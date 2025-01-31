คู่มือสุดยอดสำหรับซอฟต์แวร์มอบหมายงาน 10 อันดับแรก

ด้วยงานหลายอย่าง กำหนดเวลาที่กระชั้นชิด และความรับผิดชอบที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ คุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่าสมาชิกในทีมแต่ละคนจะมุ่งเน้นที่งานที่ดีที่สุดของพวกเขาโดยไม่จมอยู่กับปริมาณงานที่ล้นมือ?
คำตอบอยู่ที่การมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ซอฟต์แวร์มอบหมายงานที่เหมาะสมสามารถปฏิวัติวิธีการทำงานร่วมกันและการสื่อสารของทีมได้อย่างสิ้นเชิง ตั้งแต่การทำให้การสื่อสารง่ายขึ้นไปจนถึงการเพิ่มประสิทธิภาพ พวกมันช่วยให้งานไหลลื่นจากขั้นตอนหนึ่งไปยังขั้นตอนต่อไปอย่างไม่มีสะดุด
ในบล็อกนี้ เราจะสำรวจซอฟต์แวร์มอบหมายงานที่ดีที่สุด 10 อันดับ เพื่อช่วยคุณเปลี่ยนแปลงการจัดการงานและการมอบหมายงานในที่ทำงานของคุณ
คุณควรมองหาอะไรในซอฟต์แวร์มอบหมายงาน?
การมอบหมายงานเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นของซอฟต์แวร์การจัดการงาน. ดังนั้น, พวกมันช่วยในการจัดการและการมอบหมายงานอย่างราบรื่น. เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องค้นหาคุณสมบัติต่อไปนี้ในขณะที่เลือกซอฟต์แวร์:
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีดีไซน์ที่ใช้งานง่ายเพื่อให้ผู้ใช้สามารถนำไปใช้ได้โดยไม่ยาก อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยลดระยะเวลาในการเรียนรู้และเพิ่มประสิทธิภาพ
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันของทีมอย่างไร้รอยต่อ: มองหาโซลูชันการจัดการงานที่มีคุณสมบัติการสื่อสารที่แข็งแกร่งซึ่งส่งเสริมการทำงานร่วมกันของทีม มีการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และมีกลไกการให้ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงาน
- การติดตามงาน: ตรวจสอบระบบการติดตามงานที่สามารถปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานของทีมคุณได้อย่างยืดหยุ่น พร้อมตัวเลือกในการจัดหมวดหมู่ การกำหนดลำดับความสำคัญ และการติดตามความคืบหน้า
- ความสามารถในการผสานรวม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือสามารถผสานรวมกับซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ได้รับความนิยมได้ การผสานรวมที่ราบรื่นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมและทำให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น
- การเข้าถึงผ่านมือถือ: อินเทอร์เฟซที่เหมาะกับมือถือช่วยให้สามารถจัดการงานได้ในระหว่างการเดินทาง การสามารถเข้าถึงแอปจัดการงานของคุณได้จากอุปกรณ์ต่าง ๆ ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและความไวต่อการตอบสนอง
- การรายงานและการวิเคราะห์: มองหาเครื่องมือที่ให้รายงานที่ครอบคลุมและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีม คุณสมบัติการวิเคราะห์ยังสามารถช่วยในการระบุจุดคอขวดและพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
