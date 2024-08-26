วิธีปรับปรุงการมีส่วนร่วมของทีมในการประชุม (+คำแนะนำ)

ใบหน้าว่างเปล่า, การพูดคนเดียวที่ไม่มีการขัดจังหวะ, ไม่มีการมีส่วนร่วม, ไม่มีคำถามหรือความคิดเห็น. หากนี่คือสิ่งที่การประชุมส่วนใหญ่ของคุณเป็นอยู่, คุณอาจมีปัญหาที่ต้องแก้ไข.
พนักงานหลายคนกลัวการประชุม—ไม่ว่าจะเป็นเพราะมันน่าเบื่อหรือไร้ประโยชน์ พวกเขารู้สึกเขินอายเกินกว่าจะพูด หรือพวกเขาเชื่อว่าความคิดเห็นของพวกเขาจะไม่มีความสำคัญ ผลลัพธ์สุดท้ายคือการขาดการมีส่วนร่วมในระหว่างการประชุมและการแอบดีใจเงียบๆ เมื่อการประชุมถูกยกเลิก
แต่ข่าวดีก็คือ: การประชุมไม่จำเป็นต้องน่าเบื่อเสมอไป ด้วยวิธีการที่เหมาะสมและความพยายามอย่างจริงจัง คุณสามารถเปลี่ยนการประชุมให้กลายเป็นการรวมตัวที่ผู้คนไม่เพียงแต่เห็นคุณค่า แต่ยังรู้สึกพร้อมที่จะสร้างคุณค่าอีกด้วย สิ่งที่ผู้คนอยากเข้าร่วม ซึ่งจะช่วยเพิ่มอัตราการเข้าร่วมประชุมโดยรวม
คู่มือนี้เต็มไปด้วยคำแนะนำที่เป็นประโยชน์เพื่อปรับปรุงการมีส่วนร่วมของทีมในการประชุม. มันจะช่วยให้คุณเปลี่ยนการประชุมของคุณให้กลายเป็นเซสชั่นที่มีประสิทธิภาพและมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งทุกคนชื่นชอบและอาจรอคอยได้.
มาเริ่มกันด้วยการทำความเข้าใจว่าทำไมพนักงานถึงรู้สึกไม่อยากเข้าร่วมการประชุมตั้งแต่แรก
การเข้าใจอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของทีมในการประชุม
การมีส่วนร่วมของทีมในการประชุมจำเป็นต้องมีสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน ผู้จัดการประชุมยังต้องใช้รูปแบบการสื่อสารที่หลากหลายและเหมาะสมเพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมทุกคนมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น
สถิติที่น่าตกใจเผยให้เห็นว่า67% ของพนักงานพบว่าตนเองเสียสมาธิระหว่างการประชุมออนไลน์ ซึ่งสะท้อนถึงปัญหาทั่วไปในการจัดการประชุมที่พบในหลายอุตสาหกรรม
อุปสรรคที่ขัดขวางการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการประชุมมีตั้งแต่ปัญหาส่วนตัวไปจนถึงสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของคุณ ต่อไปนี้คือความท้าทายบางประการที่ทีมอาจเผชิญในการประชุม:
- การนำที่ไม่มีประสิทธิภาพ: เมื่อผู้จัดประชุมไม่สามารถจัดโครงสร้างและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนหรือกำหนดวาระการประชุมได้ การประชุมอาจหลุดประเด็นไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น การนำที่แย่หรือการจัดการประชุมที่ไม่ดีจะนำไปสู่การประชุมที่ไม่มีประสิทธิภาพซึ่งการมีส่วนร่วมต่ำ
- การขาดความปลอดภัยทางจิตใจ: เมื่อสมาชิกในทีมกลัวการวิจารณ์หรือการตัดสิน พวกเขาจะมีแนวโน้มน้อยลงที่จะแบ่งปันความคิดเห็นในที่ประชุม ผู้นำต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเปิดกว้าง ซึ่งความคิดที่ดีสามารถแบ่งปันได้อย่างเสรีและมั่นใจ
- เสียงที่โดดเด่น: ผู้พูดที่มั่นใจมักจะกลบเสียงของสมาชิกที่เงียบกว่า แม้ว่าความคิดของพวกเขาจะดีพอๆ กันก็ตาม ใช้นโยบายเช่นการพูดคุยแบบวนรอบเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนมีโอกาสได้มีส่วนร่วม
- ความเหนื่อยล้าจากการประชุม: การประชุมที่มากเกินไปนำไปสู่ความเหนื่อยล้าและหมดไฟ ควรจัดประชุมเฉพาะเมื่อจำเป็นเท่านั้นเพื่อรักษาความมีส่วนร่วมและประสิทธิภาพการทำงานให้คงอยู่ เข้าใจว่าเมื่อใดที่การประชุมเป็นสิ่งจำเป็น และเมื่อใดที่อีเมลหรือการสนทนาสั้น ๆ ใน Slack ก็เพียงพอ
