป้าหมายจาก AI พร้อมแล้ว ให้ใช้ClickUp Goalsเพื่อสร้างและบันทึกวัตถุประสงค์ที่สามารถดำเนินการได้ ตั้งเป้าหมายสำคัญ และติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์
เลือกเป้าหมายได้หลากหลาย รวมถึงใช่/ไม่ใช่ ตัวเลข สกุลเงิน และอื่นๆ เพื่อวัดความสำเร็จของเป้าหมาย กำหนดวันครบกำหนดได้อย่างง่ายดาย ดูเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้าได้อย่างรวดเร็ว และจัดหมวดหมู่เป้าหมายด้วยโฟลเดอร์เพื่อการจัดระเบียบที่ง่ายดาย
ใช้แดชบอร์ด ClickUpเพื่อติดตามสถานะ ระบุจุดติดขัด และปรับแผนตามความจำเป็น แดชบอร์ด ClickUp และมุมมอง ClickUpมอบความสามารถในการติดตามและรายงานที่ไม่มีใครเทียบได้ โดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับไทม์ไลน์ของโครงการ ปริมาณงานของทีม และความคืบหน้าของเป้าหมายโดยรวม
ด้วยมุมมองที่ปรับแต่งได้ เช่น แผนภูมิแกนต์, กระดานคัมบัง, และรูปแบบปฏิทิน ClickUp สามารถปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานที่ทีมแต่ละทีมต้องการได้ การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่นผ่านเครื่องมือเช่น การแก้ไขแบบเรียลไทม์, ความคิดเห็น, และคุณสมบัติการแชท ซึ่งช่วยส่งเสริมการสื่อสารและการทำงานเป็นทีมที่ดีขึ้น
เป้าหมายของ ClickUp ช่วยให้สมาชิกทุกคนในแต่ละแผนกมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริงๆ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเมื่อมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่
เป้าหมายของ ClickUp ช่วยให้สมาชิกทุกคนในแต่ละแผนกมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริงๆ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเมื่อมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่
สุดท้ายนี้ ด้วย ClickUp คุณจะได้รับคลังแม่แบบขนาดใหญ่ที่ช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายและเริ่มดำเนินการได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่นแม่แบบเป้าหมาย SMART ของ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนเป้าหมายในรูปแบบ SMART ไม่ว่าคุณจะมีระยะเวลาในการดำเนินงานนานเท่าใดก็ตาม
ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่และเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น, แม่แบบเป้าหมาย SMART ของ ClickUp จัดโครงสร้างเป้าหมายของคุณให้เป็นระบบที่ส่งเสริมการตั้งเป้าหมายและการบรรลุเป้าหมายในแต่ละวันของคุณ
นี่คือสิ่งที่คุณจะหลงรักเกี่ยวกับมัน:
- จัดระเบียบเป้าหมายและงานให้เป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ เพื่อให้มั่นใจว่าครอบคลุมทุกอย่าง
- ระบุและแก้ไขอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดาย
- รวมคุณสมบัติการติดตามเวลา, การติดแท็ก, การแจ้งเตือนการพึ่งพา, การแจ้งเตือนทางอีเมล, และเครื่องมือเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามเป้าหมาย
ในทำนองเดียวกันแม่แบบแผนปฏิบัติการเป้าหมาย SMART ของ ClickUpจะช่วยให้คุณแปลงเป้าหมาย SMART เหล่านี้ให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้จริง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สร้างและผสานเป้าหมาย SMART กับ ClickUp Brain และแปลงให้เป็นแผนปฏิบัติการโดยใช้ ClickUp Goals
- มองเห็นเป้าหมายและแผนการบรรลุเป้าหมายของคุณในรูปแบบที่ปรับแต่งได้หลากหลาย—ไทม์ไลน์, แผนภูมิแกนต์, กระดานคัมบัง และอื่นๆ อีกมากมาย
- ติดตามความคืบหน้าของเป้าหมายและประสิทธิภาพของทีมได้อย่างชัดเจนผ่านแดชบอร์ดของ ClickUp
- แสดงวัตถุประสงค์ที่กว้างขึ้นและกิจกรรมพื้นฐานตามตารางเวลาประจำวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน โดยใช้ มุมมองปฏิทินของ ClickUp
- เสริมสร้างความร่วมมือในทีมโดยใช้ClickUp Chat, ความคิดเห็นในภารกิจ, การแจ้งเตือน และการแชร์เอกสาร
- ใช้เครื่องมือติดตามเวลาในตัวเพื่อวัดเวลาที่ใช้ในการทำเป้าหมายที่สามารถดำเนินการได้ให้เสร็จสิ้น
📮 ClickUp Insight: คุณคิดว่ารายการสิ่งที่ต้องทำของคุณได้ผลดีแล้วหรือ? ลองคิดใหม่อีกครั้ง การสำรวจของเราแสดงให้เห็นว่า76% ของมืออาชีพใช้ระบบการจัดลำดับความสำคัญของตนเองในการจัดการงาน อย่างไรก็ตาม งานวิจัยล่าสุดยืนยันว่า 65% ของพนักงานมักมุ่งเน้นไปที่งานที่ง่ายและได้ผลลัพธ์เร็วมากกว่างานที่มีมูลค่าสูง โดยไม่มีการจัดลำดับความสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดลำดับความสำคัญของงานใน ClickUpเปลี่ยนแปลงวิธีที่คุณมองเห็นและจัดการโครงการที่ซับซ้อน โดยเน้นงานที่สำคัญได้อย่างง่ายดาย ด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และธงความสำคัญที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp คุณจะรู้เสมอว่าควรจัดการอะไรก่อน
ข้อจำกัดของ ClickUp
- คุณสมบัติบางอย่างอาจดูซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ครั้งแรก
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- แผนไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ สำหรับ $7/เดือน ต่อสมาชิกในแต่ละพื้นที่ทำงาน
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ClickUp มีคุณสมบัติหลากหลาย เช่น การจัดการงาน การติดตามเวลา และการตั้งเป้าหมาย มันเหมือนกับการมีเครื่องมือหลายอย่างในหนึ่งเดียว การทำงานร่วมกับทีมของฉันเป็นเรื่องง่าย เราสามารถแชร์งาน แสดงความคิดเห็น และติดตามความคืบหน้าไปพร้อมกันได้
ClickUp มีคุณสมบัติหลากหลาย เช่น การจัดการงาน การติดตามเวลา และการตั้งเป้าหมาย มันเหมือนกับการมีเครื่องมือหลายอย่างในหนึ่งเดียว การทำงานร่วมกับทีมของฉันเป็นเรื่องง่าย เราสามารถแชร์งาน แสดงความคิดเห็น และติดตามความคืบหน้าได้พร้อมกัน
➡️ อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ AI เพื่อทำงานอัตโนมัติ
2. อาสนะ (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงการตั้งเป้าหมายร่วมกันให้มีประสิทธิภาพ)
Asanaเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่หลากหลายซึ่งใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตั้งเป้าหมายและติดตามกระบวนการ ตั้งเป้าหมาย SMARTผ่านฟีเจอร์ Smart Goals ที่ขับเคลื่อนด้วย AI วิเคราะห์วัตถุประสงค์ที่มีอยู่ และรับคำแนะนำสำหรับการปรับปรุง ทำให้การตั้งเป้าหมายของคุณเป็นมาตรฐานและละเอียดขึ้น
นอกเหนือจากการตั้งเป้าหมายแล้ว ความสามารถของ AI ใน Asana ยังขยายไปถึงฟีเจอร์ต่างๆ เช่น Smart Status ซึ่งให้การอัปเดตความคืบหน้าของโครงการอย่างชาญฉลาด และ Smart Summaries ซึ่งให้ภาพรวมที่กระชับของข้อมูลสำคัญ เครื่องมือเหล่านี้ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการสื่อสารแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ทีมต่างๆ กำหนดเป้าหมายที่ทะเยอทะยานและทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Asana
- ปรับปรุงการติดตามเป้าหมายให้มีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือติดตามแบบเรียลไทม์ เช่น แถบความคืบหน้าแบบไดนามิกและแดชบอร์ดแบบภาพ เพื่อแสดงความสำเร็จของเป้าหมาย
- ทำให้กระบวนการทำงานที่ซ้ำซ้อนเป็นอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาด
- จัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญของงานด้วยบอร์ดและรายการที่ปรับแต่งได้
- ดูปริมาณงานของทีมเพื่อปรับสมดุลงานและหลีกเลี่ยงภาวะหมดไฟ
ข้อจำกัดของอาสนะ
- การเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้เริ่มต้นและทีมขนาดเล็ก ซึ่งอาจนำไปสู่การใช้งานไม่เต็มประสิทธิภาพ
ราคาของ Asana
- ส่วนบุคคล (ฟรี)
- เริ่มต้น: $13. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $30. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- Enterprise+: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวอาสนะ
- G2: 4. 4/5 (10,840+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (13,280+ รีวิว)
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: อย่าเพียงแค่คิดถึงเป้าหมายของคุณ—เขียนมันออกมาเป็นข้อความเป้าหมาย! ระบุให้ชัดเจนว่าคุณต้องการอะไร จะทำอย่างไรให้สำเร็จ และกำหนดระยะเวลาให้ชัดเจน เพื่อเพิ่มพลังในการบรรลุเป้าหมาย แบ่งปันความคืบหน้ากับคนที่คุณไว้วางใจเพื่อให้คุณมีความรับผิดชอบและรักษาแรงจูงใจไว้
3. เพื่อนร่วมงาน (เหมาะที่สุดสำหรับการเปลี่ยนการประชุมให้กลายเป็นเป้าหมายที่สามารถทำได้)
เคยประสบปัญหาในการติดตามผลของประเด็นที่ต้องดำเนินการหลังการประชุมหรือไม่?
Fellowเป็นผู้ช่วยประชุมและบันทึกการประชุมด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่เชื่อมช่องว่างระหว่างการประชุมที่มีประสิทธิภาพกับการตั้งเป้าหมายและการติดตามที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ มันช่วยคุณสร้าง จัดการ และบรรลุเป้าหมายของคุณโดยการให้คำแนะนำที่ชาญฉลาดและทำให้งานประจำเป็นอัตโนมัติ ทีมใช้มันเพื่อตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน กำหนดผลลัพธ์หลัก และติดตามความคืบหน้าตลอดเวลา ทำให้แน่ใจว่ามีการสอดคล้องกันและความรับผิดชอบทั่วทั้งองค์กร
นอกเหนือจากการตั้งเป้าหมายแล้ว Fellow ยังมอบความช่วยเหลือในการประชุมด้วย AI ซึ่งรวมถึงการสร้างวาระการประชุมอัตโนมัติ การถอดความแบบเรียลไทม์ และการสรุปข้อมูลอย่างชาญฉลาด ด้วยการรวมวัตถุประสงค์และบูรณาการเข้ากับกระบวนการทำงานของการประชุม Fellow ช่วยให้การตั้งเป้าหมายกลายเป็นส่วนสำคัญของการดำเนินงานประจำวันของทีม
คุณสมบัติเด่นที่เหมือนกัน
- รับเทมเพลตที่มีโครงสร้างเพื่อช่วยทีมกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน วัดผลได้ บรรลุผลได้ เกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาได้ หรือเป้าหมายที่ออกแบบมาอย่างดี (SMART)
- กำหนดวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก (OKR) ในระดับบุคคลหรือระดับกลุ่ม
- ติดตามข้อผูกพันและการตัดสินใจที่เกิดขึ้นระหว่างการสนทนาแบบเรียลไทม์
- เพิ่มการรับผิดชอบในหมู่สมาชิกทีมโดยใช้รายการการกระทำร่วมกันและตัวเตือน
ข้อจำกัดร่วมกัน
- ขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการขั้นสูงสำหรับเป้าหมายที่ซับซ้อนมากขึ้น
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับเป้าหมายที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประชุม
ราคาแบบเพื่อน
- ฟรี
- โซโล: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $11/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $23/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวจากเพื่อน
- G2: 4. 7/5 (2,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Fellow อย่างไรบ้าง?
มันช่วยให้ทุกคนเตรียมตัวได้ดีขึ้นและมาประชุมพร้อมวาระและเป้าหมายที่ชัดเจน – สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในการทำให้ทุกการประชุมมีประสิทธิผล
มันช่วยให้ทุกคนเตรียมตัวได้ดีขึ้นและมาประชุมพร้อมวาระและเป้าหมายที่ชัดเจน – สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในการทำให้ทุกการประชุมมีประสิทธิผล
4. ตารางกริด (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดแนวเป้าหมายให้สอดคล้องกับการพัฒนาพนักงาน)
Latticeช่วยให้บุคคล ทีมงาน และเป้าหมายขององค์กรอยู่ในหน้าเดียวกัน โดยเน้น ที่กลยุทธ์การตั้งเป้าหมายที่มีโครงสร้าง ซึ่งสอดคล้องกับความพยายามของบุคคลและกลุ่มกับเป้าหมายทางธุรกิจโดยรวม
คุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยในการปรับเป้าหมายส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท โดยให้ข้อมูลเชิงลึกและคำแนะนำแบบเรียลไทม์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน เมื่อเป้าหมายคือการพัฒนาพนักงานอย่างรอบด้านทั้งในด้านส่วนตัวและด้านอาชีพ Lattice สามารถเป็นพันธมิตรที่ทรงพลังได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของตาราง
- ส่งเสริมการตรวจสอบความคืบหน้าของเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอและให้ข้อเสนอแนะ
- ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของพนักงานผ่านการติดตามผลการปฏิบัติงาน, ข้อเสนอแนะที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล, และการยกย่องจากเพื่อนร่วมงาน
- ติดตามความคืบหน้าของเป้าหมายด้วยแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์
- ใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเป้าหมายของพนักงานหรือทีม
ข้อจำกัดของตารางตาข่าย
- รู้สึกซับซ้อนเกินไปสำหรับทีมขนาดเล็กและการตั้งค่าที่ไม่ใช่บริษัท
- ทำหน้าที่เป็นซอฟต์แวร์ตั้งเป้าหมายสำหรับพนักงานเป็นหลัก
การกำหนดราคาแบบตาราง
- การบริหารจัดการบุคลากร: $11/เดือน ต่อที่นั่ง การมีส่วนร่วม (เพิ่มเติม): $4/เดือน ต่อที่นั่ง การเติบโต (เพิ่มเติม): $4/เดือน ต่อที่นั่ง การจ่ายค่าตอบแทน (เพิ่มเติม): $6/เดือน ต่อที่นั่ง
- การมีส่วนร่วม (เสริม): $4/เดือน ต่อที่นั่ง
- เติบโต (ส่วนเสริม): $4/เดือน ต่อที่นั่ง
- ค่าตอบแทน (เพิ่มเติม): $6/เดือน ต่อที่นั่ง
- ระบบข้อมูลทรัพยากรบุคคล (HRIS): $10/เดือน ต่อที่นั่ง
- การมีส่วนร่วม (เสริม): $4/เดือน ต่อที่นั่ง
- เติบโต (ส่วนเสริม): $4/เดือน ต่อที่นั่ง
- ค่าตอบแทน (เพิ่มเติม): $6/เดือน ต่อที่นั่ง
คะแนนและรีวิวแบบตาราง
- G2: 4. 7/5 (3,890+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (180+ รีวิว)
5. Perdoo (เหมาะที่สุดสำหรับการทำให้การจัดการ OKR ง่ายขึ้น)
Perdooเป็นแพลตฟอร์มชั้นนำสำหรับ OKR (วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก) และการดำเนินกลยุทธ์ที่ออกแบบมาเพื่อเชื่อมโยงเป้าหมายขององค์กรและขับเคลื่อนประสิทธิภาพการทำงาน อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้การตั้งเป้าหมาย การจัดการ และการติดตามเป้าหมายเป็นเรื่องง่าย โดยแสดงเป้าหมายในรูปแบบ OKR ครอบคลุมทุกทีมและแผนก
แพลตฟอร์มนี้ยังช่วยเพิ่มความโปร่งใส ทำให้สมาชิกในทีมสามารถเห็นได้ว่าการมีส่วนร่วมของพวกเขามีส่วนร่วมกับภาพรวมอย่างไร ความสามารถนี้ เมื่อรวมกับเครื่องมือวิเคราะห์และเครื่องมือการมีส่วนร่วมแบบเรียลไทม์ ทำให้ Perdoo เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการสร้างวัฒนธรรมแห่งความสำเร็จที่มุ่งเน้นเป้าหมาย
คุณสมบัติเด่นของ Perdoo
- ระบบอัตโนมัติสำหรับการเช็คอินและการอัปเดตความคืบหน้าของเป้าหมายสำหรับสมาชิกในทีม
- สร้างภาพความสอดคล้องระหว่างเป้าหมายด้วยเครื่องมือแผนที่กลยุทธ์สำหรับเป้าหมายที่ชัดเจน
- สร้างข้อมูลเชิงลึกด้านประสิทธิภาพด้วยการวิเคราะห์ที่ปรับแต่งได้
- กระตุ้นทีมด้วยฟีเจอร์เกมมิฟิเคชันสำหรับการติดตามเป้าหมาย
ข้อจำกัดของ Perdoo
- การสนับสนุนที่จำกัดสำหรับวิธีการตั้งเป้าหมายที่ไม่ใช่ OKR
- แอปพลิเคชันมือถือขาดฟังก์ชันการทำงานที่สมบูรณ์ ซึ่งอาจขัดขวางการจัดการเป้าหมายขณะเดินทาง
ราคาของ Perdoo
- ฟรี
- พรีเมียม: $7.92 ต่อผู้ใช้/เดือน
- สูงสุด: $9. 68 ต่อผู้ใช้/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Perdoo
- G2: 4. 4/5 (430+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (50+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Perdoo อย่างไรบ้าง?
เพอร์ดูใช้งานง่ายอย่างเหลือเชื่อ และช่วยให้ทีมของเราอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง. เนื่องจากเราแต่ละคนรับผิดชอบงานที่แตกต่างกัน จึงง่ายที่จะเสียสมาธิ. เพอร์ดูช่วยให้ทุกคนมีสมาธิอยู่กับการทำงาน และแสดงให้เห็นว่าแต่ละงานมีส่วนช่วยให้บรรลุเป้าหมายหลักของเรา: การสร้างรายได้. มันช่วยให้ทุกคนในทีมรู้สึกมีความรับผิดชอบในการพาเราไปสู่เป้าหมายนั้น.
เพอร์ดูใช้งานง่ายอย่างเหลือเชื่อ และช่วยให้ทีมของเราอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง. เนื่องจากเราแต่ละคนรับผิดชอบงานที่แตกต่างกัน จึงง่ายที่จะเสียสมาธิ. เพอร์ดูทำให้แน่ใจว่าทุกคนมีสมาธิอยู่กับการทำงาน และแสดงให้เห็นว่างานแต่ละชิ้นมีส่วนช่วยให้บรรลุเป้าหมายหลักของเรา: การสร้างรายได้. มันช่วยให้ทุกคนในทีมรู้สึกมีความรับผิดชอบในการพาเราเข้าใกล้เป้าหมายนั้นมากขึ้น.
6. Hive (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานเป้าหมายเข้ากับกระบวนการทำงานของโครงการ)
Hiveนำเสนอฟีเจอร์การจัดการโครงการที่ครอบคลุมพร้อมความสามารถ AI ขั้นสูง ช่วยให้ทีมบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการได้เร็วขึ้น ผู้ช่วย AI ของ HiveMind จะช่วยปรับปรุงการวางแผนโครงการโดยสร้างงานตามข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนและแนะนำขั้นตอนถัดไปจากอีเมล ส่งผลให้คุณสามารถกำหนดเป้าหมายและวัดความคืบหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติของเป้าหมายของ Hive ยังช่วยให้ทีมสามารถตั้ง, ติดตาม, และมองเห็นวัตถุประสงค์ได้ภายในแดชบอร์ดที่รวมศูนย์ไว้, ทำให้การประสานงานและการโปร่งใสภายในองค์กรเป็นไปอย่างราบรื่น
คุณสมบัติเด่นของ Hive
- ใช้การวิเคราะห์ AI ของ Hive เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีม
- ติดตามความคืบหน้าโดยใช้แผนภูมิแกนต์, กระดานคัมบัง, และมุมมองปฏิทิน
- ปรับปรุงการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพด้วยระบบข้อความและการแจ้งเตือนภายในแอป
- ติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานและโครงการต่าง ๆ ผ่านความสามารถในการติดตามเวลาที่ติดตั้งไว้ในตัว
ข้อจำกัดของรังผึ้ง
- การเรียนรู้ที่รวดเร็วสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
- ประสิทธิภาพการทำงานอาจช้าลงเป็นครั้งคราวขณะจัดการโครงการขนาดใหญ่
ราคาของฮีฟ
- ฟรี
- เริ่มต้น: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Hive
- G2: 4. 6/5 (570+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:82% ของพนักงานที่ใช้ความรู้ให้ความสำคัญกับความโปร่งใสในเป้าหมายและการดำเนินงานขององค์กร
7. Betterworks (เหมาะที่สุดสำหรับการขับเคลื่อนความรับผิดชอบทั่วทั้งองค์กร)
เช่นเดียวกับ Perdoo,Betterworksเป็นแพลตฟอร์มที่เน้น OKR ซึ่งช่วยปรับเป้าหมายของทีมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ด้วยการผสาน AI, Betterworks ช่วยให้พนักงานพัฒนาการจัดการเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการผลิตและมุ่งเน้นกลยุทธ์
ฟีเจอร์ Goal Assist ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Betterworks อาศัยข้อมูลผู้ใช้เพื่อสร้างคำแนะนำเป้าหมายที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ซึ่งช่วยให้กระบวนการสร้างเป้าหมายง่ายขึ้น และมั่นใจได้ว่าเป้าหมายมีความชัดเจน วัดผลได้ และสอดคล้องกับลำดับความสำคัญขององค์กร
Betterworks ยังมีเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI อื่น ๆ เช่น Feedback Assist และ Conversation Assist ซึ่งช่วยผู้จัดการในการให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์และปราศจากอคติ รวมถึงการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของ Betterworks
- สร้างเป้าหมายและหมุดหมายที่มีโครงสร้างชัดเจน พร้อมระบบให้คะแนนแบบเรียลไทม์และข้อเสนอแนะ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้บรรลุเป้าหมาย
- ดำเนินการสนทนาเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานที่มีความหมายโดยใช้คำแนะนำและสรุปที่สร้างโดย AI
- ระบบอัตโนมัติสำหรับการแจ้งเตือนและการตรวจสอบสถานะ เพื่อให้การอัปเดตเป้าหมายเป็นไปอย่างราบรื่นและตรงเวลา
- ใช้การวิเคราะห์ประสิทธิภาพเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
ข้อจำกัดของ Betterworks
- ฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์ที่จำกัดส่งผลต่อการทำงานระยะไกลในพื้นที่ที่มีการเชื่อมต่อต่ำ
- Betterworks ไม่เปิดเผยราคาต่อสาธารณะ ซึ่งอาจสร้างความท้าทายให้กับองค์กรในการจัดทำงบประมาณและการตัดสินใจ
ราคาของ Betterworks
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- ตลาดกลาง: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Betterworks
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
- Capterra: 4.0/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Betterworks อย่างไร?
Betterworks มีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมทั้งสำหรับบุคคลและกลุ่ม ซึ่งช่วยให้ฉันสามารถเชื่อมโยงกับเป้าหมายทั่วทั้งบริษัท รวมถึงเป้าหมายส่วนตัวที่ฉันอาจตั้งขึ้นเอง หรือฉันสามารถเลือกที่จะปรับให้สอดคล้องกับทีม ผู้จัดการ และบริษัทของฉันได้
Betterworks มีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมทั้งสำหรับบุคคลและกลุ่ม ซึ่งช่วยให้ฉันสามารถเชื่อมโยงกับเป้าหมายทั่วทั้งบริษัท รวมถึงเป้าหมายส่วนตัวที่ฉันอาจตั้งขึ้นเอง หรือฉันสามารถเลือกที่จะปรับให้สอดคล้องกับทีม ผู้จัดการ และบริษัทของฉันได้
8. Leapsome (เหมาะที่สุดสำหรับการรวมการตั้งเป้าหมายกับข้อมูลเชิงลึกด้านประสิทธิภาพ)
คุณจะได้อะไรเมื่อรวมการตั้งเป้าหมายและการจัดการประสิทธิภาพเข้าด้วยกัน?
แพลตฟอร์มการเสริมศักยภาพบุคลากรแบบครบวงจรเช่นLeapsome. คุณสมบัติการตั้งเป้าหมายที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของแพลตฟอร์มนี้ช่วยเร่งการสร้างวัตถุประสงค์ของบริษัทและเป้าหมายการพัฒนา. คุณสมบัตินี้ช่วยให้แน่ใจว่าเป้าหมายชัดเจน, สามารถวัดได้, และสอดคล้องกับ 우선ลำดับขององค์กร, ซึ่งช่วยส่งเสริมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง, การสอดคล้อง, และความรับผิดชอบในทีมต่าง ๆ.
นอกเหนือจากการตั้งเป้าหมายแล้ว ความสามารถของ AI ของ Leapsome ยังครอบคลุมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้ข้อเสนอแนะอีกด้วย ระบบ AI ของแพลตฟอร์มช่วยในการเปลี่ยนบันทึกให้เป็นความคิดเห็นที่ปราศจากอคติและสามารถนำไปปฏิบัติได้ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกความคิดเห็นมีความหมายและสร้างสรรค์
คุณสมบัติเด่นของ Leapsome
- สนับสนุนผู้จัดการโดยการให้ข้อมูลเชิงลึก, สรุป, แนวทางที่ดีที่สุด, และคำแนะนำผ่าน AI Copilot Beta
- ปรับปรุงกระบวนการเริ่มต้นใช้งานให้ราบรื่นด้วยเทมเพลตในตัวสำหรับการติดตาม OKR
- วิเคราะห์คำตอบจากแบบสำรวจพนักงานเพื่อสกัดประเด็นสำคัญและให้คำแนะนำที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
- สรุปความคิดเห็นทั้งหมด รวมถึงการประเมินจากผู้จัดการ การประเมินตนเอง และการประเมินจากเพื่อนร่วมงาน
ข้อจำกัดที่สำคัญ
- ผู้ใช้ใหม่อาจต้องใช้เวลาในการปรับตัวให้เข้ากับคุณสมบัติที่ครอบคลุมของแพลตฟอร์มอย่างเต็มที่ ทำให้การฝึกอบรมและการสนับสนุนเป็นสิ่งจำเป็น
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด ซึ่งอาจส่งผลต่อความสามารถในการปรับใช้แพลตฟอร์มให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะขององค์กร
ราคา Leapsome
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Leapsome
- G2: 4. 8/5 (1,800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
🔎 คุณทราบหรือไม่? แม้ว่าจะมีซอฟต์แวร์เฉพาะทางสำหรับ OKR ให้ใช้แล้ว แต่62% ขององค์กรยังคงใช้สเปรดชีตในการจัดการ OKR อยู่
9. Goalscape (เหมาะที่สุดสำหรับการมองเห็นเป้าหมายและลำดับชั้น)
Goalscapeใช้การออกแบบแบบรัศมีที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นการวางแผนเป้าหมายลำดับความสำคัญ และความก้าวหน้าได้ในมุมมองที่ครอบคลุมเพียงครั้งเดียว การมีข้อมูลเหล่านี้ในภาพรวมทำให้ง่ายต่อการจัดลำดับความสำคัญและติดตามเป้าหมายในอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ใช้สิ่งนี้เพื่อเปลี่ยนแนวคิดที่เป็นนามธรรมให้กลายเป็นเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง วัดผลได้ สามารถบรรลุได้ มีความเกี่ยวข้อง และมีกรอบเวลาที่ชัดเจน
ฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของมัน, Goalbert AI. nstein, ช่วยผู้ใช้ในการแยกแยะวัตถุประสงค์ที่ซับซ้อนออกเป็นเป้าหมายย่อยที่สามารถจัดการได้
แนวทางนี้ช่วยให้กระบวนการวางแผนง่ายขึ้น และทำให้ผู้ใช้สามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุดได้ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามความคืบหน้า
คุณสมบัติเด่นของ Goalscape
- สลับระหว่างโหมดมืดและโหมดสว่าง และกำหนดธีมสีตามที่คุณต้องการ
- จัดการไทม์ไลน์และตารางเวลาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยมุมมองแกนต์
- แชร์แผนที่เป้าหมายกับทีมเพื่อการดำเนินการร่วมกัน
- ใช้แท็ก "ทำตอนนี้" และ "ทำต่อไป" เพื่อกรองเป้าหมายของคุณตามวันที่, ความคืบหน้า, ความรับผิดชอบ, และแท็กเพื่อสร้างรายการเป้าหมาย
ข้อจำกัดของ Goalscape
- ขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการสำหรับทีมขนาดใหญ่
- การผสานการทำงานกับแอปของบุคคลที่สามมีจำกัดเมื่อเทียบกับคู่แข่งบางราย
ราคาของ Goalscape
- ฟรี
- ข้อดี: $9.90 ต่อเดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
Goalscape คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
10. Habitica (เหมาะที่สุดสำหรับการทำให้การบรรลุเป้าหมายส่วนตัวเป็นเกม)
Habiticaเป็นแอปสร้างนิสัยและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานฟรีที่เปลี่ยนงานและเป้าหมายของคุณให้กลายเป็นเกมสวมบทบาท (RPG) ที่น่าตื่นเต้น เพื่อพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น Habitica กระตุ้นให้ผู้ใช้พัฒนานิสัยที่ดีและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยเปลี่ยนกิจกรรมประจำวันให้กลายเป็นภารกิจ
เมื่อคุณทำภารกิจเสร็จสิ้น คุณจะได้รับรางวัลในเกมและคะแนนประสบการณ์ ซึ่งช่วยให้คุณเลื่อนระดับตัวละครของคุณและปลดล็อกคุณสมบัติใหม่ ๆ ได้ แนวทางที่ผสมผสานเกมเข้ากับการตั้งเป้าหมาย และกลยุทธ์ที่ปรับให้เหมาะกับคุณนี้ ทำให้การตั้งเป้าหมายกลายเป็นเรื่องสนุก และส่งเสริมให้คุณมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Habitica
- ปรับแต่งอวตารในเกมของคุณให้สะท้อนสไตล์และความชอบของคุณ เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมและแรงจูงใจ
- ติดตามความคืบหน้าโดยใช้แดชบอร์ดที่น่าสนใจและมีปฏิสัมพันธ์
- รวมกลุ่มกับเพื่อนเพื่อทำภารกิจร่วมกัน สร้างความรู้สึกเป็นชุมชนและความรับผิดชอบร่วมกัน
- เข้าถึงงานและความคืบหน้าของคุณได้อย่างราบรื่นบนอุปกรณ์ต่างๆ
ข้อจำกัดของ Habitica
- เหมาะสำหรับการบรรลุเป้าหมายส่วนบุคคลมากกว่า อาจไม่เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมทางวิชาชีพ
- การวิเคราะห์และรายงานที่จำกัดสำหรับการติดตามความคืบหน้าอย่างละเอียด
ราคา Habitica
- ฟรี
- การสมัครสมาชิก: $5 ต่อเดือน
การให้คะแนนและรีวิว Habitica
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:90% ของพนักงานรู้สึกว่าการเล่นเกมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขา ประสบการณ์การทำงานแบบเกมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ถึง 50% การมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้น 48% และผลกำไรเพิ่มขึ้นถึง 700%!
11. Toodledo (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งการจัดการเป้าหมายและงาน)
Toodledoเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่หลากหลาย ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้สร้างเป้าหมายที่ละเอียดและยืดหยุ่นได้ ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของโครงการ คุณสมบัติเช่นการจัดลำดับความสำคัญและการติดตามความคืบหน้าช่วยให้ผู้ใช้มีสมาธิและจัดการได้ดี
แม้ว่าในปัจจุบันจะไม่ได้ผสานรวมปัญญาประดิษฐ์ แต่ Toodledo ก็มอบแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างงาน ตั้งลำดับความสำคัญ และกำหนดเส้นตายได้ ทำให้สามารถจัดการเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ คุณสมบัติการติดตามเป้าหมายของ Toodledo ช่วยให้บุคคลและทีมสามารถตั้งเป้าหมายและติดตามความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายได้ ซึ่งช่วยส่งเสริมความรับผิดชอบและความมุ่งมั่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Toodledo
- ติดตามพฤติกรรมประจำวันด้วยแผนภูมิความก้าวหน้าแบบภาพเพื่อส่งเสริมความสม่ำเสมอและการพัฒนาตนเอง
- จัดระเบียบขั้นตอนการทำงานโดยใช้โฟลเดอร์, แท็ก, และตัวกรอง
- สร้างรายการงานที่มีความสำคัญสูงแบบเฉพาะบุคคล โดยให้แน่ใจว่างานที่สำคัญได้รับการดูแลทันที
- ตั้งงานและเตือนความจำที่เกิดซ้ำเพื่อเสริมสร้างความสม่ำเสมอ
ข้อจำกัดของ Toodledo
- อินเทอร์เฟซอาจดูล้าสมัย โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ
- ขาดข้อมูลเชิงลึกหรือคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI ขั้นสูง
ราคาของ Toodledo
- ฟรี
- มาตรฐาน: $4. 99 ต่อเดือน
- บวก: $7.99 ต่อเดือน
- ธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิวของ Toodledo
- G2: 4. 5/5 (70+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Toodledo อย่างไรบ้าง?
มากกว่าแค่การจัดการงาน มันมีฟีเจอร์ GTD สำหรับติดตามรายการตรวจสอบ ติดตามนิสัย การตั้งเป้าหมาย และการติดตามผล ใช้งานง่ายบนหลายอุปกรณ์ และเชื่อมต่อกับปฏิทินของฉันได้ และไม่กี่ครั้งที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ พวกเขาก็ตอบสนองอย่างรวดเร็ว มันเป็นผู้จัดการงานประจำวันของฉันและเป็นเพียงตัวเดียวที่ฉันใช้มาตลอดหลายปี - และฉันได้ลองใช้มาหลายตัวแล้ว
มากกว่าแค่การจัดการงาน มันมีฟีเจอร์ GTD สำหรับติดตามรายการตรวจสอบ ติดตามนิสัย การตั้งเป้าหมาย และการติดตามผล ใช้งานง่ายบนหลายอุปกรณ์ และเชื่อมต่อกับปฏิทินของฉันได้ และไม่กี่ครั้งที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ พวกเขาก็ตอบสนองอย่างรวดเร็ว มันเป็นผู้จัดการงานประจำวันของฉันและเป็นเพียงตัวเดียวที่ฉันใช้มาตลอดหลายปี - และฉันได้ลองใช้มาหลายตัวแล้ว
เป้าหมาย SMART ที่ฉลาดยิ่งขึ้นด้วย ClickUp
การตั้งเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพเป็นก้าวแรกสู่ความสำเร็จ. AI สามารถทำให้สิ่งนี้ง่ายขึ้นและมีอิทธิพลมากขึ้น. ตั้งแต่การทำให้การสร้างเป้าหมายง่ายขึ้นไปจนถึงการปรับกลยุทธ์ตามความคืบหน้า, เครื่องมือ AI มีสิ่งมากมายที่จะมอบให้กับกลยุทธ์ความสำเร็จของคุณ.
แม้ว่าเราได้หารือเกี่ยวกับเครื่องมือ AI หลายตัวสำหรับการตั้งเป้าหมายแล้ว แต่ ClickUp ก็โดดเด่นอย่างแท้จริงด้วยการนำเสนอมากกว่าแค่พื้นฐาน การผสมผสานระหว่าง ClickUp Brain และ ClickUp Goals ทำให้การสร้างแผนที่นำทางไปสู่ผลลัพธ์ที่มีคุณค่าเป็นเรื่องง่ายขึ้น ไม่ว่าคุณจะกำลังไล่ตามเป้าหมายส่วนตัวหรือบริหารโครงการที่ซับซ้อนในที่ทำงาน ClickUp ก็มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะช่วยคุณทำได้ทั้งสองอย่าง—ในแพลตฟอร์มเดียว
สมัครใช้ ClickUpวันนี้และเปลี่ยนความฝันของคุณให้เป็นจริง ทีละก้าวสู่ความสำเร็จ 🏆