Confluence Vs. Google Docs: เครื่องมือการทำงานร่วมกันตัวไหนดีที่สุด?

Confluence และ Google Docs เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมหากคุณกำลังมองหาสถานที่สำหรับรวมตัวกับสมาชิกทีมที่อยู่ห่างไกล ร่วมกันทำงานเอกสาร และสร้างคลังไฟล์ที่เป็นระเบียบ แต่ตัวเลือกไหนที่เหมาะกับคุณ?
ในคู่มือนี้ เราจะเปรียบเทียบ Confluence กับ Google Docs เพื่อดูว่าเครื่องมือใดดีกว่ากัน เราได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับคุณสมบัติสำคัญที่มีความสำคัญที่สุดและเปรียบเทียบเครื่องมือแต่ละอย่าง ข้อดีเพิ่มเติม: เราจะบอกคุณเกี่ยวกับทางเลือกที่น่าประทับใจสำหรับเครื่องมือการทำงานร่วมกันของทีมยอดนิยมเหล่านี้
มาดำดิ่งและสำรวจกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะในการต่อสู้ระหว่าง Confluence กับ Google Docs 🥊
Confluence คืออะไร?
Confluenceเป็นแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันจากบริษัทซอฟต์แวร์ชื่อดัง Atlassian เครื่องมือนี้ต้องการทำหน้าที่เป็นพื้นที่ทำงานดิจิทัลของคุณ—สถานที่สำหรับการรวมตัวกันและระดมความคิด ร่วมมือกัน แก้ไข และตัดสินใจ
ฟังก์ชันการทำงานของ Atlassian Confluence ประกอบด้วย หน้าเพจ (สำหรับเอกสารที่มีเนื้อหาเป็นข้อความ), กระดานไวท์บอร์ด (สำหรับการทำงานร่วมกันแบบดิจิทัล), และพื้นที่ (สำหรับจัดกลุ่มหน้าเพจเฉพาะเข้าด้วยกัน) ซึ่งทั้งหมดนี้รวมอยู่ในทุกแผนการใช้งาน เครื่องมือนี้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีฟีเจอร์ใหม่ ๆ เช่น ฐานข้อมูล (คู่แข่งของNotionหรือGoogle Sheets) ที่จะเปิดตัวเร็ว ๆ นี้
คุณสมบัติที่ผสานรวม
คอลเลกชันของฟีเจอร์ของ Confluence ทำให้มันกลายเป็นสถานที่ที่ดีในการทำงาน แต่ฟีเจอร์ใดบ้างที่เกี่ยวข้องมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับ Google Docs? นี่คือฟีเจอร์ที่โดดเด่นบางอย่างที่ทั้งสองแอปมีอยู่
การทำงานร่วมกัน
เช่นเดียวกับเครื่องมือการทำงานร่วมกันขององค์กรที่ดี Confluence ให้ความสำคัญหลักในการทำให้การทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่าย
คุณสมบัติการทำงานร่วมกันของ Confluence ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้ดีขึ้นในหลากหลายรูปแบบ รวมถึงกระดานไวท์บอร์ด สามารถแก้ไขเอกสารร่วมกับสมาชิกในทีมได้แบบเรียลไทม์ พร้อมประวัติการแก้ไขที่ติดตามได้ การเปลี่ยนแปลงที่ถูกเน้นให้เห็น และการแสดงความคิดเห็น การแจ้งเตือนช่วยให้ทุกคนทราบถึงการเปลี่ยนแปลงและการอัปเดตต่างๆ
นอกเหนือจากการทำงานร่วมกันในเอกสารหรือกระดานไวท์บอร์ดแล้ว แพลตฟอร์มนี้ยังช่วยให้การแบ่งปันข้อมูลเป็นเรื่องง่าย ฟีดข่าวส่วนบุคคลช่วยให้สมาชิกในทีมติดตามความคืบหน้าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับตนเองได้ตลอดเวลา และรับชมประกาศของบริษัทได้อีกด้วย
และมันปลอดภัยด้วยเช่นกัน. ผู้ดูแลระบบสามารถปรับแต่งสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้เพื่อแชร์ไฟล์ที่เกี่ยวข้องเพียงกับบุคคลที่เหมาะสมได้. 🔐
เทมเพลต
เมื่อคุณเริ่มต้นใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกันใหม่จากศูนย์ หน้าว่างอาจดูน่ากลัว.เทมเพลตของ Confluenceจะช่วยให้การเปลี่ยนผ่านนั้นราบรื่นขึ้น.
ตั้งแต่การจัดการโครงการไปจนถึงแคมเปญอีเมลและรายการสิ่งที่ต้องทำ คอลเลกชันเทมเพลตที่หลากหลายช่วยให้ผู้ใช้สามารถเริ่มต้นเอกสารออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว แทนที่จะเสียเวลาอันมีค่าไปกับการพยายามทำทุกอย่างตั้งแต่เริ่มต้น
การผสานรวม
Confluence ผสานการทำงานกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Atlassian ได้อย่างเป็นธรรมชาติ รวมถึง Jira Software, Jira Service Management และTrello
นอกเหนือจากนี้ คุณสามารถปรับแต่งประสบการณ์ของคุณได้โดยการเชื่อมต่อ Confluence กับแอปพลิเคชันอื่น ๆ มากมาย ซึ่งรวมถึง Salesforce,Microsoft Teams, และ Google Drive ไลบรารีแอปพลิเคชันของ Confluence มีความหลากหลายมาก พร้อมลิงก์ไปยังแอปพลิเคชันที่ใช้ทั่วไป (เช่นSlack) และแอปพลิเคชันที่มีความเฉพาะทางมากขึ้น (เช่นGitHub)
การกำหนดราคาแบบคอนฟลูเอนซ์
- แผนฟรี
- มาตรฐาน: $5.75/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $11/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
Google Docs คืออะไร?
Google Docsเป็นหนึ่งในเครื่องมือสร้างและจัดการเอกสารที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในปัจจุบัน มันกลายเป็นตัวเลือกหลักสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการสร้างเอกสารที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องลงทุนในระบบMicrosoft Office
แอปเอกสารของ Google เต็มไปด้วยฟีเจอร์มากมายที่ช่วยให้การเขียน แก้ไข และแบ่งปันเอกสารเป็นเรื่องง่าย ผู้ใช้สามารถสร้างและบันทึกไฟล์ได้อย่างรวดเร็วไปยังGoogle Drive ของตนเอง ร่วมมือกันผ่านความคิดเห็น และบันทึกไฟล์ในหลากหลายรูปแบบไฟล์
เราเน้นการเปรียบเทียบนี้ที่ Confluence กับ Google Docs แต่สิ่งสำคัญที่ควรกล่าวถึงคือการเพิ่มผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Google Workspace สามารถช่วยให้คุณสร้างสภาพแวดล้อมที่คล้ายกับ Confluence ได้
การผสาน Google Docs กับ Google Sheets (สำหรับฐานข้อมูล), Google Jamboard (สำหรับกระดานไวท์บอร์ด), และ Google Drive (สำหรับการจัดการความรู้) จะสร้างพื้นที่ทำงานร่วมกันที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติสำหรับทีมของคุณ ✨
คุณสมบัติของ Google Docs
Google Docs อาจเป็นที่รู้จักดี แต่คุณสมบัติของมันเป็นอย่างไร? มาดูกันว่าเครื่องมือสร้างเอกสารยอดนิยมนี้มีอะไรให้บ้างในหมวดหมู่เดียวกัน
การทำงานร่วมกัน
นี่คือเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันเอกสารที่ช่วยให้คุณทำงานร่วมกันได้ดี. ผู้ใช้สามารถแก้ไขได้โดยตรงหรือในโหมดการเสนอแนะ, ทิ้งความคิดเห็นไว้ให้ผู้อื่น, และดูการเปลี่ยนแปลงได้อย่างง่ายดายผ่านประวัติเวอร์ชัน.
Google Docs มีวิธีที่มีประโยชน์ในการทำงานร่วมกันภายในเอกสาร แต่นั่นก็เท่านั้น เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของชุดแอปพลิเคชันมากกว่าที่จะเป็นแพลตฟอร์มที่มีฟีเจอร์ครบถ้วนในตัวเอง คุณจึงจำเป็นต้องเพิ่มผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Google หรือผสานการทำงานกับแอปของบุคคลที่สามเพื่อเพิ่มฟีเจอร์การทำงานร่วมกันเพิ่มเติม
เทมเพลต
เช่นเดียวกับ Confluence, Google Docs มีเทมเพลตให้เลือกมากมาย. คุณสามารถเข้าถึงได้ง่ายจากภายในเอกสารของคุณ และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์หากคุณเริ่มต้นจากศูนย์.
คอลเลกชันของเทมเพลตของมันมีน้อยกว่าของ Confluence โดยเน้นไปที่ประเภทเอกสารแบบดั้งเดิมมากขึ้น เช่น บันทึกการประชุม จดหมาย และประวัติย่อ แต่ก็มีตัวเลือกในการเข้าถึงเทมเพลตที่มีธีมทางกฎหมาย การขาย และกลยุทธ์ได้เช่นกัน โดยเป็นแอดออนจากพันธมิตรที่ให้บริการฟรี 📄
การผสานรวม
การเพิ่มแอปและฟีเจอร์ใหม่ ๆ ให้กับ Google Docs จากภายในเอกสารที่คุณกำลังทำงานอยู่นั้นง่ายมาก เพียงเปิดเมนู Add-ons เพื่อดูแอปและการผสานการทำงานที่หลากหลาย
คุณสามารถเลือกได้จากเครื่องมือเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์ไปจนถึงแอปพลิเคชันลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และตัวสร้างแบบฟอร์ม นอกเหนือจากการผสานการทำงานกับบุคคลที่สามเหล่านี้แล้ว Google ยังได้สร้างการผสานการทำงานโดยตรงสำหรับ Salesforce และ Zendesk
ราคาของ Google Docs
- ฟรี
Confluence vs. Google Docs: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
เราได้ตรวจสอบทั้งเครื่องมือและวิธีการทำงานของมันแล้ว แต่เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว พวกมันมีลักษณะอย่างไรบ้าง? นี่คือสรุปให้คุณเกี่ยวกับ Confluence และ Google Docs ในแง่ของคุณสมบัติที่น่าสนใจที่สุด
การทำงานร่วมกัน
Google Docs ให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติและใช้งานง่าย เกือบทุกคนเคยใช้มาก่อนแล้ว ซึ่งทำให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น อย่างไรก็ตาม มันขาดคุณสมบัติมาตรฐานที่มีใน Confluence เช่น กระดานไวท์บอร์ด แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ และการจัดระเบียบเอกสารที่มีประสิทธิภาพ
สำหรับการทำงานร่วมกันในเอกสารข้อความ Google Docs ดูเหมือนจะเป็นตัวเลือกที่ชนะ สำหรับการทำงานร่วมกันในวงกว้าง Confluence มอบสิ่งต่างๆ ให้กับผู้ใช้มากกว่า 🙌
เทมเพลต
ทั้งสองเครื่องมือมีชุดเทมเพลตสำเร็จรูปที่พร้อมใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม Confluence ชนะ Google Docs ในจุดนี้ด้วยชุดเทมเพลตที่น่าประทับใจกว่า ซึ่งไม่เพียงแต่มีเทมเพลตที่พร้อมใช้งานได้ทันที แต่ยังมาพร้อมกับเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์เพื่อช่วยให้คุณใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
การผสานรวม
Confluence และ Google Docs ต่างก็มีตัวเลือกการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันที่หลากหลายเพื่อประสบการณ์ที่ดีขึ้นและเต็มไปด้วยฟีเจอร์มากขึ้น ทั้งสองแพลตฟอร์มใช้แนวทางตลาดสำหรับระบบเชื่อมต่อ โดยมีแอปพลิเคชันจากทั้งพันธมิตรที่รองรับและบุคคลที่สาม
รอบนี้เป็นเสมอ ไม่ว่าคุณจะเลือกแพลตฟอร์มใด การผสานรวมสำหรับความต้องการเกือบทุกอย่างพร้อมใช้งานได้ทันที 🧩
เปรียบเทียบ Confluence กับ Microsoft Teams!
Confluence เทียบกับ Google Docs บน Reddit
Confluence และ Google Docs เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมสำหรับการทำงานร่วมกันในเอกสารและการจัดการโครงการ และการใช้ทั้งสองก็มีข้อดีและข้อเสีย เราได้ไปที่ Reddit เพื่อรับทราบความคิดเห็นจากผู้ใช้จริงเกี่ยวกับเครื่องมือเหล่านี้
สำหรับผู้ดูแลระบบเครือข่ายและระบบ ผู้ใช้ Reddit ให้ความนิยม Confluence:
เราเพิ่งเปลี่ยนมาใช้ชุดโปรแกรม Atlassian ทั้งหมด (Confluence, Jira, Bitbucket) และผมพบว่า Confluence มีความสะอาดและใช้งานง่ายมากสำหรับการจัดทำเอกสารทางเทคนิค เราไม่เคยใช้ Google Docs ในระดับองค์กร แต่จากที่เคยใช้สำหรับโปรเจกต์ขนาดเล็กในอดีต ผมจะเลือก Confluence [มากกว่า] Docs สำหรับกรณีการใช้งานเอกสารธุรกิจทุกประเภท—โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณต้องการควบคุมว่าใครสามารถเข้าถึงเอกสารประเภทใดได้บ้าง โดยอิงตามกลุ่มผู้ใช้และบทบาท"
เมื่อพูดถึงผู้ใช้ Reddit ที่กำลังพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการผลิตภัณฑ์ มีผู้ใช้คนหนึ่งเสนอทางเลือกที่ดีกว่า—ClickUp:
"ฉันแปลกใจที่ไม่มีใครพูดถึง ClickUp เลย พวกเขาได้รวมฟีเจอร์ไวท์บอร์ดไว้ในแอปพลิเคชัน และคุณสามารถฝังเครื่องมืออื่น ๆ ไว้ในเอกสารได้โดยตรง การแก้ไขร่วมกันง่ายขึ้นอย่างมาก และหากคุณใช้มันสำหรับการสร้างแผนงานและการติดตามสปรินต์ คุณสามารถทำให้ทุกอย่างสะอาดและเป็นระเบียบได้จริง ๆ" 🤩
พบกับ ClickUp: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับทั้ง Confluence และ Google Docs
ClickUp ไม่ได้เป็นที่ชื่นชอบเฉพาะผู้ใช้ Reddit คนนี้เท่านั้น แต่ได้กลายเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันและเครื่องมือฐานความรู้เช่น Confluence และ Google Docs อย่างรวดเร็ว
ด้วย ClickUp การทำงานร่วมกันอยู่ตรงกลางของทุกสิ่งที่คุณทำ ทำงานร่วมกันในพื้นที่ทำงานบนเว็บที่ครอบคลุมเอกสาร กระดานไวท์บอร์ด งาน เป้าหมาย และอื่นๆ อีกมากมาย ติดตามการสนทนาแบบเรียลไทม์ด้วยแชท แท็กผู้ใช้ในงานและโครงการต่างๆ และแสดงความคิดเห็นเพื่อทำงานร่วมกันในเอกสาร
และเราไปไกลกว่าการร่วมมือเอกสาร. โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์และโครงการอื่น ๆ ดำเนินไปอย่างราบรื่นด้วยคุณสมบัติการจัดการโครงการที่น่าทึ่งของเรา. สร้างระบบ CRM ที่ทำงานตามที่คุณต้องการอย่างแท้จริง.จัดการทุกการดำเนินงานของคุณจากที่เดียว.
ClickUp ไม่ใช่แค่ที่สำหรับแก้ไขเอกสารข้อความร่วมกันหรือระดมความคิดบนกระดานไวท์บอร์ด—แต่เป็นแอปเดียวที่แทนที่ทุกอย่างได้ ✨
คลิกอัพ ด็อกส์
ClickUp Docsมอบความสะดวกในการใช้งานของ Google Docs พร้อมความสามารถในการจัดระเบียบของ Confluence ให้คุณเพลิดเพลินกับวิธีการที่ราบรื่นยิ่งขึ้นในการสร้าง แก้ไข และแบ่งปันเอกสารทุกประเภท พร้อมฟีเจอร์การทำงานร่วมกันในตัว
สร้างไม่เพียงแค่เอกสารเดี่ยว แต่รวมถึงคอลเลกชันของหน้าและวิกิ— เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างฐานความรู้ภายในองค์กรที่ทรงพลัง ประกอบด้วยเอกสาร แม่แบบ และเอกสารโครงการต่างๆ
การจัดระเบียบและการสร้างแบรนด์เป็นเรื่องง่ายด้วย ClickUp จัดกลุ่มเอกสารของคุณด้วยหมวดหมู่และหน้าย่อย และค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็วด้วยบุ๊กมาร์ก ปรับแต่งเอกสารของคุณด้วยการจัดรูปแบบ รูปภาพส่วนหัว และการสร้างแบรนด์
บรรณาธิการของเราเปลี่ยนความคิดให้เป็นการกระทำแก้ไขเอกสารกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์ ติดแท็กผู้ใช้คนอื่นในที่ที่คุณต้องการให้พวกเขาสนใจ และเปลี่ยนความคิดเห็นให้กลายเป็นงานที่คุณสามารถติดตามได้ภายใน ClickUp
