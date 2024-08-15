วิธีการวางแผนและดำเนินการสปรินท์อย่างมีประสิทธิภาพ

การศึกษาล่าสุดพบว่าผู้จัดการเสียเวลาไปกับการเสียสมาธิถึง 683 ชั่วโมงต่อปี—คิดเป็น 1 ใน 3 ของเวลาทำงานทั้งหมด! 42% ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าพวกเขาแทบจะไม่สามารถทำงานที่มีประสิทธิภาพต่อเนื่องได้แม้แต่ชั่วโมงเดียวโดยไม่มีการขัดจังหวะ และโดยเฉลี่ยแล้ว ผู้คนใช้เวลาเกือบ 127 ชั่วโมงต่อปีในการฟื้นตัวจากการเสียสมาธิ ซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ สูญเสียเงินถึง 468 พันล้านดอลลาร์ต่อปี
ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายอุตสาหกรรมกำลังทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน องค์กรต่าง ๆ กำลังทดลองใช้เครื่องมือสมัยใหม่ ระบบอัตโนมัติ ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ และอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนพนักงาน อย่างไรก็ตาม การเพิ่มเทคโนโลยีโดยไม่แก้ไขพฤติกรรมพื้นฐานอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต่ำกว่ามาตรฐาน
หนึ่งในกลยุทธ์ทางพฤติกรรมที่ใช้กันมากที่สุดเพื่อให้บรรลุประสิทธิภาพสูงสุดคือการสปรินต์เพื่อเพิ่มผลผลิต แต่การสปรินต์เพื่อเพิ่มผลผลิตคืออะไร? อะไรคือสิ่งที่ทำให้มันทำงานได้? คุณจะนำไปใช้ได้อย่างไร?
เรามีคำตอบแล้ว เริ่มจับเวลาได้เลย! ⏱️
การเข้าใจการเร่งประสิทธิภาพการทำงาน
เช่นเดียวกับที่โมเดลการพัฒนาแบบอไจล์แบ่งโครงการขนาดใหญ่และซับซ้อนออกเป็นช่วงสั้นๆ ที่เรียกว่าสปรินท์ การสปรินท์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพจะช่วยเพิ่มสมาธิและประสิทธิภาพการทำงานโดยแบ่งงานออกเป็นช่วงสั้นๆ ที่เข้มข้น ตามด้วยช่วงพักสั้นๆ
มาดูรายละเอียดกัน
อะไรคือการวิ่งเพื่อเพิ่มผลผลิต?
การสปรินต์เพื่อเพิ่มผลผลิตคือการทำงานอย่างเข้มข้นในช่วงเวลาสั้น ๆ ตามด้วยการพักที่สั้นกว่า ซึ่งคล้ายกับเทคนิคโพโมโดโรที่แนะนำให้ทำงาน 25 นาทีแล้วพัก 5 นาที
ความแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือ ในการทำสปรินต์เพื่อเพิ่มผลผลิต คุณเลือกเองว่าจะต้องมุ่งเน้นนานแค่ไหนและต้องการพักมากเพียงใด โดยพิจารณาจากช่วงความสนใจของคุณ ไม่เหมือนกับสปรินต์แบบอไจล์ซึ่งโดยปกติจะใช้เวลาสองสัปดาห์ สปรินต์เพื่อเพิ่มผลผลิตสามารถยืดยาวได้ตามที่คุณต้องการ: หนึ่งชั่วโมง สองสามวัน หนึ่งสัปดาห์ หรือหนึ่งเดือน อย่างไรก็ตาม ควรหลีกเลี่ยงการตั้งระยะเวลาสปรินต์นานเกินไป เพราะอาจส่งผลเสียมากกว่าผลดี
ประโยชน์ของการทำสปรินต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การเร่งประสิทธิภาพการทำงาน เช่นเดียวกับการสปรินต์ที่กำหนดไว้ในกิจกรรม Scrum มอบประโยชน์ที่โดดเด่นให้กับงานที่อยู่ตรงหน้า มาดูประโยชน์ที่สำคัญที่สุดกัน
จุดมุ่งเน้น
ก่อนที่สปรินต์จะเริ่มต้นขึ้น ทีมจะร่วมกันตัดสินใจเกี่ยวกับงานที่ต้องทำ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง เวลาที่คาดว่าจะใช้ ความพึ่งพา และอื่น ๆ ดังนั้น สปรินต์เพื่อเพิ่มผลผลิตที่ออกแบบมาอย่างดีจะมอบรายการผลลัพธ์ที่ชัดเจน ขนาดเล็ก สามารถจัดการได้ และต้องทำให้เสร็จภายในระยะเวลาที่จำกัด
