TikTok vs. Reels: การเปรียบเทียบสำหรับนักการตลาดโซเชียลมีเดีย

วิดีโอขนาดสั้นกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบันนักการตลาดกว่า 85%เชื่อว่านี่คือรูปแบบเนื้อหาที่มีอิทธิพลมากที่สุดในปี 2024
เมื่อเราพูดถึงวิดีโอสั้น สองแอปที่ผุดขึ้นมาในใจเราคือ TikTok และ Instagram Reels
ตั้งแต่การเริ่มต้นของโรคระบาดในปี 2020 แพลตฟอร์มทั้งสองนี้ได้รับความนิยมอย่างมากผ่านเนื้อหาวิดีโอแบบสั้น
TikTok กลายเป็นที่รู้จักจากวิดีโอที่เน้นความบันเทิงแบบสบาย ๆ ที่มุ่งเน้นกลุ่มผู้ชม Gen Z ในขณะเดียวกัน Reels ก็กลายเป็นตัวเลือกหลักสำหรับการโปรโมทแบรนด์และวิดีโอระดับมืออาชีพ
แต่—ประเด็นที่ยังคงถกเถียงกันอยู่คือ: แพลตฟอร์มใดที่กลยุทธ์โซเชียลมีเดียของคุณควรให้ความสำคัญในการทำการตลาดผลิตภัณฑ์ของคุณ?
การเลือกระหว่างพวกเขาต้องการการสำรวจอย่างละเอียดถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของพวกเขา และเข้าใจว่าผู้ชมของแพลตฟอร์มแต่ละตัวเหมาะกับข้อกำหนดทางธุรกิจของคุณอย่างไร
ในบทความนี้ เราจะเปรียบเทียบ TikTok กับ Reels อย่างละเอียด—ทั้งฟีเจอร์ ความสามารถ และผลลัพธ์สำคัญที่นักการตลาดโซเชียลมีเดียสามารถได้รับประโยชน์
การเข้าใจ TikTok
TikTok เป็นแพลตฟอร์มเครือข่ายสังคมที่มุ่งเน้นไปที่วิดีโอสั้น โดยเน้นการสร้างและเผยแพร่เนื้อหาวิดีโอแนวตั้ง
เปิดตัวในเดือนสิงหาคม 2014 ในชื่อ Musical.ly และเปลี่ยนชื่อในปี 2018 TikTok ได้สร้างกระแสในตลาดการแชร์วิดีโอที่กำลังพัฒนาอยู่แล้ว และปัจจุบันมีผู้ใช้งานประจำมากกว่าหนึ่งพันล้านคนต่อเดือน
ความนิยมของ TikTok ย้อนกลับไปถึงช่วงการกักตัวในปี 2020 ในช่วงเวลานั้น TikTok มีจำนวนผู้ใช้เพิ่มขึ้นอย่างมากและกลายเป็นแอปที่ได้รับความนิยมมากที่สุดบน Android และ iOS
ตั้งแต่นั้นมา TikTok ก็ยังคงก้าวกระโดดไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง
ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2023 TikTokมีการดาวน์โหลดถึง 232 ล้านครั้ง ทำให้เป็นทางเลือกอันดับต้นสำหรับการตลาดวิดีโอสั้น
วิดีโอ TikTok มีความยาวตั้งแต่15 วินาทีถึง 1 นาทีและส่วนใหญ่มีเนื้อหาที่ไม่เป็นทางการ เช่น วิดีโอการศึกษา/ข้อมูลที่เข้าใจง่าย, เคล็ดลับชีวิต, ท่าเต้นที่ได้รับความนิยม, คาราโอเกะ, และอื่น ๆ
การอัปเดตล่าสุดของ TikTok อนุญาตให้คุณอัปโหลดวิดีโอที่มีความยาวสูงสุดถึง 10 นาที ไม่เพียงแต่คุณสามารถแชร์วิดีโอที่บันทึกไว้ล่วงหน้าบน TikTok ได้เท่านั้น แต่คุณยังสามารถใช้ฟีเจอร์ LIVE เพื่อมีส่วนร่วมในการโต้ตอบแบบเรียลไทม์กับผู้ติดตามของคุณได้อีกด้วย
👀หมายเหตุ: TikTok LIVE เปิดให้บริการสำหรับบุคคลที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป และผู้ที่มีอายุมากกว่า 18 ปีสามารถส่งและรับของขวัญระหว่างการถ่ายทอดสดได้
สรุปแล้ว นี่คือ จุดขายเฉพาะของ TikTok (Unique Selling Propositions) ที่ทำให้โดดเด่นเหนือคู่แข่ง:
- หน้าสำหรับคุณ (FYP) ของ TikTok ทำงานด้วยอัลกอริทึมที่ล้ำสมัยซึ่งศึกษาเจตนาและพฤติกรรมของผู้ใช้เพื่อนำเสนอเนื้อหาที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคล
- แอปนี้มีห้องสมุดของ เครื่องมือสร้างสรรค์ ที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับวิดีโอสั้นของคุณ
- TikTok มี ข้อตกลงการอนุญาตใช้เพลง อย่างกว้างขวางกับค่ายเพลงใหญ่ๆ ดังนั้นคุณสามารถนำเพลงยอดนิยมมาใส่ในวิดีโอของคุณได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์
การเข้าใจ Instagram Reels
Instagram Reels ให้ผู้ใช้บันทึกหรืออัปโหลดคลิปวิดีโอที่มีความยาวสูงสุด 90 วินาที คุณสามารถแก้ไข เพิ่มเสียงพื้นหลัง หรือใส่เอฟเฟกต์พิเศษก่อนโพสต์บนแพลตฟอร์ม
วิดีโอต้นแบบสั้นนี้ช่วยให้ผู้ใช้ Instagram สามารถแสดงความคิดสร้างสรรค์, แสดงบุคลิกภาพ, โปรโมตแบรนด์, หรือเพลิดเพลินได้
บัญชี Instagram Reels คิดเป็น 30% ของเวลาที่ใช้บน Instagramและมีกลุ่มเป้าหมายโฆษณาที่มีศักยภาพถึง 758.5 ล้านคน
Instagram Reels มีส่วนเฉพาะบนโปรไฟล์ผู้ใช้ นอกจากนี้ ผู้สร้างยังได้รับประโยชน์จากการโปรโมทข้ามภายในแอป Instagram ทำให้สามารถค้นพบได้ง่ายขณะเรียกดูผ่านฟีด, Stories หรือส่วน Explore
นอกเหนือจากนี้ นี่คือ จุดขายเฉพาะ ของ Reels:
- Reels ผสานเข้ากับระบบนิเวศของแอป Instagram ที่มีอยู่ได้อย่างไร้รอยต่อ รวมถึง Facebook (ปัจจุบันคือ Meta) ช่วยให้สามารถ โปรโมทข้ามแพลตฟอร์ม
- Reels นำเสนอ ตัวเลือกการแก้ไขและการปรับแต่งขั้นสูง หลากหลายรูปแบบ สำหรับผู้สร้างที่ต้องการผลิตเนื้อหาที่ดูเรียบร้อยและเป็นมืออาชีพ ความสามารถในการแก้ไขของ Reels สามารถเป็นประโยชน์
- Instagram Reels มอบ โอกาสในการสร้างรายได้ ในตัวสำหรับผู้สร้างผ่านฟีเจอร์ต่างๆ เช่น Instagram Shopping และ Branded Content
ตอนนี้ที่เราได้เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับแพลตฟอร์มการตลาดวิดีโอเหล่านี้และจุดขายที่เป็นเอกลักษณ์ของพวกเขาแล้ว มาดูคุณสมบัติและความสามารถของพวกเขา
การเปรียบเทียบ: TikTok กับ Instagram Reels
หากคุณอยู่ที่นี่ คุณคงทราบดีอยู่แล้วเกี่ยวกับการถกเถียงระหว่าง TikTok กับ Reels ที่กำลังดำเนินอยู่ แม้ว่าทั้งสองแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียจะมีรูปแบบและช่องทางการเข้าถึงที่คล้ายคลึงกัน แต่ก็มีฟีเจอร์ต่างๆ บนแต่ละแพลตฟอร์มที่ทำให้ทั้งสองแตกต่างกันอย่างชัดเจน
ดูตารางนี้เพื่อสรุปความแตกต่างหลักระหว่างทั้งสองอย่างรวดเร็ว:
|พารามิเตอร์
|TikTok
|รีลส์ Instagram
|ความยาววิดีโอ (สูงสุด)
|3 นาที
|90 วินาที
|ความสามารถในการตัดต่อวิดีโอ
|เครื่องมือและองค์ประกอบทั่วไปสำหรับการตัดต่อวิดีโอพร้อมคุณสมบัติพิเศษสองประการ:ดูเอต: เล่นวิดีโอคู่ขนานกับวิดีโอของผู้ใช้อื่นสติช: ร่วมงานกับผู้สร้างเนื้อหาคนอื่น
|เครื่องมือและองค์ประกอบทั่วไปสำหรับการตัดต่อวิดีโอพร้อมคุณสมบัติพิเศษสองประการ:Collab: แชร์ Reel จากหลายบัญชีRemix: สร้างวิดีโอใหม่ที่มีรูปภาพหรือวิดีโอของผู้อื่น
|ตัวเลือกเพลง
|คลังเพลงและเสียงที่ปลอดลิขสิทธิ์อย่างกว้างขวาง
|คอลเลกชันเพลงที่จำกัดเมื่อเทียบกับคลังเพลงขนาดใหญ่ของ TikTok
|การวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึก
|มีระบบวิเคราะห์ภายในแอปพร้อมตัวชี้วัดที่จำกัดสำหรับการติดตาม
|มีระบบวิเคราะห์ภายในแอปที่แยกแยะข้อมูลเชิงลึกของ Reel อย่างครอบคลุม
|โฆษณา
|มีตัวเลือกการโฆษณาหลากหลาย เช่น โฆษณาแบบ TopView และโฆษณาแบบ Infeed
|เสนอโอกาสในการโฆษณาด้วยแท็กสินค้า โฆษณาในฟีด และโฆษณาในหน้า Explore
1. ความยาวของวิดีโอ
ความยาวของวิดีโอเป็นตัวกำหนดขนาดสูงสุดของวิดีโอที่ผู้ใช้สามารถสร้างหรืออัปโหลดบนแพลตฟอร์มได้
ความยาววิดีโอสูงสุดที่อนุญาตของ TikTok และ Reel ได้รับการอัปเดตแล้วนับตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรก
TikTok
ในตอนแรก TikTok อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถอัปโหลดวิดีโอที่มีความยาวสูงสุด 60 วินาทีหลังจากอัปเดตในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 ความยาวถูกเพิ่มขึ้นเป็น 10 นาที แต่ตอนนี้ถูกปรับลดลงอีกครั้งเป็น 3 นาที
รีลส์ Instagram
รีลส์อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถอัปโหลดหรือสร้างวิดีโอได้ยาวถึง 90 วินาที. คุณจะต้องใช้ TikTok เพื่ออัปโหลดวิดีโอที่ยาวเพื่อทำการตลาดแบรนด์ของคุณ.
2. ความสามารถในการตัดต่อวิดีโอ
การตัดต่อวิดีโอช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่ง, ตัด, และปรับปรุงวิดีโอที่บันทึกไว้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้นและเพิ่มระยะเวลาการรับชม.
ขณะนี้ TikTok และ Reels ต่างก็มีชุดเครื่องมือตัดต่อวิดีโอที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ฟีเจอร์พื้นฐานอย่างฟิลเตอร์ ข้อความ และสติกเกอร์ มีให้ใช้งานบนทั้งสองแพลตฟอร์ม ทั้งสองยังรองรับการอัปโหลดวิดีโอที่บันทึกไว้ล่วงหน้าและตัดต่อได้ตามต้องการอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบ TikTok และ Reels แบบเคียงข้างกัน เราพบความสามารถในการแก้ไขที่โดดเด่นของทั้งสองแพลตฟอร์ม
TikTok
ฟีเจอร์ 'Duet' ของ TikTok ได้รับความนิยมอย่างมาก โดยจะเล่นวิดีโอของคุณเคียงข้างกับวิดีโอของผู้ใช้คนอื่น
อีกหนึ่งฟีเจอร์สุดพิเศษเฉพาะบน TikTok คือ 'Stitch' ซึ่งผสานวิดีโอจากครีเอเตอร์พันธมิตรเข้ากับวิดีโอของคุณ สร้างสรรค์คู่หูสุดเจ๋งและสร้างสรรค์ที่เหนือกว่าวิดีโอทั่วไป
รีลส์ Instagram
ฟีเจอร์ 'Collab' ของ Instagram Reels ช่วยให้ผู้ใช้สามารถร่วมมือกันสร้างวิดีโอและอัปโหลดพร้อมกันจากบัญชีของคุณและบัญชีของผู้ที่ร่วมสร้างได้ ฟีเจอร์นี้ทำงานคล้ายกับ 'แท็ก'
เมื่อบัญชีที่ถูกแท็กยอมรับคำขอ โพสต์ของคุณจะปรากฏให้ผู้ติดตามเห็นบนโปรไฟล์ทั้งสอง. นี่เป็นวิธีที่ง่ายในการร่วมมือและขยายการเข้าถึงของคุณ!
รีลส์ยังมีฟีเจอร์ 'รีมิกซ์' ที่คล้ายกับ 'ดูเอ็ท' ของ TikTok; ซึ่งช่วยให้คุณสร้างวิดีโอใหม่โดยใช้รูปภาพหรือวิดีโอของผู้อื่นได้
3. ตัวเลือกเพลง
การเพิ่มเพลงดี ๆ ลงในวิดีโอสั้นของคุณจะช่วยขยายการเข้าถึงและระยะเวลาการรับชมวิดีโอสั้นของคุณได้อย่างมาก
ใน TikTok กับ Reels ทั้งสองแพลตฟอร์มนำเสนอเสียงและดนตรีมากมาย ตั้งแต่มีมไวรัลไปจนถึงเพลงฮิตติดชาร์ตล่าสุด
ทั้งสองมีคุณสมบัติการแปลงข้อความเป็นเสียงและเอฟเฟกต์เสียง
ไม่สำคัญว่าคุณจะเพิ่มเสียงพากย์ที่แปลกๆ หรือเพิ่มสีสันให้กับคำบรรยายของคุณ—มีความเป็นไปได้ทางสร้างสรรค์มากมาย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นการเปรียบเทียบระหว่าง TikTok กับ Reels เราจึงได้เจาะลึกในฟีเจอร์นี้
TikTok
TikTok มีคอลเลกชันเพลงที่หลากหลายมากกว่าเมื่อเทียบกับ Instagram Reels ความแตกต่างหลักคือวิธีการเพิ่มเสียงลงในเนื้อหาของคุณ
สำหรับ TikTok เมื่อคุณบันทึกวิดีโอเสร็จแล้ว ให้แตะ 'ถัดไป' และคลิกที่ไอคอนเสียงเพื่อเพิ่มเพลงและเอฟเฟกต์อื่นๆ ตัดเพลงตามความชอบของคุณและนำไปใช้ในวิดีโอของคุณ
รีลส์ Instagram
รีลส์ยังมีตัวเลือกเสียงมากมาย อย่างไรก็ตาม มันยังเทียบไม่ได้กับคอลเลกชันเพลงของ TikTok กระบวนการในการรวมเพลงก็แตกต่างกันเล็กน้อยเช่นกัน
ขณะที่คุณกำลังสร้างรีลของคุณ ให้แตะที่ปุ่มเสียง (Audio) ที่ด้านบนของหน้าจอเพื่อเข้าถึงคลังเพลงขนาดใหญ่ คุณสามารถค้นหาเพลงที่ต้องการได้เช่นกัน เมื่อคุณเลือกเพลงแล้ว ให้เลื่อนแถบเวลา (timeline) ไปยังส่วนที่คุณต้องการ
👀หมายเหตุ: บัญชีธุรกิจบน Instagram มักประสบปัญหาในการใช้เพลงที่มีลิขสิทธิ์ ทำให้ TikTok เป็นตัวเลือกที่ชัดเจนกว่า
4. การวิเคราะห์วิดีโอ
สำหรับนักการตลาดโซเชียลมีเดียและบัญชีธุรกิจ การวิเคราะห์วิดีโอในแอปเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง พวกเขาช่วยในการติดตามการสร้างแบรนด์และความพยายามในการโฆษณาของคุณบน TikTok และ Instagram
ไม่ว่าคุณจะเลือกใช้ Reels หรือ TikTok คุณจะสามารถเข้าถึงชุดเครื่องมือวิเคราะห์ในตัวได้ มาดูรายละเอียดกัน:
TikTok Analytics
TikTok Creator Portalแสดงตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมบน TikTok ที่จำเป็น เช่น จำนวนการดูทั้งหมด, การกดถูกใจ, การแชร์ และอื่นๆ นอกจากนี้ คุณยังได้รับการวิเคราะห์แยกย่อยของผู้ชมตาม—อายุ, เวลาในการรับชม, อุปกรณ์ที่ใช้เข้าถึงเนื้อหา และแหล่งที่มาที่ผู้ใช้ค้นพบเนื้อหาของคุณเป็นครั้งแรก
อินสตาแกรม รีลส์ อนาไลติกส์
เครื่องมือวิเคราะห์ Instagramช่วยติดตามเมตริกต่างๆ เช่น จำนวนไลค์, ความคิดเห็น, การบันทึก, และการแชร์บน Reels ของคุณ คุณยังสามารถพบเมตริกการมีส่วนร่วมอื่นๆบนแดชบอร์ดวิเคราะห์ของ Instagram เช่น บัญชีที่เข้าถึง, จำนวนการเล่น, เวลาการรับชม, เวลาการรับชมเฉลี่ย, และอื่นๆ
5. โอกาสในการโฆษณา
ทั้งสองแพลตฟอร์มนำเสนอโอกาสทางการโฆษณาที่แตกต่างกันเพื่อขยายการเข้าถึงและการมองเห็นของแบรนด์คุณ
TikTok
ธุรกิจสามารถทุ่มเทกับการตลาดบน TikTokได้อย่างเต็มที่ด้วยตัวเลือกโฆษณาแบบชำระเงิน คุณมีตัวเลือกให้เลือกจากโฆษณา TopView และโฆษณาในฟีด
โฆษณา TopView เป็นสิ่งแรกที่ผู้ใช้เห็นเมื่อเปิดแอป โฆษณาในฟีด จะเน้นเนื้อหาของคุณภายในฟีด 'สำหรับคุณ' ของผู้ใช้
แคมเปญแฮชแท็กแบรนด์และเอฟเฟกต์แบรนด์ยังเป็นข้อได้เปรียบทางการโฆษณาที่สำคัญอีกด้วย คุณสมบัติเหล่านี้ส่งเสริมให้ผู้ใช้มีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์ของคุณผ่านแฮชแท็กเฉพาะ
รีลส์ Instagram
สำหรับธุรกิจที่ใช้ Reels จุดสนใจอยู่ที่ โฆษณาที่สามารถซื้อได้ พร้อมแท็กสินค้า แท็กเหล่านี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดำเนินการต่างๆ บนโฆษณาได้โดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ การบันทึก หรือการเรียนรู้เพิ่มเติม เป็นช่องทางตรงในการเชื่อมต่อกับลูกค้าและกระตุ้นยอดขายบน Instagram
บทสรุป: TikTok หรือ Instagram Reels?
แล้วใครคือผู้ชนะ? อย่าเพิ่งด่วนสรุป วิธีที่ดีที่สุดคือดูที่พารามิเตอร์และ KPI ที่เป็นตัวกำหนดของการตลาดบนโซเชียลมีเดีย แล้วดูว่าใครจะออกมาเป็นผู้นำ
TikTok vs. Reels: อัตราการมีส่วนร่วม
TikTok นำหน้า Reels อยู่เพียงเล็กน้อยด้วยอัตราการมีส่วนร่วมที่ 5.53% เมื่อเทียบกับ Reels ที่อยู่ที่ 4.36%
ปัจจัยตัดสินในที่นี้คือกลุ่มเป้าหมาย ผู้ใหญ่ชาวอเมริกัน Gen Zที่ใช้อินเทอร์เน็ตเพียง21% เท่านั้นที่ใช้ Reels เป็นประจำทุกสัปดาห์ ในขณะที่ 53% มีส่วนร่วมกับ TikTok เป็นประจำ
ซึ่งหมายความว่าคนรุ่นใหม่ลงทุนกับ TikTok มากกว่า Reels ผู้ชมที่เป็นผู้ใหญ่ซึ่งมีพื้นฐานทางอาชีพมากกว่ายังคงเป็นกลุ่มใหญ่ของฐานผู้ชม Reels
ตอนนี้ คุณต้องตัดสินใจว่าสินค้าของคุณเหมาะกับใคร และคุณต้องการเข้าถึงผู้ชมกลุ่มใด
ผู้ชนะ: TikTok วิดีโอมีอัตราการมีส่วนร่วมสูงกว่า Reels อย่างไรก็ตาม ช่องว่างกำลังแคบลงอย่างรวดเร็ว และคุณจะพบผู้ชมที่หลากหลายมากขึ้นบน Reels ในไม่ช้า
TikTok vs. Reels: อัตราการแสดงความคิดเห็น
TikTok มีอัตราการแสดงความคิดเห็นอยู่ที่ 0.09% เมื่อเทียบกับ Reels ที่อยู่ที่ 0.05% โดยเฉลี่ยแล้ว วิดีโอใน TikTok จะได้รับความคิดเห็นมากกว่า Instagram Reels ถึง 44%
ผู้ชนะ: TikTok คว้าชัยชนะอีกครั้งด้วยอัตราการแสดงความคิดเห็นที่สูงกว่า Reels
TikTok vs. Reels: เวลาการรับชม
เวลาการรับชมคือจำนวนเวลาทั้งหมดที่ผู้ชมใช้ไปกับการรับชมวิดีโอของคุณ โดยเฉลี่ยแล้ว 60% ของวิดีโอแบบสั้นจะถูกรับชมเป็นเวลา41% ถึง 80%ของความยาวทั้งหมด
ใน TikTok vs. Reels, TikTok มีอัตราการรับชมเฉลี่ยอยู่ที่ 9.06% ในขณะที่ Reels ทำได้เฉลี่ยที่น่าประทับใจยิ่งกว่าที่ 13.08%
ผู้ชนะ: แม้ว่า TikTok จะดึงดูดการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ Reels กลับครองตำแหน่งด้วยอัตราการรับชมเฉลี่ยสูงสุด
TikTok vs. Reels: ROAS (ผลตอบแทนจากการใช้จ่ายโฆษณา)
มาวิเคราะห์กันว่า การโฆษณาบนทั้งสองแพลตฟอร์มส่งผลกระทบต่อกระเป๋าเงินของนักการตลาดโซเชียลมีเดียและผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างไร
โฆษณา TikTok ถูกใช้บ่อยน้อยกว่าโฆษณา Instagram Reels อาจเป็นเพราะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องสูงกว่า
เมื่อเร็ว ๆ นี้ Wordstream ได้ทำการทดลองวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโฆษณาบน TikTok เมื่อเปรียบเทียบกับ Reels
เป็นส่วนหนึ่งของการทดลอง พวกเขาได้เล่นวิดีโอความยาว 15 วินาทีเดียวกันบนทั้งสองแพลตฟอร์ม และเพิ่มการจำกัดความถี่แบบกำหนดเองเพื่อหลีกเลี่ยงความเหนื่อยล้าจากการโฆษณา นี่คือทั้งหมดที่พวกเขาใช้:
ดังนั้น, ใครคือผู้ชนะ? แน่นอน, ใช่! 👇
ผู้ชนะ: ในการทดลอง TikTok vs. Reels นี้ โฆษณาที่เผยแพร่บน Instagram Reels มีจำนวนมากกว่า TikTok อย่างเห็นได้ชัด โฆษณา Reels มีจำนวนการเข้าถึงและแสดงผลมากกว่า TikTok ถึงสามเท่า ทั้งยังรักษาค่า CPC และ CPM ให้อยู่ในระดับต่ำ (หมายเหตุ: ประสิทธิภาพของสื่อขึ้นอยู่กับเป้าหมายของคุณและสิ่งที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ ใช้ข้อมูลนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น)*
วิธีจัดการแคมเปญโซเชียลมีเดียด้วย ClickUp
ไม่ว่าคุณจะตัดสินใจโพสต์โฆษณาของคุณบน TikTok หรือ Reels คุณจำเป็นต้องมีกลยุทธ์แคมเปญโซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มการตลาดโซเชียลมีเดียที่เชื่อถือได้
หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดและเป็นธรรมชาติที่สุดในการนำกลยุทธ์ดังกล่าวไปปฏิบัติ คือการใช้เครื่องมือการจัดการโครงการและการตลาดทางสื่อสังคมที่มีประสิทธิภาพ เช่นคุณสมบัติการตลาดของ ClickUp สำหรับทีม
การสร้างเนื้อหา
แม้ว่า ClickUp จะเป็นเครื่องมือบริหารโครงการโดยรวมแต่ก็สามารถทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในฐานะซอฟต์แวร์บริหารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์
รวบรวมทีมของคุณเพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับไอเดียเนื้อหาโดยใช้กระดานไวท์บอร์ดแบบร่วมมือของ ClickUp จดบันทึกไอเดียที่สรุปแล้ว สร้างแผนเนื้อหา จัดตารางเวลา และสร้างคลังเนื้อหาที่ใช้ร่วมกันได้ภายในพื้นที่ทำงานเดียวโดยใช้ClickUp Docs
คุณยังสามารถใช้พลังสร้างสรรค์ของ AI สำหรับแคมเปญโซเชียลมีเดียของคุณได้ด้วย ClickUp Brain AI Writer for Work จะช่วยคุณสร้างคำบรรยายที่น่าสนใจและคิดไอเดียเพื่อช่วยเพิ่มความสำเร็จทางการตลาดบนโซเชียลมีเดียของคุณ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณจัดการปฏิทินเนื้อหาเพื่อวางแผนการเผยแพร่และวันที่ประกาศได้อีกด้วย
การสร้างและบริหารจัดการแคมเปญโซเชียลมีเดีย
ClickUp ช่วยให้คุณแชร์เนื้อหาแคมเปญ ปฏิทิน และแผนงานทั้งหมดของคุณกับสมาชิกในทีมได้ เพื่อให้คุณได้รับข้อเสนอแนะทันทีและแจ้งเตือนสมาชิกได้อย่างง่ายดายหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีความคืบหน้าในแคมเปญโซเชียลมีเดียของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้มุมมองต่างๆ เช่น มุมมองตารางหรือปฏิทิน เพื่อติดตามความคืบหน้าของกิจกรรมทั้งหมดได้อีกด้วย
ClickUp มีชื่อเสียงในด้านเทมเพลตสำเร็จรูปมากมายสำหรับการจัดการโซเชียลมีเดียที่คุณสามารถเลือกใช้ได้ เทมเพลตเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นโดยมืออาชีพเพื่ออัตราการมีส่วนร่วมสูงสุด และจะช่วยเพิ่มการมองเห็นของคุณในขณะที่ประหยัดเวลา
เทมเพลตโพสต์โซเชียลมีเดียของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถพัฒนาเนื้อหาคุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ใช้เพื่อสร้างและกำหนดเวลาโพสต์บนทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของคุณ และจัดระเบียบเนื้อหาทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว
คุณยังสามารถใช้เทมเพลตแผนเนื้อหาโซเชียลมีเดียของ ClickUpเพื่อวางแผนและจัดระเบียบเนื้อหาของคุณสำหรับช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ ได้อย่างไม่มีความเครียด มันช่วยให้คุณกำหนดวัตถุประสงค์ทางการตลาด สร้างเนื้อหาคุณภาพสูง และจัดระเบียบและกำหนดเวลาโพสต์ข้ามช่องทางต่างๆ
การติดตามประสิทธิภาพ
ใช้เทมเพลตการติดตามและวิเคราะห์แคมเปญของ ClickUpเพื่อจัดระเบียบและจัดการทุกแง่มุมของแคมเปญการตลาดของคุณ ติดตามงบประมาณ ประสิทธิภาพ และทรัพย์สินสร้างสรรค์ต่างๆ เพื่อเปิดตัวแคมเปญถัดไปของคุณได้อย่างมั่นใจ
คุณยังสามารถใช้แดชบอร์ดของ ClickUpเพื่อดูภาพรวมของตัวชี้วัดทั้งหมดที่คุณต้องการวัดระหว่างแคมเปญของคุณได้อีกด้วย
ชนะเกมโซเชียลมีเดียด้วย ClickUp
เราหวังว่าการเปรียบเทียบ TikTok กับ Instagram Reels ของเราจะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกช่องทางโซเชียลมีเดียที่เหมาะสมกับความต้องการทางการตลาดของคุณมากที่สุด ใช้ ClickUp เพื่อทำให้กระบวนการจัดการโซเชียลมีเดียของคุณเป็นระบบและมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะใช้ช่องทางใดก็ตาม
ด้วยการผสานรวมกับเครื่องมือและแอปพลิเคชันที่คุณใช้เป็นประจำ เช่น Slack, Hubspot, Zapier, Zoom, Figma และอื่นๆ อีกมากมาย ทำให้ ClickUp เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเพียงตัวเดียวที่คุณต้องการสมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้!
คำถามที่พบบ่อย
1. รีลดีกว่า TikTok หรือไม่?
บริบทมีความสำคัญอย่างยิ่งในที่นี้ Instagram Reels อาจดีกว่า TikTok หากกลุ่มเป้าหมายของคุณเป็นกลุ่มประชากรนั้น นอกจากนี้ Reels ยังมีตัวเลือกการโฆษณาที่ง่ายและราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับ TikTok
2. อะไรดีกว่ากัน: TikTok หรือ FB Reels?
การเลือกใช้ TikTok หรือ Facebook Reels ขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมายและเป้าหมายทางการตลาดของคุณ
TikTok โดดเด่นในการดึงดูดกลุ่มคนรุ่นใหม่และมีตัวเลือกการโฆษณาที่หลากหลาย ในขณะที่ Reels บน Facebook ให้บริการโซลูชันโฆษณาที่ตรงไปตรงมา การตลาดหลายช่องทางอาจเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ข้อเสียของ Reels คืออะไร?
ข้อเสียของ Instagram Reels คือความยาวสูงสุดของวิดีโอที่สั้นกว่าเมื่อเทียบกับ TikTok ซึ่งจำกัดระยะเวลาของเนื้อหาที่นักการตลาดสามารถแชร์ได้
การมีส่วนร่วมของผู้ชมและฐานผู้ใช้ของ Reels นั้นต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบ โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่อายุน้อยกว่า ซึ่งส่งผลกระทบต่อศักยภาพในการเข้าถึงและการรับรู้แบรนด์