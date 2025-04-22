11 แม่แบบมาตราส่วนลิเคิร์ตฟรีใน Word & ClickUp

คุณเป็นผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่กำลังเปิดตัวแอปใหม่ คุณได้ทุ่มเทเวลาอย่างมากมายในการสร้างประสบการณ์ผู้ใช้ที่ราบรื่น แต่คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าผู้ใช้ของคุณพึงพอใจ?
กรอกมาตราส่วนลิเคิร์ต เครื่องมือนี้สามารถเปลี่ยนความคิดเห็นที่ไม่ชัดเจนให้กลายเป็นข้อมูลที่สามารถวัดได้ ไม่ว่าคุณจะวัดความพึงพอใจของลูกค้า การมีส่วนร่วมของพนักงานหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ มาตราส่วนลิเคิร์ตที่ออกแบบมาอย่างดีสามารถเปิดเผยความคิดเห็น แรงจูงใจ และความรู้สึกโดยรวมของผู้ตอบแบบสำรวจ ซึ่งคำถามแบบใช่หรือไม่ใช่ไม่สามารถทำได้
อย่างไรก็ตาม การสร้างคำถามแบบมาตราส่วนลิเคิร์ตที่มีประสิทธิภาพอาจเป็นงานที่น่ากังวล นั่นคือจุดที่เราเข้ามาช่วย
บล็อกโพสต์นี้รวบรวม 11 แบบฟอร์มสเกลลิเคิร์ตฟรี ที่ช่วยให้การสำรวจข้อมูลง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น. แบบฟอร์มเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อช่วยคุณถามคำถามที่ถูกต้อง, ได้รับคำตอบที่สามารถนำไปใช้ได้, และตัดสินใจอย่างมีข้อมูล.
แบบฟอร์มมาตราส่วนลิเคิร์ตคืออะไร?
แม่แบบมาตราส่วนลิเคิร์ตเป็นกรอบงานที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าซึ่งช่วยครู นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล และผู้ออกแบบแบบสำรวจในการสร้างแบบสำรวจที่มีประสิทธิภาพด้วยมาตราส่วนลิเคิร์ตได้อย่างรวดเร็ว
มาตราส่วนลิเคิร์ต ซึ่งตั้งชื่อตามนักจิตวิทยา เรนซิส ลิเคิร์ต เป็นกรอบแนวคิดที่มักนำเสนอข้อความและขอให้ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนระดับความเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยบนมาตราส่วนหลายจุด
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนลิเคิร์ตประกอบด้วยชุดคำตอบที่ครอบคลุมตั้งแต่ขั้วหนึ่งไปยังอีกขั้วหนึ่งของมาตราส่วนทางจิตมิติ รวมถึงตัวเลือกที่เป็นกลางเพื่อใช้เป็นตัววัดด้วย
นี่คือตัวอย่างของคำถามแบบมาตราส่วนลิเคิร์ต:
คุณมีความพึงพอใจกับบริการที่ได้รับจาก [แบรนด์, แผนก, ตัวแทนบริการ] มากน้อยเพียงใด?
