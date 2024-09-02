วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของผู้ใช้: ตัวอย่าง, กลยุทธ์ และเครื่องมือ

ลองนึกถึงการขับรถไปเที่ยวที่ใหม่โดยไม่มีแผนที่กระดาษหรือ Google Maps—คุณคงหลงทางแน่นอน น่าหงุดหงิดใช่ไหม? นั่นคือความรู้สึกของผู้ใช้ใหม่เมื่อเข้าเว็บไซต์หรือแอปที่ไม่มีเส้นทางการใช้งานที่ชัดเจน
การไหลของผู้ใช้ที่มีโครงสร้างดีเป็นกระดูกสันหลังของการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) ที่ประสบความสำเร็จ มันสร้างเส้นทางที่ราบรื่นสำหรับผู้ใช้ นำทางพวกเขาอย่างง่ายดายจากความสนใจเริ่มต้น (หน้าแรก) ไปสู่การกระทำที่ต้องการ (การเปลี่ยนแปลง)
หากไม่มีสิ่งนี้ ผู้ใช้อาจเผชิญกับความสับสนและละทิ้งตะกร้าสินค้าหรือยกเลิกการลงทะเบียน ซึ่งอาจทำให้พลาดโอกาสและลดอัตราการเปลี่ยนแปลงได้
ในบล็อกนี้ เราจะสำรวจตัวอย่างของผู้ใช้โฟลว์, เรียนรู้วิธีสร้างพวกมัน, และหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์และแนวทางที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบของคุณ
มาเริ่มกันเลย!
อะไรคือ User Flow?
การไหลของผู้ใช้คือลำดับขั้นตอนที่ผู้ใช้ทำเพื่อทำภารกิจให้สำเร็จบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน มันแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้เคลื่อนที่จากหน้าหนึ่งไปยังส่วนอื่นเพื่อไปถึงจุดหมายที่ต้องการ
วัตถุประสงค์ของแผนภาพการไหลของผู้ใช้คือการแสดงขั้นตอนทั้งหมดที่ต้องปฏิบัติตามอย่างชัดเจนในรูปแบบภาพ ตั้งแต่การโต้ตอบครั้งแรกจนถึงการกระทำสุดท้ายของกระบวนการซื้อ เช่น การซื้อสินค้าหรือการสมัครสมาชิกจดหมายข่าว
ตัวอย่างเช่น กระบวนการใช้งานของผู้ใช้อาจเริ่มต้นด้วยการค้นหาผ่าน Google นำไปสู่หน้าสินค้า จากนั้นเพิ่มสินค้าลงในตะกร้า และสิ้นสุดด้วยการชำระเงินสำเร็จ
ดังนั้น การออกแบบการไหลของผู้ใช้ที่ดีจะช่วยให้ประสบการณ์การใช้งานราบรื่นและเข้าใจง่าย ลดความยุ่งยากและนำทางผู้ใช้ไปสู่การแปลงได้อย่างไร้รอยต่อ
ประเภทของแผนภาพการไหลของผู้ใช้
แผนภาพการไหลของผู้ใช้ช่วยให้เข้าใจว่าผู้ใช้มีปฏิสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์อย่างไร ระบุจุดที่อาจก่อให้เกิดปัญหาหรือพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางของผู้ใช้ แผนภาพเหล่านี้ยังช่วยให้คุณตรวจสอบและปรับปรุงแนวคิดของแอปได้อีกด้วย แผนภาพเหล่านี้สามารถมีรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเหมาะกับความต้องการที่แตกต่างกัน:
- แผนภาพการไหลของงาน: แผนภาพเหล่านี้มุ่งเน้นไปที่งานเฉพาะเจาะจง โดยแสดงขั้นตอนแต่ละขั้นตอนที่ผู้ใช้ต้องทำเพื่อดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ เช่น การลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้หรือการจองบริการ
- Wireflows: Wireflows ผสมผสานระหว่าง wireframes กับ flow diagrams โดยแสดงวิธีการที่ผู้ใช้โต้ตอบกับหน้าจอต่างๆ ตลอดการเดินทางของพวกเขา โดยให้มุมมองที่ละเอียดของการโต้ตอบของผู้ใช้ ซึ่งโดยทั่วไปจะเกี่ยวข้องกับการสร้าง flow บนหน้าจอมือถือ
- แผนผังการไหล: แผนผังการไหลแบบดั้งเดิมใช้สัญลักษณ์เช่นสี่เหลี่ยม, รูปสามเหลี่ยม, และลูกศรเพื่อแสดงการตัดสินใจ, การกระทำ, และเส้นทางที่ผู้ใช้เลือก
- แผนผังเว็บไซต์: แผนผังเว็บไซต์แสดงโครงสร้างและลำดับชั้นของเว็บไซต์ ช่วยให้จัดระเบียบเนื้อหาอย่างมีเหตุผลและแสดงวิธีการที่ผู้ใช้สามารถนำทางระหว่างหน้าต่างๆ ได้
- แผนภาพ Swimlane: แผนภาพเหล่านี้แยกบทบาทผู้ใช้หรือระบบต่างๆ ออกเป็นช่องทาง (lanes) แสดงให้เห็นว่าแต่ละช่องทางมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไรภายในกระบวนการ
ความสำคัญของโฟลว์ผู้ใช้ในการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้
การไหลของผู้ใช้เป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์และออกแบบ UXมันทำหน้าที่เป็นแผนแม่บทในการนำทางผู้ใช้หรือลูกค้า ทำให้เส้นทางของผู้ใช้ราบรื่นขึ้น เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า และเพิ่มการมีส่วนร่วม
หากไม่มีเส้นทางผู้ใช้ที่ชัดเจน ลูกค้าอาจเผชิญกับความสับสน ความหงุดหงิด และทางตัน ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของอัตราการตีกลับและการสูญเสียการแปลงเป็นลูกค้า
การวางแผนเส้นทางผู้ใช้ที่ออกแบบมาอย่างดีให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าซึ่งนำไปสู่การตัดสินใจออกแบบ UX ที่ชาญฉลาดขึ้น. นี่คือ ประโยชน์ของการวางแผนและติดตามเส้นทางผู้ใช้:
- ออกแบบโดยคำนึงถึงผู้ใช้เป็นสำคัญ: การสร้างเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้จะช่วยให้คุณคิดจากมุมมองของผู้ใช้ เมื่อคุณเข้าใจพฤติกรรมของพวกเขา คุณสามารถระบุจุดที่พวกเขารู้สึกยากหรือสับสน และทำการปรับเปลี่ยนการออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของพวกเขามากยิ่งขึ้น
- ลดอัตราการสูญเสียผู้ใช้: เมื่อผู้ใช้มีประสบการณ์ที่ราบรื่นและเชิงบวกกับแอปหรือเว็บไซต์ของคุณ พวกเขามีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมและภักดีมากขึ้น ด้วยการปรับปรุงการไหลของระบบโดยรวม คุณสามารถลดอัตราการสูญเสียผู้ใช้และเพิ่มการรักษาลูกค้าได้
- ลดความเสียดทานในเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้: การแสดงภาพขั้นตอนการใช้งานที่เข้าใจง่ายช่วยให้คุณมองเห็นจุดที่เกิดความเสียดทานหรือทางตันในประสบการณ์ของผู้ใช้ การแก้ไขปัญหาเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ใช้มีประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น ซึ่งเพิ่มโอกาสในการเปลี่ยนผู้ใช้ให้กลายเป็นลูกค้า
อ่านเพิ่มเติม: วิธีการศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยซอฟต์แวร์ติดตามผู้ใช้
การเปรียบเทียบโดยย่อระหว่างกระบวนการใช้งานของผู้ใช้กับเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้
ณ จุดนี้ คุณอาจสงสัยว่า user flow แตกต่างจาก user journey อย่างไร แม้ว่าทั้งสองคำนี้จะถูกใช้ในบริบทของประสบการณ์ผู้ใช้บ่อยครั้ง แต่แท้จริงแล้วหมายถึงแนวคิดที่แตกต่างกัน
|การไหลของผู้ใช้
|เส้นทางการใช้งานของผู้ใช้
|การไหลของผู้ใช้ หมายถึง เส้นทางที่เฉพาะเจาะจงและสั้นที่ผู้ใช้ใช้บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเมื่อทำการตัดสินใจ เช่น การทำรายการซื้อให้เสร็จสมบูรณ์ การไหลของผู้ใช้เน้นที่กระบวนการขั้นตอนต่อขั้นตอนภายในเว็บไซต์ ซึ่งช่วยนำทางผู้ใช้ไปสู่การกระทำหรือเป้าหมายที่ต้องการ การออกแบบการไหลของผู้ใช้ที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวข้องกับการสร้างแผนผังการไหลของผู้ใช้ และการพิจารณาการไหลของผู้ใช้ในแอปพลิเคชันเพื่อให้แน่ใจว่าประสบการณ์ของผู้ใช้เป็นไปอย่างราบรื่นและเข้าใจได้ง่าย
|การเดินทางของผู้ใช้ (หรือการเดินทางของลูกค้า) ในทางกลับกัน เปรียบเสมือนแผนที่ที่ ติดตามเส้นทางที่ผู้ใช้ใช้กับแบรนด์ของคุณ โดยเริ่มตั้งแต่ก่อนที่พวกเขาจะเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณ การเดินทางนี้รวมถึงสถานที่ที่พวกเขาได้ยินเกี่ยวกับแอปหรือเว็บไซต์ของคุณเป็นครั้งแรก—ไม่ว่าจะผ่านโฆษณา จดหมายข่าว โซเชียลมีเดีย หรือช่องทางอื่นๆ การเดินทางของผู้ใช้ยังคงดำเนินต่อไปแม้หลังจากที่พวกเขาออกจากหน้าเว็บของคุณแล้ว
สำรวจตัวอย่างการไหลของผู้ใช้: การประยุกต์ใช้จริงและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
การเห็นการไหลของผู้ใช้ที่นำเสนอโดยผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จสามารถช่วยให้เราสร้างประสบการณ์ผู้ใช้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ มาสำรวจตัวอย่างการไหลของผู้ใช้ในโลกจริงกัน:
1. ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ Instagram
แผนภาพนี้แสดงขั้นตอนที่ผู้ใช้ Instagram ใช้ในการเข้าถึงบัญชีของตนหรือสมัครบัญชีใหม่ โดยเริ่มต้นจากผู้ใช้ที่มีอยู่แล้วกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน หรือผู้ใช้ใหม่เลือกตัวเลือกการสมัคร
ผู้ใช้ใหม่จะกรอกอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ของตนและผ่านกระบวนการยืนยันตัวตน เช่น การรับรหัส OTP หรืออีเมลยืนยัน หลังจากนั้น พวกเขาสามารถเพิ่มรูปโปรไฟล์ ซิงค์รายชื่อผู้ติดต่อ และเชื่อมต่อกับ Facebook เพื่อค้นหาเพื่อนได้
แผนผังการไหลของผู้ใช้ในนี้มีโทนสีพื้นฐาน: สีชมพูสำหรับขั้นตอนหลัก (เข้าสู่ระบบ/ลงทะเบียน), สีฟ้าสำหรับขั้นตอนเพิ่มเติม (การยืนยัน, การซิงค์), และสีเขียวสำหรับความสำเร็จในการดำเนินการ. ตัวอย่างการไหลของผู้ใช้พื้นฐานนี้เรียบง่ายและเรียบร้อย ทำให้ผู้ใช้สามารถติดตามและ ดำเนินการลงทะเบียนให้เสร็จสิ้นโดยไม่เกิดความสับสน.
2. การไหลของผู้ใช้แอปเว็บ Spotify
แผนภาพการไหลของผู้ใช้ Spotify แสดงขั้นตอนที่ผู้ใช้ดำเนินการเพื่อนำทางในเว็บแอป เริ่มต้นจากหน้า Landing Page ซึ่งผู้ใช้สามารถลงทะเบียนหรือเข้าสู่ระบบได้ จากนั้นการไหลของผู้ใช้จะดำเนินต่อไปยังหน้าแรก หน้าค้นหา และส่วน What's New
แต่ละขั้นตอนของกระบวนการใช้งานแอปเพลงนี้ถูกกำหนดสีไว้อย่างชัดเจน: สีส้มสำหรับขั้นตอนหลักของผู้ใช้ (เข้าสู่ระบบ, ลงทะเบียน), สีเหลืองสำหรับขั้นตอนรอง (ค้นหา, รายการเพลง), สีน้ำเงินสำหรับการเลือกเพลง, และสีเขียวสำหรับขั้นตอนที่สำเร็จ (เล่นเพลง, ไลค์, หรือแชร์เพลง).
การไหลของผู้ใช้ที่เรียบง่ายนี้จะนำผู้ใช้ผ่านขั้นตอนสำคัญ เช่น การค้นหาเพลง การจัดการเพลย์ลิสต์ และการเชื่อมต่อกับเพื่อน เป้าหมายหลักของการออกแบบที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลางนี้คือ การเปิดโอกาสให้ค้นพบเพลงได้อย่างราบรื่นพร้อมทั้งเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ ผ่านการเชื่อมต่อทางสังคมและเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
3. ตัวอย่างขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งาน
แผนภาพการไหลของกระบวนการเริ่มต้นการใช้งานเป็นหนึ่งในตัวอย่างการไหลของผู้ใช้ที่พบได้บ่อยที่สุด และนำเสนอขั้นตอนที่เรียบง่ายโดยใช้การตัดสินใจเป็นฐาน วัตถุประสงค์หลักของแผนภาพการไหลของผู้ใช้พื้นฐานนี้คือ การนำผู้ใช้ผ่านคุณสมบัติหลักอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้เข้าใจผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะเสร็จสิ้นกระบวนการเริ่มต้นการใช้งาน
ตัวอย่างการไหลของผู้ใช้ในกรณีนี้ใช้รูปเพชรสีดำสำหรับจุดตัดสินใจ วงกลมสีเขียวสำหรับ 'ใช่' และวงกลมสีแดงสำหรับ 'ไม่' กล่องสีเหลืองแสดงขั้นตอนสำคัญหรือคำแนะนำ
การไหลของผู้ใช้เริ่มต้นด้วยข้อความต้อนรับ ตามด้วยการเลือกของผู้ใช้ที่จะเริ่มการแนะนำการใช้งาน หากเลือก 'ใช่' คุณสมบัติแรกจะถูกแนะนำผ่านเครื่องมือชี้ตำแหน่ง (tooltip) จากนั้นผู้ใช้จะมีตัวเลือกในการคลิกปุ่ม 'ถัดไป' หากดำเนินการต่อ คุณสมบัติที่สองจะถูกแนะนำด้วยเครื่องมือชี้ตำแหน่งอีกครั้ง หากเลือก 'ไม่' ที่จุดตัดสินใจใด ๆ การแนะนำการใช้งานจะสิ้นสุดลง
4. ตัวอย่างการไหลของผู้ใช้ในการสร้างรีวิว
แผนผังกระบวนการสร้างรีวิวของผู้ใช้ติดตามกระบวนการรวบรวมความคิดเห็นของผู้ใช้ผ่านการสำรวจคะแนนผู้ส่งเสริม (NPS) หลังจากที่ผู้ใช้ได้ใช้แอปเป็นเวลาสองสัปดาห์แล้ว นี่เป็นตัวอย่างกระบวนการของผู้ใช้ที่ได้รับความนิยม วัตถุประสงค์ของมันคือ รวบรวมความคิดเห็นของผู้ใช้และนำผู้ใช้ที่พอใจ (ผู้ส่งเสริม) ไปให้รีวิวแอปบนเว็บไซต์ภายนอก เพื่อปรับปรุงชื่อเสียงของแอป
แผนภาพนี้ใช้รูปสามเหลี่ยมสีดำสำหรับจุดตัดสินใจ สีเหลืองสำหรับคำแนะนำในการสำรวจและการดำเนินการ สีฟ้าสำหรับขั้นตอนที่ผู้ใช้มีส่วนร่วม และสีขาวสำหรับจุดสิ้นสุด
แบบสำรวจ NPS เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการใช้งานของผู้ใช้ ผู้ใช้สามารถเลือกที่จะตอบแบบสำรวจหรือปิดแบบสำรวจได้ หากผู้ใช้เลือกที่จะตอบแบบสำรวจ พวกเขาจะกรอกแบบสำรวจ NPS และตามความคิดเห็นของพวกเขา จะถูกจัดประเภทเป็นผู้ส่งเสริม (Promoter) ผู้ที่ไม่แสดงความคิดเห็น (Passive) หรือผู้ที่ไม่สนับสนุน (Detractor)
5. ตัวอย่างการไหลของผู้ใช้ในอีคอมเมิร์ซ
แผนผังการไหลของผู้ใช้บนเว็บไซต์แสดงขั้นตอนที่ผู้ใช้ดำเนินการ ตั้งแต่การเข้าสู่หน้าแรก ไปจนถึงการทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเข้าสู่ระบบ การลงทะเบียน และการซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ เป้าหมายคือ นำทางผู้ใช้ผ่านฟังก์ชันหลักของเว็บไซต์ อย่างราบรื่น
การออกแบบที่เรียบง่ายของกระบวนการซื้อนี้ใช้โทนสีเดียวคือสีน้ำเงินอ่อนและสีน้ำเงินเข้มเพื่อแสดงทิศทางการไหลของกระบวนการ กล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าแสดงถึงการกระทำและการตัดสินใจที่แตกต่างกัน
การไหลของผู้ใช้เริ่มต้นด้วยการที่ผู้ใช้เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียน หากผู้ใช้ลืมรหัสผ่านหรือต้องการการยืนยันตัวตนสองขั้นตอน จะต้องดำเนินการขั้นตอนเพิ่มเติม เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ผู้ใช้สามารถเข้าถึงหน้าบัญชีหรือเริ่มการซื้อผ่านการโอนเงินผ่านธนาคาร ซึ่งประกอบด้วยสามขั้นตอนก่อนการทำธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์
วิธีสร้างกระบวนการใช้งานผู้ใช้ที่มีประสิทธิภาพสูง
เพื่อสร้างแผนภาพการไหลของผู้ใช้สำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
ขั้นตอนที่ 1: ทำความเข้าใจพฤติกรรมและเป้าหมายของผู้ใช้
ก่อนที่คุณจะเริ่มทำภารกิจเฉพาะในการสร้างการไหลของผู้ใช้ที่ดี คุณต้องเข้าใจก่อนว่าผู้ใช้ของคุณมีเป้าหมายอะไร เช่น อะไรที่ทำให้พวกเขาใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณ และพวกเขาคาดหวังให้มันทำงานอย่างไร
การทำการวิจัยผู้ใช้และการสร้างแผนที่การเดินทางของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในขั้นตอนนี้ เนื่องจากทั้งสองอย่างให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบริการที่คุณควรนำเสนอและวิธีที่กลุ่มเป้าหมายของคุณจะมีปฏิสัมพันธ์กับบริการเหล่านั้น
ณ จุดนี้ คุณต้อง สร้าง บุคลิกภาพผู้ใช้ เพื่อ ระบุพฤติกรรมของผู้ใช้ และทำแผนที่ผู้ใช้จริงตลอดกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้ใช้บนเส้นทางต่าง ๆ บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของคุณ
อ่านเพิ่มเติม: เพื่อทำการวิจัยผู้ใช้ให้ประสบความสำเร็จสำรวจวิธีการวิจัยผู้ใช้เหล่านี้!
ขั้นตอนที่ 2: กำหนดโครงร่างของกระบวนการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ
ระบุจุดเข้าใช้งานหลายช่องทาง (เช่น โฆษณา Google, โซเชียลมีเดีย, อีเมลการตลาด, ผู้เข้าชมโดยตรง, การเข้าชมแบบออร์แกนิก ฯลฯ) ที่ผู้ใช้เข้าถึงแพลตฟอร์มของคุณและไปถึงหน้าเข้าสู่ระบบ การทำความเข้าใจว่าผู้ใช้เข้ามาในเว็บไซต์หรือแอปของคุณอย่างไร จะช่วยให้คุณสามารถออกแบบเส้นทางการใช้งานที่ช่วยเพิ่มประสบการณ์โดยรวมได้
หลังจากระบุจุดเข้าใช้งานที่แตกต่างกันแล้ว ให้กำหนดเส้นทางของผู้ใช้และระบุการกระทำที่เป็นไปได้ซึ่งผู้คนอาจทำเพื่อไปถึงจุดหมายปลายทางสุดท้าย
อย่าลืม กำหนดว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อผู้ใช้ถึงขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งอาจเป็นหน้าจอขอบคุณสำหรับการสมัครสมาชิกหรือการสั่งซื้อ หรืออาจเป็นการเปลี่ยนเส้นทางไปยังหน้าเฉพาะ เช่น หน้าแรก
ขั้นตอนที่ 3: สร้างภาพจำลองแผนผังการไหลของผู้ใช้
เมื่อคุณได้กำหนดโครงร่างของเส้นทางผู้ใช้แล้ว ก็ถึงเวลาที่จะทำให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น มีซอฟต์แวร์แผนผังหลายประเภทที่สามารถช่วยในขั้นตอนนี้ได้
รูปทรงมาตรฐานบางประเภทถูกใช้เพื่อแสดงภาพตัวอย่างของแผนภาพการไหลของผู้ใช้ พวกมันแทนองค์ประกอบหรือพฤติกรรมของผู้ใช้ที่แตกต่างกันในแผนภาพการไหลของผู้ใช้ เช่น:
- วงรี สำหรับจุดเริ่มต้นและขั้นตอนสุดท้าย
- สี่เหลี่ยมผืนผ้า สำหรับหน้าหรือหน้าจอ
- ลูกศร สำหรับเชื่อมต่อขั้นตอนในเส้นทางที่ผู้ใช้ทั่วไปใช้
- รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน สำหรับการกระทำอินพุต/เอาต์พุตของแผนภาพการไหลของ UX
- เพชร สำหรับจุดตัดสินใจ
ขั้นตอนที่ 4: พัฒนาต้นแบบการออกแบบที่มุ่งเน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง
เมื่อคุณได้พัฒนาแผนผังการไหลของผู้ใช้แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการสร้างโครงร่าง UIหรือแบบจำลอง การเปลี่ยนผ่านนี้ช่วยให้คุณมองเห็นภาพว่าเนื้อหาและการโต้ตอบของผู้ใช้จะรวมกันอย่างไรบนหน้าจอ มันช่วยให้คุณสามารถปรับปรุง UX โดยรวมได้มากขึ้นโดยการ เพิ่มองค์ประกอบภาพและปรับรายละเอียด
ขั้นตอนที่ 5: ประเมินแผนผังการไหลของผู้ใช้และปรับปรุงตามความจำเป็น
ขั้นตอนสุดท้ายคือการ ตรวจสอบความถูกต้องของการออกแบบผ่านการทดสอบกับผู้ใช้ ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธีรวมถึงการทดสอบการใช้งาน (usability testing) แบ่งปันต้นแบบของคุณกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ใช้ปลายทางเพื่อรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับความสอดคล้องของ UI กับความคาดหวังของผู้ใช้ โดยการวิเคราะห์พฤติกรรมและความคิดเห็นของผู้ใช้ คุณสามารถ ระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง ในกระบวนการออกแบบ UX ของคุณ
เคล็ดลับเพิ่มเติมสำหรับการสร้างแผนผังการไหลของผู้ใช้ที่มีประสิทธิภาพ
นี่คือคำแนะนำเพิ่มเติมที่คุณจะพบว่ามีประโยชน์เมื่อคุณเริ่มสร้างการไหลของผู้ใช้สำหรับเว็บไซต์หรือแอปของคุณ:
- เลือกใช้กระบวนการใช้งานที่เรียบง่ายโดยให้ความสำคัญกับ การนำทางที่ง่าย มากกว่าการออกแบบที่เน้นภาพ
- ให้ความสำคัญกับการมองเห็นมากกว่าข้อความ โดยรักษาข้อมูลให้ กระชับ
- ความสม่ำเสมอ ในแผนภาพการไหลของผู้ใช้ของคุณโดยใช้รูปร่างเฉพาะสำหรับวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้และจัดเรียงองค์ประกอบให้ดูเรียบร้อย
- สร้างแผนภาพการไหลของผู้ใช้ใน ทิศทางเดียว โดยใช้เครื่องมือออนไลน์ที่มีตารางและสเกลเพื่อความแม่นยำ
- มุ่งมั่นสร้างแผนผังการไหลของผู้ใช้ที่สมบูรณ์แต่ไม่รก แต่ ลดจุดตัดสินใจให้น้อยที่สุด
- มุ่งเน้นการวางแผนเส้นทางของผู้ใช้ด้วย หนึ่งงานของผู้ใช้ในแต่ละครั้ง แทนที่จะเป็นหลายงาน
- ใช้เครื่องมือออนไลน์เพื่อสร้างและแชร์ user flows อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้สามารถปรับปรุงได้อย่างรวดเร็ว
เครื่องมือและทรัพยากรสำหรับการสร้างโฟลว์ผู้ใช้
เครื่องมือและทรัพยากรที่เหมาะสมสามารถช่วยให้กระบวนการสร้างการไหลของผู้ใช้เป็นไปอย่างราบรื่นอย่างมีนัยสำคัญ แพลตฟอร์มออนไลน์หลายแห่งมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายสำหรับการออกแบบแผนภาพการไหลของผู้ใช้ แพลตฟอร์มเหล่านี้มีรูปทรงต่างๆ ตาราง และตัวเลือกการจัดเรียงเพื่อให้แน่ใจว่ามีความสม่ำเสมอและความชัดเจน
เครื่องมือหนึ่งที่คุณสามารถใช้เพื่อระดมความคิดและสร้างแผนผังลำดับขั้นตอนได้คือClickUp
ClickUp สำหรับการปรับปรุงกระบวนการออกแบบการไหลของผู้ใช้ให้มีประสิทธิภาพ
ClickUp เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่สามารถช่วยให้คุณทำงานให้เสร็จบนแพลตฟอร์มเดียว
ด้วย ClickUp คุณสามารถสร้าง, อัตโนมัติ, และจัดการงาน, ติดตามเป้าหมายและกำหนดเวลา, คิดค้นไอเดีย, ร่วมมือกับทีม, มองเห็นโครงการในหลายมุมมอง, จัดการภาระงานของทีม, และอื่น ๆ อีกมากมาย
ตอนนี้ มาดูวิธีสร้างโฟลว์ผู้ใช้ใน ClickUp กัน!
ClickUp Whiteboards
ClickUp Whiteboardsเป็นกระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริงที่ยืดหยุ่น ช่วยให้คุณระดมความคิด วางแผน สร้างไอเดียและมองเห็นภาพกระบวนการต่างๆได้อย่างชัดเจน
ไม่ว่าคุณกำลังทำงานเกี่ยวกับฟีเจอร์ใหม่หรือออกแบบอินเทอร์เฟซผู้ใช้ กระดานไวท์บอร์ดใน ClickUp ช่วยให้เห็นภาพรวมของความเชื่อมโยงระหว่างทุกส่วนได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างแผนผังการไหลของผู้ใช้ ซึ่งคุณสามารถวางแผนเส้นทางการใช้งานที่ผู้ใช้จะผ่านในแต่ละขั้นตอนของผลิตภัณฑ์หรือเว็บไซต์ของคุณ
สร้างเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้โดยใช้เทคนิคการแมปใน ClickUp Whiteboards ซึ่งประกอบด้วยการจัดวางการโต้ตอบของผู้ใช้ที่เป็นไปได้แต่ละขั้นตอนในลักษณะที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน โดยรวมเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้จากการคลิกครั้งแรก (จุดเริ่มต้นของแอป) ไปจนถึงการแปลงเป็นผลลัพธ์สุดท้าย
ClickUp Whiteboards มีเครื่องมือหลากหลายเพื่อช่วยในกระบวนการนี้:
- วาดด้วยมือ: วาดภาพร่างแนวคิดได้อย่างรวดเร็วด้วยเครื่องมือวาดด้วยมือ
- เพิ่มรูปร่าง: ใช้รูปร่างเพื่อแสดงขั้นตอนต่างๆ ในเส้นทางของผู้ใช้
- เขียนบันทึก: เพิ่มข้อความบันทึกเพื่ออธิบายแต่ละขั้นตอนหรือให้บริบทเพิ่มเติม
- เชื่อมต่อรายการ: ใช้ตัวเชื่อมต่อ (เส้นและลูกศร) เพื่อเชื่อมโยงองค์ประกอบต่างๆ แสดงการไหลจากงานหนึ่งไปยังงานถัดไป
คุณสามารถ ปรับแต่งตัวเชื่อมต่อเหล่านี้ ได้โดยการเปลี่ยนสีหรือความหนาของเส้น หรือเพิ่มข้อความเพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมในกระบวนการใช้งานของผู้ใช้
แผนผังความคิด ClickUp
แผนผังความคิดของ ClickUpสามารถใช้สร้างโฟลว์ของผู้ใช้ได้เช่นกัน มันช่วยให้คุณสามารถมองเห็นความคิดและแนวคิดเป็นลำดับชั้น ทำให้ง่ายต่อการ จัดโครงสร้างโฟลว์ของผู้ใช้ที่ซับซ้อน ด้วยแผนผังความคิดของ ClickUp คุณสามารถ:
- สร้างภาพแนวคิด: เริ่มต้นด้วยการวางแผนแนวคิดหลักของกระบวนการใช้งานของผู้ใช้ จากนั้นขยายไปยังการกระทำหรือการตัดสินใจที่แตกต่างกันของผู้ใช้
- ตัวเลือกการจัดวางใหม่: หากแผนผังความคิดของคุณดูรกเกินไป ให้ใช้ตัวเลือกการจัดวางใหม่เพื่อจัดระเบียบความคิดของคุณโดยอัตโนมัติ เพื่อให้การไหลของผู้ใช้ยังคงชัดเจนและง่ายต่อการติดตาม
- เปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นงาน: เมื่อคุณวางแผนการไหลของผู้ใช้เรียบร้อยแล้ว ให้เปลี่ยนแต่ละขั้นตอนให้กลายเป็นงานโดยตรงจากแผนผังความคิด โดยผสานการวางแผนของคุณเข้ากับรายการที่สามารถดำเนินการได้
- การปรับแต่ง: แผนผังความคิด ClickUp สามารถปรับแต่งได้อย่างสูง คุณสามารถเปลี่ยนสี เพิ่มไอคอน และปรับรูปแบบเพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการใช้งานของคุณมีความสวยงามและเข้าใจง่าย
- หลายโหมด: ไม่ว่าคุณจะชอบโครงสร้างต้นไม้แบบง่ายหรือแผนภาพที่ซับซ้อนมากขึ้น ClickUp Mind Maps มีหลายโหมดให้เลือกใช้ตามความต้องการของคุณ ทำให้ง่ายต่อการแสดงรูปแบบการไหลของผู้ใช้ที่แตกต่างกัน
อ่านเพิ่มเติม:ทีมต้อนรับของเราใช้ ClickUp อย่างไร!💪
หากคุณไม่ต้องการเริ่มต้นพัฒนาจากศูนย์ ClickUp ยังมีเทมเพลตที่มีประสิทธิภาพเหล่านี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการออกแบบ UX ของคุณ:
เทมเพลตการไหลของผู้ใช้ ClickUp
เทมเพลต User Flow ของ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแสดงภาพประสบการณ์และการโต้ตอบของผู้ใช้กับผลิตภัณฑ์ของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังออกแบบแอปใหม่ ให้วางแผนเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้ตั้งแต่การสมัครใช้งานไปจนถึงการทำภารกิจแรกให้เสร็จสมบูรณ์
สร้างการไหลของผู้ใช้ในเทมเพลต Whiteboard นี้โดยใช้สถานะที่กำหนดเอง เช่น 'เปิด' และ 'เสร็จสมบูรณ์' เพื่อติดตามความคืบหน้าของแต่ละงานผู้ใช้ มุมมองคู่มือเริ่มต้นจะแสดงวิธีการใช้เทมเพลตเพื่อแสดงภาพการไหลของผู้ใช้
เทมเพลตช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการโต้ตอบของผู้ใช้กับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของคุณ และระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
เทมเพลตแผนภาพการไหลของข้อมูล ClickUp
เทมเพลตแผนภาพการไหลของข้อมูล ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแสดงภาพว่าข้อมูลผ่านเข้าสู่ระบบของคุณอย่างไร หากคุณกำลังพัฒนาคุณสมบัติซอฟต์แวร์ใหม่ ตัวอย่างเช่น ใช้เทมเพลตนี้เพื่อวางแผนว่าข้อมูลผู้ใช้ถูกเก็บรวบรวม ประมวลผล และจัดเก็บอย่างไร
การแสดงผลที่ชัดเจนด้วยตัวเชื่อมต่อที่แสดงการไหลระหว่างส่วนประกอบ ช่วยให้คุณสามารถระบุจุดคอขวดหรือความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นได้
เทมเพลตไวท์บอร์ดนี้ช่วยให้คุณระบุความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลและกระบวนการ รวมถึงแหล่งที่มาและปลายทางของข้อมูลแต่ละชิ้นในระบบ ซึ่งช่วยให้คุณสร้างระบบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับการดึงข้อมูลและการประมวลผล
เทมเพลตแผนผังกระบวนการ ClickUp
เทมเพลตแผนผังกระบวนการของ ClickUpมอบแนวทางที่ชัดเจนและมีโครงสร้างสำหรับการวางแผนแต่ละขั้นตอนในกระบวนการทำงานของผู้ใช้ ช่วยให้คุณสามารถระบุจุดที่ไม่มีประสิทธิภาพและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังจัดการกับกระบวนการขาย ให้วางแผนแต่ละขั้นตอนตั้งแต่การสร้างลูกค้าเป้าหมายไปจนถึงการปิดการขาย
ด้วยฟิลด์และตัวเชื่อมต่อที่สามารถปรับแต่งได้ คุณสามารถปรับแต่งแผนผังการไหลให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณได้ ทำให้ทุกข้อมูลถูกบันทึกไว้
การบันทึกกระบวนการด้วยเทมเพลตไวท์บอร์ดนี้ช่วยในการมาตรฐานการดำเนินงาน ทำให้ขั้นตอนในกระบวนการชัดเจนสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยในการแก้ไขปัญหาและติดตามความคืบหน้าได้ง่ายขึ้น
โบนัส: เข้าถึงเทมเพลตแผนผังงานฟรีเพื่อปรับปรุงกระบวนการพัฒนาเว็บแอปของคุณให้ราบรื่นยิ่งขึ้น!
ใช้ ClickUp เพื่อพัฒนาการไหลของผู้ใช้ที่มีประสิทธิภาพ
การไหลของผู้ใช้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเพิ่มประสบการณ์ของผู้ใช้และเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงโดยการนำผู้ใช้ผ่านการเดินทางที่ราบรื่น
ตัวอย่างการไหลของผู้ใช้ในบล็อกนี้เป็นกรณีการใช้งานจริงที่แสดงให้เห็นวิธีการสร้างการไหลของผู้ใช้ที่น่าประทับใจด้วยเส้นทางผู้ใช้ที่มีประสิทธิภาพ ด้วย ClickUp คุณสามารถสร้างการไหลของผู้ใช้ของคุณเองได้เช่นกัน!
ในความเป็นจริง ClickUp ปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือผลิตภัณฑ์ทั้งหมดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด คุณสมบัติที่แข็งแกร่งของมันช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานการจัดการโครงการให้ราบรื่น ติดตามความคืบหน้า และร่วมมือกับทีมของคุณได้อย่างไม่มีสะดุด
สมัครใช้ ClickUpวันนี้และเริ่มสร้างกระบวนการทำงานของผู้ใช้ที่ขับเคลื่อนผลลัพธ์!