- การสนับสนุนลูกค้า: ซอฟต์แวร์การจัดการงานที่ดีที่สุดมีตัวเลือกการสนับสนุนที่ตอบสนองและครอบคลุม เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
10 ซอฟต์แวร์มอบหมายงานที่ดีที่สุดที่ควรใช้ในปี 2024
นี่คือ 10 ซอฟต์แวร์เครื่องมือจัดการงานที่ดีที่สุดสำหรับปี 2024:
1. ClickUp
ClickUp เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบครบวงจรที่สามารถจัดการทุกแง่มุมของโครงการ ตั้งแต่การจัดการงานไปจนถึงการมอบหมายงาน นอกจากนี้ยังทำงานเป็นเครื่องมือการจัดการงานแบบภาพและมีวิธีการแสดงภาพเวิร์กโฟลว์มากกว่า 15 วิธี
แดชบอร์ดแบบกำหนดเองของClickUp ช่วยให้คุณสามารถสร้างแผนภูมิที่กำหนดเอง ประเมินความสามารถของทีม ติดตามกิจกรรมของงานทั้งหมด และเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าได้ คุณยังสามารถติดตามความคืบหน้าจากอุปกรณ์ใดก็ได้ เพิ่มบันทึก และดูรายงานจากทุกที่ด้วยคุณสมบัติการติดตามขั้นสูง
คุณสามารถทำให้งานประจำของคุณเป็นอัตโนมัติและประหยัดเวลาได้ด้วยระบบอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้า 100+ของ ClickUp หรือปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของคุณ
และนั่นยังไม่หมด! มันยังช่วยให้คุณติดตามเส้นทางการส่งมอบโครงการตามกำหนดเวลาได้ด้วยคุณสมบัติClickUp Goalsที่ให้คุณสร้างเป้าหมายที่สามารถติดตามได้ และจัดการทั้งหมดในที่เดียว
ด้วยระบบเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 ระบบ เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มที่คุณชื่นชอบได้ และทำให้การทำงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น นอกจากนี้ คุณยังสามารถแบ่งงานของคุณออกเป็นงานย่อยที่จัดการได้ ซึ่งช่วยให้การร่วมมือและการจัดระเบียบเป็นเรื่องง่าย ด้วยClickUp Tasks คุณสามารถทำได้อย่างง่ายดาย:
- จัดระเบียบงาน
- มอบหมายงาน
- จัดลำดับความสำคัญของงาน
- จัดการงาน
- ติดตามความคืบหน้าของงานทั้งรายบุคคลและโดยรวม
- กำหนดการพึ่งพาของงาน
ClickUp เวอร์ชันฟรีเป็นซอฟต์แวร์จัดการงานที่ยอดเยี่ยมฟรีที่มีเป้าหมาย สถานะงานที่กำหนดเอง การสนับสนุนตลอด 24*7 รายการตรวจสอบงาน และอื่นๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- กำหนดลำดับความสำคัญของงานด้วยระบบรหัสสีที่ง่าย จัดเรียงงานตามประมาณเวลา และรวมงานที่มีความสัมพันธ์กัน
- เลือกจากมุมมอง 15 แบบของ ClickUp ที่เหมาะกับคุณที่สุด เช่น มุมมองงาน, ทีม, ปริมาณงาน และอื่นๆ
- ผสานการทำงานกับแอปและเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการ รวมถึง Gmail, HubSpot, Slack, Zoom และอื่นๆ เพื่อปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- แปลงความคิดเห็นเป็นงานแต่ละรายการเพื่อการมอบหมายงานอย่างรวดเร็ว
- ติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ และกระจายงานของทีม จัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และประเมินเป้าหมายของคุณในที่เดียว
- ติดตามปริมาณงานของทีมคุณโดยใช้การประมาณเวลา ใช้การแจ้งเตือนเพื่อติดตามงานที่ต้องส่งมอบและใช้การแจ้งเตือนเพื่อรับทราบความคืบหน้าล่าสุดของงาน
- ประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตงานต่างๆ ของ ClickUp ลองดูเทมเพลตการจัดการงานของ ClickUpที่ช่วยให้คุณจัดระเบียบโดยอัตโนมัติด้วยการจัดกลุ่มข้อมูลตามความสำคัญ สถานะงาน และแผนก
ข้อจำกัดของ ClickUp
- อาจมีความท้าทายในการใช้งานสำหรับผู้เริ่มต้น
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คุณสามารถใช้ ClickUp AI ได้บนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อ Workspace
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,200 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)
2. Todoist
Todoist เป็นซอฟต์แวร์จัดการงานและโครงการที่ได้รับความนิยม ซึ่งช่วยให้การมอบหมายงานเป็นไปอย่างราบรื่นและการติดตามความคืบหน้าเป็นไปอย่างง่ายดาย คุณสามารถดูงานทั้งหมดของคุณในที่เดียว จัดการงานและโครงการหลาย ๆ งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย
Todoist มีอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่ายและแอปพลิเคชันมือถือที่ช่วยให้คุณเข้าถึงงานของคุณได้ทุกที่ทุกเวลา ธุรกิจขนาดเล็กและผู้ใช้รายบุคคลนิยมใช้ Todoist เนื่องจากราคาที่ประหยัด การเข้าถึงที่สะดวก และอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่าย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Todoist
- ตั้งการแจ้งเตือนกำหนดเวลาสำหรับงานแต่ละรายการ
- ใช้ระดับรหัสสี 4 สีเพื่อจัดลำดับความสำคัญและทำงานให้เสร็จสมบูรณ์
- แชร์งานและโครงการของคุณกับสมาชิกทีมผ่านทางอีเมล
- รวมการสนทนาของคุณไว้ที่เดียวโดยการพูดคุยในช่องแสดงความคิดเห็น
- รับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์เพื่อให้คุณทราบข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับกิจกรรมของทุกงาน
- ใช้ Task View เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับงาน รวมถึงวันที่ครบกำหนด งานย่อย ความคิดเห็น ฯลฯ
- เข้าถึงการเชื่อมต่อมากกว่า 80 รายการ
ข้อจำกัดของ Todoist
- ความสามารถที่จำกัดในการจัดการโครงการและงานที่ซับซ้อน
- ขาดคุณสมบัติเช่นแผนภูมิแกนต์, กระดานคัมบัง, เป็นต้น
ราคาของ Todoist
- ผู้เริ่มต้น
- ข้อดี: $5 ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $8 ต่อเดือนต่อสมาชิก
การให้คะแนนและรีวิวของ Todoist
- G2: 4. 4/5 (750+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (2,300+ รีวิว)
3. ProofHub
ProofHub เป็นซอฟต์แวร์การจัดการงานและการจัดการปฏิบัติการที่ช่วยให้การทำงานร่วมกันในทีมมีประสิทธิภาพ คุณสามารถมอบหมายงานและติดตามความคืบหน้าของสมาชิกในทีมได้อย่างง่ายดายด้วย ProofHub
คุณสามารถกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการให้ชัดเจน สร้างการมอบหมายงานและงานย่อย ปรับปรุงคำขอทำงานให้มีประสิทธิภาพ และควบคุมการทำงานของทีมได้อย่างสมบูรณ์ ProofHub ยังให้การรายงานความคืบหน้าแบบเรียลไทม์และมุมมองรวมของความคืบหน้าของทีม เพื่อให้คุณสามารถจัดสรรงานได้อย่างเหมาะสม
คุณสมบัติเด่นของ ProofHub
- มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมแต่ละคนหรือกลุ่ม
- เลือกจากมุมมองงานที่ไม่เหมือนใครสี่แบบเพื่อจัดการงาน
- จัดตั้งการพึ่งพาของงานเพื่อให้ได้กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
- จัดการงานและโครงการหลายอย่างได้อย่างง่ายดายด้วยการดำเนินการแบบกลุ่ม (ลบ, ย้าย, หรือเก็บถาวร)
- สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการสนทนาแบบรวมศูนย์ในเธรดงาน
- ติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานเพื่อการจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
- ได้รับประโยชน์จากการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มบางแห่ง รวมถึง Slack, Dropbox และ Google Drive
ข้อจำกัดของ ProofHub
- การผสานรวมที่จำกัด
- มีเฉพาะแผนที่ชำระเงินเท่านั้น
ราคาของ ProofHub
- จำเป็น: $50 ต่อเดือน
- การควบคุมสูงสุด: $99 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ProofHub
- G2: 4. 5/5 (80+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
4. ไมสเตอร์ทาสก์
MeisterTask ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมที่ทำงานแบบ Agile ในฐานะซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบ Agileอย่างไรก็ตาม ซอฟต์แวร์นี้สามารถใช้โดยทีมอื่นๆ ได้เช่นกัน ซอฟต์แวร์นี้มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและกระดานที่สามารถปรับแต่งได้ซึ่งช่วยติดตามความคืบหน้าของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
MeisterTask ยังช่วยให้การจัดลำดับความสำคัญของงานดีขึ้นผ่านการมองเห็นภาพรวมของโครงการทีมที่ครอบคลุมมากขึ้น คุณยังสามารถเพิ่มสมาชิกทีมเป็นผู้ติดตามโครงการและมอบหมายงานได้โดยตรง
คุณสมบัติเด่นของ MeisterTask
- ใช้ MeisterTask Tasks เป็นศูนย์กลางการสื่อสารหลัก
- ติดตามความก้าวหน้าของทีมวิ่งได้อย่างชัดเจน
- จัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยบอร์ดโครงการ
- ตั้งค่าหลายรายการตรวจสอบภายในงาน
- รับรายงานโดยละเอียดพร้อมข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้เกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานและปริมาณงาน
- เข้าถึงคุณสมบัติการติดตามเวลาเพื่อการจัดการเวลาที่ดีขึ้น
- เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองให้กับงาน
- สร้างงานที่ต้องทำซ้ำ
- ผสานการทำงานกับแอปต่างๆ เช่น Asana, OneDrive, GitHub, Slack และอื่นๆ อีกมากมาย
ข้อจำกัดของ MeisterTask
- ความสามารถในการรายงานที่จำกัด
ราคาของ MeisterTask
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: 8 ดอลลาร์
- ธุรกิจ: $14. 50
- องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิว MeisterTask
- G2: 4. 6/5 (170+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1,100+ รีวิว)
5. BIGContacts
BIGContacts เป็นระบบ CRM ที่เน้นการจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นหลัก ช่วยเพิ่มผลผลิตและความสามารถในการทำงานของคุณโดยนำเสนอแพลตฟอร์มศูนย์กลางสำหรับการจัดการงานและการวิเคราะห์กระบวนการ ด้วยระบบนี้ คุณสามารถมองเห็นภาพรวมของงานทั้งหมดและสถานะของแต่ละงานได้อย่างครบถ้วน
คุณยังสามารถใช้รายงานอัจฉริยะเพื่อติดตามประสิทธิภาพของงานและดำเนินการปรับปรุงได้อีกด้วย นอกจากนี้ BIGContacts ยังช่วยให้คุณสามารถสร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเองได้ ย้ายงานผ่านฟังก์ชันลากและวางไปยังปฏิทิน และจัดการงานโดยอัตโนมัติ
คุณสมบัติเด่นของ BIGContacts
- ทำงานได้อย่างง่ายดายด้วยอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่าย
- ใช้รายการสิ่งที่ต้องทำเพื่อจัดลำดับความสำคัญ
- ตั้งค่างานที่ต้องทำซ้ำ
- เข้าถึง CRM ของคุณผ่านมือถือ
- มอบหมายและติดตามงานได้อย่างง่ายดาย
- ดูปฏิทินทั้งแบบรายบุคคลและแบบทีม
- ติดตามข้อมูลด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง
- อัตโนมัติภารกิจและแจ้งเตือน
ข้อจำกัดของ BIGContacts
- ผู้ใช้บางรายได้ร้องเรียนเกี่ยวกับคุณสมบัติที่จำกัด
- บางคนยังได้ร้องเรียนเกี่ยวกับระบบที่ทำงานช้า
ราคาของ BIGContacts
- แผนฟรี: $0. 00 สำหรับผู้ติดต่อสูงสุด 100 ราย
- แผนธุรกิจ: $19.99 ต่อเดือน ต่อ 1,000 รายชื่อ
BIGContacts คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (70+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (200+ รีวิว)
6. การจัดการงานของ HubSpot
HubSpot Task Management เป็นโซลูชันการจัดการงานที่เรียบง่าย ใช้งานง่าย ช่วยให้คุณสามารถมอบหมายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซอฟต์แวร์นี้มีทุกอย่างตั้งแต่การมอบหมายงานไปจนถึงการรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการอัปเดตงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของการจัดการงานใน HubSpot
- ปรับปรุงการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพด้วยแดชบอร์ดงานของ HubSpot
- ผสานการทำงานกับแอปและแพลตฟอร์มนับร้อย
- สื่อสารกับสมาชิกในทีมผ่านแชทภายในทีม
- ใช้เทมเพลตอีเมลเพื่อส่งข้อความจำนวนมาก
- เพิ่มงานใหม่ได้โดยตรงจากอีเมล รายการสิ่งที่ต้องทำ และเวิร์กโฟลว์ของ HubSpot
- ซิงค์ปฏิทินกับ HubSpot
ข้อจำกัดของการจัดการงานใน HubSpot
- เทมเพลตสามารถปรับปรุงได้
- คุณสมบัติการรายงานต้องการการปรับปรุงเพิ่มเติม
ราคาการจัดการงานของ HubSpot
- เครื่องมือฟรี
- ผู้เริ่มต้น (ฝ่ายขาย): 20 ดอลลาร์ต่อเดือน
- มืออาชีพ (การขาย): $500 ต่อเดือน
- องค์กร (การขาย): $1500 ต่อเดือน, เรียกเก็บเงินรายปี
การให้คะแนนและรีวิวการจัดการงานของ HubSpot
- G2: 4. 5/5 (1,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (4,000+ รีวิว)
7. ชานตี้
Chanty เป็นหนึ่งในเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุดที่ช่วยในการจัดการงาน คุณสามารถใช้สำหรับการส่งข้อความ, การโทรผ่านวิดีโอ, และการจัดการงาน ด้วย Chanty คุณสามารถเปลี่ยนข้อความใด ๆ ให้เป็นงาน, ตั้งวันครบกำหนด, และมอบหมายให้กับสมาชิกในทีมของคุณได้ คุณยังสามารถสร้างงานใหม่จากศูนย์ได้อีกด้วย
นอกจากนี้ คุณสามารถกรองงานตามเกณฑ์ต่าง ๆและใช้กระดานคัมบังเพื่อการมองเห็นที่ดีขึ้นได้ Chanty มีอินเตอร์เฟซผู้ใช้ที่ง่ายต่อการใช้งาน พร้อมรองรับการเชื่อมต่อหลายระบบเพื่อช่วยให้กระบวนการทำงานของธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น
คุณสมบัติเด่นของ Chanty
- เปลี่ยนข้อความทุกประเภทให้เป็นงาน
- กรองงานตามสถานะ วันที่ และบุคคล
- มอบหมายงานให้กับสมาชิกแต่ละคนในทีมและกำหนดวันครบกำหนด
- โทรออกด้วยเสียงและวิดีโอ
- หารือเกี่ยวกับงานในช่องทางที่เกี่ยวข้อง
- ผสานการทำงานกับแอปต่างๆ เช่น Zapier, OneDrive, Jira, Trello และอื่นๆ
ข้อจำกัดของเพลงชานตี
- ไม่มีงานย่อย
- การขาดการปรับแต่งในปฏิทิน
- ผู้ใช้บางรายประสบปัญหาเกี่ยวกับการแจ้งเตือนและการแชร์หน้าจอ
ราคาของ Chanty
- ฟรี
- ธุรกิจ: $4 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวเพลงชานตี้
- G2: 4. 5/5 (40 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
8. แนวคิด
ซอฟต์แวร์การจัดการงานที่ยอดเยี่ยมสามารถปรับให้เข้ากับสไตล์การทำงานและความต้องการของคุณได้ และช่วยให้คุณควบคุมทุกแง่มุมของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ Notion ก็เป็นหนึ่งในนั้นอย่างไม่ต้องสงสัย Notion ช่วยให้คุณสร้างแดชบอร์ดการจัดการงานเพื่อดูงานทั้งหมดที่คุณต้องจัดการได้อย่างครอบคลุม คุณยังสามารถใช้ซอฟต์แวร์การจัดการงานฟรีของ Notion เพื่อมอบหมายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- จัดเรียงงานโครงการตามลำดับความสำคัญ ระยะเวลา และหมวดหมู่
- เข้าถึงฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ปฏิทิน กระดานคัมบัง แผนภูมิแกนต์ รายการงาน และอื่นๆ
- ดูตารางเวลาของคุณได้อย่างรวดเร็วด้วยปฏิทิน Notion
- ติดตามความคืบหน้าบนแดชบอร์ดที่รวมศูนย์และปรับแต่งตามความต้องการของคุณ
ข้อจำกัดของโนชั่น
- การเรียนรู้ที่รวดเร็ว
- ความสามารถในการปรับแต่งที่จำกัด
ราคาของ Notion
- ฟรี
- บวก: $10 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $18 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: แบบกำหนดเอง
การให้คะแนนและรีวิวโนชั่น
- G2: 4. 7/5 (5,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)
9. โปรโปรฟ์ส โปรเจ็กต์
ProProfs Project เป็นซอฟต์แวร์การจัดการงานที่ดีสำหรับการจัดการ จัดลำดับความสำคัญ และมอบหมายงาน คุณสามารถติดตามงานของคุณได้อย่างง่ายดาย สร้างเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเอง และมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมต่างๆ ตามความสามารถของพวกเขา คุณยังสามารถดูงานและโครงการของคุณโดยใช้แผนภูมิแกนต์เพื่อการมองเห็นและความเข้าใจที่ดีขึ้น
นอกจากนี้ ซอฟต์แวร์ยังให้รายงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับความคืบหน้าของงานและสถานะของทีม รวมถึงระบุช่องว่างที่อาจเกิดขึ้นได้ ซอฟต์แวร์ยังช่วยระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและลดความเสี่ยงเหล่านั้นตั้งแต่เนิ่นๆ ในกระบวนการ
คุณสมบัติเด่นของ ProProfs Project
- มอบหมายและจัดลำดับความสำคัญของงานบนแดชบอร์ดแบบรวมศูนย์
- ตั้งค่าสถานะงาน (เปิด, รอ, หรือเสร็จสิ้น) เพื่อการติดตามที่ง่าย
- รับรายงานอัจฉริยะเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีมและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
- ใช้การลากและวางเพื่อจัดลำดับความสำคัญของงาน
- ทำให้การจัดการงานและการตั้งวันเริ่มต้นและวันครบกำหนดง่ายขึ้น
- รับการแจ้งเตือนและเตือนภัยแบบเรียลไทม์
- ให้ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องแก่สมาชิกในทีมสำหรับแต่ละงานและงานย่อย
- อัตโนมัติการทำงานที่ทำซ้ำ
- ตั้งค่าหลายมุมมองตามความต้องการของคุณ
ข้อจำกัดของโปรโปรฟ์ส โปรเจ็กต์
- ผู้ใช้บางรายประสบปัญหาเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติ
- การผสานรวมแอปพลิเคชันสามารถปรับปรุงได้
ราคาโปรโปรฟส์โปรเจ็กต์
- ทดลองใช้ฟรี 15 วัน
- แผนรายเดือน: $49.97 ต่อเดือน
การให้คะแนนและรีวิวโครงการ ProProfs
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 250+)
- Capterra: 4. 7/5 (70+ รีวิว)
10. ใดๆ. ทำ
Any.do เป็นโซลูชันการจัดการงานที่เรียบง่ายซึ่งเหมาะสำหรับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไป ครอบครัว หรือทีม แอปนี้จะช่วยให้คุณเห็นรายละเอียดของวัน (หรือช่วงเวลาที่ยาวนานกว่านั้น) ได้ในพริบตาเดียว
คุณสามารถสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ เพิ่มการแจ้งเตือน สร้างและมอบหมายงาน รวมถึงสร้างปฏิทินได้บนอุปกรณ์หลายเครื่อง นอกจากนี้ยังสามารถสร้างแม่แบบเวิร์กโฟลว์สำเร็จรูปและปรับแต่งให้เหมาะสมกับการใช้งานได้ดียิ่งขึ้น
ทุกสิ่ง. ทำสิ่งที่ดีที่สุด
- มอบหมายงานและงานย่อย
- เลือกดูระหว่างปฏิทิน, แคนบาน, และมุมมองตาราง เพื่อดูภาพรวมความคืบหน้าของทีมคุณ
- เข้าถึงเทมเพลตที่ออกแบบเฉพาะกว่า 100 แบบ เพื่อสร้างงานได้อย่างง่ายดาย
- เข้าถึงการเชื่อมต่อมากกว่า 6,000 รายการ รวมถึง Slack, Zoom, Trello, Asana และอื่นๆ
- เปิดใช้งานระบบอัตโนมัติเพื่อกำหนดงานและวันที่ครบกำหนดโดยอัตโนมัติ และอัปเดตสถานะ
- กำหนดรหัสสีให้กับงานเพื่อการระบุที่ง่าย
- ตั้งค่างานประจำที่ซับซ้อนและปรับแต่งได้ตามต้องการ
ข้อจำกัดใดๆ
- บริการลูกค้าไม่ตอบสนองรวดเร็วเท่าที่ผู้คนต้องการ
- ผู้ใช้บางรายประสบปัญหาในการเชื่อมต่อแอปกับปฏิทินของพวกเขา
Any. การกำหนดราคา
- ส่วนตัว: ฟรี
- พรีเมียม: $5 ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
- ครอบครัว: $8 ต่อเดือน (สำหรับสมาชิก 4 คน), คิดค่าบริการรายปี
- ทีม: $8 ต่อเดือนต่อสมาชิก, คิดค่าบริการรายปี
ทุก. การให้คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 1/5 (190+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (160+ รีวิว)
ค้นหาซอฟต์แวร์มอบหมายงานที่เหมาะสมสำหรับทีมของคุณ
ซอฟต์แวร์การมอบหมายงานเป็นมากกว่าการอำนวยความสะดวกในการมอบหมายงานได้ง่ายเท่านั้น แต่ยังช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ที่เสริมสร้างการทำงานเป็นทีมอีกด้วย ดังนั้น เมื่อเลือกเครื่องมือสำหรับการมอบหมายงาน ควรเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณมากที่สุดและสามารถทำหน้าที่เป็นทั้งเครื่องมือจัดการงานและเครื่องมือจัดการโครงการ
พิจารณาตรวจสอบรีวิวของพวกเขาเพื่อเรียนรู้ว่าผู้ใช้พูดถึงพวกเขาอย่างไร นอกจากนี้ ให้ดูแผนงานของพวกเขาและตรวจสอบว่าพวกเขากำลังปล่อยฟีเจอร์ใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอเพื่อตอบสนองความต้องการในปัจจุบันหรือไม่ ควรทดลองใช้ฟรี (หากมีให้บริการ) ก่อนตัดสินใจเลือกและชำระเงินเสมอ
รับClickUp ฟรีวันนี้เพื่อสัมผัสประสบการณ์มหัศจรรย์ของการมอบหมายงานอย่างไร้รอยต่อ!