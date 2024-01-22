3 ประเภทสัญญาจัดซื้อจัดจ้างหลักที่คุณต้องรู้

แม้จะมีแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่มั่นคงแล้ว แต่ข้อตกลงของคุณยังติดขัดอยู่หรือไม่? ซัพพลายเออร์ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงหรือยกเลิกส่วนลดปริมาณที่เคยสัญญาไว้หรือไม่?
อุปสรรคทั่วไปเช่นนี้สามารถบั่นทอนความพยายามทั้งหมดที่คุณทุ่มเทไปกับการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ แม้ว่าจะใช้เวลาหลายชั่วโมงในการจัดการใบเสนอราคา การเปรียบเทียบต้นทุน และใบสั่งซื้อ เราก็มักมองข้ามรายละเอียดสำคัญอย่าง สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของกระบวนการนี้
ผู้จัดหาสามารถกลับคำสัญญาที่พูดไว้ได้อย่างง่ายดาย แต่เมื่อมีสัญญาซื้อขายแล้ว พวกเขาต้องปฏิบัติตามข้อผูกพันของตน
เราจะพาคุณไปดูรายละเอียดของสัญญา ข้อดี และประเภทต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำข้อตกลงและเพิ่มประโยชน์สูงสุด! นอกจากนี้ ขอแนะนำแพลตฟอร์ม ClickUp ที่จะช่วยให้การจัดการสัญญาเป็นเรื่องง่ายด้วยการต่ออายุอัตโนมัติ เพื่อประสบการณ์ที่ไร้กังวล
สัญญาจัดซื้อจัดจ้างคืออะไร?
สัญญาการจัดซื้อจัดจ้างเป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขในการจัดหาสินค้า บริการ หรือผลงาน การจัดเตรียมสัญญานี้ทำหน้าที่เป็นกรอบในการกำกับดูแลกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด รายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ ปริมาณ ราคา ตารางการจัดส่ง เงื่อนไขการชำระเงิน และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งทั้งสองฝ่ายตกลงกัน
คิดถึงมันเหมือนกระดาษเปล่าที่คุณเขียนจุดสำคัญของการตกลงกับผู้ขาย—ครอบคลุมคุณภาพของวัสดุ, วันที่ส่งมอบ, ค่าใช้จ่าย, และอื่น ๆ. เมื่อทั้งสองฝ่ายลงนามในสัญญาแล้ว ผู้ขายจะถูกผูกมัดทางกฎหมายให้ปฏิบัติตามสัญญา.
สัญญาการซื้อขายมีผลทั้งสองฝ่าย—มันผูกมัดคุณในฐานะผู้ซื้อให้ต้องรับการส่งมอบและชำระค่าสินค้าหรือค่าใช้จ่ายของโครงการตามกฎหมายด้วย
สัญญาการจัดซื้อจัดจ้างช่วยตัดปัญหาการคาดเดาให้หมดไป ชี้แจงข้อสงสัยของทั้งสองฝ่ายให้กระจ่าง และส่งเสริมความสัมพันธ์ที่มั่นคงระหว่างลูกค้าและผู้ขาย นอกจากนี้ยังช่วยให้ทีมจัดซื้อจัดจ้างทำงานได้ง่ายขึ้น โดยป้องกันปัญหาความยุ่งยากในนาทีสุดท้ายหรือการผิดสัญญา
ประโยชน์ของการใช้สัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง
สัญญาการจัดซื้อจัดจ้างนำมาซึ่งประโยชน์ระยะยาว นี่คือเหตุผลที่เราแนะนำอย่างยิ่งให้คุณใช้:
1. ความชัดเจนและความแน่นอน
ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ นโยบาย และพลวัตของตลาด ธุรกิจควรใช้ประโยชน์จากทุกสิ่งที่ช่วยลดความไม่แน่นอน
สัญญาการจัดซื้อจัดจ้างสามารถช่วยกำหนดทิศทางการดำเนินงานของธุรกิจคุณได้อย่างชัดเจน สัญญาที่มั่นคงจะระบุเงื่อนไขที่ชัดเจน หลีกเลี่ยงความเข้าใจผิด และช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
2. การป้องกันจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
สัญญาการจัดซื้อจัดจ้างสามารถปกป้องคุณจากความไม่แน่นอนของตลาด เช่น ความผันผวนของอัตราค่าสินค้า โดยการให้สิทธิ์ในการจัดหาสินค้าในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
สัญญาช่วยให้ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถร่วมมือกันได้จากตำแหน่งที่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน. สัญญาช่วยปกป้องผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย และช่วยให้พวกเขาสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมั่นใจ. โดยการระบุเงื่อนไขทั้งหมดของข้อตกลงไว้อย่างชัดเจน สัญญาช่วยให้ธุรกิจสามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ไม่จำเป็นได้.
