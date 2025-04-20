10 เครื่องมือออกแบบฐานข้อมูลที่ดีที่สุดเพื่อสร้างและแสดงภาพโมเดลข้อมูลในปี 2025

การเลือกเครื่องมือออกแบบฐานข้อมูลที่เหมาะสมอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายเนื่องจากมีตัวเลือกมากมายให้เลือก คุณอาจเคยประสบปัญหาจากเครื่องมือที่ยากเกินไปในการใช้งาน ราคาสูงเกินไป หรือไม่เข้ากับระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS) ที่คุณใช้อยู่
แต่อย่ากังวลไป เราได้รวบรวมรายการเครื่องมือ 10 อันดับแรกสำหรับการออกแบบฐานข้อมูลที่ทำให้การสร้างแผนภาพและการวิเคราะห์ข้อมูลง่ายขึ้น—และสนุกยิ่งขึ้น ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ในการออกแบบฐานข้อมูลหรือมืออาชีพที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ เรามีทุกอย่างที่คุณต้องการ
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือภาพรวมจากมุมสูงของเครื่องมือออกแบบฐานข้อมูลที่ดีที่สุด:
- ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการออกแบบฐานข้อมูลแบบครบวงจรและการจัดการโครงการ)
- QuickDBD (เหมาะที่สุดสำหรับแผนผังฐานข้อมูลที่รวดเร็วและเรียบง่าย)
- Lucidchart (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันและแผนผังฐานข้อมูลที่มีความเคลื่อนไหว)
- สมาร์ทชีต (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการฐานข้อมูลในรูปแบบสเปรดชีต)
- Airtable (เหมาะที่สุดสำหรับการรวมสเปรดชีตกับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์)
- ERDPlus (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้าง ERD แบบมินิมอล)
- DbSchema (เหมาะที่สุดสำหรับโครงการฐานข้อมูลที่ซับซ้อน)
- SqlDBM (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบจำลองฐานข้อมูลบนเว็บ)
- Moqups (เหมาะที่สุดสำหรับการออกแบบที่หลากหลายและการระดมความคิด)
- ดาตาเนมิก เดซายน์ (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบจำลองข้อมูลระดับมืออาชีพ)
เครื่องมือออกแบบฐานข้อมูลคืออะไร?
เครื่องมือออกแบบฐานข้อมูลเป็นแอปพลิเคชันเฉพาะทางที่ช่วยให้การสร้างและจัดการโมเดลฐานข้อมูลง่ายขึ้น พวกมันให้อินเทอร์เฟซแบบภาพเพื่อร่างแผนที่ของโมเดลข้อมูลของคุณ จากนั้นคุณสามารถออกแบบตาราง ระบุข้อมูลที่แต่ละตารางจะเก็บ และสร้างการเชื่อมต่อระหว่างตารางเพื่อสร้างโครงสร้างฐานข้อมูลของคุณต่อไป
ดังนั้นแทนที่จะเริ่มสร้างฐานข้อมูลทันที แผนผังฐานข้อมูลนี้จะช่วยให้มองเห็นและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ง่ายก่อนที่ฐานข้อมูลจริงจะถูกสร้างขึ้น ?️
เครื่องมือออกแบบบางตัวสามารถทำได้ไกลกว่านั้นโดยการสร้างโค้ดโดยอัตโนมัติจากแผนภาพทางสายตาของคุณเพื่อสร้างฐานข้อมูล ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเมื่อกระบวนการออกแบบเป็นโค้ดนี้ทำด้วยตนเอง
สิ่งที่ควรพิจารณาในเครื่องมือออกแบบฐานข้อมูล
เครื่องมือการสร้างแบบจำลองฐานข้อมูลที่เหมาะสมมาพร้อมกับคุณสมบัติที่หลากหลายตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงขั้นสูง เพื่อค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุด นี่คือประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณา:
- ความสะดวกในการใช้งาน: มองหาเครื่องมือที่มีอินเทอร์เฟซเรียบง่าย เพื่อความสะดวกในการนำทางฟีเจอร์ต่าง ๆ และบันทึกไอเดียของคุณได้อย่างรวดเร็ว
- แพลตฟอร์มที่รองรับ: พิจารณาว่าคุณต้องการเครื่องมือออกแบบบนเว็บหรือแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อปที่รองรับระบบปฏิบัติการของคุณ
- ความเข้ากันได้: กำลังมองหาเครื่องมือที่ทำได้มากกว่าการออกแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในขั้นตอนการพัฒนากันอยู่ใช่ไหม? ถ้าใช่ ลองตรวจสอบว่ามันรองรับ DBMS ที่คุณเลือกใช้หรือไม่
- การร่วมมือ: หากคุณกำลังทำงานกับทีม คุณสมบัติเช่นการแชร์, การแสดงความคิดเห็น, และการแก้ไขแบบเรียลไทม์ เป็นสิ่งที่คุณต้องมี
- การรายงาน: เลือกเครื่องมือที่ทำให้การสร้างเอกสารฐานข้อมูลตามการออกแบบของคุณเป็นเรื่องง่าย
- การสนับสนุน: ชุมชนที่มีความเคลื่อนไหว, เอกสารที่ครอบคลุม, และการสนับสนุนลูกค้าที่ตอบสนองอย่างรวดเร็วสามารถมีคุณค่าอย่างยิ่ง, โดยเฉพาะเมื่อคุณเผชิญกับปัญหา
โปรดสังเกตคุณสมบัติที่มีความสำคัญต่อคุณ. ให้คำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ไว้ขณะที่คุณสำรวจเครื่องมือแผนภาพแต่ละตัวเพื่อค้นหาตัวเลือกที่เหมาะกับความต้องการของคุณ.
10 เครื่องมือออกแบบฐานข้อมูลที่ดีที่สุด
เครื่องมือออกแบบฐานข้อมูลที่เหมาะสมช่วยให้การทำงานของคุณราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราได้ทำการวิจัยและคัดสรรเครื่องมือที่ดีที่สุด 10 รายการ ซึ่งแต่ละรายการมีชุดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับการสร้างแบบจำลองฐานข้อมูล
พร้อมหรือยังที่จะค้นหาเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับโปรเจ็กต์ฐานข้อมูลครั้งต่อไปของคุณ? มาดูรายละเอียดกันเลย
1.คลิกอัพ
ClickUp อาจไม่ใช่ซอฟต์แวร์ออกแบบฐานข้อมูลแบบทั่วไปของคุณ อย่างไรก็ตาม เครื่องมือสร้างแผนภาพในตัวและคุณสมบัติที่เน้นภาพสูงของมันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการออกแบบ สร้าง และจัดการฐานข้อมูลแบบไม่ต้องเขียนโค้ดสำหรับทีมและโครงการต่างๆ
เริ่มต้นด้วยเครื่องมือแผนผังความคิดเพื่อจดบันทึกแนวคิดของคุณเกี่ยวกับตารางและความสัมพันธ์ในแผนผังฐานข้อมูลอย่างรวดเร็ว จากนั้นขยายแนวคิดเหล่านี้โดยใช้ClickUp Whiteboardsเพื่อประกอบวัตถุฐานข้อมูล โน้ตติด ตัวยึดตำแหน่ง และรูปภาพเข้าด้วยกัน เมื่อการออกแบบเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้เปลี่ยนเป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้งานได้จริงในมุมมองตารางของ ClickUp
มุมมองนี้มาพร้อมกับฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับจัดเก็บข้อมูลประเภทต่างๆ เช่น ข้อความ, ตัวเลข, วันที่, ไฟล์, และสูตร และนี่คือส่วนที่น่าสนใจ: สร้างความสัมพันธ์ระหว่างงานและข้ามหลายตารางเพื่อซิงค์ข้อมูลและปรับปรุงการไหลของข้อมูลให้ราบรื่น—ช่วยให้คุณประหยัดเวลาและลด ข้อผิดพลาดในกระบวนการออกแบบฐานข้อมูล ✔️
ด้วยClickUp Dashboards คุณสามารถแสดงข้อมูลเชิงลึกจากฐานข้อมูลของคุณให้ง่ายต่อการเข้าใจและมีประโยชน์สำหรับการตัดสินใจได้ ลองคิดดูว่าคุณกำลังจัดการฐานข้อมูลบล็อกที่มีชื่อบล็อก, หมวดหมู่, สถานะ, เป็นต้น คุณสามารถออกแบบแดชบอร์ดตามความต้องการของคุณเพื่อแสดงภาพรวมของโพสต์ในหมวดหมู่ต่าง ๆ, เปอร์เซ็นต์การเสร็จสิ้น, โพสต์ที่ค้างอยู่, และอื่น ๆ ได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของ ClickUpเพื่อสร้างรายการแถวใหม่และอัปเดตข้อมูลที่มีอยู่โดยอัตโนมัติ
- ร่วมมือกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์ภายในไวท์บอร์ด, แชท, มุมมองตาราง และแม้แต่บนเอกสารโครงการด้วยClickUp Docs
- ใช้คุณสมบัติการจัดการงานเพื่อจัดการโครงการฐานข้อมูลโดยการตั้งเป้าหมาย, มอบหมายงาน, กำหนดเส้นตาย, และติดตามเวลา ⏰
- สร้างงานที่ทำซ้ำเพื่อเตือนคุณเกี่ยวกับการบำรุงรักษาฐานข้อมูลหรือการตรวจสอบตามปกติ
- เข้าถึง ClickUp ผ่านเว็บ รวมถึงเดสก์ท็อป (Windows, MacOS และ Linux) และอุปกรณ์มือถือ (Android และ iOS)
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ClickUp ไม่ใช่เครื่องมือเฉพาะสำหรับการสร้างแบบจำลองข้อมูล
- บางครั้งทำงานช้าเมื่อทำงานกับโปรเจ็กต์ใหญ่
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,200+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
📮 ClickUp Insight: 1 ใน 5 ของมืออาชีพใช้เวลา 3 ชั่วโมงขึ้นไปต่อวันเพียงเพื่อค้นหาไฟล์ ข้อความ หรือบริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานของตน นั่นคือเกือบ 40% ของเวลาทำงานทั้งสัปดาห์ที่สูญเปล่าไปกับสิ่งที่ควรใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้น!
การค้นหาแบบเชื่อมโยงของ ClickUpรวมทุกงานของคุณเข้าด้วยกัน—ไม่ว่าจะเป็นงาน เอกสาร อีเมล หรือการแชท—เพื่อให้คุณสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ
2. QuickDBD
QuickDBD (Quick Database Diagrams) เป็นเครื่องมือสร้างแบบจำลองฐานข้อมูลบนคลาวด์ที่ช่วยให้คุณสร้างและแสดงผลแบบจำลองฐานข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถเริ่มใช้งานได้โดยไม่ต้องสร้างบัญชี แต่คุณจำเป็นต้องมีบัญชีหากต้องการบันทึกงานของคุณออนไลน์ ??
มันง่ายมากที่จะใช้. เพียงแค่กรอกข้อมูลฐานข้อมูลของคุณในหน้าต่างทางซ้าย และ QuickDBD จะสร้างแผนภาพความสัมพันธ์ของเอนทิตี (ERDs) ที่เรียบร้อยไว้ทางขวา. เมื่อคุณเข้าสู่ระบบครั้งแรก มันจะเปิดด้วยแผนภาพตัวอย่างที่คุณสามารถแก้ไขได้เพื่อเริ่มต้น.
