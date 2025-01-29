เครื่องมือซอฟต์แวร์ PLM 10 อันดับแรกสำหรับการจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ในปี 2025

ทุกผลิตภัณฑ์เริ่มต้นจากความคิด ผ่านกระบวนการออกแบบซ้ำไปซ้ำมา การพัฒนา การให้คำแนะนำ และการปรับปรุง และในที่สุดก็ถูกแทนที่ด้วยสิ่งที่ดีกว่า
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์และนักพัฒนาซอฟต์แวร์รู้จักสิ่งนี้ในนามของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ ✨
เมื่อผลิตภัณฑ์มีความซับซ้อนและละเอียดมากขึ้น ข้อมูลและเอกสารที่ผลิตภัณฑ์สร้างขึ้นก็เพิ่มขึ้นตามสัดส่วน ซอฟต์แวร์การจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (PLM) เป็นโซลูชันที่จัดการผลิตภัณฑ์ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุด พร้อมนำเสนอ (และรักษา) ข้อมูลสำคัญและข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญในเวลาจริง
ในบทความนี้ เราจะสำรวจ 10โซลูชันซอฟต์แวร์ PLMชั้นนำสำหรับทีมของคุณ
PLM Software คืออะไร?
PLM หรือซอฟต์แวร์การจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ เป็นเครื่องมือที่ใช้ระบบคลาวด์ซึ่งช่วยทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการบันทึกและจัดการข้อมูลของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ในทุกขั้นตอนของการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ PLM จัดการเอกสารและกระบวนการพัฒนาตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้ออกแบบ วิศวกร พนักงานที่ไม่ใช่สายเทคนิค และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญอื่นๆ ทำงานบนข้อมูลเดียวกัน
ด้วยระบบ PLMทีมผลิตภัณฑ์สามารถสร้างกระบวนการทำงานที่เป็นมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันโดยการรวบรวมและจัดการข้อมูลที่สำคัญต่อวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์
ด้วยซอฟต์แวร์ PLM ที่เหมาะสม ทีมผลิตภัณฑ์สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างปลอดภัยแบบไม่พร้อมกัน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมที่อยู่ในภูมิภาคต่างๆ นอกจากนี้ ด้วยความสามารถในการกำกับดูแลข้อมูลและการตรวจสอบย้อนกลับทีมผลิตภัณฑ์สามารถลดต้นทุนในระยะยาวและส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงได้
PLM รวบรวมข้อมูลการออกแบบ, บันทึกการเปลี่ยนแปลง, เอกสาร, บันทึกการร่วมมือ, และข้อมูลการประกันคุณภาพ เพื่อให้ทีมผลิตภัณฑ์สามารถปรับปรุงกระบวนการทำงาน, ลดข้อผิดพลาด, และร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพ
หากคุณกำลังพัฒนาซอฟต์แวร์ คุณต้องได้รับซอฟต์แวร์ PLM ตั้งแต่ช่วงต้นของขั้นตอนการวางแผน สิ่งนี้จะช่วยให้ทีมของคุณลดความเสี่ยง บันทึกความคืบหน้าตลอดวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ (SDLC) และทำการเปลี่ยนแปลงเมื่อจำเป็น
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ PLM?
มีเครื่องมือ PLM มากมายที่มีให้เลือกในหลากหลายช่วงราคา แล้วคุณจะเลือกเครื่องมือที่ดีที่สุดได้อย่างไร?
