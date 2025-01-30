10 เครื่องมือการกำกับดูแล ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (GRC) ที่ดีที่สุดในปี 2025

การกำกับดูแล ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (GRC) เป็นระบบของการตรวจสอบและถ่วงดุลที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย ลดความเสี่ยงในการละเมิดข้อมูล และปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายได้
องค์กรต้องปฏิบัติตามข้อบังคับหลายประการ รวมถึง GDPR, PCI-DSS, CCPA และ SOX ซอฟต์แวร์ GRC ช่วยปรับโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ พร้อมทั้งบริหารจัดการความเสี่ยงและปฏิบัติตามมาตรฐานการกำกับดูแล
ในปัจจุบัน แม้แต่ธุรกิจขนาดเล็กก็มีฐานการดำเนินงานในระดับโลก ในสถานการณ์เช่นนี้ พวกเขาต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบระหว่างประเทศและเตรียมพร้อมรับมือกับภัยคุกคามที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน เว้นแต่พวกเขาจะปฏิบัติตามมาตรฐาน GRC
ซอฟต์แวร์ GRC ช่วยให้คุณสามารถสร้าง ประสานงาน และติดตามนโยบายและมาตรการควบคุม รวมถึงวางแผนข้อกำหนดด้านการกำกับดูแลและข้อบังคับภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ โซลูชันเหล่านี้ให้บริการในรูปแบบ SaaS แบบสมัครสมาชิก ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมกำกับดูแล ลดความซับซ้อน และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
บทความนี้กล่าวถึงเครื่องมือการกำกับดูแล ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามข้อกำหนด (GRC) ที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับปี 2024 พร้อมคุณสมบัติ ข้อเสีย และราคา
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ GRC?
เมื่อมองหาซอฟต์แวร์เพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนด ควรเลือกเครื่องมือ GRC ที่ช่วยให้การตรวจสอบที่ใช้เวลานานสำหรับการประเมินความเสี่ยง การจัดการการปฏิบัติตามข้อกำหนด และการตรวจสอบภายในสำหรับมาตรฐานการปฏิบัติตามข้อกำหนดและความเสี่ยงง่ายขึ้น นอกจากนี้ ควรมีความสอดคล้องกับกระบวนการทำงานที่มีอยู่ กระบวนการทางธุรกิจ และวัฒนธรรมองค์กรของคุณ
- การจัดการและอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน: เครื่องมือ GRC ที่คุณเลือกควรมีความสามารถในการอัตโนมัติกระบวนการทำงานที่พบบ่อย เช่น การรายงานความเสี่ยงและการควบคุมแบบเรียลไทม์ ควรมีการตรวจสอบการควบคุมอย่างต่อเนื่อง (CCM) การรวบรวมหลักฐาน และการดึงข้อมูลจากระบบอื่น ๆ ตามกำหนดเวลาที่คุณเลือก
- การตรวจสอบการควบคุมอย่างต่อเนื่อง (CCM): CCM ช่วยให้สามารถตรวจสอบการควบคุมของคุณอย่างต่อเนื่องหรือบ่อยครั้งเพื่อยืนยันประสิทธิภาพของกรอบการบริหารความเสี่ยง (GRC) ของคุณในการลดความเสี่ยง
- ความปลอดภัยระดับองค์กรและความง่ายในการใช้งาน: เมื่อคุณจัดเก็บช่องโหว่ทั้งหมดของคุณบนแพลตฟอร์ม GRC คุณจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่รักษาข้อมูลของคุณให้ปลอดภัยในขณะที่ช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เลือกเครื่องมือที่มีคุณสมบัติในตัวที่คล้ายกับ Excel เพื่อให้คุณไม่ต้องเสียเวลาทำความเข้าใจกับโซลูชัน GRC มองหาเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างงาน จัดการทีม และรักษาความปลอดภัย
- ความสามารถในการปรับขนาด: การปรับขนาดการปฏิบัติตามข้อกำหนดเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและใช้เวลามาก การใช้สเปรดชีตในการดำเนินโปรแกรม GRC ขององค์กรทำให้การเพิ่มกรอบงาน GRC เพิ่มเติม การรวบรวมหลักฐาน และการรักษาความสอดคล้องกับกระบวนการต่างๆ เป็นเรื่องยาก เลือกซอฟต์แวร์ GRC ที่สามารถปรับขนาดได้เมื่อธุรกิจของคุณเติบโต เพื่อรักษาความสอดคล้องและความปลอดภัยโดยไม่คำนึงถึงขนาดขององค์กร
- การรายงาน: ด้วยการรายงานในเครื่องมือ GRC ของคุณ คุณสามารถดูการควบคุมที่สำคัญ ความเสี่ยงสูงสุด และการจัดการเหตุการณ์ภายในสภาพแวดล้อมข้อมูลที่รวมเป็นหนึ่งเดียว แพลตฟอร์ม GRC ของคุณควรทำให้ข้อมูลทั้งหมดนี้ง่ายขึ้นและดึงมาไว้ในแดชบอร์ด ซึ่งทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้ทั่วทั้งองค์กร
- การผสานรวมกับบุคคลที่สาม: สำหรับการจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการในโปรแกรมความเสี่ยงและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคุณ ซอฟต์แวร์ GRC ของคุณควรสามารถสื่อสารกับเครื่องมืออื่น ๆ ในระบบเทคโนโลยีของคุณ เช่นซอฟต์แวร์การจัดการกฎหมายและซอฟต์แวร์การจัดการความเสี่ยง แพลตฟอร์มควรสามารถผสานรวมกับแอปพลิเคชันมือถือ การจัดการโครงการ และเครื่องมือการปฏิบัติตามข้อกำหนดและการรายงานอื่น ๆเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันเวลา
10 เครื่องมือการกำกับดูแล ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามข้อกำหนด (GRC) ที่ดีที่สุดที่ควรใช้
นี่คือรายการซอฟต์แวร์ GRC ของเราที่ช่วยให้ทีมของคุณสามารถรักษาการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้โดยไม่ต้องทำงานหนักด้วยกระบวนการแบบแมนนวลหรือโซลูชันเก่าที่ไม่ยืดหยุ่น
1. คลิกอัพ
ClickUp คือโซลูชันครบวงจรสำหรับการจัดการการปฏิบัติตามข้อกำหนดและการบริหารโครงการ ด้วยคุณสมบัติที่ปรับแต่งได้และใช้งานได้จริง รวมถึงเทมเพลตที่มีมาให้ในตัว ClickUp ช่วยประสานงานโปรแกรมการจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว ไม่ว่าคุณจะมีทีมขนาดเล็กหรือใหญ่ ใช้เครื่องมือ GRC นี้เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการ จัดการความเสี่ยง และทำงานร่วมกันได้ในที่เดียว
ช่วยทีมของคุณให้พ้นจากความยุ่งยากในการใช้เครื่องมือหลายอย่างสำหรับการประเมินความเสี่ยง การตรวจสอบกระบวนการภายใน และการจัดการโครงการ เนื่องจาก ClickUp รวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน ทุกคนได้รับประโยชน์จากประสบการณ์การจัดการงานที่ราบรื่น ไม่ว่าจะเป็นทีมเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่
พื้นที่ทำงานของ ClickUp มอบสิ่งต่างๆ มากมายที่มากกว่าโซลูชัน GRC ทั่วไป
การวิเคราะห์เวิร์กโฟลว์ของ ClickUp, การผสานรวมกว่า 100 รายการ,กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัล และเอกสารแบบร่วมมือ ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบและลดความเสี่ยงในโปรแกรมการจัดการความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ นี่คือวิธีการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- แดชบอร์ด: รับมุมมองระดับสูงของทุกแง่มุมของกระบวนการจัดการการตรวจสอบ ความต้องการในการปฏิบัติตามข้อกำหนด และกรอบงาน GRCของคุณในแดชบอร์ด ClickUp ที่ปรับแต่งได้เพียงหนึ่งเดียว ด้วยวิดเจ็ตกว่า 50 รายการที่ออกแบบมาเพื่อให้ปรับแต่งตามกระบวนการทำงานของคุณ เลือกข้อมูลที่คุณต้องการดูและวิธีที่คุณต้องการแสดงผล
- แบบแผนโครงการการปฏิบัติตามข้อกำหนด: ใช้แบบแผนนี้เพื่อประสานงานทุกความพยายามในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคุณไว้ในที่เดียว ตั้งแต่การระบุและประเมินข้อกำหนดการปฏิบัติตามข้อกำหนดไปจนถึงการวัดผลโปรแกรมการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคุณและการดำเนินการแก้ไขตามความเหมาะสม แบบแผนนี้ช่วยให้คุณทำทุกอย่างได้
- เอกสาร: รายการข้อบังคับและกรอบการทำงานทั้งหมดที่คุณต้องปฏิบัติตามในClickUp Docs มอบหมายบทบาทและความรับผิดชอบเพื่อให้แน่ใจว่าแต่ละกรอบการทำงานของ GRC ได้รับการปฏิบัติตาม มีสมาชิกทีมตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง และมีการจัดการปัญหา
