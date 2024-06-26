วิธีป้องกันการหมดไฟของเอเจนซี่ (พร้อม 5 กลยุทธ์)

ตามรายงานของGallup พนักงานหนึ่งคนในทุก ๆ สี่คนมักประสบกับภาวะหมดไฟในการทำงานอยู่บ่อยครั้ง เมื่อการแข่งขันทวีความรุนแรงขึ้นและแนวโน้มใหม่ ๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การรักษาความได้เปรียบเหนือคู่แข่งจึงกลายเป็นเรื่องที่หนักหนาและยากจะรับมือ ภาวะที่รู้สึกหนักใจหรือเครียดอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานจะนำไปสู่ภาวะหมดไฟในที่สุด
มาสำรวจภาวะหมดไฟในองค์กรอย่างละเอียด—สัญญาณ อาการ สาเหตุ ผลกระทบต่อธุรกิจ และกลยุทธ์ในการป้องกัน
อะไรคือการหมดไฟในองค์กร?
ภาวะหมดไฟของพนักงานในหน่วยงานคือความเครียดที่รบกวนการทำงานของพนักงานในสามระดับ ได้แก่ ด้านจิตใจ ร่างกาย และอารมณ์
มันเกิดขึ้นเมื่อพนักงานในสภาพแวดล้อมของหน่วยงานที่มีจังหวะการทำงานรวดเร็ว เช่น การโฆษณา การตลาด หรือการประชาสัมพันธ์ ประสบกับความเหนื่อยล้าทางจิตใจและร่างกายอย่างรุนแรงเนื่องจากความเครียดจากการทำงานเรื้อรัง สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อความต้องการในการทำงานให้ทันกำหนดเวลาที่เข้มงวดและชั่วโมงการทำงานที่ยาวนานมาบรรจบกัน ส่งผลให้เกิดความรู้สึกถูกกดดันและหมดแรง
การหมดไฟของเอเจนซี่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างไร?
ในภาวะหมดไฟของพนักงานในหน่วยงาน ผู้จัดการและพนักงานของคุณจะเผชิญกับความเครียดเรื้อรังที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการปฏิบัติงานประจำวันในสถานที่ทำงานของคุณ
บางวิธีที่การล้าของเอเจนซีสามารถส่งผลกระทบต่อธุรกิจของคุณได้ ได้แก่:
- ประสิทธิภาพการทำงานลดลง: การคิดสร้างสรรค์คือรากฐานสำคัญของเอเจนซี่การตลาด ความเหนื่อยล้าทำให้พนักงานของคุณไม่สามารถคิดสร้างสรรค์ได้ มันทำให้พนักงานของคุณเสียสมาธิและมีแนวโน้มที่จะทำผิดพลาดมากขึ้น ส่งผลให้คุณภาพของงานและผลลัพธ์ลดลง การลดลงของประสิทธิภาพการทำงานส่งผลกระทบต่อผลกำไรของเอเจนซี่ของคุณ
- การขาดงานเพิ่มขึ้น: การหมดไฟทำให้พนักงานของคุณเหนื่อยล้ามากกว่าปกติ ทำให้พวกเขารู้สึกสับสนและเพิ่มความเสี่ยงต่อการปวดหัว ภาวะซึมเศร้า และความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับความเครียด เมื่อพนักงานรู้สึกไม่สบายใจ พวกเขามักจะลาป่วย ซึ่งส่งผลให้การขาดงานในที่ทำงานของคุณเพิ่มขึ้น
