วิธีตั้งเป้าหมายการบริการลูกค้าเพื่อประสบการณ์ที่ดีขึ้นและความภักดี

ไม่ใช่ความลับที่ลูกค้าที่มีความสุขสามารถทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวได้
และกุญแจสำคัญในการรักษาลูกค้าให้พึงพอใจคืออะไร?
บริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม
การสนับสนุนลูกค้าไม่ใช่เพียงแค่การแก้ไขปัญหาของลูกค้าเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายและสร้างความประทับใจที่ยั่งยืนให้กับลูกค้าของคุณ
นี่คือจุดที่การตั้งเป้าหมายการบริการลูกค้าเข้ามามีบทบาท
เป้าหมายการบริการลูกค้าคือวัตถุประสงค์ที่องค์กรกำหนดขึ้นเพื่อปรับปรุงการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า เป้าหมายเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นหลักการชี้นำสำหรับทีมบริการลูกค้า โดยกำหนดสิ่งที่พวกเขาต้องการบรรลุเพื่อยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้และสร้างความภักดีต่อแบรนด์
การให้บริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยมสามารถเปลี่ยนเกมสำหรับธุรกิจของคุณในโลกปัจจุบันที่มีตัวเลือกไม่สิ้นสุด
โดยการกำหนดเป้าหมายการให้บริการลูกค้าอย่างชัดเจน ธุรกิจสามารถปรับความพยายามให้สอดคล้องกับความคาดหวังของลูกค้าได้ ไม่เพียงแต่จะนำไปสู่ประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างความไว้วางใจและความภักดีต่อแบรนด์อีกด้วย
เป้าหมายหลักของตัวแทนบริการลูกค้า
ตัวแทนบริการลูกค้า หรือ CSRs คือทหารแนวหน้าในการต่อสู้เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า บทบาทของพวกเขาครอบคลุมมากกว่าการแก้ไขข้อสงสัยเพียงอย่างเดียว
พวกเขาคือหน้าตาของบริษัท และเป็นตัวแทนของค่านิยมและปรัชญาของบริษัทในทุกการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า พวกเขามีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการวงจรชีวิตของลูกค้าและการตลาดตามวงจรชีวิตของลูกค้า
ในฐานะที่เป็นจุดติดต่อหลักระหว่างบริษัทกับลูกค้า พวกเขามีหน้าที่รับผิดชอบในการตอบข้อซักถามของลูกค้า แก้ไขปัญหา จัดการข้อเสนอแนะจากแบบสำรวจของลูกค้า และให้ความช่วยเหลือตลอดการเดินทางของลูกค้า
การบริการลูกค้าที่เหนือชั้นเป็นหัวใจสำคัญของทุกธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ความพยายามในการบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยมไม่ได้เป็นเพียงการตอบสนองต่อเหตุการณ์เท่านั้น แต่เป็นการดำเนินการเชิงรุก
ด้วยการให้บริการลูกค้าแบบส่วนตัวและการสื่อสารที่เต็มไปด้วยความเห็นอกเห็นใจ ตัวแทนสามารถ เปลี่ยนลูกค้าที่ไม่พอใจให้กลายเป็นผู้สนับสนุนที่ภักดี ได้ ความสามารถในการฟัง เข้าใจ และตอบสนองอย่างรวดเร็วของพวกเขาสามารถเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างประสบการณ์ลูกค้าโดยรวม
คิดถึงครั้งล่าสุดที่คุณคุยกับตัวแทนบริการลูกค้าของแอปเปิล. พวกเขาเป็นที่รู้จักในด้านบริการลูกค้า—ระบบสนับสนุน Genius Bar ที่ให้บริการช่วยเหลือทางเทคนิคแบบตัวต่อตัวและแก้ไขปัญหา.
หนึ่งในเป้าหมายการให้บริการลูกค้าที่สำคัญของพวกเขาคือการให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก และพวกเขามักจะทำมากกว่าที่คาดหวังเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจส่งผลให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้า Apple มากขึ้นในอนาคต!
ประสิทธิภาพของทีมบริการลูกค้าของคุณส่งผลโดยตรงต่อระดับความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งส่งผลต่อความภักดีต่อแบรนด์
นั่นคือเหตุผลที่ธุรกิจต้องการการฝึกอบรม CSR และเป้าหมายการส่งเสริมเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมแห่งความเป็นเลิศ และได้รับผลตอบแทนจากความภักดีของลูกค้า
อะไรคือเป้าหมาย SMART สำหรับการบริการลูกค้า?
เป้าหมาย SMARTคือวัตถุประสงค์ที่ออกแบบมาเพื่อกำหนดเป้าหมายส่วนตัวหรือเป้าหมายทางอาชีพในลักษณะที่เป็นจริง เป็นไปได้ และตรวจสอบได้ง่าย
คำย่อนี้ย่อมาจาก Specific (เฉพาะเจาะจง), Measurable (สามารถวัดได้), Achievable (สามารถบรรลุได้), Relevant (เกี่ยวข้อง), และ Time-bound (มีกรอบเวลา)
เป้าหมายที่ชัดเจนช่วยให้เข้าใจว่าต้องทำอะไรให้สำเร็จ เป้าหมายที่สามารถวัดได้ช่วยกำหนดเกณฑ์สำหรับความสำเร็จ เป้าหมายที่สามารถบรรลุได้ช่วยให้คุณตั้งเป้าหมายที่เป็นจริงได้ เป้าหมายที่เกี่ยวข้องช่วยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กว้างขึ้น และเป้าหมายที่มีกรอบเวลาช่วยกำหนดเส้นตายสำหรับการเสร็จสิ้น
การแยกย่อยเป้าหมาย SMART สำหรับการบริการลูกค้า
ในกรณีของการบริการลูกค้า เป้าหมายแบบ SMART อาจมีลักษณะดังนี้:
- เฉพาะเจาะจง: กำหนดอย่างชัดเจนว่าคุณต้องการบรรลุอะไร ตัวอย่างเช่น แทนที่จะตั้งเป้าหมายอย่างคลุมเครือว่า 'ปรับปรุงการบริการลูกค้า' เป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงควรเป็น 'ลดเวลาการตอบกลับลูกค้าโดยเฉลี่ยลง 20% ภายใน 4 เดือนข้างหน้า'
- วัดผลได้: กำหนดตัวชี้วัดเพื่อติดตามความก้าวหน้าและประเมินความสำเร็จ ซึ่งอาจรวมถึงการติดตามตัวชี้วัด เช่น คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า อัตราการแก้ไขปัญหา หรือระยะเวลาเฉลี่ยในการให้บริการ
- บรรลุได้: ตั้งเป้าหมายที่เป็นจริงและสามารถบรรลุได้ โดยคำนึงถึงทรัพยากรและข้อจำกัดขององค์กรของคุณ ตัวอย่างเช่น เป้าหมายที่เราตั้งไว้ข้างต้นในการลดเวลาการตอบกลับเฉลี่ย จะเป็นเป้าหมาย SMART ได้ก็ต่อเมื่อทีมบริการลูกค้าของคุณมีเจ้าหน้าที่เพียงพอที่จะรับสายในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูงสุด และเจ้าหน้าที่ทุกคนมีแบนด์วิดท์ ประสบการณ์ และความรู้เพียงพอในการแก้ไขข้อสงสัยของลูกค้า
- ที่เกี่ยวข้อง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป้าหมายของคุณสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่กว้างขึ้น และมีส่วนช่วยในภารกิจและวิสัยทัศน์ของบริษัทโดยรวม
- มีกรอบเวลา: กำหนดเส้นตายสำหรับการบรรลุเป้าหมายของคุณเพื่อสร้างความรู้สึกเร่งด่วนและความรับผิดชอบ ตัวอย่างเช่น เพิ่มคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าให้ถึง 15% ภายในหกเดือนข้างหน้าโดยการดำเนินโครงการริเริ่มการเข้าถึงเชิงรุก
การใช้ ClickUp สำหรับเป้าหมายการบริการลูกค้าแบบ SMART
คุณสามารถเริ่มตั้งและติดตามเป้าหมาย SMARTได้โดยใช้เครื่องมือสนับสนุนลูกค้าเช่น ClickUp
ตัวอย่างเช่นClickUp Goals ช่วยให้คุณจัดระเบียบงานประจำวันให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กรที่ใหญ่กว่าได้ ระบุเป้าหมายและเป้าหมายย่อยขององค์กรของคุณ จากนั้นกำหนดเส้นตาย แล้วคุณสามารถแบ่งย่อยเป้าหมายเหล่านั้นออกเป็นเป้าหมายของทีมและเป้าหมายส่วนบุคคลได้
เป้าหมายของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าด้วยเป้าหมายเชิงตัวเลข, เป้าหมายทางการเงิน, เป้าหมายแบบจริง/เท็จ และเป้าหมายงาน สร้างเป้าหมายรายสัปดาห์หรือรายไตรมาส และอื่นๆ ได้โดยเพิ่มงานจากทีมต่างๆ เข้าไปในเป้าหมายเดียวกัน
ClickUp Goals มีประโยชน์อย่างมากสำหรับตัวแทนบริการลูกค้า เพราะคุณสามารถใช้เพื่อ:
- เพิ่มผู้รับมอบหมายหลายคนเพื่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับงานหรือตั๋วเมื่อคุณต้องการ
- ตั้งค่าฟิลด์ที่กำหนดเองเฉพาะตามปัญหา ลูกค้า หรือประเภทของตั๋ว
- ติดแท็กปัญหาทั่วไปเพื่อให้ง่ายต่อการติดตามและแก้ไข
นอกจากนี้แม่แบบเป้าหมาย SMART ของ ClickUpยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างและบรรลุเป้าหมายประจำวันของคุณ
มันนำเสนอแนวทางที่มีโครงสร้างเพื่อการบรรลุเป้าหมายผ่าน:
- การกำหนดเป้าหมาย SMART ที่ชัดเจนและชัดเจน
- การติดตามความคืบหน้าอย่างเห็นได้ชัดเพื่อรักษาแรงบันดาลใจของทีม
- การแบ่งงานออกเป็นส่วนย่อยที่สามารถทำได้ เพื่อให้มั่นใจว่างานเสร็จสมบูรณ์อย่างครบถ้วน
การเข้าใจตัวชี้วัดที่สำคัญในบริการลูกค้า
เพื่อความเป็นเลิศอย่างแท้จริงในด้านการบริการลูกค้า ธุรกิจต้องพึ่งพาอาศัยมากกว่าแค่สัญชาตญาณของตนเอง—พวกเขาต้องการข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ ซึ่งสามารถสกัดออกมาจากตัวชี้วัดที่สำคัญ
โดยการใช้ประโยชน์จากตัวชี้วัดที่สำคัญเหล่านี้ ธุรกิจสามารถเข้าใจความพึงพอใจของลูกค้าได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ระบุจุดที่ต้องปรับปรุง และขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายในตลาดที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางในปัจจุบัน
มาสำรวจตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดบางประการในการรับประกันความสำเร็จของลูกค้า ตั้งแต่การวัดความภักดีไปจนถึงการติดตามประสิทธิภาพและเวลาตอบสนอง
คะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ (NPS)
เคยมีเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าถามคุณหรือไม่ว่าคุณจะแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการของพวกเขาให้กับผู้อื่นหรือไม่?
นั่นคือสิ่งที่ Net Promoter Score เป็นอยู่พอดี NPS เป็นตัวชี้วัดที่ใช้ในการวัดความภักดีและความพึงพอใจของลูกค้า
มันจัดประเภทลูกค้าเป็นผู้ส่งเสริม, ผู้ไม่สนใจ, หรือผู้ทำลายชื่อเสียงตามการตอบกลับของพวกเขา. NPS ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับความรู้สึกของลูกค้า และช่วยคุณระบุจุดที่ต้องปรับปรุง.
มันช่วยให้คุณแบ่งกลุ่มลูกค้าของคุณเพื่อให้คุณทราบว่าแบรนด์ของคุณสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ อย่างไร
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ: บทบาทในการตั้งเป้าหมายและการติดตามผลการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพบางประการสามารถช่วยให้เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าได้ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ เช่น คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า อัตราการแก้ไขปัญหาสำเร็จ และระยะเวลาการจัดการต่อครั้ง สามารถให้มาตรการเชิงปริมาณของประสิทธิภาพได้
การติดตามตัวชี้วัดเหล่านี้สามารถช่วยให้ธุรกิจประเมินประสิทธิภาพของความพยายามในการบริการลูกค้าและตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า
เรามาดูตัวอย่างของเวลาในการตอบสนอง
การตอบกลับอย่างรวดเร็วต่อคำถามและปัญหาของลูกค้า แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจและความห่วงใยต่อความต้องการของลูกค้า ซึ่งช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีและความภักดีต่อแบรนด์ การติดตามและปรับปรุงเวลาการตอบกลับของคุณเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการให้บริการลูกค้าที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
แต่มันไม่ง่ายสำหรับทุกแบรนด์ หากคุณมีธุรกิจขนาดเล็กที่ทุกคนต้องทำหลายบทบาท การติดตามตัวชี้วัดเหล่านี้ด้วยตนเองอาจเป็นเรื่องยาก
นี่คือจุดที่เครื่องมือการจัดการโครงการของ ClickUpสามารถช่วยคุณได้ แผงควบคุมที่ปรับแต่งได้สูงพร้อมฟังก์ชันการติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPI) ช่วยให้ธุรกิจจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการบริการลูกค้า
นอกจากนี้ด้วยแดชบอร์ดของ ClickUp คุณสามารถรับข้อมูลเชิงลึกในระดับสูงเกี่ยวกับงานของคุณและติดตามความคืบหน้าได้ คุณสามารถมองเห็นและวิเคราะห์เมตริกที่สำคัญ เช่น เวลาในการแก้ไขตั๋ว คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า และเมตริกประสิทธิภาพของตัวแทน ทั้งหมดนี้บนหน้าจอของคุณโดยไม่ต้องทำงานซ้ำๆ ด้วยตนเอง ตั้งค่าแดชบอร์ดของคุณเพียงครั้งเดียว และคุณก็พร้อมใช้งานได้ทันที
แดชบอร์ดของ ClickUp ช่วยให้การตรวจสอบสถานะหรือความคืบหน้าของงานและดำเนินการได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยการรายงานแบบเรียลไทม์
การมีส่วนร่วมกับประสบการณ์แบบหลายช่องทาง
ความนิยมอย่างแพร่หลายของช่องทางดิจิทัลได้ผลักดันให้ธุรกิจต่างๆ นำแนวทางแบบหลายช่องทาง (omnichannel) มาใช้ในการบริการลูกค้า
แนวทางนี้เกี่ยวข้องกับการผสานรวมช่องทางการสื่อสารหลายช่องทาง—โทรศัพท์, อีเมล, แชท, โซเชียลมีเดีย, และการติดต่อแบบตัวต่อตัว—เพื่อให้ประสบการณ์ลูกค้าที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกันในทุกจุดสัมผัส ความสอดคล้องนี้ช่วยสร้างความไว้วางใจและความมั่นใจในแบรนด์ นำไปสู่ความพึงพอใจที่สูงขึ้นและการรักษาลูกค้าไว้
แนวทางแบบออมนิแชนเนลช่วยให้แบรนด์ของคุณปรากฏต่อหน้าลูกค้าทุกคน มอบความยืดหยุ่นและความสะดวกสบายให้กับลูกค้า ทำให้พวกเขาสามารถเลือกช่องทางที่สะดวกที่สุดในการสื่อสารตามความต้องการและความพึงพอใจของตนเอง
ไม่ว่าจะเป็นการขอความช่วยเหลือผ่านการแชทสด การติดต่อผ่านโซเชียลมีเดีย หรือการส่งอีเมลสอบถาม ลูกค้าสามารถมีอิสระในการติดต่อกับแบรนด์ได้ตามเงื่อนไขของตนเอง
แอปพลิเคชันมือถือและแพลตฟอร์มเว็บได้กลายเป็นศูนย์กลางของการมอบประสบการณ์การบริการลูกค้าที่เข้าถึงได้และสะดวกสบาย แอปพลิเคชันมือถือมอบอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานง่ายสำหรับลูกค้าในการเข้าถึงทรัพยากรสนับสนุน ทำการสอบถาม และติดตามคำสั่งซื้อได้ทุกที่ทุกเวลา
คุณสมบัติเช่น การแจ้งเตือนแบบพุชและการส่งข้อความในแอป ช่วยให้สามารถสื่อสารและอัปเดตได้แบบเรียลไทม์ คนรุ่นมิลเลนเนียลและเจเนอเรชั่น Z หลายคนไม่ชอบการโทรติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า ดังนั้น เพื่อทำให้การบริการลูกค้าสะดวกและเข้าถึงได้ง่ายขึ้น การใช้ข้อความหรือแอปมือถือจึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสม
ด้วยการนำแอปพลิเคชันมือถือและแพลตฟอร์มเว็บมือถือมาเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์แบบหลายช่องทาง คุณสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เน้นการใช้งานผ่านมือถือ มอบประสบการณ์การบริการลูกค้าที่ราบรื่นและเข้าถึงได้ผ่านทุกช่องทางและอุปกรณ์
การรักษาพนักงาน, ความพึงพอใจ, และการเติบโต
เนื่องจากการบริการลูกค้าต้องใช้ความอดทน ความเห็นอกเห็นใจ ความขยันหมั่นเพียร และความรู้เป็นอย่างมาก คุณจึงต้องมอบการสนับสนุน นโยบาย และเครื่องมือที่จำเป็นให้กับตัวแทนของคุณเพื่อพัฒนาและประสบความสำเร็จ หากพนักงานของคุณมีความสุข พวกเขาจะมอบบริการลูกค้าที่มีคุณภาพ
พนักงานบริการลูกค้าที่มีความสุขมีแนวโน้มที่จะมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับลูกค้า ซึ่งนำไปสู่ประสบการณ์การบริการที่ดีขึ้น เมื่อพนักงานรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและได้รับการสนับสนุน พวกเขามีกำลังใจที่จะทุ่มเททำงานเกินความคาดหมายเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรและลูกค้า
พนักงานที่มีส่วนร่วมมีความผูกพันทางอารมณ์กับงานของตนและมีแนวโน้มที่จะส่งมอบผลงานที่ยอดเยี่ยมมากขึ้น ความรู้สึกมีเป้าหมายและความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งอย่างเข้มแข็งช่วยบ่มเพาะวัฒนธรรมแห่งความเป็นเลิศ ซึ่งขับเคลื่อนความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้า
เคล็ดลับในการทำให้ตัวแทนบริการลูกค้ามีความสุขมากขึ้น
ดังนั้น คุณจะช่วยให้ตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของคุณรู้สึกมีส่วนร่วมและมีความสุขมากขึ้นได้อย่างไร?
- การยอมรับและให้รางวัลแก่พวกเขาสำหรับการมีส่วนร่วมช่วยเพิ่มขวัญกำลังใจและแรงจูงใจ โปรแกรมการยอมรับ โบนัส และสิ่งจูงใจ สามารถกระตุ้นประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขา และในทางกลับกัน ช่วยลดอัตราการลาออก
- จัดหา โอกาสในการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ที่จะช่วยให้พวกเขาเติบโตและก้าวหน้าในบทบาทของตน ลงทุนในการพัฒนาทักษะเพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจในงานและเพิ่มอัตราการรักษาพนักงาน
- เนื่องจากงานของพนักงานบริการลูกค้าอาจมีความเครียดสูง การส่งเสริมสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวผ่าน การจัดตารางเวลาที่ยืดหยุ่น, ตัวเลือกการทำงานทางไกล, และโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ สามารถลดความเหนื่อยล้าและสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานได้
- ส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดกว้างและช่องทางการให้ข้อเสนอแนะ. สิ่งนี้จะช่วยคุณสร้างวัฒนธรรมของความโปร่งใสและความไว้วางใจ. การตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ, การประชุมทีม, และการหารือแบบตัวต่อตัว จะช่วยให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นและแบ่งปันความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย
- ผู้จัดการควรเสนอเส้นทางที่ชัดเจนสำหรับการก้าวหน้าและการเติบโตในอาชีพให้แก่ตัวแทนทั้งภายในและ/หรือภายนอกทีม การมอบโอกาสสำหรับการเลื่อนตำแหน่ง, การย้ายตำแหน่งในแนวนอน, และการฝึกอบรมข้ามสายงาน บอกให้พนักงานของคุณทราบว่าคุณใส่ใจพวกเขาไม่เพียงแค่บริการที่พวกเขาให้คุณ
- นอกจากนี้ คุณควรมีโปรแกรมการพัฒนาทักษะอย่างสม่ำเสมอ เช่น การให้คำปรึกษา การฝึกสอน และโปรแกรมการรับรอง เพื่อเตรียมความพร้อมให้พนักงานของคุณมีความรู้และเครื่องมือที่จำเป็นในการทำงานให้ประสบความสำเร็จในบทบาทของตน
- อย่าลืมว่า การให้ข้อเสนอแนะและการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ช่วยให้พนักงานติดตามความก้าวหน้าของตนเอง ระบุจุดที่ต้องปรับปรุง และตั้งเป้าหมายสำหรับการเติบโตทั้งในด้านส่วนตัวและอาชีพ
แนวโน้มตลาดในด้านการบริการลูกค้าและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
เช่นเดียวกับทุกด้านในชีวิตของเรา เทคโนโลยีกำลังปฏิวัติการบริการลูกค้าเช่นกัน มันนำเสนอโซลูชันที่เป็นนวัตกรรม เช่น แชทบอทที่ใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการปรับแต่งให้เข้ากับบุคคล
แชทบอทได้กลายเป็นส่วนสำคัญของการสนับสนุนลูกค้าในช่วงเวลาที่ผ่านมา เนื่องจากพวกเขาให้การสนับสนุนลูกค้าได้ทันทีโดยใช้พนักงานน้อยมาก
เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลยังช่วยให้ธุรกิจเข้าใจพฤติกรรมและความชอบของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น
การปรับตัวให้เข้ากับนวัตกรรมและแนวโน้มของอุตสาหกรรมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจในการรักษาความสามารถในการแข่งขันและความเกี่ยวข้อง ด้วยการยอมรับเทคโนโลยีและแนวโน้มใหม่ ๆ องค์กรสามารถตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงและจัดการความคาดหวังของลูกค้าได้ดีขึ้น หากคุณไม่ปรับตัว คุณอาจกลายเป็น "ไม่เกี่ยวข้อง" อย่างรวดเร็วและสูญเสียลูกค้าไป
แต่ด้วยธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ไม่หยุดนิ่ง คุณจะเตรียมทีมสนับสนุนลูกค้าของคุณให้เรียนรู้และปรับตัวกับเครื่องมือทั้งหมดได้อย่างรวดเร็วได้อย่างไร?
การเตรียมทีมสนับสนุนลูกค้าสำหรับแนวโน้มในอนาคตเกี่ยวข้องกับการลงทุนในโปรแกรมฝึกอบรมและพัฒนาที่มุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีใหม่และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
การส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและการมอบทรัพยากรให้พนักงานของคุณเพื่อการพัฒนาทักษะ จะช่วยให้พวกเขาสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพและปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมได้
นอกจากนี้ ทีมและองค์กรของคุณจะมีความพร้อมมากขึ้นในการรับมือกับอุปสรรคและปัญหาที่ติดขัดใหม่ๆ
ยกตัวอย่างเช่น กรมสรรพากร
IRS: กรณีศึกษาสำหรับความท้าทายและการตั้งเป้าหมายในการบริการลูกค้า
กรมสรรพากรต้องเผชิญกับความท้าทายที่ไม่เหมือนใครในการดำเนินงานบริการลูกค้าของตน—การจัดการปริมาณการโทรที่สูงในช่วงฤดูภาษีที่คึกคักในขณะที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบภาษีที่ซับซ้อน
หากทีมของคุณไม่พร้อมทั้งทางจิตใจหรือทรัพยากรทางกายภาพสำหรับคำขอเช่นนี้ อาจนำไปสู่การรอคอยเป็นเวลานานสำหรับผู้เสียภาษีที่ต้องการความช่วยเหลือ อาจทำให้เกิดความไม่พอใจและความไม่พอใจในหมู่พวกเขา
ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ กรมสรรพากรได้ดำเนินกลยุทธ์การตั้งเป้าหมายที่มุ่งเน้นการปรับปรุงตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ของการให้บริการลูกค้า เช่น การลดเวลาการรอคอย การเพิ่มการให้บริการตนเองผ่านพอร์ทัลออนไลน์และระบบอัตโนมัติ และการปรับปรุงการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่เพื่อให้การสนับสนุนที่มีความรู้และมีประสิทธิภาพแก่ลูกค้าทุกคน
เครื่องมือและเทคโนโลยีในการบริการลูกค้า
เช่นเดียวกับฟังก์ชันอื่น ๆ การบริการลูกค้าต้องการเครื่องมือและเทคโนโลยีเพื่อช่วยให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ระบบการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) มีความสำคัญอย่างยิ่งในบริการลูกค้าสมัยใหม่ ระบบเหล่านี้รวบรวมข้อมูลลูกค้าไว้ที่ศูนย์กลาง อำนวยความสะดวกในการสื่อสาร และทำให้การโต้ตอบกับลูกค้าง่ายขึ้น
ซอฟต์แวร์ความสำเร็จของลูกค้าช่วยให้ธุรกิจสามารถบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรับแต่งการสื่อสารให้ตรงกับความต้องการ และมอบประสบการณ์การบริการที่เหนือกว่า
ClickUp CRMเป็นระบบ CRM ที่ครอบคลุมซึ่งให้บริการการจัดการข้อมูลลูกค้า ช่วยติดตามการติดต่อสื่อสาร อัตโนมัติการทำงานบริการลูกค้าที่น่าเบื่อ และให้ธุรกิจสามารถปรับแต่งระบบ CRM ให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของตนได้
นอกจากนี้ซอฟต์แวร์บริการลูกค้าของ ClickUp ยังมีคุณสมบัติที่ดีที่สุดบางประการสำหรับทีมบริการลูกค้าในการจัดการกับตั๋วงาน ตอบกลับข้อซักถามอย่างรวดเร็ว และบรรลุเป้าหมาย
