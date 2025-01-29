เครื่องมือซอฟต์แวร์ PLM 10 อันดับแรกสำหรับการจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ในปี 2025

บล็อก ClickUp
ทุกผลิตภัณฑ์เริ่มต้นจากความคิด ผ่านกระบวนการออกแบบซ้ำไปซ้ำมา การพัฒนา การให้คำแนะนำ และการปรับปรุง และในที่สุดก็ถูกแทนที่ด้วยสิ่งที่ดีกว่า

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์และนักพัฒนาซอฟต์แวร์รู้จักสิ่งนี้ในนามของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ ✨

เมื่อผลิตภัณฑ์มีความซับซ้อนและละเอียดมากขึ้น ข้อมูลและเอกสารที่ผลิตภัณฑ์สร้างขึ้นก็เพิ่มขึ้นตามสัดส่วน ซอฟต์แวร์การจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (PLM) เป็นโซลูชันที่จัดการผลิตภัณฑ์ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุด พร้อมนำเสนอ (และรักษา) ข้อมูลสำคัญและข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญในเวลาจริง

ในบทความนี้ เราจะสำรวจ 10โซลูชันซอฟต์แวร์ PLMชั้นนำสำหรับทีมของคุณ

PLM Software คืออะไร?

PLM หรือซอฟต์แวร์การจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ เป็นเครื่องมือที่ใช้ระบบคลาวด์ซึ่งช่วยทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการบันทึกและจัดการข้อมูลของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ในทุกขั้นตอนของการพัฒนา

ซอฟต์แวร์ PLM จัดการเอกสารและกระบวนการพัฒนาตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้ออกแบบ วิศวกร พนักงานที่ไม่ใช่สายเทคนิค และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญอื่นๆ ทำงานบนข้อมูลเดียวกัน

ด้วยระบบ PLMทีมผลิตภัณฑ์สามารถสร้างกระบวนการทำงานที่เป็นมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันโดยการรวบรวมและจัดการข้อมูลที่สำคัญต่อวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์

ด้วยซอฟต์แวร์ PLM ที่เหมาะสม ทีมผลิตภัณฑ์สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างปลอดภัยแบบไม่พร้อมกัน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมที่อยู่ในภูมิภาคต่างๆ นอกจากนี้ ด้วยความสามารถในการกำกับดูแลข้อมูลและการตรวจสอบย้อนกลับทีมผลิตภัณฑ์สามารถลดต้นทุนในระยะยาวและส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงได้

PLM รวบรวมข้อมูลการออกแบบ, บันทึกการเปลี่ยนแปลง, เอกสาร, บันทึกการร่วมมือ, และข้อมูลการประกันคุณภาพ เพื่อให้ทีมผลิตภัณฑ์สามารถปรับปรุงกระบวนการทำงาน, ลดข้อผิดพลาด, และร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพ

หากคุณกำลังพัฒนาซอฟต์แวร์ คุณต้องได้รับซอฟต์แวร์ PLM ตั้งแต่ช่วงต้นของขั้นตอนการวางแผน สิ่งนี้จะช่วยให้ทีมของคุณลดความเสี่ยง บันทึกความคืบหน้าตลอดวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ (SDLC) และทำการเปลี่ยนแปลงเมื่อจำเป็น

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ PLM?

มีเครื่องมือ PLM มากมายที่มีให้เลือกในหลากหลายช่วงราคา แล้วคุณจะเลือกเครื่องมือที่ดีที่สุดได้อย่างไร?

ก่อนที่คุณจะเลือกหนึ่ง คุณต้องพิจารณาถึงความต้องการในปัจจุบันของคุณ และความต้องการที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต พยายามหาโซลูชันที่ยืดหยุ่นซึ่งมีเครื่องมือเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของทีมคุณ

นี่คือสิ่งที่คุณควรพิจารณาเมื่อเลือกซอฟต์แวร์การจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์:

  • ตัวเลือกการผสานรวม: การเลือกแพลตฟอร์มแบบครบวงจรที่ผสานรวมเครื่องมือการสร้างต้นแบบและ CADเข้าด้วยกันจะดีกว่าสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณ การผสานรวมกับซอฟต์แวร์การตลาด, ERP และเครื่องมือการจัดการโครงการก็เป็นคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมเช่นกัน
  • ความสามารถในการทำงานร่วมกัน: ซอฟต์แวร์ PLM ควรช่วยให้ทีมต่างๆ สามารถทำงานร่วมกันและดูข้อมูลที่ทันสมัยได้ ดังนั้นควรมองหาคุณสมบัติเช่น การแก้ไขแบบเรียลไทม์ การแสดงความคิดเห็น และการมอบหมายงาน
  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: PLM จะถูกใช้งานโดยทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของคุณรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ด้วย ดังนั้นให้แน่ใจว่าอินเทอร์เฟซนั้นใช้งานง่ายและเข้าใจได้โดยธรรมชาติ
  • ยืดหยุ่นแต่สามารถปรับขนาดได้: ซอฟต์แวร์ควรรองรับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของกลุ่มผลิตภัณฑ์ของคุณ ความสามารถเช่นฟีเจอร์ที่กำหนดเอง, การผสานรวม, และการอัตโนมัติจะช่วยได้มาก
  • ความสามารถในการจัดการข้อมูลที่แข็งแกร่ง: นี่คือสิ่งพื้นฐานสำหรับเครื่องมือ PLM. ซอฟต์แวร์ที่คุณเลือกควรมีระบบเก็บข้อมูลกลางสำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินค้าทั้งหมด. นอกจากนี้ ยังต้องมีระบบควบคุมเวอร์ชัน, ระบบติดตามการแก้ไข, บันทึกข้อบกพร่อง, เป็นต้น.
  • กระบวนการทำงานอัตโนมัติและการแจ้งเตือน: มองหาฟีเจอร์อัตโนมัติที่ช่วยปรับปรุงงานและกระบวนการทำงานที่ซ้ำซ้อนให้เป็นระบบ ช่วยให้ทีมได้รับการอัปเดต และส่งเสริมการตัดสินใจที่รวดเร็ว
  • การวิเคราะห์และรายงาน: คุณสมบัติการวิเคราะห์และรายงานภายใน PLM จะช่วยให้คุณสามารถประเมินความก้าวหน้า, กำจัดจุดติดขัด, และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน
  • การอัปเดตและการสนับสนุน: คุณมีแนวโน้มที่จะใช้ PLM ที่เลือกไว้ตราบเท่าที่ผลิตภัณฑ์ของคุณยังคงมีอยู่ ดังนั้น การอัปเดตซอฟต์แวร์เป็นประจำและทีมสนับสนุนที่ตอบสนองอย่างรวดเร็วควรอยู่ในรายการที่คุณต้องการ

ซอฟต์แวร์ PLM ที่ดีที่สุด 10 อันดับที่ควรใช้

คุณไม่จำเป็นต้องลองใช้เครื่องมือ PLM หลายร้อยตัวเพื่อหาตัวที่เหมาะกับคุณที่สุด เลือกจาก 10 ตัวที่เราได้รวบรวมไว้ให้ดีกว่า ?

1. คลิกอัพ

แพลตฟอร์ม ClickUp
ตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ PLM ของคุณบนแพลตฟอร์ม ClickUp

ClickUp มอบเครื่องมือการจัดการผลิตภัณฑ์ที่ทรงพลังให้กับทีมผลิตภัณฑ์ ด้วยเครื่องมือนี้ คุณสามารถสร้างแผนที่เส้นทางผลิตภัณฑ์, อัตโนมัติเวิร์กโฟลว์, ร่วมมือกับทีมระยะไกลแบบเรียลไทม์, สื่อสารข้อเสนอแนะ, และรับการอัปเดตผ่านการแจ้งเตือนอัตโนมัติ คุณยังสามารถแชร์การอัปเดตกับผู้นำและเผยแพร่บันทึกการปล่อยได้อีกด้วย

นอกจากนี้ คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของงานด้วยClickUp Tasks สร้างเอกสารกระบวนการด้วยClickUp Docsและแชร์กับผู้ใช้หลายคน รวมถึงจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ยิ่งไปกว่านั้น คุณยังสามารถระดมความคิดเกี่ยวกับไอเดียผลิตภัณฑ์กับทีมของคุณโดยใช้ไวท์บอร์ดใน ClickUp สร้างและติดตามเป้าหมายของทีมด้วยClickUp Goals และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดของคุณโดยใช้แดชบอร์ดแบบโต้ตอบของ ClickUp

