การปฏิบัติตามโครงการ: วิธีการกำหนดนโยบายสำหรับโครงการของคุณ

PMO Team
13 มิถุนายน 2567

การปฏิบัติตามโครงการไม่ใช่แค่การหลีกเลี่ยงปัญหาเท่านั้น—แต่ยังมีบทบาทสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่น่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพอีกด้วย

การจัดการการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพไม่เพียงแต่ช่วยลดความเสี่ยงของการถูกลงโทษทางกฎหมายสำหรับผู้จัดการโครงการเท่านั้น แต่ยังช่วยเสริมสร้างชื่อเสียงขององค์กร เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการบริหารโครงการที่ดีที่สุดอีกด้วย

เมื่อโครงการของคุณสอดคล้องกับกฎหมาย, ข้อบังคับ, และมาตรฐานภายในทุกประการ, โครงการจะดำเนินไปอย่างราบรื่นและได้รับความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนที่เกี่ยวข้อง.

บทความนี้จะนำคุณผ่านขั้นตอนง่าย ๆ ในการสร้างและรักษา นโยบายการปฏิบัติตามโครงการที่แข็งแกร่ง ไม่ว่าคุณจะกำลังบริหารทีมเล็ก ๆ หรือโครงการใหญ่ ๆ คุณจะพบคำแนะนำที่เป็นประโยชน์และแนวทางที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นและเป็นไปตามกฎระเบียบ

มาสำรวจวิธีการทำให้การปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารโครงการของคุณอย่างเป็นธรรมชาติกันเถอะ!

การปฏิบัติตามโครงการคืออะไร?

การปฏิบัติตามโครงการหมายถึงการยึดถือกฎหมาย ข้อบังคับ มาตรฐาน และนโยบายภายในที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและผลลัพธ์ของโครงการ การปฏิบัติตามโครงการช่วยให้มั่นใจว่ากิจกรรมทั้งหมดของโครงการดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีจริยธรรม และอยู่ภายใต้แนวทางที่กำหนดไว้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติตามในบริหารโครงการ

การปฏิบัติตามโครงการมีหน้าที่สำคัญหลายประการ ได้แก่ การลดความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การหลีกเลี่ยงบทลงโทษทางกฎหมาย และการเสริมสร้างความสมบูรณ์และความสำเร็จของโครงการ การปฏิบัติตามกฎระเบียบมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลโครงการโดย:

  • การรับรองให้ผู้จัดการโครงการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อบังคับ
  • การรักษามาตรฐานและนโยบายขององค์กร
  • ปกป้ององค์กรจากปัญหาทางกฎหมายและการสูญเสียทางการเงิน
  • เสริมสร้างความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • อำนวยความสะดวกให้การดำเนินโครงการและการเสร็จสิ้นโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น

การปฏิบัติตามข้อกำหนด vs. ข้อกำหนด

ในขณะที่การปฏิบัติตามโครงการเกี่ยวข้องกับการยึดถือกฎ ระเบียบ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดคือเงื่อนไขหรือความสามารถเฉพาะที่โครงการต้องปฏิบัติตามเพื่อให้ถือว่าเสร็จสมบูรณ์และประสบความสำเร็จ

การปฏิบัติตามข้อกำหนด ซึ่งเกี่ยวข้องกับการยึดถือแนวทางและมาตรฐานทั้งจากภายนอกและภายใน เป็นสิ่งที่จำเป็นและมักถูกบังคับใช้ตามกฎหมาย ในทางกลับกัน ข้อกำหนดเป็นเงื่อนไขเฉพาะของโครงการที่กำหนดวิธีการดำเนินโครงการ ซึ่งกำหนดโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและอาจรวมถึงข้อกำหนดทางเทคนิค เกณฑ์ประสิทธิภาพ และความต้องการของผู้ใช้

ตัวอย่างเช่น ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ การปฏิบัติตามข้อกำหนดอาจมุ่งเน้นให้โครงการปฏิบัติตามแนวทางคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย GDPR ในขณะที่ข้อกำหนดของโครงการกำหนดให้ซอฟต์แวร์ต้องรักษาข้อมูลในรูปแบบที่ระบุไว้และใช้งานเฉพาะเมื่อจำเป็นสำหรับฟังก์ชันการทำงานเฉพาะเท่านั้น

ทั้งการปฏิบัติตามโครงการและการกำหนดความต้องการมีความสำคัญในด้านการจัดการโครงการ แม้ว่าจะทำหน้าที่ต่างกันก็ตาม บ่อยครั้งทั้งสองสิ่งนี้จะมารวมกันเพื่อทำให้โครงการประสบความสำเร็จ

