Miro vs. Jira: อะไรคือตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับคุณ?

อะไรคือสิ่งจำเป็นสำหรับการบริหารโครงการ—การร่วมมือของทีมหรือการจัดสรรงานและการบริหารจัดการ? อะไรสำคัญกว่ากัน?
นั่นคือเหตุผลว่าทำไมผู้คนถึงติดอยู่ในความถกเถียงระหว่าง Miro กับ Jira
ในขณะที่ Miro มีตัวเลือกการทำงานร่วมกันในทีมที่ยอดเยี่ยม Jira มีความสามารถในการติดตามและจัดการงานที่แข็งแกร่ง
ในบทความนี้ เราจะช่วยให้คุณเลือกระหว่าง Miro และ Jira พร้อมทั้งนำเสนอทางเลือกอื่นเพิ่มเติม เราจะครอบคลุมคุณสมบัติหลักของแต่ละแพลตฟอร์มเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจว่าแพลตฟอร์มใดเหมาะสมกับความต้องการของคุณมากที่สุด
มาเริ่มกันเลย
Miro คืออะไร?
Miro เป็นหนึ่งในเครื่องมือกระดานไวท์บอร์ดที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เป็นที่รู้จักในด้านคุณสมบัติการจัดการโครงการแบบภาพ ไม่เหมือนกับเครื่องมือการจัดการโครงการแบบดั้งเดิมและเครื่องมือแบบ Agile ที่เน้นที่การจัดการงานและการทำงานร่วมกันแบบภาพมากกว่า
คุณสมบัติการสร้างแผนภาพและกระดานไวท์บอร์ดแบบไม่จำกัดของมันทำให้แตกต่างจากคู่แข่ง การเพิ่มการนำเสนอสดและการสาธิตผ่านวิดีโอทำให้ Miro เป็นแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันแบบภาพที่ยอดเยี่ยม
คุณสมบัติของ Miro
จุดขายที่เป็นเอกลักษณ์ของ Miro คือความสามารถในการสร้างสรรค์ไอเดียและการทำงานร่วมกันของทีมในเชิงภาพ มาดูคุณสมบัติหลักของ Miro อย่างละเอียดกัน
1. การ์ด Miro
สร้างงานจากโน้ตติดผนังหรือโน้ตข้อความโดยการเปลี่ยนให้เป็นบัตร จัดระเบียบงานของคุณและมอบหมายงานให้กับสมาชิกทีมต่าง ๆ ได้เพียงคลิกเดียว
เพิ่มคำอธิบายงานโดยละเอียดโดยการเพิ่มผู้รับผิดชอบ, วันที่ครบกำหนด, แท็ก, และรายละเอียดอื่น ๆ. ดูสถานะงานและวันที่ครบกำหนดในแดชบอร์ดที่มองเห็นได้. ลากและวางบัตร และจัดระเบียบงานของคุณได้ตามที่คุณต้องการ.
2. มุมมองคัมบัง
ไปที่เมนู 'แอป' เพื่อเลือกเฟรมเวิร์ก Kanban จัดระเบียบเฟรมเวิร์กของคุณในมุมมอง Kanban แบบภาพเพื่อช่วยให้การจัดการงานง่ายขึ้น
สร้างคอลัมน์และเลนว่ายน้ำด้วยการคลิกเพียงปุ่มเดียว และปรับขนาดกระดานคัมบังของคุณโดยการลากจากมุม. ลากและวางเลนว่ายน้ำและคอลัมน์ และจัดเรียงตามที่คุณต้องการ.