ความชัดเจนนี้สร้างเงื่อนไขที่สมบูรณ์แบบให้แต่ละบุคคลสามารถมุ่งเน้นไปที่งานหนึ่งงานในเวลาเดียวกันได้ ไม่ว่าพวกเขาจะทำงานคนเดียวหรือทำงานร่วมกัน พวกเขาก็รู้ว่าเมื่อไหร่และที่ไหนที่พวกเขาต้องปรากฏตัวและทำอะไร
ความเร็ว
สปรินต์โดยทั่วไปคือช่วงเวลาที่ปราศจากสิ่งรบกวนและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหมายความว่า ไม่มีการประชุม กิจกรรมสร้างทีม ปัญหาเร่งด่วน ฯลฯ ที่อาจรบกวนตารางเวลา ด้วยเหตุนี้ ทีมจึงสามารถทำงานให้สำเร็จได้เร็วขึ้น
การจัดการเวลา
สปรินต์นั้นโดยธรรมชาติแล้วมีกรอบเวลาจำกัด ลักษณะนี้สร้างความรู้สึกเร่งด่วนขึ้นในทีม สมาชิกทีมจะเข้าใจสิ่งที่ตนเองต้องทำในช่วงเวลาทำงาน ซึ่งช่วยกระตุ้นให้พวกเขาบริหารจัดการวันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การใช้ทรัพยากร
ในฐานะทีม การทำสปรินต์เพื่อเพิ่มผลผลิตช่วยให้ใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้แต่ละบุคคลวางแผนงานตามความเชื่อมโยงและขั้นตอนของตนเองในกระบวนการทำงาน
ตัวอย่างเช่น นักวิเคราะห์คุณภาพสามารถจัดตารางงานของตนในสปรินต์สองวันหลังจากที่นักพัฒนาได้เสร็จสิ้นงานของตนแล้ว
ระดับพลังงานของพนักงาน
ส่วนสำคัญของแต่ละสปรินต์คือการพัก ในตอนท้ายของการทำงานอย่างเข้มข้น สปรินต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพจะส่งเสริมให้มีการพัก บางครั้งเป็นเวลาครึ่งหนึ่งของระยะเวลาสปรินต์เอง
สิ่งนี้ทำให้สมาชิกทุกคนในทีมมีเวลาฟื้นฟูจากงานที่เข้มข้นอยู่ตรงหน้า เป็นการยอมรับความพยายามของพวกเขาและส่งเสริมการฟื้นฟูพลัง
หากคุณเป็นวิศวกรซอฟต์แวร์ คุณอาจคุ้นเคยกับการวางแผนสปรินต์และวิธีการ Scrum อย่างไรก็ตาม สปรินต์ไม่จำเป็นต้องจำกัดอยู่แค่ในกรอบของ Agile/Scrum เท่านั้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับบทบาทหรือการทำงานประเภทใดก็ได้ มาดูกันว่าทำอย่างไร
วิธีวางแผนและดำเนินการสปรินท์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
แนวคิดของการทำสปรินต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานไม่ใช่การส่งมอบผลงานที่สูงเกินเหตุในทุกๆ วันตลอดทั้งปี แต่สปรินต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีจะช่วยให้คุณวางแผนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและลดความเสี่ยงจากการหมดไฟ
นี่คือคู่มือทีละขั้นตอนเพื่อเริ่มต้นใช้งานด้วยการสนับสนุนจากเครื่องมือการจัดการโครงการที่แข็งแกร่งอย่างClickUp Sprints
1. การกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
ก่อนที่คุณจะเริ่มสปรินต์ คุณจำเป็นต้องรู้ว่าต้องการบรรลุอะไร การกำหนดวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องจะช่วยให้งานทั้งหมดที่ทำในสปรินต์ดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้อง
ทำให้เป้าหมายของคุณเป็น SMART. กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน, สามารถวัดได้, สามารถบรรลุได้, มีความเกี่ยวข้อง, และมีกรอบเวลา.
โปรดจำไว้ว่าในขณะที่แนวทางที่ดีที่สุดในการตั้งเป้าหมายคือการมุ่งเน้นผลลัพธ์ แต่สำหรับช่วงเวลาเร่งประสิทธิภาพการทำงานนั้นจะมีความแตกต่างเล็กน้อย ที่นี่คุณจะมุ่งเน้นไปที่การตั้งเป้าหมายสำหรับงานที่คุณต้องทำให้เสร็จเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรของคุณ
ตัวอย่างเช่น หากเป้าหมายของคุณคือการเปิดตัวแคมเปญการตลาดสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ เป้าหมาย SMART ของคุณอาจเป็น:
- สร้างสโลแกนสำหรับแคมเปญภายในวันที่ 2
- เขียนบรีฟสร้างสรรค์สำหรับเนื้อหาโซเชียลมีเดีย 20 ชิ้น ภายในวันที่ 3
- สรุปงบประมาณโฆษณาดิจิทัลภายในวันที่ 5
เป้าหมายเหล่านี้ช่วยให้คุณจัดตารางงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น คุณอาจวางแผนการประชุมระดมความคิดกับทีมการตลาดในวันแรก 2-3 ชั่วโมงสำหรับเวลาโฟกัสในการเขียนบรีฟในวันที่สอง และ 2-3 ชั่วโมงสำหรับเวลาวางแผนงบประมาณในวันที่ห้า หากคุณกำลังประสบปัญหาในการตั้งเป้าหมายแม่แบบ SMART Goals ของ ClickUpสามารถช่วยคุณได้
2. การแบ่งเป้าหมายออกเป็นงานเฉพาะเจาะจง
เมื่อคุณมีเป้าหมายแล้ว ให้จัดตั้งภารกิจที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้น คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นจากศูนย์ทุกครั้งลองใช้แบบแผนการวางแผนแบบ Agile Sprint ของ ClickUpเพื่อเตรียมทีมของคุณให้ประสบความสำเร็จ
แม้ว่าแม่แบบจะมอบโครงสร้างไว้ให้แล้ว แต่การกำหนดภารกิจและการออกแบบโครงการนั้นขึ้นอยู่กับคุณ ดังนั้น คุณควรคิดถึงวิธีที่คุณจะแบ่งภารกิจของคุณออกเป็นส่วน ๆ ตัวอย่างเช่น ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสโลแกนอาจประกอบด้วย:
- ระดมความคิดกับทีมสร้างสรรค์
- การสร้างรายการของคำขวัญที่เป็นไปได้ทั้งหมด
- การคัดเลือกสโลแกนที่ดีที่สุด
- การทดลองใช้คำขวัญในช่องทางต่าง ๆ
- สรุปสโลแกน
กำหนดวันครบกำหนดสำหรับกิจกรรมแต่ละอย่างเหล่านี้ ด้วยClickUp Tasks คุณสามารถตั้งค่าเป็นงานเฉพาะหรืองานย่อยได้ตามต้องการ นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มคำอธิบาย มอบหมายผู้ใช้ กำหนดเส้นตาย และทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมผ่านความคิดเห็นที่ฝังอยู่ได้อีกด้วย ยังไม่หมดเพียงเท่านี้! เชื่อมโยงงานและจัดการการพึ่งพา ทั้งหมดในที่เดียว
ใหม่กับการวางแผนสปรินต์? ไม่ต้องกังวลเลือกเทมเพลตการวางแผนสปรินต์ที่เหมาะกับคุณและปรับแต่งตามที่คุณต้องการ!
3. การสร้างกรอบเวลาที่เป็นจริง
เมื่อทีมพูดถึงสปรินต์ในฐานะงานที่เข้มข้น พวกเขามักจะเข้าใจว่าหมายถึงการเพิ่มงานจำนวนมากในสัปดาห์นั้น ในทางตรงกันข้าม สปรินต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีจะกำหนดกรอบเวลาที่สมจริง
ตรวจสอบงานค้างของคุณ: ใช้รายการใน ClickUpเพื่อรวบรวมงานค้างของคุณเพื่อระบุสิ่งที่สามารถใส่เข้าไปในสปรินต์ได้อย่างสมเหตุสมผล คุณยังสามารถปรับแต่งเทมเพลต Sprint Backlog ของ ClickUpเพื่อทำให้กระบวนการนี้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เวลาประมาณการ: ภายในงานใน ClickUp คุณสามารถเพิ่มเวลาประมาณการสำหรับแต่ละงานและใช้เพื่อวางแผนสปรินต์ได้
พิจารณาปริมาณงาน: คำนึงถึงวันหยุดของสมาชิกในทีม, ภาระงานที่มีอยู่, และความเร็วในการทำงานของทีมในอดีต.มุมมองปริมาณงานของ ClickUpเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับเรื่องนี้.
ดูที่การพึ่งพา: เมื่อกำหนดเส้นตาย ควรพิจารณาว่างานแต่ละอย่างเชื่อมโยงกันอย่างไร ตรวจสอบกระบวนการทำงานแบบอไจล์เพื่อดูว่างานใดต้องเสร็จสิ้นก่อนที่งานถัดไปจะเริ่ม
เพิ่มเวลาสำรอง: การจัดตารางงานให้ต่อเนื่องกันนั้นทำได้ง่าย แต่สิ่งต่าง ๆ อาจผิดพลาดได้ ดังนั้น ควรจัดเวลาสำรองไว้ด้วย วิธีนี้จะช่วยให้มั่นใจได้ว่างานที่วางแผนไว้ในสปรินต์จะเสร็จสมบูรณ์ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:ลองใช้เทมเพลต ClickUp Sprintsเพื่อเริ่มต้นใช้งาน
4. การเตรียมพื้นที่ทำงาน
เป้าหมายหลักของการทำสปรินท์เพื่อเพิ่มผลผลิตคือการลดสิ่งรบกวนให้น้อยที่สุด กระบวนการข้างต้นช่วยขจัดสิ่งรบกวนที่เกิดจากการวางแผนโครงการ แต่สิ่งรบกวนอื่นๆ รวมถึงสิ่งรบกวนส่วนตัวของคุณเองนั้น เป็นความรับผิดชอบของคุณเอง
จัดระเบียบพื้นที่ของคุณและนำสิ่งของที่ไม่จำเป็นออกจากโต๊ะทำงานของคุณ วางโทรศัพท์ของคุณเป็นโหมดเงียบหรือโหมดโฟกัสขณะทำงาน และปิดการแจ้งเตือนที่คุณไม่ต้องการ จากนั้น เตรียมพื้นที่ทำงานของคุณสำหรับการทำงานอย่างรวดเร็ว
เลือกมุมมองการจัดการโครงการแบบคล่องตัวที่เหมาะกับคุณClickUp สำหรับทีม Agileมีมุมมองหน้าแรกที่ปรับแต่งได้ซึ่งคุณสามารถเห็นทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อเริ่มต้นสปรินท์ของคุณ คุณยังสามารถเลือกมุมมองปฏิทินหรือมุมมองบอร์ดตามความชอบของคุณได้อีกด้วย
5. การดำเนินการสปรินท์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
เมื่อการตั้งค่าเสร็จสิ้นแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะเริ่มการเร่งประสิทธิภาพการทำงาน สิ่งที่หมายถึงก็คือ ตอนนี้คุณจะทำตามแผนที่วางไว้
- รับงานตามกำหนดการ
- อ่านผ่านบทสรุปหรือคำอธิบายสำหรับแต่ละงานเพื่อทำความเข้าใจบริบทอย่างครบถ้วน
- ทำงานอย่างลึกซึ้งกับงานเฉพาะนั้น
- อย่าลืมบันทึกเวลาที่คุณใช้ในการทำงานนี้โดยใช้การติดตามเวลาของ ClickUp
- พักสักครู่เมื่อสิ้นสุดสปรินต์
