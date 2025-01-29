10 ซอฟต์แวร์การกำกับดูแลข้อมูลที่ดีที่สุดในปี 2025 (รีวิวและราคา)

การกำกับดูแลข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความสมบูรณ์และความปลอดภัยของข้อมูลขององค์กรของคุณ
วิธีการแบบดั้งเดิม เช่น การตรวจสอบด้วยมือหรือระบบที่แยกจากกัน มักนำไปสู่ข้อผิดพลาดหรือการมองข้ามข้อมูล ซอฟต์แวร์การกำกับดูแลข้อมูลจะนำความเป็นระเบียบและความน่าเชื่อถือมาสู่จักรวาลข้อมูลของคุณ ??
มันช่วยให้การจัดการข้อมูลในองค์กรของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น, ทำให้การเข้าถึงข้อมูลง่ายขึ้น, ทำให้การปฏิบัติตามข้อกำหนดเป็นไปอย่างถูกต้อง, และสนับสนุนการจัดการคุณภาพข้อมูล
การเลือกเครื่องมือการกำกับดูแลข้อมูลอาจดูเหมือนการเดินในเขาวงกตที่ซับซ้อน ดังนั้นเราได้แยกแยะคุณสมบัติหลัก ข้อดีและข้อเสีย ราคา และคะแนนผู้ใช้ของเครื่องมือยอดนิยม 10 อันดับแรกเพื่อให้การตัดสินใจของคุณง่ายขึ้น
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การกำกับดูแลข้อมูล?
ซอฟต์แวร์การกำกับดูแลข้อมูลของคุณควรมีความเป็นธรรมชาติ ทำให้ผู้ใช้ทั้งทางเทคนิคและไม่ทางเทคนิคสามารถนำทางและนำไปใช้ได้ นโยบายการกำกับดูแลข้อมูลได้ อินเทอร์เฟซที่ตรงไปตรงมาช่วยเพิ่มการยอมรับของผู้ใช้ และลดระยะเวลาการเรียนรู้
นี่คือข้อพิจารณาสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเลือกวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุด:
- การจัดการข้อมูลอย่างครอบคลุม: เลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่มอบแนวทางที่ครอบคลุมในการจัดการข้อมูล ควรอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลและนำเสนอเครื่องมือสำหรับการจัดหมวดหมู่ข้อมูล การจัดการเมตาดาต้า และการประกันคุณภาพข้อมูล
- ความสามารถในการปรับขนาด: เลือกเครื่องมือการกำกับดูแลข้อมูลที่สามารถเติบโตไปพร้อมกับความต้องการข้อมูลของคุณ ซอฟต์แวร์ควรสามารถรองรับปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้นและข้อกำหนดการกำกับดูแลที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อองค์กรของคุณขยายตัว
- ความสามารถในการผสานรวม: ประเมินความเข้ากันได้ของซอฟต์แวร์กับระบบและแอปพลิเคชันที่คุณมีอยู่ การผสานรวมที่ราบรื่นกับเครื่องมืออื่น ๆ ในชุดเทคโนโลยีของคุณจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการกำกับดูแลข้อมูล
- การตรวจสอบและการติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนด: มองหาคุณสมบัติที่ช่วยให้สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงในข้อมูลได้อย่างละเอียด และตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้ ซอฟต์แวร์เครื่องมือการกำกับดูแลข้อมูลของคุณควรสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงในข้อมูล กิจกรรมของผู้ใช้ และการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลได้
- การจัดการวงจรชีวิตข้อมูล: เลือกซอฟต์แวร์ที่ครอบคลุมการสร้างข้อมูล การใช้งาน การจัดเก็บ และการกำจัดข้อมูล แนวทางแบบองค์รวมช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลได้รับการควบคุมอย่างถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการปลดระวาง
- คุณสมบัติการร่วมมือ: ซอฟต์แวร์ของคุณควรมีการสนับสนุนการสื่อสารและการร่วมมือข้ามทีมอย่างราบรื่น คุณสมบัติเช่นการดูแลข้อมูลและการทำงานร่วมกันในกระบวนการทำงานช่วยส่งเสริมการทำงานเป็นทีมในการรักษาคุณภาพข้อมูลและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
ซอฟต์แวร์การกำกับดูแลข้อมูลที่ดีที่สุด 10 อันดับที่ควรใช้
สำรวจเครื่องมือการกำกับดูแลข้อมูลที่ได้รับความนิยมเหล่านี้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นระหว่างหน่วยงานทางธุรกิจและรับประกันการกำกับดูแลข้อมูลอย่างครอบคลุม
1. คลิกอัพ
คุณสามารถใช้ ClickUp เพื่อจัดการโครงการ, ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ, และจัดระเบียบข้อมูลภายในบริษัทของคุณได้ แพลตฟอร์มที่ครอบคลุมของมันช่วยให้คุณสามารถติดตาม, ตรวจสอบ, และปรับปรุงการกำกับดูแลข้อมูลของคุณได้ ผลที่ตามมาคือคุณสามารถสร้างกรอบการจัดการข้อมูลที่แข็งแกร่งซึ่งปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้
ด้วยคุณสมบัติที่หลากหลายของ ClickUp คุณสามารถเชี่ยวชาญการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลข้อมูลในทุกโครงการได้ กำหนดและจัดสรรบทบาทและความรับผิดชอบระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยเทมเพลต RACI (Responsible Accountable Consulted Informed)
ปรับปรุงกระบวนการตัดสินใจให้มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบความรับผิดชอบในการปฏิบัติต่อข้อมูลของคุณ และเสริมสร้างความร่วมมือภายในทีมจัดการข้อมูลผ่านอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของ ClickUp แผน Enterprise ของ ClickUp ช่วยให้องค์กรขนาดใหญ่ได้รับประโยชน์จากความสามารถในการกำกับดูแลข้อมูลขั้นสูง
จัดการความต้องการด้านการจัดการโครงการและข้อมูลที่ซับซ้อนด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่นการรายงานด้วย ClickUp,การจัดการทรัพยากร และการสนับสนุนลำดับความสำคัญ
รักษาความถูกต้องของข้อมูลและการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้วยการใช้งานชุดเครื่องมือที่ครอบคลุม ซึ่งประกอบด้วยสถานะที่กำหนดเอง,ฟิลด์ที่กำหนดเอง,มุมมองที่กำหนดเอง และการจัดการโครงการภายในClickUp
ClickUp ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูล, การอนุญาตของผู้ใช้, และการร่วมมือที่ปลอดภัยเพื่อช่วยให้การจัดการข้อมูลและการกำกับดูแลมีประสิทธิภาพ คุณสามารถมั่นใจได้ในความลับของข้อมูลด้วยโปรโตคอลการเข้ารหัสที่แข็งแกร่งของแพลตฟอร์มซึ่งปกป้องข้อมูลที่บอบบาง
ควบคุมระดับการเข้าถึงด้วยสิทธิ์ของผู้ใช้ภายใน ClickUp เพื่อให้มั่นใจว่าเฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถดูหรือแก้ไขข้อมูลสำคัญได้ การควบคุมสิทธิ์อย่างละเอียดนี้ช่วยบังคับใช้นโยบายการกำกับดูแลข้อมูลและการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ
ติดตามการโต้ตอบของผู้ใช้และรักษาเส้นทางการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจในกระบวนการจัดการข้อมูลที่โปร่งใสและรับผิดชอบ พร้อมบันทึกการเข้าถึงและการติดตามกิจกรรม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สร้างและปรับแต่งแผนผัง RACI ภายในแพลตฟอร์มได้อย่างง่ายดาย จัดตั้งและติดตามความรับผิดชอบต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกด้วยฟีเจอร์การจัดการงานในตัว รวมถึงการมอบหมายงานให้กับบุคคลหรือทีม
- ติดตามตัวชี้วัดการกำกับดูแลข้อมูลได้อย่างแม่นยำด้วยแดชบอร์ดแบบภาพจาก ClickUp
- ทำการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์เพื่อแก้ไขปัญหาหรือช่องว่างที่พบในแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลข้อมูล
- ปรับปรุงการจัดการข้อมูลใหม่ให้มีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตการจัดการข้อมูลที่สร้างขึ้นล่วงหน้า
- กำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักในการจัดการข้อมูล รวมถึงผู้ดูแลข้อมูล เจ้าของข้อมูล ผู้ดูแลรักษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
- นำเครื่องมือและแพลตฟอร์มที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการแบ่งปันข้อมูลและการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นมาใช้
- ตรวจสอบและติดตามกระบวนการจัดการข้อมูลให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมาย ลดความเสี่ยง และทำให้แน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามมาตรฐานทางกฎหมายและมาตรฐานอุตสาหกรรม
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้รับเลี้ยงใหม่บางคนอาจต้องเผชิญกับการเรียนรู้ที่รวดเร็ว
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI มีให้บริการเป็นแอดออนสำหรับทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (9,200 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (3,900 รีวิว)
2. Informatica Axon
Informatica Axon เป็นส่วนหนึ่งของชุดผลิตภัณฑ์ Informatica และมอบแพลตฟอร์มการกำกับดูแลข้อมูลที่แข็งแกร่ง ซึ่งช่วยในการจัดทำแคตตาล็อกข้อมูล การสืบย้อนข้อมูลและการจัดการนโยบาย คุณสามารถใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อความร่วมมือที่ราบรื่นระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเพื่อทำให้การเข้าถึงข้อมูลเป็นประชาธิปไตย ส่งเสริมการสร้างคุณค่า
คุณสมบัติเด่นของ Informatica Axon
- ค้นหา ทำความเข้าใจ และเข้าถึงข้อมูลที่คุณต้องการด้วยตลาดข้อมูลที่คัดสรรมาอย่างดี
- สร้างพจนานุกรมข้อมูลองค์กรที่ใช้ร่วมกันสำหรับแหล่งข้อมูลบริบททางธุรกิจที่เชื่อถือได้ระหว่างเครื่องมือต่างๆ
- กำหนดการเชื่อมต่อข้อมูลและความสัมพันธ์เพื่อระบุและเชื่อมช่องว่าง
- ตรวจสอบกิจกรรมที่น่าสงสัยในข้อมูลของคุณโดยอัตโนมัติด้วยการป้องกัน
- ขับเคลื่อนข้อมูลเชิงลึก การวิเคราะห์ และการกำกับดูแล AI สำหรับองค์กรด้านพลังงานเชื้อเพลิงด้วยบริการแบบคลาวด์เนทีฟ
ข้อจำกัดของ Informatica Axon
- ต้องการการตั้งค่าแบ็กเอนด์อย่างละเอียด
- การโหลดข้อมูลผ่านสเปรดชีตนั้นยุ่งยากและเสี่ยงต่อข้อผิดพลาด
ราคา Informatica Axon
- ราคาตามความต้องการ
การจัดอันดับและรีวิวของ Informatica Axon
- Gartner Peer Insights: 3. 9/5 (37 รีวิว)
- PeerSpot: 3. 9/5 (22 รีวิว)
3. อัลเทอริกซ์