- การคงอยู่ของพนักงานต่ำ: เมื่อพนักงานของคุณรู้สึกเหนื่อยล้า ความพึงพอใจในงานของพวกเขาจะลดลง ทำให้พวกเขามีแนวโน้มที่จะออกจากหน่วยงานของคุณและย้ายไปยังหน่วยงานอื่น การย้ายเช่นนี้มาพร้อมกับการสูญเสียความรู้และความเชี่ยวชาญที่พนักงานของคุณมีอยู่ การหมุนเวียนของพนักงานที่เพิ่มขึ้นทำให้หน่วยงานของคุณต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในการสรรหา การปฐมนิเทศ และการฝึกอบรมที่สูงมาก
- ความเสียหายต่อวัฒนธรรมองค์กร: อารมณ์เชิงลบเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของความเป็นพิษ ความเหนื่อยล้าทำให้พนักงานของคุณรู้สึกถึงอารมณ์เชิงลบหลากหลาย รวมถึงความโกรธและความหงุดหงิด สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดความรู้สึกห่างเหินและไม่สนใจในงาน หากปล่อยไว้โดยไม่ตรวจสอบ อารมณ์และความรู้สึกเหล่านี้สามารถสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นพิษ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อวัฒนธรรมของบริษัทของคุณ
- บริการลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ: การหมดไฟส่งผลให้พนักงานของคุณมีแรงจูงใจลดลงในการตอบข้อซักถามของลูกค้าและจัดการความคาดหวังของลูกค้า การตอบสนองที่ล่าช้าและการสื่อสารที่ไม่ดีมักก่อให้เกิดความเข้าใจผิดระหว่างพนักงานของคุณกับลูกค้า ส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและบริษัทของคุณ
ภาวะหมดไฟสามารถส่งผลกระทบในระยะยาว—ตั้งแต่ประสิทธิภาพการทำงานของทีมไปจนถึงประสิทธิผลของคุณในฐานะเจ้าของเอเจนซี่การตลาด คุณอาจประสบปัญหาในการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ สูญเสียวิสัยทัศน์สำหรับธุรกิจ และไม่สามารถทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้าได้ หากภาวะหมดไฟเกิดขึ้นจริง อาจทำลายความน่าเชื่อถือของคุณ และทำลายความไว้วางใจของลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ ซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียสัญญาทางธุรกิจและลูกค้าที่ไม่พึงพอใจ
นักวิจัยได้ระบุว่าการขาดการควบคุม การขาดการยอมรับ ความสัมพันธ์ที่ไม่ดี ความไม่ยุติธรรม และความไม่สอดคล้องทางคุณค่า เป็นปัจจัยอื่น ๆ ที่กระตุ้นให้เกิดภาวะหมดไฟ การทำงานหนักเกินไปนั้นเห็นได้ชัด แต่ในขณะนี้ ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกำลังส่งผลกระทบอย่างมาก 74% ของผู้ที่เราสำรวจกล่าวว่าพวกเขารู้สึกเหงาที่สุดเท่าที่เคยเป็นมา หนึ่งในห้าของคนรุ่นมิลเลนเนียลกล่าวว่าพวกเขาไม่มีเพื่อนเลย ภาระงานเป็นส่วนหนึ่งของมัน แต่เราวัดภาวะหมดไฟผ่านความเหนื่อยล้า การมีส่วนร่วม และความคิดในแง่ลบ — ความคิดที่ว่าไม่มีอะไรจะเปลี่ยนแปลงได้อีกแล้ว
วิธีสังเกตอาการหมดไฟของเอเจนซี่?
เพื่อระบุภาวะหมดไฟของหน่วยงาน คุณต้องระบุสัญญาณและปัจจัยที่ก่อให้เกิดภาวะนี้
ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเหนื่อยล้าในหน่วยงาน
หลายปัจจัยสามารถทำให้คุณและพนักงานของคุณประสบปัญหาการหมดไฟจากการทำงานในหน่วยงานได้ ปัจจัยที่พบบ่อยที่สุดบางประการได้แก่:
- ปริมาณงานหนัก: บริษัทโฆษณาและตลาดมักถูกคาดหวังให้ผลิตผลงานคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ ผู้นำและพนักงานในบริษัทจึงมีปริมาณงานที่ต้องรับผิดชอบมากกว่าที่สามารถทำเสร็จได้ในเวลาที่จำกัด การต้องไล่ตามกำหนดเวลาอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีเวลาพักผ่อนอย่างเพียงพอ ทำให้พนักงานรู้สึกเครียด ทำงานหนักเกินไป และไม่มีความสุข
- การขาดการควบคุมที่รับรู้ได้: เมื่อพนักงานของคุณรู้สึกว่าถูกควบคุมหรือถูกตรวจสอบอย่างละเอียดโดยผู้นำในหน่วยงานของคุณ ความไม่มั่นคงและความไม่สามารถตัดสินใจได้อาจเกิดขึ้นได้ พนักงานของคุณอาจรู้สึกไม่มั่นใจในความสามารถของตนเองที่จะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และอาจมีความยากลำบากในการตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมสำหรับแคมเปญ ความไม่มั่นคงที่ยืดเยื้อและความยากลำบากในการตัดสินใจอาจนำไปสู่ภาวะหมดไฟ
- ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ: นวัตกรรมและการอัปเกรดเกิดขึ้นทุกวันในอุตสาหกรรมการตลาดและการโฆษณา ซึ่งนำไปสู่การที่ลูกค้าบางรายเปลี่ยนแปลงความต้องการสำหรับบทความหรือแคมเปญอยู่เสมอ การตอบสนองต่อความสำคัญที่คลุมเครือและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของลูกค้าทำให้พนักงานรู้สึกห่างไกลจากการบรรลุเป้าหมาย ความรู้สึกว่างานไม่มีวันเสร็จสิ้นลดขวัญกำลังใจและสร้างความหงุดหงิด ซึ่งในที่สุดนำไปสู่การหมดไฟในการทำงานของพนักงาน
- ค่านิยมที่ไม่สอดคล้องกัน: เมื่อพนักงานของคุณให้คุณค่ากับสิ่งที่บริษัทของคุณไม่ได้ให้คุณค่า มันจะส่งผลเสียต่อแรงจูงใจของพนักงาน การทำงานในหน่วยงานที่มีค่านิยมไม่สอดคล้องกันและมีระดับแรงจูงใจที่ลดลงจะเพิ่มโอกาสของการหมดไฟในการทำงาน
- สภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นพิษ: สภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่ให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่ชัดเจนและการแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างรวดเร็วจะกลายเป็นแหล่งของการสื่อสารที่ผิดพลาดและการจัดการที่ไม่ดี การทำงานในบรรยากาศเช่นนี้จะสร้างความไม่พอใจและพิษภัย ซึ่งนำไปสู่การหมดไฟในการทำงานอย่างรวดเร็ว
- ความคาดหวังที่ไม่สมจริง: การรับลูกค้าที่ตั้งความคาดหวังไว้สูงเกินความเป็นจริง และให้พนักงานของคุณทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้น จะทำให้พนักงานรู้สึกเหนื่อยล้าและหมดแรง ในกรณีเช่นนี้ การไม่จัดการความคาดหวังของลูกค้าจะสร้างพื้นที่ให้เกิดการหมดไฟในการทำงานของพนักงาน
- ทรัพยากรและการสนับสนุนไม่เพียงพอ: การทำงานในภารกิจที่มีทรัพยากรไม่เพียงพอ เช่น การพยายามดำเนินและจัดการแคมเปญขนาดใหญ่ด้วยงบประมาณที่จำกัด ถือเป็นความท้าทายอย่างมากและเพิ่มความเสี่ยงต่อความวิตกกังวลในที่ทำงาน ในทำนองเดียวกัน การมอบหมายงานให้พนักงานที่อยู่นอกเหนือขอบเขตทักษะโดยไม่มีการสนับสนุน จะสร้างความรู้สึกหวาดกลัวและความไม่เพียงพอ ซึ่งหากปล่อยไว้โดยไม่ได้รับการแก้ไข จะนำไปสู่ภาวะหมดไฟในการทำงานของพนักงาน
- เชื่อมโยงประสิทธิภาพการทำงานกับคุณค่าในตนเอง: พนักงานที่เชื่อมโยงประสิทธิภาพการทำงานกับการบันทึกเวลาทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนดไว้เพียงอย่างเดียว อาจทำให้สุขภาพจิตของพวกเขาเสี่ยงต่อการถูกกระทบเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่เครียดหรือมีกำหนดเวลาที่กระชั้นชิด ประสิทธิภาพการทำงานควรคำนึงถึงความพยายามที่ทำไปและคุณภาพของงานที่ผลิตออกมาด้วย เมื่อคุณรู้สึกว่าตัวเองมีประสิทธิภาพน้อยกว่าที่คาดหวัง คุณค่าในตนเองของคุณอาจถูกกระทบ การมีคุณค่าในตนเองต่ำอาจก่อให้เกิดภาวะหมดไฟได้
5 กลยุทธ์เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะหมดไฟในองค์กร
ตอนนี้คุณรู้แล้วว่าการหมดไฟในสายงานเอเจนซี่มีลักษณะอย่างไร แต่จะป้องกันได้อย่างไร? คุณสามารถรักษาความสุขของพนักงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขาได้ด้วยกลยุทธ์การบริหารจัดการที่เหมาะสม ต่อไปนี้คือ 5 กลยุทธ์ที่จะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการหมดไฟในเอเจนซี่:
1. นำระบบอัตโนมัติมาใช้ในกระบวนการทำงาน
การอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์เกี่ยวข้องกับการทำให้งานซ้ำซากและน่าเบื่อในเวิร์กโฟลว์เป็นอัตโนมัติ เพื่อให้คุณมีเวลามากขึ้นสำหรับงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆการใช้ฟีเจอร์ Automations ใน ClickUp คุณสามารถทำให้สิ่งต่อไปนี้อัตโนมัติได้:
- การเปลี่ยนแปลงสถานะ ซึ่งรวมถึง กำลังดำเนินการ, อยู่ระหว่างการตรวจสอบ, ได้รับการอนุมัติ และอื่นๆ เมื่อพนักงานส่งงาน ตัวอย่างเช่น สถานะจะเปลี่ยนจาก กำลังดำเนินการ เป็น อยู่ระหว่างการตรวจสอบ โดยอัตโนมัติ
- เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ ตัวอย่างเช่น เมื่อสมาชิกในทีมส่งมอบงาน ผู้รับผิดชอบจะเปลี่ยนจากสมาชิกในทีมเป็นหัวหน้าทีมโดยอัตโนมัติ
- การใช้รหัสสีและการโพสต์ความคิดเห็นตามการเปลี่ยนแปลงลำดับความสำคัญ เช่น ฉุกเฉิน สูง ต่ำ เป็นต้น ตัวอย่างเช่น เมื่อสถานะความสำคัญเปลี่ยนเป็น ฉุกเฉิน คุณสมบัตินี้จะแจ้งเตือนสมาชิกในทีมทันทีด้วยความคิดเห็น
- ย้ายงานไปยังตำแหน่งที่เหมาะสม เช่น รายการและโฟลเดอร์
- การส่งอีเมลถึงลูกค้าในระหว่างกระบวนการเริ่มต้นใช้งาน
- ส่งแบบสำรวจเพื่อทำความรู้จักความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือแคมเปญผ่านทางอีเมล
2. สร้างวัฒนธรรมการทำงานเชิงบวกที่ให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่ชัดเจน
เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานที่ดี พนักงานจำเป็นต้องมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นต่อกัน หนึ่งในปัจจัยสำคัญของการสร้างความสัมพันธ์นี้คือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
