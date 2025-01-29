บล็อก ClickUp
10 ซอฟต์แวร์การกำกับดูแลข้อมูลที่ดีที่สุดในปี 2025 (รีวิวและราคา)

Alex York
29 มกราคม 2568

การกำกับดูแลข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความสมบูรณ์และความปลอดภัยของข้อมูลขององค์กรของคุณ

วิธีการแบบดั้งเดิม เช่น การตรวจสอบด้วยมือหรือระบบที่แยกจากกัน มักนำไปสู่ข้อผิดพลาดหรือการมองข้ามข้อมูล ซอฟต์แวร์การกำกับดูแลข้อมูลจะนำความเป็นระเบียบและความน่าเชื่อถือมาสู่จักรวาลข้อมูลของคุณ ??

มันช่วยให้การจัดการข้อมูลในองค์กรของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น, ทำให้การเข้าถึงข้อมูลง่ายขึ้น, ทำให้การปฏิบัติตามข้อกำหนดเป็นไปอย่างถูกต้อง, และสนับสนุนการจัดการคุณภาพข้อมูล

การเลือกเครื่องมือการกำกับดูแลข้อมูลอาจดูเหมือนการเดินในเขาวงกตที่ซับซ้อน ดังนั้นเราได้แยกแยะคุณสมบัติหลัก ข้อดีและข้อเสีย ราคา และคะแนนผู้ใช้ของเครื่องมือยอดนิยม 10 อันดับแรกเพื่อให้การตัดสินใจของคุณง่ายขึ้น

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การกำกับดูแลข้อมูล?

ซอฟต์แวร์การกำกับดูแลข้อมูลของคุณควรมีความเป็นธรรมชาติ ทำให้ผู้ใช้ทั้งทางเทคนิคและไม่ทางเทคนิคสามารถนำทางและนำไปใช้ได้ นโยบายการกำกับดูแลข้อมูลได้ อินเทอร์เฟซที่ตรงไปตรงมาช่วยเพิ่มการยอมรับของผู้ใช้ และลดระยะเวลาการเรียนรู้

นี่คือข้อพิจารณาสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเลือกวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุด:

  • การจัดการข้อมูลอย่างครอบคลุม: เลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่มอบแนวทางที่ครอบคลุมในการจัดการข้อมูล ควรอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลและนำเสนอเครื่องมือสำหรับการจัดหมวดหมู่ข้อมูล การจัดการเมตาดาต้า และการประกันคุณภาพข้อมูล
  • ความสามารถในการปรับขนาด: เลือกเครื่องมือการกำกับดูแลข้อมูลที่สามารถเติบโตไปพร้อมกับความต้องการข้อมูลของคุณ ซอฟต์แวร์ควรสามารถรองรับปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้นและข้อกำหนดการกำกับดูแลที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อองค์กรของคุณขยายตัว
  • ความสามารถในการผสานรวม: ประเมินความเข้ากันได้ของซอฟต์แวร์กับระบบและแอปพลิเคชันที่คุณมีอยู่ การผสานรวมที่ราบรื่นกับเครื่องมืออื่น ๆ ในชุดเทคโนโลยีของคุณจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการกำกับดูแลข้อมูล
  • การตรวจสอบและการติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนด: มองหาคุณสมบัติที่ช่วยให้สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงในข้อมูลได้อย่างละเอียด และตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้ ซอฟต์แวร์เครื่องมือการกำกับดูแลข้อมูลของคุณควรสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงในข้อมูล กิจกรรมของผู้ใช้ และการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลได้
  • การจัดการวงจรชีวิตข้อมูล: เลือกซอฟต์แวร์ที่ครอบคลุมการสร้างข้อมูล การใช้งาน การจัดเก็บ และการกำจัดข้อมูล แนวทางแบบองค์รวมช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลได้รับการควบคุมอย่างถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการปลดระวาง
  • คุณสมบัติการร่วมมือ: ซอฟต์แวร์ของคุณควรมีการสนับสนุนการสื่อสารและการร่วมมือข้ามทีมอย่างราบรื่น คุณสมบัติเช่นการดูแลข้อมูลและการทำงานร่วมกันในกระบวนการทำงานช่วยส่งเสริมการทำงานเป็นทีมในการรักษาคุณภาพข้อมูลและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

ซอฟต์แวร์การกำกับดูแลข้อมูลที่ดีที่สุด 10 อันดับที่ควรใช้

สำรวจเครื่องมือการกำกับดูแลข้อมูลที่ได้รับความนิยมเหล่านี้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นระหว่างหน่วยงานทางธุรกิจและรับประกันการกำกับดูแลข้อมูลอย่างครอบคลุม

1. คลิกอัพ

แดชบอร์ด Clickup
ตั้งค่ารายงานที่คุณต้องการ ทั้งหมดในที่เดียว บน ClickUp

คุณสามารถใช้ ClickUp เพื่อจัดการโครงการ, ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ, และจัดระเบียบข้อมูลภายในบริษัทของคุณได้ แพลตฟอร์มที่ครอบคลุมของมันช่วยให้คุณสามารถติดตาม, ตรวจสอบ, และปรับปรุงการกำกับดูแลข้อมูลของคุณได้ ผลที่ตามมาคือคุณสามารถสร้างกรอบการจัดการข้อมูลที่แข็งแกร่งซึ่งปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้

ด้วยคุณสมบัติที่หลากหลายของ ClickUp คุณสามารถเชี่ยวชาญการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลข้อมูลในทุกโครงการได้ กำหนดและจัดสรรบทบาทและความรับผิดชอบระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยเทมเพลต RACI (Responsible Accountable Consulted Informed)

เทมเพลต RACI ของ ClickUp
ตรวจสอบความสอดคล้องในการจัดการข้อมูลระหว่างโครงการต่าง ๆ ด้วยเทมเพลต RACI Matrix ของ ClickUp

ปรับปรุงกระบวนการตัดสินใจให้มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบความรับผิดชอบในการปฏิบัติต่อข้อมูลของคุณ และเสริมสร้างความร่วมมือภายในทีมจัดการข้อมูลผ่านอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของ ClickUp แผน Enterprise ของ ClickUp ช่วยให้องค์กรขนาดใหญ่ได้รับประโยชน์จากความสามารถในการกำกับดูแลข้อมูลขั้นสูง

จัดการความต้องการด้านการจัดการโครงการและข้อมูลที่ซับซ้อนด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่นการรายงานด้วย ClickUp,การจัดการทรัพยากร และการสนับสนุนลำดับความสำคัญ

รักษาความถูกต้องของข้อมูลและการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้วยการใช้งานชุดเครื่องมือที่ครอบคลุม ซึ่งประกอบด้วยสถานะที่กำหนดเอง,ฟิลด์ที่กำหนดเอง,มุมมองที่กำหนดเอง และการจัดการโครงการภายในClickUp

ClickUp ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูล, การอนุญาตของผู้ใช้, และการร่วมมือที่ปลอดภัยเพื่อช่วยให้การจัดการข้อมูลและการกำกับดูแลมีประสิทธิภาพ คุณสามารถมั่นใจได้ในความลับของข้อมูลด้วยโปรโตคอลการเข้ารหัสที่แข็งแกร่งของแพลตฟอร์มซึ่งปกป้องข้อมูลที่บอบบาง

ควบคุมระดับการเข้าถึงด้วยสิทธิ์ของผู้ใช้ภายใน ClickUp เพื่อให้มั่นใจว่าเฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถดูหรือแก้ไขข้อมูลสำคัญได้ การควบคุมสิทธิ์อย่างละเอียดนี้ช่วยบังคับใช้นโยบายการกำกับดูแลข้อมูลและการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ

ติดตามการโต้ตอบของผู้ใช้และรักษาเส้นทางการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจในกระบวนการจัดการข้อมูลที่โปร่งใสและรับผิดชอบ พร้อมบันทึกการเข้าถึงและการติดตามกิจกรรม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • สร้างและปรับแต่งแผนผัง RACI ภายในแพลตฟอร์มได้อย่างง่ายดาย จัดตั้งและติดตามความรับผิดชอบต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกด้วยฟีเจอร์การจัดการงานในตัว รวมถึงการมอบหมายงานให้กับบุคคลหรือทีม
  • ติดตามตัวชี้วัดการกำกับดูแลข้อมูลได้อย่างแม่นยำด้วยแดชบอร์ดแบบภาพจาก ClickUp
  • ทำการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์เพื่อแก้ไขปัญหาหรือช่องว่างที่พบในแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลข้อมูล
  • ปรับปรุงการจัดการข้อมูลใหม่ให้มีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตการจัดการข้อมูลที่สร้างขึ้นล่วงหน้า
  • กำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักในการจัดการข้อมูล รวมถึงผู้ดูแลข้อมูล เจ้าของข้อมูล ผู้ดูแลรักษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
  • นำเครื่องมือและแพลตฟอร์มที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการแบ่งปันข้อมูลและการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นมาใช้
  • ตรวจสอบและติดตามกระบวนการจัดการข้อมูลให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมาย ลดความเสี่ยง และทำให้แน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามมาตรฐานทางกฎหมายและมาตรฐานอุตสาหกรรม

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้รับเลี้ยงใหม่บางคนอาจต้องเผชิญกับการเรียนรู้ที่รวดเร็ว

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp AI มีให้บริการเป็นแอดออนสำหรับทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (9,200 รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (3,900 รีวิว)

2. Informatica Axon

อินฟอร์เมติก้า แอกซอน
ผ่านทางInformatica Axon

Informatica Axon เป็นส่วนหนึ่งของชุดผลิตภัณฑ์ Informatica และมอบแพลตฟอร์มการกำกับดูแลข้อมูลที่แข็งแกร่ง ซึ่งช่วยในการจัดทำแคตตาล็อกข้อมูล การสืบย้อนข้อมูลและการจัดการนโยบาย คุณสามารถใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อความร่วมมือที่ราบรื่นระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเพื่อทำให้การเข้าถึงข้อมูลเป็นประชาธิปไตย ส่งเสริมการสร้างคุณค่า

คุณสมบัติเด่นของ Informatica Axon

  • ค้นหา ทำความเข้าใจ และเข้าถึงข้อมูลที่คุณต้องการด้วยตลาดข้อมูลที่คัดสรรมาอย่างดี
  • สร้างพจนานุกรมข้อมูลองค์กรที่ใช้ร่วมกันสำหรับแหล่งข้อมูลบริบททางธุรกิจที่เชื่อถือได้ระหว่างเครื่องมือต่างๆ
  • กำหนดการเชื่อมต่อข้อมูลและความสัมพันธ์เพื่อระบุและเชื่อมช่องว่าง
  • ตรวจสอบกิจกรรมที่น่าสงสัยในข้อมูลของคุณโดยอัตโนมัติด้วยการป้องกัน
  • ขับเคลื่อนข้อมูลเชิงลึก การวิเคราะห์ และการกำกับดูแล AI สำหรับองค์กรด้านพลังงานเชื้อเพลิงด้วยบริการแบบคลาวด์เนทีฟ

ข้อจำกัดของ Informatica Axon

  • ต้องการการตั้งค่าแบ็กเอนด์อย่างละเอียด
  • การโหลดข้อมูลผ่านสเปรดชีตนั้นยุ่งยากและเสี่ยงต่อข้อผิดพลาด

ราคา Informatica Axon

  • ราคาตามความต้องการ

การจัดอันดับและรีวิวของ Informatica Axon

  • Gartner Peer Insights: 3. 9/5 (37 รีวิว)
  • PeerSpot: 3. 9/5 (22 รีวิว)

3. อัลเทอริกซ์

Alteryx
ผ่านทางalteryx

Alteryx นำเสนอชุดเครื่องมืออัจฉริยะด้านข้อมูลที่ใช้งานง่ายเพื่อเสริมแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ของตน คุณสามารถจัดระเบียบข้อมูลกึ่งโครงสร้างและข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างโดยใช้ระบบนิเวศการจัดการข้อมูลที่ครอบคลุม

คุณสามารถใช้เครื่องมือการจัดการข้อมูลนี้เพื่อปลดล็อกข้อมูลจากไฟล์ PDF และรูปภาพได้ ดึงข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญจากเอกสารที่ยาวด้วยการวิเคราะห์ข้อความ คุณยังสามารถขยายการทำความสะอาดข้อมูล การค้นหา การเพิ่มคุณค่า การเตรียมข้อมูล และการจัดการข้อมูลด้วยระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Alteryx

  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยแพลตฟอร์มแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นจนจบ
  • เข้าถึงข้อมูลสินทรัพย์ได้อย่างง่ายดายเพื่อสร้างคุณค่าทันที เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และลดความเสี่ยง
  • สร้างแบบจำลองข้อมูลเชิงคาดการณ์โดยไม่ต้องเขียนโค้ดหรือใช้สถิติที่ซับซ้อน
  • เปิดใช้งานการตัดสินใจที่แม่นยำในระดับใหญ่ในสภาพแวดล้อมการจัดการการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีการกำกับดูแลอย่างเข้มงวด
  • อัตโนมัติทุกขั้นตอนของกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงการเตรียมข้อมูล การผสมผสานข้อมูล การรายงาน และวิทยาศาสตร์ข้อมูล
  • เร่งเวลาในการสร้างมูลค่าและเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนด้านเทคโนโลยีของคุณด้วยการพัฒนาทักษะและฝึกอบรมพนักงาน

ข้อจำกัดของ Alteryx

  • การขาดฟังก์ชันการทำงาน เช่น Excel Pivot
  • การนำเข้าไฟล์ไปยัง Alteryx Analytics Cloud อาจช้า
  • ไม่รองรับกับทุกอุปกรณ์

ราคาของ Alteryx

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Alteryx

  • G2: 4. 6/5 (500 รีวิว)
  • Gartner Peer Insights: 4. 4/5 (600 รีวิว)

4. การกำกับดูแลข้อมูลอย่างแม่นยำโดย Data360

Precisely-Data360-Govern
ผ่านทางPrecisely-Data360-Govern

Data360 Govern ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Precisely's Data Integrity Suite เป็นโซลูชันการจัดการข้อมูลองค์กรที่ครอบคลุม คุณสามารถใช้โซลูชันนี้เพื่อการกำกับดูแลข้อมูล การจัดทำแคตตาล็อก และการจัดการเมตาดาต้าได้อย่างราบรื่น

ใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อรับคำตอบเกี่ยวกับแหล่งข้อมูล การใช้งาน ความหมาย ความเป็นเจ้าของ และคุณภาพของข้อมูล ผลลัพธ์คือคุณจะเพิ่มความมั่นใจในคุณภาพของข้อมูล มูลค่า และความน่าเชื่อถือขององค์กรของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดอย่างแม่นยำ

  • แปลข้อมูลเมตาดาต้าทางเทคนิคขั้นสูงให้กลายเป็นข้อมูลทางธุรกิจที่มีความหมายซึ่งให้ประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
  • ระบุและจัดการองค์ประกอบข้อมูลที่สำคัญ
  • ทำให้สินทรัพย์ข้อมูลสามารถค้นหาได้เพื่อการค้นหาข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและการตัดสินใจที่ดีขึ้น
  • ทำความสะอาดและรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น คลาวด์และระบบภายในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน

ข้อจำกัดที่ชัดเจน

  • บางส่วนของ UX ทำให้ผู้ใช้สับสนและดูล้าสมัย
  • กระบวนการที่มีผู้นำสามารถช่วยในการทำความเข้าใจการกำกับดูแลข้อมูลได้ดีขึ้น
  • ผู้รับเลี้ยงใหม่บางคนสังเกตเห็นว่ามีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน

การกำหนดราคาอย่างแม่นยำ

  • ราคาตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิวอย่างแม่นยำ

  • Gartner Peer Insights: 4. 2/5 (35 รีวิว)
  • บทวิจารณ์ซอฟต์แวร์: 5. 9/10 (11 บทวิจารณ์)

5. OvalEdge

โอวัลเอดจ์
ผ่านทางOvalEdge

สัมผัสประสบการณ์การกำกับดูแลข้อมูล การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัว และการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรวดเร็วในราคาที่คุ้มค่ากับ OvalEdge นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลใช้ OvalEdge เพื่อจัดการแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรับประกันการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวในราคาที่เข้าถึงได้

โดยใช้โซลูชันนี้ คุณสามารถสแกนฐานข้อมูลขององค์กร แพลตฟอร์ม BI (ธุรกิจอัจฉริยะ) เครื่องมือ ETL (การดึงข้อมูล การแปลงข้อมูล และการโหลดข้อมูล) หรือเครื่องมือสำหรับการย้ายและแปลงข้อมูล และคลังข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับจัดเก็บข้อมูลที่หลากหลายได้อย่างชาญฉลาด จากนั้นคุณสามารถสร้างรายการสินทรัพย์ข้อมูลที่ใช้งานง่ายได้

นักวิเคราะห์สามารถค้นพบข้อมูลเชิงลึกได้อย่างรวดเร็ว และปรับปรุงการเข้าถึงข้อมูล ความรู้ความเข้าใจในข้อมูล และคุณภาพของข้อมูล

คุณสมบัติเด่นของ OvalEdge

  • จัดเก็บข้อมูลแคตตาล็อกอย่างไร้รอยต่อด้วยอัลกอริธึมอัตโนมัติ
  • วิเคราะห์ข้อมูลและทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพผ่านเครื่องมือในตัว เช่น Impact และ Collaborative Analytics
  • ให้บริการการเข้าถึงข้อมูลที่ปลอดภัย, ปฏิบัติตามข้อกำหนด, และครอบคลุมทุกระบบเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลที่ดีที่สุด
  • ระบุแหล่งที่มาและปลายทางของข้อมูลทุกองค์ประกอบในระดับคุณลักษณะและระดับระบบ
  • สร้างลำดับสายข้อมูลโดยการแยกวิเคราะห์ SQL, ETL, ระบบรายงาน และรหัสต่างๆ
  • วิเคราะห์ผลกระทบของการอัปเกรดแต่ละรายการหรือการเปลี่ยนแปลงวัตถุข้อมูลภายในไม่กี่นาที
  • ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลอย่างเชิงรุกและจัดการวงจรชีวิตการปรับปรุงคุณภาพข้อมูลอย่างครบวงจร

ข้อจำกัดของ OvalEdge

  • บาง API ของบริการอาจไม่ทำงานตามที่คาดหวัง
  • ยากที่จะค้นหาข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ (PII) ในข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง
  • ต้องการการแก้ไขข้อบกพร่อง

OvalEdge ราคา

  • จำเป็น: เริ่มต้นที่ $15,600 ต่อปี
  • มืออาชีพ: ราคาตามความต้องการ
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

OvalEdge คะแนนและรีวิว

  • Capterra: 4.0/5 (1 รีวิว)

6. คอลลิบรา ไดต์ อายน์เทลลิเจนซ์ คลาวด์

โคลลิบรา
ผ่านทางCollibra

รับประกันคุณภาพข้อมูล, การปฏิบัติตามข้อกำหนด, และการร่วมมือกับซอฟต์แวร์การกำกับดูแลข้อมูลแบบปรับตัวได้ของ Collibra ตลอดวงจรชีวิตของข้อมูลทั้งหมด

คุณสามารถดูข้อมูลสินทรัพย์ขององค์กรของคุณได้อย่างครบถ้วนด้วยแคตตาล็อกข้อมูลที่รวมศูนย์ของแพลตฟอร์ม ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าสูงสุดที่คุณสามารถดึงออกมาได้

คุณสมบัติเด่นของ Collibra

  • ปรับข้อมูลระหว่างระบบให้สอดคล้องกันเพื่อการรายงานและการวิเคราะห์ที่แม่นยำ
  • สร้าง, ทบทวน, และปรับปรุงนโยบายข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานในทุกส่วนของธุรกิจของคุณ
  • มีปฏิสัมพันธ์กับกระบวนการทำงานและขั้นตอนทั่วไปเพื่อส่งเสริมแนวทางความร่วมมือในการกำกับดูแล
  • ระบุข้อมูลที่สูญหายและความสัมพันธ์ที่ขาดหายในขณะที่คุณถ่ายโอนข้อมูลจากระบบหนึ่งไปยังอีกระบบหนึ่ง
  • เพิ่มคุณค่าให้กับข้อมูลเมตาของคุณด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งที่มา รูปแบบ การใช้งาน โครงสร้าง และความสัมพันธ์กับข้อมูลอื่น ๆ
  • ยกประเด็นและแก้ไขปัญหาโดยการเชื่อมต่อกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในข้อมูล

ข้อจำกัดของ Collibra

  • การนำไปใช้ทั่วทั้งองค์กรของคุณอาจเป็นเรื่องท้าทายเนื่องจากลักษณะที่สามารถปรับแต่งได้สูง
  • ผู้รับเลี้ยงใหม่บางคนสังเกตเห็นว่ามีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน
  • ต้องการการแก้ไขข้อบกพร่อง

ราคาของ Collibra

  • ราคาตามความต้องการ

การจัดอันดับและรีวิวของ Collibra

  • G2: 4. 2/5 (75 รีวิว)
  • Gartner Peer Insights: 4. 2/5 (100 รีวิว)

7. ผสานรวม

ผสานรวม
ผ่านIntegrate

ซอฟต์แวร์การกำกับดูแลข้อมูลของ Integrate เป็นองค์ประกอบสำคัญของแพลตฟอร์ม ETL สำหรับการดำเนินงานของ Integrate.io โดยใช้การควบคุมและการมองเห็นแบบรวมศูนย์เพื่อเสริมศักยภาพให้กับทีมกำกับดูแลข้อมูลและผู้ใช้ในสายงานต่างๆ

ดำเนินการควบคุมการเข้าถึง, การเข้ารหัส, และการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดเพื่อปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยใช้ซอฟต์แวร์

ผสานคุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • เตรียมและแปลงข้อมูลของคุณด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ทรงพลัง
  • สร้างและจัดการเส้นทางที่สะอาดและปลอดภัยสำหรับการเคลื่อนย้ายและประมวลผลข้อมูลเพื่อทำให้การดำเนินงานทางธุรกิจเป็นอัตโนมัติ
  • ขับเคลื่อนการตัดสินใจที่ดีขึ้นด้วยชุดเครื่องมือและตัวเชื่อมต่อ ETL แบบครบวงจร
  • รวมข้อมูลของคุณทุก 60 วินาทีเพื่อแหล่งข้อมูลเดียวสำหรับการรายงานที่เชื่อถือได้
  • เพิ่มพลังให้กับผลิตภัณฑ์ข้อมูลของคุณด้วยระบบอัตโนมัติโค้ด REST API ที่โฮสต์เอง

บูรณาการข้อจำกัด

  • อ่านและแก้ไขบันทึกข้อผิดพลาดได้ยาก
  • ไม่สามารถใช้งานร่วมกับไฟล์ในเครื่อง เช่น Microsoft Excel หรือ CSV ในระบบของคุณได้
  • การผสานระบบอาจเป็นเรื่องท้าทายสำหรับธุรกิจที่ไม่มีทีมไอทีโดยเฉพาะ

ผสานรวมการกำหนดราคา

  • เริ่มต้น: 15,000 ดอลลาร์ต่อปี
  • มืออาชีพ: 25,000 ดอลลาร์ต่อปี
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

ผสานรวมคะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 3/5 (200 รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (17 รีวิว)

8. IBM Cloud Pak สำหรับข้อมูล

ไอบีเอ็ม
ผ่านทางIBM

IBM's Cloud Pak for Data เป็นแพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์และแยกส่วนสำหรับการจัดการข้อมูลและเมตาดาต้า การติดตามสายการไหลของข้อมูล และการบังคับใช้นโยบายการกำกับดูแลข้อมูลทั่วทั้งองค์กร

คุณสามารถรวบรวม จัดระเบียบ และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถาปัตยกรรมโครงสร้างข้อมูลที่แข็งแกร่งของแพลตฟอร์ม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ IBM Cloud Pak for Data

  • สร้างโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงข้อมูลที่แยกส่วนในสภาพแวดล้อมคลาวด์แบบไฮบริด
  • ส่งมอบการตัดสินใจจากข้อมูลและแอปพลิเคชัน AI ไปยังผู้บริโภคผ่านแอปพลิเคชันธุรกิจและการวิเคราะห์
  • อัตโนมัติการผสานรวม, ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลของคุณ, และการกำกับดูแลระบบปัญญาประดิษฐ์
  • ปกป้องการใช้ข้อมูลด้วยการบังคับใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวและการใช้งานในทุกข้อมูล
  • เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ทุกระดับทักษะสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เชื่อถือได้ผ่านอินเทอร์เฟซที่ปรับให้เหมาะสม (โค้ด, แคนวาส, ไม่ต้องใช้โค้ด)

ข้อจำกัดของ IBM Cloud Pak for Data

  • ผู้รับเลี้ยงใหม่บางคนสังเกตเห็นว่ามีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน
  • กระบวนการติดตั้งที่ซับซ้อน
  • อินเตอร์เฟซล้าสมัย

ราคาของ IBM Cloud Pak for Data

  • ราคาตามความต้องการ

IBM Cloud Pak for Data การจัดอันดับและรีวิว

  • G2: 4. 0/5 (19 รีวิว)
  • Gartner Peer Insights: 4. 5/5 (200 รีวิว)

9. Dataddo

ดาตาดโด
ผ่านทางDataddo

Dataddo เป็นแพลตฟอร์มการรวมข้อมูลบนคลาวด์ที่เชี่ยวชาญในการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลและปลายทางต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ด

คุณสามารถปรับขนาดและทำให้การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างบริการบนคลาวด์ต่างๆ แอปแดชบอร์ด คลังข้อมูล และทะเลสาบข้อมูลเป็นไปโดยอัตโนมัติ

คุณยังสามารถมองเห็นภาพรวม, รวมศูนย์, จัดจำหน่าย, และกระตุ้นข้อมูลได้อย่างราบรื่น. สิ่งนี้ทำให้ Dataddo เป็นเครื่องมือการจัดการข้อมูลที่มีคุณค่าสำหรับการปรับปรุงกระบวนการทำงานของข้อมูลของคุณให้ราบรื่น.

คุณสมบัติเด่นของ Dataddo

  • สร้างผลิตภัณฑ์ข้อมูลของคุณบนพื้นฐานของ Dataddo API ที่รวมเป็นหนึ่งเดียว
  • ผสานรวม Dataddo เข้ากับสถาปัตยกรรมที่มีอยู่ของคุณและใช้งานร่วมกับเครื่องมือบนคลาวด์ใด ๆ ที่คุณใช้ในอนาคต
  • รับข้อมูลเชิงลึกทันทีด้วยระบบท่อข้อมูลอัตโนมัติโดยไม่ต้องจัดเก็บข้อมูลในคลังข้อมูล
  • ทดสอบแบบจำลองข้อมูลก่อนนำไปใช้ในขนาดเต็ม
  • ส่งข้อมูลอย่างปลอดภัยจากแอปพลิเคชันธุรกิจใด ๆ ไปยัง Google Sheet หรือแอปแดชบอร์ดใด ๆ เช่น Tableau, Power BI และ Google Looker Studio
  • ถ่ายโอนข้อมูลจากแอปธุรกิจ ฐานข้อมูล หรือ API ใด ๆ ไปยังคลังข้อมูล (ETL/ELT/การจำลองข้อมูล) แอปแดชบอร์ด หรือแอปธุรกิจ (ETL ย้อนกลับ)

ข้อจำกัดของ Dataddo

  • ความถี่ในการซิงค์ที่ไม่สม่ำเสมอ
  • การนำทางที่ไม่เป็นธรรมชาติ
  • ความท้าทายในการสร้าง GUI แบบสากลสำหรับการเชื่อมต่อที่หลากหลาย

ราคาของ Dataddo

  • ฟรี
  • ข้อมูลสู่แดชบอร์ด: $99/เดือน
  • ข้อมูลทุกที่ทุกเวลา: $99/เดือน
  • การผสานข้อมูลแบบไร้หัว: ราคาตามความต้องการ

การจัดอันดับและรีวิวของ Dataddo

  • G2: 4. 8/5 (200 รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (20 รีวิว)

10. ทาเลนด

ทาเลนด
ผ่านทางTalend

Talend นำเสนอผลิตภัณฑ์และแพลตฟอร์มหลากหลายเพื่อช่วยคุณในด้านต่างๆ ของโครงสร้างพื้นฐานข้อมูล รวมถึงการรวมข้อมูล การปรับปรุงคุณภาพข้อมูล การจัดการข้อมูลหลัก หรือการจัดการข้อมูลสำคัญอย่างเป็นระบบ และอื่นๆ อีกมากมาย

คุณสามารถจัดตั้งและบังคับใช้นโยบายการกำกับดูแลข้อมูล จัดการข้อมูลเมตา ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล และปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายโดยใช้คุณสมบัติต่าง ๆ ของแพลตฟอร์ม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Talend

  • ค้นหาและใช้ข้อมูลได้อย่างง่ายดายด้วยคุณสมบัติการจัดการแบบร่วมมือ
  • ปรับปรุงความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้วยการตรวจสอบคุณภาพอัตโนมัติและเครื่องมือแบบชี้และคลิกบนเบราว์เซอร์สำหรับการแบ่งปันและรวบรวมความรู้เดิมจากผู้ใช้ทางธุรกิจ
  • ลดเวลาในการติดตามการเปลี่ยนแปลงด้วยโซลูชันแคตตาล็อกข้อมูลและสายธารข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
  • จัดการข้อมูลตั้งแต่ต้นจนจบทั่วทั้งองค์กรของคุณด้วยโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ที่ยืดหยุ่น
  • ขจัดอุปสรรคระหว่างธุรกิจและไอทีด้วยแอปพลิเคชันแบบบริการตนเองสำหรับการจัดประเภทและบันทึกข้อมูล
  • ใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อฝังคุณภาพข้อมูล การดูแลรักษา การเตรียมข้อมูล และการจัดทำแคตตาล็อกลงในกระบวนการจัดการข้อมูลของคุณ

ข้อจำกัดของ Talend

  • แหล่งข้อมูลบางแห่งอาจมีความซับซ้อนในการจัดลำดับความสำคัญในฐานะผู้เชื่อมต่อใหม่
  • การควบคุมแหล่งที่มาด้วย Git และการผสานรวมกับ Git เป็นเรื่องที่ท้าทาย

ราคาของ Talend

  • Stitch: ราคาตามตกลง
  • แพลตฟอร์มการจัดการข้อมูล: ราคาตามการกำหนดเอง
  • แพลตฟอร์มบิ๊กดาต้า: ราคาตามความต้องการ
  • ดาต้าแฟบริค: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Talend

  • G2: 4. 4/5 (10 รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (23 รีวิว)

ปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของข้อมูลของคุณด้วยซอฟต์แวร์การกำกับดูแลข้อมูลที่เหมาะสม

นำความเป็นระเบียบและความชัดเจนมาสู่การกำกับดูแลข้อมูลภายในองค์กรของคุณด้วยซอฟต์แวร์ล้ำสมัยที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณโดยเฉพาะ การผสมผสานระหว่างความสามารถในการจัดการงาน แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ และฟีเจอร์ที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางของ ClickUp ทำให้เป็นโซลูชันซอฟต์แวร์การกำกับดูแลข้อมูลที่เหมาะสมที่สุด

คุณจะได้รับเครื่องมือที่จำเป็นในการสร้างและรักษาโครงสร้างการกำกับดูแลข้อมูลที่แข็งแกร่งและเป็นไปตามข้อกำหนด เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่กำหนดไว้

คุณสามารถผสานการทำงานของ ClickUp เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างง่ายดาย มันช่วยให้มั่นใจในความสอดคล้องตามข้อกำหนดลดความเสี่ยง และเพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพข้อมูลได้อย่างไร้ความยุ่งยาก

คุณสามารถใช้เทมเพลตที่ปรับแต่งได้ของมันเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลข้อมูลเฉพาะขององค์กรของคุณ ดังนั้นคุณจึงจัดการข้อมูลของคุณด้วยความแม่นยำและความใส่ใจ

ลงทะเบียนใช้ ClickUp วันนี้