ก่อนที่คุณจะเลือกหนึ่ง คุณต้องพิจารณาถึงความต้องการในปัจจุบันของคุณ และความต้องการที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต พยายามหาโซลูชันที่ยืดหยุ่นซึ่งมีเครื่องมือเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของทีมคุณ
นี่คือสิ่งที่คุณควรพิจารณาเมื่อเลือกซอฟต์แวร์การจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์:
- ตัวเลือกการผสานรวม: การเลือกแพลตฟอร์มแบบครบวงจรที่ผสานรวมเครื่องมือการสร้างต้นแบบและ CADเข้าด้วยกันจะดีกว่าสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณ การผสานรวมกับซอฟต์แวร์การตลาด, ERP และเครื่องมือการจัดการโครงการก็เป็นคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมเช่นกัน
- ความสามารถในการทำงานร่วมกัน: ซอฟต์แวร์ PLM ควรช่วยให้ทีมต่างๆ สามารถทำงานร่วมกันและดูข้อมูลที่ทันสมัยได้ ดังนั้นควรมองหาคุณสมบัติเช่น การแก้ไขแบบเรียลไทม์ การแสดงความคิดเห็น และการมอบหมายงาน
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: PLM จะถูกใช้งานโดยทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของคุณรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ด้วย ดังนั้นให้แน่ใจว่าอินเทอร์เฟซนั้นใช้งานง่ายและเข้าใจได้โดยธรรมชาติ
- ยืดหยุ่นแต่สามารถปรับขนาดได้: ซอฟต์แวร์ควรรองรับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของกลุ่มผลิตภัณฑ์ของคุณ ความสามารถเช่นฟีเจอร์ที่กำหนดเอง, การผสานรวม, และการอัตโนมัติจะช่วยได้มาก
- ความสามารถในการจัดการข้อมูลที่แข็งแกร่ง: นี่คือสิ่งพื้นฐานสำหรับเครื่องมือ PLM. ซอฟต์แวร์ที่คุณเลือกควรมีระบบเก็บข้อมูลกลางสำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินค้าทั้งหมด. นอกจากนี้ ยังต้องมีระบบควบคุมเวอร์ชัน, ระบบติดตามการแก้ไข, บันทึกข้อบกพร่อง, เป็นต้น.
- กระบวนการทำงานอัตโนมัติและการแจ้งเตือน: มองหาฟีเจอร์อัตโนมัติที่ช่วยปรับปรุงงานและกระบวนการทำงานที่ซ้ำซ้อนให้เป็นระบบ ช่วยให้ทีมได้รับการอัปเดต และส่งเสริมการตัดสินใจที่รวดเร็ว
- การวิเคราะห์และรายงาน: คุณสมบัติการวิเคราะห์และรายงานภายใน PLM จะช่วยให้คุณสามารถประเมินความก้าวหน้า, กำจัดจุดติดขัด, และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน
- การอัปเดตและการสนับสนุน: คุณมีแนวโน้มที่จะใช้ PLM ที่เลือกไว้ตราบเท่าที่ผลิตภัณฑ์ของคุณยังคงมีอยู่ ดังนั้น การอัปเดตซอฟต์แวร์เป็นประจำและทีมสนับสนุนที่ตอบสนองอย่างรวดเร็วควรอยู่ในรายการที่คุณต้องการ
ซอฟต์แวร์ PLM ที่ดีที่สุด 10 อันดับที่ควรใช้
คุณไม่จำเป็นต้องลองใช้เครื่องมือ PLM หลายร้อยตัวเพื่อหาตัวที่เหมาะกับคุณที่สุด เลือกจาก 10 ตัวที่เราได้รวบรวมไว้ให้ดีกว่า ?
1. คลิกอัพ
ClickUp มอบเครื่องมือการจัดการผลิตภัณฑ์ที่ทรงพลังให้กับทีมผลิตภัณฑ์ ด้วยเครื่องมือนี้ คุณสามารถสร้างแผนที่เส้นทางผลิตภัณฑ์, อัตโนมัติเวิร์กโฟลว์, ร่วมมือกับทีมระยะไกลแบบเรียลไทม์, สื่อสารข้อเสนอแนะ, และรับการอัปเดตผ่านการแจ้งเตือนอัตโนมัติ คุณยังสามารถแชร์การอัปเดตกับผู้นำและเผยแพร่บันทึกการปล่อยได้อีกด้วย
นอกจากนี้ คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของงานด้วยClickUp Tasks สร้างเอกสารกระบวนการด้วยClickUp Docsและแชร์กับผู้ใช้หลายคน รวมถึงจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งไปกว่านั้น คุณยังสามารถระดมความคิดเกี่ยวกับไอเดียผลิตภัณฑ์กับทีมของคุณโดยใช้ไวท์บอร์ดใน ClickUp สร้างและติดตามเป้าหมายของทีมด้วยClickUp Goals และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดของคุณโดยใช้แดชบอร์ดแบบโต้ตอบของ ClickUp
แทนที่จะต้องจัดการกับแอปมากมาย คุณก็สามารถมีแพลตฟอร์มเดียวที่ดูแลงานส่วนใหญ่ของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของคุณได้
คุณยังสามารถปรับแต่ง ClickUp ให้เหมาะกับความต้องการในการจัดการผลิตภัณฑ์ของคุณได้ด้วยClickApps ซึ่งในที่สุดจะช่วยให้คุณบรรลุKPI ในการจัดการผลิตภัณฑ์ของคุณได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ประหยัดเวลาด้วยการใช้เทมเพลตการจัดการผลิตภัณฑ์ฟรีของ ClickUpสำหรับการพัฒนาแผนที่เส้นทางผลิตภัณฑ์
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับเพื่อนร่วมงานโดยใช้ Docs, Whiteboards และเครื่องมือจัดการโครงการอันทรงพลังอื่นๆ
- จัดตั้งกระบวนการมาตรฐานสำหรับการดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการทดสอบแบบสปรินท์
- ติดตามงานที่ต้องส่งให้ทันกำหนดด้วยระบบแจ้งเตือนและการตั้งค่าการแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้
- ทำงานได้มากขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยเครื่องมือขั้นสูงที่ขับเคลื่อนด้วย genAI เช่นClickUp AI
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่า ClickUp มีเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูง
- ผู้ใช้ใหม่อาจพบปัญหาในการนำทางผ่านหน้าต่างผู้ใช้
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อ Workspace
คะแนนรีวิวและความคิดเห็นของลูกค้า ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,200 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3900 รายการ)
2. อารีน่า PLM & QMS
Arena เป็นเครื่องมือ PLM บนระบบคลาวด์ที่มีประโยชน์สำหรับฟังก์ชันต่างๆ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การควบคุมบันทึกผลิตภัณฑ์ การจัดการคุณภาพ การฝึกอบรม และการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย
Arena นำข้อมูลผลิตภัณฑ์, บุคลากร, และกระบวนการต่าง ๆ มาไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่เป็นระบบคลาวด์เนทีฟ ซึ่งช่วยเร่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้รวดเร็วขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Arena
- ปกป้องข้อมูลของคุณด้วยซอฟต์แวร์ PLM ที่ใช้ระบบคลาวด์ ติดตั้งง่าย
- ปกป้องทรัพยากรและทรัพย์สินทางปัญญาของคุณด้วยการเข้าถึงตามบทบาท
- ประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวด้วยต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของที่ต่ำกว่า
ข้อจำกัดของอารีนา
- ผู้ใช้รายงานว่าพบปัญหาในการนำทางและเปลี่ยนโปรเจ็กต์
- ลูกค้าบางท่านพบว่าบริการสนับสนุนไม่เพียงพอ
การกำหนดราคาในอารีนา
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและความคิดเห็นของลูกค้า Arena
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
3. ผลักดัน
Propel นำเสนอระบบ PLM สำหรับธุรกิจบนคลาวด์, ระบบ QMS (ระบบการจัดการคุณภาพ), ระบบ PIM (ระบบการจัดการข้อมูลสินค้า), และระบบการจัดการผู้จัดหาบนแพลตฟอร์มเดียว
Propel เชื่อมโยงทีมผลิตภัณฑ์กับทีมพัฒนาธุรกิจหรือทีมการค้าของพวกเขาในองค์กรระดับโลก
ด้วยแนวทางความร่วมมือนี้ ทีมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดช่วยกันกำหนดรูปแบบผลิตภัณฑ์ จึงสร้างประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้า
คุณสมบัติเด่นของ Propel
- การทำงานร่วมกันอย่างง่ายดายด้วยการจัดการ BOM (Bill of Materials) การจัดการซัพพลายเออร์ และการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์
- ผสานรวมซอฟต์แวร์ Microsoft และ CAD เพื่อระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดในการขับเคลื่อน
- เครื่องมือส่วนใหญ่ต้องการการฝึกอบรมอย่างเข้มข้น
- ยากต่อการตั้งค่าในครั้งแรก
การกำหนดราคาของ Propel
- ติดต่อเพื่อขอราคา
ส่งเสริมการจัดอันดับและความคิดเห็นของลูกค้า
- G2: 4. 2/5 (90+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
4. โอโด
Odoo เป็นเครื่องมือวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) แบบโอเพนซอร์สที่มีโซลูชันซอฟต์แวร์การจัดการธุรกิจหลายประเภท
Odoo PLM ช่วยให้คุณทดสอบและปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบตลอดวงจรชีวิตทั้งหมด
มันติดตามการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในทุกระดับของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ่านการหารือเอกสารแบบเรียลไทม์ที่รวมศูนย์ไว้ ซึ่งช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ต่อกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์หรือบิลของวัสดุ (BOM)
อีกหนึ่งคุณสมบัติที่น่าตื่นเต้นคือคำสั่งเปลี่ยนแปลงทางวิศวกรรม ซึ่งทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลกลางสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Odoo
- จัดให้ทุกแผนกใช้เอกสารเดียวกันและติดตามการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพในหลายเวอร์ชัน
- ป้องกันข้อผิดพลาดในการผลิตที่กำลังดำเนินอยู่ด้วยคำสั่งเปลี่ยนแปลงทางวิศวกรรม (ECOs)
ข้อจำกัดของ Odoo
- ผู้ใช้บางรายพบว่าการตั้งค่า Odoo มีความซับซ้อนเล็กน้อย
- Odoo มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน
ราคาของ Odoo
- ฟรีตลอดไป
- แผนมาตรฐาน: $9. 14 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- แผนที่กำหนดเอง: $13.71 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
Odoo ลูกค้าให้คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 1/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (780+ รีวิว)
5. ซิเมนส์ ทีมเซ็นเตอร์
ซอฟต์แวร์ PLM บนคลาวด์ของ Siemens Teamcenter มอบแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยสำหรับการวางแผน พัฒนา และส่งมอบผลิตภัณฑ์
สมาชิกทีมทั่วโลกสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการออกแบบ พัฒนา และผลิตผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้ และสามารถติดตามวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ผ่านอินเทอร์เฟซผู้ใช้
ระบบ PLM ที่แข็งแกร่งนี้มาพร้อมกับคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยม เช่น ดิจิทัลทวินส์ ซึ่งสามารถปรับปรุงฟังก์ชันการทำงานและการออกแบบของผลิตภัณฑ์ของคุณได้อย่างมีนัยสำคัญหากใช้อย่างถูกต้อง
คุณสมบัติเด่นของ Siemens Teamcenter
- ใช้ดิจิตอลทวินเพื่อเชื่อมต่อและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการออกแบบและการจำลองภาพเพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว
- จัดทำเอกสารการออกแบบโดยบูรณาการกับระบบ CAD
ข้อจำกัดของ Siemens Teamcenter
- การอัปเดตมักมีค่าใช้จ่ายสูง
- ผู้ใช้บางรายได้รายงานปัญหาการใช้งาน
ราคาของ Siemens Teamcenter
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและความคิดเห็นของลูกค้า Siemens
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (80+ รีวิว)
6. Jira Align
Jira เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่มีความคล่องตัวและทรงพลัง ซึ่งช่วยให้คุณมองเห็นภาพ จัดการ และแก้ไขปัญหาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างเชิงรุก
มันมีคุณสมบัติต่าง ๆ ที่ช่วยในการวางแผน, ติดตามรายละเอียดของสินค้า, และบริหารจัดการประสิทธิภาพของสินค้า.
