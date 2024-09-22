รายการตรวจสอบการปฏิบัติตาม GDPR: ขั้นตอนและเครื่องมือเพื่อพิชิตความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

เราทุกคนคงเคยได้ยินเกี่ยวกับกฎระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (GDPR)
มันเป็นเรื่องของความเป็นส่วนตัวของข้อมูลใช่ไหม? โดยพื้นฐานแล้ว ใช่. แต่สำหรับธุรกิจ มันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างพื้นฐานในวิธีที่พวกเขามีปฏิสัมพันธ์และติดต่อสื่อสารกับลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายของพวกเขา.
ตัวอย่างเช่น Meta ถูกปรับเป็นเงินจำนวนมากถึง1.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่กำหนดโดย GDPR 😲
ดังนั้น หากคุณมีลูกค้าในภูมิภาคสหภาพยุโรป คุณจำเป็นต้องทำสิ่งนี้ให้ถูกต้อง และคุณต้องทำโดยด่วนที่สุด!
บทความบล็อกนี้จะช่วยให้คุณมีความเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม GDPR พร้อมด้วยรายการตรวจสอบที่เป็นประโยชน์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และเครื่องมือที่มีประโยชน์เพื่อทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติและราบรื่นยิ่งขึ้น
เริ่มแล้ว 🎢
GDPR 101: ทำความเข้าใจพื้นฐาน
GDPR คืออะไร?
GDPRเป็นข้อบังคับที่บังคับใช้โดยสหภาพยุโรปเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของบุคคลภายในภูมิภาคนี้ ข้อบังคับนี้กำหนด วิธีการที่ข้อมูลส่วนบุคคลของพลเมืองสหภาพยุโรปถูกเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้ และในที่สุดได้รับการปกป้องโดยธุรกิจ
กฎหมายนี้ได้ถูกนำมาใช้ในเดือนพฤษภาคมปี 2018 และมีผลกระทบอย่างมากต่อวิธีที่บริษัทต่าง ๆ ปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการ. คำแนะนำที่ครอบคลุมอย่างละเอียดนี้ได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อควบคุมสามด้านใหญ่ของการคุ้มครองข้อมูล:
- ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล: GDPR ให้สิทธิ์แก่บุคคลในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของตนมากขึ้น รวมถึงสิทธิ์ในการเข้าถึง แก้ไข ลบ จำกัดการประมวลผล ย้ายข้อมูล คัดค้านการประมวลผล และรับทราบเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล
- ความปลอดภัยของข้อมูล: กำหนดให้บริษัทต้องดำเนินมาตรการทาง เทคนิคและการจัดการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการเข้าถึง การเปลี่ยนแปลง การเปิดเผย หรือการทำลายโดยไม่ได้รับอนุญาต
- ความรับผิดชอบ: บริษัทต้องรับผิดชอบในการแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตาม GDPR ซึ่งรวมถึงการดำเนินการประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูล (DPIAs) สำหรับกิจกรรมการประมวลผลที่มีความเสี่ยงสูง เช่น การธนาคาร และการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล (DPO) ในบางกรณี
🚦โปรดจำไว้: องค์กรใดก็ตามที่เก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อยู่อาศัยในสหภาพยุโรป ไม่ว่าจะตั้งอยู่ที่ใดก็ตาม จำเป็นต้องปฏิบัติตาม GDPR ซึ่งรวมถึงธุรกิจขนาดเล็ก บริษัทข้ามชาติ และแม้แต่หน่วยงานไม่แสวงหาผลกำไร
เรากำลังพูดถึงข้อมูลอะไร?
GDPR มุ่งเน้นไปที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ (PII) ซึ่งหมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่สามารถนำมาใช้ระบุตัวบุคคลได้ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ตัวอย่างเช่น:
- ข้อมูลระบุตัวตนโดยตรง: ชื่อ, ที่อยู่, หมายเลขประกันสังคมหรือหมายเลขที่เทียบเท่า, หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่อีเมล
- ตัวระบุทางอ้อม: เพศ, เชื้อชาติ, วันเดือนปีเกิด, ตัวบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์, อาชีพ, ข้อมูลประชากร
- ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน: หมายเลขใบขับขี่, หมายเลขหนังสือเดินทาง, ข้อมูลชีวมิติ, ข้อมูลทางการเงิน, ประวัติการรักษาพยาบาล, ข้อมูลบัญชีอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล, ข้อมูลประวัติพนักงาน, ข้อมูลรหัสผ่าน, หมายเลขประจำตัวนักเรียน/นักศึกษา
อ่านเพิ่มเติม:10 ซอฟต์แวร์การกำกับดูแลข้อมูลที่ดีที่สุด (รีวิวและราคา)
มันหมายความว่าอย่างไรสำหรับธุรกิจ?
จากมุมมองของ GDPR คุณคือผู้ควบคุมข้อมูลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลที่ทำงานกับข้อมูลของพลเมืองสหภาพยุโรป ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ในหมวดหมู่ใด ความคาดหวังที่มีต่อคุณในฐานะธุรกิจอาจแตกต่างกันไป
- ผู้ควบคุมข้อมูล: นี่คือหน่วยงานที่กำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล พวกเขามีหน้าที่รับผิดชอบในการรับรองการปฏิบัติตาม GDPR
- ผู้ประมวลผลข้อมูล: นี่คือหน่วยงานที่ดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของผู้ควบคุมข้อมูล พวกเขาต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ควบคุมข้อมูล
ในตัวอย่างจากโลกจริง ผู้ควบคุมข้อมูลอาจเป็นโรงพยาบาล และผู้ประมวลผลข้อมูลอาจเป็นผู้ให้บริการคลาวด์สตอเรจที่โรงพยาบาลใช้เก็บรักษาข้อมูลผู้ป่วย ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล โรงพยาบาลเป็นผู้ตัดสินใจว่าข้อมูลใดควรเก็บไว้และจะใช้ข้อมูลนั้นอย่างไร ส่วนผู้ให้บริการคลาวด์ (ผู้ประมวลผลข้อมูล) จะทำหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลอย่างปลอดภัยตามคำสั่งของโรงพยาบาลเท่านั้น
🚦โปรดจำไว้: GDPR มอบความรับผิดชอบเพิ่มเติมแก่ผู้ควบคุมข้อมูลในการสร้างและนำความเป็นส่วนตัวตามการออกแบบมาใช้ในกระบวนการทางธุรกิจทั้งหมดของพวกเขา
GDPR: กฎหมายความเป็นส่วนตัวหรือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล?
กฎหมายความเป็นส่วนตัวและกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมักถูกใช้แทนกันบ่อยครั้ง แต่ทั้งสองมีรายละเอียดที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน แม้ว่าทั้งสองจะเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลของบุคคล แต่พวกเขามี แนวทางในการแก้ไขปัญหาจากมุมมองที่แตกต่างกันเล็กน้อย
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในความหมายที่กว้างที่สุด คือการคุ้มครองบุคคลจากการถูกรุกล้ำในชีวิตส่วนตัวและพื้นที่ส่วนตัว เช่น การนัดหมายที่ไม่ต้องการที่บ้าน กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในทางกลับกัน คือการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ที่อยู่ IP หรืออีเมล
ในทางปฏิบัติ บริการที่คุณสมัครใช้งานอาจเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งของคุณผ่าน GPS ของโทรศัพท์และส่งข้อมูลอัปเดตที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ของคุณ หรือบริการจัดส่งอาจกำลังจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่บ้านของคุณ หากธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งเหล่านี้ประสบปัญหาการรั่วไหลของข้อมูล ตำแหน่งบ้านของคุณอาจถูกเปิดเผยและถูกนำไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมได้
ในบริบทนี้ แม้ว่า GDPR จะมุ่งเน้นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นหลัก แต่ก็ยังครอบคลุมถึงประเด็นความเป็นส่วนตัวในวงกว้างด้วยเช่นกัน
GDPR ไม่ใช่เพียงแค่การคุ้มครองข้อมูลเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับสิทธิขั้นพื้นฐาน รวมถึงสิทธิในความเป็นส่วนตัวและสิทธิที่จะถูกลืม
GDPR ไม่ใช่เพียงแค่การคุ้มครองข้อมูลเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับสิทธิขั้นพื้นฐาน รวมถึงสิทธิในความเป็นส่วนตัวและสิทธิที่จะถูกลืม
รายการตรวจสอบการปฏิบัติตาม GDPR: แผนที่นำทางสู่การปกป้องข้อมูลของคุณ
ตอนนี้ที่เราได้ไขรหัส GDPR แล้ว (อย่างน้อยก็พื้นฐาน!) มาดูขั้นตอนกว้างๆ ที่คุณต้องรวมไว้ในรายการตรวจสอบการตรวจสอบ GDPR เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดกันเถอะ
1. แผนที่แหล่งข้อมูลของคุณ
ก่อนที่คุณจะสามารถปกป้องข้อมูลได้ คุณจำเป็นต้องเข้าใจก่อนว่าข้อมูลใดบ้างที่คุณกำลังเก็บรวบรวมอยู่ ดำเนินการตรวจสอบเพื่อระบุข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ธุรกิจของคุณได้สะสมไว้ แหล่งที่มาของข้อมูลเหล่านั้น และวิธีการใช้งานข้อมูลเหล่านั้น
เพื่อทำสิ่งนี้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณต้องพิจารณาสิ่งต่อไปนี้:
- รายการข้อมูล: สร้างรายการข้อมูลที่ละเอียดของหมวดหมู่ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เก็บรวบรวมไว้ รวมถึงชื่อ ที่อยู่ ข้อมูลติดต่อ ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลชีวภาพ และอื่น ๆ
- แหล่งข้อมูล: ระบุแหล่งที่มาของข้อมูลนี้ เช่น เว็บไซต์ แบบฟอร์ม ผู้ให้บริการภายนอก หรือการโต้ตอบทางกายภาพ
- กิจกรรมการประมวลผลข้อมูล: กำหนดวิธีการใช้ข้อมูล รวมถึงการจัดเก็บ การประมวลผล การส่งต่อ และการแบ่งปัน
- การเก็บรักษาข้อมูล: กำหนดนโยบายการเก็บรักษาข้อมูล (ระยะเวลาที่ข้อมูลจะอยู่ในระบบของคุณ) ให้สอดคล้องกับหลักการของ GDPR และลดการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลให้น้อยที่สุด
- การไหลของข้อมูล: แผนผังการไหลของข้อมูลภายในองค์กรของคุณและไปยังบุคคลภายนอก ตัวอย่างเช่น บริการจัดส่งของบุคคลที่สามที่กำลังดำเนินการตามคำสั่งซื้อของคุณจะอยู่ในหมวดหมู่นี้
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ClickUp CRMสามารถเป็นโซลูชันข้อมูลครบวงจรของคุณที่นี่สำหรับการแมปและจัดเก็บข้อมูลลูกค้า ตั้งแต่การจับอีเมลในลีดการขายไปจนถึงการติดตามการเดินทางของลูกค้าและการโต้ตอบเพิ่มเติมทั้งหมด มันจะช่วยให้คุณจัดระเบียบข้อมูลทั้งหมดไว้ในที่เดียว
2. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)
DPO ทำหน้าที่เป็นจุดติดต่อเดียวสำหรับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลภายในองค์กรของคุณ
ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูล เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) รับผิดชอบให้แน่ใจว่าแนวปฏิบัติด้านข้อมูลขององค์กรสอดคล้องกับข้อกำหนดของ GDPR ในบทบาทของตน DPO จัดการคำร้องขอจากเจ้าของข้อมูล ตอบสนองต่อเหตุการณ์การละเมิดข้อมูล ช่วยเหลือในการประเมินความเสี่ยง และทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลด้านการคุ้มครองข้อมูล
เพื่อให้มีคุณสมบัติเป็นผู้รับผิดชอบด้านการคุ้มครองข้อมูล (DPO) ผู้สมัครจะต้องมีความเชี่ยวชาญในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลและสามารถเข้าถึงได้ง่ายสำหรับพนักงานและผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูล ด้วยการแต่งตั้ง DPO ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม คุณสามารถแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ลดความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และเสริมสร้างความน่าเชื่อถือของธุรกิจในสายตาลูกค้า
อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ AI สำหรับการกำกับดูแลข้อมูล (กรณีศึกษาและเครื่องมือ)
3. บันทึกกระบวนการ GDPR ของคุณตั้งแต่ต้นจนจบ
บันทึกทุกอย่างไว้! การจัดทำนโยบายการประมวลผลข้อมูลต้องมีการระบุขั้นตอนทุกขั้นตอนอย่างละเอียดเพื่อให้คุณสามารถระบุได้ว่าข้อมูลของลูกค้าจะถูกเก็บไว้ที่ไหน หรือจะเก็บไว้เป็นเวลานานเท่าใดหลังจากที่ลูกค้ายกเลิกการสมัครสมาชิก ตัวอย่างเช่น
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า ภาพรวมของกระบวนการและรายละเอียดที่ละเอียดถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนและสามารถเข้าถึงได้สำหรับทุกทีมที่ต้องทำการอัปเดตหรืออ้างอิงถึงข้อมูลเหล่านี้เป็นระยะ ๆ
ใช้ClickUp Docsเพื่อรักษาบันทึกกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลของคุณให้เป็นศูนย์กลางและเข้าถึงได้ง่าย รวมถึงประเภทของข้อมูล, ฐานทางกฎหมายสำหรับการเก็บรวบรวม, และระยะเวลาการเก็บรักษา
สร้างเอกสารแยกต่างหากสำหรับแต่ละด้านของการปฏิบัติตามข้อกำหนด เช่น การทำแผนผังข้อมูล นโยบายการเก็บรักษาข้อมูล แผนการตอบสนองต่อการละเมิดข้อมูล และการประเมินความเสี่ยง
เอกสารเหล่านี้สามารถ จัดระเบียบเป็นโครงสร้างลำดับชั้นโดยใช้หน้าเอกสารซ้อนกัน ทำให้ง่ายต่อการนำทางและอ้างอิง คุณยังสามารถใช้คุณสมบัติการทำงานร่วมกันของ ClickUp เช่น การกล่าวถึง @mentions เพื่อเชิญทีมและบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนมีความเข้าใจและข้อมูลที่ตรงกัน
4. ประเมินกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณใหม่
คุณต้องการข้อมูลทั้งหมดนั้นจริง ๆ หรือไม่? GDPR เน้นย้ำหลักการ การลดปริมาณข้อมูลให้น้อยที่สุด ซึ่งกำหนดให้องค์กรต้องเก็บรวบรวมและประมวลผลเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะเท่านั้น
เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด ควรประเมินการปฏิบัติในการเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณอย่างสม่ำเสมอ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่เก็บรวบรวมนั้นจำกัดอยู่เพียงเท่าที่จำเป็นและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของคุณ ต่อไปนี้คือประเด็นที่ควรพิจารณา:
ข้อจำกัดด้านวัตถุประสงค์
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่คุณรวบรวมนั้น เกี่ยวข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของคุณ และไม่ถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้รับอนุญาต ตัวอย่างเช่น ในการประมวลผลคำสั่งซื้อ เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซอาจรวบรวมชื่อลูกค้า ที่อยู่ และข้อมูลการชำระเงิน ข้อมูลนี้ไม่ควรถูกนำไปใช้เพื่อการโฆษณาแบบเจาะจงโดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า
การลดปริมาณข้อมูล
ระบุว่ามีฟิลด์ข้อมูลใดที่สามารถ ลบออกหรือทำให้ไม่ระบุตัวตนได้โดยไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์ของการ เก็บข้อมูลหรือไม่ แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอาจเก็บข้อมูลชื่อเต็ม ที่อยู่อีเมล และวันเดือนปีเกิดของผู้ใช้ในตอนแรก อย่างไรก็ตาม หากแพลตฟอร์มสามารถทำงานได้อย่างเพียงพอด้วยเพียงชื่อผู้ใช้และที่อยู่อีเมล ควรลดการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลให้น้อยที่สุด
การเก็บรักษาข้อมูล
จัดตั้งนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูล ไม่ถูกเก็บไว้นานเกินความจำเป็น สำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ธนาคารอาจเก็บรักษาบันทึกการสมัครบัตรเครดิตไว้เป็นระยะเวลาหนึ่ง หลังจากระยะเวลาที่กำหนดไว้ ข้อมูลนี้สามารถทำให้ไม่ระบุตัวตนหรือลบออกได้
ความยินยอม
หากคุณอาศัยความยินยอมเป็นฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูล ให้แน่ใจว่าความยินยอมนั้น เป็นไปโดยสมัครใจ มีความเฉพาะเจาะจง ได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน และไม่คลุมเครือ แอปพลิเคชันบนมือถือขอให้ผู้ใช้ยินยอมให้เก็บรวบรวมข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งเพื่อแนะนำเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ความยินยอมนี้ควรเป็นไปโดยสมัครใจและมีความเฉพาะเจาะจง (เช่น อนุญาตให้เข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งเฉพาะเมื่อใช้งานแอปเท่านั้น)
ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย
หากคุณกำลังพึ่งพาผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย โปรดประเมินอย่างรอบคอบว่าผลประโยชน์เหล่านั้นมีความสำคัญเหนือกว่าผลประโยชน์ สิทธิ และเสรีภาพของบุคคลหรือไม่ องค์กรข่าวอาจประมวลผลข้อมูลติดต่อของนักข่าวเพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารและความร่วมมือ ซึ่งอาจถือเป็นผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายสำหรับกิจกรรมทางวารสารศาสตร์
🌈 คุณรู้หรือไม่? SOC 2เป็นกรอบการทำงานที่เทียบเท่ากับ GDPR ซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจในอเมริกาอย่างใกล้ชิด เป็นมาตรฐานที่ใช้โดยองค์กรต่างๆ เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
ในขณะที่ GDPR เป็นข้อบังคับทางกฎหมายที่มุ่งเน้นการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายในสหภาพยุโรป SOC 2 สามารถมองได้ว่าเป็นมาตรฐานเสริมการปฏิบัติตาม SOC 2 แสดงให้เห็นว่าคุณเป็นองค์กรที่รับผิดชอบต่อข้อมูลและปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
5. ระวังการรั่วไหลของข้อมูลและดำเนินการอย่างรวดเร็ว
เมื่อรายงานการละเมิดข้อมูลภายใต้ GDPR องค์กรต้องประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งรวมถึงการพิจารณาประเภทของข้อมูลที่ถูกบุกรุก ความเป็นไปได้ของการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบุคคลที่ได้รับผลกระทบ
GDPR กำหนดให้ต้อง รายงานการละเมิดข้อมูลภายใน 72 ชั่วโมง หากมีความเสี่ยงสูงที่จะส่งผลกระทบในทางลบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ในหลายกรณี องค์กรต้องแจ้งให้บุคคลที่ได้รับผลกระทบทราบโดยตรง โดยให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และขั้นตอนที่กำลังดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา
นอกจากนี้ จำเป็นต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อเข้าใจสาเหตุของการละเมิดและดำเนินมาตรการป้องกัน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเก็บบันทึกอย่างละเอียดของกระบวนการทั้งหมด รวมถึงขั้นตอนที่ดำเนินการเพื่อรายงานการละเมิดและบรรเทาผลกระทบ
ตัวอย่างที่ชัดเจน: การรั่วไหลของข้อมูลของบริติชแอร์เวย์ส
ในปี 2018สายการบินบริติชแอร์เวย์ประสบปัญหาการรั่วไหล ของข้อมูลครั้งใหญ่ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้โดยสารประมาณ 500,000 คน แฮกเกอร์สามารถเข้าถึงระบบจองตั๋วของสายการบินโดยไม่ได้รับอนุญาต และขโมยข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ รายละเอียดบัตรชำระเงิน และแผนการเดินทาง
การละเมิดครั้งนี้เป็นการฝ่าฝืนอย่างชัดเจนของ GDPR เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตในปริมาณมาก สายการบินบริติชแอร์เวย์สถูกปรับเป็นเงิน 20 ล้านปอนด์โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของสหราชอาณาจักร (ICO) สำหรับเหตุการณ์นี้
6. ให้ความสำคัญกับความโปร่งใสในการเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณ
ลูกค้าของคุณมีสิทธิ์ที่จะทราบอย่างชัดเจนว่าข้อมูลใดที่คุณกำลังเก็บรวบรวมและคุณใช้ข้อมูลนั้นอย่างไร นี่คือขั้นตอนที่คุณสามารถดำเนินการเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณ:
- นโยบายความเป็นส่วนตัวที่ชัดเจนและกระชับ: จัดให้มีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เข้าถึงได้ง่ายและเข้าใจได้ ซึ่งระบุแนวปฏิบัติด้านข้อมูลอย่างชัดเจน นโยบายเหล่านี้ควรเขียนด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายและหลีกเลี่ยงศัพท์ทางกฎหมาย
- การให้ความยินยอมโดยได้รับข้อมูลครบถ้วน: ระบุวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล ประเภทของข้อมูลที่เก็บรวบรวม และสิทธิของลูกค้าเกี่ยวกับข้อมูลในระหว่างกระบวนการขอความยินยอมของคุณ
- คำขอเข้าถึงข้อมูลของเจ้าของข้อมูล: ตอบกลับคำขอเข้าถึงข้อมูลของเจ้าของข้อมูลอย่างรวดเร็วและครบถ้วน ซึ่งหมายถึงการให้สำเนาข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลนั้นและข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่ข้อมูลนั้นถูกประมวลผล
- การแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลที่สาม: หากมีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สาม ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูล และบุคคลที่สามเหล่านั้นปฏิบัติตาม GDPR ด้วย
7. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองสำหรับลูกค้าที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
GDPR กำหนดให้ธุรกิจต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแลตามกฎหมายก่อนที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีในส่วนใหญ่ของประเทศในสหภาพยุโรป
เพื่อยืนยันอายุของผู้ใช้ของคุณ ใช้วิธีการที่เชื่อถือได้ เช่น การขอความยินยอมจากผู้ปกครองหรือใช้บริการตรวจสอบอายุ หากได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองแล้ว ต้องเป็นความยินยอมที่ให้โดยอิสระ มีความเฉพาะเจาะจง มีข้อมูลครบถ้วน และชัดเจนไม่คลุมเครือ
นอกจากนี้ ให้บันทึกข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการให้ความยินยอมไว้อย่างครบถ้วน รวมถึงวันที่ วิธีการ และตัวตนของผู้ที่ให้ความยินยอม เพิ่มขั้นตอนเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการรวบรวมข้อมูลที่ละเอียดอ่อนจากเด็ก และข้อมูลของเด็กจะไม่ถูกเก็บไว้เกินกว่าที่จำเป็น
กรณีตัวอย่าง: TikTok กับ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแห่งไอร์แลนด์
TikTok ถูกปรับเป็นเงิน 379 ล้านดอลลาร์โดยคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแห่งไอร์แลนด์ (DPC) เนื่องจากไม่สามารถปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กได้อย่างเพียงพอ DPC พบว่า TikTok ไม่ได้ขอความยินยอมที่ถูกต้องจากเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี ตามที่กฎหมาย GDPR กำหนดไว้
นอกจากนี้ DPC ยังวิจารณ์ TikTok ว่าไม่ได้ทำเพียงพอในการป้องกันไม่ให้เด็กเห็นเนื้อหาที่อาจเป็นอันตราย นี่เป็นหนึ่งในค่าปรับที่ใหญ่ที่สุดที่ถูกกำหนดภายใต้ GDPR ซึ่งเน้นย้ำถึงความสำคัญของการปกป้องข้อมูลของเด็กทางออนไลน์
8. ใช้การยินยอมแบบสองขั้นตอน (double opt-in)
เพื่อให้กระบวนการให้ความยินยอมเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน ควรขอความยินยอมอย่างชัดเจนจากลูกค้า ก่อนดำเนินการประมวลผลข้อมูลของลูกค้า รวมถึงที่อยู่อีเมล เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด กระบวนการยืนยันการสมัครสองขั้นตอน (Double opt-in) เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการรับรองว่าบุคคลได้สมัครรับข้อมูลทางอีเมลโดยรู้เท่าทันและสมัครใจอย่างแท้จริง
การยืนยันสองขั้นตอนทำงานอย่างไร?
- การสมัครสมาชิกเริ่มต้น: เมื่อบุคคลป้อนที่อยู่อีเมลของตนเพื่อสมัครสมาชิกในรายชื่ออีเมล พวกเขาจะได้รับอีเมลยืนยัน
- การยืนยัน: บุคคลต้องคลิกที่ลิงก์หรือปุ่มในอีเมลยืนยันเพื่อดำเนินการสมัครสมาชิกให้เสร็จสมบูรณ์
กระบวนการยืนยันสองขั้นตอนนี้ ช่วยป้องกันการสแปมและรับรองว่าบุคคลได้ให้ความยินยอมอย่างชัดเจนในการรับอีเมล การนำกระบวนการยืนยันสองขั้นตอนมาใช้ จะช่วยลดความเสี่ยงในการถูกแจ้งเตือนว่าเป็นการตลาดทางอีเมลที่ไม่พึงประสงค์
9. อัปเดตนโยบายความเป็นส่วนตัวของคุณเป็นระยะ
ตรวจสอบและปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวของคุณเป็นประจำเพื่อสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในวิธีปฏิบัติด้านข้อมูลหรือข้อกำหนดทางกฎหมายของคุณ ให้ความสำคัญกับข้อแนะนำต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่านโยบายความเป็นส่วนตัวของคุณอยู่ในสภาพที่ดีที่สุด:
- ความถูกต้อง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลในนโยบายความเป็นส่วนตัวของคุณถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
- การเข้าถึง: จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวของคุณให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายบนเว็บไซต์ของคุณ และให้ลิงก์ไปยังนโยบายดังกล่าวจากหน้าอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ความสม่ำเสมอ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่านโยบายความเป็นส่วนตัวของคุณสอดคล้องกับการปฏิบัติด้านข้อมูลจริงของคุณ
💈โบนัส: กำลังมองหาแรงบันดาลใจอยู่หรือเปล่า?ลองดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของ ClickUpได้เลย
10. ประเมินความเสี่ยงจากบุคคลที่สาม
ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูล คุณมีหน้าที่ตรวจสอบซ้ำว่าพันธมิตรบุคคลที่สามของคุณปฏิบัติตาม GDPR หรือไม่ ง่ายกว่าพูด เราเข้าใจ! แต่ที่นี่คือภาพรวมของกระบวนการที่จะช่วยคุณสร้างนโยบายสำหรับการตรวจสอบบุคคลที่สามของคุณ:
- จัดตั้งข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลที่ชัดเจนซึ่งระบุขอบเขตของงาน ข้อมูลที่แบ่งปัน มาตรการรักษาความปลอดภัย และความรับผิดชอบของทั้งสองฝ่าย
- ดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนเกี่ยวกับบุคคลที่สามเหล่านี้ โดยประเมินนโยบายความเป็นส่วนตัว ใบรับรอง และข้อมูลอ้างอิงของพวกเขา
- ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งปันข้อมูลกับพวกเขา โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ความอ่อนไหวของข้อมูล กิจกรรมในการประมวลผล และตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของพวกเขา ไม่ว่าจะตั้งอยู่ภายในหรือภายนอกสหภาพยุโรป
- รักษาการกำกับดูแลอย่างสม่ำเสมอโดยการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดและดำเนินการตรวจสอบ
อ่านเพิ่มเติม:10 เครื่องมือการกำกับดูแล ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (GRC) ที่ดีที่สุดในปี 2024
การพิชิตการปฏิบัติตาม GDPR ด้วยเครื่องมืออัตโนมัติ
โอ้โห นั่นเป็นรายการตรวจสอบที่ยาวทีเดียว โชคดีที่คุณไม่จำเป็นต้องเดินทางสู่การปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้เพียงลำพัง
เครื่องมือ GRC แบบดิจิทัลหลายตัวสามารถทำให้กระบวนการง่ายขึ้นและทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น และหนึ่งในนั้นคือ ClickUp. ในฐานะแพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบครบวงจร ClickUp สามารถทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการปฏิบัติตาม GDPR ของคุณได้เช่นกัน.
เมื่อต้องตั้งกระบวนการที่ดูน่ากลัวเช่นการตรวจสอบความสอดคล้องกับ GDPR คุณต้องการแนวทางแบบทีละขั้นตอน และเราที่ ClickUp ก็เน้นที่ขั้นตอนเป็นสำคัญ 🪜
คุณสมบัติเช่นClickUp Task Checklistsถูกออกแบบมาเพื่อแยกย่อยและจัดการกระบวนการที่ซับซ้อนเช่นนี้ คิดถึงพวกมันเป็น รายการสิ่งที่ต้องทำภายในงานของคุณ โดยการสร้างรายการตรวจสอบ คุณสามารถกำหนดการกระทำที่เฉพาะเจาะจงที่จำเป็นในการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ได้อย่างชัดเจน มอบหมายให้กับสมาชิกในทีม และติดตามความคืบหน้าของพวกเขา
ในการใช้รายการตรวจสอบงานใน ClickUp เพียงสร้างงานใหม่ คลิกที่แท็บ "รายการตรวจสอบ" ในงานของคุณ และเพิ่มขั้นตอนแต่ละขั้นตอนของคุณ จากนั้นคุณสามารถจัดระเบียบรายการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคุณให้เป็นงานย่อยที่เล็กกว่าและจัดการได้ง่ายขึ้น เช่นนี้:
เมื่อทุกขั้นตอนในรายการงานพร้อมแล้ว ให้กำหนดงานแต่ละอย่างให้กับทีมที่เกี่ยวข้อง เช่น ทีมกฎหมาย เพื่อให้กระบวนการเดินหน้าต่อไป
คุณยังสามารถใช้มุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUpเพื่อแสดงภาพกระบวนการนี้บนไทม์ไลน์ ดูความคืบหน้าของคุณ และ พัฒนาประมาณการไทม์ไลน์ที่ชัดเจนสำหรับการเสร็จสิ้นโครงการ
และมันไม่ได้จบเพียงแค่นั้น เมื่อคุณมีกระบวนการแล้ว ให้ใช้ClickUp Automationเพื่อดำเนินการเฉพาะตามกฎที่คุณกำหนดไว้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเองเพื่อแจ้งเตือนให้ผู้คนเพิ่มข้อมูล ตรวจสอบ และอัปเดตนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกสามเดือน
และสุดท้าย การปฏิบัติตามนโยบาย GDPR เกี่ยวข้องกับเอกสารจำนวนมาก
หากคุณรู้สึกติดขัดในขั้นตอนใด ๆ ของกระบวนการ ให้ใช้ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ติดตั้งมาในตัวของ ClickUp เพื่อช่วยคุณร่างนโยบายในภาษาที่เข้าใจง่ายและตรงไปตรงมา หรือแม้กระทั่งทำการค้นคว้าเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมสำหรับ GDPR
นอกจากนี้ ClickUp ยังมีเทมเพลตที่ปรับแต่งได้เพื่อช่วยให้กระบวนการวางแผนรายการตรวจสอบของคุณง่ายขึ้นมาก
แม่แบบแผนโครงการด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ClickUp
เทมเพลตแผนโครงการด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ClickUpมอบโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการความพยายามในการปฏิบัติตาม GDPR ของคุณ มุมมองข้อกำหนดการปฏิบัติตามข้อกำหนด ช่วยให้คุณสามารถระบุกฎระเบียบที่จำเป็นทั้งหมด ในขณะที่ มุมมองสถานะการปฏิบัติตามข้อกำหนด ให้ภาพรวมที่ชัดเจนของความคืบหน้าและระบุพื้นที่ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด มุมมองการเพิ่มข้อกำหนด ช่วยให้คุณสามารถรวมกฎระเบียบใหม่ได้อย่างง่ายดายเมื่อมีการเกิดขึ้น โดยรวมแล้วเทมเพลตนี้ช่วยให้กระบวนการปฏิบัติตามข้อกำหนดเป็นไปอย่างราบรื่น ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบ ติดตามความคืบหน้า และรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐาน GDPR ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แม่แบบรายการตรวจสอบโครงการของ ClickUp
เทมเพลตรายการตรวจสอบโครงการของ ClickUpสามารถช่วยคุณวางแผนขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับกระบวนการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคุณได้ ประกอบด้วยโครงร่างสำหรับงานย่อยทั่วไปที่เป็นรากฐานของโครงการใด ๆ ใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:
- สรุปลำดับขั้นตอนที่ถูกต้องเพื่อให้แน่ใจว่าแต่ละขั้นตอนสร้างขึ้นจากขั้นตอนก่อนหน้า ซึ่งจะช่วยให้หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดและการละเว้น
- คาดการณ์ปัญหาและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม GDPR และจัดการกับปัญหาเหล่านี้อย่างเชิงรุก
- ระบุกำหนดเวลาสำหรับแต่ละงาน โดยให้มั่นใจว่าโครงการโดยรวมจะเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา
การปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นเรื่องง่ายด้วย ClickUp
รายการตรวจสอบการปฏิบัติตาม GDPR ที่มีโครงสร้างดีเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าองค์กรของคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎระเบียบที่สำคัญนี้
คุณสมบัติการจัดการโครงการของ ClickUp มอบแพลตฟอร์มที่ทรงพลังสำหรับการสร้างและจัดการรายการตรวจสอบการปฏิบัติตาม GDPR ของคุณ ด้วยการแบ่งกระบวนการที่ดูเหมือนซับซ้อนนี้ออกเป็นงานย่อยที่จัดการได้ คุณจะติดตามความคืบหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนด
ตั้งแต่การกำหนดขั้นตอนไปจนถึงการมอบหมายความรับผิดชอบ การติดตามความคืบหน้า และการทำงานร่วมกับทีมของคุณ ClickUp สามารถช่วยให้โครงการด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น
ลงทะเบียนเพื่อรับบัญชี ClickUp ฟรี และ เริ่มกระบวนการ GDPR ของคุณได้เลย!