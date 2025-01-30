10 ซอฟต์แวร์เครื่องมือการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด (PLG) ในปี 2025

ทุกบริษัทให้ความสำคัญกับต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า (CAC) ซึ่งเป็นต้นทุนในการหาลูกค้าใหม่ โดยมักเป็นต้นทุนรวมที่ครอบคลุมทั้งค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรฝ่ายขายและการตลาด ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ฯลฯ
เช่นเดียวกัน ทุกบริษัทให้ความสำคัญกับการคืนทุน CAC ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ใช้ในการคืนทุน CAC ของคุณจากลูกค้าในรูปแบบของรายได้
ในกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดแบบดั้งเดิม (GTM) บริษัทต่างๆ มักพึ่งพาการตลาดและการขายแบบออกไปหาลูกค้าเป็นหลัก ซึ่งหมายถึงต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า (CAC) ที่สูงจากค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร รวมถึงงบประมาณสำหรับแคมเปญโฆษณาเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์นี้
จากนั้นก็มีรูปแบบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น: กลยุทธ์การตลาดแบบอินบาวด์ (Inbound Marketing) ที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทต่างๆ เช่น Hubspot ซึ่งการลงทุนมุ่งเน้นไปที่การสร้างแบรนด์และความเป็นผู้นำทางความคิดผ่านเนื้อหา และลูกค้าจะค้นพบคุณผ่านเครื่องมือค้นหาโดยธรรมชาติ สิ่งนี้ช่วยลดต้นทุนการหาลูกค้าใหม่ (CAC) ลง
ขั้นตอนต่อไปของการพัฒนาคือการเติบโตที่นำโดยผลิตภัณฑ์ (Product-led Growth) โดยให้ผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นแกนกลางของกลยุทธ์การเติบโต ลดค่าใช้จ่ายในการหาลูกค้า (CAC) และระยะเวลาคืนทุน พร้อมทั้งขับเคลื่อนความสามารถในการขยายตัวและกำไร
การเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์คืออะไร?
การเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์ (Product-led growth หรือ PLG) คือกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการได้มาซึ่งลูกค้า การรักษาลูกค้า และการขยายฐานลูกค้า โดยมุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ผู้ใช้ที่น่าดึงดูดใจ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถค้นพบ ใช้งาน และได้รับคุณค่าจากผลิตภัณฑ์ของคุณได้อย่างราบรื่นโดยมีอุปสรรคน้อยที่สุด
กลยุทธ์ PLG เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อดึงดูด สร้างการมีส่วนร่วม และรักษาผู้ใช้ แทนที่จะพึ่งพาการขายและการตลาดแบบดั้งเดิมเพียงอย่างเดียว PLG เน้นคุณค่าที่มีอยู่ในตัวผลิตภัณฑ์ของคุณ โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนการเติบโตผ่านความพึงพอใจของผู้ใช้
ซอฟต์แวร์การเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์คืออะไร?
ซอฟต์แวร์การเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์ช่วยให้คุณนำกลยุทธ์การเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์ไปใช้ โดยเน้นที่ฟีเจอร์ที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง การวิเคราะห์ และระบบอัตโนมัติด้วย AIเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตตลอดวงจรชีวิตของลูกค้า—การได้มาซึ่งลูกค้า การสร้างรายได้ การรักษาลูกค้า การขยายฐานลูกค้า และการสนับสนุนจากลูกค้า
เป้าหมายคือการเปลี่ยนผู้ใช้ให้กลายเป็นผู้สมัครสมาชิกที่ชำระเงินหรือผู้ซื้อ โดยมีผลิตภัณฑ์เป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการเติบโตและรายได้
เครื่องมือการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์ช่วยให้คุณ:
- ส่งมอบช่วงเวลาแห่งการตระหนักรู้และคุณค่าทางธุรกิจให้กับผู้ใช้
- นำเสนอการใช้งานผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างยอดเยี่ยม
- รวบรวมข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า
- รวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้า
- เข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้
- เพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์ผู้ใช้ และ
- เพิ่มอัตราการคงอยู่ของลูกค้า
ความแตกต่างระหว่างการเติบโตแบบ PLG กับการเติบโตที่นำโดยการขายคืออะไร? แบบไหนดีกว่ากัน?
การเติบโตที่นำโดยผลิตภัณฑ์และการเติบโตที่นำโดยการขายเป็นแนวทางที่แตกต่างกันอย่างมากในการบรรลุการเติบโตทางธุรกิจ ต่อไปนี้คือภาพรวมของความแตกต่างระหว่างทั้งสองแนวทาง:
|ลักษณะ
|การเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์ (PLG)
|การเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยยอดขาย
|โฟกัส
|PLG มุ่งเน้นที่ผลิตภัณฑ์เป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนการเติบโต โดยให้ความสำคัญกับการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานง่าย เข้าใจได้โดยธรรมชาติ สามารถนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว และมอบคุณค่าแก่ผู้ใช้ทันที
|การเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยยอดขายพึ่งพาความพยายามของทีมขายอย่างมากในการผลักดันการได้มาซึ่งลูกค้าและรายได้ ทีมขายจะติดต่อกับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าอย่างแข็งขัน จัดการสาธิตผลิตภัณฑ์ เจรจาต่อรองข้อตกลง และปิดการขาย
|การได้มาซึ่งลูกค้า
|เน้นการให้ผู้ใช้ค้นพบและยอมรับผลิตภัณฑ์ผ่านการให้บริการตนเอง โดยมักไม่มีการมีส่วนร่วมโดยตรงจากทีมขาย มุ่งเน้นประสบการณ์ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจเพื่อกระตุ้นการได้มาซึ่งผู้ใช้และการรักษาผู้ใช้ไว้
|เกี่ยวข้องกับกระบวนการขายแบบลงมือปฏิบัติและปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล โดยทีมขายจะเป็นผู้นำทางและโน้มน้าวลูกค้าที่มีศักยภาพผ่านกระบวนการขายตั้งแต่ต้นจนจบ
|ตัวชี้วัดหลัก
|ตัวชี้วัดหมุนรอบการมีส่วนร่วมของผู้ใช้, อัตราการเปิดใช้งาน, การใช้ผลิตภัณฑ์, และความพึงพอใจของผู้ใช้. ความสำเร็จถูกวัดโดยการส่งมอบคุณค่าอย่างต่อเนื่องของผลิตภัณฑ์และการเติบโตโดยไม่พึ่งพาช่องทางขายแบบดั้งเดิมอย่างหนัก.
|กระบวนการขาย, อัตราการเปลี่ยนแปลง, ต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า (CAC), และรายได้ที่เกิดขึ้นจากความพยายามในการขายโดยตรง
PLG มักถูกมองว่ามีความสามารถในการขยายตัวและคุ้มค่ามากกว่าเมื่อผลิตภัณฑ์เริ่มได้รับความนิยม เนื่องจากไม่ต้องพึ่งพาการขายที่ต้องใช้แรงงานคนมากนัก
บริษัทที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ใช้แนวทางแบบผสมผสาน โดยเริ่มต้นที่โมเดล PLG เมื่อผลิตภัณฑ์เริ่มได้รับความนิยมแล้ว พวกเขาจะเปลี่ยนไปใช้โมเดลที่มีการสนับสนุนการขายเพื่อรองรับความต้องการในการขยายตัวและเพิ่มขนาด
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือซอฟต์แวร์การเติบโตแบบนำโดยผลิตภัณฑ์?
การเลือกเครื่องมือการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์ (PLG) ที่ดีที่สุดต้องใช้แนวทางที่รอบคอบ นี่คือคู่มือฉบับย่อ:
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: มองหาเครื่องมือที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้โดยไม่ต้องใช้การฝึกอบรมมากนัก
- ความสามารถในการผสานรวม: ตรวจสอบว่าเครื่องมือ PLG สามารถผสานรวมกับซอฟต์แวร์ที่คุณใช้อยู่ได้อย่างราบรื่น โดยเฉพาะกับเครื่องมืออย่าง CRM, การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ และแพลตฟอร์มการสื่อสาร
- ความสามารถในการขยาย: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์สามารถขยายได้และรองรับการใช้งานที่เพิ่มขึ้นเมื่อฐานผู้ใช้ของคุณขยายตัว
- การวิเคราะห์และรายงาน: เครื่องมือควรให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเกี่ยวกับพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมของผู้ใช้
- ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือการเติบโตที่นำโดยผลิตภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของอุตสาหกรรม
10 ซอฟต์แวร์เครื่องมือการเติบโตที่นำโดยผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดที่ควรใช้
1. คลิกอัพ
ClickUp มอบโซลูชันการจัดการผลิตภัณฑ์แบบครบวงจรด้วยฟีเจอร์ที่หลากหลายสำหรับวงจรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ตั้งแต่แนวคิดไปจนถึงการดำเนินการและการติดตามผล
เครื่องมือนี้ให้ความสำคัญกับประสบการณ์ที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง ด้วยซอฟต์แวร์ที่เข้าถึงง่าย น่าดึงดูด และแม่แบบ ClickUpที่หลากหลาย เพื่อเริ่มต้นการเดินทางของผลิตภัณฑ์ของคุณได้อย่างรวดเร็ว
การปรับแต่งของ ClickUp รองรับทีมโครงการที่หลากหลาย มาดูคุณสมบัติหลักของ ClickUp กัน:
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
ClickUp Automation: ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและลดงานที่ทำซ้ำๆ ประหยัดเวลาอันมีค่าและยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าด้วยการลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง
แผนผังความคิด ClickUp: มองเห็นภาพรวมของวงจรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งหมดสำหรับทีมธุรกิจของคุณ เช่น ทีมขาย ทีมการตลาด และทีมออกแบบ มอบความโปร่งใสไม่เพียงแต่ให้กับทีมผลิตภัณฑ์ภายในเท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้ใช้ภายนอกด้วย เพื่อให้พวกเขาทราบถึงแผนการในอนาคตของผลิตภัณฑ์และเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้า
งานใน ClickUp: สร้างธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยการเติบโตของผลิตภัณฑ์โดยการจัดการและจัดระเบียบงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการต่างๆ เลือกจาก ClickApps มากกว่า 35 รายการเพื่อปรับแต่งงานของคุณและทำงานร่วมกับทีมของคุณได้อย่างราบรื่น
ClickUp AI: ผสานคุณสมบัติใหม่เข้ากับผลิตภัณฑ์ของคุณ และใช้เครื่องมือ AIมากกว่า 100 ชนิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณ เขียนเอกสารข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ (PRD) สร้างเนื้อหาผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ออกแบบการศึกษาการทดสอบผู้ใช้ และจัดทำแผนการทดสอบได้รวดเร็วกว่าปกติ
การดูใน ClickUp: ปรับธุรกิจของคุณให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การเติบโตที่เน้นผลิตภัณฑ์ เพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ และเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สำรวจแพลตฟอร์มด้วยตนเอง เลือกจากตัวเลือกการดูที่หลากหลาย—รายการ, บอร์ด, กล่อง, ปฏิทิน และอื่นๆ—เพื่อดูภาพรวมของโครงการของคุณได้อย่างรวดเร็ว และกรอง, จัดเรียง, และจัดกลุ่มงาน/โครงการต่างๆ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การนำทางผ่านแอปพลิเคชันมือถืออาจมีความยากลำบากเนื่องจากมีบอร์ดหลายตัวและคุณสมบัติที่ครอบคลุม
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: พร้อมใช้งานในแผนชำระเงินทุกประเภท สำหรับสมาชิก $5 ต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
2. โรงกลั่น
Refiner เป็นซอฟต์แวร์สำหรับจัดการข้อเสนอแนะและการสำรวจลูกค้าที่ช่วยให้คุณสามารถจัดทำแบบสำรวจที่ปรับแต่งได้ สร้างความคิดเห็นจากผู้ใช้ ทำการวิจัยตลาด และรวมศูนย์ข้อมูลการวิจัยทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว
เครื่องมือการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์ (PLG) นี้ถูกออกแบบมาสำหรับบริษัทผลิตภัณฑ์เว็บและมือถือ และทำงานได้ดีที่สุดสำหรับบริษัท SaaS ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล รับข้อมูลเชิงลึกที่ดีขึ้นเกี่ยวกับความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้า เพิ่มการคงอยู่ของผู้ใช้ผ่านการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม
คุณสมบัติเด่นของโรงกลั่น
- วิดเจ็ตแบบสำรวจ: ใช้เทมเพลตแบบสำรวจที่พร้อมใช้งานของ Refiner หรือสร้างแบบสำรวจที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ สร้างแบบสำรวจขนาดเล็กด้วย 12 ประเภทคำถาม รวมถึง NPS, CSAT, CTAs และอื่นๆ เพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ใช้
- การแบ่งกลุ่มผู้ใช้: แบ่งฐานลูกค้าของคุณออกเป็นกลุ่มย่อยเพื่อกำหนดเป้าหมายกลุ่มเฉพาะสำหรับการสำรวจความคิดเห็น ช่วยให้คุณสามารถรวบรวมข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้ แทนที่จะเป็นกลุ่มทั่วไป
- การผสานรวม: ผสานรวมกับเครื่องมือจัดการโครงการของบุคคลที่สาม เช่น Segment, Google Sheets, Make, Zapier และอื่นๆ เพื่อให้ได้ความรู้ที่ครอบคลุมและข้อเสนอแนะจากลูกค้า
ข้อจำกัดของผู้กลั่น
- ผู้กลั่นไม่รองรับการรวมเสียง, วิดีโอ, หรือภาพไว้ในแบบสอบถาม
ราคาของผู้กลั่น
- เวอร์ชันทดลอง: ฟรี
- สิ่งจำเป็น: $79/เดือน คิดเป็นรายปี (เหมาะสำหรับบริษัทสตาร์ทอัพ)
- การเติบโต: $199/เดือน คิดค่าบริการรายปี (เหมาะสำหรับบริษัทที่ต้องการแบบสำรวจที่ปรับแต่งเฉพาะ)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การจัดอันดับและรีวิวโรงกลั่น
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
3. Productboard
Productboard เป็นซอฟต์แวร์การจัดการผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยทีมผลิตภัณฑ์ ทีมขาย และผู้อื่นในธุรกิจในการรวบรวม จัดลำดับความสำคัญ และจัดการแนวคิดผลิตภัณฑ์
มันมอบแพลตฟอร์มสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์และทีมของคุณในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมที่สุดซึ่งตรงกับความต้องการของผู้ใช้ของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Productboard:
- ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง: รับสรุปข้อมูลที่สร้างโดย AI จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า ปรับแต่งบอร์ดข้อมูลเชิงลึกเพื่อเน้นความคิดเห็นที่สำคัญของลูกค้า เพื่อให้ทีมการตลาด/การขายสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างกลยุทธ์การเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์และเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า
- แผนงานแบบไดนามิก: ติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องตลอดกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว ผสานการทำงานให้เป็นหนึ่งเดียวด้วยการเชื่อมต่อและประสานงานกับทีมขายและการตลาดของคุณอย่างราบรื่น
- การจัดลำดับความสำคัญ: แบ่งกลุ่มและจัดลำดับความสำคัญของแนวคิดโครงการและข้อเสนอแนะจากลูกค้า เพื่อนำทรัพยากรของบริษัทไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการในตลาดอย่างแท้จริง
ข้อจำกัดของผลิตภัณฑ์บอร์ด
- ราคาของProductboardอยู่ในระดับค่อนข้างสูง
- รายการการผสานรวมที่จำกัด
ราคาของ Productboard
- เวอร์ชันทดลอง: ฟรี
- สิ่งจำเป็น: $20 ต่อผู้สร้าง/เดือน เรียกเก็บเงินรายปี (เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป)
