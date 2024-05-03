การนำซอฟต์แวร์มาใช้ภายในองค์กร: เพิ่มคุณภาพซอฟต์แวร์และประสบการณ์ผู้ใช้ให้สูงสุด

ไม่ใช่แค่คุณสมบัติเท่านั้นที่แยกซอฟต์แวร์ที่ดีออกจากซอฟต์แวร์ที่ยอดเยี่ยม ผู้ใช้สนใจประสบการณ์ที่โดดเด่นมากกว่า Dogfooding เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการบรรลุเป้าหมายนั้น มันคือกระบวนการที่บริษัทหยุดพึ่งพาบุคคลภายนอกและเปลี่ยนทีมของตนให้กลายเป็นผู้ใช้กลุ่มแรก
มาทำความเข้าใจกันว่าเคล็ดลับวงในนี้จะสามารถเปลี่ยนความล้มเหลวของผลิตภัณฑ์ให้กลายเป็นความสำเร็จและเพิ่มศักยภาพของซอฟต์แวร์ได้อย่างไร
Dogfooding คืออะไร?
Dogfooding หมายถึงการปฏิบัติของบริษัทที่ใช้ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นภายในองค์กรเองทั้งในระหว่างการพัฒนาและหลังจากที่ได้ปล่อยออกสู่การใช้งานแล้ว
ประสบการณ์ของลูกค้าโดยตรงนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับฟังก์ชันการทำงานของผลิตภัณฑ์ ความสามารถในการใช้งาน และปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
คำว่า'dogfooding' มาจากโฆษณาอาหารสุนัข Alpoในปี 1976ที่นักแสดง Lorne Greene อ้างว่าเขาให้อาหารนี้กับสุนัขของเขาเอง ในปี 1988 ผู้จัดการของ Microsoft ชื่อ Paul Maritz ได้ส่งอีเมลที่มีชื่อว่า 'Eating our own Dogfood' ไปยัง Brian Valentine ผู้จัดการทดสอบของ Microsoft LAN Manager ในอีเมลนั้น Paul ท้าทายให้ Brian เพิ่มการใช้งานผลิตภัณฑ์ภายในองค์กรมากขึ้น
ดังนั้น คำนี้จึงแนะนำให้คุณใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณเองเพื่อให้แน่ใจว่าคุณภาพของมันก่อนที่จะนำเสนอให้กับผู้อื่น
มาดูตัวอย่างโปรแกรมที่ใช้จริงในชีวิตประจำวันกัน
การนำผลิตภัณฑ์มาใช้เอง: ตัวอย่างจากโลกจริง
บริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่าง Amazon และ Microsoft เป็นผู้นำในการทดสอบผลิตภัณฑ์ของตนเองAmazon มีชื่อเสียงในการนำเครื่องมือภายในหลายอย่างมาใช้กับตัวเองรวมถึงแพลตฟอร์มการประมวลผลแบบคลาวด์ Amazon Web Services (AWS)
สิ่งนี้ช่วยให้พวกเขาสามารถระบุและแก้ไขปัญหาด้านความสามารถในการขยายตัวและประสิทธิภาพในซอฟต์แวร์ภายในองค์กรได้ ก่อนที่ลูกค้าภายนอกจะพบเจอปัญหาเหล่านั้น
ในทำนองเดียวกันMicrosoft ทดสอบผลิตภัณฑ์ของตนเองก่อน เช่น Microsoft 365 ทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าชุดโปรแกรมสามารถผสานการทำงานกับกระบวนการทำงานภายในองค์กรได้อย่างราบรื่น และเพื่อระบุปัญหาด้านประสบการณ์ผู้ใช้จากมุมมองของผู้ใช้จริงหรือพนักงาน
การนำซอฟต์แวร์มาใช้เอง (Dogfooding) มีบทบาทสำคัญตลอดวงจรการปล่อยซอฟต์แวร์:
- ในระหว่างการพัฒนา มันช่วยระบุข้อบกพร่องและปัญหาการใช้งานก่อนที่ผู้ใช้ภายนอกจะพบเจอ
- หลังการเปิดตัวแล้ว ระบบจะช่วยให้บริษัทสามารถติดตามรูปแบบการใช้งานในโลกจริงและรวบรวมข้อเสนอแนะที่มีคุณค่าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากผู้ใช้ภายในองค์กรซึ่งมีลักษณะประชากรเป้าหมายใกล้เคียงกับลูกค้าภายนอก
โดยสรุป การนำผลิตภัณฑ์มาใช้เอง (dogfooding) หมายถึงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่คุณสร้างขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อตรวจสอบว่าอะไรได้ผลและอะไรที่ต้องปรับปรุง ซึ่งให้ประโยชน์หลายประการแก่บริษัท
ประโยชน์ของการใช้ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ภายในองค์กร (Dogfooding) ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์
นี่คือข้อได้เปรียบที่โดดเด่นที่สุดของการใช้ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ภายในองค์กร (dogfooding) ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์:
- การค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา: ผู้ใช้ภายในที่คุ้นเคยกับกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์มักสามารถระบุสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าผู้ทดสอบภายนอก ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากรอันมีค่าในระหว่างกระบวนการแก้ไขข้อบกพร่อง
- การปรับปรุงคุณภาพสินค้าโดยการค้นหาข้อบกพร่อง ปัญหา หรือข้อผิดพลาด: การทดสอบสินค้าโดยผู้ใช้เองช่วยให้ค้นพบปัญหาต่าง ๆ ได้มากมาย ตั้งแต่ข้อบกพร่องเล็ก ๆ ไปจนถึงปัญหาใหญ่ ๆ ที่อาจทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถใช้งานได้ ด้วยการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ตั้งแต่เนิ่น ๆ คุณสามารถมั่นใจได้ว่าสินค้าที่ออกสู่ตลาดจะมีคุณภาพที่ดีขึ้น และเหมาะกับการใช้งานของผู้ใช้มากขึ้น
การใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณภายในองค์กรจะนำไปสู่การควบคุมคุณภาพที่ดีขึ้นและผู้ใช้ที่มีความพึงพอใจมากขึ้น พนักงานของคุณจะทำหน้าที่เป็นผู้ทดสอบในโลกจริง
พวกเขาเผชิญกับปัญหาและความไม่พอใจเช่นเดียวกับผู้ใช้ภายนอก ทำให้คุณสามารถระบุและแก้ไขปัญหาได้ก่อนที่ปัญหาจะส่งผลกระทบต่อลูกค้า
นอกจากนี้ การที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณเองยังเปิดโอกาสให้คุณได้รับข้อเสนอแนะอย่างรวดเร็วอีกด้วย พนักงานสามารถรายงานข้อบกพร่อง เสนอแนะการปรับปรุง และแบ่งปันประสบการณ์ของตนกับทีมพัฒนาได้โดยตรง ซึ่งนำไปสู่การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่รวดเร็วยิ่งขึ้นและตอบโจทย์ผู้ใช้มากยิ่งขึ้น
เมื่อนักพัฒนาและทีมผลิตภัณฑ์ "ดื่มแชมเปญของตัวเอง" พวกเขาจะเข้าใจประสบการณ์ของผู้ใช้ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น สิ่งนี้ช่วยสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและความมุ่งมั่นในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่แก้ปัญหาได้จริง
เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้แม่แบบการจัดการผลิตภัณฑ์เพื่อจัดระเบียบการพัฒนา การตลาด และประสบการณ์ผู้ใช้!
กระบวนการ Dogfooding ในการพัฒนา
คุณสามารถนำวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ของตนเอง (dogfooding) ไปใช้ได้หลากหลายวิธีตลอดกระบวนการพัฒนา นี่คือขั้นตอน: ขั้นตอนที่ 1: ระบุผู้ทดสอบภายใน
ขั้นตอนแรกที่สำคัญคือการเลือกกลุ่มพนักงานจากแผนกต่างๆ เพื่อเข้าร่วมในกระบวนการ dogfooding ซึ่งอาจรวมถึงนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ตัวแทนฝ่ายขาย และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า
เป้าหมายคือการรวบรวมมุมมองที่หลากหลายจากการทดสอบเบต้าภายในบริษัท และทำให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในวงกว้าง
ขั้นตอนที่ 2: กำหนดขั้นตอนการทดสอบ
ผสานการใช้ผลิตภัณฑ์ของตนเอง (dogfooding) เข้ากับแต่ละขั้นตอนของวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ (SDLC) ซึ่งอาจรวมถึงการใช้ต้นแบบสำหรับการทดสอบการใช้งานเบื้องต้น การใช้เวอร์ชันภายในสำหรับการตรวจหาข้อบกพร่อง และการดำเนินโครงการนำร่องกับผู้ใช้จริงในแผนกเฉพาะ เพื่อประเมินประสิทธิภาพการทำงานของผลิตภัณฑ์ในสถานการณ์จริง
ส่งเสริมการใช้งานภายในในแผนกต่างๆ ภายในบริษัทของคุณเพื่อระบุกรณีการใช้งานที่อาจไม่ได้พิจารณาในตอนแรก
ขั้นตอนที่ 3: รวบรวมข้อเสนอแนะ
จัดตั้งช่องทางที่ชัดเจนสำหรับผู้ทดสอบภายในในการให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งอาจรวมถึงแบบสำรวจออนไลน์ ฟอรัมภายใน หรือการจัดช่วงเวลาสำหรับการให้ข้อเสนอแนะโดยเฉพาะ กลไกการให้ข้อเสนอแนะควรใช้งานง่ายและส่งเสริมให้ผู้ทดสอบแบ่งปันประสบการณ์ของตนอย่างเปิดเผยและซื่อสัตย์
ขั้นตอนที่ 4: วิเคราะห์และดำเนินการ
เมื่อรวบรวมข้อมูลตอบกลับแล้ว จำเป็นต้องวิเคราะห์อย่างละเอียดถี่ถ้วน ระบุประเด็นที่เกิดซ้ำและจัดลำดับความสำคัญของการแก้ไขข้อบกพร่องและการปรับปรุงตามความรุนแรงของปัญหาและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประสบการณ์ของผู้ใช้
เมื่อคุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้เสร็จแล้ว สิ่งสำคัญคือต้องนำการทดสอบโดยผู้ใช้จริง (dogfooding) ไปใช้ในกระบวนการทำงานของธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
การนำ Dogfooding มาใช้ในธุรกิจของคุณ
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งซึ่งส่งเสริมการทดสอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทคุณนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการเก็บเกี่ยวประโยชน์ที่ตามมา. นี่คือคำแนะนำสำหรับการนำไปใช้ให้ประสบความสำเร็จ:
- การสนับสนุนจากผู้นำ: ได้รับความสนับสนุนจากทีมผู้นำของบริษัท การรับรองจากพวกเขาจะกระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วม เพิ่มการใช้งานภายใน และทำให้การนำผลิตภัณฑ์มาใช้เอง (dogfooding) ถูกมองว่าเป็นแนวปฏิบัติที่มีคุณค่า ไม่ใช่ภาระเพิ่มเติม
- สร้างแรงจูงใจในการมีส่วนร่วม: พิจารณาการมอบสิ่งจูงใจเพื่อกระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทดสอบผลิตภัณฑ์ของตนเองอย่างแข็งขัน อาจรวมถึงองค์ประกอบของเกม การให้รางวัลหรือการยกย่อง หรือแม้แต่รางวัลเล็กๆ สำหรับข้อเสนอแนะที่มีรายละเอียดและให้ข้อมูลเชิงลึก
- การฝึกอบรมและทรัพยากร: เตรียมความพร้อมให้พนักงานของคุณด้วยการฝึกอบรมและทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อเข้าร่วมในกระบวนการ dogfooding อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจรวมถึงการจัดเวิร์กช็อปเกี่ยวกับวิธีการให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์ และการเข้าถึงเครื่องมือทดสอบเบต้าภายในองค์กร
วิธีการปรับปรุงการทดสอบผลิตภัณฑ์ภายใน
การปรับปรุงการทดสอบภายในผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำ dogfooding อย่างมีประสิทธิภาพ พิจารณาใช้เครื่องมือการจัดการโครงการเช่นClickUp เพื่อทำให้กระบวนการมีประสิทธิภาพมากขึ้น
มุมมองแบบฟอร์มของ ClickUpช่วยให้คุณสร้างแบบฟอร์มที่ใช้งานง่ายเพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ใช้ภายในเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณเอง ความคิดเห็นเหล่านี้สามารถเชื่อมต่อหรือแปลงเป็นงานที่ติดตามได้ และมอบหมายให้กับสมาชิกในทีมเพื่อตรวจสอบ ติดตาม และแก้ไขต่อไป
ClickUp Forms มีความหลากหลายและไม่ได้จำกัดเพียงแค่การรวบรวมความคิดเห็นเท่านั้น นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์นี้ได้อย่างเต็มที่:
- ทำให้การรายงานข้อผิดพลาดง่ายขึ้น: สร้างแบบฟอร์มที่มีช่องข้อมูลเฉพาะสำหรับผู้ทดสอบในการรายงานข้อผิดพลาด โดยให้แน่ใจว่าข้อมูลสำคัญทั้งหมด (คำอธิบาย ขั้นตอนการทำซ้ำ ภาพหน้าจอ) ถูกบันทึกในรูปแบบที่สม่ำเสมอ สิ่งนี้จะช่วยขจัดความคลุมเครือและช่วยให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้น แบบฟอร์มนี้ยังสามารถป้องกันไม่ให้ผู้ทดสอบรายงานข้อผิดพลาดเดียวกันหลายครั้ง
- ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ:ตั้งค่าแม่แบบแบบฟอร์มข้อเสนอแนะให้ส่งรายงานข้อผิดพลาดและข้อเสนอแนะไปยังสมาชิกทีมที่กำหนด (นักพัฒนาและผู้ทดสอบ) โดยอัตโนมัติภายใน ClickUp ซึ่งช่วยให้มั่นใจว่าปัญหาต่างๆ จะได้รับการแก้ไขโดยบุคคลที่เหมาะสม การรวมข้อเสนอแนะจากการทดสอบทั้งหมดไว้ใน ClickUp ช่วยให้การสื่อสารและการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ทดสอบและนักพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากทุกคนสามารถเข้าถึงและหารือเกี่ยวกับปัญหาที่รายงานได้ในที่เดียว
คุณสมบัติเพิ่มเติมของ ClickUp สำหรับการทดสอบการใช้งานภายในองค์กร
เทมเพลตติดตามปัญหา ClickUp
ใช้เทมเพลต ClickUp Issue Trackerเพื่อสร้างแหล่งข้อมูลเดียวสำหรับบั๊กและปัญหาทั้งหมดที่พบระหว่างการทดสอบผลิตภัณฑ์โดยผู้ใช้เอง (dogfooding) วิธีนี้จะช่วยขจัดความสับสนและรับรองว่าปัญหาทั้งหมดจะถูกติดตามและแก้ไขตรงตามเวลาที่กำหนด
เทมเพลตนี้ยังช่วยให้ทีมสามารถจัดลำดับความสำคัญของข้อบกพร่องตามความรุนแรงและผลกระทบ เพื่อให้มั่นใจว่าปัญหาที่สำคัญได้รับการแก้ไขก่อน นอกจากนี้ยังช่วยรักษาขั้นตอนการทำงานที่กำหนดไว้สำหรับการรายงาน การตรวจสอบ และการแก้ไขข้อบกพร่อง ซึ่งนำไปสู่เวลาในการแก้ไขที่รวดเร็วขึ้น
แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ClickUp
คุณยังสามารถใช้แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ ClickUpเพื่อรักษาแบบฟอร์มที่สม่ำเสมอในการรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ทดสอบภายในองค์กร ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่มีคุณค่าจะถูกบันทึกในรูปแบบที่เป็นระบบ
เทมเพลตการทดสอบผลิตภัณฑ์พร้อมใช้งานนี้ช่วยวิเคราะห์ความคิดเห็นและระบุจุดที่ต้องปรับปรุงนำทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอนาคตจากประสบการณ์การใช้งานจริง
เทมเพลตนี้ยังให้วิธีการวัดความพึงพอใจของผู้ใช้และติดตามความคืบหน้าตลอดเวลา ทำให้คุณค่าของการใช้ผลิตภัณฑ์ของตนเอง (dogfooding) กลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้มากขึ้น
ซอฟต์แวร์การจัดการผลิตภัณฑ์ ClickUp
ซอฟต์แวร์การจัดการผลิตภัณฑ์ ClickUpช่วยให้คุณสามารถมองเห็นแผนที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัทคุณได้อย่างชัดเจน ทำให้ผู้ทดสอบเข้าใจบริบทเบื้องหลังคุณสมบัติที่คุณกำลังทดสอบใช้งานเอง
แพลตฟอร์มนี้กำหนดข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน เพื่อให้แน่ใจว่าการทดสอบแบบ dogfooding ทดสอบฟังก์ชันการทำงานตามที่ตั้งใจไว้ คุณยังสามารถสร้างเรื่องราวของผู้ใช้ที่สะท้อนถึงสถานการณ์การใช้งานจริง ซึ่งนำไปสู่การทดสอบแบบ dogfooding ที่ครอบคลุมมากขึ้น
|เคล็ดลับมืออาชีพ:*ใช้เครื่องมือการวางแผนกระบวนการทำงานที่ดีที่สุดเพื่อให้การทดสอบการใช้งานภายในเป็นไปอย่างราบรื่น!
ยังมีอีก!ใช้แพลตฟอร์มการจัดการโครงการทีมซอฟต์แวร์ของ ClickUpเพื่อให้ได้มุมมองที่ชัดเจนของโครงการ dogfooding ทั้งหมด ช่วยให้ทีมสามารถวางแผนเฟสการทดสอบแบบคล่องตัว, จัดสรรทรัพยากร, และติดตามความคืบหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แพลตฟอร์มนี้ช่วยระบุและจัดการการพึ่งพาซึ่งกันและกันระหว่างฟีเจอร์ที่ใช้ทดสอบกับตัวเอง เพื่อให้กระบวนการทดสอบเป็นไปอย่างราบรื่นและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น
นอกจากนี้:
- ช่วยให้สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการใช้งานจริง (dogfooding) ทำให้ง่ายต่อการย้อนกลับหากจำเป็นและระบุสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา
- เพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรสำหรับการพัฒนาและการทดสอบสำหรับกิจกรรมการทดสอบผลิตภัณฑ์โดยทีมเอง (dogfooding) เพื่อให้เกิดการใช้เวลาของทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
- ให้เครื่องมือในการสร้างรายงานเกี่ยวกับผลลัพธ์ของการใช้ผลิตภัณฑ์ภายในองค์กร (dogfooding) เพื่อช่วยให้ทีมสามารถวัดประสิทธิภาพของการทดสอบและระบุจุดที่ควรปรับปรุงในรอบถัดไป
บทบาทของการใช้ผลิตภัณฑ์ของตนเอง (Dogfooding) ในการพัฒนา ClickUp
"เราใช้ ClickUp อย่างแน่นอนในการสร้าง ClickUp เราเชื่อในการใช้ผลิตภัณฑ์ของตัวเอง (dogfooding) ไม่ต่างจากบริษัทอื่น ๆ หนึ่งในสิ่งที่เราชื่นชอบเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ของตัวเองคือเราสามารถเข้าใจความรู้สึกของลูกค้าได้อย่างแท้จริงในทุก ๆ วัน ดังนั้น หาก ClickUp ช้ากว่าปกติ เราก็จะรู้ว่ามันช้ากว่าปกติจริง ๆ หากเราพบฟีเจอร์ที่ขาดหายไป เราก็จะรู้ว่ามันขาดหายไปเพราะมีเหตุผล"
การจัดการโครงการภายใน
ทีมภายในของ ClickUp พึ่งพาแพลตฟอร์ม ClickUp สำหรับการจัดการงาน การทำงานร่วมกัน และการสื่อสาร การใช้งานจริงนี้ช่วยให้สามารถระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงและทำให้มั่นใจว่าแพลตฟอร์มตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ของตนเอง
สตีฟ กอฟฟ์ รองประธานฝ่ายการเข้าซื้อกิจการของ ClickUp เห็นด้วย
*"หนึ่งในสิ่งที่โดดเด่นที่สุดเกี่ยวกับการทำงานที่ ClickUp คือระดับของการใช้ผลิตภัณฑ์ของตัวเอง (dogfooding) ที่เกิดขึ้นที่นี่ ฉันไม่ได้เข้าใจจริงๆ ว่าผลิตภัณฑ์นี้ทรงพลังและเปลี่ยนแปลงได้มากเพียงใด จนกระทั่งฉันได้เห็นด้วยตาตัวเองว่าโครงการใหญ่ๆ ทั้งหมดทำงานอยู่ในหรือผ่านแพลตฟอร์มนี้อย่างแท้จริง จุดเปลี่ยนสำหรับฉันเกิดขึ้นในสัปดาห์แรก เมื่อเห็นได้ชัดว่าอีเมลภายในองค์กรแทบจะไม่มีอยู่จริง ไม่เพียงแต่จะไม่ค่อยใช้เท่านั้น แต่ยังเป็นมารยาทที่ไม่ดีอีกด้วย นั่นเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ของภูเขาน้ำแข็งเท่านั้น
คูบา จารานอฟสกี, ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่ ClickUp, สะท้อนความคิดของเขา.
"ฉันยังชอบวิธีการทำงานของเราในแง่ของ 'dogfooding' หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเองทุกวันจริงๆ ทุกทีมที่ ClickUp ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราในการทำงานร่วมกัน จัดการโครงการ และทำงานให้สำเร็จ นี่คือสิ่งที่ทีมซอฟต์แวร์ใฝ่ฝันและแทบจะไม่เกิดขึ้นเลย ดังนั้นมันจึงน่าทึ่งมาก"
เพิ่มประสิทธิภาพคุณสมบัติของซอฟต์แวร์ ClickUp
การทดสอบภายใน (Dogfooding) ช่วยให้ทีม ClickUp สามารถทดสอบคุณสมบัติใหม่ภายในองค์กรก่อนที่จะปล่อยให้สาธารณชนใช้งานได้ ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่าคุณสมบัติเหล่านั้นได้รับการผสานรวมอย่างดี ปราศจากข้อผิดพลาด และมอบประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่นให้กับผู้ใช้
"เราขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทีมอื่น ๆ ภายใน ClickUp เพื่อทำความเข้าใจว่าฟังก์ชันต่าง ๆ อาจต้องการทำอะไรให้ดีขึ้น"
การมีส่วนร่วมจากหลายฝ่ายเป็นสิ่งสำคัญในการค้นพบปัญหาของผู้ใช้ที่ยังคงอยู่และแก้ไขด้วยคุณสมบัติที่สร้างสรรค์
ทดสอบผลิตภัณฑ์ให้ยอดเยี่ยมด้วยการใช้งานเอง
การนำผลิตภัณฑ์มาใช้เองไม่ใช่แค่เทรนด์ชั่วคราว แต่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการส่งมอบซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพสูง
การอนุญาตให้พนักงานได้เป็นผู้ใช้งานกลุ่มแรกในผลงานที่พวกเขาสร้างขึ้น บริษัทสามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกจากผู้ใช้ที่มีค่าอย่างยิ่ง ระบุและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และท้ายที่สุดสร้างซอฟต์แวร์ที่ผู้ใช้ชื่นชอบ
เมื่ออุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การนำซอฟต์แวร์มาใช้ภายในองค์กร (dogfooding) มีแนวโน้มที่จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในการรับประกันความสำเร็จของผลิตภัณฑ์และฟีเจอร์ใหม่ๆ
ClickUp สามารถเป็นศูนย์รวมครบวงจรสำหรับการปรับปรุงการทดสอบผลิตภัณฑ์ภายในและการใช้งานซอฟต์แวร์ของคุณเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการรวมความพยายามในการทดสอบทั้งหมดของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
สร้างแผนการทดสอบ, มอบหมายงานให้กับผู้ทดสอบ, และติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์. ClickUp มอบให้ทีมของคุณมีมุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังทดสอบและใครเป็นผู้ทดสอบ.
บันทึกข้อบกพร่องใน ClickUp ได้อย่างง่ายดายพร้อมคำอธิบายโดยละเอียด ภาพหน้าจอ และการมอบหมายงาน การปฏิบัตินี้ช่วยส่งเสริมความโปร่งใสและทำให้มั่นใจว่าข้อบกพร่องได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ
ในทำนองเดียวกัน กระดานสนทนาของ ClickUp เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการแบ่งปันแนวคิด ร่วมมือกัน และรวมศูนย์การสื่อสารได้ทันที
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
1. ตัวอย่างของ dogfooding คืออะไร?
ตัวอย่างของการใช้ผลิตภัณฑ์ของตนเอง (dogfooding) คือทีมนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้เวอร์ชันก่อนเปิดตัวของแอปพลิเคชันเพิ่มประสิทธิภาพของตนเองภายในองค์กร เพื่อค้นหาและแก้ไขข้อบกพร่องก่อนที่จะปล่อยให้ผู้ใช้ทั่วไปได้ใช้งาน
2. การนำผลิตภัณฑ์มาใช้เองในทีมคืออะไรในการจัดการผลิตภัณฑ์?
ในการจัดการผลิตภัณฑ์ การใช้งานผลิตภัณฑ์ของตนเอง (dogfooding) หมายถึงการปฏิบัติที่ผู้จัดการผลิตภัณฑ์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กรใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเองตลอดกระบวนการพัฒนา ซึ่งช่วยให้พวกเขาได้รับประสบการณ์โดยตรงและระบุจุดที่ต้องปรับปรุงก่อนที่ผลิตภัณฑ์จะถูกเปิดตัวให้กับผู้ใช้ภายนอก
3. ทำไมถึงเรียกว่าการทดสอบอาหารสุนัข?
คำว่า 'การทดสอบอาหารสุนัขของตัวเอง' เชื่อว่ามีต้นกำเนิดมาจากเมื่อนักพัฒนาของ Microsoft ใช้ MS-DOS บนคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของพวกเขา ซึ่งเป็นการเปรียบเปรยว่าพวกเขากำลัง 'กินอาหารสุนัขของตัวเอง' โดยการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาสร้างขึ้นเอง การเปรียบเทียบอย่างสนุกสนานนี้กลายเป็นคำที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการทดสอบเครื่องมือภายในองค์กรและส่งเสริมพฤติกรรมนี้ก่อนการปล่อยฟีเจอร์ใหม่หรือการเปิดตัวซอฟต์แวร์