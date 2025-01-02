วิธีสร้างรายการตรวจสอบการตรวจสอบภายใน (พร้อมเทมเพลต)

"เราขออภัยอย่างสุดซึ้ง"คือสิ่งเดียวที่ CrowdStrike สามารถกล่าวได้หลังจากอัปเดตซอฟต์แวร์ที่มีข้อบกพร่องทำให้ผู้ใช้หลายล้านคนทั่วโลกพบกับหน้าจอสีน้ำเงินแห่งความตาย (BSD) อันโด่งดัง นอกจากราคาหุ้นที่ร่วงลง 10%ในวันเดียวแล้ว CrowdStrike ยังต้องรับผิดชอบต่อลูกค้าที่โกรธแค้นและสภาคองเกรสของสหรัฐอเมริกาอีกด้วย
แม้ว่าสิ่งนี้อาจดูเหมือนกรณีที่สุดโต่ง แต่ข้อผิดพลาดที่ไม่ได้ตั้งใจเกิดขึ้นบ่อยในธุรกิจ ด้วยทีมงานหลายทีมที่ทำงานข้ามภูมิภาคและแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน มีหลายสิ่งที่อาจผิดพลาดได้
หนึ่งในวิธีที่พบได้บ่อยที่สุด—และมีประสิทธิภาพ—ในการป้องกันภัยพิบัติเช่นนี้คือการตรวจสอบภายใน ด้วยกระบวนการที่แข็งแกร่งและซอฟต์แวร์การกำกับดูแล ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามข้อกำหนด (GRC) องค์กรสามารถระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ล่วงหน้าและแก้ไขได้ก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้น
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะพาคุณไปดูวิธีการสร้างกลยุทธ์การตรวจสอบภายใน และนำไปใช้ด้วยแบบตรวจสอบภายในที่ทรงพลัง
การตรวจสอบบัญชีคืออะไร?
การตรวจสอบบัญชีคือกระบวนการในการตรวจสอบและประเมินกระบวนการอย่างเป็นระบบ กระบวนการเหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับการเงิน การดำเนินงาน หรือการปฏิบัติตามข้อกำหนด
ตัวอย่างเช่น ผู้ตรวจสอบภายในมักจะตรวจสอบบัญชีธนาคารของธุรกิจของตนเป็นประจำเพื่อประเมินว่ามีข้อผิดพลาดหรือธุรกรรมฉ้อโกงหรือไม่
องค์กรที่ให้บริการ เช่น ร้านอาหารหรือสปา อาจทำการตรวจสอบว่าพนักงานดำเนินการส่งมอบบริการอย่างไร บริษัทเทคโนโลยีมักใช้การทดสอบผลิตภัณฑ์ของตนเอง (dogfooding)เป็นวิธีการตรวจสอบภายในเช่นกัน
ทำไมจึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบภายใน?
หากจะพูดให้เข้าใจง่าย การตรวจสอบภายในถูกออกแบบมาเพื่อตรวจจับปัญหาต่างๆ ก่อนที่งานใดๆ จะถูกเผยแพร่สู่ภายนอก ซึ่งจะทำให้มั่นใจในสิ่งต่อไปนี้:
- ความถูกต้อง: การตรวจสอบให้ทีมมีโอกาสเพิ่มเติมในการตรวจสอบให้แน่ใจว่างานมีความถูกต้อง สมบูรณ์ และปราศจากข้อผิดพลาด
- การจัดการความเสี่ยง: การตรวจสอบภายในระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ล่วงหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียและโทษปรับ
- คุณภาพ: การตรวจสอบยังช่วยในการประกันคุณภาพของผลลัพธ์ โดยตรวจสอบว่าผลลัพธ์ตรงตามข้อกำหนดและมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือไม่
- ประสิทธิภาพ: การตรวจสอบภายในบางครั้งประเมินประสิทธิภาพเพื่อจำลองสถานการณ์ในโลกจริง
- การปฏิบัติตาม: เนื่องจากเป็นเหตุผลที่พบบ่อยที่สุด การตรวจสอบภายในช่วยให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
- การสร้างความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: ในธุรกิจที่มีนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น การตรวจสอบภายในช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินงานและการรายงานขององค์กร
การตรวจสอบมีกี่ประเภท?
ขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจของคุณ, วัตถุประสงค์, ความต้องการ, และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, คุณสามารถทำการตรวจสอบได้หลายรูปแบบ. ส่วนใหญ่จะอยู่ในหมวดหมู่ต่อไปนี้สามหมวดหมู่.
การตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบภายในดำเนินการโดยองค์กรเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง ผู้ตรวจสอบเป็นพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรของคุณหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภายในแผนกที่ดำเนินการตรวจสอบ
ตัวอย่างเช่น ทุกปี ทีมบริหารจัดการบุคลากรอาจทำการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับโครงสร้างค่าตอบแทนของพนักงานทุกคน. ข้อมูลนี้จะถูกนำไปใช้เพื่อระบุถึงอคติที่ไม่รู้ตัวหรือความไม่เป็นธรรมใด ๆ.
การตรวจสอบภายนอก
การตรวจสอบภายนอกเกี่ยวข้องกับการนำผู้เชี่ยวชาญอิสระมาประเมินกระบวนการหรือผลลัพธ์ขององค์กร นอกเหนือจากทีมตรวจสอบภายในแล้ว ผู้ตรวจสอบภายนอกยังให้ความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและสร้างความมั่นใจในองค์กร
หน่วยงานอุตสาหกรรมและองค์กรมาตรฐานดำเนินการตรวจสอบภายนอกเป็นประจำสำหรับบริษัทต่างๆการรับรองมาตรฐาน ISOเป็นที่ต้องการมากที่สุดในทุกอุตสาหกรรม
ตัวอย่างอื่น ๆ ได้แก่ สภาการจัดการป่าไม้ (Forest Stewardship Council) สำหรับการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน, LEED สำหรับการออกแบบและบริหารอาคาร, และ Leaping Bunny สำหรับสินค้าที่ปราศจากการทดสอบกับสัตว์ 100%
การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด
การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดประเมินว่าองค์กรปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือนโยบายภายในที่กำหนดไว้หรือไม่ การตรวจสอบเหล่านี้มุ่งเน้นเฉพาะการปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ข้อผูกพันตามสัญญา หรือข้อบังคับของรัฐบาล เพื่อหลีกเลี่ยงบทลงโทษและรักษาการปฏิบัติที่มีจริยธรรม
ในวงการเทคโนโลยี การตรวจสอบเป็นประจำเพื่อให้สอดคล้องกับ GDPR หรือ HIPAA เป็นมาตรฐานปฏิบัติ. แต่ละอุตสาหกรรมมีข้อกำหนดการปฏิบัติตามของตัวเอง ซึ่งองค์กรต้องทำการตรวจสอบเป็นประจำ.
ไม่ว่าคุณจะทำภายในองค์กรหรือขอความช่วยเหลือจากภายนอก การตรวจสอบเป็นสิ่งที่จำเป็นหากคุณกำลังดำเนินธุรกิจ มันเป็นการรับรองให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง—ลูกค้า, นักลงทุน, ผู้ถือหุ้น, พนักงาน, ผู้ขาย, คู่ค้า, ฯลฯ—มั่นใจว่าองค์กรของคุณตรงตามมาตรฐานของพวกเขา
เพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีสิ่งนี้ คุณต้องมีกลยุทธ์การตรวจสอบที่ครอบคลุมและมีเป้าหมายชัดเจน นี่คือวิธีที่คุณสามารถสร้างมันขึ้นมาได้
การเตรียมตัวสำหรับการตรวจสอบ
ก่อนที่คุณจะเริ่มการตรวจสอบใด ๆ ให้เตรียมตัวให้พร้อมอย่างถี่ถ้วน. สิ่งนี้จะสร้างฐานที่มั่นคงสำหรับกระบวนการตรวจสอบในระยะยาว.
1. กำหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบ
กำหนดวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบของคุณให้ชัดเจน ติดตามประวัติของปัญหาและทำความเข้าใจบริบทในขณะที่ดำเนินการ
ตัวอย่างเช่น หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมอาจร้องขอการตรวจสอบ DevOps เนื่องจากจำนวนการย้อนกลับการผลิตในช่วงหกเดือนที่ผ่านมาสูง ในกรณีนี้ อย่าตั้งวัตถุประสงค์ว่า "ดำเนินการตรวจสอบ DevOps" แต่ให้ตั้งเป้าหมายว่า "ระบุสาเหตุของการย้อนกลับการผลิต"
2. กำหนดขอบเขตการตรวจสอบ
ส่วนนี้จะกำหนดวิธีการที่คุณจะดำเนินการตรวจสอบ วิธีที่ดีในการเริ่มต้นคือการใช้หลักการ 4Ws
- ใคร: ผู้คนและแผนกที่รับผิดชอบและดำเนินการตรวจสอบ
- อะไร: กระบวนการหรือระบบที่อยู่ภายใต้การตรวจสอบ
- เมื่อไร: กรอบเวลาที่การตรวจสอบต้องเสร็จสิ้น
- ที่ไหน: ขอบเขตทางกายภาพของสถานที่ที่ต้องดำเนินการตรวจสอบ หากมี
ตัวอย่างเช่น ในระหว่างการตรวจสอบ DevOps ขอบเขตอาจปรากฏดังนี้
ใคร: หัวหน้าวิศวกรรมเป็นผู้รับผิดชอบการกำกับดูแลการตรวจสอบ ทีมตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยนักพัฒนา 2 คน นักวิเคราะห์คุณภาพ 2 คน และวิศวกร DevOps 3 คน จะเป็นผู้ดำเนินการ
อะไร: จะมีการตรวจสอบ CI/CD pipeline รวมถึงกระบวนการอัตโนมัติและกระบวนการทำด้วยมือทั้งหมดซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกับ SOC 2ก็รวมอยู่ด้วย
เมื่อไร: การตรวจสอบจะดำเนินการในช่วงแปดสัปดาห์ที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568
ที่ไหน: การตรวจสอบกระบวนการจะดำเนินการในสภาพแวดล้อมการเตรียมการและสภาพแวดล้อมการผลิต
3. แยกแยะขอบเขตการตรวจสอบ
เมื่อขอบเขตของงานพร้อมแล้ว ให้แบ่งงานออกเป็นโครงการย่อย งาน และงานย่อยที่สามารถจัดการได้ จัดกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันและจัดระเบียบอย่างเป็นระบบ
4. สร้างงานและคำถามที่เฉพาะเจาะจง
นี่คือขั้นตอนที่คุณจะจัดทำรายการตรวจสอบการตรวจสอบภายในจริง ๆ ที่นี่คุณจะระบุรายการงานทั้งหมดที่สามารถดำเนินการได้และวัดผลได้สำหรับแต่ละด้านของการตรวจสอบ
ตัวอย่างเช่น รายการตรวจสอบการตรวจสอบ DevOps อาจประกอบด้วยคำถามเช่น:
- โค้ดไม่มีบั๊กก่อนการปล่อยสู่การผลิตหรือไม่?
- มีข้อบกพร่องที่ทราบแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ที่ถูกส่งไปยังการผลิต?
- มีการตรวจสอบโค้ดโดยนักพัฒนาอาวุโสก่อนการผลิตหรือไม่?
- มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านไอที (IT compliance audit) ก่อนการผลิตหรือไม่?
- ใครมีสิทธิ์ในการดำเนินการผลิต?
ข้อแนะนำบางประการในการสร้างรายการตรวจสอบการตรวจสอบภายในของคุณ:
ทำให้เรียบง่าย: ใช้ภาษาที่ชัดเจนและกระชับ หลีกเลี่ยงความซับซ้อนที่ไม่จำเป็น เน้นไปที่งานที่สามารถดำเนินการได้ซึ่งทุกคนสามารถเข้าใจและปฏิบัติตามได้อย่างง่ายดาย
ทำให้เกี่ยวข้อง: ปรับรายการตรวจสอบของคุณให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ ระบุเฉพาะรายการที่ตรงกับประเด็นที่คุณกำลังตรวจสอบเท่านั้น
ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังสร้างรายการตรวจสอบการปฏิบัติตาม GDPR ควรหลีกเลี่ยงการเพิ่มข้อกำหนดทางกฎหมายอื่นใดในการตรวจสอบเดียวกัน
รักษาความสม่ำเสมอ: ใช้รูปแบบมาตรฐาน คำศัพท์ และเกณฑ์การประเมินที่เหมือนกันในทุกงาน
5. เตรียมเอกสารที่จำเป็น
กำหนดบันทึก รายงาน หรือข้อมูลเฉพาะที่จะใช้ยืนยันการปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือประสิทธิผลในการดำเนินงานสำหรับแต่ละรายการในรายการตรวจสอบ ตัวอย่างเช่น ในการตรวจสอบบัญชีทางการเงิน คุณอาจจำเป็นต้องใช้งบดุล ใบแจ้งหนี้ และเอกสารยื่นภาษี
สำหรับการตรวจสอบ DevOps คุณอาจจำเป็นต้องมีขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOPs) ตารางบทบาทและความรับผิดชอบ กระบวนการปล่อยเวอร์ชันการผลิต ฯลฯ
6. สรุปและมาตรฐาน
ดำเนินการตรวจสอบเมตาขนาดเล็กเพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อน ช่องว่าง หรือรายการที่ไม่ชัดเจนในรายการตรวจสอบการตรวจสอบของคุณ ใช้ผลลัพธ์ในการปรับปรุงรายการตรวจสอบให้มีความชัดเจนและใช้งานได้ดีขึ้น
จัดรูปแบบให้ชัดเจน โดยแบ่งเป็นส่วนๆ และมีพื้นที่สำหรับบันทึกหรือข้อค้นพบ มาตรฐานให้เหมือนกันสำหรับการตรวจสอบในอนาคตเพื่อให้เกิดความสม่ำเสมอและง่ายต่อการใช้งานทั่วทั้งองค์กร
ตัวอย่างรายการตรวจสอบการตรวจสอบภายใน
เมื่อการเตรียมการของคุณเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณจะมีรายการตรวจสอบการตรวจสอบภายในที่คล้ายกับตัวอย่างด้านล่างนี้
วัตถุประสงค์และขอบเขตของการตรวจสอบ
นี่คือส่วนสั้น ๆ ที่ระบุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของกระบวนการตรวจสอบ นอกจากนี้ยังรวมถึงเมทริกซ์ RACI และกระบวนการยกระดับปัญหา
รายการตรวจสอบการตรวจสอบ
ซึ่งจะรวมถึงงานทั้งหมดที่ต้องดำเนินการเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตรวจสอบ บางรายการที่ใช้บ่อยได้แก่:
การเตรียมตัว
- รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและเข้าถึง
- กำหนดตารางงานที่ต้องทำให้เสร็จในแต่ละวัน
- ได้รับการอนุมัติที่จำเป็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก
การดำเนินการตรวจสอบ
- วัดประสิทธิภาพของแต่ละกระบวนการ
- ระบุจุดคอขวด
- ทบทวนตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
- ประเมินการปฏิบัติตามนโยบาย
- ดำเนินการตรวจสอบรายการปฏิบัติตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติ Sarbanes-Oxley (SOX)
การดำเนินการติดตามผล
- บันทึกผลการค้นพบ
- ให้คำแนะนำสำหรับการดำเนินการแก้ไขและป้องกัน
- มอบหมายความรับผิดชอบและกำหนดเส้นตายในการแก้ไขปัญหา
- อัปเดตรายการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- กำหนดตารางการตรวจสอบติดตามเพื่อติดตามความก้าวหน้า
ผลการตรวจสอบ
ผลลัพธ์ทั่วไปจากการตรวจสอบภายในจะเป็นรายงานที่ส่งไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยอธิบายถึงข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ
ตัวอย่างเช่น หากการตรวจสอบ DevOps พบว่าการย้อนกลับเกิดจากการส่งโค้ดที่ผิดพลาดหรือบกพร่องไปยังระบบจริง รายงานการตรวจสอบจะระบุประเด็นนี้ไว้ นอกจากนี้ อาจมีการแนะนำให้มีกระบวนการตรวจสอบโค้ดอย่างเป็นทางการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการย้อนกลับในอนาคตด้วย
คุณวางแผนและเตรียมพร้อมแล้ว มาดูกันว่าเราจะดำเนินการตรวจสอบของคุณได้อย่างไร
การดำเนินการตรวจสอบ: ขั้นตอนทีละขั้นตอน
เพื่อย้ำอีกครั้ง การเตรียมการตรวจสอบถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในกระบวนการนี้ การเตรียมการจะกำหนดว่าคุณจะตรวจสอบอะไร อย่างไร เมื่อไร และที่ไหน ดังนั้น ก่อนที่คุณจะเริ่มประเมินสิ่งใด ๆ ให้เสร็จสิ้นกิจกรรมก่อนการตรวจสอบและการวางแผนของคุณก่อน
สร้างรายการตรวจสอบการตรวจสอบอย่างครอบคลุม จากนั้นเริ่มการตรวจสอบของคุณ
1. รวบรวมข้อมูล
รวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังทำการตรวจสอบ DevOps ข้อมูลของคุณอาจประกอบด้วย:
- รายงานที่มีอยู่จากการผลิตและการย้อนกลับในอดีต
- บันทึกการตรวจสอบอัตโนมัติ
- การทบทวนย้อนหลังที่มีอยู่เกี่ยวกับสาเหตุที่เกิดขึ้น
- แบบสถาปัตยกรรมและแผนผังกระบวนการอื่น ๆ
- ข้อเสนอแนะจากหัวหน้าทีมและสมาชิกเกี่ยวกับกระบวนการ
ในบางกรณี คุณอาจต้องการดูข้อมูลจากซอฟต์แวร์ GRC ด้วย
2. ตรวจสอบของคุณให้เรียบร้อย
นี่อาจฟังดูง่าย แต่แน่นอนว่าไม่ง่ายเลย งานของคณะกรรมการตรวจสอบคือการประเมินทุกขั้นตอนในทุกกระบวนการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณรอบคอบและละเอียดถี่ถ้วน
- ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดอย่างละเอียดถี่ถ้วน
- ตรวจสอบกระบวนการทั้งหมดในขอบเขตการตรวจสอบของคุณโดยใช้รายการตรวจสอบการตรวจสอบภายในของคุณ
- หากมีสิ่งใดผิดปกติ ให้สอบถามสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องด้วยคำถามที่เหมาะสม
- จดบันทึกข้อสังเกตของคุณไว้อย่างชัดเจนในแต่ละขั้นตอน
3. รวบรวมหลักฐานการตรวจสอบ
ความแตกต่างระหว่างการตรวจสอบกับการแสดงความคิดเห็นแบบสุ่มคือหลักฐาน การตรวจสอบภายในอย่างละเอียดจะมอบหลักฐานที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับความไม่มีประสิทธิภาพ ความผิดปกติ ข้อผิดพลาด การฉ้อโกง หรือการเบี่ยงเบนจากกระบวนการอื่น ๆ ให้ได้ การมุ่งเน้นไปที่การรวบรวมหลักฐานที่เพียงพอ มีความเกี่ยวข้อง และน่าเชื่อถือ จะช่วยสร้างฐานที่มั่นคงสำหรับการสรุปของคุณ
4. วิเคราะห์หลักฐานการตรวจสอบ
วิเคราะห์หลักฐานอย่างรอบคอบเพื่อเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นและสาเหตุ. ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล, การเปรียบเทียบมาตรฐาน, และเทคนิคการประเมินความเสี่ยงเพื่อระบุรูปแบบ, ความผิดปกติ, หรือประเด็นที่น่าเป็นห่วง.
5. รายงานผลการตรวจสอบ
ตอนนี้ ให้รวบรวมผลลัพธ์จากการตรวจสอบของคุณไว้ในเอกสารฉบับเดียว ซึ่งจะต้องประกอบด้วย:
- เป้าหมาย: บทนำสั้น ๆ เกี่ยวกับสิ่งที่คุณตั้งใจจะบรรลุ
- ผลการค้นพบ: การสังเกตและการสรุปผลตามการตรวจสอบ
- ข้อเสนอแนะ: ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพหรือการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่พบ
- ขั้นตอนต่อไป: แผนการในอนาคตสำหรับการตรวจสอบครั้งต่อไปหรือการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น
แม้ว่าการตรวจสอบจะเป็นเรื่องปกติสำหรับทุกองค์กร แต่ก็ยังมีหลายสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ นี่คือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านั้น
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการใช้รายการตรวจสอบการตรวจสอบ
รายการตรวจสอบการตรวจสอบบัญชีคือแผนที่สมบัติของคุณ แสดงเส้นทางที่คุณต้องเดินเพื่อทำภารกิจการตรวจสอบให้สำเร็จ แผนที่สมบัติที่ชัดเจน มีความเกี่ยวข้อง และใช้งานได้จริงเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จของคุณ พิจารณาเคล็ดลับเหล่านี้ขณะที่คุณกำลังสร้างแผนที่สมบัติของคุณเอง
ตรวจสอบรายการตรวจสอบการตรวจสอบของคุณ: ใช่ คุณอ่านไม่ผิด เพื่อให้แน่ใจว่ารายการตรวจสอบของคุณยังคงมีความเกี่ยวข้องและมีประสิทธิภาพ ควรทบทวนเป็นประจำ อัปเดตให้สะท้อนถึงกระบวนการขององค์กร ผู้มีส่วนรับผิดชอบ การเปลี่ยนแปลงระบบ ฯลฯ
มองจากภายนอกสู่ภายใน: อย่าปิดกั้นตัวเองจากโลกภายนอกขณะจัดทำรายการตรวจสอบการตรวจสอบภายใน พิจารณาถึงมาตรฐานอุตสาหกรรมและความก้าวหน้าด้านกฎระเบียบเป็นระยะ ๆ สิ่งนี้จะช่วยให้รายการตรวจสอบการตรวจสอบมีความเหมาะสมกับยุคสมัยและบริบทอยู่เสมอ
รับข้อเสนอแนะ: ผู้ตรวจสอบจำเป็นต้องรักษาความห่างเหินและความเป็นกลางเพื่อได้รับความเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ไม่ควรเป็นอุปสรรคต่อการรวบรวมข้อเสนอแนะที่มีความหมายจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร ซึ่งหลายคนอาจเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่คุณกำลังตรวจสอบอยู่จัดตั้งกระบวนการทบทวนเอกสารเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะ
ปรับใช้แบบฟอร์มตรวจสอบมาตรฐาน: หน่วยงานในอุตสาหกรรมและองค์กรรับรองมาตรฐานมักจะมีแบบฟอร์มตรวจสอบการตรวจสอบที่แข็งแกร่งอยู่แล้ว ค้นหาแบบฟอร์มเหล่านี้ที่มีให้ใช้ภายใต้ลิขสิทธิ์ครีเอทีฟคอมมอนส์ และปรับให้เหมาะกับกระบวนการของคุณ
รักษาให้เป็นดิจิทัล: ใช้รายการตรวจสอบแบบดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงและความมีประสิทธิภาพสูงสุด คุณอาจพบคุณค่าในเครื่องมือการจัดการการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ให้การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์, ระบบอัตโนมัติ, และคุณสมบัติการร่วมมือกัน มาดูกันว่ามันทำงานอย่างไร
เครื่องมือและทรัพยากรสำหรับการสร้างรายการตรวจสอบการตรวจสอบ
การตรวจสอบเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานและต้องใช้ความพยายามอย่างมาก เครื่องมือการจัดการโครงการที่แข็งแกร่งเช่นClickUpสามารถช่วยบรรเทาภาระนี้ให้คุณได้ นี่คือวิธีการ
การวางแผนอย่างเป็นระบบด้วยแม่แบบ
อย่ารู้สึกกดดันที่จะต้องเริ่มสร้างแม่แบบการตรวจสอบของคุณจากหน้าเปล่า คุณสามารถปรับใช้รายการตรวจสอบที่มีอยู่สาธารณะให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้
คุณยังสามารถใช้แบบแผนการตรวจสอบของ ClickUpที่ปรับแต่งได้เต็มที่และเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเพื่อจัดโครงสร้างการทำงานของคุณได้อีกด้วย ด้วยความช่วยเหลือของแบบเอกสารนี้ คุณสามารถระบุพื้นที่สำคัญสำหรับความต้องการด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ รวบรวมข้อมูล จัดระเบียบความรู้ และวางแผนและดำเนินการตรวจสอบได้โดยไม่มีปัญหา
รายการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
รายการตรวจสอบที่ดีคือรากฐานของการตรวจสอบของคุณ ดังนั้น สร้างแม่แบบรายการตรวจสอบที่คุณสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้หลายครั้ง หากคุณไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นอย่างไรลองดูแม่แบบรายการตรวจสอบการตรวจสอบภายในของ ClickUp คุณสามารถใช้แม่แบบที่ใช้งานง่ายและพร้อมใช้งานนี้เพื่อ:
- ระบุรายการตรวจสอบ
- สร้างรายการตรวจสอบที่สามารถใช้ซ้ำได้พร้อมคะแนนการตรวจสอบ ระดับความพยายาม และฟิลด์ที่กำหนดเองอื่น ๆ
- ทำซ้ำและใช้เมื่อใดก็ตามที่ต้องการ
- ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและรักษาความคล่องตัว
การจัดการงานสำหรับการตรวจสอบ
การตรวจสอบคืออะไร หากไม่ใช่ชุดของงานเฉพาะ? จัดการการตรวจสอบของคุณอย่างมีประสิทธิภาพด้วยClickUp Tasks แบ่งการตรวจสอบออกเป็นงานและงานย่อย สร้างรายการตรวจสอบย่อยภายในงานหากจำเป็น ทำงานร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยการ @mention พวกเขาในความคิดเห็น คุณยังสามารถมอบหมายงานที่ต้องดำเนินการให้กับบุคคลตามความจำเป็น
ระบบอัตโนมัติสำหรับการตรวจสอบ
การตรวจสอบคือการรวบรวมงานเล็ก ๆ ที่ทำซ้ำ ๆ ซึ่งหลาย ๆ งานสามารถทำให้เป็นระบบอัตโนมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพClickUp Automationsมีเทมเพลตและทริกเกอร์ที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าเพื่อรองรับสถานการณ์ที่หลากหลาย
- ต้องการอัปเดตรายการในเช็กลิสต์หลายรายการใช่ไหม? อัตโนมัติตามเงื่อนไขทริกเกอร์ในหนึ่งในรายการเหล่านั้น
- จำเป็นต้องแจ้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับรายการที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างรุนแรงหรือไม่? อัตโนมัติการติดแท็กและการ@เมนชั่น
- ต้องการสร้างงานใหม่ตามคะแนนการตรวจสอบหรือไม่? อัตโนมัติการสร้างงานตามการเปลี่ยนแปลงสถานะ
ข้อมูลเชิงลึกจากการทำงานร่วมกัน
จัดระเบียบข้อมูลของคุณบนClickUp Docs. แชร์อย่างปลอดภัยกับผู้อื่นเพื่อแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ. คุณยังสามารถสร้างงานได้โดยตรงจากเอกสารหากจำเป็น.
สำหรับปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้น ให้ใช้ AIClickUp Brainช่วยให้คุณสร้างไอเดีย สรุปบันทึก และรับการอัปเดตความคืบหน้าได้ทันที คุณยังสามารถรับคำตอบสำหรับคำถามของคุณเกี่ยวกับการจัดการโครงการตรวจสอบได้อีกด้วย
ด้วยเหตุนี้ การตรวจสอบของคุณเสร็จสิ้นแล้ว และรายงานพร้อมแล้ว ขั้นตอนต่อไปคืออะไร?
การดำเนินการและปรับปรุงหลังการตรวจสอบ
การตรวจสอบไม่ใช่ขั้นตอนสุดท้าย. แท้จริงแล้ว มันเป็นเพียงจุดสำคัญในวงจรการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง. นั่นหมายความว่าคุณต้องทำงานมากมายหลังการตรวจสอบ.
ดำเนินการแก้ไข: ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบเพื่อแก้ไขการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด ปิดช่องว่างในการควบคุม และปรับปรุงประสิทธิภาพที่บกพร่อง
ตัวอย่างเช่น หากคำแนะนำจากการตรวจสอบ DevOps คือการเพิ่มขั้นตอนสำหรับการตรวจสอบหลัก ให้ดำเนินการเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการโครงการวิศวกรรมของคุณ
มอบหมายความรับผิดชอบ: ผนวกข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบเข้ากับกระบวนการของคุณ มอบหมายความรับผิดชอบ กำหนดเส้นตาย และติดตามความคืบหน้า
จัดตั้งมาตรการป้องกัน: เมื่อคุณได้แก้ไขปัญหาแล้ว ให้จัดตั้งมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นอีก
ตัวอย่างเช่น คุณอาจนำการตรวจสอบโค้ดอัตโนมัติมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ DevOps ของคุณ คุณยังสามารถตั้งค่ากระบวนการอนุมัติ ซึ่งจะทำให้แน่ใจว่านักพัฒนาอาวุโสได้ตรวจสอบโค้ดให้พร้อมสำหรับการเผยแพร่สู่การผลิต
ปรับปรุงนโยบาย: ตามคำแนะนำจากการตรวจสอบ ให้ปรับปรุงการควบคุมภายใน, นโยบาย, SOP, การฝึกอบรม, เป็นต้น จัดตั้งกระบวนการเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของกรอบกฎหมายอย่างสม่ำเสมอ และปรับปรุงให้สอดคล้องกัน ทำให้เป็นส่วนหนึ่งของความรู้ขององค์กรของคุณ
ติดตามความก้าวหน้า: อย่ารอจนถึงการตรวจสอบครั้งต่อไปเพื่อทราบว่ามันได้ผลหรือไม่! ติดตามและวัดความก้าวหน้าของคุณในทุกขั้นตอน ใช้ClickUp Dashboardsสำหรับการตรวจสอบแบบเรียลไทม์และการรายงานประสิทธิภาพ
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างวิดเจ็ตบนแดชบอร์ดของ ClickUp สำหรับงานที่มีการตรวจสอบโค้ดและการย้อนกลับได้ ใช้สิ่งนี้เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองและเพื่อให้แน่ใจว่าข้อเสนอแนะในการตรวจสอบของคุณมีประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาพื้นฐาน
อย่าพลาดการตรวจสอบด้วย ClickUp
มาเผชิญหน้ากับความจริงกันเถอะ ความผิดพลาดเกิดขึ้นตลอดเวลา โดยเฉพาะเมื่อมีมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้อง แม้ว่าเราจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ทั้งหมด แต่ก็สามารถลดความผิดพลาดเหล่านี้ได้ด้วยการมีกระบวนการที่เหมาะสม
การตรวจสอบภายในที่ดีจะรักษาความถูกต้อง ความมีประสิทธิภาพ ความมีประสิทธิผล และความสมบูรณ์ของกระบวนการทำงานขององค์กรไว้ได้ นอกจากนี้ยังช่วยรักษามาตรฐานของระบบการจัดการความปลอดภัย กฎหมาย ข้อบังคับ และคุณภาพไว้ได้ การตรวจสอบภายในและภายนอกอย่างสม่ำเสมอช่วยระบุความเสี่ยงและลดความเสี่ยงเหล่านั้น
อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบบ่อยครั้งอาจใช้เวลา ทรัพยากร และงบประมาณเป็นจำนวนมากเช่นกัน วิธีเดียวที่จะสามารถดำเนินการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและปรับปรุงกระบวนการให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องได้คือการนำมาใช้ในปฏิบัติการ
เครื่องมือการจัดการโครงการของ ClickUp เป็นตัวเลือกที่ทรงพลังสำหรับสิ่งนี้ ด้วยการจัดการงานที่มีประสิทธิภาพ, กระบวนการทำงานที่ราบรื่น, การตรวจสอบแบบเรียลไทม์, และการร่วมมือที่ง่ายดาย, ClickUp รองรับการจัดการการตรวจสอบในขนาดใหญ่ ตั้งค่าการตรวจสอบตามความต้องการของคุณบน ClickUpทดลองใช้ ClickUp วันนี้ฟรี!