ผู้ตอบแบบสำรวจจะถูกขอให้เลือกคำตอบจากมาตรวัดแบบลิเคิร์ท 5 ระดับนี้:
- พอใจมาก
- พอใจปานกลาง
- ไม่พอใจและไม่ไม่พอใจ (เป็นกลาง)
- ไม่พอใจปานกลาง
- ไม่พอใจอย่างมาก
แบบสำรวจแบบมาตราส่วนลิเคิร์ตเป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการสร้างรูปแบบที่มีโครงสร้างสำหรับการรวบรวมคำตอบต่อคำถามหรือข้อความเชิงคุณภาพ แบบสำรวจนี้ช่วยให้การรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเป็นไปอย่างรวดเร็ว สม่ำเสมอ ไม่ลำเอียง และมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติหลักของมาตราส่วนลิเคิร์ต
- ตัวเลือกคำตอบมาตรฐาน: แบบสำรวจแบบมาตราส่วนลิเคิร์ตมักจะมีคำตอบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เช่น 'ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง' ถึง 'เห็นด้วยอย่างยิ่ง' โดยมักใช้มาตราส่วน 5 หรือ 7 ระดับ
- รายงานที่สามารถปรับแต่งได้: คุณสามารถปรับแต่งรายงานหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ทำการวิจัยได้
- รูปแบบที่สม่ำเสมอ: คำถามแบบมาตราส่วนลิเคิร์ตและตัวเลือกคำตอบถูกจัดโครงสร้างอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ง่ายต่อการวิเคราะห์และเปรียบเทียบคำตอบต่างๆ
- การเก็บรวบรวมข้อมูล: อำนวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมทัศนคติ ความคิดเห็น หรือการรับรู้ของผู้ตอบแบบสอบถามอย่างเป็นระบบ
นักวิจัยและผู้ปฏิบัติงานใช้แบบฟอร์มสเกลลิเคิร์ตเพื่อทำให้กระบวนการออกแบบแบบสอบถามเป็นระบบ และเพื่อให้ได้ทั้งอัตราการตอบกลับที่สูงและความสม่ำเสมอของคำตอบ
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบสอบถามแบบลิเคิร์ทเป็นแบบที่ดี?
แม่แบบมาตราส่วนลิเคิร์ตที่ดีมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องและนำไปใช้ได้จริง ควรมีตัวเลือกคำตอบที่สมดุลและกระจายอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่เชิงบวกไปจนถึงเชิงลบ
นี่คือคุณสมบัติที่ทำให้แม่แบบมาตราส่วนลิเคิร์ตโดดเด่น:
- ตัวเลือกคำตอบที่ชัดเจน: มาตราส่วนลิเคิร์ทที่ดีควรใช้ช่วงของตัวเลือกที่สมดุล (เช่น มาตราส่วนลิเคิร์ท 5–7 ระดับ) จากสุดหนึ่งไปยังอีกสุดหนึ่ง โดยมีจุดกลางที่เป็นกลางอยู่ตรงกลาง ซึ่งในอุดมคติควร
- ข้อความที่เกี่ยวข้อง: ต้องมั่นใจว่าข้อความหรือคำถามแบบมาตราส่วนลิเคิร์ตมีความเฉพาะเจาะจงและเกี่ยวข้องโดยตรงกับหัวข้อ โดยหลีกเลี่ยงความคลุมเครือ
- รูปแบบที่สม่ำเสมอ: แม่แบบควรรักษาการจัดวางที่เหมือนกันในทุกคำถามแบบมาตราส่วนลิเคิร์ตเพื่อความสม่ำเสมอและความสะดวกในการวิเคราะห์
- เข้าใจง่าย: คำตอบควรมีความตรงไปตรงมาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถตีความและตอบได้อย่างถูกต้อง
- ปรับขนาดได้: การออกแบบของเทมเพลตควรมีความยืดหยุ่น เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับความต้องการในการสำรวจได้อย่างง่ายดาย
ด้วยองค์ประกอบเหล่านี้ แม่แบบมาตราส่วนลิเคิร์ตของคุณจะช่วยให้คุณรวบรวมความคิดเห็นที่ละเอียดอ่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้สำหรับการวิเคราะห์
เทมเพลตมาตราส่วนลิเคิร์ตฟรี
นี่คือรายการของแบบฟอร์มสเกลลิเคิร์ตฟรี 11 แบบให้คุณเลือก:
1. แม่แบบมาตราส่วนลิเคิร์ทของ ClickUp
เทมเพลตระดับลิเคิร์ทของ ClickUp สำหรับผู้เริ่มต้นเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นออกแบบแบบสำรวจ
มันทำให้การสร้าง, ติดตาม, และวิเคราะห์แบบสอบถามมาตราส่วนลิเคิร์ตง่ายขึ้น, ทำให้สามารถเข้าถึงได้และใช้งานง่าย.
เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเพราะคุณสามารถปรับแต่งแบบสำรวจของคุณได้อย่างง่ายดาย—เพียงป้อนคำถามและตัวเลือกการให้คะแนนของคุณ คุณสามารถแชร์แบบสำรวจและรวบรวม คำตอบได้อย่างง่ายดายโดยไม่มีปัญหา และคุณสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว เพื่อเข้าใจแนวโน้มและรูปแบบของความคิดเห็น
ติดตามความคืบหน้าของแบบสำรวจของคุณด้วยสถานะที่ง่ายต่อการเข้าใจ เช่น เปิดอยู่ และเสร็จสมบูรณ์ ใช้เครื่องมือของ ClickUp เพื่อจัดการความคิดเห็นด้วยความคิดเห็น ระบบอัตโนมัติ และปัญญาประดิษฐ์
นี่คือวิธีเริ่มต้นของคุณ:
- กำหนดคำถามของคุณ: ใช้ ClickUp Docs เพื่อร่างแบบสอบถามมาตราส่วนลิเคิร์ตของคุณได้อย่างง่ายดาย
- ออกแบบสเกล: สร้างงานเพื่อตั้งค่าค่าสเกลของคุณได้ในไม่กี่คลิก
- ตั้งค่าแบบสำรวจ: จัดระเบียบคำถามและมาตรวัดในมุมมองบอร์ดของ ClickUp
- รวบรวมข้อมูล: อัตโนมัติการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์เพื่อทำให้กระบวนการมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- การตีความผลลัพธ์: ใช้หมุดหมายเพื่อติดตามความก้าวหน้าและข้อมูลเชิงลึกอย่างราบรื่น
การสร้างมาตรวัดแบบลิเคิร์ตและการจัดการความคิดเห็นของลูกค้าหรือความคิดเห็นของพนักงานไม่มีอะไรง่ายไปกว่านี้อีกแล้ว!
2. แม่แบบมาตราส่วนลิเคิร์ตแบบง่ายของ ClickUp
เทมเพลตมาตราส่วนลิเคิร์ตของ ClickUpคือเครื่องมือที่คุณต้องใช้สำหรับการสร้างแบบสำรวจมาตราส่วนลิเคิร์ตที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพได้ในทันที!
นี่คือตัวอย่างของวิธีที่เทมเพลตอเนกประสงค์นี้สามารถช่วยให้การเก็บข้อมูลง่ายขึ้น:
- การตั้งค่าที่ง่าย: ป้อนคำถามแบบสำรวจ Likert และตัวเลือกคำตอบของคุณ
- ฟิลด์ที่กำหนดเอง: ใช้ฟิลด์สำหรับแผนก, อีเมล, โทรศัพท์, และมาตราส่วนการให้คะแนนเพื่อเก็บข้อมูลที่จำเป็นและปรับแต่งแบบสำรวจของคุณเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
- มาตราส่วนการให้คะแนนที่ยืดหยุ่น: ปรับแต่งช่องให้คะแนน 1–5 ทั้งสามช่องให้ตรงกับความต้องการในการให้ข้อเสนอแนะของคุณ ปรับมาตราส่วนการให้คะแนนแบบลิเคิร์ตตามความจำเป็นเพื่อให้ได้ข้อมูลที่แม่นยำตามที่คุณต้องการ
- การให้คะแนนที่เรียบง่าย: ใช้รายการตรวจสอบที่มีอยู่ในตัวเพื่อประเมินและให้คะแนนการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ได้อย่างง่ายดาย
แชร์แบบสำรวจแบบมาตราส่วนลิเคิร์ตของคุณกับทีมหรือลูกค้าของคุณ และดูขณะที่คุณรวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อขับเคลื่อนความสำเร็จ!
3. แม่แบบแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ClickUp
หนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดที่นักวิจัยหรือผู้ออกแบบแบบสำรวจสำหรับทีมผลิตภัณฑ์ต้องเผชิญคือการรู้ว่าลูกค้าของตนพึงพอใจหรือไม่ และการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม
การรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้าเป็นเรื่องที่ท้าทายเสมอมาแต่แบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าของ ClickUpช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น
เทมเพลตนี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้การสร้าง การจัดการ และการวิเคราะห์แบบสำรวจแบบมาตราส่วนลิเคิร์ตเป็นเรื่องง่ายขึ้น เพื่อรวบรวมข้อมูลลูกค้าที่มีคุณค่า นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณตัดสินใจอย่างมีข้อมูลในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของคุณ
ทำไมเทมเพลตนี้ถึงได้ผล?
- การสร้างที่มีประสิทธิภาพ: ออกแบบแบบสำรวจที่กำหนดเองได้อย่างง่ายดายเพื่อให้ได้ข้อมูลตอบกลับที่คุณต้องการ
- การตอบกลับอย่างรวดเร็ว: แจกจ่ายแบบสำรวจของคุณและรวบรวมคำตอบได้อย่างง่ายดาย
- ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้: วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อระบุแนวโน้มและจุดที่ควรปรับปรุง
- สถานะที่กำหนดเอง: ติดตามความคืบหน้าด้วยสถานะต่างๆ เช่น เปิดและเสร็จสมบูรณ์
- ฟิลด์ที่กำหนดเอง: รวบรวมความคิดเห็นโดยละเอียดด้วยฟิลด์สำหรับ ความช่วยเหลือ ความชัดเจน และการแก้ไขปัญหา
- มุมมองที่กำหนดเอง: จัดการแบบสำรวจมาตราส่วนลิเคิร์ตโดยใช้มุมมองต่างๆ เช่น มุมมองผู้ตอบแบบสอบถาม มุมมองแบบฟอร์มแบบสำรวจ มุมมองการให้คะแนนความรู้ และมุมมองเริ่มต้นที่นี่
ด้วยเทมเพลตแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าของ ClickUp คุณสามารถรวบรวมความคิดเห็นได้อย่างมีประสิทธิภาพและปรับปรุงงานโดยอิงจากข้อมูลได้อย่างง่ายดาย
4. แม่แบบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ClickUp
หากคุณเป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ระดับอัลฟ่า เบต้า หรือใช้งานมานาน คุณจะต้องได้รับแบบสำรวจมาตรวัดแบบลิเคิร์ตนี้ในกล่องจดหมายหรือการแจ้งเตือนภายในแอปแล้ว
เครื่องมือเหล่านี้อาจขอให้คุณให้คะแนนคุณลักษณะต่างๆ บนมาตราส่วนการให้คะแนนและอธิบายความรู้สึกของคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ แบบสำรวจแบบมาตราส่วนลิเคิร์ตเหล่านี้เป็นแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
พวกเขาสามารถช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับประสบการณ์ของลูกค้าของคุณ คุณสามารถเปิดตัวแบบสำรวจดังกล่าวได้อย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตแบบสำรวจความคิดเห็นผลิตภัณฑ์ของ ClickUp
เทมเพลตนี้ช่วยให้การรวบรวมและวิเคราะห์ความคิดเห็นเป็นเรื่องง่าย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของคุณและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า
ใช้เทมเพลตนี้เพื่อระบุพื้นที่สำหรับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และเพิ่มประสบการณ์ของผู้ใช้ รวบรวมข้อเสนอแนะที่มีความหมายอย่างรวดเร็วและแม่นยำ และใช้ผลการสำรวจแบบมาตราส่วนลิเคิร์ตในการตัดสินใจพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมีข้อมูล
นี่คือคุณสมบัติที่คุณจะชื่นชอบ:
- สถานะการปรับแต่ง: ติดตามความคืบหน้าของการสำรวจด้วยสถานะอยู่ระหว่างการตรวจสอบ, ตรวจสอบแล้ว, และต้องตรวจสอบ
- ฟิลด์ที่กำหนดเอง: จัดการความคิดเห็นด้วยฟิลด์สำหรับความพึงพอใจโดยรวม ระยะเวลาการใช้งาน และอื่นๆ
- มุมมองที่ปรับแต่งได้: ใช้ประโยชน์จากมุมมองต่างๆ เช่น ความพึงพอใจโดยรวม, การให้คะแนนผลิตภัณฑ์, และการส่งแบบสำรวจ เพื่อข้อมูลที่เป็นระเบียบ
5. แม่แบบแบบสำรวจความผูกพันของพนักงาน ClickUp