3. การผสานรวม
Miro ให้บริการการผสานการทำงานอย่างง่ายดายกับแอปพลิเคชันและเครื่องมือมากกว่า 130 รายการ รวมถึงเครื่องมือจัดการโครงการและงาน เครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันและการสื่อสารในทีม และเครื่องมือสำหรับการออกแบบ
แม้ว่า Miro จะเป็นเครื่องมือสำหรับการทำแผนผังความคิด แต่ก็ช่วยให้การจัดการโครงการมีความคล่องตัวผ่านการผสานการทำงานที่แข็งแกร่งกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Jira และ Azure DevOps
นอกจากนี้ยังให้การเข้าถึง API แก่คุณเพื่อพัฒนาแอป Miro ที่ปรับแต่งได้เพื่อแก้ไขวัตถุประสงค์ต่างๆ
Miro เป็นที่รู้จักในด้านแผนผังความคิดและกระบวนการทำงานแบบภาพ มีรูปร่างให้เลือกมากกว่า 200 แบบ พร้อมคลังคอนเน็กเตอร์และไอคอนมากมาย เพื่อช่วยให้คุณสร้างไวร์เฟรมและแผนผังขั้นตอนที่ซับซ้อนได้อย่างมืออาชีพ
นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้ราบรื่นและประหยัดเวลาในการทำงานซ้ำๆ แม้ว่าการทำงานอัตโนมัติจะไม่สามารถทำได้ผ่านเครื่องมือที่มีอยู่ในระบบ แต่คุณสามารถผสานการทำงานกับโซลูชันของบุคคลที่สาม เช่น กระบวนการทำงานของ Okta ได้
4. การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
Miro ช่วยให้คุณเชิญสมาชิกในทีมเข้าร่วมบอร์ดของคุณเพื่อทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้ สามารถแสดงความคิดเห็นและแท็ก, ทำงานร่วมกันหลายคนแบบเรียลไทม์ และอื่นๆ อีกมากมาย
ดำเนินการนำชมผ่านวิดีโอสด จัดเซสชันแบบโต้ตอบ และทำงานร่วมกับทีมที่กระจายอยู่ได้อย่างราบรื่นด้วยฟีเจอร์การทำงานร่วมกันของ Miro
ราคาของ Miro
- ฟรี: สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัดจำนวนพร้อมฟีเจอร์จำกัด
- ค่าเริ่มต้น: 10 ดอลลาร์ต่อสมาชิกต่อเดือน
- ธุรกิจ: 20 ดอลลาร์ต่อสมาชิกต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
เปรียบเทียบ Miro กับ Mural
Jira คืออะไร?
Jira เป็นหนึ่งในเครื่องมือการจัดการโครงการที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ซึ่งตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้จัดการโครงการต่างๆ มันถูกพัฒนาโดยบริษัทซอฟต์แวร์ยักษ์ใหญ่ Atlassian และเป็นหนึ่งในเครื่องมือชั้นนำสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile
มันทำให้การจัดการโครงการง่ายขึ้นโดยให้มุมมองต่าง ๆ สำหรับการจัดการงานของคุณ
คุณสมบัติของ Jira
Jira มีคุณสมบัติที่มีประโยชน์หลายอย่างสำหรับทีมที่ทำงานแบบ Agile มาพูดถึงคุณสมบัติหลักบางประการโดยสังเขป
1. ระยะเวลา
สร้างไทม์ไลน์พร้อมภารกิจของโครงการและรายละเอียด เช่น วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด สถานะ และความสัมพันธ์ระหว่างภารกิจ
นี่เหมาะมากสำหรับการวางแผนสปรินต์, การวางแผนโครงการทั่วไป, และการจัดการงาน
ส่วนที่ดีที่สุดคือ Jira มีเทมเพลตพร้อมใช้งานสำหรับกรณีการใช้งานและมุมมองต่างๆ คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นจากศูนย์ คุณสามารถสร้างไทม์ไลน์การจัดการโครงการได้ภายในไม่กี่นาทีโดยใช้เทมเพลตที่มีอยู่
2. คณะกรรมการแบบアジล
Jira มีมุมมองแบบ Kanban สำหรับโครงการแบบ Agile เพื่อช่วยให้คุณมองเห็นขั้นตอนการทำงานได้อย่างชัดเจน รวมถึงสถานะของงานต่างๆ สามารถลากและวางการ์ดได้อย่างง่ายดาย และจัดระเบียบการ์ดเหล่านั้นเป็นหมวดหมู่ เช่น 'กำลังดำเนินการ', 'เสร็จแล้ว', และ 'ต้องทำ'
นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์การวางแผนสปรินต์เฉพาะทาง การมอบหมายงานที่ง่ายดาย และการติดตามความคืบหน้า
นอกเหนือจากมุมมองไทม์ไลน์และมุมมองคัมบังแล้ว คุณยังสามารถแสดงภาพโครงการของคุณโดยใช้มุมมองแผนภูมิแกนต์ได้อีกด้วย
3. การผสานรวม
Jira มีการผสานรวมแอปมากกว่า 3,000 รายการ ช่วยให้คุณเชื่อมต่อเทคโนโลยีทั้งหมดของคุณได้ Atlassian marketplace ช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับเครื่องมือและแพลตฟอร์มทุกประเภท
ซึ่งรวมถึงเครื่องมือจัดการเวิร์กโฟลว์ เครื่องมือ CRM เครื่องมือจัดการโครงการ และอื่นๆ อีกมากมาย แอปพลิเคชันจำนวนมากได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มฟังก์ชันการทำงานเฉพาะให้กับ Jira และเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มได้อย่างราบรื่น
4. กระบวนการทำงานอัตโนมัติ
Jira ใช้โมเดลอัตโนมัติแบบง่ายแต่มีประสิทธิภาพ 'ถ้า, แล้ว' หากเงื่อนไขบางอย่างตรงตามเงื่อนไข การกระทำเฉพาะจะถูกกระตุ้น
ใช้สิ่งนี้เพื่อสร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติและทำให้การจัดการโครงการง่ายขึ้น มันมีตัวกระตุ้นและกฎการทำงานอัตโนมัติหลากหลายสำหรับการสร้างกระบวนการทำงานที่เรียบง่าย
เทมเพลตเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติสำเร็จรูปจำนวนมากที่นำเสนอพร้อมใช้งานได้ทันที เลือกเทมเพลตที่เกี่ยวข้อง ปรับแต่งตามความต้องการของคุณ และเริ่มเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติได้อย่างรวดเร็ว
5. การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
Jira เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ระหว่างสมาชิกในทีม หลาย ๆ คนสามารถทำงานบนบอร์ดพร้อมกันและเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ทันทีที่สมาชิกคนอื่น ๆ ในทีมดำเนินการ
ในทุกช่วงเวลา คุณสามารถดูได้ว่าใครกำลังออนไลน์และทำงานอยู่บนบอร์ด ไม่ว่าจะอยู่ในไทม์ไลน์ รายการ บอร์ด หรือมุมมองอื่น ๆ นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูได้ว่าใครกำลังแก้ไขการ์ดใดบนบอร์ด หรือแต่ละเซลล์ในมุมมองรายการ
ราคาของ Jira
- ฟรี: สำหรับผู้ใช้สูงสุด 10 คน
- มาตรฐาน: $8. 15 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- พรีเมียม: $16 ต่อสมาชิกต่อเดือน
- องค์กร: เริ่มต้นที่ $141,000 ต่อปี สำหรับผู้ใช้ 801-1,000 คน
Miro vs Jira: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
ความแตกต่างที่สำคัญที่สุดระหว่าง Jira และ Miro คือ Jira เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ครบวงจร ในขณะที่ Miro เป็นเครื่องมือสำหรับการทำแผนผังความคิดและการระดมสมองมากกว่า
Miro นำเสนอฟีเจอร์การจัดการโครงการผ่านการผสานเครื่องมือและเทมเพลตสำเร็จรูปที่จำลองมุมมองโครงการต่างๆ ที่เครื่องมืออย่าง Jira มีให้
นี่คือการเปรียบเทียบอย่างรวดเร็วระหว่างคุณสมบัติของ Miro และ Jira
|คุณสมบัติ
|มิโร
|จิรา
|มุมมองไทม์ไลน์
|✅
|✅
|มุมมองคัมบัง
|✅
|✅
|มุมมองแผนภูมิแกนต์
|✅
|✅
|การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
|✅
|✅
|เทมเพลตสำเร็จรูป
|✅
|✅
|ระบบการทำงานอัตโนมัติ
|✅
|✅
|การวาดแผนผัง
|✅
|❌
|การสนทนาผ่านวิดีโอ/การประชุมทางวิดีโอ
|✅
|❌
|การสนับสนุนทางโทรศัพท์
|❌
|✅
|บันทึกเวลาทำงาน/การลา
|❌
|✅
|การวางแผนสปรินต์
|✅
|✅
|การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์
|❌
|✅
ตอนนี้คุณมีภาพรวมคร่าว ๆ แล้ว มาดูรายละเอียดกัน
1. เครื่องมือการจัดการโครงการแบบภาพ
Miro และ Jira นำเสนอคุณสมบัติการจัดการโครงการแบบภาพที่หลากหลาย รวมถึงมุมมองโครงการเช่น กระดาน Kanban, ไทม์ไลน์, และมุมมองรายการ
ความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง Miro และ Jira คือ Miro เน้นที่ฟีเจอร์การร่วมมือทางทีมแบบภาพมากกว่า ในขณะที่ Jira มอบความสามารถในการจัดการงานที่แข็งแกร่งกว่า
ทั้งสองเครื่องมือมีเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าพร้อมใช้งานสำหรับกรณีการใช้งานต่างๆ
อย่างไรก็ตาม Miro อาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดหากคุณกำลังมองหาเครื่องมือการจัดการโครงการและงานที่แข็งแกร่งสำหรับทีมที่มีความคล่องตัว คุณอาจพิจารณาหนึ่งในทางเลือกของ Miro
ผู้ชนะ: โดยรวมแล้ว Jira มีข้อได้เปรียบเหนือ Miro ในการบริหารโครงการ เนื่องจาก Miro ถูกสร้างขึ้นเป็นหลักเพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันในทีมและการระดมความคิด
2. ระบบอัตโนมัติและกระบวนการทำงาน
Jira มีฟังก์ชันการทำงานอัตโนมัติในตัวที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติที่ทรงพลังได้
คุณสามารถใช้ตรรกะ 'if>then' เพื่อสร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติที่เรียบง่ายหรือซับซ้อนตั้งแต่เริ่มต้นได้ หรืออีกทางหนึ่ง คุณสามารถใช้เทมเพลตการทำงานอัตโนมัติที่มีอยู่แล้วเพื่อสร้างกระบวนการทำงานสำหรับกรณีการใช้งานทั่วไป
Miro, ในทางกลับกัน, เป็นที่รู้จักในด้านแผนผังกระบวนการและเวิร์กโฟลว์แบบภาพ. คุณสมบัติการสร้างแผนภาพของมันเป็นหนึ่งในที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม.
อย่างไรก็ตาม มันนำเสนอการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานผ่านการผสานรวมกับผู้ให้บริการภายนอก เช่น Okta Workflows ถึงแม้จะเป็นเช่นนั้น ตัวสร้างกระบวนการทำงานแบบภาพของมันก็ยังแข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงคลังรูปทรง, ตัวเชื่อมต่อ, และไอคอนที่มีอยู่มากมาย
ผู้ชนะ: Jira ดีกว่าในด้านการทำงานอัตโนมัติ ในขณะที่ Miro ไม่มีใครเทียบได้ในด้านเวิร์กโฟลว์ที่เน้นภาพ สรุปว่าเสมอกัน
3. การผสานรวม
Miro มีการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันมากกว่า 130 รายการ และฟังก์ชันการทำงานของ Miro ขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่อเหล่านี้ คุณจะพบตัวเลือกการเชื่อมต่อที่เพียงพอเพื่อให้คุณใช้ Miro ได้เต็มประสิทธิภาพและใช้ประโยชน์จากมันอย่างเต็มที่
ในทางกลับกัน Jira ได้รับการพัฒนาโดย Atlassian และสามารถเข้าถึงตลาดแอปทั้งหมดของบริษัทได้ ซึ่งทำให้สามารถนำเสนอการผสานรวมกับเครื่องมือและแพลตฟอร์มนับพันได้
ผู้ชนะ: Jira เป็นผู้ชนะที่ชัดเจนในที่นี้ ด้วยการผสานรวมกับแอปมากกว่า 3,000 รายการผ่าน Atlassian marketplace
4. การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
มาพูดกันตรงๆ: Miro ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อการร่วมมือทางภาพและการคิดสร้างสรรค์. กระดานไวท์บอร์ดที่ไม่มีที่สิ้นสุดและคุณสมบัติการสร้างแผนภาพที่แข็งแกร่งของมันไม่สามารถเทียบได้กับตัวเลือกการร่วมมือที่มันมอบให้.
สมาชิกในทีมของคุณสามารถทำงานในโครงการพร้อมกันได้, ทิ้งความคิดเห็น, หรือแท็กผู้อื่นได้. นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกสำหรับการร่วมมือทางวิดีโอแบบเรียลไทม์.
นั่นหมายความว่า Jira ล้าหลังหรือไม่?
ไม่มากนัก Jira ยังมีคุณสมบัติการร่วมมือแบบเรียลไทม์สำหรับหลายผู้ใช้ ซึ่งเพียงพอสำหรับทีมขนาดเล็ก อย่างไรก็ตาม มันไม่รองรับการร่วมมือทางวิดีโอแบบเรียลไทม์ที่จำเป็นสำหรับการคิดค้นและสร้างสรรค์ไอเดีย อย่างที่ Miro มีให้บริการ
ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาสิ่งนี้ลองพิจารณาทางเลือกอื่นของ Jira
ผู้ชนะ: Miro เป็นผู้ชนะในด้านการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยภาพ แม้ว่า Jira จะมีตัวเลือกการทำงานร่วมกันที่ยอดเยี่ยมเช่นกัน
5. การกำหนดราคา
เมื่อเปรียบเทียบ Miro กับ Jira ในแง่ของราคา คุณจะสังเกตได้ว่าทั้งสองมีแผนราคาที่คล้ายคลึงกัน ทั้งสองใช้โครงสร้างราคาแบบแบ่งเป็นระดับ และราคาของแต่ละแผนก็ใกล้เคียงกัน
แผนราคาของ Jira มีราคาที่ต่ำกว่าเล็กน้อย
อย่างไรก็ตาม เราขอแนะนำให้เปรียบเทียบเครื่องมือเหล่านี้โดยเน้นที่ฟีเจอร์มากกว่าเรื่องราคา Jira เหมาะสำหรับการบริหารโครงการแบบ Agile มากกว่า ในขณะที่ Miro เหมาะสำหรับการทำงานร่วมกันในทีมและการระดมความคิด
ผู้ชนะ: ในด้านการกำหนดราคาเพียงอย่างเดียว Jira มีความได้เปรียบเล็กน้อยเนื่องจากแผนการของพวกเขามีการแข่งขันมากกว่า
Miro vs Jira บน Reddit
เมื่อเรานำการถกเถียงระหว่าง Miro กับ Jira ไปยังReddit เราพบว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้เปรียบเทียบเครื่องมือทั้งสองโดยตรง แต่กำลังพูดคุยถึงวิธีการที่สามารถผสานรวมเข้าด้วยกันได้
อาจเป็นเพราะทั้งสองไม่ใช่คู่แข่งโดยตรงและถูกออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน
ในขณะที่ Jira เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ได้รับความนิยมสำหรับทีมที่ทำงานแบบ Agile, Miro เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการระดมความคิดและการทำงานร่วมกันที่ได้รับความนิยม
ทั้งสองเครื่องมือให้การผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อและเสริมคุณสมบัติของกันและกัน หากคุณผสานการทำงานแบบภาพและคุณสมบัติการร่วมมือของ Miro กับความสามารถในการติดตามงานและติดตามปัญหาของ Jira คุณจะพบโซลูชันที่ทรงพลัง
พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับ Miro และ Jira
ClickUp เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Jira vs Miro เพราะมันนำเสนอโซลูชันแบบครบวงจรที่รวมเอาคุณสมบัติที่ดีที่สุดของทั้งสองเครื่องมือเข้าไว้ด้วยกัน
Jira เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ดี แต่ไม่สามารถเทียบได้กับมุมมองขั้นสูงของ ClickUp มันไปไกลกว่ากระดาน Kanban และไทม์ไลน์เพื่อมอบตัวเลือกมากมายให้กับผู้จัดการโครงการในการจัดการงานของพวกเขาในแบบที่พวกเขาชอบ
มันมอบความยืดหยุ่นและตัวเลือกการปรับแต่งที่ไม่มีใครเทียบได้ ให้คุณสร้างกระบวนการทำงานของโครงการที่เหมาะกับความต้องการของคุณ แทนที่จะต้องปรับตัวให้เข้ากับกรอบการทำงานที่เฉพาะเจาะจง
อยากรู้ส่วนที่ดีที่สุดไหม?
ความสามารถของ ClickUp ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การจัดการโครงการเท่านั้น คล้ายกับ Miro, ClickUp มีฟีเจอร์มากมายสำหรับการระดมความคิด, การสร้างสรรค์ไอเดีย และการทำงานร่วมกัน ตั้งแต่การสร้างแผนผังความคิดไปจนถึงการสร้างเวิร์กโฟลว์โดยใช้ไวท์บอร์ด ClickUp มีทุกอย่างที่ผู้จัดการโครงการต้องการ
มาพูดคุยเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะของ ClickUp ที่ทำให้มันเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมแทน Miro และ Jira
คุณสมบัติของคู่แข่ง ClickUp #1: กระดาน Kanban
ในขณะที่ Miro เหมาะสำหรับการทำงานร่วมกันและ Jira เหมาะสำหรับการจัดการโครงการ ClickUp มอบสิ่งที่ดีที่สุดจากทั้งสองโลก มันมีคุณสมบัติการจัดการโครงการขั้นสูงกว่า Jira พร้อมคุณสมบัติการทำงานร่วมกันที่คล้ายกับ Miro
ตัวอย่างเช่น มุมมองกระดานคัมบังของ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดระเบียบงานโครงการทั้งหมดของคุณอย่างเป็นภาพ เหมาะสำหรับทั้งทีมที่ทำงานแบบอไจล์และทีมบริหารโครงการทั่วไป
คุณสามารถสร้างงานและงานย่อย มอบหมายให้กับผู้รับผิดชอบหลายคน และติดตามสถานะของพวกเขาได้อย่างรวดเร็ว
ลองดูซอฟต์แวร์ Kanban ฟรีที่ดีที่สุด!
คุณสมบัติคู่แข่งของ ClickUp #2: มุมมองแผนภูมิแกนต์
มุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างและจัดการไทม์ไลน์ของโครงการ ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างงานต่าง ๆ ติดตามกำหนดส่งงาน และตั้งเป้าหมายสำคัญสำหรับโครงการของคุณได้อย่างชัดเจน
มันช่วยจัดการโครงการที่ซับซ้อนซึ่งมีงานจำนวนมากและกำหนดเวลาที่เข้มงวด
มันมีแม่แบบแผนภูมิแกนต์สำหรับโครงการหลากหลายรูปแบบให้คุณเลือกใช้ คุณจึงไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นจากศูนย์ ปรับแต่งและใช้แม่แบบที่สร้างไว้ล่วงหน้าเหล่านี้เพื่อให้คุณเริ่มต้นได้รวดเร็วขึ้น
ส่วนที่ดีที่สุดคือ ClickUp มีมุมมองขั้นสูงมากมายสำหรับการจัดการโครงการ ตั้งแต่ไทม์ไลน์และปฏิทินไปจนถึงรายการและตาราง คุณสามารถจัดระเบียบงานและกระบวนการทำงานของคุณได้ตามต้องการ
อ่านต่อเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์ฟรีที่ดีที่สุด!
คุณสมบัติของคู่แข่ง ClickUp #3: กระดานไวท์บอร์ด ClickUp
ClickUp Whiteboardsเป็นเครื่องมือสำหรับการทำแผนผังความคิดและสร้างสรรค์ไอเดียโดยเฉพาะ คุณยังได้รับฟีเจอร์การจัดการโครงการที่แข็งแกร่ง ซึ่งไม่ใช่จุดเด่นของ Miro
นอกจากตัวเชื่อมต่อพื้นฐานและรูปร่างต่าง ๆ แล้ว กระดานไวท์บอร์ดของ ClickUp ยังให้คุณฝังโน้ตติด, วิดีโอ, และอื่น ๆ ได้อีกด้วยฟังก์ชันแชทในแอปช่วยเพิ่มการร่วมมือในทีม ทำให้สมาชิกทีมต่าง ๆ สามารถทำงานบนกระดานในเวลาเดียวกันและแบ่งปันข้อมูลได้
ลองดูเทมเพลตไวท์บอร์ดของ ClickUp!
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป: $0
- ไม่จำกัด: $10 ต่อสมาชิกต่อเดือน
- ธุรกิจ: 19 ดอลลาร์ต่อสมาชิกต่อเดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
ทำให้การบริหารโครงการเป็นเรื่องง่ายด้วย ClickUp
แม้ว่า Jira และ Miro จะมีคุณสมบัติและข้อได้เปรียบที่เป็นเอกลักษณ์ แต่พวกมันไม่ใช่โซลูชันการจัดการโครงการแบบครบวงจรเหมือน ClickUp
ClickUp ผสานคุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Miro และ Jira เพื่อมอบโซลูชันการจัดการโครงการที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น
มันให้มุมมองที่ล้ำหน้ากว่า Jira ในการจัดการงาน เช่น กระดาน Kanban, ไทม์ไลน์, แผนภูมิ Gantt และปฏิทิน นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์การแผนผังความคิดและการสร้างแผนภาพที่คล้ายกับ Miro มีคุณสมบัติทั้งหมดที่คุณต้องการสำหรับการวางแผนและการจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
ต้องการสำรวจทุกสิ่งที่ ClickUp มีให้คุณหรือไม่?ลงทะเบียนใช้ ClickUpและค้นพบคุณสมบัติการวางแผนโครงการและการทำงานร่วมกันที่มีให้