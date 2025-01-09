วิธีใช้แผนภูมิสาเหตุและผลลัพธ์ในการแก้ปัญหา

จากทฤษฎีความโกลาหลสู่การวิเคราะห์การตลาด การค้นหาความหมายในแบบมนุษย์โดยธรรมชาติมักขึ้นอยู่กับเหตุและผล สำหรับทุกประสบการณ์ เราต้องการรู้สาเหตุ สำหรับทุกการกระทำ เราต้องการคาดการณ์ผลลัพธ์หรือผลกระทบ
สิ่งนี้พบได้บ่อยโดยเฉพาะในโลกธุรกิจ ซึ่งทุกงานล้วนเป็นชุดของภารกิจที่เชื่อมโยงกัน กล่าวคือ เมื่อใดก็ตามที่งานหนึ่งสะดุด ทุกอย่างก็จะพังทลายลงราวกับไพ่ที่กองอยู่บนโต๊ะ
เพื่อป้องกันสิ่งนี้ ผู้นำทางธุรกิจและผู้จัดการโครงการใช้เครื่องมือที่เรียกว่า แผนภูมิสาเหตุและผลกระทบ ซึ่งช่วยระบุปัจจัยกระตุ้นและสาเหตุของเหตุการณ์เฉพาะ
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะสำรวจวิธีการที่คุณสามารถใช้แผนภาพเหตุและผลเหล่านี้ในองค์กรของคุณเพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อน
แผนภาพเหตุและผลคืออะไร?
แผนภาพสาเหตุและผลลัพธ์เป็นการแสดงภาพของสาเหตุที่อาจเกิดขึ้นของเหตุการณ์ใด ๆ แผนภาพนี้ตั้งสมมติฐานว่าสาเหตุแต่ละอย่าง (เช่น ความเบี่ยงเบน ความไม่สมบูรณ์ หรือข้อผิดพลาด) เป็นแหล่งที่มาของความแปรปรวนในผลลัพธ์สุดท้าย
ในคำที่ง่ายที่สุด หากคุณเติมน้ำตาลสองถ้วยลงในกาแฟของคุณแทนที่จะเป็นสองช้อนตามที่แนะนำ (ซึ่งเป็นข้อผิดพลาด) คุณจะได้เครื่องดื่มที่หวานเกินไป! หากคุณเติมนมมากเกินไป (ซึ่งเป็นการเบี่ยงเบน) กาแฟของคุณก็จะจืดเกินไป
ออกแบบโดยนักทฤษฎีการจัดการที่มีชื่อเสียง คาโอรุ อิชิคาวะ ในปี 1920s แผนภาพสาเหตุและผลลัพธ์ หรือที่เรียกว่าแผนภาพปลาหรือแผนภาพอิชิคาวะ เป็นเครื่องมือทรงพลังสำหรับการคิดเชิงระบบ ช่วยในการเข้าใจและจัดการกระบวนการอุตสาหกรรมที่ซับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพ
ความสำคัญของแผนภาพสาเหตุและผลลัพธ์
ในแก่นแท้ของมัน แผนภาพเหตุและผลที่ดีจะแยกสิ่งที่มีประโยชน์ออกจากสิ่งที่ไม่จำเป็น มันระบุปัจจัยที่มีส่วนร่วมอย่างชัดเจน โดยแยกออกจากสิ่งอื่นทั้งหมด สิ่งนี้สามารถเป็นเครื่องมือแก้ปัญหาที่ยอดเยี่ยมในหลากหลายอุตสาหกรรม
ในธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทีมต่างๆ ใช้แผนภูมิปลาเพื่อสำรวจสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
ตัวอย่างเช่น หากเกิดการหยุดชะงักที่ไม่คาดคิด ทีมปฏิบัติการไอทีอาจใช้แผนภาพก้างปลาเพื่อทำความเข้าใจปัจจัยทั้งหมดที่มีส่วนร่วมก่อนที่จะระบุสาเหตุที่แท้จริง
ในการบริหารโครงการ แผนภาพก้างปลาถูกใช้บ่อยในแผนการจัดการทรัพยากร ผู้จัดการโครงการจำลองเวอร์ชันของผลลัพธ์ที่คาดหวังโดยอาศัยปัจจัยสาเหตุต่าง ๆ เช่น บุคลากร กระบวนการ และเทคโนโลยี
ในการควบคุมคุณภาพ ตามที่อิชิคาวะตั้งใจไว้ ทีมงานจะจัดวางปัจจัยที่มีส่วนร่วม เช่น การวัด, วัสดุ, บุคลากร, กระบวนการ, เครื่องจักร, เป็นต้น เพื่อระบุสาเหตุที่ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่บกพร่อง
ในทุกอุตสาหกรรม ประโยชน์ของแผนภาพเหตุและผลนั้นไม่อาจโต้แย้งได้
- ความชัดเจน: การเข้าใจปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งทำให้เกิดข้อบกพร่องหรือเหตุการณ์ขึ้น
- ความเร็ว: การเร่งการแก้ปัญหาโดยอาศัยการวางแผนอย่างครอบคลุมของทุกองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ
- ประสิทธิภาพ: ความสามารถในการจำลองผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงกระบวนการและปรับตัวให้เหมาะสม
- ประสิทธิผล: การระบุสาเหตุและอาการเพื่อทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นจริง
มาดูกันว่าสิ่งนี้จะเป็นอย่างไรในทางปฏิบัติ
องค์ประกอบของแผนภาพเหตุและผล
แม้ว่าจะเรียบง่ายมาก แต่แผนภาพสาเหตุและผลลัพธ์ประกอบด้วยองค์ประกอบหลายประการ เช่น:
แผง: แผนภาพสาเหตุและผลกระทบถูกแสดงในสองส่วน ส่วนทางซ้ายคือสาเหตุหรือปัจจัยที่อาจมีส่วนทำให้เกิดปัญหา เช่น วัสดุ แรงงาน สภาพแวดล้อม เป็นต้น ส่วนทางขวาคือผลกระทบหรือปัญหา
กระดูกสันหลังส่วนกลาง: กระดูกสันหลังส่วนกลางเชื่อมต่อระหว่างสองด้าน โดยวิ่งจากซ้ายไปขวา และจากนั้นเชื่อมต่อกับปัจจัยหลักและปัจจัยรองต่างๆ
สาเหตุหลัก: ปัจจัยที่ส่งผลแต่ละอย่างมีสาเหตุหลักอยู่เบื้องหลัง ตัวอย่างเช่น คุณภาพวัสดุต่ำอาจเป็นสาเหตุหลักของข้อบกพร่อง ซึ่งแสดงในแผนภาพว่าเป็นเช่นนั้น
สาเหตุรอง: อาจมีสาเหตุรองที่ทำให้เกิดข้อบกพร่อง ซึ่งอาจทำให้สาเหตุหลักรุนแรงขึ้นได้ ตัวอย่างเช่น การเก็บวัสดุคุณภาพต่ำไว้ในโกดังที่มีความชื้นอาจส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ได้
ขึ้นอยู่กับโครงสร้างขององค์กรและกระบวนการของคุณ คุณสามารถมีปัจจัยที่มีส่วนร่วมได้หลายประการ ซึ่งจะถูกแสดงในรูปแบบของแผนภูมิปลา
ตอนนี้ที่คุณได้เรียนรู้แล้วว่าแต่ละรูปทรงในแผนภาพหมายถึงอะไร มาเริ่มสร้างกันเถอะ
วิธีสร้างแผนภาพเหตุและผล
การสร้างแผนภาพเหตุและผลเป็นอีกวิธีหนึ่งในการทำความเข้าใจกระบวนการในรายละเอียดที่ละเอียด ดังนั้นโปรดใส่ใจและสำรวจแต่ละขั้นตอน
1. ระบุผลกระทบ
แผนภาพสาเหตุและผลลัพธ์ควรวาดจากขวาไปซ้าย ก่อนที่คุณจะตัดสินใจใด ๆ ให้ระบุผลลัพธ์ ข้อผิดพลาด ปัญหา หรือประเด็นที่ต้องแก้ไข ให้คำจำกัดความของผลลัพธ์นั้นชัดเจนและเข้าใจง่ายสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน
ตัวอย่างเช่น แทนที่จะพูดว่า "คุณภาพลดลง" คุณอาจนิยามผลกระทบว่า "จำนวนข้อบกพร่องในโค้ดที่ใช้งานจริงเพิ่มขึ้น 20% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา"
นี่คือตัวอย่างรูปแบบการระบุปัญหาเพื่อเป็นแรงบันดาลใจ
ตอนนี้ ให้วาดกระดูกสันหลังส่วนกลางที่บาง โดยมีลูกศรชี้ไปยังเอฟเฟกต์
2. ระบุปัจจัยที่มีส่วนร่วม
โปรดจำไว้ว่าอาจมีปัจจัยหลายประการที่มีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ในทางใดทางหนึ่ง การระบุปัจจัยทั้งหมดในแผนภาพของคุณเป็นวิธีที่ดีที่สุด ในการระบุหมวดหมู่หลักของปัจจัยเหล่านี้ คุณสามารถใช้วิธีการใด ๆ ต่อไปนี้
ระดมความคิด: รวบรวมทีมของคุณมาร่วมกันเสนอไอเดียบนกระดาน ถามคำถามกับสมาชิกที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาทำ วิธีที่พวกเขาทำ และเหตุผลที่พวกเขาทำเช่นนั้น
ตัวอย่างเช่น คุณอาจนำนักวิเคราะห์ธุรกิจ นักพัฒนา และผู้ทดสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อสำรวจว่าทำไมจำนวนข้อบกพร่องถึงเพิ่มขึ้น
ClickUp Whiteboardsเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเพิ่มโน้ตแบบติด, ข้อความ, ความคิดเห็น และอื่น ๆ
หากคุณเป็นมือใหม่ในการทำงานร่วมกันแบบเสมือนจริงหรือการใช้แผนภูมิอิชิกาวะลองใช้เทมเพลตแผนภูมิสาเหตุและผลลัพธ์ของ ClickUp เทมเพลตไวท์บอร์ดที่ปรับแต่งได้เต็มที่และเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นนี้จะช่วยในการวางแผนความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและระบุสาเหตุที่แท้จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หากคุณเป็นมือใหม่ คุณสามารถวาดแผนภาพก้างปลาใน Excel ได้เช่นกัน
การวางแผนกระบวนการ: ทำตามขั้นตอนทีละขั้นตอนเพื่อวางแผนกระบวนการทั้งหมดที่นำไปสู่ผลลัพธ์ ตัวอย่างเช่น ในกรณีของบั๊กซอฟต์แวร์ อาจประกอบด้วยขั้นตอนเช่น:
- การเขียนโค้ด
- การตรวจสอบโค้ด
- การทดสอบ
- การติดตามข้อบกพร่อง
- การปรับใช้การผลิต
อ่านเพิ่มเติม:ใช้เทมเพลตแผนผังงานใดก็ได้เพื่อเร่งขั้นตอนนี้
การใช้กรอบงาน: เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมสูง จึงมีกรอบงานและแม่แบบจำนวนมากที่รองรับแผนภาพสาเหตุและผลกระทบ
ตัวอย่างเช่น ในกระบวนการผลิต ปัจจัยห้า M ได้แก่ มนุษย์ (manpower) วัสดุ (material) วิธีการ (methods) เครื่องจักร (machines) และการวัด (measurements) ถูกระบุว่าเป็นปัจจัยที่มีส่วนร่วม
ในทำนองเดียวกัน คุณสามารถหาแบบที่เหมาะกับธุรกิจของคุณได้ วางปัจจัยที่มีส่วนร่วมไว้ในสี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่ละอันทางด้านซ้ายมือ วาดลูกศรเชื่อมต่อไปยังแกนกลาง
3. ระบุสาเหตุหลัก
ภายใต้แต่ละปัจจัยที่ส่งผล ให้ระบุสาเหตุหลัก ตัวอย่างเช่น สาเหตุที่อาจเกิดขึ้นสำหรับการเพิ่มขึ้นของข้อบกพร่องในซอฟต์แวร์อาจเป็นดังนี้
- การเขียนโค้ด: ข้อผิดพลาดในการเขียนโปรแกรม, ข้อผิดพลาดทางตรรกะ
- การตรวจสอบโค้ด: ช่องว่างในกระบวนการ, ข้อจำกัดด้านเวลาสำหรับนักพัฒนาอาวุโส
- การทดสอบ: การทดสอบไม่เพียงพอ, กรณีการใช้งานไม่ครบถ้วน
- การติดตามข้อบกพร่อง: การติดตามด้วยตนเอง, คำอธิบายข้อบกพร่องไม่สมบูรณ์
วาดเส้นเชื่อมโยงจากสาเหตุหลักแต่ละข้อไปยังแกนกลางเพื่อแสดงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
4. ระบุสาเหตุรอง (ถ้ามี)
บางครั้ง อาจมีเหตุผลที่ทำให้สาเหตุหลักใด ๆ เกิดขึ้นได้
ตัวอย่างเช่น อาจมีการเพิ่มขึ้นของข้อผิดพลาดในการเขียนโปรแกรมเนื่องจากขาดมาตรฐานทั่วทั้งองค์กรสำหรับการเขียนโค้ดคุณภาพสูง
นอกเหนือจากสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ข้อผิดพลาดทางตรรกะอาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากการจ้างผู้สมัครที่ไม่เหมาะสมหรือไม่มีประสบการณ์
ลากเส้นเชื่อมต่อจากแหล่งข้อมูลรองไปยังแหล่งข้อมูลหลักเพื่อแสดงความสัมพันธ์ที่ขยายออกไป เมื่อทำเสร็จแล้ว แผนภาพของคุณจะดูคล้ายกับตัวอย่างต่อไปนี้
5. ยืนยันความถูกต้องและความถูกต้องตามกฎหมาย
เมื่อคุณได้วาดแผนภาพสาเหตุและผลกระทบทั้งหมดแล้ว ถึงเวลาที่จะตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ให้แน่ใจว่า:
- แต่ละสาเหตุมีลำดับเหตุผลที่เชื่อมโยงกันไปสู่ผลลัพธ์
- แต่ละขั้นตอนสอดคล้องกับกรอบการดำเนินงานของผลกระทบที่คุณกำลังศึกษา
- สาเหตุลำดับที่สามหรือสี่ใด ๆ จะถูกรวมเข้าอย่างถูกต้อง
- ปัจจัยทั้งหมดที่มีส่วนร่วมได้รับการสำรวจอย่างละเอียดถี่ถ้วน ครอบคลุมสาเหตุที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
นั่นคือพื้นฐาน. ด้วยคำแนะนำและเทคนิคบางอย่าง คุณสามารถทำให้แผนภาพเหตุและผลของคุณมีประโยชน์มากขึ้นได้. นี่คือวิธีการ.
เคล็ดลับสำหรับการสร้างแผนภาพเหตุและผลที่มีประสิทธิภาพ
เมื่อผลลัพธ์เป็นเรื่องที่ชัดเจน เช่น กาแฟหวานจนปวดฟัน สาเหตุก็สามารถระบุได้ง่าย อย่างไรก็ตาม ปัญหาทางธุรกิจมักไม่ได้ตรงไปตรงมาเสมอไป บางสิ่งที่ดูเหมือนชัดเจน เช่น ข้อบกพร่องในโค้ด อาจมีสาเหตุได้หลายประการ เพื่อสร้างและใช้แผนภาพเหตุและผลอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเหล่านี้
ใช้เป็นกรอบแนวทาง (ไม่ใช่หลักฐาน)
แผนภาพสาเหตุและผลไม่ใช่หลักฐานของปัญหา แต่เป็นเพียงเครื่องมือที่ช่วยให้คุณพัฒนาทฤษฎีเท่านั้น แผนภาพนี้แสดงปัจจัยทั้งหมดที่อาจก่อให้เกิดปัญหา การใช้แผนภาพก้างปลาอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดคือใช้เป็นกรอบในการสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา
⚡️คลังแม่แบบ:แม่แบบแผนผังก้างปลา
ทำให้ครอบคลุม (ไม่ซับซ้อน)
แผนภาพเหตุและผลที่ดีต้องให้รายการที่ครอบคลุมทุกสิ่งที่ผู้ตรวจสอบต้องตรวจสอบ ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ลืมเพิ่มสิ่งใด ๆ เพราะคุณคิดว่ามันไม่สำคัญหรือไม่เกี่ยวข้องกับผลกระทบ
อย่างไรก็ตาม ในขณะดำเนินการดังกล่าว โปรดระวังอย่าเพิ่มองค์ประกอบที่ไม่เกี่ยวข้องมากเกินไป เพราะอาจทำให้แผนผังดูซับซ้อนและยากต่อการตีความ
ยอมรับการซ้ำซ้อน (ไม่ใช่การซ้ำซ้อน)
สาเหตุหลักหรือสาเหตุรองเดียวกันอาจอยู่ภายใต้ปัจจัยที่ส่งผลสองประการได้ ในตัวอย่างของข้อบกพร่องในซอฟต์แวร์ การขาดทักษะสามารถเป็นสาเหตุหลักทั้งในด้านการเขียนโค้ดและการทดสอบได้เช่นกัน โปรดเพิ่มทั้งสองสาเหตุได้เพราะเป็นสิ่งที่แตกต่างกัน
อย่างไรก็ตาม โปรดอย่าพูดซ้ำโดยไม่จำเป็น ตัวอย่างเช่น การขาดทักษะและการขาดประสบการณ์อาจหมายถึงสิ่งเดียวกันในบริบทนี้และไม่จำเป็นต้องกล่าวซ้ำ
ใช้เชิงรุก (ไม่ใช่แค่ตอบสนอง)
บ่อยครั้งที่ทีมใช้แผนภูมิสาเหตุและผลเพื่อย้อนกลับไปยังรากเหง้าของปัญหา แต่นั่นไม่ใช่วิธีเดียว คุณสามารถใช้มันเพื่อจำลองปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจของคุณได้เช่นกัน
ตัวอย่างเช่น ภายใต้การเขียนโค้ด สมมติว่าข้อผิดพลาดในการเขียนโปรแกรมเป็นสาเหตุหลัก คุณอาจตั้งสมมติฐานว่าการเปลี่ยนแปลงภาษาการเขียนโปรแกรมอาจมีผลกระทบต่อผลลัพธ์ จากข้อมูลนี้ คุณสามารถจำลองเพื่อดูว่ามันจะช่วยแก้ปัญหาได้มากน้อยเพียงใดและตัดสินใจตามนั้น
เรามาดูตัวอย่างเพื่ออธิบายให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น
ตัวอย่างแผนภาพสาเหตุและผลกระทบ
แผนภาพเหตุและผลคือการแสดงภาพที่ตรงไปตรงมาของความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุและผลลัพธ์ คุณสามารถเลือกที่จะทำแผนภาพนี้ในรูปแบบใดก็ได้ที่เหมาะกับคุณที่สุดนี่คือตัวอย่างแผนภาพเพื่อเป็นแรงบันดาลใจ
การวิเคราะห์กระบวนการ
เริ่มต้นด้วยตัวอย่างแผนผังกระบวนการทำงานที่ง่ายที่สุดตัวอย่างหนึ่ง แผนผังนี้จาก TIBCO พิจารณาขั้นตอนทั้งหมดของการจ่ายไฟให้กับโคมไฟเพื่อระบุสาเหตุที่อาจทำให้โคมไฟทำงานผิดปกติ
การจัดการคุณภาพ
ตัวอย่างต่อไปมาจากผู้สร้างต้นฉบับ คือ หนังสือ "คู่มือการควบคุมคุณภาพ" ของคาวโร อิชิคาวะ. แผนภาพนี้แสดงให้เห็นทุกสิ่งที่ต้องการเพื่อทำ "ข้าวที่อร่อย."
การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง
ตามชื่อที่แนะนำ แผนภาพก้างปลาเชื่อมโยงเหตุผลต่างๆ โดยใช้โครงกระดูกของปลา ในตัวอย่างนี้จากคู่มือการศึกษา Six Sigma แผนภาพสาเหตุและผลกระทบถูกใช้เพื่อตรวจสอบสาเหตุของข้อร้องเรียนด้านการบริการที่เกิดจากเส้นผ่านศูนย์กลางของซีลที่ไม่ถูกต้อง
⚡️ศูนย์เทมเพลต:เทมเพลตการวิเคราะห์สาเหตุรากอื่น ๆ ให้เลือกใช้งาน
การควบคุมปัญหา
ในการบริหารโครงการของคุณ เมื่อคุณพบปัญหา แผนภูมิปลาเป็นเครื่องมือวินิจฉัยที่ยอดเยี่ยมนี่คือวิธีการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงด้วยเทมเพลต
เทมเพลตการวิเคราะห์สาเหตุรากฐานของ ClickUpเป็นกรอบการทำงานระดับกลางที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ช่วยให้คุณวิเคราะห์ข้อมูล ระบุแก่นแท้ของปัญหา และค้นหาวิธีแก้ไขที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ไม่ว่าคุณจะกำลังติดตามต้นตอของข้อผิดพลาดในซอฟต์แวร์หรือระบุปัญหาในสายการประกอบของคุณ เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณแก้ไขปัญหาได้ง่ายขึ้น
การวิเคราะห์พฤติกรรมและการทำนาย
ตัวเลขนี้จากการศึกษาวิจัยแสดงให้เห็นถึงสาเหตุที่เป็นไปได้ทั้งหมดและสาเหตุย่อยสำหรับปัญหาความน่าเชื่อถือของระบบ โดยใช้แผนภูมิปลาเพื่อสร้างเครื่องมือสำหรับวิศวกรด้านความน่าเชื่อถือในการสร้างแบบจำลอง วิเคราะห์ และคาดการณ์พฤติกรรมของระบบอุตสาหกรรม
การจัดการข้อมูล
แผนภาพสาเหตุและผลลัพธ์นี้สรุปอุปสรรคทั้งหมดที่ขัดขวางองค์กรจากการจัดการข้อมูลในฐานะสินทรัพย์ทางธุรกิจ โดยอ้างอิงจากข้อมูลของบรรดานักวิทยาศาสตร์และผู้นำธุรกิจจากออสเตรเลีย แอฟริกาใต้ และสหรัฐอเมริกา เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการสนทนาเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
แผนภูมิฟิชบーンที่ปรับแต่งได้
หากคุณกำลังทำแผนผังกระบวนการที่ซับซ้อนเช่นนี้แม่แบบแผนผังปลาของ ClickUpเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมาก แม่แบบระดับกลางนี้ช่วยในการจัดหมวดหมู่สาเหตุทั้งหมดออกเป็นสภาพแวดล้อม เครื่องจักร บุคลากร วัสดุ และวิธีการ เพื่อกำหนดความเชื่อมโยงระหว่างปัญหาและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปัญหา
สาเหตุและผลลัพธ์ที่เชื่อมโยงกัน
แผนภาพนี้แตกต่างจากรูปแบบปลาสากแบบดั้งเดิม โดยช่วยแสดงให้เห็นว่าผลกระทบของกระบวนการหนึ่งสามารถกลายเป็นสาเหตุของกระบวนการถัดไปได้อย่างไร นี่คือเครื่องมือคุณภาพที่มีประโยชน์สำหรับการมองเห็นสาเหตุและผลกระทบที่เชื่อมโยงกันของกระบวนการใด ๆ
จากตัวอย่างข้างต้น คุณจะเห็นได้ว่าไม่มีวิธีเดียวที่ถูกต้องในการสร้างแผนภูมิสาเหตุและผลกระทบ มีเครื่องมือวิเคราะห์สาเหตุรากฐานหลายประเภทที่เหมาะกับความต้องการที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม มีข้อผิดพลาดบางประการที่คุณสามารถหลีกเลี่ยงได้
ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยง
เมื่อใช้ถูกต้อง แผนภาพสาเหตุและผลเป็นเครื่องมือที่ทรงพลัง อย่างไรก็ตาม เมื่อใช้ไม่ถูกต้อง อาจมีผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ได้ ต่อไปนี้คือข้อผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยงขณะสร้างและใช้แผนภาพก้างปลา
การตัดสินใจอย่างเร่งรีบ
แผนภาพสาเหตุและผลลัพธ์ที่ดีต้องมีความละเอียดและครอบคลุมอย่างครบถ้วน. บ่อยครั้งที่ทีมวาดแผนภาพพื้นฐานแล้วรีบนำไปใช้ในการตัดสินใจ ซึ่งส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของแผนภาพ.
วาดแผนภาพอย่างระมัดระวังและครบถ้วน. ทำการค้นคว้าอย่างละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการทั้งหมด และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้พิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว. เมื่อเสร็จสิ้น ให้ตรวจสอบอีกครั้ง.
การนิยามปัญหาอย่างไม่ถูกต้อง
แผนภาพสาเหตุและผลลัพธ์จะมีประโยชน์เพียงเท่ากับความถูกต้องของข้อมูลเท่านั้น บางครั้งทีมอาจทำผิดพลาดโดยสุจริตด้วยการเพิ่มสาเหตุที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เกี่ยวข้องลงในแผนภาพ นอกจากนี้ยังอาจสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่ไม่ถูกต้องได้อีกด้วย
รับการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญขณะวาดแผนผัง ตรวจสอบแผนผังร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในหลายสาขาเพื่อให้แน่ใจว่ามีความถูกต้อง
เข้าใจผิดสาเหตุที่เป็นไปได้ของข้อมูล
แผนภูมิอิชิคาวะเป็นเพียงการนำเสนอภาพให้เห็นสาเหตุที่เป็นไปได้ทั้งหมดของผลลัพธ์หรือเหตุการณ์หนึ่งๆ เท่านั้น ไม่ได้ให้ข้อมูลว่าองค์ประกอบใดเป็นสาเหตุของเหตุการณ์นั้นโดยตรง
ใช้แผนภาพเหตุและผลเพื่อสร้างทฤษฎี จากนั้นทดสอบความสอดคล้องทางตรรกะของทฤษฎีและความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแต่ละอย่างอย่างอิสระก่อนที่จะสรุป
การรักษาแผนภาพให้คงที่
แผนภูมิอิชิกาวะมีความถูกต้องเฉพาะในช่วงเวลาที่สร้างขึ้นเท่านั้น กระบวนการต่าง ๆ มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หากปล่อยให้แผนภูมิคงอยู่แบบเดิม จะไม่สามารถสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงล่าสุดได้ ส่งผลให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อัปเดตแผนภาพสาเหตุและผลกระทบของคุณอย่างสม่ำเสมอ ก่อนที่จะนำไปใช้ในการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผนภาพได้รับการอัปเดตแล้ว
สร้างผลลัพธ์เชิงบวกด้วย ClickUp
กระบวนการทางธุรกิจสมัยใหม่มีความซับซ้อนและมักมองไม่เห็น ลองยกตัวอย่างซอฟต์แวร์ ทุกวันนี้ ทีมงานจะแบ่งซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ออกเป็นฟีเจอร์เล็กๆ และนำไปใช้งานเป็นหน่วยอิสระแต่เชื่อมโยงกัน ซึ่งหมายความว่าหากฟีเจอร์ใดทำงานผิดปกติ อาจเกิดจากฟีเจอร์อื่นๆ อีกมากมายที่เชื่อมต่อกัน
ในสถานการณ์เช่นนี้ แผนภาพเหตุและผลที่ดีสามารถเป็นเครื่องมือทางการมองเห็นที่ทรงพลังในการติดตามปัญหาไปยังการแก้ไขได้ มันช่วยให้เข้าใจภาพรวมของปัญหาได้ชัดเจนขึ้น ผลที่ตามมาคือคุณสามารถสร้างแบบจำลองและจำลองการแก้ไขเพื่อตรวจสอบว่ามันจะนำไปสู่ผลกระทบที่ไม่คาดคิดหรือไม่
ไม่ว่าคุณจะกำลังวาดแผนผังสถาปัตยกรรมที่ซับซ้อนในรูปแบบเหตุและผล หรือเพียงแค่ทำแผนผังกระบวนการของคุณClickUpมีทุกสิ่งที่คุณต้องการในการจัดการ ClickUp Whiteboards เป็นวิธีที่ยืดหยุ่น ปรับแต่งได้ และทำซ้ำได้ในการจัดการสาเหตุและผลกระทบ แก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้