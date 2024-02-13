5 แม่แบบแผนเวนน์ฟรีใน Word & ClickUp

จากห้องเรียนสู่ห้องประชุม แผนภาพเวนน์ได้ช่วยผู้คนในการ มองเห็นและเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มข้อมูลที่แตกต่างกัน มาตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1880แผนภาพนี้ได้รับการตั้งชื่อตามผู้คิดค้นคือ จอห์น เวนน์ นักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษ โดยใช้รูปทรงที่ตัดกันและไม่ตัดกัน ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นวงกลม เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชิงตรรกะระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ของชุดข้อมูล
แผนภาพเหล่านี้เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าใจข้อมูลเชิงภาพ วงกลมแต่ละวงในแผนภาพเวนน์แทนชุดหรือหมวดหมู่ที่แยกจากกัน พื้นที่ที่ทับซ้อนกันแสดงถึงสิ่งที่สองกลุ่มมีร่วมกัน ในขณะที่พื้นที่ที่ไม่ทับซ้อนกันแสดงถึงสิ่งที่ทำให้ทั้งสองกลุ่มแตกต่างกัน
แผนภาพเวนน์มีคุณสมบัติที่หลากหลายและสามารถนำไปใช้ได้ในเกือบทุกสาขาที่ต้องการการเปรียบเทียบข้อมูลและความสัมพันธ์ระหว่างกัน—ตั้งแต่สาขาวิทยาศาสตร์และมนุษยศาสตร์ไปจนถึงธุรกิจและการตัดสินใจในชีวิตประจำวัน
ในบทความนี้ เราจะสำรวจ ห้าเทมเพลตแผนภาพเวนน์ฟรี ที่จะทำให้การสร้างแผนภาพเหล่านี้เป็นเรื่องง่าย ประหยัดเวลา และช่วยให้คุณนำเสนอข้อมูลได้อย่างราบรื่นและเป็นมืออาชีพ
อะไรคือแบบแผนเวนน์?
เทมเพลตแผนภาพเวนน์คือ รูปแบบที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าและสามารถปรับแต่งได้ ซึ่งช่วยให้การสร้างแผนภาพเวนน์ง่ายขึ้น มันให้โครงสร้างพื้นฐาน ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องวาดแผนภาพจากศูนย์หรือใช้ซอฟต์แวร์สร้างแผนภาพเพิ่มเติม
เทมเพลตนี้ไม่ใช่แค่เครื่องมือสำหรับวาดวงกลมสองวงหรือระบุลักษณะร่วมกันระหว่างกลุ่มเท่านั้น แต่ยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงานของคุณในการจัดการชุดข้อมูลที่ซับซ้อนซึ่งมีตัวแปรหลายตัว
แม่แบบแผนภาพเวนน์สามารถสนับสนุนการแก้ปัญหาในทุกระดับความยาก ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการกับแบบจำลองสองชุด (วงกลม) ที่ง่าย หรือวาดแผนภูมิที่ซับซ้อน ซึ่งเกี่ยวข้องกับสามชุดหรือมากกว่า แผนภาพเหล่านี้สามารถช่วยกับโครงสร้างต่อไปนี้:
- ซ้อนกัน: การรวมรูปร่างขนาดเล็กไว้ภายในรูปร่างขนาดใหญ่เพื่อแสดงถึงชุดย่อย
- น้ำหนัก: ปรับขนาดวงกลมเพื่อสะท้อนขนาดตามน้ำหนักของแต่ละชุด
- ลำดับ: การใช้ชุดของแผนภาพเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงแบบไดนามิกในชุดข้อมูลตามช่วงเวลา โดยแต่ละแผนภาพในลำดับจะแสดงถึงช่วงเวลาเฉพาะเจาะจง
- พิเศษ: การสร้างวงกลมที่ไม่ทับซ้อนกันเพื่อแสดงชุดข้อมูลที่ไม่ซ้ำกัน
ประเภทข้อมูลที่ซับซ้อนเหล่านี้ช่วยให้สามารถแสดงข้อมูลในรูปแบบที่ละเอียดและแม่นยำยิ่งขึ้น ทำให้สามารถปรับใช้กับสาขาต่าง ๆ ได้ ตั้งแต่สถิติและเศรษฐศาสตร์ไปจนถึงธุรกิจและการศึกษาด้านตรรกศาสตร์
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตแผนภาพเวนน์ดี?
เทมเพลตแผนภาพเวนที่ดีควรมีลักษณะ เรียบง่ายแต่ใช้งานได้หลากหลาย และดึงดูดสายตา นี่คือคุณสมบัติหลักที่คุณควรพิจารณา:
- การจัดวางที่เรียบร้อย: การออกแบบที่สะอาดและปราศจากความรกรุงรังช่วยให้ผู้ชมสามารถเข้าใจความสัมพันธ์เชิงตรรกะระหว่างชุดข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
- ความสามารถในการปรับขนาด: แผนภาพเวนน์เปล่าควรสามารถปรับเปลี่ยนให้แสดงชุดข้อมูลหลายชุดได้โดยไม่สูญเสียความชัดเจน
- รูปทรงที่กำหนดไว้ล่วงหน้า: คุณต้องค้นหาวงกลมหรือรูปทรงอื่น ๆ ที่ถูกวาดไว้แล้ว โดยมีบริเวณที่ทับซ้อนกันถูกทำเครื่องหมายไว้อย่างชัดเจน พร้อมที่จะกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- การปรับแต่ง: ผู้ใช้ควรสามารถปรับเปลี่ยนป้ายชื่อ สี และรูปร่างในเทมเพลตได้อย่างง่ายดายเพื่อให้เหมาะกับความต้องการและความชอบเฉพาะของตน
- ความถูกต้อง: ขนาดและการทับซ้อนของรูปทรงควรสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างชุดข้อมูลในแผนภาพเวนน์แบบถ่วงน้ำหนักได้อย่างถูกต้อง
- ความเข้ากันได้: แม่แบบควรมีให้ในรูปแบบที่เข้ากันได้กับเครื่องมือซอฟต์แวร์ทั่วไป เพื่อให้สามารถแก้ไขและผสานรวมเข้ากับงานนำเสนอหรือเอกสารได้อย่างง่ายดาย
- คำแนะนำ: บางเทมเพลตอาจมีคำแนะนำ, แนวทาง, หรือตัวอย่างเนื้อหาเพื่อช่วยคุณป้อนข้อมูลของคุณอย่างถูกต้อง ??
5 แม่แบบแผนภาพเวนน์ที่ควรใช้
ไม่ว่าคุณต้องการจะ ร่วมมือในโครงการกับทีมของคุณ, สร้างการนำเสนอที่น่าสนใจ, หรือทดสอบนักเรียนของคุณ, เราได้รวบรวมเทมเพลตแผนภาพเวนน์ที่ยอดเยี่ยม 5 แบบให้คุณเลือกใช้ ซึ่งเหมาะสำหรับแนวคิดต่าง ๆ แต่ละแบบมีสไตล์และฟังก์ชันการทำงานที่ไม่เหมือนใคร ดังนั้นมาเริ่มกันเลย! ?
1. แม่แบบแผนเวนน์ของ ClickUp
เทมเพลตแผนภาพเวนน์ของ ClickUpมอบเครื่องมือให้คุณ นำเสนอข้อมูลที่ซับซ้อนและไม่เป็นระเบียบในรูปแบบที่เข้าถึงได้ง่าย เครื่องมือสร้างแผนภาพเวนน์ช่วยให้คุณกำหนดสิ่งที่คุณต้องการนำเสนอและอำนวยความสะดวกในการระดมความคิดอย่างมีประสิทธิภาพ
สิ่งแรกที่ต้องจำไว้คือ นี่คือเทมเพลตไวท์บอร์ดที่สามารถปรับขนาดได้อย่างสูง และClickUp Whiteboardsไม่ได้เป็นเพียงแค่การวาดภาพเท่านั้น พวกมันมอบแพลตฟอร์มสำหรับการร่วมมือแบบเรียลไทม์ ให้สมาชิกในทีมสามารถบันทึกความคิดได้ทันทีโดยไม่เกิดความสับสนหรือการทับซ้อนกัน ไม่ว่าพวกเขาจะร่วมมือกันจากระยะไกลหรืออยู่ในที่เดียวกันก็ตาม ?
คุณสามารถมอบหมายงานให้สมาชิกในทีมของคุณเพื่อรวบรวมข้อมูล, เปรียบเทียบทุกองค์ประกอบ, และแสดงความสัมพันธ์ให้เห็นภาพได้ทั้งหมดในที่เดียวสร้างเอกสาร ClickUp Docเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ของแผนภาพเวนน์และแชร์กับทีมของคุณ
เมื่อคุณมีข้อมูลของคุณแล้ว เริ่มต้นด้วยการวาดวงกลมที่ตัดกันตรงกลาง โครงสร้างพื้นฐานนี้แสดงถึงสิ่งที่เหมือนกันและความแตกต่างระหว่างกลุ่มต่างๆ มันทำให้แม่แบบนี้แตกต่างจากเครื่องมือภาพที่คล้ายกัน เช่นแม่แบบแผนผังงาน(ที่แสดงขั้นตอนของกระบวนการ)หรือแม่แบบแผนผังความคิด(สำหรับการระดมความคิดสร้างสรรค์)
ติดป้ายกำกับวงกลมแต่ละวงด้วยชุดข้อมูลที่คุณได้รวบรวมไว้ และไปที่มุมมองบอร์ดเพื่อวางแผนผัง โดย ปรับขนาดของวงกลม ให้แน่ใจว่าความสำคัญสัมพัทธ์ของแต่ละหมวดหมู่ที่แสดงนั้นสามารถรับรู้ได้ทันที
สุดท้าย ให้เปลี่ยนเป็นมุมมองตารางเพื่อ เพิ่มจุดข้อมูลเฉพาะลงในแผนภาพของคุณ วิธีการแมปนี้อาจทำให้คุณนึกถึง แม่แบบ เมทริกซ์ หรือแม่แบบฐานข้อมูลที่มีลักษณะเป็นตารางมากกว่า อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์สุดท้ายจะแตกต่างกันเนื่องจากไม่มีตาราง บรรทัด หรือคอลัมน์ วางจุดข้อมูลภายในวงกลมเพื่อแสดงองค์ประกอบแต่ละชุด และวางจุดที่ใช้ร่วมกันในพื้นที่ทับซ้อน
2. แม่แบบแผนภาพเวนน์สามวงกลมใน Microsoft Word โดย TemplateLab
เทมเพลตแผนภาพเวนน์สามวงกลมโดย TemplateLab ใน Microsoft Word อาจดูยุ่งเหยิงในตอนแรก แต่ไม่ต้องกังวล—สามารถปรับแต่งได้ทั้งหมด ยกเว้นจำนวนวงกลม ซึ่งคุณสามารถเลือกได้จากชื่อเลย!
คุณจะต้องใช้เทมเพลตนี้กับแอป Microsoft Word ของคุณ เนื่องจาก เวอร์ชันออนไลน์ของ Word ยังไม่รองรับ เนื่องจากเทมเพลตไม่สามารถใช้ได้ทางออนไลน์ คุณอาจต้องใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกันอื่น ๆเพื่อรวบรวมความคิดหรือข้อมูลจากทีมของคุณ
ก่อนอื่น ให้ตัดสินใจว่าคุณต้องการเปรียบเทียบชุดข้อมูลสามชุดใดในแผนภาพ และระบุสิ่งที่แต่ละชุดมีเหมือนกัน เปิดเทมเพลตในแอป Word ของคุณ แล้วเริ่มกรอกข้อความในกล่องข้อความแต่ละวงกลมและบริเวณที่ซ้อนทับกัน
โปรดทราบว่าแม่แบบพื้นฐานนี้ให้คุณกรอกเฉพาะพื้นที่ที่เหมือนกันในทั้งสามวงกลมเท่านั้น ดังนั้น หากคุณต้องการนำเสนอข้อมูลที่ซับซ้อนมากขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับสองกลุ่มแต่ไม่รวมกลุ่มที่สาม คุณอาจต้องมองหาแม่แบบอื่น
เมื่อคุณป้อนข้อมูลและตรวจสอบข้อผิดพลาดเรียบร้อยแล้ว ก็ถึงเวลาสนุกกับการปรับแต่ง คุณสามารถเปลี่ยนทุกอย่างได้ยกเว้นรูปทรงพื้นฐาน แต่ระวัง การปรับกล่องข้อความมากเกินไปอาจทำให้การออกแบบดูไม่เรียบร้อยได้ หากการออกแบบเดิมไม่ตรงกับสไตล์ของคุณ การคงโครงร่างเดิมไว้แต่เปลี่ยนพื้นหลังและส่วนหัวเพื่อให้ดูเป็นเอกลักษณ์ก็เป็นทางเลือกที่ดี ✨
3. แม่แบบแผนเวนใน Google Slides โดย Slidesgo
เทมเพลตแผนภาพเวนน์ของ Google Slides โดย Slidesgo มอบข้อได้เปรียบที่สำคัญเหนือคู่แข่งก่อนหน้านี้ สามารถใช้งานออนไลน์ใน Google Workspace ได้ นอกจากนี้ แผนภาพเวนน์ยังประกอบด้วยสไลด์ที่แก้ไขได้ถึง 29 สไลด์ คุณจึงมั่นใจได้ว่าจะพบดีไซน์ที่ถูกใจอย่างน้อยสองสามแบบ อย่างไรก็ตาม บางดีไซน์อาจดูซับซ้อนเกินไปเมื่อมองผ่านๆ ซึ่งอาจขัดแย้งกับจุดประสงค์ของการใช้แผนภาพเวนน์เพื่อการนำเสนอข้อมูลที่ชัดเจน
การปรับแต่งการนำเสนอโดยทั่วไปเป็นกระบวนการที่ไม่ซับซ้อน. คุณจะได้รับตัวเลือกมากมายเพื่อให้การออกแบบเป็นของคุณอย่างแท้จริง:
- เปลี่ยนสี: ปรับแต่งสีของแต่ละสไลด์ได้อย่างง่ายดายเพียงไม่กี่คลิก
- เพิ่มรูปภาพและข้อความ: เพิ่มรูปภาพและกล่องข้อความใหม่ได้อย่างง่ายดายตามความต้องการของคุณ
- ปรับเปลี่ยนองค์ประกอบ: ย้าย, ปรับขนาด, หรือ ลบ องค์ประกอบใด ๆ บนสไลด์เพื่อให้ได้การจัดวางที่สมบูรณ์แบบ
- เลือกธีมอื่น: เปลี่ยนธีมทั้งหมดเพื่อให้มีลักษณะที่สม่ำเสมอในทุกสไลด์
- รวมภาพพื้นหลัง: เพิ่มโลโก้หรือภาพอื่น ๆ เป็นพื้นหลังของทุกสไลด์
- แก้ไขธีม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสีที่คุณเลือกใช้ในการออกแบบนั้นถูกใช้อย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งงานนำเสนอ
การนำเสนอสามารถบันทึกไว้ใน Google Drive ของคุณได้ ซึ่งช่วยให้สามารถปรับแต่งและเข้าถึงได้เมื่อใดก็ตามที่ต้องการ นอกจากนี้ คุณยังสามารถบันทึกไฟล์ PDF สำหรับการใช้งานแบบออฟไลน์ได้อีกด้วย
คุณสามารถลบสไลด์ที่ไม่ต้องการได้ แต่ ผู้ใช้ฟรีต้องจำไว้ว่าต้องเก็บสไลด์ "เครดิต" ไว้ เพื่อระบุแหล่งที่มาของการออกแบบอย่างถูกต้อง
4. แม่แบบแผนภาพเวนน์สองวงกลมใน Microsoft Word โดย Education World
Education World เป็นแหล่งข้อมูลออนไลน์ที่ได้รับรางวัลสำหรับนักการศึกษา นำเสนอเนื้อหาและเครื่องมือหลากหลายเพื่อยกระดับประสบการณ์การสอนและการเรียนรู้ แม่แบบแผนผังเวนน์สองวงกลมใน Microsoft Word ของเว็บไซต์นี้ถือเป็น กรอบพื้นฐานที่ครูสามารถใช้สำหรับการทดสอบ
มันไม่ทำให้เกิดความสับสนเกี่ยวกับสิ่งที่คืออะไร—มันประกอบด้วยวงกลมสองวง, พื้นที่ที่ทับซ้อนกัน, และกล่องข้อความสามกล่องให้กรอกข้อมูลลงไป, ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนที่กำลังค้นพบแนวคิดนี้เป็นครั้งแรก ??
เทมเพลตนี้สามารถแก้ไขได้ในแอป Microsoft Word แต่ไม่สามารถแก้ไขได้ใน Word ออนไลน์ อย่างไรก็ตาม การออกแบบของเทมเพลตนี้บ่งชี้ว่าไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ทางออนไลน์อยู่แล้ว หากคุณเป็นครูที่กำลังมองหาเทมเพลตแผนภาพเวนน์ที่พิมพ์ง่ายและเรียบง่ายเพื่อแจกจ่ายให้กับนักเรียนของคุณ ไม่ต้องมองหาที่อื่นอีกแล้ว
แม้ว่าจะสามารถปรับแต่งบางอย่างได้ในแอป Word แต่ ควรรักษาความเรียบง่ายและเปลี่ยนเฉพาะข้อความที่จำเป็นเท่านั้น—ครูส่วนใหญ่พบว่าเทมเพลตในรูปแบบเดิมนั้นเพียงพอแล้ว
5. แม่แบบแผนผังเวนใน PowerPoint โดย SlideBazaar
เทมเพลตแผนภาพเวนน์ PowerPoint โดย SlideBazaar สามารถ ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ในแอป PowerPoint และออนไลน์ มีสองขนาดให้เลือกคือ 4×3 และ 16×9 แต่ละขนาดมีทั้งโหมดสว่างและโหมดมืด
เทมเพลตนี้มีวงกลมสามสีที่แตกต่างกัน แต่คุณสามารถปรับรูปแบบได้โดยลบวงกลมออกหนึ่งวงหรือเพิ่มวงกลมเพื่อสร้างแผนภาพเวนน์ที่ซับซ้อนมากขึ้น ต้องการเพิ่มความน่าสนใจหรือไม่? รูปร่างที่คุณเพิ่มไม่จำเป็นต้องเป็นวงกลมเสมอไป! ปล่อยให้จินตนาการของคุณโลดแล่น—คุณสามารถทดลองใช้รูปดาว เมฆ หรือแม้แต่รูปทรงสามมิติ เช่น ลูกบาศก์หรือทรงกระบอกก็ได้ ?
การเปลี่ยนขนาดของรูปทรงสำหรับแผนภาพเวนน์แบบถ่วงน้ำหนักนั้นทำได้ง่าย คุณยังสามารถจัดเรียงตำแหน่งของรูปทรงใหม่ได้เพื่อให้บางรูปไม่ทับซ้อนกัน ซึ่งเหมาะสำหรับการแสดงชุดข้อมูลที่ไม่ทับซ้อนกัน
พื้นหลังก็สามารถปรับแต่งได้เช่นกัน โดยคุณสามารถ นำเข้าภาพที่กำหนดเอง เช่น โลโก้ได้ คุณยังสามารถปรับแต่งสีและแบบอักษรทั้งหมดให้สะท้อนถึงแบรนด์ของคุณได้อีกด้วย
แชร์แผนผังของคุณผ่าน Microsoft SharePoint หากคุณได้อัปโหลดเทมเพลตไปยัง PowerPoint ออนไลน์ หรืออีกวิธีหนึ่ง ให้บันทึกไฟล์ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณในรูปแบบ PPT, PTD หรือ JPEG
นำมุมมองใหม่และความชัดเจนมาสู่การทำงานด้วย ClickUp
ไม่ว่าคุณจะเป็นมืออาชีพที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพ, นักการศึกษาที่ต้องการดึงดูดนักเรียน, หรือบุคคลที่ต้องการวิธีนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจทางสายตา, คอลเลกชันของเทมเพลตแผนภาพเวนน์ของเราพร้อมให้บริการสำหรับทุกคน. อย่างไรก็ตาม, สำหรับผู้ที่ต้องการ เครื่องมือที่ใช้งานง่ายเพื่อเพิ่มความคิดสร้างสรรค์และการร่วมมือ, เทมเพลตแผนภาพเวนน์ของ ClickUp คือตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่ผสานระหว่างฟังก์ชันการทำงานและความสวยงามได้อย่างลงตัว.
ฟีเจอร์ไวท์บอร์ดของ ClickUp ก้าวข้ามขีดจำกัดของแผนผังเวนน์แบบดั้งเดิมด้วยความสามารถในการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ การมอบหมายงาน มุมมองที่ปรับแต่งได้และการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ ของ ClickUp
ลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชีฟรีใน ClickUp และเพลิดเพลินกับวิธีการทำงานร่วมกันและการวิเคราะห์ที่เหมาะสมสำหรับการทำงานเป็นทีมทั้งทางไกลและในสถานที่จริง เปลี่ยนวิธีการทำงานกับข้อมูลของคุณไปอย่างสิ้นเชิง ?