ในกรณีที่คุณพบว่าตัวเองไม่สามารถทำงานให้เสร็จภายในสปรินต์นั้นตามแผนที่วางไว้ ให้คิดเกี่ยวกับวิธีที่คุณต้องการดำเนินการต่อไป คุณอาจเพิ่มงานนั้นกลับเข้าไปในแบ็กล็อก กำหนดเวลาใหม่สำหรับสปรินต์ถัดไป หรือย้ายงานอื่นมาแทนที่
ตัดสินใจเหล่านี้อย่างรอบคอบโดยอิงจากข้อมูลเชิงลึกที่คุณได้รับจากการใช้เครื่องมือจัดการผลิตภัณฑ์แบ็กล็อกของคุณ
6. การใช้เทคนิคการจัดการเวลา
ในการดำเนินการสปรินต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ประสบความสำเร็จ ควรพึ่งพาการสนับสนุนจากแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว นี่คือเทคนิคการจัดการเวลาที่ควรพิจารณา
เทคนิคโพเมโดโร่: ทำงานอย่างเข้มข้นเป็นเวลา 25 นาที จากนั้นพัก 5 นาที คุณสามารถทำงานเป็นเวลา 50 นาทีและพัก 10 นาทีก็ได้ใช้แอปโพเมโดโร่ที่มีอยู่มากมายในปัจจุบันเพื่อช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดสรรเวลา: แบ่งวันของคุณออกเป็นช่วงเวลาต่างๆ โดยแต่ละช่วงจะอุทิศให้กับงานหรือกิจกรรมเฉพาะ รวมงานที่คล้ายกันเข้าด้วยกันเพื่อป้องกันการสลับบริบทและเพิ่มประสิทธิภาพ
การติดตามเวลา: ตรวจสอบว่าคุณใช้เวลาของคุณไปอย่างไรในหนึ่งวันหรือสองวันเพื่อระบุจุดที่เสียเวลา, จุดที่ต้องปรับปรุง, และช่วงเวลาที่คุณมีประสิทธิภาพมากที่สุด.
7. การติดตามความก้าวหน้าและการสะท้อนผล
ตลอดระยะเวลาของสปรินต์ ให้ติดตามความคืบหน้าของคุณอย่างขยันขันแข็ง เมื่อสิ้นสุดสปรินต์ ให้ใช้เวลาในการทบทวน นี่คือวิธีบางประการที่คุณสามารถทำได้
การประชุมแบบยืน
ใช้การประชุมสแตนด์อัพประจำวันเพื่อแบ่งปันความคืบหน้าของทีม อภิปรายงานที่เสร็จสิ้นแล้ว และระบุอุปสรรคที่ขัดขวางการทำงาน บางทีมทำงานจากระยะไกลหรือไม่? ไม่มีปัญหา!ใช้มุมมอง ClickUp Chatสำหรับการประชุมสแตนด์อัพแบบอะซิงโครนัส
คุณยังสามารถทำให้บันทึกการประชุมสแตนด์อัพเป็นอัตโนมัติได้ด้วยClickUp Brain ซึ่งจะรวบรวมการอัปเดตทั้งหมดที่เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มในวันก่อนหน้า
รายงาน
สร้างรายงานที่คุณต้องการด้วยClickUp Dashboards ปรับแต่งการ์ดและเลือกตัวเลขที่คุณต้องการเห็นทั้งหมดในที่เดียว คุณยังสามารถใช้รายงานเฉพาะ เช่น แผนภูมิการเผาไหม้/การเผาไหม้ลง รายงานประสิทธิภาพการทำงานของแต่ละบุคคล งานตามสถานะ ฯลฯในการประชุมทบทวนการทำงานของคุณได้อีกด้วย
การทบทวนย้อนหลัง
สุดท้าย ให้ทำการทบทวนย้อนหลังกับทีมในตอนท้ายของแต่ละสปรินต์ ให้ความชื่นชมกับงานที่ดี ฉลองชัยชนะ และสำรวจความท้าทายที่คุณเผชิญในระหว่างสปรินต์ClickUp Sprint Retrospective Brainstorm Templateมอบกรอบการทำงานที่ชัดเจนและโต้ตอบได้สำหรับการดำเนินการทบทวนย้อนหลังของคุณ
การจัดการประชุมย้อนหลังอาจเป็นเรื่องยาก เพราะต้องมีการหารือเกี่ยวกับแง่มุมทางอารมณ์ของงานควบคู่ไปกับแง่มุมทางอาชีพ และไม่ใช่ทุกเรื่องจะเป็นเรื่องที่ดี การจัดการประชุมเช่นนี้อาจเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับผู้จัดการโครงการที่มีประสบการณ์น้อย แต่ ClickUp พร้อมช่วยเหลือคุณ:
ตัวอย่างการทบทวนสปรินต์เหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจให้คุณได้และเมื่อคุณรู้สึกพร้อมที่จะจัดการประชุมด้วยตนเองลองใช้เทมเพลตการทบทวนสปรินต์เหล่านี้เพื่อเป็นแนวทางในการเดินทางของคุณ และเพื่อเพิ่มความพิเศษ นี่คือบทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างการทบทวนสปรินต์กับการทบทวนย้อนหลัง
ด้วยทั้งหมดนั้น หากการนำกระบวนการเร่งประสิทธิภาพการทำงาน (Productivity Sprint) ไปใช้ยังคงฟังดูยุ่งยากอยู่คุณสามารถใช้แม่แบบแบบอไจล์เหล่านี้เพื่อตั้งค่าระบบพื้นฐานได้
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการทำสปรินต์ให้ประสบความสำเร็จ
คุณสามารถมองเห็นได้ไกลด้วยการยืนบนบ่าของยักษ์ใหญ่ ดังนั้นนี่คือปัญญาอันล้ำค่าในรูปแบบของแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดซึ่งผ่านการทดสอบมาแล้ว เพื่อช่วยให้การวางแผนการเร่งผลิตของคุณราบรื่นยิ่งขึ้น
พักเบรกให้เพียงพอ: ออกจากโต๊ะ ยืดเส้นยืดสาย หรือเดินเล่นสักครู่ หลีกเลี่ยงการใช้หน้าจอหรือโซเชียลมีเดียในช่วงพัก เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น สำหรับการทำงานหนักเป็นเวลานาน ควรหยุดพักหนึ่งวันเพื่อฟื้นฟูจิตใจ
เฉลิมฉลอง: อย่าปล่อยให้ความสำเร็จผ่านไปโดยไม่ได้รับการชื่นชม เฉลิมฉลองความสำเร็จกับทีมของคุณ
ให้ความสำคัญกับการดูแลตนเอง: รักษาพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพ เช่น การนอนหลับให้เพียงพอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
สื่อสาร: หากคุณกำลังเผชิญปัญหาหรือรู้สึกหนักใจ ให้ขอความช่วยเหลือ อย่าลังเลที่จะใช้ประโยชน์จากสิทธิประโยชน์และทางเลือกทั้งหมดที่มีให้คุณ
สะท้อนและเรียนรู้: ใช้รายงานและการทบทวนเพื่อสะท้อน คิดถึงสิ่งที่คุณสามารถปรับปรุงได้ด้วยตัวเอง จำลองการปรับปรุงกระบวนการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
เตรียมตัวให้พร้อม ตั้งใจ เตรียมคลิก
ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแล้วว่าการทำงานในช่วงเวลาสั้น ๆ ที่มีความมุ่งมั่นสูงและมีช่วงพักระหว่างนั้นดีกว่าการทำงานแบบมีสมาธิบางส่วนเป็นเวลานาน ไม่ว่าคุณจะทำงานคนเดียวหรือเป็นส่วนหนึ่งของทีม การทำงานแบบสปรินต์เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการทำงานให้เสร็จ
อย่างไรก็ตาม การดำเนินการสปรินท์ให้ประสบความสำเร็จนั้นต้องการมากกว่าความตั้งใจที่ดี มันเกี่ยวข้องกับการวางแผนที่ชัดเจน การจัดตารางเวลาอย่างรอบคอบ การคาดการณ์ การประมาณการ และการจัดการอย่างต่อเนื่อง
นี่คือจุดที่เครื่องมือวางแผนสปรินต์อย่างClickUp สามารถช่วยได้ ด้วยฟีเจอร์ที่ครอบคลุมทุกด้านของการจัดการสปรินต์ ไม่ว่าจะเป็นงานต่าง ๆ ไทม์ไลน์ แดชบอร์ด การสื่อสาร ระบบอัตโนมัติ และอื่น ๆ อีกมากมาย
ปรับแต่งสปรินต์ของคุณให้เข้ากับสไตล์ของคุณด้วย ClickUpสมัครฟรีวันนี้!