ทำไมการเปลี่ยนจากความคิดแบบตายตัวเป็นความคิดแบบเติบโตจึงยากกว่าที่คุณคิด

การเปลี่ยนแปลงจากกรอบความคิดแบบตายตัวไปสู่กรอบความคิดแบบเติบโตได้กลายเป็นกระแสที่ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
บล็อกเกอร์ชื่อดัง นักเขียน และกูรูหลากหลายท่านที่มักปรากฏตัวตามงานสัมมนาต่าง ๆ ได้นำผลงานวิจัยทางวิชาการที่น่าทึ่งจากศาสตราจารย์แครอล ดเวค แห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด มาปรับใช้และนำเสนอในรูปแบบของตนเอง
อย่างไรก็ตาม ทัศนคติที่มุ่งเน้นการเติบโตสามารถบรรลุได้จริงหรือไม่? หรือการกล่าวสุนทรพจน์ที่สร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้กำลังใจเพียงพอที่จะผลักดันคุณไปได้?
มาดูกันให้ละเอียดว่ากรอบความคิดแบบเติบโตนั้นหมายถึงอะไรจริงๆ และคุณจะสลัดกรอบความคิดแบบตายตัวทิ้งไปตลอดกาลได้อย่างไร
กรอบความคิดแบบตายตัว vs กรอบความคิดแบบเติบโต
กรอบความคิดแบบตายตัว คือการยึดติดกับการรักษาไว้ คุณคิดว่าลักษณะนิสัย ทักษะ และความสามารถของคุณจะคงเดิมไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น คุณไม่ต้องการดูโง่ จึงไม่พยายามทำสิ่งใหม่ๆ
การมีกรอบความคิดแบบเติบโต หมายถึงการเข้าใจว่าผ่านการฝึกฝน ความพยายาม และความทุ่มเท คุณสามารถพัฒนาความสามารถของตนเองและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้
นี่คือวิธีที่ดเวคอธิบายไว้: "ผู้คนเชื่อว่าความสามารถพื้นฐานที่สุดของพวกเขาสามารถพัฒนาได้ผ่านความมุ่งมั่นและความขยันหมั่นเพียร — สมองและพรสวรรค์เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น มุมมองนี้สร้างความรักในการเรียนรู้และความอดทนที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการบรรลุผลสำเร็จที่ยิ่งใหญ่"
สิ่งที่เราคิดถึงเกี่ยวกับกรอบความคิดแบบเติบโต
1. ความพยายามเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ
ผลงานส่วนใหญ่ของดเวคได้มุ่งเน้นไปที่นักเรียนและวิธีการเรียนรู้ของพวกเขา โดยเฉพาะในระบบการศึกษา. ครูที่ดีที่สุดจะนำวิธีการสอนที่หลากหลายมาใช้เพื่อกระตุ้นนักเรียนของตน – และคุณก็ต้องทำเช่นเดียวกันสำหรับตัวเอง.
ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการเรียนรู้ภาษาใหม่หรือทักษะใหม่ในที่ทำงาน คุณอาจต้องลองหลายวิธีก่อนที่จะพบวิธีที่เหมาะสมกับคุณ
แน่นอนว่าสิ่งนี้ต้องใช้เวลา
การค้นพบสไตล์การเรียนรู้ของคุณและหาวิธีให้เข้ากับการเรียนรู้แบบนั้นต้องใช้ความทุ่มเทอย่างมาก ความพยายามเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ คุณอาจได้รับคำชมเชยจากการพยายาม แต่คุณได้เรียนรู้จริงหรือไม่?
2. การเติบโตคือการเดินทาง
การเดินทางไม่ใช่ทุกอย่างจะราบรื่น บางครั้งคุณต้องเดินอ้อม หลงทาง และกลับมาอีกครั้ง การเติบโตก็เช่นกัน
การมีกรอบความคิดแบบเติบโตจะตระหนักถึงสิ่งนั้นและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ ความผิดพลาดไม่ใช่สิ่งที่เป็นอันตราย แต่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ของคุณ กรอบความคิดแบบตายตัวจะมุ่งเน้นไปที่ความผิดพลาดและข้อผิดพลาด แทนที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่ดีขึ้น
3. จิตใจแบบตายตัวและแบบเติบโตไม่ใช่สิ่งที่เป็นหรือตายตัว
ไม่มีทางที่คุณจะเปลี่ยนจากกรอบความคิดแบบตายตัวไปสู่กรอบความคิดแบบเติบโตได้โดยอัตโนมัติ คุณอาจมีกรอบความคิดแบบเติบโตในบางประสบการณ์ และยังคงมีกรอบความคิดแบบตายตัวในด้านอื่น ๆ อยู่
กรอบความคิดแบบตายตัวของคุณอาจยังคงอยู่ และเราไม่ควรหลอกตัวเองว่ามันจะหายไป ส่วนหนึ่งของกรอบความคิดแบบเติบโตคือการยอมรับว่ากรอบความคิดแบบตายตัวอาจยังคงมีอยู่
4. ให้ความสำคัญกับการได้รับการอนุมัติมากกว่าการเรียนรู้
กรอบความคิดแบบตายตัวต้องการเพียงคำตอบที่ถูกต้องเท่านั้น มากกว่าที่จะเข้าใจวิธีการทำงานและการพัฒนาของสิ่งต่างๆ กรอบความคิดแบบตายตัวต้องการการยอมรับมากกว่าประสบการณ์ เมื่อถูกขับเคลื่อนด้วยการยอมรับมากกว่าการเรียนรู้ คุณมีแนวโน้มที่จะล้มเหลวเมื่อการยอมรับหยุดลง กรอบความคิดแบบเติบโตมองว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์
สัญญาณบ่งชี้ว่าคุณกำลังตกอยู่ในกรอบความคิดแบบตายตัว
หากคุณพบว่าตัวเองมีความคิดในด้านเหล่านี้ต่อผู้อื่น คุณอาจกำลังกลับเข้าสู่กรอบความคิดแบบตายตัว โปรดจำไว้ว่ากรอบความคิดแบบเติบโตไม่ได้เกี่ยวกับความพยายามเพียงอย่างเดียว แต่เกี่ยวกับวิธีที่คุณมองสถานการณ์นั้นด้วย
- ความวิตกกังวล คุณรู้สึกกังวลมากเกินไปเกี่ยวกับสถานการณ์, ภาวะ, โครงการ หรือโอกาส
- ทัศนคติเชิงลบต่อคำติชม คุณรู้สึกพ่ายแพ้เมื่อได้รับคำวิจารณ์หรือไม่? หรือคุณต้องการเรียนรู้จากความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพวกเขา?
- ความอิจฉา คุณรู้สึกอย่างไรกับคนที่ประสบความสำเร็จมากกว่าคุณหรือได้รับคำชมมากกว่า? คุณตัดสินพวกเขาอย่างเป็นธรรมหรือไม่? คุณจะสามารถเรียนรู้อะไรจากพวกเขาได้บ้าง?
วิธีเปลี่ยนจากความคิดแบบตายตัวไปเป็นความคิดแบบเติบโต
1. นิสัยต้องเปลี่ยนแปลง
การจะเป็นคนที่ออกกำลังกาย คุณต้องออกกำลังกายให้มากขึ้น ซึ่งหมายความว่านิสัยของคุณต้องเปลี่ยนไป เพื่อแสดงให้เห็นว่าสิ่งนี้ยากแค่ไหน ลองประเมินยิมในเดือนมกราคมเทียบกับเดือนกรกฎาคมดูสิ จำนวนผู้เข้าร่วมจะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด และนิสัยนี้ไม่ได้ติดตัวไปสำหรับหลายๆ คน
ปัญหาคืออะไร? เรามักคิดถึงสิ่งที่เราต้องการจะทำแทนที่จะคิดถึงขั้นตอนที่จะช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายนั้น นี่คือหลักการใหญ่ในระบบ Get Things Done คุณต้องสร้างงานที่เล็กกว่าและขั้นตอนการทำงานเพื่อแยกแยะสิ่งใหญ่ให้เล็กลง
บางครั้งการเปลี่ยนแปลงนิสัยคือการระบุขั้นตอนเล็ก ๆ ที่จะทำให้นิสัยนั้นเป็นจริง
ClickUp ถูกตั้งค่าไว้อย่างสมบูรณ์แบบเพื่อช่วยคุณกับขั้นตอนที่ต้องทำ คุณสามารถสร้างงาน, วันที่ครบกำหนด, และแม้กระทั่งงานที่ต้องทำซ้ำได้อย่างง่ายดายเพื่อให้งานของคุณอยู่ในความคิดของคุณเสมอ
คุณจะไม่มีวันขาดพื้นที่สำหรับเตือนความจำ บันทึกความคืบหน้า และวิธีแบ่งเป้าหมายใหญ่ของคุณออกเป็นงานย่อยที่จัดการได้ง่าย
2. ให้ความสำคัญกับตัวตนก่อนผลลัพธ์
สมมติว่าคุณต้องการออกกำลังกายมากขึ้นเพื่อให้แข็งแรงขึ้น แต่ผลลัพธ์ไม่ได้มาเร็วอย่างที่คุณต้องการ และคุณก็หมดหวัง คุณไม่บรรลุเป้าหมายจึงเลิกไป
ตอนนี้คุณกลับมาอยู่ในกรอบความคิดแบบตายตัวอีกครั้ง ผลลัพธ์คือเป้าหมายของคุณ และเมื่อนิสัยไม่ได้ผลตามที่ต้องการ คุณก็หยุด
ใช่ อาจมีบางกรณีที่คุณควรหยุดบางสิ่งหรือยอมแพ้ แต่ให้พิจารณาผลลัพธ์ของคุณในระดับที่ลึกซึ้งกว่านั้น คุณเคยเป็นคนที่ออกกำลังกายและยกน้ำหนักจริงๆ หรือไม่? นี่คือส่วนสำคัญของตัวตนคุณหรือเปล่า? ไม่ใช่เลย คุณมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์มากกว่าตัวตนที่แท้จริง
"ผลลัพธ์คือสิ่งที่คุณได้รับ กระบวนการคือสิ่งที่คุณทำ อัตลักษณ์คือสิ่งที่คุณเชื่อ"เจมส์ เคลียร์ กล่าวไว้ในหนังสือเล่มใหม่ของเขาเกี่ยวกับนิสัย
อัตลักษณ์กำหนดว่าคุณเป็นใคร สำหรับนิสัยและกรอบความคิดแบบเติบโตที่จะกลายเป็นธรรมชาติที่สอง สิ่งเหล่านี้ต้องเป็นส่วนสำคัญของมุมมองของคุณในฐานะบุคคล
3. ยอมรับชัยชนะเล็กๆ น้อยๆ
อีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ยากจะจับแนวคิดการเติบโตได้ก็คือ เรามักคาดหวังมากเกินไปและเร็วเกินไป โปรดจำไว้ว่า แนวคิดแบบตายตัวและแบบเติบโตไม่ได้เป็นสองขั้วที่แยกจากกันโดยสิ้นเชิง ทุกคนล้วนอยู่ในกระบวนการพัฒนา
"ฉันเป็นผู้หญิงที่กำลังอยู่ในกระบวนการ ฉันแค่พยายามเหมือนกับทุกคน ฉันพยายามที่จะรับทุกความขัดแย้ง ทุกประสบการณ์ และเรียนรู้จากมัน ชีวิตไม่เคยน่าเบื่อ" โอปราห์ วินฟรีย์ กล่าว นี่คือทัศนคติที่เติบโตอย่างแน่นอน เธอไม่ได้หยุดอยู่กับตัวตนของเธอในฐานะบุคคล หรือในฐานะผลงานสุดท้าย แม้จะมีความสำเร็จมากมายก็ตาม
การที่จะรู้สึกสบายใจกับความขึ้นลงของกรอบความคิดแบบเติบโตได้นั้น คุณต้องรู้สึกสบายใจกับความสำเร็จเล็กๆ น้อยๆ และต่อยอดจากสิ่งเหล่านั้น บางวันจะยากกว่าวันอื่นๆ บางนาทีจะท้าทายกว่านาทีอื่นๆ
กรอบความคิดแบบเติบโตยอมรับความยากลำบากเหล่านั้นพร้อมกับชัยชนะเล็กๆ ที่พวกเขานำมาด้วย
คุณสามารถติดตามความสำเร็จครั้งใหญ่ของคุณพร้อมกับแบ่งย่อยเป็นความสำเร็จเล็กๆ ฉลองความสำเร็จร่วมกันเป็นทีมในทุกขั้นตอน
สรุป: ขั้นตอนต่อไปสำหรับกรอบความคิดแบบเติบโต
การมีกรอบความคิดแบบเติบโตไม่ได้หมายถึงการละเลยความสามารถและพรสวรรค์ของคุณเพื่อสิ่งใหม่ทั้งหมดทุกครั้ง คุณอาจเกิดมาพร้อมกับความสนใจ ความชอบเฉพาะตัว และลักษณะเฉพาะบางอย่าง แต่ไม่ได้หมายความว่าทักษะใหม่ๆ จะเกินเอื้อมสำหรับคุณ มีทักษะมากมายที่เหมาะกับทั้งความสนใจและพรสวรรค์ของคุณ ซึ่งคุณอาจกลัวที่จะพัฒนา
เพื่อระบุสิ่งเหล่านั้น ให้คิดเกี่ยวกับ...
- ความกลัวของคุณที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ ความสำเร็จ หรือความล้มเหลว
- ผลลัพธ์ที่คุณต้องการ และคุณเต็มใจที่จะเป็นบุคคลเช่นนั้นหรือไม่
- คุณเรียนรู้จากความล้มเหลวของคุณอย่างไร
คุณพบว่าการมีทัศนคติที่เติบโตเป็นเรื่องยากหรือไม่? อะไรคือสิ่งที่ยับยั้งคุณอยู่? คุณกำลังกลับไปสู่รูปแบบเก่า ๆ อะไรอยู่?