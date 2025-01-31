บล็อก ClickUp
10 ซอฟต์แวร์วิเคราะห์เส้นทางวิกฤตที่ทรงพลังประจำปี 2025

Engineering Team
31 มกราคม 2568

ซอฟต์แวร์เส้นทางวิกฤตเป็นเครื่องมือที่มีความยืดหยุ่นซึ่งใช้โดยบุคคลและทีมเพื่อ วางแผน จัดระเบียบ ดำเนินการ และติดตามโครงการ โดยเฉพาะโครงการที่มีความซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับงานต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างงาน และระยะเวลา

วัตถุประสงค์หลักของมันคือการขจัดความไม่แน่นอนโดยการระบุสิ่งที่เรียกว่าเส้นทางวิกฤต ซึ่งเป็นลำดับของงานที่จำเป็นในการดำเนินโครงการให้สำเร็จลุล่วง

ซอฟต์แวร์นี้มักจะมีสถาปัตยกรรมแบบคลาวด์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกในการใช้งาน ผู้ใช้จะได้รับเครื่องมือที่จำเป็น เช่น แผนภูมิแกนต์ และ มุมมองปฏิทินที่ใช้งานง่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมโครงการและการจัดการทรัพยากร

ในบทความนี้ เราจะนำเสนอ 10 โซลูชันซอฟต์แวร์เส้นทางวิกฤตที่สำคัญที่สุด ที่ออกแบบมาเพื่อทำให้โครงการที่ซับซ้อนกลายเป็นเรื่องง่าย กลายเป็นเครื่องมือที่มีค่าในกล่องเครื่องมือของผู้จัดการโครงการทุกคน ?

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การวิเคราะห์เส้นทางวิกฤต?

เมื่อเลือกซอฟต์แวร์วิเคราะห์เส้นทางวิกฤตของคุณ คุณควรให้ความสนใจกับคุณสมบัติต่อไปนี้:

  • การสนับสนุนการพึ่งพาของงานอย่างครอบคลุม: ควรมีวิธีแก้ปัญหาที่ครอบคลุมทั้งสี่ประเภทของการพึ่งพาของงาน (เริ่ม-เริ่ม, เริ่ม-หยุด, หยุด-เริ่ม, และหยุด-หยุด)
  • การแสดงการพึ่งพาทางสายตา: ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นการพึ่งพาของงานและลำดับของงานได้ผ่านแผนภูมิและกราฟ
คำนวณเส้นทางวิกฤตและระยะว่าง
ค้นพบลำดับกิจกรรมที่สำคัญที่สุดและระยะเวลาที่คุณสามารถยืดหยุ่นกับกิจกรรมที่ไม่สำคัญได้
  • การคำนวณเส้นทางวิกฤตอัตโนมัติ: ทำการคำนวณเส้นทางวิกฤตโดยอัตโนมัติตามการพึ่งพาของงาน เพื่อให้การอัปเดตเป็นแบบเรียลไทม์และสะท้อนการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ของงานและระยะเวลาได้อย่างทันท่วงที
  • การปรับแต่งที่ยืดหยุ่นด้วยฟังก์ชันลากและวาง: มอบอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายด้วยการลากและวางสำหรับการปรับงานและความสัมพันธ์ระหว่างงานได้อย่างราบรื่นและรวดเร็ว พร้อมปรับให้สอดคล้องกับเส้นทางสำคัญตามการเปลี่ยนแปลงของโครงการ
  • การวิเคราะห์สถานการณ์และการจัดการทรัพยากร: สนับสนุนการวิเคราะห์สถานการณ์ "สมมติว่า" ช่วยให้คุณสามารถประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงต่อเส้นทางสำคัญได้

ซอฟต์แวร์เส้นทางวิกฤตที่ดีที่สุด 10 อันดับที่ควรใช้

เราได้ค้นหาตลาดอย่างละเอียดและได้รวบรวม สุดยอดซอฟต์แวร์โซลูชันสำหรับเส้นทางวิกฤต มาให้คุณแล้ว สำรวจเครื่องมือชั้นนำ 10 อันดับของเราที่ช่วยให้การวิเคราะห์เส้นทางวิกฤตเป็นไปอย่างราบรื่นและนำไปสู่ความสำเร็จของโครงการ ?