แทนที่จะต้องจัดการกับแอปมากมาย คุณก็สามารถมีแพลตฟอร์มเดียวที่ดูแลงานส่วนใหญ่ของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของคุณได้

แผนที่เส้นทาง ClickUp
แผนงานผลิตภัณฑ์ใน ClickUp ช่วยปรับปรุงการทำงานเป็นทีม

คุณยังสามารถปรับแต่ง ClickUp ให้เหมาะกับความต้องการในการจัดการผลิตภัณฑ์ของคุณได้ด้วยClickApps ซึ่งในที่สุดจะช่วยให้คุณบรรลุKPI ในการจัดการผลิตภัณฑ์ของคุณได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ประหยัดเวลาด้วยการใช้เทมเพลตการจัดการผลิตภัณฑ์ฟรีของ ClickUpสำหรับการพัฒนาแผนที่เส้นทางผลิตภัณฑ์
  • ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับเพื่อนร่วมงานโดยใช้ Docs, Whiteboards และเครื่องมือจัดการโครงการอันทรงพลังอื่นๆ
  • จัดตั้งกระบวนการมาตรฐานสำหรับการดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการทดสอบแบบสปรินท์
  • ติดตามงานที่ต้องส่งให้ทันกำหนดด้วยระบบแจ้งเตือนและการตั้งค่าการแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้
  • ทำงานได้มากขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยเครื่องมือขั้นสูงที่ขับเคลื่อนด้วย genAI เช่นClickUp AI

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้บางรายกล่าวว่า ClickUp มีเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูง
  • ผู้ใช้ใหม่อาจพบปัญหาในการนำทางผ่านหน้าต่างผู้ใช้

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อ Workspace

คะแนนรีวิวและความคิดเห็นของลูกค้า ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,200 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3900 รายการ)

2. อารีน่า PLM & QMS

ซอฟต์แวร์ Arena PLM
ผ่านทางอารีน่า

Arena เป็นเครื่องมือ PLM บนระบบคลาวด์ที่มีประโยชน์สำหรับฟังก์ชันต่างๆ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การควบคุมบันทึกผลิตภัณฑ์ การจัดการคุณภาพ การฝึกอบรม และการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย

Arena นำข้อมูลผลิตภัณฑ์, บุคลากร, และกระบวนการต่าง ๆ มาไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่เป็นระบบคลาวด์เนทีฟ ซึ่งช่วยเร่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้รวดเร็วขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Arena

  • ปกป้องข้อมูลของคุณด้วยซอฟต์แวร์ PLM ที่ใช้ระบบคลาวด์ ติดตั้งง่าย
  • ปกป้องทรัพยากรและทรัพย์สินทางปัญญาของคุณด้วยการเข้าถึงตามบทบาท
  • ประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวด้วยต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของที่ต่ำกว่า

ข้อจำกัดของอารีนา

  • ผู้ใช้รายงานว่าพบปัญหาในการนำทางและเปลี่ยนโปรเจ็กต์
  • ลูกค้าบางท่านพบว่าบริการสนับสนุนไม่เพียงพอ

การกำหนดราคาในอารีนา

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและความคิดเห็นของลูกค้า Arena

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
  • Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)

3. ผลักดัน

ซอฟต์แวร์ Propel PLM
ผ่านทางPropel

Propel นำเสนอระบบ PLM สำหรับธุรกิจบนคลาวด์, ระบบ QMS (ระบบการจัดการคุณภาพ), ระบบ PIM (ระบบการจัดการข้อมูลสินค้า), และระบบการจัดการผู้จัดหาบนแพลตฟอร์มเดียว

Propel เชื่อมโยงทีมผลิตภัณฑ์กับทีมพัฒนาธุรกิจหรือทีมการค้าของพวกเขาในองค์กรระดับโลก

ด้วยแนวทางความร่วมมือนี้ ทีมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดช่วยกันกำหนดรูปแบบผลิตภัณฑ์ จึงสร้างประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้า

