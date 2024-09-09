วิธีใช้ [และไม่ควรใช้] ChatGPT สำหรับโซเชียลมีเดีย

การเป็นผู้จัดการสื่อสังคมออนไลน์เป็นงานที่หนัก
ไม่เพียงแต่คุณต้องวางแผนและดำเนินการปฏิทินโพสต์โซเชียลมีเดียทั้งหมดให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การตลาดของคุณ (ซึ่งแทบจะไม่เคยหยุดนิ่ง) แต่คุณยังต้องคอยตื่นตัวอยู่เสมอ ติดตามหัวข้อและเทรนด์ต่างๆ ที่สามารถยกระดับการมีตัวตนบนโซเชียลมีเดียของคุณได้
เพิ่มการประสานงานอย่างต่อเนื่องกับทีมคอนเทนต์, ทีมออกแบบ, และแม้กระทั่งทีมผลิตภัณฑ์เข้าไปด้วย แล้วคุณก็จะได้เห็นวันทำงานที่คุณแทบไม่มีเวลาหาอาหารกลางวันเลย
โชคดีที่คุณสามารถใช้ ChatGPT สำหรับโซเชียลมีเดียเพื่อทำให้งานวางแผนและกระบวนการดำเนินงานของคุณง่ายขึ้น 🤖
วิธีใช้ ChatGPT สำหรับโซเชียลมีเดีย
มี หกวิธีที่คุณสามารถใช้ ChatGPT สำหรับการตลาดบนโซเชียลมีเดีย: การระดมความคิด, การสร้างปฏิทินโซเชียลมีเดีย, การสร้างบรีฟ, การสร้างโพสต์โซเชียลมีเดีย, การนำกลับมาใช้ใหม่, และการสร้างภาพ.
1. การคิดค้น
คุณเพิ่งใช้เซลล์สมองสุดท้ายไปกับการวางแผนปฏิทินสังคมของคุณ และ CMO ของคุณก็ขอให้คุณ "เข้าถึง" เทรนด์ที่กำลังเป็นที่นิยม คุณถึงกับตันทางความคิดและคิดไอเดียที่โดนปฏิเสธเร็วกว่าที่คุณจะพูดคำว่า "ไวรัล"
นี่คือจุดที่ ChatGPT สามารถกลายเป็นกระดานเสียงที่ยอดเยี่ยมและช่วยคุณสร้างไอเดีย (โดยเฉพาะเมื่อได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลเชิงลึกจากเครื่องมือฟังเสียงสังคม)
ด้วยบริบทที่เหมาะสมและเมล็ดพันธุ์ของไอเดีย ChatGPT สามารถพาคุณไปในทิศทางที่ถูกต้องได้ภายในไม่กี่วินาที และยังสามารถสร้างคำบรรยายสำหรับโซเชียลมีเดียและไอเดียโพสต์ได้อีกด้วย
ตัวอย่าง: สมมติว่าคุณต้องการสร้างโพสต์บน LinkedIn หรือ Facebook โดยใช้เทมเพลตมีมที่กำลังเป็นที่นิยม
คุณสามารถให้ ChatGPT ใช้เทมเพลต เพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ และขอให้เครื่องมือนี้เสนอตัวเลือกเนื้อหาที่เชื่อมโยงกับประโยชน์หลักหรือความท้าทายเฉพาะของกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณนำเสนอ
ขอให้มันสร้างแฮชแท็กที่กระชับ ตั้งค่าผลลัพธ์ใน Google Doc แก้ไขเนื้อหาให้ตรงกับความคาดหวังของคุณ แล้วคุณก็พร้อมใช้งานได้เลย!
💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้เอกสารและรูปภาพเพื่อช่วยให้ ChatGPT คิดค้นไอเดียเนื้อหาได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการดึงไอเดียเนื้อหาสำหรับโซเชียลมีเดียจากเอกสารไวท์เปเปอร์ที่บริษัทของคุณเพิ่งเผยแพร่ ให้อัปโหลดไฟล์ PDF ให้ ChatGPT วิเคราะห์ จากนั้นขอให้มันเสนอหัวข้อที่เกี่ยวข้องออกมา เพียงเท่านี้ คุณก็จะได้ไอเดียมากมายไม่จำกัด
2. ปฏิทิน
เมื่อได้รับบริบทและรายละเอียดที่ถูกต้อง ChatGPT สามารถ สร้างปฏิทินโซเชียลมีเดียที่ครอบคลุมอย่างละเอียด ให้กับคุณได้อย่างรวดเร็ว
ตัวอย่าง: สมมติว่าบริษัท SaaS ของคุณเพิ่งเปิดตัวฟีเจอร์ผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร คุณได้รับมอบหมายให้สร้างปฏิทินเนื้อหาและกลยุทธ์การโปรโมตหลายแพลตฟอร์มสำหรับโซเชียลมีเดีย นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ ChatGPT เพื่อสร้างปฏิทินแคมเปญ
- ก่อนอื่น ตัดสินใจเกี่ยวกับทิศทางและธีมของแคมเปญทั่วไป มีแนวคิดพื้นฐานที่คุณต้องการให้ทุกโพสต์ในแคมเปญยึดถือหรือไม่?