- ปัญหาของรูปแบบดั้งเดิม: ไม่ว่าคุณจะประชุมในห้องประชุมหรือผ่าน Zoom การหารือในหัวข้อซ้ำ ๆ หรือผู้พูดที่ครอบงำการสนทนาเกินไป จะทำให้ผู้อื่นไม่สามารถมีส่วนร่วมได้ ให้พิจารณาการจัดกลุ่มย่อยหรือการประชุมขนาดเล็กเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกคน
วิธีส่งเสริมให้ทีมของคุณเข้าร่วมประชุม
หากการมีส่วนร่วมของทีมในการประชุมของคุณลดลงบ้างเป็นครั้งคราว ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไร อย่างไรก็ตาม หากเกิดขึ้นทุกวันเป็นเวลานาน ก็เป็นสาเหตุที่น่าเป็นห่วงอย่างแท้จริง
หากคุณต้องการจัดการประชุมที่มีประสิทธิผลซึ่งผู้เข้าร่วมมาอย่างพร้อมเพรียงและมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้:
1. กำหนดเป้าหมายและวาระการประชุมให้ชัดเจน
เพื่อจัดการประชุมที่มีประสิทธิภาพและมุ่งเน้นเป้าหมาย ให้เริ่มต้นด้วยการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถบรรลุได้ และสร้างกำหนดการประชุมที่ชัดเจนและมีการจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าอย่างดี แต่คุณเตรียมตัวสำหรับการประชุมทีมอย่างไร?
ประการแรก ให้ระบุวัตถุประสงค์ของการประชุมอย่างชัดเจน—ไม่ว่าจะเป็นเพื่อระดมความคิด, ตัดสินใจ, หรือให้การอัปเดตความคืบหน้า. เมื่อผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจวัตถุประสงค์แล้ว พวกเขาก็จะรู้ว่ามีอะไรที่คาดหวังจากพวกเขา ซึ่งนำไปสู่การหารือที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และผลลัพธ์ที่ดีขึ้น.
ต่อไป ให้เตรียมวาระการประชุมสำหรับทีมของคุณ และแบ่งปันให้กับผู้เข้าร่วมล่วงหน้า เพื่อให้พวกเขามีเวลาเตรียมตัว. การสร้างวาระการประชุมอาจใช้เวลา แต่เครื่องมือเช่นClickUpช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นและมีการร่วมมือมากขึ้น.
ClickUp มีเทมเพลตหลากหลายรูปแบบเพื่อช่วยให้การประชุมของคุณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
แม่แบบวาระการประชุม ClickUp
แม่แบบวาระการประชุมของ ClickUpช่วยให้กระบวนการจัดการประชุมที่มีประสิทธิภาพเป็นไปอย่างราบรื่น โดยให้เอกสารที่ปรับแต่งได้และพร้อมใช้งานทันที แม่แบบนี้ช่วยให้คุณสามารถกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างชัดเจน เพื่อให้ทุกคนเข้าใจจุดประสงค์ของการประชุมตั้งแต่เริ่มต้น
การแยกงานและรายการที่ต้องดำเนินการออกเป็นส่วน ๆ ช่วยให้การสนทนาเป็นไปอย่างตรงประเด็นและเป็นระบบ ป้องกันไม่ให้ประเด็นสำคัญใด ๆ ถูกมองข้าม
นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถมอบหมายความรับผิดชอบให้กับสมาชิกทีมเฉพาะได้ ซึ่งช่วยให้เกิดความรับผิดชอบและความชัดเจนว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบในแต่ละงาน
โดยรวมแล้ว มันเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับการทำให้การประชุมมีประสิทธิภาพและอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
2. มอบหมายบทบาทและความรับผิดชอบที่ชัดเจนให้กับผู้เข้าร่วม
คุณได้เป้าหมายและแผนงานของคุณแล้ว—ตอนนี้ถึงเวลาที่จะให้ทุกคนมีส่วนร่วมและส่งเสริมการเข้าร่วมในการประชุมทีม การมอบหมายบทบาทที่เฉพาะเจาะจงระหว่างการประชุมจะช่วยให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนและทำให้แน่ใจว่าทุกคนมีส่วนร่วม
⚡ ตัวอย่าง: แต่งตั้งผู้อำนวยความสะดวกเพื่อเป็นผู้นำการประชุม, ยึดตามวาระการประชุม, และคิดค้นไอเดียสำหรับการประชุมทีมในอนาคต. ผู้จับเวลาสามารถตรวจสอบเวลาได้, ทำให้แน่ใจว่าแต่ละหัวข้อในวาระการประชุมได้รับความสนใจอย่างเพียงพอ และการประชุมดำเนินไปตามกำหนดการ.
