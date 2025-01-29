จากงานที่ทำด้วยมือสู่ระบบอัตโนมัติ: 10 ซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการงานอัตโนมัติ

เคยรู้สึกเหมือนถูกฝังอยู่ใต้กองเอกสารมากมาย จนแทบจะจมไม่เห็นหัวบ้างไหม? มันเหมือนกับวงจรแห่งความวุ่นวายที่ไม่มีวันจบสิ้น และคุณก็คงอยากมีเวทมนตร์อะไรสักอย่างมาช่วยจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อย ใช่ไหม?
ข่าวดีก็คือ คุณไม่จำเป็นต้องใช้เวทมนตร์สำหรับเรื่องนี้! เครื่องมือซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับงาน (WLA) พร้อมที่จะช่วยเหลือคุณแล้ว
พวกเขาทำงานเหมือนเวทมนตร์ด้วยการทำให้การจัดตารางเวลาและการจัดการกระบวนการเป็นไปโดยอัตโนมัติเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนกำลังคนเชิงกลยุทธ์ และขจัดความจำเป็นในการแทรกแซงของมนุษย์อย่างต่อเนื่อง
เราได้ค้นหาทั่วอินเทอร์เน็ตเพื่อรวบรวม ซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับงานที่มีภาระงานสูง ที่ดีที่สุด 10 อันดับแรก เพื่อช่วยให้คุณไม่ต้องเสียเวลาค้นหาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เราจะพิจารณาข้อดี ข้อเสีย และราคาของแต่ละตัวเลือก เพื่อให้คุณพบสิ่งที่เหมาะสมที่สุดและสามารถจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ไม่ต้องจมอีกต่อไป—ถึงเวลาโต้คลื่นแห่งประสิทธิภาพแล้ว! ?
ซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับงานคืออะไร?
ซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับงานปริมาณมากถูกใช้เพื่อวางแผน, เริ่มต้น, ดำเนินการ, และตรวจสอบงานปริมาณมาก ซึ่งครอบคลุมกระบวนการทางธุรกิจและไอทีที่ซ้ำซาก งานปริมาณมากเหล่านี้รวมถึงงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานประจำวันของบริษัท และสามารถทำได้ทั้งแบบแมนนวลหรือดิจิทัล
ด้วยระบบอัตโนมัติในการจัดการงาน คุณสามารถเปลี่ยนงานที่ต้องทำด้วยมือให้เป็นกระบวนการดิจิทัล ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการแทรกแซงด้วยมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงนี้ช่วยลดข้อผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของธุรกิจและการดำเนินงานด้านไอที
คุณสามารถใช้เครื่องมืออัตโนมัติงานที่หลากหลายเหล่านี้สำหรับงานต่างๆ เช่น การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างระบบต่างๆ การจัดการทรัพยากรการประมวลผล การสร้างรายงาน และการจัดการข้อมูล รวมถึงฟังก์ชันอื่นๆ
นำไปใช้ในสถานที่, บนคลาวด์, หรือในสภาพแวดล้อมแบบไฮบริด
มี เครื่องมือการทำงานอัตโนมัติของปริมาณงาน (WLA) สามประเภท:
- เครื่องมือจัดตารางเวลา: สร้างขึ้นเพื่อการจัดตารางงานเป็นหลัก
- เครื่องมือ WLA จุด: ออกแบบมาเฉพาะสำหรับกรณีการใช้งาน ระบบ หรือสภาพแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจง
- เครื่องมือ WLA แบบสากล: ออกแบบมาเพื่อรองรับทุกสถานการณ์ แพลตฟอร์ม ระบบ หรือเทคโนโลยี
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการปริมาณงานอัตโนมัติ?
ในการเลือกซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับงานที่มีปริมาณมากให้เหมาะสมกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ ให้พิจารณาปัจจัยต่อไปนี้:
- ความสามารถในการขยายขนาด: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์อัตโนมัติสามารถรองรับความต้องการของปริมาณงานในปัจจุบันของคุณได้ และสามารถปรับให้รองรับการเติบโตในอนาคตได้อย่างง่ายดาย
- ความเข้ากันได้: ตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์สามารถผสานรวมกับระบบ ฐานข้อมูล และแอปพลิเคชันที่คุณมีอยู่ได้หรือไม่
- ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติ:มองหาคุณสมบัติเช่นการจัดตารางงาน, ตัวกระตุ้นเหตุการณ์,และการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณ
- การติดตามและรายงาน: ซอฟต์แวร์ควรมีเครื่องมือสำหรับการติดตามและรายงานแบบเรียลไทม์ เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของงานและกระบวนการที่ทำงานโดยอัตโนมัติ
- ความสะดวกในการใช้งาน: อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและการตั้งค่าที่เข้าใจได้สามารถช่วยประหยัดเวลาและลดระยะเวลาในการเรียนรู้
- ความยืดหยุ่น: มองหาซอฟต์แวร์ที่รองรับการปรับแต่งโดยไม่ต้องเขียนโค้ด รวมถึงการเขียนสคริปต์เพื่อปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานที่ไม่เหมือนใคร
10 อันดับซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับงานที่ดีที่สุดที่ควรใช้
อย่าปล่อยให้ปริมาณงานที่หนักหน่วงถ่วงคุณไว้! ค้นพบวิธีที่ เครื่องมืออัตโนมัติสำหรับจัดการงานระดับแนวหน้าเหล่านี้ สามารถเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานของคุณได้
เข้าร่วมกับเราเพื่อค้นพบคุณสมบัติที่โดดเด่น ข้อจำกัด และตัวเลือกราคาของพวกเขา เพื่อค้นหาสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการของคุณ ?
1.คลิกอัพ
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงานของคุณด้วยClickUp—โซลูชันครบวงจรที่ดีที่สุดสำหรับทุกความต้องการทางธุรกิจของคุณ! ลาก่อนงานที่น่าเบื่อและซ้ำซากด้วยการทำให้เป็นอัตโนมัติ ตั้งค่าการแจ้งเตือน และกระจายงานโดยคำนึงถึงความพร้อมของทีมคุณ ?
ด้วยมุมมองปริมาณงานของ ClickUp คุณจะได้รับภาพรวมที่ชัดเจนของปริมาณงานของสมาชิกแต่ละคนในทีมในช่วงเวลาที่คุณเลือก—ไม่ว่าจะเป็นหนึ่งหรือสองสัปดาห์ หรือทั้งเดือน คุณสมบัติที่สะดวกนี้ช่วยให้คุณเห็นได้ว่าใครอาจจะมีภาระงานมากเกินไปและต้องการแบ่งเบาภาระงาน พร้อมทั้งช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสมที่สุด
สำรวจการทำงานอัตโนมัติที่ติดตั้งไว้แล้วกว่า 100 แบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการและลดภาระงานที่ต้องทำด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็น การมอบหมายงาน การติดแท็กเพื่อเปลี่ยนแปลงความสำคัญ การอัปเดตสถานะ หรือการเพิ่มความคิดเห็น คุณยังสามารถตั้งค่างานประจำเพื่อไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว และสร้างการแจ้งเตือนจากความคิดเห็นหรือการแจ้งเตือนต่าง ๆ ได้อีกด้วย
แต่การทำงานของระบบอัตโนมัติสำหรับงานเป็นอย่างไร? เมื่อเกิดเหตุการณ์กระตุ้นและตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ClickUp จะดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น:
- ทริกเกอร์: การสอบถามจากลูกค้าใหม่
- สถานะ: ได้รับคำถามในช่วงเวลาทำการ
- การดำเนินการ: มอบหมายการสอบถามให้กับตัวแทนฝ่ายขายที่ว่างอยู่โดยอัตโนมัติเพื่อให้ได้รับการตอบกลับอย่างรวดเร็ว
คุณยังสามารถใช้ประโยชน์จากพลังของClickUp AI assistant ได้อีกด้วย ซึ่งสามารถสร้างรายการดำเนินการและงานย่อยได้ทันทีตามบริบทของงานและเอกสารของคุณ มันเหมือนกับมีผู้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนตัวของคุณอยู่เคียงข้างเสมอ! ?♂️
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ตัวเลือกการอัตโนมัติของงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าและแบบทำด้วยตนเอง
- 1,000+การเชื่อมต่อ ClickUpกับเครื่องมือทำงานยอดนิยม เช่น Slack และ Dropbox
- อีเมล อัตโนมัติจากClickUp
- เครื่องมือจัดการงานที่สะดวก
- แบบฟอร์มสำหรับรวบรวมข้อมูลและส่งไปยังรายการโดยอัตโนมัติ
- การมองเห็นโครงการแบบ 360° ด้วยแดชบอร์ด ClickUp
- 1,000+ แม่แบบที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าเพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่กำหนดเอง
- มุมมองปฏิทินสำหรับติดตามตารางเวลาและเหตุการณ์สำคัญ
- เครื่องมือ AI สำหรับการสร้างงานอัตโนมัติ
- 35+ ClickApps สำหรับสร้างกระบวนการทำงานโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
- เครื่องมืออัตโนมัติเอกสารที่ใช้งานง่าย
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การสำรวจฟังก์ชันการทำงานของแพลตฟอร์มอาจใช้เวลาสักครู่
- คุณสมบัติของ AI จำกัดเฉพาะแผนการชำระเงิน
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
2. ActiveBatch
ActiveBatch เป็นเครื่องมืออัตโนมัติด้านไอทีแบบ low-code และตัวจัดตารางงานสำหรับองค์กรในหนึ่งเดียว ช่วยให้คุณสามารถทำงานอัตโนมัติ ตรวจสอบ และปรับปรุงกระบวนการทำงานทั้งหมดได้อย่างราบรื่นจากศูนย์กลางเดียว ?
ActiveBatch ช่วยลดความยุ่งยากในงานที่ต้องทำด้วยตนเองด้วยตัวกระตุ้นเหตุการณ์สำหรับกระบวนการทำงานทางธุรกิจและไอทีที่หลากหลาย รวมถึงอีเมล เหตุการณ์ไฟล์ ตัวกระตุ้นไฟล์ FTP (โปรโตคอลการถ่ายโอนไฟล์) และการแก้ไขข้อมูล
ในบรรดาเครื่องมือสำหรับอัตโนมัติงานในรายการนี้ ActiveBatch มอบ การผสานระบบสำเร็จรูป หลายร้อยรายการเพื่อสนับสนุนผู้ให้บริการรายใหญ่ พร้อมด้วยตัวเชื่อมต่อสากลและ Super REST API Adapter ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถผสานรวมแอปพลิเคชันหรือเทคโนโลยีเกือบทุกชนิดในตลาดได้
สำหรับการสร้างกระบวนการทำงานที่ครอบคลุม ซอฟต์แวร์นี้มีฟีเจอร์ Integrated Jobs Library ที่มีการรวมระบบไว้ล่วงหน้าจำนวนมากสำหรับการดำเนินการที่มักถูกเขียนสคริปต์บ่อย ๆ
ActiveBatch มอบความสามารถในการให้บริการตนเอง ช่วยให้ผู้ใช้ทางธุรกิจและทีมช่วยเหลือสามารถเรียกใช้กระบวนการสำคัญได้โดยไม่ต้องเพิ่มภาระงานให้กับทีม IT ของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ ActiveBatch
- ตัวเชื่อมต่อ REST API แบบซูเปอร์สำหรับระบบ Low-code
- การผสานการทำงานแบบไม่ต้องเขียนโค้ดมากมาย
- อินเตอร์เฟซแบบลากและวาง
- การกำหนดเวลาขั้นสูงและการทำงานอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ ActiveBatch
- การปรับปรุงโมดูลการกระตุ้นและการแจ้งเตือนอาจเป็นประโยชน์
- การรายงานปัญหาค่อนข้างมีข้อจำกัด
ราคาของ ActiveBatch
- มีให้บริการตามคำขอ
คะแนนและรีวิวของ ActiveBatch
- G2: 4. 6/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (50+ รีวิว)
3. RunMyJobs
RunMyJobs โดย Redwood เป็นซอฟต์แวร์แบบบริการ (SaaS) และเครื่องมือบนคลาวด์สำหรับการทำงานอัตโนมัติและการจัดตารางงาน มันรวมกระบวนการทั้งหมดของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียวและปลดปล่อยพนักงานของคุณจากภาระงานที่ต้องทำซ้ำๆ เปิดประตูสู่ความเป็นไปได้ในการทำงานอัตโนมัติที่ไม่มีที่สิ้นสุด
แพลตฟอร์มนี้มีความโดดเด่นในการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการต่าง ๆ ในหลากหลายสภาพแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น ในองค์กร, บนคลาวด์, และแบบไฮบริด ช่วยให้การผสานรวมระบบธุรกิจ เช่น CRM, ERP และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน เข้ากับระบบไอทีที่สำคัญของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น โดยต้องการการแทรกแซงจากมนุษย์น้อยที่สุด เพื่อให้ทุกอย่างทำงานได้อย่างไร้รอยต่อ
นอกจากนี้ RunMyJobs ยังผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเทคโนโลยีล้ำสมัย เช่น SAP RISE, S/4HANA และ BTP ในองค์กรยุคใหม่
คุณสมบัติเด่นของ RunMyJobs
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้แบบโค้ดต่ำ
- ซอฟต์แวร์แบบ SaaS ที่พัฒนาบนคลาวด์
- API ที่เรียบง่ายซึ่งสามารถผสานรวมกับบริการเว็บ REST หรือ SOAP ได้อย่างรวดเร็ว
- ทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติอย่างปลอดภัยในสภาพแวดล้อมภายในองค์กร, คลาวด์, และไฮบริด
- ความสามารถในการจัดการการถ่ายโอนไฟล์แบบครบวงจร (MFT)
ข้อจำกัดของ RunMyJobs
- ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าสามารถปรับปรุงได้
- การตั้งค่าเริ่มต้นอาจซับซ้อนเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเครื่องมือจัดการงานอัตโนมัติอื่น ๆ
ราคาของ RunMyJobs
- มีให้บริการตามคำขอ
คะแนนและรีวิวของ RunMyJobs
- G2: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
4. คอนโทรล-เอ็ม
ขอแนะนำ Control-M—โซลูชันซอฟต์แวร์สำหรับอัตโนมัติเวิร์กโหลดที่ช่วยประสานงานและเพิ่มประสิทธิภาพเวิร์กโฟลว์ได้อย่างราบรื่นในโรงงานแผนก และสถานที่ต่าง ๆ หลายแห่ง ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้การประสานงานเวิร์กโฟลว์ของแอปพลิเคชันและข้อมูลเป็นเรื่องง่าย มอบเครื่องมือให้คุณสามารถ สร้าง จัดการ กำหนด และตรวจสอบ เวิร์กโฟลว์การผลิตได้อย่างไร้กังวล
ซอฟต์แวร์นี้มีความสามารถมากมาย รวมถึง Data Pipelines, การจัดการ SLA และการถ่ายโอนไฟล์แบบจัดการ นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์การดำเนินงานขั้นสูงที่ทีม Dev, Ops และหน่วยงานธุรกิจต่างๆ สามารถนำไปใช้ได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติ Jobs-as-Code เป็นวิธีการของ DevOps ที่มุ่งเน้นให้กระบวนการทำงานสามารถจัดการเวอร์ชันได้ ทดสอบได้ และบำรุงรักษาได้
แนวทางนี้ช่วยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักพัฒนาและวิศวกรในการร่วมกันกำหนด กำหนดเวลา จัดการ และติดตามกระบวนการทำงานของแอปพลิเคชันในสภาพแวดล้อมการผลิต
คุณสมบัติเด่นของ Control-M
- การผสานรวมกับ AWS, Google Cloud Platform และ Azure โดยตรง
- การจัดการ SLA ด้วยการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์
- การร่วมมือระหว่างทีมพัฒนาและทีมปฏิบัติการที่สามารถปรับขนาดได้
- มุมมอง 360° ของสายงานข้อมูล
- การเคลื่อนย้ายไฟล์อย่างชาญฉลาดและการมองเห็น
ข้อจำกัดของ Control-M
- ผู้ใช้ที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอาจพบว่าเป็นเรื่องยากในการจัดการ
- การทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติสำหรับชุดข้อมูลไม่ได้ราบรื่นเสมอไป
การกำหนดราคาของ Control-M
- มีให้บริการตามคำขอ
คะแนนและรีวิวของ Control-M
- G2: 4. 4/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (น้อยกว่า 10 รีวิว)
5. สโตนบรานช์
โซลูชัน Stonebranch Workload Automation ช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการทำงานของ IT ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ควบคุม และประสานงานได้อย่างราบรื่น โซลูชันนี้มอบการควบคุมอย่างสมบูรณ์เหนือกระบวนการทำงานบนแพลตฟอร์มต่าง ๆและแอปพลิเคชันทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเก็บข้อมูลไว้ที่ใดก็ตาม
โซลูชันนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่ให้บริการ IT ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน โดยไม่จำเป็นต้องใช้กระบวนการทำงานแบบแบทช์รายวันแบบเดิมอีกต่อไป และช่วยให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นด้วยประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์ คุณจะสามารถให้บริการทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและลูกค้าภายนอกได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการขัดจังหวะที่ไม่จำเป็น
เมื่อพูดถึงการผสานรวม ตัวเลือกนั้นไม่มีขีดจำกัด ไม่ว่าคุณจะทำงานบนเมนเฟรมหรือในระบบคลาวด์ คุณสามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันใดก็ได้
ใช้การผสานระบบที่เตรียมไว้ล่วงหน้า สร้างของคุณเอง หรือเข้าถึงแบบแปลนการผสานระบบจาก Stonebranch Integration Hub ที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนและโอเพนซอร์ส
คุณสมบัติเด่นของ Stonebranch
- การปรับใช้โครงสร้างพื้นฐานแบบอัตโนมัติ
- การจัดตารางเวลาอัจฉริยะตามเหตุการณ์
- การจัดการข้อมูลแบบเป็นไปป์ไลน์ที่สามารถปรับขนาดได้
- ฟังก์ชันการจัดการการถ่ายโอนไฟล์แบบเนทีฟ (MFT)
- ระบบอัตโนมัติแบบไฮบริดคลาวด์สำหรับกระบวนการทางธุรกิจ
- ระบบอัตโนมัติและซอฟต์แวร์จัดตารางงานพร้อมฟีเจอร์ต่างๆ
ข้อจำกัดของ Stonebranch
- ผู้ใช้อาจพบกับการเรียนรู้ที่ซับซ้อนกับซอฟต์แวร์ระบบอัตโนมัติและการจัดตารางงาน
- การอัปเดตอาจมีความเป็นมิตรกับผู้ใช้มากขึ้น
ราคาของ Stonebranch
- มีให้บริการตามคำขอ
คะแนนและรีวิวของ Stonebranch
- G2: 4. 5/5 (80+ รีวิว)
- Gartner: 4. 5/5 (น้อยกว่า 10 รีวิว)
6. IBM Workload Automation
IBM Workload Automation ผสานรวมระบบ IT, การดำเนินงาน, และกระบวนการทำงานทางธุรกิจ อย่างไร้รอยต่อ มีความเชี่ยวชาญในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการที่ทำงานโดยไม่มีมนุษย์ควบคุมและขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์ ซึ่งปรับให้เหมาะสมกับการทำงานในสภาพแวดล้อมแบบไฮบริด
โซลูชันนี้มอบศูนย์กลางแบบรวมศูนย์สำหรับการทำงานอัตโนมัติของกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมด้วยส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ใช้งานง่าย ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างแบบจำลอง จัดการ และติดตามปริมาณงานของตนได้ นอกจากนี้ยังยกระดับประสบการณ์การใช้งานด้วยมุมมองแบบกราฟิก การวิเคราะห์ข้อมูลที่ฝังไว้ และแดชบอร์ดที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ
เครื่องมือนี้ช่วยให้การย้ายไฟล์และการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานง่ายขึ้น คุณสมบัติ Workload Designer ใหม่ มอบอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายสำหรับการออกแบบวัตถุการจัดตารางเวลาพร้อมคำแนะนำตามบริบทและการแสดงผลแบบกราฟิก
แพลตฟอร์มนี้ยังให้ภาพรวมที่ครอบคลุมของกระบวนการทั้งหมดในองค์กรของคุณบนแดชบอร์ด ซึ่งช่วยให้ทีมปฏิบัติการของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและผสานการทำงานกับเครื่องมือการตรวจสอบและการแจ้งเตือนได้อย่างราบรื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ IBM Workload Automation
- แดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย
- การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อการตรวจจับความผิดปกติ
- ความสามารถในการจัดการการถ่ายโอนไฟล์
- นักออกแบบกระบวนการทำงาน
- การจัดการแบบคลาวด์เนทีฟ
ข้อจำกัดของ IBM Workload Automation
- เอกสารของ IBM อาจต้องปรับปรุงเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือการจัดการงานอัตโนมัติอื่น ๆ
- อาจจำเป็นต้องมีการฝึกอบรมอย่างกว้างขวางเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากฟังก์ชันการทำงานได้อย่างเต็มที่
การกำหนดราคาของ IBM Workload Automation
- มีให้บริการตามคำขอ
IBM Workload Automation การจัดอันดับและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (10+ รีวิว)
- PeerSpot: 4/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
7. การประมวลผลธุรกรรมอัตโนมัติของ Oracle
Oracle Autonomous Transaction Processing เป็นบริการฐานข้อมูลแบบครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อรองรับงานหลากหลายประเภท—ธุรกรรม, การวิเคราะห์ข้อมูล, และงานแบบแบทช์—ทั้งหมดในเวลาเดียวกัน มาพร้อมกับการตั้งค่าล่วงหน้าในรูปแบบแถว, ดัชนี, และการแคชข้อมูล ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ถึงความสามารถในการขยายตัว, ความพร้อมใช้งาน, ความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง, และข้อมูลเชิงลึกในการดำเนินงานแบบเรียลไทม์ ?
Oracle ทำให้การดำเนินงานของ ฐานข้อมูลประสิทธิภาพสูง ง่ายขึ้น รองรับทุกอย่างตั้งแต่แอปพลิเคชันเว็บที่เรียบง่ายไปจนถึงระบบธุรกิจที่สำคัญ ระบบของมันดำเนินการธุรกรรมแบบกลุ่มเป็นหลัก จัดการข้อมูลในลักษณะต่อเนื่องและส่งและรับข้อมูลตามความจำเป็น
แพลตฟอร์มนี้รองรับฐานข้อมูลหลากหลายประเภท รวมถึง MRP, MDB และ ODBC นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานได้บน Oracle Cloud Infrastructure (OCI) หรือจะใช้งานภายในองค์กรก็ได้เช่นกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Oracle Autonomous Transaction Processing
- การกำหนดค่าและการปรับแต่งฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติ
- การตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและการแก้ไขข้อผิดพลาดเชิงคาดการณ์สำหรับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
- ความสามารถของ AI เชิงสร้างสรรค์แบบบูรณาการ
- มาตรการป้องกันภัยคุกคามจากภายนอกและภัยคุกคามภายใน
- มีคุณสมบัติการตรวจสอบขั้นสูง
ข้อจำกัดของระบบประมวลผลธุรกรรมอัตโนมัติของ Oracle
- เอกสารการฝึกอบรมอาจต้องการการอัปเดตบ่อยขึ้น
- การสื่อสารภายในระบบโหรบางระบบอาจได้รับการปรับปรุง
ราคาของระบบประมวลผลธุรกรรมอัตโนมัติของออราเคิล
- ราคาต่อหน่วย: $1.34 ต่อ OCPU ต่อชั่วโมง
การจัดอันดับและรีวิวการประมวลผลธุรกรรมอัตโนมัติของ Oracle
- G2: 3. 5/5 (น้อยกว่า 10 รีวิว)
- Gartner: 4. 7/5 (10+ รีวิว)
8. ตัวจัดการกำหนดการ JAMS
JAMS Scheduler ช่วยทีมไอทีในการลดความซับซ้อนและทำให้งานเป็นอัตโนมัติ มันจัดการงานที่หลากหลาย ตั้งแต่กระบวนการชุดงานพื้นฐานและสคริปต์ไปจนถึงเวิร์กโฟลว์ข้ามแพลตฟอร์มที่ซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับเซิร์ฟเวอร์หลายเครื่องและแอปพลิเคชันทางธุรกิจ
ซอฟต์แวร์นี้ทำงานได้อย่างราบรื่นบนแพลตฟอร์มต่างๆ แอปพลิเคชัน API และภาษาสคริปต์ต่างๆ มัน เพิ่มความน่าเชื่อถือของงานแบบแบทช์ และขยายความสามารถของตัวจัดตารางงานแบบเนทีฟ ทำให้สามารถสร้างลำดับงานที่ทรงพลังได้
คุณสามารถใช้มันเพื่อกำหนดเวลาการทำงานตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้หรือเรียกใช้งานตามการเสร็จสิ้นของเหตุการณ์อื่น ๆ ได้ JAMS จะติดตามสถานะของงานอย่างใกล้ชิด แจ้งเตือนเมื่อมีการสำเร็จหรือล้มเหลว และบันทึกประวัติการดำเนินการอย่างละเอียดทุกครั้ง
องค์กรสามารถขจัดความซับซ้อน ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และการขาดการมองเห็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกระบวนการทางธุรกิจที่สำคัญ ผ่านเครื่องมือการกำหนดเวลาและ สคริปต์ ต่างๆ
เมื่อคุณรวมศูนย์การจัดการงานใน JAMS ทีมไอทีสามารถไว้วางใจได้อย่างมั่นใจในการจัดการเวิร์กโฟลว์ข้ามแพลตฟอร์ม ส่งมอบผลลัพธ์ที่วัดได้
คุณสมบัติเด่นของ JAMS Scheduler
- รองรับแพลตฟอร์มอัตโนมัติ เช่น Windows, Linux และ OpenVMS
- การอัตโนมัติกระบวนการแบบกลุ่ม
- อัตโนมัติสคริปต์, กระบวนการ ERP, ETL และการถ่ายโอนไฟล์
- การแจ้งเตือนเวิร์กโฟลว์สำหรับความล้มเหลวและความสำเร็จ
ข้อจำกัดของ JAMS Scheduler
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้สามารถเป็นมิตรกับผู้ใช้มากขึ้น
- อาจใช้เวลาในการค้นหาตำแหน่งงานในกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน
ราคาของ JAMS Scheduler
- มีให้บริการตามคำขอ
คะแนนและรีวิวของ JAMS Scheduler
- G2: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (10+ รีวิว)
9. Broadcom AutoSys การจัดการงานอัตโนมัติ
ระบบ AutoSys Workload Automation ของ Broadcom ช่วยให้องค์กรสามารถควบคุมและมองเห็นการทำงานของระบบงานได้ดีขึ้นบนแพลตฟอร์มต่าง ๆระบบ ERP และระบบคลาวด์
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของมันคือ ความสามารถในการปรับขนาดได้อย่างสูงสุด—ไม่ว่าคุณจะมีปริมาณงานขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่และซับซ้อน AutoSys ก็สามารถรองรับได้ นอกจากนี้ยังให้การสนับสนุนอย่างครอบคลุมสำหรับแอปพลิเคชันต่างๆ ทำให้เป็นเครื่องมือที่หลากหลายสำหรับองค์กรที่พึ่งพาซอฟต์แวร์หลากหลายประเภท
โซลูชันนี้ยังมอบ การกำหนดเวลาหลายแพลตฟอร์ม ให้คุณควบคุมกระบวนการทางธุรกิจตั้งแต่ต้นจนจบที่ครอบคลุมหลายแพลตฟอร์ม ช่วยเพิ่มการมองเห็นในกระบวนการทั้งหมด ?
สำหรับองค์กรที่ต้องการความน่าเชื่อถือ AutoSys นำเสนอคุณสมบัติความทนทานต่อข้อผิดพลาดและการกู้คืน ระบบการกู้คืนอัตโนมัติช่วยให้มั่นใจว่างานจะเสร็จสมบูรณ์อย่างถูกต้องและตรงเวลา ลดเวลาหยุดทำงานและการหยุดชะงักให้น้อยที่สุด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AutoSys
- รองรับโปรโตคอลเว็บเซอร์วิส SOAP และ REST
- การผสานรวมงาน Hadoop อย่างง่าย เช่น HDFS, PIG, HIVE และ SQOOP
- การวิเคราะห์ปริมาณงานข้ามผู้ขายและแอปพลิเคชันหลายราย
- กลไกการกู้คืนอัตโนมัติ
- จุดควบคุมเดียวเพื่อจัดการกระบวนการทางธุรกิจที่สำคัญ
ข้อจำกัดของ AutoSys
- ตัวเลือกการปรับแต่งสำหรับรายงานสามารถปรับปรุงได้
- อินเตอร์เฟซอาจทันสมัยและใช้งานง่ายขึ้น
ราคาของ AutoSys
- มีให้บริการตามคำขอ
คะแนนและรีวิว AutoSys
- G2: 4. 5/5 (40+ รีวิว)
- PeerSpot: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
10. ทิดัล
Tidal ทำหน้าที่เป็นตัวแทนที่มีประสิทธิภาพสำหรับกระบวนการทำงานแบบแมนนวล, การจัดตารางงานแบบแยกส่วน, และการเขียนสคริปต์แบบกำหนดเอง.
คุณสามารถนำระบบอัตโนมัติมาใช้ได้อย่างรวดเร็วในทุกด้านขององค์กรของคุณ ครอบคลุมทั้งโครงสร้างพื้นฐาน มิดเดิลแวร์ และแอปพลิเคชัน ซอฟต์แวร์นี้เชื่อมต่อกับ การผสานการทำงานที่สร้างไว้ล่วงหน้า กว่า 60 แบบ และคุณยังสามารถสร้างการผสานการทำงานของคุณเองได้โดยใช้เครื่องมือที่มีให้
สร้างมุมมองการติดตามหรือใช้ประโยชน์จากรายงานที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าเพื่อติดตามงานการจัดตารางของคุณ คุณสามารถปรับแต่งแดชบอร์ดให้เหมาะกับความต้องการของผู้ใช้ทั้งทางธุรกิจและไอที
ยอมรับความยืดหยุ่นด้วย การจัดตารางงานตามเหตุการณ์ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเริ่มงานและส่งการแจ้งเตือนเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์เฉพาะได้ ความสามารถในการปรับตัวนี้ช่วยให้ระบบของคุณสามารถรองรับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปขององค์กรของคุณได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Tidal
- การจัดตารางตามเหตุการณ์
- ระบบอัตโนมัติที่เหมาะสำหรับนักพัฒนา
- การจัดการ SLA และการติดตามเส้นทางวิกฤต
- การผสานรวมจำนวนมาก
ข้อจำกัดของกระแสน้ำ
- แดชบอร์ดอาจมีการมองเห็นที่ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือจัดการงานอัตโนมัติอื่น ๆ
- ผู้ใช้ใหม่อาจพบช่วงเวลาที่ต้องเรียนรู้
การกำหนดราคาตามระดับ
- มีให้บริการเมื่อติดต่อ
คะแนนและรีวิวของผู้ใช้
- G2: 4. 7/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
เลิกงานที่ต้องทำด้วยมือด้วยเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับงานที่มีปริมาณมาก
บอกลางานที่ต้องทำด้วยตนเองซึ่งกินเวลามากด้วย 10 ซอฟต์แวร์เครื่องมืออัตโนมัติสำหรับงานที่ดีที่สุด เหล่านี้ พวกมันคือตัวเปลี่ยนเกมที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ ลดข้อผิดพลาดที่น่ารำคาญ และปลดปล่อยทีมของคุณให้มุ่งเน้นไปที่งานที่ต้องการความเชี่ยวชาญของพวกเขา
สัมผัสประสบการณ์สุดยอดโซลูชันครบวงจรที่ใช้งานง่ายสำหรับการทำงานอัตโนมัติของงานทั้งหมดสมัครใช้ ClickUp ฟรี! อนาคตของการทำงานอัตโนมัติของงานมาถึงแล้ว ใช้พลังของระบบอัตโนมัติมากมายและผู้ช่วยที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อทำให้งานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
เฝ้าดูงานทั้งหมดของคุณอย่างใกล้ชิดจากมุมมองเดียวที่รวมทุกอย่างไว้ เพื่อความสำเร็จด้วยแรงงานน้อยที่สุด ✌️