- จากนั้น ให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ ChatGPT ซึ่งรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับ: ฟีเจอร์ใหม่ที่กำลังจะเปิดตัว, วัตถุประสงค์ทางสื่อสังคมออนไลน์, และกลุ่มเป้าหมายของคุณ ธีมของแคมเปญและช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ที่คุณต้องการสำรวจ จำนวนโพสต์ต่อแพลตฟอร์มและรูปแบบที่ต้องการสำรวจ ระยะเวลาของแคมเปญโดยรวมและจังหวะการโพสต์
- คุณสมบัติใหม่ที่กำลังจะเปิดตัว, วัตถุประสงค์ของสื่อสังคมออนไลน์, และกลุ่มเป้าหมายของคุณ
- ธีมของแคมเปญและช่องทางโซเชียลมีเดียที่คุณต้องการสำรวจ
- จำนวนโพสต์ต่อแพลตฟอร์มและรูปแบบที่จะสำรวจ
- ระยะเวลาของแคมเปญโดยรวมและจังหวะการโพสต์
- จากนั้น ให้ ChatGPT อ้างอิงคำแนะนำของคุณและจัดทำปฏิทินพร้อมหัวข้อที่เป็นไปได้ คุณสามารถขอให้แสดงผลลัพธ์ในรูปแบบตารางหรือหัวข้อย่อยได้
- สุดท้าย ให้เครื่องมือปรับแต่งปฏิทินของคุณตามข้อกำหนดของคุณ และคุณก็พร้อมแล้ว!
- คุณสมบัติใหม่ที่กำลังจะเปิดตัว, วัตถุประสงค์ของสื่อสังคมออนไลน์, และกลุ่มเป้าหมายของคุณ
- ธีมของแคมเปญและช่องทางโซเชียลมีเดียที่คุณต้องการสำรวจ
- จำนวนโพสต์ต่อแพลตฟอร์มและรูปแบบที่จะสำรวจ
- ระยะเวลาของแคมเปญโดยรวมและจังหวะการโพสต์
💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ก่อนที่คุณจะใช้ ChatGPT ในการสร้างปฏิทินโซเชียลมีเดีย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้กำหนดคอลัมน์ต่างๆ ที่จำเป็นต้องกรอกในตัวติดตามเนื้อหาของคุณแล้ว จากนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าปฏิทินสุดท้ายที่สร้างโดย ChatGPT ตรงกับคอลัมน์ที่คุณกำหนดไว้ จะช่วยประหยัดเวลาในการจัดรูปแบบและความยุ่งยากได้มาก
หากคุณต้องการเทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับปฏิทินโซเชียลมีเดียของคุณเทมเพลตตารางเวลาการโพสต์โซเชียลมีเดียของ ClickUpคือสิ่งที่คุณต้องการพอดี
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถสร้างตารางการโพสต์ของคุณบน ClickUp และทำงานร่วมกับทีมของคุณเพื่อระดมความคิดและเติมปฏิทินด้วยไอเดียใหม่ๆ
คุณสามารถใช้มุมมองรายการสิ่งที่ต้องทำรายสัปดาห์เพื่อรักษาความก้าวหน้าและสร้างและมอบหมายงานที่สามารถจัดประเภทตามขั้นตอนความคืบหน้าต่างๆ ได้ คุณจะต้องชื่นชอบมุมมองตามแพลตฟอร์มที่จัดระเบียบโพสต์โดยอัตโนมัติตามแพลตฟอร์ม
คุณยังสามารถพิจารณาเทมเพลตปฏิทินเนื้อหาโซเชียลมีเดียที่มีประโยชน์อื่น ๆ ได้อีกด้วย รวมถึงปฏิทินสำหรับการทดสอบ A/B ที่คุณอาจดำเนินการในแคมเปญต่าง ๆ หรือเทมเพลตบรรณาธิการสำหรับโพสต์โซเชียลเพื่อทำให้กระบวนการสร้างเนื้อหาโซเชียลมีเดียของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
3. สรุป
ChatGPT สามารถสร้างข้อความโฆษณาที่ทรงพลังและบรีฟงานสร้างสรรค์ได้อย่างรวดเร็ว
มีวิธีการสร้างข้อความแบบสั้นสองวิธีที่คุณสามารถใช้ได้เมื่อทำงานกับ ChatGPT
- หากคุณทราบแล้วว่าอะไรที่ต้องใส่ในเอกสารสรุปงานของคุณ ให้กำหนดพารามิเตอร์ที่ต้องการในคำแนะนำของคุณ ขอให้ ChatGPT กรอกข้อมูลในช่องเหล่านั้น และทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น
- หากคุณไม่ทราบว่าควรใส่อะไรในบรีฟให้เลือกเทมเพลตบรีฟครีเอทีฟที่ดีและขอให้ChatGPT ช่วยขยายรายละเอียดความต้องการของคุณ หากคุณใช้วิธีนี้ เป็นความคิดที่ดีที่จะให้ ChatGPT ทำหน้าที่เป็นนักเขียนคำโฆษณาหรือนักออกแบบของคุณ และถามคำถามที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถเสริมความแข็งแกร่งให้กับบรีฟของคุณได้
4. การเขียนข้อความโฆษณา
การเขียนคำโฆษณาด้วยเครื่องมือ AIอย่างเช่น ChatGPT อาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย
แน่นอน AI ช่วยคุณผลิตเนื้อหาได้เร็วกว่ามนุษย์อย่างมหาศาล แต่ในขณะเดียวกัน มันมีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ที่จำกัดมาก ซึ่งทำให้ผลลัพธ์ที่ได้ดูเป็นแบบหุ่นยนต์และผู้ชมสามารถรับรู้ได้ตั้งแต่ไกล ("ในภูมิทัศน์การแข่งขันนี้...")
