ซอฟต์แวร์วิเคราะห์เชิงทำนาย 10 อันดับแรกสำหรับการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

Engineering Team
27 มกราคม 2568

ธุรกิจเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงมาโดยตลอด เป็นสนามเด็กเล่นสำหรับผู้กล้าและนักผจญภัย และถึงแม้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับธุรกิจ—ตั้งแต่เส้นทางการค้า กฎหมาย ไปจนถึงอุตสาหกรรมทั้งหมด—จะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา แต่ความเสี่ยงก็ยังคงเหมือนเดิม เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร และเราต้องคำนึงถึงความไม่แน่นอนนั้นเมื่อต้องตัดสินใจดำเนินการ

อย่างไรก็ตาม โซลูชันซอฟต์แวร์วิเคราะห์เชิงคาดการณ์รูปแบบใหม่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการเรียนรู้ของเครื่อง (ML) เพื่อทำนายทุกอย่างตั้งแต่ความต้องการของผู้บริโภคและประสิทธิภาพของแรงงาน ไปจนถึงเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่ไม่คาดคิด ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูลในอดีตและแนวโน้ม ช่วยลดความเสี่ยงที่แฝงอยู่บางส่วนออกจากสมการ

ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปดู ซอฟต์แวร์วิเคราะห์เชิงคาดการณ์ยอดนิยม 10 อันดับ ที่คุณสามารถใช้เพื่อตัดสินใจอย่างมีข้อมูลมากขึ้นและบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาเริ่มกันเลย!

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การวิเคราะห์เชิงทำนาย?

นี่คือสิ่งที่คุณควรพิจารณาเมื่อเลือกซอฟต์แวร์วิเคราะห์เชิงคาดการณ์ของคุณ:

  1. การตรวจจับความผิดปกติ: เครื่องมือวิเคราะห์ควรสามารถตรวจจับความผิดปกติของข้อมูล (เช่น ข้อยกเว้นและรูปแบบที่ไม่ปกติ) ได้โดยอัตโนมัติ ก่อนการสร้างแบบจำลองการคาดการณ์หรือการพยากรณ์
  2. การนำเสนอข้อมูลเชิงภาพ: ซอฟต์แวร์ควรสามารถนำเสนอข้อมูลการคาดการณ์และการทำนายในรูปแบบที่มองเห็นได้ เพื่อการวิเคราะห์และทำความเข้าใจที่ง่ายขึ้น
  3. ความสามารถในการจำลอง: ควรให้คุณสามารถจำลองสถานการณ์สมมติและสร้างแบบจำลองการทำนายโดยอิงจากสถานการณ์เหล่านั้นได้
  4. การปรับใช้ระบบบนคลาวด์: การปรับใช้ซอฟต์แวร์ธุรกิจบนคลาวด์ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับขนาดขององค์กรได้อย่างมาก เนื่องจากไม่จำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาและการลงทุนในลักษณะเดียวกับการติดตั้งภายในองค์กร
  5. การเข้าถึงผ่านมือถือ: ซอฟต์แวร์ควรมีแอปพลิเคชันสำหรับ iOS และ Android เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์และการพยากรณ์ได้ทุกที่ทุกเวลา
  6. ความปลอดภัย: เครื่องมือวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ของคุณต้องรักษาข้อมูลธุรกิจที่มีความอ่อนไหวของคุณให้ปลอดภัยจากสายตาที่สอดส่อง

10 ซอฟต์แวร์วิเคราะห์เชิงคาดการณ์ที่ดีที่สุดที่ควรใช้

เนื่องจากตลาดเต็มไปด้วยเครื่องมือวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ การค้นหาเครื่องมือที่ตรงกับความต้องการของคุณจึงมักเป็นงานที่ยากมาก โชคดีที่เราได้ทำการวิจัยให้คุณแล้วและรวบรวมรายชื่อเครื่องมือวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ที่ดีที่สุด 10 รายการที่ช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลของคุณเพื่อตรวจจับแนวโน้มและรูปแบบที่มีค่าได้ ?

1. SAP Analytics Cloud

SAP Analytics Cloud
ผ่าน:SAP Analytics Cloud

SAP Analytics Cloud ช่วยให้องค์กรวางแผน งบประมาณ และการคาดการณ์ โดยไม่จำเป็นต้องใช้แอปพลิเคชันแยกต่างหากสำหรับแต่ละฟังก์ชัน ฟังก์ชันการวางแผนตามสถานการณ์ ของมันช่วยให้คุณสามารถสร้างงบประมาณและแผนงานตามสถานการณ์จำลองแบบ "หากเกิดอะไรขึ้น" ได้

ด้วยคุณสมบัติการทำงานร่วมกัน คุณสามารถหารือเกี่ยวกับแผนการกับสมาชิกในทีมของคุณได้ คุณสมบัติการแสดงข้อมูลที่ทรงพลังช่วยให้คุณสามารถเข้าใจสถานการณ์และแผนการของคุณได้อย่างง่ายดาย ?

สุดท้ายนี้ ยังมีเนื้อหาธุรกิจที่สร้างไว้ล่วงหน้าซึ่งอิงตามแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดหลากหลายรูปแบบ เนื้อหานี้ทำหน้าที่เป็นแม่แบบสำหรับการตัดสินใจหรือจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนสถานการณ์ของคุณ ช่วยเร่งความเร็วในการสร้างแผนและการคาดการณ์ของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SAP Analytics Cloud

  • การผสานรวมกับโซลูชัน SAP อื่น ๆ สำหรับการดึงข้อมูล
  • การวางแผนเชิงคาดการณ์ด้วยสถานการณ์สมมติ
  • การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบภาพ
  • โซลูชันบนระบบคลาวด์
  • เนื้อหาธุรกิจที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับการวางแผนสถานการณ์

ข้อจำกัดของ SAP Analytics Cloud

  • บางครั้ง การนำเสนอข้อมูลไม่ได้สรุปอย่างถูกต้อง
  • การโหลดแบบจำลองแบบเรียลไทม์อาจใช้เวลาสักครู่

ราคาของ SAP Analytics Cloud

  • ธุรกิจอัจฉริยะ: $31. 5/เดือน ต่อผู้ใช้
  • การวางแผน: ตามคำขอ

การให้คะแนนและรีวิว SAP Analytics Cloud

  • G2: 4. 5/5 (500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)

2. Amazon QuickSight

AWS QuickSight
ผ่านทาง:Amazon QuickSight

Amazon QuickSight เป็นแพลตฟอร์มวิเคราะห์ธุรกิจที่เป็นส่วนหนึ่งของ Amazon Web Services (AWS) ฟังก์ชันการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ช่วยให้คุณสามารถสร้างการคาดการณ์ตามสถานการณ์สมมติหลายรูปแบบ และมีความชาญฉลาดพอที่จะ ยกเว้นข้อมูลที่ผิดปกติโดยอัตโนมัติ ?

การคาดการณ์ที่สร้างขึ้นสามารถนำไปแสดงบนกราฟใด ๆ ได้เช่นกัน ซึ่งสามารถฝังไว้ในเอกสารวิเคราะห์ของคุณได้ คุณสามารถแสดงเอกสารวิเคราะห์ของคุณพร้อมกราฟการคาดการณ์บนแดชบอร์ดโครงการที่กำหนดเองได้หากคุณต้องการติดตามอย่างต่อเนื่อง

อีกหนึ่งจุดเด่นสำคัญของ Amazon QuickSight คือฟีเจอร์ที่เรียกว่า Q, ซึ่งหมายถึงการรองรับการสืบค้นด้วยภาษาธรรมชาติ (Natural Language Query หรือ NLQ) ฟังก์ชัน Q นี้ช่วยให้คุณสามารถดึงข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลจากแพลตฟอร์มได้โดยการตั้งคำถามเหมือนกับที่คุณถามคนทั่วไป

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Amazon QuickSight

  • แพลตฟอร์มบนระบบคลาวด์ ที่มีความยืดหยุ่นสูง
  • รูปแบบการกำหนดราคาแบบจ่ายต่อครั้งที่ไม่เหมือนใคร
  • แอปพลิเคชันมือถือ iOS และ Android สำหรับการเข้าถึงการคาดการณ์ได้ทุกที่ทุกเวลา
  • การสนับสนุนการค้นหาด้วยภาษาธรรมชาติ (NLQ)
  • รองรับโดเมนที่กำหนดเอง

ข้อจำกัดของ Amazon QuickSight

  • การจัดการชุดข้อมูลขนาดใหญ่เป็นเรื่องที่ท้าทาย
  • ไม่มีตัวเชื่อมต่อสำหรับแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง

ราคาของ Amazon QuickSight

  • สำหรับผู้เขียน/ผู้ดูแลระบบ: $18/เดือน
  • สำหรับผู้เขียน/ผู้ดูแลระบบที่มีคำถาม: $28/เดือน
  • สำหรับผู้อ่าน: $0. 30 ต่อครั้ง, โดยมีขีดจำกัดสูงสุด $5 ต่อเดือน
  • สำหรับผู้อ่านที่มีคำถาม: $0. 30 ต่อครั้ง โดยมีขีดจำกัดสูงสุด $10 ต่อเดือน

