7 ซอฟต์แวร์เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการปฏิบัติตามมาตรฐาน SOC 2 ในปี 2025

การปฏิบัติตามกรอบการทำงานด้านความปลอดภัย เช่น ระบบและการควบคุมองค์กร 2 (SOC 2) ทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันข้อมูลที่ละเอียดอ่อนภัยคุกคามทางไซเบอร์มีความซับซ้อนมากขึ้นทุกวัน และมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันภัยคุกคามเหล่านี้
นี่ไม่เพียงแต่เป็นหน้าที่ทางจริยธรรมต่อผู้บริโภคเท่านั้น แต่ยังเป็นหน้าที่ทางธุรกิจที่สำคัญอย่างยิ่งอีกด้วย การรั่วไหลของข้อมูลอาจนำไปสู่การสูญเสียข้อมูลที่เป็นความลับ และการสูญเสียความไว้วางใจจากผู้บริโภคได้ ในบางพื้นที่ อาจมีข้อกำหนดทางกฎหมายที่ต้องรักษาความปลอดภัยของข้อมูลตามมาตรฐานของกรอบการทำงานที่กำหนดไว้
เทคโนโลยีในปัจจุบันต้องจัดการกับข้อมูลจำนวนมหาศาลจากแหล่งที่มาหลากหลาย การติดตามทุกอย่างและทำในลักษณะที่สอดคล้องกับข้อกำหนดอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างยิ่ง โชคดีที่มีผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ในตลาดที่สามารถทำงานอัตโนมัติในหลายๆ ด้านและทำให้การติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อมูลเป็นเป้าหมายที่สามารถบรรลุได้มากขึ้น
ในบทความนี้ เราจะพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของคุณตามมาตรฐาน SOC 2 เครื่องมือบางอย่างเหล่านี้ยังรองรับมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลอื่นๆที่คุณอาจต้องปฏิบัติตามด้วย!
SOC 2 Compliance คืออะไร?
SOC 2 เป็นกรอบการทำงานที่กำหนดเกณฑ์สำหรับการจัดการข้อมูลลูกค้าตามหลักการบริการที่เชื่อถือได้ห้าประการ หลักการเหล่านั้นคือ ความปลอดภัย ความพร้อมใช้งาน ความสมบูรณ์ในการประมวลผล ความลับ และความส่วนตัว
การปฏิบัติตามมาตรฐาน SOC 2เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจใด ๆ ที่เก็บข้อมูลลูกค้าไว้ในระบบคลาวด์. การปฏิบัติตามมาตรฐานนี้ช่วยให้ข้อมูลมีความปลอดภัยและมีความสมบูรณ์. การได้รับการรับรองและการรักษาการปฏิบัติตามมาตรฐาน SOC 2 แสดงให้ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นว่าองค์กรมีการควบคุมความปลอดภัยที่แข็งแกร่งเพื่อปกป้องข้อมูลของพวกเขา.
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การปฏิบัติตามมาตรฐาน SOC 2?
เมื่อคุณกำลังมองหาเครื่องมือเพื่อให้สอดคล้องกับ SOC 2 สำหรับบริษัทของคุณ ความสำคัญของคุณคือการทำให้กระบวนการตรวจสอบที่ใช้เวลานานง่ายขึ้นในทางที่เหมาะกับกระบวนการทำงานและวัฒนธรรมที่มีอยู่ของคุณ แต่ยังมีคุณสมบัติที่สำคัญอื่น ๆ ที่คุณควรค้นหา เช่น:
- การรวบรวมหลักฐานอัตโนมัติ: ด้วยการลดการรวบรวมหลักฐานด้วยตนเอง ซอฟต์แวร์จะช่วยประหยัดเวลาและทำให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- เครื่องมือประเมินความเสี่ยง: การประเมินความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอเป็นหนึ่งในแง่มุมที่สำคัญที่สุดของความปลอดภัยทางไซเบอร์ ดังนั้นชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมสำหรับเรื่องนี้จึงมีประโยชน์
- การจัดการผู้ขาย: ผู้ขายภายนอกอาจเป็นแหล่งที่มาของช่องโหว่ด้านความปลอดภัย ซอฟต์แวร์ที่คุณเลือกใช้ควรช่วยคุณประเมินความปลอดภัยของผู้ขาย
- โมดูลการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย: การฝึกอบรมเป็นก้าวแรกสู่รากฐานความปลอดภัยที่มั่นคง ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการปฐมนิเทศพนักงานใหม่หรือการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
- การตรวจสอบอัตโนมัติ: ระบบอัตโนมัติช่วยลดความจำเป็นในการทำงานด้วยตนเองและรับประกันการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างต่อเนื่องด้วยการแสดงสถานะการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคุณตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
- การควบคุมแบบกำหนดเอง: ความสามารถในการปรับแต่งการควบคุมให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ จะช่วยให้ซอฟต์แวร์เติบโตไปพร้อมกับธุรกิจของคุณ
- การผสานรวมกับเทคโนโลยีที่ใช้: การทำให้ซอฟต์แวร์การปฏิบัติตามข้อกำหนดของคุณทำงานร่วมกับเครื่องมืออื่น ๆ ในระบบของคุณได้ จะช่วยให้คุณสามารถดึงข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ได้
- ความสามารถในการตรวจสอบอย่างรวดเร็ว: เครื่องมือการปฏิบัติตามมาตรฐาน SOC 2 ที่ดีช่วยให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้น โดยการจัดการคำขอหลักฐานอย่างมีประสิทธิภาพ และลดการสื่อสารซ้ำกับผู้ตรวจสอบ
7 ซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดสำหรับการปฏิบัติตามมาตรฐาน SOC 2 ที่ควรใช้
การเลือกซอฟต์แวร์การปฏิบัติตามมาตรฐาน SOC 2 ที่เหมาะสมสามารถช่วยให้ธุรกิจของคุณเริ่มต้นได้อย่างมั่นคงในการพัฒนาโปรแกรมการปฏิบัติตามที่ประสบความสำเร็จและสอดคล้องกับมาตรฐานที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่อช่วยให้คุณค้นหาซอฟต์แวร์ด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เหมาะสมกับบริษัทของคุณ เราได้รวบรวมรายชื่อตัวเลือกที่ดีที่สุดในตลาดไว้ที่นี่แล้ว
1. ดราตา
Drata ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดได้อย่างง่ายดาย ทำให้พวกเขาสามารถบรรลุและรักษามาตรฐาน SOC 2 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แพลตฟอร์มนี้เน้นความสามารถในการรวบรวมหลักฐานจากเทคโนโลยีของบริษัทโดยอัตโนมัติ
นี่เป็นกระบวนการที่ใช้เวลามากสำหรับหลายองค์กร การทำให้เป็นระบบอัตโนมัติจะช่วยเร่งกระบวนการปฏิบัติตามข้อกำหนดให้เร็วขึ้น พร้อมทั้งรับประกันว่าหลักฐานที่รวบรวมได้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สำหรับบริษัทที่เติบโตอย่างรวดเร็ว นี่เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากช่วยให้พวกเขาสามารถแสดงให้ลูกค้าเห็นถึงความจริงจังในการรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด โดยไม่ต้องใช้แรงงานคนจำนวนมาก
คุณสมบัติเด่นของ Drata
- ทำให้การรวบรวมหลักฐานและการทดสอบเป็นอัตโนมัติด้วยเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ
- จัดการ SOC 2 และกรอบการทำงานอื่น ๆ เช่น ISO 27001, HIPAA, GDPR และอื่น ๆ ผ่านศูนย์กลาง
- รับประกันการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลผ่านการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่ปรับให้เข้ากับความต้องการของคุณเมื่อบริษัทของคุณเติบโต รวมถึงการปรับแต่งกรอบการทำงานและการควบคุม
- ให้ความช่วยเหลือที่คุณต้องการอย่างรวดเร็วด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ Drata
- ผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมหลักฐานและรักษาการปฏิบัติตามข้อกำหนด
ข้อจำกัดของดราตา
- ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าจุดราคาสูงเกินไปสำหรับธุรกิจที่มีความต้องการเพียงเล็กน้อย
- ลูกค้าบางรายมองหาเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ดีกว่า
ราคาของ Drata
- ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Drata
- G2: 4. 9/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 5/5 (1 รีวิว)
2. จูปิเตอร์วัน
ซอฟต์แวร์นี้ยังใช้แนวทางแบบองค์รวมในการสร้างโปรแกรมความปลอดภัย ด้วยการผสานรวมกับเทคโนโลยีทั้งหมดของธุรกิจ JupiterOne จึงมอบการจัดการความเสี่ยงที่ดียิ่งขึ้น
การผสานรวมเหล่านี้ช่วยให้ซอฟต์แวร์สามารถรวบรวมหลักฐานสำหรับการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยลดความยุ่งยากในการจัดการการปฏิบัติตามข้อกำหนดและมอบความสบายใจให้กับผู้ใช้ ซอฟต์แวร์ยังมีเครื่องมือการจัดการผู้ขายเพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการนำผู้ขายภายนอกเข้ามา
คุณสมบัติเด่นของ JupiterOne
- ค้นหาและติดตามทรัพย์สินทั้งหมดโดยอัตโนมัติจากแหล่งข้อมูลต่างๆ พร้อมให้ข้อมูลการปฏิบัติตามข้อกำหนดในที่เดียว
- ให้การค้นหาที่ทรงพลังผ่านภาษาค้นหา JupiterOne Query Language เพื่อช่วยให้การค้นหาและการวิเคราะห์ข้อมูลการปฏิบัติตามข้อกำหนดทำได้รวดเร็วขึ้น
- ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์สามารถระบุได้ง่ายด้วยการแสดงผลแบบกราฟ
- ช่วยให้สามารถแบ่งแยกข้อมูลความปลอดภัยได้อย่างละเอียดผ่านการติดแท็กที่สามารถปรับแต่งได้และครอบคลุม
- ส่งเสริมการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างต่อเนื่องโดยการเชื่อมโยงสินทรัพย์กับมาตรฐานความปลอดภัย และอนุญาตให้ปรับแต่งมาตรฐานและการเชื่อมโยงได้
- อนุญาตให้ผู้ใช้สร้างแดชบอร์ดเพื่อรายงานสถานะความปลอดภัยและตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยต่างๆ
ข้อจำกัดของ JupiterOne
- ผู้ใช้พบว่าช่วงการเรียนรู้เบื้องต้นค่อนข้างชัน
- ลูกค้าบางรายแสดงความประสงค์ให้มีความหลากหลายของตัวเลือกการผสานรวมมากขึ้น
ราคาของ JupiterOne
- ฟรีตลอดไปสำหรับผู้ใช้หนึ่งคน
- ราคาพื้นฐาน: เริ่มต้นที่ $1,000/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด
- เพิ่มเติม: เริ่มต้นที่ $1,250/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด
- องค์กร: เริ่มต้นที่ $1,600/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด
การจัดอันดับและรีวิว JupiterOne
- G2: 4. 9/5 (5 รีวิว)
- Capterra: 5/5 (5 รีวิว)
3. วานตา
ผลิตภัณฑ์นี้ช่วยให้กระบวนการปฏิบัติตามข้อกำหนดง่ายขึ้นสำหรับบริษัทที่มีโซลูชันการปฏิบัติตามข้อกำหนดอัตโนมัติ Vanta ช่วยให้ธุรกิจเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับการรับรอง SOC 2 หรือกรอบการทำงานด้านความปลอดภัยยอดนิยมอื่นๆ
ซอฟต์แวร์นี้สร้างการประเมินความพร้อมที่ช่วยให้บริษัทเข้าใจสถานะปัจจุบันและวิธีการเชิงรุกในการปรับปรุง การติดตามการประเมินความเสี่ยงอย่างใกล้ชิดช่วยให้ธุรกิจเตรียมพร้อมสำหรับการตรวจสอบที่อาจเกิดขึ้นได้ดีขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Vanta
- ให้บริการทดสอบรายชั่วโมงเพื่อตรวจสอบสถานะของระบบความปลอดภัยของคุณ และแจ้งเตือนหากมีความไม่สอดคล้อง
- รวมการเชื่อมต่อที่สร้างไว้ล่วงหน้าและ API สำหรับการสร้างการเชื่อมต่อแบบกำหนดเองที่ช่วยให้มีมุมมองแบบองค์รวมของการปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อมูล
- ปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้การเลือกผู้ตรวจสอบง่ายขึ้น และช่วยให้สามารถดำเนินการตรวจสอบได้เสร็จสมบูรณ์ภายในแพลตฟอร์ม
- อัตโนมัติได้ถึง 90% ของงานที่จำเป็นสำหรับหลายเฟรมเวิร์ก, ทำให้การปฏิบัติตามข้อกำหนดและการจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ
- อนุญาตให้สร้างกรอบการทำงานที่กำหนดเองสำหรับคอนโทรลและนโยบายเฉพาะ
- ช่วยให้ธุรกิจสามารถแบ่งปันรายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตนได้อย่างเชิงรุก เพื่อสร้างความไว้วางใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ข้อจำกัดของ Vanta
- ราคาสูงกว่าที่บางคนต้องการเล็กน้อย
- ต้องใช้เวลาสักพักกว่าจะคุ้นเคยกับตัวเลือกทั้งหมด
การกำหนดราคา Vanta
- ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว Vanta
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
- Capterra: 4. 9/5 (16 รีวิว)
4. ทอโรพาส
ซอฟต์แวร์การปฏิบัติตามมาตรฐาน SOC2 นี้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการจัดการการเข้าถึง Thoropass รับประกันว่าเฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงระบบและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตรวจสอบและเพิกถอนการเข้าถึงสำหรับพนักงานที่ออกจากงานได้ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลธุรกิจยังคงปลอดภัยหลังจากพนักงานออกจากบริษัท
แน่นอนว่า Thoropass มีคุณสมบัติอื่น ๆ อีกมากมาย (เพียงพอที่จะรองรับความต้องการด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดของคุณ) ชุดการผสานรวมที่ครอบคลุมช่วยให้มั่นใจได้ถึงภาพรวมที่สมบูรณ์ของสถานะความปลอดภัยของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Thoropass
- นำเสนอโซลูชันการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เฉพาะเจาะจงสำหรับความท้าทายแต่ละด้าน เพื่อให้ธุรกิจได้รับการสนับสนุนด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เหมาะสมในทุกขั้นตอนของการเดินทางสู่การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- รองรับหลายกรอบการทำงาน รวมถึง SOC 2, ISO 27001, PCI DSS, HITRUST, HIPAA และ GDPR ทั้งหมดบนแพลตฟอร์มเดียว
- มอบประสบการณ์การตรวจสอบที่ไร้ความยุ่งยากด้วยการจัดการการตรวจสอบทั้งหมด 100% ภายในแพลตฟอร์ม และลดระยะเวลาการตรวจสอบลงเฉลี่ย 67%
- ผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลและหลักฐานที่มีความสำคัญต่อกระบวนการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- ให้บริการผู้เชี่ยวชาญภายในองค์กรที่พร้อมให้การสนับสนุนอย่างทันท่วงที และกลยุทธ์ที่มั่นคงเพื่อรองรับความต้องการด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดในระยะยาว
ข้อจำกัดของ Thoropass
- ผู้ใช้บางรายต้องการตัวเลือกการทำงานอัตโนมัติเพิ่มเติม
- อินเทอร์เฟซอาจใช้งานยากในบางพื้นที่
ราคา Thoropass
- ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Thoropass
- G2: 4. 7/5 (200+ รีวิว)
5. Secureframe
Secureframe มุ่งมั่นที่จะช่วยให้ธุรกิจต่างๆ ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยที่เข้มงวดที่สุดในโลก ความแข็งแกร่งของ Secureframe อยู่ที่ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยลดภาระงานที่ใช้เวลานานในการรวบรวมหลักฐาน
อัลกอริทึม AI ที่ทรงพลังซึ่งช่วยเหลือผู้ใช้ในทุกแง่มุมของความปลอดภัยช่วยเพิ่มศักยภาพของซอฟต์แวร์นี้ให้สูงขึ้น นอกจากนี้ เครื่องมือสำหรับการรับเข้าและออกจากระบบช่วยให้พนักงานทราบข้อมูลอยู่เสมอ การติดตามการยอมรับนโยบายทำให้แน่ใจว่าทุกคนปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัยขององค์กร
คุณสมบัติเด่นของ Secureframe
- ให้บริการติดตามทรัพย์สินและพนักงานอย่างต่อเนื่องในที่เดียว พร้อมให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีความอ่อนไหว
- เพิ่มความปลอดภัยด้วยเครื่องมือในการจัดการการควบคุมที่ล้มเหลว ประเมินความเสี่ยง และปรับปรุงสถานะความปลอดภัยของคุณ
- ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อทำให้งานที่ต้องทำด้วยมือเป็นอัตโนมัติ ทำให้การจัดการด้านความปลอดภัย ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามข้อกำหนดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- ระบบอัตโนมัติและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดให้ราบรื่น ช่วยให้ธุรกิจสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดได้อย่างรวดเร็ว
- รองรับมาตรฐานความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวหลากหลาย รวมถึง SOC 2, ISO 27001, HIPAA, PCI DSS, GDPR และอื่นๆ
ข้อจำกัดของ Secureframe
- ผู้ใช้บางรายต้องการตัวเลือกการปรับแต่งเพิ่มเติม
- มีการผสานระบบบางส่วนที่ขาดหายไปซึ่งลูกค้าต้องการ
ราคาของ Secureframe
- สิ่งจำเป็น: ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา
- การเติบโต: ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา
- พรีเมียม: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
- องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิวของ Secureframe
- Capterra: 5/5 (4 รีวิว)
6. สกีเทล
Scytale เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่ AI มีบทบาทสำคัญในแนวทางการจัดการความเสี่ยง เครื่องมือ AI ของบริษัทสามารถทำนายความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างแม่นยำสูง ช่วยให้สามารถรับมือกับปัญหาได้อย่างเชิงรุกมากขึ้น
Scytale ยังมอบทะเบียนความเสี่ยงให้กับองค์กรต่างๆ ช่วยให้พวกเขาสามารถติดตามและจัดการภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นได้เป็นรากฐานสำคัญของโปรแกรมความปลอดภัยของพวกเขา วิธีการนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับบริษัทที่เติบโตอย่างรวดเร็วซึ่งอาจไม่มีทรัพยากรเพียงพอในการตรวจสอบเทคโนโลยีของตนอย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติเด่นของ Scytale
- ให้เครื่องมือควบคุมที่คุณสามารถปรับให้เหมาะกับองค์กรของคุณได้ ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับความต้องการด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- นำเสนอเครื่องมือสำหรับการฝึกอบรมความตระหนักด้านความปลอดภัยเพื่อปรับปรุงความพร้อมและลดปัญหาการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่อาจเกิดขึ้น
- ระบบอัตโนมัติในการรวบรวมหลักฐาน ตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจสอบที่สำคัญ และให้บริการการตรวจสอบการควบคุมตลอด 24 ชั่วโมง
- ให้เทมเพลตนโยบายที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ตรวจสอบเพื่อปรับแต่งและจัดแนวนโยบายและโปรโตคอลด้านความปลอดภัยได้ง่ายขึ้น
- ช่วยให้สามารถทำงานร่วมกับผู้ตรวจสอบความปลอดภัยเพื่อจัดการกระบวนการทั้งหมดจากภายในซอฟต์แวร์
- ให้บริการระบบอัตโนมัติที่รับประกันว่าไม่มีช่องโหว่ด้านความปลอดภัยในระหว่างกระบวนการรับเข้าและออกจากงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ข้อจำกัดของสกีตาเล
- ผู้ใช้บางรายต้องการตัวเลือกการส่งออกเพิ่มเติม
- ระบบนำทางไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้าบางท่าน
การกำหนดราคาของสกีตาเล
- สตาร์ทอัพ: ติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
- การเติบโต: ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา
- องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิวของ Scytale
- G2: 4. 9/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 5/5 (5 รีวิว)
7. Apptega
Apptega เป็นโซลูชันครบวงจรสำหรับการสร้างโปรแกรมด้านความปลอดภัย ประกอบด้วยชุดเครื่องมือการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรมกว่า 30 กรอบการทำงานได้อย่างง่ายดาย รวมถึง SOC 2
เป้าหมายใหญ่ของผลิตภัณฑ์คือการลดความซับซ้อนและค่าใช้จ่ายในการจัดการความปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ แพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายของบริษัทได้กำจัดความจำเป็นในการใช้สเปรดชีตหรือเอกสาร Word โดยนำเสนอโซลูชันการกำกับดูแล ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามข้อกำหนด (GRC) อย่างครบถ้วน การติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนดส่วนใหญ่เป็นไปโดยอัตโนมัติและต่อเนื่อง สามารถระบุช่องโหว่ด้านความปลอดภัยได้อย่างรวดเร็วและให้แผนงานสำหรับการแก้ไข
คุณสมบัติเด่นของ Apptega
- รองรับเฟรมเวิร์กมาตรฐานอุตสาหกรรมมากกว่า 30 รายการ เช่น SOC 2, CMMC, PCI และ ISO27001
- ให้เครื่องมือในการระบุช่องโหว่ด้านความปลอดภัยได้อย่างรวดเร็ว พร้อมแผนงานสำหรับการแก้ไข
- นำเสนอเครื่องมือเพื่อรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ล่วงหน้า ด้วยฟีเจอร์การจัดการความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงจากผู้ให้บริการ และการตรวจสอบที่พร้อมใช้งานทันที
- ให้แพลตฟอร์ม GRC แบบครบวงจรที่ใช้งานง่าย ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการใช้สเปรดชีตและเอกสาร Word
- เพิ่มประสิทธิภาพมากกว่า 50% ด้วยการเชื่อมโยงทุกกรอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดในเวลาเพียงไม่กี่วินาที
ข้อจำกัดของ Apptega
- ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่า UI ไม่เป็นธรรมชาติเท่าที่ควรจะเป็น
- ผู้รีวิวบางคนต้องการชุดคุณสมบัติที่ใหญ่ขึ้น
ราคาของ Apptega
- ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Apptega
- G2: 4. 7/5 ( 54+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (21 รีวิว)
ปกป้องทีมของคุณด้วยกระบวนการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มั่นคง
ในบทวิจารณ์ข้างต้น คุณได้เห็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมหลายตัวสำหรับการปฏิบัติตามมาตรฐาน SOC 2 แล้ว คุณยังได้เห็นด้วยว่าหลายเครื่องมือให้ความสำคัญกับการจัดการผู้ขาย เมื่อคุณใช้ผู้ให้บริการภายนอก คุณจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขากำลังปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยที่เหมาะสม
ไม่ว่าคุณจะเลือกใช้ซอฟต์แวร์การปฏิบัติตามมาตรฐาน SOC 2แบบใดก็ตาม ให้ใช้ประโยชน์สูงสุดจากการใช้งานด้วยการผสานรวมเข้ากับเครื่องมือจัดการผลิตภัณฑ์และงานใน ClickUp
นโยบายความปลอดภัยของ ClickUpให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกรอบความปลอดภัยอย่างจริงจัง ดังนั้นคุณสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่คุณเก็บไว้ในโปรแกรมจะปลอดภัย
ในขณะที่เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอันทรงพลังในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการฟรีของClickUp จะช่วยให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและราบรื่น ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของเราจะทำงานอยู่เบื้องหลังเพื่อให้คุณได้รับความสบายใจที่คุณต้องการลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้!