คุณยังสามารถมีผู้จดบันทึกเพื่อบันทึกประเด็นสำคัญ การตัดสินใจ และรายการที่ต้องดำเนินการ ซึ่งสามารถนำไปใช้สร้างสรุปการประชุมได้
การมอบบทบาทไม่เพียงแต่ป้องกันไม่ให้สมาชิกบางคนครอบงำการสนทนาเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้างและครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งกระตุ้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ
ClickUp Tasksทำให้การมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของทีมโดยรวม ด้วยการอนุญาตให้คุณเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเอง คุณสามารถปรับแต่งงานให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะ ทำให้ความรับผิดชอบของแต่ละสมาชิกในทีมชัดเจนและเกี่ยวข้อง
ความสามารถในการเชื่อมโยงงานที่ขึ้นอยู่กับกันช่วยให้ทุกคนเข้าใจว่างานของตนเชื่อมโยงกับภาพรวมอย่างไร ส่งเสริมการทำงานร่วมกันและความรู้สึกของการมีเป้าหมายร่วมกัน
นอกจากนี้ การกำหนดระดับความสำคัญยังช่วยให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญที่สุด ลดความสับสน และทำให้มั่นใจว่างานสำคัญได้รับการจัดการอย่างรวดเร็ว
แนวทางที่เป็นระบบนี้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากสมาชิกทุกคนในทีม เนื่องจากพวกเขาสามารถมองเห็นการมีส่วนร่วมของตนเองและผลกระทบที่มีต่อเป้าหมายของทีมได้อย่างง่ายดาย
3. ส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดเผยและซื่อสัตย์
เพื่อเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม ให้ให้ความสำคัญกับการสื่อสารแบบเปิดกว้าง การประชุมจะกลายเป็นเซสชั่นการระดมความคิดที่มีประสิทธิภาพเมื่อทุกคนรู้สึกสบายใจที่จะแบ่งปันความคิดและข้อเสนอแนะของตน แต่คุณจะส่งเสริมความเปิดกว้างได้อย่างไร?
เริ่มต้นด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมที่สมาชิกในทีมรู้สึกอิสระที่จะถามคำถามและแสดงความคิดเห็นของตน สนับสนุนสิ่งนี้โดยการระบุอย่างชัดเจนว่าทุกมุมมองมีคุณค่าและคำถามยินดีต้อนรับเสมอ
นอกจากนี้ ให้สร้างบรรยากาศการประชุมที่เป็นบวกและให้เกียรติกันโดยการกำหนดกฎเกณฑ์เบื้องต้น—ฟังโดยไม่ขัดจังหวะ ให้เกียรติความคิดเห็นที่แตกต่าง และให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์
การทำเช่นนี้จะส่งเสริมการสนทนาอย่างเปิดเผยและทำให้การประชุมน่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับทุกคน
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ในฐานะผู้นำ คุณมีหน้าที่ในการเป็นแบบอย่างของพฤติกรรมนี้ แสดงให้เห็นว่าคุณรับฟังผู้อื่น ยอมรับในสิ่งที่พวกเขาทำ และจัดการกับพฤติกรรมที่ไม่ใส่ใจทันที
4. เริ่มต้นด้วยกิจกรรมละลายพฤติกรรม
กิจกรรมละลายพฤติกรรมก็เหมือนการอบอุ่นร่างกายก่อนออกกำลังกาย—ช่วยให้ทุกคนรู้สึกกระปรี้กระเปร่าและพร้อมที่จะมีส่วนร่วม ช่วยทำให้ผู้คนผ่อนคลาย สร้างความสัมพันธ์ส่วนตัว และกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นกุญแจสำคัญของการประชุมที่มีประสิทธิภาพ
แทนที่จะใช้คำถาม 'เรื่องสนุก' ตามปกติ ลองเชื่อมโยงกิจกรรมละลายพฤติกรรมของคุณเข้ากับหัวข้อการประชุม
⚡ ตัวอย่าง. หากคุณกำลังหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาด ให้ทุกคนแบ่งปันแคมเปญการตลาดที่พวกเขาชื่นชอบล่าสุด หากเป็นการประชุมแก้ปัญหา ให้พวกเขาแบ่งปันเวลาที่พวกเขาสามารถเอาชนะความท้าทายได้
กิจกรรมละลายพฤติกรรมมีประสิทธิภาพสำหรับทีมเสมือนจริงเช่นกัน เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วม ให้ใช้ห้องย่อยสำหรับการสนทนาเป็นกลุ่มเล็กหรือการสำรวจความคิดเห็นออนไลน์
สำหรับไอเดียเพิ่มเติม ลองดู10 กิจกรรมละลายพฤติกรรมสนุก ๆที่คุณสามารถนำไปใช้ในที่ประชุมครั้งถัดไปของคุณ
เทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดสำหรับละลายพฤติกรรม ClickUp
ยังมีเทมเพลตกระดานไวท์บอร์ด Ice Breaker ของ ClickUpที่ทำให้งานของคุณง่ายขึ้น มันถูกออกแบบมาเพื่อกระตุ้นการสนทนาและช่วยให้ทุกคนในการประชุมรู้สึกสบายใจ
การสร้างสภาพแวดล้อมที่สนุกสนานและมีปฏิสัมพันธ์ ต้นแบบช่วยให้ผู้เข้าร่วมแนะนำตัวเองในวิธีที่รู้สึกเป็นธรรมชาติและน่าสนใจ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการสร้างความสัมพันธ์ในทีมเสมือนจริง
นอกเหนือจากการแนะนำตัวแล้ว แม่แบบนี้ยังช่วยให้คุณสามารถสร้างงาน เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเอง และเสริมกิจกรรมการละลายพฤติกรรมด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น งานย่อยแบบซ้อน ผู้รับมอบหมายหลายคน และป้ายกำกับความสำคัญ
เครื่องมือเหล่านี้ไม่เพียงแต่ทำให้กระบวนการละลายพฤติกรรมเป็นไปอย่างมีโครงสร้างมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสให้เกิดการแสดงออกเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาอีกด้วย
โครงสร้างนี้ช่วยให้ทีมสร้างความสัมพันธ์และร่วมมือกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้มีการมีส่วนร่วมที่ดีขึ้นและเสริมสร้างพลวัตของทีมให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นโดยรวม
5. ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของพนักงานที่ทำงานทางไกลและแบบผสมผสาน
ระยะทางไม่ควรเป็นเหตุผลที่ทำให้ใครรู้สึกแปลกแยกหรือไม่เป็นส่วนหนึ่งของทีม ไม่ว่าจะอยู่ในสำนักงานหรืออยู่ห่างไกลกัน ทุกคนสมควรได้รับโอกาสในการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม
เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการประชุมที่ครอบคลุม ให้ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการประชุมออนไลน์เช่น Zoom, Microsoft Teams หรือ Google Meet ให้เต็มที่ ใช้คุณสมบัติเช่น โพล, ถาม-ตอบ, และการยกมือเสมือนจริงเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วม
เขตเวลาอาจซับซ้อน แต่ไม่เป็นไร. ให้หมุนเวียนเวลาการประชุมเพื่อให้ทุกคนแบ่งเบาภาระของเช้าตรู่หรือค่ำคืน. มันคือเรื่องของความยุติธรรม และการให้แน่ใจว่าทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการมีส่วนร่วม.