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่เน้นการใช้งานคีย์บอร์ดเป็นหลักเพื่อร่างโมเดลฐานข้อมูลของคุณอย่างรวดเร็ว QuickDBD เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม
คุณสมบัติเด่นของ QuickDBD
- จัดเรียงตารางฐานข้อมูลในแผนผังของคุณใหม่ด้วยคุณสมบัติการลากและวาง
- จัดระเบียบแผนภาพของคุณไว้ในโฟลเดอร์
- ส่งออกแผนภาพของคุณเป็นไฟล์ภาพ, PDF, และ SQL
- แชร์แผนภาพผ่านลิงก์หรือส่งตรงไปยังแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เช่น Twitter, Facebook และ LinkedIn
ข้อจำกัดของ QuickDBD
- แผนฟรีจำกัดไว้ที่ 1 แผนภาพ และ 10 ตารางต่อแผนภาพ
- คุณต้องใช้แผน Pro เพื่อเก็บแผนภาพไว้เป็นส่วนตัว
ราคาของ QuickDBD
- ฟรี
- ข้อดี: $95/ปี
คะแนนและรีวิว QuickDBD
- G2: 4. 8/5 (2 รีวิว)
- Capterra: 5/5 (5 รีวิว)
3. Lucidchart
Lucidchartเป็นซอฟต์แวร์ออกแบบและแผนผังความคิดบนเว็บ สำหรับสร้างแผนผังฐานข้อมูลหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่แผนผังขั้นตอนและโครงร่างเว็บไซต์ ไปจนถึงแผนผังความคิดและแผนผังERD
เริ่มต้นด้วยดีไซน์เหล่านี้จากศูนย์หรือใช้เทมเพลตจากคลังที่มีให้เลือกมากมาย Lucidchart ยังมาพร้อมกับรูปทรงและตัวเชื่อมต่อมากมายสำหรับการสร้างแผนภาพของคุณ คุณสามารถปรับแต่งได้โดยการเปลี่ยนสี ขนาด และความหนา
การทำงานร่วมกับทีมของคุณนั้นง่ายมาก ทุกคนสามารถแก้ไขแผนผังได้พร้อมกันและแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะให้ผู้อื่นได้ หากคุณกำลังมองหาวิธีนำเสนอโมเดลฐานข้อมูลที่ซับซ้อน ลองใช้ Lucidchart ดูสิ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Lucidchart
- เชื่อมโยงแผนภาพกับข้อมูลสดจากสเปรดชีตหรือฐานข้อมูล
- เปลี่ยนรูปลักษณ์ของรูปร่างโดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขของข้อมูล
- ส่งออกไดอะแกรมเป็นไฟล์ภาพ, PDF, CSV และ Visio
- เชื่อมต่อ Lucidchart กับเครื่องมือยอดนิยม เช่น Microsoft Office, Google Workspace และ Slack
ข้อจำกัดของ Lucidchart
- แผนฟรีจำกัดที่ 3 เอกสารและ 60 รูปร่างต่อเอกสาร
- ผู้ใช้ที่ไม่ใช่ Lucidchart ต้องมีบัญชีเพื่อดูลิงก์ที่แชร์
ราคาของ Lucidchart
- ฟรี
- บุคคล: $7. 95/เดือน
- ทีม: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว Lucidchart
- G2: 4. 5/5 (4,710+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (1,970+ รีวิว)
4. สมาร์ทชีต
Smartsheetเป็นเครื่องมือที่มีลักษณะคล้ายสเปรดชีตสำหรับการสร้างและจัดการโมเดลข้อมูลและโครงการที่เรียบง่าย คุณสามารถสลับระหว่างมุมมองต่างๆ ได้—ตารางสำหรับป้อนข้อมูล, การ์ดสำหรับติดตามงาน, แผนภูมิแกนต์สำหรับดูไทม์ไลน์ของโครงการ, และปฏิทินเพื่อไม่ให้พลาดกำหนดเวลา ?️
แทนที่จะเริ่มต้นจากศูนย์ เลือกเทมเพลตจากคลังเทมเพลตฐานข้อมูลของSmartsheet ที่รองรับอุตสาหกรรมและกรณีการใช้งานที่หลากหลาย ไม่ว่าคุณจะทำงานในธุรกิจค้าปลีกและต้องการจัดการ ฐานข้อมูลลูกค้าหรือฝ่ายการตลาดสำหรับฐานข้อมูลเนื้อหา ก็มีเทมเพลตที่เหมาะกับคุณ
รวบรวมและติดตามข้อมูลจากหลายแหล่งโดยการเชื่อมต่อ Smartsheet กับแอปต่างๆ เช่น Google Forms, DocuSign และ HubSpot นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งค่าการทริกเกอร์ตามกฎเพื่ออัปเดตแถวโดยอัตโนมัติ ย้ายแถวไปยังชีตต่างๆ และส่งการแจ้งเตือนเมื่อมีเงื่อนไขบางอย่างเกิดขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Smartsheet
- ปรับแต่งลักษณะของเซลล์ตามสถานะ, กำหนดเวลา, และความสำคัญ
- รวมข้อมูลจากหลายแผ่นงานเข้าด้วยกันในแผ่นงานหลักพร้อมการซิงค์สองทาง
- ร่วมมือกับทีมของคุณโดยใช้การกล่าวถึง @, ความคิดเห็น และไฟล์แนบ
- เข้าถึง Smartsheet ผ่านเว็บ, Windows, MacOS, Android และ iOS
ข้อจำกัดของ Smartsheet
- แผนฟรีจำกัดไว้ที่ 2 แผ่น และ 2 ผู้แก้ไข
- ไม่สามารถเปิดหลายแผ่นเป็นแท็บในพื้นที่เดียวกันได้
ราคาของ Smartsheet
- ฟรี
- ข้อดี: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 25 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิวของ Smartsheet
- G2: 4. 4/5 (14,510+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (3,000 รีวิว)
5. Airtable
Airtable คล้ายกับ Smartsheet ที่ผสานความเรียบง่ายของสเปรดชีตเข้ากับฟังก์ชันการทำงานของฐานข้อมูล คุณสามารถสร้าง "ฐานข้อมูล" (ย่อมาจากฐานข้อมูล) ในพื้นที่ทำงานของคุณได้ โดยแต่ละฐานข้อมูลจะมีหลายตาราง ตารางเหล่านี้สามารถเชื่อมต่อกันผ่านความสัมพันธ์ได้ คล้ายกับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
แต่ละแถวในตารางสามารถเก็บข้อมูลประเภทใดก็ได้ และแต่ละคอลัมน์จะจัดเก็บข้อมูลประเภทต่างๆ เช่น ข้อความ, ตัวเลข, วันที่, การค้นหา, และข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน สร้างแบบฟอร์มหรือเชื่อมต่อกับแอปภายนอกเพื่อเก็บข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลโดยตรง และตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการฐานข้อมูล
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Airtable
- เชิญทีมของคุณให้ร่วมมือกันด้วยระดับการเข้าถึงที่แตกต่างกัน (อ่านอย่างเดียว, แสดงความคิดเห็น, แก้ไข, สร้าง)
- สลับมุมมองฐานระหว่างตาราง, ปฏิทิน, คันบัน, และแกลเลอรี
- ทำให้การกระทำที่ซ้ำซากเป็นอัตโนมัติ เช่น การสร้างและปรับปรุงบันทึก การส่งอีเมล และการรันสคริปต์
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือมากกว่า 30 รายการ รวมถึง Gmail, Slack, Miro และ GitHub
ข้อจำกัดของ Airtable
- การเรียนรู้ที่รวดเร็วสำหรับผู้ใช้ใหม่
- แผนชำระเงินอาจไม่เหมาะสำหรับทีมที่มีงบประมาณจำกัด
ราคาของ Airtable
- ฟรี
- ทีม: $24/เดือน ต่อที่นั่ง
- ธุรกิจ: $54/เดือน ต่อที่นั่ง
คะแนนและรีวิวใน Airtable
- G2: 4. 6/5 (2,160+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1,870+ รีวิว)
6. ERDPlus
ERDPlus เป็นซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลที่ใช้งานง่ายและฟรีสำหรับการออกแบบ ERD โดยใช้สัญลักษณ์ของ Chen—ใช้สี่เหลี่ยมผืนผ้าสำหรับเอนทิตี (หรือที่เรียกว่าตาราง), วงรีสำหรับแอตทริบิวต์, และรูปสามเหลี่ยมสำหรับความสัมพันธ์ นอกจากนี้ยังสามารถใช้สร้างสคีมาแบบสัมพันธ์และสคีมาแบบดาวได้อย่างสมบูรณ์แบบ
เช่นเดียวกับ QuickDBD นักวิเคราะห์ข้อมูลสามารถเริ่มใช้ ERDPlus ได้โดยไม่ต้องมีบัญชี แต่คุณจะต้องลงทะเบียนเพื่อบันทึกงานของคุณออนไลน์ หากคุณกำลังมองหาผืนผ้าใบแบบลากและวางที่เรียบง่ายสำหรับการร่างแบบแผนผังฐานข้อมูลของคุณอย่างรวดเร็ว ERDPlus อาจเป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับคุณ
คุณสมบัติเด่นของ ERDPlus
- สร้างแผนผังได้ไม่จำกัดและจัดระเบียบไว้ในโฟลเดอร์
- ดาวน์โหลดแผนผังของคุณเป็นไฟล์ ERDPlus หรือเป็นภาพ PNG
- แปลง ERDs เป็นสคีมาเชิงสัมพันธ์
- สร้างสคริปต์ SQL จากสคีมาเชิงสัมพันธ์
ข้อจำกัดของ ERDPlus
- ไม่เหมาะสำหรับการทำงานในโครงการขนาดใหญ่
- คุณต้องบันทึกการเปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง
ราคา ERDPlus
- ฟรี
คะแนนและรีวิว ERDPlus
- G2: 4. 3/5 (2 รีวิว)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
7. DbSchema
DbSchema เป็นเครื่องมือสำหรับการออกแบบ บริหารจัดการ และปรับใช้ฐานข้อมูลที่ใช้สำหรับโครงการฐานข้อมูลที่ซับซ้อน มันทำงานร่วมกับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ทั้งหมด เช่น MySQL, PostgreSQL และ Microsoft SQL Server รวมถึงฐานข้อมูล NoSQL บางประเภท เช่น MongoDB และ Cassandra
สร้างฐานข้อมูลจากศูนย์โดยไม่ต้องมีความรู้ SQL ภายในอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย และบันทึกโครงสร้างฐานข้อมูลของคุณด้วยความคิดเห็น ?
DbSchema สามารถดาวน์โหลดได้ในรูปแบบแอปพลิเคชันเดสก์ท็อปสำหรับอุปกรณ์ Windows, Linux และ MacOS มีเวอร์ชันชุมชนซึ่งฟรี และเวอร์ชันโปรซึ่งมีค่าใช้จ่ายและมีคุณสมบัติขั้นสูงเพิ่มเติม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ DbSchema
- นำเข้าไฟล์ข้อมูล CSV, XLS, XLSX และ XML ไปยังฐานข้อมูลของคุณ
- ทดสอบการตั้งค่าฐานข้อมูลด้วยข้อมูลที่สร้างขึ้นแบบสุ่ม
- เขียนคำสั่ง SQL โดยใช้เครื่องมือสร้างคำสั่งแบบภาพหรือตัวแก้ไข SQL
- สร้างเอกสารสคีมา HTML5 พร้อมภาพเวกเตอร์และเครื่องมือแสดงข้อมูลแบบแสดงความคิดเห็น
ข้อจำกัดของ DbSchema
- ไม่มีเวอร์ชันเว็บ
- ส่วนติดต่อผู้ใช้และฟีเจอร์ต่างๆ ต้องใช้เวลาในการทำความคุ้นเคย
ราคาของ DbSchema
- การสมัครสมาชิกแบบรายเดือน (นักเรียน): $9. 80/เดือน
- การสมัครสมาชิกแบบรายเดือน (ส่วนบุคคล): $19. 60/เดือน
- การสมัครสมาชิกแบบรายเดือน (องค์กร): $29. 40/เดือน
- ใบอนุญาตถาวร (นักเรียน): $98 + $25/ปี*
- ใบอนุญาตถาวร (ส่วนบุคคล): $196 + $50/ปี*
- ใบอนุญาตถาวร (องค์กร): $294 + $75/ปี*
ค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับการบำรุงรักษาและการอัปเกรด*
DbSchema คะแนนและรีวิว
- G2: 4/5 (2 รีวิว)
- Capterra: 5/5 (1 รีวิว)
8. SqlDBM
SqlDBM เป็นเครื่องมือสร้างแบบจำลองฐานข้อมูลออนไลน์สำหรับการออกแบบและแสดงภาพสถาปัตยกรรมฐานข้อมูลที่ซับซ้อน
เช่นเดียวกับ DbSchema, SqlDBM เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล SQL หลากหลายประเภทสำหรับการสร้างฐานข้อมูลใหม่ (การวิศวกรรมย้อนกลับ) และการวิเคราะห์ฐานข้อมูลที่มีอยู่ (การวิศวกรรมย้อนกลับ)
หากคุณกำลังมองหาทางเลือกออนไลน์แทน DbSchema คุณอาจต้องการตรวจสอบ SqlDM
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SqlDBM
- ปรับแต่งมุมมองของคุณให้แสดงเฉพาะตาราง, คอลัมน์, คีย์, และคำอธิบาย
- ร่วมมือกับสมาชิกในทีมโดยการแท็กและแสดงความคิดเห็นบนวัตถุเฉพาะ
- เชื่อมต่อ SqlDBM กับเครื่องมือต่างๆ เช่น Microsoft Excel, GitHub, GitLab, Bitbucket และ Jira
- สลับอินเทอร์เฟซของคุณระหว่างโหมดสว่างและโหมดมืด
ข้อจำกัดของ SqlDBM
- ไม่สามารถส่งออกเป็น HTML สำหรับเอกสารฐานข้อมูล
- มือใหม่ต้องใช้เวลาในการค้นหาคุณสมบัติทั้งหมด
ราคา SqlDBM
- ผู้เริ่มต้น: 2,000 ดอลลาร์/ที่นั่ง (ขั้นต่ำ 2 ที่นั่ง)
- ธุรกิจขนาดเล็ก: ติดต่อเพื่อขอราคา
- องค์กรมาตรฐาน: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว SqlDBM
- G2: ยังไม่มีการรีวิว
- Capterra: 4. 8/5 (5 รีวิว)
9. โมคัพส์
Moqups เป็นเครื่องมือออกแบบอเนกประสงค์สำหรับสร้างไวร์เฟรม โมเดลจำลอง และแผนผังขั้นตอน คุณสามารถสร้างงานออกแบบเหล่านี้ได้ตั้งแต่เริ่มต้นบนผืนผ้าใบแบบลากและวาง หรือเริ่มต้นด้วยเทมเพลตสำเร็จรูปที่มีให้เลือก
เข้าถึงคลังลายฉลุ (หรือที่เรียกว่ารูปร่าง) และไอคอนมากมายสำหรับงานออกแบบของคุณ และปรับแต่งสี ขนาด ความโปร่งใส การจัดตำแหน่ง และอื่นๆ ของแต่ละองค์ประกอบได้ตามต้องการ บันทึกแผนผังของคุณเป็นเทมเพลตที่กำหนดเองเพื่อใช้ซ้ำในอนาคต
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Moqups
- แชร์หน้าเพจกับทีมของคุณและระบุได้ว่าพวกเขาสามารถดู, แสดงความคิดเห็น, หรือแก้ไขได้
- ใช้เครื่องมือการบันทึกคำอธิบายเช่นกระดาษโน้ต, ตัวชี้, และฟองคำพูดเพื่อการคิดสร้างสรรค์และการให้คำแนะนำ
- ดูความคิดเห็นในหน้าเฉพาะหรือในทุกหน้าและกรองตามยังไม่ได้แก้ไข, แก้ไขแล้ว, และยังไม่ได้อ่าน
- ส่งออกไดอะแกรมของคุณเป็น PNG, PDF หรือ HTML
ข้อจำกัดของ Moqups
- แผนฟรีจำกัดไว้ที่ 2 โครงการ และ 400 วัตถุ
- ไม่มีแอปสำหรับเดสก์ท็อปหรือมือถือ
ราคาของ Moqups
- ฟรี
- โซโล: $13/เดือน (1 ที่นั่ง)
- ทีม: $23/เดือน (5 ที่นั่ง)
- ไม่จำกัด: $67/เดือน (ที่นั่งไม่จำกัด)
Moqups คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 2/5 (91 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (29 รีวิว)
10. ดาตาเนมิก เดซายน์
Datanamic DeZign เป็นเครื่องมือสร้างแบบจำลองข้อมูลสำหรับการออกแบบฐานข้อมูลด้วยสัญลักษณ์ crowsfoot และ IDEF1X สามารถสร้างฐานข้อมูลจากแผนภาพของคุณหรือเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลที่มีอยู่เพื่อแปลงเป็น ERDs สำหรับการวิเคราะห์และการอัปเดต
DeZign ช่วยให้สามารถเปรียบเทียบและซิงโครไนซ์ข้อมูลระหว่างโมเดลและฐานข้อมูลได้ทั้งสองทิศทาง นอกจากนี้ยังสามารถสร้างเอกสารประกอบแผนภาพของคุณในรูปแบบต่าง ๆ เช่น HTML, MS Word และ PDF ได้อีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของ Datanamic DeZign
- จัดเรียงองค์ประกอบในแผนภาพใหม่ด้วยรูปแบบที่กำหนดเองเพื่อการมองเห็นที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
- ไฮไลต์และวิเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยใช้ตัวเน้นแบบไดนามิก
- ส่งออกแผนภาพเป็นไฟล์ภาพ และสารบัญข้อมูลเป็นไฟล์ CSV
- เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลมากกว่า 15 ฐาน รวมถึง Microsoft Access, MySQL, Oracle และ SQLite
ข้อจำกัดของ Datanamic DeZign
- มีให้บริการเฉพาะในรูปแบบแอปพลิเคชันเดสก์ท็อปเท่านั้น
- คุณสมบัติทั้งหมดถูกปลดล็อกในแผนสูงสุด
ราคา Datanamic DeZign
- การสมัครสมาชิกแบบรายเดือน (มาตรฐาน): $28/เดือน
- การสมัครสมาชิกแบบรายเดือน (ระดับมืออาชีพ): $58/เดือน
- การสมัครสมาชิกแบบรายเดือน (ผู้เชี่ยวชาญ): $88/เดือน
- ใบอนุญาตถาวร (มาตรฐาน): $329
- ใบอนุญาตแบบถาวร (ระดับมืออาชีพ): $882
- ใบอนุญาตถาวร (ผู้เชี่ยวชาญ): $1,249
การจัดอันดับและรีวิวของ Datanamic DeZign
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
ขจัดความเครียดและสร้างฐานข้อมูลที่ดียิ่งขึ้น
ไม่ว่าคุณจะกำลังทำงานในโครงการการสร้างแบบจำลองฐานข้อมูลที่ง่ายหรือซับซ้อน การใช้เครื่องมือที่เหมาะสมจะช่วยให้กระบวนการออกแบบง่ายขึ้นและช่วยให้คุณสร้างแบบจำลองฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพได้
อย่างไรก็ตาม การออกแบบฐานข้อมูลเป็นเพียงส่วนหนึ่งของวงจรชีวิตโครงการเท่านั้น เพื่อให้สามารถบริหารจัดการและดำเนินโครงการเหล่านี้ได้อย่างราบรื่นตั้งแต่ต้นจนจบ ควรพิจารณาการผสานรวมเครื่องมือที่คุณเลือกใช้กับ ClickUp ✨
นอกเหนือจากการใช้ ClickUp ในการออกแบบและจัดการฐานข้อมูลอย่างง่ายแล้ว ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือจัดการโครงการสำหรับโครงการขนาดใหญ่และเอกสารโครงการได้อีกด้วยสมัครใช้แผนฟรีตลอดชีพของ ClickUpเพื่อทดลองใช้คุณสมบัติเหล่านี้ด้วยตัวคุณเอง