Alteryx นำเสนอชุดเครื่องมืออัจฉริยะด้านข้อมูลที่ใช้งานง่ายเพื่อเสริมแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ของตน คุณสามารถจัดระเบียบข้อมูลกึ่งโครงสร้างและข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างโดยใช้ระบบนิเวศการจัดการข้อมูลที่ครอบคลุม
คุณสามารถใช้เครื่องมือการจัดการข้อมูลนี้เพื่อปลดล็อกข้อมูลจากไฟล์ PDF และรูปภาพได้ ดึงข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญจากเอกสารที่ยาวด้วยการวิเคราะห์ข้อความ คุณยังสามารถขยายการทำความสะอาดข้อมูล การค้นหา การเพิ่มคุณค่า การเตรียมข้อมูล และการจัดการข้อมูลด้วยระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Alteryx
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยแพลตฟอร์มแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นจนจบ
- เข้าถึงข้อมูลสินทรัพย์ได้อย่างง่ายดายเพื่อสร้างคุณค่าทันที เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และลดความเสี่ยง
- สร้างแบบจำลองข้อมูลเชิงคาดการณ์โดยไม่ต้องเขียนโค้ดหรือใช้สถิติที่ซับซ้อน
- เปิดใช้งานการตัดสินใจที่แม่นยำในระดับใหญ่ในสภาพแวดล้อมการจัดการการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีการกำกับดูแลอย่างเข้มงวด
- อัตโนมัติทุกขั้นตอนของกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงการเตรียมข้อมูล การผสมผสานข้อมูล การรายงาน และวิทยาศาสตร์ข้อมูล
- เร่งเวลาในการสร้างมูลค่าและเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนด้านเทคโนโลยีของคุณด้วยการพัฒนาทักษะและฝึกอบรมพนักงาน
ข้อจำกัดของ Alteryx
- การขาดฟังก์ชันการทำงาน เช่น Excel Pivot
- การนำเข้าไฟล์ไปยัง Alteryx Analytics Cloud อาจช้า
- ไม่รองรับกับทุกอุปกรณ์
ราคาของ Alteryx
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Alteryx
- G2: 4. 6/5 (500 รีวิว)
- Gartner Peer Insights: 4. 4/5 (600 รีวิว)
4. การกำกับดูแลข้อมูลอย่างแม่นยำโดย Data360
Data360 Govern ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Precisely's Data Integrity Suite เป็นโซลูชันการจัดการข้อมูลองค์กรที่ครอบคลุม คุณสามารถใช้โซลูชันนี้เพื่อการกำกับดูแลข้อมูล การจัดทำแคตตาล็อก และการจัดการเมตาดาต้าได้อย่างราบรื่น
ใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อรับคำตอบเกี่ยวกับแหล่งข้อมูล การใช้งาน ความหมาย ความเป็นเจ้าของ และคุณภาพของข้อมูล ผลลัพธ์คือคุณจะเพิ่มความมั่นใจในคุณภาพของข้อมูล มูลค่า และความน่าเชื่อถือขององค์กรของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดอย่างแม่นยำ
- แปลข้อมูลเมตาดาต้าทางเทคนิคขั้นสูงให้กลายเป็นข้อมูลทางธุรกิจที่มีความหมายซึ่งให้ประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
- ระบุและจัดการองค์ประกอบข้อมูลที่สำคัญ
- ทำให้สินทรัพย์ข้อมูลสามารถค้นหาได้เพื่อการค้นหาข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและการตัดสินใจที่ดีขึ้น
- ทำความสะอาดและรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น คลาวด์และระบบภายในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน
ข้อจำกัดที่ชัดเจน
- บางส่วนของ UX ทำให้ผู้ใช้สับสนและดูล้าสมัย
- กระบวนการที่มีผู้นำสามารถช่วยในการทำความเข้าใจการกำกับดูแลข้อมูลได้ดีขึ้น
- ผู้รับเลี้ยงใหม่บางคนสังเกตเห็นว่ามีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน
การกำหนดราคาอย่างแม่นยำ
- ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวอย่างแม่นยำ
- Gartner Peer Insights: 4. 2/5 (35 รีวิว)
- บทวิจารณ์ซอฟต์แวร์: 5. 9/10 (11 บทวิจารณ์)
5. OvalEdge
สัมผัสประสบการณ์การกำกับดูแลข้อมูล การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัว และการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรวดเร็วในราคาที่คุ้มค่ากับ OvalEdge นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลใช้ OvalEdge เพื่อจัดการแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรับประกันการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวในราคาที่เข้าถึงได้
โดยใช้โซลูชันนี้ คุณสามารถสแกนฐานข้อมูลขององค์กร แพลตฟอร์ม BI (ธุรกิจอัจฉริยะ) เครื่องมือ ETL (การดึงข้อมูล การแปลงข้อมูล และการโหลดข้อมูล) หรือเครื่องมือสำหรับการย้ายและแปลงข้อมูล และคลังข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับจัดเก็บข้อมูลที่หลากหลายได้อย่างชาญฉลาด จากนั้นคุณสามารถสร้างรายการสินทรัพย์ข้อมูลที่ใช้งานง่ายได้
นักวิเคราะห์สามารถค้นพบข้อมูลเชิงลึกได้อย่างรวดเร็ว และปรับปรุงการเข้าถึงข้อมูล ความรู้ความเข้าใจในข้อมูล และคุณภาพของข้อมูล
คุณสมบัติเด่นของ OvalEdge
- จัดเก็บข้อมูลแคตตาล็อกอย่างไร้รอยต่อด้วยอัลกอริธึมอัตโนมัติ
- วิเคราะห์ข้อมูลและทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพผ่านเครื่องมือในตัว เช่น Impact และ Collaborative Analytics
- ให้บริการการเข้าถึงข้อมูลที่ปลอดภัย, ปฏิบัติตามข้อกำหนด, และครอบคลุมทุกระบบเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลที่ดีที่สุด
- ระบุแหล่งที่มาและปลายทางของข้อมูลทุกองค์ประกอบในระดับคุณลักษณะและระดับระบบ
- สร้างลำดับสายข้อมูลโดยการแยกวิเคราะห์ SQL, ETL, ระบบรายงาน และรหัสต่างๆ
- วิเคราะห์ผลกระทบของการอัปเกรดแต่ละรายการหรือการเปลี่ยนแปลงวัตถุข้อมูลภายในไม่กี่นาที
- ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลอย่างเชิงรุกและจัดการวงจรชีวิตการปรับปรุงคุณภาพข้อมูลอย่างครบวงจร
ข้อจำกัดของ OvalEdge
- บาง API ของบริการอาจไม่ทำงานตามที่คาดหวัง
- ยากที่จะค้นหาข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ (PII) ในข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง
- ต้องการการแก้ไขข้อบกพร่อง
OvalEdge ราคา
- จำเป็น: เริ่มต้นที่ $15,600 ต่อปี
- มืออาชีพ: ราคาตามความต้องการ
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
OvalEdge คะแนนและรีวิว
- Capterra: 4.0/5 (1 รีวิว)
6. คอลลิบรา ไดต์ อายน์เทลลิเจนซ์ คลาวด์
รับประกันคุณภาพข้อมูล, การปฏิบัติตามข้อกำหนด, และการร่วมมือกับซอฟต์แวร์การกำกับดูแลข้อมูลแบบปรับตัวได้ของ Collibra ตลอดวงจรชีวิตของข้อมูลทั้งหมด
คุณสามารถดูข้อมูลสินทรัพย์ขององค์กรของคุณได้อย่างครบถ้วนด้วยแคตตาล็อกข้อมูลที่รวมศูนย์ของแพลตฟอร์ม ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าสูงสุดที่คุณสามารถดึงออกมาได้
คุณสมบัติเด่นของ Collibra
- ปรับข้อมูลระหว่างระบบให้สอดคล้องกันเพื่อการรายงานและการวิเคราะห์ที่แม่นยำ
- สร้าง, ทบทวน, และปรับปรุงนโยบายข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานในทุกส่วนของธุรกิจของคุณ
- มีปฏิสัมพันธ์กับกระบวนการทำงานและขั้นตอนทั่วไปเพื่อส่งเสริมแนวทางความร่วมมือในการกำกับดูแล
- ระบุข้อมูลที่สูญหายและความสัมพันธ์ที่ขาดหายในขณะที่คุณถ่ายโอนข้อมูลจากระบบหนึ่งไปยังอีกระบบหนึ่ง
- เพิ่มคุณค่าให้กับข้อมูลเมตาของคุณด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งที่มา รูปแบบ การใช้งาน โครงสร้าง และความสัมพันธ์กับข้อมูลอื่น ๆ
- ยกประเด็นและแก้ไขปัญหาโดยการเชื่อมต่อกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในข้อมูล
ข้อจำกัดของ Collibra
- การนำไปใช้ทั่วทั้งองค์กรของคุณอาจเป็นเรื่องท้าทายเนื่องจากลักษณะที่สามารถปรับแต่งได้สูง
- ผู้รับเลี้ยงใหม่บางคนสังเกตเห็นว่ามีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน
- ต้องการการแก้ไขข้อบกพร่อง
ราคาของ Collibra
- ราคาตามความต้องการ
การจัดอันดับและรีวิวของ Collibra
- G2: 4. 2/5 (75 รีวิว)
- Gartner Peer Insights: 4. 2/5 (100 รีวิว)
7. ผสานรวม
ซอฟต์แวร์การกำกับดูแลข้อมูลของ Integrate เป็นองค์ประกอบสำคัญของแพลตฟอร์ม ETL สำหรับการดำเนินงานของ Integrate.io โดยใช้การควบคุมและการมองเห็นแบบรวมศูนย์เพื่อเสริมศักยภาพให้กับทีมกำกับดูแลข้อมูลและผู้ใช้ในสายงานต่างๆ
ดำเนินการควบคุมการเข้าถึง, การเข้ารหัส, และการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดเพื่อปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยใช้ซอฟต์แวร์
ผสานคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- เตรียมและแปลงข้อมูลของคุณด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ทรงพลัง
- สร้างและจัดการเส้นทางที่สะอาดและปลอดภัยสำหรับการเคลื่อนย้ายและประมวลผลข้อมูลเพื่อทำให้การดำเนินงานทางธุรกิจเป็นอัตโนมัติ
- ขับเคลื่อนการตัดสินใจที่ดีขึ้นด้วยชุดเครื่องมือและตัวเชื่อมต่อ ETL แบบครบวงจร
- รวมข้อมูลของคุณทุก 60 วินาทีเพื่อแหล่งข้อมูลเดียวสำหรับการรายงานที่เชื่อถือได้
- เพิ่มพลังให้กับผลิตภัณฑ์ข้อมูลของคุณด้วยระบบอัตโนมัติโค้ด REST API ที่โฮสต์เอง
บูรณาการข้อจำกัด
- อ่านและแก้ไขบันทึกข้อผิดพลาดได้ยาก
- ไม่สามารถใช้งานร่วมกับไฟล์ในเครื่อง เช่น Microsoft Excel หรือ CSV ในระบบของคุณได้
- การผสานระบบอาจเป็นเรื่องท้าทายสำหรับธุรกิจที่ไม่มีทีมไอทีโดยเฉพาะ
ผสานรวมการกำหนดราคา
- เริ่มต้น: 15,000 ดอลลาร์ต่อปี
- มืออาชีพ: 25,000 ดอลลาร์ต่อปี
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
ผสานรวมคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (200 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (17 รีวิว)
8. IBM Cloud Pak สำหรับข้อมูล
IBM's Cloud Pak for Data เป็นแพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์และแยกส่วนสำหรับการจัดการข้อมูลและเมตาดาต้า การติดตามสายการไหลของข้อมูล และการบังคับใช้นโยบายการกำกับดูแลข้อมูลทั่วทั้งองค์กร
คุณสามารถรวบรวม จัดระเบียบ และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถาปัตยกรรมโครงสร้างข้อมูลที่แข็งแกร่งของแพลตฟอร์ม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ IBM Cloud Pak for Data
- สร้างโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงข้อมูลที่แยกส่วนในสภาพแวดล้อมคลาวด์แบบไฮบริด
- ส่งมอบการตัดสินใจจากข้อมูลและแอปพลิเคชัน AI ไปยังผู้บริโภคผ่านแอปพลิเคชันธุรกิจและการวิเคราะห์
- อัตโนมัติการผสานรวม, ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลของคุณ, และการกำกับดูแลระบบปัญญาประดิษฐ์
- ปกป้องการใช้ข้อมูลด้วยการบังคับใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวและการใช้งานในทุกข้อมูล
- เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ทุกระดับทักษะสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เชื่อถือได้ผ่านอินเทอร์เฟซที่ปรับให้เหมาะสม (โค้ด, แคนวาส, ไม่ต้องใช้โค้ด)
ข้อจำกัดของ IBM Cloud Pak for Data
- ผู้รับเลี้ยงใหม่บางคนสังเกตเห็นว่ามีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน
- กระบวนการติดตั้งที่ซับซ้อน
- อินเตอร์เฟซล้าสมัย
ราคาของ IBM Cloud Pak for Data
- ราคาตามความต้องการ
IBM Cloud Pak for Data การจัดอันดับและรีวิว
- G2: 4. 0/5 (19 รีวิว)
- Gartner Peer Insights: 4. 5/5 (200 รีวิว)
9. Dataddo
Dataddo เป็นแพลตฟอร์มการรวมข้อมูลบนคลาวด์ที่เชี่ยวชาญในการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลและปลายทางต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ด
คุณสามารถปรับขนาดและทำให้การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างบริการบนคลาวด์ต่างๆ แอปแดชบอร์ด คลังข้อมูล และทะเลสาบข้อมูลเป็นไปโดยอัตโนมัติ
คุณยังสามารถมองเห็นภาพรวม, รวมศูนย์, จัดจำหน่าย, และกระตุ้นข้อมูลได้อย่างราบรื่น. สิ่งนี้ทำให้ Dataddo เป็นเครื่องมือการจัดการข้อมูลที่มีคุณค่าสำหรับการปรับปรุงกระบวนการทำงานของข้อมูลของคุณให้ราบรื่น.
คุณสมบัติเด่นของ Dataddo
- สร้างผลิตภัณฑ์ข้อมูลของคุณบนพื้นฐานของ Dataddo API ที่รวมเป็นหนึ่งเดียว
- ผสานรวม Dataddo เข้ากับสถาปัตยกรรมที่มีอยู่ของคุณและใช้งานร่วมกับเครื่องมือบนคลาวด์ใด ๆ ที่คุณใช้ในอนาคต
- รับข้อมูลเชิงลึกทันทีด้วยระบบท่อข้อมูลอัตโนมัติโดยไม่ต้องจัดเก็บข้อมูลในคลังข้อมูล
- ทดสอบแบบจำลองข้อมูลก่อนนำไปใช้ในขนาดเต็ม
- ส่งข้อมูลอย่างปลอดภัยจากแอปพลิเคชันธุรกิจใด ๆ ไปยัง Google Sheet หรือแอปแดชบอร์ดใด ๆ เช่น Tableau, Power BI และ Google Looker Studio
- ถ่ายโอนข้อมูลจากแอปธุรกิจ ฐานข้อมูล หรือ API ใด ๆ ไปยังคลังข้อมูล (ETL/ELT/การจำลองข้อมูล) แอปแดชบอร์ด หรือแอปธุรกิจ (ETL ย้อนกลับ)
ข้อจำกัดของ Dataddo
- ความถี่ในการซิงค์ที่ไม่สม่ำเสมอ
- การนำทางที่ไม่เป็นธรรมชาติ
- ความท้าทายในการสร้าง GUI แบบสากลสำหรับการเชื่อมต่อที่หลากหลาย
ราคาของ Dataddo
- ฟรี
- ข้อมูลสู่แดชบอร์ด: $99/เดือน
- ข้อมูลทุกที่ทุกเวลา: $99/เดือน
- การผสานข้อมูลแบบไร้หัว: ราคาตามความต้องการ
การจัดอันดับและรีวิวของ Dataddo
- G2: 4. 8/5 (200 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (20 รีวิว)
10. ทาเลนด
Talend นำเสนอผลิตภัณฑ์และแพลตฟอร์มหลากหลายเพื่อช่วยคุณในด้านต่างๆ ของโครงสร้างพื้นฐานข้อมูล รวมถึงการรวมข้อมูล การปรับปรุงคุณภาพข้อมูล การจัดการข้อมูลหลัก หรือการจัดการข้อมูลสำคัญอย่างเป็นระบบ และอื่นๆ อีกมากมาย
คุณสามารถจัดตั้งและบังคับใช้นโยบายการกำกับดูแลข้อมูล จัดการข้อมูลเมตา ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล และปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายโดยใช้คุณสมบัติต่าง ๆ ของแพลตฟอร์ม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Talend
- ค้นหาและใช้ข้อมูลได้อย่างง่ายดายด้วยคุณสมบัติการจัดการแบบร่วมมือ
- ปรับปรุงความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้วยการตรวจสอบคุณภาพอัตโนมัติและเครื่องมือแบบชี้และคลิกบนเบราว์เซอร์สำหรับการแบ่งปันและรวบรวมความรู้เดิมจากผู้ใช้ทางธุรกิจ
- ลดเวลาในการติดตามการเปลี่ยนแปลงด้วยโซลูชันแคตตาล็อกข้อมูลและสายธารข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
- จัดการข้อมูลตั้งแต่ต้นจนจบทั่วทั้งองค์กรของคุณด้วยโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ที่ยืดหยุ่น
- ขจัดอุปสรรคระหว่างธุรกิจและไอทีด้วยแอปพลิเคชันแบบบริการตนเองสำหรับการจัดประเภทและบันทึกข้อมูล
- ใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อฝังคุณภาพข้อมูล การดูแลรักษา การเตรียมข้อมูล และการจัดทำแคตตาล็อกลงในกระบวนการจัดการข้อมูลของคุณ
ข้อจำกัดของ Talend
- แหล่งข้อมูลบางแห่งอาจมีความซับซ้อนในการจัดลำดับความสำคัญในฐานะผู้เชื่อมต่อใหม่
- การควบคุมแหล่งที่มาด้วย Git และการผสานรวมกับ Git เป็นเรื่องที่ท้าทาย
ราคาของ Talend
- Stitch: ราคาตามตกลง
- แพลตฟอร์มการจัดการข้อมูล: ราคาตามการกำหนดเอง
- แพลตฟอร์มบิ๊กดาต้า: ราคาตามความต้องการ
- ดาต้าแฟบริค: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Talend
- G2: 4. 4/5 (10 รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (23 รีวิว)
ปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของข้อมูลของคุณด้วยซอฟต์แวร์การกำกับดูแลข้อมูลที่เหมาะสม
นำความเป็นระเบียบและความชัดเจนมาสู่การกำกับดูแลข้อมูลภายในองค์กรของคุณด้วยซอฟต์แวร์ล้ำสมัยที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณโดยเฉพาะ การผสมผสานระหว่างความสามารถในการจัดการงาน แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ และฟีเจอร์ที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางของ ClickUp ทำให้เป็นโซลูชันซอฟต์แวร์การกำกับดูแลข้อมูลที่เหมาะสมที่สุด
คุณจะได้รับเครื่องมือที่จำเป็นในการสร้างและรักษาโครงสร้างการกำกับดูแลข้อมูลที่แข็งแกร่งและเป็นไปตามข้อกำหนด เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่กำหนดไว้
คุณสามารถผสานการทำงานของ ClickUp เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างง่ายดาย มันช่วยให้มั่นใจในความสอดคล้องตามข้อกำหนดลดความเสี่ยง และเพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพข้อมูลได้อย่างไร้ความยุ่งยาก
คุณสามารถใช้เทมเพลตที่ปรับแต่งได้ของมันเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลข้อมูลเฉพาะขององค์กรของคุณ ดังนั้นคุณจึงจัดการข้อมูลของคุณด้วยความแม่นยำและความใส่ใจ