- ข้อดี: $80 ต่อผู้สร้าง/เดือน คิดเป็นรายปี (เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็ก)
- องค์กร: ราคาพิเศษ (เหมาะสำหรับองค์กร)
คะแนนและรีวิวของ Productboard
- G2: 4. 3/5 (230+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (140+ รีวิว)
4. มิกซ์เพนเนล
Mixpanel นำเสนอโซลูชันการวิเคราะห์สำหรับบริษัทที่เน้นผลิตภัณฑ์เป็นหลัก โดยมุ่งเน้นไปที่การติดตามและวิเคราะห์การโต้ตอบและการมีส่วนร่วมของผู้ใช้กับแอปพลิเคชันเว็บและมือถือ
ด้วย Mixpanel คุณสามารถเข้าใจพฤติกรรมและความเจ็บปวดของผู้ใช้ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของคุณให้เหมาะสมกับการเติบโตที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง และสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่นำโดยผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Mixpanel
- รายงานการไหล: วิเคราะห์เส้นทางการใช้งานของผู้ใช้และระบุจุดที่ผู้ใช้หลุดออก ทำการปรับปรุงกระบวนการสำคัญและวงจรการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้คุณสามารถเพิ่มการรักษาลูกค้าได้
- การวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่าง: แบ่งกลุ่มผู้ใช้ของคุณและสร้าง กลุ่มผู้ใช้ โดยการจัดกลุ่มลูกค้าตามพฤติกรรมและรูปแบบการใช้งานของผู้ใช้ มุ่งเน้นไปที่กลุ่มผู้ใช้เฉพาะกลุ่มและส่งการกระตุ้นและการแจ้งเตือนที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม
ข้อจำกัดของ Mixpanel
- ผู้ใช้ครั้งแรกอาจพบว่าส่วนติดต่อผู้ใช้ดูซับซ้อนและใช้งานยาก
- การสนับสนุนลูกค้าช้าและต่ำกว่ามาตรฐาน
ราคาของ Mixpanel
- เริ่มต้น: ฟรี (รวม 20 เหตุการณ์/เดือน)
- การเติบโต: $20/เดือน (รวมรายงานที่บันทึกได้ไม่จำกัด)
- องค์กร: 833 ดอลลาร์/เดือน (รวมฟีเจอร์ขั้นสูงทั้งหมด)
คะแนนและรีวิวของ Mixpanel
- G2: 4. 6/5 (1080+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 125 รายการ)
5. กิ้งก่าเปลี่ยนสี
Chameleon เป็นซอฟต์แวร์การนำดิจิทัลมาใช้ (DAP) ที่ออกแบบมาสำหรับบริษัท SaaS
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้จัดการผลิตภัณฑ์หรือเป็นส่วนหนึ่งของทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์นี้จะช่วยเพิ่มการยอมรับและการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ภายในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ของคุณโดยการสร้างประสบการณ์ผู้ใช้ที่ปรับแต่งได้สูงและเฉพาะบุคคล
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของกิ้งก่าเปลี่ยนสี
- การทัวร์ผลิตภัณฑ์: ช่วยให้ลูกค้าเข้าใจผลิตภัณฑ์ของคุณได้ดีขึ้นด้วยการสร้างการทัวร์ผลิตภัณฑ์และคำแนะนำแบบขั้นตอนต่อขั้นตอน แบ่งปันการสาธิตผลิตภัณฑ์แบบโต้ตอบที่แนะนำผู้ใช้ไปยังคุณสมบัติสำคัญและการเปิดตัวใหม่
- วงจรการรับฟังความคิดเห็นลูกค้าอย่างต่อเนื่อง: รวบรวมความคิดเห็นของลูกค้าโดยตรงจากผลิตภัณฑ์/ซอฟต์แวร์ของคุณโดยใช้แบบสำรวจขนาดเล็กและแบบสำรวจหลายปุ่ม ทำให้ได้อัตราการตอบกลับสูงถึง 3 เท่า
- Launchers: สร้างลิงก์ที่เป็นประโยชน์ เส้นทางไปยังคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ และรายการตรวจสอบการเริ่มต้นใช้งานสำหรับลูกค้าของคุณด้วยวิดเจ็ตในแอปที่ปรับแต่งได้
ข้อจำกัดของกิ้งก่าเปลี่ยนสี
- มีข้อบกพร่องเล็กน้อยใน UI ใหม่ที่อาจทำให้การนำทางใช้เวลานาน
การตั้งราคาแบบปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์
- Helpbar: ฟรี (ค้นหาด้วย CMD+K ได้)
- สตาร์ทอัพ: $279/เดือน (เหมาะสำหรับการสร้างประสบการณ์ที่ปรับแต่งได้)
- การเติบโต: $1250/เดือน (เหมาะสำหรับการขยายธุรกิจ)
- องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง (เหมาะสำหรับการจัดการหลายผลิตภัณฑ์)
คะแนนและรีวิวของกิ้งก่า
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
6. ทาบูลัว
Tableau เป็นแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภาพที่ครอบคลุมพร้อมความสามารถด้าน AI ที่ช่วยให้คุณสามารถสำรวจข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์ ตัดสินใจอย่างมีข้อมูล และปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพในระดับที่ใหญ่ขึ้น
ไม่ว่าจะอยู่ในระบบคลาวด์, ภายในองค์กร, หรือผสานรวมกับ Salesforce CRM, Tableau มอบแพลตฟอร์มการวิเคราะห์เชิงลึกพร้อมความสามารถด้าน AI/ML, การกำกับดูแล, และการทำงานร่วมกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Tableau
- VizQL (ภาษาการสืบค้นแบบภาพ): แปลงการกระทำของผู้ใช้เป็นคำสั่งสืบค้น ทำให้การนำเสนอข้อมูลและการวิเคราะห์เป็นเรื่องง่าย
- เวอร์ชันมือถือ: ใช้แอปมือถือเพื่อสร้างแดชบอร์ดและเลย์เอาต์โดยไม่ลดทอนคุณสมบัติและการแสดงผล
ข้อจำกัดของ Tableau
- คุณจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับ SQL เพื่อสร้างชุดข้อมูลที่ซับซ้อนจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง
ราคาของ Tableau
- ผู้ดู Tableau: $15/ผู้ใช้/เดือน
- Tableau Explorer: $42/ผู้ใช้/เดือน
- ผู้สร้าง Tableau: $70 ต่อผู้ใช้/เดือน
คะแนนและรีวิว Tableau
- G2: 4. 4/5 (1950+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (2150+ รีวิว)
7. ยูสเซอร์ไพล็อต
Userpilot ช่วยให้ผลิตภัณฑ์ของคุณเติบโตโดยการปรับปรุงการกระตุ้นการใช้งานของผู้ใช้ การแปลงทดลองใช้เป็นลูกค้า และการเพิ่มรายได้ผ่านการขยายตัวผ่านประสบการณ์ในแอป
เพิ่มประสิทธิภาพการเริ่มต้นใช้งานของผู้ใช้เพื่อเพิ่มอัตราการเปลี่ยนจากการทดลองใช้เป็นลูกค้าจริง, เพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ใช้เพื่อรักษาผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น, และค้นพบโอกาสในการขยายธุรกิจผ่านการสำรวจในแอปด้วย Userpilot.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Userpilot
- การนำฟีเจอร์มาใช้: แนะนำผู้ใช้ไปยังฟีเจอร์สำคัญและการอัปเดตด้วยข้อความในแอป, การแนะนำการใช้งาน, และคำแนะนำแบบเครื่องมือ, เพื่อเพิ่มการนำฟีเจอร์และผลิตภัณฑ์ไปใช้ ซึ่งมีความสำคัญต่อการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์
- อินเตอร์เฟซผู้ใช้แบบไดนามิก (UI): สร้างรูปแบบ UI ที่โต้ตอบได้และหลากหลายโดยเลือกจากตัวเลือกต่างๆ เช่น โมดัล, ตัวเลื่อน, คำอธิบายเครื่องมือ, รายการตรวจสอบ, และอื่นๆ
ข้อจำกัดของ Userpilot
- ราคาสูงเมื่อเทียบกับรายการอื่น ๆ ในรายการ
- ผู้ใช้รายงานว่าประสิทธิภาพการทำงานช้าขณะดำเนินการหลายอย่างพร้อมกัน
ราคาของ Userpilot
- เริ่มต้น: $249/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- การเติบโต: $499/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและความคิดเห็นของ Userpilot
- G2: 4. 6/5 (220+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (55+ รีวิว)
8. ChartMogul
ChartMogul เป็นแพลตฟอร์มวิเคราะห์การสมัครสมาชิกและการรับรู้รายได้ที่ออกแบบมาสำหรับบริษัท SaaS (Software as a Service) และโมเดลการสมัครสมาชิกอื่นๆ
มันช่วยให้คุณวิเคราะห์เมตริกการสมัครสมาชิกของคุณ เช่น รายได้ประจำรายเดือน (MRR) รายได้ประจำรายปี (ARR) และรายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้ (ARPU) เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน
คุณสมบัติเด่นของ ChartMogul
- การผสานรวม: เชื่อมต่อแอปพลิเคชันการเรียกเก็บเงินและเกตเวย์การชำระเงินต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย ลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
- การแปลงสกุลเงิน: รองรับสกุลเงิน 169 สกุล และแปลงสกุลเงินต่างประเทศเป็นสกุลเงินหลักของคุณโดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ ChartMogul
- การสนับสนุนลูกค้าจำกัด
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
ราคา ChartMogul
- เปิดตัว: ฟรี (สำหรับรายได้ประจำเดือนน้อยกว่า $10,000)
- ขนาด: $100/เดือน (สำหรับยอด MRR มากกว่า $10,000)
- ปริมาณ: ราคาตามตกลง (สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่)
ChartMogul ratings and reviews
- G2: 4. 6/5 (98 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (42 รีวิว)
9. แยกส่วน
Segment เป็นแพลตฟอร์มข้อมูลลูกค้า (CDP) ที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้าและช่วยให้ธุรกิจรวบรวมความคิดเห็นของลูกค้า รวมถึงทำความสะอาดและจัดระเบียบข้อมูลผลิตภัณฑ์
ลักษณะของซอฟต์แวร์ที่เป็นองค์กรช่วยให้มั่นใจในความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลในระดับสูง สิ่งนี้จะทำให้คุณมีความมั่นใจในการเปิดตัวทริกเกอร์และแคมเปญที่ขับเคลื่อนด้วยระบบอัตโนมัติอัจฉริยะสำหรับลูกค้าของคุณ
คุณสมบัติเด่นของแต่ละส่วน
- กลุ่มลูกค้า: สร้างและจัดการกลุ่มลูกค้าตามพฤติกรรมของผู้ใช้, คุณสมบัติ, และเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้เพื่อให้คุณสามารถสร้างกลยุทธ์การตลาดที่ตรงเป้าหมายได้
- การมีส่วนร่วมของผู้ชม: นำเสนอภาพรวมที่สมบูรณ์ของผู้ชมของคุณแบบเรียลไทม์และเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ด้วยการเปิดใช้งานเครื่องมือการตลาดมากกว่า 450 รายการ
- ประสิทธิภาพทางวิศวกรรม: รวบรวมข้อมูลเชิงวิเคราะห์จากทุกแพลตฟอร์มด้วย API เดียว และปรับปรุงการพัฒนาให้ราบรื่นด้วยการสร้างการผสานรวมด้วยโค้ด JavaScript เพียง 10 บรรทัด
ข้อจำกัดของส่วน
- การแบ่งปันข้อมูลทางการเงินกับแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามอาจก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว
การกำหนดราคาตามกลุ่ม
- ฟรี: $0/เดือน (รวมผู้เข้าชม 1,000 คน/เดือน)
- ทีม: $120/เดือน (รวมผู้เข้าชม 10,000 คน/เดือน)
- ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของส่วนต่างๆ
- G2: 4. 6/5 (510+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
10. Baremetrics
Baremetrics เป็นซอฟต์แวร์ที่ให้บริการวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการสมัครสมาชิก
หากบริษัทของคุณที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์ใช้รูปแบบการสมัครสมาชิก Baremetrics จะช่วยให้คุณติดตามและเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าและได้รับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Baremetrics
- ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการยกเลิก: รับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเส้นทางการเดินทางของลูกค้าและการยกเลิกของลูกค้าพร้อมเหตุผล เพื่อระบุช่องว่างในผลิตภัณฑ์ของคุณและปรับปรุงให้ดีขึ้น
- การคาดการณ์: ทำนายรายได้ในอนาคตจากผลิตภัณฑ์แบบสมัครสมาชิกของคุณ เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน และเพิ่มการยอมรับผลิตภัณฑ์ของคุณ
ข้อจำกัดของ Baremetrics
- เหมาะสำหรับธุรกิจที่ใช้ระบบสมัครสมาชิกเท่านั้น
การกำหนดราคาของ Baremetrics
- กู้คืน: $58/เดือน (รับประกันผลตอบแทนการลงทุน)
- เมตริก: $108/เดือน (ข้อมูลเชิงธุรกิจ)
- ข้อมูลการยกเลิก: $108/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Baremetrics:
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
เลือกเครื่องมือการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับทีมของคุณ
ความหลากหลายของ PLG ช่วยให้ธุรกิจของคุณสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ใช้ในด้านคุณค่าทันที ความสามารถในการขยายตัว และความคุ้มค่า ช่วยทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณกลายเป็นกำลังหลักที่อยู่เบื้องหลังการเติบโตอย่างยั่งยืน
ด้วยซอฟต์แวร์การเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม สร้างเครื่องจักรการเติบโตที่มุ่งเน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง ซึ่งขับเคลื่อนชุมชนและการสนับสนุนจากลูกค้า รวมถึงความสำเร็จที่ยั่งยืนในตลาด
ไม่ว่าคุณจะเลือกใช้เครื่องมือการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์เหล่านี้บางส่วน หรือจะเลือกใช้แอป ClickUp แบบครบวงจรก็ตาม ขอให้คุณลงทุนกับ PLG เพื่อสร้างความพึงพอใจและความผูกพันให้กับลูกค้าของคุณ!