*ราคาสำหรับผู้เขียน/ผู้ดูแลระบบหมายถึงรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

Amazon QuickSight รีวิวและคะแนน

  • G2: 4. 2/5 (280+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (40+ รีวิว)

3. Oracle Analytics

Oracle Analytics Cloud
ผ่านทาง:Oracle Analytics

Oracle Analytics โดดเด่นเหนือเครื่องมือวิเคราะห์เชิงคาดการณ์อื่น ๆ เนื่องจากสามารถติดตั้งได้สามรูปแบบ ได้แก่ บนคลาวด์, ภายในองค์กร, หรือในรูปแบบ ไฮบริด (เช่น คลาวด์ + ภายในองค์กร) ช่วยให้คุณสามารถสร้างและฝึกฝนโมเดลการคาดการณ์ของตนเองได้โดยใช้ชุดอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องที่มีอยู่ในแพลตฟอร์ม

แพลตฟอร์มยังมี คุณสมบัติการแสดงข้อมูลที่สมบูรณ์ คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ พร้อมแผนภูมิ, แผนที่ความร้อน, แผนที่ภาพที่กำหนดเอง และองค์ประกอบภาพอีก 42 ประเภท เพื่อดูการคาดการณ์ของคุณได้ตามที่คุณต้องการ ?

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Oracle Analytics

  • 45 รูปแบบการแสดงข้อมูลที่แตกต่างกัน
  • ฝึกฝนโมเดลการทำนายของคุณเอง
  • ผสานการทำงานกับแอปพลิเคชัน Microsoft Azure และ Google Cloud
  • ตัวเลือกการPLOYMENTหลากหลาย
  • API สำหรับฝัง Oracle Analytics ลงในแอปพลิเคชันของคุณ

ข้อจำกัดของ Oracle Analytics

  • เวลาในการดำเนินการค่อนข้างนาน
  • เวลาตอบสนองอาจช้าลงเป็นบางครั้ง

ราคาของ Oracle Analytics

  • มืออาชีพ: 16 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: 80 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้

Oracle Analytics การให้คะแนนและรีวิว

  • G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิว 10+ รายการ)

4. Adobe Analytics

การเลื่อนเมาส์ไปเหนือกราฟใน Adobe Analytics
ผ่าน:Adobe Analytics

Adobe Analytics เป็นส่วนหนึ่งของชุดเครื่องมือการตลาดและการวิเคราะห์เว็บ Adobe Experience Cloud ดังนั้นฟังก์ชันการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ของมันจึงมุ่งเน้นไปที่แคมเปญการตลาดและทีมการตลาดเป็นหลักมันสามารถดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลการจราจรของลูกค้าและแหล่งข้อมูลการวิเคราะห์ที่เชื่อมต่อทั้งหมดของคุณ จากนั้นประมวลผลผ่านแบบจำลองการคาดการณ์เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้สำหรับแคมเปญการตลาดของคุณ

ฟังก์ชัน การวิเคราะห์การมีส่วนร่วม ของแพลตฟอร์มช่วยให้คุณเข้าใจผลกระทบของปัจจัยต่าง ๆ ต่อเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดและไม่สามารถคาดการณ์ได้ เช่น การเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดของปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณ ฟีเจอร์ การแจ้งเตือนอัจฉริยะ จะแจ้งให้คุณทราบถึงสิ่งผิดปกติที่ตรวจพบและปัจจัยสำคัญอื่น ๆ

สุดท้ายนี้แดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายของAdobe Analytics ช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดที่สร้างและนำเสนอโดยแพลตฟอร์มเป็นเรื่องง่าย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Adobe Analytics

  • อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายพร้อมแดชบอร์ด
  • การตรวจจับความผิดปกติ
  • การวิเคราะห์การมีส่วนร่วม
  • การแจ้งเตือนอัจฉริยะ
  • แอปพลิเคชันมือถือสำหรับการเข้าถึงขณะเดินทาง

ข้อจำกัดของ Adobe Analytics

  • สามารถวิเคราะห์และทำนายได้เพียงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตลาดและการขาย
  • ค่อนข้างแพงสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

ราคาของ Adobe Analytics

  • มีให้บริการตามคำขอ

คะแนนและรีวิวของ Adobe Analytics

  • G2: 4. 1/5 (900+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (200+ รีวิว)

5. IBM Cognos Analytics

IBM Cognos Analytics
ผ่านทาง:IBM

IBM มีโซลูชันการวิเคราะห์ข้อมูลมากมายที่ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจที่หลากหลาย และ Cognos Analytics ก็เป็นหนึ่งในนั้น ด้วยการผสานการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์และปัญญาประดิษฐ์ เครื่องมือนี้จึงมีฟีเจอร์ที่ครบครันและซับซ้อนพอๆ กับที่ใช้งานได้ง่าย ผู้ช่วยค้นหาด้วยภาษาธรรมชาติช่วยให้คุณสามารถสร้างกราฟการคาดการณ์และการแสดงผลอื่นๆ ได้เพียงแค่ถาม

คุณสามารถนำเข้าข้อมูลของคุณได้จากทั้งแหล่งข้อมูลภายในองค์กรและบนคลาวด์ ด้วยการเตรียมข้อมูลที่ได้รับการสนับสนุนจาก AI ชุดข้อมูลของคุณจะได้รับการทำความสะอาดจากสิ่งผิดปกติและเตรียมพร้อมสำหรับการฝึกอบรมและวิเคราะห์โมเดลได้อย่างง่ายดาย

สุดท้ายนี้ แดชบอร์ดแบบไดนามิกและโต้ตอบได้ของระบบช่วยให้ผู้ใช้สูงสุดห้าคนสามารถเข้าถึงการคาดการณ์พร้อมกันได้ การคาดการณ์และการแสดงผลแบบภาพที่แสดงในแดชบอร์ดยังสามารถแชร์กับเพื่อนร่วมทีมของคุณผ่านทางอีเมลหรือ Slack ได้อีกด้วย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ IBM Cognos Analytics

  • ผู้ช่วยข้อมูลที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์
  • การแสดงข้อมูลที่สมบูรณ์
  • แดชบอร์ดแบบไดนามิกและโต้ตอบได้ พร้อมฟังก์ชันการแชร์ที่ง่ายดาย
  • การปรับใช้บนคลาวด์
  • แอปพลิเคชันมือถือเพื่อการเข้าถึงที่ง่ายดาย

ข้อจำกัดของ IBM Cognos Analytics

  • การผสานแหล่งข้อมูลอาจมีความซับซ้อนเล็กน้อย
  • คำอธิบายข้อผิดพลาดไม่เฉพาะเจาะจงเพียงพอ

ราคาของ IBM Cognos Analytics

  • Cognos Analytics บนคลาวด์แบบออนดีมานด์: เริ่มต้นที่ $10/เดือนต่อผู้ใช้
  • Cognos Analytics บนคลาวด์โฮสต์ และซอฟต์แวร์ Cognos Analytics: มีให้บริการตามคำขอ

IBM Cognos Analytics การจัดอันดับและรีวิว

  • G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 350 รายการ)
  • Capterra: 4. 1/5 (130+ รีวิว)

6. อัลเทอริกซ์

กระบวนการสร้างแบบจำลองอัตโนมัติของ Alteryx
ผ่านทาง:Alteryx

Alteryx เป็นแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับความนิยม ซึ่งนำเสนอเครื่องมือหลากหลายสำหรับการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการเตรียมข้อมูลอัตโนมัติและการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์เรียกว่า Alteryx Analytics Cloud ซึ่งมีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ผ่านโซลูชันการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning)

ขั้นตอนแรกคือการอัปโหลดข้อมูลของคุณ ซึ่งแพลตฟอร์มจะประเมินเพื่อตรวจสอบสุขภาพของข้อมูลและตรวจหาความผิดปกติ หากสุขภาพของข้อมูลไม่เป็นไปตามมาตรฐาน Alteryx จะสามารถแนะนำการปรับปรุงได้

ข้อมูลที่เตรียมไว้จะถูกวิเคราะห์เพื่อค้นหาแบบแผนที่ซ่อนอยู่หรือความสัมพันธ์ระหว่างคอลัมน์ต่าง ๆ ในชุดข้อมูลของคุณ คุณสามารถเลือกคอลัมน์เป้าหมายที่คุณต้องการให้ทำนายค่าได้ และ Alteryx จะแนะนำวิธีการเรียนรู้ของเครื่องที่เหมาะสมสำหรับแบบจำลองของคุณโดยอัตโนมัติ จากนั้นจะมีการสร้างแบบจำลองการคาดการณ์หลายแบบขึ้นตามวิธีการที่คุณเลือก