เนื่องจากการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จ Jira จึงมั่นใจว่าช่องทางการสื่อสารทั้งหมดได้รับการจัดตั้งอย่างถูกต้อง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira
- ผสานรวมแอปพลิเคชันจากบุคคลที่สามที่มีประโยชน์มากมายผ่าน Jira
- เริ่มต้นโครงการหรือกระบวนการพัฒนาโครงการได้อย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตสำเร็จรูป
- ใช้ทั้งวิธีการ Scrum และ Kanban ไปพร้อมกันตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ของคุณ
ข้อจำกัดของ Jira
- คุณสมบัติและการปรับแต่งที่หลากหลายของ Jira อาจเป็นความท้าทายในการตั้งค่า
- เนื่องจากถูกออกแบบมาเพื่อทีมนักพัฒนาซอฟต์แวร์โดยเฉพาะ จึงอาจไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรสำหรับอุตสาหกรรมอื่น ๆ
ราคา Jira
- ฟรี
- มาตรฐาน: $8. 15/ผู้ใช้ต่อเดือน
- พรีเมียม: $16/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและความคิดเห็นของลูกค้า Jira
- G2: 4. 3/5 (5,600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 13,000 รายการ)
7. Productboard
Productboard เป็นซอฟต์แวร์การจัดการผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้องค์กรของคุณส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีความสามารถโดยการส่งเสริมการทำงานร่วมกันที่ดีขึ้นและแก้ไขอุปสรรคต่างๆ
ความคิดเห็นของลูกค้าถูกผสานรวมเข้ากับ Productboard ทำให้คุณสามารถร่วมสร้างผลิตภัณฑ์ไปพร้อมกับลูกค้าของคุณได้ ด้วยวิธีนี้ คุณจะพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมร่วมกันที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคุณและลูกค้าของคุณ
Productboard ช่วยให้ทีมผลิตภัณฑ์ของคุณตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น คุณยังสามารถใช้ซอฟต์แวร์นี้เพื่อปรับปรุงและจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนาฟีเจอร์ต่าง ๆ ได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Productboard
- เข้าถึงความคิดเห็นของลูกค้าและสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้
- จัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์ตามความเร่งด่วนด้วยความช่วยเหลือจากแดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย
ข้อจำกัดของ Productboard
- ไม่มีแอปพลิเคชันมือถือสำหรับผู้ใช้เบต้าและผู้ใช้งานทั่วไป
- ยากต่อการผสานรวมกับระบบอื่น
ราคาของ Productboard
- สิ่งจำเป็น: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $80/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวจากลูกค้าของ Productboard
- G2: 4. 3/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (140+ รีวิว)
8. OpenBOM
OpenBOM เป็นแพลตฟอร์ม SaaS แบบร่วมมือที่เชื่อมต่อผู้ผลิตและเครือข่ายซัพพลายเชนของพวกเขา และจัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์
OpenBOM มอบวิธีการที่ยืดหยุ่นและปรับขนาดได้ในการจัดระเบียบข้อมูลผลิตภัณฑ์ ใช้เพื่อจัดการ CAD ชิ้นส่วน เอกสาร ใบรายการวัสดุ ผู้จำหน่าย สินค้าคงคลัง และการซื้อ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Open BOM
- อัปเดตการออกแบบจากระบบ CAD ใดก็ได้
- ใช้ฟรีสำหรับโครงการส่วนตัวที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์
ข้อจำกัดของ OpenBOM
- ผู้ใช้มักบ่นเกี่ยวกับความล่าช้า
- เนื่องจากเป็นโซลูชัน SaaS ที่ทำงานบนระบบคลาวด์ จึงไม่สามารถใช้งานแบบออฟไลน์ได้
การกำหนดราคา OpenBOM
- แผนฟรี
- ทีม: $78/ผู้ใช้ต่อเดือน
- บริษัท: $108/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวจากลูกค้าของ OpenBOM
- G2: 4. 3/5 (450+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
9. อารัส อินโนเวเตอร์
Aras Innovator เป็นซอฟต์แวร์บนเว็บสำหรับจัดการกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิตในหลายสถานที่ และการดำเนินงานของห่วงโซ่อุปทาน
มันให้บริการโซลูชันทางวิศวกรรมหลายอย่าง เช่น PLM, PDM, BOM, การจัดการการกำหนดค่า, การจัดการการเปลี่ยนแปลง, AVL/AML, เป็นต้น
Aras ยังมีเครื่องมือการจัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบเมื่อมีการปรับเปลี่ยน ซึ่งช่วยให้เกิดความสม่ำเสมอในทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
องค์กรสามารถดาวน์โหลด แก้ไข และใช้โซลูชันที่เผยแพร่แบบเปิดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
คุณสมบัติเด่นของ Aras
- สร้างรายการวัสดุหลายระดับได้อย่างง่ายดายด้วย Aras Innovator
- ผสานรวมสภาพแวดล้อม ALM ที่มีอยู่ด้วยขั้นตอนง่ายๆ
ข้อจำกัดของ Aras
- ผู้ใช้พบว่าป้ายกำกับและคำศัพท์สร้างความสับสน
- ขั้นตอนการปรับแต่งยังไม่ได้รับการปรับปรุงให้ราบรื่น
การกำหนดราคาของ Aras
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและความคิดเห็นของลูกค้า Aras
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
10. SAP PLM
ซอฟต์แวร์ SAP PLM สามารถเป็นเพื่อนคู่ใจที่ยอดเยี่ยมสำหรับกระบวนการจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ที่มีความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยงและยั่งยืน
ตั้งแต่ขั้นตอนการระดมความคิดไปจนถึงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ โซลูชัน SAP PLM มอบแพลตฟอร์มสำหรับการวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจและข้อเสนอแนะจากลูกค้า ประเมินแนวคิด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกัน รวมถึงส่งมอบบริการ
SAP PLM รองรับระบบและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ตั้งแต่เริ่มต้นวงจรชีวิตด้วยการคิดค้นผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงการผลิตและการบริการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SAP PLM
- ผสานรวมผลิตภัณฑ์ SAP อื่น ๆ เพื่อสร้างชุดผลิตภัณฑ์การพัฒนาที่สมบูรณ์
- ประเมินต้นทุนโครงการด้วยตัวประเมินต้นทุนในตัวก่อนการดำเนินการ
ข้อจำกัดของ SAP PLM
- อาจพิสูจน์ได้ว่าซับซ้อนสำหรับทีมพัฒนาโครงการขนาดเล็ก
- มักต้องการผู้เชี่ยวชาญ SAP ในการใช้งานเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
- ได้รับคะแนนค่อนข้างต่ำบนแพลตฟอร์มการให้คะแนนที่ได้รับความนิยม
การกำหนดราคา SAP PLM
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและความคิดเห็นของลูกค้า SAP PLM
- G2: 3. 7/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
การเลือก PLM ที่ดีที่สุดสำหรับวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของคุณ
เครื่องมือ PLM ไม่ได้มีไว้เพียงแค่บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และรับข้อมูลเชิงลึกเท่านั้น ความท้าทายสามารถเกิดขึ้นได้ทุกจุดตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ และคุณจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหา
โซลูชัน PLM ที่คุณเลือกใช้สามารถทำให้กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวได้
แพลตฟอร์ม PLM ชั้นนำ 10 อันดับแรกสามารถช่วยคุณสร้างและทำการตลาดผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงขึ้น และสนับสนุนคุณตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่แนวคิดเริ่มต้นจนถึงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์
ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างผลิตภัณฑ์หนึ่งหรือหลายผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะอยู่ในอุตสาหกรรมการผลิตหรืออุตสาหกรรมอื่น ๆ การเลือกซอฟต์แวร์ PLM ที่เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะและการเติบโตในอนาคตของคุณนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ซอฟต์แวร์นี้สามารถเป็นรากฐานสำหรับการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลของคุณ และทำให้วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพสูงสุด
ClickUp เป็นเครื่องมือ PLM ที่รวมข้อดีของทั้งสองโลกเข้าไว้ด้วยกัน—ทั้งระบบ PLM ที่มีประสิทธิภาพและแพลตฟอร์มที่สนับสนุนการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด การสื่อสารที่ดีขึ้น และการจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพลองใช้ ClickUpวันนี้!