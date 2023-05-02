มากกว่า 90% ของผู้กำกับศิลป์และซีอีโอทำงานตามจังหวะของตนเอง—นี่คืออาชีพยอดนิยมอื่น ๆ สำหรับสไตล์การทำงานที่ไม่เร่งรีบ

นี่คือสิ่งที่น่าปรารถนาที่สุดที่งานสามารถมอบให้กับพนักงานในปัจจุบัน—ความสามารถในการทำงานได้ทุกที่และทุกเวลา
การสำรวจจำนวนมากที่ดำเนินการกับพนักงานตั้งแต่การระบาดของโรคระบาดบังคับให้นายจ้างต้องหันมาใช้การปฏิบัติงานทางไกลได้ยืนยันสิ่งนี้ ในหนึ่งการสำรวจที่ดำเนินการโดย Citrix ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการประเมินว่าอนาคตของการทำงานจะเป็นอย่างไรในปี 2035 สำหรับผู้ที่เรียกว่า "ผู้ทำงานด้านความรู้"พบว่า 88% ของพนักงานกล่าวว่าพวกเขากำลังมองหาความยืดหยุ่นอย่างสมบูรณ์
โดยใช้ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแรงงานปี 2022 เราที่ ClickUp ได้จัดอันดับ 15 งานที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานในจังหวะของคุณเอง อาชีพเหล่านี้ถูกจัดอันดับตามสัดส่วนของพนักงานที่ระบุว่างานของพวกเขาสามารถทำในจังหวะของตนเองได้ และเป็นงานยอดนิยมจากกว่า 150 อาชีพที่มีข้อมูลพร้อมใช้งาน
ข้อมูลจาก BLS แสดงให้เห็นว่ามีเพียงประมาณ 17% ของแรงงานพลเรือนทั่วประเทศที่กล่าวว่าพวกเขาควบคุมจังหวะการทำงานของตนเองได้ ข้อมูลจาก BLS ยังเน้นย้ำว่าแรงงานในตำแหน่งบริหารรายงานว่ามีความยืดหยุ่นมากที่สุด
ไม่น่าแปลกใจนักที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะอยู่ในอันดับสูงของตำแหน่งงานที่รายงานว่ามีงานที่สามารถกำหนดจังหวะการทำงานได้เองมากที่สุด เมื่อคุณเป็นผู้ตัดสินใจสูงสุดขององค์กร วันทำงานของคุณก็มักจะไม่ถูกตรวจสอบโดยใครที่คอยจับตาดูอยู่เบื้องหลัง
สิ่งที่อาจน่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับพนักงานความรู้ทั่วไปคือ ผู้จัดการด้านประชาสัมพันธ์และผู้ที่ทำงานด้านการจัดการเหตุฉุกเฉินจำนวนไม่น้อยรายงานว่าระดับการควบคุมตารางเวลาของตนเองอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน—แม้จะทำงานในตำแหน่งที่ต้องตอบสนองต่อวิกฤตอยู่บ่อยครั้ง
อ่านต่อเพื่อดูว่าบทบาทของคุณสะท้อนอยู่ในบทบาทของผู้ที่รายงานความยืดหยุ่นในการทำงานมากที่สุดหรือไม่
15. ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
- ร้อยละของผู้ที่ระบุว่างานของตนสามารถกำหนดจังหวะการทำงานได้เอง: 76.2%
- การจ้างงานทั่วประเทศทั้งหมด: 278,690 (1. 98 ต่อ 1,000 งาน)
- เงินเดือนเฉลี่ยต่อปี: $135,030 ($64. 92 ต่อชั่วโมง)
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดดูแลทีมที่วางแผนและกระจายแคมเปญการตลาดที่โน้มน้าวให้ผู้คนซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท การเกิดขึ้นของการตลาดดิจิทัลและระบบอัตโนมัติทำให้อุตสาหกรรมนี้สามารถทำงานนอกเวลาปกติและตั้งแคมเปญล่วงหน้าได้