เมื่อคุณรันโมเดลแล้ว กระบวนการสร้างโมเดลจะเสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถประเมินประสิทธิภาพของโมเดลของคุณบนข้อมูลที่ไม่ได้ใช้ในการฝึก (holdout data) หรือสถานการณ์จำลองแบบ "what-if" ก่อนที่จะส่งออกหรือนำไปใช้ภายใน Alteryx

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Alteryx

  • คะแนนสุขภาพข้อมูลและคำแนะนำสำหรับการเตรียมข้อมูล
  • ภาพแสดงข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อทำความเข้าใจข้อมูลเชิงลึก
  • คะแนนความแม่นยำของแบบจำลอง
  • การประเมินประสิทธิภาพของแบบจำลอง
  • จำลองสถานการณ์สมมติ
  • ส่งออกโมเดลเป็นการแสดงภาพหรือสคริปต์

ข้อจำกัดของ Alteryx

  • การนำเข้าข้อมูลอาจช้า
  • ราคาแพงเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่น

ราคาของ Alteryx

  • ดีไซเนอร์คลาวด์: เริ่มต้นที่ $4,950
  • เดสก์ท็อปสำหรับนักออกแบบ: $5,195

โซลูชันการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) ซึ่งประกอบด้วยฟังก์ชันการสร้างแบบจำลองเชิงคาดการณ์ (predictive modeling) นั้นจำหน่ายแยกต่างหากในรูปแบบของส่วนเสริม (add-on) โดยมีราคาให้บริการเฉพาะเมื่อมีการขอข้อมูลเพิ่มเติมเท่านั้น

คะแนนและรีวิวของ Alteryx

  • G2: 4. 6/5 (450+ รีวิว)
  • TrustRadius: 9. 1/10 (รีวิวมากกว่า 330 รายการ)

7. IBM Watson Studio

IBM Watson Studio
ผ่านทาง:IBM

IBM Watson Studio เป็นส่วนหนึ่งของชุด IBM Analytics Suite เดียวกันกับที่รวม Cognos Analytics ซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในรายการนี้ มันเป็นสภาพแวดล้อมการพัฒนาแบบบูรณาการ (IDE) สำหรับ การสร้างโมเดล AI ทุกประเภท รวมถึงโมเดลการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ ฟังก์ชันการเรียนรู้ของเครื่องจะค้นพบรูปแบบและความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ในข้อมูลของคุณโดยอัตโนมัติ ในขณะเดียวกัน การตรวจสอบข้อมูลอัตโนมัติช่วยลดความเสี่ยงโดยการตรวจจับความผิดปกติ ?

อินเทอร์เฟซการสร้างแบบจำลองด้วยภาพแบบลากและวางของ Watson Studio ช่วยให้คุณสามารถออกแบบเวิร์กโฟลว์ของโมเดลของคุณในสภาพแวดล้อมที่ไม่ต้องเขียนโค้ด การรองรับการประมวลผลภาษาธรรมชาติทำให้ง่ายต่อการอธิบายสิ่งที่คุณต้องการให้โมเดลวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ของคุณทำ ซึ่งช่วยเพิ่มความเร็วและความแม่นยำในการสร้างโมเดลใหม่ได้อย่างมาก

คุณยังสามารถนำเข้าโมเดลที่สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม AI อื่น ๆ เข้าสู่สภาพแวดล้อมของ Watson Studio ได้เพื่อการจัดการที่ง่ายดาย ด้วยการผสานรวม Rest API กับสภาพแวดล้อมคลาวด์ต่าง ๆ โมเดลที่คุณสร้างใน Watson Studio สามารถถูกส่งไปยังแอปพลิเคชันที่โฮสต์บนแพลตฟอร์มคลาวด์อื่น ๆ ได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ IBM Watson Studio

  • การสนับสนุนการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP)
  • อินเทอร์เฟซการสร้างแบบจำลองด้วยภาพแบบลากและวาง
  • รองรับการนำเข้าและส่งออกของแบบจำลองการคาดการณ์
  • การพัฒนาแบบไม่ต้องเขียนโค้ด
  • การติดตามแบบจำลองเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ

ข้อจำกัดของ IBM Watson Studio

  • การใช้เครื่องมือโอเพนซอร์สบางครั้งจำเป็นต้องใช้หลายหน้าต่าง
  • การตั้งค่าเริ่มต้นอาจซับซ้อน

ราคาของ IBM Watson Studio

  • Lite: ฟรี
  • มืออาชีพ: $1. 02/หน่วยความสามารถ-ต่อชั่วโมง

IBM Watson Studio คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 2/5 (160+ รีวิว)
  • Capterra: 5/5 (น้อยกว่า 5 รีวิว)

8. อัลแทร์

อัลแตร์
ผ่านทาง:อัลแทร์

Altair ให้บริการการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ผ่าน Altair Knowledge Studio แต่ฟังก์ชันการทำงานนี้ยังรวมอยู่ในแพลตฟอร์ม Altair One แบบครบวงจร จุดเด่นสำคัญคือเทคโนโลยีที่ได้รับสิทธิบัตร Strategy Trees ซึ่งช่วยให้คุณสามารถผสานความรู้ทางธุรกิจของคุณกับผลลัพธ์จากการสร้างแบบจำลองเชิงคาดการณ์เพื่อ สร้างแบบจำลองเชิงกำหนด

กล่าวอีกนัยหนึ่ง แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณกำหนดตามประสบการณ์และความรู้ของคุณเองว่าต้องการให้โมเดลทำงานอย่างไรในสถานการณ์ต่างๆ นอกจากนี้ยังมีอินเทอร์เฟซแบบวิซาร์ดเพื่อแนะนำคุณตลอดกระบวนการสร้างโมเดล และตัวออกแบบเวิร์กโฟลว์แบบภาพเพื่อออกแบบเวิร์กโฟลว์ของโมเดล

เมื่อคุณสร้างแบบจำลองของคุณแล้ว คุณสามารถนำไปใช้ภายในแพลตฟอร์ม Altair หรือส่งออกเป็นโค้ดเพื่อนำไปใช้บนแพลตฟอร์มอื่น ๆ ได้

คุณสมบัติเด่นของ Altair

  • เทคโนโลยี Strategy Trees สำหรับการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์และเชิงกำหนด
  • การสร้างโมเดลโดยใช้ระบบเวทย์มนต์
  • เครื่องมือออกแบบขั้นตอนการทำงานแบบลากและวาง
  • ส่งออกโมเดลสำหรับการนำไปใช้บนแพลตฟอร์มอื่น ๆ

ข้อจำกัดของ Altair

  • อินเตอร์เฟซไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่ขัดเกลาที่สุด
  • ไม่สามารถผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มคลาวด์หลักทั้งหมดได้

ราคาของ Altair

  • มีให้บริการตามคำขอ

คะแนนและรีวิวของ Altair

  • G2: 4. 8/5 (ต่ำกว่า 5 รีวิว)
  • การ์ทเนอร์: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)

9. Databricks

ดาตับริกส์
ผ่านทาง:Databricks

Databricks เป็นแพลตฟอร์มอัจฉริยะด้านข้อมูลที่ผสานรวมเครื่องมือด้านข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์เข้าด้วยกัน เพื่อนำเสนอโซลูชันที่สามารถนำไปใช้ในหลากหลายสถานการณ์ รวมถึงการพัฒนาแบบจำลองการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์

แม้ว่า Databricks จะไม่มีอัลกอริทึมการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ในตัวและคุณสมบัติที่จำเป็นอื่น ๆ แต่ก็สามารถผสานการทำงานกับไลบรารีการเรียนรู้ของเครื่องอื่น ๆ (เช่น Apache Spark MLlib) และเฟรมเวิร์ก (เช่น MLflow) เพื่อมอบแพลตฟอร์มสำหรับการสร้างโมเดลการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ของคุณ

คุณสมบัติหลักของมันประกอบด้วย โน้ตบุ๊ก ซึ่งช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสำรวจเป็นไปในรูปแบบที่มองเห็นได้ง่าย และ การสนับสนุน NLP ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างแบบจำลองการคาดการณ์ได้โดยการให้คำแนะนำในภาษาธรรมชาติของคุณ นอกจากนี้ ยังสามารถผสานการทำงานกับสภาพแวดล้อมคลาวด์ที่ได้รับความนิยมทั้งหมด และแม้กระทั่งแอปพลิเคชันและบริการทางธุรกิจบนคลาวด์ของคุณได้มากมาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Databricks

  • การสนับสนุน NLP
  • สมุดบันทึก
  • การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบภาพ
  • ผสานการทำงานกับทุกแพลตฟอร์มคลาวด์
  • คุณสมบัติการทำงานร่วมกันเพื่อทำงานกับสมาชิกในทีม

ข้อจำกัดของดาตับริกส์

  • การวิเคราะห์เชิงพยากรณ์ไม่ใช่ฟังก์ชันการทำงานที่มีอยู่โดยกำเนิด
  • ไม่มีฟังก์ชันการลากและวางสำหรับการสร้างแบบจำลอง

ราคาของ Databricks

  • งาน: เริ่มต้นที่ $0.07 ต่อหน่วยฐานข้อมูล (DBU)
  • โต๊ะสด Delta: เริ่มต้นที่ $0. 20/DBU
  • Databricks SQL: เริ่มต้นที่ $0. 22/DBU
  • การเดินทางอเนกประสงค์สำหรับงานที่มีปริมาณข้อมูลสูง: เริ่มต้นที่ $0.40/DBU
  • การอนุมานแบบเรียลไทม์บนระบบเซิร์ฟเวอร์เลส: เริ่มต้นที่ $0.07/DBU

คะแนนและรีวิวของ Databricks

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/ 5 (20+ รีวิว)

10. ทาบูลัว

แดชบอร์ด Tableau
ผ่าน:Tableau

Tableau เป็นแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ข้อมูลและการแสดงผลข้อมูลที่ทรงพลัง ซึ่งใช้แบบจำลองการถดถอยเชิงเส้นในการสร้างการคาดการณ์และค้นพบรูปแบบที่ซ่อนอยู่ในข้อมูลของคุณ

การสร้างแบบจำลองการคาดการณ์เป็นกระบวนการที่ค่อนข้างง่าย สามขั้นตอน ซึ่งประกอบด้วย:

  1. การนำเข้าและเตรียมข้อมูลของคุณโดยใช้ Tableau Prep Builder
  2. การเลือกตัวทำนาย (เช่น ฟิลด์จากชุดข้อมูลของคุณ) ที่สามารถวิเคราะห์เพื่อทำนายเกี่ยวกับเป้าหมายของคุณ
  3. การเลือกตารางหรือฟังก์ชันที่เหมาะสมตามความต้องการของคุณ

เมื่อคุณทำตามขั้นตอนทั้งสามนี้เสร็จแล้ว Tableau จะดำเนินการต่อและสร้างโมเดลการคาดการณ์ของคุณโดยอัตโนมัติ ?️

Tableau ตอบสนองความต้องการของทั้งผู้ใช้ทางเทคนิคและผู้ใช้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค ผู้ใช้ทางเทคนิคสามารถป้อนไวยากรณ์สำหรับโมเดลที่ต้องการได้โดยตรงเพื่อสร้าง และสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค มีตัวเลือกการแสดงข้อมูลมากมายและขั้นตอนการทำงานแบบวิซาร์ด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Tableau

  • ตัวเลือกการแสดงข้อมูลจำนวนมาก
  • คุณสมบัติสำหรับผู้ใช้ทั้งทางเทคนิคและไม่ทางเทคนิค
  • กระบวนการสามขั้นตอนง่าย ๆ สำหรับการสร้างแบบจำลองเชิงทำนาย
  • แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์
  • คุณสมบัติการร่วมมือที่ทรงพลัง

ข้อจำกัดของ Tableau

  • เส้นทางการเรียนรู้ค่อนข้างชัน
  • บางครั้งอาจช้า

ราคาของ Tableau

  • มีให้บริการตามคำขอ

คะแนนและรีวิว Tableau

  • G2: 4. 4/5 (1,900+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (2,100+ รีวิว)

เครื่องมือวิเคราะห์อื่น ๆ

แพลตฟอร์มที่มีฟังก์ชันการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์และการสร้างแบบจำลองช่วยให้คุณสามารถมองย้อนอดีตเพื่อคาดการณ์อนาคตได้ อย่างไรก็ตาม แพลตฟอร์มเหล่านี้อาจยังมีข้อจำกัดในการแสดงภาพการคาดการณ์และข้อมูลที่สร้างขึ้น หรือการนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ในงานของคุณ นี่คือจุดที่แพลตฟอร์มอย่าง ClickUp เข้ามามีบทบาทสำคัญ

คลิกอัพ

ตัวอย่างของมุมมองต่างๆ ทั้งหมดใน ClickUp
ClickUp มีมุมมองมากกว่า 15 แบบที่มอบโซลูชันครบวงจรให้กับองค์กรสำหรับทุกทีม

ClickUp เป็นแพลตฟอร์มการจัดการงานแบบ 360° ที่มีความสามารถ พร้อมด้วยเครื่องมือการแสดงข้อมูลที่ทรงพลังเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจการคาดการณ์ที่สร้างโดยโมเดลการทำนายของคุณ ด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้, ประเภทกราฟหลายสิบแบบ,และเครื่องมือและเทมเพลตการรายงานที่ไม่เหมือนใคร ClickUp ทำให้การคาดการณ์ของคุณเข้าใจได้สำหรับสมาชิกทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน

สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ใด ๆ ของคุณได้ รวมถึงแพลตฟอร์มที่ระบุไว้ข้างต้น เพื่อดึงและแสดงข้อมูลจากเครื่องมือเหล่านั้น

นี่คือวิธีบางประการที่ ClickUp สามารถช่วยคุณจัดการกับข้อมูลการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ของคุณได้

แดชบอร์ดและเทมเพลตของ ClickUp

ฟีเจอร์แดชบอร์ด ClickUpช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าศูนย์ควบคุมที่สวยงาม มีชีวิตชีวา และปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ด้วยบัตรแบบกำหนดเอง โดยใช้ข้อมูลที่คุณเลือก ข้อมูลที่แสดงบนบัตรจะอัปเดตแบบเรียลไทม์ และคุณสามารถแชร์กับสมาชิกในทีมของคุณเพื่อให้พวกเขาเห็นการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างง่ายดาย ?

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดที่แสดงข้อมูลการคาดการณ์ความต้องการ และแชร์ให้กับสมาชิกทีมการผลิตเพื่อให้พวกเขารู้ว่าเมื่อใดที่คาดว่าจะมีการเพิ่มขึ้นของความต้องการที่อาจเกิดขึ้น

ClickUp 3.0 แดชบอร์ดที่เรียบง่าย
รับมุมมองแบบองค์รวมของสถานะโครงการและงานที่เหลืออยู่ทั่วทั้งทีมหรือแผนกของคุณด้วยแดชบอร์ดใน ClickUp 3.0

ClickUp ยังตั้งค่าให้คุณด้วยเทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าแต่สามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์สำหรับการวิเคราะห์ ใช้เพื่อสร้างรายงานที่ครอบคลุมสำหรับข้อมูลที่ดึงมาจากแอปพลิเคชันการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ของคุณ รายงานเหล่านี้สามารถแชร์ได้อย่างง่ายดายกับสมาชิกในทีมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในอินเทอร์เฟซของ ClickUp ช่วยประหยัดเวลาของคุณได้มาก

เราขอแนะนำเทมเพลตรายงานการวิเคราะห์ข้อมูล ClickUpเพื่อสร้างรายงานที่มืออาชีพและสามารถแชร์ได้สำหรับนักลงทุนของคุณอย่างรวดเร็ว โดยเน้นการเติบโตของคุณในปีงบประมาณและการคาดการณ์การเติบโตในอนาคตตามข้อมูลในอดีต

หรือหากคุณเป็นนักการตลาด คุณสามารถใช้เทมเพลตรายงานการวิเคราะห์ ClickUpเพื่อนำเสนอแง่มุมต่าง ๆ ของการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณให้กับหัวหน้าทีมหรือฝ่ายบริหารได้

เทมเพลตรายงานการวิเคราะห์ข้อมูล ClickUp
แม่แบบรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถช่วยให้คุณจัดระเบียบและนำเสนอข้อมูลเชิงลึกของคุณได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ฟังก์ชันการสร้างแบบจำลองเชิงพยากรณ์หรือการวิเคราะห์เชิงพยากรณ์แบบเนทีฟไม่พร้อมใช้งาน
  • เส้นทางการเรียนรู้อาจยาวนานสำหรับผู้ใช้ส่วนใหญ่

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาสามารถขอได้ตามคำขอ

ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี*

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

ใช้พลังของการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ให้ดียิ่งขึ้นด้วย ClickUp

เครื่องมือวิเคราะห์เชิงคาดการณ์กำลังช่วยให้ธุรกิจยกระดับการจัดการความเสี่ยงของพวกเขาด้วยการขจัดความไม่แน่นอนและอคติที่แฝงอยู่ในธรรมชาติของมนุษย์ เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถวางแผนและดำเนินการตามข้อมูลเชิงลึกที่คาดการณ์ได้ ซึ่งนำไปสู่ความยืดหยุ่นที่ดีขึ้นต่อเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดและเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต

หากคุณต้องการให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้การวิเคราะห์ขั้นสูงอย่างเต็มศักยภาพ ให้ขอความช่วยเหลือจากแพลตฟอร์มการจัดการการผลิตและโครงการที่ครอบคลุมเช่น ClickUp

รับภาพรวมที่ครอบคลุมของข้อมูลและการคาดการณ์ของคุณด้วย ClickUp Dashboards หรือใช้เทมเพลตสำเร็จรูปเพื่อสร้างรายงานที่เข้าใจง่ายสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณลงทะเบียนเพื่อเริ่มสำรวจวันนี้! ?