วิธีที่ดีที่สุดในการสร้างเนื้อหาที่สร้างโดย AI ที่ไม่ฟังดูเหมือนเขียนโดยบอท? ใช้แนวทาง "ไซบอร์ก" ในการเขียนคำโฆษณา กล่าวคือ ให้ ChatGPT ทำหน้าที่หนักในขณะที่คุณคิด ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแบ่งงานเขียนคำโฆษณาของคุณออกเป็นสามขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1: ให้ข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้น
นี่คือที่ที่คุณสร้างบรีฟหลัก แยกออกเป็นบรีฟย่อย และใช้บรีฟย่อยแต่ละอันเป็นชุดของคำแนะนำที่ต่อเนื่องกันสำหรับ ChatGPT
ในขั้นตอนนี้ของกระบวนการเขียนคัดลอก ChatGPT คาดว่าจะสามารถจับเสียงและสาระของแบรนด์ได้อย่างถูกต้อง แต่ผลลัพธ์ที่ออกมาอาจยังมีบางส่วนที่ให้ความรู้สึกเหมือนเขียนโดยบอท
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: กำลังประสบปัญหาในการปรับโทนเสียงให้เหมาะสมกับข้อความบนโซเชียลมีเดียอยู่หรือไม่? เพียงขอให้ ChatGPT ใช้โทนเสียงที่ "เป็นกันเองและสนุกสนาน" สำหรับเนื้อหาเชิงให้ความรู้ หรือใช้ "โทนเสียงที่เป็นกันเอง มั่นใจ และมีจุดยืนชัดเจน" สำหรับเนื้อหาที่เผยแพร่จากบัญชีส่วนตัว นอกจากนี้ คุณยังสามารถทำให้โครงสร้างประโยคง่ายขึ้นได้โดยการกำหนดระดับการอ่านให้เหมาะสมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 8
ขั้นตอนที่ 2: แก้ไขเนื้อหาด้วยความช่วยเหลือจาก AI
มีเพียงประมาณ 30-50% ของเนื้อหาที่สร้างโดย GPT จากขั้นตอนก่อนหน้าที่จะสามารถใช้งานได้จริง ตอนนี้ถึงเวลาคัดกรององค์ประกอบเนื้อหาที่ดูไม่เป็นธรรมชาติหรือไม่ได้เขียนโดยมนุษย์ออกไป
- ประโยคที่ไร้สาระซึ่งไม่ได้เพิ่มคุณค่าที่แท้จริงให้กับผู้อ่าน
- คำ, วลี, คำศัพท์เฉพาะ, และเครื่องหมายวรรคตอนที่ซ้ำกัน
- การเปรียบเทียบหรืออุปมาอุปไมยที่ไม่จำเป็นหรือไม่ถูกต้อง
- การใช้สัญลักษณ์อิโมจิมากเกินไปหรือไม่จำเป็น
- ไม่ปฏิบัติตามแนวทางของแบรนด์
- การขาดอารมณ์ขันหรือความละเอียดอ่อนในข้อความ
ขั้นตอนที่ 3: แก้ไขเนื้อหาด้วยตนเอง
หลังจากขั้นตอนก่อนหน้านี้ คุณจะพบว่าประมาณ 50-70% ของเนื้อหาที่สร้างโดย GPT สามารถใช้งานได้ เพื่อให้ได้ถึง 100% คุณจำเป็นต้องแก้ไขจุดสำคัญด้วยตัวเอง ซึ่ง ChatGPT ไม่สามารถจัดการได้
- การปรับปรุงโทน (เช่น การเพิ่มอารมณ์ขันให้กับเนื้อหาของคุณ)
- การจัดโครงสร้างข้อความใหม่เพื่อปรับปรุงการไหลของเนื้อหาอย่างมีเหตุผล
- การเพิ่มอุปมาอุปไมยและอุปมาอุปมัยที่เป็นประโยชน์
- การเพิ่มคำศัพท์ทางเทคนิคที่กลุ่มเป้าหมายของคุณสามารถเข้าใจได้
- การตัดเนื้อหาที่ไม่มีประโยชน์ออกทั้งหมด
- ย่อส่วนเพื่อให้ตรงกับขีดจำกัดตัวอักษรของแพลตฟอร์ม
อ่านเพิ่มเติม:คู่มือการใช้ AI ในการตลาดเนื้อหา
5. การนำเนื้อหา กลับมาใช้ใหม่
การนำเนื้อหาไปใช้ใหม่มีแนวโน้มที่จะเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์โซเชียลมีเดียของคุณ และนี่เป็นการตัดสินใจที่ชาญฉลาด—คุณต้องการใช้ประโยชน์จากเนื้อหาทุกชิ้นที่คุณสร้างให้คุ้มค่าที่สุด ChatGPT สามารถช่วยคุณได้ในเรื่องนี้
มีสามวิธีที่คุณสามารถขอให้ ChatGPT แก้ไขเนื้อหาของคุณใหม่
- แชร์ลิงก์ไปยังเนื้อหาที่เผยแพร่แล้ว
- อัปโหลดเนื้อหาในรูปแบบ PDF และขอให้ ChatGPT สแกนเนื้อหา
- ใช้ Ctrl C + V แบบเก่าๆ (หรือ Cmd C + V ถ้าคุณใช้ Mac) แล้วนำไปใช้ใหม่ได้เลย
ก่อนที่คุณจะแชร์เนื้อหาที่ต้องการให้แก้ไขใหม่ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ ChatGPT ในแง่ของแพลตฟอร์ม กลุ่มเป้าหมาย รูปแบบเนื้อหา น้ำเสียง และข้อจำกัดด้านจำนวนอักขระที่เกี่ยวข้อง
6. รูปภาพ
คุณรู้หรือไม่ว่า ChatGPT สามารถสร้างภาพและงานสร้างสรรค์ให้คุณได้? ไม่จำเป็นต้องเข้าไปที่โต๊ะทำงานของนักออกแบบหรือส่งข้อความหาพวกเขาทุกครั้งที่คุณต้องการงานสร้างสรรค์สำหรับโพสต์บนโซเชียลมีเดีย
