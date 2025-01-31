บล็อก ClickUp
คู่มือสุดยอดสำหรับซอฟต์แวร์มอบหมายงาน 10 อันดับแรก

คู่มือสุดยอดสำหรับซอฟต์แวร์มอบหมายงาน 10 อันดับแรก

Engineering Team
Engineering Team
31 มกราคม 2568

ด้วยงานหลายอย่าง กำหนดเวลาที่กระชั้นชิด และความรับผิดชอบที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ คุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่าสมาชิกในทีมแต่ละคนจะมุ่งเน้นที่งานที่ดีที่สุดของพวกเขาโดยไม่จมอยู่กับปริมาณงานที่ล้นมือ?

คำตอบอยู่ที่การมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ซอฟต์แวร์มอบหมายงานที่เหมาะสมสามารถปฏิวัติวิธีการทำงานร่วมกันและการสื่อสารของทีมได้อย่างสิ้นเชิง ตั้งแต่การทำให้การสื่อสารง่ายขึ้นไปจนถึงการเพิ่มประสิทธิภาพ พวกมันช่วยให้งานไหลลื่นจากขั้นตอนหนึ่งไปยังขั้นตอนต่อไปอย่างไม่มีสะดุด

ในบล็อกนี้ เราจะสำรวจซอฟต์แวร์มอบหมายงานที่ดีที่สุด 10 อันดับ เพื่อช่วยคุณเปลี่ยนแปลงการจัดการงานและการมอบหมายงานในที่ทำงานของคุณ

คุณควรมองหาอะไรในซอฟต์แวร์มอบหมายงาน?

การมอบหมายงานเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นของซอฟต์แวร์การจัดการงาน. ดังนั้น, พวกมันช่วยในการจัดการและการมอบหมายงานอย่างราบรื่น. เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องค้นหาคุณสมบัติต่อไปนี้ในขณะที่เลือกซอฟต์แวร์:

  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีดีไซน์ที่ใช้งานง่ายเพื่อให้ผู้ใช้สามารถนำไปใช้ได้โดยไม่ยาก อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยลดระยะเวลาในการเรียนรู้และเพิ่มประสิทธิภาพ
  • เครื่องมือการทำงานร่วมกันของทีมอย่างไร้รอยต่อ: มองหาโซลูชันการจัดการงานที่มีคุณสมบัติการสื่อสารที่แข็งแกร่งซึ่งส่งเสริมการทำงานร่วมกันของทีม มีการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และมีกลไกการให้ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงาน
  • การติดตามงาน: ตรวจสอบระบบการติดตามงานที่สามารถปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานของทีมคุณได้อย่างยืดหยุ่น พร้อมตัวเลือกในการจัดหมวดหมู่ การกำหนดลำดับความสำคัญ และการติดตามความคืบหน้า
  • ความสามารถในการผสานรวม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือสามารถผสานรวมกับซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ได้รับความนิยมได้ การผสานรวมที่ราบรื่นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมและทำให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น
  • การเข้าถึงผ่านมือถือ: อินเทอร์เฟซที่เหมาะกับมือถือช่วยให้สามารถจัดการงานได้ในระหว่างการเดินทาง การสามารถเข้าถึงแอปจัดการงานของคุณได้จากอุปกรณ์ต่าง ๆ ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและความไวต่อการตอบสนอง
  • การรายงานและการวิเคราะห์: มองหาเครื่องมือที่ให้รายงานที่ครอบคลุมและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีม คุณสมบัติการวิเคราะห์ยังสามารถช่วยในการระบุจุดคอขวดและพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
  • การสนับสนุนลูกค้า: ซอฟต์แวร์การจัดการงานที่ดีที่สุดมีตัวเลือกการสนับสนุนที่ตอบสนองและครอบคลุม เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

10 ซอฟต์แวร์มอบหมายงานที่ดีที่สุดที่ควรใช้ในปี 2024

นี่คือ 10 ซอฟต์แวร์เครื่องมือจัดการงานที่ดีที่สุดสำหรับปี 2024:

1. ClickUp

ClickUp 3.0 มุมมองทีมที่เรียบง่าย
มอบหมายงานได้อย่างง่ายดายและติดตามความคืบหน้าด้วยมุมมองทีมของ ClickUp

ClickUp เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบครบวงจรที่สามารถจัดการทุกแง่มุมของโครงการ ตั้งแต่การจัดการงานไปจนถึงการมอบหมายงาน นอกจากนี้ยังทำงานเป็นเครื่องมือการจัดการงานแบบภาพและมีวิธีการแสดงภาพเวิร์กโฟลว์มากกว่า 15 วิธี

ClickUp 3.0 แผงควบคุมพร้อมเป้าหมายทีม
ติดตามความคืบหน้าและดูสถานะโครงการทั้งหมดด้วยแดชบอร์ด ClickUp

แดชบอร์ดแบบกำหนดเองของClickUp ช่วยให้คุณสามารถสร้างแผนภูมิที่กำหนดเอง ประเมินความสามารถของทีม ติดตามกิจกรรมของงานทั้งหมด และเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าได้ คุณยังสามารถติดตามความคืบหน้าจากอุปกรณ์ใดก็ได้ เพิ่มบันทึก และดูรายงานจากทุกที่ด้วยคุณสมบัติการติดตามขั้นสูง

คุณสามารถทำให้งานประจำของคุณเป็นอัตโนมัติและประหยัดเวลาได้ด้วยระบบอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้า 100+ของ ClickUp หรือปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของคุณ

จัดเก็บและจัดหมวดหมู่เป้าหมายของคุณไว้ในโฟลเดอร์เป้าหมายใน ClickUp
ดูเป้าหมายทั้งหมดของคุณในที่เดียวด้วย ClickUp

และนั่นยังไม่หมด! มันยังช่วยให้คุณติดตามเส้นทางการส่งมอบโครงการตามกำหนดเวลาได้ด้วยคุณสมบัติClickUp Goalsที่ให้คุณสร้างเป้าหมายที่สามารถติดตามได้ และจัดการทั้งหมดในที่เดียว

ด้วยระบบเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 ระบบ เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มที่คุณชื่นชอบได้ และทำให้การทำงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น นอกจากนี้ คุณยังสามารถแบ่งงานของคุณออกเป็นงานย่อยที่จัดการได้ ซึ่งช่วยให้การร่วมมือและการจัดระเบียบเป็นเรื่องง่าย ด้วยClickUp Tasks คุณสามารถทำได้อย่างง่ายดาย:

  • จัดระเบียบงาน
  • มอบหมายงาน
  • จัดลำดับความสำคัญของงาน
  • จัดการงาน
  • ติดตามความคืบหน้าของงานทั้งรายบุคคลและโดยรวม
  • กำหนดการพึ่งพาของงาน

ClickUp เวอร์ชันฟรีเป็นซอฟต์แวร์จัดการงานที่ยอดเยี่ยมฟรีที่มีเป้าหมาย สถานะงานที่กำหนดเอง การสนับสนุนตลอด 24*7 รายการตรวจสอบงาน และอื่นๆ อีกมากมาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • กำหนดลำดับความสำคัญของงานด้วยระบบรหัสสีที่ง่าย จัดเรียงงานตามประมาณเวลา และรวมงานที่มีความสัมพันธ์กัน
ClickUp 3.0 การตั้งค่าลำดับความสำคัญของงาน
กำหนดลำดับความสำคัญของงานแต่ละงานด้วย ClickUp
  • เลือกจากมุมมอง 15 แบบของ ClickUp ที่เหมาะกับคุณที่สุด เช่น มุมมองงาน, ทีม, ปริมาณงาน และอื่นๆ
  • ผสานการทำงานกับแอปและเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการ รวมถึง Gmail, HubSpot, Slack, Zoom และอื่นๆ เพื่อปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  • แปลงความคิดเห็นเป็นงานแต่ละรายการเพื่อการมอบหมายงานอย่างรวดเร็ว
ClickUp 3.0 ความคิดเห็นที่มอบหมายในรายการงาน
มอบหมายความคิดเห็นเป็นงานด้วย ClickUp 3.0
  • ติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ และกระจายงานของทีม จัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และประเมินเป้าหมายของคุณในที่เดียว
  • ติดตามปริมาณงานของทีมคุณโดยใช้การประมาณเวลา ใช้การแจ้งเตือนเพื่อติดตามงานที่ต้องส่งมอบและใช้การแจ้งเตือนเพื่อรับทราบความคืบหน้าล่าสุดของงาน
  • ประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตงานต่างๆ ของ ClickUp ลองดูเทมเพลตการจัดการงานของ ClickUpที่ช่วยให้คุณจัดระเบียบโดยอัตโนมัติด้วยการจัดกลุ่มข้อมูลตามความสำคัญ สถานะงาน และแผนก
รักษาความเป็นระเบียบด้วยการจัดกลุ่มข้อมูลโดยอัตโนมัติตามความสำคัญ สถานะงาน และแผนก โดยใช้แม่แบบการจัดการงานของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
รักษาความเป็นระเบียบด้วยการจัดกลุ่มข้อมูลโดยอัตโนมัติตามความสำคัญ สถานะงาน และแผนก โดยใช้เทมเพลตการจัดการงานของ ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • อาจมีความท้าทายในการใช้งานสำหรับผู้เริ่มต้น

