5 ความล้มเหลวของผลิตภัณฑ์ที่กลายเป็นความสำเร็จ

7 พฤศจิกายน 2565

ตามที่นักประดิษฐ์ที่มีความทะเยอทะยานทุกคนทราบดี การพัฒนาความคิดที่ยอดเยี่ยมเป็นเพียงก้าวแรกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จ หากปราศจากทักษะทางเทคนิคในการออกแบบความคิดอันชาญฉลาดของคุณ หรือไม่มีพันธมิตรที่จะช่วยคุณทำให้มันกลายเป็นจริง สิ่งประดิษฐ์ของคุณก็มักจะยังคงเป็นเพียงจินตนาการในความคิดของคุณเท่านั้น

และนั่นยังไม่รวมถึงสิ่งประดิษฐ์ที่กลายเป็นต้นแบบแต่ไม่เคยพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคอย่างเต็มรูปแบบ

ยังมีหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่สาม: ไอเดียที่กลายเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถใช้งานได้ เพียงแต่ไม่ใช่สิ่งที่ผู้สร้างตั้งใจไว้ ลองนึกถึงยาที่ต้องใช้ตามใบสั่งแพทย์ที่มีประโยชน์นอกเหนือจากข้อบ่งใช้ เช่น ยาความดันโลหิตสูงที่แพทย์บางคนสั่งให้รักษาอาการฝันร้ายที่เกี่ยวข้องกับ PTSD หรือ Play-Doh: ดินน้ำมันที่ยืดและขึ้นรูปได้ไม่จำกัดที่ทุกคนรู้จักและชื่นชอบ แต่เดิมตั้งใจให้เป็นน้ำยาทำความสะอาดวอลล์เปเปอร์

เพื่อเน้นย้ำความคิดสร้างสรรค์และความยืดหยุ่นที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ประสบความสำเร็จClickUpได้รวบรวมรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จในสิ่งอื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ดั้งเดิม จากแหล่งข่าวและแหล่งข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

อ่านต่อเพื่อค้นพบวิธีที่ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคที่มีชื่อเสียงทั้งห้านี้ได้พัฒนาไปไกลเกินกว่าความคิดดั้งเดิมของผู้ประดิษฐ์

1. เครื่องกระตุ้นหัวใจ

แพทย์ถือเครื่องกระตุ้นหัวใจ
ผ่านทาง Birgit Reitz-Hofmann/ Shutterstock

ในปี 1956 นักประดิษฐ์ วิลสัน เกรทแบตช์ กำลังพยายามสร้างเครื่องที่สามารถบันทึกเสียงของหัวใจมนุษย์ได้ แต่เขาได้ติดตั้งตัวต้านทานที่มีขนาดไม่ถูกต้องโดยบังเอิญ แทนที่จะได้ผลลัพธ์ตามที่ตั้งใจไว้ เครื่องกลับเริ่มส่งสัญญาณชีพของตัวเองออกมา

แม้ว่าจังหวะการเต้นของชีพจรจะไม่สม่ำเสมอในตอนแรก แต่ Greatbatch ก็ยังคงทำงานกับอุปกรณ์ต่อไปจนกระทั่งมันสามารถสร้างจังหวะการเต้นของชีพจรที่สม่ำเสมอได้ด้วยพลังงานแบตเตอรี่เพียงเล็กน้อย

หลังจากการทดสอบเพิ่มเติมในสุนัข Greatbatch ได้เตรียมเครื่องกระตุ้นหัวใจพร้อมใช้งานสำหรับมนุษย์ ภายในปี 1961 มีผู้ป่วยประมาณ 100 คนที่ใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจรุ่นใหม่นี้ การประมาณการชี้ให้เห็นว่าในปัจจุบันมีชาวอเมริกันมากถึง 3 ล้านคนที่ใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบฝังในร่างกาย

2. พุท-อิท

การวางแผนด้วยกระดาษโน้ต Post It
ผ่านทาง Indypendenz/ Shutterstock

เรื่องราวเบื้องหลังของโน้ตติดผนังที่พบเห็นได้ทั่วไปในปัจจุบันเริ่มต้นขึ้นในปี 1968 เมื่อนักเคมีที่ทำงานอยู่ที่บริษัท 3M ในรัฐมินนิโซตาพยายามพัฒนาสารยึดเกาะชนิดใหม่ สเปนเซอร์ ซิลเวอร์ ต้องการสร้างสารยึดเกาะที่แข็งแรงและทนทานกว่าที่บริษัทมีอยู่แล้ว และได้คิดค้นแนวคิดของไมโครสเฟียร์ขึ้นมา ไมโครสเฟียร์เหล่านี้เป็นลูกบอลเล็ก ๆ ที่ติดได้แต่สามารถลอกออกได้ง่าย ซิลเวอร์ไม่สามารถหาประโยชน์ใช้สอยจากสิ่งเหล่านั้นได้ในตอนแรก แต่ในปี 1974 เพื่อนร่วมงานคนหนึ่งชื่ออาร์ต ฟราย ได้มี"ช่วงเวลาแห่งการค้นพบ"

ขณะที่กำลังค้นหาหนังสือเพลงในระหว่างการซ้อมร้องเพลงของคณะนักร้องประสานเสียง ฟรายได้ตระหนักว่าหากตัวคั่นหน้ามีความสามารถในการติดอยู่กับหน้าหนังสือได้ ก็จะมีความเป็นประโยชน์มากขึ้นมาก เพราะจะช่วยป้องกันไม่ให้ตัวคั่นหน้าหลุดออกมาเมื่อคุณเปิดหนังสือ

เมื่อทีม 3M ได้พัฒนาต้นแบบของ Post-it แล้ว พวกเขาก็พบว่ามันมีประโยชน์ในการส่งข้อความสั้น ๆ ไปมาภายในสำนักงานด้วย ในปี 1980 3M ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ Post-it ครั้งแรกซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมาก

3. ฟองอากาศกันกระแทก

บุคคลที่กำลังห่อกล่องด้วยบับเบิ้ลแรป
ผ่านทาง New Africa/ Shutterstock

อัลเฟรด ฟีลดิง และมาร์ค ชวาเนส์ ได้คิดค้นบับเบิ้ลแรปในปี 1957 โดยตั้งใจให้เป็นวอลล์เปเปอร์ที่มีผิวสัมผัสซึ่งพวกเขาหวังว่าจะถูกใจกลุ่มบีทเจเนレーション เมื่อพวกเขาผ่านผ้าม่านอาบน้ำสองผืนผ่านเครื่องปิดผนึกด้วยความร้อน ผลลัพธ์ที่ได้คือแผ่นฟิล์มที่มีฟองอากาศติดอยู่ภายใน

แม้ว่า Fielding และ Chavannes จะไม่แน่ใจว่าจะใช้สิ่งประดิษฐ์ของพวกเขาอย่างไรให้ดีที่สุด แต่พวกเขารู้ว่าพวกเขาได้สร้างสิ่งที่น่าสนใจขึ้นมาและได้จดสิทธิบัตรสำหรับกระบวนการนี้ไว้แล้ว นักประดิษฐ์ทั้งสองได้ระดมความคิดเกี่ยวกับวิธีการใช้งานที่เป็นไปได้มากกว่า 400 วิธี ก่อนที่จะบังเอิญพบวิธีหนึ่งที่เหมาะสม นั่นคือ วัสดุบรรจุภัณฑ์

วันนี้ Sealed Air—บริษัทที่ Fielding และ Chavannes ก่อตั้งขึ้น—เป็นบริษัท Fortune 500 ที่มียอดขายเกิน 5.5 พันล้านดอลลาร์ในปี 2021

4. ลิสเตอรีน

คนกำลังเทลิสเตอรีนลงในฝา
ผ่านทาง จู แจ-ยอง/ Shutterstock

คุณคุ้นเคยกับคำว่า "กลิ่นปาก" หรือไม่? คุณอาจไม่ทราบว่าListerine เป็นผู้คิดค้นคำนี้ขึ้นมาเพื่อขายน้ำยาบ้วนปากในปี 1879 ดร.โจเซฟ ลอว์เรนซ์ ได้พัฒนาสูตรดั้งเดิมของ Listerineขึ้นเป็นครั้งแรกในฐานะยาฆ่าเชื้อสำหรับการผ่าตัด เขาได้ตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ของเขาตามชื่อของ ดร.โจเซฟ ลิสเตอร์ ซึ่งเป็นศัลยแพทย์คนแรกที่ทำการผ่าตัดในห้องที่ปราศจากเชื้อ และเป็นบิดาแห่งการแพทย์ฆ่าเชื้อ

ภายในปี 1895 ลอว์เรนซ์ได้โอนกรรมสิทธิ์ของลิสเตอรีนให้กับบริษัทแลมเบิร์ต ฟาร์มาซูติคอล ซึ่งค้นพบว่ามันสามารถฆ่าเชื้อโรคในปากได้เช่นกัน และทำการตลาดให้กับทันตแพทย์ ในช่วงทศวรรษ 1920 บริษัทเริ่มขายลิสเตอรีนเป็นยารักษา "กลิ่นปาก" ซึ่งเคยรู้จักกันในชื่อกลิ่นปากไม่พึงประสงค์ และยอดขายก็เพิ่มขึ้นอย่างมาก

5. YouTube

บุคคลที่กำลังถือ iPad โดยมี YouTube ปรากฏบนหน้าจอ
ผ่าน Kaspars Grinvalds/ Shutterstock

ผู้ใช้ YouTube 2.5 พันล้านคนในปัจจุบันอาจไม่รู้จักเวอร์ชันแรกของแอปวิดีโอที่ได้รับความนิยมนี้ ในปี 2005 ผู้ร่วมก่อตั้ง Steve Chen, Chad Hurley และ Jawed Karim ได้สร้าง YouTube ขึ้นมาเป็นเว็บไซต์หาคู่ผ่านวิดีโอที่ผู้ใช้สามารถอัปโหลดวิดีโอของตัวเองเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับคู่ในฝัน

หลังจากผ่านไปไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์ ไม่มีใครเลยที่อัปโหลดวิดีโอผู้ร่วมก่อตั้งถึงกับเสนอเงิน 20 ดอลลาร์ให้ผู้หญิงเพื่อแลกกับการอัปโหลดวิดีโอของตัวเองลงเว็บไซต์

เมื่อตระหนักว่าแผนการเริ่มต้นของพวกเขาไม่ได้ผล ผู้ร่วมก่อตั้งจึงเปิดแพลตฟอร์มให้รองรับวิดีโอทุกประเภท—และ YouTube ในแบบที่เราคุ้นเคยก็ถือกำเนิดขึ้น ในปี 2006 Google ได้เข้าซื้อกิจการ YouTube ด้วยมูลค่า 1.65 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และในไตรมาสที่สองของปี 2022 YouTubeมีรายได้ 7.34 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

อย่าประเมินพลังของความล้มเหลวต่ำเกินไป

ยากที่จะจินตนาการถึงโลกที่ไม่มีสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้—บางสิ่งช่วยชีวิตเราอย่างแท้จริง และบางสิ่งช่วยชีวิตเราในเชิงเปรียบเทียบ

โรเกนถูกคิดค้นขึ้นเพื่อเป็นยาลดความดันโลหิต

Wheaties เกิดขึ้นจากการที่ส่วนผสมของรำข้าวสาลี หกใส่เตาโดยบังเอิญ

และชายผู้อยู่เบื้องหลังไมโครเวฟนั้น เดิมทีทำงานกับอุปกรณ์เรดาร์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ก่อนที่เขาจะค้นพบว่าคลื่นของเครื่องนี้สามารถละลายช็อกโกแลตแท่งในกระเป๋าของเขาได้

แต่สิ่งประดิษฐ์ทั้งหมดนี้เริ่มต้นจากการทดลองที่ล้มเหลว ดังนั้นอย่าประเมินพลังของความล้มเหลวต่ำเกินไป

ในฐานะหนึ่งในค่านิยมหลักของ ClickUp การเติบโต 1% ทุกวันคือกุญแจสู่ความสำเร็จ และทั้งความสำเร็จเล็กๆ และความล้มเหลวล้วนถือเป็นโอกาสในการเรียนรู้ การค้นพบของคุณ ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ อาจเป็นสิ่งที่นำคุณไปสู่การคิดค้นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ต่อไปซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราไปตลอดกาล

ผู้เขียนรับเชิญ:

อนาไลส์ แมนซ์จาก Stacker