10 AI Tools for Captions Generation for Social Media & Video Content in 2025

คุณมีวันเหล่านั้นไหม ที่คุณนั่งจ้องหน้ากระดาษเปล่าเป็นเวลานาน พยายามอย่างสุดความสามารถที่จะสร้างคำบรรยายที่ดึงดูดใจและให้ข้อมูล?
เราเคยผ่านจุดนั้นมาแล้ว! การดิ้นรนหาแรงบันดาลใจในการเขียนแคปชั่นสำหรับโซเชียลมีเดียเป็นเรื่องจริง
เครื่องมือเขียนคำโฆษณาด้วย AIทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเขียนคำโฆษณาของคุณ โดยเขียนคำบรรยายที่ปรับแต่งให้เหมาะกับผู้ชมเป้าหมายของคุณ และดึงดูดความสนใจของพวกเขา
มุกตลกสั้นๆ เรื่องราวอบอุ่นหัวใจ หรือข้อความเฉียบคมและเป็นมืออาชีพ—เครื่องมือสร้างคำบรรยายด้วย AI สร้างทุกอย่างได้ภายในเวลาเพียงเสี้ยววินาทีเมื่อเทียบกับเวลาที่คุณต้องใช้เอง
อย่างไรก็ตาม เราขอแนะนำให้คุณใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจเท่านั้น ไม่ว่า AI จะพัฒนาไปมากเพียงใด ก็ไม่มีสิ่งใดสามารถทดแทนความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ได้
อย่างไรก็ตาม เราจะแยกย่อยตัวสร้างคำบรรยาย AI ที่ดีที่สุด 10 อันดับแรกเพื่อให้คุณเห็นภาพรวมของคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงาน อ่านต่อได้เลย
คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือสร้างคำบรรยายด้วย AI?
เครื่องมือสร้างคำบรรยายด้วย AI หลายตัวสามารถทำงานได้ แต่การเลือกใช้ตัวที่เหมาะสมนั้นต้องอาศัยสายตาที่เฉียบแหลม
นี่คือข้อพิจารณาสำคัญบางประการที่คุณควรนำมาพิจารณา:
- คุณภาพของคำบรรยาย: นี่คือสิ่งที่ไม่อาจต่อรองได้ คุณควรค้นหาเครื่องมือที่มีตัวเลือกสไตล์หลากหลาย ตั้งแต่คำบรรยายสั้น ๆ สำหรับ Instagram ไปจนถึงคำบรรยายที่เรียบหรูสำหรับ LinkedIn คำบรรยายต้องสอดคล้องกับเสียงของแบรนด์และประเภทของเนื้อหาของคุณ และดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน
- ตัวเลือกการปรับแต่งส่วนบุคคล: แพลตฟอร์ม AI ที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างคำบรรยายจะอนุญาตให้คุณปรับแต่งด้วยคำสำคัญ กลุ่มเป้าหมาย และแม้กระทั่งแนวทางเสียงของแบรนด์
- คำแนะนำเกี่ยวกับแฮชแท็ก: มองหาเครื่องมือAI สำหรับโซเชียลมีเดียที่แนะนำแฮชแท็กที่เกี่ยวข้องและเป็นที่นิยมเพื่อเพิ่มโอกาสในการค้นพบโพสต์ของคุณ
- การจดจำภาพ: พิจารณาเครื่องมือที่มีความสามารถในการจดจำภาพ ซึ่งสามารถวิเคราะห์ภาพถ่ายของคุณและสร้างคำบรรยายที่เสริมกับภาพเหล่านั้น
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: เมื่อสร้างคำบรรยาย คุณต้องการหลีกเลี่ยงการถูกขัดขวางโดยอินเทอร์เฟซที่ซับซ้อน เลือกเครื่องมือสร้างเนื้อหา AIที่ใช้งานง่าย มีเลย์เอาต์ที่เข้าใจง่าย และใช้เวลาเรียนรู้สั้น
- ความยืดหยุ่นของเนื้อหา:เครื่องมือเขียน AIที่เหมาะสมควรสามารถปรับความยาวของผลลัพธ์ให้เหมาะสม เพื่อให้คุณสามารถสร้างคำบรรยายที่เหมาะสมสำหรับทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย
- ราคา: เครื่องมือสร้างคำบรรยายด้วย AI ถูกออกแบบมาเพื่อประหยัดเวลาและเงินของคุณ ประเมินแผนราคาและคุณสมบัติที่นำเสนอเพื่อค้นหาเครื่องมือที่มอบคุณค่าที่ดีที่สุดสำหรับงบประมาณของคุณ
10 เครื่องมือสร้างคำบรรยายด้วย AI ที่ดีที่สุดในปี 2024
เราได้คัดสรรเครื่องมือสร้างคำบรรยาย AI ที่ดีที่สุด 10 อันดับ ซึ่งมาพร้อมกับคุณสมบัติที่น่าตื่นเต้นและจะช่วยให้คุณสร้างคำบรรยายได้อย่างยอดเยี่ยม
นี่คือสิ่งที่เราแนะนำ:
1. ClickUp – เครื่องสร้างคำบรรยาย AI ฟรีที่ดีที่สุด
ClickUp เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพแบบครบวงจรที่ดีที่สุดและมีชื่อเสียงในตลาด เครื่องมือที่ใช้ AI ของเราClickUp Brain เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างไอเดียคำบรรยายใหม่ๆ และเอาชนะอาการเขียนไม่ออกที่ดื้อรั้น
ด้วยข้อมูลเพียงเล็กน้อยเช่นเดียวกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ, น้ำเสียงของแบรนด์, และข้อความที่ต้องการ, ClickUp Brain สามารถสร้างคำบรรยายที่น่าสนใจและให้ความรู้สำหรับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียใด ๆ ไม่ว่าจะเป็น TikTok หรือ Instagram
ผู้ช่วยเขียน AIผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับชุดโปรแกรมทั้งหมด ช่วยให้คุณระดมความคิดและสร้างสรรค์เนื้อหาได้ตามต้องการ
ClickUp ยังช่วยคุณด้วยระบบตอบกลับด่วนที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) สำหรับข้อความย่อของคุณ พร้อมคำแนะนำที่ชาญฉลาดและเข้าใจบริบท เพื่อให้การมีส่วนร่วมของคุณไม่มีวันขาดตกบกพร่อง
ClickUp Brain ช่วยให้การสร้างเทมเพลตด้วยClickUp TasksและClickUp Docs ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถสร้างบทถอดความจากการบันทึกใน Clips ได้อีกด้วย
ClickUp Brain ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยคำแนะนำที่ได้รับการสนับสนุนจากงานวิจัยสำหรับทุกความต้องการของคุณใช้เทคนิค AIที่ดีที่สุดสำหรับคำแนะนำที่น่าสนใจ, สรุปงาน, กรณีศึกษา, เนื้อหาที่น่าสนใจสำหรับบล็อก, และคำอธิบายโครงการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การสร้างคำบรรยายคุณภาพสูง: สร้างคำบรรยายสำหรับโซเชียลมีเดียที่มีคุณภาพสูงซึ่งสะท้อนเสียงของแบรนด์คุณและเพิ่มการมีส่วนร่วม
- เครื่องมือเขียนขั้นสูง: เครื่องมือเขียนด้วย AIสำหรับร่างเอกสารสั้น ๆ, รวบรวมข้อความสำหรับการขายและการตลาด, สร้างคำอธิบายสินค้า, คำบรรยาย, และเอกสารสั้น ๆ
- การผสานรวมมากกว่า 1000 รายการ: ทำให้การทำงานง่ายขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการเขียนขณะเดินทางด้วยการผสานรวม ClickUp มากมายที่ช่วยให้การทำงานราบรื่นข้ามแพลตฟอร์ม
- ตรวจสอบการสะกดคำในตัว: แก้ไขข้อผิดพลาดในการสะกดคำโดยไม่ต้องใช้ปลั๊กอินเพิ่มเติมภายในแพลตฟอร์มเพื่อการเขียนและเนื้อหาแบรนด์ที่ปราศจากข้อผิดพลาด
- เทมเพลต: เทมเพลตทั่วไปสำหรับใช้ในอนาคตพร้อมกับเทมเพลตเฉพาะทาง เช่นเทมเพลตโซเชียลมีเดียของ ClickUp
- ความปลอดภัยของข้อมูล: ป้องกันการใช้ข้อมูลเพื่อการฝึกอบรมแบบจำลอง และรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของคุณขณะใช้ ClickUp Brain
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การเรียนรู้ที่รวดเร็วเนื่องจากจำนวนการผสานรวม
- เครื่องมือสร้างคำบรรยายโดยเฉพาะจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าหากคุณไม่ต้องการฟีเจอร์การจัดการโครงการโซเชียลมีเดียเพิ่มเติม
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
2. AISEO
AISEO เป็นผู้ช่วยเขียนเนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่มีความสามารถ มันโดดเด่นจากโปรแกรมสร้างคำบรรยายด้วย AI แบบดั้งเดิมด้วยการนำเสนอคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์และมีประโยชน์ เช่น ตัวแปลงถ้อยคำขั้นสูงในตัวและตัวตรวจสอบความอ่านง่าย
เครื่องมือสรุปความของ AISEO สามารถเป็นประโยชน์ได้หากคุณกำลังมองหาการเปลี่ยนแปลงของคำบรรยายเพียงคำเดียวเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์หลายแห่ง การสรุปความยังช่วยให้ประโยคหรือย่อหน้าของคุณชัดเจนหรือกระชับขึ้น
เครื่องมือนี้ยังสามารถช่วยคุณปรับปรุงความอ่านง่ายของคำบรรยายของคุณได้โดยการเสนอแนะการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประโยคและคำศัพท์ของคุณ นอกเหนือจากคำบรรยายแล้ว AISEO ยังสามารถสร้างโพสต์ทางสื่อสังคมออนไลน์ คำอธิบายสินค้า และบทความบล็อกได้
เครื่องมือนี้ยังอ้างว่าเนื้อหาของมันไม่สามารถแยกแยะได้จากเนื้อหาที่เขียนโดยมนุษย์
คุณสมบัติเด่นของ AISEO
- ความสามารถในการแทรกคำหลักที่ผู้ใช้ให้มาลงในคำบรรยายที่สร้างขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ
- สามารถสร้างเนื้อหาในหลายภาษา
- อำนวยความสะดวกในการปรับแต่งเสียงที่ใช้ในการเขียนคำบรรยาย
- คลังแม่แบบที่มีประโยชน์มากมาย
ข้อจำกัดของ AISEO
- บางครั้งอาจสร้างข้อมูลที่ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง
- ราคาสูงกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
ราคา AISEO
- แผนฟรี
- แผนการเติบโต: $24 ต่อเดือน
- แผนการชำระเงิน: $44 ต่อเดือน
- แผนทีม: $99 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว AISEO
- G2: 4. 6/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (โหวตมากกว่า 30 ครั้ง)
3. Copy. ai
Copy.ai เป็นเครื่องมือสร้างคำบรรยายที่เต็มไปด้วยฟีเจอร์ซึ่งเข้าใจภาษาแห่งการมีส่วนร่วม เพียงบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับแบรนด์ของคุณหรือข้อความที่คุณต้องการสื่อ แล้วระบบจะนำเสนอคำบรรยายหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่แนวขี้เล่นเป็นกันเอง ไปจนถึงแบบเป็นทางการและดูมืออาชีพ
เพียงไม่กี่คลิก คุณก็จะมีตัวเลือกมากมายที่ออกแบบมาเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชมและจุดประกายการสนทนา หากคุณต้องการเพิ่มการปรากฏตัวของคุณด้วยเครื่องมือ Instagram
Copy.ai เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ที่สามารถทำได้ทุกอย่างตั้งแต่การสร้างคำบรรยาย Instagram ที่สนุกสนานไปจนถึงคำถาม LinkedIn ที่กระตุ้นความคิด นอกจากนี้ยังรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของเสียงของคุณในขณะที่จับโทนเสียงเฉพาะที่ต้องการให้เข้ากับแต่ละแพลตฟอร์มได้อย่างลงตัว
Copy.ai ให้ความสำคัญกับช่องทางอย่าง Instagram เป็นอันดับแรก โดยมีเทมเพลตหลากหลายสำหรับสร้างแคปชั่นที่ดึงดูดความสนใจ รวมถึงเทมเพลตแยกเฉพาะสำหรับวิดีโอและรูปภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Copy.ai
- อัปโหลดรูปภาพของคุณเพื่อสร้างคำบรรยายโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ภายในไม่กี่วินาที
- การวิเคราะห์ภาพขั้นสูงพิจารณาแนวโน้มปัจจุบันเพื่อสร้างคำบรรยายที่เพิ่มการมีส่วนร่วมสูงสุด
- มีให้เลือกหลากหลายโทนเสียงในเวอร์ชันฟรี
- สร้างคำบรรยายที่ถูกต้องและเข้าใจบริบท
ข้อจำกัดของ Copy.ai
- ผู้ใช้ฟรีสามารถสร้างได้เพียง 2000 คำต่อเดือน
- มีข้อร้องเรียนบางประการเกี่ยวกับฝ่ายบริการลูกค้าของพวกเขา
ราคาของ Copy.ai
- ฟรีตลอดไป
- แผนโปร: $49 ต่อเดือน
- แผนทีม: $249 ต่อเดือน
- แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง
Copy. ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (60 รีวิว)
4. Pallyy – เครื่องสร้างคำบรรยายสำหรับ Instagram ที่ดีที่สุด
Pallyy เป็นเครื่องมือสร้างคำบรรยายสำหรับ Instagram ที่ชาญฉลาดซึ่งไปไกลกว่าคำแนะนำทั่วไป มันคิดคำบรรยายที่ฉลาดและน่าสนใจขึ้นมาทันที ซึ่งเข้ากับบริบทของโพสต์ของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบสำหรับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียใดๆ ไม่ใช่แค่ Instagram เท่านั้น
Pallyy ไม่ใช่โซลูชันที่เหมาะกับทุกคน. บอกเครื่องมือว่าคุณกำลังโพสต์เกี่ยวกับอะไร (แฮชแท็กและคำค้นหาช่วยได้มาก) และมันจะสร้างคำบรรยายที่สื่อสารกับเนื้อหาของคุณได้โดยตรง.
นอกเหนือจากการสร้างคำบรรยายแล้ว Pallyy ยังเป็นแพลตฟอร์มการจัดการโซเชียลมีเดียที่ครบวงจร มีคุณสมบัติทั้งหมดที่คุณคาดหวังจากเครื่องมือการจัดการโซเชียลมีเดียเต็มรูปแบบ เช่น การตรวจสอบและฟังเสียงในโซเชียลมีเดีย ซึ่งรวมถึงการเผยแพร่โพสต์ที่ตั้งเวลาไว้ล่วงหน้าไปยังหลายแพลตฟอร์ม การตอบกลับข้อความ และการวิเคราะห์เชิงลึก
อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของ Pallyy ทำให้การนำทางเป็นเรื่องง่าย แม้แต่สำหรับผู้เริ่มต้น คำแนะนำที่สร้างสรรค์ของ Pallyy สามารถจุดประกายแรงบันดาลใจและทำให้ยอดไลก์ไหลเข้ามาเมื่อติดขัดในการเขียนคำบรรยายบนโซเชียลมีเดีย
คุณสมบัติเด่นของ Pallyy
- เครื่องมือสร้างคำบรรยายถูกผสานรวมเข้ากับกระบวนการจัดตารางโพสต์บนโซเชียลมีเดียของ Pallyy
- ไม่จำเป็นต้องให้ผู้ใช้เข้าสู่ระบบ
- สามารถแนะนำแฮชแท็กที่เกี่ยวข้องได้สูงสุด 30 รายการโดยอัตโนมัติเพื่อใช้ร่วมกับคำบรรยาย
ข้อจำกัดของ Pallyy
- มันทำให้ผู้ใช้ต้องการตัวเลือกการปรับแต่งเพิ่มเติม
- นี่ไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการคำบรรยายที่เฉพาะเจาะจงตามบริบทหรือเฉพาะกลุ่ม
ราคาของ Pallyy
- ฟรีตลอดไป
- แผนพรีเมียม: $18 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Pallyy
- G2: คะแนนไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 6/5 (60+ โหวต)
5. StoryLab
เครื่องมือสร้างคำบรรยายสำหรับโซเชียลมีเดียที่ใช้ AI ของ StoryLab ช่วยให้คุณสามารถสร้างคำบรรยายคุณภาพสูงและน่าสนใจสำหรับบัญชีโซเชียลมีเดียของคุณได้ โดยเน้นที่ฟีเจอร์เฉพาะเรื่องและองค์ประกอบเชิงโต้ตอบ เช่น การสำรวจความคิดเห็นและแบบทดสอบ
เครื่องมือสร้างคำบรรยายสำหรับโซเชียลมีเดียของ StoryLab ได้รับการตั้งค่าล่วงหน้าด้วยรูปแบบการเขียนที่ถูกต้อง เช่น มืออาชีพ ชักจูงใจ กล้าแสดงออก โดดเด่น และอื่นๆ อีกมากมาย ช่วงของสไตล์นี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างคำบรรยายที่สอดคล้องกับแบรนด์และกลุ่มเป้าหมายของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่ายทำให้ใช้งานได้ง่าย; เครื่องมือนี้แทบไม่มีเส้นโค้งการเรียนรู้เลย
คุณสมบัติเด่นของ StoryLab
- รองรับรูปแบบการเขียนที่หลากหลาย
- มาพร้อมกับอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่าย มินิมอล และใช้งานง่าย
- รองรับหลายแพลตฟอร์ม
- สร้างคำบรรยายที่สร้างสรรค์จากคำแนะนำที่ค่อนข้างพื้นฐาน
ข้อจำกัดของ StoryLab
- โฆษณาที่รบกวนทำให้ประสบการณ์แย่ลง
- คู่แข่งเสนอคุณสมบัติเพิ่มเติมในราคาที่ใกล้เคียงกัน
ราคาของ StoryLab
- ห้าครั้งฟรีต่อเดือน
- แผน Unlimited Plus: $19 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ StoryLab
- G2: ไม่มีการให้คะแนนเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ
6. AI ไฮโปเทนูซ่า
เครื่องมือสร้างคำบรรยายสำหรับโซเชียลมีเดียของ Hypotenuse AI โดดเด่นเหนือคู่แข่ง ด้วยการเน้นที่คำบรรยายเฉพาะบริบทและมีลักษณะคล้ายมนุษย์
สร้างขึ้นจากพื้นฐานเพื่อทีม SEO, แบรนด์อีคอมเมิร์ซ, และองค์กร Hypotenuse AI ช่วยให้คุณสามารถสร้างบทความบล็อก, คำอธิบายสินค้า, โพสต์โซเชียลมีเดีย, โฆษณา, และอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย นอกเหนือจากคำบรรยาย
Hypotenuse AI เป็นที่ไว้วางใจและใช้งานโดยแบรนด์ที่มีชื่อเสียง เช่น YCombinator, Vodafone, Blue Zone Sports, Qatar Airways และ Dell
เครื่องมือนี้โดดเด่นเพราะมันฝึก AI ของพวกเขาให้เข้าใจเสียงของแบรนด์คุณเมื่อคุณให้คำแนะนำการเขียนและแนวทางของแบรนด์ ผลลัพธ์คือ? คุณจะได้รับเนื้อหาที่มีความเป็นส่วนตัวและเอกลักษณ์อย่างไม่น่าเชื่อ
คุณสมบัติเด่นของ Hypotenuse AI
- โมเดล AI สร้างคำบรรยายที่สอดคล้องกับเสียงของแบรนด์คุณ
- ให้บริการแปลงภาพเป็นคำบรรยาย
- มันช่วยให้คุณดูตัวอย่างว่าคำบรรยายของคุณจะปรากฏอย่างไรบนโพสต์ Instagram หรือ TikTok ของคุณก่อนที่คุณจะเผยแพร่
- คุณสมบัติเฉพาะทาง เช่น การสร้างคำบรรยายจำนวนมาก การปรับแต่ง SEO อัตโนมัติ และการเชื่อมต่อโดยตรงกับระบบจัดการข้อมูลสินค้า (PIM) ตอบโจทย์แบรนด์อีคอมเมิร์ซโดยเฉพาะ
- ระบบตรวจสอบการคัดลอกที่มีอยู่ในตัวช่วยให้คำบรรยายที่สร้างขึ้นมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะสำหรับแบรนด์ของคุณ
ข้อจำกัดของ AI ไฮโพเทนูส
- ไม่มีให้ทดลองใช้ฟรีสำหรับผู้ใช้รายบุคคล
- เส้นโค้งการเรียนรู้ที่ค่อนข้างชัน
ราคาของ Hypotenuse AI
- แผนรายบุคคล: $24 ต่อเดือน
- แผนสำหรับทีม: $49 ต่อเดือน
- แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว AI ของ Hypotenuse
- G2: 4. 7 (รีวิว 15+ รายการ)
- Capterra: ไม่มีการให้คะแนนเพียงพอ
7. แจสเปอร์
Jasper เป็นเครื่องมือสร้างเนื้อหา AI ที่หลากหลายและทรงพลัง นอกจากคำบรรยายสำหรับ Instagram แล้ว Jasper ยังสามารถสร้างข้อความคุณภาพสูงสำหรับช่องทางโซเชียลมีเดีย อีเมล และบล็อกได้ทันที
ด้วยเทมเพลตคำบรรยายโพสต์รูปภาพที่ใช้งานง่ายของ Jasper คุณสามารถสร้างเนื้อหาโซเชียลมีเดียที่น่าสนใจในหลากหลายภาษาได้
ด้วย Jasper คุณสามารถเปิดตัวและประสานงานเนื้อหาโซเชียลมีเดียข้ามหลายแพลตฟอร์มได้ในขณะที่รักษาข้อความของแบรนด์ให้สอดคล้องกัน Jasper ยังให้ความช่วยเหลือ AI ที่สอดคล้องกับแบรนด์สำหรับการพัฒนาเนื้อหาที่ตรงกับแบรนด์ได้อย่างรวดเร็วแม้ในขณะเดินทาง
คุณสมบัติเด่นของ Jasper
- การผสานรวมอย่างแข็งแกร่งกับ Google Workspace
- สร้างเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะสมกับผู้ชม รูปแบบ และภาษาที่แตกต่างกัน โดยยังคงรักษาเอกลักษณ์ของแบรนด์
- อนุญาตให้จัดการแคมเปญโซเชียลมีเดียได้อย่างครบถ้วน
- โมเดล AI แบบหลายรูปแบบที่สร้างเนื้อหาภาพให้สอดคล้องกับคำบรรยายของคุณ
ข้อจำกัดของแจสเปอร์
- เวอร์ชันฟรีมีความสามารถในการปรับแต่งที่จำกัด และทำให้ผู้ใช้ต้องการมากขึ้น
- ไม่เก่งที่สุดในการให้คำบรรยายทางเทคนิคและละเอียดถี่ถ้วน อาจไม่ถูกต้องในบางครั้ง
ราคาของแจสเปอร์
- ทดลองใช้ฟรี
- แผนผู้สร้าง: $39 ต่อเดือน
- แผนโปร: $59 ต่อเดือน
- แผนธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวจากแจสเปอร์
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (1800+ โหวต)
8. SocialBee
SocialBee เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเขียนคำบรรยายบนโซเชียลมีเดียที่สม่ำเสมอ สร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ โดยนำเสนอเทมเพลตข้อความสำเร็จรูปหลากหลายรูปแบบที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับแพลตฟอร์มโซเชียลต่าง ๆ เช่น LinkedIn, Pinterest, TikTok และแพลตฟอร์มยอดนิยมอื่น ๆ
ขณะที่คุณกำลังสร้างคำบรรยายด้วยเทมเพลตคำสั่งที่ครอบคลุม SocialBee ช่วยให้คุณระบุโทนที่ต้องการ จำนวนคำโดยประมาณ จำนวนโพสต์ และพารามิเตอร์อื่นๆ ได้ เครื่องมืออัจฉริยะนี้ยังช่วยให้งานของคุณง่ายขึ้นด้วยการสร้างแฮชแท็กที่เหมาะสมสำหรับโพสต์ของคุณโดยอัตโนมัติ
นอกจากการสร้างคำบรรยายสำหรับ Instagram แล้ว SocialBee ยังมีฟีเจอร์การจัดการโซเชียลมีเดียขั้นสูงและการสร้างเนื้อหาภาพอีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของ SocialBee
- ความสามารถในการสร้างรูปแบบผลลัพธ์ที่หลากหลายและปรับแต่งได้ตามต้องการ
- ผู้จัดการแฮชแท็กเพิ่มแฮชแท็กที่เกี่ยวข้องและอีโมจิลงในคำบรรยายบนโซเชียลมีเดียโดยอัตโนมัติ
- SocialBee Copilot แนะนำแพลตฟอร์มและเวลาที่ดีที่สุดในการเผยแพร่เนื้อหาของคุณ
- วิเคราะห์ตัวชี้วัดประสิทธิภาพของเนื้อหาที่คุณเผยแพร่เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ข้อจำกัดของ SocialBee
- ผู้ใช้จำนวนมากประสบปัญหาเกี่ยวกับการกำหนดเวลา
- การสร้างคำบรรยายจำนวนมากไม่ใช่จุดแข็งของมัน
ราคาของ SocialBee
- ทดลองใช้ฟรี 14 วัน
- แผนเริ่มต้น: $29 ต่อเดือน
- แผนเร่งรัด: $49 ต่อเดือน
- แผนโปร: 99 ดอลลาร์ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ SocialBee
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 6/5 (35+ โหวต)
9. SocialBu
ต่างจากคู่แข่ง, ตัวสร้างคำบรรยาย AI ฟรีของ SocialBu ไม่ต้องการขั้นตอนการลงทะเบียนที่ยาวนานหรือข้อมูลบัตรเครดิตเพื่อใช้งานโดยไม่มีข้อจำกัด. สิ่งนี้ทำให้การใช้ SocialBu เป็นหนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดในการสร้างคำบรรยายที่น่าสนใจและไม่ซ้ำใครสำหรับสื่อสังคมออนไลน์.
SocialBu สร้างคำบรรยายสำหรับ Instagram ที่มีคุณภาพสูงและปรับแต่งตามความต้องการของคุณ โดยใช้ภาพถ่าย วิดีโอ หรือคำอธิบายข้อความที่คุณให้ผ่านอัลกอริธึม AI ที่จดสิทธิบัตร เครื่องมือนี้จะพิจารณาอารมณ์ ธีม และบริบทของเนื้อหาของคุณเพื่อสร้างคำบรรยายที่ถูกต้องและเกี่ยวข้อง
นอกเหนือจากการสร้างคำบรรยาย SocialBu ยังมีความเชี่ยวชาญในการสร้างโพสต์แบบเต็มความยาว คำถามสำหรับ Text2img โพสต์บล็อก และคำคมด้วย AI ของพวกเขา เป็นเครื่องมือที่สะดวกสำหรับผู้จัดการที่มีคุณสมบัติการจัดการโซเชียลมีเดียที่มีประโยชน์หลายอย่าง เช่นปฏิทินเนื้อหาโซเชียลมีเดีย
คุณสมบัติเด่นของ SocialBu
- กระบวนการสร้างคำบรรยายที่ราบรื่น มีประสิทธิภาพ และสนุกสนาน
- กระบวนการสร้างเนื้อหาด้วย AI สามารถใช้งานได้ฟรีทั้งหมด
- อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและสะอาด; ไม่มีข้อความแจ้งเตือนการชำระเงินหรือการลงทะเบียนที่น่ารำคาญ
- มาพร้อมกับตัวเลือกการตั้งเวลาโพสต์หลังการโพสต์อย่างครอบคลุม
ข้อจำกัดของ SocialBu
- ฟังก์ชันการทำงานขั้นพื้นฐานเท่านั้น ไม่มีฟีเจอร์ระดับสูง
- การสร้างคำบรรยายจากภาพเป็นสิ่งที่ได้ผลหรือไม่ก็ได้
ราคาของ SocialBu
- ฟรีตลอดไป
- แผนมาตรฐาน: $19 ต่อเดือน
- แผนสุดคุ้ม: $59 ต่อเดือน
- แผนสูงสุด: $199 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวจาก SocialBu
- G2: คะแนนไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 4/5 (50 รีวิว)
10. Anyword
Anywordเป็นเครื่องมือสร้างคำบรรยายด้วย AI ที่ทรงพลังและเต็มไปด้วยฟีเจอร์ ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการตลาดบนโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะ เครื่องมือนี้ใช้สถาปัตยกรรม GPT-4 และโดดเด่นในการสร้างคำบรรยายที่น่าสนใจและดึงดูดใจสำหรับแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Facebook, Instagram, LinkedIn, X และอื่นๆ อีกมากมาย
Anyword โดดเด่นในการกำหนดเป้าหมายอย่างแม่นยำ ช่วยเสริมสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์และข้อมูลผู้ชมของคุณ พร้อมทั้งสร้างคำบรรยายที่สื่อสารตรงถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างโพสต์บนโซเชียลมีเดียพร้อมอีโมจิและแฮชแท็กเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมและการเข้าถึงให้สูงสุด
Anyword ทำให้การสร้างเนื้อหาที่ปรับแต่งเฉพาะและโดดเด่นตามโปรไฟล์ลูกค้าในอุดมคติของคุณเป็นเรื่องง่าย เพียงแค่ป้อนข้อความเริ่มต้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Anyword
- การคาดการณ์ประสิทธิภาพวิเคราะห์ประสิทธิภาพที่ประมาณการของคำบรรยายของคุณ ทำให้คุณสามารถเลือกตัวเลือกที่มีประสิทธิภาพสูงก่อนที่คุณจะโพสต์
- ผสานการทำงานอย่างราบรื่นกับ ChatGPT, Notion, HubSpot และเครื่องมือ AI อื่น ๆ
- ช่วยให้คุณจัดการข้อความ โทนเสียง และแนวทางสำหรับกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ได้ในที่เดียว
- กระบวนการสร้างคำบรรยายที่ตอบสนองและใช้งานง่าย
ข้อจำกัดของ Anyword
- ราคาอยู่ในระดับสูง
- ระบบ AI อาจสร้างผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้องเป็นครั้งคราว
ราคาของ Anyword
- แผนเริ่มต้น: 49 ดอลลาร์ต่อเดือน
- แผนที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล: 99 ดอลลาร์ต่อเดือน
- แผนธุรกิจ: $499 ต่อเดือน
- แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Anyword
- G2: 4. 8/5 (1100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (350+ โหวต)
เขียนคำบรรยายสุดเจ๋งถัดไปของคุณด้วย ClickUp
เครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AI โดยเฉพาะเครื่องมือสร้างคำบรรยายด้วย AI ได้เปลี่ยนแปลงวิธีที่นักการตลาดและผู้จัดการโซเชียลมีเดียจัดการการสร้างเนื้อหาและกระบวนการเผยแพร่เนื้อหา เครื่องมือเหล่านี้ทำให้สามารถสร้างคำบรรยายที่สร้างสรรค์และน่าสนใจสำหรับโพสต์โซเชียลทุกประเภทได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที
ด้วยผู้ช่วยที่ขับเคลื่อนด้วย AI ในการจัดการงานเขียน ผู้จัดการสื่อสังคมออนไลน์สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในด้านอื่นๆ
สับสนว่าจะเริ่มต้นที่ไหนดีใช่ไหม?ClickUpช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ด้วยการนำเสนอโซลูชันแบบครบวงจรที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมในมือของคุณ คุณสามารถใช้เนื้อหาเพื่อทำทุกอย่างที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย การเริ่มต้นใช้งานก็แสนสะดวก และเรารับรองว่าคุณจะนำไปใช้ได้มากกว่าแค่งานเขียนแคปชั่นแน่นอน ?