ผ่านแพลตฟอร์มบริการลูกค้า ClickUp คุณสามารถ:
- มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมหลายคน โดยให้มั่นใจว่ามีความช่วยเหลือพร้อมใช้งานเมื่อจำเป็น และอำนวยความสะดวกในการสนทนาแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับงานที่เข้ามาใหม่
- ปรับแต่งขั้นตอนการทำงานของคุณด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองซึ่งออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ปัญหาเฉพาะ ความต้องการของลูกค้า หรือหมวดหมู่ของงาน—ผสานเข้ากับโครงการที่มีอยู่ของคุณได้อย่างง่ายดาย
- ใช้แท็กเพื่อเน้นปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำและเชื่อมโยงงานต่างๆ ในโครงการต่างๆ เพื่อเสริมสร้างการทำงานร่วมกันขององค์กร
นอกจากนี้ บนแพลตฟอร์มการจัดการโครงการของ ClickUp คุณสามารถตั้งค่าฟิลด์ที่กำหนดเองได้เฉพาะเจาะจงตามปัญหา ลูกค้า หรือประเภทของตั๋ว
เพิ่มผู้รับมอบหมายหลายคนในตั๋วเพื่อขอความช่วยเหลือหรือหารือเกี่ยวกับตั๋วแบบเรียลไทม์กับเพื่อนร่วมงานของคุณ
ส่วนที่ดีที่สุดของ ClickUp คือคุณสามารถใช้แท็กเพื่อทำเครื่องหมายปัญหาหรือตั๋วที่พบบ่อยเพื่อให้เข้าใจคำถามได้ในพริบตา!
ระบบบริการตนเองและระบบตอบรับด้วยเสียงอัตโนมัติ (IVR)
นอกเหนือจากระบบ CRM แล้ว ธุรกิจต่างๆ กำลังสำรวจ ระบบบริการตนเองและระบบตอบรับด้วยเสียงอัตโนมัติ (IVR) มากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการลูกค้าและการเข้าถึง
พอร์ทัลบริการตนเองช่วยให้ลูกค้าสามารถค้นหาคำตอบสำหรับคำถามทั่วไป เข้าถึงข้อมูลบัญชี และแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องผ่านเจ้าหน้าที่
ระบบ IVR ยังช่วย อัตโนมัติการกำหนดเส้นทางสายเรียกเข้า และให้ลูกค้าสามารถโต้ตอบกับคำแนะนำอัตโนมัติเพื่อแก้ไขข้อสงสัยหรือเชื่อมต่อกับแผนกที่เหมาะสมได้ ระบบเหล่านี้ ปรับปรุงเวลาตอบสนอง ลดเวลารอคอย และเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าโดยรวม
สื่อสังคมออนไลน์ได้ปฏิวัติการบริการลูกค้าในยุคปัจจุบันอย่างสิ้นเชิง โดยมอบแพลตฟอร์มที่ทรงพลังให้กับธุรกิจในการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า แก้ไขปัญหา และสร้างความภักดีต่อแบรนด์
แพลตฟอร์มเช่น Facebook, Twitter, และ Instagram ได้ทำลายกำแพงระหว่างแบรนด์กับลูกค้าด้วยการสื่อสารแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการบริการลูกค้ายังช่วยให้ธุรกิจสามารถดึงดูดลูกค้าใหม่และบรรลุการเติบโตทางธุรกิจได้
สิ่งนี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถติดตามและตอบสนองต่อความคิดเห็นและข้อสงสัยของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เครื่องมือฟังโซเชียลมีเดีย เช่น Hootsuite และ Sprout Social ช่วยให้ธุรกิจสามารถ ติดตามการกล่าวถึง ติดตามความรู้สึก และระบุแนวโน้ม เพื่อสนับสนุนการให้บริการลูกค้าเชิงรุก
การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อให้บริการลูกค้าไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการตอบสนองเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ธุรกิจสามารถทำให้แบรนด์ของตนดูเป็นมนุษย์มากขึ้น สร้างความสัมพันธ์ และแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการให้บริการลูกค้าอย่างดีที่สุดในยุคดิจิทัล
การปรับให้เหมาะกับบุคคลและการบริการลูกค้า
การปรับให้เป็นส่วนตัวสามารถเป็นปัจจัยสำคัญในการบรรลุเป้าหมายการบริการลูกค้า ช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับแต่งการโต้ตอบและข้อเสนอให้ตรงกับความต้องการและความชอบเฉพาะของลูกค้าแต่ละราย
มันแสดงให้ลูกค้าเห็นว่าคุณใส่ใจในพฤติกรรมและความชอบของพวกเขา และคำนึงถึงสิ่งเหล่านั้นเมื่อคุณมีปฏิสัมพันธ์กับพวกเขา
โดยการปรับแต่งประสบการณ์ของลูกค้าให้เหมาะกับบุคคล ธุรกิจสามารถเพิ่มความภักดีของลูกค้าและกระตุ้นให้เกิดการซื้อซ้ำได้ ตัวอย่างเช่น การแนะนำสินค้าหรือบริการที่ปรับแต่งตามประวัติการซื้อหรือพฤติกรรมการค้นหาของลูกค้าในอดีต สามารถช่วยนำทางลูกค้าไปสู่สินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการเปลี่ยนแปลงให้เป็นการซื้อ
หลายความพยายามในการบริการลูกค้าใช้การปรับให้เข้ากับบุคคลเพื่อมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม
- แชทบอทและผู้ช่วยเสมือนใช้ข้อมูลลูกค้าเพื่อให้บริการช่วยเหลือและคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลแบบเรียลไทม์
- แคมเปญการตลาดทางอีเมล สามารถปรับแต่งด้วยเนื้อหาแบบไดนามิกและข้อความที่ตรงเป้าหมายเพื่อให้สอดคล้องกับผู้รับแต่ละราย
- โปรแกรมสะสมคะแนน มักมอบรางวัลและสิทธิประโยชน์ที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลตามพฤติกรรมและความมีส่วนร่วมของลูกค้า
- อุปกรณ์สวมใส่ เช่น สมาร์ทวอทช์และเครื่องติดตามการออกกำลังกาย เป็นสื่อกลางที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจในการให้บริการลูกค้าแบบส่วนตัว อุปกรณ์เหล่านี้ช่วยให้สามารถเข้าถึงการแจ้งเตือนส่วนตัว การเตือนความจำ และบริการสนับสนุนได้อย่างราบรื่นขณะเดินทาง
HTTP cookies, อย่างไรก็ตาม, ช่วยให้ธุรกิจสามารถติดตามพฤติกรรมของลูกค้าได้ทั่วเว็บไซต์. คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้ธุรกิจเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภค และมอบเนื้อหา, คำแนะนำ, และโฆษณาที่ตรงเป้าหมายตามประวัติการท่องเว็บและความชอบ.
นั่นคือเหตุผลว่าทำไมทีมบริการลูกค้าและทีมการตลาดสามารถทำงานร่วมกันได้และมอบประสบการณ์ที่ครบวงจรให้แก่ลูกค้าของคุณ
เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถมอบประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลผ่านหลากหลายจุดสัมผัส ซึ่งยอดเยี่ยมสำหรับการกระตุ้นการมีส่วนร่วมและความพึงพอใจ
การสำรวจการจ้างงานภายนอกเป็นกลยุทธ์การบริการลูกค้า
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า หลายธุรกิจจึงเลือกจ้างบริการสนับสนุนลูกค้าจากภายนอก
มีเหตุผลหลายประการที่พวกเขาเลือกที่จะทำเช่นนั้น. มัน:
- ช่วยให้ธุรกิจสามารถมุ่งเน้นไปที่ความเชี่ยวชาญหลักของตนได้โดยการมอบหมายกิจกรรมที่ไม่ใช่แกนหลักให้กับผู้ให้บริการเฉพาะทาง
- ปลดปล่อยทรัพยากรภายในเพื่อให้คุณสามารถจัดสรรเวลาและความสนใจเพิ่มเติมให้กับโครงการเชิงกลยุทธ์
- ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและค่าแรงงาน
- ช่วยให้องค์กรสามารถจ้างตัวแทนบริการทั่วโลกและให้การสนับสนุนลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
นอกเหนือจากข้อดีแล้ว การจ้างบริการลูกค้าภายนอกยังมีข้อเสียบางประการ ตัวอย่างเช่น การจ้างบริการลูกค้าภายนอกอาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายและตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPIs) ของการบริการลูกค้า เช่น เวลาในการตอบกลับ อัตราการแก้ไขปัญหา และความคิดเห็นของลูกค้า นอกจากนี้ยังอาจส่งผลต่อคุณภาพการบริการและความพึงพอใจของลูกค้าหากไม่ได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณอาจพบว่าการหาคู่ค้าที่เหมาะสมสำหรับการจ้างงานภายนอกซึ่งให้ความสนใจกับลูกค้าของคุณเหมือนที่คุณให้ความสนใจนั้นเป็นเรื่องยาก
คุณต้องชั่งน้ำหนักข้อดีและข้อเสียของการจ้างบริการลูกค้าภายนอกก่อนตัดสินใจ ในด้านหนึ่ง การจ้างบริการภายนอกสามารถปรับปรุง:
- ความสามารถในการขยายขนาด
- ความยืดหยุ่น
- การเข้าถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
- บริการช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
- ความสามารถในการรองรับหลายภาษา
แต่มันก็สามารถสร้างได้เช่นกัน:
- ความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลและความเป็นส่วนตัว
- ความยากลำบากในการรักษาความสม่ำเสมอในคุณภาพการให้บริการ
- ความยากลำบากในการสอดคล้องกับคุณค่าของแบรนด์
- ความท้าทายด้านการสื่อสาร
- ความแตกต่างทางวัฒนธรรม
ดังนั้น คุณต้องทำรายการความต้องการและเป้าหมายด้านการบริการลูกค้าทั้งหมดของคุณก่อน ประเมินข้อเสนอและคุณสมบัติของผู้ให้บริการแต่ละรายเทียบกับความต้องการของคุณ จากนั้นจึงตัดสินใจอย่างมีข้อมูลบนพื้นฐานของความต้องการเฉพาะของคุณ
ตั้งเป้าหมายการให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
การกำหนดเป้าหมายการบริการลูกค้าที่ชัดเจนและสามารถวัดได้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจในการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ, ผลักดันการปรับปรุง, และมอบประสบการณ์ลูกค้าที่ยอดเยี่ยม.
โดยการกำหนดเป้าหมายที่มุ่งเน้นตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก เช่น การลดเวลารอคอย การเพิ่มตัวเลือกบริการตนเอง และการพัฒนาการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ องค์กรต่างๆ เช่น กรมสรรพากร (IRS) สามารถจัดลำดับความสำคัญของความพยายามและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตาม กระบวนการไม่ได้จบลงเพียงแค่การตั้งเป้าหมายเท่านั้น การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการปรับเปลี่ยนเป้าหมายเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของตลาด
ธุรกิจควรสร้างวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรมและความคล่องตัว โดยส่งเสริมให้ทีมงานประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ รับฟังข้อเสนอแนะ และปรับเปลี่ยนเป้าหมายรวมถึงกลยุทธ์ให้เหมาะสม
ด้วยการยอมรับแนวทางแบบวนซ้ำนี้ ธุรกิจสามารถ:
- อยู่เหนือกว่าใคร
- ขับเคลื่อนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
- ยกระดับกลยุทธ์การบริการลูกค้าของพวกเขาไปสู่ระดับใหม่
ในที่สุด ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้สามารถช่วยให้ธุรกิจสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้า สร้างความภักดี และสร้างความแตกต่างในตลาดได้
ClickUp สามารถเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการเพิ่มประสิทธิภาพเป้าหมายการบริการลูกค้า โดยมอบวิธีการจัดการงานและติดตามความคืบหน้าอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
ด้วยระบบการจัดการโครงการที่ครอบคลุม ระบบ CRM และแพลตฟอร์มบริการลูกค้า ทีมงานสามารถปรับความพยายามให้สอดคล้องกับเป้าหมายร่วมกัน เพิ่มประสิทธิภาพ และท้ายที่สุดยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า
ไม่ว่าจะเป็นการตั้งเป้าหมายยอดขายที่ท้าทายหรือการมุ่งเพิ่มอัตราการแก้ปัญหาในการติดต่อครั้งแรก ClickUp ก็มีเครื่องมือที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อความเป็นเลิศในการบริการลูกค้า
ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้!
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
1. เป้าหมายหลักของตัวแทนบริการลูกค้าคืออะไร?
เป้าหมายหลักของตัวแทนบริการลูกค้าคือการช่วยเหลือลูกค้าที่ต้องการความช่วยเหลือในการแก้ไขข้อสงสัยหรือปัญหาของพวกเขา
2. อะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุด 3 อย่างในบริการลูกค้า?
สามสิ่งที่สำคัญที่สุดในบริการลูกค้าคือ ความรวดเร็วในการตอบสนอง ความเห็นอกเห็นใจ และทักษะการแก้ปัญหา
3. เป้าหมายสูงสุดของการบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยมคืออะไร?
เป้าหมายสูงสุดของการบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยมคือการสร้างประสบการณ์เชิงบวกให้กับลูกค้า ซึ่งส่งเสริมความพึงพอใจ ความภักดี และการสนับสนุนจากลูกค้า
4. เป้าหมายของการบริการลูกค้าในปี 2024 คืออะไร?
เป้าหมายของการบริการลูกค้าในปี 2024 แตกต่างกันไปตามแนวโน้มของอุตสาหกรรมและวัตถุประสงค์ขององค์กร แต่โดยทั่วไปแล้วจะรวมถึงการยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ ๆ
5. เป้าหมายที่ชาญฉลาดสำหรับการบริการลูกค้าคืออะไร?
เป้าหมาย SMART สำหรับการบริการลูกค้าอาจเป็นการปรับปรุงคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าให้เพิ่มขึ้น 10% ภายในระยะเวลา 6 เดือนข้างหน้า โดยการนำมาใช้โปรแกรมฝึกอบรมใหม่สำหรับตัวแทนบริการลูกค้า
6. เป้าหมายของงานบริการลูกค้าคืออะไร?
เป้าหมายของงานของตัวแทนบริการลูกค้าคือการมอบประสบการณ์การบริการที่ยอดเยี่ยม สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และมีส่วนร่วมในการสร้างความพึงพอใจและการรักษาลูกค้าโดยรวม
7. ทักษะการบริการลูกค้า 5 ประการคืออะไร?
ทักษะหลักห้าประการของตัวแทนบริการลูกค้า ได้แก่ การสื่อสาร ความเห็นอกเห็นใจ การแก้ปัญหา ความอดทน และความยืดหยุ่น