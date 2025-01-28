10 ซอฟต์แวร์เครื่องมือแผนผัง Swimlane ที่ดีที่สุดเพื่อทำให้งานสำเร็จลุล่วง

แผนภูมิ Swimlaneเป็นแผนภาพแสดงกิจกรรมที่แสดงกระบวนการทำงานข้ามสายงานในรูปแบบของช่องทางในสระว่ายน้ำ ช่วยผู้จัดการวางแผนกิจกรรมขององค์กรในช่องทางแนวนอนหรือแนวตั้ง ซึ่งช่วยเพิ่มลำดับและความชัดเจนให้กับกระบวนการ
ลองพิจารณาสิ่งนี้: X ขอให้ Y รวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอในการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครั้งถัดไป แต่ Y สับสนว่าควรรายงานต่อใคร ควรใช้ช่องทางการอนุมัติใด และควรใช้รูปแบบการรายงานแบบใด
แผนภาพ swimlaneแสดงภาพธุรกรรมทั้งหมดนี้ในรูปแบบแผนผังการไหลโดยที่ X ได้มอบหมายให้ Y นำเสนอข้อมูลในรูปแบบแผนภูมิเส้น ให้ Z ตรวจสอบ และรายงานผลต่อ X เฉพาะเมื่อ Z อนุมัติเท่านั้น 🧑💼
การคิดค้นและสร้างแผนภูมิเลนว่ายน้ำที่ใช้งานได้จริงอาจเป็นเรื่องยากและใช้เวลามาก ดังนั้นผู้จัดการที่ชาญฉลาดจึงพึ่งพา ซอฟต์แวร์แผนผังเลนว่ายน้ำ เพื่อทำให้งานง่ายขึ้น วันนี้เราจะมาพูดถึง 10 เครื่องมือสร้างแผนผังที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างแผนภูมิเลนว่ายน้ำ และดูคุณสมบัติ โครงสร้างราคา และคุณค่าโดยรวม!
ซอฟต์แวร์แผนผังเลนว่ายน้ำคืออะไร?
แผนภาพ Swimlane นั้นคล้ายกับภูเขาน้ำแข็ง: เรียบง่ายด้านหน้าแต่ซับซ้อนอีกด้านหนึ่ง 🧊
พวกมันง่ายสำหรับผู้ใช้ แต่ผู้ที่สร้างแผนภาพมักมีปัญหาในการจัดการข้อมูลองค์กรที่ไม่เป็นระเบียบและการวางแผนการทำงาน— นั่นคือจุดที่เครื่องมือสร้างแผนภาพมีประโยชน์
ซอฟต์แวร์แผนภาพเลนว่ายน้ำช่วยให้คุณสามารถออกแบบกระบวนการหรือแผนภาพการไหลของเลนว่ายน้ำจากศูนย์ได้ โดยทั่วไปจะมีคลังทรัพยากรเพื่อช่วยคุณเพิ่มรูปทรงของเลนว่ายน้ำและติดป้ายกำกับแต่ละอันตามตำแหน่งที่ใช้ รูปทรงและสัญลักษณ์มาตรฐานบางประการได้แก่:
|รายการแผนผัง
|แสดงผลผ่าน
|จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด (การไหล)
|สี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีมุมโค้งมน
|การตัดสินใจ
|เพชร/รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
|กิจกรรม
|สี่เหลี่ยมผืนผ้า
|ประมวลผลข้อมูลนำเข้าหรือข้อมูลส่งออก
|รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน
|เอกสารกระบวนการ
|สี่เหลี่ยมผืนผ้าพร้อมเส้นคลื่น
เครื่องมือซอฟต์แวร์ swimlane ส่วนใหญ่ให้คุณ แก้ไขหรือ อัปเดตกระบวนการได้อย่างง่ายดาย ทำให้การสื่อสารและการนำการเปลี่ยนแปลงในเวิร์กโฟลว์ไปปฏิบัติเป็นเรื่องง่าย ในอุดมคติแล้ว พวกมันควรรองรับการปรับแต่งในแง่ของสีและสไตล์เพื่อให้สอดคล้องกับแบรนด์ของคุณด้วย
อะไรคือคุณสมบัติที่ทำให้ซอฟต์แวร์เครื่องมือแผนผังเลนว่ายน้ำดี?
มาดูปัจจัยที่แยกซอฟต์แวร์แผนผังเลนการว่ายน้ำคุณภาพออกจากแพลตฟอร์มการสร้างแผนผังแบบสำเร็จรูปทั่วไป:
- ความสะดวกในการใช้งาน: มองหาซอฟต์แวร์ที่มีฟีเจอร์ลากและวางที่ง่าย ช่วยให้คุณสามารถย้ายรูปร่างได้อย่างง่ายดาย และสร้างแผนภาพที่ดูเป็นมืออาชีพได้ด้วยความพยายามเพียงเล็กน้อย
- คลังสินทรัพย์: เครื่องมือควรมีคอลเลกชันสินทรัพย์ที่หลากหลายของรูปทรงและตัวเชื่อมต่อเพื่อสร้างแผนภูมิสวิมเลนที่สวยงาม
- เทมเพลต: ควรมีเทมเพลตกิจกรรมหรือแผนผังการว่ายน้ำที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อช่วยให้ทีมของคุณประหยัดเวลาในการออกแบบกระบวนการ
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: มองหาแพลตฟอร์มที่รองรับการทำงานร่วมกัน มองหาเครื่องมือสร้างงาน เช่น กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลและแผนผังความคิด ที่ช่วยให้ผู้ใช้หลายคนสามารถแชร์พื้นที่การทำงานเดียวกันและแก้ไขได้อย่างราบรื่น
- การผสานรวม: การมีแอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์หลากหลายที่สามารถผสานรวมกับเครื่องมือแผนภูมิ swimlane ของคุณ ช่วยอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างแพลตฟอร์มได้อย่างรวดเร็ว
- ราคา: เครื่องมือแผนภูมิเลนว่ายน้ำที่ดีควรมีราคาอย่างน้อยเทียบเท่ากับราคาเฉลี่ย (หรือต่ำกว่า) สำหรับชุดคุณสมบัติที่คุณต้องการ
10 ซอฟต์แวร์แผนผัง Swimlane ที่ดีที่สุดสำหรับการวางแผนงานร่วมกัน
เมื่อเราได้ครอบคลุมพื้นฐานแล้ว มาสำรวจ 10 เครื่องมือแผนผังว่ายน้ำที่ดีที่สุดที่คุณสามารถพิจารณาได้ บทวิจารณ์สั้นๆ ของเราจะช่วยคุณเลือกโซลูชันที่เหมาะสมที่สุด! ❣️
1.คลิกอัพ
เครื่องมืออันดับหนึ่งในรายการของเราคือ ClickUp ซึ่งเป็นเครื่องมือจัดการโครงการชั้นนำที่ช่วยให้คุณ สร้างแผนผังสวิมเลนระดับมืออาชีพ ได้อย่างง่ายดายผ่านClickUp Whiteboardหรือ Mind Maps 💗
กระดานไวท์บอร์ดแบบไม่จำกัดของแพลตฟอร์มนี้สามารถรองรับกิจกรรมการระดมความคิด การวางแผนกิจกรรม และการสร้างแผนผังได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าคุณจะกำลังทำงานกับแผนผังแบบง่ายหรือซับซ้อน คุณก็มีเครื่องมือที่ครบครันในการสร้างกระบวนการทำงานที่สอดคล้องกันได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที!
ปล่อยให้จินตนาการของคุณโลดแล่นไปกับคลังทรัพยากรอันหลากหลายของ ClickUp! ค้นหาทุกรูปทรงหรือสัญลักษณ์ที่คุณต้องการเพื่อกำหนดบทบาทและแผนก วาดเส้นทางการอนุมัติ และจัดสรรจุดแลกเปลี่ยนข้อมูลในแผนผัง Swimlane ของคุณได้อย่างอิสระนี่คือคู่มือฉบับละเอียดที่จะพาคุณสำรวจทุกฟีเจอร์!
ทำงานคนเดียวใช่ไหม? ไม่มีปัญหา! แถบเครื่องมือแก้ไขที่ครบครันของไวท์บอร์ดสามารถช่วยให้คุณทำงานได้เทียบเท่าห้าคนด้วยตัวเอง 💪
หากคุณกำลังร่วมมือกันในการประสานงานระหว่างกระบวนการกับหัวหน้าแผนก ก็ยังคงง่ายเช่นเดิม! เพียงแค่เชิญพวกเขาให้มาทำงานบนแคนวาสกับคุณ—ทุกคนสามารถแก้ไขได้แบบเรียลไทม์ ไม่ว่าจะเป็นการจัดวางรูปร่าง เพิ่มข้อความ หรือย้ายตัวเชื่อมต่อ ด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย
ClickUp Mind Mapsเป็นเครื่องมือที่ครบครันอีกตัวหนึ่งที่จะช่วยคุณแก้ปัญหาการทำงานที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับการจัดการกับหลายพื้นที่ทำงานที่มีกระบวนการทำงานอยู่แล้ว—เชื่อมต่อClickUp Tasksบน Mind Map ของคุณ แก้ไขการพึ่งพา และปรับกระบวนการทำงานของธุรกิจของคุณได้ในพริบตา!
ไม่อยากเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดใช่ไหม?ด้วยเทมเพลตแผนผัง Swimlane ของ ClickUpที่มีรูปร่างและตัวเชื่อมต่อที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า โครงสร้างการส่งมอบโครงการหลายแผนกของคุณจะพร้อมใช้งานในทันที!
เราขอแนะนำให้คุณสำรวจเอกสารใน ClickUpเพื่อสร้างโครงร่างที่ละเอียดสำหรับแผนผังของคุณ เมื่อแผนผังของคุณพร้อมแล้ว ให้ตรวจสอบและปรับปรุงโดยใช้เครื่องมือเช่นClickUp Kanban Boardหรือมุมมอง Workload
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- กระดานไวท์บอร์ดและแผนผังความคิดที่เอื้อต่อการทำงานร่วมกันและโต้ตอบได้ เพื่อแสดงรายละเอียดกระบวนการที่ซับซ้อน
- ฟีเจอร์แชทและแสดงความคิดเห็นในตัวสำหรับการสนทนา
- คลังสินทรัพย์ขนาดใหญ่สำหรับการออกแบบกระบวนการทำงานเพื่อสร้างแผนผังเลนว่ายน้ำหรือแผนผังการไหลข้ามสายงาน
- แม่แบบเลนว่ายน้ำฟรีเพื่อประหยัดเวลา
- มุมมองที่แตกต่างกันมากกว่า 15แบบเพื่อแสดงภาพกระบวนการ
- ฟังก์ชันการลากและวางที่ใช้งานง่ายและการติดแท็กที่เรียบง่ายเพื่อกำหนดงานโดยตรงในไวท์บอร์ดและแผนผังความคิด
- คุณสมบัติการตรวจสอบเพื่ออนุมัติแผนผังอย่างรวดเร็ว
- การอัปเดตและส่งออกไดอะแกรมอย่างไร้รอยต่อ
- ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มมากกว่า 1,000 แพลตฟอร์ม เช่นSlack,Google Drive เป็นต้น
- อนุญาตให้เพิ่มบันทึกย่อแบบติดไว้บนแผนภาพเพื่อบริบทเพิ่มเติม
- สามารถเพิ่มสื่อทุกประเภทลงในผังงานได้
- สนับสนุนการจัดการโครงการและงานของแผนก
- พร้อมใช้งานบนทุกอุปกรณ์ (รวมถึง Mac, Linux, Windows, iOS และ Android)
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การสร้างแผนผังสวิมเลนบนเวอร์ชันเดสก์ท็อปของ ClickUp ง่ายกว่าบนมือถือ
- แผนฟรีรองรับการใช้กระดานไวท์บอร์ดได้เพียงสามแผ่นในเวลาเดียวกัน
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000+)
- Capterra: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)
📮ClickUp Insight: คิดว่ารายการสิ่งที่ต้องทำของคุณได้ผลดีแล้วหรือ? ลองคิดใหม่อีกครั้ง การสำรวจของเราแสดงให้เห็นว่า76% ของผู้เชี่ยวชาญใช้ระบบการจัดลำดับความสำคัญของตนเองในการจัดการงาน อย่างไรก็ตาม งานวิจัยล่าสุดยืนยันว่า 65% ของพนักงานมักมุ่งเน้นไปที่งานที่ง่ายกว่างานที่มีมูลค่าสูงโดยไม่มีการจัดลำดับความสำคัญที่มีประสิทธิภาพคุณสมบัติการจัดลำดับความสำคัญของงานของ ClickUpเปลี่ยนแปลงวิธีที่คุณมองเห็นและจัดการโครงการที่ซับซ้อน โดยเน้นงานที่สำคัญได้อย่างง่ายดาย ด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และธงลำดับความสำคัญที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp คุณจะรู้เสมอว่าควรจัดการอะไรก่อน
2. ลูซิดชาร์ต
Lucidchart เป็นซอฟต์แวร์แผนผังงานบนคลาวด์ที่มอบความสามารถในการจัดการองค์กร เช่น การแสดงภาพกระบวนการและระบบต่างๆ ผ่านแผนภาพที่ชัดเจน ในการสร้างแผนภูมิ swimlane คุณเพียงแค่เปิดแผนภาพใหม่และเพิ่มรูปร่างของกระบวนการเพื่อออกแบบวิธีการเชื่อมโยงงานต่างๆ เข้าด้วยกัน
เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว Lucidchart จะช่วยคุณติดป้ายกำกับเพื่อนร่วมทีมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยตรงในเวิร์กโฟลว์ผ่านการแสดงผลแบบภาพ ตัวแก้ไขแบบลากและวางช่วยให้คุณสามารถแก้ไข แก้ไขด่วนในนาทีสุดท้าย ที่คุณต้องการได้ และสำหรับการเปลี่ยนชุดสี รูปร่าง และตัวเชื่อมต่อบนเทมเพลตหรือแผนภาพของคุณ 🎨
นอกเหนือจากการนำเสนออินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายแล้ว Lucidchart ยังมีแม่แบบแผนภูมิ swimlane ที่โดดเด่นเพื่อสร้างแผนผังองค์กร แผนผังความสัมพันธ์ของเอนทิตี (ER) และแผนผังการไหลของงานอื่นๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Lucidchart
- อินเทอร์เฟซแบบลากและวางทำให้การสร้างแผนภาพสวิมเลนเป็นเรื่องง่าย
- โปรแกรมแก้ไขข้อความที่มีระบบแชท
- มีแม่แบบให้เลือกมากมาย
- 50+ การเชื่อมต่อ (รวมถึง Microsoft Teams และ Google Workspace)
- ใช้งานร่วมกับ Visio ได้
ข้อจำกัดของ Lucidchart
- อาจมีความท้าทายในการนำเข้าข้อมูลหรือแก้ไขแบบออฟไลน์
- การนำทางในคลังภาพอาจเป็นเรื่องยุ่งยาก
ราคาของ Lucidchart
- แผนฟรี: $0
- บุคคล: 11.93 บาท
- ทีม: เริ่มต้นที่ $13.50 ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
*ราคาทั้งหมดอ้างอิงตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว Lucidchart
- G2: 4. 5/5 (4,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (1,900+ รีวิว)
3. เลนว่ายน้ำ
Swimlanes.io เป็นเครื่องมือสร้างแผนภาพแบบ Swimlane บนเว็บโดยเฉพาะ มีรูปแบบที่เรียบง่ายสำหรับการสร้างและแชร์แผนภาพลำดับเหตุการณ์ โดยไม่มีฟีเจอร์ซับซ้อนหรือคลังทรัพยากรมากมาย เพียงแค่ใช้ โค้ดไวยากรณ์ที่เรียบง่าย ก็สามารถสร้างแผนผังขั้นตอนพื้นฐานได้ทันที แผนภาพจะถูกแสดงผลโดยตรงบนเว็บเบราว์เซอร์
แพลตฟอร์มนี้มอบความปลอดภัยโดยให้ตัวเลือกในการป้องกันด้วยรหัสผ่านสำหรับแผนผังใด ๆ หรือแชร์ผ่านลิงก์ ด้วยการนำทางที่ง่ายดาย คุณสามารถฝังแผนผังที่สร้างขึ้นลงในหน้าเว็บหรือส่งออกเป็นภาพที่ดาวน์โหลดได้
ในการใช้แพลตฟอร์มนี้ คุณจำเป็นต้องลงทะเบียนด้วยบัญชี Google หรือ GitHub ของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Swimlanes
- เครื่องมือที่ใช้งานง่ายแบบใช้เฉพาะช่องทางว่ายน้ำ
- แผนภาพสามารถเป็นสาธารณะ, ส่วนตัว, หรือป้องกันด้วยรหัสผ่าน
- อนุญาตให้แก้ไขแบบเต็มหน้าจอ
- รองรับการดาวน์โหลดไฟล์รูปภาพหรือไฟล์ PDF
ข้อจำกัดของเลนว่ายน้ำ
- อาจซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
- ไม่มีคุณสมบัติการร่วมมือแบบเรียลไทม์
การกำหนดราคาแบบ Swimlanes
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของ Swimlanes
- ยังไม่มีรีวิว
4. Visual Paradigm Online
Visual Paradigm (VP) Online เป็นเครื่องมือสร้างแผนภาพผ่านเว็บเบราว์เซอร์ฟรี แพลตฟอร์มนี้มีลักษณะคล้ายกับ Lucidchart โดยมีการออกแบบอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและรวมฟีเจอร์การทำงานร่วมกันในทีม
เริ่มต้นออกแบบแผนผังเลนว่ายน้ำของคุณโดยการแก้ไขรูปร่างและสัญลักษณ์ที่มีอยู่เพื่อสร้างกระบวนการทำงานตามที่ต้องการ ใช้ตัวช่วยจัดตำแหน่งในตัวเพื่อจัดวางรูปร่างแต่ละอันอย่างแม่นยำ และใช้ตัวเชื่อมต่อแบบลากและวางเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ
ด้วยการเข้าถึงแผนภาพและรูปร่างได้ไม่จำกัด แพลตฟอร์มนี้สามารถเป็นเครื่องมือหลักของคุณสำหรับการพัฒนาแบบ คล่องตัวและการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจให้เป็นระบบมากขึ้นพื้นที่ทำงานบนคลาวด์นี้มีการผสานรวมกับ Microsoft Office ทำให้คุณสามารถฝังแผนภาพใด ๆ ลงในเอกสารและการนำเสนอของ Microsoft ได้
คุณสมบัติเด่นของ Visual Paradigm Online
- รองรับการส่งออกในรูปแบบ PNG, SVG, PDF และอื่น ๆ
- การผสานรวมกับ Microsoft Office
- เครื่องมือจัดตำแหน่งในตัว
- ให้บริการฟรีสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์
ข้อจำกัดของ Visual Paradigm Online
- ไม่รองรับการนำเข้าไฟล์.vsd หรือ.vsdm
- ไม่ค่อยเป็นมิตรกับผู้ใช้บนอุปกรณ์พกพา
ราคาของ Visual Paradigm Online
- ฟรี แผนตลอดไป
- เริ่มต้น: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
- ล่วงหน้า: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
- คอมโบ: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาทั้งหมดอ้างอิงตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
Visual Paradigm Online คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 15 รายการ)
- Capterra: 4. 2/5 (15+ รีวิว)
5. บิสิเนสแมป
Businessmap ซึ่งเดิมรู้จักในชื่อ Kanbanize เป็นแพลตฟอร์มการทำแผนธุรกิจที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทำให้กระบวนการทำงานเป็นภาพได้ชัดเจนขึ้นผ่านฟีเจอร์ Kanban Board ผู้ใช้สามารถสร้างช่องทางแบบ Kanban ที่แบ่งกิจกรรมที่กระจัดกระจายออกเป็นบัตรงานที่จัดระเบียบมากขึ้น
Businessmap swimlanes มักจะวิ่งในแนวนอนผ่าน ส่วนที่สามารถปรับแต่งได้ เช่น แผนก, ลำดับความสำคัญ, คุณสมบัติ, หรือกระบวนการทำงาน แบ่งงานทั้งหมดออกเป็นบัตรและจัดหมวดหมู่พวกมันในเครือข่ายของบอร์ดที่เชื่อมโยงกันเพื่อเชื่อมต่อกับผู้คนทั่วทั้งองค์กร
แยกกระบวนการทำงานแต่ละขั้นตอนออกเป็นส่วนย่อยๆ เพื่อกำหนดงานเฉพาะใดๆ คุณสามารถรวมคอลัมน์และเลนเพื่อแสดงรายละเอียดปลีกย่อยภายในกระบวนการทำงานของแผนกของคุณได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Businessmap
- เครื่องมือกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลที่สะดวกพร้อมพื้นหลังที่ปรับแต่งได้
- รองรับการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันมากกว่า 1,000+ รายการ เช่น Zapier
- สามารถรวมแถวและคอลัมน์เข้าด้วยกันเพื่อความชัดเจน
- ปรับขนาดได้สำหรับทีมเดียวหรือแผนกขนาดใหญ่
ข้อจำกัดของ Businessmap
- ไม่มีแผนฟรี
- อาจสร้างความสับสนได้ แม้แต่สำหรับผู้ใช้กระดานคัมบังที่มีประสบการณ์
ราคาของ Businessmap
- แผนรายปี: เริ่มต้นที่ $149/เดือน
- แผนรายเดือน: เริ่มต้นที่ $179/เดือน
*ราคาทั้งหมดอ้างอิงตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
การจัดอันดับและรีวิวของ Businessmap
- G2: 3. 8/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (130+ รีวิว)
6. Office Timeline
ตามชื่อที่บ่งบอก Office Timeline เป็นซอฟต์แวร์ที่เน้นฟีเจอร์สำหรับการสร้างไทม์ไลน์และแผนงาน ซึ่งครอบคลุมถึงแผนผังแบบสวิมเลนด้วย โดยมี ตัวช่วยสร้างไทม์ไลน์ แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณเริ่มต้นจากศูนย์หรือเลือกใช้เทมเพลตที่ปรับแต่งได้ทันที
แพลตฟอร์มนี้มีให้ใช้งานในรูปแบบของส่วนเสริม PowerPoint คุณสามารถใช้เพื่อสร้างโปรแกรมหรือโครงการที่มีเลนว่ายน้ำหลายระดับ และยังสามารถนำเสนอเส้นทางสำคัญได้อีกด้วย เพิ่มเลนว่ายน้ำย่อยลงในเลนว่ายน้ำที่มีอยู่เพื่อพัฒนาการไหลของกระบวนการที่ละเอียดมากขึ้น
สำหรับโครงการที่ต้องพึ่งพาการวางแผนตารางเวลา คุณสามารถเพิ่มจุดสำคัญและแสดงระยะเวลาภายในแผนภาพเดียวเพื่อทำความเข้าใจความต้องการในการจัดตารางเวลาได้ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถนำเสนอความคืบหน้าของแต่ละโครงการให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้โดยไม่ต้องสลับระหว่างสไลด์บ่อยๆ!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Office Timeline
- ตัวเลือกในการเพิ่มซับสวิมเลนเข้าไปในสวิมเลนที่มีอยู่แล้ว
- ความสามารถในการเพิ่มเหตุการณ์สำคัญและเส้นทางวิกฤต
- มีแม่แบบที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าพร้อมใช้งาน
- การปรับปรุงและอัปเดตผลิตภัณฑ์ฟรีไม่จำกัด
ข้อจำกัดของ Office Timeline
- ปลั๊กอิน MS Office และแอปพลิเคชันเว็บมีราคาแยกต่างหาก
- อาจมีความยากลำบากในการนำไปใช้ในกรณีของการออกแบบที่ซับซ้อน
ราคาของ Office Timeline
- เดสก์ท็อป โปร เอดิชั่น: $149/ปี ต่อผู้ใช้
- Desktop Pro+ Edition: $199/ปี ต่อผู้ใช้
- บราวเซอร์ออนไลน์เอดิชั่น: $149/ปี ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิว Office Timeline
- G2: 4. 3/5 (10+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (30+ รีวิว)
7. Microsoft Visio
Microsoft Visio เป็นเครื่องมือยอดนิยมสำหรับการเปลี่ยนแนวคิดที่ซับซ้อนให้กลายเป็นภาพที่เข้าใจง่าย! คุณสามารถสร้างแผนผังการทำงานได้โดยเลือก แม่แบบ แผนผังเริ่มต้น และแผ่นลายเส้น ที่มีอยู่มากมาย และปรับแต่งได้ตามต้องการด้วยรูปร่าง สัญลักษณ์ และทรัพยากรอื่นๆ กว่า 1,000 รายการ
นำสมาชิกในทีมของคุณมาทำงานร่วมกันบนแผนภูมิ swimlane ของคุณแบบเรียลไทม์ และแชร์กับแผนกอื่น ๆ ได้โดยตรงบน Microsoft Teams คุณสามารถปรับแต่งรูปแบบและลักษณะของภาพให้เหมาะสมกับการนำเสนอได้ตลอดเวลา
หากคุณเป็นแฟนของแถบเครื่องมือใน Microsoft Word คุณกำลังจะได้รับประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้น Visio มีแถบแท็บสีฟ้าคลาสสิกแบบเดียวกันอยู่ด้านบน แสดงตัวเลือกทั้งหมดสำหรับการแก้ไขรูปร่างและทำงานร่วมกับทีมของคุณได้พร้อมกัน 🧑🤝🧑
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Visio
- สนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างทีมต่าง ๆ
- ทำงานได้ดีกับ Microsoft Teams
- การผสานรวมที่ง่ายดายกับเครื่องมือภายในองค์กร เช่น Word, Excel และ PowerPoint
- แผ่นลายฉลุและแม่แบบสำหรับสร้างแผนผังงานที่มีคุณภาพระดับมืออาชีพ พร้อมองค์ประกอบที่จำเป็น
ข้อจำกัดของ Microsoft Visio
- ผู้ใช้ MacOS อาจพบว่ามันมีข้อจำกัด (เนื่องจากแอปเดสก์ท็อปเป็นของ Windows เท่านั้น)
- ธุรกิจขนาดเล็กอาจไม่ชอบโครงสร้างต้นทุนของมัน
ราคาของ Microsoft Visio
แผนการสมัครสมาชิก:
- Visio Plan 1: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- Visio Plan 2: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
แผนครั้งเดียว:
- Visio Standard 2021: $309.99
- Visio Professional 2021: $579.99
คะแนนและรีวิวของ Microsoft Visio
- G2: 4. 2/5 (650+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
8. Creately
Creately เป็นแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันบนระบบ SaaS ที่ช่วยให้คุณสามารถออกแบบแผนผังกระบวนการและแผนภูมิได้อย่างง่ายดาย แน่นอนว่าแผนผังแบบ Swimlane ก็เป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มนี้ด้วย! 🎉
แพลตฟอร์มนี้โดดเด่นด้วยกระดานไวท์บอร์ดแบบไม่มีขอบเขต เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการหลายสวิมเลนภายใต้หลังคาเดียวกัน นอกจากนี้ Creately ยังมอบ สามเลนพร้อมใช้งาน ให้คุณลากและปรับขนาดได้ตามต้องการ แถบเครื่องมือทางด้านซ้ายประกอบด้วยรูปร่างที่จำเป็นสำหรับเพิ่มลงในสามเลน
เมื่อเพิ่มแล้ว คุณสามารถเลื่อนไปยังด้านใดก็ได้ของรูปร่างเพื่อสร้างเวิร์กโฟลว์ต่อในแผนผังเดียวกันและทิศทางเดิมได้อย่างง่ายดาย หลังจากแก้ไขแล้ว คุณสามารถตกแต่งผลลัพธ์ของคุณโดยเพิ่มสีที่แตกต่างกันให้กับตัวอักษรและรูปร่าง ทีมยังสามารถเชิญสมาชิกคนอื่น ๆ มาร่วมทำงานบนผืนผ้าใบเดียวกันได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Creately
- การเข้าถึงด้วยการลากและวาง
- หลากหลายรูปทรงและข้อต่อ
- เลนพร้อมใช้งาน
- รองรับเลนว่ายน้ำแนวนอนและแนวตั้งด้วยการควบคุมที่แม่นยำ
- ใช้เทมเพลตแผนผังการไหลแบบสวิมเลนในคลังเทมเพลตกว่า 1,000 แบบที่พร้อมใช้งาน
ข้อจำกัดของ Creately
- สตาร์ทอัพอาจพบว่าแผนธุรกิจอยู่ในช่วงราคาที่สูงกว่า
- แอปพลิเคชันมือถืออาจมีความเป็นมิตรกับผู้ใช้มากขึ้น
ราคาของ Creately
- แผนฟรี
- เริ่มต้น: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $89/เดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Creately
- G2: 4. 4/5 (1,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (160+ รีวิว)
9. กลิฟฟี
ถัดไปคือ Gliffy ซึ่งเป็นแอปพลิเคชัน HTML5 ที่มุ่งเน้นให้ผู้ใช้สามารถสร้างแผนภาพหลากหลายรูปแบบได้อย่างอิสระ โดยหนึ่งในนั้นคือแผนภาพแบบ Swimlanes ซึ่งสามารถออกแบบได้บน กระดานไวท์บอร์ดสำหรับผู้เริ่มต้น ที่มีช่องแนวนอน/แนวตั้งสำเร็จรูปให้เลือกใช้ คุณสามารถซ่อนช่องเหล่านี้ได้ตามต้องการ เพื่อให้การนำเสนอมีความเป็นระเบียบและดูทันสมัยยิ่งขึ้น 🔎
เมื่อคุณได้กำหนดเลนหลักแล้ว ให้ลากรูปร่างใดก็ได้ลงบนผืนผ้าใบ แก้ไขสีและขนาด และกำหนดตำแหน่งของมันในกระบวนการทำงานของผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ คุณสามารถ สร้างเลนได้สูงสุด 13 เลน ในครั้งเดียว
Gliffy ผสานการทำงานกับ Confluence ได้อย่างราบรื่นซึ่งเป็นพื้นที่ทำงานสำหรับทีมที่รองรับการทำงานระยะไกลที่ได้รับความนิยม. สิ่งนี้ทำให้ทีม Confluence สามารถเข้าถึงคุณสมบัติการแก้ไขได้โดยตรงโดยไม่ต้องย้ายแพลตฟอร์ม.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Gliffy
- ฟังก์ชันการลากและวางที่ใช้งานง่าย
- เหมาะสำหรับทีม Confluence
- มีแม่แบบและรูปทรงสำเร็จรูปให้เลือกหลากหลาย
- อนุญาตให้ผู้ใช้เพิ่มชั้นและซ่อนเลน
ข้อจำกัดของ Gliffy
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้สามารถเป็นมิตรกับผู้ใช้มากขึ้น
- ตัวเลือกการส่งออกไฟล์ที่จำกัด
ราคาของ Gliffy
แผนมืออาชีพ:
- 1 ถึง 9 ผู้ใช้: $8 ต่อผู้ใช้/เดือน
- 10 ถึง 50 ผู้ใช้: $6 ต่อผู้ใช้/เดือน
แผนสำหรับองค์กร:
- ติดต่อเพื่อขอใบเสนอราคา
*ราคาทั้งหมดอ้างอิงตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
Gliffy รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
10. สมาร์ทดรอว์
เราจะปิดท้ายรายการของเราด้วยเครื่องมือไวท์บอร์ดและสร้างแผนผังอีกตัวหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือ: SmartDraw โซลูชันที่เหมาะสำหรับองค์กร นี้ถูกออกแบบมาเพื่อกระบวนการระดมความคิดและสร้างแผนผังสำหรับทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นแผนผังพื้นที่หรือแผนผังธุรกิจ
ด้วย SmartDraw คุณสามารถเลือกจากตัวเลือกเทมเพลตที่หลากหลาย รวมถึงเทมเพลต swimlane และแผนภูมิโครงการ หรือเริ่มต้นจากศูนย์
เมื่อพูดถึงการสร้างแผนภาพ มันค่อนข้างง่ายในส่วนใหญ่ เนื่องจากเครื่องมือให้คุณเพิ่มรูปร่างได้ทันทีโดยการคลิกที่ลูกศรทิศทางใดก็ได้ แทนที่จะเพิ่มกล่องข้อความใหม่ คุณสามารถดับเบิลคลิกและเขียนสิ่งที่คุณต้องการได้ เมื่อเสร็จแล้ว คุณสามารถแชร์ ส่งออก หรือบันทึกแผนภาพ swimlane ของคุณได้เลย! 🏊
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SmartDraw
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
- ผสานการทำงานกับแอป, ตัวแสดงผล และแพลตฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลที่หลากหลาย
- อนุญาตให้ทีมแชร์ ดู หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนภาพ
- การส่งออกไปยังแพลตฟอร์มเช่น Google Drive และ DropBox
ข้อจำกัดของ SmartDraw
- ผู้ใช้บางรายพบว่าชุดสัญลักษณ์ที่มีจำกัดของ SmartDrawนั้นจำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มอื่น
- อนุญาตให้เคลื่อนย้ายรูปทรงได้ครั้งละหนึ่งรูปเท่านั้น
ราคาของ SmartDraw
- บุคคล: $9.95/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ทีม: $8. 25/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ไซต์: $2,995/ปี
คะแนนและรีวิว SmartDraw
- G2: 4. 6/5 ( 230+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (110+ รีวิว)
การสร้างแผนภาพเป็นเรื่องง่ายและลื่นไหลด้วย ClickUp!
เครื่องมือแผนผังการว่ายน้ำที่เราได้หารือกันนั้นช่วยให้ขั้นตอนการทำงานง่ายขึ้น และช่วยป้องกันการจัดการที่ไม่ดีโดยการให้ภาพที่ชัดเจนว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบอะไร พนักงานยังสามารถใช้เครื่องมือนี้เพื่อสื่อสารความคิด คิดค้นอย่างสร้างสรรค์ และเพิ่มผลผลิตได้
กำลังลังเลที่จะเลือกสิ่งโปรดอยู่ใช่ไหม? เราขอแนะนำให้คุณลองใช้ ClickUp ดู! ไม่เพียงแต่จะทำให้การสร้างแผนผัง swimlane เป็นเรื่องง่ายและรวดเร็วเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจของคุณด้วยเครื่องมือการจัดการงานและประสิทธิภาพที่ครบวงจรอีกด้วย! 😊