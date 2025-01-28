บล็อก ClickUp

10 ซอฟต์แวร์เครื่องมือแผนผัง Swimlane ที่ดีที่สุดเพื่อทำให้งานสำเร็จลุล่วง

28 มกราคม 2568

แผนภูมิ Swimlaneเป็นแผนภาพแสดงกิจกรรมที่แสดงกระบวนการทำงานข้ามสายงานในรูปแบบของช่องทางในสระว่ายน้ำ ช่วยผู้จัดการวางแผนกิจกรรมขององค์กรในช่องทางแนวนอนหรือแนวตั้ง ซึ่งช่วยเพิ่มลำดับและความชัดเจนให้กับกระบวนการ

ลองพิจารณาสิ่งนี้: X ขอให้ Y รวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอในการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครั้งถัดไป แต่ Y สับสนว่าควรรายงานต่อใคร ควรใช้ช่องทางการอนุมัติใด และควรใช้รูปแบบการรายงานแบบใด

แผนภาพ swimlaneแสดงภาพธุรกรรมทั้งหมดนี้ในรูปแบบแผนผังการไหลโดยที่ X ได้มอบหมายให้ Y นำเสนอข้อมูลในรูปแบบแผนภูมิเส้น ให้ Z ตรวจสอบ และรายงานผลต่อ X เฉพาะเมื่อ Z อนุมัติเท่านั้น 🧑‍💼

การคิดค้นและสร้างแผนภูมิเลนว่ายน้ำที่ใช้งานได้จริงอาจเป็นเรื่องยากและใช้เวลามาก ดังนั้นผู้จัดการที่ชาญฉลาดจึงพึ่งพา ซอฟต์แวร์แผนผังเลนว่ายน้ำ เพื่อทำให้งานง่ายขึ้น วันนี้เราจะมาพูดถึง 10 เครื่องมือสร้างแผนผังที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างแผนภูมิเลนว่ายน้ำ และดูคุณสมบัติ โครงสร้างราคา และคุณค่าโดยรวม!

ซอฟต์แวร์แผนผังเลนว่ายน้ำคืออะไร?

แผนภาพ Swimlane นั้นคล้ายกับภูเขาน้ำแข็ง: เรียบง่ายด้านหน้าแต่ซับซ้อนอีกด้านหนึ่ง 🧊

พวกมันง่ายสำหรับผู้ใช้ แต่ผู้ที่สร้างแผนภาพมักมีปัญหาในการจัดการข้อมูลองค์กรที่ไม่เป็นระเบียบและการวางแผนการทำงาน— นั่นคือจุดที่เครื่องมือสร้างแผนภาพมีประโยชน์

ซอฟต์แวร์แผนภาพเลนว่ายน้ำช่วยให้คุณสามารถออกแบบกระบวนการหรือแผนภาพการไหลของเลนว่ายน้ำจากศูนย์ได้ โดยทั่วไปจะมีคลังทรัพยากรเพื่อช่วยคุณเพิ่มรูปทรงของเลนว่ายน้ำและติดป้ายกำกับแต่ละอันตามตำแหน่งที่ใช้ รูปทรงและสัญลักษณ์มาตรฐานบางประการได้แก่:

รายการแผนผังแสดงผลผ่าน
จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด (การไหล)สี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีมุมโค้งมน
การตัดสินใจเพชร/รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
กิจกรรมสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ประมวลผลข้อมูลนำเข้าหรือข้อมูลส่งออกรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน
เอกสารกระบวนการสี่เหลี่ยมผืนผ้าพร้อมเส้นคลื่น

เครื่องมือซอฟต์แวร์ swimlane ส่วนใหญ่ให้คุณ แก้ไขหรือ อัปเดตกระบวนการได้อย่างง่ายดาย ทำให้การสื่อสารและการนำการเปลี่ยนแปลงในเวิร์กโฟลว์ไปปฏิบัติเป็นเรื่องง่าย ในอุดมคติแล้ว พวกมันควรรองรับการปรับแต่งในแง่ของสีและสไตล์เพื่อให้สอดคล้องกับแบรนด์ของคุณด้วย

ใช้ ClickUp เพื่อออกแบบกระบวนการทำงานด้วยฟีเจอร์ที่มีประโยชน์ เช่น กระดานไวท์บอร์ด แผนผังความคิด ระบบอัตโนมัติ และเทมเพลตมากมาย
สร้างกระบวนการทำงานที่ดีขึ้นด้วย ClickUp Whiteboards
ใช้ ClickUp เพื่อออกแบบกระบวนการทำงานด้วยฟีเจอร์ที่มีประโยชน์ เช่น กระดานไวท์บอร์ด แผนผังความคิด ระบบอัตโนมัติ และเทมเพลตมากมาย

อะไรคือคุณสมบัติที่ทำให้ซอฟต์แวร์เครื่องมือแผนผังเลนว่ายน้ำดี?

มาดูปัจจัยที่แยกซอฟต์แวร์แผนผังเลนการว่ายน้ำคุณภาพออกจากแพลตฟอร์มการสร้างแผนผังแบบสำเร็จรูปทั่วไป:

  1. ความสะดวกในการใช้งาน: มองหาซอฟต์แวร์ที่มีฟีเจอร์ลากและวางที่ง่าย ช่วยให้คุณสามารถย้ายรูปร่างได้อย่างง่ายดาย และสร้างแผนภาพที่ดูเป็นมืออาชีพได้ด้วยความพยายามเพียงเล็กน้อย
  2. คลังสินทรัพย์: เครื่องมือควรมีคอลเลกชันสินทรัพย์ที่หลากหลายของรูปทรงและตัวเชื่อมต่อเพื่อสร้างแผนภูมิสวิมเลนที่สวยงาม
  3. เทมเพลต: ควรมีเทมเพลตกิจกรรมหรือแผนผังการว่ายน้ำที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อช่วยให้ทีมของคุณประหยัดเวลาในการออกแบบกระบวนการ
  4. การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: มองหาแพลตฟอร์มที่รองรับการทำงานร่วมกัน มองหาเครื่องมือสร้างงาน เช่น กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลและแผนผังความคิด ที่ช่วยให้ผู้ใช้หลายคนสามารถแชร์พื้นที่การทำงานเดียวกันและแก้ไขได้อย่างราบรื่น
  5. การผสานรวม: การมีแอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์หลากหลายที่สามารถผสานรวมกับเครื่องมือแผนภูมิ swimlane ของคุณ ช่วยอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างแพลตฟอร์มได้อย่างรวดเร็ว
  6. ราคา: เครื่องมือแผนภูมิเลนว่ายน้ำที่ดีควรมีราคาอย่างน้อยเทียบเท่ากับราคาเฉลี่ย (หรือต่ำกว่า) สำหรับชุดคุณสมบัติที่คุณต้องการ

10 ซอฟต์แวร์แผนผัง Swimlane ที่ดีที่สุดสำหรับการวางแผนงานร่วมกัน

เมื่อเราได้ครอบคลุมพื้นฐานแล้ว มาสำรวจ 10 เครื่องมือแผนผังว่ายน้ำที่ดีที่สุดที่คุณสามารถพิจารณาได้ บทวิจารณ์สั้นๆ ของเราจะช่วยคุณเลือกโซลูชันที่เหมาะสมที่สุด! ❣️

1.คลิกอัพ

ClickUp Whiteboard gif เชื่อมโยงกระบวนการทำงานและทำงานพร้อมกันกับทีมของคุณ
ลากและวางรูปร่างลงบนผืนผ้าใบของคุณ เชื่อมโยงขั้นตอนการทำงานเข้าด้วยกัน และทำงานร่วมกับทีมของคุณในเวลาเดียวกันใน ClickUp Whiteboard

เครื่องมืออันดับหนึ่งในรายการของเราคือ ClickUp ซึ่งเป็นเครื่องมือจัดการโครงการชั้นนำที่ช่วยให้คุณ สร้างแผนผังสวิมเลนระดับมืออาชีพ ได้อย่างง่ายดายผ่านClickUp Whiteboardหรือ Mind Maps 💗

กระดานไวท์บอร์ดแบบไม่จำกัดของแพลตฟอร์มนี้สามารถรองรับกิจกรรมการระดมความคิด การวางแผนกิจกรรม และการสร้างแผนผังได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าคุณจะกำลังทำงานกับแผนผังแบบง่ายหรือซับซ้อน คุณก็มีเครื่องมือที่ครบครันในการสร้างกระบวนการทำงานที่สอดคล้องกันได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที!

ปล่อยให้จินตนาการของคุณโลดแล่นไปกับคลังทรัพยากรอันหลากหลายของ ClickUp! ค้นหาทุกรูปทรงหรือสัญลักษณ์ที่คุณต้องการเพื่อกำหนดบทบาทและแผนก วาดเส้นทางการอนุมัติ และจัดสรรจุดแลกเปลี่ยนข้อมูลในแผนผัง Swimlane ของคุณได้อย่างอิสระนี่คือคู่มือฉบับละเอียดที่จะพาคุณสำรวจทุกฟีเจอร์!

ทำงานคนเดียวใช่ไหม? ไม่มีปัญหา! แถบเครื่องมือแก้ไขที่ครบครันของไวท์บอร์ดสามารถช่วยให้คุณทำงานได้เทียบเท่าห้าคนด้วยตัวเอง 💪

หากคุณกำลังร่วมมือกันในการประสานงานระหว่างกระบวนการกับหัวหน้าแผนก ก็ยังคงง่ายเช่นเดิม! เพียงแค่เชิญพวกเขาให้มาทำงานบนแคนวาสกับคุณ—ทุกคนสามารถแก้ไขได้แบบเรียลไทม์ ไม่ว่าจะเป็นการจัดวางรูปร่าง เพิ่มข้อความ หรือย้ายตัวเชื่อมต่อ ด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย

ClickUp Mind Mapsเป็นเครื่องมือที่ครบครันอีกตัวหนึ่งที่จะช่วยคุณแก้ปัญหาการทำงานที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับการจัดการกับหลายพื้นที่ทำงานที่มีกระบวนการทำงานอยู่แล้ว—เชื่อมต่อClickUp Tasksบน Mind Map ของคุณ แก้ไขการพึ่งพา และปรับกระบวนการทำงานของธุรกิจของคุณได้ในพริบตา!

ไม่อยากเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดใช่ไหม?ด้วยเทมเพลตแผนผัง Swimlane ของ ClickUpที่มีรูปร่างและตัวเชื่อมต่อที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า โครงสร้างการส่งมอบโครงการหลายแผนกของคุณจะพร้อมใช้งานในทันที!

ภาพหน้าจอแผนผังการไหลแบบ Swimlane ของ ClickUp
ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือของ ClickUp เพื่อสร้างแผนผังการไหลแบบสวิมเลนที่ทรงพลัง เพื่อแสดงกระบวนการ จัดทีมให้สอดคล้องกัน และรับประกันการส่งมอบโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

เราขอแนะนำให้คุณสำรวจเอกสารใน ClickUpเพื่อสร้างโครงร่างที่ละเอียดสำหรับแผนผังของคุณ เมื่อแผนผังของคุณพร้อมแล้ว ให้ตรวจสอบและปรับปรุงโดยใช้เครื่องมือเช่นClickUp Kanban Boardหรือมุมมอง Workload

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • การสร้างแผนผังสวิมเลนบนเวอร์ชันเดสก์ท็อปของ ClickUp ง่ายกว่าบนมือถือ
  • แผนฟรีรองรับการใช้กระดานไวท์บอร์ดได้เพียงสามแผ่นในเวลาเดียวกัน

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000+)
  • Capterra: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)

📮ClickUp Insight: คิดว่ารายการสิ่งที่ต้องทำของคุณได้ผลดีแล้วหรือ? ลองคิดใหม่อีกครั้ง การสำรวจของเราแสดงให้เห็นว่า76% ของผู้เชี่ยวชาญใช้ระบบการจัดลำดับความสำคัญของตนเองในการจัดการงาน อย่างไรก็ตาม งานวิจัยล่าสุดยืนยันว่า 65% ของพนักงานมักมุ่งเน้นไปที่งานที่ง่ายกว่างานที่มีมูลค่าสูงโดยไม่มีการจัดลำดับความสำคัญที่มีประสิทธิภาพคุณสมบัติการจัดลำดับความสำคัญของงานของ ClickUpเปลี่ยนแปลงวิธีที่คุณมองเห็นและจัดการโครงการที่ซับซ้อน โดยเน้นงานที่สำคัญได้อย่างง่ายดาย ด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และธงลำดับความสำคัญที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp คุณจะรู้เสมอว่าควรจัดการอะไรก่อน

2. ลูซิดชาร์ต

Lucidchart
ผ่าน:Lucidchart

Lucidchart เป็นซอฟต์แวร์แผนผังงานบนคลาวด์ที่มอบความสามารถในการจัดการองค์กร เช่น การแสดงภาพกระบวนการและระบบต่างๆ ผ่านแผนภาพที่ชัดเจน ในการสร้างแผนภูมิ swimlane คุณเพียงแค่เปิดแผนภาพใหม่และเพิ่มรูปร่างของกระบวนการเพื่อออกแบบวิธีการเชื่อมโยงงานต่างๆ เข้าด้วยกัน

เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว Lucidchart จะช่วยคุณติดป้ายกำกับเพื่อนร่วมทีมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยตรงในเวิร์กโฟลว์ผ่านการแสดงผลแบบภาพ ตัวแก้ไขแบบลากและวางช่วยให้คุณสามารถแก้ไข แก้ไขด่วนในนาทีสุดท้าย ที่คุณต้องการได้ และสำหรับการเปลี่ยนชุดสี รูปร่าง และตัวเชื่อมต่อบนเทมเพลตหรือแผนภาพของคุณ 🎨

นอกเหนือจากการนำเสนออินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายแล้ว Lucidchart ยังมีแม่แบบแผนภูมิ swimlane ที่โดดเด่นเพื่อสร้างแผนผังองค์กร แผนผังความสัมพันธ์ของเอนทิตี (ER) และแผนผังการไหลของงานอื่นๆ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Lucidchart

  • อินเทอร์เฟซแบบลากและวางทำให้การสร้างแผนภาพสวิมเลนเป็นเรื่องง่าย
  • โปรแกรมแก้ไขข้อความที่มีระบบแชท
  • มีแม่แบบให้เลือกมากมาย
  • 50+ การเชื่อมต่อ (รวมถึง Microsoft Teams และ Google Workspace)
  • ใช้งานร่วมกับ Visio ได้

ข้อจำกัดของ Lucidchart

  • อาจมีความท้าทายในการนำเข้าข้อมูลหรือแก้ไขแบบออฟไลน์
  • การนำทางในคลังภาพอาจเป็นเรื่องยุ่งยาก

ราคาของ Lucidchart

  • แผนฟรี: $0
  • บุคคล: 11.93 บาท
  • ทีม: เริ่มต้นที่ $13.50 ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

*ราคาทั้งหมดอ้างอิงตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิว Lucidchart

  • G2: 4. 5/5 (4,700+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (‎1,900+ รีวิว)

3. เลนว่ายน้ำ

เส้นแบ่งช่องทาง
ผ่าน:เลนว่ายน้ำ

Swimlanes.io เป็นเครื่องมือสร้างแผนภาพแบบ Swimlane บนเว็บโดยเฉพาะ มีรูปแบบที่เรียบง่ายสำหรับการสร้างและแชร์แผนภาพลำดับเหตุการณ์ โดยไม่มีฟีเจอร์ซับซ้อนหรือคลังทรัพยากรมากมาย เพียงแค่ใช้ โค้ดไวยากรณ์ที่เรียบง่าย ก็สามารถสร้างแผนผังขั้นตอนพื้นฐานได้ทันที แผนภาพจะถูกแสดงผลโดยตรงบนเว็บเบราว์เซอร์

แพลตฟอร์มนี้มอบความปลอดภัยโดยให้ตัวเลือกในการป้องกันด้วยรหัสผ่านสำหรับแผนผังใด ๆ หรือแชร์ผ่านลิงก์ ด้วยการนำทางที่ง่ายดาย คุณสามารถฝังแผนผังที่สร้างขึ้นลงในหน้าเว็บหรือส่งออกเป็นภาพที่ดาวน์โหลดได้

ในการใช้แพลตฟอร์มนี้ คุณจำเป็นต้องลงทะเบียนด้วยบัญชี Google หรือ GitHub ของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Swimlanes

  • เครื่องมือที่ใช้งานง่ายแบบใช้เฉพาะช่องทางว่ายน้ำ
  • แผนภาพสามารถเป็นสาธารณะ, ส่วนตัว, หรือป้องกันด้วยรหัสผ่าน
  • อนุญาตให้แก้ไขแบบเต็มหน้าจอ
  • รองรับการดาวน์โหลดไฟล์รูปภาพหรือไฟล์ PDF

ข้อจำกัดของเลนว่ายน้ำ

  • อาจซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
  • ไม่มีคุณสมบัติการร่วมมือแบบเรียลไทม์

การกำหนดราคาแบบ Swimlanes

  • ฟรี

คะแนนและรีวิวของ Swimlanes

  • ยังไม่มีรีวิว

4. Visual Paradigm Online

วิสิวล พาราไดม์ ออนไลน์
ผ่านทาง:Visual Paradigm Online

Visual Paradigm (VP) Online เป็นเครื่องมือสร้างแผนภาพผ่านเว็บเบราว์เซอร์ฟรี แพลตฟอร์มนี้มีลักษณะคล้ายกับ Lucidchart โดยมีการออกแบบอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและรวมฟีเจอร์การทำงานร่วมกันในทีม

เริ่มต้นออกแบบแผนผังเลนว่ายน้ำของคุณโดยการแก้ไขรูปร่างและสัญลักษณ์ที่มีอยู่เพื่อสร้างกระบวนการทำงานตามที่ต้องการ ใช้ตัวช่วยจัดตำแหน่งในตัวเพื่อจัดวางรูปร่างแต่ละอันอย่างแม่นยำ และใช้ตัวเชื่อมต่อแบบลากและวางเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ

ด้วยการเข้าถึงแผนภาพและรูปร่างได้ไม่จำกัด แพลตฟอร์มนี้สามารถเป็นเครื่องมือหลักของคุณสำหรับการพัฒนาแบบ คล่องตัวและการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจให้เป็นระบบมากขึ้นพื้นที่ทำงานบนคลาวด์นี้มีการผสานรวมกับ Microsoft Office ทำให้คุณสามารถฝังแผนภาพใด ๆ ลงในเอกสารและการนำเสนอของ Microsoft ได้

คุณสมบัติเด่นของ Visual Paradigm Online

  • รองรับการส่งออกในรูปแบบ PNG, SVG, PDF และอื่น ๆ
  • การผสานรวมกับ Microsoft Office
  • เครื่องมือจัดตำแหน่งในตัว
  • ให้บริการฟรีสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์

ข้อจำกัดของ Visual Paradigm Online

  • ไม่รองรับการนำเข้าไฟล์.vsd หรือ.vsdm
  • ไม่ค่อยเป็นมิตรกับผู้ใช้บนอุปกรณ์พกพา

ราคาของ Visual Paradigm Online

  • ฟรี แผนตลอดไป
  • เริ่มต้น: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ล่วงหน้า: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
  • คอมโบ: $15/เดือน ต่อผู้ใช้

*ราคาทั้งหมดอ้างอิงตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

Visual Paradigm Online คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 15 รายการ)
  • Capterra: 4. 2/5 (‎15+ รีวิว)

5. บิสิเนสแมป

บิสิเนสแมป
ผ่าน:บิสิเนสแมป

Businessmap ซึ่งเดิมรู้จักในชื่อ Kanbanize เป็นแพลตฟอร์มการทำแผนธุรกิจที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทำให้กระบวนการทำงานเป็นภาพได้ชัดเจนขึ้นผ่านฟีเจอร์ Kanban Board ผู้ใช้สามารถสร้างช่องทางแบบ Kanban ที่แบ่งกิจกรรมที่กระจัดกระจายออกเป็นบัตรงานที่จัดระเบียบมากขึ้น

Businessmap swimlanes มักจะวิ่งในแนวนอนผ่าน ส่วนที่สามารถปรับแต่งได้ เช่น แผนก, ลำดับความสำคัญ, คุณสมบัติ, หรือกระบวนการทำงาน แบ่งงานทั้งหมดออกเป็นบัตรและจัดหมวดหมู่พวกมันในเครือข่ายของบอร์ดที่เชื่อมโยงกันเพื่อเชื่อมต่อกับผู้คนทั่วทั้งองค์กร

แยกกระบวนการทำงานแต่ละขั้นตอนออกเป็นส่วนย่อยๆ เพื่อกำหนดงานเฉพาะใดๆ คุณสามารถรวมคอลัมน์และเลนเพื่อแสดงรายละเอียดปลีกย่อยภายในกระบวนการทำงานของแผนกของคุณได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Businessmap

  • เครื่องมือกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลที่สะดวกพร้อมพื้นหลังที่ปรับแต่งได้
  • รองรับการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันมากกว่า 1,000+ รายการ เช่น Zapier
  • สามารถรวมแถวและคอลัมน์เข้าด้วยกันเพื่อความชัดเจน
  • ปรับขนาดได้สำหรับทีมเดียวหรือแผนกขนาดใหญ่

ข้อจำกัดของ Businessmap

  • ไม่มีแผนฟรี
  • อาจสร้างความสับสนได้ แม้แต่สำหรับผู้ใช้กระดานคัมบังที่มีประสบการณ์

ราคาของ Businessmap

  • แผนรายปี: เริ่มต้นที่ $149/เดือน
  • แผนรายเดือน: เริ่มต้นที่ $179/เดือน

*ราคาทั้งหมดอ้างอิงตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

การจัดอันดับและรีวิวของ Businessmap

  • G2: 3. 8/5 (‎20+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (130+ รีวิว)

