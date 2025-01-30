บล็อก ClickUp
10 เครื่องมือการกำกับดูแล ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (GRC) ที่ดีที่สุดในปี 2025

Engineering Team
30 มกราคม 2568

การกำกับดูแล ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (GRC) เป็นระบบของการตรวจสอบและถ่วงดุลที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย ลดความเสี่ยงในการละเมิดข้อมูล และปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายได้

องค์กรต้องปฏิบัติตามข้อบังคับหลายประการ รวมถึง GDPR, PCI-DSS, CCPA และ SOX ซอฟต์แวร์ GRC ช่วยปรับโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ พร้อมทั้งบริหารจัดการความเสี่ยงและปฏิบัติตามมาตรฐานการกำกับดูแล

ในปัจจุบัน แม้แต่ธุรกิจขนาดเล็กก็มีฐานการดำเนินงานในระดับโลก ในสถานการณ์เช่นนี้ พวกเขาต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบระหว่างประเทศและเตรียมพร้อมรับมือกับภัยคุกคามที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน เว้นแต่พวกเขาจะปฏิบัติตามมาตรฐาน GRC

ซอฟต์แวร์ GRC ช่วยให้คุณสามารถสร้าง ประสานงาน และติดตามนโยบายและมาตรการควบคุม รวมถึงวางแผนข้อกำหนดด้านการกำกับดูแลและข้อบังคับภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ โซลูชันเหล่านี้ให้บริการในรูปแบบ SaaS แบบสมัครสมาชิก ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมกำกับดูแล ลดความซับซ้อน และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

บทความนี้กล่าวถึงเครื่องมือการกำกับดูแล ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามข้อกำหนด (GRC) ที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับปี 2024 พร้อมคุณสมบัติ ข้อเสีย และราคา

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ GRC?

เมื่อมองหาซอฟต์แวร์เพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนด ควรเลือกเครื่องมือ GRC ที่ช่วยให้การตรวจสอบที่ใช้เวลานานสำหรับการประเมินความเสี่ยง การจัดการการปฏิบัติตามข้อกำหนด และการตรวจสอบภายในสำหรับมาตรฐานการปฏิบัติตามข้อกำหนดและความเสี่ยงง่ายขึ้น นอกจากนี้ ควรมีความสอดคล้องกับกระบวนการทำงานที่มีอยู่ กระบวนการทางธุรกิจ และวัฒนธรรมองค์กรของคุณ

  • การจัดการและอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน: เครื่องมือ GRC ที่คุณเลือกควรมีความสามารถในการอัตโนมัติกระบวนการทำงานที่พบบ่อย เช่น การรายงานความเสี่ยงและการควบคุมแบบเรียลไทม์ ควรมีการตรวจสอบการควบคุมอย่างต่อเนื่อง (CCM) การรวบรวมหลักฐาน และการดึงข้อมูลจากระบบอื่น ๆ ตามกำหนดเวลาที่คุณเลือก
  • การตรวจสอบการควบคุมอย่างต่อเนื่อง (CCM): CCM ช่วยให้สามารถตรวจสอบการควบคุมของคุณอย่างต่อเนื่องหรือบ่อยครั้งเพื่อยืนยันประสิทธิภาพของกรอบการบริหารความเสี่ยง (GRC) ของคุณในการลดความเสี่ยง
  • ความปลอดภัยระดับองค์กรและความง่ายในการใช้งาน: เมื่อคุณจัดเก็บช่องโหว่ทั้งหมดของคุณบนแพลตฟอร์ม GRC คุณจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่รักษาข้อมูลของคุณให้ปลอดภัยในขณะที่ช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เลือกเครื่องมือที่มีคุณสมบัติในตัวที่คล้ายกับ Excel เพื่อให้คุณไม่ต้องเสียเวลาทำความเข้าใจกับโซลูชัน GRC มองหาเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างงาน จัดการทีม และรักษาความปลอดภัย
  • ความสามารถในการปรับขนาด: การปรับขนาดการปฏิบัติตามข้อกำหนดเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและใช้เวลามาก การใช้สเปรดชีตในการดำเนินโปรแกรม GRC ขององค์กรทำให้การเพิ่มกรอบงาน GRC เพิ่มเติม การรวบรวมหลักฐาน และการรักษาความสอดคล้องกับกระบวนการต่างๆ เป็นเรื่องยาก เลือกซอฟต์แวร์ GRC ที่สามารถปรับขนาดได้เมื่อธุรกิจของคุณเติบโต เพื่อรักษาความสอดคล้องและความปลอดภัยโดยไม่คำนึงถึงขนาดขององค์กร
  • การรายงาน: ด้วยการรายงานในเครื่องมือ GRC ของคุณ คุณสามารถดูการควบคุมที่สำคัญ ความเสี่ยงสูงสุด และการจัดการเหตุการณ์ภายในสภาพแวดล้อมข้อมูลที่รวมเป็นหนึ่งเดียว แพลตฟอร์ม GRC ของคุณควรทำให้ข้อมูลทั้งหมดนี้ง่ายขึ้นและดึงมาไว้ในแดชบอร์ด ซึ่งทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้ทั่วทั้งองค์กร
  • การผสานรวมกับบุคคลที่สาม: สำหรับการจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการในโปรแกรมความเสี่ยงและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคุณ ซอฟต์แวร์ GRC ของคุณควรสามารถสื่อสารกับเครื่องมืออื่น ๆ ในระบบเทคโนโลยีของคุณ เช่นซอฟต์แวร์การจัดการกฎหมายและซอฟต์แวร์การจัดการความเสี่ยง แพลตฟอร์มควรสามารถผสานรวมกับแอปพลิเคชันมือถือ การจัดการโครงการ และเครื่องมือการปฏิบัติตามข้อกำหนดและการรายงานอื่น ๆเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันเวลา

10 เครื่องมือการกำกับดูแล ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามข้อกำหนด (GRC) ที่ดีที่สุดที่ควรใช้

นี่คือรายการซอฟต์แวร์ GRC ของเราที่ช่วยให้ทีมของคุณสามารถรักษาการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้โดยไม่ต้องทำงานหนักด้วยกระบวนการแบบแมนนวลหรือโซลูชันเก่าที่ไม่ยืดหยุ่น

1. คลิกอัพ

ClickUp คือโซลูชันครบวงจรสำหรับการจัดการการปฏิบัติตามข้อกำหนดและการบริหารโครงการ ด้วยคุณสมบัติที่ปรับแต่งได้และใช้งานได้จริง รวมถึงเทมเพลตที่มีมาให้ในตัว ClickUp ช่วยประสานงานโปรแกรมการจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว ไม่ว่าคุณจะมีทีมขนาดเล็กหรือใหญ่ ใช้เครื่องมือ GRC นี้เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการ จัดการความเสี่ยง และทำงานร่วมกันได้ในที่เดียว

ช่วยทีมของคุณให้พ้นจากความยุ่งยากในการใช้เครื่องมือหลายอย่างสำหรับการประเมินความเสี่ยง การตรวจสอบกระบวนการภายใน และการจัดการโครงการ เนื่องจาก ClickUp รวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน ทุกคนได้รับประโยชน์จากประสบการณ์การจัดการงานที่ราบรื่น ไม่ว่าจะเป็นทีมเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่

พื้นที่ทำงานของ ClickUp มอบสิ่งต่างๆ มากมายที่มากกว่าโซลูชัน GRC ทั่วไป

การวิเคราะห์เวิร์กโฟลว์ของ ClickUp, การผสานรวมกว่า 100 รายการ,กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัล และเอกสารแบบร่วมมือ ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบและลดความเสี่ยงในโปรแกรมการจัดการความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ นี่คือวิธีการ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • แดชบอร์ด: รับมุมมองระดับสูงของทุกแง่มุมของกระบวนการจัดการการตรวจสอบ ความต้องการในการปฏิบัติตามข้อกำหนด และกรอบงาน GRCของคุณในแดชบอร์ด ClickUp ที่ปรับแต่งได้เพียงหนึ่งเดียว ด้วยวิดเจ็ตกว่า 50 รายการที่ออกแบบมาเพื่อให้ปรับแต่งตามกระบวนการทำงานของคุณ เลือกข้อมูลที่คุณต้องการดูและวิธีที่คุณต้องการแสดงผล
ภาพแดชบอร์ด ClickUp
ติดตามสถานะของโครงการโดยใช้การวิเคราะห์ขั้นสูงใน ClickUp
  • แบบแผนโครงการการปฏิบัติตามข้อกำหนด: ใช้แบบแผนนี้เพื่อประสานงานทุกความพยายามในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคุณไว้ในที่เดียว ตั้งแต่การระบุและประเมินข้อกำหนดการปฏิบัติตามข้อกำหนดไปจนถึงการวัดผลโปรแกรมการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคุณและการดำเนินการแก้ไขตามความเหมาะสม แบบแผนนี้ช่วยให้คุณทำทุกอย่างได้
เทมเพลตแผนโครงการด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ClickUp
ใช้เทมเพลต ClickUp นี้สำหรับการวางแผนและจัดการการปฏิบัติตามข้อกำหนด รวมถึงการประเมินข้อกำหนด การวัดความก้าวหน้า และการดำเนินการแก้ไข
  • เอกสาร: รายการข้อบังคับและกรอบการทำงานทั้งหมดที่คุณต้องปฏิบัติตามในClickUp Docs มอบหมายบทบาทและความรับผิดชอบเพื่อให้แน่ใจว่าแต่ละกรอบการทำงานของ GRC ได้รับการปฏิบัติตาม มีสมาชิกทีมตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง และมีการจัดการปัญหา
การจัดรูปแบบที่สมบูรณ์และคำสั่งใช้เครื่องหมายทับในเอกสาร ClickUp
ใช้ ClickUp Docs เพื่อจัดการเอกสารสำคัญและส่งเสริมการทำงานร่วมกันในทีม
  • มุมมองแผนภูมิแกนต์:มุมมองแผนภูมิแกนต์ใน ClickUpช่วยให้คุณสร้างไทม์ไลน์สำหรับแต่ละโครงการบริหารความเสี่ยงได้ ตั้งค่าไทม์ไลน์ มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมแต่ละคน และติดแท็กทีมอื่นในความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเพิ่มเติม เช่น ด้านกฎหมายและการเงิน
แผนภูมิแกนต์ Clickup
มุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp สำหรับการติดตามไทม์ไลน์ของโครงการ
  • แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยง: ใช้แบบฟอร์มเหล่านี้เพื่อช่วยประหยัดเวลาของผู้จัดการโครงการโดยเน้นย้ำถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่ทีมจะเริ่มทำงานในโครงการ ตัวอย่างเช่นแบบฟอร์ม Value Risk Matrix ของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถสร้างเมทริกซ์ความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นแต่ละอย่างเพื่อการจัดการความเสี่ยงเชิงรุก

ข้อเสียของ ClickUp

  • เวลาตอบสนองช้า
  • คุณสมบัติขั้นสูง เช่น ClickUp AI มีให้บริการในแผนชำระเงิน

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/ผู้ใช้/เดือน
  • ธุรกิจ: $12/ผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

2. พาธล็อค

ระบบล็อกเส้นทางเพื่อการปฏิบัติตามมาตรฐาน GRC
ผ่านทางPathlock

เช่นเดียวกับเครื่องมือ GRC ส่วนใหญ่ Pathlock ให้มุมมองที่ครบถ้วนเกี่ยวกับการละเมิดนโยบายตามข้อบังคับของรัฐบาลและการจัดการการปฏิบัติตามข้อกำหนด ปรับปรุงโปรแกรมการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคุณให้มีประสิทธิภาพด้วยการรายงานอัตโนมัติเพื่อลดและบรรเทาความเสี่ยง

เพิ่มแอปพลิเคชันใหม่เข้าสู่ระบบการจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคุณเพื่อระบุการละเมิดการเข้าถึงได้ตั้งแต่เนิ่นๆ

โซลูชันด้านความเสี่ยงและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ Pathlock ต้องการการตั้งค่าและการบำรุงรักษาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยของคุณ เพิ่มผลผลิตให้สูงสุด และทำความเข้าใจว่าคุณปฏิบัติตามกฎระเบียบของอุตสาหกรรมและรัฐบาลได้อย่างไร

คุณสมบัติเด่นของ Pathlock

  • การตรวจสอบการควบคุมอย่างต่อเนื่อง สามารถปรับขนาดได้ และอัตโนมัติ สำหรับการจัดการความเสี่ยงข้ามแอปพลิเคชันและความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
  • ทำให้การตรวจสอบภายในเป็นอัตโนมัติเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและการควบคุมที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ผ่านการอัตโนมัติ ข้อมูลที่สมบูรณ์ และการประสานงานที่ดีขึ้นระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและแอปพลิเคชัน
  • ชุดแอปพลิเคชันการเข้าถึงการกำกับดูแลที่สมบูรณ์พร้อมการวิเคราะห์ความเสี่ยงการเข้าถึง การจัดเตรียมการเข้าถึงที่สอดคล้องตามข้อกำหนด การจัดการการเข้าถึงระดับสูง และการจัดการบทบาท

ข้อเสียของ Pathlock

  • การเรียนรู้ที่รวดเร็วสำหรับผู้ใช้ครั้งแรก
  • คุณต้องการการสนับสนุนทางเทคนิคเพื่อเริ่มใช้ Pathlock

ราคาของ Pathlock

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Pathlock

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

3. ระบบเฟลชั่น เฟรมเวิร์ก

ระบบเฟิวชั่น เฟรมเวิร์ก เป็นเครื่องมือสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนด GRC
ผ่านระบบเฟอจูชั่นเฟรมเวิร์ก

ระบบ Fusion Framework System ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ GRC บนระบบคลาวด์ ช่วยให้คุณสามารถสร้างโปรแกรมความต่อเนื่องทางธุรกิจที่มีความยืดหยุ่นได้โดยการผสานข้อมูล, บริการ, ระบบ, และขั้นตอนการทำงานเข้าด้วยกัน

ซอฟต์แวร์การจัดการความเสี่ยงแบบฟิวชั่นผสานรวมกับแหล่งข้อมูลทางธุรกิจต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กรของคุณ และรับประกันการปฏิบัติตามข้อกำหนด

จัดแนววัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กรของคุณให้สอดคล้องกัน, รับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนด, และได้รับการมองเห็นที่ดีที่สุดผ่านการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์. ถูกออกแบบมาเพื่อรักษาการกำกับดูแล, การประเมินความเสี่ยง, และการจัดการเหตุการณ์.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของระบบเฟิวชั่นเฟรมเวิร์ก

  • ซอฟต์แวร์การจัดการความเสี่ยงช่วยให้ข้อมูลของคุณเชื่อมต่อกันทั้งหมดและปรับปรุงการประสานงานข้ามสายงาน
  • ใช้ประโยชน์จากความสามารถในการดำเนินงานที่รองรับด้วยเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองต่อข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงไป
  • ระบบการจัดการวิกฤตและเหตุการณ์ของฟิวชั่นมอบข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ให้แก่ผู้ใช้เพื่อปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง, หลีกเลี่ยงการหยุดชะงัก, และปรับปรุงประสิทธิภาพทางธุรกิจ

ข้อเสียของระบบ Fusion Framework

  • ใช้หลักสำหรับความต่อเนื่องทางธุรกิจและการลดความเสี่ยง แต่ขาดเครื่องมือสำหรับกลยุทธ์ GRC
  • ผู้ดำเนินการจะใช้เวลาเป็นจำนวนมากในการกำหนดค่าความสามารถในการจัดการความเสี่ยง
  • ไม่มีโครงสร้างราคาที่โปร่งใส

ระบบเฟิวชั่น เฟรมเวิร์ก ราคา

  • ราคาตามความต้องการ

ระบบการจัดอันดับและรีวิวของ Fusion Framework

  • G2: 4. 4/5 (101 รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (45 รีวิว)

4. ริสคอนเน็กต์

แดชบอร์ด Riskonnect
ผ่านทางRiskonnect

บริการและเครื่องมือ GRC ของ Riskonnect ช่วยให้การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบในอุตสาหกรรมค้าปลีก การดูแลสุขภาพ ประกันภัย และการผลิตเป็นไปอย่างราบรื่น คุณสามารถใช้แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์การปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้สำหรับการจัดการความเสี่ยง การติดตามเหตุการณ์ความเสี่ยง การจัดการธรรมาภิบาล การจัดการข้อบังคับความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และการลดความเสี่ยงด้วยการตรวจสอบภายในและภายนอก

เช่นเดียวกับเครื่องมือ GRC อื่น ๆ Riskonnect ช่วยในการจัดการเอกสารโดยการเก็บเอกสารที่มีความสำคัญต่อธุรกิจเพื่อทำให้กระบวนการจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ Riskonnect

  • คุณสามารถตรวจสอบนโยบายของบริษัทและกฎหมายเพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับและความเสียหายอื่น ๆ
  • ทำลายกำแพงระหว่างแผนกและสื่อสารอย่างราบรื่นตั้งแต่ระดับแนวหน้าไปจนถึงผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มั่นใจว่าทุกการดำเนินการในทุกระดับเป็นไปตามความคาดหวัง
  • บันทึกปัญหา เอกสาร เหตุการณ์ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลง พร้อมเส้นทางการตรวจสอบที่ชัดเจน

ข้อเสียของ Riskonnect

  • ผลลัพธ์สำหรับการวิเคราะห์เชิงปริมาณดูไม่เรียบร้อยและจำเป็นต้องปรับปรุง
  • เครื่องมือนี้ทำงานได้เฉพาะกับ Internet Explorer เท่านั้น ไม่สามารถใช้งานบน iPad ได้

ราคาของ Riskonnect

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Riskonnect

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

5. IBM OpenPages

แดชบอร์ด IBM OpenPages
ผ่านทางIBM OpenPages

IBM OpenPages เป็นแพลตฟอร์ม GRC แบบรวมศูนย์ที่ช่วยให้การจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

IBM OpenPages ช่วยให้การกำกับดูแลข้อมูล การประเมินความเสี่ยง และการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายง่ายขึ้นสำหรับโปรแกรมการจัดการความเสี่ยงขององค์กรของคุณ

IBM OpenPages® เป็นโซลูชันการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สามารถปรับขนาดได้และขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งทำงานบนคลาวด์ใดก็ได้ด้วย IBM Cloud Pak® for Dataรวมฟังก์ชันการจัดการความเสี่ยงที่แยกส่วนของคุณไว้ในสภาพแวดล้อมเดียว เพื่อระบุ ติดตาม รายงาน และลดความเสี่ยงในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

จัดการการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับปัจจุบันและเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตด้วยแพลตฟอร์ม GRC สำหรับองค์กรที่สามารถขยายได้อย่างเต็มที่ รองรับผู้ใช้ได้หลายพันคน

คุณสมบัติเด่นของ IBM OpenPages

  • ส่วนติดต่อผู้ใช้ที่เน้นงานช่วยให้กระบวนการและขั้นตอนที่ซับซ้อนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการฝึกอบรมเพียงเล็กน้อย
  • คุณสามารถใช้คุณสมบัติเวิร์กโฟลว์ของ GRC เพื่อเรียกใช้กรณีการใช้งานที่พร้อมใช้งานได้ทันทีตามกำหนดเวลาและตามความต้องการ
  • การสร้างกลยุทธ์ GRC ที่มีประสิทธิภาพพร้อมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรด้วยแผนภูมิ รายงาน และแดชบอร์ดแบบไดนามิกนั้นเป็นเรื่องง่าย

ข้อเสียของ IBM OpenPages

  • ผู้ใช้บ่นว่าต้องใช้เวลามากมายในการสร้างรายงาน ซึ่งต้องใช้ MS Excel และ PowerPoint
  • การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น เครื่องมือตรวจสอบ, ระบบจัดการแบบสำรวจ,และซอฟต์แวร์การปฏิบัติตามมาตรฐาน SOC-2 นั้นเป็นเรื่องที่ท้าทาย

ราคาของ IBM OpenPages

  • ราคาตามความต้องการ

IBM OpenPages การจัดอันดับและรีวิว

  • G2: 4/5 (51 รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

6. LogicManager

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ LogicManager
ผ่านทางLogicManager

ซอฟต์แวร์การจัดการความเสี่ยงขององค์กรของ LogicManager เชื่อมต่อระหว่างพื้นที่การกำกับดูแลขององค์กรและทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลเดียวสำหรับองค์กร คุณสามารถระบุพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการดำเนินงานสูงและพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริตโดยการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างแผนกต่างๆ รวมถึงการตรวจสอบภายใน ความปลอดภัยของข้อมูล GRC และการเงิน

นอกจากนี้ ซอฟต์แวร์จัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการของ LogicManager ยังช่วยทำลายกำแพงระหว่างแผนกต่างๆ เพื่อช่วยให้คุณสร้างโปรแกรม GRC ที่มีประสิทธิภาพ ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณปรับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน และมอบมุมมองที่ครบถ้วนเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ LogicManager

  • ซอฟต์แวร์การจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการช่วยให้คุณตรวจจับช่องโหว่ข้ามระบบและกำหนดกิจกรรมควบคุมด้วยคลังความเสี่ยงที่สร้างไว้ล่วงหน้า
  • ระบุความเสี่ยงที่สำคัญทั่วทั้งองค์กรของคุณด้วยเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงที่สามารถแก้ไขได้และเป็นกลาง
  • ส่งมอบรายงานที่มีความหมายให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณพร้อมสรุปความเสี่ยงที่สำคัญและแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้เพื่อช่วยให้การตัดสินใจมีความตระหนักถึงความเสี่ยง

ข้อเสียของ LogicManager

  • ความสามารถในการรายงานตนเองที่จำกัดหลังจากการตรวจสอบภายใน
  • เนื่องจากเครื่องมือนี้มีเพียงสามระดับสำหรับความเสี่ยงและการควบคุม การได้รับข้อมูลที่ละเอียดจึงเป็นเรื่องยาก

ราคาของ LogicManager

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ LogicManager

  • G2: 4. 4/5 (51 รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (22 รีวิว)

7. การหลอมรวมมาตรฐาน

แดชบอร์ดแบบมาตรฐานฟิวชั่น
ผ่านทางฟิวชันมาตรฐาน

เครื่องมือการจัดการการปฏิบัติตามข้อกำหนด GRC StandardFusion ช่วยให้บริษัทต่างๆ ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี, การดูแลสุขภาพ, บริการทางการเงิน, การผลิต, รัฐบาล, และค้าปลีกสามารถรักษาการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้

ทำให้ทุกแง่มุมของกระบวนการตรวจสอบภายในของคุณง่ายขึ้น ไม่ว่าคุณจะกำลังตรวจสอบการควบคุมหรือข้อกำหนด จัดการสถานะการตรวจสอบภายในและภายนอกของคุณ รวมถึงข้อกำหนดเอกสารผ่านแพลตฟอร์มศูนย์กลาง

สิ่งที่ทำให้แตกต่างจากเครื่องมือ GRC อื่น ๆ คือคุณสามารถเปิดใช้งานและจัดการการตรวจสอบหลายรายการบน StandardFusion ได้อย่างรวดเร็ว และติดตามความคืบหน้าของทุกการตรวจสอบพร้อมกัน

คุณสมบัติเด่นของ StandardFusion

  • มีหลักฐานทั้งหมดที่คุณต้องการสำหรับการจัดการการตรวจสอบของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
  • ติดตามการตรวจสอบทั้งหมดของคุณแบบเรียลไทม์ รับบันทึกเหตุการณ์และประวัติเวอร์ชันที่สมบูรณ์เพื่อติดตามการตรวจสอบย้อนหลัง
  • กำหนด, จัดทำเอกสาร, ทบทวน, และรายงานเกี่ยวกับโปรแกรมการปฏิบัติตามข้อกำหนด และบริหารจัดการการควบคุมที่เฉพาะเจาะจงกับองค์กร

ข้อเสียของ StandardFusion

  • ขอบเขตสำหรับการรวมฟีเจอร์ที่กว้างขึ้นกับเครื่องมือการปฏิบัติตามกฎระเบียบและความปลอดภัยอื่น ๆ
  • ขาดตัวเลือกการรายงานที่เพียงพอ

ราคาของ StandardFusion

  • เริ่มต้น: 1,500 ดอลลาร์/เดือน
  • มืออาชีพ: 2,500 ดอลลาร์/เดือน
  • องค์กร: 4,500 ดอลลาร์/เดือน
  • Enterprise+: $8,000/เดือน

คะแนนและรีวิวของ StandardFusion

  • G2: 4. 6/5 (40 รีวิว)
  • Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ

8. การกำกับดูแลความเสี่ยงและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ServiceNow

แดชบอร์ด ServiceNow
ผ่านทางServiceNow

โปรแกรมการบริหารความเสี่ยงของ ServiceNow ช่วยให้องค์กรมีความยืดหยุ่นในการตัดสินใจโดยคำนึงถึงความเสี่ยงในกระบวนการทำงานประจำวัน ซอฟต์แวร์ GRC นี้เชื่อมต่อธุรกิจ ความปลอดภัย และไอทีของคุณผ่านแพลตฟอร์มกลาง

ส่วนที่ดีที่สุดคือ ServiceNow สามารถผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์ที่คุณมีอยู่แล้ว รวมถึงตัวรวบรวมเนื้อหา ผู้ให้บริการคะแนนความปลอดภัย และโซลูชันกระบวนการทางธุรกิจ

การจัดการความเสี่ยงของ ServiceNow ทำงานอย่างใกล้ชิดกับการจัดการบริการและการดำเนินงานด้านความปลอดภัย และนำเสนอแนวทางแบบบูรณาการในการจัดการความเสี่ยง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ServiceNow

  • สภาพแวดล้อมข้อมูลแบบรวมศูนย์พร้อมการวิเคราะห์ข้อมูลที่ปรับแต่งได้อย่างละเอียด
  • การตรวจสอบแบบเรียลไทม์, ระบบอัตโนมัติ, และการวิเคราะห์เพื่อการตอบสนองที่รวดเร็วขึ้น
  • การบริหารความเสี่ยงจากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อลดการสูญเสีย

ข้อเสียของ ServiceNow

  • การผสานรวม API น้อยกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือ GRC อื่น ๆ
  • เส้นโค้งการเรียนรู้ที่ชัน

ราคาของ ServiceNow

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ ServiceNow

  • G2: 4. 3/5 (782 รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (227 รีวิว)

9. SAI360

แดชบอร์ด SAI360
ผ่านทางSAI360

ซอฟต์แวร์ GRC ของ SAI360 ช่วยปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้คุณสามารถรับความเสี่ยงที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมด้วยความมั่นใจและมุ่งเน้น สามารถจัดเก็บ จัดการ และดึงข้อมูลความเสี่ยงจากทั่วทั้งองค์กรผ่านซอฟต์แวร์ที่มีความยืดหยุ่นนี้ ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยง ESG และความยั่งยืน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SAI360

  • โมดูล GRC ที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้าจะตรวจสอบ สแกน และป้องกันการหยุดชะงัก
  • มองเห็นช่องว่างในการปฏิบัติตามข้อกำหนด ตัดสินใจอย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโปรแกรมความเสี่ยงและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคุณด้วยรายงานที่ปรับแต่งได้
  • รับประกันความต่อเนื่องทางธุรกิจ, จัดการกิจกรรมที่สำคัญของผู้จัดหา, และลดเวลาที่ใช้ในการรับมือกับภัยคุกคามด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและความปลอดภัย ด้วย SAI360

ข้อเสียของ SAI360

  • ประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) และส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) ล้าสมัย
  • สำหรับการปรับแต่งขั้นสูง คุณอาจต้องชำระค่าบริการมืออาชีพ

ราคา SAI360

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว SAI360

  • G2: 4/5 (121 รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

10. SAP GRC

แดชบอร์ด SAP GRC
ผ่านทางSAP GRC

รับข้อมูลเชิงลึกที่รวดเร็วและคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับความผิดปกติและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งติดตามตรวจสอบองค์กร ภัยคุกคามทางไซเบอร์ และการปฏิบัติตามกระบวนการที่สำคัญต่อภารกิจอย่างต่อเนื่องด้วย SAP GRC

การใช้เครื่องมือ GRC ของ SAP เพื่ออัตโนมัติงานตรวจสอบและบริหารการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ซ้ำซาก จะช่วยให้สามารถมองเห็นการตรวจสอบการควบคุมได้แบบเรียลไทม์

SAP มีโซลูชันที่ยืดหยุ่นสำหรับการตรวจสอบภัยคุกคามทางไซเบอร์ การควบคุมข้อมูล การจัดการตัวตนและการเข้าถึง และการควบคุมความเป็นส่วนตัว เพื่อรักษาความปลอดภัยของระบบของคุณในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SAP GRC

  • ควบคุมกระบวนการสำคัญและจัดการการปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยการบันทึก, ประเมิน, ทดสอบ, และแก้ไขความเสี่ยงของกระบวนการที่สำคัญ
  • ใช้ประโยชน์จากความสามารถในการทำนายเพื่อช่วยให้ข้อมูลแก่กระบวนการทำงานและการดำเนินงานทางธุรกิจ
  • การกำกับดูแลอัตลักษณ์และการเข้าถึงปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาและชื่อเสียงของคุณทั่วทั้งองค์กร

ข้อเสียของ SAP GRC

  • ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องมีความรู้เฉพาะทางและการฝึกอบรมใน SAP
  • ประสิทธิภาพการทำงานช้าลงและระบบค้างเมื่อประมวลผลข้อมูลจำนวนมาก

การกำหนดราคา SAP GRC

  • ราคาตามความต้องการ

การจัดอันดับและรีวิว SAP GRC

  • G2: 4. 2/5 (62 รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (32 รีวิว)

จัดการการกำกับดูแล, ความเสี่ยง, และการปฏิบัติตามข้อกำหนดขององค์กรของคุณด้วยเครื่องมือ GRC ที่ดีที่สุด เช่น ClickUp

ในขณะที่แพลตฟอร์ม GRC หลายแห่งจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ คุณต้องการโซลูชันซอฟต์แวร์ GRC ที่สามารถทำได้โดยไม่รบกวนระบบเทคโนโลยีที่คุณมีอยู่

ClickUp มอบสิ่งที่ดีที่สุดจากทั้งสองโลกให้กับคุณในฐานะเครื่องมือ GRC ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกรอบการกำกับดูแล ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบของคุณ พร้อมทั้งตรวจพบความเสี่ยงด้านการดำเนินงานและการปฏิบัติตามกฎระเบียบได้ตั้งแต่เนิ่นๆ

เครื่องมือ GRC นี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น ซึ่งทำให้ใครก็ตามในทีมของคุณสามารถใช้ได้โดยไม่ต้องมีความรู้ทางเทคนิคมาก่อน ทำให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยคุณสมบัติที่สามารถปรับแต่งได้ เช่นแดชบอร์ดและเป้าหมาย ใช้เทมเพลตการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สร้างไว้ล่วงหน้าและเทมเพลตเอกสารโครงการเพื่อติดตามความคืบหน้าในการจัดการความเสี่ยงขององค์กรของคุณอย่างสม่ำเสมอ

ส่วนที่ดีที่สุดคือไม่มีค่าใช้จ่ายในการลดความเสี่ยงบน ClickUp