เอกสารยังเชื่อมต่อกับงาน และวิดเจ็ตจะอัปเดตเวิร์กโฟลว์และมอบหมายงาน เพื่อให้ทีมของคุณไม่พลาดขั้นตอนใด
และเนื่องจากการทำงานร่วมกันนั้นเกี่ยวข้องกับการแบ่งปันและความปลอดภัย เราจึงทำให้สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องง่ายเช่นกัน ใช้ฟีเจอร์การจัดการสิทธิ์ที่แข็งแกร่งของเราเพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารของคุณจะเข้าถึงได้เฉพาะผู้ที่ต้องการเข้าถึงเท่านั้น สร้างลิงก์ที่แชร์ได้ง่าย และมอบสิทธิ์การเข้าถึงแบบแขกหรือสาธารณะสำหรับเอกสารที่เปิดเผยต่อสาธารณะได้อย่างง่ายดาย
คลิกอัพ เอไอ
สวัสดีกับฟีเจอร์ที่จะช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้น—ClickUp AI
ClickUp AI คือผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ ช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เวลา ด้วยการจัดการงานที่ซ้ำซากหรือใช้เวลามากให้ง่ายขึ้น
ใช้เครื่องมือ AIที่ทรงพลังของเราสำหรับการจดบันทึกและการสร้างเนื้อหา เพื่อสร้างสรุปของเอกสารภายในไม่กี่วินาที แทนการตรวจสอบและเขียนบันทึกด้วยตนเอง หรือสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำตามข้อมูลเชิงลึกภายในงานและเอกสารของคุณ และเริ่มทำความคืบหน้าได้เร็วขึ้น
ระบบ AI ของเราจะช่วยปรับปรุงวิธีการสื่อสารของคุณด้วยคำแนะนำเกี่ยวกับการทำให้การเขียนของคุณชัดเจน กระชับ และน่าสนใจมากขึ้น และด้วยหัวข้อที่จัดโครงสร้างไว้ล่วงหน้า ตาราง และอื่นๆ อีกมากมาย คุณจะใช้เวลาในการจัดรูปแบบน้อยลงและใช้เวลาในการสร้างสรรค์มากขึ้น
เมื่อพูดถึงการคิดสร้างสรรค์ ClickUp AI จะช่วยเร่งกระบวนการและมอบไอเดียใหม่ๆ ให้คุณพิจารณา ระดมสมองเพื่อสร้างกลยุทธ์แคมเปญสร้างสรรค์ แผนงานอีเวนต์ สโลแกน และอื่นๆ อีกมากมาย
กำลังมีการพัฒนาเพิ่มเติมด้วยเช่นกัน ในไม่ช้าคุณจะสามารถสร้างสรุปของโครงการและการประชุมประจำวันได้อย่างรวดเร็ว สร้างงานและงานย่อย และเพลิดเพลินกับ ClickUp AI ขณะเดินทาง
ClickUp Whiteboards
แม้ว่า Confluence จะมีฟีเจอร์ไวท์บอร์ดและ Google มี Jamboard แต่ไม่มีอะไรเทียบได้กับClickUp Whiteboards คุณสามารถทำงานร่วมกันแบบเห็นภาพในพื้นที่ดิจิทัล แล้วเปลี่ยนไอเดียและแนวคิดของคุณให้กลายเป็นงานที่ทำได้จริงได้ในไม่กี่คลิก
ClickUp Whiteboards นำกระบวนการระดมความคิดและการทำงานร่วมกันของทีมมาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แทนที่จะต้องจดบันทึกแล้วค่อยพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไร Whiteboards จะเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้กลายเป็นงานที่ต้องดำเนินการโดยตรง
ใช้ไวท์บอร์ดเพื่อระดมความคิด, คิดค้นกลยุทธ์, วางแผนเส้นทางการเดินทางของลูกค้า, และมองเห็นขั้นตอนในกระบวนการทำงานแบบ Agile ของคุณ. ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์บนซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดที่ดีที่สุด ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน.
สร้างภาพแนวคิดของคุณ สร้างแผนงานและกระบวนการทำงานด้วยวัตถุที่มีอยู่ในตัว และเพิ่มรูปภาพและลิงก์เพื่อสร้างประสบการณ์ที่สมจริงยิ่งขึ้น
เปรียบเทียบSharePoint กับ Confluence!
เริ่มต้นใช้งาน ClickUp วันนี้
คุณอาจกำลังพิจารณา Confluence กับ Google Docs อยู่ แต่ดูเหมือนว่าตัวเลือกที่ดีที่สุดในที่นี้คือ ClickUp จริงๆ ด้วยการแก้ไขและทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ใน Docs, Whiteboards และกระบวนการจัดการโครงการทั้งหมด ClickUp มอบสิ่งที่คุณต้องการได้มากกว่า
หากคุณพร้อมที่จะลองวิธีการทำงานร่วมกันที่ดีกว่าลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้ ✨