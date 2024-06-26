10 กลยุทธ์เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานที่จะทำให้ทีมของคุณมีความสุข

ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานเป็นองค์ประกอบสำคัญของการทำงานที่ประสบความสำเร็จ ตามรายงานGallup's State of the Work Survey 2024"พนักงานมากกว่า 62% ไม่รู้สึกมีส่วนร่วมในการทำงานทั่วโลก" ซึ่งส่งผลให้สูญเสียผลผลิตประมาณ 8.9 ล้านล้านดอลลาร์ทั่วโลก
ด้วยตัวเลขที่น่าตกใจเช่นนี้ จึงเห็นได้ชัดว่าการให้ความสำคัญกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานไม่ใช่เพียงแค่สิ่งที่มีประโยชน์ แต่เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง
ในบล็อกนี้ เราจะเจาะลึก 10 กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการดูแลความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน กลยุทธ์เหล่านี้จะช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล ผู้นำธุรกิจ และผู้จัดการ สามารถส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีต่อสุขภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ทำไมความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานจึงมีความสำคัญ?
การทำงานอาจสร้างความเครียดได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับพนักงานที่ต้องใช้ความรู้ ซึ่งต้องพยายามตามให้ทันกับธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาของอุตสาหกรรม กลยุทธ์ด้านความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานสามารถปรับปรุงสิ่งนี้ได้จริงหรือ?
แน่นอน!การสำรวจ EY 2023 Work Reimaginedพบว่า "ความไว้วางใจ การมอบอำนาจ และการดูแล ช่วยลดโอกาสการลาออกลงถึง 40%" แม้ว่าสิ่งเหล่านี้อาจฟังดูเป็นแนวคิดที่นามธรรม แต่กลยุทธ์การดูแลความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานที่ออกแบบมาอย่างดีสามารถช่วยให้สิ่งเหล่านี้กลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้มากขึ้นในที่ทำงานของคุณ
นี่คือเหตุผลว่าทำไมมันถึงมีความสำคัญมาก
พนักงานที่มีความสุข = พนักงานที่มีประสิทธิภาพ
เมื่อพนักงานรู้สึกดี พวกเขามีแนวโน้มที่จะมีสมาธิและมีแรงจูงใจมากขึ้น และสามารถทำงานให้สำเร็จได้ พวกเขานำศักยภาพที่ดีที่สุดของตัวเองมาใช้ในการทำงาน และเผชิญกับความท้าทายด้วยทัศนคติเชิงบวก พวกเขาสามารถผลิตผลงานที่ดีขึ้นได้ ทำตามกำหนดเวลาได้ด้วยรอยยิ้ม และคิดค้นโซลูชั่นที่สร้างสรรค์ได้ นี่คือชัยชนะที่ทั้งสองฝ่ายได้รับประโยชน์!
ความเครียดน้อยลง วันลาป่วยน้อยลง
การรู้สึกท่วมท้นและหมดไฟสามารถนำไปสู่การเจ็บป่วยมากขึ้นได้ การส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานช่วยให้พนักงานจัดการกับความเครียดและรักษาสุขภาพ ซึ่งหมายถึงการขาดงานน้อยลงและทีมที่เชื่อถือได้มากขึ้น ทุกคนชนะเมื่อผู้คนรู้สึกดีพอที่จะมาทำงานและทำผลงานให้ดีที่สุด!
อัตราการลาออกต่ำลง อัตราการรักษาพนักงานสูงขึ้น
ไม่มีใครอยากลาออกจากงานที่พวกเขารู้สึกมีคุณค่าและได้รับการสนับสนุน เมื่อคุณให้ความสำคัญกับการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน คุณกำลังแสดงให้พวกเขาเห็นว่าคุณใส่ใจพวกเขาในฐานะมนุษย์ ไม่ใช่แค่ฟันเฟืองในเครื่องจักร สิ่งนี้สามารถนำไปสู่พนักงานที่มีความสุขและภักดีมากขึ้น ซึ่งจะอยู่กับองค์กรในระยะยาว คุณยังสามารถประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการสรรหาบุคลากร และเพิ่มทรัพยากรให้กับทีมที่มีอยู่ของคุณได้อีกด้วย!
ความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา
จินตนาการถึงทีมที่รู้สึกปลอดภัยในการแบ่งปันความคิดและกล้าเสี่ยง เมื่อพนักงานรู้สึกได้รับการสนับสนุนและมีคุณค่า พวกเขาจะสร้างสภาพแวดล้อมที่พนักงานที่มีความสุขและสุขภาพดีคิดนอกกรอบและนำเสนอวิธีแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์
วัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งขึ้น
เมื่อพนักงานรู้สึกดีกับที่ทำงานของพวกเขา มันจะแสดงออกมาให้เห็น! สภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นบวกและสนับสนุนส่งเสริมความรู้สึกของชุมชนและการเป็นส่วนหนึ่ง ผู้คนมีแนวโน้มที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างวัฒนธรรมของความไว้วางใจและความเคารพ
พลังงานเชิงบวกนั้นสามารถแพร่กระจายไปทั่วทั้งบริษัท ทำให้เป็นสถานที่ที่น่าอยู่และน่าทำงานมากขึ้นสำหรับทุกคน
ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานเป็นการลงทุนเชิงกลยุทธ์เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรทั้งหมดของคุณ สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานจะนำไปสู่ประสบการณ์ที่ดีของพนักงานและความสำเร็จในระยะยาว
ตามการสำรวจ EY 2023 Work Reimagined พบว่า องค์กรที่ให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ที่เน้นพนักงานเป็นศูนย์กลาง:
- มีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้น 140% ในการดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถที่ต้องการ
- มีแนวโน้มที่จะเห็นด้วยเพิ่มขึ้น 204% ว่าประสิทธิภาพการทำงานของบริษัทได้เปลี่ยนแปลง/ดีขึ้นในช่วงสองถึงสามปีที่ผ่านมา
- มีโอกาสเพิ่มขึ้น 131% ที่จะเห็นด้วยว่าบริษัทสามารถรับมือกับแรงกดดันภายนอกได้ดีในช่วงสองถึงสามปีที่ผ่านมา
- มีโอกาสเพิ่มขึ้น 187% ที่จะเห็นด้วยว่าการทำงานที่ยืดหยุ่นได้ถูกนำมาใช้ในทางปฏิบัติอย่างประสบความสำเร็จ
10 กลยุทธ์เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน
นอกเหนือจากการสูญเสียกำไรแล้ว ยังมีความเชื่อมโยงที่ซับซ้อนมากกว่านั้นระหว่างความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานกับประสิทธิภาพขององค์กร
การสำรวจของ Gallup ชี้ให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมของพนักงานเป็นตัวทำนายที่ดียิ่งขึ้นของผลการดำเนินงานของหน่วยธุรกิจในช่วงเวลาที่ท้าทาย เช่น การระบาดของโรคหรือภาวะเศรษฐกิจถดถอย การลงทุนในการมีส่วนร่วมของพนักงานยังช่วยปรับปรุงผลกำไรในทันทีและความยั่งยืนของธุรกิจของคุณอีกด้วย
นี่คือ 10 กลยุทธ์เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานที่จะช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงานและสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี
1. กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้
พนักงานจะเจริญเติบโตได้ดีเมื่อมีเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถบรรลุได้ การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นไปได้ช่วยให้พวกเขารู้สึกมีแรงจูงใจและมีส่วนร่วมในงานของตนClickUp Goalsเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังซึ่งช่วยให้พนักงานสามารถมองเห็นภาพเป้าหมายของตนและติดตามความคืบหน้าได้
มาดูกันว่ามันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตั้งเป้าหมายของคุณได้อย่างไร:
- ClickUp Goals ช่วยให้คุณสามารถแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็น ขั้นตอนเล็ก ๆ ที่สามารถจัดการได้ ซึ่งทำให้เป้าหมายรู้สึกไม่หนักหนาเกินไป และช่วยให้พนักงานติดตามความคืบหน้าของตนเองได้
- คุณสามารถ ติดตามความคืบหน้า ด้วยเป้าหมายที่เป็นตัวเลข, เงิน, จริง/เท็จ, และงาน ด้วย ClickUp Goals
- มันมอบความโปร่งใสเกี่ยวกับเป้าหมายและความคืบหน้า ทุกคนสามารถเห็นได้ว่างานของตนมีส่วนช่วยในภาพรวมอย่างไร
- จัดระเบียบเป้าหมายของคุณไว้ในโฟลเดอร์เดียว สร้างโฟลเดอร์เพื่อติดตามวงจรสปรินต์ สถานะโครงการ คะแนนประเมินพนักงานรายสัปดาห์และเป้าหมายสำคัญของทีม
- ใช้ClickUp Milestonesเพื่อ ยอมรับและเฉลิมฉลองความสำเร็จของเป้าหมาย ให้การยอมรับและเฉลิมฉลองเมื่อเป้าหมายบรรลุผล เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจและแรงจูงใจ
2. ดำเนินการตรวจสอบพนักงานอย่างสม่ำเสมอ
การสื่อสารอย่างสม่ำเสมอเป็นกุญแจสำคัญในการเข้าใจความต้องการและความกังวลของพนักงาน จัดเวลาสำหรับการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ ทั้งแบบตัวต่อตัวหรือเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการสนทนาอย่างเปิดเผย
เทมเพลตเช่นเทมเพลตความคิดเห็นพนักงานของ ClickUpช่วยนำทางในการสนทนาเหล่านี้และรวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่มีค่า ด้วยเทมเพลตนี้คุณสามารถ:
- รับข้อเสนอแนะที่รวดเร็วและมีคุณค่าจากพนักงานของคุณ
- ติดตามความรู้สึกของพนักงานตลอดเวลาด้วยเครื่องมือภาพที่ชัดเจน
- แบ่งปันความคิดเห็นอย่างเปิดเผยและสร้างวัฒนธรรมที่พนักงานและผู้จัดการรู้สึกสบายใจในการพูดคุยกัน
นั่นไม่ใช่ทั้งหมด. แบบฟอร์มความคิดเห็นของพนักงานของ ClickUp มอบประโยชน์มากมายให้คุณ เช่น:
- ช่วยผู้จัดการในการสื่อสารและให้ข้อเสนอแนะในรูปแบบที่เป็นระบบและสม่ำเสมอ
- ส่งเสริมให้พนักงานรับผิดชอบต่อผลงานของตนเอง
- การจัดให้มีเวทีสำหรับการสนทนาอย่างเปิดเผยและซื่อสัตย์ระหว่างผู้จัดการและพนักงาน
- มอบโอกาสให้สมาชิกในทีมได้เห็นคุณค่าและให้รางวัลแก่กันและกันสำหรับความสำเร็จของพวกเขา
ใช้การตรวจสอบเหล่านี้เพื่อกำหนดขั้นตอนที่ชัดเจนและสามารถดำเนินการได้เพื่อการปรับปรุง และติดตามผลในภายหลังในที่ประชุมครั้งต่อไป ให้ทรัพยากรหรือการฝึกอบรมเพื่อแก้ไขปัญหาหรือช่องว่างที่ระบุไว้ระหว่างการตรวจสอบ
3. ติดตามการมีส่วนร่วมของพนักงาน
การมีส่วนร่วมของพนักงานเป็นตัวบ่งชี้ที่แข็งแกร่งของความเป็นอยู่ที่ดีในที่ทำงานโดยรวม มันช่วยให้คุณเข้าใจว่าทีมของคุณรู้สึกเชื่อมโยงและมีแรงจูงใจเพียงใดClickUp's Employee Engagement Templateจะเข้ามาช่วยคุณในเรื่องนี้
ด้วยเทมเพลตการมีส่วนร่วมของพนักงานจาก ClickUp:
- คุณสามารถสำรวจพนักงานเกี่ยวกับระดับความผูกพันของพวกเขาเป็นประจำได้
- คุณสามารถจัดการโปรไฟล์พนักงานอย่างละเอียดและดำเนินกระบวนการต้อนรับพนักงานใหม่ได้อย่างราบรื่น
- มันยังช่วยให้คุณได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีข้อมูลเชิงลึก
คุณสามารถใช้ข้อมูลการมีส่วนร่วมของพนักงานเหล่านี้เพื่อปรับแต่งโครงการให้ตรงกับความต้องการเฉพาะได้ ตัวอย่างเช่น หากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าพนักงานรู้สึกไม่เชื่อมโยงกับเพื่อนร่วมงาน คุณอาจจัดกิจกรรมสร้างทีมเพื่อแก้ไขปัญหานี้
นี่คือขั้นตอนบางประการที่สามารถช่วยคุณในการสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน:
- แชร์ผลลัพธ์ ของแบบสำรวจความผูกพันของพนักงานกับพนักงานทุกคน ความโปร่งใสนี้แสดงให้เห็นว่าคุณให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของพวกเขาในแบบสำรวจพนักงาน และมุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี
- พัฒนาแผนปฏิบัติการ เพื่อตอบสนองต่อข้อเสนอแนะที่ได้รับจากแบบสำรวจความผูกพันของพนักงาน ซึ่งจะแสดงให้พนักงานเห็นว่าเสียงของพวกเขาได้รับการรับฟังและมีคุณค่า
- ตรวจสอบกับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าระดับการมีส่วนร่วมกำลังดีขึ้นและการปรับเปลี่ยนมีประสิทธิภาพ เทมเพลตการมีส่วนร่วมของพนักงานจาก ClickUp ช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายทั้งหมดนี้ได้อย่างง่ายดาย
ClickUp ยังมีแพลตฟอร์มการจัดการทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจรสำหรับนักสรรหาบุคลากรและทีมบุคคลอีกด้วย มันช่วยให้คุณจัดการทีมในฝันของคุณได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถสร้างระบบที่สมบูรณ์แบบเพื่อทำให้การสรรหาและการอบรมพนักงานใหม่เป็นเรื่องง่าย และปรับปรุงความเป็นอยู่ที่ดีและการพัฒนาของพนักงาน
4. ส่งเสริมสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว
สมดุลระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิตที่ดีเป็นสิ่งสำคัญในการลดความเครียดและป้องกันการหมดไฟในการทำงาน หมายถึงการรักษาความสอดคล้องระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว การจัดการเวลาและพลังงานเพื่อจัดการงานและภารกิจส่วนตัวในขณะที่ดูแลตัวเองด้วย
ส่งเสริมการปฏิบัติที่ช่วยให้พนักงานของคุณรักษาสมดุลนี้
- เสนอ ชั่วโมงการทำงานที่ยืดหยุ่น เพื่อช่วยให้พนักงานสามารถจัดการกับความรับผิดชอบส่วนตัวและหน้าที่การงานได้
- อนุญาตให้ ทำงานทางไกล เพื่อให้พนักงานมีการควบคุมสภาพแวดล้อมการทำงานของตนเองมากขึ้นและลดความเครียดจากการเดินทาง
- ส่งเสริมให้มีการ พักเบรกเป็นประจำ ตลอดทั้งวันเพื่อพักผ่อนและฟื้นฟูพลังงาน
- ส่งเสริมให้พนักงานกำหนดขอบเขตระหว่างเวลาทำงานและเวลาส่วนตัว และเคารพขอบเขตเหล่านี้ในฐานะวัฒนธรรมองค์กร
- ส่งเสริมให้พนักงานใช้วันหยุดพักผ่อนและ ใช้วันหยุดเพื่อสุขภาพจิต เมื่อจำเป็น
- กำหนดเส้นตายที่เป็นจริง โดยคำนึงถึงปริมาณงานและความสามารถของพนักงานโดยใช้คุณสมบัติการจัดการทรัพยากรของ ClickUpเส้นตายที่ไม่สมเหตุสมผลอาจเป็นแหล่งความเครียดที่สำคัญ
- ในฐานะผู้นำ เป็นแบบอย่างในการสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว ด้วยการพักผ่อน ออกจากงานตรงเวลา และใช้วันหยุดที่ได้รับค่าจ้าง สิ่งนี้จะเป็นแบบอย่างให้กับทั้งองค์กร
5. ให้ความสำคัญกับสุขภาพกายเป็นอันดับแรก
สุขภาพกายเป็นส่วนสำคัญของความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวม ส่งเสริมให้พนักงานมีกิจกรรมทางกายด้วยการจัดโอกาสและทรัพยากรต่างๆ นี่คือวิธีที่คุณสามารถส่งเสริมสุขภาพกายของพนักงานได้:
- ให้ สมาชิกฟิตเนสที่ได้รับการสนับสนุนหรือฟรี เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเป็นประจำ
- จัดกิจกรรมท้าทายด้านสุขภาพทั่วทั้งบริษัท เพื่อกระตุ้นให้พนักงานมีกิจกรรมทางกายอย่างต่อเนื่อง
- หากเป็นไปได้ ให้เสนอ สิ่งอำนวยความสะดวกด้านฟิตเนสในสถานที่ หรือคลาส เช่น โยคะหรือพิลาทิส
- ส่งเสริม การประชุมเดินหรือโต๊ะยืน เพื่อเพิ่มการเคลื่อนไหวในระหว่างวันทำงาน
- มอบสิ่งจูงใจด้านสุขภาพ ให้แก่พนักงานที่ขี่จักรยานหรือเดินมาทำงาน เช่น ที่จอดจักรยานหรือห้องอาบน้ำ
- ลงทุนใน สถานีทำงานที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ เพื่อป้องกันความไม่สบายทางร่างกายและการบาดเจ็บ ซึ่งรวมถึงการจัดหาเก้าอี้ที่ปรับระดับได้ แสงสว่างที่เหมาะสม และแป้นพิมพ์ที่สบาย
- ส่งเสริมให้พนักงานหยุดพักเพื่อทำกิจกรรมทางกาย ตลอดทั้งวัน ซึ่งอาจรวมถึงการเดินสั้นๆ การยืดเหยียด หรือแม้แต่การฝึกโยคะ
- จัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพโดยสมัครใจเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน
การลงทุนในสุขภาพจิตและร่างกายของพนักงานเผยให้เห็นถึงความห่วงใยของคุณต่อความเป็นอยู่ที่ดีในระยะยาวของพวกเขา
6. ส่งเสริมสุขภาพจิต
สุขภาพจิตมีความสำคัญไม่แพ้สุขภาพกาย. ส่งเสริมการคุยกันอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับสุขภาพจิต และสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับพนักงานในการขอความช่วยเหลือ. นี่คือกลยุทธ์สำคัญที่คุณสามารถนำมาใช้เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตในที่ทำงานของคุณ:
- จัดให้มีการเข้าถึงการให้คำปรึกษาที่เป็นความลับหรือ โปรแกรมช่วยเหลือพนักงาน (EAPs)
- อนุญาตให้พนักงาน ลาหยุด โดยเฉพาะเพื่อสุขภาพจิตโดยไม่มีการตีตรา
- จัดกิจกรรมการจัดการความเครียดและการตระหนักถึงสุขภาพจิต
- กำหนดพื้นที่เงียบสงบ ในที่ทำงานซึ่งพนักงานสามารถเข้าไปพักผ่อนและคลายความเครียดได้
- เสนอโปรแกรมฝึกอบรมสติ หรือแอปพลิเคชันสำหรับการทำสมาธิ เพื่อช่วยให้พนักงานจัดการกับความเครียดและเพิ่มสมาธิในการทำงาน
7. สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี
สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีคือที่ที่พนักงานรู้สึกปลอดภัย มีคุณค่า และได้รับการเคารพ ซึ่งสามารถส่งผลต่อสุขภาพจิตและความเป็นอยู่โดยรวมของพวกเขา แล้วคุณจะทำได้อย่างไร?
- ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการมีส่วนร่วมที่เฉลิมฉลองความหลากหลาย และพนักงานทุกคนรู้สึกมีคุณค่า
- สร้างโอกาสในการทำงานเป็นทีมและการร่วมมือเพื่อสร้างความรู้สึกเป็นชุมชน
- ให้การยอมรับและรางวัลแก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอสำหรับการทำงานหนักและการมีส่วนร่วม
- ส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดกว้างโดยทำให้ผู้บริหารเข้าถึงได้ง่ายและเป็นกันเอง
การสื่อสารที่เปิดกว้างเป็นรากฐานของหลายความพยายามในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี ClickUp's collaboration suite—ซึ่งรวมถึงฟีเจอร์อย่าง ClickUp Chat View, การกล่าวถึง @, และหัวข้อความคิดเห็น—สามารถช่วยให้เกิดความโปร่งใสในที่ทำงานของคุณและทำลายกำแพงระหว่างผู้นำและแผนกต่างๆ
8. ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางสังคม
การสร้างเครือข่ายสังคมที่แข็งแกร่งในที่ทำงานสามารถช่วยปรับปรุงขวัญกำลังใจและสร้างชุมชนที่ให้การสนับสนุนได้ พนักงานที่รู้สึกเชื่อมโยงกับเพื่อนร่วมงานจะมีความพึงพอใจในงานเพิ่มขึ้น การสื่อสารที่ดีขึ้น และความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งที่แข็งแกร่งขึ้น
นี่คือกลยุทธ์บางประการในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางสังคมในองค์กรของคุณ:
- จัดกิจกรรมสร้างทีมที่สนุกสนานและน่าสนใจ ซึ่งส่งเสริมการทำงานร่วมกันและการสื่อสาร
- ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักและ เห็นคุณค่าในผลงานของกันและกัน ซึ่งอาจทำได้ผ่านระบบการกล่าวชื่นชมอย่างง่าย แพลตฟอร์มออนไลน์เฉพาะ หรือแม้แต่การเขียนข้อความขอบคุณด้วยลายมือ
- ยกย่องความสำเร็จของพนักงาน ในการประชุมทีม จดหมายข่าวของบริษัท หรือแม้แต่ในโซเชียลมีเดีย การยกย่องในที่สาธารณะช่วยเสริมสร้างขวัญและกำลังใจอย่างมาก และทำให้พนักงานรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า
- ส่งเสริมกลุ่มที่นำโดยพนักงาน ตามความสนใจหรือภูมิหลังที่เหมือนกัน
จิตวิญญาณของทีมที่แข็งแกร่งนำไปสู่การร่วมมือที่ดีขึ้น, ความคิดสร้างสรรค์ที่เพิ่มขึ้น, และองค์กรที่ประสบความสำเร็จมากขึ้น.
9. ลงทุนในการพัฒนาวิชาชีพ
พนักงานที่รู้สึกท้าทายและได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาอาชีพของตนจะมีส่วนร่วม มีประสิทธิภาพ และอยู่กับบริษัทของคุณต่อไป ให้โอกาสการพัฒนาอาชีพเพื่อช่วยให้พนักงานพัฒนาทักษะและก้าวหน้าในอาชีพของตน
- ดำเนินการประเมินทักษะ หรือสำรวจเป็นประจำเพื่อระบุช่องว่างทักษะของบุคคลและทีม
- ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการ ระบุความต้องการในการเรียนรู้ของตนเอง และเป้าหมายการพัฒนา
- เสนอโปรแกรมฝึกอบรม, เวิร์กช็อป หรือหลักสูตรออนไลน์ เพื่อตอบสนองรูปแบบการเรียนรู้และความสนใจที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจรวมถึงการฝึกอบรมแบบพบหน้า โมดูลการเรียนรู้ออนไลน์ หรือการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรการฝึกอบรมภายนอก
- พิจารณาเสนอ โปรแกรมชดเชยค่าเล่าเรียน เพื่อช่วยให้พนักงานสามารถศึกษาต่อหรือรับประกาศนียบัตรในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของพวกเขา
- ให้การสนับสนุนทางการเงินหรือเวลาหยุดงานโดยได้รับค่าตอบแทนแก่พนักงานเพื่อเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางอุตสาหกรรม เวิร์กช็อป หรือกิจกรรมสร้างเครือข่าย
- ช่วยพนักงาน วางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ ภายในบริษัท โดยกำหนดเป้าหมายและโอกาสที่ชัดเจนสำหรับการเลื่อนตำแหน่ง
- จับคู่พนักงานกับพี่เลี้ยง ที่ให้คำแนะนำ สนับสนุน และให้คำปรึกษาด้านอาชีพ
การลงทุนในการพัฒนาวิชาชีพจะช่วยให้คุณสร้างบุคลากรที่พร้อมรับมือกับอนาคต มีความยืดหยุ่น มีความคิดสร้างสรรค์ และกระตือรือร้นที่จะรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ
คุณสามารถใช้เทมเพลตแผนกลยุทธ์การเรียนรู้และพัฒนาของ ClickUpเพื่อช่วยคุณติดตามและบันทึกความต้องการด้านการเรียนรู้และพัฒนาทั่วทั้งองค์กรของคุณ ซึ่งจะช่วยให้คุณ:
กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนสำหรับการพัฒนาพนักงาน
- ติดตามและแก้ไขความต้องการในการฝึกอบรมทั่วทั้งองค์กรของคุณ
- สร้างและดำเนินโครงการพัฒนาและฝึกอบรมที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรของคุณ
- ทบทวนผลกระทบและความมีประสิทธิภาพของโครงการของคุณ
10. ให้การยอมรับและให้รางวัลแก่พนักงาน
การยอมรับและรางวัลสำหรับความขยันและการบรรลุเป้าหมายสามารถกระตุ้นขวัญกำลังใจและแรงจูงใจได้. นี่คือกลยุทธ์ที่มีอิทธิพลเพื่อยอมรับและรางวัลการบรรลุเป้าหมายของทีมคุณ:
- นำเสนอ รางวัลและตัวเลือกการยกย่อง ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของพนักงาน ซึ่งอาจรวมถึงการยกย่องในที่สาธารณะ วันหยุดพิเศษที่ได้รับค่าจ้าง บัตรของขวัญ หรือโอกาสในการพัฒนาวิชาชีพ
- ส่งเสริมวัฒนธรรมการยกย่องกันเองในหมู่เพื่อนร่วมงาน นำระบบที่พนักงานสามารถยกย่องและชื่นชมผลงานของกันและกันได้อย่างง่ายดาย
- ยิ่งคุณยอมรับความสำเร็จเร็วเท่าไร ผลกระทบก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น อย่าปล่อยให้ผลงานที่โดดเด่นไม่ได้รับการสังเกต นานเกินไป
- ยกย่องพนักงานที่แสดงให้เห็นถึงค่านิยมของบริษัทอย่างต่อเนื่อง พวกเขาจะกลายเป็น แบบอย่าง ให้กับผู้อื่นและสร้างแรงบันดาลใจให้ปฏิบัติตาม
สิ่งนี้กระตุ้นให้พนักงานมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ ส่งเสริมบรรยากาศการทำงานที่ดี และท้ายที่สุดนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและองค์กรที่ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น
สร้างสถานที่ทำงานที่เจริญรุ่งเรืองด้วย ClickUp
การดูแลความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานไม่ใช่การแก้ไขเพียงครั้งเดียว แต่เป็นความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ทีมของคุณรู้สึกมีคุณค่า ได้รับการสนับสนุน และเติบโตอย่างเต็มที่ นำกลยุทธ์ 10 ประการที่มีผลกระทบต่อการดูแลความเป็นอยู่ของพนักงานไปใช้ เพื่อสร้างทีมงานที่มีความสุข สุขภาพดี และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ClickUp คือศูนย์รวมครบวงจรสำหรับการบริหารจัดการโครงการส่งเสริมสุขภาวะของพนักงานทั้งหมดของคุณ ตั้งแต่การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนด้วย ClickUp Goals ไปจนถึงการติดตามความมีส่วนร่วมของพนักงานและการเปิดโอกาสให้มีการเช็คอิน ClickUp ช่วยคุณในการดำเนินการและบริหารจัดการกลยุทธ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เริ่มต้นทดลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้และสัมผัสความแตกต่างที่การให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพของพนักงานสามารถทำได้!