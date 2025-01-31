10 ซอฟต์แวร์วิเคราะห์เส้นทางวิกฤตที่ทรงพลังประจำปี 2025

ซอฟต์แวร์เส้นทางวิกฤตเป็นเครื่องมือที่มีความยืดหยุ่นซึ่งใช้โดยบุคคลและทีมเพื่อ วางแผน จัดระเบียบ ดำเนินการ และติดตามโครงการ โดยเฉพาะโครงการที่มีความซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับงานต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างงาน และระยะเวลา
วัตถุประสงค์หลักของมันคือการขจัดความไม่แน่นอนโดยการระบุสิ่งที่เรียกว่าเส้นทางวิกฤต ซึ่งเป็นลำดับของงานที่จำเป็นในการดำเนินโครงการให้สำเร็จลุล่วง
ซอฟต์แวร์นี้มักจะมีสถาปัตยกรรมแบบคลาวด์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกในการใช้งาน ผู้ใช้จะได้รับเครื่องมือที่จำเป็น เช่น แผนภูมิแกนต์ และ มุมมองปฏิทินที่ใช้งานง่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมโครงการและการจัดการทรัพยากร
ในบทความนี้ เราจะนำเสนอ 10 โซลูชันซอฟต์แวร์เส้นทางวิกฤตที่สำคัญที่สุด ที่ออกแบบมาเพื่อทำให้โครงการที่ซับซ้อนกลายเป็นเรื่องง่าย กลายเป็นเครื่องมือที่มีค่าในกล่องเครื่องมือของผู้จัดการโครงการทุกคน ?
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การวิเคราะห์เส้นทางวิกฤต?
เมื่อเลือกซอฟต์แวร์วิเคราะห์เส้นทางวิกฤตของคุณ คุณควรให้ความสนใจกับคุณสมบัติต่อไปนี้:
- การสนับสนุนการพึ่งพาของงานอย่างครอบคลุม: ควรมีวิธีแก้ปัญหาที่ครอบคลุมทั้งสี่ประเภทของการพึ่งพาของงาน (เริ่ม-เริ่ม, เริ่ม-หยุด, หยุด-เริ่ม, และหยุด-หยุด)
- การแสดงการพึ่งพาทางสายตา: ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นการพึ่งพาของงานและลำดับของงานได้ผ่านแผนภูมิและกราฟ
- การคำนวณเส้นทางวิกฤตอัตโนมัติ: ทำการคำนวณเส้นทางวิกฤตโดยอัตโนมัติตามการพึ่งพาของงาน เพื่อให้การอัปเดตเป็นแบบเรียลไทม์และสะท้อนการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ของงานและระยะเวลาได้อย่างทันท่วงที
- การปรับแต่งที่ยืดหยุ่นด้วยฟังก์ชันลากและวาง: มอบอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายด้วยการลากและวางสำหรับการปรับงานและความสัมพันธ์ระหว่างงานได้อย่างราบรื่นและรวดเร็ว พร้อมปรับให้สอดคล้องกับเส้นทางสำคัญตามการเปลี่ยนแปลงของโครงการ
- การวิเคราะห์สถานการณ์และการจัดการทรัพยากร: สนับสนุนการวิเคราะห์สถานการณ์ "สมมติว่า" ช่วยให้คุณสามารถประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงต่อเส้นทางสำคัญได้
ซอฟต์แวร์เส้นทางวิกฤตที่ดีที่สุด 10 อันดับที่ควรใช้
เราได้ค้นหาตลาดอย่างละเอียดและได้รวบรวม สุดยอดซอฟต์แวร์โซลูชันสำหรับเส้นทางวิกฤต มาให้คุณแล้ว สำรวจเครื่องมือชั้นนำ 10 อันดับของเราที่ช่วยให้การวิเคราะห์เส้นทางวิกฤตเป็นไปอย่างราบรื่นและนำไปสู่ความสำเร็จของโครงการ ?
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ครอบคลุมและมีคุณสมบัติมากมายที่สามารถรองรับวิธีการจัดการโครงการใด ๆ ได้ การจัดการงานที่หลากหลาย การติดตามเป้าหมาย การแสดงภาพ และการทำงานร่วมกันทำให้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการ ดำเนินการวิเคราะห์เส้นทางวิกฤตอย่างราบรื่นและรับประกันความสำเร็จของโครงการ
นี่คือวิธีที่ ClickUp ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการระบุและจัดการเส้นทางวิกฤต กล่าวคือ การประมาณระยะเวลาทั้งหมดของโครงการ:
- ภาพรวมของงาน: คุณจะได้รับกรอบการทำงานที่เหมาะสมสำหรับการจัดเรียงงาน หัวข้อย่อย และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในช่องข้อมูลที่ปรับแต่งได้ สร้างรูปแบบที่คล้ายกับสเปรดชีตที่ครอบคลุม
- คำจำกัดความของความพึ่งพา:กำหนดความพึ่งพาในระหว่างงานเพื่อให้ทีมของคุณสามารถทราบได้เสมอว่างานใดไม่สามารถเริ่มต้นได้ก่อนที่งานอื่นจะเสร็จสิ้น นี่เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการประมาณเวลาและการวางแผนอย่างสมจริง
- การสร้างภาพ: ใช้สื่อการมองเห็น เช่น แผนผังเครือข่าย โครงสร้างการแบ่งงาน (WBS)และแผนภูมิ PERTเพื่อทำให้ไทม์ไลน์โครงการที่ซับซ้อนง่ายขึ้น
- การประมาณระยะเวลา: กำหนดระยะเวลาโดยประมาณให้กับงานโดยอาศัยประสบการณ์ ข้อมูลที่รวบรวมได้ และมาตรฐานในอุตสาหกรรม
- การระบุเส้นทางวิกฤต: เปิดใช้งานตัวเลือกเส้นทางวิกฤตและ/หรือเวลาสำรองในแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp
- การดำเนินการและการติดตาม: ใช้ ClickUp เพื่อกำหนดเป้าหมายและจุดสำคัญ และทำให้การติดตามความคืบหน้าเป็นอัตโนมัติ
สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับความสามารถของเส้นทางวิกฤตของ ClickUp คือคุณไม่จำเป็นต้องคิดอะไรด้วยตัวเองเทมเพลตการวิเคราะห์เส้นทางวิกฤตของ ClickUp เป็นกรอบการทำงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าซึ่งช่วยในการระบุพื้นที่เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น การถอดรหัสลำดับงานที่เหมาะสมที่สุด และการจัดตารางงานอย่างมีกลยุทธ์ ช่วยให้สามารถวางแผนและดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- 15+ ครั้งที่ดู รวมถึงรายการ, บอร์ด, และไทม์ไลน์
- ฟิลด์ที่กำหนดเองและสถานะสำหรับการจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- การพึ่งพาของงาน รวมถึง "กำลังรอ" และ "กำลังขัดขวาง"
- เครื่องมือการแสดงผลและการทำงานร่วมกันที่หลากหลาย เช่นแผนภูมิ PERT และ Gantt แผนผังงาน WBS และกระดานไวท์บอร์ด
- เทมเพลตสำเร็จรูปที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการวิเคราะห์เส้นทางวิกฤต
- เป้าหมาย, หลักชัย, และการอัตโนมัติเพื่อการติดตามความก้าวหน้าอย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของ ClickUp
- คุณสมบัติมากมายอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกสับสน
- แอปพลิเคชันมือถือไม่มีฟังก์ชันทั้งหมดที่มีในเวอร์ชันเว็บ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อบริษัทเพื่อสอบถามราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
2. ลิควิดแพลนเนอร์
LiquidPlanner เป็นระบบซอฟต์แวร์ที่สามารถ อัตโนมัติกำหนดวันครบกำหนดของงานและช่วยทำนายว่าผลิตภัณฑ์หรือโครงการของคุณจะเสร็จสิ้นเมื่อใด ซอฟต์แวร์เส้นทางวิกฤตินี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมการตลาด การพัฒนา และการผลิตที่ต้องปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทันทีโดยไม่หยุดชะงักการทำงานของโครงการ
ทันทีที่คุณเริ่มใช้งาน คุณจะสังเกตเห็นว่า LiquidPlanner ใช้การจัดตารางงานตามลำดับความสำคัญในการกำหนดวันที่ครบกำหนดให้กับงานต่างๆ ให้ระบุขอบเขตโดยประมาณว่าคุณคิดว่าแต่ละงานจะใช้เวลาเท่าไร และซอฟต์แวร์เส้นทางวิกฤตจะจัดตารางงานเหล่านั้นโดยอัตโนมัติในวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
หากคุณต้องการเปลี่ยนจุดสนใจ คุณสามารถ ใช้ตัวจัดการงานแบบลากและวางเพื่อจัดเรียงงานใหม่ จากนั้นรีเฟรชหน้าเพจเพื่อให้ตารางทั้งหมดอัปเดตโดยอัตโนมัติ ?️
คุณสมบัติเด่นของ LiquidPlanner
- แถบกำหนดเวลาอัจฉริยะที่แสดงอย่างชัดเจนว่างานจะเสร็จสิ้นเมื่อใด
- ตัวเลือกการติดตามเวลา
- ฟังก์ชันการคำนวณที่ประมาณวันที่เสร็จสิ้น
- เพิ่มวันที่เป้าหมายในการจัดตารางเวลาแบบคาดการณ์
ข้อจำกัดของ LiquidPlanner
- อาจมีความท้าทายในการใช้งานสำหรับผู้ใช้ใหม่ที่กำลังจัดการงานที่สำคัญ
- ผู้ใช้บางรายได้ร้องเรียนเกี่ยวกับการกำหนดราคาที่ไม่โปร่งใสสำหรับเครื่องมือการจัดการโครงการ
ราคาของ LiquidPlanner
- สิ่งจำเป็น: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- สูงสุด: $35/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
LiquidPlanner คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
3. Monday.com
Monday.com คือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบไดนามิกผ่านภาพ ที่สามารถช่วยจัดการการวิเคราะห์เส้นทางวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุมมองแผนภูมิแกนต์ เป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของซอฟต์แวร์ Monday.com
เส้นทางวิกฤตสามารถระบุได้โดยใช้มุมมองนี้ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถ วางแผนงานและลำดับความสำคัญของโครงการ จนกระทั่งโครงการเสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถตรวจพบจุดที่อาจเกิดปัญหาหรือความล่าช้าในตารางเวลาของโครงการได้โดยการดูเส้นทางหลักในแผนภูมิแกนต์ จากนั้นดำเนินการเชิงรุกเพื่อลดปัญหาเหล่านั้น
ระบบนำเสนอตัวเลือกการวางแผนโครงการ และการติดตามความคืบหน้า ที่หลากหลาย ผู้ใช้สามารถเลือกดูภาพรวมของโครงการหรือเจาะลึกในรายละเอียดผ่านปฏิทิน แผนภูมิ ไฟล์ กระดาน แผนที่ หรือไทม์ไลน์ ในมุมมองหลักของแพลตฟอร์ม คอลัมน์จะรวบรวมและแสดงรายละเอียดงานอย่างครบถ้วน ช่วยให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น
Monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- อินเทอร์เฟซที่เน้นภาพมากกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือจัดการโครงการบางประเภท
- คุณสมบัติการสร้างงาน การจัดการ และการจัดลำดับความสำคัญของงานที่มีประสิทธิภาพ
- การติดตามโครงการอย่างง่ายดายด้วยกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้
- กระดานและเอกสารไม่จำกัดในแผนฟรี
ข้อจำกัดของ Monday.com
- บริการสนับสนุนลูกค้าที่รายงานว่าไม่ตอบสนอง
- ความสามารถในการบูรณาการที่ค่อนข้างจำกัดสำหรับผู้จัดการโครงการบางราย
Monday.com ราคา
- ฟรีตลอดไป
- พื้นฐาน: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: ราคาสามารถสอบถามได้เมื่อติดต่อ
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
Monday.com คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (8,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
4. โปรเจ็กต์เมเนเจอร์
ด้วยคุณสมบัติที่แข็งแกร่งและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย รวมถึงตัวเลือกในการลากและวางงานได้อย่างง่ายดายเพื่อสร้างกำหนดการโครงการ ProjectManager มีศักยภาพที่จะปฏิวัติแนวทางการจัดการโครงการของคุณ
ProjectManager เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการ จัดการโครงการและงานต่างๆพร้อมการติดตามเป้าหมายสำคัญ ใช้ แผนภูมิแกนต์ เพื่อสร้างตารางเวลาของโครงการ จากนั้นกรองเพื่อดู เส้นทางวิกฤต คุณยังสามารถใช้แดชบอร์ดและรายงานเพื่อติดตามทุกอย่างและรักษาเป้าหมายให้อยู่ในเส้นทางได้อีกด้วย
เมื่อจัดการโครงการด้วย แผนภูมิแกนต์ คุณสามารถวางแผนและกำหนดเวลา ทุกอย่างในที่เดียว การเพิ่มงานและระยะเวลาของแต่ละงานจะทำให้งานเหล่านั้นปรากฏบนไทม์ไลน์ของโครงการทันที ทำให้คุณสามารถดูโครงการทั้งหมดได้ในคราวเดียว ?️
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ProjectManager
- แบบฟอร์มบันทึกเวลาสำหรับบันทึกเวลาที่สมาชิกทีมใช้ไปกับงานต่างๆ
- อัลกอริทึมการคำนวณเส้นทางวิกฤตและการแสดงผลด้วยแผนภูมิแกนต์
- มีคุณลักษณะการจัดลำดับความสำคัญของงานและการจัดลำดับชั้นภายใต้หมุดหมาย
- ใช้งานง่ายและสามารถเรียนรู้งานสำคัญได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงสร้างกำหนดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ ProjectManager
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าแดชบอร์ดสามารถปรับแต่งได้มากขึ้น
- แอปพลิเคชันมือถือต้องการการปรับปรุงในเครื่องมือการจัดการโครงการ
ราคาของ ProjectManager
- ทีม: $13/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี
คะแนนและรีวิวของ ProjectManager
- G2: 4. 4/5 (89 รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
5. ลูซิดชาร์ต
Lucidchart เป็นแหล่งที่สมบูรณ์แบบบนเว็บสำหรับการ สร้างและแก้ไขแผนภาพที่หลากหลาย เช่น แผนผังเส้นทางวิกฤต คุณสามารถใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินโครงการ, ปรับปรุงการจัดการเวลา, และอำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