6. ส่งเสริมการฟังอย่างตั้งใจและการเรียนรู้
การสร้างสภาพแวดล้อมในการประชุมที่ทุกคนรู้สึกมีคุณค่าเริ่มต้นด้วยการส่งเสริมการฟังอย่างตั้งใจ ซึ่งหมายถึงการให้ความสนใจอย่างเต็มที่ เข้าใจผู้พูด และตอบสนองอย่างรอบคอบ—องค์ประกอบสำคัญของการมีมารยาทที่ดีในการประชุมออนไลน์
การฟังอย่างตั้งใจช่วยให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจมุมมองที่แตกต่าง ลดความเข้าใจผิด และทำให้ทุกคนรู้สึกว่าความคิดเห็นของตนมีความสำคัญ ควรเสริมด้วยการเชิญให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการประชุมและผลลัพธ์
การถามว่าอะไรที่ได้ผลและอะไรที่ไม่ได้ผล แสดงให้เห็นว่าคุณให้คุณค่ากับความคิดเห็นของพวกเขาและมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงการมีส่วนร่วมของทีมในการประชุม ทำให้การประชุมน่าสนใจและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
7. ติดตามการมีส่วนร่วมและการติดตามผล
เพื่อรักษาความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วม จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องติดตามการเข้าร่วมและติดตามผลจากการประชุม การกำหนดและสื่อสารความรับผิดชอบอย่างชัดเจนหลังจากการประชุมแต่ละครั้งจะช่วยให้ทุกคนทราบถึงหน้าที่ของตน
การติดตามผลอย่างสม่ำเสมอช่วยในการตรวจสอบความก้าวหน้า แก้ไขปัญหา และช่วยให้ผู้เข้าร่วมดำเนินการตามกำหนดเวลาได้อย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม การสูญเสียการติดตามอาจเกิดขึ้นได้ง่ายเมื่อคุณมีการประชุมหลายครั้งในแต่ละสัปดาห์ เพื่อให้คุณมีระเบียบเรียบร้อย ลองพิจารณาใช้เครื่องมือในการจัดการวาระการประชุมและงานที่ได้รับมอบหมายสำหรับการประชุมทั้งหมดของคุณ
เครื่องมืออย่างClickUp AIช่วยขจัดความยุ่งยากในการจัดการติดตามผลหลังการประชุมด้วยตนเอง โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการสร้างบันทึกการประชุมให้โดยอัตโนมัติ
ClickUp Brain เป็นผู้จัดการโครงการ AI ที่สามารถสรุปการประชุมทั้งหมดจากบันทึกการประชุมและไฟล์เสียง และส่งต่อไปยัง ClickUp Docs ได้โดยตรง นอกจากนี้ ยังสามารถสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำโดยอัตโนมัติ ซึ่งคุณสามารถเชื่อมโยงไปยังงานใน ClickUp ได้อีกด้วย
แม่แบบบันทึกการประชุม ClickUp
เทมเพลตรายงานการประชุมของ ClickUpทำให้การจัดการประชุมง่ายยิ่งขึ้น
แม่แบบบันทึกการประชุมนี้ให้กรอบการทำงานที่มีประสิทธิภาพสำหรับการบันทึกและสรุปรายละเอียดการประชุม เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีสิ่งสำคัญใดถูกมองข้าม
มันประกอบด้วยหน้าเว็บที่สร้างไว้ล่วงหน้าและใช้งานง่ายสำหรับการจัดระเบียบผู้เข้าร่วมประชุม, วาระการประชุม, และรายการที่ต้องดำเนินการ, ทำให้คุณสามารถติดตามได้ว่าใครอยู่ในที่ประชุมและอะไรที่ต้องทำให้สำเร็จ
โดยการบันทึกการเรียนรู้และผลลัพธ์ที่สำคัญอย่างชัดเจน เทมเพลตนี้จะช่วยให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน โดยเฉพาะสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อาจไม่ได้เข้าร่วม นอกจากนี้ยังส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันโดยการมอบหมายรายการที่ต้องดำเนินการให้กับสมาชิกทีมเฉพาะเป็นงานใหม่
ระดับของการจัดระเบียบนี้ทำให้ทุกคนทราบถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตน ส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วม และนำไปสู่การประชุมที่มีความร่วมมือมากขึ้นในที่สุด
8. ขอให้ทีมของคุณนำเสนอ
การนำเสนอ? ไม่ใช่ว่ามันล้าสมัยและซ้ำซากไปแล้วหรือ?
