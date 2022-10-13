ClickUp พิสูจน์ความพร้อมสำหรับองค์กรด้วยใบรับรอง ISO 27001:2013, ISO 27017:2015 และ ISO 27018:2019

ClickUp ลงทุนตั้งแต่เริ่มต้นในสถาปัตยกรรมที่ปลอดภัยซึ่งออกแบบมาเพื่อรองรับฐานลูกค้าทั่วโลก
ซานดิเอโก, 13 ตุลาคม 2565 —ClickUp แพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพที่รวบรวมงานไว้ในที่เดียว ประกาศในวันนี้ว่าได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 27001:2013, ISO 27017:2015 และ ISO 27018:2019 การรับรองเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของ ClickUp ในด้านความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว คุณภาพ และความไว้วางใจสำหรับลูกค้าทั่วโลก
"เป้าหมายของ ClickUp คือการเป็นแพลตฟอร์มหลักที่งานต่าง ๆ ถูกดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อเป็นระบบบันทึกข้อมูลที่เชื่อถือได้และมั่นคง การมีรากฐานที่ไว้วางใจได้และปลอดภัยจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง" ไชเลช กุมาร รองประธานอาวุโสฝ่ายวิศวกรรมของ ClickUp กล่าว "การได้รับการรับรองเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าเราอยู่เหนือกว่าคู่แข่งหลายรายในการดำเนินมาตรการปกป้องข้อมูลลูกค้า และมอบความอุ่นใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกองค์กร ไม่ว่าจะขนาดใหญ่หรือเล็ก"
องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO) เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่เป็นอิสระและไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานเพื่อให้แน่ใจถึงคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพของสินค้า บริการ และระบบต่างๆ มีมาตรฐานมากกว่าหนึ่งโหลในตระกูล ISO/IEC 27000 การใช้มาตรฐานเหล่านี้ช่วยให้องค์กรทุกประเภทสามารถจัดการความปลอดภัยของสินทรัพย์ เช่น ข้อมูลทางการเงิน ทรัพย์สินทางปัญญา รายละเอียดของพนักงาน หรือข้อมูลที่ได้รับความไว้วางใจจากบุคคลที่สาม
ISO 27001:2013 ถือเป็นมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด เนื่องจากเกี่ยวข้องกับข้อมูลลูกค้า โดยกำหนดให้ต้องมีการตรวจสอบจากบุคคลที่สามเพื่อยืนยันการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างครบถ้วน ภายหลังการตรวจสอบอย่างละเอียดโดย Schellman & Company LLC. การรับรองมาตรฐาน ISO 27001:2013, ISO 27017:2015, และ ISO 27018:2019 ได้ยืนยันว่า ClickUp ได้มาตรฐานสากลสูงสุดในด้านความปลอดภัย, ความน่าเชื่อถือ, คุณภาพ, และความไว้วางใจ. การรับรองนี้ยังบ่งชี้ว่า ClickUp มีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างต่อเนื่อง.
"ที่ ClickUp เรากำลังดำเนินการเชิงรุกด้านความปลอดภัย" ไรอัน แบรนเดอร์ ผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัยของ ClickUp กล่าว "ตลอดปีที่ผ่านมา ClickUp ได้เพิ่มขนาดทีมความปลอดภัยเป็นสี่เท่า บรรลุการรับรองความปลอดภัยห้าใบ ผ่านเกณฑ์การประเมินความปลอดภัยสาธารณะเหนือคู่แข่ง และเปิดตัวโปรแกรมแจ้งข้อบกพร่อง พร้อมกับการให้ความสำคัญกับลูกค้า ClickUp เป็นอันดับแรก ด้วยการสนับสนุนลูกค้าระดับองค์กรกว่าหกร้อยราย"
ความปลอดภัยเป็นรากฐานสำคัญของกลยุทธ์ทางธุรกิจและความมุ่งมั่นต่อลูกค้าของ ClickUp การรับรองมาตรฐาน ISO 27001:2013, ISO 27017:2015 และ ISO 27018:2019 ที่ประกาศในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ความปลอดภัยที่แข็งแกร่งของ ClickUp การรับรองใหม่นี้เสริมและต่อยอดจากการรับรอง SOC 2 Type 2, การรับรอง PCI DSS, การปฏิบัติตาม GDPR, การปฏิบัติตาม CCPA/CPRA, การปฏิบัติตาม LGPD และการปฏิบัติตาม HIPAA ของ ClickUp
หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมความปลอดภัยของ ClickUp กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่นี่
เกี่ยวกับ ClickUp
ClickUp คือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรเพียงหนึ่งเดียวในโลกที่ปรับให้เข้ากับวิธีการทำงานของผู้คนได้อย่างยืดหยุ่น มันแทนที่เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในที่ทำงานแต่ละชิ้นด้วยแพลตฟอร์มเดียวที่รวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน ซึ่งรวมถึงการจัดการโครงการ การทำงานร่วมกันในเอกสาร กระดานไวท์บอร์ด สเปรดชีต และเป้าหมาย ก่อตั้งขึ้นในปี 2017 และมีสำนักงานใหญ่ในซานดิเอโก ClickUp มีภารกิจในการทำให้โลกมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในฐานะหนึ่งในบริษัท SaaS ที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก ClickUp ได้ช่วยเหลือทีมมากกว่า 800,000 ทีม และผู้ใช้หลายล้านคนให้สามารถดำเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และประหยัดเวลาอย่างน้อยหนึ่งวันทุกสัปดาห์ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเยี่ยมชมได้ที่www.clickup.com