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คุณสามารถใช้ ClickUp AI ได้บนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อ Workspace

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,200 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)

2. Todoist

แดชบอร์ด Todoist
จัดระเบียบ, บริหาร, จัดลำดับความสำคัญ, และมอบหมายงานด้วยTodoist

Todoist เป็นซอฟต์แวร์จัดการงานและโครงการที่ได้รับความนิยม ซึ่งช่วยให้การมอบหมายงานเป็นไปอย่างราบรื่นและการติดตามความคืบหน้าเป็นไปอย่างง่ายดาย คุณสามารถดูงานทั้งหมดของคุณในที่เดียว จัดการงานและโครงการหลาย ๆ งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย

Todoist มีอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่ายและแอปพลิเคชันมือถือที่ช่วยให้คุณเข้าถึงงานของคุณได้ทุกที่ทุกเวลา ธุรกิจขนาดเล็กและผู้ใช้รายบุคคลนิยมใช้ Todoist เนื่องจากราคาที่ประหยัด การเข้าถึงที่สะดวก และอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่าย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Todoist

  • ตั้งการแจ้งเตือนกำหนดเวลาสำหรับงานแต่ละรายการ
  • ใช้ระดับรหัสสี 4 สีเพื่อจัดลำดับความสำคัญและทำงานให้เสร็จสมบูรณ์
  • แชร์งานและโครงการของคุณกับสมาชิกทีมผ่านทางอีเมล
  • รวมการสนทนาของคุณไว้ที่เดียวโดยการพูดคุยในช่องแสดงความคิดเห็น
  • รับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์เพื่อให้คุณทราบข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับกิจกรรมของทุกงาน
  • ใช้ Task View เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับงาน รวมถึงวันที่ครบกำหนด งานย่อย ความคิดเห็น ฯลฯ
  • เข้าถึงการเชื่อมต่อมากกว่า 80 รายการ

ข้อจำกัดของ Todoist

  • ความสามารถที่จำกัดในการจัดการโครงการและงานที่ซับซ้อน
  • ขาดคุณสมบัติเช่นแผนภูมิแกนต์, กระดานคัมบัง, เป็นต้น

ราคาของ Todoist

  • ผู้เริ่มต้น
  • ข้อดี: $5 ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: $8 ต่อเดือนต่อสมาชิก

การให้คะแนนและรีวิวของ Todoist

  • G2: 4. 4/5 (750+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (2,300+ รีวิว)

3. ProofHub

ProofHub
ทำให้การทำงานเป็นทีมราบรื่นและง่ายดายด้วยเครื่องมือจัดการงานที่มีประสิทธิภาพของProofHub

ProofHub เป็นซอฟต์แวร์การจัดการงานและการจัดการปฏิบัติการที่ช่วยให้การทำงานร่วมกันในทีมมีประสิทธิภาพ คุณสามารถมอบหมายงานและติดตามความคืบหน้าของสมาชิกในทีมได้อย่างง่ายดายด้วย ProofHub

คุณสามารถกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการให้ชัดเจน สร้างการมอบหมายงานและงานย่อย ปรับปรุงคำขอทำงานให้มีประสิทธิภาพ และควบคุมการทำงานของทีมได้อย่างสมบูรณ์ ProofHub ยังให้การรายงานความคืบหน้าแบบเรียลไทม์และมุมมองรวมของความคืบหน้าของทีม เพื่อให้คุณสามารถจัดสรรงานได้อย่างเหมาะสม

คุณสมบัติเด่นของ ProofHub

  • มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมแต่ละคนหรือกลุ่ม
  • เลือกจากมุมมองงานที่ไม่เหมือนใครสี่แบบเพื่อจัดการงาน
  • จัดตั้งการพึ่งพาของงานเพื่อให้ได้กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
  • จัดการงานและโครงการหลายอย่างได้อย่างง่ายดายด้วยการดำเนินการแบบกลุ่ม (ลบ, ย้าย, หรือเก็บถาวร)
  • สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการสนทนาแบบรวมศูนย์ในเธรดงาน
  • ติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานเพื่อการจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ได้รับประโยชน์จากการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มบางแห่ง รวมถึง Slack, Dropbox และ Google Drive

ข้อจำกัดของ ProofHub

  • การผสานรวมที่จำกัด
  • มีเฉพาะแผนที่ชำระเงินเท่านั้น

ราคาของ ProofHub

  • จำเป็น: $50 ต่อเดือน
  • การควบคุมสูงสุด: $99 ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ProofHub

  • G2: 4. 5/5 (80+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)

4. ไมสเตอร์ทาสก์

ไมสเตอร์ทาสก์
MeisterTaskช่วยให้คุณเพิ่มรายการตรวจสอบให้กับงานของคุณ

MeisterTask ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมที่ทำงานแบบ Agile ในฐานะซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบ Agileอย่างไรก็ตาม ซอฟต์แวร์นี้สามารถใช้โดยทีมอื่นๆ ได้เช่นกัน ซอฟต์แวร์นี้มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและกระดานที่สามารถปรับแต่งได้ซึ่งช่วยติดตามความคืบหน้าของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

MeisterTask ยังช่วยให้การจัดลำดับความสำคัญของงานดีขึ้นผ่านการมองเห็นภาพรวมของโครงการทีมที่ครอบคลุมมากขึ้น คุณยังสามารถเพิ่มสมาชิกทีมเป็นผู้ติดตามโครงการและมอบหมายงานได้โดยตรง

คุณสมบัติเด่นของ MeisterTask

  • ใช้ MeisterTask Tasks เป็นศูนย์กลางการสื่อสารหลัก
  • ติดตามความก้าวหน้าของทีมวิ่งได้อย่างชัดเจน
  • จัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยบอร์ดโครงการ
  • ตั้งค่าหลายรายการตรวจสอบภายในงาน
  • รับรายงานโดยละเอียดพร้อมข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้เกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานและปริมาณงาน
  • เข้าถึงคุณสมบัติการติดตามเวลาเพื่อการจัดการเวลาที่ดีขึ้น
  • เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองให้กับงาน
  • สร้างงานที่ต้องทำซ้ำ
  • ผสานการทำงานกับแอปต่างๆ เช่น Asana, OneDrive, GitHub, Slack และอื่นๆ อีกมากมาย

ข้อจำกัดของ MeisterTask

  • ความสามารถในการรายงานที่จำกัด

ราคาของ MeisterTask

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • ข้อดี: 8 ดอลลาร์
  • ธุรกิจ: $14. 50
  • องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิว MeisterTask

  • G2: 4. 6/5 (170+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (1,100+ รีวิว)

5. BIGContacts

BIGContacts
ซิงโครไนซ์ข้อมูล ดูงานที่รอดำเนินการทั้งหมดในที่เดียว และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยBIGContacts

BIGContacts เป็นระบบ CRM ที่เน้นการจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นหลัก ช่วยเพิ่มผลผลิตและความสามารถในการทำงานของคุณโดยนำเสนอแพลตฟอร์มศูนย์กลางสำหรับการจัดการงานและการวิเคราะห์กระบวนการ ด้วยระบบนี้ คุณสามารถมองเห็นภาพรวมของงานทั้งหมดและสถานะของแต่ละงานได้อย่างครบถ้วน

คุณยังสามารถใช้รายงานอัจฉริยะเพื่อติดตามประสิทธิภาพของงานและดำเนินการปรับปรุงได้อีกด้วย นอกจากนี้ BIGContacts ยังช่วยให้คุณสามารถสร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเองได้ ย้ายงานผ่านฟังก์ชันลากและวางไปยังปฏิทิน และจัดการงานโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติเด่นของ BIGContacts

  • ทำงานได้อย่างง่ายดายด้วยอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่าย
  • ใช้รายการสิ่งที่ต้องทำเพื่อจัดลำดับความสำคัญ
  • ตั้งค่างานที่ต้องทำซ้ำ
  • เข้าถึง CRM ของคุณผ่านมือถือ
  • มอบหมายและติดตามงานได้อย่างง่ายดาย
  • ดูปฏิทินทั้งแบบรายบุคคลและแบบทีม
  • ติดตามข้อมูลด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง
  • อัตโนมัติภารกิจและแจ้งเตือน

ข้อจำกัดของ BIGContacts

  • ผู้ใช้บางรายได้ร้องเรียนเกี่ยวกับคุณสมบัติที่จำกัด
  • บางคนยังได้ร้องเรียนเกี่ยวกับระบบที่ทำงานช้า

ราคาของ BIGContacts

  • แผนฟรี: $0. 00 สำหรับผู้ติดต่อสูงสุด 100 ราย
  • แผนธุรกิจ: $19.99 ต่อเดือน ต่อ 1,000 รายชื่อ

BIGContacts คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 5/5 (70+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (200+ รีวิว)

6. การจัดการงานของ HubSpot

แดชบอร์ดการจัดการงานของ HubSpot
การจัดการงานของ HubSpotช่วยให้คุณเห็นรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในที่เดียวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

HubSpot Task Management เป็นโซลูชันการจัดการงานที่เรียบง่าย ใช้งานง่าย ช่วยให้คุณสามารถมอบหมายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซอฟต์แวร์นี้มีทุกอย่างตั้งแต่การมอบหมายงานไปจนถึงการรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการอัปเดตงาน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของการจัดการงานใน HubSpot

  • ปรับปรุงการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพด้วยแดชบอร์ดงานของ HubSpot
  • ผสานการทำงานกับแอปและแพลตฟอร์มนับร้อย
  • สื่อสารกับสมาชิกในทีมผ่านแชทภายในทีม
  • ใช้เทมเพลตอีเมลเพื่อส่งข้อความจำนวนมาก
  • เพิ่มงานใหม่ได้โดยตรงจากอีเมล รายการสิ่งที่ต้องทำ และเวิร์กโฟลว์ของ HubSpot
  • ซิงค์ปฏิทินกับ HubSpot

ข้อจำกัดของการจัดการงานใน HubSpot

  • เทมเพลตสามารถปรับปรุงได้
  • คุณสมบัติการรายงานต้องการการปรับปรุงเพิ่มเติม

ราคาการจัดการงานของ HubSpot

  • เครื่องมือฟรี
  • ผู้เริ่มต้น (ฝ่ายขาย): 20 ดอลลาร์ต่อเดือน
  • มืออาชีพ (การขาย): $500 ต่อเดือน
  • องค์กร (การขาย): $1500 ต่อเดือน, เรียกเก็บเงินรายปี

การให้คะแนนและรีวิวการจัดการงานของ HubSpot

  • G2: 4. 5/5 (1,500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (4,000+ รีวิว)

7. ชานตี้

คุณสมบัติของ Chanty
Chantyช่วยให้คุณสร้างและจัดระเบียบงาน หรือเปลี่ยนข้อความให้เป็นงานได้

Chanty เป็นหนึ่งในเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุดที่ช่วยในการจัดการงาน คุณสามารถใช้สำหรับการส่งข้อความ, การโทรผ่านวิดีโอ, และการจัดการงาน ด้วย Chanty คุณสามารถเปลี่ยนข้อความใด ๆ ให้เป็นงาน, ตั้งวันครบกำหนด, และมอบหมายให้กับสมาชิกในทีมของคุณได้ คุณยังสามารถสร้างงานใหม่จากศูนย์ได้อีกด้วย

นอกจากนี้ คุณสามารถกรองงานตามเกณฑ์ต่าง ๆและใช้กระดานคัมบังเพื่อการมองเห็นที่ดีขึ้นได้ Chanty มีอินเตอร์เฟซผู้ใช้ที่ง่ายต่อการใช้งาน พร้อมรองรับการเชื่อมต่อหลายระบบเพื่อช่วยให้กระบวนการทำงานของธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น

คุณสมบัติเด่นของ Chanty

  • เปลี่ยนข้อความทุกประเภทให้เป็นงาน
  • กรองงานตามสถานะ วันที่ และบุคคล
  • มอบหมายงานให้กับสมาชิกแต่ละคนในทีมและกำหนดวันครบกำหนด
  • โทรออกด้วยเสียงและวิดีโอ
  • หารือเกี่ยวกับงานในช่องทางที่เกี่ยวข้อง
  • ผสานการทำงานกับแอปต่างๆ เช่น Zapier, OneDrive, Jira, Trello และอื่นๆ

ข้อจำกัดของเพลงชานตี

  • ไม่มีงานย่อย
  • การขาดการปรับแต่งในปฏิทิน
  • ผู้ใช้บางรายประสบปัญหาเกี่ยวกับการแจ้งเตือนและการแชร์หน้าจอ

ราคาของ Chanty

  • ฟรี
  • ธุรกิจ: $4 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนและรีวิวเพลงชานตี้

  • G2: 4. 5/5 (40 รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

8. แนวคิด

คุณสมบัติการจัดการงานของ Notion
ค้นหาทุกงานในโครงการของคุณบนแดชบอร์ดกลางและจัดการงานได้อย่างง่ายดายด้วยNotion

ซอฟต์แวร์การจัดการงานที่ยอดเยี่ยมสามารถปรับให้เข้ากับสไตล์การทำงานและความต้องการของคุณได้ และช่วยให้คุณควบคุมทุกแง่มุมของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ Notion ก็เป็นหนึ่งในนั้นอย่างไม่ต้องสงสัย Notion ช่วยให้คุณสร้างแดชบอร์ดการจัดการงานเพื่อดูงานทั้งหมดที่คุณต้องจัดการได้อย่างครอบคลุม คุณยังสามารถใช้ซอฟต์แวร์การจัดการงานฟรีของ Notion เพื่อมอบหมายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion

  • จัดเรียงงานโครงการตามลำดับความสำคัญ ระยะเวลา และหมวดหมู่
  • เข้าถึงฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ปฏิทิน กระดานคัมบัง แผนภูมิแกนต์ รายการงาน และอื่นๆ
  • ดูตารางเวลาของคุณได้อย่างรวดเร็วด้วยปฏิทิน Notion
  • ติดตามความคืบหน้าบนแดชบอร์ดที่รวมศูนย์และปรับแต่งตามความต้องการของคุณ

ข้อจำกัดของโนชั่น

  • การเรียนรู้ที่รวดเร็ว
  • ความสามารถในการปรับแต่งที่จำกัด

ราคาของ Notion

  • ฟรี
  • บวก: $10 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: $18 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: แบบกำหนดเอง

การให้คะแนนและรีวิวโนชั่น

  • G2: 4. 7/5 (5,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)

9. โปรโปรฟ์ส โปรเจ็กต์

โปรโปรฟ์ส โปรเจ็กต์
สร้างภาพงานของคุณและติดตามความคืบหน้าของทีมโดยใช้มุมมองแผนภูมิแกนต์ในProProfs Project

ProProfs Project เป็นซอฟต์แวร์การจัดการงานที่ดีสำหรับการจัดการ จัดลำดับความสำคัญ และมอบหมายงาน คุณสามารถติดตามงานของคุณได้อย่างง่ายดาย สร้างเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเอง และมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมต่างๆ ตามความสามารถของพวกเขา คุณยังสามารถดูงานและโครงการของคุณโดยใช้แผนภูมิแกนต์เพื่อการมองเห็นและความเข้าใจที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ ซอฟต์แวร์ยังให้รายงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับความคืบหน้าของงานและสถานะของทีม รวมถึงระบุช่องว่างที่อาจเกิดขึ้นได้ ซอฟต์แวร์ยังช่วยระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและลดความเสี่ยงเหล่านั้นตั้งแต่เนิ่นๆ ในกระบวนการ

คุณสมบัติเด่นของ ProProfs Project

  • มอบหมายและจัดลำดับความสำคัญของงานบนแดชบอร์ดแบบรวมศูนย์
  • ตั้งค่าสถานะงาน (เปิด, รอ, หรือเสร็จสิ้น) เพื่อการติดตามที่ง่าย
  • รับรายงานอัจฉริยะเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีมและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
  • ใช้การลากและวางเพื่อจัดลำดับความสำคัญของงาน
  • ทำให้การจัดการงานและการตั้งวันเริ่มต้นและวันครบกำหนดง่ายขึ้น
  • รับการแจ้งเตือนและเตือนภัยแบบเรียลไทม์
  • ให้ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องแก่สมาชิกในทีมสำหรับแต่ละงานและงานย่อย
  • อัตโนมัติการทำงานที่ทำซ้ำ
  • ตั้งค่าหลายมุมมองตามความต้องการของคุณ

ข้อจำกัดของโปรโปรฟ์ส โปรเจ็กต์

  • ผู้ใช้บางรายประสบปัญหาเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติ
  • การผสานรวมแอปพลิเคชันสามารถปรับปรุงได้

ราคาโปรโปรฟส์โปรเจ็กต์

  • ทดลองใช้ฟรี 15 วัน
  • แผนรายเดือน: $49.97 ต่อเดือน

การให้คะแนนและรีวิวโครงการ ProProfs

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 250+)
  • Capterra: 4. 7/5 (70+ รีวิว)

10. ใดๆ. ทำ

Any.do
Any.do ช่วยในการสื่อสารที่ยอดเยี่ยมและการมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ

Any.do เป็นโซลูชันการจัดการงานที่เรียบง่ายซึ่งเหมาะสำหรับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไป ครอบครัว หรือทีม แอปนี้จะช่วยให้คุณเห็นรายละเอียดของวัน (หรือช่วงเวลาที่ยาวนานกว่านั้น) ได้ในพริบตาเดียว

คุณสามารถสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ เพิ่มการแจ้งเตือน สร้างและมอบหมายงาน รวมถึงสร้างปฏิทินได้บนอุปกรณ์หลายเครื่อง นอกจากนี้ยังสามารถสร้างแม่แบบเวิร์กโฟลว์สำเร็จรูปและปรับแต่งให้เหมาะสมกับการใช้งานได้ดียิ่งขึ้น

ทุกสิ่ง. ทำสิ่งที่ดีที่สุด

  • มอบหมายงานและงานย่อย
  • เลือกดูระหว่างปฏิทิน, แคนบาน, และมุมมองตาราง เพื่อดูภาพรวมความคืบหน้าของทีมคุณ
  • เข้าถึงเทมเพลตที่ออกแบบเฉพาะกว่า 100 แบบ เพื่อสร้างงานได้อย่างง่ายดาย
  • เข้าถึงการเชื่อมต่อมากกว่า 6,000 รายการ รวมถึง Slack, Zoom, Trello, Asana และอื่นๆ
  • เปิดใช้งานระบบอัตโนมัติเพื่อกำหนดงานและวันที่ครบกำหนดโดยอัตโนมัติ และอัปเดตสถานะ
  • กำหนดรหัสสีให้กับงานเพื่อการระบุที่ง่าย
  • ตั้งค่างานประจำที่ซับซ้อนและปรับแต่งได้ตามต้องการ

ข้อจำกัดใดๆ

  • บริการลูกค้าไม่ตอบสนองรวดเร็วเท่าที่ผู้คนต้องการ
  • ผู้ใช้บางรายประสบปัญหาในการเชื่อมต่อแอปกับปฏิทินของพวกเขา

Any. การกำหนดราคา

  • ส่วนตัว: ฟรี
  • พรีเมียม: $5 ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
  • ครอบครัว: $8 ต่อเดือน (สำหรับสมาชิก 4 คน), คิดค่าบริการรายปี
  • ทีม: $8 ต่อเดือนต่อสมาชิก, คิดค่าบริการรายปี

ทุก. การให้คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 1/5 (190+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (160+ รีวิว)

ค้นหาซอฟต์แวร์มอบหมายงานที่เหมาะสมสำหรับทีมของคุณ

ซอฟต์แวร์การมอบหมายงานเป็นมากกว่าการอำนวยความสะดวกในการมอบหมายงานได้ง่ายเท่านั้น แต่ยังช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ที่เสริมสร้างการทำงานเป็นทีมอีกด้วย ดังนั้น เมื่อเลือกเครื่องมือสำหรับการมอบหมายงาน ควรเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณมากที่สุดและสามารถทำหน้าที่เป็นทั้งเครื่องมือจัดการงานและเครื่องมือจัดการโครงการ

พิจารณาตรวจสอบรีวิวของพวกเขาเพื่อเรียนรู้ว่าผู้ใช้พูดถึงพวกเขาอย่างไร นอกจากนี้ ให้ดูแผนงานของพวกเขาและตรวจสอบว่าพวกเขากำลังปล่อยฟีเจอร์ใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอเพื่อตอบสนองความต้องการในปัจจุบันหรือไม่ ควรทดลองใช้ฟรี (หากมีให้บริการ) ก่อนตัดสินใจเลือกและชำระเงินเสมอ

รับClickUp ฟรีวันนี้เพื่อสัมผัสประสบการณ์มหัศจรรย์ของการมอบหมายงานอย่างไร้รอยต่อ!