น่าเสียดายที่ในหลายสถานที่ทำงาน การสื่อสารอาจถูกขัดขวางโดยงานที่ใช้เวลานาน การใช้เครื่องมือเช่นเทมเพลตกลยุทธ์การสื่อสารภายในของ ClickUpช่วยเปิดพื้นที่สำหรับการทำงานเป็นทีม ทำให้พนักงานสามารถร่วมมือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ เมื่อพนักงานทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ แม้แต่งานที่ยุ่งยากและท้าทายก็สามารถจัดการได้ง่ายขึ้น
ตรวจสอบกับพนักงานของคุณเป็นระยะ ๆ มุ่งสร้างพื้นที่ที่พนักงานรู้สึกว่าได้รับการรับฟัง ยอมรับการมีอยู่ของการหมดไฟจากการทำงาน และเปิดโอกาสให้มีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้
นอกจากนี้ ให้ขอความคิดเห็นจากพนักงานของคุณเกี่ยวกับวัฒนธรรมในที่ทำงานปัจจุบันโดยใช้เครื่องมือเช่นClickUp Employee Feedback template. เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณทราบถึงสิ่งที่พนักงานให้คุณค่ามากที่สุดและสภาพแวดล้อมในที่ทำงานที่พวกเขาต้องการ. แม้ว่าคุณอาจไม่สามารถตอบสนองทุกความต้องการและข้อเรียกร้องได้ แต่การมีการสื่อสารที่เปิดกว้างเกี่ยวกับความคาดหวังจากทั้งพนักงานและผู้นำของหน่วยงานนั้นเป็นสิ่งสำคัญ.
การยอมรับและให้คุณค่ากับความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ดี การรับรู้และให้รางวัลแก่พนักงานที่ทำผลงานเกินความคาดหมายนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะช่วยกระตุ้นขวัญกำลังใจของพวกเขา และส่งเสริมให้พวกเขารักษาผลงานที่ยอดเยี่ยมไว้ต่อไป
นอกจากนี้ การส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีนั้นหมายถึงการชื่นชมความหลากหลายและทำให้แน่ใจว่าบุคคลจากภูมิหลังที่แตกต่างกันรู้สึกได้รับการยอมรับและรวมเข้าด้วยกัน เมื่อผู้คนยอมรับและสนับสนุนคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ของกันและกัน มันจะสร้างบรรยากาศที่ดีซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในที่ทำงาน
3. ส่งเสริมสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว
การส่งเสริมสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวที่ดีในชีวิตของคุณและที่หน่วยงานของคุณเป็นกุญแจสำคัญในการหลีกเลี่ยงภาวะหมดไฟในการทำงานของหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวที่ดี สิ่งสำคัญคือต้อง:
- ให้หยุดพักสั้น ๆ ตลอดทั้งวัน จัดสรรเวลาให้กับแต่ละงาน และหยุดพักหลังจากที่ทำเสร็จ ใช้เวลาพักนี้เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน คุยกับเพื่อนร่วมงาน ออกไปเดินเล่น เป็นต้น การหยุดพักจะช่วยให้คุณคลายความเครียดจากงาน และช่วยให้คุณกลับมาทำงานได้ดีขึ้น
- ใช้สิทธิ์ลาพักร้อนประจำปี เพื่อพักผ่อนที่บ้านหรือไปเที่ยวพักผ่อน การลาพักร้อนช่วยให้คุณได้ตัดขาดจากงาน ชาร์จพลัง และกลับมาทำงานด้วยมุมมองที่สดใหม่
- ปิดการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับงานในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์. แทนที่, ให้ทำกิจกรรมที่คุณชอบ เช่น ไปเดินป่า, อ่านหนังสือ, วาดภาพทิวทัศน์, อบขนม, ไปเรียนเต้นรำ, หรือไปเรียนทำเครื่องปั้นดินเผา. ทำสิ่งที่จะช่วยให้คุณผ่อนคลายและลดความเครียด
- ปิดงานในเวลาที่กำหนด ทุกวัน. สิ่งนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้งานล้นเข้าไปในชีวิตส่วนตัวของคุณ และช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการมีสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวที่ไม่ดี
- เข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัคร เช่น บริการสังคมเพื่อตอบแทนชุมชนของคุณ สิ่งนี้จะทำให้คุณมีส่วนร่วมในสิ่งอื่นนอกเหนือจากงานของคุณและทำให้คุณรู้สึกดีเกี่ยวกับตัวเอง
- กำหนดขอบเขต เพื่อหลีกเลี่ยงการให้บริการเกินความจำเป็นกับลูกค้า ก่อนตัดสินใจรับลูกค้าใหม่ ควรมีการพูดคุยเกี่ยวกับขอบเขตการทำงานและวิธีการดำเนินงานของเอเจนซี่ของคุณให้ชัดเจน สิ่งนี้จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเอเจนซี่กับลูกค้าตั้งแต่เริ่มต้น
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ติดตาม เวลาของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยฟีเจอร์ติดตามเวลาของ ClickUp. สิ่งนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับงานที่คุณใช้เวลามากเกินไปและกำหนดขอบเขตตามความเหมาะสม. คุณสามารถติดตามเวลาของคุณจากอุปกรณ์ใดก็ได้ ตั้งค่าประมาณการและแก้ไข เพิ่มป้ายกำกับเวลาและบันทึก และดูรายงานแบบสรุปหรือรายละเอียดของการบันทึกเวลาของคุณได้.
4. ส่งเสริมการใช้เทคนิคการจัดการเวลาและการจัดการความเครียด
ในฐานะนักการตลาด คุณต้องคอยจับตาดูหลายสิ่งหลายอย่าง เมื่อคุณถูกดึงไปในทิศทางต่าง ๆ เวลาจะผ่านไปอย่างรวดเร็ว การบริหารเวลาให้ดีเป็นกุญแจสำคัญในการทำงานต่าง ๆ ให้เสร็จตรงเวลา
การใช้เทมเพลตตารางการจัดการเวลาของ ClickUpจะช่วยให้คุณจัดการเวลาได้ดีขึ้น มันจะช่วยให้คุณวางแผนล่วงหน้า ติดตามเวลา และตั้งเป้าหมายและกำหนดเวลาที่สามารถทำได้
ไม่ทุกภารกิจมีความสำคัญเท่ากัน. การจัดลำดับความสำคัญของภารกิจตามความเร่งด่วนของมันเป็นสิ่งสำคัญ. การจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพเกี่ยวข้องกับการระบุภารกิจที่ต้องทำให้เสร็จอย่างรวดเร็ว และการแยกภารกิจที่ซับซ้อนออกเป็นงานย่อยที่เล็กกว่าและสามารถจัดการได้มากขึ้น.
การจัดการเวลาของคุณในลักษณะนี้ จะช่วยให้คุณทำสิ่งต่าง ๆ ได้มากขึ้นในเวลาเท่าเดิมที่คุณใช้ในการทำงานทุกวัน
นอกเหนือจากเทคนิคการจัดการเวลาแล้ว เทคนิคการจัดการความเครียดยังช่วยป้องกันภาวะหมดไฟในโลกของเอเจนซี่ได้อย่างมาก เทคนิคเหล่านี้ได้แก่:
- การทำสมาธิ: ลองใช้เทคนิคการทำสมาธิ เช่น การผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบค่อยเป็นค่อยไป เพื่อเสริมสร้างความมีสติในกิจวัตรประจำวันของคุณ การทำสมาธิช่วยเพิ่มความชัดเจนของความคิดและมีผลทำให้ร่างกายสงบลง
- การฝึกหายใจลึก: การหายใจลึกช่วยทำให้คุณสงบทั้งร่างกายและจิตใจ คุณสามารถสำรวจเทคนิคต่างๆ เช่น การหายใจแบบกล่อง หรือการหายใจ 4-7-8 เพื่อรีเซ็ตอย่างรวดเร็วในวันที่เครียด
- การออกกำลังกายเป็นประจำ: การออกกำลังกายช่วยกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนแห่งความสุข จัดเวลาทำกิจกรรมออกกำลังกายบางประเภท เช่น วิ่ง ว่ายน้ำ โยคะ ฯลฯ อย่างน้อยวันละไม่กี่นาที
- การจัดระเบียบโต๊ะทำงานของคุณ: หากโต๊ะทำงานของคุณรก การลดจำนวนสิ่งของที่ไม่จำเป็นจะช่วยลดความวุ่นวายทางสายตาและลดความเครียด
- การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์: ความเครียดอาจทำให้บางคนอยากรับประทานอาหารจานด่วนมากขึ้น การเอาชนะความอยากนี้และเลือกอาหารที่อุดมไปด้วยสารอาหารสามารถช่วยลดระดับความเครียดได้จริง
- การใช้การมองเห็น: นึกถึงความทรงจำที่มีความสุขจากอดีตของคุณ ด้วยการมองเห็นช่วงเวลาดังกล่าว คุณสามารถนำความรู้สึกเชิงบวกกลับมาและลดความเครียดหรือความวิตกกังวลที่คุณอาจกำลังรู้สึกได้
- การเชื่อมต่อกับผู้อื่น: มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตทางสังคม การเชื่อมต่อกับเพื่อนและครอบครัวจะช่วยให้คุณผ่อนคลายและลดความเครียด
การทำงานแบบไดนามิก เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้พนักงานของคุณมีสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวที่ดีขึ้น หากเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจของคุณ ให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน เปลี่ยนแปลงหรือย่อชั่วโมงการทำงานในแบบที่เหมาะสมกับชีวิตของพวกเขา ซึ่งหมายถึงการอนุญาตให้พนักงานที่ต้องดูแลผู้อื่นทำงานจากที่บ้านได้เป็นตัวอย่าง กลุ่มธนาคารระดับโลก Barclays ได้ทดลองใช้นโยบายนี้ในปี 2015 ภายในปี 2017 พนักงาน 57% ถูกจัดว่าเป็นพนักงานที่มีความคล่องตัว และคะแนนการมีส่วนร่วมของพวกเขาสูงกว่าพนักงานที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการนี้อย่างมาก (ประมาณ 5% สูงกว่า)
5. ปรับปรุงการจัดการโครงการและปริมาณงาน
เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะหมดไฟ คุณต้องลงทุนในกระบวนการบริหารโครงการและการกระจายงานที่ดีขึ้น ในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเหล่านี้ สิ่งสำคัญคือต้อง:
การทำงานเกี่ยวกับการวางแผนกำลังการผลิต
การวางแผนขีดความสามารถของหน่วยงานหมายถึงกระบวนการเชิงกลยุทธ์ในการปรับสมดุลทรัพยากรที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับความต้องการของโครงการ ก่อนที่จะจัดสรรทรัพยากร ควรทำการประเมินทรัพยากรก่อน เมื่อคุณทราบว่าพนักงานคนใดมีปริมาณงานน้อยในขณะนี้ คุณสามารถกระจายงานไปยังพนักงานในลักษณะที่ไม่ทำให้พวกเขามีภาระงานมากเกินไปและป้องกันการหมดไฟของพนักงานในระยะยาว
ใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของเอเจนซี่การตลาด
การใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเฉพาะทางจะดีที่สุดเพื่อยกระดับการดำเนินงานของเอเจนซี่การตลาดของคุณ
ClickUp สามารถเป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ทรงพลังสำหรับเอเจนซี่ของคุณ โดยช่วยให้คุณสร้าง จัดสรร ติดตาม และตรวจสอบโครงการและแคมเปญหลายรายการได้อย่างราบรื่นโดยไม่พลาดทุกจังหวะ
คุณสามารถจัดระเบียบและจัดการโครงการและงานต่างๆ ได้อย่างง่ายดายโดยใช้โครงสร้างลำดับชั้นของเครื่องมือ ฟีเจอร์ต่างๆ เช่นClickUp Workspaces และClickUp Spacesสามารถช่วยจัดหมวดหมู่และจัดการงานของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์และมุมมอง ClickUpเช่น บอร์ดและปฏิทิน ทีมงานสามารถมองเห็นภาพรวมของงานได้อย่างง่ายดาย ติดตามกำหนดเวลา และปรับเปลี่ยนสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้งานเป็นไปตามแผน
นั่นไม่ใช่ทั้งหมด ClickUp ยังสามารถช่วยคุณ: :
- สร้างสรุปโครงการที่ระบุเป้าหมาย บทบาท และความรับผิดชอบที่จำเป็นสำหรับโครงการของคุณด้วยClickUp Brain ผู้ช่วย AI ของ ClickUp
- แบ่งโครงการทั้งหมดออกเป็นงานย่อยที่กระชับและจัดการได้ง่ายด้วยClickUp Tasks
- วิเคราะห์โครงสร้างของเอเจนซี่การตลาดก่อนตัดสินใจเลือกสมาชิกที่จะมอบหมายงานและกำหนดเส้นตายด้วยฟีเจอร์มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบคนเดียวหรือหลายคนใน ClickUp
- จัดพื้นที่ให้สมาชิกในทีมได้พูดคุย ระดมความคิด และมีส่วนร่วมในการสนทนาโดยใช้ClickUp Whiteboards
- จัดระเบียบงานให้เป็นสถานะที่กำหนดเองก่อนติดตามความคืบหน้าของงานพร้อมกำหนดเส้นตายที่เกี่ยวข้องโดยใช้สถานะงานของ ClickUp
- กำหนดเงื่อนไขและข้อพึ่งพาเพื่อทำให้กระบวนการสถานะเป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp Automations
- ติดตามและประเมินความคืบหน้าของงาน และแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความคืบหน้าด้วยแดชบอร์ด ClickUp
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: จัดการทุกความต้องการในการบริหารโครงการของคุณในที่เดียวด้วยเทมเพลตการจัดการเอเจนซี่ ClickUp ในฐานะเทมเพลตที่ดีที่สุด มันช่วยให้คุณจัดการการรับลูกค้าใหม่ โครงร่างโครงการ ทรัพยากร การมอบหมายงาน การทำงานร่วมกัน ข้อเสนอแนะ การแก้ไข และการส่งมอบโครงการ
ป้องกันภาวะหมดไฟด้วย ClickUp
ภาวะหมดไฟในองค์กรได้กลายเป็นปรากฏการณ์ที่พบได้บ่อยในปัจจุบัน ภาวะนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงานและองค์กรของคุณ ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง และส่งผลกระทบต่อผลกำไรของคุณ อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กล่าวไว้ข้างต้นสามารถช่วยต่อสู้และป้องกันภาวะหมดไฟได้
การใช้ ClickUp ในกลยุทธ์ของคุณสามารถช่วยป้องกันการหมดไฟได้ ด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้อย่างครอบคลุมสำหรับเอเจนซี่การตลาด คุณสามารถจัดการขอบเขตของโครงการ บริหารไทม์ไลน์ของโครงการ ทรัพยากร ปริมาณงาน การส่งมอบ รวมถึงข้อเสนอแนะและการแก้ไขของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งหมดในแพลตฟอร์มเดียว
ในฐานะหนึ่งในซอฟต์แวร์การจัดการเอเจนซี่ที่ดีที่สุด ClickUp นำเสนอโซลูชันการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันที่ขับเคลื่อนด้วย AI ทำให้เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมสำหรับเอเจนซี่การตลาด
ทำงานได้มากขึ้นและประหยัดเวลาได้มากขึ้นด้วยการสมัครใช้งาน ClickUp ฟรีวันนี้!