10 คำถามละลายพฤติกรรมที่ทีมของคุณจะสนุกจริงๆ

ลองนึกภาพนี้: คุณกำลังประชุมผ่าน Zoom กับเพื่อนร่วมงานใหม่ประมาณ 17 คน และผู้ดำเนินรายการพูดว่า "เรามาเริ่มด้วยการละลายพฤติกรรมกันเถอะ!"
ปฏิกิริยาของคุณคือ:
🔲 "เย้!"
🔲 "ไม่"
เมื่อทำการวิจัยอย่างเข้มข้นสำหรับบล็อกนี้ ฉันได้ทำการค้นหาที่จะให้ผลลัพธ์ที่เป็นความรู้สึกที่น่าเชื่อถือที่สุดที่ผู้คนมีต่อกิจกรรมละลายพฤติกรรม: ฉันค้นหาใน Google ว่า "meme ละลายพฤติกรรมในที่ทำงาน" และสรุปได้ว่าผู้คนไม่ได้ชื่นชอบมันเลย
อย่างไรก็ตาม เมื่อทำอย่างถูกต้อง กิจกรรมละลายพฤติกรรมจะประสบความสำเร็จในสิ่งสำคัญหลายประการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างทีม:
- ช่วยให้บุคคลรู้สึกสบายใจในการพูดต่อหน้าคนใหม่
- ทำให้ทั้งทีมสนใจในผู้คนที่พวกเขาจะทำงานด้วย
- ปล่อยให้พวกเขาได้แสดงความเป็นตัวของตัวเองและบุคลิกภาพ
บทความนี้จะไม่เพียงแต่เตรียมคำถามเริ่มต้นที่มั่นคงและน่าจดจำให้กับคุณเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ผู้นำการปฐมนิเทศเข้าใจว่าอะไรสามารถสร้างหรือทำลายคำถามได้อีกด้วย 🧊
โบนัส: กำลังรับทีมเสมือนจริง? อ่านคู่มือการทำงานกับทีมเสมือนจริงนี้!
สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในการเริ่มต้นสนทนาให้ประสบความสำเร็จ
เพื่อช่วยนำทางฉันผ่านทุ่งทุนดราที่เต็มไปด้วยกิจกรรมละลายพฤติกรรมทีม ฉันได้ขอคำแนะนำจากราชินีแห่งการปฐมนิเทศของ ClickUpคุณแคทริน เรคเชีย เกี่ยวกับข้อควรทำและไม่ควรทำพื้นฐานในการจัดกิจกรรมเหล่านี้
เมื่อตัดสินใจเลือกคำถามเปิดบทสนทนาที่ดีที่สุด ควรทำดังนี้:
❄️ จงระบุให้ชัดเจน...เพียงพอ.
ตามที่แคธรินกล่าวไว้ ศิลปะที่แท้จริงของการเลือกหัวข้อเริ่มต้นสนทนาที่ดีคือการหาสมดุลระหว่างความกว้างและความเฉพาะเจาะจง "หัวข้อเริ่มต้นสนทนาที่ดีควรมีบรรยากาศที่สดใสและมุ่งเน้นไปที่หัวข้อเฉพาะ หัวข้อทั่วไปควรเป็นที่รู้จักดี แต่บางทีการนำเสนออาจเชิญชวนให้มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวสำหรับบุคคลนั้น"
❄️ สนุกสนาน.
กิจกรรมละลายพฤติกรรมควรถูกมองว่าเป็นเครื่องมือในการเผยให้เห็นตัวตนที่แท้จริงของบุคคลที่อยู่เบื้องหลังตำแหน่งงาน และวิธีที่ง่ายที่สุดในการทำเช่นนั้นคือการมุ่งเน้นไปที่ความสนุกสนาน ผู้คนจะรู้สึกสนุกเมื่อพวกเขาไม่รู้สึกกดดันและสามารถหลีกหนีไปสู่สถานที่ทางจิตใจที่ดีได้ชั่วขณะหนึ่ง ดังนั้นโปรดจำไว้!
❄️ เป็นส่วนตัว
แคทเธอรีนกล่าวว่า: "การเริ่มต้นที่ดีอาจกระตุ้นให้ใครบางคนแบ่งปันความทรงจำส่วนตัวหรือเรื่องราว และในทางกลับกัน เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับบุคคลนั้นมากขึ้น!"
เมื่อตัดสินใจเลือกกิจกรรมละลายพฤติกรรม อย่าทำ:
💧 สร้างการแข่งขัน
"คุณไม่ควรถามว่า 'มีเรื่องสนุกๆ อะไรบ้าง?' เพราะจะทำให้คนกังวลกับการคิดหาเรื่องที่น่าสนใจจนไม่ได้ตั้งใจฟังคนอื่นที่กำลังพูดอยู่" แคทรินกล่าว "แถมยังทำให้คนที่ต้องตอบรู้สึกเครียดอีกด้วย!"
💧 จงเลือกปฏิบัติ
คำถามเช่น "เครื่องดื่มโปรดของคุณในช่วงเวลาแห่งความสุขคืออะไร?" อาจทำให้ผู้ที่ไม่ดื่มรู้สึกแปลกแยก คำพูดเช่น "สัตว์วิญญาณ" อาจไม่เหมาะสมกับวัฒนธรรมของบางคน—เพียงแค่ใส่ใจในความรู้สึกของผู้อื่น
💧 จงเป็นเครื่องจักร
หากคุณเป็นผู้นำในการทำกิจกรรมละลายพฤติกรรม หน้าที่ของคุณคือช่วยสร้างบรรยากาศที่เปิดกว้างและเป็นกันเอง ถามคำถามเพิ่มเติมจากคำตอบของผู้อื่น หรือแสดงความคิดเห็นหรือปฏิกิริยาที่จริงใจต่อคำตอบนั้น อย่าทำให้ดูเหมือนว่าทุกคำตอบเป็นเพียงทางผ่านเพื่อจบกิจกรรมให้เร็วขึ้น
ลองใช้กิจกรรมละลายพฤติกรรมเหล่านี้ดูสิ!
- "คอนเสิร์ตแรกที่คุณไปคืออะไร?" ผู้คนไม่จำเป็นต้องใช้เวลามากในการคิดหาคำตอบ และนี่ก็เป็นโอกาสที่จะได้แสดงถึงความทรงจำส่วนตัวโดยไม่ดูเสแสร้งหรือเกินจริง
- ผู้คนไม่จำเป็นต้องใช้เวลามากเกินไปในการคิดหาคำตอบของตัวเอง อีกทั้งยังเป็นโอกาสที่จะได้แสดงถึงความทรงจำส่วนตัวที่ลึกซึ้งโดยไม่ดูเสแสร้งหรือเกินจริง
- "เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง: Hulu หรือ Netflix?" นี่เป็นวิธีที่ง่ายในการทำให้ผู้คนพูดถึงภาพยนตร์หรือรายการต้นฉบับที่พวกเขาชื่นชอบ คำถามประเภท "เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง" ยังเชิญชวนให้ผู้ที่มีความคิดแหวกแนวเลือกตัวเลือกที่สามอีกด้วย
- นี่เป็นวิธีง่าย ๆ ที่จะทำให้ผู้คนพูดถึงภาพยนตร์หรือรายการต้นฉบับที่พวกเขาชื่นชอบ คำถามประเภท "อันนี้หรืออันนั้น" ยังเชิญชวนให้ผู้ที่มีความคิดแหวกแนวออกมาเลือกตัวเลือกที่สามอีกด้วย
- "ภาพยนตร์ดิสนีย์เรื่องโปรดของคุณคืออะไร? หนังมาร์เวลก็ถือว่าได้นะ" ทุกคนเคยดูภาพยนตร์ดิสนีย์อย่างน้อยสักครั้งในชีวิต และภาพยนตร์เหล่านี้ก็มีหลากหลายแนวที่ตอบโจทย์รสนิยมที่แตกต่างกันไป นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสให้แต่ละคนได้แสดงด้านที่อ่อนโยนหรือความเป็นแฟนพันธุ์แท้ในหมู่เพื่อนฝูงอีกด้วย!
- ทุกคนเคยดูภาพยนตร์ดิสนีย์อย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิต และภาพยนตร์เหล่านี้ครอบคลุมหลากหลายแนวที่ตอบสนองรสนิยมที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสให้ผู้คนได้แสดงด้านที่อ่อนไหวหรือความเป็นแฟนตัวยงในหมู่เพื่อนฝูงอีกด้วย!
- "คุณอยากเลือกอะไร: ทำงานจากบ้านหรือทำงานจากสวนสัตว์?" นี่เป็นคำถามที่ช่วยให้ผู้คนได้แบ่งปันสไตล์การทำงานและความชอบในสภาพแวดล้อมของตนเอง ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีคุณค่าที่ควรรู้—และเรื่องสวนสัตว์ก็ช่วยให้คำถามนี้ไม่น่าเบื่อจนเกินไป
- นี่คือคำถามที่ช่วยให้ผู้คนได้แบ่งปันสไตล์การทำงานและความชอบในสภาพแวดล้อมของตนเอง ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีคุณค่าที่ควรรู้—และเรื่องสวนสัตว์ก็ช่วยให้คำถามนี้ไม่น่าเบื่อจนเกินไป
- "อะไรคือสิ่งที่คุณอยากทำก่อนตาย?" คำตอบสำหรับคำถามนี้สามารถบอกเราได้ว่าบุคคลนั้นให้คุณค่ากับอะไรในชีวิต และอะไรที่พวกเขาคิดว่าทำให้ชีวิตมีความหมาย มันสามารถเป็นเรื่องแปลกหรือเป็นเรื่องธรรมดาได้ตามที่พวกเขาต้องการ
- คำตอบสำหรับคำถามนี้สามารถบอกเราได้ว่าบุคคลนั้นให้คุณค่ากับอะไรในชีวิต และอะไรที่พวกเขาคิดว่าทำให้ชีวิตมีความหมาย. มันอาจแปลกหรือเป็นแบบดั้งเดิมก็ได้ตามที่พวกเขาต้องการ.
- "ของเล่นชิ้นโปรดในวัยเด็กของคุณคืออะไร?" ความคิดถึงในอดีตได้ผลเสมอ นี่เป็นวิธีง่ายๆ ที่จะค้นหาว่าใครอยู่ในกลุ่มอายุเดียวกันกับคุณ!
- ความคิดถึงในอดีตได้ผลแน่นอน นี่คือวิธีง่ายๆ ที่จะค้นหาว่าใครอยู่ในกลุ่มอายุเดียวกันกับคุณ!
- "ช่วงวัยรุ่นที่น่าอายที่สุดของคุณคืออะไร?" คนมักชอบฟังเรื่องราวที่น่าอายของคนอื่น แต่เพื่อเป็นการเริ่มต้นบทสนทนา เราอยากให้มันสั้นและเบาสบาย บางครั้งมิตรภาพในที่ทำงานที่ดีที่สุดก็เกิดจากการผูกพันกับบางสิ่งที่คุณรักมาตั้งแต่เป็นวัยรุ่น
- คนชอบฟังเรื่องราวที่น่าอายของคนอื่น แต่เพื่อเป็นการเริ่มต้นบทสนทนา เราอยากให้มันสั้นและเบาสบาย บางครั้งมิตรภาพในที่ทำงานที่ดีที่สุดก็เกิดจากการผูกพันกับสิ่งที่คุณรักมาตั้งแต่เป็นวัยรุ่น
- "แบ่งปันความคิดเห็นที่ไม่เป็นที่นิยม" นี่คือสิ่งที่ทุกคนอยากฟังอย่างแน่นอน ไม่มีข้อยกเว้น ข้อความนี้เปิดโอกาสให้ผู้คนได้แสดงความกล้าอย่างเต็มที่ ("สตาร์วอร์สถูกยกย่องเกินจริง") หรือเลือกที่จะปลอดภัย ("ได ฮาร์ด คือ ภาพยนตร์คริสต์มาส") ตามที่พวกเขาต้องการ
- นี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องการจะฟังอย่างแน่นอน ไม่มีข้อยกเว้น. สิ่งนี้ให้โอกาสผู้คนได้แสดงความกล้าหาญอย่างไม่ละอาย ("สตาร์ วอร์ส ถูกยกย่องเกินจริง") หรือปลอดภัยอย่างสมบูรณ์แบบ ("ได ฮาร์ด คือ ภาพยนตร์คริสต์มาส") ตามที่พวกเขาต้องการ.
- "ฤดูร้อนหรือฤดูหนาว?" คุณอาจจะตอบคำถามนี้ได้อย่างรวดเร็วในขณะที่ให้คนอื่นแสดงเหตุผลในการเลือก ซึ่งสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบุคลิกและความสนใจของพวกเขาได้เป็นอย่างดี
- คุณน่าจะผ่านอันนี้ไปได้อย่างรวดเร็วในขณะที่ให้คนเสนอเหตุผลในการโหวตของพวกเขา ซึ่งสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่ดีเกี่ยวกับความรู้สึกและความสนใจของพวกเขา
- "อะไรคือสิ่งที่คุณยินดีจะจ่ายแบบไม่ลังเล?" ไม่ว่าเราจะสามารถจ่ายได้มากแค่ไหนในแง่ของการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย เราทุกคนต่างก็เคยใช้จ่ายเกินตัวกันบ้างเป็นครั้งคราว และสิ่งที่เราเลือกจะทุ่มเงินมากขึ้น มักจะสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่เราให้ความสำคัญมากที่สุด
- ไม่ว่าเราจะสามารถจ่ายได้มากแค่ไหนในแง่ของการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย พวกเราทุกคนก็มักจะใช้จ่ายเกินตัวเป็นครั้งคราว และสิ่งที่เราเลือกที่จะจ่ายเพิ่มอีกนิดหน่อยมักจะบ่งบอกถึงสิ่งที่เราให้ความสำคัญมากที่สุด
- ผู้คนไม่จำเป็นต้องใช้เวลามากเกินไปในการคิดหาคำตอบ และนี่ก็เป็นโอกาสที่จะได้แสดงถึงความทรงจำส่วนตัวโดยไม่ดูเสแสร้งหรือเกินจริง
- นี่เป็นวิธีง่าย ๆ ที่จะทำให้ผู้คนพูดถึงภาพยนตร์หรือรายการต้นฉบับที่พวกเขาชื่นชอบ คำถามประเภท "อันนี้หรืออันนั้น" ยังเชิญชวนให้ผู้ที่มีความคิดแหวกแนวออกมาเลือกตัวเลือกที่สามอีกด้วย
- ทุกคนเคยดูภาพยนตร์ดิสนีย์อย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิต และภาพยนตร์เหล่านี้มีหลากหลายแนวที่ตอบสนองรสนิยมที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสให้ผู้คนได้แสดงด้านที่อ่อนไหวหรือความเป็นแฟนพันธุ์แท้ในหมู่เพื่อนฝูงอีกด้วย!
- นี่คือคำถามที่ช่วยให้ผู้คนได้แบ่งปันสไตล์การทำงานและความชอบในสภาพแวดล้อมของตนเอง ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีคุณค่าที่ควรรู้—และเรื่องสวนสัตว์ก็ช่วยให้คำถามนี้ไม่น่าเบื่อจนเกินไป
- คำตอบสำหรับคำถามนี้สามารถบอกเราได้ว่าบุคคลนั้นให้คุณค่ากับอะไรในชีวิต และอะไรที่พวกเขาคิดว่าทำให้ชีวิตมีความหมาย. มันอาจแปลกหรือเป็นแบบดั้งเดิมก็ได้ตามที่พวกเขาต้องการ.
- ความคิดถึงในอดีตได้ผลแน่นอน นี่คือวิธีง่ายๆ ที่จะค้นหาว่าใครอยู่ในกลุ่มอายุเดียวกันกับคุณ!
- คนชอบฟังเรื่องราวที่น่าอายของคนอื่น แต่เพื่อเป็นการเริ่มต้นบทสนทนา เราต้องการให้มันสั้นและเบาสบาย บางครั้งมิตรภาพในที่ทำงานที่ดีที่สุดก็เกิดจากการผูกพันกับสิ่งที่คุณรักมาตั้งแต่เป็นวัยรุ่น
- นี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องการจะฟังอย่างแน่นอน ไม่มีข้อยกเว้น. สิ่งนี้ให้โอกาสแก่ผู้คนที่จะกล้าหาญอย่างไม่มีความอาย ('สตาร์ วอร์ส ถูกประเมินค่าสูงเกินไป') หรือปลอดภัยอย่างสมบูรณ์แบบ ('ได ฮาร์ด คือ ภาพยนตร์คริสต์มาส') ตามที่พวกเขาต้องการ.
- คุณน่าจะผ่านอันนี้ไปได้อย่างรวดเร็วในขณะที่ให้คนเสนอเหตุผลในการโหวตของพวกเขา ซึ่งสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่ดีเกี่ยวกับความรู้สึกและความสนใจของพวกเขา
- ไม่ว่าเราจะสามารถจ่ายได้มากแค่ไหนในแง่ของการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย พวกเราทุกคนก็มักจะใช้จ่ายเกินตัวเป็นครั้งคราว และสิ่งที่เราเลือกที่จะจ่ายเพิ่มอีกนิดหน่อยมักจะบ่งบอกถึงสิ่งที่เราให้ความสำคัญมากที่สุด
สร้างคำถามเริ่มต้นที่ดียิ่งขึ้นด้วยชุดคำสั่ง AI ของเราสำหรับการประชุมทีม
อ่านเพิ่มเติม: 130 คำถามเช็คอินที่น่าสนใจเพื่อเปลี่ยนการประชุมของคุณ
ไปเตะน้ำแข็งซะ
ออกไปและกำหนดความหมายใหม่ของการจัดเซสชันละลายพฤติกรรมให้เป็นสิ่งใหม่ เป็นผู้นำที่เปลี่ยนมุมมองของผู้คนในขณะที่รวมใจพวกเขาเข้าด้วยกัน รักษาจิตวิญญาณของชุมชนและความร่วมมือ
ขอโทษสำหรับภาพเคลื่อนไหวของมิสเตอร์ฟรีซทั้งหมด
ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ยอดเยี่ยมและทำงานกับทีม ClickUp ของเราหรือไม่? ตรวจสอบตำแหน่งงานที่เรากำลังเปิดรับสมัครอยู่ได้ที่นี่!