คุณสมบัติเด่นของ Propel

  • การทำงานร่วมกันอย่างง่ายดายด้วยการจัดการ BOM (Bill of Materials) การจัดการซัพพลายเออร์ และการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์
  • ผสานรวมซอฟต์แวร์ Microsoft และ CAD เพื่อระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

ข้อจำกัดในการขับเคลื่อน

  • เครื่องมือส่วนใหญ่ต้องการการฝึกอบรมอย่างเข้มข้น
  • ยากต่อการตั้งค่าในครั้งแรก

การกำหนดราคาของ Propel

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

ส่งเสริมการจัดอันดับและความคิดเห็นของลูกค้า

  • G2: 4. 2/5 (90+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

4. โอโด

แพลตฟอร์ม Odoo
ผ่านทางOdoo

Odoo เป็นเครื่องมือวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) แบบโอเพนซอร์สที่มีโซลูชันซอฟต์แวร์การจัดการธุรกิจหลายประเภท

Odoo PLM ช่วยให้คุณทดสอบและปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบตลอดวงจรชีวิตทั้งหมด

มันติดตามการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในทุกระดับของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ่านการหารือเอกสารแบบเรียลไทม์ที่รวมศูนย์ไว้ ซึ่งช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ต่อกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์หรือบิลของวัสดุ (BOM)

อีกหนึ่งคุณสมบัติที่น่าตื่นเต้นคือคำสั่งเปลี่ยนแปลงทางวิศวกรรม ซึ่งทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลกลางสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Odoo

  • จัดให้ทุกแผนกใช้เอกสารเดียวกันและติดตามการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพในหลายเวอร์ชัน
  • ป้องกันข้อผิดพลาดในการผลิตที่กำลังดำเนินอยู่ด้วยคำสั่งเปลี่ยนแปลงทางวิศวกรรม (ECOs)

ข้อจำกัดของ Odoo

  • ผู้ใช้บางรายพบว่าการตั้งค่า Odoo มีความซับซ้อนเล็กน้อย
  • Odoo มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน

ราคาของ Odoo

  • ฟรีตลอดไป
  • แผนมาตรฐาน: $9. 14 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • แผนที่กำหนดเอง: $13.71 ต่อเดือนต่อผู้ใช้

Odoo ลูกค้าให้คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 1/5 (200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (780+ รีวิว)

5. ซิเมนส์ ทีมเซ็นเตอร์

เครื่องมือ Siemens Teamcenter PLM
ผ่านทางSiemens Teamcenter

ซอฟต์แวร์ PLM บนคลาวด์ของ Siemens Teamcenter มอบแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยสำหรับการวางแผน พัฒนา และส่งมอบผลิตภัณฑ์

สมาชิกทีมทั่วโลกสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการออกแบบ พัฒนา และผลิตผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้ และสามารถติดตามวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ผ่านอินเทอร์เฟซผู้ใช้

ระบบ PLM ที่แข็งแกร่งนี้มาพร้อมกับคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยม เช่น ดิจิทัลทวินส์ ซึ่งสามารถปรับปรุงฟังก์ชันการทำงานและการออกแบบของผลิตภัณฑ์ของคุณได้อย่างมีนัยสำคัญหากใช้อย่างถูกต้อง

คุณสมบัติเด่นของ Siemens Teamcenter

  • ใช้ดิจิตอลทวินเพื่อเชื่อมต่อและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการออกแบบและการจำลองภาพเพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว
  • จัดทำเอกสารการออกแบบโดยบูรณาการกับระบบ CAD

ข้อจำกัดของ Siemens Teamcenter

  • การอัปเดตมักมีค่าใช้จ่ายสูง
  • ผู้ใช้บางรายได้รายงานปัญหาการใช้งาน

ราคาของ Siemens Teamcenter

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและความคิดเห็นของลูกค้า Siemens

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
  • Capterra: 4. 3/5 (80+ รีวิว)

6. Jira Align

Jira Align สำหรับการจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
ผ่านทางJira Align

Jira เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่มีความคล่องตัวและทรงพลัง ซึ่งช่วยให้คุณมองเห็นภาพ จัดการ และแก้ไขปัญหาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างเชิงรุก

มันมีคุณสมบัติต่าง ๆ ที่ช่วยในการวางแผน, ติดตามรายละเอียดของสินค้า, และบริหารจัดการประสิทธิภาพของสินค้า.

เนื่องจากการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จ Jira จึงมั่นใจว่าช่องทางการสื่อสารทั้งหมดได้รับการจัดตั้งอย่างถูกต้อง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira

  • ผสานรวมแอปพลิเคชันจากบุคคลที่สามที่มีประโยชน์มากมายผ่าน Jira
  • เริ่มต้นโครงการหรือกระบวนการพัฒนาโครงการได้อย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตสำเร็จรูป
  • ใช้ทั้งวิธีการ Scrum และ Kanban ไปพร้อมกันตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ของคุณ

ข้อจำกัดของ Jira

  • คุณสมบัติและการปรับแต่งที่หลากหลายของ Jira อาจเป็นความท้าทายในการตั้งค่า
  • เนื่องจากถูกออกแบบมาเพื่อทีมนักพัฒนาซอฟต์แวร์โดยเฉพาะ จึงอาจไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรสำหรับอุตสาหกรรมอื่น ๆ

ราคา Jira

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $8. 15/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • พรีเมียม: $16/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและความคิดเห็นของลูกค้า Jira

  • G2: 4. 3/5 (5,600+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 13,000 รายการ)

7. Productboard

ซอฟต์แวร์ ProductBoard PLM
ผ่านทางProductBoard

Productboard เป็นซอฟต์แวร์การจัดการผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้องค์กรของคุณส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีความสามารถโดยการส่งเสริมการทำงานร่วมกันที่ดีขึ้นและแก้ไขอุปสรรคต่างๆ

ความคิดเห็นของลูกค้าถูกผสานรวมเข้ากับ Productboard ทำให้คุณสามารถร่วมสร้างผลิตภัณฑ์ไปพร้อมกับลูกค้าของคุณได้ ด้วยวิธีนี้ คุณจะพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมร่วมกันที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคุณและลูกค้าของคุณ

Productboard ช่วยให้ทีมผลิตภัณฑ์ของคุณตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น คุณยังสามารถใช้ซอฟต์แวร์นี้เพื่อปรับปรุงและจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนาฟีเจอร์ต่าง ๆ ได้อีกด้วย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Productboard

  • เข้าถึงความคิดเห็นของลูกค้าและสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้
  • จัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์ตามความเร่งด่วนด้วยความช่วยเหลือจากแดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย

ข้อจำกัดของ Productboard

  • ไม่มีแอปพลิเคชันมือถือสำหรับผู้ใช้เบต้าและผู้ใช้งานทั่วไป
  • ยากต่อการผสานรวมกับระบบอื่น

ราคาของ Productboard

  • สิ่งจำเป็น: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $80/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

คะแนนและรีวิวจากลูกค้าของ Productboard

  • G2: 4. 3/5 (200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (140+ รีวิว)

8. OpenBOM

OpenBOM
ผ่านทางOpenBOM

OpenBOM เป็นแพลตฟอร์ม SaaS แบบร่วมมือที่เชื่อมต่อผู้ผลิตและเครือข่ายซัพพลายเชนของพวกเขา และจัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์

OpenBOM มอบวิธีการที่ยืดหยุ่นและปรับขนาดได้ในการจัดระเบียบข้อมูลผลิตภัณฑ์ ใช้เพื่อจัดการ CAD ชิ้นส่วน เอกสาร ใบรายการวัสดุ ผู้จำหน่าย สินค้าคงคลัง และการซื้อ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Open BOM

  • อัปเดตการออกแบบจากระบบ CAD ใดก็ได้
  • ใช้ฟรีสำหรับโครงการส่วนตัวที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์

ข้อจำกัดของ OpenBOM

  • ผู้ใช้มักบ่นเกี่ยวกับความล่าช้า
  • เนื่องจากเป็นโซลูชัน SaaS ที่ทำงานบนระบบคลาวด์ จึงไม่สามารถใช้งานแบบออฟไลน์ได้

การกำหนดราคา OpenBOM

  • แผนฟรี
  • ทีม: $78/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • บริษัท: $108/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวจากลูกค้าของ OpenBOM

  • G2: 4. 3/5 (450+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

9. อารัส อินโนเวเตอร์

Aras Innovator
ผ่านทางAras

Aras Innovator เป็นซอฟต์แวร์บนเว็บสำหรับจัดการกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิตในหลายสถานที่ และการดำเนินงานของห่วงโซ่อุปทาน

มันให้บริการโซลูชันทางวิศวกรรมหลายอย่าง เช่น PLM, PDM, BOM, การจัดการการกำหนดค่า, การจัดการการเปลี่ยนแปลง, AVL/AML, เป็นต้น

Aras ยังมีเครื่องมือการจัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบเมื่อมีการปรับเปลี่ยน ซึ่งช่วยให้เกิดความสม่ำเสมอในทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์

องค์กรสามารถดาวน์โหลด แก้ไข และใช้โซลูชันที่เผยแพร่แบบเปิดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติเด่นของ Aras

  • สร้างรายการวัสดุหลายระดับได้อย่างง่ายดายด้วย Aras Innovator
  • ผสานรวมสภาพแวดล้อม ALM ที่มีอยู่ด้วยขั้นตอนง่ายๆ

ข้อจำกัดของ Aras

  • ผู้ใช้พบว่าป้ายกำกับและคำศัพท์สร้างความสับสน
  • ขั้นตอนการปรับแต่งยังไม่ได้รับการปรับปรุงให้ราบรื่น

การกำหนดราคาของ Aras

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและความคิดเห็นของลูกค้า Aras

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ

10. SAP PLM

เอสเอพี
ผ่านทางSAP

ซอฟต์แวร์ SAP PLM สามารถเป็นเพื่อนคู่ใจที่ยอดเยี่ยมสำหรับกระบวนการจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ที่มีความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยงและยั่งยืน

ตั้งแต่ขั้นตอนการระดมความคิดไปจนถึงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ โซลูชัน SAP PLM มอบแพลตฟอร์มสำหรับการวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจและข้อเสนอแนะจากลูกค้า ประเมินแนวคิด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกัน รวมถึงส่งมอบบริการ

SAP PLM รองรับระบบและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ตั้งแต่เริ่มต้นวงจรชีวิตด้วยการคิดค้นผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงการผลิตและการบริการ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SAP PLM

  • ผสานรวมผลิตภัณฑ์ SAP อื่น ๆ เพื่อสร้างชุดผลิตภัณฑ์การพัฒนาที่สมบูรณ์
  • ประเมินต้นทุนโครงการด้วยตัวประเมินต้นทุนในตัวก่อนการดำเนินการ

ข้อจำกัดของ SAP PLM

  • อาจพิสูจน์ได้ว่าซับซ้อนสำหรับทีมพัฒนาโครงการขนาดเล็ก
  • มักต้องการผู้เชี่ยวชาญ SAP ในการใช้งานเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
  • ได้รับคะแนนค่อนข้างต่ำบนแพลตฟอร์มการให้คะแนนที่ได้รับความนิยม

การกำหนดราคา SAP PLM

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและความคิดเห็นของลูกค้า SAP PLM

  • G2: 3. 7/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
  • Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ

การเลือก PLM ที่ดีที่สุดสำหรับวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของคุณ

เครื่องมือ PLM ไม่ได้มีไว้เพียงแค่บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และรับข้อมูลเชิงลึกเท่านั้น ความท้าทายสามารถเกิดขึ้นได้ทุกจุดตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ และคุณจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหา

โซลูชัน PLM ที่คุณเลือกใช้สามารถทำให้กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวได้

แพลตฟอร์ม PLM ชั้นนำ 10 อันดับแรกสามารถช่วยคุณสร้างและทำการตลาดผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงขึ้น และสนับสนุนคุณตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่แนวคิดเริ่มต้นจนถึงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์

ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างผลิตภัณฑ์หนึ่งหรือหลายผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะอยู่ในอุตสาหกรรมการผลิตหรืออุตสาหกรรมอื่น ๆ การเลือกซอฟต์แวร์ PLM ที่เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะและการเติบโตในอนาคตของคุณนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ซอฟต์แวร์นี้สามารถเป็นรากฐานสำหรับการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลของคุณ และทำให้วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพสูงสุด

