คู่มือฉบับสมบูรณ์ในการใช้สัญลักษณ์แผนผังกระบวนการ

PMO Team
12 กันยายน 2567

คุณเคยประสบปัญหาในการทำความเข้าใจแผนโครงการที่ซับซ้อน แล้วจู่ๆ ก็เจอแผนภาพหรือภาพจำลองที่ทำให้ทุกอย่างกระจ่างชัดขึ้นมาทันทีหรือไม่?

มันน่าทึ่งจริงๆ ที่ภาพที่ชัดเจนสามารถวาดภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นได้อย่างแท้จริง ใช่ไหม?

แผนผังกระบวนการช่วยเพิ่มชีวิตชีวาและความชัดเจนให้กับทุกฟังก์ชันและแม้กระทั่งวิสัยทัศน์ขององค์กร คุณเดาได้ไหมว่าอะไรที่เพิ่มผลกระทบของมัน? สัญลักษณ์ในแผนผังกระบวนการ

องค์ประกอบพื้นฐานเหล่านี้ยกระดับความเข้าใจทางสายตาไปอีกขั้น และอุตสาหกรรมเครื่องมือการสร้างภาพมูลค่า 9.84พันล้านดอลลาร์ก็เห็นพ้องต้องกัน

บทความนี้เป็นคู่มือที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสัญลักษณ์แผนผังกระบวนการ เราจะอธิบายว่าสัญลักษณ์เหล่านี้คืออะไร ให้สัญลักษณ์แผนผังกระบวนการที่เฉพาะเจาะจงและทั่วไป และหารือเกี่ยวกับประเภทหลัก

เราจะครอบคลุมถึงคู่มือหกขั้นตอนในการสร้างแผนผังกระบวนการ และวิธีที่ ClickUp แพลตฟอร์มการจัดการโครงการ สามารถช่วยคุณสร้างแผนผังได้

สัญลักษณ์แผนผังกระบวนการคืออะไร?

สัญลักษณ์แผนผังกระบวนการเป็นองค์ประกอบภาพที่ใช้แสดงขั้นตอนต่างๆ การดำเนินการ และการตัดสินใจภายในกระบวนการ ช่วยให้เห็นภาพการไหลของกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ

สัญลักษณ์แผนผังกระบวนการมีเป้าหมายหลักเพื่อทำให้ขั้นตอนที่ซับซ้อนเข้าใจและวิเคราะห์ได้ง่ายขึ้น โดยถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในธุรกิจ วิศวกรรมและการจัดการกระบวนการเพื่อแสดงถึงวิธีการที่ข้อมูลไหลเวียน ถูกจัดเก็บ และดำเนินการ

สัญลักษณ์ที่ใช้บ่อยในการทำแผนผังกระบวนการ

ตอนนี้คุณมีภาพรวมสั้น ๆ ของสัญลักษณ์แผนผังกระบวนการแล้ว นี่คือสัญลักษณ์มาตรฐานสำหรับการทำแผนผังกระบวนการตามการใช้งาน

การประมวลผลข้อมูล

นี่คือสัญลักษณ์หลักที่บ่งชี้ถึงวิธีการประมวลผลและจัดระเบียบข้อมูล:

รูปร่างชื่อหน้าที่
จัดเรียงสัญลักษณ์แสดงถึงการรวมกันของชุดข้อมูลสองชุดหรือมากกว่า
จัดเรียงสัญลักษณ์บ่งชี้ว่าข้อมูลคำสั่งซื้อจะถูกจัดเรียงใน

การจัดเก็บไฟล์และข้อมูล

สำหรับการแสดงการจัดเก็บข้อมูล นี่คือสัญลักษณ์แผนผังกระบวนการที่คุณต้องใช้:

รูปร่างชื่อหน้าที่
สัญลักษณ์ข้อมูลที่จัดเก็บบ่งชี้ว่าข้อมูลนั้นถูกจัดเก็บไว้ที่นี่
สัญลักษณ์ฐานข้อมูลแสดงรายการข้อมูลที่มีโครงสร้างมาตรฐาน
สัญลักษณ์การจัดเก็บโดยตรงนี่คือสัญลักษณ์สำหรับฮาร์ดไดรฟ์
สัญลักษณ์พื้นที่จัดเก็บภายในแสดงข้อมูลที่เก็บไว้ในหน่วยความจำภายในของระบบ

กระบวนการและการดำเนินงาน

นี่คือสัญลักษณ์แผนผังกระบวนการที่แสดงขั้นตอนที่ดำเนินการงาน, การปฏิบัติการ, หรือตรรกะ:

รูปร่างชื่อหน้าที่
สัญลักษณ์กระบวนการแสดงถึงการกระทำ, งาน, หรือการดำเนินการ
สัญลักษณ์ย่อยของโปรแกรมสัญลักษณ์นี้แสดงถึงลำดับของการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่ใหญ่กว่า ซึ่งอาจมีแผนผังกระบวนการแยกต่างหาก
สัญลักษณ์ทางเลือกนี่แสดงให้เห็นว่ามีขั้นตอนทางเลือกที่สามารถดำเนินการได้
สัญลักษณ์ความล่าช้าแสดงถึงช่วงเวลาการรอคอยหรือความล่าช้า
สัญลักษณ์การเตรียมขั้นตอนนี้แสดงการเตรียมการก่อนการดำเนินการถัดไป
สัญลักษณ์วงรอบแบบแมนนวลแสดงลำดับของคำสั่งที่ทำงานซ้ำจนกว่าจะหยุดด้วยตนเอง

อินพุตและเอาต์พุต

แผนผังกระบวนการทุกแผนต้องระบุประเภทของข้อมูล สัญลักษณ์เหล่านี้ช่วยในการสื่อสารข้อมูลนำเข้าและข้อมูลส่งออก:

รูปร่างชื่อหน้าที่
สัญลักษณ์นำเข้าหรือส่งออกแสดงถึงวัสดุหรือข้อมูลที่เข้าสู่หรือออกจากกระบวนการ
สัญลักษณ์เอกสารบ่งชี้ขั้นตอนกระบวนการที่ใช้หรือสร้างเอกสารหรือรายงาน
เอกสารหลายฉบับ สัญลักษณ์นี่คือขั้นตอนที่แสดงว่ามีการใช้หรือผลิตเอกสารหลายฉบับ
แสดงสัญลักษณ์แสดงว่าข้อมูลบางอย่างถูกแสดงหรือนำเสนอ
สัญลักษณ์ป้อนข้อมูลด้วยตนเองสัญลักษณ์การป้อนข้อมูลด้วยตนเองแสดงว่าขั้นตอนนั้นต้องการการป้อนข้อมูลจากมนุษย์และไม่ได้ถูกทำให้เป็นอัตโนมัติ

การจัดการฟาร์มปศุสัตว์และการควบคุมสัญลักษณ์การไหล

เพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณมองเห็นทิศทางการไหลของข้อมูลได้อย่างชัดเจน สัญลักษณ์แผนผังกระบวนการเหล่านี้จึงมีความสำคัญ:

รูปร่างชื่อฟังก์ชัน
สัญลักษณ์ลูกศรแสดงทิศทางของข้อมูลหรือกระบวนการ ซึ่งใช้เพื่อการอ่านเป็นหลัก
สัญลักษณ์เทอร์มิเนเตอร์แสดงถึงการเริ่มต้นหรือสิ้นสุดของกระบวนการ
สัญลักษณ์การตัดสินใจแสดงขั้นตอนที่ต้องมีการตัดสินใจ
สัญลักษณ์ตัวเชื่อมต่อสัญลักษณ์นี้เชื่อมต่อแผนภาพกระบวนการสองแผนภาพ โดยปกติจะใช้สำหรับการทำแผนภาพต่อในหน้าอื่น
สัญลักษณ์เชื่อมต่อนอกหน้าสัญลักษณ์นี้แสดงตำแหน่งที่เชื่อมต่อเมื่อกระบวนการดำเนินต่อไปในหน้าที่อยู่นอกลำดับ
สัญลักษณ์การรวมแสดงที่ซึ่งกระบวนการหลายอย่างรวมกัน
สกัดสัญลักษณ์สัญลักษณ์แทนการนำข้อมูลเฉพาะส่วนหนึ่งจากชุดข้อมูลที่กว้างขวางกว่า
สัญลักษณ์ ORจุดแยกที่หนึ่งในหลายเส้นทางสามารถเลือกเดินได้

อภิธานศัพท์สัญลักษณ์

แผนผังกระบวนการมาตรฐานช่วยให้มั่นใจว่าแต่ละรูปทรงแทนประเภทของงานหรือการดำเนินการที่คล้ายคลึงกัน นี่คืออภิธานศัพท์เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจรูปทรงทั่วไปในแผนผังกระบวนการและหน้าที่หลักของมัน:

รูปร่างฟังก์ชัน
วงกลมบ่งชี้จุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของกระบวนการ
รูปไข่แสดงถึงขั้นตอนหรือกิจกรรมภายในกระบวนการ
สี่เหลี่ยมผืนผ้าบ่งชี้จุดที่มีการตัดสินใจ
เพชรแสดงข้อมูลที่เข้าสู่หรือออกจากกระบวนการ
รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานแสดงถึงสถานที่ที่เก็บข้อมูล
กระบอกสูบแสดงถึงแหล่งเก็บข้อมูลที่เข้าถึงได้เป็นลำดับ
สามเหลี่ยมแสดงขั้นตอนที่ต้องทำด้วยตนเองหรือความล่าช้าในกระบวนการ
หกเหลี่ยมแสดงแหล่งข้อมูลภายนอก
เพนตากอนนี่คือบล็อกขั้นตอนที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ภายในกระบวนการที่ใหญ่กว่า
สี่เหลี่ยมคางหมูแทนเอกสารหรือรายงาน

ประเภทต่าง ๆ ของแผนผังกระบวนการ

สัญลักษณ์ที่ใช้ขึ้นอยู่กับประเภทของแผนผังกระบวนการที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ ต่อไปนี้คือประเภทแผนผังกระบวนการมาตรฐานหกประเภทที่อิงตามวัตถุประสงค์เฉพาะและกรณีการใช้งานที่ดีที่สุด:

แผนผังกระบวนการโดยละเอียด

แผนที่รายละเอียดให้ มุมมองเชิงลึกของกระบวนการ รวมถึงทุกขั้นตอนและการตัดสินใจ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเข้าใจกระบวนการที่ซับซ้อนหรือการระบุจุดติดขัด

นี่คือสัญลักษณ์ที่ใช้บ่อยที่สุด:

  • สัญลักษณ์การจัดเก็บข้อมูล: ฐานข้อมูล, เอกสาร
  • รูปไข่: แทนกระบวนการหรือกิจกรรม
  • สี่เหลี่ยมผืนผ้า: แสดงถึงจุดตัดสินใจ
  • เพชร: แทนข้อมูลนำเข้าหรือข้อมูลส่งออก

นี่คือจุดที่คุณควรใช้แผนผังกระบวนการอย่างละเอียด:

  • การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง
  • การเข้าใจกระบวนการที่ซับซ้อน
  • ระบุจุดคอขวดและประสิทธิภาพที่ต่ำ
  • การบันทึกขั้นตอนอย่างละเอียด

แผนผังกระบวนการระดับสูง

แผนผังกระบวนการในระดับสูงให้ภาพรวมกว้างของ เหตุการณ์สำคัญและจุดตัดสินใจที่สำคัญ ช่วยให้เข้าใจการไหลของกระบวนการโดยรวมหรือการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

นี่คือสัญลักษณ์แผนผังกระบวนการขั้นสูงที่ใช้บ่อย:

  • รูปไข่: แทนกระบวนการหรือกิจกรรม
  • สี่เหลี่ยมผืนผ้า: แทนจุดตัดสินใจ
  • เพชร: แทนข้อมูลขาเข้าหรือขาออก

นี่คือสถานการณ์ที่ดีที่สุดที่ควรใช้แผนผังกระบวนการในระดับสูง:

  • ภาพรวมของกระบวนการ
  • การเข้าใจกระบวนการทำงานโดยรวม
  • การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • การวางแผนเชิงกลยุทธ์

แผนผังกระแสคุณค่า (VSM)

VSM ช่วย ระบุความสูญเปล่าและความไม่มีประสิทธิภาพภายในกระบวนการ โดยเน้นที่การไหลของมูลค่าวิธีการนี้มักใช้ในซอฟต์แวร์ VSMโดยเฉพาะสำหรับการปรับปรุงกระบวนการแบบลีน

นี่คือสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องใน VSM:

  • สัญลักษณ์สินค้าคงคลัง: แทนสต็อกของวัสดุ
  • ลูกศร: แทนการไหลของวัสดุหรือข้อมูล
  • สามเหลี่ยม: แทนความล่าช้าหรือเวลาที่ต้องรอ

VSM เหมาะสมที่สุดสำหรับการนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ต่อไปนี้:

  • เพิ่มประสิทธิภาพ
  • การวางแผนผังแผนกหรือหน้าที่ทั้งหมด
  • การระบุของเสียและความไม่มีประสิทธิภาพ
  • การปรับปรุงกระบวนการแบบลีน
  • การลดต้นทุน

แผนผังกระบวนการแบบ Swimlane

แผนผังกระบวนการแบบสวิมเลนแสดงภาพกระบวนการข้ามแผนกหรือทีมต่างๆ โดยใช้ส่วนที่ชัดเจน ส่วนเหล่านี้มักแสดงถึงแผนกหรือหน้าที่ที่รับผิดชอบงานนั้นๆ

สัญลักษณ์แผนผังกระบวนการที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสวิมเลน คือแถบแนวนอนหรือแนวตั้ง แถบเหล่านี้ ช่วยแยกความรับผิดชอบของทีม แผนก หรือบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องออกจากกันได้อย่างชัดเจน

สวิมเลนเหมาะอย่างยิ่งสำหรับวัตถุประสงค์ต่อไปนี้:

  • การวิเคราะห์คอขวดในกระบวนการ
  • การเข้าใจความเป็นเจ้าของกระบวนการ
  • ระบุการส่งต่อระหว่างแผนก
  • การปรับปรุงการร่วมมือข้ามสายงาน

แผนผังการตัดสินใจ

แผนผังการตัดสินใจแสดงกระบวนการตัดสินใจและผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้น แตกแขนงออกไปเหมือนต้นไม้เพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าอะไรอาจเกิดขึ้น หลังจากดำเนินการตามงานแล้ว

นี่คือสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องในที่นี้:

  • สี่เหลี่ยมผืนผ้า: แทนจุดตัดสินใจ
  • เพชร: แทนโหนดโอกาส
  • วงกลม: แทนจุดสิ้นสุด

นี่คือสถานการณ์ที่ดีที่สุดที่แผนผังการตัดสินใจเหมาะสำหรับ:

  • การประเมินทางเลือกและผลกระทบ
  • การตัดสินใจ
  • การประเมินความเสี่ยง
  • การวางแผนสถานการณ์

แผนผัง

แผนผังกระบวนการ เน้นลำดับขั้นตอน เป็นเครื่องมือพื้นฐานแต่มีประสิทธิภาพสำหรับการแสดงภาพกระบวนการ

นี่คือสัญลักษณ์พื้นฐานบางประการของแผนผังงาน:

  • วงกลม: แทนจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุด
  • รูปไข่: แทนกระบวนการหรือกิจกรรม
  • สี่เหลี่ยมผืนผ้า: แทนจุดตัดสินใจ
  • เพชร: แทนข้อมูลนำเข้าหรือข้อมูลส่งออก

นี่คือสถานการณ์ที่ดีที่สุดที่แผนผังงานเหมาะสม:

  • การวิเคราะห์กระบวนการ
  • การเข้าใจการไหลของกระบวนการ
  • การบันทึกขั้นตอน
  • โมดูลการฝึกอบรม

นอกเหนือจากประเภทเหล่านี้แล้ว ประเภทกระบวนการที่ใช้แผนภูมิ เช่น แผนภาพการไหลของข้อมูลแผนภาพการไหลของงาน และแผนภาพการไหลสะสมกำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในการบริหารโครงการ

วิธีสร้างแผนผังกระบวนการโดยใช้สัญลักษณ์

นี่คือคู่มือสองส่วนที่ครอบคลุมการสร้างแผนผังกระบวนการและการวิเคราะห์เครื่องมือแผนผังกระบวนการของClickUp สามารถทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นมาก

6 ขั้นตอนในการสร้างแผนผังกระบวนการโดยใช้สัญลักษณ์

นี่คือหกขั้นตอนที่คุณต้องทำตามเพื่อให้ได้แผนผังกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ:

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดขอบเขตและแนวทาง

ขั้นตอนแรกคือการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกำหนดจุดมุ่งเน้นและแนวทางของแผนผังกระบวนการ

นี่คือสองขั้นตอนในการทำเช่นนั้น:

  • ระบุโครงการหรือหน้าที่ที่ต้องการความสนใจ
  • ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของท่าน
  • จดบันทึกความคาดหวัง เช่น วิธีการนำเสนอและข้อมูลที่ต้องมี

แม้ว่าสิ่งนี้อาจฟังดูครอบคลุม แต่ ClickUp มีเครื่องมือการแสดงผลที่หลากหลายเพื่อช่วยสรุปขอบเขตและแนวทางในการประชุมครั้งแรก