สมมติว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลและต้องการทำการสำรวจพนักงานเพื่อประเมินระดับความผูกพันของพนักงาน ในกรณีนี้ คุณสามารถใช้เทมเพลตแบบสำรวจความผูกพันของพนักงานใน ClickUpเพื่อทำการสำรวจได้อย่างรวดเร็วและระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงในที่ทำงานของคุณ
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณรวบรวมความคิดเห็นของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์กระบวนการ ประเมินความพึงพอใจของพนักงาน และเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรของคุณ
การใช้แบบฟอร์มสเกลลิเคิร์ตนี้จะช่วยให้คุณค้นพบพื้นที่ในสถานที่ทำงานของคุณที่ต้องการการปรับปรุง และสามารถช่วยปรับปรุงความพึงพอใจในงานได้ คุณยังสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับมุมมอง เป้าหมาย และความต้องการของพนักงาน และปรับปรุงนโยบายของพนักงานให้เหมาะสมตามนั้น
นี่คือเหตุผลที่ทุกทีมการจัดการความสามารถและทีมทรัพยากรบุคคลต้องมีเทมเพลตนี้เพื่อวัดการมีส่วนร่วมของพนักงาน:
- ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้: รับมุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน
- แบบสำรวจที่ปรับแต่งได้: ปรับแต่งแบบสำรวจด้วยคำถามให้เหมาะสมกับความต้องการขององค์กรของคุณ
- ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์: รวบรวมความคิดเห็นจากพนักงานได้ทันทีผ่านอุปกรณ์ใดก็ได้
- สถานะที่กำหนดเอง: ติดตามความคืบหน้าของแบบสำรวจด้วยสถานะต่างๆ เช่น เสร็จสมบูรณ์ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ และต้องตรวจสอบ
- ฟิลด์ที่กำหนดเอง: บันทึกความคิดเห็นโดยละเอียดด้วย 32 คุณลักษณะ รวมถึง ความยุติธรรมของค่าตอบแทน วันหยุดที่ได้รับค่าจ้าง และความก้าวหน้าในอาชีพ
- มุมมองที่กำหนดเอง: จัดการข้อเสนอแนะอย่างมีประสิทธิภาพด้วยมุมมองต่างๆ เช่น ทั้งหมดที่ส่ง ข้อเสนอแนะจากแผนก ข้อเสนอแนะจากทีม และคู่มือเริ่มต้น
ใช้เทมเพลตนี้เพื่อเรียนรู้วิธีมีปฏิสัมพันธ์กับพนักงานให้ดีขึ้นและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรของคุณ
6. แม่แบบข้อเสนอแนะจากพนักงาน ClickUp
หากคุณต้องการทราบว่าพนักงานของคุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับการบริหารจัดการ วัฒนธรรมองค์กร เงินเดือน และสวัสดิการต่างๆ ของบริษัท คุณต้องใช้เทมเพลตความคิดเห็นพนักงานของ ClickUp
คุณจำเป็นต้องมีวงจรการให้ข้อมูลย้อนกลับในองค์กรของคุณเพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารที่มีโครงสร้าง ซึ่งจะช่วยให้ผู้จัดการสามารถให้ข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอ ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อผลงานในหมู่พนักงาน และสร้างบรรยากาศที่เปิดกว้าง ซื่อสัตย์ รวมถึงการยอมรับและชื่นชมซึ่งกันและกัน
นี่คือเทมเพลตเดียวที่คุณต้องการ เพราะมันช่วยในเรื่อง:
- การรวบรวมข้อเสนอแนะอย่างมีประสิทธิภาพ: รวบรวมข้อมูลที่มีคุณค่าจากพนักงานอย่างรวดเร็ว
- การติดตามความรู้สึก: ใช้การแสดงผลขั้นสูงเพื่อติดตามความรู้สึกของพนักงานตลอดเวลา
