วิธีใช้ [และไม่ควรใช้] ChatGPT สำหรับโซเชียลมีเดีย

9 กันยายน 2567

การเป็นผู้จัดการสื่อสังคมออนไลน์เป็นงานที่หนัก

ไม่เพียงแต่คุณต้องวางแผนและดำเนินการปฏิทินโพสต์โซเชียลมีเดียทั้งหมดให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การตลาดของคุณ (ซึ่งแทบจะไม่เคยหยุดนิ่ง) แต่คุณยังต้องคอยตื่นตัวอยู่เสมอ ติดตามหัวข้อและเทรนด์ต่างๆ ที่สามารถยกระดับการมีตัวตนบนโซเชียลมีเดียของคุณได้

เพิ่มการประสานงานอย่างต่อเนื่องกับทีมคอนเทนต์, ทีมออกแบบ, และแม้กระทั่งทีมผลิตภัณฑ์เข้าไปด้วย แล้วคุณก็จะได้เห็นวันทำงานที่คุณแทบไม่มีเวลาหาอาหารกลางวันเลย

โชคดีที่คุณสามารถใช้ ChatGPT สำหรับโซเชียลมีเดียเพื่อทำให้งานวางแผนและกระบวนการดำเนินงานของคุณง่ายขึ้น 🤖

วิธีใช้ ChatGPT สำหรับโซเชียลมีเดีย

มี หกวิธีที่คุณสามารถใช้ ChatGPT สำหรับการตลาดบนโซเชียลมีเดีย: การระดมความคิด, การสร้างปฏิทินโซเชียลมีเดีย, การสร้างบรีฟ, การสร้างโพสต์โซเชียลมีเดีย, การนำกลับมาใช้ใหม่, และการสร้างภาพ.

1. การคิดค้น

คุณเพิ่งใช้เซลล์สมองสุดท้ายไปกับการวางแผนปฏิทินสังคมของคุณ และ CMO ของคุณก็ขอให้คุณ "เข้าถึง" เทรนด์ที่กำลังเป็นที่นิยม คุณถึงกับตันทางความคิดและคิดไอเดียที่โดนปฏิเสธเร็วกว่าที่คุณจะพูดคำว่า "ไวรัล"

นี่คือจุดที่ ChatGPT สามารถกลายเป็นกระดานเสียงที่ยอดเยี่ยมและช่วยคุณสร้างไอเดีย (โดยเฉพาะเมื่อได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลเชิงลึกจากเครื่องมือฟังเสียงสังคม)

ด้วยบริบทที่เหมาะสมและเมล็ดพันธุ์ของไอเดีย ChatGPT สามารถพาคุณไปในทิศทางที่ถูกต้องได้ภายในไม่กี่วินาที และยังสามารถสร้างคำบรรยายสำหรับโซเชียลมีเดียและไอเดียโพสต์ได้อีกด้วย

ตัวอย่าง: สมมติว่าคุณต้องการสร้างโพสต์บน LinkedIn หรือ Facebook โดยใช้เทมเพลตมีมที่กำลังเป็นที่นิยม

คุณสามารถให้ ChatGPT ใช้เทมเพลต เพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ และขอให้เครื่องมือนี้เสนอตัวเลือกเนื้อหาที่เชื่อมโยงกับประโยชน์หลักหรือความท้าทายเฉพาะของกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณนำเสนอ

ขอให้มันสร้างแฮชแท็กที่กระชับ ตั้งค่าผลลัพธ์ใน Google Doc แก้ไขเนื้อหาให้ตรงกับความคาดหวังของคุณ แล้วคุณก็พร้อมใช้งานได้เลย!

💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้เอกสารและรูปภาพเพื่อช่วยให้ ChatGPT คิดค้นไอเดียเนื้อหาได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการดึงไอเดียเนื้อหาสำหรับโซเชียลมีเดียจากเอกสารไวท์เปเปอร์ที่บริษัทของคุณเพิ่งเผยแพร่ ให้อัปโหลดไฟล์ PDF ให้ ChatGPT วิเคราะห์ จากนั้นขอให้มันเสนอหัวข้อที่เกี่ยวข้องออกมา เพียงเท่านี้ คุณก็จะได้ไอเดียมากมายไม่จำกัด

2. ปฏิทิน

เมื่อได้รับบริบทและรายละเอียดที่ถูกต้อง ChatGPT สามารถ สร้างปฏิทินโซเชียลมีเดียที่ครอบคลุมอย่างละเอียด ให้กับคุณได้อย่างรวดเร็ว

ตัวอย่าง: สมมติว่าบริษัท SaaS ของคุณเพิ่งเปิดตัวฟีเจอร์ผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร คุณได้รับมอบหมายให้สร้างปฏิทินเนื้อหาและกลยุทธ์การโปรโมตหลายแพลตฟอร์มสำหรับโซเชียลมีเดีย นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ ChatGPT เพื่อสร้างปฏิทินแคมเปญ

  1. ก่อนอื่น ตัดสินใจเกี่ยวกับทิศทางและธีมของแคมเปญทั่วไป มีแนวคิดพื้นฐานที่คุณต้องการให้ทุกโพสต์ในแคมเปญยึดถือหรือไม่?
  2. จากนั้น ให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ ChatGPT ซึ่งรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับ: ฟีเจอร์ใหม่ที่กำลังจะเปิดตัว, วัตถุประสงค์ทางสื่อสังคมออนไลน์, และกลุ่มเป้าหมายของคุณ ธีมของแคมเปญและช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ที่คุณต้องการสำรวจ จำนวนโพสต์ต่อแพลตฟอร์มและรูปแบบที่ต้องการสำรวจ ระยะเวลาของแคมเปญโดยรวมและจังหวะการโพสต์
  3. คุณสมบัติใหม่ที่กำลังจะเปิดตัว, วัตถุประสงค์ของสื่อสังคมออนไลน์, และกลุ่มเป้าหมายของคุณ
  4. ธีมของแคมเปญและช่องทางโซเชียลมีเดียที่คุณต้องการสำรวจ
  5. จำนวนโพสต์ต่อแพลตฟอร์มและรูปแบบที่จะสำรวจ
  6. ระยะเวลาของแคมเปญโดยรวมและจังหวะการโพสต์
  7. จากนั้น ให้ ChatGPT อ้างอิงคำแนะนำของคุณและจัดทำปฏิทินพร้อมหัวข้อที่เป็นไปได้ คุณสามารถขอให้แสดงผลลัพธ์ในรูปแบบตารางหรือหัวข้อย่อยได้
  8. สุดท้าย ให้เครื่องมือปรับแต่งปฏิทินของคุณตามข้อกำหนดของคุณ และคุณก็พร้อมแล้ว!
  • คุณสมบัติใหม่ที่กำลังจะเปิดตัว, วัตถุประสงค์ของสื่อสังคมออนไลน์, และกลุ่มเป้าหมายของคุณ
  • ธีมของแคมเปญและช่องทางโซเชียลมีเดียที่คุณต้องการสำรวจ
  • จำนวนโพสต์ต่อแพลตฟอร์มและรูปแบบที่จะสำรวจ
  • ระยะเวลาของแคมเปญโดยรวมและจังหวะการโพสต์

💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ก่อนที่คุณจะใช้ ChatGPT ในการสร้างปฏิทินโซเชียลมีเดีย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้กำหนดคอลัมน์ต่างๆ ที่จำเป็นต้องกรอกในตัวติดตามเนื้อหาของคุณแล้ว จากนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าปฏิทินสุดท้ายที่สร้างโดย ChatGPT ตรงกับคอลัมน์ที่คุณกำหนดไว้ จะช่วยประหยัดเวลาในการจัดรูปแบบและความยุ่งยากได้มาก

หากคุณต้องการเทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับปฏิทินโซเชียลมีเดียของคุณเทมเพลตตารางเวลาการโพสต์โซเชียลมีเดียของ ClickUpคือสิ่งที่คุณต้องการพอดี

แบบแผนการโพสต์ทางสื่อสังคมออนไลน์ โดย ClickUp
สร้างปฏิทินสังคมของคุณด้วยเทมเพลตตารางเวลาการโพสต์โซเชียลมีเดียของ ClickUp

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถสร้างตารางการโพสต์ของคุณบน ClickUp และทำงานร่วมกับทีมของคุณเพื่อระดมความคิดและเติมปฏิทินด้วยไอเดียใหม่ๆ

คุณสามารถใช้มุมมองรายการสิ่งที่ต้องทำรายสัปดาห์เพื่อรักษาความก้าวหน้าและสร้างและมอบหมายงานที่สามารถจัดประเภทตามขั้นตอนความคืบหน้าต่างๆ ได้ คุณจะต้องชื่นชอบมุมมองตามแพลตฟอร์มที่จัดระเบียบโพสต์โดยอัตโนมัติตามแพลตฟอร์ม

คุณยังสามารถพิจารณาเทมเพลตปฏิทินเนื้อหาโซเชียลมีเดียที่มีประโยชน์อื่น ๆ ได้อีกด้วย รวมถึงปฏิทินสำหรับการทดสอบ A/B ที่คุณอาจดำเนินการในแคมเปญต่าง ๆ หรือเทมเพลตบรรณาธิการสำหรับโพสต์โซเชียลเพื่อทำให้กระบวนการสร้างเนื้อหาโซเชียลมีเดียของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น

3. สรุป

ChatGPT สามารถสร้างข้อความโฆษณาที่ทรงพลังและบรีฟงานสร้างสรรค์ได้อย่างรวดเร็ว

มีวิธีการสร้างข้อความแบบสั้นสองวิธีที่คุณสามารถใช้ได้เมื่อทำงานกับ ChatGPT

  • หากคุณทราบแล้วว่าอะไรที่ต้องใส่ในเอกสารสรุปงานของคุณ ให้กำหนดพารามิเตอร์ที่ต้องการในคำแนะนำของคุณ ขอให้ ChatGPT กรอกข้อมูลในช่องเหล่านั้น และทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น
  • หากคุณไม่ทราบว่าควรใส่อะไรในบรีฟให้เลือกเทมเพลตบรีฟครีเอทีฟที่ดีและขอให้ChatGPT ช่วยขยายรายละเอียดความต้องการของคุณ หากคุณใช้วิธีนี้ เป็นความคิดที่ดีที่จะให้ ChatGPT ทำหน้าที่เป็นนักเขียนคำโฆษณาหรือนักออกแบบของคุณ และถามคำถามที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถเสริมความแข็งแกร่งให้กับบรีฟของคุณได้

4. การเขียนข้อความโฆษณา

การเขียนคำโฆษณาด้วยเครื่องมือ AIอย่างเช่น ChatGPT อาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย

แน่นอน AI ช่วยคุณผลิตเนื้อหาได้เร็วกว่ามนุษย์อย่างมหาศาล แต่ในขณะเดียวกัน มันมีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ที่จำกัดมาก ซึ่งทำให้ผลลัพธ์ที่ได้ดูเป็นแบบหุ่นยนต์และผู้ชมสามารถรับรู้ได้ตั้งแต่ไกล ("ในภูมิทัศน์การแข่งขันนี้...")

วิธีที่ดีที่สุดในการสร้างเนื้อหาที่สร้างโดย AI ที่ไม่ฟังดูเหมือนเขียนโดยบอท? ใช้แนวทาง "ไซบอร์ก" ในการเขียนคำโฆษณา กล่าวคือ ให้ ChatGPT ทำหน้าที่หนักในขณะที่คุณคิด ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแบ่งงานเขียนคำโฆษณาของคุณออกเป็นสามขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1: ให้ข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้น

นี่คือที่ที่คุณสร้างบรีฟหลัก แยกออกเป็นบรีฟย่อย และใช้บรีฟย่อยแต่ละอันเป็นชุดของคำแนะนำที่ต่อเนื่องกันสำหรับ ChatGPT

ในขั้นตอนนี้ของกระบวนการเขียนคัดลอก ChatGPT คาดว่าจะสามารถจับเสียงและสาระของแบรนด์ได้อย่างถูกต้อง แต่ผลลัพธ์ที่ออกมาอาจยังมีบางส่วนที่ให้ความรู้สึกเหมือนเขียนโดยบอท

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: กำลังประสบปัญหาในการปรับโทนเสียงให้เหมาะสมกับข้อความบนโซเชียลมีเดียอยู่หรือไม่? เพียงขอให้ ChatGPT ใช้โทนเสียงที่ "เป็นกันเองและสนุกสนาน" สำหรับเนื้อหาเชิงให้ความรู้ หรือใช้ "โทนเสียงที่เป็นกันเอง มั่นใจ และมีจุดยืนชัดเจน" สำหรับเนื้อหาที่เผยแพร่จากบัญชีส่วนตัว นอกจากนี้ คุณยังสามารถทำให้โครงสร้างประโยคง่ายขึ้นได้โดยการกำหนดระดับการอ่านให้เหมาะสมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 8

ขั้นตอนที่ 2: แก้ไขเนื้อหาด้วยความช่วยเหลือจาก AI

มีเพียงประมาณ 30-50% ของเนื้อหาที่สร้างโดย GPT จากขั้นตอนก่อนหน้าที่จะสามารถใช้งานได้จริง ตอนนี้ถึงเวลาคัดกรององค์ประกอบเนื้อหาที่ดูไม่เป็นธรรมชาติหรือไม่ได้เขียนโดยมนุษย์ออกไป

  • ประโยคที่ไร้สาระซึ่งไม่ได้เพิ่มคุณค่าที่แท้จริงให้กับผู้อ่าน
  • คำ, วลี, คำศัพท์เฉพาะ, และเครื่องหมายวรรคตอนที่ซ้ำกัน
  • การเปรียบเทียบหรืออุปมาอุปไมยที่ไม่จำเป็นหรือไม่ถูกต้อง
  • การใช้สัญลักษณ์อิโมจิมากเกินไปหรือไม่จำเป็น
  • ไม่ปฏิบัติตามแนวทางของแบรนด์
  • การขาดอารมณ์ขันหรือความละเอียดอ่อนในข้อความ

ขั้นตอนที่ 3: แก้ไขเนื้อหาด้วยตนเอง

หลังจากขั้นตอนก่อนหน้านี้ คุณจะพบว่าประมาณ 50-70% ของเนื้อหาที่สร้างโดย GPT สามารถใช้งานได้ เพื่อให้ได้ถึง 100% คุณจำเป็นต้องแก้ไขจุดสำคัญด้วยตัวเอง ซึ่ง ChatGPT ไม่สามารถจัดการได้

  • การปรับปรุงโทน (เช่น การเพิ่มอารมณ์ขันให้กับเนื้อหาของคุณ)
  • การจัดโครงสร้างข้อความใหม่เพื่อปรับปรุงการไหลของเนื้อหาอย่างมีเหตุผล
  • การเพิ่มอุปมาอุปไมยและอุปมาอุปมัยที่เป็นประโยชน์
  • การเพิ่มคำศัพท์ทางเทคนิคที่กลุ่มเป้าหมายของคุณสามารถเข้าใจได้
  • การตัดเนื้อหาที่ไม่มีประโยชน์ออกทั้งหมด
  • ย่อส่วนเพื่อให้ตรงกับขีดจำกัดตัวอักษรของแพลตฟอร์ม

อ่านเพิ่มเติม:คู่มือการใช้ AI ในการตลาดเนื้อหา

5. การนำเนื้อหา กลับมาใช้ใหม่

การนำเนื้อหาไปใช้ใหม่มีแนวโน้มที่จะเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์โซเชียลมีเดียของคุณ และนี่เป็นการตัดสินใจที่ชาญฉลาด—คุณต้องการใช้ประโยชน์จากเนื้อหาทุกชิ้นที่คุณสร้างให้คุ้มค่าที่สุด ChatGPT สามารถช่วยคุณได้ในเรื่องนี้

มีสามวิธีที่คุณสามารถขอให้ ChatGPT แก้ไขเนื้อหาของคุณใหม่

  • แชร์ลิงก์ไปยังเนื้อหาที่เผยแพร่แล้ว
  • อัปโหลดเนื้อหาในรูปแบบ PDF และขอให้ ChatGPT สแกนเนื้อหา
  • ใช้ Ctrl C + V แบบเก่าๆ (หรือ Cmd C + V ถ้าคุณใช้ Mac) แล้วนำไปใช้ใหม่ได้เลย

ก่อนที่คุณจะแชร์เนื้อหาที่ต้องการให้แก้ไขใหม่ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ ChatGPT ในแง่ของแพลตฟอร์ม กลุ่มเป้าหมาย รูปแบบเนื้อหา น้ำเสียง และข้อจำกัดด้านจำนวนอักขระที่เกี่ยวข้อง

6. รูปภาพ

คุณรู้หรือไม่ว่า ChatGPT สามารถสร้างภาพและงานสร้างสรรค์ให้คุณได้? ไม่จำเป็นต้องเข้าไปที่โต๊ะทำงานของนักออกแบบหรือส่งข้อความหาพวกเขาทุกครั้งที่คุณต้องการงานสร้างสรรค์สำหรับโพสต์บนโซเชียลมีเดีย

แต่มีข้อควรระวังอยู่: ณ จุดนี้ ChatGPT และเครื่องมือ AI สร้างสรรค์ที่คล้ายกันยังคงประสบปัญหาในการสร้างเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ที่เป็นข้อความ—จนถึงขั้นที่ข้อความภายในเนื้อหาไม่สามารถอ่านได้เลย

ดังนั้น หากคุณใช้ ChatGPT เพื่อสร้างภาพสำหรับโซเชียลมีเดีย ให้ยึดติดกับคำสั่งที่เน้นเฉพาะภาพที่ไม่มีข้อความเท่านั้น มีสองวิธีที่คุณสามารถทำได้

คำแนะนำสำหรับภาพ

ต้องการสร้างภาพจากศูนย์หรือไม่?คุณสามารถเลือกคำอธิบายภาพที่ต้องการ ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับสไตล์ของภาพ และสร้างภาพได้ในไม่กี่วินาที

ภาพอ้างอิง

มีภาพที่คุณต้องการแปลงเป็นสไตล์ศิลปะเฉพาะหรือไม่? คุณสามารถแชร์ภาพอ้างอิงนั้นกับ ChatGPT กำหนดผลลัพธ์ที่ต้องการ และปรับแต่งคำแนะนำของคุณเพื่อรับรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ทุกภาพที่คุณสร้างด้วย ChatGPT สามารถปรับให้สอดคล้องกับแนวทางแบรนด์ของคุณได้ คุณสามารถกำหนดรหัสสีหกหลักของแบรนด์ แบ่งออกเป็นสีหลัก สีรอง และสีเสริม จากนั้นขอให้ GPT สร้างภาพที่เกี่ยวข้องในสีของแบรนด์ที่คุณระบุ

เคล็ดลับการใช้ ChatGPT สำหรับโซเชียลมีเดีย

เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจาก ChatGPT สำหรับการสร้างไอเดียและเนื้อหาบนโซเชียลมีเดีย ให้ทำดังนี้: แบ่งคำสั่งออกเป็นส่วนย่อย ๆ สร้าง GPT ที่ปรับแต่งเอง สร้างคลังคำสั่งที่สามารถแชร์ได้ และแบ่งปันตัวอย่าง

ใช้แนวทางกระตุ้นซ้ำ

นี่คือข้อผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยง: การให้ LLM แบบใดก็ตามได้รับข้อมูลทั้งหมดในคราวเดียว

เครื่องมืออย่าง ChatGPT ไม่ทำงานได้ดีกับการให้ข้อมูลจำนวนมากในคราวเดียว และมีแนวโน้มที่จะลืมคำสั่งที่ได้รับ นั่นหมายความว่าคุณต้องเสียเวลาเพิ่มเติมในการให้ความคิดเห็นติดตามผล เริ่มกระบวนการใหม่ทั้งหมด หรือแย่กว่านั้น—ต้องทำการเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่ด้วยตัวเอง

แนวคิดที่ดีกว่า? แบ่งงานของคุณออกเป็นส่วนย่อยๆ และใช้วิธีการทำงานแบบวนซ้ำเพื่อสร้างผลลัพธ์ตามที่ต้องการ

ตัวอย่าง: สมมติว่าคุณต้องการข้อความที่ยอดเยี่ยมสำหรับแคมเปญ LinkedIn แบบคารูเซล แทนที่จะให้ ChatGPT รับคำสั่งทั้งหมดพร้อมกัน ให้คุณให้บริบทเพิ่มเติมแก่เครื่องมือ เริ่มต้นด้วยโครงร่าง (wireframe) และจากนั้นให้คำแนะนำ (prompt) สองสามข้อสำหรับแต่ละสไลด์ของคารูเซล

วิธีการกระตุ้นแบบวนซ้ำจะใช้ข้อความมากกว่าต่อการสนทนาหนึ่งครั้ง ซึ่งหมายความว่าคุณจะถึงขีดจำกัดการสนทนาได้เร็วกว่า (จะอธิบายเพิ่มเติมในภายหลัง) แต่วิธีนี้ดีกว่ามากเมื่อเทียบกับการทำงานกับผลลัพธ์ที่ธรรมดาซึ่งคุณจะต้องปรับแต่งหรือทำใหม่ด้วยตัวเอง

ตั้งค่า GPT ที่ปรับแต่งได้สำหรับเป้าหมายเฉพาะ

ในแผนชำระเงินของ ChatGPT คุณสามารถ ตั้งค่า GPT ที่เฉพาะเจาะจงตามเป้าหมาย ได้ กล่าวคือ คุณสามารถกำหนดคำแนะนำเฉพาะของคุณเองหรือใช้แม่แบบ GPT ของ OpenAI ได้

แนวคิดในการสร้าง GPT ของคุณเองคือเพื่อลดเวลาในการสอน คุณไม่จำเป็นต้องกำหนดโทนและกลุ่มเป้าหมายใหม่ทุกครั้งในการสนทนา หรือแชร์ข้อมูลอ้างอิงสำคัญซ้ำๆ ทุกครั้งที่ต้องการเนื้อหาสำหรับโซเชียลมีเดีย

เพื่อสร้างหรือใช้ GPT แบบกำหนดเองบน ChatGPT ให้คลิกที่แท็บ 'สำรวจ GPT' บนแถบด้านข้างของเครื่องมือ กดปุ่ม 'สร้าง' หรือค้นหาเทมเพลต GPT ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และเริ่มต้นใช้งาน

สร้างคลังข้อมูลสำหรับข้อความเริ่มต้น

ChatGPT เป็นตัวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างแน่นอน

แต่เคล็ดลับในการเพิ่มประสิทธิภาพที่แท้จริงคือการแบ่งปันความรู้ นั่นคือ "เฮ้ คำสั่งนี้ได้ผลดีมากสำหรับเนื้อหาหรือหัวข้อประเภทนี้โดยเฉพาะ คุณควรลองดูนะ!"

เป็นความคิดที่ดีที่จะ สร้างคลังข้อมูลคำสั่ง ChatGPT ที่มั่นคง (แต่มีการจัดการที่ดี) ที่คุณสามารถแชร์ กับทีมของคุณ วิธีที่เร็วที่สุดในการทำเช่นนี้คือการใช้สเปรดชีต แต่วิธีที่จัดการได้และปรับแต่งได้มากกว่าคือการใช้มุมมองตารางใน ClickUp

ClickUp 3.0 มุมมองตาราง แบบง่าย
สร้างคลังข้อความเริ่มต้นที่ปรับแต่งได้ ด้วยมุมมองตารางของ ClickUp

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: เมื่อสร้างคลังข้อมูลคำสั่ง (prompt repository) ให้แน่ใจว่าคุณได้ตั้งค่ามาตรการควบคุมไว้แล้ว นั่นหมายถึงการควบคุมอย่างเข้มงวดว่าใครสามารถเพิ่มและดูคำสั่งได้ ใครสามารถแชร์คลังข้อมูลกับผู้อื่นได้ คุณภาพของผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งเฉพาะ เป็นต้น ด้วยสิทธิ์การเข้าถึงแบบกำหนดเองในClickUp Docs คุณสามารถทำได้ง่ายดาย!

ตั้งบริบทให้ดีขึ้นด้วยตัวอย่าง

ผู้สร้างเนื้อหาทุกคนที่ทำงานตามบรีฟจะได้รับประโยชน์จากตัวอย่างที่ดีเสมอ ซึ่งรวมถึงเครื่องมือ AI สร้างสรรค์อย่าง ChatGPT ด้วยเช่นกัน

หนึ่งในด้านที่เครื่องมือ AI ยังคงประสบปัญหาคือการเลียนแบบเสียงหรือโทนของแบรนด์คุณสำหรับเนื้อหาบนโซเชียลมีเดีย ด้วยความสามารถของ ChatGPT ในการสแกนเว็บ สิ่งนี้สามารถแก้ไขได้อย่างง่ายดายแล้ว

ตัวอย่าง: สมมติว่าคุณใช้โทนการสื่อสารที่เป็นกันเองแต่มีความน่าเชื่อถือสำหรับเนื้อหาการตลาดผลิตภัณฑ์ใดๆ อย่างไรก็ตาม คุณกำลังประสบปัญหาในการทำให้ ChatGPT เข้าใจสิ่งนี้ วิธีแก้ไขที่ง่ายที่สุดคือ ให้ ChatGPT ลิงก์ไปยังเนื้อหาที่มีโทนเสียงที่คุณต้องการเลียนแบบ แล้วปล่อยให้มันสร้างร่างแรกขึ้นมา

หากเครื่องมือไม่สามารถสแกนลิงก์เฉพาะได้ คุณสามารถคัดลอกและวางย่อหน้าหรือประโยคเฉพาะเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงได้ (แต่ต้องแน่ใจว่าคุณไม่ได้คัดลอกผลงานของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต)

ข้อจำกัดของการใช้ ChatGPT สำหรับสื่อสังคมออนไลน์

ChatGPT สามารถช่วยยกระดับการเล่นโซเชียลมีเดียของคุณได้อย่างแน่นอน แต่ถึงแม้จะมีประโยชน์มากมาย เครื่องมือนี้ก็มีข้อบกพร่องที่สำคัญอยู่บ้าง

ประการหนึ่ง มันสามารถสร้างข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและแม้กระทั่งลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้องได้ นอกจากนี้ มันยังอาจประสบปัญหาในการตอบสนองอย่างสร้างสรรค์

ChatGPT ยังมีขีดจำกัดที่เข้มงวดเกี่ยวกับจำนวนการสนทนาที่คุณสามารถทำได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด หากคุณต้องการขีดจำกัดการสนทนาที่สูงขึ้น คุณจะต้องจ่ายเงินเพิ่ม

ข้อเท็จจริงที่ไม่ถูกต้อง

ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเป็นปัญหาของ ChatGPT ตั้งแต่วันแรก OpenAI ถึงกับเพิ่มข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ (อยู่ด้านล่างทุกการสนทนา) เพื่อเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับ ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในผลลัพธ์

เมื่อคุณไม่สามารถไว้วางใจแหล่งข้อมูลในเรื่องความถูกต้องของข้อเท็จจริงได้ คุณกำลังเผชิญกับการเสียเวลาอย่างมหาศาล เวลาที่คุณต้องใช้ในการตรวจสอบผลลัพธ์จาก ChatGPT นั้นมากเกินกว่าจุดประสงค์หลักของการใช้เครื่องมือนี้ นั่นคือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ในตอนนี้ ควรหลีกเลี่ยงการใช้ ChatGPT ในการสร้างเนื้อหาโซเชียลมีเดียที่เน้นความถูกต้องของข้อมูลเป็นหลัก หากคุณจำเป็นต้องใช้เครื่องมือนี้ในการสร้างเนื้อหาที่ถูกต้อง ให้ขอให้ ChatGPT ให้แหล่งที่มาสำหรับข้อมูลและข้อเท็จจริงทุกจุดที่รวมอยู่ในผลลัพธ์

การตอบสนองด้วยหุ่นยนต์

ปัจจุบัน โมเดล ChatGPT ยังไม่สามารถสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เครื่องมือ ไม่สามารถเข้าใจความละเอียดอ่อนทางความคิดสร้างสรรค์และผู้ชม ได้เหมือนมนุษย์ ดังนั้นผลลัพธ์เริ่มต้นจึงเป็นคำตอบที่ขาดแรงบันดาลใจและฟังดูเป็นหุ่นยนต์ ผลลัพธ์ที่ได้คือเนื้อหาที่ธรรมดาซึ่งผู้ชมสามารถแยกแยะออกจากเนื้อหาที่สร้างโดยมนุษย์ได้อย่างง่ายดาย

ความท้าทายที่ใหญ่กว่าคือ แม้ว่าคุณจะกำหนดโทนเสียงที่เฉพาะเจาะจงหรือให้ทิศทางเชิงสร้างสรรค์แก่เครื่องมือ ChatGPT ก็มักจะลืมคำแนะนำ และมักจะกลับไปใช้ข้อมูลการฝึกฝนเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ไม่เป็นที่น่าพอใจ

ข้อจำกัดการใช้งาน

เหมือนที่เราคุยกันก่อนหน้านี้ วิธีเดียวที่จะได้ผลลัพธ์ที่ต้องการจาก ChatGPT คือการใช้คำสั่งซ้ำๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งแน่นอนว่าต้องใช้ข้อความมากขึ้นในแต่ละการสนทนา

อย่างไรก็ตาม ความท้าทายคือ แม้แต่ในแผนการชำระเงินของ ChatGPT คุณก็สามารถส่งข้อความได้เพียง 160 ข้อความทุกสามชั่วโมงเท่านั้น และนั่นคือในแผนที่แพงที่สุด

ขีดจำกัดการแชทเหล่านี้สามารถจัดการได้หากคุณเป็นผู้ใช้รายบุคคล แต่ถ้าคุณมีบัญชีทีมที่ใช้ร่วมกัน ขีดจำกัดนี้ อาจหมดอย่างรวดเร็ว หรือที่เรียกว่า ลาก่อนประสิทธิภาพการทำงาน.

หาก ChatGPT เป็นส่วนสำคัญในกระบวนการทำงานบนโซเชียลมีเดียของคุณ วิธีแก้ไขเดียวในตอนนี้คือการสร้างบัญชีหลายบัญชีโดยจำกัดจำนวนผู้ใช้ต่อบัญชี

อ่านเพิ่มเติม:15 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ ChatGPT

ClickUp AI สำหรับการตลาดโซเชียลมีเดีย

ClickUp Brainคือญาติของ ChatGPT ที่มีความสามารถและหลากหลายมากกว่า 🧠

ดังนั้น ในขณะที่มันเป็นเครื่องมือช่วยในการเขียนและสร้างสรรค์ไอเดียที่ยอดเยี่ยม (เช่นเดียวกับ ChatGPT) สำหรับนักการตลาดโซเชียลมีเดีย ClickUp Brain ยังสนับสนุนการทำงานของกระบวนการจัดการการตลาดของคุณอีกด้วย

นำบริบทมาสู่เนื้อหา

เช่นเดียวกับ ChatGPT, ClickUp Brain คือผู้ช่วยเขียน AI ที่สามารถสร้างเนื้อหาและไอเดียให้คุณได้ แต่มีความแตกต่างที่สำคัญ: ClickUp Brain เป็นปัญญาประดิษฐ์แต่มีบริบทมากกว่ามาก

ClickUp Brain ทำงานบนเครือข่ายประสาท (ดังนั้นจึงเรียกว่า "สมอง") ที่เชื่อมต่อโครงการ เอกสาร และงานของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว นั่นหมายความว่าทุกครั้งที่คุณใช้ ClickUp Brain ผลลัพธ์ที่ได้จะอิงจาก ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในโครงการและกระบวนการทำงานของคุณ

ตัวอย่างเช่น ด้วย AI Knowledge Manager ของ ClickUp Brain คุณสามารถรับคำตอบสำหรับคำถามที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร วิกิ บุคคล ผลิตภัณฑ์ หรืองานเฉพาะใน ClickUp หรือที่เชื่อมต่อกับ ClickUp ได้ ดังนั้น หากคุณต้องการแปลงบล็อกศูนย์ช่วยเหลือของคุณเกี่ยวกับ ClickUp ให้เป็นโพสต์แบบคาร์ูเซลสำหรับโซเชียลมีเดีย คุณจะต้องใช้เวลาเพียงเล็กน้อยในการตั้งค่าบริบทที่ถูกต้องสำหรับเครื่องมือ AI ในตัวเพื่อสร้างโพสต์

ในการทำสิ่งนี้กับ ChatGPT คุณจะต้องใช้เวลาครึ่งหนึ่งในการให้คำแนะนำที่ละเอียดมากกับเครื่องมือ

ทำให้งานซ้ำซากเป็นอัตโนมัติ

ClickUp Brain เป็นเครื่องมือสร้างเนื้อหาที่มีประโยชน์ แต่แตกต่างจาก ChatGPT ตรงที่ ClickUp Brain นำ AI มาสู่โครงการการตลาดและการจัดการงานของคุณ

ตัวอย่างเช่น ด้วย AI Project Manager ของ ClickUp คุณสามารถสร้างการอัปเดตสถานะและรายงานที่ถูกต้องสำหรับงานหรืองานย่อยใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการเฉพาะได้

คุณยังสามารถขอให้เครื่องมือดำเนินการเฉพาะเจาะจง (เช่น การเปลี่ยนสถานะงาน) สร้างแผนโครงการโดยละเอียด และแปลงเป็นเอกสารที่ทำงานร่วมกันได้ พร้อมทั้งดึงข้อมูลที่ถูกต้องและกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องในฟิลด์เอกสารโดยอัตโนมัติ

ClickUp Brain สามารถสร้างบันทึกการประชุม จัดตั้งการตอบกลับอย่างรวดเร็วที่เหมือนมนุษย์ สรุปประเด็นที่ต้องดำเนินการ และสร้างเทมเพลตสำหรับงานที่ทำซ้ำได้

คุณจะไม่ได้รับสิ่งเหล่านี้เลยจากผู้ช่วย AI สร้างสรรค์ของ ChatGPT

ทำงานโดยไม่มีขีดจำกัด

ต่างจาก ChatGPT, ClickUp Brain ไม่จำกัดจำนวนคำสั่งที่คุณสามารถป้อนได้ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถใช้วิธีการที่รอบคอบมากขึ้นในการป้อนคำสั่งและสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจซึ่งใกล้เคียงกับผลลัพธ์ที่คุณต้องการมากขึ้น

ClickUp สำหรับการจัดการการตลาด

ความกว้างของความสามารถของ AI ไม่ใช่ความแตกต่างเพียงอย่างเดียวระหว่าง ClickUp และ ChatGPT

เมื่อเจาะลึกลงไป ความแตกต่างที่แท้จริงจะปรากฏขึ้น กล่าวคือ ClickUp เป็นแพลตฟอร์มเชิงกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ในขณะที่ ChatGPT เป็นผู้ช่วย AI เชิงยุทธวิธี

กล่าวอีกนัยหนึ่ง หากคุณต้องการนักเขียนคำโฆษณาด้านการตลาดที่ยอดเยี่ยมหรือเพื่อนช่วยระดมความคิดสำหรับโพสต์บนโซเชียลมีเดีย ทั้ง ClickUp และ ChatGPT ก็สามารถทำงานได้ดีทั้งคู่

แต่ถ้าคุณต้องการแพลตฟอร์มการจัดการการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างมั่นคง (รวมถึงการจัดการโครงการโซเชียลมีเดีย) ที่มาพร้อมกับ AI สร้างสรรค์ในตัว ClickUp คือสิ่งที่คุณต้องการเพิ่มในชุดเทคโนโลยีของคุณ

นอกเหนือจากการจัดการสื่อสังคมออนไลน์แล้วClickUp สำหรับทีมการตลาดยังเพิ่มคุณค่ามากมายให้กับงานการตลาดประจำวันของคุณในหลายๆ ด้าน

การวางแผน

เทมเพลตปฏิทินเนื้อหา ClickUp
สร้างและจัดระเบียบปฏิทินเนื้อหาโซเชียลมีเดียอย่างละเอียดผ่านมุมมองปฏิทินของ ClickUp
  • สร้างปฏิทินรายละเอียด สำหรับแคมเปญการตลาดบนโซเชียลมีเดียของคุณผ่านมุมมองปฏิทินบน ClickUp กำหนดเวลาและมอบหมายงานได้เพียงไม่กี่คลิก
  • สร้างภาพแนวคิดการตลาดของคุณ และแผนงานในรูปแบบแผนผังงานด้วยClickUp Mind Maps เปลี่ยนแผนผังงานเป็นงานอัตโนมัติและปรับแต่งได้ตามต้องการ
  • ติดตามกิจกรรมการตลาดของคุณด้วยมุมมองต่างๆของ ClickUp— มุมมองรายการสำหรับภาพรวมรายละเอียดของงาน มุมมองกระดานสำหรับรายงานความคืบหน้าแบบ Kanban มุมมองกล่องสำหรับการจัดการขีดความสามารถ และอื่นๆ

ความร่วมมือ

คลิกอัพ ด็อกส์
ร่วมมือกันอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วย ClickUp Docs
  • สร้างเนื้อหาด้วย AI โดยอัตโนมัติ และแก้ไขร่างเนื้อหาการตลาดร่วมกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์ผ่านClickUp Docs เพิ่มความคิดเห็น มอบหมายและติดตามงาน สร้างหน้าย่อย และอื่นๆ อีกมากมาย
  • หยุดสลับเครื่องมือสื่อสารและ ทำงานร่วมกับทีมของคุณได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยฟีเจอร์Chat View ของ ClickUp แชร์ลิงก์และสื่อมัลติมีเดียในแชท และติดแท็กความคิดเห็นในแชทไปยังสมาชิกทีมเฉพาะได้

รายงาน

  • ตั้งและแชร์ เป้าหมายของทีมและบุคคล ด้วยClickUp Goalsเพื่อความโปร่งใสและความรับผิดชอบ
  • ให้ทุกคนทำงานสอดคล้องและเดินหน้าไปในทิศทางเดียวกันด้วยแดชบอร์ด ClickUpที่ แสดงผลลัพธ์ของแคมเปญ และความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายของทีม

เทมเพลต

ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติที่หลากหลายของ ClickUp ไม่ใช่เพียงวิธีเดียวที่แพลตฟอร์มนี้ช่วยประหยัดเวลาให้คุณ—คุณยังสามารถประหยัดเวลาอันมีค่าได้อีกมากผ่านคลังเทมเพลตขนาดใหญ่ของเราสำหรับงานเฉพาะและกระบวนการทำงานของโครงการต่างๆ

ด้านล่างนี้คือเทมเพลตที่นักการตลาดโซเชียลมีเดียสามารถใช้เริ่มต้นบน ClickUp ได้

เทมเพลตโซเชียลมีเดีย ClickUp

เทมเพลตโซเชียลมีเดีย ClickUp
เสริมสร้างกลยุทธ์โซเชียลมีเดียของคุณด้วยเทมเพลตโซเชียลมีเดียจาก ClickUp

เทมเพลตโซเชียลมีเดียของ ClickUpช่วยให้คุณมองเห็นกลยุทธ์โซเชียลมีเดียของคุณในรูปแบบบล็อกที่จัดระเบียบอย่างเป็นระบบ แต่ละบล็อกจะแสดงรายละเอียดของแต่ละโพสต์อย่างครบถ้วน รวมถึงผู้รับผิดชอบงาน วันที่เผยแพร่ แพลตฟอร์มที่จะโพสต์ ลิงก์ไปยังร่างเนื้อหา แฮชแท็กที่จะใช้ และข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็น

หากต้องการวิธีแสดงข้อมูลนี้ในรูปแบบที่แตกต่างออกไป คุณสามารถใช้แม่แบบโพสต์โซเชียลมีเดียของ ClickUp ได้เช่นกัน

เทมเพลตเวิร์กโฟลว์กลยุทธ์โซเชียลมีเดียของ ClickUpยังมอบจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมให้คุณในการพัฒนาและจัดระเบียบแคมเปญโซเชียลมีเดียของคุณ

โบนัส:18 แม่แบบโซเชียลมีเดียฟรีที่ดีที่สุดสำหรับโพสต์ แคมเปญ และเนื้อหา

การผสานรวม

ClickUp เป็นแพลตฟอร์มที่มีความยืดหยุ่นสูงและรองรับการเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ รวมถึง CRM, ระบบช่วยเหลือ, เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพและการทำงานร่วมกัน, ฐานข้อมูล และอื่นๆ อีกมากมาย

ต้องการมอบหมายงานโซเชียลมีเดียบน ClickUp ผ่านข้อความ Slack ใช่ไหม? คุณสามารถทำได้! ต้องการนำร่างเนื้อหาจาก Google Drive ไปยัง ClickUp หรือไม่? ง่ายมาก มีไฟล์ออกแบบ Figma หรือไวท์บอร์ด Miro ที่คุณต้องการรวมไว้ในบรีฟงานเขียนหรือไม่? นำเข้าได้เลย ต้องการช่วยให้ทีมเขียนของคุณใช้ไวยากรณ์อย่างสม่ำเสมอหรือไม่? ซิงค์ ClickUp กับ Grammarly ได้เลย

มีสิ่งมากมายที่คุณสามารถทำได้ด้วยตัวเชื่อมต่อแอปที่หลากหลายของ ClickUp แต่ไม่ใช่กรณีเดียวกันกับ ChatGPT ซึ่งส่วนใหญ่สามารถใช้เป็น AI ผู้ช่วยแบบสแตนด์อโลนได้ มันสามารถผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ผ่าน API ได้ แต่กระบวนการนั้นซับซ้อนและอาจมีค่าใช้จ่ายสูง

คุณเป็นสมอง ให้ AI เป็นกำลัง

การตลาดที่ดีคือการคิดที่ดี

ในขณะที่เครื่องมือ AI สำหรับโซเชียลมีเดียที่ดีที่สุดบางตัวเช่น ChatGPT เป็นเครื่องมือที่ทำงานได้ดี พวกมันไม่ได้คิดได้ดี ในฐานะนักการตลาด เราบางครั้งลืมเรื่องนี้และคิดว่า AI แบบสร้างเนื้อหา (Generative AI) มีบริบทและความสามารถในการสร้างสรรค์เท่ากับที่เราทำ มันไม่ใช่

ไม่ว่าคุณจะใช้เครื่องมือ AI ในการสร้างคำบรรยายสำหรับโซเชียลมีเดียหรือเพื่อคิดไอเดียสำหรับแคมเปญตามหัวข้อ อย่าลืมคิดว่ามันเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังซึ่งช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การควบคุมความคิดสร้างสรรค์ต้องอยู่ในมือของคุณเสมอ

นอกจากนี้ อย่าลืมว่าประสิทธิภาพของกระบวนการที่แท้จริงไม่ได้มาจากการลดเวลาในการผลิตเนื้อหาของคุณจากสองชั่วโมงเหลือสองนาทีเท่านั้น (แม้ว่านั่นจะช่วยได้)—แต่มันยังมาจากการที่ AI สนับสนุนกระบวนการทำงานอื่นๆ ในวันทำงานของคุณและช่วยแบ่งเบาภาระงานของคุณด้วย

นั่นคือสิ่งที่เครื่องมืออย่าง ClickUp ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำลองใช้ ClickUp ฟรี และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณในแต่ละวัน!