ClickUp Whiteboardsเป็นกระดานดิจิทัลแบบร่วมมือที่เหมาะสำหรับการระดมความคิดและแสดงภาพแนวคิดต่างๆ เมื่อ กำหนดเจตนา ความคาดหวัง และความต้องการของโครงการหรือแผนผังกระบวนการ เครื่องมือนี้จะตอบโจทย์เสมอ

ClickUp 3.0 กระดานไวท์บอร์ดที่ง่ายขึ้น
เชื่อมโยงข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณและบันทึกความคาดหวังของพวกเขาต่อแผนผังกระบวนการได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp Whiteboards

นี่คือวิธีที่ ClickUp Whiteboards ช่วยกำหนดขอบเขตและแนวทางของแผนผังกระบวนการในการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย:

  • ระดมความคิดแบบเรียลไทม์ พร้อมเพิ่มบันทึก รูปร่าง และภาพวาดลงบนกระดานไวท์บอร์ดโดยตรง
  • เก็บบันทึกผลลัพธ์และการตัดสินใจจากการประชุมแผนผังกระบวนการอย่างโปร่งใส พร้อมข้อมูลเวอร์ชันและผู้มีส่วนร่วม
  • เชื่อมต่อเครื่องมือกับการจัดการงาน, ClickUp, และองค์ประกอบโครงการอื่น ๆ เพื่อย้ายไปยังขั้นตอนต่อไปอย่างราบรื่น

ขั้นตอนที่ 2: บันทึกขั้นตอน

เมื่อความคาดหวังได้ถูกชี้แจงอย่างชัดเจนแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือให้หัวหน้าฝ่ายงานแต่ละฝ่ายจัดทำเอกสารทุกขั้นตอน กระบวนการดำเนินงาน และวิธีการที่เกี่ยวข้อง

สิ่งนี้ต้องการการระดมความคิด การวางแผน และการแบ่งปันข้อมูลอย่างกว้างขวาง ClickUp ช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องนี้ด้วยชุดเครื่องมือสำหรับการระดมความคิดและการสร้างภาพที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ

ปรับแต่งแผนผังความคิด ClickUp ของคุณ
แปลงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณให้เป็นขั้นตอนกระบวนการที่ชัดเจนอย่างไร้รอยต่อด้วย ClickUp Mind Maps

ClickUp Mind Mapsเป็นเครื่องมือเชิงภาพสำหรับการระดมความคิด จัดระเบียบแนวคิด และสร้างความเชื่อมโยงระหว่างแนวคิดต่างๆ เมื่อคุณได้กำหนดขอบเขตและแนวทางแล้ว เครื่องมือนี้จะ เปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกและเชื่อมโยงแต่ละขั้นตอนและการดำเนินงานของคุณ

นี่คือคุณสมบัติบางประการของ ClickUp Mind Maps ที่ช่วยให้การบันทึกแผนผังกระบวนการอย่างละเอียดเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ:

  • ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งลักษณะการแสดงผลและแยกแยะระหว่างขั้นตอนของกระบวนการ การตัดสินใจ หรือองค์ประกอบอื่น ๆ ได้อย่างชัดเจน
  • ทำให้การเลือกสัญลักษณ์ง่ายขึ้นด้วยการเข้าถึงห้องสมุดของสัญลักษณ์แผนผังมาตรฐาน
  • มองเห็นการไหลของข้อมูลระหว่างงานและขั้นตอนต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนด้วยฟีเจอร์เชื่อมต่อจุดที่มีมาให้ในตัว เครื่องมือนี้ยังมีตัวเลือกการจัดวางใหม่เพื่อปรับตำแหน่งรายการและลบการซ้อนทับที่สร้างความสับสนโดยอัตโนมัติ

แม้จะมีเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้ การสร้างโซลูชันที่ปรับแต่งเองตั้งแต่เริ่มต้นอาจใช้เวลามาก เพื่อแก้ไขปัญหานี้ คุณสามารถเข้าถึงเทมเพลต ClickUp หลายแบบที่พร้อมใช้งานและปรับแต่งได้ง่าย

เทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดแผนผังกระบวนการของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
สร้างแผนผังกระบวนการที่ปรับแต่งได้และพร้อมเผยแพร่ได้ทันทีด้วยเทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดแผนผังกระบวนการของ ClickUp

แม่แบบไวท์บอร์ดแผนผังกระบวนการ ClickUpเป็นกรอบการทำงานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการวางแผนและจัดทำเอกสารกระบวนการร่วมกัน โครงสร้างที่ เรียบง่ายแต่โดดเด่นทางสายตาช่วยให้ทุกข้อสังเกตนำไปสู่ภาพรวมที่ชัดเจนและเป็นระเบียบ

นี่คือคุณสมบัติบางประการที่ทำให้การบันทึกขั้นตอนและการแสดงภาพเป็นไปอย่างราบรื่น:

  • ช่วยให้คุณจัดเรียงขั้นตอนและการเชื่อมต่อได้อย่างง่ายดาย ทำให้การเลือกสัญลักษณ์แผนผังกระบวนการเป็นเรื่องง่าย
  • ช่วยจับรายละเอียดและคำอธิบายขั้นตอนได้อย่างง่ายดายด้วยคุณสมบัติการจัดรูปแบบข้อความที่หลากหลาย เช่น แบนเนอร์ รูปแบบตัวอักษร และการเน้นข้อความ
  • เสริมศักยภาพให้ทีมสามารถสร้างและปรับปรุงแผนผังกระบวนการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน เช่น การอัปเดตแบบเรียลไทม์และการแสดงความคิดเห็นทันที

ขั้นตอนที่ 3: เลือกและกำหนดสัญลักษณ์

เมื่อขั้นตอนและกระบวนการถูกกำหนดไว้แล้ว คุณต้อง สรุปสัญลักษณ์ที่ใช้ได้

นี่คือข้อเท็จจริงสำคัญบางประการที่ควรคำนึงถึงเมื่อเลือกสัญลักษณ์แผนผังกระบวนการของคุณ:

  • ลักษณะและหน้าที่ของกระบวนการ
  • ขั้นตอนต่อไปหลังจากครอบคลุมขั้นตอนแรกคืออะไร
  • ข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องเมื่ออธิบายกระบวนการ

เมื่อสัญลักษณ์การแผนผังกระบวนการถูกจัดวางให้สอดคล้องกับแต่ละขั้นตอนแล้ว การนำมารวมกันเป็นแผนผังกระบวนการก็จะกลายเป็นไปอย่างราบรื่น

ขั้นตอนที่ 4: มาตรฐานด้วยเทมเพลต

โครงการ, โซลูชันเชิงตรรกะ, และแผนกต่างๆ มักจะมีกระบวนการที่มากมายแต่คล้ายคลึงกัน เมื่อแผนผังกระบวนการของคุณพร้อมแล้ว ให้มาตรฐานมันไว้เป็นเทมเพลต นี่จะกลายเป็น เอกสารอ้างอิงสำหรับการสร้างแผนผังกระบวนการใหม่ได้อย่างรวดเร็ว

ClickUp มีกรอบการทำงานสำหรับการทำแผนผังกระบวนการหลายแบบ เช่นเทมเพลตแผนผังกระบวนการของ ClickUpและเทมเพลตการทำแผนผังกระแสคุณค่าอื่นๆ อีกหลายแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสร้างสรรค์ของคุณ

เทมเพลตการทำแผนผังกระบวนการ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ออกแบบและมาตรฐานกระบวนการทางธุรกิจของคุณอย่างเป็นระบบด้วยเทมเพลตการทำแผนผังกระบวนการของ ClickUp

หากคุณกำลังมองหากรอบการทำงานที่สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการทางธุรกิจของคุณได้อย่างง่ายดายแม่แบบการวางแผนกระบวนการ ClickUpคือคำตอบที่คุณกำลังมองหา ตั้งแต่การสร้างกระบวนการทำงานไปจนถึงการร่วมมือกับทีม แม่แบบนี้ช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมทั้งหมดได้

นี่คือคุณสมบัติบางประการที่เน้นให้เห็นถึงความสามารถในการเป็นโซลูชันมาตรฐานเริ่มต้นของคุณ:

  • ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์ ทำให้การปรับปรุงกระบวนการเป็นไปอย่างง่ายดาย
  • เชื่อมต่อเครื่องมือมากกว่า 1000+ ด้วยClickUp Integrations. นี้ทำให้คุณมีข้อมูลล่าสุดเพื่อสนับสนุนสัญลักษณ์แผนภาพกระบวนการที่คุณเลือกไว้
  • ประหยัดเวลาในการสร้างแผนผังกระบวนการมาตรฐานของคุณด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ไลบรารีสัญลักษณ์แผนผังกระบวนการที่หลากหลาย และการตั้งค่าแบบลากและวางที่รวดเร็ว

ขั้นตอนที่ 5: ปรับปรุงประสิทธิภาพและอัตโนมัติ

แม้ว่าคุณอาจได้วางแผนกระบวนการทางธุรกิจทั้งหมดไว้แล้ว แต่กระบวนการเหล่านั้นก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ การปรับปรุงและทำให้กระบวนการของคุณเป็นระบบอัตโนมัติจะช่วยให้คุณรักษาความทันสมัยของแผนผังกระบวนการได้ตลอดเวลา สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อต้องทบทวนความท้าทายใหม่ๆ หรือนำการปรับปรุงไปใช้ในวงกว้าง

ขั้นตอนนี้มักจะต้องมีการนำเทคโนโลยีและเครื่องมือขั้นสูงมาใช้ ซึ่งมักนำไปสู่ความท้าทายทางการเงินและความสามารถ คลิกอัพทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นด้วยเครื่องมือแพลตฟอร์ม AI ที่ทุ่มเท

ClickUp Brain
สร้างข้อมูลเชิงลึกได้อย่างราบรื่นและเชื่อมโยงการทำงานของคุณด้วย ClickUp Brain

ClickUp Brainคือเครื่องมือ AI ที่ติดตั้งมาในตัวของ ClickUp ซึ่งช่วยขับเคลื่อนการทำงานอัตโนมัติและให้ข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียด เมื่อผสานเข้ากับแผนผังกระบวนการของคุณ จะช่วยให้การสร้างงานง่ายขึ้นและรักษาการแสดงผลภาพให้ทันสมัยอยู่เสมอ

นี่คือประโยชน์บางประการของ ClickUp Brain ในแผนผังกระบวนการ:

  • ปรับปรุงเทคนิคการทำแผนผังกระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการทำงานอัตโนมัติและคำสั่งภาษาธรรมชาติ
  • สร้างตัวอย่างการจำลองกระบวนการด้วยอัลกอริธึมขั้นสูง
  • แนะนำขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
  • ช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และวิเคราะห์กระบวนการทำงานเพื่อระบุจุดที่ไม่มีประสิทธิภาพ
  • ทำให้การอัปเดตแผนที่ชัดเจนด้วยสรุปและข้อมูลเชิงลึกทันทีเกี่ยวกับวิธีที่กระบวนการทางธุรกิจของคุณได้เปลี่ยนแปลง

การวิเคราะห์ตัวอย่างแผนผังกระบวนการ

กระบวนการวางแผนกำลังการผลิตสำหรับโครงการลูกค้าใหม่ในรูปแบบแผนผัง
กระบวนการวางแผนกำลังการผลิตสำหรับโครงการลูกค้าใหม่แสดงในรูปแบบแผนผังการไหล

ตอนนี้คุณทราบวิธีการสร้างกระบวนการแล้ว มาวิเคราะห์และตีความตัวอย่างกัน

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดประเภทแผนผังกระบวนการ

เราได้สร้างแผนผังการไหลที่มีลำดับขั้นตอนอย่างมีเหตุผล องค์ประกอบในการตัดสินใจ และวงจรการทำงานซ้ำ

การระบุประเภทของแผนผังกระบวนการช่วยให้สามารถแยกแยะวิธีการอ่านได้

ขั้นตอนที่ 2: ระบุวัตถุประสงค์ของมัน

การนำเสนอภาพนี้แสดงแผนที่วิธีที่ทีมขายและทีมโลจิสติกส์ควรจัดการกับการคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น โดยสรุปขั้นตอนที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบความต้องการ การสื่อสารกับลูกค้า และวิธีการทำงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ขั้นตอนที่ 3: จดบันทึกข้อสังเกตและการตีความ

หลังจากดำเนินการทีละขั้นตอน สิ่งสำคัญคือต้องจดบันทึกสิ่งที่คุณเข้าใจ

นี่คือการวิเคราะห์ตัวอย่างแผนผังการไหล:

  • กระบวนการเริ่มต้นด้วยการที่ลูกค้าสื่อสารการคาดการณ์ระยะยาวที่แสดงปริมาณที่เพิ่มขึ้น
  • ทีมขายตรวจสอบความต้องการ และหากได้รับการยืนยัน จะร่วมมือกับลูกค้าเพื่อจัดทำเอกสารเกี่ยวกับข้อกำหนดใหม่และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
  • ทีมโลจิสติกส์กำหนดกลยุทธ์และผลกระทบต่อการดำเนินงานของพวกเขา
  • หากกำลังการผลิตไม่เพียงพอ ทีมงานจะสำรวจทางเลือกต่าง ๆ เช่น การใช้กำลังการผลิตที่ยังไม่ได้ใช้ของเครื่องจักร หรือการเพิ่มกำลังการผลิต
  • การสื่อสารกับลูกค้าจะดำเนินไปอย่างต่อเนื่องตลอดกระบวนการ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและบริหารจัดการความคาดหวัง
  • กระบวนการนี้รวมถึงการวนซ้ำเพื่อพัฒนาวิธีการเพิ่มขีดความสามารถใหม่ ๆ จนกว่าจะไม่มีทางเลือกที่เป็นไปได้ ซึ่งยังบ่งชี้ว่าอาจจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนตามความคิดเห็นของลูกค้าหรือสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

ประโยชน์ของการใช้สัญลักษณ์แผนผังกระบวนการ

ตอนนี้คุณรู้วิธีสร้างแผนผังกระบวนการด้วยสัญลักษณ์แล้ว มาดูกันว่ามันสามารถเปลี่ยนแปลงธุรกิจของคุณได้อย่างไร นี่คือประโยชน์ห้าประการของการใช้สัญลักษณ์ในแผนผังกระบวนการ:

เพิ่มความชัดเจนและความเข้าใจ

สัญลักษณ์แผนผังกระบวนการมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้กระบวนการที่ซับซ้อนง่ายขึ้น ด้วยชุดสัญลักษณ์มาตรฐาน การไหลของข้อมูลจะรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งทำให้การเข้าใจการไหลของกระบวนการง่ายขึ้น แม้แต่สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค

การมองเห็นที่ดีขึ้นยังช่วยให้ทีมสามารถระบุพื้นที่ที่มีศักยภาพในการปรับปรุงได้

ปรับปรุงการสื่อสารและการร่วมมือ

สัญลักษณ์แผนผังกระบวนการเป็นภาษาหนึ่งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว การแสดงภาพกระบวนการของคุณด้วยภาษาเดียวกันจะส่งเสริมการสื่อสารและความเข้าใจที่ดีขึ้น การใช้สัญลักษณ์ที่เหมาะสมยังช่วยให้การอภิปรายง่ายขึ้นและเอื้อต่อการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ

หนึ่งในเหตุผลหลักที่ธุรกิจนำแผนผังกระบวนการมาใช้คือการปรับปรุงการดำเนินงานของพวกเขา

สัญลักษณ์แผนผังกระบวนการช่วยเน้นจุดคอขวด ความซ้ำซ้อน และประสิทธิภาพที่ต่ำในกระบวนการของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพโดยรวม

เสริมสร้างการตัดสินใจ

แผนผังกระบวนการที่มีสัญลักษณ์ที่ถูกต้องช่วยให้การประเมินตัวเลือกต่าง ๆ เป็นไปได้ง่ายขึ้น วิธีการที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและมีเหตุผลเช่นนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปรับปรุงความถูกต้องของการตัดสินใจ

โดยการมองเห็นผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ของทางเลือกต่าง ๆ คุณสามารถระบุแนวทางที่ดีที่สุดและหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่มีค่าใช้จ่ายสูงได้

ขับเคลื่อนความรับผิดชอบ

สัญลักษณ์แผนผังกระบวนการช่วยให้ชัดเจนว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบในแต่ละการกระทำหรือขั้นตอน นอกจากนี้ยังช่วยให้การมอบหมายงานง่ายขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยการแจ้งให้พนักงานทราบถึงขอบเขตงานของตน

เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทางธุรกิจด้วย ClickUp

ขณะที่แผนภาพกระบวนการให้ความหมายแก่การดำเนินงานที่ซับซ้อนของธุรกิจ สัญลักษณ์ในแผนภาพกระบวนการคือกุญแจสำคัญในการลดความซับซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพ การรู้วิธีใช้แผนภาพกระบวนการเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการอำนวยความสะดวกในการสื่อสาร การร่วมมือ และการตัดสินใจ

ด้วยคู่มือที่ครอบคลุมและตัวอย่างสัญลักษณ์แผนผังกระบวนการมาตรฐานที่เราได้กล่าวถึง คุณเกือบจะพร้อมที่จะยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของคุณแล้ว

สิ่งที่เหลืออยู่คือการเลือก ClickUp และชุดเครื่องมือที่หลากหลายเพื่อทำให้กระบวนการวางแผนของคุณราบรื่นขึ้น. ดังนั้นลงทะเบียนกับ ClickUpเพื่อทดลองใช้!