วิธีสร้างแผนภูมิแท่งซ้อนใน Excel

Praburam
Praburam
20 พฤษภาคม 2568

การศึกษาจาก The Wharton Schoolเปิดเผยว่าการเพิ่มภาพลงในสไลด์นำเสนอสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการโน้มน้าวใจผู้ฟังได้มากกว่า 30%และลดเวลาในการประชุมได้สูงสุดถึง 24% แต่สิ่งนี้ไม่ได้หมายถึงแค่การทำให้ดูสวยงามเท่านั้น—หากแต่เป็นการทำให้ข้อมูลเข้าถึงได้ง่ายและนำไปใช้ได้จริงมากยิ่งขึ้น

แผนภูมิแท่งซ้อนเป็นเครื่องมือทรงพลังในชุดเครื่องมือการแสดงข้อมูลของคุณ มันซ้อนหมวดหมู่ข้อมูลต่างๆ ภายในแท่งเดียว ทำให้เห็นได้ง่ายว่าองค์ประกอบต่างๆ มีส่วนช่วยในภาพรวมอย่างไรในลักษณะที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย

ไม่ว่าคุณจะติดตามผลการขาย ความคืบหน้าของโครงการ หรือผลการสำรวจ การเชี่ยวชาญเทคนิคนี้ใน Excel จะช่วยเพิ่มความสามารถในการสื่อสารข้อมูลเชิงลึกและขับเคลื่อนการตัดสินใจของคุณ

ในบทความนี้ เราจะแนะนำคุณเกี่ยวกับ วิธีสร้างแผนภูมิแท่งซ้อนใน Excel เพื่อให้คุณสามารถทำให้ข้อมูลของคุณน่าสนใจและทรงพลังทางสายตา 📊

วิธีสร้างแผนภูมิแท่งซ้อนใน Excel

⭐ แม่แบบแนะนำ

กราฟแท่งซ้อนใน Excel ทำให้คุณปวดหัวอยู่หรือเปล่า?เทมเพลตกราฟแท่งไวท์บอร์ดฟรีของ ClickUpมอบวิธีแสดงข้อมูลของคุณที่รวดเร็วและสะอาดกว่าเดิม

เทมเพลตไวท์บอร์ดกราฟแท่งของ ClickUp
รับแม่แบบฟรี
เทมเพลตไวท์บอร์ดกราฟแท่งของ ClickUp ช่วยเปลี่ยนข้อมูลให้กลายเป็นกราฟิกที่เรียบง่ายและเข้าใจได้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้สเปรดชีต

นี่คือขั้นตอนการสร้างกราฟซ้อนใน Microsoft Excel ➡️:

ขั้นตอนที่ 1: เตรียมข้อมูลของคุณ

ก่อนที่คุณจะเรียนรู้วิธีสร้างแผนภูมิแท่งซ้อนใน Excel ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณถูกจัดระเบียบอย่างถูกต้อง ข้อมูลของคุณควรอยู่ในรูปแบบตาราง โดยมีหมวดหมู่ในคอลัมน์แรกและชื่อชุดข้อมูลเป็นหัวเรื่องในคอลัมน์ถัดไป

เปิดสมุดงานเปล่าใน Excel และแทรกค่าเหล่านี้

เพิ่มข้อมูลใน Microsoft Excel เพื่อเรียนรู้วิธีเพิ่มแผนภูมิแท่งซ้อนใน Excel
ผ่านทางMicrosoft Excel

ขั้นตอนที่ 2: เลือกข้อมูลของคุณ

ไฮไลต์ช่วงข้อมูลทั้งหมด รวมถึงส่วนหัวและจุดข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่าทุกอย่างถูกบันทึกในแผนภูมิแท่งซ้อน

วิธีเพิ่มแผนภูมิแท่งซ้อนใน Excel - เลือกข้อมูลใน Excel
เลือกข้อมูลของคุณ

ขั้นตอนที่ 3: แทรกแผนภูมิแท่งซ้อน

เมื่อคุณเลือกข้อมูลของคุณแล้ว ขั้นตอนต่อไปในการสร้างแผนภูมิแท่งซ้อนใน Excel คือการแทรกแผนภูมิ ไปที่แท็บแทรก ในริบบิ้นของ Excel ในกลุ่มแผนภูมิ ให้คลิกที่ไอคอนแผนภูมิแท่ง

เลือก "แท่งซ้อน" จากเมนูแบบเลื่อนลง คุณจะเห็นตัวเลือกต่างๆ เช่น แท่งซ้อน 2 มิติ, แท่งซ้อน 3 มิติ 100%, คอลัมน์ซ้อน 2 มิติ เป็นต้น เลือกตัวเลือกที่ตรงกับความต้องการของคุณ

วิธีเพิ่มแผนภูมิแท่งซ้อนใน Excel - แทรกแผนภูมิแท่งซ้อน
แท่งซ้อน

การดำเนินการนี้จะแทรกแผนภูมิแท่งซ้อนลงในเวิร์กชีต Excel ของคุณ

สร้างแผนภูมิแท่งซ้อนใน Excel ของคุณ

ขั้นตอนที่ 4: ปรับแต่งแผนภูมิ

เมื่อแท่งกราฟถูกแทรกลงมาแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะเพิ่มความเป็นตัวคุณลงไป ✨

นอกจากนี้ การปรับแต่งเป็นสิ่งสำคัญเมื่อเรียนรู้วิธีสร้างแผนภูมิแท่งซ้อนใน Excel ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผนภูมิของคุณสะท้อนข้อมูลอย่างชัดเจน

วิธีเพิ่มแผนภูมิแท่งซ้อนใน Excel - ปรับแต่งแผนภูมิ
ปรับแต่งแผนภูมิ

คุณมีตัวเลือกไม่กี่อย่างในการปรับแต่งแผนภูมิของคุณที่นี่:

  • ชื่อแผนภูมิ: เพิ่มชื่อที่สะท้อนข้อมูลที่คุณกำลังนำเสนอ—ชัดเจนและตรงประเด็น หากไม่จำเป็น ให้ลบออก
  • ป้ายกำกับแกน: เพิ่มหรือแก้ไขป้ายกำกับแกนโดยเลือกแผนภูมิและไปที่เครื่องมือแผนภูมิในริบบอน ภายใต้แท็บออกแบบ คลิกที่ เพิ่มองค์ประกอบแผนภูมิ แล้วเลือก ป้ายชื่อแกน
  • สีและสไตล์: หากต้องการเปลี่ยนชุดสีหรือสไตล์ของแผนภูมิ ให้คลิกที่แผนภูมิ ไปที่เครื่องมือแผนภูมิ > แท็บออกแบบ และเลือกสไตล์หรือสีที่ตรงกับความต้องการของคุณ
  • ป้ายกำกับข้อมูล: เพื่อเพิ่มป้ายกำกับข้อมูล ให้เลือกแผนภูมิ ไปที่เครื่องมือแผนภูมิ > แท็บออกแบบ คลิกที่ เพิ่มองค์ประกอบแผนภูมิ และเลือก ป้ายกำกับข้อมูล

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เมื่อตัดสินใจ วิธีสร้างแผนภูมิแท่งซ้อนใน Excel ควรคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณ ปรับแต่งภาพให้เหมาะสมเพื่อให้สื่อสารข้อความที่ต้องการได้อย่างชัดเจน

ขั้นตอนที่ 5: ปรับชุดข้อมูลและรูปแบบ

เพื่อปรับปรุงแผนภูมิของคุณให้ละเอียดยิ่งขึ้น:

  • คลิกขวาที่ชุดข้อมูลใด ๆ ภายในแผนภูมิ
  • เลือก จัดรูปแบบชุดข้อมูล เพื่อเข้าถึงตัวเลือกการปรับแต่ง เช่น ความกว้างของช่องว่าง การทับซ้อนของชุดข้อมูล และอื่นๆ
  • ปรับรูปแบบแผนภูมิโดยเลือกองค์ประกอบต่างๆ เช่น ตำนาน กริด และตารางข้อมูล ภายใต้แท็บ เครื่องมือแผนภูมิ > ออกแบบ
วิธีเพิ่มแผนภูมิแท่งซ้อนใน Excel - ปรับชุดข้อมูลและเค้าโครง
ปรับชุดข้อมูลและเค้าโครง

ขั้นตอนที่ 6: บันทึกและแชร์แผนภูมิคอลัมน์ซ้อนของคุณ

หลังจากที่คุณปรับแต่งแผนภูมิของคุณจนเป็นที่พอใจแล้ว คุณก็พร้อมที่จะแชร์มัน! คุณสามารถบันทึกสมุดงาน Excel ของคุณหรือส่งออกแผนภูมิเป็นรูปภาพสำหรับการนำเสนอและรายงานข้อมูลได้

  • เพื่อบันทึกแผนภูมิเป็นรูปภาพ ให้คลิกขวาที่แผนภูมิแล้วเลือก บันทึกเป็นรูปภาพ
  • เลือกนามสกุลไฟล์ (เช่น PNG, JPEG) และบันทึกไว้ที่ตำแหน่งที่คุณต้องการ
วิธีเพิ่มแผนภูมิแท่งซ้อนใน Excel - บันทึกแผนภูมิคอลัมน์ซ้อน
บันทึกและแชร์แผนภูมิแท่งซ้อนใหม่

ข้อจำกัดในการสร้างแผนภูมิแท่งใน Excel

แม้ว่า Excel จะเป็นเครื่องมือที่นิยมใช้ในการแสดงข้อมูล แต่ก็มีข้อจำกัดบางประการที่อาจเป็นอุปสรรคเมื่อทำงานกับแผนภูมิซ้อนกัน:

  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด: Excel มีตัวเลือกการปรับแต่งพื้นฐานเท่านั้น ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถสร้างการออกแบบแผนภูมิที่ซับซ้อนหรือรวมองค์ประกอบแบบโต้ตอบได้อย่างง่ายดาย
  • การจัดการชุดข้อมูลขนาดใหญ่: มีข้อมูลหลายพันจุดใช่ไหม? Excel อาจเริ่มทำงานช้าลง ทำให้แผนภูมิดูไม่ลื่นไหล. Excel อาจประสบปัญหาด้านประสิทธิภาพหรือการแสดงผลแผนภูมิช้าลงได้เช่นกัน
  • การแสดงผลแบบคงที่: แผนภูมิแท่งแบบซ้อนใน Excel เป็นแบบคงที่ ซึ่งหมายความว่าคุณไม่สามารถสร้างแดชบอร์ดแบบโต้ตอบที่ผู้ใช้สามารถกรองข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ เช่น การสลับระหว่างช่วงเวลาหรือชุดข้อมูลที่แตกต่างกัน
  • ต้องอัปเดตด้วยตนเอง: หากข้อมูลของคุณมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง การอัปเดตแผนภูมิจะต้องดำเนินการด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น หากแหล่งข้อมูลของคุณอัปเดตทุกวัน คุณจะต้องกำหนดค่าแผนภูมิใหม่หรือใช้สูตรเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้
  • ความท้าทายในการทำงานร่วมกัน: Excel ไม่รองรับการแก้ไขแบบเรียลไทม์ร่วมกัน คุณจะต้องแชร์ไฟล์ไปมา ซึ่งอาจทำให้ข้อมูลสับสนและเกิดปัญหาการซิงค์ได้

สร้างแผนภูมิแท่งซ้อนกันด้วย ClickUp

หากข้อจำกัดของ Excel กำลังเป็นอุปสรรคต่อคุณ ไม่ต้องกังวล—ClickUp พร้อมช่วยคุณแล้ว 💪

ClickUpมอบทางเลือก Excel ที่มีความยืดหยุ่นและโต้ตอบได้มากกว่า เครื่องมือของ ClickUp ช่วยให้การสร้างแผนภูมิแท่งง่ายขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันและการอัปเดตแบบเรียลไทม์

มาดูวิธีการสร้างและปรับแต่งแผนภูมิคอลัมน์ซ้อนกันใน ClickUp ด้วยสามวิธี

การใช้กระดานไวท์บอร์ด ClickUp

จินตนาการว่าคุณกำลังบริหารทีมขายและต้องการมองเห็นผลการดำเนินงานรายไตรมาสพร้อมทั้งทำงานร่วมกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์ ด้วยClickUp Whiteboards มันง่ายมาก

มันให้พื้นที่ที่ยืดหยุ่นสำหรับการระดมความคิดและการมองเห็นข้อมูล คุณสามารถสร้างแผนภูมิแท่งซ้อนกันโดยการลากและวางรูปทรง และข้อมูลที่อัปเดตจะถูกสะท้อนในเวลาจริง ผู้ใช้หลายคนสามารถทำงานร่วมกันได้ และแผนภูมิจะทันสมัยอยู่เสมอ

คุณสมบัตินี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมที่ทำงานร่วมกันในด้านการนำเสนอข้อมูล

ClickUp Whiteboard
สำรวจตัวเลือกการแสดงข้อมูลที่หลากหลายใน ClickUp Whiteboards

วิธีสร้างแผนภูมิแท่งซ้อนกันบน ClickUp Whiteboards:

  • เข้าสู่ระบบบัญชี ClickUp ของคุณและไปที่ + ดู, เลื่อนลง และคลิกที่ กระดานไวท์บอร์ด
ClickUp Whiteboards
ClickUp Whiteboard
  • ใช้เครื่องมือข้อความเพื่อเพิ่มป้ายกำกับสำหรับแต่ละหมวดหมู่บนแกน x จัดเรียงป้ายกำกับในแนวนอนที่ด้านล่างของกระดานไวท์บอร์ด
เครื่องมือข้อความใน ClickUp Whiteboard
เครื่องมือข้อความบนไวท์บอร์ด
  • ใช้เครื่องมือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพื่อวาดแท่งสำหรับแต่ละหมวดหมู่ โดยให้แน่ใจว่ามีความกว้างเท่ากันและเว้นระยะห่างอย่างสม่ำเสมอ จัดวางแท่งในแนวตั้งและปรับขนาดให้เหมาะสมเพื่อแสดงข้อมูลของคุณ
เครื่องมือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสำหรับแต่ละหมวดหมู่ในไวท์บอร์ด
เครื่องมือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสำหรับวาดแท่ง
  • ปรับความสูงของแต่ละแท่งที่ซ้อนกันเพื่อแสดงค่าข้อมูล ใช้รหัสสีสำหรับแต่ละส่วนที่ซ้อนกันเพื่อแยกแยะชุดข้อมูลของคุณ
ใช้รหัสสีในปริมาณที่ซ้อนกัน
รหัสสีสำหรับจัดเรียง
  • ใช้เครื่องมือข้อความเพื่อเพิ่มป้ายกำกับภายในส่วนที่ซ้อนกันของแต่ละแท่ง รวมถึงค่าตัวเลขหรือเปอร์เซ็นต์สำหรับแต่ละจุดข้อมูล คุณสามารถดับเบิลคลิกที่แต่ละส่วนซ้อนเพื่อเปิดใช้งานเครื่องมือข้อความ
เครื่องมือข้อความสำหรับส่วนที่ซ้อนกันของแถบ
เครื่องมือข้อความสำหรับส่วนที่ซ้อนกันของแท่ง
  • ใช้เครื่องมือ Text เพื่อเพิ่มชื่อเรื่องที่ด้านบนของกระดานไวท์บอร์ด สร้างคำอธิบายที่ด้านข้างเพื่ออธิบายสีที่ใช้สำหรับแต่ละชุดข้อมูล
เครื่องมือข้อความสำหรับหัวข้อในไวท์บอร์ด
เพิ่มชื่อเรื่อง

นั่นแหละ! ✅

ด้วยขั้นตอนเหล่านี้ คุณสามารถสร้างแผนภูมิแท่งซ้อนที่ชัดเจนและให้ข้อมูลบน ClickUp Whiteboards เพื่อแสดงข้อมูลของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรรักษาการออกแบบให้เรียบง่าย สม่ำเสมอ และเข้าใจง่าย คุณสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้โดยการทดลองใช้รูปแบบต่างๆ ที่มีในพื้นที่จนกว่าจะพอใจกับผลลัพธ์

เทมเพลตไวท์บอร์ดกราฟแท่งของ ClickUp

สำหรับการเริ่มต้นที่รวดเร็วขึ้น ให้ใช้เทมเพลต ClickUp Bar Graph Whiteboard. เทมเพลตนี้ให้รูปแบบที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าซึ่งคุณสามารถปรับแต่งได้โดยการปรับแท่งและเพิ่มข้อมูลของคุณ.

สร้างแผนภูมิแท่งบนไวท์บอร์ดได้อย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตแผนภูมิแท่งบนไวท์บอร์ดของ ClickUp
สร้างแผนภูมิแท่งบนไวท์บอร์ดได้อย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตแผนภูมิแท่งบนไวท์บอร์ดของ ClickUp

คุณยังสามารถ:

  • เพิ่มคำอธิบายประกอบเพื่อเน้นส่วนเฉพาะของกราฟหรือเพื่อเพิ่มจุดข้อมูลที่มีรายละเอียดมากขึ้น
  • แชร์กราฟแท่งของคุณกับผู้อื่นและรับข้อเสนอแนะจากพวกเขา
  • นำเข้าข้อมูลจากไฟล์อื่นโดยตรงไปยังเทมเพลต

🎯 ตัวอย่าง: กำลังจัดการเปิดตัวผลิตภัณฑ์อยู่ใช่ไหม? ใช้มุมมองตารางของClickUp เพื่อตรวจสอบสินค้าคงคลัง และใช้แผนภูมิแกนต์เพื่อติดตามไทม์ไลน์และเป้าหมาย เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ทั้งหมดนี้คือการมองเห็นภาพรวมโดยไม่ต้องจมอยู่กับรายละเอียดปลีกย่อย

เทมเพลตกราฟแท่งซ้อนของ ClickUp

เพื่อเพิ่มความเร็วในการทำงานให้มากขึ้น คุณสามารถใช้เทมเพลตกราฟแท่งซ้อนของ ClickUp ได้ เทมเพลตนี้ก้าวไปอีกขั้นเพื่อทำให้สิ่งต่าง ๆ ง่ายขึ้นสำหรับคุณ คุณเพียงแค่รวบรวมข้อมูล จัดระเบียบ และป้อนข้อมูลลงในสเปรดชีตหรือรูปแบบตาราง เมื่อข้อมูลอยู่ในตำแหน่งแล้ว ให้เลือกประเภทของกราฟในเทมเพลตและสร้างการแสดงผลแบบภาพของตาราง

สร้างแผนภูมิแท่งซ้อนกันด้วยเทมเพลตแผนภูมิแท่งซ้อนของ ClickUp ที่สร้างไว้ล่วงหน้า
สร้างแผนภูมิแท่งซ้อนกันด้วยเทมเพลตแผนภูมิแท่งซ้อนของ ClickUp ที่สร้างไว้ล่วงหน้า

ยิ่งไปกว่านั้น:

  • คุณได้รับการเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่ทันสมัยเพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้อง
  • เปรียบเทียบหลายชุดข้อมูลบนแผนภูมิเดียวกัน
  • รับภาพรวมที่ชัดเจนเกี่ยวกับการกระจายข้อมูลของคุณ

การใช้แผนภูมิแกนต์ของ ClickUp

แผนภูมิแกนต์ของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการแสดงภาพไทม์ไลน์ของโครงการและความสัมพันธ์ระหว่างงาน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการโครงการที่ซับซ้อนซึ่งการบริหารเวลาและงานมีความสำคัญอย่างยิ่ง

ต่างจากแผนภูมิแท่งแบบดั้งเดิมการสร้างแผนภูมิแกนต์ช่วยให้เห็นภาพรวมอย่างครบถ้วนว่างานต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กันอย่างไรตลอดช่วงเวลา ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับสถานการณ์การบริหารโครงการ เช่น การวางแผนแคมเปญการตลาดหรือการประสานงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์

แผนภูมิแกนต์ ClickUp
สร้างภาพข้อมูลและแผนงานโครงการด้วยแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp

นี่คือวิธีทำ:

  • รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่คุณต้องการนำมาแสดงผล เช่น ผลสำรวจหรือรายการงานของโครงการ
  • สร้างงานใน ClickUp เพื่อจัดระเบียบและติดตามข้อมูลของคุณ
  • จากนั้น ในพื้นที่ ClickUp ของคุณ ให้ไปที่โฟลเดอร์หรือรายการที่มีงานของคุณ คลิกไอคอน '+View' ที่ด้านบน และเลือก 'Gantt' เพื่อดูแผนภูมิแกนต์
แผนภูมิแกนต์
เลือกแผนภูมิแกนต์

  • หากคุณเป็นผู้ใช้ใหม่ของมุมมอง Gantt ใน ClickUpตัวอย่างแผนภูมิ Ganttและเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าอาจเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการเริ่มต้น คลิกที่เมนูแบบเลื่อนลงถัดจากปุ่มเพิ่มงานที่มุมขวาบน เลือกเรียกดูเทมเพลตและพิมพ์ Gantt chart
แม่แบบแผนภูมิแกนต์
แผนภูมิแกนต์ตัวอย่าง

ตัวอย่างเช่นแม่แบบ ClickUp Simple Ganttเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม

ทำให้การใช้ ClickUp Gantt View ง่ายขึ้นด้วยเทมเพลตแผนภูมิ Gantt แบบง่ายของ ClickUp
ทำให้การใช้ ClickUp Gantt View ง่ายขึ้นด้วยเทมเพลตแผนภูมิแกนต์แบบง่ายของ ClickUp
  • คลิกปุ่ม ใช้เทมเพลต หลังจากเลือกภาพขนาดย่อของเทมเพลตที่คุณต้องการ ปรับแต่งเทมเพลตโดยการเพิ่มงาน ตั้งค่าการพึ่งพา และกำหนดสมาชิกในทีม
ปุ่มแม่แบบแกนต์
แผนภูมิแกนต์ตัวอย่าง

นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยเทมเพลต ClickUp Simple Gantt:

  • เพิ่มผลลัพธ์และเป้าหมายสำคัญ ให้กับโครงการของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าแต่ละขั้นตอนมีความชัดเจนและสามารถติดตามได้
  • แยกผลลัพธ์ที่ต้องส่งมอบออกเป็น งานและงานย่อยที่สามารถดำเนินการได้ พร้อมกำหนดวันครบกำหนดและความรับผิดชอบ
  • กำหนดลำดับงานและความสัมพันธ์ระหว่างงาน เพื่อให้มั่นใจว่างานแต่ละงานเสร็จสมบูรณ์ตามลำดับที่ถูกต้อง ลดปัญหาคอขวดและความล่าช้า
  • ใช้มุมมองแผนภูมิแกนต์ เพื่อดูไทม์ไลน์ของโครงการของคุณ ทำให้ง่ายต่อการปรับตารางเวลาและจัดการงานที่ทับซ้อนกัน
  • ติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ ปรับรายละเอียดงานตามความจำเป็นเพื่อให้ทันกำหนดเวลาและดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน

การใช้แดชบอร์ด ClickUp

แดชบอร์ดของ ClickUpทำให้การแสดงข้อมูลเป็นแบบไดนามิกและน่าสนใจ พวกเขานำเสนอวิธีการที่หลากหลายและโต้ตอบได้ในการสร้างแผนภูมิแท่งซ้อนที่ช่วยให้คุณติดตามและแสดงข้อมูลและตัวชี้วัดสำคัญได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าคุณจะติดตามประสิทธิภาพ บริหารจัดการโครงการหลายโครงการ หรือนำเสนอข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แดชบอร์ดของ ClickUp จะทำให้ทุกอย่างชัดเจนและทันสมัยอยู่เสมอ

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

ใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขใน ClickUp เพื่อเน้นข้อมูลสำคัญหรือความผิดปกติ ตัวอย่างเช่น ตั้งกฎเพื่อ กำหนดสีให้กับงานตามสถานะ ซึ่งสามารถสะท้อนในแผนภูมิของคุณเพื่อให้เห็นภาพได้ทันที 🎨

ต่างจากแผนภูมิแบบคงที่ แดชบอร์ดสามารถอัปเดตแบบเรียลไทม์และมีฟีเจอร์แบบโต้ตอบ ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง

เจาะลึกข้อมูลในแผนภูมิและกราฟด้วย ClickUp Dashboards

วิธีสร้างแผนภูมิแท่งซ้อนกันด้วย ClickUp Dashboards:

  • ในหน้าแรกของ ClickUp ของคุณ ให้เปิดหรือสร้างแดชบอร์ด
แดชบอร์ด ClickUp
สร้างแดชบอร์ด
เพิ่มบัตร
  • เลือกแหล่งข้อมูลสำหรับแผนภูมิของคุณ (เช่น รายการเฉพาะ โฟลเดอร์ หรือพื้นที่ใน ClickUp)
  • ตั้งค่าเกณฑ์การจัดกลุ่มสำหรับกราฟแท่งซ้อน (เช่น ตามสถานะ, ลำดับความสำคัญ, ผู้รับผิดชอบ, ฯลฯ) ปรับแต่งสี, ป้ายกำกับ, และองค์ประกอบทางภาพอื่น ๆ ให้ตรงตามความต้องการของคุณ
  • ปรับแต่งแผนภูมิเพิ่มเติมโดยเลือกฟิลด์หรือตัวกรองที่คุณต้องการใช้
  • เมื่อกำหนดค่าเสร็จแล้ว ให้บันทึกการ์ด แล้วคุณจะเห็นแผนภูมิแท่งซ้อนแสดงอยู่ในแดชบอร์ด

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: แดชบอร์ดของ ClickUp มีปฏิสัมพันธ์มากกว่าแผนภูมิใน Google Sheets แบบคงที่ คุณสามารถคลิกที่องค์ประกอบของแผนภูมิเพื่อเจาะลึกไปยังข้อมูลพื้นฐาน ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประชุมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่คุณต้องการสร้างความประทับใจด้วยข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์

วิธีที่ ClickUp แก้ไขปัญหาการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพที่พบบ่อย

คุณสมบัติของ ClickUp ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการนำเสนอข้อมูลและการจัดการโครงการของคุณในหลายวิธีที่เป็นประโยชน์:

📍 ติดตามและจัดระเบียบงานทุกประเภท

มุมมองตารางของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถสร้างสเปรดชีตที่รวดเร็วและฐานข้อมูลเชิงภาพที่ทรงพลังเพื่อจัดการข้อมูลที่หลากหลาย เช่น งบประมาณ สินค้าคงคลัง และข้อมูลลูกค้า ฟีเจอร์นี้ก้าวไปไกลกว่าการป้อนข้อมูลแบบธรรมดาเพื่อจัดโครงสร้างตัวชี้วัดโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

จัดระเบียบและแก้ไขข้อมูลจำนวนมากด้วยตารางที่ตอบสนองและฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อบันทึกทุกอย่างตั้งแต่ความคืบหน้าของงานไปจนถึงไฟล์แนบ

ปรับแต่งตารางของคุณด้วยตัวเลือกการกรองและการจัดกลุ่มที่แข็งแกร่ง และแชร์มุมมองของคุณกับผู้อื่นได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนมีความสอดคล้องกัน

⚙️ จัดการการเตรียมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

สร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับโครงการการแสดงข้อมูลของคุณด้วยClickUp Tasks ปรับแต่งงานด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองและแท็กเพื่อติดตามทุกขั้นตอนของการเตรียมข้อมูลและการแสดงผล ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่างานสำหรับการทำความสะอาดข้อมูล การปรับแต่งแผนภูมิ และการจัดการกำหนดเวลา เพื่อให้มั่นใจว่าทุกขั้นตอนได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

ใช้ประเภทงานเพื่อจัดหมวดหมู่การทำงานและกำหนดระดับความสำคัญเพื่อมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญ ช่วยให้โครงการของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น

🎯 บรรลุความชัดเจนและมุ่งเน้นด้วยเป้าหมายที่วัดผลได้

ด้วยClickUp Goals คุณสามารถสร้างแผนภูมิแท่งซ้อนได้อย่างง่ายดายโดยการกำหนดเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงสำหรับความถูกต้องของข้อมูลและเป้าหมายของโครงการ ใช้เป้าหมายที่เป็นตัวเลขและเงินตราเพื่อติดตามความคืบหน้าและให้แน่ใจว่าแผนภูมิของคุณสะท้อนถึงความสำเร็จแบบเรียลไทม์

มันจัดระเบียบเป้าหมายที่เกี่ยวข้องไว้ในโฟลเดอร์เพื่อการจัดการที่ง่ายขึ้น และแสดงผลความคืบหน้าด้วยมุมมองที่ชัดเจนและสามารถรวมข้อมูลได้ คุณสามารถเชื่อมโยงงานโดยตรงกับเป้าหมายเพื่อรักษาความสอดคล้องและความถูกต้องในภาพข้อมูลของคุณ

คุณทราบหรือไม่: คุณสามารถนำเข้าข้อมูลของคุณจาก Excel, Google Sheets และรูปแบบอื่น ๆ เข้าสู่ ClickUp ได้ภายในไม่กี่วินาทีด้วยเครื่องมือนำเข้าข้อมูลจากสเปรดชีต

ทำให้การสร้างแผนภูมิแท่งซ้อนง่ายขึ้นด้วย ClickUp

การสร้างกราฟแท่งซ้อนใน Excelเป็นกระบวนการที่ตรงไปตรงมา แต่มีข้อจำกัดในการปรับแต่ง การขยายขนาด และการทำงานร่วมกัน

ClickUp มอบโซลูชันที่แข็งแกร่งและหลากหลายมากกว่าสำหรับการสร้างแผนภูมิแท่งซ้อนเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์สเปรดชีตแบบดั้งเดิม ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น กระดานไวท์บอร์ด แดชบอร์ด และแผนภูมิแกนต์ ClickUp มอบสภาพแวดล้อมที่มีความคล่องตัวและสามารถทำงานร่วมกันได้ ซึ่งช่วยแก้ไขข้อบกพร่องหลายประการของ Excel

ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการโครงการ, แสดงข้อมูล, หรือทำงานร่วมกับทีม, เครื่องมือของ ClickUp ช่วยให้การสร้างและจัดการแผนภูมิแท่งซ้อนของคุณง่ายขึ้น

พร้อมที่จะยกระดับการแสดงข้อมูลของคุณหรือไม่?

สำรวจ ClickUpและค้นพบวิธีที่เครื่องมืออันทรงพลังของมันสามารถช่วยให้คุณสร้างแผนภูมิแท่งซ้อนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 📊