การนำเสนอ ยังคงเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการประชุมของคุณ หากคุณมีการประชุมสแตนด์อัพประจำวันกับทีมของคุณ ลองให้สมาชิกในกลุ่มหนึ่งคนนำเสนอความคืบหน้าของโครงการ การเรียนรู้ใหม่ หรือกรณีศึกษาให้ทุกคนฟัง หมุนเวียนหน้าที่การนำเสนอเพื่อให้ทุกคนมีโอกาสได้ทำ
คุณสามารถสร้างกลุ่มย่อยและมอบหมายหัวข้อเฉพาะให้กับแต่ละกลุ่มเพื่อให้พวกเขาสร้างการนำเสนอเกี่ยวกับหัวข้อนั้นได้
เมื่อคุณให้พนักงานเตรียมการนำเสนอแบบสั้น ๆ มันกลายเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับทีมในการมองเห็นความคิดหรือการอัปเดตของผู้บรรยาย
เพื่อกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายที่ดีต่อสุขภาพ ผู้บรรยายอาจคิดคำถามสองสามข้อสำหรับกลุ่มเพื่อหารือกันเมื่อการบรรยายเสร็จสิ้น
9. ยอมรับความเงียบเมื่อจำเป็น
แม้ว่าการรักษาจังหวะการทำงานที่มีประสิทธิภาพในการประชุมจะมีความสำคัญ แต่คุณไม่ควรกลัวความเงียบในระหว่างการประชุม บ่อยครั้งที่ความคิดเห็นที่มีคุณค่าที่สุดจะเกิดขึ้นเมื่อสมาชิกแต่ละคนมีเวลาในการพิจารณาความคิดของตนอย่างเต็มที่
การเปิดโอกาสให้มีช่วงเวลาเงียบสงบช่วยส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และเปิดโอกาสให้ผู้คนได้ประมวลผลข้อมูลที่ได้รับมาอย่างลึกซึ้ง
แทนที่จะรีบเติมเต็มความเงียบ ให้เชื่อมั่นว่าทีมของคุณกำลังมีส่วนร่วมและกำลังคิดหาแนวทางต่างๆ ความอดทนในช่วงเวลานี้จะนำไปสู่การสนทนาที่มีคุณค่ามากขึ้นและแนวทางแก้ไขที่สร้างสรรค์
10. ใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่เหมาะสม
การประชุมไม่ใช่สิ่งเดียวที่คุณต้องทุ่มเทเวลาและพลังงานทั้งหมดของคุณในการทำงาน คุณยังมีงานและโครงการอื่นๆ อีกมากมายที่ต้องจัดการ
นี่คือเหตุผลที่คุณจำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์จัดการประชุม
ClickUp เป็นโซลูชันการจัดการและการเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมที่ช่วยให้คุณได้ประโยชน์สูงสุดจากการประชุมทุกครั้ง
มาดูกันว่า ClickUp สามารถช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมและประสิทธิภาพของทีมในการประชุมได้อย่างไร
ปฏิทินกลางเพื่อติดตามทุกการประชุมและงาน
ไม่ต้องสลับแอปปฏิทินหลายตัวอีกต่อไปมุมมองปฏิทินของ ClickUpมอบภาพรวมที่ชัดเจนและแยกสีอย่างชัดเจนของวันของคุณเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการจัดตารางงาน งานและประชุมที่สำคัญจะถูกเน้นให้เห็นชัดเจน ช่วยให้คุณสามารถวางแผนวันของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นใจ
สำหรับทีมของคุณ ฟีเจอร์การแชร์ปฏิทินช่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันแบบเรียลไทม์ คุณสามารถดูความพร้อมของทุกคนได้อย่างง่ายดายหรือแชร์ตารางงานของคุณกับผู้เข้าร่วมประชุม
การจัดการงานที่ง่ายสำหรับการเตรียมการประชุมและการจัดลำดับความสำคัญ
ClickUp Tasksช่วยเพิ่มสมาธิในการประชุมโดยใช้ระดับความสำคัญ ทำให้คุณและผู้เข้าร่วมประชุมสามารถมุ่งเน้นไปที่หัวข้อสำคัญที่สุดที่ต้องดำเนินการก่อน
ระดับต่างๆ ตั้งแต่ต่ำไปจนถึงเร่งด่วน แต่ละลำดับความสำคัญจะถูกกำหนดด้วยรหัสสี ทำให้ทีมของคุณสามารถระบุหัวข้อที่ต้องการความสนใจทันทีได้อย่างรวดเร็ว
โดยการทำให้แน่ใจว่าทุกคนมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องได้รับการแก้ไขเป็นอันดับแรก ClickUp Tasks ช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมที่ดีขึ้นและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในระหว่างการประชุม
ทำให้ง่ายขึ้นสำหรับคุณและทีมของคุณในการเข้าร่วมประชุม
การผสานการทำงานของ ClickUp กับ Zoomทำให้การจัดตารางและการจัดการประชุมเป็นเรื่องง่ายและราบรื่น คุณสามารถสร้างและซิงค์การประชุมได้โดยตรงภายใน ClickUp และเชื่อมต่อกับการประชุมของคุณใน Google Calendar การผสานการทำงานนี้ช่วยลดความยุ่งยากในการสลับระหว่างแอปพลิเคชัน ทำให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
การเข้าร่วมการประชุม Zoom นั้นง่ายมาก—เพียงแค่คลิกลิงก์ใน ClickUp แล้วคุณก็เข้าร่วมได้ทันที ไม่ต้องค้นหาข้อมูลการประชุมหรือวุ่นวายกับการหาลิงก์ที่ถูกต้องอีกต่อไป
คุณสามารถเริ่มการประชุม Zoom ได้โดยตรงจากงานโดยใช้ปุ่มการประชุม Zoom หรือคำสั่ง /zoom ทำให้ง่ายต่อการเริ่มต้นการสนทนาได้ทันทีที่งานของคุณเกิดขึ้น
เมื่อการประชุมเริ่มต้นขึ้น ลิงก์เข้าร่วมจะถูกโพสต์โดยอัตโนมัติในความคิดเห็นของงาน เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าร่วมได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
เมื่อการประชุมสิ้นสุดลง ClickUp จะอัปเดตงานด้วยรายละเอียดการประชุม และหากเปิดใช้งานไว้ จะให้ลิงก์ไปยังการบันทึกการประชุมด้วย คุณสมบัตินี้ช่วยให้ข้อมูลสำคัญทั้งหมดถูกเก็บไว้ในที่เดียว ทำให้ทีมของคุณสามารถรักษาความเป็นระเบียบและติดตามข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง
ร่วมมือและสื่อสารกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์
รักษาทีมของคุณให้เป็นระเบียบและอยู่ในหน้าเดียวกันด้วยClickUp Docs เครื่องมือนี้ทำหน้าที่เป็นพื้นที่ร่วมกันสำหรับการสร้างวาระการประชุม การระดมความคิด และการบันทึกประเด็นสำคัญ เพื่อให้ทุกคนมีความเข้าใจตรงกันและพร้อมเสมอ
ทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้โดยการแก้ไขเอกสารร่วมกัน, เพิ่มความคิดเห็น, และมอบหมายงานได้โดยตรงในเอกสาร. นอกจากนี้, คุณสามารถแปลงบันทึกการประชุมเป็นงานที่สามารถทำได้เพื่อติดตามความคืบหน้าเมื่อความคิดเริ่มเป็นรูปเป็นร่าง.
ClickUp Docs ยังผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับกระบวนการทำงานของคุณ ช่วยให้คุณเชื่อมโยงเอกสารกับงานต่าง ๆ อัปเดตขั้นตอนการทำงาน และจัดการสถานะโครงการ ทั้งหมดนี้ได้ในแพลตฟอร์มเดียว
ใช้เทมเพลตเพื่อทำให้การประชุมของคุณน่าสนใจมากขึ้น มีประสิทธิภาพ และเกิดผลดี
ClickUp มีห้องสมุดขนาดใหญ่ที่มีเทมเพลตสำเร็จรูปมากกว่า 1000 แบบให้เลือกใช้ ต้องการสิ่งที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นหรือไม่? ClickUp AI ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของเราสามารถสร้างเทมเพลตที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณได้อย่างแม่นยำ
นี่คือสองแม่แบบที่สามารถเปลี่ยนการประชุมของคุณได้:
เทมเพลตการประชุม ClickUp
เทมเพลตการประชุมของ ClickUpเป็นเทมเพลตอเนกประสงค์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณจัดการทุกแง่มุมของการประชุมในที่เดียว ตั้งแต่การจัดระเบียบวาระการประชุมไปจนถึงการจดบันทึกและการติดตามผล ทุกอย่างถูกรวมเข้าไว้ในเอกสารบันทึกการประชุมของคุณโดยตรง
เทมเพลตนี้สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่เพื่อให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของทีมคุณ และมีมุมมองให้เลือกถึงห้าแบบ ได้แก่ รายการ ปฏิทิน กระดาน แทรก และสนทนา
มุมมองเหล่านี้ช่วยให้คุณสลับระหว่างมุมมองต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าคุณจะต้องการรายการงานโดยละเอียด ภาพรวมปฏิทินแบบภาพ หรือการจัดบอร์ดแบบไดนามิกมากขึ้นสำหรับการติดตามความคืบหน้าและการสนทนา
เทมเพลตติดตามการประชุม ClickUp
เทมเพลตติดตามการประชุมของ ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตารางการประชุมของคุณและใช้เวลาของทุกคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยให้คุณสามารถเตรียมการประชุมด้วยวาระที่จัดระเบียบและติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ
ด้วยสถานะที่กำหนดเอง เช่น ปิด, เปิด, และกำลังดำเนินการ คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของแต่ละการประชุมได้ ขณะที่ฟิลด์ที่กำหนดเองช่วยให้คุณสามารถบันทึกข้อมูลสำคัญ เช่น ประเภทการประชุม, สถานที่, และบทบาท
เทมเพลตนี้ยังมีมุมมองหลายแบบให้เลือกใช้ รวมถึงมุมมองคณะกรรมการ ปฏิทิน และการประชุม เพื่อให้ข้อมูลทั้งหมดของคุณเข้าถึงได้และจัดระเบียบอย่างเป็นระบบ
การใช้แบบฟอร์มติดตามการประชุมนั้นง่ายมาก: เริ่มต้นด้วยการสร้างวาระการประชุมที่ชัดเจนโดยใช้ ClickUp Docs เพื่อกำหนดหัวข้อและเป้าหมาย จากนั้นบันทึกข้อมูลการประชุม เช่น วันที่ เวลา สถานที่ ผู้เข้าร่วม และประเด็นการสนทนา เมื่อการประชุมดำเนินไป ให้มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนรับผิดชอบงานของตน สุดท้าย ตรวจสอบและอัปเดตแบบฟอร์มติดตามอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ทุกอย่างเป็นปัจจุบันและดำเนินไปตามแผน
ทำให้การประชุมน่าตื่นเต้นด้วย ClickUp
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทีมในการประชุมเริ่มต้นจากการสร้างสภาพแวดล้อมที่ทุกคนรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและมีส่วนร่วม
ด้วยการนำกลยุทธ์ต่าง ๆ เช่น การกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน การทำงานร่วมกัน และการมอบหมายงานที่สามารถดำเนินการได้จริง คุณจะสามารถเปลี่ยนการประชุมจากภาระหน้าที่ที่น่าเบื่อให้กลายเป็นการประชุมที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นที่ชื่นชอบของทุกคน
ClickUp สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงนี้ด้วยคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น เทมเพลตที่ปรับแต่งได้ การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ และการจัดการงาน ทำให้การจัดระเบียบและการติดตามการประชุมเป็นเรื่องง่ายขึ้น
นอกจากนี้ ด้วยฟีเจอร์การประชุมของ ClickUpคุณสามารถปรับปรุงการมีส่วนร่วมของทีมได้ด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่น การแก้ไขขั้นสูงพิเศษ, ความคิดเห็นที่มอบหมาย, รายการตรวจสอบ, คำสั่ง /Slash และงานที่เกิดขึ้นซ้ำ สิ่งเหล่านี้ช่วยให้การประชุมของคุณมีโครงสร้างที่ดีและน่าสนใจ ช่วยให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกัน
สมัครใช้ ClickUp ฟรีวันนี้เพื่อยกระดับประสบการณ์การประชุมของทีมคุณ!