อ๋อ! เปรียบเทียบกับ Productboard: เครื่องมือการจัดการผลิตภัณฑ์ตัวไหนดีที่สุด?

ในฐานะผู้จัดการผลิตภัณฑ์ กิจกรรมประจำวันของคุณอาจเกี่ยวข้องกับการสร้างแผนที่ผลิตภัณฑ์ การกำหนดคุณสมบัติ การสร้างเอกสารข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ (PRDs) การจัดลำดับความสำคัญของงานหรือการร่วมมือกับทีมข้ามสายงานเพื่อนำผลิตภัณฑ์สู่ความเป็นจริง
แต่เพื่อให้สามารถดำเนินการเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณจำเป็นต้องมีเครื่องมือการจัดการผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้กระบวนการทำงานของคุณง่ายขึ้นและติดตามความคืบหน้าของโครงการได้อย่างต่อเนื่อง
และในขณะที่เพื่อนร่วมงานและทีมของคุณกำลังพิจารณาทางเลือกที่มีอยู่ สองชื่อที่มักจะถูกพูดถึงในการสนทนาของพวกเขาคือ Productboard และ Aha!
ดังนั้น มาดูกันว่าเครื่องมือเหล่านี้คืออะไร เราจะแยกแยะ Aha! กับ Productboard ในแง่ของคุณสมบัติ ราคา การสนับสนุน และอื่นๆ เพื่อให้คุณมีข้อมูลครบถ้วนในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
เราจะพูดถึงทางเลือกใหม่ที่ทรงพลังด้วยเช่นกัน เมื่อสิ้นสุดการเปรียบเทียบนี้ คุณจะมีแนวคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับซอฟต์แวร์พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับคุณ และสามารถลงมือทำในสิ่งที่คุณทำได้ดีที่สุด—การสร้างผลิตภัณฑ์ที่น่าทึ่ง!
Productboard คืออะไร?
Productboard เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ให้พื้นที่กลางสำหรับการรวบรวมความคิดเห็นและจัดระเบียบแนวคิดผลิตภัณฑ์และคำขอฟีเจอร์ต่างๆ
นี่คือโซลูชันครบวงจรที่ช่วยให้ทีมผลิตภัณฑ์เข้าใจความต้องการของผู้ใช้ผ่านข้อเสนอแนะ จัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์ที่ควรพัฒนา และทำให้ทุกคนมีเป้าหมายเดียวกัน
ด้วย Productboard ผู้จัดการโครงการสามารถสร้างแผนที่ผลิตภัณฑ์และทำงานร่วมกับทีมอื่น ๆ ในกระบวนการพัฒนาได้ นอกจากนี้ยังเป็นระบบเฉพาะทางสำหรับบันทึกงานโครงการ บทบาท และผลลัพธ์
คุณสมบัติของ Productboard
Productboard นำเสนอฟีเจอร์หลากหลายเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณตั้งแต่การคิดไอเดียไปจนถึงการส่งมอบ นี่คือตัวอย่างฟีเจอร์ที่ดีที่สุดบางส่วน:
1. พอร์ทัลสำหรับข้อเสนอแนะของผู้ใช้
พอร์ทัลสำหรับข้อเสนอแนะเป็นพื้นที่สำหรับรวบรวมข้อเสนอแนะทั้งหมดจากลูกค้า ทีมงานผลิตภัณฑ์สามารถรวบรวม วิเคราะห์ และดำเนินการตามข้อมูลเชิงลึกของผู้ใช้ได้อย่างเป็นระบบ พอร์ทัลนี้จะดึงความคิดเห็นจากแหล่งต่างๆ เช่น Zendesk, Teams และ Slack
คุณสมบัตินี้ช่วยระบุปัญหา ความต้องการ และจุดที่ต้องปรับปรุงของลูกค้า. คุณสมบัตินี้ช่วยให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ของคุณมุ่งเน้นไปที่ความต้องการของลูกค้าที่แท้จริง.