ลักษณะทางสายตาของ Lucidheart คล้ายกับการแสดงผลแบบแผนผังของ CPA ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นความคืบหน้าของโครงการได้อย่างชัดเจน มันนำเสนออินเตอร์เฟซแบบแผนผังที่สามารถโต้ตอบได้ ซึ่งช่วยให้คุณเข้าใจความสัมพันธ์ของงานและระบุจุดติดขัดได้ ช่วยเพิ่มการเข้าใจและการควบคุมโครงการในที่สุด
โดยการระบุ เส้นทางวิกฤตภายในแผนผัง ทีมของคุณสามารถระบุลำดับของงานที่รวมกันกำหนดระยะเวลาขั้นต่ำของโครงการได้ เส้นทางวิกฤต ทำหน้าที่เป็นแสงนำทาง ชี้ให้เห็นงานที่ต้องจัดการและดำเนินการอย่างขยันขันแข็งเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการจะดำเนินไปตามแผน ?️
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Lucidchart
- ตัวเลือกการลากและวางสำหรับการแก้ไขแผนผังองค์กร
- การสร้างแผนผังงานที่ราบรื่นด้วยความช่วยเหลือของเทมเพลตไม่จำกัด
- ตัวเลือกการมอบหมายงานในตัว
ข้อจำกัดของ Lucidchart
- ไม่มีแอปพลิเคชันเดสก์ท็อปสำหรับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ
- ผู้จัดการโครงการบางรายได้รายงานว่าใช้เวลาเกินกำหนดในการโหลดแผนภูมิ
ราคาของ Lucidchart
- ฟรี
- บุคคล: เริ่มต้นที่ $7.95/เดือน
- ทีม: เริ่มต้นที่ $9/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ตามคำขอ
คะแนนและรีวิว Lucidchart
- G2: 4. 5/5 (4,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (1,500+ รีวิว)
6. Quickbase
การใช้ประโยชน์จากข้อดีของวิธีการเส้นทางวิกฤต (Critical Path Method) Quickbase นำเสนอโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับการจัดตารางโครงการก่อสร้าง ซอฟต์แวร์นี้ช่วยในการระบุและจัดลำดับความสำคัญของวัตถุประสงค์หลักอย่างชัดเจน การกำหนดเป้าหมายสำคัญเพื่อติดตามความก้าวหน้า และจัดสรรทรัพยากรทั้งในแง่ของ ตารางเวลา และ ค่าใช้จ่าย ให้สอดคล้องกัน
ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและความสามารถในการผสานข้อมูล ซอฟต์แวร์เส้นทางวิกฤตช่วยให้การอัปเดตสถานะเป็นไปอย่างชัดเจน มันช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญที่สุด ส่งผลให้ประสิทธิภาพของโครงการเพิ่มขึ้น ลดความล่าช้า และมีความสามารถในการส่งมอบผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จอย่างไม่มีใครเทียบได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Quickbase
- สร้างงานพร้อมรายละเอียดและกำหนดเวลาสำหรับผู้ใช้แต่ละคนและมอบหมายงานเหล่านั้น
- เพิ่มระดับความสำคัญให้กับงานเพื่อให้สมาชิกในทีมสามารถจัดระเบียบงานของตนได้
- ฟังก์ชันการลากและวางช่วยให้ผู้ใช้สามารถย้ายงานและแก้ไขการพึ่งพาได้
- กำหนดและปรับปรุงเส้นทางวิกฤตสำหรับโครงการ
ข้อจำกัดของ Quickbase
- ตัวเลือกการรายงานที่จำกัด
- มันมาพร้อมกับเส้นทางการเรียนรู้
ราคาของ Quickbase
- ทีม: เริ่มต้นที่ $35/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $55/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว Quickbase
- G2: 4. 5/5 (700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (200+ รีวิว)
7. nTask
ทุกโครงการเริ่มต้นด้วยแผนงานและกำหนดเวลา ดังนั้น nTask จึงยกระดับขึ้นไปอีกขั้น โดยใช้เทคนิคเส้นทางวิกฤต (CPM) เพื่อช่วยให้คุณ ระบุได้ว่างานใดสำคัญและไม่สามารถล่าช้าได้
ปัญหา ข้อจำกัด ทรัพยากร หรือความเสี่ยงใดๆ—ทุกคนสามารถมองเห็นและอัปเดตได้ตามต้องการ และนี่คือจุดเด่น: nTask ช่วยให้คุณสลับเป็น มุมมองตาราง ได้ นั่นเหมือนกับการมีไทม์ไลน์แบบไดนามิกที่เชื่อมโยงงานเข้าด้วยกัน เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงงานหนึ่ง คุณจะเห็นผลกระทบต่องานอื่นๆ ทันที
แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญโครงการระยะยาว สถานการณ์ที่ซับซ้อนกลายเป็นสิ่งที่จัดการได้ และคุณกำลังจัดการพวกมันไปสู่ความสำเร็จ ตรงเวลา ทุกครั้ง ⏰
คุณสมบัติเด่นของ nTask
- มุมมองแผนภูมิแกนต์และกระดานคัมบังเพื่อการมองเห็นกระบวนการทำงานทั้งหมดอย่างครบถ้วน
- การกำหนดเป้าหมายสำคัญและเปรียบเทียบวันที่ที่วางแผนไว้กับวันที่ที่เกิดขึ้นจริง
- สถานะที่กำหนดเองและการจัดลำดับความสำคัญของงาน
- การสร้างและการจัดสรรความเสี่ยงและปัญหา
ข้อจำกัดของ nTask
- ขาดฟังก์ชันที่จำเป็นในเวอร์ชันทดลอง
การกำหนดราคา nTask
- แผนพื้นฐาน ฟรีตลอดไป
- พรีเมียม: $3/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อบริษัทเพื่อสอบถามราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี
คะแนนและรีวิวของ nTask:
- G2: 4. 4/5 (รีวิว 10+ รายการ)
- Capterra: 4. 2/5 (100+ รีวิว)
8. ออฟฟิศ ไทม์ไลน์
Office Timeline คือ เครื่องมือวางแผนโครงการที่ใช้งานง่ายและยืดหยุ่น ช่วยให้คุณสามารถสร้างการวิเคราะห์เส้นทางวิกฤตได้อย่างง่ายดายด้วยแผนภูมิแกนต์ที่สวยงาม, ไทม์ไลน์, และแผนที่โครงการได้โดยตรงใน PowerPoint ?
เส้นทางวิกฤตคือลำดับของงานที่กำหนดว่าโครงการของคุณจะเสร็จเมื่อใด หากมีงานใดในเส้นทางนี้ล่าช้า โครงการทั้งหมดจะได้รับผลกระทบ คุณสามารถติดตามเส้นทางนี้ได้สองวิธี: จาก มุมมองไทม์ไลน์ หรือ บานหน้าต่างสไตล์
เมื่อคุณเปิดใช้งานไทม์ไลน์ของคุณ งานที่เน้น คืองานที่คุณไม่สามารถพลาดได้ และมันไม่ซับซ้อน – คุณสามารถปรับแต่งลักษณะการแสดงผลได้ด้วย แท็บ Critical Path คิดเสียว่ามันเป็นแผงควบคุมสำหรับโหมดซูเปอร์ฮีโร่ของโครงการของคุณ ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Office Timeline
- แสดงเส้นทางวิกฤตทันที
- ระยะเวลาของงาน, ตัวบ่งชี้ความคืบหน้าเป็นเปอร์เซ็นต์, รวมถึงตัวบ่งชี้เวลาวันนี้และเวลาที่ผ่านไป
- ฟังก์ชันลากและวางเพื่ออัปเดตแผนของคุณได้ทันที
ข้อจำกัดของ Office Timeline
- ไม่มีเครื่องมือการทำงานร่วมกัน, การอัปเดตซอฟต์แวร์, หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
ราคาของ Office Timeline
- ทดลองใช้ฟรี
- Add-in Pro Edition: $149/ปี ต่อผู้ใช้
- ออนไลน์พรีเมียม: $149/ปี ต่อผู้ใช้
- Add-in Pro+ Edition: $199/ปี ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิว Office Timeline
- G2: 4. 2/5 (10+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
9. โซนคัมบัง
เมื่อสิ่งต่าง ๆ ซับซ้อนขึ้น การมองเห็นภาพรวมว่าทุกส่วนที่สำคัญเชื่อมโยงกันอย่างไรจึงเป็นสิ่งสำคัญ โซนคัมบังช่วยให้คุณกำหนดลำดับ ขั้นตอนที่ประกอบเป็นเส้นทางของโครงการ ได้อย่างชัดเจน
คุณวางแผนทุกอย่างไว้อย่างละเอียด: สิ่งที่ต้องทำ, สิ่งที่สามารถเกิดขึ้นพร้อมกันได้, ระยะเวลาของแต่ละงาน, ทรัพยากรที่คุณต้องการ, และแม้กระทั่งเวลาที่สิ่งต่าง ๆ จะเกิดขึ้น. มันเหมือนกับแผนผังของโครงการของคุณ. ?️
ด้วยข้อมูลทั้งหมดนี้ โซนคัมบังจะคำนวณเส้นทางที่ใช้เวลานานที่สุด นอกจากนี้ยังแจ้งให้คุณทราบว่าจะเริ่มและสิ้นสุดแต่ละงานเมื่อใดเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผน
คุณสมบัติเด่นของ Kanban Zone
- นำเสนอข้อมูลเชิงเมตริกที่โปร่งใสเกี่ยวกับปริมาณงานที่ผ่าน, ระยะเวลาในการดำเนินงาน, การไหลสะสม และการจัดสรร
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยแสดงกระบวนการสำคัญให้เห็นภาพ
- อนุญาตให้ติดตามความคืบหน้าข้ามบอร์ดเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
ข้อจำกัดของโซนคัมบัง
- การขาดตัวเลือกในการแสดงภาพ
โซนราคาคัมบัง
- ทดลองใช้ฟรี
- ส่วนบุคคล: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $11/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อบริษัทเพื่อสอบถามราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี
คะแนนและรีวิวโซนคัมบัง
- G2: 4. 4/5 (10+ รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (10+ รีวิว)
10. Zoho Projects
Zoho Projects เป็น ระบบการจัดการธุรกิจออนไลน์ ที่ทรงพลังซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเสร็จสิ้นโครงการ โดยรับประกันกรอบเวลาที่เป็นจริงและประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อติดตามความคืบหน้าอย่างแม่นยำ แดชบอร์ดเส้นทางวิกฤตจะนำเสนอ ภาพรวมที่ครอบคลุมของงานและเป้าหมายสำคัญทั้งหมด ในปัจจุบัน และไทม์ไลน์ของโครงการจะถูกทำเครื่องหมายด้วยเป้าหมายสำคัญเพื่อช่วยในการตั้งเป้าหมายและการติดตามอย่างละเอียด
Zoho Projects แสดง เส้นทางวิกฤตของโครงการ ซึ่งเป็นช่วงที่ยาวที่สุดของกิจกรรมที่ขึ้นต่อกันในโครงการ กิจกรรมหรืองานเหล่านี้ไม่สามารถเลื่อนออกไปได้โดยไม่เสี่ยงต่อความล้มเหลวของโครงการทั้งหมด การระบุเส้นทางที่สำคัญช่วยให้คุณสามารถจัดสรรเวลาและทรัพยากรให้กับโครงการเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Projects
- ตัวเลือกในการสร้างและแก้ไขการเชื่อมโยงงานสี่ประเภทที่แตกต่างกัน
- การระบุภารกิจที่สำคัญ
- คุณสมบัติการติดตามฐาน
- หลายแบบฟอร์ม
ข้อจำกัดของ Zoho Projects
- การอัปเกรดเป็นแผนพรีเมียมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับฟังก์ชันพื้นฐาน
ราคาของ Zoho Projects
- ฟรีสำหรับผู้ใช้สูงสุด 3 คน
- พรีเมียม: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
Zoho Projects รีวิวและคะแนน:
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
การนำทางเส้นทางวิกฤติด้วยความชำนาญ
ควบคุมทุกอย่างให้เป็นระเบียบ จัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้โครงการประสบความสำเร็จอย่างมืออาชีพ ด้วยClickUpและซอฟต์แวร์อื่น ๆ ในรายการนี้ คุณจะได้สัมผัสพลังของการทำ การวิเคราะห์เส้นทางวิกฤต ได้อย่างง่ายดาย ✨