- มุมมองแผนภูมิแกนต์:มุมมองแผนภูมิแกนต์ใน ClickUpช่วยให้คุณสร้างไทม์ไลน์สำหรับแต่ละโครงการบริหารความเสี่ยงได้ ตั้งค่าไทม์ไลน์ มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมแต่ละคน และติดแท็กทีมอื่นในความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเพิ่มเติม เช่น ด้านกฎหมายและการเงิน
- แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยง: ใช้แบบฟอร์มเหล่านี้เพื่อช่วยประหยัดเวลาของผู้จัดการโครงการโดยเน้นย้ำถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่ทีมจะเริ่มทำงานในโครงการ ตัวอย่างเช่นแบบฟอร์ม Value Risk Matrix ของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถสร้างเมทริกซ์ความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นแต่ละอย่างเพื่อการจัดการความเสี่ยงเชิงรุก
ข้อเสียของ ClickUp
- เวลาตอบสนองช้า
- คุณสมบัติขั้นสูง เช่น ClickUp AI มีให้บริการในแผนชำระเงิน
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/ผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: $12/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
2. พาธล็อค
เช่นเดียวกับเครื่องมือ GRC ส่วนใหญ่ Pathlock ให้มุมมองที่ครบถ้วนเกี่ยวกับการละเมิดนโยบายตามข้อบังคับของรัฐบาลและการจัดการการปฏิบัติตามข้อกำหนด ปรับปรุงโปรแกรมการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคุณให้มีประสิทธิภาพด้วยการรายงานอัตโนมัติเพื่อลดและบรรเทาความเสี่ยง
เพิ่มแอปพลิเคชันใหม่เข้าสู่ระบบการจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคุณเพื่อระบุการละเมิดการเข้าถึงได้ตั้งแต่เนิ่นๆ
โซลูชันด้านความเสี่ยงและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ Pathlock ต้องการการตั้งค่าและการบำรุงรักษาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยของคุณ เพิ่มผลผลิตให้สูงสุด และทำความเข้าใจว่าคุณปฏิบัติตามกฎระเบียบของอุตสาหกรรมและรัฐบาลได้อย่างไร
คุณสมบัติเด่นของ Pathlock
- การตรวจสอบการควบคุมอย่างต่อเนื่อง สามารถปรับขนาดได้ และอัตโนมัติ สำหรับการจัดการความเสี่ยงข้ามแอปพลิเคชันและความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
- ทำให้การตรวจสอบภายในเป็นอัตโนมัติเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและการควบคุมที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ผ่านการอัตโนมัติ ข้อมูลที่สมบูรณ์ และการประสานงานที่ดีขึ้นระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและแอปพลิเคชัน
- ชุดแอปพลิเคชันการเข้าถึงการกำกับดูแลที่สมบูรณ์พร้อมการวิเคราะห์ความเสี่ยงการเข้าถึง การจัดเตรียมการเข้าถึงที่สอดคล้องตามข้อกำหนด การจัดการการเข้าถึงระดับสูง และการจัดการบทบาท
ข้อเสียของ Pathlock
- การเรียนรู้ที่รวดเร็วสำหรับผู้ใช้ครั้งแรก
- คุณต้องการการสนับสนุนทางเทคนิคเพื่อเริ่มใช้ Pathlock
ราคาของ Pathlock
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Pathlock
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
3. ระบบเฟลชั่น เฟรมเวิร์ก
ระบบ Fusion Framework System ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ GRC บนระบบคลาวด์ ช่วยให้คุณสามารถสร้างโปรแกรมความต่อเนื่องทางธุรกิจที่มีความยืดหยุ่นได้โดยการผสานข้อมูล, บริการ, ระบบ, และขั้นตอนการทำงานเข้าด้วยกัน
ซอฟต์แวร์การจัดการความเสี่ยงแบบฟิวชั่นผสานรวมกับแหล่งข้อมูลทางธุรกิจต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กรของคุณ และรับประกันการปฏิบัติตามข้อกำหนด
จัดแนววัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กรของคุณให้สอดคล้องกัน, รับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนด, และได้รับการมองเห็นที่ดีที่สุดผ่านการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์. ถูกออกแบบมาเพื่อรักษาการกำกับดูแล, การประเมินความเสี่ยง, และการจัดการเหตุการณ์.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของระบบเฟิวชั่นเฟรมเวิร์ก
- ซอฟต์แวร์การจัดการความเสี่ยงช่วยให้ข้อมูลของคุณเชื่อมต่อกันทั้งหมดและปรับปรุงการประสานงานข้ามสายงาน
- ใช้ประโยชน์จากความสามารถในการดำเนินงานที่รองรับด้วยเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองต่อข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงไป
- ระบบการจัดการวิกฤตและเหตุการณ์ของฟิวชั่นมอบข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ให้แก่ผู้ใช้เพื่อปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง, หลีกเลี่ยงการหยุดชะงัก, และปรับปรุงประสิทธิภาพทางธุรกิจ
ข้อเสียของระบบ Fusion Framework
- ใช้หลักสำหรับความต่อเนื่องทางธุรกิจและการลดความเสี่ยง แต่ขาดเครื่องมือสำหรับกลยุทธ์ GRC
- ผู้ดำเนินการจะใช้เวลาเป็นจำนวนมากในการกำหนดค่าความสามารถในการจัดการความเสี่ยง
- ไม่มีโครงสร้างราคาที่โปร่งใส
ระบบเฟิวชั่น เฟรมเวิร์ก ราคา
- ราคาตามความต้องการ
ระบบการจัดอันดับและรีวิวของ Fusion Framework
- G2: 4. 4/5 (101 รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (45 รีวิว)
4. ริสคอนเน็กต์
บริการและเครื่องมือ GRC ของ Riskonnect ช่วยให้การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบในอุตสาหกรรมค้าปลีก การดูแลสุขภาพ ประกันภัย และการผลิตเป็นไปอย่างราบรื่น คุณสามารถใช้แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์การปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้สำหรับการจัดการความเสี่ยง การติดตามเหตุการณ์ความเสี่ยง การจัดการธรรมาภิบาล การจัดการข้อบังคับความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และการลดความเสี่ยงด้วยการตรวจสอบภายในและภายนอก
เช่นเดียวกับเครื่องมือ GRC อื่น ๆ Riskonnect ช่วยในการจัดการเอกสารโดยการเก็บเอกสารที่มีความสำคัญต่อธุรกิจเพื่อทำให้กระบวนการจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Riskonnect
- คุณสามารถตรวจสอบนโยบายของบริษัทและกฎหมายเพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับและความเสียหายอื่น ๆ
- ทำลายกำแพงระหว่างแผนกและสื่อสารอย่างราบรื่นตั้งแต่ระดับแนวหน้าไปจนถึงผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มั่นใจว่าทุกการดำเนินการในทุกระดับเป็นไปตามความคาดหวัง
- บันทึกปัญหา เอกสาร เหตุการณ์ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลง พร้อมเส้นทางการตรวจสอบที่ชัดเจน
ข้อเสียของ Riskonnect
- ผลลัพธ์สำหรับการวิเคราะห์เชิงปริมาณดูไม่เรียบร้อยและจำเป็นต้องปรับปรุง
- เครื่องมือนี้ทำงานได้เฉพาะกับ Internet Explorer เท่านั้น ไม่สามารถใช้งานบน iPad ได้
ราคาของ Riskonnect
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Riskonnect
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
5. IBM OpenPages
IBM OpenPages เป็นแพลตฟอร์ม GRC แบบรวมศูนย์ที่ช่วยให้การจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
IBM OpenPages ช่วยให้การกำกับดูแลข้อมูล การประเมินความเสี่ยง และการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายง่ายขึ้นสำหรับโปรแกรมการจัดการความเสี่ยงขององค์กรของคุณ
IBM OpenPages® เป็นโซลูชันการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สามารถปรับขนาดได้และขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งทำงานบนคลาวด์ใดก็ได้ด้วย IBM Cloud Pak® for Dataรวมฟังก์ชันการจัดการความเสี่ยงที่แยกส่วนของคุณไว้ในสภาพแวดล้อมเดียว เพื่อระบุ ติดตาม รายงาน และลดความเสี่ยงในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน
จัดการการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับปัจจุบันและเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตด้วยแพลตฟอร์ม GRC สำหรับองค์กรที่สามารถขยายได้อย่างเต็มที่ รองรับผู้ใช้ได้หลายพันคน
คุณสมบัติเด่นของ IBM OpenPages
- ส่วนติดต่อผู้ใช้ที่เน้นงานช่วยให้กระบวนการและขั้นตอนที่ซับซ้อนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการฝึกอบรมเพียงเล็กน้อย
- คุณสามารถใช้คุณสมบัติเวิร์กโฟลว์ของ GRC เพื่อเรียกใช้กรณีการใช้งานที่พร้อมใช้งานได้ทันทีตามกำหนดเวลาและตามความต้องการ
- การสร้างกลยุทธ์ GRC ที่มีประสิทธิภาพพร้อมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรด้วยแผนภูมิ รายงาน และแดชบอร์ดแบบไดนามิกนั้นเป็นเรื่องง่าย
ข้อเสียของ IBM OpenPages
- ผู้ใช้บ่นว่าต้องใช้เวลามากมายในการสร้างรายงาน ซึ่งต้องใช้ MS Excel และ PowerPoint
- การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น เครื่องมือตรวจสอบ, ระบบจัดการแบบสำรวจ,และซอฟต์แวร์การปฏิบัติตามมาตรฐาน SOC-2 นั้นเป็นเรื่องที่ท้าทาย
ราคาของ IBM OpenPages
- ราคาตามความต้องการ
IBM OpenPages การจัดอันดับและรีวิว
- G2: 4/5 (51 รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
6. LogicManager
ซอฟต์แวร์การจัดการความเสี่ยงขององค์กรของ LogicManager เชื่อมต่อระหว่างพื้นที่การกำกับดูแลขององค์กรและทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลเดียวสำหรับองค์กร คุณสามารถระบุพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการดำเนินงานสูงและพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริตโดยการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างแผนกต่างๆ รวมถึงการตรวจสอบภายใน ความปลอดภัยของข้อมูล GRC และการเงิน
นอกจากนี้ ซอฟต์แวร์จัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการของ LogicManager ยังช่วยทำลายกำแพงระหว่างแผนกต่างๆ เพื่อช่วยให้คุณสร้างโปรแกรม GRC ที่มีประสิทธิภาพ ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณปรับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน และมอบมุมมองที่ครบถ้วนเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ LogicManager
- ซอฟต์แวร์การจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการช่วยให้คุณตรวจจับช่องโหว่ข้ามระบบและกำหนดกิจกรรมควบคุมด้วยคลังความเสี่ยงที่สร้างไว้ล่วงหน้า
- ระบุความเสี่ยงที่สำคัญทั่วทั้งองค์กรของคุณด้วยเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงที่สามารถแก้ไขได้และเป็นกลาง
- ส่งมอบรายงานที่มีความหมายให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณพร้อมสรุปความเสี่ยงที่สำคัญและแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้เพื่อช่วยให้การตัดสินใจมีความตระหนักถึงความเสี่ยง
ข้อเสียของ LogicManager
- ความสามารถในการรายงานตนเองที่จำกัดหลังจากการตรวจสอบภายใน
- เนื่องจากเครื่องมือนี้มีเพียงสามระดับสำหรับความเสี่ยงและการควบคุม การได้รับข้อมูลที่ละเอียดจึงเป็นเรื่องยาก
ราคาของ LogicManager
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ LogicManager
- G2: 4. 4/5 (51 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (22 รีวิว)
7. การหลอมรวมมาตรฐาน
เครื่องมือการจัดการการปฏิบัติตามข้อกำหนด GRC StandardFusion ช่วยให้บริษัทต่างๆ ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี, การดูแลสุขภาพ, บริการทางการเงิน, การผลิต, รัฐบาล, และค้าปลีกสามารถรักษาการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้
ทำให้ทุกแง่มุมของกระบวนการตรวจสอบภายในของคุณง่ายขึ้น ไม่ว่าคุณจะกำลังตรวจสอบการควบคุมหรือข้อกำหนด จัดการสถานะการตรวจสอบภายในและภายนอกของคุณ รวมถึงข้อกำหนดเอกสารผ่านแพลตฟอร์มศูนย์กลาง
สิ่งที่ทำให้แตกต่างจากเครื่องมือ GRC อื่น ๆ คือคุณสามารถเปิดใช้งานและจัดการการตรวจสอบหลายรายการบน StandardFusion ได้อย่างรวดเร็ว และติดตามความคืบหน้าของทุกการตรวจสอบพร้อมกัน
คุณสมบัติเด่นของ StandardFusion
- มีหลักฐานทั้งหมดที่คุณต้องการสำหรับการจัดการการตรวจสอบของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
- ติดตามการตรวจสอบทั้งหมดของคุณแบบเรียลไทม์ รับบันทึกเหตุการณ์และประวัติเวอร์ชันที่สมบูรณ์เพื่อติดตามการตรวจสอบย้อนหลัง
- กำหนด, จัดทำเอกสาร, ทบทวน, และรายงานเกี่ยวกับโปรแกรมการปฏิบัติตามข้อกำหนด และบริหารจัดการการควบคุมที่เฉพาะเจาะจงกับองค์กร
ข้อเสียของ StandardFusion
- ขอบเขตสำหรับการรวมฟีเจอร์ที่กว้างขึ้นกับเครื่องมือการปฏิบัติตามกฎระเบียบและความปลอดภัยอื่น ๆ
- ขาดตัวเลือกการรายงานที่เพียงพอ
ราคาของ StandardFusion
- เริ่มต้น: 1,500 ดอลลาร์/เดือน
- มืออาชีพ: 2,500 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: 4,500 ดอลลาร์/เดือน
- Enterprise+: $8,000/เดือน
คะแนนและรีวิวของ StandardFusion
- G2: 4. 6/5 (40 รีวิว)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
8. การกำกับดูแลความเสี่ยงและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ServiceNow
โปรแกรมการบริหารความเสี่ยงของ ServiceNow ช่วยให้องค์กรมีความยืดหยุ่นในการตัดสินใจโดยคำนึงถึงความเสี่ยงในกระบวนการทำงานประจำวัน ซอฟต์แวร์ GRC นี้เชื่อมต่อธุรกิจ ความปลอดภัย และไอทีของคุณผ่านแพลตฟอร์มกลาง
ส่วนที่ดีที่สุดคือ ServiceNow สามารถผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์ที่คุณมีอยู่แล้ว รวมถึงตัวรวบรวมเนื้อหา ผู้ให้บริการคะแนนความปลอดภัย และโซลูชันกระบวนการทางธุรกิจ
การจัดการความเสี่ยงของ ServiceNow ทำงานอย่างใกล้ชิดกับการจัดการบริการและการดำเนินงานด้านความปลอดภัย และนำเสนอแนวทางแบบบูรณาการในการจัดการความเสี่ยง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ServiceNow
- สภาพแวดล้อมข้อมูลแบบรวมศูนย์พร้อมการวิเคราะห์ข้อมูลที่ปรับแต่งได้อย่างละเอียด
- การตรวจสอบแบบเรียลไทม์, ระบบอัตโนมัติ, และการวิเคราะห์เพื่อการตอบสนองที่รวดเร็วขึ้น
- การบริหารความเสี่ยงจากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อลดการสูญเสีย
ข้อเสียของ ServiceNow
- การผสานรวม API น้อยกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือ GRC อื่น ๆ
- เส้นโค้งการเรียนรู้ที่ชัน
ราคาของ ServiceNow
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ ServiceNow
- G2: 4. 3/5 (782 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (227 รีวิว)
9. SAI360
ซอฟต์แวร์ GRC ของ SAI360 ช่วยปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้คุณสามารถรับความเสี่ยงที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมด้วยความมั่นใจและมุ่งเน้น สามารถจัดเก็บ จัดการ และดึงข้อมูลความเสี่ยงจากทั่วทั้งองค์กรผ่านซอฟต์แวร์ที่มีความยืดหยุ่นนี้ ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยง ESG และความยั่งยืน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SAI360
- โมดูล GRC ที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้าจะตรวจสอบ สแกน และป้องกันการหยุดชะงัก
- มองเห็นช่องว่างในการปฏิบัติตามข้อกำหนด ตัดสินใจอย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโปรแกรมความเสี่ยงและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคุณด้วยรายงานที่ปรับแต่งได้
- รับประกันความต่อเนื่องทางธุรกิจ, จัดการกิจกรรมที่สำคัญของผู้จัดหา, และลดเวลาที่ใช้ในการรับมือกับภัยคุกคามด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและความปลอดภัย ด้วย SAI360
ข้อเสียของ SAI360
- ประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) และส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) ล้าสมัย
- สำหรับการปรับแต่งขั้นสูง คุณอาจต้องชำระค่าบริการมืออาชีพ
ราคา SAI360
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว SAI360
- G2: 4/5 (121 รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
10. SAP GRC
รับข้อมูลเชิงลึกที่รวดเร็วและคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับความผิดปกติและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งติดตามตรวจสอบองค์กร ภัยคุกคามทางไซเบอร์ และการปฏิบัติตามกระบวนการที่สำคัญต่อภารกิจอย่างต่อเนื่องด้วย SAP GRC
การใช้เครื่องมือ GRC ของ SAP เพื่ออัตโนมัติงานตรวจสอบและบริหารการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ซ้ำซาก จะช่วยให้สามารถมองเห็นการตรวจสอบการควบคุมได้แบบเรียลไทม์
SAP มีโซลูชันที่ยืดหยุ่นสำหรับการตรวจสอบภัยคุกคามทางไซเบอร์ การควบคุมข้อมูล การจัดการตัวตนและการเข้าถึง และการควบคุมความเป็นส่วนตัว เพื่อรักษาความปลอดภัยของระบบของคุณในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SAP GRC
- ควบคุมกระบวนการสำคัญและจัดการการปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยการบันทึก, ประเมิน, ทดสอบ, และแก้ไขความเสี่ยงของกระบวนการที่สำคัญ
- ใช้ประโยชน์จากความสามารถในการทำนายเพื่อช่วยให้ข้อมูลแก่กระบวนการทำงานและการดำเนินงานทางธุรกิจ
- การกำกับดูแลอัตลักษณ์และการเข้าถึงปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาและชื่อเสียงของคุณทั่วทั้งองค์กร
ข้อเสียของ SAP GRC
- ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องมีความรู้เฉพาะทางและการฝึกอบรมใน SAP
- ประสิทธิภาพการทำงานช้าลงและระบบค้างเมื่อประมวลผลข้อมูลจำนวนมาก
การกำหนดราคา SAP GRC
- ราคาตามความต้องการ
การจัดอันดับและรีวิว SAP GRC
- G2: 4. 2/5 (62 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (32 รีวิว)
จัดการการกำกับดูแล, ความเสี่ยง, และการปฏิบัติตามข้อกำหนดขององค์กรของคุณด้วยเครื่องมือ GRC ที่ดีที่สุด เช่น ClickUp
ในขณะที่แพลตฟอร์ม GRC หลายแห่งจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ คุณต้องการโซลูชันซอฟต์แวร์ GRC ที่สามารถทำได้โดยไม่รบกวนระบบเทคโนโลยีที่คุณมีอยู่
ClickUp มอบสิ่งที่ดีที่สุดจากทั้งสองโลกให้กับคุณในฐานะเครื่องมือ GRC ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกรอบการกำกับดูแล ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบของคุณ พร้อมทั้งตรวจพบความเสี่ยงด้านการดำเนินงานและการปฏิบัติตามกฎระเบียบได้ตั้งแต่เนิ่นๆ
เครื่องมือ GRC นี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น ซึ่งทำให้ใครก็ตามในทีมของคุณสามารถใช้ได้โดยไม่ต้องมีความรู้ทางเทคนิคมาก่อน ทำให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยคุณสมบัติที่สามารถปรับแต่งได้ เช่นแดชบอร์ดและเป้าหมาย ใช้เทมเพลตการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สร้างไว้ล่วงหน้าและเทมเพลตเอกสารโครงการเพื่อติดตามความคืบหน้าในการจัดการความเสี่ยงขององค์กรของคุณอย่างสม่ำเสมอ
ส่วนที่ดีที่สุดคือไม่มีค่าใช้จ่ายในการลดความเสี่ยงบน ClickUp
ลงทะเบียนบน ClickUpและเริ่มติดตามกระบวนการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคุณ