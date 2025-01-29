บล็อก ClickUp
7 ซอฟต์แวร์เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการปฏิบัติตามมาตรฐาน SOC 2 ในปี 2025

7 ซอฟต์แวร์เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการปฏิบัติตามมาตรฐาน SOC 2 ในปี 2025

Engineering Team
Engineering Team
29 มกราคม 2568

การปฏิบัติตามกรอบการทำงานด้านความปลอดภัย เช่น ระบบและการควบคุมองค์กร 2 (SOC 2) ทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันข้อมูลที่ละเอียดอ่อนภัยคุกคามทางไซเบอร์มีความซับซ้อนมากขึ้นทุกวัน และมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันภัยคุกคามเหล่านี้

นี่ไม่เพียงแต่เป็นหน้าที่ทางจริยธรรมต่อผู้บริโภคเท่านั้น แต่ยังเป็นหน้าที่ทางธุรกิจที่สำคัญอย่างยิ่งอีกด้วย การรั่วไหลของข้อมูลอาจนำไปสู่การสูญเสียข้อมูลที่เป็นความลับ และการสูญเสียความไว้วางใจจากผู้บริโภคได้ ในบางพื้นที่ อาจมีข้อกำหนดทางกฎหมายที่ต้องรักษาความปลอดภัยของข้อมูลตามมาตรฐานของกรอบการทำงานที่กำหนดไว้

เทคโนโลยีในปัจจุบันต้องจัดการกับข้อมูลจำนวนมหาศาลจากแหล่งที่มาหลากหลาย การติดตามทุกอย่างและทำในลักษณะที่สอดคล้องกับข้อกำหนดอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างยิ่ง โชคดีที่มีผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ในตลาดที่สามารถทำงานอัตโนมัติในหลายๆ ด้านและทำให้การติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อมูลเป็นเป้าหมายที่สามารถบรรลุได้มากขึ้น

ในบทความนี้ เราจะพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของคุณตามมาตรฐาน SOC 2 เครื่องมือบางอย่างเหล่านี้ยังรองรับมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลอื่นๆที่คุณอาจต้องปฏิบัติตามด้วย!

SOC 2 Compliance คืออะไร?

SOC 2 เป็นกรอบการทำงานที่กำหนดเกณฑ์สำหรับการจัดการข้อมูลลูกค้าตามหลักการบริการที่เชื่อถือได้ห้าประการ หลักการเหล่านั้นคือ ความปลอดภัย ความพร้อมใช้งาน ความสมบูรณ์ในการประมวลผล ความลับ และความส่วนตัว

การปฏิบัติตามมาตรฐาน SOC 2เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจใด ๆ ที่เก็บข้อมูลลูกค้าไว้ในระบบคลาวด์. การปฏิบัติตามมาตรฐานนี้ช่วยให้ข้อมูลมีความปลอดภัยและมีความสมบูรณ์. การได้รับการรับรองและการรักษาการปฏิบัติตามมาตรฐาน SOC 2 แสดงให้ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นว่าองค์กรมีการควบคุมความปลอดภัยที่แข็งแกร่งเพื่อปกป้องข้อมูลของพวกเขา.

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การปฏิบัติตามมาตรฐาน SOC 2?

เมื่อคุณกำลังมองหาเครื่องมือเพื่อให้สอดคล้องกับ SOC 2 สำหรับบริษัทของคุณ ความสำคัญของคุณคือการทำให้กระบวนการตรวจสอบที่ใช้เวลานานง่ายขึ้นในทางที่เหมาะกับกระบวนการทำงานและวัฒนธรรมที่มีอยู่ของคุณ แต่ยังมีคุณสมบัติที่สำคัญอื่น ๆ ที่คุณควรค้นหา เช่น:

  • การรวบรวมหลักฐานอัตโนมัติ: ด้วยการลดการรวบรวมหลักฐานด้วยตนเอง ซอฟต์แวร์จะช่วยประหยัดเวลาและทำให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  • เครื่องมือประเมินความเสี่ยง: การประเมินความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอเป็นหนึ่งในแง่มุมที่สำคัญที่สุดของความปลอดภัยทางไซเบอร์ ดังนั้นชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมสำหรับเรื่องนี้จึงมีประโยชน์
  • การจัดการผู้ขาย: ผู้ขายภายนอกอาจเป็นแหล่งที่มาของช่องโหว่ด้านความปลอดภัย ซอฟต์แวร์ที่คุณเลือกใช้ควรช่วยคุณประเมินความปลอดภัยของผู้ขาย
  • โมดูลการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย: การฝึกอบรมเป็นก้าวแรกสู่รากฐานความปลอดภัยที่มั่นคง ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการปฐมนิเทศพนักงานใหม่หรือการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
  • การตรวจสอบอัตโนมัติ: ระบบอัตโนมัติช่วยลดความจำเป็นในการทำงานด้วยตนเองและรับประกันการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างต่อเนื่องด้วยการแสดงสถานะการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคุณตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
  • การควบคุมแบบกำหนดเอง: ความสามารถในการปรับแต่งการควบคุมให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ จะช่วยให้ซอฟต์แวร์เติบโตไปพร้อมกับธุรกิจของคุณ
  • การผสานรวมกับเทคโนโลยีที่ใช้: การทำให้ซอฟต์แวร์การปฏิบัติตามข้อกำหนดของคุณทำงานร่วมกับเครื่องมืออื่น ๆ ในระบบของคุณได้ จะช่วยให้คุณสามารถดึงข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ได้
  • ความสามารถในการตรวจสอบอย่างรวดเร็ว: เครื่องมือการปฏิบัติตามมาตรฐาน SOC 2 ที่ดีช่วยให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้น โดยการจัดการคำขอหลักฐานอย่างมีประสิทธิภาพ และลดการสื่อสารซ้ำกับผู้ตรวจสอบ

7 ซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดสำหรับการปฏิบัติตามมาตรฐาน SOC 2 ที่ควรใช้

การเลือกซอฟต์แวร์การปฏิบัติตามมาตรฐาน SOC 2 ที่เหมาะสมสามารถช่วยให้ธุรกิจของคุณเริ่มต้นได้อย่างมั่นคงในการพัฒนาโปรแกรมการปฏิบัติตามที่ประสบความสำเร็จและสอดคล้องกับมาตรฐานที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่อช่วยให้คุณค้นหาซอฟต์แวร์ด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เหมาะสมกับบริษัทของคุณ เราได้รวบรวมรายชื่อตัวเลือกที่ดีที่สุดในตลาดไว้ที่นี่แล้ว

1. ดราตา

มุมมองของแดชบอร์ด Drata สำหรับ Framworks
ผ่านทางดราตา

Drata ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดได้อย่างง่ายดาย ทำให้พวกเขาสามารถบรรลุและรักษามาตรฐาน SOC 2 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แพลตฟอร์มนี้เน้นความสามารถในการรวบรวมหลักฐานจากเทคโนโลยีของบริษัทโดยอัตโนมัติ

นี่เป็นกระบวนการที่ใช้เวลามากสำหรับหลายองค์กร การทำให้เป็นระบบอัตโนมัติจะช่วยเร่งกระบวนการปฏิบัติตามข้อกำหนดให้เร็วขึ้น พร้อมทั้งรับประกันว่าหลักฐานที่รวบรวมได้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สำหรับบริษัทที่เติบโตอย่างรวดเร็ว นี่เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากช่วยให้พวกเขาสามารถแสดงให้ลูกค้าเห็นถึงความจริงจังในการรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด โดยไม่ต้องใช้แรงงานคนจำนวนมาก

คุณสมบัติเด่นของ Drata

  • ทำให้การรวบรวมหลักฐานและการทดสอบเป็นอัตโนมัติด้วยเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ
  • จัดการ SOC 2 และกรอบการทำงานอื่น ๆ เช่น ISO 27001, HIPAA, GDPR และอื่น ๆ ผ่านศูนย์กลาง
  • รับประกันการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลผ่านการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่ปรับให้เข้ากับความต้องการของคุณเมื่อบริษัทของคุณเติบโต รวมถึงการปรับแต่งกรอบการทำงานและการควบคุม
  • ให้ความช่วยเหลือที่คุณต้องการอย่างรวดเร็วด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ Drata
  • ผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมหลักฐานและรักษาการปฏิบัติตามข้อกำหนด

ข้อจำกัดของดราตา

  • ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าจุดราคาสูงเกินไปสำหรับธุรกิจที่มีความต้องการเพียงเล็กน้อย
  • ลูกค้าบางรายมองหาเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ดีกว่า

ราคาของ Drata

  • ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Drata

  • G2: 4. 9/5 (500+ รีวิว)
  • Capterra: 5/5 (1 รีวิว)

ลองดูทางเลือกอื่นของ Drata เหล่านี้!

2. จูปิเตอร์วัน

ตัวอย่างของแดชบอร์ดการปฏิบัติตามข้อกำหนดใน JupiterOne
ผ่านทางJupiterOne

ซอฟต์แวร์นี้ยังใช้แนวทางแบบองค์รวมในการสร้างโปรแกรมความปลอดภัย ด้วยการผสานรวมกับเทคโนโลยีทั้งหมดของธุรกิจ JupiterOne จึงมอบการจัดการความเสี่ยงที่ดียิ่งขึ้น

การผสานรวมเหล่านี้ช่วยให้ซอฟต์แวร์สามารถรวบรวมหลักฐานสำหรับการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยลดความยุ่งยากในการจัดการการปฏิบัติตามข้อกำหนดและมอบความสบายใจให้กับผู้ใช้ ซอฟต์แวร์ยังมีเครื่องมือการจัดการผู้ขายเพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการนำผู้ขายภายนอกเข้ามา

คุณสมบัติเด่นของ JupiterOne

  • ค้นหาและติดตามทรัพย์สินทั้งหมดโดยอัตโนมัติจากแหล่งข้อมูลต่างๆ พร้อมให้ข้อมูลการปฏิบัติตามข้อกำหนดในที่เดียว
  • ให้การค้นหาที่ทรงพลังผ่านภาษาค้นหา JupiterOne Query Language เพื่อช่วยให้การค้นหาและการวิเคราะห์ข้อมูลการปฏิบัติตามข้อกำหนดทำได้รวดเร็วขึ้น
  • ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์สามารถระบุได้ง่ายด้วยการแสดงผลแบบกราฟ
  • ช่วยให้สามารถแบ่งแยกข้อมูลความปลอดภัยได้อย่างละเอียดผ่านการติดแท็กที่สามารถปรับแต่งได้และครอบคลุม
  • ส่งเสริมการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างต่อเนื่องโดยการเชื่อมโยงสินทรัพย์กับมาตรฐานความปลอดภัย และอนุญาตให้ปรับแต่งมาตรฐานและการเชื่อมโยงได้
  • อนุญาตให้ผู้ใช้สร้างแดชบอร์ดเพื่อรายงานสถานะความปลอดภัยและตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยต่างๆ

ข้อจำกัดของ JupiterOne

  • ผู้ใช้พบว่าช่วงการเรียนรู้เบื้องต้นค่อนข้างชัน
  • ลูกค้าบางรายแสดงความประสงค์ให้มีความหลากหลายของตัวเลือกการผสานรวมมากขึ้น

ราคาของ JupiterOne

  • ฟรีตลอดไปสำหรับผู้ใช้หนึ่งคน
  • ราคาพื้นฐาน: เริ่มต้นที่ $1,000/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด
  • เพิ่มเติม: เริ่มต้นที่ $1,250/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด
  • องค์กร: เริ่มต้นที่ $1,600/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด

การจัดอันดับและรีวิว JupiterOne

  • G2: 4. 9/5 (5 รีวิว)
  • Capterra: 5/5 (5 รีวิว)

3. วานตา

การจัดระเบียบกระบวนการบริหารความเสี่ยงใน Vanta
ผ่านวานตา

ผลิตภัณฑ์นี้ช่วยให้กระบวนการปฏิบัติตามข้อกำหนดง่ายขึ้นสำหรับบริษัทที่มีโซลูชันการปฏิบัติตามข้อกำหนดอัตโนมัติ Vanta ช่วยให้ธุรกิจเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับการรับรอง SOC 2 หรือกรอบการทำงานด้านความปลอดภัยยอดนิยมอื่นๆ

ซอฟต์แวร์นี้สร้างการประเมินความพร้อมที่ช่วยให้บริษัทเข้าใจสถานะปัจจุบันและวิธีการเชิงรุกในการปรับปรุง การติดตามการประเมินความเสี่ยงอย่างใกล้ชิดช่วยให้ธุรกิจเตรียมพร้อมสำหรับการตรวจสอบที่อาจเกิดขึ้นได้ดีขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ Vanta

  • ให้บริการทดสอบรายชั่วโมงเพื่อตรวจสอบสถานะของระบบความปลอดภัยของคุณ และแจ้งเตือนหากมีความไม่สอดคล้อง
  • รวมการเชื่อมต่อที่สร้างไว้ล่วงหน้าและ API สำหรับการสร้างการเชื่อมต่อแบบกำหนดเองที่ช่วยให้มีมุมมองแบบองค์รวมของการปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อมูล
  • ปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้การเลือกผู้ตรวจสอบง่ายขึ้น และช่วยให้สามารถดำเนินการตรวจสอบได้เสร็จสมบูรณ์ภายในแพลตฟอร์ม
  • อัตโนมัติได้ถึง 90% ของงานที่จำเป็นสำหรับหลายเฟรมเวิร์ก, ทำให้การปฏิบัติตามข้อกำหนดและการจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ
  • อนุญาตให้สร้างกรอบการทำงานที่กำหนดเองสำหรับคอนโทรลและนโยบายเฉพาะ
  • ช่วยให้ธุรกิจสามารถแบ่งปันรายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตนได้อย่างเชิงรุก เพื่อสร้างความไว้วางใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ข้อจำกัดของ Vanta

  • ราคาสูงกว่าที่บางคนต้องการเล็กน้อย
  • ต้องใช้เวลาสักพักกว่าจะคุ้นเคยกับตัวเลือกทั้งหมด

การกำหนดราคา Vanta

  • ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว Vanta

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
  • Capterra: 4. 9/5 (16 รีวิว)

ลองดูตัวเลือกแทน Vanta เหล่านี้!

4. ทอโรพาส

เครื่องมือการจัดการความปลอดภัยแบบบูรณาการใน Thoropass
ผ่านทางธอโรพาส

ซอฟต์แวร์การปฏิบัติตามมาตรฐาน SOC2 นี้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการจัดการการเข้าถึง Thoropass รับประกันว่าเฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงระบบและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตรวจสอบและเพิกถอนการเข้าถึงสำหรับพนักงานที่ออกจากงานได้ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลธุรกิจยังคงปลอดภัยหลังจากพนักงานออกจากบริษัท

แน่นอนว่า Thoropass มีคุณสมบัติอื่น ๆ อีกมากมาย (เพียงพอที่จะรองรับความต้องการด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดของคุณ) ชุดการผสานรวมที่ครอบคลุมช่วยให้มั่นใจได้ถึงภาพรวมที่สมบูรณ์ของสถานะความปลอดภัยของคุณ

คุณสมบัติเด่นของ Thoropass

  • นำเสนอโซลูชันการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เฉพาะเจาะจงสำหรับความท้าทายแต่ละด้าน เพื่อให้ธุรกิจได้รับการสนับสนุนด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เหมาะสมในทุกขั้นตอนของการเดินทางสู่การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
  • รองรับหลายกรอบการทำงาน รวมถึง SOC 2, ISO 27001, PCI DSS, HITRUST, HIPAA และ GDPR ทั้งหมดบนแพลตฟอร์มเดียว
  • มอบประสบการณ์การตรวจสอบที่ไร้ความยุ่งยากด้วยการจัดการการตรวจสอบทั้งหมด 100% ภายในแพลตฟอร์ม และลดระยะเวลาการตรวจสอบลงเฉลี่ย 67%
  • ผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลและหลักฐานที่มีความสำคัญต่อกระบวนการปฏิบัติตามข้อกำหนด
  • ให้บริการผู้เชี่ยวชาญภายในองค์กรที่พร้อมให้การสนับสนุนอย่างทันท่วงที และกลยุทธ์ที่มั่นคงเพื่อรองรับความต้องการด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดในระยะยาว

ข้อจำกัดของ Thoropass

  • ผู้ใช้บางรายต้องการตัวเลือกการทำงานอัตโนมัติเพิ่มเติม
  • อินเทอร์เฟซอาจใช้งานยากในบางพื้นที่

ราคา Thoropass

  • ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Thoropass

  • G2: 4. 7/5 (200+ รีวิว)

5. Secureframe

แดชบอร์ดการทดสอบการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องใน Secureframe
ผ่านทางSecureframe

Secureframe มุ่งมั่นที่จะช่วยให้ธุรกิจต่างๆ ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยที่เข้มงวดที่สุดในโลก ความแข็งแกร่งของ Secureframe อยู่ที่ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยลดภาระงานที่ใช้เวลานานในการรวบรวมหลักฐาน

อัลกอริทึม AI ที่ทรงพลังซึ่งช่วยเหลือผู้ใช้ในทุกแง่มุมของความปลอดภัยช่วยเพิ่มศักยภาพของซอฟต์แวร์นี้ให้สูงขึ้น นอกจากนี้ เครื่องมือสำหรับการรับเข้าและออกจากระบบช่วยให้พนักงานทราบข้อมูลอยู่เสมอ การติดตามการยอมรับนโยบายทำให้แน่ใจว่าทุกคนปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัยขององค์กร

คุณสมบัติเด่นของ Secureframe

  • ให้บริการติดตามทรัพย์สินและพนักงานอย่างต่อเนื่องในที่เดียว พร้อมให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีความอ่อนไหว
  • เพิ่มความปลอดภัยด้วยเครื่องมือในการจัดการการควบคุมที่ล้มเหลว ประเมินความเสี่ยง และปรับปรุงสถานะความปลอดภัยของคุณ
  • ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อทำให้งานที่ต้องทำด้วยมือเป็นอัตโนมัติ ทำให้การจัดการด้านความปลอดภัย ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามข้อกำหนดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ระบบอัตโนมัติและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดให้ราบรื่น ช่วยให้ธุรกิจสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดได้อย่างรวดเร็ว
  • รองรับมาตรฐานความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวหลากหลาย รวมถึง SOC 2, ISO 27001, HIPAA, PCI DSS, GDPR และอื่นๆ

ข้อจำกัดของ Secureframe

  • ผู้ใช้บางรายต้องการตัวเลือกการปรับแต่งเพิ่มเติม
  • มีการผสานระบบบางส่วนที่ขาดหายไปซึ่งลูกค้าต้องการ

ราคาของ Secureframe

  • สิ่งจำเป็น: ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา
  • การเติบโต: ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา
  • พรีเมียม: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
  • องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา

คะแนนและรีวิวของ Secureframe

  • Capterra: 5/5 (4 รีวิว)

6. สกีเทล

แดชบอร์ดสำหรับตรวจสอบการเสร็จสิ้นการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยของพนักงานใน Scytale
ผ่านทางสกีเทล

Scytale เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่ AI มีบทบาทสำคัญในแนวทางการจัดการความเสี่ยง เครื่องมือ AI ของบริษัทสามารถทำนายความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างแม่นยำสูง ช่วยให้สามารถรับมือกับปัญหาได้อย่างเชิงรุกมากขึ้น

Scytale ยังมอบทะเบียนความเสี่ยงให้กับองค์กรต่างๆ ช่วยให้พวกเขาสามารถติดตามและจัดการภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นได้เป็นรากฐานสำคัญของโปรแกรมความปลอดภัยของพวกเขา วิธีการนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับบริษัทที่เติบโตอย่างรวดเร็วซึ่งอาจไม่มีทรัพยากรเพียงพอในการตรวจสอบเทคโนโลยีของตนอย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติเด่นของ Scytale

  • ให้เครื่องมือควบคุมที่คุณสามารถปรับให้เหมาะกับองค์กรของคุณได้ ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับความต้องการด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด
  • นำเสนอเครื่องมือสำหรับการฝึกอบรมความตระหนักด้านความปลอดภัยเพื่อปรับปรุงความพร้อมและลดปัญหาการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่อาจเกิดขึ้น
  • ระบบอัตโนมัติในการรวบรวมหลักฐาน ตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจสอบที่สำคัญ และให้บริการการตรวจสอบการควบคุมตลอด 24 ชั่วโมง
  • ให้เทมเพลตนโยบายที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ตรวจสอบเพื่อปรับแต่งและจัดแนวนโยบายและโปรโตคอลด้านความปลอดภัยได้ง่ายขึ้น
  • ช่วยให้สามารถทำงานร่วมกับผู้ตรวจสอบความปลอดภัยเพื่อจัดการกระบวนการทั้งหมดจากภายในซอฟต์แวร์
  • ให้บริการระบบอัตโนมัติที่รับประกันว่าไม่มีช่องโหว่ด้านความปลอดภัยในระหว่างกระบวนการรับเข้าและออกจากงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ข้อจำกัดของสกีตาเล

  • ผู้ใช้บางรายต้องการตัวเลือกการส่งออกเพิ่มเติม
  • ระบบนำทางไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้าบางท่าน

การกำหนดราคาของสกีตาเล

  • สตาร์ทอัพ: ติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
  • การเติบโต: ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา
  • องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา

คะแนนและรีวิวของ Scytale

  • G2: 4. 9/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 5/5 (5 รีวิว)

7. Apptega

เครื่องมือการจัดการการตรวจสอบใน Apptega
ผ่านทางApptega

Apptega เป็นโซลูชันครบวงจรสำหรับการสร้างโปรแกรมด้านความปลอดภัย ประกอบด้วยชุดเครื่องมือการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรมกว่า 30 กรอบการทำงานได้อย่างง่ายดาย รวมถึง SOC 2

เป้าหมายใหญ่ของผลิตภัณฑ์คือการลดความซับซ้อนและค่าใช้จ่ายในการจัดการความปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ แพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายของบริษัทได้กำจัดความจำเป็นในการใช้สเปรดชีตหรือเอกสาร Word โดยนำเสนอโซลูชันการกำกับดูแล ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามข้อกำหนด (GRC) อย่างครบถ้วน การติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนดส่วนใหญ่เป็นไปโดยอัตโนมัติและต่อเนื่อง สามารถระบุช่องโหว่ด้านความปลอดภัยได้อย่างรวดเร็วและให้แผนงานสำหรับการแก้ไข

คุณสมบัติเด่นของ Apptega

  • รองรับเฟรมเวิร์กมาตรฐานอุตสาหกรรมมากกว่า 30 รายการ เช่น SOC 2, CMMC, PCI และ ISO27001
  • ให้เครื่องมือในการระบุช่องโหว่ด้านความปลอดภัยได้อย่างรวดเร็ว พร้อมแผนงานสำหรับการแก้ไข
  • นำเสนอเครื่องมือเพื่อรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ล่วงหน้า ด้วยฟีเจอร์การจัดการความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงจากผู้ให้บริการ และการตรวจสอบที่พร้อมใช้งานทันที
  • ให้แพลตฟอร์ม GRC แบบครบวงจรที่ใช้งานง่าย ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการใช้สเปรดชีตและเอกสาร Word
  • เพิ่มประสิทธิภาพมากกว่า 50% ด้วยการเชื่อมโยงทุกกรอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดในเวลาเพียงไม่กี่วินาที

ข้อจำกัดของ Apptega

  • ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่า UI ไม่เป็นธรรมชาติเท่าที่ควรจะเป็น
  • ผู้รีวิวบางคนต้องการชุดคุณสมบัติที่ใหญ่ขึ้น

ราคาของ Apptega

  • ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Apptega

  • G2: 4. 7/5 ( 54+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (21 รีวิว)

ปกป้องทีมของคุณด้วยกระบวนการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มั่นคง

ในบทวิจารณ์ข้างต้น คุณได้เห็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมหลายตัวสำหรับการปฏิบัติตามมาตรฐาน SOC 2 แล้ว คุณยังได้เห็นด้วยว่าหลายเครื่องมือให้ความสำคัญกับการจัดการผู้ขาย เมื่อคุณใช้ผู้ให้บริการภายนอก คุณจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขากำลังปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยที่เหมาะสม

ใช้มุมมอง ClickUp แบบไดนามิกเพื่อจัดการงานที่กำลังดำเนินอยู่ รวมถึงโครงการด้านการปฏิบัติตามข้อมูล
ด้วย ClickUp คุณสามารถดู จัดระเบียบ และติดตามข้อมูลทั้งหมดของคุณ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยได้อย่างครบถ้วน

ไม่ว่าคุณจะเลือกใช้ซอฟต์แวร์การปฏิบัติตามมาตรฐาน SOC 2แบบใดก็ตาม ให้ใช้ประโยชน์สูงสุดจากการใช้งานด้วยการผสานรวมเข้ากับเครื่องมือจัดการผลิตภัณฑ์และงานใน ClickUp

นโยบายความปลอดภัยของ ClickUpให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกรอบความปลอดภัยอย่างจริงจัง ดังนั้นคุณสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่คุณเก็บไว้ในโปรแกรมจะปลอดภัย

ในขณะที่เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอันทรงพลังในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการฟรีของClickUp จะช่วยให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและราบรื่น ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของเราจะทำงานอยู่เบื้องหลังเพื่อให้คุณได้รับความสบายใจที่คุณต้องการลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้!