1.คลิกอัพ

เปิดใช้งานเส้นทางการทำงานที่สำคัญใน ClickUp
กำหนดงานที่สำคัญได้อย่างง่ายดายและจัดการกำหนดเวลาและความสัมพันธ์ระหว่างงานด้วย ClickUp

ClickUp เป็นซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ครอบคลุมและมีคุณสมบัติมากมายที่สามารถรองรับวิธีการจัดการโครงการใด ๆ ได้ การจัดการงานที่หลากหลาย การติดตามเป้าหมาย การแสดงภาพ และการทำงานร่วมกันทำให้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการ ดำเนินการวิเคราะห์เส้นทางวิกฤตอย่างราบรื่นและรับประกันความสำเร็จของโครงการ

นี่คือวิธีที่ ClickUp ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการระบุและจัดการเส้นทางวิกฤต กล่าวคือ การประมาณระยะเวลาทั้งหมดของโครงการ:

  1. ภาพรวมของงาน: คุณจะได้รับกรอบการทำงานที่เหมาะสมสำหรับการจัดเรียงงาน หัวข้อย่อย และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในช่องข้อมูลที่ปรับแต่งได้ สร้างรูปแบบที่คล้ายกับสเปรดชีตที่ครอบคลุม
  2. คำจำกัดความของความพึ่งพา:กำหนดความพึ่งพาในระหว่างงานเพื่อให้ทีมของคุณสามารถทราบได้เสมอว่างานใดไม่สามารถเริ่มต้นได้ก่อนที่งานอื่นจะเสร็จสิ้น นี่เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการประมาณเวลาและการวางแผนอย่างสมจริง
  3. การสร้างภาพ: ใช้สื่อการมองเห็น เช่น แผนผังเครือข่าย โครงสร้างการแบ่งงาน (WBS)และแผนภูมิ PERTเพื่อทำให้ไทม์ไลน์โครงการที่ซับซ้อนง่ายขึ้น
  4. การประมาณระยะเวลา: กำหนดระยะเวลาโดยประมาณให้กับงานโดยอาศัยประสบการณ์ ข้อมูลที่รวบรวมได้ และมาตรฐานในอุตสาหกรรม
  5. การระบุเส้นทางวิกฤต: เปิดใช้งานตัวเลือกเส้นทางวิกฤตและ/หรือเวลาสำรองในแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp
  6. การดำเนินการและการติดตาม: ใช้ ClickUp เพื่อกำหนดเป้าหมายและจุดสำคัญ และทำให้การติดตามความคืบหน้าเป็นอัตโนมัติ

สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับความสามารถของเส้นทางวิกฤตของ ClickUp คือคุณไม่จำเป็นต้องคิดอะไรด้วยตัวเองเทมเพลตการวิเคราะห์เส้นทางวิกฤตของ ClickUp เป็นกรอบการทำงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าซึ่งช่วยในการระบุพื้นที่เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น การถอดรหัสลำดับงานที่เหมาะสมที่สุด และการจัดตารางงานอย่างมีกลยุทธ์ ช่วยให้สามารถวางแผนและดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ?

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • 15+ ครั้งที่ดู รวมถึงรายการ, บอร์ด, และไทม์ไลน์
  • ฟิลด์ที่กำหนดเองและสถานะสำหรับการจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  • การพึ่งพาของงาน รวมถึง "กำลังรอ" และ "กำลังขัดขวาง"
  • เครื่องมือการแสดงผลและการทำงานร่วมกันที่หลากหลาย เช่นแผนภูมิ PERT และ Gantt แผนผังงาน WBS และกระดานไวท์บอร์ด
  • เทมเพลตสำเร็จรูปที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการวิเคราะห์เส้นทางวิกฤต
  • เป้าหมาย, หลักชัย, และการอัตโนมัติเพื่อการติดตามความก้าวหน้าอย่างง่ายดาย

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • คุณสมบัติมากมายอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกสับสน
  • แอปพลิเคชันมือถือไม่มีฟังก์ชันทั้งหมดที่มีในเวอร์ชันเว็บ

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อบริษัทเพื่อสอบถามราคา
  • ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (8,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

2. ลิควิดแพลนเนอร์

มุมมองของ LiquidPlanner
ผ่านทาง:LiquidPlanner

LiquidPlanner เป็นระบบซอฟต์แวร์ที่สามารถ อัตโนมัติกำหนดวันครบกำหนดของงานและช่วยทำนายว่าผลิตภัณฑ์หรือโครงการของคุณจะเสร็จสิ้นเมื่อใด ซอฟต์แวร์เส้นทางวิกฤตินี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมการตลาด การพัฒนา และการผลิตที่ต้องปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทันทีโดยไม่หยุดชะงักการทำงานของโครงการ

ทันทีที่คุณเริ่มใช้งาน คุณจะสังเกตเห็นว่า LiquidPlanner ใช้การจัดตารางงานตามลำดับความสำคัญในการกำหนดวันที่ครบกำหนดให้กับงานต่างๆ ให้ระบุขอบเขตโดยประมาณว่าคุณคิดว่าแต่ละงานจะใช้เวลาเท่าไร และซอฟต์แวร์เส้นทางวิกฤตจะจัดตารางงานเหล่านั้นโดยอัตโนมัติในวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

หากคุณต้องการเปลี่ยนจุดสนใจ คุณสามารถ ใช้ตัวจัดการงานแบบลากและวางเพื่อจัดเรียงงานใหม่ จากนั้นรีเฟรชหน้าเพจเพื่อให้ตารางทั้งหมดอัปเดตโดยอัตโนมัติ ?️

คุณสมบัติเด่นของ LiquidPlanner

  • แถบกำหนดเวลาอัจฉริยะที่แสดงอย่างชัดเจนว่างานจะเสร็จสิ้นเมื่อใด
  • ตัวเลือกการติดตามเวลา
  • ฟังก์ชันการคำนวณที่ประมาณวันที่เสร็จสิ้น
  • เพิ่มวันที่เป้าหมายในการจัดตารางเวลาแบบคาดการณ์

ข้อจำกัดของ LiquidPlanner

  • อาจมีความท้าทายในการใช้งานสำหรับผู้ใช้ใหม่ที่กำลังจัดการงานที่สำคัญ
  • ผู้ใช้บางรายได้ร้องเรียนเกี่ยวกับการกำหนดราคาที่ไม่โปร่งใสสำหรับเครื่องมือการจัดการโครงการ

ราคาของ LiquidPlanner

  • สิ่งจำเป็น: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
  • สูงสุด: $35/เดือน ต่อผู้ใช้

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

LiquidPlanner คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)

3. Monday.com

ตัวอย่างแพลตฟอร์มวันจันทร์
ผ่าน:Monday.com

Monday.com คือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบไดนามิกผ่านภาพ ที่สามารถช่วยจัดการการวิเคราะห์เส้นทางวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุมมองแผนภูมิแกนต์ เป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของซอฟต์แวร์ Monday.com

เส้นทางวิกฤตสามารถระบุได้โดยใช้มุมมองนี้ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถ วางแผนงานและลำดับความสำคัญของโครงการ จนกระทั่งโครงการเสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถตรวจพบจุดที่อาจเกิดปัญหาหรือความล่าช้าในตารางเวลาของโครงการได้โดยการดูเส้นทางหลักในแผนภูมิแกนต์ จากนั้นดำเนินการเชิงรุกเพื่อลดปัญหาเหล่านั้น

ระบบนำเสนอตัวเลือกการวางแผนโครงการ และการติดตามความคืบหน้า ที่หลากหลาย ผู้ใช้สามารถเลือกดูภาพรวมของโครงการหรือเจาะลึกในรายละเอียดผ่านปฏิทิน แผนภูมิ ไฟล์ กระดาน แผนที่ หรือไทม์ไลน์ ในมุมมองหลักของแพลตฟอร์ม คอลัมน์จะรวบรวมและแสดงรายละเอียดงานอย่างครบถ้วน ช่วยให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น

Monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด

  • อินเทอร์เฟซที่เน้นภาพมากกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือจัดการโครงการบางประเภท
  • คุณสมบัติการสร้างงาน การจัดการ และการจัดลำดับความสำคัญของงานที่มีประสิทธิภาพ
  • การติดตามโครงการอย่างง่ายดายด้วยกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้
  • กระดานและเอกสารไม่จำกัดในแผนฟรี

ข้อจำกัดของ Monday.com

  • บริการสนับสนุนลูกค้าที่รายงานว่าไม่ตอบสนอง
  • ความสามารถในการบูรณาการที่ค่อนข้างจำกัดสำหรับผู้จัดการโครงการบางราย

Monday.com ราคา

  • ฟรีตลอดไป
  • พื้นฐาน: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มาตรฐาน: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: ราคาสามารถสอบถามได้เมื่อติดต่อ

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

Monday.com คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (8,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

4. โปรเจ็กต์เมเนเจอร์

ProjectManager เส้นทางวิกฤต
ผ่านทาง:ProjectManager

ด้วยคุณสมบัติที่แข็งแกร่งและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย รวมถึงตัวเลือกในการลากและวางงานได้อย่างง่ายดายเพื่อสร้างกำหนดการโครงการ ProjectManager มีศักยภาพที่จะปฏิวัติแนวทางการจัดการโครงการของคุณ

ProjectManager เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการ จัดการโครงการและงานต่างๆพร้อมการติดตามเป้าหมายสำคัญ ใช้ แผนภูมิแกนต์ เพื่อสร้างตารางเวลาของโครงการ จากนั้นกรองเพื่อดู เส้นทางวิกฤต คุณยังสามารถใช้แดชบอร์ดและรายงานเพื่อติดตามทุกอย่างและรักษาเป้าหมายให้อยู่ในเส้นทางได้อีกด้วย

เมื่อจัดการโครงการด้วย แผนภูมิแกนต์ คุณสามารถวางแผนและกำหนดเวลา ทุกอย่างในที่เดียว การเพิ่มงานและระยะเวลาของแต่ละงานจะทำให้งานเหล่านั้นปรากฏบนไทม์ไลน์ของโครงการทันที ทำให้คุณสามารถดูโครงการทั้งหมดได้ในคราวเดียว ?️

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ProjectManager

  • แบบฟอร์มบันทึกเวลาสำหรับบันทึกเวลาที่สมาชิกทีมใช้ไปกับงานต่างๆ
  • อัลกอริทึมการคำนวณเส้นทางวิกฤตและการแสดงผลด้วยแผนภูมิแกนต์
  • มีคุณลักษณะการจัดลำดับความสำคัญของงานและการจัดลำดับชั้นภายใต้หมุดหมาย
  • ใช้งานง่ายและสามารถเรียนรู้งานสำคัญได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงสร้างกำหนดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อจำกัดของ ProjectManager

  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าแดชบอร์ดสามารถปรับแต่งได้มากขึ้น
  • แอปพลิเคชันมือถือต้องการการปรับปรุงในเครื่องมือการจัดการโครงการ

ราคาของ ProjectManager

  • ทีม: $13/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี

คะแนนและรีวิวของ ProjectManager

  • G2: 4. 4/5 (89 รีวิว)
  • Capterra: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)

5. ลูซิดชาร์ต

แผนภูมิ PERT Lucidchart
ผ่าน:Lucidchart

Lucidchart เป็นแหล่งที่สมบูรณ์แบบบนเว็บสำหรับการ สร้างและแก้ไขแผนภาพที่หลากหลาย เช่น แผนผังเส้นทางวิกฤต คุณสามารถใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินโครงการ, ปรับปรุงการจัดการเวลา, และอำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

ลักษณะทางสายตาของ Lucidheart คล้ายกับการแสดงผลแบบแผนผังของ CPA ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นความคืบหน้าของโครงการได้อย่างชัดเจน มันนำเสนออินเตอร์เฟซแบบแผนผังที่สามารถโต้ตอบได้ ซึ่งช่วยให้คุณเข้าใจความสัมพันธ์ของงานและระบุจุดติดขัดได้ ช่วยเพิ่มการเข้าใจและการควบคุมโครงการในที่สุด

โดยการระบุ เส้นทางวิกฤตภายในแผนผัง ทีมของคุณสามารถระบุลำดับของงานที่รวมกันกำหนดระยะเวลาขั้นต่ำของโครงการได้ เส้นทางวิกฤต ทำหน้าที่เป็นแสงนำทาง ชี้ให้เห็นงานที่ต้องจัดการและดำเนินการอย่างขยันขันแข็งเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการจะดำเนินไปตามแผน ?️

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Lucidchart

  • ตัวเลือกการลากและวางสำหรับการแก้ไขแผนผังองค์กร
  • การสร้างแผนผังงานที่ราบรื่นด้วยความช่วยเหลือของเทมเพลตไม่จำกัด
  • ตัวเลือกการมอบหมายงานในตัว

ข้อจำกัดของ Lucidchart

  • ไม่มีแอปพลิเคชันเดสก์ท็อปสำหรับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ
  • ผู้จัดการโครงการบางรายได้รายงานว่าใช้เวลาเกินกำหนดในการโหลดแผนภูมิ

ราคาของ Lucidchart

  • ฟรี
  • บุคคล: เริ่มต้นที่ $7.95/เดือน
  • ทีม: เริ่มต้นที่ $9/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ตามคำขอ

คะแนนและรีวิว Lucidchart

  • G2: 4. 5/5 (4,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (1,500+ รีวิว)

6. Quickbase

มุมมองเส้นทางวิกฤตของ Quickbase
ผ่านทาง:Quickbase

การใช้ประโยชน์จากข้อดีของวิธีการเส้นทางวิกฤต (Critical Path Method) Quickbase นำเสนอโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับการจัดตารางโครงการก่อสร้าง ซอฟต์แวร์นี้ช่วยในการระบุและจัดลำดับความสำคัญของวัตถุประสงค์หลักอย่างชัดเจน การกำหนดเป้าหมายสำคัญเพื่อติดตามความก้าวหน้า และจัดสรรทรัพยากรทั้งในแง่ของ ตารางเวลา และ ค่าใช้จ่าย ให้สอดคล้องกัน

ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและความสามารถในการผสานข้อมูล ซอฟต์แวร์เส้นทางวิกฤตช่วยให้การอัปเดตสถานะเป็นไปอย่างชัดเจน มันช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญที่สุด ส่งผลให้ประสิทธิภาพของโครงการเพิ่มขึ้น ลดความล่าช้า และมีความสามารถในการส่งมอบผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จอย่างไม่มีใครเทียบได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Quickbase

  • สร้างงานพร้อมรายละเอียดและกำหนดเวลาสำหรับผู้ใช้แต่ละคนและมอบหมายงานเหล่านั้น
  • เพิ่มระดับความสำคัญให้กับงานเพื่อให้สมาชิกในทีมสามารถจัดระเบียบงานของตนได้
  • ฟังก์ชันการลากและวางช่วยให้ผู้ใช้สามารถย้ายงานและแก้ไขการพึ่งพาได้
  • กำหนดและปรับปรุงเส้นทางวิกฤตสำหรับโครงการ

ข้อจำกัดของ Quickbase

  • ตัวเลือกการรายงานที่จำกัด
  • มันมาพร้อมกับเส้นทางการเรียนรู้

ราคาของ Quickbase

  • ทีม: เริ่มต้นที่ $35/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $55/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิว Quickbase

  • G2: 4. 5/5 (700+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (200+ รีวิว)

7. nTask

มุมมอง nTask
ผ่าน:nTask

ทุกโครงการเริ่มต้นด้วยแผนงานและกำหนดเวลา ดังนั้น nTask จึงยกระดับขึ้นไปอีกขั้น โดยใช้เทคนิคเส้นทางวิกฤต (CPM) เพื่อช่วยให้คุณ ระบุได้ว่างานใดสำคัญและไม่สามารถล่าช้าได้

ปัญหา ข้อจำกัด ทรัพยากร หรือความเสี่ยงใดๆ—ทุกคนสามารถมองเห็นและอัปเดตได้ตามต้องการ และนี่คือจุดเด่น: nTask ช่วยให้คุณสลับเป็น มุมมองตาราง ได้ นั่นเหมือนกับการมีไทม์ไลน์แบบไดนามิกที่เชื่อมโยงงานเข้าด้วยกัน เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงงานหนึ่ง คุณจะเห็นผลกระทบต่องานอื่นๆ ทันที

แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญโครงการระยะยาว สถานการณ์ที่ซับซ้อนกลายเป็นสิ่งที่จัดการได้ และคุณกำลังจัดการพวกมันไปสู่ความสำเร็จ ตรงเวลา ทุกครั้ง ⏰

คุณสมบัติเด่นของ nTask

  • มุมมองแผนภูมิแกนต์และกระดานคัมบังเพื่อการมองเห็นกระบวนการทำงานทั้งหมดอย่างครบถ้วน
  • การกำหนดเป้าหมายสำคัญและเปรียบเทียบวันที่ที่วางแผนไว้กับวันที่ที่เกิดขึ้นจริง
  • สถานะที่กำหนดเองและการจัดลำดับความสำคัญของงาน
  • การสร้างและการจัดสรรความเสี่ยงและปัญหา

ข้อจำกัดของ nTask

  • ขาดฟังก์ชันที่จำเป็นในเวอร์ชันทดลอง

การกำหนดราคา nTask

  • แผนพื้นฐาน ฟรีตลอดไป
  • พรีเมียม: $3/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อบริษัทเพื่อสอบถามราคา

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี

คะแนนและรีวิวของ nTask:

  • G2: 4. 4/5 (รีวิว 10+ รายการ)
  • Capterra: 4. 2/5 (100+ รีวิว)

8. ออฟฟิศ ไทม์ไลน์

เส้นทางการทำงานที่สำคัญของ Office Timeline
ผ่านทาง:Office Timeline

Office Timeline คือ เครื่องมือวางแผนโครงการที่ใช้งานง่ายและยืดหยุ่น ช่วยให้คุณสามารถสร้างการวิเคราะห์เส้นทางวิกฤตได้อย่างง่ายดายด้วยแผนภูมิแกนต์ที่สวยงาม, ไทม์ไลน์, และแผนที่โครงการได้โดยตรงใน PowerPoint ?

เส้นทางวิกฤตคือลำดับของงานที่กำหนดว่าโครงการของคุณจะเสร็จเมื่อใด หากมีงานใดในเส้นทางนี้ล่าช้า โครงการทั้งหมดจะได้รับผลกระทบ คุณสามารถติดตามเส้นทางนี้ได้สองวิธี: จาก มุมมองไทม์ไลน์ หรือ บานหน้าต่างสไตล์

เมื่อคุณเปิดใช้งานไทม์ไลน์ของคุณ งานที่เน้น คืองานที่คุณไม่สามารถพลาดได้ และมันไม่ซับซ้อน – คุณสามารถปรับแต่งลักษณะการแสดงผลได้ด้วย แท็บ Critical Path คิดเสียว่ามันเป็นแผงควบคุมสำหรับโหมดซูเปอร์ฮีโร่ของโครงการของคุณ ?

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Office Timeline

  • แสดงเส้นทางวิกฤตทันที
  • ระยะเวลาของงาน, ตัวบ่งชี้ความคืบหน้าเป็นเปอร์เซ็นต์, รวมถึงตัวบ่งชี้เวลาวันนี้และเวลาที่ผ่านไป
  • ฟังก์ชันลากและวางเพื่ออัปเดตแผนของคุณได้ทันที

ข้อจำกัดของ Office Timeline

  • ไม่มีเครื่องมือการทำงานร่วมกัน, การอัปเดตซอฟต์แวร์, หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

ราคาของ Office Timeline

  • ทดลองใช้ฟรี
  • Add-in Pro Edition: $149/ปี ต่อผู้ใช้
  • ออนไลน์พรีเมียม: $149/ปี ต่อผู้ใช้
  • Add-in Pro+ Edition: $199/ปี ต่อผู้ใช้

การให้คะแนนและรีวิว Office Timeline

  • G2: 4. 2/5 (10+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

9. โซนคัมบัง

ซอฟต์แวร์โซนคัมบัง
ผ่าน:Kanban Zone

เมื่อสิ่งต่าง ๆ ซับซ้อนขึ้น การมองเห็นภาพรวมว่าทุกส่วนที่สำคัญเชื่อมโยงกันอย่างไรจึงเป็นสิ่งสำคัญ โซนคัมบังช่วยให้คุณกำหนดลำดับ ขั้นตอนที่ประกอบเป็นเส้นทางของโครงการ ได้อย่างชัดเจน

คุณวางแผนทุกอย่างไว้อย่างละเอียด: สิ่งที่ต้องทำ, สิ่งที่สามารถเกิดขึ้นพร้อมกันได้, ระยะเวลาของแต่ละงาน, ทรัพยากรที่คุณต้องการ, และแม้กระทั่งเวลาที่สิ่งต่าง ๆ จะเกิดขึ้น. มันเหมือนกับแผนผังของโครงการของคุณ. ?️

ด้วยข้อมูลทั้งหมดนี้ โซนคัมบังจะคำนวณเส้นทางที่ใช้เวลานานที่สุด นอกจากนี้ยังแจ้งให้คุณทราบว่าจะเริ่มและสิ้นสุดแต่ละงานเมื่อใดเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผน

คุณสมบัติเด่นของ Kanban Zone

  • นำเสนอข้อมูลเชิงเมตริกที่โปร่งใสเกี่ยวกับปริมาณงานที่ผ่าน, ระยะเวลาในการดำเนินงาน, การไหลสะสม และการจัดสรร
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยแสดงกระบวนการสำคัญให้เห็นภาพ
  • อนุญาตให้ติดตามความคืบหน้าข้ามบอร์ดเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

ข้อจำกัดของโซนคัมบัง

  • การขาดตัวเลือกในการแสดงภาพ

โซนราคาคัมบัง

  • ทดลองใช้ฟรี
  • ส่วนบุคคล: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $11/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อบริษัทเพื่อสอบถามราคา

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี

คะแนนและรีวิวโซนคัมบัง

  • G2: 4. 4/5 (10+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 9/5 (10+ รีวิว)

10. Zoho Projects

Zoho Projects
ผ่านทาง:Zoho Projects

Zoho Projects เป็น ระบบการจัดการธุรกิจออนไลน์ ที่ทรงพลังซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเสร็จสิ้นโครงการ โดยรับประกันกรอบเวลาที่เป็นจริงและประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อติดตามความคืบหน้าอย่างแม่นยำ แดชบอร์ดเส้นทางวิกฤตจะนำเสนอ ภาพรวมที่ครอบคลุมของงานและเป้าหมายสำคัญทั้งหมด ในปัจจุบัน และไทม์ไลน์ของโครงการจะถูกทำเครื่องหมายด้วยเป้าหมายสำคัญเพื่อช่วยในการตั้งเป้าหมายและการติดตามอย่างละเอียด

Zoho Projects แสดง เส้นทางวิกฤตของโครงการ ซึ่งเป็นช่วงที่ยาวที่สุดของกิจกรรมที่ขึ้นต่อกันในโครงการ กิจกรรมหรืองานเหล่านี้ไม่สามารถเลื่อนออกไปได้โดยไม่เสี่ยงต่อความล้มเหลวของโครงการทั้งหมด การระบุเส้นทางที่สำคัญช่วยให้คุณสามารถจัดสรรเวลาและทรัพยากรให้กับโครงการเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ?

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Projects

  • ตัวเลือกในการสร้างและแก้ไขการเชื่อมโยงงานสี่ประเภทที่แตกต่างกัน
  • การระบุภารกิจที่สำคัญ
  • คุณสมบัติการติดตามฐาน
  • หลายแบบฟอร์ม

ข้อจำกัดของ Zoho Projects

  • การอัปเกรดเป็นแผนพรีเมียมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับฟังก์ชันพื้นฐาน

ราคาของ Zoho Projects

  • ฟรีสำหรับผู้ใช้สูงสุด 3 คน
  • พรีเมียม: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: $9/เดือน ต่อผู้ใช้

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

Zoho Projects รีวิวและคะแนน:

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)

การนำทางเส้นทางวิกฤติด้วยความชำนาญ

ควบคุมทุกอย่างให้เป็นระเบียบ จัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้โครงการประสบความสำเร็จอย่างมืออาชีพ ด้วยClickUpและซอฟต์แวร์อื่น ๆ ในรายการนี้ คุณจะได้สัมผัสพลังของการทำ การวิเคราะห์เส้นทางวิกฤต ได้อย่างง่ายดาย ✨