- ส่งเสริมความโปร่งใส: สร้างความไว้วางใจและการสื่อสารที่เปิดกว้างระหว่างพนักงานและผู้บริหาร
- สถานะที่กำหนดเอง: ติดตามความคืบหน้าของข้อเสนอแนะด้วยสถานะต่างๆ เช่น เปิดอยู่ และเสร็จสมบูรณ์
- ฟิลด์ที่กำหนดเอง: บันทึกความคิดเห็นโดยละเอียดด้วยคุณลักษณะต่างๆ เช่น ค่าความคิดเห็น โอกาสในการพัฒนา และวัฒนธรรมองค์กร
- มุมมองที่กำหนดเอง: เข้าถึงข้อมูลย้อนกลับอย่างมีประสิทธิภาพด้วยมุมมองต่างๆ เช่น รายชื่อผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด, รายการคำตอบ, ตารางแบบสำรวจความคิดเห็นพนักงาน และกระดานไวท์บอร์ดเริ่มต้นที่นี่
ด้วยเทมเพลตข้อเสนอแนะพนักงานของ ClickUp คุณสามารถค้นพบได้ทันทีว่าพนักงานคิดอย่างไรเกี่ยวกับคุณและทำการปรับปรุงที่จำเป็น
7. แม่แบบแบบฟอร์มข้อเสนอแนะ ClickUp
แบบฟอร์มข้อเสนอแนะ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับแผนกที่ต้องการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกผ่านลูกค้า พันธมิตรและการวิจัยผู้ใช้
คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อมอบแพลตฟอร์มให้ลูกค้าได้แสดงความคิดเห็นและข้อกังวลของพวกเขาการขอความคิดเห็นอย่างกระตือรือร้นช่วยเพิ่มความภักดีของลูกค้าและให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของคุณ คุณยังสามารถระบุพื้นที่ที่ต้องการความสนใจและพัฒนากลยุทธ์ที่มุ่งเน้นได้อีกด้วย
เครื่องมือให้ข้อเสนอแนะของลูกค้านี้ช่วยให้คุณสามารถรวบรวมและจัดการข้อมูลลูกค้าได้ในที่เดียว พร้อมเข้าใจความรู้สึกของลูกค้าอย่างใกล้ชิด
แม่แบบนี้รองรับ:
- แบบสำรวจที่ปรับแต่งได้: ปรับแต่งแบบสำรวจให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าของคุณ
- การเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ: รวบรวมข้อมูลความคิดเห็นแบบ 360องศาที่มีความหมายเพื่อช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
- การวิเคราะห์อย่างรวดเร็ว: ระบุแนวโน้มและข้อมูลเชิงลึกจากการตอบแบบสำรวจได้อย่างรวดเร็ว
- สถานะที่กำหนดเอง: ติดตามความคืบหน้าของข้อเสนอแนะด้วยสถานะต่างๆ เช่น เสร็จสมบูรณ์ และ ต้องทำ
- ฟิลด์ที่กำหนดเอง: บันทึกข้อมูลรายละเอียดด้วยคุณลักษณะต่างๆ เช่น ผู้ให้บริการ วันที่ซื้อ ระดับลูกค้า คะแนนโดยรวม และข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง เพื่อเก็บความคิดเห็นของลูกค้า
- มุมมองที่กำหนดเอง: เข้าถึงข้อมูลข้อเสนอแนะผ่านมุมมองรายการคำแนะนำโดยรวม, มุมมองรายการเริ่มต้นที่นี่, มุมมองตารางข้อเสนอแนะ, มุมมองตารางคะแนนผู้ให้บริการ, มุมมองกระดานคำแนะนำโดยรวม และมุมมองกระดานข้อเสนอแนะ
- การจัดการโครงการ: เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามข้อเสนอแนะด้วยแดชบอร์ดและฟีเจอร์การติดตามเวลาที่ทรงพลัง, แท็กที่ปรับแต่งได้, การแจ้งเตือนการพึ่งพาที่สะดวก, การแจ้งเตือนทางอีเมล และอื่นๆ อีกมากมาย!
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อเสนอแนะของคุณด้วยแบบฟอร์มข้อเสนอแนะ!
8. แม่แบบสเกลแบบลิเคิร์ท 5 ระดับใน Microsoft Word โดย TemplateLAB
แบบฟอร์มมาตราส่วนลิเคิร์ท 5 ระดับ จาก TemplateLabเป็นตัวเลือกที่หลากหลายหากคุณต้องการพิมพ์ออกมาและแจกจ่ายให้กับผู้ตอบแบบสำรวจของคุณด้วยตนเอง
คุณสามารถ ดาวน์โหลดแบบสำรวจที่ออกแบบอย่างสวยงามในหลากหลายรูปแบบ เช่น เอกสาร Microsoft Word, สไลด์ Microsoft PowerPoint และไฟล์ Adobe Photoshop
แก้ไขไฟล์ ตามความต้องการของคุณ
แชร์กับผู้ตอบแบบสำรวจของคุณผ่านช่องทางอีเมล, โซเชียลมีเดีย, หรือช่องทางสื่อสารส่วนตัวต่าง ๆ เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
9. แม่แบบมาตราส่วนลิเคิร์ทแบบว่างเปล่าใน Microsoft Word โดย TemplateLAB
ต่างจากเทมเพลตก่อนหน้านี้ ส่วนคำถามในเทมเพลตมาตราส่วนลิเคิร์ตแบบว่างเปล่าโดย TemplateLABนั้นเป็นช่องว่าง ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเทมเพลต
คุณสามารถสร้างคำถามจากศูนย์หรือแม้แต่สร้างขึ้นทันทีระหว่างการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวและรวบรวมข้อเสนอแนะได้
เทมเพลตนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลและนักจิตวิทยาที่ดำเนินการประชุมแบบตัวต่อตัว
เช่นเดียวกับเทมเพลตก่อนหน้านี้ คุณสามารถดาวน์โหลดแบบสำรวจที่ออกแบบอย่างสวยงามในรูปแบบต่างๆ ได้ เช่น เอกสาร Microsoft Word สไลด์ Microsoft PowerPoint ไฟล์ Adobe Photoshop และไฟล์ PDF
11. แบบสำรวจความพึงพอใจของนักเรียน โดย Formplus
คุณเป็นอาจารย์หรือครูในสถาบันหรือโรงเรียนใช่หรือไม่? เปิดมุมมองที่มีคุณค่าเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียนด้วยแบบสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนที่ปรับแต่งได้ของ Formplus
เทมเพลตนี้ใช้มาตราส่วนลิเคิร์ท 4 ระดับ เพื่อช่วยผู้บริหารโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ในสถาบันการศึกษาในการประเมินทุกสิ่งตั้งแต่คุณภาพของหลักสูตรไปจนถึงความปลอดภัยในวิทยาเขต คุณสามารถรวบรวมและวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรียนได้อย่างง่ายดายเพื่อยกระดับมาตรฐานและบริการของสถาบันของคุณ
นี่คือวิธีที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาได้รับประโยชน์จากเทมเพลตนี้:
- การตอบสนองอย่างรวดเร็ว: เพิ่มอัตราการลงทะเบียนเรียนซ้ำของนักเรียนโดยการตอบสนองต่อข้อเสนอแนะอย่างกระตือรือร้น—มอบสิทธิ์การเข้าถึงระบบบริหารจัดการเพื่อให้สามารถดำเนินการตามข้อเสนอแนะได้อย่างรวดเร็ว และเพิ่มการมีส่วนร่วมของนักเรียน
- การแจ้งเตือนอัตโนมัติ: ส่งอีเมลอัปเดตอัตโนมัติให้แก่นักเรียนและบุคลากรเพื่อให้พวกเขาทราบข้อมูลล่าสุด ยืนยันการส่งแบบสอบถาม ยืนยันการให้คำแนะนำ และแจ้งให้บุคลากรทราบถึงการตอบกลับใหม่เพื่อให้ดำเนินการอย่างรวดเร็ว
- การส่งงานที่ยืดหยุ่น: ยอมรับเอกสารและรูปภาพเพิ่มเติมเพื่อรับข้อเสนอแนะโดยละเอียด กำหนดขีดจำกัดขนาดไฟล์และรูปแบบไฟล์เพื่อจัดการการส่งงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- โดเมนย่อยที่กำหนดเอง: โฮสต์แบบสำรวจของคุณบนโดเมนย่อยที่กำหนดเองเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายและเพิ่มความน่าเชื่อถือ ปรับแต่ง URL ให้สะท้อนชื่อสถาบันของคุณและทำให้จดจำได้ง่ายสำหรับนักเรียน
- การออกแบบที่เหมาะกับมือถือ: เทมเพลตที่รองรับการใช้งานบนมือถือนี้ช่วยให้ผู้เรียนสามารถแชร์ความคิดเห็นได้อย่างง่ายดายบนอุปกรณ์ใด ๆ สร้างประสบการณ์การให้ข้อเสนอแนะที่ราบรื่น
เริ่มต้นปรับปรุงข้อเสนอของสถาบันของคุณวันนี้ด้วยเทมเพลตแบบสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนจาก Formplus รวบรวมข้อมูลเชิงลึก ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ และทำให้สถาบันของคุณโดดเด่น!
12. แบบฟอร์มประเมินการฝึกอบรม โดย Formplus
คุณเป็นผู้จัดการฝึกอบรมหรือผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลหรือไม่?ยกระดับโปรแกรมฝึกอบรมของคุณด้วยเทมเพลตแบบฟอร์มประเมินการฝึกอบรมจาก Formplus! แบบสำรวจแบบมาตราส่วนลิเคิร์ท 5 ระดับนี้จะช่วยให้คุณรวบรวมความคิดเห็นที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการฝึกอบรม เนื้อหา การถ่ายทอด และความพึงพอใจโดยรวม
ทำไมผู้ฝึกสอนถึงชอบเทมเพลตนี้?
- อีเมลเชิญส่วนบุคคล: ส่งคำเชิญได้อย่างง่ายดายโดยการเพิ่มหรือนำเข้าที่อยู่อีเมล ติดตามการตอบกลับที่รอดำเนินการและป้องกันการส่งซ้ำเพื่อการรวบรวมความคิดเห็นที่มีประสิทธิภาพ
- ฟิลด์ฟอร์มที่หลากหลาย: ฟิลด์แบบลากและวางช่วยให้การสร้างฟอร์มเป็นเรื่องง่าย ใช้ฟิลด์ให้คะแนนและเครื่องคำนวณเพื่อประเมินประสิทธิภาพของผู้ฝึกสอนและคำนวณคะแนน เพิ่มตรรกะเงื่อนไขเพื่อปรับคำถามติดตามผลตามคำตอบที่ได้รับ
- กระบวนการทำงานและการอนุมัติ: ตั้งค่าขั้นตอนการอนุมัติเพื่อตรวจสอบคำขอการฝึกอบรมและการอนุญาต. เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการคำติชมและคำขอของพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- การประเมินผลร่วมกัน: เชิญสมาชิกทีม HR และฝ่ายบริหารมาร่วมมือกันในการประเมินผล รวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากแผนกต่างๆ เพื่อปรับปรุงการฝึกอบรม
- การให้คะแนนที่มีประสิทธิภาพ: ใช้ตัวเลือกการให้คะแนนที่หลากหลาย เช่น มาตราส่วน ดาว หัวใจ หรือหน้ายิ้ม เพื่อรับข้อเสนอแนะที่ละเอียดเกี่ยวกับแง่มุมการฝึกอบรมเฉพาะ และเข้าใจว่าส่วนใดที่ต้องการความสนใจหรือการปรับปรุงเพิ่มเติม
เริ่มต้นด้วยเทมเพลตและรวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ทันที!
ปรับปรุงการสำรวจให้มีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตมาตราส่วนการให้คะแนนแบบลิเคิร์ท
แม่แบบมาตราส่วนลิเคิร์ตที่ปรับแต่งได้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างแบบสำรวจที่มีโครงสร้างและเป็นกลาง พร้อมการเก็บข้อมูลที่สม่ำเสมอ แม่แบบเหล่านี้ช่วยให้นักวิจัย นักการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล และผู้อื่นสามารถปรับปรุงกระบวนการออกแบบให้ง่ายขึ้น และรับประกันการตอบกลับที่เป็นมาตรฐาน
ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตมาตราส่วนลิเคิร์ตที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ของ ClickUp วันนี้ และทำให้กระบวนการสำรวจของคุณราบรื่นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น!