3. ให้ข้อมูลทางธุรกิจ
โดยการระบุรายละเอียดที่ตกลงกันไว้ทั้งหมด—ราคา, คุณภาพของวัสดุ, ข้อกำหนดการบริการ, วันที่, เป็นต้น, สัญญาการจัดซื้อหรือสัญญาการซื้อช่วยสร้างความโปร่งใสและช่วยให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างมีข้อมูล
พิจารณาตัวอย่างของสัญญาในระยะยาวกับผู้จัดหา. สัญญาเหล่านี้ช่วยให้แน่ใจถึงราคาการจัดซื้อในอนาคต. ซึ่งช่วยให้คุณสามารถทำนายค่าใช้จ่ายในอนาคตได้, สร้างราคาที่แม่นยำขึ้น, และประเมินว่าคุณได้รับคุณค่าที่เพียงพอจากผู้จัดหาหรือไม่.
3 ประเภทของสัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง
มีข้อตกลงกับผู้จัดหาที่แตกต่างกันเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณความเสี่ยงที่คุณพร้อมจะรับ, เป้าหมายของบริษัทคุณ, เป็นต้น
สัญญาการจัดซื้อจัดจ้างสามารถแบ่งออกเป็นสามประเภทหลักได้ มาดูรายละเอียดของแต่ละประเภทกัน
1. สัญญาแบบราคาคงที่
ตามชื่อที่บ่งชี้ไว้ สัญญาแบบราคาคงที่ กำหนดราคาคงที่สำหรับสินค้าหรือบริการที่ตกลงไว้ในสัญญา
สัญญาประเภทนี้เรียกว่าสัญญาเหมาจ่ายเช่นกัน โดยจะกำหนดราคาที่ผู้ซื้อต้องชำระสำหรับวัสดุหรือบริการที่จัดหาให้ไว้แน่นอน ไม่คำนึงถึงความผันผวนของตลาดหรือปัจจัยอื่น ๆ อาจเป็นสัญญาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสินค้าจำเป็นที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของคุณ สัญญาประเภทนี้มีประโยชน์ในสองทาง:
- ประการแรก มันช่วยลดโอกาสทั้งหมดของการเกินงบประมาณ เนื่องจากคุณทราบราคาที่แน่นอนที่คุณจะต้องจ่ายสำหรับปริมาณที่ระบุ
- ประการที่สอง มันช่วยให้ผู้ขายประมาณการรายได้ของตนได้อย่างแม่นยำ ตราบเท่าที่พวกเขาสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ตามสัญญาในปริมาณที่คาดหวังได้
สิ่งเดียวที่ต้องจำคือคุณต้องประเมินคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ราคาตลาดผันผวน สัญญาแบบราคาคงที่สามารถแบ่งออกเป็นสามประเภทได้ ซึ่งได้แก่:
ราคาคงที่
สัญญานี้ซึ่งเป็นสัญญาพื้นฐานที่สุดจะรับรองให้ผู้จัดหาปฏิบัติตามอัตราและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อทำความเข้าใจให้ดียิ่งขึ้น ลองนึกถึงวิธีการทำงานของสัญญาระหว่างรัฐบาล
พวกเขาตั้งราคาสำหรับโครงการสุดท้ายไว้ล่วงหน้า
ราคาคงที่และค่าธรรมเนียมจูงใจ (FPIF)
การจัดรูปแบบนี้เป็นการยกระดับรูปแบบหนึ่งที่คุณให้แรงจูงใจแก่ผู้ขายเมื่อพวกเขาทำผลงานเกินความคาดหวังปกติ
เป็นระบบที่อิงรางวัลโดยมีราคาคงที่สำหรับบริการที่ให้ไว้ แต่มีแรงจูงใจที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเมื่อผู้ให้บริการมีผลงานเกินกว่าที่คาดหวัง รูปแบบสัญญานี้เอื้อประโยชน์ต่อผู้ให้บริการและมักใช้ในกรณีที่สินค้าที่เกี่ยวข้องมีจำนวนจำกัด
ราคาคงที่พร้อมการปรับราคาตามเศรษฐกิจ (FPEPA)
ราคาคงที่พร้อมสัญญาปรับราคาตามเศรษฐกิจจะกำหนดขอบเขตของงานและราคาที่ต้องชำระไว้ล่วงหน้า แต่มีข้อกำหนดสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดและอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งหมายความว่า ราคาสุดท้ายอาจมีการปรับเปลี่ยนได้หากต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นเนื่องจากปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้จัดหา
นี่คือสัญญาที่ใช้มากที่สุดสำหรับข้อตกลงหลายปี ที่ผู้จัดหาต้องการมีเงินสำรองไว้สำหรับสถานการณ์ตลาดที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ นอกจากนี้ยังใช้กันอย่างแพร่หลายเมื่อผู้ซื้อต้องการสำรองสินค้าคงคลังสำหรับสินค้าที่คาดว่าจะมีความต้องการในระยะยาว
2. สัญญาคืนค่าใช้จ่าย
ในสัญญาแบบคืนค่าใช้จ่าย ผู้ขายตกลงที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ผลิต และส่งมอบผลิตภัณฑ์ โดยมีความเข้าใจว่าผู้ซื้อจะคืนค่าใช้จ่ายเหล่านี้เมื่อสัญญาเสร็จสิ้นสำเร็จลุล่วง
แม้ว่าจะยังมีพื้นที่สำหรับการเปลี่ยนแปลง ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงกันในงบประมาณที่เป็นไปได้และกำหนดราคาสูงสุดที่ยอมรับได้ ประเภทต่างๆ ของสัญญาการชดใช้ค่าใช้จ่าย ได้แก่:
ต้นทุนบวกราคาคงที่ (CPFF)
ซัพพลายเออร์ของโครงการลังเลที่จะเข้าร่วมเนื่องจากความเสี่ยงที่รับรู้หรือไม่? ไม่ใช่ปัญหา—เพียงแค่ครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมดของพวกเขา
ในสัญญาประเภทนี้ ผู้ขายจะได้รับเงินชดเชยสำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดของตนพร้อมจำนวนเงินที่แน่นอน ซึ่งทำให้พวกเขาปลอดภัยจากความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนในการชำระเงิน จำนวนเงินที่แน่นอนอาจเป็นเปอร์เซ็นต์ของราคาทั้งหมด
หากผู้ขายไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาได้ พวกเขาก็อาจต้องรับผิดชอบตามสัญญานี้ในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายบางส่วน
ต้นทุนบวกค่าธรรมเนียมจูงใจ (CPIF)
จากสัญญาฉบับก่อนหน้า สัญญาฉบับนี้มีการกำหนดค่าใช้จ่ายคงที่ ครอบคลุมความเสี่ยงที่ฝ่ายผู้ซื้อต้องรับผิดชอบ และเพิ่มระบบจูงใจที่อิงตามผลการดำเนินงานของผู้ขาย
แรงจูงใจที่นี่ขึ้นอยู่กับว่าประสิทธิภาพของผู้ขายสามารถช่วยคุณประหยัดได้มากเพียงใด ทุกอย่างถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าในสัญญาแล้ว ดังนั้นไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับจำนวนเงินที่เปลี่ยนแปลง
หากผู้ขายไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาได้ ค่าใช้จ่ายของโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จจะต้องแบ่งปันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
ต้นทุนบวกค่าตอบแทน (CPAF)
ด้วยสัญญาประเภทนี้ ผู้ซื้อจะชดใช้ค่าใช้จ่ายในการผลิตให้แก่ผู้ขายพร้อมค่าตอบแทนเพิ่มเติม ค่าตอบแทนนี้สามารถสูงหรือต่ำตามที่ผู้ซื้อตัดสินใจ
