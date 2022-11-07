5 ความล้มเหลวของผลิตภัณฑ์ที่กลายเป็นความสำเร็จ

ตามที่นักประดิษฐ์ที่มีความทะเยอทะยานทุกคนทราบดี การพัฒนาความคิดที่ยอดเยี่ยมเป็นเพียงก้าวแรกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จ หากปราศจากทักษะทางเทคนิคในการออกแบบความคิดอันชาญฉลาดของคุณ หรือไม่มีพันธมิตรที่จะช่วยคุณทำให้มันกลายเป็นจริง สิ่งประดิษฐ์ของคุณก็มักจะยังคงเป็นเพียงจินตนาการในความคิดของคุณเท่านั้น
และนั่นยังไม่รวมถึงสิ่งประดิษฐ์ที่กลายเป็นต้นแบบแต่ไม่เคยพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคอย่างเต็มรูปแบบ
ยังมีหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่สาม: ไอเดียที่กลายเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถใช้งานได้ เพียงแต่ไม่ใช่สิ่งที่ผู้สร้างตั้งใจไว้ ลองนึกถึงยาที่ต้องใช้ตามใบสั่งแพทย์ที่มีประโยชน์นอกเหนือจากข้อบ่งใช้ เช่น ยาความดันโลหิตสูงที่แพทย์บางคนสั่งให้รักษาอาการฝันร้ายที่เกี่ยวข้องกับ PTSD หรือ Play-Doh: ดินน้ำมันที่ยืดและขึ้นรูปได้ไม่จำกัดที่ทุกคนรู้จักและชื่นชอบ แต่เดิมตั้งใจให้เป็นน้ำยาทำความสะอาดวอลล์เปเปอร์
อ่านต่อเพื่อค้นพบวิธีที่ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคที่มีชื่อเสียงทั้งห้านี้ได้พัฒนาไปไกลเกินกว่าความคิดดั้งเดิมของผู้ประดิษฐ์
1. เครื่องกระตุ้นหัวใจ
ในปี 1956 นักประดิษฐ์ วิลสัน เกรทแบตช์ กำลังพยายามสร้างเครื่องที่สามารถบันทึกเสียงของหัวใจมนุษย์ได้ แต่เขาได้ติดตั้งตัวต้านทานที่มีขนาดไม่ถูกต้องโดยบังเอิญ แทนที่จะได้ผลลัพธ์ตามที่ตั้งใจไว้ เครื่องกลับเริ่มส่งสัญญาณชีพของตัวเองออกมา
แม้ว่าจังหวะการเต้นของชีพจรจะไม่สม่ำเสมอในตอนแรก แต่ Greatbatch ก็ยังคงทำงานกับอุปกรณ์ต่อไปจนกระทั่งมันสามารถสร้างจังหวะการเต้นของชีพจรที่สม่ำเสมอได้ด้วยพลังงานแบตเตอรี่เพียงเล็กน้อย
หลังจากการทดสอบเพิ่มเติมในสุนัข Greatbatch ได้เตรียมเครื่องกระตุ้นหัวใจพร้อมใช้งานสำหรับมนุษย์ ภายในปี 1961 มีผู้ป่วยประมาณ 100 คนที่ใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจรุ่นใหม่นี้ การประมาณการชี้ให้เห็นว่าในปัจจุบันมีชาวอเมริกันมากถึง 3 ล้านคนที่ใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบฝังในร่างกาย
2. พุท-อิท
เรื่องราวเบื้องหลังของโน้ตติดผนังที่พบเห็นได้ทั่วไปในปัจจุบันเริ่มต้นขึ้นในปี 1968 เมื่อนักเคมีที่ทำงานอยู่ที่บริษัท 3M ในรัฐมินนิโซตาพยายามพัฒนาสารยึดเกาะชนิดใหม่ สเปนเซอร์ ซิลเวอร์ ต้องการสร้างสารยึดเกาะที่แข็งแรงและทนทานกว่าที่บริษัทมีอยู่แล้ว และได้คิดค้นแนวคิดของไมโครสเฟียร์ขึ้นมา ไมโครสเฟียร์เหล่านี้เป็นลูกบอลเล็ก ๆ ที่ติดได้แต่สามารถลอกออกได้ง่าย ซิลเวอร์ไม่สามารถหาประโยชน์ใช้สอยจากสิ่งเหล่านั้นได้ในตอนแรก แต่ในปี 1974 เพื่อนร่วมงานคนหนึ่งชื่ออาร์ต ฟราย ได้มี"ช่วงเวลาแห่งการค้นพบ"
ขณะที่กำลังค้นหาหนังสือเพลงในระหว่างการซ้อมร้องเพลงของคณะนักร้องประสานเสียง ฟรายได้ตระหนักว่าหากตัวคั่นหน้ามีความสามารถในการติดอยู่กับหน้าหนังสือได้ ก็จะมีความเป็นประโยชน์มากขึ้นมาก เพราะจะช่วยป้องกันไม่ให้ตัวคั่นหน้าหลุดออกมาเมื่อคุณเปิดหนังสือ
เมื่อทีม 3M ได้พัฒนาต้นแบบของ Post-it แล้ว พวกเขาก็พบว่ามันมีประโยชน์ในการส่งข้อความสั้น ๆ ไปมาภายในสำนักงานด้วย ในปี 1980 3M ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ Post-it ครั้งแรกซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมาก
3. ฟองอากาศกันกระแทก
อัลเฟรด ฟีลดิง และมาร์ค ชวาเนส์ ได้คิดค้นบับเบิ้ลแรปในปี 1957 โดยตั้งใจให้เป็นวอลล์เปเปอร์ที่มีผิวสัมผัสซึ่งพวกเขาหวังว่าจะถูกใจกลุ่มบีทเจเนレーション เมื่อพวกเขาผ่านผ้าม่านอาบน้ำสองผืนผ่านเครื่องปิดผนึกด้วยความร้อน ผลลัพธ์ที่ได้คือแผ่นฟิล์มที่มีฟองอากาศติดอยู่ภายใน
แม้ว่า Fielding และ Chavannes จะไม่แน่ใจว่าจะใช้สิ่งประดิษฐ์ของพวกเขาอย่างไรให้ดีที่สุด แต่พวกเขารู้ว่าพวกเขาได้สร้างสิ่งที่น่าสนใจขึ้นมาและได้จดสิทธิบัตรสำหรับกระบวนการนี้ไว้แล้ว นักประดิษฐ์ทั้งสองได้ระดมความคิดเกี่ยวกับวิธีการใช้งานที่เป็นไปได้มากกว่า 400 วิธี ก่อนที่จะบังเอิญพบวิธีหนึ่งที่เหมาะสม นั่นคือ วัสดุบรรจุภัณฑ์
วันนี้ Sealed Air—บริษัทที่ Fielding และ Chavannes ก่อตั้งขึ้น—เป็นบริษัท Fortune 500 ที่มียอดขายเกิน 5.5 พันล้านดอลลาร์ในปี 2021
4. ลิสเตอรีน
คุณคุ้นเคยกับคำว่า "กลิ่นปาก" หรือไม่? คุณอาจไม่ทราบว่าListerine เป็นผู้คิดค้นคำนี้ขึ้นมาเพื่อขายน้ำยาบ้วนปากในปี 1879 ดร.โจเซฟ ลอว์เรนซ์ ได้พัฒนาสูตรดั้งเดิมของ Listerineขึ้นเป็นครั้งแรกในฐานะยาฆ่าเชื้อสำหรับการผ่าตัด เขาได้ตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ของเขาตามชื่อของ ดร.โจเซฟ ลิสเตอร์ ซึ่งเป็นศัลยแพทย์คนแรกที่ทำการผ่าตัดในห้องที่ปราศจากเชื้อ และเป็นบิดาแห่งการแพทย์ฆ่าเชื้อ
ภายในปี 1895 ลอว์เรนซ์ได้โอนกรรมสิทธิ์ของลิสเตอรีนให้กับบริษัทแลมเบิร์ต ฟาร์มาซูติคอล ซึ่งค้นพบว่ามันสามารถฆ่าเชื้อโรคในปากได้เช่นกัน และทำการตลาดให้กับทันตแพทย์ ในช่วงทศวรรษ 1920 บริษัทเริ่มขายลิสเตอรีนเป็นยารักษา "กลิ่นปาก" ซึ่งเคยรู้จักกันในชื่อกลิ่นปากไม่พึงประสงค์ และยอดขายก็เพิ่มขึ้นอย่างมาก
5. YouTube
ผู้ใช้ YouTube 2.5 พันล้านคนในปัจจุบันอาจไม่รู้จักเวอร์ชันแรกของแอปวิดีโอที่ได้รับความนิยมนี้ ในปี 2005 ผู้ร่วมก่อตั้ง Steve Chen, Chad Hurley และ Jawed Karim ได้สร้าง YouTube ขึ้นมาเป็นเว็บไซต์หาคู่ผ่านวิดีโอที่ผู้ใช้สามารถอัปโหลดวิดีโอของตัวเองเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับคู่ในฝัน
หลังจากผ่านไปไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์ ไม่มีใครเลยที่อัปโหลดวิดีโอผู้ร่วมก่อตั้งถึงกับเสนอเงิน 20 ดอลลาร์ให้ผู้หญิงเพื่อแลกกับการอัปโหลดวิดีโอของตัวเองลงเว็บไซต์
เมื่อตระหนักว่าแผนการเริ่มต้นของพวกเขาไม่ได้ผล ผู้ร่วมก่อตั้งจึงเปิดแพลตฟอร์มให้รองรับวิดีโอทุกประเภท—และ YouTube ในแบบที่เราคุ้นเคยก็ถือกำเนิดขึ้น ในปี 2006 Google ได้เข้าซื้อกิจการ YouTube ด้วยมูลค่า 1.65 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และในไตรมาสที่สองของปี 2022 YouTubeมีรายได้ 7.34 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
อย่าประเมินพลังของความล้มเหลวต่ำเกินไป
ยากที่จะจินตนาการถึงโลกที่ไม่มีสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้—บางสิ่งช่วยชีวิตเราอย่างแท้จริง และบางสิ่งช่วยชีวิตเราในเชิงเปรียบเทียบ
โรเกนถูกคิดค้นขึ้นเพื่อเป็นยาลดความดันโลหิต
Wheaties เกิดขึ้นจากการที่ส่วนผสมของรำข้าวสาลี หกใส่เตาโดยบังเอิญ
และชายผู้อยู่เบื้องหลังไมโครเวฟนั้น เดิมทีทำงานกับอุปกรณ์เรดาร์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ก่อนที่เขาจะค้นพบว่าคลื่นของเครื่องนี้สามารถละลายช็อกโกแลตแท่งในกระเป๋าของเขาได้
แต่สิ่งประดิษฐ์ทั้งหมดนี้เริ่มต้นจากการทดลองที่ล้มเหลว ดังนั้นอย่าประเมินพลังของความล้มเหลวต่ำเกินไป
ในฐานะหนึ่งในค่านิยมหลักของ ClickUp การเติบโต 1% ทุกวันคือกุญแจสู่ความสำเร็จ และทั้งความสำเร็จเล็กๆ และความล้มเหลวล้วนถือเป็นโอกาสในการเรียนรู้ การค้นพบของคุณ ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ อาจเป็นสิ่งที่นำคุณไปสู่การคิดค้นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ต่อไปซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราไปตลอดกาล
