ซอฟต์แวร์วิเคราะห์เชิงทำนาย 10 อันดับแรกสำหรับการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

ธุรกิจเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงมาโดยตลอด เป็นสนามเด็กเล่นสำหรับผู้กล้าและนักผจญภัย และถึงแม้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับธุรกิจ—ตั้งแต่เส้นทางการค้า กฎหมาย ไปจนถึงอุตสาหกรรมทั้งหมด—จะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา แต่ความเสี่ยงก็ยังคงเหมือนเดิม เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร และเราต้องคำนึงถึงความไม่แน่นอนนั้นเมื่อต้องตัดสินใจดำเนินการ
อย่างไรก็ตาม โซลูชันซอฟต์แวร์วิเคราะห์เชิงคาดการณ์รูปแบบใหม่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการเรียนรู้ของเครื่อง (ML) เพื่อทำนายทุกอย่างตั้งแต่ความต้องการของผู้บริโภคและประสิทธิภาพของแรงงาน ไปจนถึงเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่ไม่คาดคิด ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูลในอดีตและแนวโน้ม ช่วยลดความเสี่ยงที่แฝงอยู่บางส่วนออกจากสมการ
ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปดู ซอฟต์แวร์วิเคราะห์เชิงคาดการณ์ยอดนิยม 10 อันดับ ที่คุณสามารถใช้เพื่อตัดสินใจอย่างมีข้อมูลมากขึ้นและบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาเริ่มกันเลย!
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การวิเคราะห์เชิงทำนาย?
นี่คือสิ่งที่คุณควรพิจารณาเมื่อเลือกซอฟต์แวร์วิเคราะห์เชิงคาดการณ์ของคุณ:
- การตรวจจับความผิดปกติ: เครื่องมือวิเคราะห์ควรสามารถตรวจจับความผิดปกติของข้อมูล (เช่น ข้อยกเว้นและรูปแบบที่ไม่ปกติ) ได้โดยอัตโนมัติ ก่อนการสร้างแบบจำลองการคาดการณ์หรือการพยากรณ์
- การนำเสนอข้อมูลเชิงภาพ: ซอฟต์แวร์ควรสามารถนำเสนอข้อมูลการคาดการณ์และการทำนายในรูปแบบที่มองเห็นได้ เพื่อการวิเคราะห์และทำความเข้าใจที่ง่ายขึ้น
- ความสามารถในการจำลอง: ควรให้คุณสามารถจำลองสถานการณ์สมมติและสร้างแบบจำลองการทำนายโดยอิงจากสถานการณ์เหล่านั้นได้
- การปรับใช้ระบบบนคลาวด์: การปรับใช้ซอฟต์แวร์ธุรกิจบนคลาวด์ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับขนาดขององค์กรได้อย่างมาก เนื่องจากไม่จำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาและการลงทุนในลักษณะเดียวกับการติดตั้งภายในองค์กร
- การเข้าถึงผ่านมือถือ: ซอฟต์แวร์ควรมีแอปพลิเคชันสำหรับ iOS และ Android เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์และการพยากรณ์ได้ทุกที่ทุกเวลา
- ความปลอดภัย: เครื่องมือวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ของคุณต้องรักษาข้อมูลธุรกิจที่มีความอ่อนไหวของคุณให้ปลอดภัยจากสายตาที่สอดส่อง
10 ซอฟต์แวร์วิเคราะห์เชิงคาดการณ์ที่ดีที่สุดที่ควรใช้
เนื่องจากตลาดเต็มไปด้วยเครื่องมือวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ การค้นหาเครื่องมือที่ตรงกับความต้องการของคุณจึงมักเป็นงานที่ยากมาก โชคดีที่เราได้ทำการวิจัยให้คุณแล้วและรวบรวมรายชื่อเครื่องมือวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ที่ดีที่สุด 10 รายการที่ช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลของคุณเพื่อตรวจจับแนวโน้มและรูปแบบที่มีค่าได้ ?
1. SAP Analytics Cloud
SAP Analytics Cloud ช่วยให้องค์กรวางแผน งบประมาณ และการคาดการณ์ โดยไม่จำเป็นต้องใช้แอปพลิเคชันแยกต่างหากสำหรับแต่ละฟังก์ชัน ฟังก์ชันการวางแผนตามสถานการณ์ ของมันช่วยให้คุณสามารถสร้างงบประมาณและแผนงานตามสถานการณ์จำลองแบบ "หากเกิดอะไรขึ้น" ได้
ด้วยคุณสมบัติการทำงานร่วมกัน คุณสามารถหารือเกี่ยวกับแผนการกับสมาชิกในทีมของคุณได้ คุณสมบัติการแสดงข้อมูลที่ทรงพลังช่วยให้คุณสามารถเข้าใจสถานการณ์และแผนการของคุณได้อย่างง่ายดาย ?
สุดท้ายนี้ ยังมีเนื้อหาธุรกิจที่สร้างไว้ล่วงหน้าซึ่งอิงตามแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดหลากหลายรูปแบบ เนื้อหานี้ทำหน้าที่เป็นแม่แบบสำหรับการตัดสินใจหรือจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนสถานการณ์ของคุณ ช่วยเร่งความเร็วในการสร้างแผนและการคาดการณ์ของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SAP Analytics Cloud
- การผสานรวมกับโซลูชัน SAP อื่น ๆ สำหรับการดึงข้อมูล
- การวางแผนเชิงคาดการณ์ด้วยสถานการณ์สมมติ
- การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบภาพ
- โซลูชันบนระบบคลาวด์
- เนื้อหาธุรกิจที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับการวางแผนสถานการณ์
ข้อจำกัดของ SAP Analytics Cloud
- บางครั้ง การนำเสนอข้อมูลไม่ได้สรุปอย่างถูกต้อง
- การโหลดแบบจำลองแบบเรียลไทม์อาจใช้เวลาสักครู่
ราคาของ SAP Analytics Cloud
- ธุรกิจอัจฉริยะ: $31. 5/เดือน ต่อผู้ใช้
- การวางแผน: ตามคำขอ
การให้คะแนนและรีวิว SAP Analytics Cloud
- G2: 4. 5/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
2. Amazon QuickSight
Amazon QuickSight เป็นแพลตฟอร์มวิเคราะห์ธุรกิจที่เป็นส่วนหนึ่งของ Amazon Web Services (AWS) ฟังก์ชันการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ช่วยให้คุณสามารถสร้างการคาดการณ์ตามสถานการณ์สมมติหลายรูปแบบ และมีความชาญฉลาดพอที่จะ ยกเว้นข้อมูลที่ผิดปกติโดยอัตโนมัติ ?
การคาดการณ์ที่สร้างขึ้นสามารถนำไปแสดงบนกราฟใด ๆ ได้เช่นกัน ซึ่งสามารถฝังไว้ในเอกสารวิเคราะห์ของคุณได้ คุณสามารถแสดงเอกสารวิเคราะห์ของคุณพร้อมกราฟการคาดการณ์บนแดชบอร์ดโครงการที่กำหนดเองได้หากคุณต้องการติดตามอย่างต่อเนื่อง
อีกหนึ่งจุดเด่นสำคัญของ Amazon QuickSight คือฟีเจอร์ที่เรียกว่า Q, ซึ่งหมายถึงการรองรับการสืบค้นด้วยภาษาธรรมชาติ (Natural Language Query หรือ NLQ) ฟังก์ชัน Q นี้ช่วยให้คุณสามารถดึงข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลจากแพลตฟอร์มได้โดยการตั้งคำถามเหมือนกับที่คุณถามคนทั่วไป
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Amazon QuickSight
- แพลตฟอร์มบนระบบคลาวด์ ที่มีความยืดหยุ่นสูง
- รูปแบบการกำหนดราคาแบบจ่ายต่อครั้งที่ไม่เหมือนใคร
- แอปพลิเคชันมือถือ iOS และ Android สำหรับการเข้าถึงการคาดการณ์ได้ทุกที่ทุกเวลา
- การสนับสนุนการค้นหาด้วยภาษาธรรมชาติ (NLQ)
- รองรับโดเมนที่กำหนดเอง
ข้อจำกัดของ Amazon QuickSight
- การจัดการชุดข้อมูลขนาดใหญ่เป็นเรื่องที่ท้าทาย
- ไม่มีตัวเชื่อมต่อสำหรับแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง
ราคาของ Amazon QuickSight
- สำหรับผู้เขียน/ผู้ดูแลระบบ: $18/เดือน
- สำหรับผู้เขียน/ผู้ดูแลระบบที่มีคำถาม: $28/เดือน
- สำหรับผู้อ่าน: $0. 30 ต่อครั้ง, โดยมีขีดจำกัดสูงสุด $5 ต่อเดือน
- สำหรับผู้อ่านที่มีคำถาม: $0. 30 ต่อครั้ง โดยมีขีดจำกัดสูงสุด $10 ต่อเดือน
*ราคาสำหรับผู้เขียน/ผู้ดูแลระบบหมายถึงรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
Amazon QuickSight รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 2/5 (280+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (40+ รีวิว)
3. Oracle Analytics
Oracle Analytics โดดเด่นเหนือเครื่องมือวิเคราะห์เชิงคาดการณ์อื่น ๆ เนื่องจากสามารถติดตั้งได้สามรูปแบบ ได้แก่ บนคลาวด์, ภายในองค์กร, หรือในรูปแบบ ไฮบริด (เช่น คลาวด์ + ภายในองค์กร) ช่วยให้คุณสามารถสร้างและฝึกฝนโมเดลการคาดการณ์ของตนเองได้โดยใช้ชุดอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องที่มีอยู่ในแพลตฟอร์ม
แพลตฟอร์มยังมี คุณสมบัติการแสดงข้อมูลที่สมบูรณ์ คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ พร้อมแผนภูมิ, แผนที่ความร้อน, แผนที่ภาพที่กำหนดเอง และองค์ประกอบภาพอีก 42 ประเภท เพื่อดูการคาดการณ์ของคุณได้ตามที่คุณต้องการ ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Oracle Analytics
- 45 รูปแบบการแสดงข้อมูลที่แตกต่างกัน
- ฝึกฝนโมเดลการทำนายของคุณเอง
- ผสานการทำงานกับแอปพลิเคชัน Microsoft Azure และ Google Cloud
- ตัวเลือกการPLOYMENTหลากหลาย
- API สำหรับฝัง Oracle Analytics ลงในแอปพลิเคชันของคุณ
ข้อจำกัดของ Oracle Analytics
- เวลาในการดำเนินการค่อนข้างนาน
- เวลาตอบสนองอาจช้าลงเป็นบางครั้ง
ราคาของ Oracle Analytics
- มืออาชีพ: 16 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: 80 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
Oracle Analytics การให้คะแนนและรีวิว
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิว 10+ รายการ)
4. Adobe Analytics
Adobe Analytics เป็นส่วนหนึ่งของชุดเครื่องมือการตลาดและการวิเคราะห์เว็บ Adobe Experience Cloud ดังนั้นฟังก์ชันการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ของมันจึงมุ่งเน้นไปที่แคมเปญการตลาดและทีมการตลาดเป็นหลักมันสามารถดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลการจราจรของลูกค้าและแหล่งข้อมูลการวิเคราะห์ที่เชื่อมต่อทั้งหมดของคุณ จากนั้นประมวลผลผ่านแบบจำลองการคาดการณ์เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้สำหรับแคมเปญการตลาดของคุณ
ฟังก์ชัน การวิเคราะห์การมีส่วนร่วม ของแพลตฟอร์มช่วยให้คุณเข้าใจผลกระทบของปัจจัยต่าง ๆ ต่อเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดและไม่สามารถคาดการณ์ได้ เช่น การเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดของปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณ ฟีเจอร์ การแจ้งเตือนอัจฉริยะ จะแจ้งให้คุณทราบถึงสิ่งผิดปกติที่ตรวจพบและปัจจัยสำคัญอื่น ๆ
สุดท้ายนี้แดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายของAdobe Analytics ช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดที่สร้างและนำเสนอโดยแพลตฟอร์มเป็นเรื่องง่าย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Adobe Analytics
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายพร้อมแดชบอร์ด
- การตรวจจับความผิดปกติ
- การวิเคราะห์การมีส่วนร่วม
- การแจ้งเตือนอัจฉริยะ
- แอปพลิเคชันมือถือสำหรับการเข้าถึงขณะเดินทาง
ข้อจำกัดของ Adobe Analytics
- สามารถวิเคราะห์และทำนายได้เพียงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตลาดและการขาย
- ค่อนข้างแพงสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
ราคาของ Adobe Analytics
- มีให้บริการตามคำขอ
คะแนนและรีวิวของ Adobe Analytics
- G2: 4. 1/5 (900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (200+ รีวิว)
5. IBM Cognos Analytics
IBM มีโซลูชันการวิเคราะห์ข้อมูลมากมายที่ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจที่หลากหลาย และ Cognos Analytics ก็เป็นหนึ่งในนั้น ด้วยการผสานการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์และปัญญาประดิษฐ์ เครื่องมือนี้จึงมีฟีเจอร์ที่ครบครันและซับซ้อนพอๆ กับที่ใช้งานได้ง่าย ผู้ช่วยค้นหาด้วยภาษาธรรมชาติช่วยให้คุณสามารถสร้างกราฟการคาดการณ์และการแสดงผลอื่นๆ ได้เพียงแค่ถาม
คุณสามารถนำเข้าข้อมูลของคุณได้จากทั้งแหล่งข้อมูลภายในองค์กรและบนคลาวด์ ด้วยการเตรียมข้อมูลที่ได้รับการสนับสนุนจาก AI ชุดข้อมูลของคุณจะได้รับการทำความสะอาดจากสิ่งผิดปกติและเตรียมพร้อมสำหรับการฝึกอบรมและวิเคราะห์โมเดลได้อย่างง่ายดาย
สุดท้ายนี้ แดชบอร์ดแบบไดนามิกและโต้ตอบได้ของระบบช่วยให้ผู้ใช้สูงสุดห้าคนสามารถเข้าถึงการคาดการณ์พร้อมกันได้ การคาดการณ์และการแสดงผลแบบภาพที่แสดงในแดชบอร์ดยังสามารถแชร์กับเพื่อนร่วมทีมของคุณผ่านทางอีเมลหรือ Slack ได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ IBM Cognos Analytics
- ผู้ช่วยข้อมูลที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์
- การแสดงข้อมูลที่สมบูรณ์
- แดชบอร์ดแบบไดนามิกและโต้ตอบได้ พร้อมฟังก์ชันการแชร์ที่ง่ายดาย
- การปรับใช้บนคลาวด์
- แอปพลิเคชันมือถือเพื่อการเข้าถึงที่ง่ายดาย
ข้อจำกัดของ IBM Cognos Analytics
- การผสานแหล่งข้อมูลอาจมีความซับซ้อนเล็กน้อย
- คำอธิบายข้อผิดพลาดไม่เฉพาะเจาะจงเพียงพอ
ราคาของ IBM Cognos Analytics
- Cognos Analytics บนคลาวด์แบบออนดีมานด์: เริ่มต้นที่ $10/เดือนต่อผู้ใช้
- Cognos Analytics บนคลาวด์โฮสต์ และซอฟต์แวร์ Cognos Analytics: มีให้บริการตามคำขอ
IBM Cognos Analytics การจัดอันดับและรีวิว
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 350 รายการ)
- Capterra: 4. 1/5 (130+ รีวิว)
6. อัลเทอริกซ์
Alteryx เป็นแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับความนิยม ซึ่งนำเสนอเครื่องมือหลากหลายสำหรับการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการเตรียมข้อมูลอัตโนมัติและการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์เรียกว่า Alteryx Analytics Cloud ซึ่งมีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ผ่านโซลูชันการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning)
ขั้นตอนแรกคือการอัปโหลดข้อมูลของคุณ ซึ่งแพลตฟอร์มจะประเมินเพื่อตรวจสอบสุขภาพของข้อมูลและตรวจหาความผิดปกติ หากสุขภาพของข้อมูลไม่เป็นไปตามมาตรฐาน Alteryx จะสามารถแนะนำการปรับปรุงได้
ข้อมูลที่เตรียมไว้จะถูกวิเคราะห์เพื่อค้นหาแบบแผนที่ซ่อนอยู่หรือความสัมพันธ์ระหว่างคอลัมน์ต่าง ๆ ในชุดข้อมูลของคุณ คุณสามารถเลือกคอลัมน์เป้าหมายที่คุณต้องการให้ทำนายค่าได้ และ Alteryx จะแนะนำวิธีการเรียนรู้ของเครื่องที่เหมาะสมสำหรับแบบจำลองของคุณโดยอัตโนมัติ จากนั้นจะมีการสร้างแบบจำลองการคาดการณ์หลายแบบขึ้นตามวิธีการที่คุณเลือก
เมื่อคุณรันโมเดลแล้ว กระบวนการสร้างโมเดลจะเสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถประเมินประสิทธิภาพของโมเดลของคุณบนข้อมูลที่ไม่ได้ใช้ในการฝึก (holdout data) หรือสถานการณ์จำลองแบบ "what-if" ก่อนที่จะส่งออกหรือนำไปใช้ภายใน Alteryx
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Alteryx
- คะแนนสุขภาพข้อมูลและคำแนะนำสำหรับการเตรียมข้อมูล
- ภาพแสดงข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อทำความเข้าใจข้อมูลเชิงลึก
- คะแนนความแม่นยำของแบบจำลอง
- การประเมินประสิทธิภาพของแบบจำลอง
- จำลองสถานการณ์สมมติ
- ส่งออกโมเดลเป็นการแสดงภาพหรือสคริปต์
ข้อจำกัดของ Alteryx
- การนำเข้าข้อมูลอาจช้า
- ราคาแพงเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่น
ราคาของ Alteryx
- ดีไซเนอร์คลาวด์: เริ่มต้นที่ $4,950
- เดสก์ท็อปสำหรับนักออกแบบ: $5,195
โซลูชันการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) ซึ่งประกอบด้วยฟังก์ชันการสร้างแบบจำลองเชิงคาดการณ์ (predictive modeling) นั้นจำหน่ายแยกต่างหากในรูปแบบของส่วนเสริม (add-on) โดยมีราคาให้บริการเฉพาะเมื่อมีการขอข้อมูลเพิ่มเติมเท่านั้น
คะแนนและรีวิวของ Alteryx
- G2: 4. 6/5 (450+ รีวิว)
- TrustRadius: 9. 1/10 (รีวิวมากกว่า 330 รายการ)
7. IBM Watson Studio
IBM Watson Studio เป็นส่วนหนึ่งของชุด IBM Analytics Suite เดียวกันกับที่รวม Cognos Analytics ซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในรายการนี้ มันเป็นสภาพแวดล้อมการพัฒนาแบบบูรณาการ (IDE) สำหรับ การสร้างโมเดล AI ทุกประเภท รวมถึงโมเดลการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ ฟังก์ชันการเรียนรู้ของเครื่องจะค้นพบรูปแบบและความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ในข้อมูลของคุณโดยอัตโนมัติ ในขณะเดียวกัน การตรวจสอบข้อมูลอัตโนมัติช่วยลดความเสี่ยงโดยการตรวจจับความผิดปกติ ?
อินเทอร์เฟซการสร้างแบบจำลองด้วยภาพแบบลากและวางของ Watson Studio ช่วยให้คุณสามารถออกแบบเวิร์กโฟลว์ของโมเดลของคุณในสภาพแวดล้อมที่ไม่ต้องเขียนโค้ด การรองรับการประมวลผลภาษาธรรมชาติทำให้ง่ายต่อการอธิบายสิ่งที่คุณต้องการให้โมเดลวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ของคุณทำ ซึ่งช่วยเพิ่มความเร็วและความแม่นยำในการสร้างโมเดลใหม่ได้อย่างมาก
คุณยังสามารถนำเข้าโมเดลที่สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม AI อื่น ๆ เข้าสู่สภาพแวดล้อมของ Watson Studio ได้เพื่อการจัดการที่ง่ายดาย ด้วยการผสานรวม Rest API กับสภาพแวดล้อมคลาวด์ต่าง ๆ โมเดลที่คุณสร้างใน Watson Studio สามารถถูกส่งไปยังแอปพลิเคชันที่โฮสต์บนแพลตฟอร์มคลาวด์อื่น ๆ ได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ IBM Watson Studio
- การสนับสนุนการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP)
- อินเทอร์เฟซการสร้างแบบจำลองด้วยภาพแบบลากและวาง
- รองรับการนำเข้าและส่งออกของแบบจำลองการคาดการณ์
- การพัฒนาแบบไม่ต้องเขียนโค้ด
- การติดตามแบบจำลองเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ IBM Watson Studio
- การใช้เครื่องมือโอเพนซอร์สบางครั้งจำเป็นต้องใช้หลายหน้าต่าง
- การตั้งค่าเริ่มต้นอาจซับซ้อน
ราคาของ IBM Watson Studio
- Lite: ฟรี
- มืออาชีพ: $1. 02/หน่วยความสามารถ-ต่อชั่วโมง
IBM Watson Studio คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 2/5 (160+ รีวิว)
- Capterra: 5/5 (น้อยกว่า 5 รีวิว)
8. อัลแทร์
Altair ให้บริการการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ผ่าน Altair Knowledge Studio แต่ฟังก์ชันการทำงานนี้ยังรวมอยู่ในแพลตฟอร์ม Altair One แบบครบวงจร จุดเด่นสำคัญคือเทคโนโลยีที่ได้รับสิทธิบัตร Strategy Trees ซึ่งช่วยให้คุณสามารถผสานความรู้ทางธุรกิจของคุณกับผลลัพธ์จากการสร้างแบบจำลองเชิงคาดการณ์เพื่อ สร้างแบบจำลองเชิงกำหนด
กล่าวอีกนัยหนึ่ง แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณกำหนดตามประสบการณ์และความรู้ของคุณเองว่าต้องการให้โมเดลทำงานอย่างไรในสถานการณ์ต่างๆ นอกจากนี้ยังมีอินเทอร์เฟซแบบวิซาร์ดเพื่อแนะนำคุณตลอดกระบวนการสร้างโมเดล และตัวออกแบบเวิร์กโฟลว์แบบภาพเพื่อออกแบบเวิร์กโฟลว์ของโมเดล
เมื่อคุณสร้างแบบจำลองของคุณแล้ว คุณสามารถนำไปใช้ภายในแพลตฟอร์ม Altair หรือส่งออกเป็นโค้ดเพื่อนำไปใช้บนแพลตฟอร์มอื่น ๆ ได้
คุณสมบัติเด่นของ Altair
- เทคโนโลยี Strategy Trees สำหรับการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์และเชิงกำหนด
- การสร้างโมเดลโดยใช้ระบบเวทย์มนต์
- เครื่องมือออกแบบขั้นตอนการทำงานแบบลากและวาง
- ส่งออกโมเดลสำหรับการนำไปใช้บนแพลตฟอร์มอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ Altair
- อินเตอร์เฟซไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่ขัดเกลาที่สุด
- ไม่สามารถผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มคลาวด์หลักทั้งหมดได้
ราคาของ Altair
- มีให้บริการตามคำขอ
คะแนนและรีวิวของ Altair
- G2: 4. 8/5 (ต่ำกว่า 5 รีวิว)
- การ์ทเนอร์: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
9. Databricks
Databricks เป็นแพลตฟอร์มอัจฉริยะด้านข้อมูลที่ผสานรวมเครื่องมือด้านข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์เข้าด้วยกัน เพื่อนำเสนอโซลูชันที่สามารถนำไปใช้ในหลากหลายสถานการณ์ รวมถึงการพัฒนาแบบจำลองการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์
แม้ว่า Databricks จะไม่มีอัลกอริทึมการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ในตัวและคุณสมบัติที่จำเป็นอื่น ๆ แต่ก็สามารถผสานการทำงานกับไลบรารีการเรียนรู้ของเครื่องอื่น ๆ (เช่น Apache Spark MLlib) และเฟรมเวิร์ก (เช่น MLflow) เพื่อมอบแพลตฟอร์มสำหรับการสร้างโมเดลการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ของคุณ
คุณสมบัติหลักของมันประกอบด้วย โน้ตบุ๊ก ซึ่งช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสำรวจเป็นไปในรูปแบบที่มองเห็นได้ง่าย และ การสนับสนุน NLP ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างแบบจำลองการคาดการณ์ได้โดยการให้คำแนะนำในภาษาธรรมชาติของคุณ นอกจากนี้ ยังสามารถผสานการทำงานกับสภาพแวดล้อมคลาวด์ที่ได้รับความนิยมทั้งหมด และแม้กระทั่งแอปพลิเคชันและบริการทางธุรกิจบนคลาวด์ของคุณได้มากมาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Databricks
- การสนับสนุน NLP
- สมุดบันทึก
- การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบภาพ
- ผสานการทำงานกับทุกแพลตฟอร์มคลาวด์
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกันเพื่อทำงานกับสมาชิกในทีม
ข้อจำกัดของดาตับริกส์
- การวิเคราะห์เชิงพยากรณ์ไม่ใช่ฟังก์ชันการทำงานที่มีอยู่โดยกำเนิด
- ไม่มีฟังก์ชันการลากและวางสำหรับการสร้างแบบจำลอง
ราคาของ Databricks
- งาน: เริ่มต้นที่ $0.07 ต่อหน่วยฐานข้อมูล (DBU)
- โต๊ะสด Delta: เริ่มต้นที่ $0. 20/DBU
- Databricks SQL: เริ่มต้นที่ $0. 22/DBU
- การเดินทางอเนกประสงค์สำหรับงานที่มีปริมาณข้อมูลสูง: เริ่มต้นที่ $0.40/DBU
- การอนุมานแบบเรียลไทม์บนระบบเซิร์ฟเวอร์เลส: เริ่มต้นที่ $0.07/DBU
คะแนนและรีวิวของ Databricks
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
- Capterra: 4. 5/ 5 (20+ รีวิว)
10. ทาบูลัว
Tableau เป็นแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ข้อมูลและการแสดงผลข้อมูลที่ทรงพลัง ซึ่งใช้แบบจำลองการถดถอยเชิงเส้นในการสร้างการคาดการณ์และค้นพบรูปแบบที่ซ่อนอยู่ในข้อมูลของคุณ
การสร้างแบบจำลองการคาดการณ์เป็นกระบวนการที่ค่อนข้างง่าย สามขั้นตอน ซึ่งประกอบด้วย:
- การนำเข้าและเตรียมข้อมูลของคุณโดยใช้ Tableau Prep Builder
- การเลือกตัวทำนาย (เช่น ฟิลด์จากชุดข้อมูลของคุณ) ที่สามารถวิเคราะห์เพื่อทำนายเกี่ยวกับเป้าหมายของคุณ
- การเลือกตารางหรือฟังก์ชันที่เหมาะสมตามความต้องการของคุณ
เมื่อคุณทำตามขั้นตอนทั้งสามนี้เสร็จแล้ว Tableau จะดำเนินการต่อและสร้างโมเดลการคาดการณ์ของคุณโดยอัตโนมัติ ?️
Tableau ตอบสนองความต้องการของทั้งผู้ใช้ทางเทคนิคและผู้ใช้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค ผู้ใช้ทางเทคนิคสามารถป้อนไวยากรณ์สำหรับโมเดลที่ต้องการได้โดยตรงเพื่อสร้าง และสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค มีตัวเลือกการแสดงข้อมูลมากมายและขั้นตอนการทำงานแบบวิซาร์ด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Tableau
- ตัวเลือกการแสดงข้อมูลจำนวนมาก
- คุณสมบัติสำหรับผู้ใช้ทั้งทางเทคนิคและไม่ทางเทคนิค
- กระบวนการสามขั้นตอนง่าย ๆ สำหรับการสร้างแบบจำลองเชิงทำนาย
- แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์
- คุณสมบัติการร่วมมือที่ทรงพลัง
ข้อจำกัดของ Tableau
- เส้นทางการเรียนรู้ค่อนข้างชัน
- บางครั้งอาจช้า
ราคาของ Tableau
- มีให้บริการตามคำขอ
คะแนนและรีวิว Tableau
- G2: 4. 4/5 (1,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (2,100+ รีวิว)
เครื่องมือวิเคราะห์อื่น ๆ
แพลตฟอร์มที่มีฟังก์ชันการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์และการสร้างแบบจำลองช่วยให้คุณสามารถมองย้อนอดีตเพื่อคาดการณ์อนาคตได้ อย่างไรก็ตาม แพลตฟอร์มเหล่านี้อาจยังมีข้อจำกัดในการแสดงภาพการคาดการณ์และข้อมูลที่สร้างขึ้น หรือการนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ในงานของคุณ นี่คือจุดที่แพลตฟอร์มอย่าง ClickUp เข้ามามีบทบาทสำคัญ
คลิกอัพ
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มการจัดการงานแบบ 360° ที่มีความสามารถ พร้อมด้วยเครื่องมือการแสดงข้อมูลที่ทรงพลังเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจการคาดการณ์ที่สร้างโดยโมเดลการทำนายของคุณ ด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้, ประเภทกราฟหลายสิบแบบ,และเครื่องมือและเทมเพลตการรายงานที่ไม่เหมือนใคร ClickUp ทำให้การคาดการณ์ของคุณเข้าใจได้สำหรับสมาชิกทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน
สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ใด ๆ ของคุณได้ รวมถึงแพลตฟอร์มที่ระบุไว้ข้างต้น เพื่อดึงและแสดงข้อมูลจากเครื่องมือเหล่านั้น
นี่คือวิธีบางประการที่ ClickUp สามารถช่วยคุณจัดการกับข้อมูลการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ของคุณได้
แดชบอร์ดและเทมเพลตของ ClickUp
ฟีเจอร์แดชบอร์ด ClickUpช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าศูนย์ควบคุมที่สวยงาม มีชีวิตชีวา และปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ด้วยบัตรแบบกำหนดเอง โดยใช้ข้อมูลที่คุณเลือก ข้อมูลที่แสดงบนบัตรจะอัปเดตแบบเรียลไทม์ และคุณสามารถแชร์กับสมาชิกในทีมของคุณเพื่อให้พวกเขาเห็นการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างง่ายดาย ?
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดที่แสดงข้อมูลการคาดการณ์ความต้องการ และแชร์ให้กับสมาชิกทีมการผลิตเพื่อให้พวกเขารู้ว่าเมื่อใดที่คาดว่าจะมีการเพิ่มขึ้นของความต้องการที่อาจเกิดขึ้น
ClickUp ยังตั้งค่าให้คุณด้วยเทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าแต่สามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์สำหรับการวิเคราะห์ ใช้เพื่อสร้างรายงานที่ครอบคลุมสำหรับข้อมูลที่ดึงมาจากแอปพลิเคชันการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ของคุณ รายงานเหล่านี้สามารถแชร์ได้อย่างง่ายดายกับสมาชิกในทีมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในอินเทอร์เฟซของ ClickUp ช่วยประหยัดเวลาของคุณได้มาก
เราขอแนะนำเทมเพลตรายงานการวิเคราะห์ข้อมูล ClickUpเพื่อสร้างรายงานที่มืออาชีพและสามารถแชร์ได้สำหรับนักลงทุนของคุณอย่างรวดเร็ว โดยเน้นการเติบโตของคุณในปีงบประมาณและการคาดการณ์การเติบโตในอนาคตตามข้อมูลในอดีต
หรือหากคุณเป็นนักการตลาด คุณสามารถใช้เทมเพลตรายงานการวิเคราะห์ ClickUpเพื่อนำเสนอแง่มุมต่าง ๆ ของการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณให้กับหัวหน้าทีมหรือฝ่ายบริหารได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- แดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายและปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์
- แบบฟอร์มการรายงานและวิเคราะห์ข้อมูล
- ตัวเลือกการนำเสนอข้อมูลและการสร้างแผนภูมิหลายสิบแบบ
- แผนผังความคิดเพื่อสนับสนุนการทำแผนผัง กระบวนการ
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์หลากหลายประเภท
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ทั้งหมด
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
- อนุญาตให้เชื่อมโยงรายงานและแดชบอร์ดกับโครงการ
- ใช้ClickUp AIเพื่อสร้างรายงานตามความต้องการหรือสรุปข้อมูล
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ฟังก์ชันการสร้างแบบจำลองเชิงพยากรณ์หรือการวิเคราะห์เชิงพยากรณ์แบบเนทีฟไม่พร้อมใช้งาน
- เส้นทางการเรียนรู้อาจยาวนานสำหรับผู้ใช้ส่วนใหญ่
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาสามารถขอได้ตามคำขอ
ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี*
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
ใช้พลังของการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ให้ดียิ่งขึ้นด้วย ClickUp
เครื่องมือวิเคราะห์เชิงคาดการณ์กำลังช่วยให้ธุรกิจยกระดับการจัดการความเสี่ยงของพวกเขาด้วยการขจัดความไม่แน่นอนและอคติที่แฝงอยู่ในธรรมชาติของมนุษย์ เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถวางแผนและดำเนินการตามข้อมูลเชิงลึกที่คาดการณ์ได้ ซึ่งนำไปสู่ความยืดหยุ่นที่ดีขึ้นต่อเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดและเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต⏩
หากคุณต้องการให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้การวิเคราะห์ขั้นสูงอย่างเต็มศักยภาพ ให้ขอความช่วยเหลือจากแพลตฟอร์มการจัดการการผลิตและโครงการที่ครอบคลุมเช่น ClickUp
รับภาพรวมที่ครอบคลุมของข้อมูลและการคาดการณ์ของคุณด้วย ClickUp Dashboards หรือใช้เทมเพลตสำเร็จรูปเพื่อสร้างรายงานที่เข้าใจง่ายสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณลงทะเบียนเพื่อเริ่มสำรวจวันนี้! ?