ตัวอย่างที่ดีของสิ่งนี้คือแบบจำลองความเจริญเติบโตของการจัดการโครงการ— การปฏิบัติตามข้อกำหนดของโครงการเป็นแง่มุมที่สำคัญของแบบจำลองนี้ ระดับความเจริญเติบโตที่สูงขึ้นมีลักษณะโดยกระบวนการที่เป็นมาตรฐาน การนำไปใช้อย่างต่อเนื่อง และการมุ่งเน้นไปที่การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่มีอยู่

การปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการแสดงถึงการมีจริยธรรม ลดความเสี่ยงทางกฎหมาย และทำให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีส่วนช่วยให้โครงการประสบความสำเร็จ

หมวดหมู่ต่าง ๆ ของการปฏิบัติตาม

การเข้าใจประเภทต่าง ๆ ของการปฏิบัติตามข้อกำหนดเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการรักษาความสมบูรณ์ขององค์กร, การหลีกเลี่ยงปัญหาทางกฎหมาย, และการสร้างความไว้วางใจในหมู่ผู้มีส่วนได้เสีย

นี่คือการแยกประเภทหลักของการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการบริหารโครงการที่ประสบความสำเร็จ:

หมวดหมู่คำอธิบายตัวอย่างวัตถุประสงค์
การปฏิบัติตามกฎหมายการรับรองการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น ระดับชาติ และระหว่างประเทศกฎหมายแรงงาน กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น GDPR) กฎหมายภาษีหลีกเลี่ยงโทษทางกฎหมายและการฟ้องร้อง และปกป้องใบอนุญาตในการดำเนินงานขององค์กร
การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายการปฏิบัติตามข้อบังคับเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกฏหมายสิ่งแวดล้อม (EPA) กฏหมายการเงิน (SEC)ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแล ปกป้องสาธารณชนและสิ่งแวดล้อม และรับประกันการแข่งขันที่เป็นธรรม
การปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรมปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดโดยหน่วยงานอุตสาหกรรมหรือกลุ่มความร่วมมือมาตรฐาน ISO (ISO 9001) มาตรฐานความปลอดภัยข้อมูลของอุตสาหกรรมบัตรชำระเงิน (PCI-DSS) พระราชบัญญัติการเคลื่อนย้ายและการรับผิดชอบข้อมูลสุขภาพ (HIPAA)เพิ่มศักยภาพด้านความน่าเชื่อถือ ประสิทธิภาพการดำเนินงาน และการประกันคุณภาพภายในอุตสาหกรรม
การปฏิบัติตามนโยบายขององค์กรปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนภายในที่กำหนดโดยองค์กรจรรยาบรรณนโยบายความปลอดภัยภายในกฎระเบียบที่ระบุไว้ในคู่มือพนักงานให้แน่ใจว่าพฤติกรรมและการดำเนินงานมีความสม่ำเสมอ สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
การปฏิบัติตามจริยธรรมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานทางจริยธรรม โดยมักจะเกินกว่าข้อกำหนดทางกฎหมายความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) การปฏิบัติที่เป็นธรรมการค้าขาย โปรแกรมต่อต้านการติดสินบนสร้างความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือ ดึงดูดและรักษาพนักงานและลูกค้าไว้ และสร้างคุณูปการเชิงบวกต่อสังคม
การปฏิบัติตามสัญญาปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLAs) สัญญาผู้ขายรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดี หลีกเลี่ยงการละเมิดสัญญา และให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามข้อผูกพันของตน
การปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการประกันสิทธิความเป็นส่วนตัวพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป (GDPR) พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคแคลิฟอร์เนีย (CCPA)ปกป้องความเป็นส่วนตัวของบุคคล หลีกเลี่ยงการรั่วไหลของข้อมูล และสร้างความไว้วางใจจากลูกค้า
การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางการเงินการปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานทางการเงินพระราชบัญญัติซาร์เบนส์-ออกซ์ลีย์ (SOX) หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป (GAAP) มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS)ตรวจสอบความถูกต้องในรายงานทางการเงิน ป้องกันการทุจริต และเพิ่มความโปร่งใสทางการเงิน
การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านไอทีและความปลอดภัยทางไซเบอร์การรับประกันว่าระบบไอทีและข้อมูลมีความปลอดภัยและได้รับการปกป้องจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตกรอบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของ NISTISO/IEC 27001GDPRปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ และรักษาความสมบูรณ์และความปลอดภัยของระบบไอที
การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบต่อระบบนิเวศพระราชบัญญัติอากาศสะอาด พระราชบัญญัติน้ำสะอาด ระเบียบว่าด้วยขยะอิเล็กทรอนิกส์ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หลีกเลี่ยงค่าปรับ และส่งเสริมความยั่งยืน
การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางการค้าการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับทางการค้าเกี่ยวกับการนำเข้า ส่งออก และการค้าระหว่างประเทศระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการค้าอาวุธระหว่างประเทศ (ITAR) ระเบียบข้อบังคับการบริหารการส่งออก (EAR) การปฏิบัติตามกฎหมายศุลกากรให้แน่ใจว่าธุรกรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศเป็นไปตามกฎหมาย หลีกเลี่ยงการถูกลงโทษ และรักษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ดี
การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัยการรับประกันสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและสุขภาพดีข้อบังคับของ OSHA มาตรฐานความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน กฎหมายด้านสุขภาพปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ลดอุบัติเหตุในที่ทำงาน และปฏิบัติตามข้อบังคับด้านสุขภาพ

ความท้าทายและภัยคุกคามในการบรรลุการปฏิบัติตามข้อกำหนด

เพื่อให้บรรลุและรักษามาตรฐานการปฏิบัติตามข้อกำหนด คุณอาจจำเป็นต้องจัดการกับความท้าทายและภัยคุกคามหลายประการ อุปสรรคเหล่านี้อาจขัดขวางความสามารถของคุณในการทำให้แน่ใจว่าโครงการของคุณเป็นไปตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบและการปฏิบัติตามข้อกำหนดภายในทั้งหมด

นี่คือบางส่วนที่เราได้สรุปไว้:

การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ

ภูมิทัศน์ด้านกฎระเบียบมักมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา และมีการออกกฎหมายใหม่รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอ การติดตามความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ให้ทันอาจเป็นเรื่องยาก ซึ่งอาจนำไปสู่การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหากไม่ได้นำข้อกำหนดล่าสุดมาใช้อย่างทันท่วงที

วิธีแก้ไข: การฝึกอบรมเป็นประจำ การสมัครสมาชิกบริการอัปเดตทางกฎหมายและข้อบังคับ และการจัดตั้งทีมตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงสามารถช่วยได้

ภัยคุกคามด้านความปลอดภัย

การรั่วไหลของข้อมูลและการโจมตีทางไซเบอร์สามารถนำไปสู่การละเมิดการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สำคัญได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูล ในหลายภูมิภาค สิ่งนี้อาจนำไปสู่ค่าปรับที่สูงและปัญหาทางกฎหมาย

วิธีแก้ไข: การนำมาตรการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เข้มงวดมาใช้ การตรวจสอบความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ และการฝึกอบรมพนักงานให้ปฏิบัติตามระเบียบความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เป็นปัจจัยสำคัญในการลดความเสี่ยงนี้

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย—รวมถึงลูกค้า นักลงทุน และพันธมิตร—มักมีความคาดหวังที่สูงและเข้มงวดเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การสร้างสมดุลระหว่างความคาดหวังเหล่านี้กับข้อกำหนดทางกฎหมายอาจเป็นเรื่องท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีความขัดแย้งกัน

วิธีแก้ไข: สามารถจัดการได้โดยสื่อสารเป้าหมายการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างชัดเจน, ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการวางแผนการปฏิบัติตามข้อกำหนด, และตั้งความคาดหวังที่เป็นจริง

การขาดความตระหนัก

พนักงานและแม้กระทั่งผู้บริหารอาจขาดความตระหนักเกี่ยวกับข้อกำหนดการปฏิบัติตามกฎระเบียบและความสำคัญของมัน. สิ่งนี้อาจนำไปสู่การละเมิดโดยไม่ตั้งใจและการปฏิบัติที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ.

วิธีแก้ไข: ต้องจัดโปรแกรมการฝึกอบรมการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างสม่ำเสมอ สื่อสารนโยบายให้ชัดเจน และดำเนินขั้นตอนอื่นๆ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการปฏิบัติตามข้อกำหนดภายในองค์กร

ข้อจำกัดด้านทรัพยากร

กิจกรรมการปฏิบัติตามข้อกำหนดอาจต้องใช้ทรัพยากรมาก ทั้งในด้านเวลาและการลงทุนทางการเงิน ทรัพยากรที่จำกัดอาจขัดขวางความสามารถในการเริ่มต้นและดำเนินโครงการการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเพียงพอ ซึ่งอาจนำไปสู่การมองข้ามบางประเด็นที่สำคัญได้

วิธีแก้ไข: คุณสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ด้วยการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้เทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการการปฏิบัติตามข้อกำหนดและการจัดลำดับความสำคัญของงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดตามการประเมินความเสี่ยง

ขั้นตอนเพื่อให้บรรลุการปฏิบัติตามใน การจัดการโครงการ

การรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการบริหารโครงการหมายถึง การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานภายในทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตโครงการ

คุณสามารถวางแผนการดำเนินการโดยคำนึงถึงขั้นตอนเหล่านี้:

  • การเริ่มต้น: ระบุข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบตั้งแต่เนิ่นๆ และรวมไว้ในเอกสารกำหนดขอบเขตโครงการและเอกสารวางแผนเบื้องต้น
  • การวางแผน: พัฒนาแผนการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างละเอียดและผนวกเข้ากับแผนโครงการโดยรวม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมาชิกทุกคนในทีมทราบถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตน
  • การดำเนินการ: ดำเนินการตามมาตรการการปฏิบัติตามข้อกำหนด และติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนดตลอดการดำเนินโครงการ. ดำเนินการตรวจสอบและทบทวนอย่างสม่ำเสมอ
  • การติดตามและควบคุม: ติดตามผลการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างต่อเนื่อง จัดการปัญหาที่เกิดขึ้น และทำการปรับเปลี่ยนที่จำเป็น
  • การปิดโครงการ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบทั้งหมดได้รับการปฏิบัติตามครบถ้วนก่อนปิดโครงการ บันทึกความพยายามและผลลัพธ์ในการปฏิบัติตามข้อกำหนด และทบทวนกระบวนการเพื่อปรับปรุงในอนาคต

หากคุณทำงานภายใต้กรอบการทำงานแบบアジล คุณอาจจำเป็นต้องสร้างระบบเพื่อให้แน่ใจว่าความต้องการด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบได้รับการตอบสนอง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถรวมไว้ในโครงสร้างการแบ่งงาน (WBS)หรือรายการงานที่ต้องทำสำหรับโครงการアジล

  • ใน WBS: แยกโครงการออกเป็นงานย่อยที่เล็กกว่าและรวมงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดไว้ด้วย ตัวอย่างเช่น สร้างองค์ประกอบของ WBS เช่น 'การฝึกอบรมด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด' 'การทบทวนกฎระเบียบ' และ 'การเตรียมการตรวจสอบ' เมื่อทำเสร็จแล้ว ให้กำหนดทรัพยากรและระยะเวลาสำหรับงานเหล่านี้เช่นเดียวกับที่คุณทำสำหรับกิจกรรมอื่นๆ ในโครงการ
  • อยู่ในรายการงานที่ต้องทำ: สำหรับโครงการแบบอไจล์ ให้เพิ่มเรื่องราวผู้ใช้หรือภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดลงในรายการงานที่ต้องทำของผลิตภัณฑ์ จัดลำดับความสำคัญของงานเหล่านี้ควบคู่ไปกับงานอื่นๆ ของโครงการเพื่อให้มั่นใจว่างานเหล่านี้จะเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา ตัวอย่างของรายการงานในรายการงานที่ต้องทำอาจรวมถึง 'ในฐานะผู้จัดการโครงการ ฉันจำเป็นต้องดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย' หรือ 'ในฐานะสมาชิกทีม ฉันจำเป็นต้องเข้าร่วมการฝึกอบรมด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด'

โดยการปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้และผสานการปฏิบัติตามข้อกำหนดเข้ากับวงจรชีวิตของโครงการและเครื่องมือการวางแผน คุณสามารถจัดการข้อกำหนดการปฏิบัติตามข้อกำหนดของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงของปัญหาการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด

วิธีจัดการการปฏิบัติตามโครงการ

นี่คือขั้นตอนที่ควรปฏิบัติตามเพื่อเริ่มต้นการปฏิบัติตามข้อกำหนดของโครงการภายในองค์กรของคุณ:

1. เตรียมนโยบายและเอกสารการปฏิบัติตามข้อกำหนด

  • ระบุข้อบังคับและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง: กำหนดข้อบังคับ มาตรฐานอุตสาหกรรม และนโยบายภายในที่อาจใช้กับโครงการของคุณ ซึ่งอาจรวมถึงกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม มาตรฐานด้านสุขภาพและความปลอดภัย และมาตรฐานการจัดการคุณภาพ
  • พัฒนานโยบายการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ครอบคลุม: ร่างนโยบายที่ชัดเจนและละเอียดซึ่งระบุข้อกำหนดการปฏิบัติตามข้อกำหนดเฉพาะ นโยบายเหล่านี้ควรเข้าใจง่ายและเข้าถึงได้สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการทุกคน
  • สร้างแม่แบบเอกสาร: พัฒนาแม่แบบสำหรับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามข้อกำหนด ซึ่งจะใช้ในการบันทึกกิจกรรมและหลักฐานการปฏิบัติตามข้อกำหนด แม่แบบนี้ควรครอบคลุมการประเมินความเสี่ยง รายการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด บันทึกการตรวจสอบ รายงานเหตุการณ์ และบันทึกการฝึกอบรม

2. เลือกโซลูชันที่เหมาะสมเพื่อจัดการโครงการด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด

ลงทุนในซอฟต์แวร์การจัดการการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่สามารถช่วยอัตโนมัติและทำให้กระบวนการปฏิบัติตามกฎระเบียบง่ายขึ้นมองหาเครื่องมือเช่นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการของ ClickUp ซึ่งมีคุณสมบัติเช่นการจัดการเอกสาร, บันทึกการตรวจสอบ, เครื่องมือประเมินความเสี่ยง, และการรายงานแบบเรียลไทม์

คุณสมบัติการจัดการโครงการของ ClickUp
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโครงการปฏิบัติตามข้อกำหนด 360° ด้วยคุณสมบัติการจัดการโครงการของ ClickUp

แพลตฟอร์ม ClickUp สามารถช่วยคุณในเรื่อง:

  • การจัดการงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามข้อกำหนด: สร้าง มอบหมาย และติดตามงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้วยClickUp Tasksคุณสามารถแบ่งกิจกรรมการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ซับซ้อนออกเป็นงานย่อยและงานย่อยที่จัดการได้ กำหนดลำดับความสำคัญ และติดตามความคืบหน้า
งานใน ClickUp
จัดการงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดบนแพลตฟอร์มเดียวด้วย ClickUp Tasks
  • การจัดเก็บเอกสาร: จัดเก็บและจัดระเบียบเอกสารการปฏิบัติตามข้อกำหนดบน ClickUp ใช้ClickUp Docsเป็นศูนย์กลางในการสร้าง ทำงานร่วมกัน และแบ่งปันนโยบายการปฏิบัติตามข้อกำหนด แม่แบบ และรายงานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้อง ด้วยประวัติเวอร์ชัน คุณสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงและรักษาเส้นทางการตรวจสอบของการอัปเดตเอกสารได้เช่นกัน
คลิกอัพ ด็อกส์
สร้างนโยบายการปฏิบัติตามข้อกำหนด, แบบฟอร์ม, และรายงาน, ร่วมมือกับผู้อื่น, และแบ่งปันกับ ClickUp Docs
  • ระบบอัตโนมัติ: ทำให้งานปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เป็นกิจวัตรเป็นอัตโนมัติเพื่อลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเองและลดข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุด ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าClickUp Automationsเพื่อส่งการแจ้งเตือนสำหรับกำหนดเส้นตายการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำลังจะมาถึงหรือเพื่ออัปเดตสถานะงานเมื่อเงื่อนไขที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเป็นจริง
ClickUp อัตโนมัติ
ส่งการแจ้งเตือนกำหนดเวลาการปฏิบัติตามหรืออัปเดตสถานะงานด้วยระบบอัตโนมัติของ ClickUp
  • การผสานรวม:การผสานรวมของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามมากมาย เช่น Google Drive, Slack และ Jira ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานทั้งหมดของคุณ และช่วยให้การแบ่งปันข้อมูลและการทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น การผสานรวมเหล่านี้ทำให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดพร้อมใช้งานบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้ตลอดเวลา
การเชื่อมต่อ ClickUp
แบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดกับแอปต่างๆ โดยใช้การผสานการทำงานของ ClickUp
  • อินเทอร์เฟซที่ปรับแต่งได้: ทำให้สมาชิกในทีมสามารถนำทางและจัดการงานด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยอินเทอร์เฟซที่ปรับแต่งได้และใช้งานง่ายของ ClickUp แพลตฟอร์มนี้มีมุมมอง ClickUpหลายแบบ (รายการ, กระดาน, ปฏิทิน, แผนงานกังต์, และอื่นๆ) เพื่อให้คุณสามารถเลือกเลย์เอาต์ที่เหมาะสมที่สุดกับวิธีการทำงานของคุณ
มุมมองใน ClickUp
เลือกเลย์เอาต์ที่เหมาะสมที่สุดกับกระบวนการทำงานด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคุณด้วยมุมมอง ClickUp
ทำให้การติดตามการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการจัดทำเอกสารการปฏิบัติตามกฎระเบียบของคุณง่ายขึ้นด้วยเทมเพลตแผนโครงการการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ทำให้การติดตามการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการจัดทำเอกสารการปฏิบัติตามกฎระเบียบของคุณง่ายขึ้นด้วยเทมเพลตแผนโครงการการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ ClickUp

เทมเพลตที่ครอบคลุมนี้ช่วยให้การปฏิบัติตามข้อกำหนดของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นโดยรวบรวมงานสำคัญทั้งหมดไว้ในที่เดียว:

  1. เพิ่มความชัดเจนเกี่ยวกับวิธีที่องค์กรของคุณปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติตามข้อกำหนด วางแผนขั้นตอนที่เกี่ยวข้องและระบุจุดตรวจสอบที่สำคัญ
  2. กำหนดภารกิจที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างชัดเจน ระบุความรับผิดชอบ ทรัพยากร และความสัมพันธ์ที่พึ่งพา
  3. กำหนดระยะเวลาที่สมเหตุสมผลสำหรับแต่ละงาน และติดตามความคืบหน้าให้สอดคล้องกับเป้าหมาย. อัปเดตสถานะเป็นประจำเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการปฏิบัติตามข้อกำหนด.
  • เป้าหมายและตัวชี้วัด:ใช้การติดตามเป้าหมายของ ClickUpเพื่อกำหนดและติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) สำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนด เป้าหมายสามารถเชื่อมโยงกับงานและโครงการเฉพาะได้ ทำให้มองเห็นความคืบหน้าได้อย่างชัดเจนและเรียลไทม์
การติดตามเป้าหมายด้วย ClickUp
วัดความสำเร็จในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและรักษาความก้าวหน้าด้วย ClickUp Goal Tracking
  • การรายงานและแดชบอร์ด: สร้างรายงานที่ปรับแต่งได้ตามความต้องการและแสดงข้อมูลการปฏิบัติตามกฎระเบียบในรูปแบบภาพโดยใช้แดชบอร์ดของ ClickUp กำหนดค่าแดชบอร์ดเพื่อแสดงตัวชี้วัดสำคัญและการอัปเดตแบบเรียลไทม์ ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของการปฏิบัติตามกฎระเบียบและพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
แดชบอร์ด ClickUp
ติดตามตัวชี้วัดการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สำคัญแบบเรียลไทม์ด้วยแดชบอร์ด ClickUp

3. สร้างทีมการปฏิบัติตามกฎระเบียบของคุณ

  • ระบุบทบาทสำคัญ: กำหนดบทบาทที่จำเป็นสำหรับการจัดการการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เช่น เจ้าหน้าที่การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ผู้จัดการความเสี่ยง ผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพ และที่ปรึกษาทางกฎหมาย
  • มอบหมายความรับผิดชอบ: กำหนดความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคนในทีมอย่างชัดเจน ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีความเข้าใจร่วมกันว่าใครรับผิดชอบด้านใดของการปฏิบัติตามข้อกำหนด
  • จัดให้มีการฝึกอบรม: จัดอบรมเพื่อให้ความรู้แก่ทีมปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นโยบายการปฏิบัติตามข้อกำหนด และเครื่องมือการจัดการการปฏิบัติตามข้อกำหนด ควรมีการอัปเดตการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ทีมได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบ

เคล็ดลับมืออาชีพ: วิดีโอและสกรีนแคสต์อาจเป็นประโยชน์หากคุณทำงานกับทีมที่กระจายอยู่หรือทีมไฮบริด หรือทำงานข้ามเขตเวลา ใช้ClickUp Clipsเพื่อสร้าง แก้ไข และแชร์การบันทึกหน้าจอกับทีมของคุณ

คลิป ClickUp
ใช้ ClickUp Clips เพื่อบันทึกวิดีโอและเสียงบรรยาย และแบ่งปันความคิดของคุณอย่างชัดเจน

4. สร้างกระบวนการสำหรับการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด

สมมติว่าคุณดำเนินธุรกิจคลินิกแพทย์ขนาดเล็กที่รับบัตรเครดิตสำหรับการชำระเงินร่วมและค่าลดหย่อน ซึ่งหมายความว่าคุณต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน PCI DSS (สำหรับข้อมูลบัตรเครดิต) และ HIPAA (สำหรับข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วย)

นี่คือวิธีที่คุณสามารถสร้างกระบวนการสำหรับการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคุณ:

  • พัฒนาแผนการตรวจสอบ: สร้างแผนที่ละเอียดซึ่งระบุขอบเขต, วัตถุประสงค์ของโครงการ, และกำหนดการสำหรับการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด แผนนี้ควรระบุว่าจะตรวจสอบอะไร (ระบบการประมวลผลบัตรเครดิต, การจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วย), ความถี่ในการตรวจสอบ (รายไตรมาสสำหรับ PCI DSS, รายปีสำหรับ HIPAA), และใครจะเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบ (พนักงานภายในหรือผู้ตรวจสอบภายนอกที่มีคุณสมบัติเหมาะสม)
  • ใช้รายการตรวจสอบมาตรฐาน: พัฒนาและใช้รายการตรวจสอบมาตรฐานในระหว่างการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าการตรวจสอบข้อกำหนดการปฏิบัติตามกฎระเบียบมีความสม่ำเสมอและครอบคลุม สำหรับ PCI DSS คุณพัฒนาแบบตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดเช่น รหัสผ่านที่แข็งแรง, ไฟร์วอลล์ระบบ, และการเข้ารหัสข้อมูลบัตรเครดิต สำหรับ HIPAA คุณสร้างแบบตรวจสอบเพื่อตรวจสอบการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วย, ขั้นตอนการแจ้งเตือนการรั่วไหลของข้อมูล, และการฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับกฎระเบียบความเป็นส่วนตัว
  • บันทึกผลการตรวจสอบ: จัดทำเอกสารบันทึกผลการตรวจสอบอย่างละเอียด รวมถึงการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่พบและข้อเสนอแนะในการแก้ไข
  • ติดตามการดำเนินการแก้ไข: ติดตามการดำเนินการแก้ไขเพื่อให้แน่ใจว่าปัญหาที่ตรวจพบในระหว่างการตรวจสอบได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว อาจเกี่ยวข้องกับการกำหนดรหัสผ่านที่แข็งแกร่งขึ้น การเข้ารหัสข้อมูลบัตรเครดิต หรือการให้การฝึกอบรมเพิ่มเติมแก่พนักงานเกี่ยวกับข้อบังคับ HIPAA

5. วัดขอบเขตการปฏิบัติตาม

  • กำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs): กำหนด KPIs เพื่อวัดประสิทธิผลของโปรแกรมการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคุณ ซึ่งอาจรวมถึงจำนวนเหตุการณ์การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด ผลการตรวจสอบ และระยะเวลาที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา
  • การรายงานเป็นประจำ: สร้างรายงานการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างสม่ำเสมอที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของการปฏิบัติตามข้อกำหนด, แนวโน้มในระยะยาว, และพื้นที่ที่ต้องการการปรับปรุง
  • ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด: ตรวจสอบผลการปฏิบัติตามข้อกำหนดกับตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPIs) อย่างสม่ำเสมอ และปรับปรุงนโยบายและกระบวนการให้เหมาะสมตามความจำเป็น

6. ดำเนินการกระบวนการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการบริหารโครงการ

  • บูรณาการการปฏิบัติตามข้อกำหนดเข้ากับการวางแผนโครงการ: ผนวกรวมข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดเข้าไปในขั้นตอนการวางแผนโครงการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รวมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดไว้ในตารางเวลาและงบประมาณของโครงการ
  • ติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนดตลอดวงจรชีวิตของโครงการ:ติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนดในระหว่างการดำเนินการ ใช้เครื่องมือการจัดการการปฏิบัติตามข้อกำหนดเพื่อติดตามกิจกรรมและรักษาการมองเห็นสถานะการปฏิบัติตามข้อกำหนด
  • มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงสมาชิกทีมโครงการ ผู้บริหาร และคู่ค้าภายนอก มีส่วนร่วมในกิจกรรมการปฏิบัติตามข้อกำหนด ให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจบทบาทของตนในการรักษาการปฏิบัติตามข้อกำหนด

เคล็ดลับและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติตามข้อกำหนด

  • ส่งเสริมวัฒนธรรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบ: ส่งเสริมวัฒนธรรมที่ทุกคนมองว่าการปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นความรับผิดชอบร่วมกันและเป็นส่วนสำคัญต่อความสำเร็จของโครงการ สนับสนุนการสื่อสารอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับประเด็นการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และเฉลิมฉลองความสำเร็จในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ บางทีมยังแต่งตั้งผู้สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎระเบียบซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับประเด็นการปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในโครงการ
  • ติดตามข้อมูลล่าสุด: อัปเดตการเปลี่ยนแปลงในกฎระเบียบและมาตรฐานอุตสาหกรรมอยู่เสมอ สมัครรับข้อมูลอัปเดตด้านกฎระเบียบและเข้าร่วมฟอรัมอุตสาหกรรมเพื่อรับทราบข้อมูลล่าสุด
  • ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี: ใช้เทคโนโลยีเพื่อทำให้กระบวนการปฏิบัติตามข้อกำหนดเป็นอัตโนมัติและลดความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดของมนุษย์ ซึ่งรวมถึงการใช้ซอฟต์แวร์สำหรับการจัดการเอกสาร การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการ และการตรวจสอบแบบเรียลไทม์
  • ดำเนินการฝึกอบรมเป็นประจำ: ฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอัปเดตต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาการฝึกอบรมมีความเป็นรูปธรรมและเกี่ยวข้องกับหน้าที่งานของพวกเขา แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์หลายแห่งมีโมดูลการฝึกอบรมด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อช่วยให้งานของคุณง่ายขึ้น
  • ดำเนินการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง: ค้นหาวิธีการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างต่อเนื่อง ทำการทบทวนเป็นประจำ ขอความคิดเห็นจากสมาชิกในทีม และนำแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดมาใช้

บรรลุความสอดคล้องของโครงการด้วย ClickUp

ความสำคัญของการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการบริหารโครงการในองค์กรไม่สามารถเน้นย้ำได้มากพอในฐานะผู้นำโครงการ คุณต้องมั่นใจว่าโครงการของคุณเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานขององค์กร นโยบายการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่มีประสิทธิภาพช่วยลดความเสี่ยง หลีกเลี่ยงบทลงโทษ และเพิ่มคุณภาพและความสำเร็จของโครงการ

การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความรับผิดชอบและความโปร่งใสช่วยรักษาความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบรรลุเป้าหมายของโครงการ

อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติตามกฎระเบียบมีการพัฒนาไปตามกาลเวลา เมื่อกฎระเบียบมีความซับซ้อนมากขึ้น คุณต้องติดตามข้อมูลและปรับตัวให้เข้ากับการอัปเดตนโยบายอย่างต่อเนื่อง ความมุ่งมั่นในการรับรองความสอดคล้องของโครงการไม่เพียงแต่ปกป้องโครงการของคุณ (และองค์กร) จากความเสี่ยง แต่ยังส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรมและความเป็นเลิศในการดำเนินงานอีกด้วย

และเครื่องมืออย่าง ClickUp สามารถช่วยให้คุณตามทันได้ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้!

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

1. การปฏิบัติตามมาตรฐาน PMP คืออะไร?

การปฏิบัติตามมาตรฐาน PMP (Project Management Professional) ช่วยให้การบริหารโครงการเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดโดยสถาบันการจัดการโครงการ (Project Management Institute - PMI) ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามคำแนะนำของ PMI เพื่อยืนยันการปฏิบัติตามข้อกำหนดของโครงการ รักษาการรับรอง และรักษาความซื่อสัตย์ทางวิชาชีพ

2. PMO compliance คืออะไร?

การปฏิบัติตามข้อกำหนดของ PMO ช่วยให้สำนักงานบริหารโครงการปฏิบัติตามนโยบาย ขั้นตอน และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดขององค์กร ซึ่งช่วยรักษาความสม่ำเสมอและคุณภาพในทุกโครงการที่ PMO บริหารจัดการ

3. กระบวนการปฏิบัติตามข้อกำหนดคืออะไร?

กระบวนการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวข้องกับการระบุข้อกำหนดการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การนำนโยบายมาใช้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานเหล่านี้ และการตรวจสอบเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนด การดำเนินการดังกล่าวช่วยให้มั่นใจว่ากิจกรรมและผลลัพธ์ทั้งหมดเป็นไปตามมาตรฐานทางกฎหมายและจริยธรรมที่กำหนดไว้