6. Office Timeline

ไทม์ไลน์สำนักงาน
ผ่านทาง:Office Timeline

ตามชื่อที่บ่งบอก Office Timeline เป็นซอฟต์แวร์ที่เน้นฟีเจอร์สำหรับการสร้างไทม์ไลน์และแผนงาน ซึ่งครอบคลุมถึงแผนผังแบบสวิมเลนด้วย โดยมี ตัวช่วยสร้างไทม์ไลน์ แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณเริ่มต้นจากศูนย์หรือเลือกใช้เทมเพลตที่ปรับแต่งได้ทันที

แพลตฟอร์มนี้มีให้ใช้งานในรูปแบบของส่วนเสริม PowerPoint คุณสามารถใช้เพื่อสร้างโปรแกรมหรือโครงการที่มีเลนว่ายน้ำหลายระดับ และยังสามารถนำเสนอเส้นทางสำคัญได้อีกด้วย เพิ่มเลนว่ายน้ำย่อยลงในเลนว่ายน้ำที่มีอยู่เพื่อพัฒนาการไหลของกระบวนการที่ละเอียดมากขึ้น

สำหรับโครงการที่ต้องพึ่งพาการวางแผนตารางเวลา คุณสามารถเพิ่มจุดสำคัญและแสดงระยะเวลาภายในแผนภาพเดียวเพื่อทำความเข้าใจความต้องการในการจัดตารางเวลาได้ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถนำเสนอความคืบหน้าของแต่ละโครงการให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้โดยไม่ต้องสลับระหว่างสไลด์บ่อยๆ!

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Office Timeline

  • ตัวเลือกในการเพิ่มซับสวิมเลนเข้าไปในสวิมเลนที่มีอยู่แล้ว
  • ความสามารถในการเพิ่มเหตุการณ์สำคัญและเส้นทางวิกฤต
  • มีแม่แบบที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าพร้อมใช้งาน
  • การปรับปรุงและอัปเดตผลิตภัณฑ์ฟรีไม่จำกัด

ข้อจำกัดของ Office Timeline

  • ปลั๊กอิน MS Office และแอปพลิเคชันเว็บมีราคาแยกต่างหาก
  • อาจมีความยากลำบากในการนำไปใช้ในกรณีของการออกแบบที่ซับซ้อน

ราคาของ Office Timeline

  • เดสก์ท็อป โปร เอดิชั่น: $149/ปี ต่อผู้ใช้
  • Desktop Pro+ Edition: $199/ปี ต่อผู้ใช้
  • บราวเซอร์ออนไลน์เอดิชั่น: $149/ปี ต่อผู้ใช้

การให้คะแนนและรีวิว Office Timeline

  • G2: 4. 3/5 (10+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (‎30+ รีวิว)

7. Microsoft Visio

ไมโครซอฟต์ วิสิโอ
ผ่าน:Microsoft Visio

Microsoft Visio เป็นเครื่องมือยอดนิยมสำหรับการเปลี่ยนแนวคิดที่ซับซ้อนให้กลายเป็นภาพที่เข้าใจง่าย! คุณสามารถสร้างแผนผังการทำงานได้โดยเลือก แม่แบบ แผนผังเริ่มต้น และแผ่นลายเส้น ที่มีอยู่มากมาย และปรับแต่งได้ตามต้องการด้วยรูปร่าง สัญลักษณ์ และทรัพยากรอื่นๆ กว่า 1,000 รายการ

นำสมาชิกในทีมของคุณมาทำงานร่วมกันบนแผนภูมิ swimlane ของคุณแบบเรียลไทม์ และแชร์กับแผนกอื่น ๆ ได้โดยตรงบน Microsoft Teams คุณสามารถปรับแต่งรูปแบบและลักษณะของภาพให้เหมาะสมกับการนำเสนอได้ตลอดเวลา

หากคุณเป็นแฟนของแถบเครื่องมือใน Microsoft Word คุณกำลังจะได้รับประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้น Visio มีแถบแท็บสีฟ้าคลาสสิกแบบเดียวกันอยู่ด้านบน แสดงตัวเลือกทั้งหมดสำหรับการแก้ไขรูปร่างและทำงานร่วมกับทีมของคุณได้พร้อมกัน 🧑‍🤝‍🧑

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Visio

  • สนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างทีมต่าง ๆ
  • ทำงานได้ดีกับ Microsoft Teams
  • การผสานรวมที่ง่ายดายกับเครื่องมือภายในองค์กร เช่น Word, Excel และ PowerPoint
  • แผ่นลายฉลุและแม่แบบสำหรับสร้างแผนผังงานที่มีคุณภาพระดับมืออาชีพ พร้อมองค์ประกอบที่จำเป็น

ข้อจำกัดของ Microsoft Visio

  • ผู้ใช้ MacOS อาจพบว่ามันมีข้อจำกัด (เนื่องจากแอปเดสก์ท็อปเป็นของ Windows เท่านั้น)
  • ธุรกิจขนาดเล็กอาจไม่ชอบโครงสร้างต้นทุนของมัน

ราคาของ Microsoft Visio

แผนการสมัครสมาชิก:

  • Visio Plan 1: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Visio Plan 2: $15/เดือน ต่อผู้ใช้

แผนครั้งเดียว:

  • Visio Standard 2021: $309.99
  • Visio Professional 2021: $579.99

คะแนนและรีวิวของ Microsoft Visio

  • G2: 4. 2/5 ‎(650+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

8. Creately

ครีเทลลี
ผ่านทาง:Creately

Creately เป็นแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันบนระบบ SaaS ที่ช่วยให้คุณสามารถออกแบบแผนผังกระบวนการและแผนภูมิได้อย่างง่ายดาย แน่นอนว่าแผนผังแบบ Swimlane ก็เป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มนี้ด้วย! 🎉

แพลตฟอร์มนี้โดดเด่นด้วยกระดานไวท์บอร์ดแบบไม่มีขอบเขต เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการหลายสวิมเลนภายใต้หลังคาเดียวกัน นอกจากนี้ Creately ยังมอบ สามเลนพร้อมใช้งาน ให้คุณลากและปรับขนาดได้ตามต้องการ แถบเครื่องมือทางด้านซ้ายประกอบด้วยรูปร่างที่จำเป็นสำหรับเพิ่มลงในสามเลน

เมื่อเพิ่มแล้ว คุณสามารถเลื่อนไปยังด้านใดก็ได้ของรูปร่างเพื่อสร้างเวิร์กโฟลว์ต่อในแผนผังเดียวกันและทิศทางเดิมได้อย่างง่ายดาย หลังจากแก้ไขแล้ว คุณสามารถตกแต่งผลลัพธ์ของคุณโดยเพิ่มสีที่แตกต่างกันให้กับตัวอักษรและรูปร่าง ทีมยังสามารถเชิญสมาชิกคนอื่น ๆ มาร่วมทำงานบนผืนผ้าใบเดียวกันได้อีกด้วย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Creately

  • การเข้าถึงด้วยการลากและวาง
  • หลากหลายรูปทรงและข้อต่อ
  • เลนพร้อมใช้งาน
  • รองรับเลนว่ายน้ำแนวนอนและแนวตั้งด้วยการควบคุมที่แม่นยำ
  • ใช้เทมเพลตแผนผังการไหลแบบสวิมเลนในคลังเทมเพลตกว่า 1,000 แบบที่พร้อมใช้งาน

ข้อจำกัดของ Creately

  • สตาร์ทอัพอาจพบว่าแผนธุรกิจอยู่ในช่วงราคาที่สูงกว่า
  • แอปพลิเคชันมือถืออาจมีความเป็นมิตรกับผู้ใช้มากขึ้น

ราคาของ Creately

  • แผนฟรี
  • เริ่มต้น: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $89/เดือน
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Creately

  • G2: 4. 4/5 (‎1,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (‎160+ รีวิว)

9. กลิฟฟี

กลิฟฟี่
ผ่าน:Gliffy

ถัดไปคือ Gliffy ซึ่งเป็นแอปพลิเคชัน HTML5 ที่มุ่งเน้นให้ผู้ใช้สามารถสร้างแผนภาพหลากหลายรูปแบบได้อย่างอิสระ โดยหนึ่งในนั้นคือแผนภาพแบบ Swimlanes ซึ่งสามารถออกแบบได้บน กระดานไวท์บอร์ดสำหรับผู้เริ่มต้น ที่มีช่องแนวนอน/แนวตั้งสำเร็จรูปให้เลือกใช้ คุณสามารถซ่อนช่องเหล่านี้ได้ตามต้องการ เพื่อให้การนำเสนอมีความเป็นระเบียบและดูทันสมัยยิ่งขึ้น 🔎

เมื่อคุณได้กำหนดเลนหลักแล้ว ให้ลากรูปร่างใดก็ได้ลงบนผืนผ้าใบ แก้ไขสีและขนาด และกำหนดตำแหน่งของมันในกระบวนการทำงานของผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ คุณสามารถ สร้างเลนได้สูงสุด 13 เลน ในครั้งเดียว

Gliffy ผสานการทำงานกับ Confluence ได้อย่างราบรื่นซึ่งเป็นพื้นที่ทำงานสำหรับทีมที่รองรับการทำงานระยะไกลที่ได้รับความนิยม. สิ่งนี้ทำให้ทีม Confluence สามารถเข้าถึงคุณสมบัติการแก้ไขได้โดยตรงโดยไม่ต้องย้ายแพลตฟอร์ม.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Gliffy

  • ฟังก์ชันการลากและวางที่ใช้งานง่าย
  • เหมาะสำหรับทีม Confluence
  • มีแม่แบบและรูปทรงสำเร็จรูปให้เลือกหลากหลาย
  • อนุญาตให้ผู้ใช้เพิ่มชั้นและซ่อนเลน

ข้อจำกัดของ Gliffy

  • อินเทอร์เฟซผู้ใช้สามารถเป็นมิตรกับผู้ใช้มากขึ้น
  • ตัวเลือกการส่งออกไฟล์ที่จำกัด

ราคาของ Gliffy

แผนมืออาชีพ:

  • 1 ถึง 9 ผู้ใช้: $8 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • 10 ถึง 50 ผู้ใช้: $6 ต่อผู้ใช้/เดือน

แผนสำหรับองค์กร:

  • ติดต่อเพื่อขอใบเสนอราคา

*ราคาทั้งหมดอ้างอิงตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

Gliffy รีวิวและคะแนน

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)

10. สมาร์ทดรอว์

สมาร์ทดรอว์
ผ่าน:SmartDraw

เราจะปิดท้ายรายการของเราด้วยเครื่องมือไวท์บอร์ดและสร้างแผนผังอีกตัวหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือ: SmartDraw โซลูชันที่เหมาะสำหรับองค์กร นี้ถูกออกแบบมาเพื่อกระบวนการระดมความคิดและสร้างแผนผังสำหรับทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นแผนผังพื้นที่หรือแผนผังธุรกิจ

ด้วย SmartDraw คุณสามารถเลือกจากตัวเลือกเทมเพลตที่หลากหลาย รวมถึงเทมเพลต swimlane และแผนภูมิโครงการ หรือเริ่มต้นจากศูนย์

เมื่อพูดถึงการสร้างแผนภาพ มันค่อนข้างง่ายในส่วนใหญ่ เนื่องจากเครื่องมือให้คุณเพิ่มรูปร่างได้ทันทีโดยการคลิกที่ลูกศรทิศทางใดก็ได้ แทนที่จะเพิ่มกล่องข้อความใหม่ คุณสามารถดับเบิลคลิกและเขียนสิ่งที่คุณต้องการได้ เมื่อเสร็จแล้ว คุณสามารถแชร์ ส่งออก หรือบันทึกแผนภาพ swimlane ของคุณได้เลย! 🏊

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SmartDraw

  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
  • ผสานการทำงานกับแอป, ตัวแสดงผล และแพลตฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลที่หลากหลาย
  • อนุญาตให้ทีมแชร์ ดู หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนภาพ
  • การส่งออกไปยังแพลตฟอร์มเช่น Google Drive และ DropBox

ข้อจำกัดของ SmartDraw

ราคาของ SmartDraw

  • บุคคล: $9.95/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • ทีม: $8. 25/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • ไซต์: $2,995/ปี

คะแนนและรีวิว SmartDraw

  • G2: 4. 6/5 ( ‎230+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 1/5 (‎110+ รีวิว)

การสร้างแผนภาพเป็นเรื่องง่ายและลื่นไหลด้วย ClickUp!

เครื่องมือแผนผังการว่ายน้ำที่เราได้หารือกันนั้นช่วยให้ขั้นตอนการทำงานง่ายขึ้น และช่วยป้องกันการจัดการที่ไม่ดีโดยการให้ภาพที่ชัดเจนว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบอะไร พนักงานยังสามารถใช้เครื่องมือนี้เพื่อสื่อสารความคิด คิดค้นอย่างสร้างสรรค์ และเพิ่มผลผลิตได้

กำลังลังเลที่จะเลือกสิ่งโปรดอยู่ใช่ไหม? เราขอแนะนำให้คุณลองใช้ ClickUp ดู! ไม่เพียงแต่จะทำให้การสร้างแผนผัง swimlane เป็นเรื่องง่ายและรวดเร็วเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจของคุณด้วยเครื่องมือการจัดการงานและประสิทธิภาพที่ครบวงจรอีกด้วย! 😊