แต่มีข้อควรระวังอยู่: ณ จุดนี้ ChatGPT และเครื่องมือ AI สร้างสรรค์ที่คล้ายกันยังคงประสบปัญหาในการสร้างเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ที่เป็นข้อความ—จนถึงขั้นที่ข้อความภายในเนื้อหาไม่สามารถอ่านได้เลย
ดังนั้น หากคุณใช้ ChatGPT เพื่อสร้างภาพสำหรับโซเชียลมีเดีย ให้ยึดติดกับคำสั่งที่เน้นเฉพาะภาพที่ไม่มีข้อความเท่านั้น มีสองวิธีที่คุณสามารถทำได้
คำแนะนำสำหรับภาพ
ต้องการสร้างภาพจากศูนย์หรือไม่?คุณสามารถเลือกคำอธิบายภาพที่ต้องการ ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับสไตล์ของภาพ และสร้างภาพได้ในไม่กี่วินาที
ภาพอ้างอิง
มีภาพที่คุณต้องการแปลงเป็นสไตล์ศิลปะเฉพาะหรือไม่? คุณสามารถแชร์ภาพอ้างอิงนั้นกับ ChatGPT กำหนดผลลัพธ์ที่ต้องการ และปรับแต่งคำแนะนำของคุณเพื่อรับรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ทุกภาพที่คุณสร้างด้วย ChatGPT สามารถปรับให้สอดคล้องกับแนวทางแบรนด์ของคุณได้ คุณสามารถกำหนดรหัสสีหกหลักของแบรนด์ แบ่งออกเป็นสีหลัก สีรอง และสีเสริม จากนั้นขอให้ GPT สร้างภาพที่เกี่ยวข้องในสีของแบรนด์ที่คุณระบุ
เคล็ดลับการใช้ ChatGPT สำหรับโซเชียลมีเดีย
เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจาก ChatGPT สำหรับการสร้างไอเดียและเนื้อหาบนโซเชียลมีเดีย ให้ทำดังนี้: แบ่งคำสั่งออกเป็นส่วนย่อย ๆ สร้าง GPT ที่ปรับแต่งเอง สร้างคลังคำสั่งที่สามารถแชร์ได้ และแบ่งปันตัวอย่าง
ใช้แนวทางกระตุ้นซ้ำ
นี่คือข้อผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยง: การให้ LLM แบบใดก็ตามได้รับข้อมูลทั้งหมดในคราวเดียว
เครื่องมืออย่าง ChatGPT ไม่ทำงานได้ดีกับการให้ข้อมูลจำนวนมากในคราวเดียว และมีแนวโน้มที่จะลืมคำสั่งที่ได้รับ นั่นหมายความว่าคุณต้องเสียเวลาเพิ่มเติมในการให้ความคิดเห็นติดตามผล เริ่มกระบวนการใหม่ทั้งหมด หรือแย่กว่านั้น—ต้องทำการเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่ด้วยตัวเอง
แนวคิดที่ดีกว่า? แบ่งงานของคุณออกเป็นส่วนย่อยๆ และใช้วิธีการทำงานแบบวนซ้ำเพื่อสร้างผลลัพธ์ตามที่ต้องการ
ตัวอย่าง: สมมติว่าคุณต้องการข้อความที่ยอดเยี่ยมสำหรับแคมเปญ LinkedIn แบบคารูเซล แทนที่จะให้ ChatGPT รับคำสั่งทั้งหมดพร้อมกัน ให้คุณให้บริบทเพิ่มเติมแก่เครื่องมือ เริ่มต้นด้วยโครงร่าง (wireframe) และจากนั้นให้คำแนะนำ (prompt) สองสามข้อสำหรับแต่ละสไลด์ของคารูเซล
วิธีการกระตุ้นแบบวนซ้ำจะใช้ข้อความมากกว่าต่อการสนทนาหนึ่งครั้ง ซึ่งหมายความว่าคุณจะถึงขีดจำกัดการสนทนาได้เร็วกว่า (จะอธิบายเพิ่มเติมในภายหลัง) แต่วิธีนี้ดีกว่ามากเมื่อเทียบกับการทำงานกับผลลัพธ์ที่ธรรมดาซึ่งคุณจะต้องปรับแต่งหรือทำใหม่ด้วยตัวเอง
ตั้งค่า GPT ที่ปรับแต่งได้สำหรับเป้าหมายเฉพาะ
ในแผนชำระเงินของ ChatGPT คุณสามารถ ตั้งค่า GPT ที่เฉพาะเจาะจงตามเป้าหมาย ได้ กล่าวคือ คุณสามารถกำหนดคำแนะนำเฉพาะของคุณเองหรือใช้แม่แบบ GPT ของ OpenAI ได้
แนวคิดในการสร้าง GPT ของคุณเองคือเพื่อลดเวลาในการสอน คุณไม่จำเป็นต้องกำหนดโทนและกลุ่มเป้าหมายใหม่ทุกครั้งในการสนทนา หรือแชร์ข้อมูลอ้างอิงสำคัญซ้ำๆ ทุกครั้งที่ต้องการเนื้อหาสำหรับโซเชียลมีเดีย
เพื่อสร้างหรือใช้ GPT แบบกำหนดเองบน ChatGPT ให้คลิกที่แท็บ 'สำรวจ GPT' บนแถบด้านข้างของเครื่องมือ กดปุ่ม 'สร้าง' หรือค้นหาเทมเพลต GPT ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และเริ่มต้นใช้งาน
สร้างคลังข้อมูลสำหรับข้อความเริ่มต้น
ChatGPT เป็นตัวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างแน่นอน
แต่เคล็ดลับในการเพิ่มประสิทธิภาพที่แท้จริงคือการแบ่งปันความรู้ นั่นคือ "เฮ้ คำสั่งนี้ได้ผลดีมากสำหรับเนื้อหาหรือหัวข้อประเภทนี้โดยเฉพาะ คุณควรลองดูนะ!"
เป็นความคิดที่ดีที่จะ สร้างคลังข้อมูลคำสั่ง ChatGPT ที่มั่นคง (แต่มีการจัดการที่ดี) ที่คุณสามารถแชร์ กับทีมของคุณ วิธีที่เร็วที่สุดในการทำเช่นนี้คือการใช้สเปรดชีต แต่วิธีที่จัดการได้และปรับแต่งได้มากกว่าคือการใช้มุมมองตารางใน ClickUp
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: เมื่อสร้างคลังข้อมูลคำสั่ง (prompt repository) ให้แน่ใจว่าคุณได้ตั้งค่ามาตรการควบคุมไว้แล้ว นั่นหมายถึงการควบคุมอย่างเข้มงวดว่าใครสามารถเพิ่มและดูคำสั่งได้ ใครสามารถแชร์คลังข้อมูลกับผู้อื่นได้ คุณภาพของผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งเฉพาะ เป็นต้น ด้วยสิทธิ์การเข้าถึงแบบกำหนดเองในClickUp Docs คุณสามารถทำได้ง่ายดาย!
ตั้งบริบทให้ดีขึ้นด้วยตัวอย่าง
ผู้สร้างเนื้อหาทุกคนที่ทำงานตามบรีฟจะได้รับประโยชน์จากตัวอย่างที่ดีเสมอ ซึ่งรวมถึงเครื่องมือ AI สร้างสรรค์อย่าง ChatGPT ด้วยเช่นกัน
หนึ่งในด้านที่เครื่องมือ AI ยังคงประสบปัญหาคือการเลียนแบบเสียงหรือโทนของแบรนด์คุณสำหรับเนื้อหาบนโซเชียลมีเดีย ด้วยความสามารถของ ChatGPT ในการสแกนเว็บ สิ่งนี้สามารถแก้ไขได้อย่างง่ายดายแล้ว
ตัวอย่าง: สมมติว่าคุณใช้โทนการสื่อสารที่เป็นกันเองแต่มีความน่าเชื่อถือสำหรับเนื้อหาการตลาดผลิตภัณฑ์ใดๆ อย่างไรก็ตาม คุณกำลังประสบปัญหาในการทำให้ ChatGPT เข้าใจสิ่งนี้ วิธีแก้ไขที่ง่ายที่สุดคือ ให้ ChatGPT ลิงก์ไปยังเนื้อหาที่มีโทนเสียงที่คุณต้องการเลียนแบบ แล้วปล่อยให้มันสร้างร่างแรกขึ้นมา
หากเครื่องมือไม่สามารถสแกนลิงก์เฉพาะได้ คุณสามารถคัดลอกและวางย่อหน้าหรือประโยคเฉพาะเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงได้ (แต่ต้องแน่ใจว่าคุณไม่ได้คัดลอกผลงานของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต)
ข้อจำกัดของการใช้ ChatGPT สำหรับสื่อสังคมออนไลน์
ChatGPT สามารถช่วยยกระดับการเล่นโซเชียลมีเดียของคุณได้อย่างแน่นอน แต่ถึงแม้จะมีประโยชน์มากมาย เครื่องมือนี้ก็มีข้อบกพร่องที่สำคัญอยู่บ้าง
ประการหนึ่ง มันสามารถสร้างข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและแม้กระทั่งลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้องได้ นอกจากนี้ มันยังอาจประสบปัญหาในการตอบสนองอย่างสร้างสรรค์
ChatGPT ยังมีขีดจำกัดที่เข้มงวดเกี่ยวกับจำนวนการสนทนาที่คุณสามารถทำได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด หากคุณต้องการขีดจำกัดการสนทนาที่สูงขึ้น คุณจะต้องจ่ายเงินเพิ่ม
ข้อเท็จจริงที่ไม่ถูกต้อง
ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเป็นปัญหาของ ChatGPT ตั้งแต่วันแรก OpenAI ถึงกับเพิ่มข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ (อยู่ด้านล่างทุกการสนทนา) เพื่อเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับ ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในผลลัพธ์
เมื่อคุณไม่สามารถไว้วางใจแหล่งข้อมูลในเรื่องความถูกต้องของข้อเท็จจริงได้ คุณกำลังเผชิญกับการเสียเวลาอย่างมหาศาล เวลาที่คุณต้องใช้ในการตรวจสอบผลลัพธ์จาก ChatGPT นั้นมากเกินกว่าจุดประสงค์หลักของการใช้เครื่องมือนี้ นั่นคือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
ในตอนนี้ ควรหลีกเลี่ยงการใช้ ChatGPT ในการสร้างเนื้อหาโซเชียลมีเดียที่เน้นความถูกต้องของข้อมูลเป็นหลัก หากคุณจำเป็นต้องใช้เครื่องมือนี้ในการสร้างเนื้อหาที่ถูกต้อง ให้ขอให้ ChatGPT ให้แหล่งที่มาสำหรับข้อมูลและข้อเท็จจริงทุกจุดที่รวมอยู่ในผลลัพธ์
การตอบสนองด้วยหุ่นยนต์
ปัจจุบัน โมเดล ChatGPT ยังไม่สามารถสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เครื่องมือ ไม่สามารถเข้าใจความละเอียดอ่อนทางความคิดสร้างสรรค์และผู้ชม ได้เหมือนมนุษย์ ดังนั้นผลลัพธ์เริ่มต้นจึงเป็นคำตอบที่ขาดแรงบันดาลใจและฟังดูเป็นหุ่นยนต์ ผลลัพธ์ที่ได้คือเนื้อหาที่ธรรมดาซึ่งผู้ชมสามารถแยกแยะออกจากเนื้อหาที่สร้างโดยมนุษย์ได้อย่างง่ายดาย
ความท้าทายที่ใหญ่กว่าคือ แม้ว่าคุณจะกำหนดโทนเสียงที่เฉพาะเจาะจงหรือให้ทิศทางเชิงสร้างสรรค์แก่เครื่องมือ ChatGPT ก็มักจะลืมคำแนะนำ และมักจะกลับไปใช้ข้อมูลการฝึกฝนเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ไม่เป็นที่น่าพอใจ
ข้อจำกัดการใช้งาน
เหมือนที่เราคุยกันก่อนหน้านี้ วิธีเดียวที่จะได้ผลลัพธ์ที่ต้องการจาก ChatGPT คือการใช้คำสั่งซ้ำๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งแน่นอนว่าต้องใช้ข้อความมากขึ้นในแต่ละการสนทนา
อย่างไรก็ตาม ความท้าทายคือ แม้แต่ในแผนการชำระเงินของ ChatGPT คุณก็สามารถส่งข้อความได้เพียง 160 ข้อความทุกสามชั่วโมงเท่านั้น และนั่นคือในแผนที่แพงที่สุด
ขีดจำกัดการแชทเหล่านี้สามารถจัดการได้หากคุณเป็นผู้ใช้รายบุคคล แต่ถ้าคุณมีบัญชีทีมที่ใช้ร่วมกัน ขีดจำกัดนี้ อาจหมดอย่างรวดเร็ว หรือที่เรียกว่า ลาก่อนประสิทธิภาพการทำงาน.
หาก ChatGPT เป็นส่วนสำคัญในกระบวนการทำงานบนโซเชียลมีเดียของคุณ วิธีแก้ไขเดียวในตอนนี้คือการสร้างบัญชีหลายบัญชีโดยจำกัดจำนวนผู้ใช้ต่อบัญชี
อ่านเพิ่มเติม:15 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ ChatGPT
ClickUp AI สำหรับการตลาดโซเชียลมีเดีย
ClickUp Brainคือญาติของ ChatGPT ที่มีความสามารถและหลากหลายมากกว่า 🧠
ดังนั้น ในขณะที่มันเป็นเครื่องมือช่วยในการเขียนและสร้างสรรค์ไอเดียที่ยอดเยี่ยม (เช่นเดียวกับ ChatGPT) สำหรับนักการตลาดโซเชียลมีเดีย ClickUp Brain ยังสนับสนุนการทำงานของกระบวนการจัดการการตลาดของคุณอีกด้วย
นำบริบทมาสู่เนื้อหา
เช่นเดียวกับ ChatGPT, ClickUp Brain คือผู้ช่วยเขียน AI ที่สามารถสร้างเนื้อหาและไอเดียให้คุณได้ แต่มีความแตกต่างที่สำคัญ: ClickUp Brain เป็นปัญญาประดิษฐ์แต่มีบริบทมากกว่ามาก
ClickUp Brain ทำงานบนเครือข่ายประสาท (ดังนั้นจึงเรียกว่า "สมอง") ที่เชื่อมต่อโครงการ เอกสาร และงานของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว นั่นหมายความว่าทุกครั้งที่คุณใช้ ClickUp Brain ผลลัพธ์ที่ได้จะอิงจาก ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในโครงการและกระบวนการทำงานของคุณ
ตัวอย่างเช่น ด้วย AI Knowledge Manager ของ ClickUp Brain คุณสามารถรับคำตอบสำหรับคำถามที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร วิกิ บุคคล ผลิตภัณฑ์ หรืองานเฉพาะใน ClickUp หรือที่เชื่อมต่อกับ ClickUp ได้ ดังนั้น หากคุณต้องการแปลงบล็อกศูนย์ช่วยเหลือของคุณเกี่ยวกับ ClickUp ให้เป็นโพสต์แบบคาร์ูเซลสำหรับโซเชียลมีเดีย คุณจะต้องใช้เวลาเพียงเล็กน้อยในการตั้งค่าบริบทที่ถูกต้องสำหรับเครื่องมือ AI ในตัวเพื่อสร้างโพสต์
ในการทำสิ่งนี้กับ ChatGPT คุณจะต้องใช้เวลาครึ่งหนึ่งในการให้คำแนะนำที่ละเอียดมากกับเครื่องมือ
ทำให้งานซ้ำซากเป็นอัตโนมัติ
ClickUp Brain เป็นเครื่องมือสร้างเนื้อหาที่มีประโยชน์ แต่แตกต่างจาก ChatGPT ตรงที่ ClickUp Brain นำ AI มาสู่โครงการการตลาดและการจัดการงานของคุณ
ตัวอย่างเช่น ด้วย AI Project Manager ของ ClickUp คุณสามารถสร้างการอัปเดตสถานะและรายงานที่ถูกต้องสำหรับงานหรืองานย่อยใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการเฉพาะได้
คุณยังสามารถขอให้เครื่องมือดำเนินการเฉพาะเจาะจง (เช่น การเปลี่ยนสถานะงาน) สร้างแผนโครงการโดยละเอียด และแปลงเป็นเอกสารที่ทำงานร่วมกันได้ พร้อมทั้งดึงข้อมูลที่ถูกต้องและกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องในฟิลด์เอกสารโดยอัตโนมัติ
ClickUp Brain สามารถสร้างบันทึกการประชุม จัดตั้งการตอบกลับอย่างรวดเร็วที่เหมือนมนุษย์ สรุปประเด็นที่ต้องดำเนินการ และสร้างเทมเพลตสำหรับงานที่ทำซ้ำได้
คุณจะไม่ได้รับสิ่งเหล่านี้เลยจากผู้ช่วย AI สร้างสรรค์ของ ChatGPT
ทำงานโดยไม่มีขีดจำกัด
ต่างจาก ChatGPT, ClickUp Brain ไม่จำกัดจำนวนคำสั่งที่คุณสามารถป้อนได้ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถใช้วิธีการที่รอบคอบมากขึ้นในการป้อนคำสั่งและสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจซึ่งใกล้เคียงกับผลลัพธ์ที่คุณต้องการมากขึ้น
ClickUp สำหรับการจัดการการตลาด
ความกว้างของความสามารถของ AI ไม่ใช่ความแตกต่างเพียงอย่างเดียวระหว่าง ClickUp และ ChatGPT
เมื่อเจาะลึกลงไป ความแตกต่างที่แท้จริงจะปรากฏขึ้น กล่าวคือ ClickUp เป็นแพลตฟอร์มเชิงกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ในขณะที่ ChatGPT เป็นผู้ช่วย AI เชิงยุทธวิธี
กล่าวอีกนัยหนึ่ง หากคุณต้องการนักเขียนคำโฆษณาด้านการตลาดที่ยอดเยี่ยมหรือเพื่อนช่วยระดมความคิดสำหรับโพสต์บนโซเชียลมีเดีย ทั้ง ClickUp และ ChatGPT ก็สามารถทำงานได้ดีทั้งคู่
แต่ถ้าคุณต้องการแพลตฟอร์มการจัดการการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างมั่นคง (รวมถึงการจัดการโครงการโซเชียลมีเดีย) ที่มาพร้อมกับ AI สร้างสรรค์ในตัว ClickUp คือสิ่งที่คุณต้องการเพิ่มในชุดเทคโนโลยีของคุณ
นอกเหนือจากการจัดการสื่อสังคมออนไลน์แล้วClickUp สำหรับทีมการตลาดยังเพิ่มคุณค่ามากมายให้กับงานการตลาดประจำวันของคุณในหลายๆ ด้าน
การวางแผน
- สร้างปฏิทินรายละเอียด สำหรับแคมเปญการตลาดบนโซเชียลมีเดียของคุณผ่านมุมมองปฏิทินบน ClickUp กำหนดเวลาและมอบหมายงานได้เพียงไม่กี่คลิก
- สร้างภาพแนวคิดการตลาดของคุณ และแผนงานในรูปแบบแผนผังงานด้วยClickUp Mind Maps เปลี่ยนแผนผังงานเป็นงานอัตโนมัติและปรับแต่งได้ตามต้องการ
- ติดตามกิจกรรมการตลาดของคุณด้วยมุมมองต่างๆของ ClickUp— มุมมองรายการสำหรับภาพรวมรายละเอียดของงาน มุมมองกระดานสำหรับรายงานความคืบหน้าแบบ Kanban มุมมองกล่องสำหรับการจัดการขีดความสามารถ และอื่นๆ
ความร่วมมือ
- สร้างเนื้อหาด้วย AI โดยอัตโนมัติ และแก้ไขร่างเนื้อหาการตลาดร่วมกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์ผ่านClickUp Docs เพิ่มความคิดเห็น มอบหมายและติดตามงาน สร้างหน้าย่อย และอื่นๆ อีกมากมาย
- หยุดสลับเครื่องมือสื่อสารและ ทำงานร่วมกับทีมของคุณได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยฟีเจอร์Chat View ของ ClickUp แชร์ลิงก์และสื่อมัลติมีเดียในแชท และติดแท็กความคิดเห็นในแชทไปยังสมาชิกทีมเฉพาะได้
รายงาน
- ตั้งและแชร์ เป้าหมายของทีมและบุคคล ด้วยClickUp Goalsเพื่อความโปร่งใสและความรับผิดชอบ
- ให้ทุกคนทำงานสอดคล้องและเดินหน้าไปในทิศทางเดียวกันด้วยแดชบอร์ด ClickUpที่ แสดงผลลัพธ์ของแคมเปญ และความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายของทีม
เทมเพลต
ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติที่หลากหลายของ ClickUp ไม่ใช่เพียงวิธีเดียวที่แพลตฟอร์มนี้ช่วยประหยัดเวลาให้คุณ—คุณยังสามารถประหยัดเวลาอันมีค่าได้อีกมากผ่านคลังเทมเพลตขนาดใหญ่ของเราสำหรับงานเฉพาะและกระบวนการทำงานของโครงการต่างๆ
ด้านล่างนี้คือเทมเพลตที่นักการตลาดโซเชียลมีเดียสามารถใช้เริ่มต้นบน ClickUp ได้
เทมเพลตโซเชียลมีเดีย ClickUp
เทมเพลตโซเชียลมีเดียของ ClickUpช่วยให้คุณมองเห็นกลยุทธ์โซเชียลมีเดียของคุณในรูปแบบบล็อกที่จัดระเบียบอย่างเป็นระบบ แต่ละบล็อกจะแสดงรายละเอียดของแต่ละโพสต์อย่างครบถ้วน รวมถึงผู้รับผิดชอบงาน วันที่เผยแพร่ แพลตฟอร์มที่จะโพสต์ ลิงก์ไปยังร่างเนื้อหา แฮชแท็กที่จะใช้ และข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็น
หากต้องการวิธีแสดงข้อมูลนี้ในรูปแบบที่แตกต่างออกไป คุณสามารถใช้แม่แบบโพสต์โซเชียลมีเดียของ ClickUp ได้เช่นกัน
เทมเพลตเวิร์กโฟลว์กลยุทธ์โซเชียลมีเดียของ ClickUpยังมอบจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมให้คุณในการพัฒนาและจัดระเบียบแคมเปญโซเชียลมีเดียของคุณ
การผสานรวม
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มที่มีความยืดหยุ่นสูงและรองรับการเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ รวมถึง CRM, ระบบช่วยเหลือ, เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพและการทำงานร่วมกัน, ฐานข้อมูล และอื่นๆ อีกมากมาย
ต้องการมอบหมายงานโซเชียลมีเดียบน ClickUp ผ่านข้อความ Slack ใช่ไหม? คุณสามารถทำได้! ต้องการนำร่างเนื้อหาจาก Google Drive ไปยัง ClickUp หรือไม่? ง่ายมาก มีไฟล์ออกแบบ Figma หรือไวท์บอร์ด Miro ที่คุณต้องการรวมไว้ในบรีฟงานเขียนหรือไม่? นำเข้าได้เลย ต้องการช่วยให้ทีมเขียนของคุณใช้ไวยากรณ์อย่างสม่ำเสมอหรือไม่? ซิงค์ ClickUp กับ Grammarly ได้เลย
มีสิ่งมากมายที่คุณสามารถทำได้ด้วยตัวเชื่อมต่อแอปที่หลากหลายของ ClickUp แต่ไม่ใช่กรณีเดียวกันกับ ChatGPT ซึ่งส่วนใหญ่สามารถใช้เป็น AI ผู้ช่วยแบบสแตนด์อโลนได้ มันสามารถผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ผ่าน API ได้ แต่กระบวนการนั้นซับซ้อนและอาจมีค่าใช้จ่ายสูง
คุณเป็นสมอง ให้ AI เป็นกำลัง
การตลาดที่ดีคือการคิดที่ดี
ในขณะที่เครื่องมือ AI สำหรับโซเชียลมีเดียที่ดีที่สุดบางตัวเช่น ChatGPT เป็นเครื่องมือที่ทำงานได้ดี พวกมันไม่ได้คิดได้ดี ในฐานะนักการตลาด เราบางครั้งลืมเรื่องนี้และคิดว่า AI แบบสร้างเนื้อหา (Generative AI) มีบริบทและความสามารถในการสร้างสรรค์เท่ากับที่เราทำ มันไม่ใช่
ไม่ว่าคุณจะใช้เครื่องมือ AI ในการสร้างคำบรรยายสำหรับโซเชียลมีเดียหรือเพื่อคิดไอเดียสำหรับแคมเปญตามหัวข้อ อย่าลืมคิดว่ามันเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังซึ่งช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การควบคุมความคิดสร้างสรรค์ต้องอยู่ในมือของคุณเสมอ
นอกจากนี้ อย่าลืมว่าประสิทธิภาพของกระบวนการที่แท้จริงไม่ได้มาจากการลดเวลาในการผลิตเนื้อหาของคุณจากสองชั่วโมงเหลือสองนาทีเท่านั้น (แม้ว่านั่นจะช่วยได้)—แต่มันยังมาจากการที่ AI สนับสนุนกระบวนการทำงานอื่นๆ ในวันทำงานของคุณและช่วยแบ่งเบาภาระงานของคุณด้วย
นั่นคือสิ่งที่เครื่องมืออย่าง ClickUp ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำลองใช้ ClickUp ฟรี และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณในแต่ละวัน!