2. การวางแผนและร่วมมือในแผนที่ทาง
ประโยชน์ของ Productboard ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ทีมผลิตภัณฑ์เท่านั้น เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกับทีมวิศวกรรมและทีมพัฒนาได้อย่างง่ายดายผ่านแผนที่ผลิตภัณฑ์แบบภาพ
แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณปรับแต่งมุมมองแผนงานตามพารามิเตอร์ที่คุณเลือกได้ ตอนนี้คุณสามารถสื่อสารแผนผลิตภัณฑ์, จุดสำคัญ, และกรอบเวลาให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการทุกคนได้ ทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันและสามารถมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายร่วมกันของบริษัทได้
3. การจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์และการ์ดคะแนน
กรอบการให้คะแนนแบบถ่วงน้ำหนักของ Productboard ยังช่วยให้คุณสามารถจัดอันดับและจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์ รวมถึงกำหนดไทม์ไลน์การพัฒนาฟีเจอร์โดยใช้สกอร์การ์ดที่ปรับแต่งได้ เพียงปรับให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ของคุณและระบุรายการที่มีผลกระทบสูง เพื่อช่วยให้ทีมผลิตภัณฑ์ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กระบวนการให้คะแนนแบบถ่วงน้ำหนักมีความเข้าใจง่ายมาก พร้อมด้วยอินเตอร์เฟซแบบภาพเพื่อกำหนดและตั้งค่าถ่วงน้ำหนัก คุณยังสามารถกรองคุณสมบัติตามคะแนนการจัดลำดับความสำคัญได้อีกด้วย
ราคาของ Productboard
- สิ่งจำเป็นสำหรับบุคคล: $25/เดือนต่อผู้ใช้
- ข้อดีสำหรับทีมขนาดเล็ก: $75/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
Aha! คืออะไร!?
Aha! เป็นแพลตฟอร์มการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ครอบคลุมและปรับแต่งได้ ช่วยในการระดมความคิดแผนผลิตภัณฑ์ สร้างและจัดการแผนงาน และดำเนินกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์
เช่นเดียวกับ Productboard, Aha! ให้บริการพื้นที่กลางสำหรับทีมผลิตภัณฑ์ในการทำงานร่วมกัน, จัดการเป้าหมายให้สอดคล้อง, และทำให้กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นไปอย่างราบรื่น.
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตภัณฑ์ได้นำไปใช้กันอย่างแพร่หลายเนื่องจากความยืดหยุ่น การบูรณาการ และตัวเลือกการปรับแต่ง
อ๊ะ! คุณสมบัติ
Aha! เป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์การจัดการผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในตลาดด้วยเหตุผลที่ชัดเจน มันมีคุณสมบัติหลากหลายในการสร้างผลิตภัณฑ์และประเมินความสำเร็จได้อย่างราบรื่น มาดูข้อดีที่สำคัญบางประการของมันกัน:
1. การวางแผนเส้นทางเชิงกลยุทธ์
Aha! ช่วยให้คุณสามารถสร้างและสื่อสารกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจนผ่านแผนที่เส้นทางแบบภาพ คุณสามารถทำให้ทีมของคุณสอดคล้องกับเป้าหมายหลัก, โครงการ, และแผนการปล่อยสินค้าได้ทั้งหมดผ่านแผนที่เส้นทางนี้ ซึ่งช่วยส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับทิศทางของผลิตภัณฑ์
2. การคิดค้นและการจัดการความคิด
คุณสามารถคิดค้น, บันทึก, และปรับปรุงไอเดียผลิตภัณฑ์ได้อย่างง่ายดายด้วยคุณสมบัติไอเดียของ Aha! ซึ่งช่วยให้คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของแนวคิด และเปลี่ยนไอเดียที่มีศักยภาพให้กลายเป็นสิ่งที่สามารถทำได้จริง
3. การวางแผนการปล่อยและการพึ่งพา
ด้วย Aha! คุณสามารถวางแผนการปล่อยและจัดการการพึ่งพาของฟีเจอร์ต่างๆ ได้หลายฟีเจอร์ ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะมีการดำเนินการที่ประสานกันและเป็นระเบียบ ลดปัญหาคอขวดและเพิ่มประสิทธิภาพของระยะเวลา
4. การผสานระบบและการปรับแต่ง
อ๊ะ! สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ ได้มากมายเพื่อการทำงานของคุณ. สิ่งนี้ช่วยให้ทีมผลิตภัณฑ์สามารถทำงานกับเครื่องมือที่คุ้นเคยได้ในขณะที่ยังคงไว้ซึ่งแพลตฟอร์มกลางสำหรับการร่วมมือของทีม.
Aha! การกำหนดราคา
- Aha! แผนที่เส้นทาง: เริ่มต้นที่ $59/เดือนต่อผู้ใช้
- ไอเดียเด็ด!: เริ่มต้นที่ $39/เดือนต่อผู้ใช้
- Aha! สมุดบันทึก: เริ่มต้นที่ $9/เดือนต่อผู้ใช้
- Aha! พัฒนา: เริ่มต้นที่ $9/เดือนต่อผู้ใช้
อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Aha!
อ๋อ! เปรียบเทียบกับ Productboard: ฟีเจอร์ที่เปรียบเทียบ
ตอนนี้มาดูกันว่า Aha! กับ Productboard เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วจะเป็นอย่างไร
ทั้ง Productboard และ Aha! ให้คุณสามารถทำงานร่วมกับทีมต่าง ๆ ได้ผ่านแผนที่ผลิตภัณฑ์, รวบรวมและจัดการความคิดเห็นจากลูกค้า, และจัดลำดับความสำคัญของงานและคำขอคุณสมบัติ.
ทั้งสองแพลตฟอร์มมอบทรัพยากรการสนับสนุนที่ครอบคลุมให้กับลูกค้า เช่น เอกสารประกอบการใช้งาน บทเรียนออนไลน์ และสัมมนาผ่านเว็บ นอกจากนี้ ยังมีบริการสนับสนุนลูกค้าผ่านทางอีเมล โทรศัพท์ และแชทสด
Aha! โดดเด่นด้วยการวางแผนเส้นทางเชิงกลยุทธ์ การจัดการแนวคิด ความยืดหยุ่นในการผสานรวม และตัวเลือกการปรับแต่ง อย่างไรก็ตาม ชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมอาจซับซ้อนเกินไปสำหรับทีมขนาดเล็ก ระดับการปรับแต่งที่ต้องการสูงอาจนำไปสู่ความเหนื่อยล้าจากการตัดสินใจ ซึ่งอาจส่งผลต่อการตัดสินใจระหว่าง Aha! กับ Productboard ของคุณ
ในทางกลับกัน Productboard มีความโดดเด่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบร่วมมือกันด้วยระบบการจัดลำดับความสำคัญแบบสกอร์การ์ดและพอร์ทัลสำหรับรับข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ นอกจากนี้ยังได้รับคำชมเชยในแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลางและให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นหลัก
1. การกำหนดราคา
ทั้ง Aha! และ Productboard มีแผนราคาแบบรายเดือนและรายปี แต่คุณมีโอกาสที่จะต้องจ่ายมากกว่าที่คุณสมัครไว้เพื่อใช้ฟีเจอร์ที่จำเป็นทั้งหมดของพวกเขาเสมอ
อ๋อ!
แผนการกำหนดราคาของ Aha! แบ่งกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ออกเป็นส่วนๆ โดยเสนอค่าธรรมเนียมสำหรับผู้เริ่มต้นในการใช้ Aha! Ideas เมื่อคุณเสร็จสิ้นการระดมความคิดแล้ว คุณจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการสร้างแผนงานต่อไป
คุณจะต้องจ่ายเพิ่มเพื่อใช้แพลตฟอร์มของ Aha! สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วย ดังนั้น ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของคุณอาจสูงถึง $100 ต่อเดือนในการสร้างผลิตภัณฑ์ของคุณตั้งแต่ต้นจนจบ
ผลิตภัณฑ์บอร์ด
แผนการกำหนดราคาของ Productboard นั้นเป็นแบบดั้งเดิมมากกว่า อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเข้าถึงฟีเจอร์การระดมความคิดและการวางแผนเส้นทางขั้นพื้นฐานได้เฉพาะในแผน Essentials เท่านั้น คุณต้องซื้อแผน Pro หรือ Enterprise เพื่อใช้พอร์ทัลรับข้อเสนอแนะจากลูกค้า
2. การคิดสร้างสรรค์และการให้ข้อเสนอแนะ
ทั้ง Aha! และ Productboard ให้ความสามารถในการจัดการไอเดียที่แข็งแกร่ง. พวกเขาให้คุณสร้าง, มอบหมาย, จัดลำดับความสำคัญ, และติดตามไอเดียได้, แต่มีความแตกต่างบางประการในวิธีที่แต่ละระบบให้คุณทำเช่นนั้น.
อ๋อ!
อ๊ะ! ช่วยให้คุณจับความคิดและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ผ่านพอร์ทัลที่กำหนดเอง การผสานรวมอีเมล และการส่งตรง คุณสามารถจัดหมวดหมู่ ประเมิน และจัดลำดับความสำคัญของงานและคุณสมบัติโดยใช้เกณฑ์และกลไกการให้คะแนนที่กำหนดเอง
ผลิตภัณฑ์บอร์ด
Productboard ช่วยให้คุณรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ รวมถึงข้อเสนอแนะจากลูกค้า เรื่องราวจากผู้ใช้ การสนทนาภายในทีม และการวิจัยตลาด
ผ่านคุณสมบัติของมัน, Productboard เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเข้าใจความต้องการของผู้ใช้และการจัดลำดับความสำคัญของคุณสมบัติตามคำแนะนำของผู้ใช้และเป้าหมายทางกลยุทธ์. คุณสามารถรวบรวมและรวบรวมคำแนะนำจากลูกค้า, ระบุแนวโน้ม, และเชื่อมโยงคำแนะนำกับคุณสมบัติหรือการดำเนินการที่เฉพาะเจาะจง.
ดังนั้น หากองค์กรของคุณให้ความสำคัญกับข้อมูลจากผู้ใช้ตั้งแต่ขั้นตอนการคิดค้นไอเดีย Productboard คือตัวเลือกที่ชัดเจนในการเปรียบเทียบระหว่าง Aha กับ Productboard
3. การแสดงภาพแผนที่เส้นทาง
ในขณะที่ Aha! มอบพื้นที่สำหรับการสร้างแผนที่เส้นทางผลิตภัณฑ์ที่สามารถปรับแต่งได้อย่างสูงและมีปฏิสัมพันธ์ได้, คุณสมบัติการแสดงแผนที่เส้นทางของ ProductBoard นั้นมีความเรียบง่ายและเป็นธรรมชาติมากกว่า
อ๋อ!
ด้วยคุณสมบัติการแสดงแผนที่เส้นทางที่แข็งแกร่งของ Aha! ผู้จัดการผลิตภัณฑ์สามารถสร้างและแบ่งปันแผนที่เส้นทางแบบภาพเพื่อสื่อสารแผนกลยุทธ์และทิศทางของผลิตภัณฑ์ได้
ผู้ใช้สามารถสร้างมุมมองแผนงานได้หลายแบบ รวมถึงแผนงานตามไทม์ไลน์และแผนงานแบบรายการ คุณยังสามารถปรับแต่งแผนงานใน Aha! ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่แตกต่างกัน และรวมรายการต่างๆ เช่น ฟีเจอร์ โครงการริเริ่ม และเป้าหมาย
ผลิตภัณฑ์บอร์ด
Productboard ยังมีความสามารถในการแสดงภาพแผนงานแบบไดนามิก อย่างไรก็ตาม มันเน้นย้ำถึงความสำคัญของการสร้างแผนงานที่อิงจากข้อเสนอแนะของผู้ใช้และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
แผนที่ทางใน Productboard ถูกออกแบบมาเพื่อความยืดหยุ่นและสามารถปรับเปลี่ยนได้ ช่วยให้ทีมสามารถปรับแผนตามลำดับความสำคัญที่เปลี่ยนแปลงและพลวัตของตลาด
ทั้งสองเครื่องมือมีคุณสมบัติที่สามารถดึงดูดผู้คนได้แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสไตล์การทำงานหรือความต้องการของพวกเขา ดังนั้นจึงยากที่จะเลือกผู้ชนะในแง่นี้
อ๋อ! เปรียบเทียบ Aha! กับ Productboard บน Reddit
ดังนั้นซอฟต์แวร์พัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวไหนดีกว่ากัน?
เราได้ตรวจสอบ Reddit เพื่อหาคำตอบสำหรับปัญหา Aha! กับ Productboard โดยรวมแล้ว ทั้งสองเครื่องมือได้รับการชื่นชมอย่างมากจากผู้ใช้ของพวกเขาสำหรับคุณสมบัติและความสามารถที่หลากหลาย
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ Reddit คนหนึ่งกล่าวเมื่อถูกถามเกี่ยวกับการใช้ Productboard เป็นเครื่องมือจัดการผลิตภัณฑ์:
"Productboard ครอบคลุมมากพอสมควรในราคาที่สมเหตุสมผล สำหรับองค์กรขนาดเล็กที่ต้องการวงจรการให้ข้อเสนอแนะและมีสมาชิกในทีมผลิตภัณฑ์เพียง 1-15 คน (ซึ่งจำเป็นต้องมีการควบคุมในการจัดการแผนงานและมุมมอง) นี่คือตัวเลือกที่คุ้มค่าที่สุดที่คุณจะหาได้"
เมื่อถูกถามเกี่ยวกับคู่แข่งของ Productboard พวกเขาเขียนว่า:
"Aha น่าจะเป็นเครื่องมืออันดับ 1 สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ + มีคุณค่าสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ มีฟีเจอร์ที่ครอบคลุมมากขึ้นซึ่งช่วยให้คุณสามารถลงลึกในรายละเอียดของการจัดลำดับความสำคัญและใช้กรอบการทำงานหลายแบบ (RICE, มูลค่าเทียบกับความพยายาม ฯลฯ) "
พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Aha! เทียบกับ Productboard
Productboard และ Aha! มีข้อดีและข้อเสียของตัวเอง. อย่าง 이상ale คุณจะต้องมีเครื่องมือที่รวมเอาคุณสมบัติที่ดีที่สุดของทั้งสองไว้ในที่เดียว.
พบกับClickUp!
แพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันและการเพิ่มประสิทธิภาพแบบครบวงจรนี้รวมเทคโนโลยีทั้งหมดของคุณเข้าด้วยกันและมอบคุณสมบัติ การผสานรวม และการปรับแต่งที่คุณต้องการเพื่อจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของคุณ
แต่ ClickUp จะช่วยในการจัดการผลิตภัณฑ์ได้อย่างไร?
ขั้นแรก คุณสามารถระดมความคิดและสร้างสรรค์ไอเดียร่วมกับทีมของคุณบนClickUp Whiteboards ได้ ซึ่งช่วยให้คุณวางแผนกลยุทธ์และสร้างแผนงานผลิตภัณฑ์ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งติดตามการอัปเดตและกำหนดวันเปิดตัวร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายแบบเรียลไทม์
จากนั้นClickUp Docsสามารถช่วยคุณบันทึกแผนงานและกำหนดวัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์ได้ คุณสามารถปรับแต่งแผนผลิตภัณฑ์ รายการตรวจสอบ และบันทึกต่างๆ ด้วยตัวเลือกการจัดรูปแบบและสไตล์ที่ใช้งานง่าย คุณยังสามารถเพิ่มรูปภาพ แผนภูมิ และอื่นๆ ได้ทั้งหมดในที่เดียวที่ทีมทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้
คุณยังสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ได้ด้วยClickUp's Chat View ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายในการปรับเป้าหมายของทีมให้สอดคล้องกัน, ส่งข้อเสนอแนะ, ติดตามปัญหา, และแก้ไขปัญหาได้บนแพลตฟอร์มเดียว
แต่ ClickUp เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแทน Aha! และ Productboard หรือไม่? นี่คือคุณสมบัติที่ทำให้ ClickUp โดดเด่น:
1. การจัดการผลิตภัณฑ์
ClickUp รวมการจัดการโครงการและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไว้ในเครื่องมือเดียวซอฟต์แวร์การจัดการผลิตภัณฑ์ ClickUpช่วยให้คุณวางแผน จัดลำดับความสำคัญ ออกแบบ รายงาน และเปิดตัวผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงเวลา
สร้างแผนภูมิแกนต์ใน ClickUpเพื่อกำหนดแผนงานผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างชัดเจน จัดเก็บและจัดการข้อเสนอแนะ อีปิค และสปรินท์ในแผนงานผลิตภัณฑ์ที่แชร์ร่วมกัน: ติดตามประสิทธิภาพ ความคืบหน้าของเป้าหมาย และอื่นๆ อีกมากมายแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ ยังสามารถดูภาพรวมระดับสูงของงานของคุณและแชร์กับทีมของคุณผ่านแดชบอร์ด ClickUp
ความสามารถในการผสานการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์ของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถสร้างวงจรข้อเสนอแนะของลูกค้าผ่าน Zendesk, Intercom และ Zapier ได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถติดตามความคืบหน้าด้วยการผสานการทำงานกับแอปเนทีฟสำหรับ GitHub, GitLab และ Bitbucket ได้อีกด้วย
2. การจัดการโครงการทีมซอฟต์แวร์
แพลตฟอร์มการจัดการโครงการของ ClickUpช่วยให้ทีมซอฟต์แวร์สามารถจัดการแนวคิดผลิตภัณฑ์ได้อย่างง่ายดาย ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเชื่อมต่อกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในโครงการ
เนื่องจากมันช่วยให้ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์สามารถมองเห็นความคืบหน้า, ความพึ่งพา, และสิ่งที่กีดขวางได้, จึงทำให้การจัดลำดับความสำคัญของงานและเป้าหมายง่ายขึ้น
อย่างไรก็ตาม ข้อได้เปรียบที่โดดเด่นของ ClickUp อยู่ที่ความสามารถในการปรับปรุงการจัดการปัญหาบั๊กให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณสามารถรวบรวมคำขอเกี่ยวกับปัญหาบั๊กผ่านแบบฟอร์มการรับข้อมูล และเปลี่ยนให้เป็นงานที่สามารถติดตามได้เพื่อทีมของคุณสามารถจัดลำดับความสำคัญและแก้ไขได้
คุณยังสามารถเชื่อมโยงปัญหาที่เกี่ยวข้อง เพิ่มแท็ก และจัดการงานค้างด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง สถานะ และการสรุปรวม
3. สปรินต์
เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือวางแผนสปรินต์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในตลาด ClickUp Sprintsช่วยลดความซับซ้อนในการจัดการสปรินต์ได้อย่างชัดเจน โดยให้คุณสามารถกำหนดวันที่ของสปรินต์ มอบหมายคะแนน และระบุลำดับความสำคัญได้อย่างง่ายดาย
แพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพแบบครบวงจรนี้ถูกออกแบบมาให้เป็นพื้นที่ทำงานที่ทีมผลิตภัณฑ์สามารถวางแผนกลยุทธ์ จัดสรร และดำเนินการได้อย่างราบรื่น
ยังไม่จบเพียงเท่านี้! ClickUpยังมีเทมเพลตการวางแผนสปรินต์มากมายเพื่อช่วยวางแผนและดำเนินการแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็ว
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป: ฟรี
- ไม่จำกัด: $7/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจพลัส: 19 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
ขับเคลื่อนการเดินทางด้านการจัดการผลิตภัณฑ์ของคุณด้วย ClickUp
Aha! และ Productboard เป็นที่ชื่นชมอย่างกว้างขวางในด้านการจัดการผลิตภัณฑ์และการวางแผนเส้นทาง ทำให้การตัดสินใจระหว่าง Aha! กับ Productboard เป็นเรื่องยาก อย่างไรก็ตาม เครื่องมือทั้งสองก็มีข้อเสียของตัวเองเช่นกัน อาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก และอาจเรียนรู้ได้ยากเนื่องจากความซับซ้อนและความต้องการในการปรับแต่ง
นี่คือจุดเด่นของ ClickUp แผนการใช้งานฟรีตลอดชีพที่อัดแน่นด้วยฟีเจอร์มากมาย ผสานข้อดีของการจัดการงาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการทำงานร่วมกันไว้อย่างครบครัน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง!
นอกจากนี้ ด้วยClickUp AI คุณสามารถเร่งกระบวนการวางแผนผลิตภัณฑ์และเอกสารของคุณได้อย่างรวดเร็ว ปรับปรุงการให้ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และอื่น ๆ อีกมากมาย ด้วยเครื่องมือ AI ที่ได้รับการออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญภายในแพลตฟอร์มเดียว
แล้วทำไมไม่ลองดูล่ะ? สมัครใช้บริการClickUp ฟรีตลอดชีพวันนี้เพื่อเริ่มต้น!