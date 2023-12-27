จากข้อกำหนดสู่การนำไปใช้: วิธีการใช้เมทริกซ์การติดตามข้อกำหนด

กุญแจสำคัญในการดำเนินโครงการให้ประสบความสำเร็จคือการเข้าใจความต้องการของผลลัพธ์อย่างถ่องแท้ และมีความพยายามอย่างเป็นรูปธรรมในการตอบสนองต่อความต้องการเหล่านั้นในขั้นตอนการทดสอบและการตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้มักเป็นเรื่องที่ท้าทาย เนื่องจากมีความสัมพันธ์แบบ หลายต่อหลาย อยู่ภายในกระบวนการ ซึ่งมักนำไปสู่ช่องว่างในการส่งมอบและข้อบกพร่อง
หากคุณมุ่งมั่นที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุด การมีเพียงรายการตรวจสอบจะไม่เพียงพอ คุณจำเป็นต้องมี ระบบที่เชื่อมโยงข้อกำหนดกับการทดสอบ การทดสอบกับผลลัพธ์ และปัญหาเข้ากับการแก้ไข
วิธีหนึ่งที่จะช่วยให้คุณมั่นใจว่าครอบคลุมทุกด้านคือการเปรียบเทียบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายกับข้อกำหนดเริ่มต้น แต่การค้นหาผ่านเอกสารหลายฉบับเพื่อติดตามข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายหรือมีประสิทธิภาพ!
นั่นคือจุดที่ เมทริกซ์การติดตามข้อกำหนด (RTM) เข้ามามีบทบาท ช่วยผู้จัดการโครงการให้กระบวนการของทีมสอดคล้องกับข้อกำหนดในพื้นที่ศูนย์กลาง 😁
คู่มือฉบับสมบูรณ์นี้จะช่วยคุณ:
- ทำความเข้าใจเมทริกซ์การตรวจสอบย้อนกลับของข้อกำหนด
- สร้างเมทริกซ์จากศูนย์
- ใช้ประโยชน์จากแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับ
วัตถุประสงค์ของเมทริกซ์การตรวจสอบย้อนกลับคืออะไร?
การติดตามความคืบหน้าภายในโครงการจากมุมมองที่ละเอียดถี่ถ้วนนั้นมักเป็นงานที่หนักหนาสาหัสสำหรับผู้จัดการโครงการ โดยเฉพาะในทีมซอฟต์แวร์ แม้ว่ารายการสิ่งที่ต้องทำที่เกี่ยวข้องกับการติดตามความคืบหน้าจะช่วยให้คุณติดตามงานด้านการจัดการโครงการได้ แต่ก็ไม่ได้มีประโยชน์มากนักในระยะยาว
นี่คือข้อตกลง—ทุกการตัดสินใจหรือการเปลี่ยนแปลงในมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในโครงการสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและก่อให้เกิดความต้องการใหม่ ๆ ได้ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการทำงานของทีมทดสอบ ทำให้พนักงานรู้สึกสับสนกับข้อมูลและไม่ทราบว่าควรให้ความสำคัญกับอะไรเป็นอันดับแรก
นั่นคือจุดที่ เมทริกซ์การตรวจสอบย้อนกลับช่วยสร้างความโปร่งใสที่ไม่ต้องยุ่งยากให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เอกสารนี้ทำหน้าที่เป็นเอกสารข้อกำหนดทางธุรกิจแบบกริดครบวงจร เพื่อช่วยทีมโครงการและทีมทดสอบซอฟต์แวร์:
- วางแผนงานโครงการตามข้อกำหนดปัจจุบัน
- มอบหมายงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพและเวลาการส่งมอบ
- มีแนวคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับสถานะของกิจกรรมการทดสอบทั้งหมด
- หลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายหลักของโครงการ
เมทริกซ์การตรวจสอบย้อนกลับช่วยให้มั่นใจว่า ทุกงานหลักของโครงการได้รับการทำเครื่องหมายครบถ้วน ช่วยสร้าง ผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่แข็งแกร่งและใช้งานได้จริง
เมทริกซ์การตรวจสอบความสอดคล้องของข้อกำหนดคืออะไร?
เมทริกซ์การติดตามความต้องการ (RT) หรือ RTM มักใช้เป็นเอกสารหลักในโครงการซอฟต์แวร์ที่กำลังเติบโต
เมื่อเอกสารฐานโครงการสองฉบับหรือมากกว่าต้องถูกเชื่อมโยงกัน และต้องตรวจสอบความสัมพันธ์แบบหลายต่อหลาย (many-to-many) ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ผลลัพธ์ที่ได้คือตารางการติดตามข้อกำหนด (requirements traceability matrix) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการวางแผนและเชื่อมโยงข้อกำหนดเบื้องต้นของโครงการกับสคริปต์หรือกรณีทดสอบที่สอดคล้องกับข้อกำหนดเหล่านั้น ป้องกันไม่ให้ข้อกำหนดใด ๆ ถูกมองข้ามหรือหลุดหายไปในกระบวนการ 🌷
หากคุณกำลังมองหาเช็คลิสต์แบบง่าย ๆ นี่ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการ RTM คือเอกสารที่มีรายละเอียดครบถ้วนและมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้ติดตามคำขอโครงการที่เปลี่ยนแปลงไปและสุดท้ายเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามหรือเกินความคาดหวังของผู้ใช้ในเบื้องต้น คำขอเปลี่ยนแปลงสามารถมาจากผู้ใช้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเฉพาะ หรือแผนกภายใน เช่นแผนกขาย
คุณจะพบเมทริกซ์ RT ในรูปแบบของแผนภูมิหรือตารางที่มี แถวแยกสำหรับแต่ละข้อกำหนดและเทคนิคการทดสอบที่เกี่ยวข้อง ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมที่คุณอยู่ คุณสามารถมีส่วนสำหรับ:
- รหัสความต้องการ
- คำอธิบายความต้องการ
- เหตุผลหรือความจำเป็นทางธุรกิจ
- รหัสกรณีทดสอบ
- ผลการทดสอบหรือสถานะการดำเนินการ
- สคริปต์ทดสอบ
- เอกสารที่ต้องส่งมอบ
- โครงสร้างการแบ่งงานหรือ WBS
- หมายเหตุ
ประเภทของเมทริกซ์การตรวจสอบย้อนกลับของข้อกำหนด
การตรวจสอบย้อนกลับช่วยสร้างความเชื่อมโยงระหว่างข้อกำหนด กระบวนการ กรณีทดสอบ และองค์ประกอบผลลัพธ์สุดท้าย ทิศทางการตรวจสอบย้อนกลับจะระบุวิธีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเหล่านี้—ไม่ว่าจะเป็นเพื่อตอบสนองต่อข้อกำหนดหรือเพื่อยืนยันการตอบสนองต่อข้อกำหนดนั้น
ตามทิศทางที่ได้รับ คุณสามารถคาดหวังรูปแบบการติดตามย้อนกลับหลักสามประเภทในเมทริกซ์ได้:
- การย้อนกลับได้: ข้อกำหนดนี้กำหนดให้มีการดำเนินการในอนาคตหรือการดำเนินการล่วงหน้า เช่น การทดสอบ มันให้ภาพรวมของการพัฒนาโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเสร็จสมบูรณ์ ▶️
- การย้อนกลับสู่แหล่งที่มา: ด้วยการย้อนกลับสู่แหล่งที่มา คุณสามารถติดตามแต่ละกรณีทดสอบกลับไปยังข้อกำหนดได้ ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่าทุกการทดสอบถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันความเบี่ยงเบนจากขอบเขตของโครงการ รวมถึงการกระทำที่ไม่จำเป็น ◀️
- การตรวจสอบย้อนกลับสองทิศทาง: การผสมผสานระหว่างแบบจำลองไปข้างหน้าและย้อนกลับ ซึ่งให้รูปแบบการตรวจสอบย้อนกลับที่สมบูรณ์ที่สุด รองรับกระบวนการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างกรณีทดสอบกับข้อกำหนด 🔁
วิธีการสร้างเมทริกซ์การตรวจสอบความสอดคล้องของข้อกำหนด: 5 ขั้นตอน
ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ตารางการติดตามความต้องการ (requirements traceability matrix) จะถูกนำเสนอผ่านแผนภูมิหรือตาราง สำหรับผู้ใช้หลายคน Excel โดดเด่นเป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับการสร้างแผนภาพนี้ แต่อาจไม่รองรับการบันทึกการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่โครงการอาจเผชิญได้อย่างครอบคลุม
ทีมผลิตภัณฑ์หลายทีมในปัจจุบัน นิยมใช้ ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเพื่อพัฒนาเมทริกซ์การตรวจสอบย้อนกลับที่หลากหลายจากศูนย์ นี่เป็นวิธีที่รวดเร็วกว่าเนื่องจากเครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้การรวบรวมและจัดเรียงง่ายขึ้นและให้มุมมองแบบเรียลไทม์ของส่วนประกอบแก่ทั้งทีม ดังนั้น ลองคิดถึงการบรรลุผลมากกว่าแค่สเปรดชีต Excelมาตรฐาน —เรากำลังพูดถึง:
- การติดตามเป้าหมาย
- การสร้างเอกสารที่บันทึกความต้องการของลูกค้า
- การรวบรวมรายการงาน
- การรับรองการครอบคลุมการทดสอบอย่างสมบูรณ์
- การปรับแต่งฟิลด์
- ตรวจสอบงานทั้งหมดของคุณอย่างละเอียดถี่ถ้วน
ทั้งหมดนั้น รวบรวมไว้อย่างเรียบร้อยในที่เดียว—ClickUp! 🤩
ในฐานะซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบครบวงจร ClickUp ช่วยให้ทุกคนสามารถสร้างเมทริกซ์การติดตามข้อกำหนดได้อย่างง่ายดายภายในเครื่องมือ นอกจากนี้คุณสมบัติการสื่อสารและการวางแผนเวิร์กโฟลว์ที่ใช้งานได้จริงยังช่วยสนับสนุนคุณในทุกขั้นตอนของโครงการ!
สำรวจ ห้าขั้นตอนมาตรฐาน ในการสร้างเมทริกซ์การตรวจสอบความสอดคล้องของความต้องการที่มีประโยชน์ด้านล่างนี้
ขั้นตอนที่ 1: รวบรวมเป้าหมาย RTM จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ
เป้าหมาย RTM คือข้อกำหนดที่รวบรวมมาจากลูกค้า ทีมภายใน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ เป้าหมายเหล่านี้อาจครอบคลุมตั้งแต่การเพิ่มคุณสมบัติใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์ของคุณ ไปจนถึงการปรับปรุงการจัดการความเสี่ยง
สมมติว่าโครงการของคุณเกี่ยวกับการพัฒนาแอปพลิเคชันฟิตเนสที่เน้นประสบการณ์ของผู้ใช้เป็นหลัก ในกรณีนี้ ลูกค้าได้เน้นย้ำถึงสองคุณสมบัติหลัก: การผสานแผนการออกกำลังกายที่ปรับให้เหมาะกับผู้ใช้ตามความชอบ และ การรวมฟีเจอร์การติดตามแบบเรียลไทม์เพื่อตรวจสอบความคืบหน้าได้อย่างราบรื่น ขอบเขตของโครงการนี้คือการจัดหาแพลตฟอร์มฟิตเนสที่ครอบคลุมซึ่งตอบสนองความต้องการของแต่ละบุคคลและส่งเสริมชุมชนที่ใส่ใจสุขภาพ
ในอุดมคติ ผู้จัดการโครงการจะรวบรวมความต้องการทางธุรกิจของลูกค้า จากนั้นพูดคุยกับทีมเพื่อจดบันทึกคำขอเฉพาะเจาะจงเพื่อทำให้ผลลัพธ์เป็นรูปธรรม จากนั้นพวกเขาจะแบ่งเป้าหมายใหญ่แต่ละข้อออกเป็นขั้นตอนย่อยที่สามารถทำได้
หากคุณกำลังมองหาวิธีในการวางแผนเป้าหมายและข้อกำหนดทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียวClickUp Goalsคือทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด มันช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมาย RTM ได้ทุกขนาดและเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้รับผิดชอบเฉพาะได้
เมื่อคุณตั้งค่าพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณแล้ว ให้เข้าถึงหน้าเป้าหมายในแถบด้านซ้ายโดยคลิกที่ + เป้าหมายใหม่เมื่อคุณรวบรวมเป้าหมายของคุณแล้ว ให้แบ่งเป้าหมายออกเป็นส่วนย่อยที่สามารถวัดผลได้โดยการสร้างเป้าหมายย่อยแพลตฟอร์มรองรับเป้าหมายสี่ประเภทสำหรับเมทริกซ์:
- หมายเลข: ติดตามการเพิ่มขึ้นหรือลดลงภายในช่วงของตัวเลข
- จริง/เท็จ: ทำเครื่องหมายเป้าหมายว่า เสร็จแล้ว หรือ ยังไม่เสร็จ
- สกุลเงิน: ติดตามการเปลี่ยนแปลงของเป้าหมายทางการเงิน
- งาน: ตรวจสอบการเสร็จสิ้นของงานเดียว, งานย่อย, หรือรายการทั้งหมด
ด้วย ClickUp คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์และสปรินต์เพื่อติดตามเป้าหมายเฉพาะ และยังสามารถตั้งค่าหมุดหมายเพื่อเน้นงานสำคัญในเมทริกซ์การทดสอบและจุดความก้าวหน้าได้อีกด้วย
ขั้นตอนที่ 2: รวบรวมเอกสารและชิ้นงานของโครงการ และกำหนดงานที่ต้องทำ
เอกสารโครงการคือเอกสารต่าง ๆ เช่นหนังสือแต่งตั้งโครงการ,บันทึกการเปลี่ยนแปลง,และแผนโครงการ ที่ช่วยเพิ่มลักษณะให้กับกระบวนการทำงานของคุณ พวกมันคือแกนกลางของเมทริกซ์การติดตามความต้องการของคุณ ซึ่งช่วยให้คุณเชื่อมต่อกรณีทดสอบกับเอกสารที่เกี่ยวข้องได้
ขั้นตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทีมทดสอบผลิตภัณฑ์หรือซอฟต์แวร์ของคุณมีเอกสารบริบททั้งหมดอยู่ในมือ ช่วยให้เข้าใจงาน งานย่อย และงานค้างของผลิตภัณฑ์ได้ดียิ่งขึ้น
ใช้ ClickUp Docsเพื่อสร้างและจัดเก็บเอกสารโครงการที่จำเป็นทั้งหมด กรณีทดสอบ และผลการทดสอบแก้ไขเอกสารแบบเรียลไทม์กับสมาชิกทีมหลายคน จัดระเบียบในโฟลเดอร์ หรือเชื่อมโยงกับงาน RTM ของคุณ—ทุกอย่างแค่คลิก! 🥳
ต้องการประหยัดเวลาในการทำงานเอกสารหรือไม่? ใช้ClickUp AIเพื่อสร้างเอกสารโครงการที่มีโครงสร้างดีเพียงไม่กี่คำสั่ง! แพลตฟอร์มยังมีเทมเพลตสำเร็จรูปหลายแบบ เช่น:
เมื่อคุณได้รวบรวมเอกสารโครงการของคุณแล้ว ให้ใช้งานใน ClickUpเพื่อรวบรวมรายการงานและงานย่อยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับของคุณ วิธีนี้จะช่วยให้คุณมองเห็นภาพเครือข่ายของผลลัพธ์ที่ต้องติดตามผ่านเมทริกซ์การทดสอบได้ชัดเจนยิ่งขึ้น คุณสามารถจัดระเบียบรายการงานหลายรายการ แต่ละรายการจัดการข้อกำหนดเฉพาะและสร้างการพึ่งพาเพื่อกำหนดลำดับของงานที่เชื่อมโยงกัน
ขั้นตอนที่ 3: สร้างเมทริกซ์
พร้อมที่จะสร้างเมทริกซ์ RT หรือยัง? 🏗️
เมื่อคุณทำขั้นตอนที่ 2 เสร็จแล้วให้เลือกสเปรดชีตหรือเครื่องมือสร้างแผนภูมิเพื่อสร้างเมทริกซ์การติดตามข้อกำหนด ต่อไปนี้คือโครงร่างคร่าวๆ ของขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติตาม:
- เลือกคอลัมน์ที่คุณต้องการรวมไว้ใน RTM ของคุณ คุณต้องการรหัสข้อกำหนดที่แยกต่างหาก คำอธิบาย รหัสกรณีทดสอบ หรือข้อมูลอื่น ๆ หรือไม่
- สร้างกราฟแถวและคอลัมน์ตามประเภทของเมทริกซ์ ตัวอย่างเช่น ในกรณีของการติดตามย้อนกลับด้านหน้า แถวและคอลัมน์จะแทนข้อกำหนดและรหัสกรณีทดสอบตามลำดับ (คุณอาจต้องการใช้รหัสสีเพื่อความสะดวกในการติดตาม)
- สร้างลิงก์ระหว่างข้อกำหนดและพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องภายในเมทริกซ์
ประเด็นคือการมีอินเทอร์เฟซแบบหน้าต่างเดียวที่มองเห็นได้ชัดเจน เพื่อวางแผนความสัมพันธ์ระหว่างข้อกำหนดต่างๆ และทำเครื่องหมายเป้าหมายที่เสร็จสิ้นแล้ว
หากคุณคุ้นเคยกับสเปรดชีตมุมมองตาราง ClickUpสามารถเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการปรับแต่งเมทริกซ์ RT ของคุณในทุกขนาด! เพิ่มคอลัมน์ได้ตามต้องการสร้างฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับข้อมูล และใช้การลากและวางเพื่อแก้ไข RTM ของคุณ
หากคุณต้องการการแสดงผลที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น คุณสามารถสำรวจWhiteboard แบบไม่จำกัดของ ClickUpเพื่อวาดเชื่อมโยงระหว่างข้อกำหนดและกรณีทดสอบได้
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้มากขึ้น ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตเมทริกซ์ที่หลากหลายของClickUp เพื่อสร้าง RTM ของคุณ เทมเพลตที่เราชื่นชอบคือเทมเพลตเมทริกซ์การตรวจสอบย้อนกลับของ ClickUp ใช้เพื่อวางแผนการเชื่อมต่ออย่างเป็นระบบ เพิ่มความสามารถของคุณในการ:
- กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างข้อกำหนดและผลการทดสอบ
- จินตนาการถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดวงจรการพัฒนาโครงการ
- เข้าใจเหตุผลเบื้องหลังการตัดสินใจบางอย่าง
ขั้นตอนที่ 4: เริ่มใช้งาน RTM
คุณควรมีโครงสร้างเมทริกซ์และหัวข้อที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนนี้แล้ว สิ่งที่คุณต้องทำคือกรอกเมทริกซ์ RT ให้ครบถ้วน! 📝
คุณสามารถเริ่มต้นด้วยการวางแผนกรณีทดสอบร่วมกับทีมทดสอบของคุณ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกอย่างจากแบ็กล็อกได้รับการจัดการเรียบร้อยแล้ว
หนึ่งในข้อดีมากมายที่ ClickUp มอบให้คือคุณไม่จำเป็นต้องคัดลอก-วางหรือสลับไปมาระหว่างรายการงานที่ค้างอยู่และรายการตรวจสอบงานอีกต่อไป คุณสามารถ ย้าย รายการทั้งหมดที่เคยสร้างไว้ไปยัง RTM ของคุณ พร้อมรายละเอียดทั้งหมด และรายการเหล่านั้นจะแสดงในมุมมองใดก็ได้ตามที่คุณต้องการ
ตัวอย่างเช่นคุณสามารถใช้มุมมองแบบรายการ กระดาน หรือปฏิทินเพื่อดูภาพรวมของงานทั้งหมดที่กำลังดำเนินการอยู่ โดยจัดหมวดหมู่ตามสถานะที่กำหนดเอง เช่น ผ่าน, ไม่ผ่าน, หรือ พักไว้ ดูงานที่เชื่อมโยงกันและจัดการการ วางแผนกำลังคนโดยใช้แผนภูมิแกนต์และมุมมองปริมาณงาน
แพลตฟอร์มนี้ยังช่วยให้เกิดช่องทางการสื่อสารระหว่างแผนกได้อย่างราบรื่นผ่านมุมมองแชท ความคิดเห็นที่สามารถมอบหมายได้ และเครื่องมือตรวจสอบขั้นตอนการทำงาน เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีข้อกำหนดใดถูกละเลย!
ขั้นตอนที่ 5: ทบทวน ตรวจสอบความถูกต้อง และบำรุงรักษา
ให้คิดว่าเมทริกซ์การติดตามข้อกำหนดเป็นเอกสารที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เมื่อสิ่งต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไป เช่น ข้อกำหนดถูกยกเลิกหรือมีกรณีทดสอบใหม่เกิดขึ้น คุณจำเป็นต้องปรับเมทริกซ์เพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่ทันสมัย
โปรดจำไว้: หมายเลขรหัสข้อกำหนดเริ่มต้นจะยังคงเหมือนเดิมแม้ว่าคุณจะจัดเรียงสิ่งต่างๆ ใหม่หรือใช้งานซ้ำก็ตาม ⚠️
แดชบอร์ดใน ClickUpจะช่วยให้คุณตรวจสอบผลลัพธ์และติดตามประสิทธิภาพของโครงการผ่านการทดสอบเมตริก ใช้โซลูชันที่ปรับแต่งได้เพื่อ:
- กระจายงานของทีมได้อย่างง่ายดาย พร้อมหารือเกี่ยวกับอุปสรรคและติดตามความคืบหน้า
- มองเห็นการจัดสรรทรัพยากร, ระบุพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพและไม่มีประสิทธิภาพ
- ประเมินเป้าหมายผ่านการเสร็จสิ้นงานการติดตามเวลาของโครงการ และการวิเคราะห์กระบวนการทำงานในศูนย์ควบคุมที่ปลอดภัย
การติดตามเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้าของโครงการกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยแดชบอร์ดเหล่านี้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ระบบอัตโนมัติใน ClickUpเพื่อรับการแจ้งเตือนอัตโนมัติหรืออัปเดตสถานะของการทดสอบทั้งหมดได้โดยไม่ต้องมีการแทรกแซงด้วยตนเองมากนัก
ประโยชน์ของเมทริกซ์การตรวจสอบย้อนกลับของข้อกำหนดในการบริหารโครงการ
เมทริกซ์การตรวจสอบย้อนกลับของข้อกำหนดเป็นมากกว่าเอกสารทางเทคนิค มาดูประโยชน์ที่สำคัญบางประการของมัน:
- การสนับสนุนการตัดสินใจ: RTM ให้มุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีที่ข้อกำหนดต่างๆของโครงการเชื่อมโยงกัน นอกจากนี้ เมื่อข้อกำหนดมีการเปลี่ยนแปลง คุณสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่ตามมาตลอดกระบวนการพัฒนา ซึ่งช่วยให้การตัดสินใจรอบด้านและมีประสิทธิภาพ
- การจัดการการเปลี่ยนแปลงที่ราบรื่น: เมื่อมีสิ่งที่จะส่งมอบในโครงการเปลี่ยนแปลงไป RTM จะติดตามทุกอย่างเพื่อให้การปรับเปลี่ยนหรือการอัปเดตได้รับการบันทึกไว้อย่างดีและสามารถเข้าถึงได้
- การจัดการความเสี่ยง: โดยการเชื่อมโยงข้อกำหนดกับการทดสอบ RTM ช่วยตรวจจับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหรือจุดที่ขาดหายไปตั้งแต่เนิ่นๆ ทำให้คุณได้รับข้อมูลล่วงหน้าเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ดีขึ้น: ในอุตสาหกรรมที่มีกฎระเบียบที่เข้มงวด RTM ช่วยให้มั่นใจว่าคุณปฏิบัติตามกฎเหล่านั้น มันช่วยตรวจสอบว่าโครงการของคุณยึดมั่นในข้อกำหนดที่กำหนดไว้ ทำให้ธุรกิจของคุณปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- การทดสอบที่เหมาะสม: RTM ทำหน้าที่เป็นแนวทางสำหรับทีมประกันคุณภาพ โดยแสดงสิ่งที่ต้องทดสอบและเชื่อมโยงการทดสอบกลับไปยังข้อกำหนดที่แน่นอน ดังนั้น ทีม QA จึงสามารถดำเนินการทดสอบที่สำคัญอย่างแท้จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับเมทริกซ์การตรวจสอบย้อนกลับของข้อกำหนด
แม้ว่าคุณจะได้รับเครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุด คุณอาจยังเผชิญกับอุปสรรคและข้อจำกัดบางประการในระหว่างการสร้างเมทริกซ์ โชคดีที่สามารถหลีกเลี่ยงได้อย่างง่ายดายหากคุณยึดมั่นใน แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ RTM เหล่านี้ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถนำแนวทางนี้ไปใช้ได้อย่างราบรื่น 💪
สร้างรายการความต้องการอย่างเป็นระบบ
ข้อกำหนดของโครงการทั้งหมดจำเป็นต้องเขียนอย่างชัดเจนและจัดเรียงอย่างมีเหตุผลและเป็นระบบในขณะที่ร่าง RTM ซึ่งจะช่วยทีมในการพิจารณาว่าสถานการณ์การทดสอบ ข้อกำหนด และเอกสารประกอบอื่นๆ มีความสอดคล้องกันเหมาะสมหรือไม่ เพื่ออุดช่องว่างในการตรวจสอบย้อนกลับระหว่างการทดสอบ
ใช้รหัสที่แตกต่างกัน
เพื่อให้การเชื่อมโยงความต้องการและกรณีทดสอบง่ายขึ้น ให้ระวังเป็นพิเศษว่าแต่ละความต้องการในตารางการเชื่อมโยงมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้วยวิธีนี้ ทีมสามารถจัดการการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงการตรวจจับข้อผิดพลาด และติดตามและประเมินความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่าง ๆ ได้ นี่เป็นสิ่งจำเป็นหากคุณต้องการได้ระบบที่หลากหลายเมื่อพยายามรวมเครื่องมือจัดการการทดสอบและตารางการเชื่อมโยง
กำหนดลำดับความสำคัญ
เมื่อจัดลำดับความสำคัญของความต้องการ คุณจะอยู่ในตำแหน่งที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการจัดสรรทรัพยากรสำหรับการทดสอบและพัฒนาคุณสมบัติที่สำคัญที่สุด โดยมุ่งเน้นไปที่ความต้องการที่มีความสำคัญสูงก่อนในช่วงต้นของกระบวนการพัฒนา ทีมงานสามารถลดความเสี่ยงของโครงการ ระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงได้
เคล็ดลับ: ใช้ClickUp Prioritiesเพื่อเพิ่มป้ายกำกับลำดับความสำคัญที่มีสีต่างๆ ให้กับงานของคุณ!
รักษา RTM ของคุณให้ทันสมัยอยู่เสมอ
การอัปเดต RTM อย่างสม่ำเสมอมีความสำคัญในการติดตามความคืบหน้าของโครงการและจัดการกับการปรับเปลี่ยนต่าง ๆ การดำเนินการดังกล่าวช่วยลดความเสี่ยงของความไม่สอดคล้องของข้อมูลและช่องว่างในการนำไปปฏิบัติ
ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมในหมู่พนักงาน
เมื่อพูดถึงการมองเห็นความต้องการ ให้แน่ใจว่าผู้ทดสอบ, นักพัฒนา, นักวิเคราะห์ธุรกิจ, และนักพัฒนาทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน. สิ่งนี้จะช่วยส่งเสริมการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการทำงานเป็นทีมและยังช่วยสนับสนุนการตัดสินใจที่ให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม.
คุณสมบัติการค้นหาแบบสากลของ ClickUp ช่วยให้เอกสารโครงการและเมทริกซ์การติดตามของคุณสามารถเข้าถึงได้โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เพียงคลิกเดียว คุณสามารถปรับตั้งค่าการอนุญาตของเอกสารแต่ละฉบับได้หากคุณต้องการเก็บไฟล์บางไฟล์ไว้เป็นส่วนตัว
ชนะครั้งใหญ่: จัดการเมทริกซ์การตรวจสอบย้อนกลับของข้อกำหนดของคุณด้วย ClickUp
39% ของโครงการล้มเหลวเนื่องจากขาดการวางแผนและการติดตามทรัพยากรที่เหมาะสม และคุณแน่นอนไม่ต้องการให้โครงการของคุณเป็นส่วนหนึ่งของสถิตินี้ อย่าเป็นกังวล! คุณจะไม่เป็นเช่นนั้น!
เราสัญญาว่าจะมอบชัยชนะครั้งใหญ่ด้วย ClickUp และชัยชนะครั้งใหญ่ก็คือสิ่งที่คุณจะได้รับ! 🏆
มุมมองที่แตกต่างกัน, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, การเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ, คุณสมบัติการติดตาม, และอื่น ๆ — คุณจะได้รับคุณสมบัติที่มีประโยชน์ทั้งหมดฟรี!ลงทะเบียนเพื่อสร้าง RTM matrix ของคุณวันนี้!