14. ผู้จัดการค่าตอบแทนและสวัสดิการ
- ร้อยละของผู้ที่ระบุว่างานของตนสามารถกำหนดจังหวะการทำงานได้เอง: 77.6%
- การจ้างงานทั่วประเทศทั้งหมด: 15,330 (0. 11 ต่อ 1,000 ตำแหน่งงาน)
- เงินเดือนเฉลี่ยต่อปี: $127,530 ($61. 31 ต่อชั่วโมง)
ผู้จัดการฝ่ายเงินเดือนและสวัสดิการคือผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลที่ทำงานร่วมกับแผนประกันสุขภาพและผู้ให้บริการภายนอกเพื่อให้พนักงานได้รับเงินตรงเวลาและได้รับสวัสดิการที่น่าสนใจ ชุดซอฟต์แวร์ที่ทำงานอัตโนมัติในแง่มุมต่างๆ ของงานนี้ เช่น Workday, Gusto และ Paycom ได้ประสบความสำเร็จในการครองตลาดนายจ้างในสหรัฐอเมริกา
13. ผู้จัดการระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
- ร้อยละของผู้ที่ระบุว่างานของตนสามารถกำหนดจังหวะการทำงานได้เอง: 78.1%
- การจ้างงานทั่วประเทศทั้งหมด: 485,190 (3. 44 ต่อ 1,000 งาน)
- เงินเดือนเฉลี่ยต่อปี: $159,010 ($76. 45 ต่อชั่วโมง)
ผู้จัดการระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศทำหน้าที่เป็นผู้แปลระหว่างวิศวกรคอมพิวเตอร์ที่มีความคิดทางเทคนิคภายในองค์กรกับผู้นำธุรกิจที่มีความรู้ทางเทคนิคไม่มากนัก พวกเขาค้นหาทางเลือกสำหรับการตัดสินใจลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ และช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ในบริษัทสามารถสื่อสารเกี่ยวกับปัญหาที่ซับซ้อนได้สำเร็จ
12. นักจดหมายเหตุ
- ร้อยละของผู้ที่ระบุว่างานของตนสามารถกำหนดจังหวะการทำงานได้เอง: 78.4%
- การจ้างงานทั่วประเทศทั้งหมด: 6,120 (0. 04 ต่อ 1,000 ตำแหน่งงาน)
- เงินเดือนเฉลี่ยต่อปี: ฿60,050 (฿28.87 ต่อชั่วโมง)
นักจดหมายเหตุทำงานในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน โดยทำหน้าที่รวบรวมและบันทึกข้อมูลที่มีคุณค่า ก่อนจัดเก็บอย่างเป็นระบบเพื่อการใช้งานในอนาคต ตำแหน่งงานนี้ไม่ใช่สายงานบริหาร และได้รับค่าตอบแทนน้อยกว่าตำแหน่งอื่น ๆ ซึ่งพนักงานระบุว่าสามารถทำงานได้ตามจังหวะของตนเอง
11. ผู้จัดการฝึกอบรมและพัฒนา
- ร้อยละของผู้ที่ระบุว่างานของตนสามารถกำหนดจังหวะการทำงานได้เอง: 78. 7%
- การจ้างงานทั่วประเทศทั้งหมด: 35,830 (0. 25 ต่อ 1,000 งาน)
- เงินเดือนเฉลี่ยต่อปี: $120,130 ($57. 76 ต่อชั่วโมง)
ผู้จัดการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้เพื่อนร่วมงานได้เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ และพัฒนาทักษะเดิมให้เชี่ยวชาญยิ่งขึ้น ตำแหน่งเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในองค์กรสมัยใหม่ ซึ่งมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เนื่องจากแรงงานมีการโยกย้ายงานเพื่อแสวงหาทักษะใหม่ ๆ และพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น
10. ครูสอนรัฐศาสตร์ ระดับอุดมศึกษา
- ร้อยละของผู้ที่ระบุว่างานของตนสามารถกำหนดจังหวะการทำงานได้เอง: 79.1%
- การจ้างงานทั่วประเทศทั้งหมด: 14,060 (0. 10 ต่อ 1,000 ตำแหน่งงาน)
- เงินเดือนเฉลี่ยต่อปี: $81,980 (อัตราต่อชั่วโมงไม่มีให้)
มีบทบาทการสอนบางตำแหน่ง รวมถึงครูสอนวิชารัฐศาสตร์ในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย รายงานว่ามีงานที่ต้องทำตามจังหวะของตนเองในระดับสูง พวกเขาอยู่ในกลุ่มงานที่มีรายได้ต่ำกว่าในกลุ่มงานที่ต้องทำงานตามจังหวะของตนเองนี้ บทบาทของครูสอนรัฐศาสตร์ยังมีน้อยกว่าตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูล หรือผู้จัดการการตลาดอีกด้วย
9. ภัณฑารักษ์
- ร้อยละของผู้ที่ระบุว่างานของตนสามารถกำหนดจังหวะการทำงานได้เอง: 79.4%
- การจ้างงานทั่วประเทศทั้งหมด: 11,030 (0. 08 ต่อ 1,000 ตำแหน่งงาน)
- เงินเดือนเฉลี่ยต่อปี: $60,110 ($28. 90 ต่อชั่วโมง)
ภัณฑารักษ์ทำงานเพื่อจัดหาและนำเสนอผลงานศิลปะและสิ่งของสำคัญอื่น ๆ สำหรับองค์กร พวกเขาอาจทำงานในพิพิธภัณฑ์ศิลปะหรือประวัติศาสตร์ และไม่ใช่ผู้จัดการ
8. ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
- ร้อยละของผู้ที่ระบุว่างานของตนสามารถกำหนดจังหวะการทำงานได้เอง: 80. 6%
- การจ้างงานทั่วประเทศทั้งหมด: 74,760 (0. 53 ต่อ 1,000 ตำแหน่งงาน)
- เงินเดือนเฉลี่ยต่อปี: $137,900 ($66. 30 ต่อชั่วโมง)
ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดูแลการทำงานของนักวิทยาศาสตร์ พวกเขาช่วยพนักงานในการนำทางงานวิจัยและการทดสอบทฤษฎี
7. ผู้อำนวยการด้านการจัดการภาวะฉุกเฉิน
- ร้อยละที่ระบุว่างานของตนสามารถกำหนดความเร็วได้เอง: 80. 9%
- การจ้างงานทั่วประเทศทั้งหมด: 10,320 (0. 07 ต่อ 1,000 ตำแหน่งงาน)
- เงินเดือนเฉลี่ยต่อปี: $76,730 ($36.89 ต่อชั่วโมง)
ผู้อำนวยการด้านการจัดการภาวะฉุกเฉินได้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในสังคมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เนื่องจากไม่มีส่วนใดของสหรัฐอเมริกาที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 พวกเขาวางแผนและกำกับดูแลการเปิดตัวบริการช่วยเหลือและความพยายามในการบรรเทาภัยพิบัติหลังจากพายุ อุบัติเหตุ และภัยพิบัติอื่นๆ
6. ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์
- ร้อยละของผู้ที่ระบุว่างานของตนสามารถกำหนดจังหวะการทำงานได้เอง: 81.7%
- การจ้างงานทั่วประเทศทั้งหมด: 59,850 (0. 43 ต่อ 1,000 ตำแหน่งงาน)
- เงินเดือนเฉลี่ยต่อปี: $125,780 ($60. 47 ต่อชั่วโมง)
ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์เป็นแขนงการตอบสนองต่อวิกฤตขององค์กรเอกชนและภาครัฐส่วนใหญ่ ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ยังทำงานเพื่อสร้างข้อความสำหรับสาธารณชนที่ช่วยให้บริษัทขายสินค้าและบริการได้มากขึ้น
5. ครูสอนเศรษฐศาสตร์ ระดับอุดมศึกษา
- ร้อยละของผู้ที่ระบุว่างานของตนสามารถกำหนดจังหวะการทำงานได้เอง: 82.3%
- การจ้างงานทั่วประเทศทั้งหมด: 11,790 (0. 08 ต่อ 1,000 ตำแหน่งงาน)
- เงินเดือนเฉลี่ยต่อปี: $104,940 (อัตราค่าจ้างรายชั่วโมงไม่มีให้)
เช่นเดียวกับครูสอนรัฐศาสตร์ มีครูสอนเศรษฐศาสตร์ในระดับวิทยาลัยน้อยกว่างานอื่น ๆ ที่ทำงานตามจังหวะของตนเองซึ่งได้รับการจัดอันดับนี้ คนงานกลุ่มนี้ยังมีรายได้เฉลี่ยต่อปีสูงกว่าอีกด้วย
4. นักวางผังเมืองและภูมิภาค
- ร้อยละของผู้ที่ระบุว่างานของตนสามารถกำหนดจังหวะการทำงานได้เอง: 83.5%
- การจ้างงานทั่วประเทศทั้งหมด: 38,940 (0. 28 ต่อ 1,000 งาน)
- เงินเดือนเฉลี่ยต่อปี: ฿78,500 (฿37.74 ต่อชั่วโมง)
นักวางผังเมืองและภูมิภาคมักทำงานเพื่อเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยสื่อสารกับนักพัฒนาเอกชนเกี่ยวกับการใช้ที่ดินและโครงการก่อสร้าง
3. นักวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพซอฟต์แวร์
- ร้อยละของผู้ที่ระบุว่างานของตนสามารถกำหนดความเร็วได้เอง: 86.7%
- การจ้างงานทั่วประเทศทั้งหมด: 190,120 (1. 35 ต่อ 1,000 งาน)
- เงินเดือนเฉลี่ยต่อปี: $98,220 ($47. 22 ต่อชั่วโมง)
นักวิเคราะห์และนักทดสอบซอฟต์แวร์และคุณภาพการประกันคุณภาพทำการทดสอบความเครียดซอฟต์แวร์ที่ผู้คนใช้ในที่ทำงานและที่บ้าน และวิดีโอเกมที่ผู้คนพึ่งพาเพื่อความบันเทิง. ผู้ทำงานเหล่านี้ค้นหาข้อบกพร่องในโค้ดและแก้ไขให้โปรแกรมทำงานได้อย่างราบรื่น.
2. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- ร้อยละที่ระบุว่างานของตนสามารถกำหนดความเร็วได้เอง: 90.2%
- การจ้างงานทั่วประเทศทั้งหมด: 200,480 (1.42 ต่อ 1,000 ตำแหน่งงาน)
- เงินเดือนเฉลี่ยต่อปี: $179,520 ($86. 31 ต่อชั่วโมง)
เซอร์ไพรส์ เซอร์ไพรส์—ซีอีโอของคุณน่าจะกำลังกำหนดเวลาทำงานของตัวเองอยู่ พวกเขาอาจจะทำงานเป็นเวลานาน แต่ผู้บริหารระดับสูงรายงานว่ามีความยืดหยุ่นในตารางเวลาและสถานที่ทำงานมากเป็นอันดับสอง
1. ผู้กำกับศิลป์
- ร้อยละของผู้ที่ระบุว่างานของตนสามารถกำหนดจังหวะการทำงานได้เอง: 91%
- การจ้างงานทั่วประเทศทั้งหมด: 42,080 (0. 30 ต่อ 1,000 ตำแหน่งงาน)
- เงินเดือนเฉลี่ยต่อปี: $100,890 ($48. 51 ต่อชั่วโมง)
ผู้อำนวยการศิลป์รายงานว่าได้รับอิสระสูงสุดในสภาพการทำงาน. ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ดำรงตำแหน่งที่ได้รับความปรารถนาอย่างสูงในวงการบันเทิง, การตลาด, การโฆษณา, และบริษัทสร้างสรรค์อื่น ๆ.