ต้นทุนบวกเปอร์เซ็นต์ของต้นทุน (CPPC)
ในสัญญาประเภทสุดท้ายที่เป็นการชดใช้ค่าใช้จ่าย ผู้ขายจะได้รับเงินเต็มจำนวน—ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการให้บริการบวกกับเปอร์เซ็นต์ของค่าใช้จ่ายเป็นกำไร
สิ่งนี้กระตุ้นให้ผู้ขายเพิ่มยอดขายเพื่อเพิ่มเปอร์เซ็นต์กำไรของพวกเขา เพียงเฝ้าดูบริการและคุณภาพของพวกเขาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
3. สัญญาจ้างตามเวลาและวัสดุ
หากคุณยังลังเลอยู่ระหว่างการเลือกระหว่างสัญญาค่าบริการคงที่หรือสัญญาเบิกค่าใช้จ่าย และคุณต้องการได้รับประโยชน์ทั้งสองอย่าง คุณอาจพิจารณาเลือกสัญญาค่าบริการตามเวลาและวัสดุ
มันผสมผสานข้อดีของทั้งสองโลก—สัญญาแบบราคาคงที่และสัญญาแบบคืนค่าใช้จ่าย—เพื่อมอบโซลูชันที่เหมาะที่สุดให้กับคุณ ภายใต้สัญญาเช่นนี้ ผู้ซื้อตกลงที่จะชำระเงินให้กับผู้ขายสำหรับเวลาและวัสดุที่ใช้ไปในบริการหรือสินค้า เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในขอบเขตที่กำหนด สัญญาได้ระบุอัตราค่าวัสดุและค่าแรงงานแบบคงที่ไว้ และกำหนดเพดานเวลาและปริมาณวัสดุที่สามารถใช้จ่ายได้ วิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับโครงการที่คุณไม่สามารถระบุขอบเขตหรือข้อกำหนดได้อย่างชัดเจน
สัญญาจ้างเหมาตามเวลาและวัสดุช่วยให้ผู้ขายและผู้ซื้อมีความสบายใจโดยการแบ่งความเสี่ยงอย่างเท่าเทียมกันทั้งสองฝ่าย
เมื่อเลือกสัญญานี้ ให้กำหนดขีดจำกัดสูงสุดเพื่อปกป้องตนเองจากค่าใช้จ่ายที่อาจเกินงบประมาณ
กระบวนการสัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง: ภาพรวมโดยละเอียด
ตอนนี้คุณทราบเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายต่างๆ แล้ว คุณสามารถตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการของคุณได้อย่างมั่นใจ นี่คือภาพรวมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยละเอียดเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้
ขั้นตอนที่ 1: กำหนดขอบเขตของงาน
ขั้นตอนแรกนั้น จริง ๆ แล้วไม่ใช่ของคุณ แต่เป็นของทีมบริหารโครงการที่ระบุความต้องการทางธุรกิจและส่งคำขอซื้อมาให้คุณ
ก่อนที่จะให้ทีมจัดซื้อเข้ามามีส่วนร่วม ผู้ร้องขอควรประเมินขอบเขตของงานและข้อกำหนดสำหรับสินค้าและบริการอย่างละเอียดถี่ถ้วน เมื่อได้รับคำขอแล้ว คุณจะตรวจสอบความต้องการของทีมและข้อกำหนดทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์
2. ขอเสนอราคาจากผู้ขาย
เมื่อคุณเข้าใจขอบเขตของงานแล้ว ให้ติดต่อผู้ขายที่มีศักยภาพและรวบรวมใบเสนอราคา หากข้อกำหนดคล้ายกับสิ่งที่เคยจัดหาไว้ก่อนหน้านี้ คุณสามารถติดต่อซัพพลายเออร์เดิมและขอใบเสนอราคาได้
อย่างไรก็ตาม สำหรับข้อกำหนดใหม่ ให้ขอให้ผู้จัดหาที่เป็นไปได้เสนอแผนการดำเนินการ และยื่นคำขอเพื่อให้เสนอข้อเสนอแทน
3. เลือกข้อเสนอจากผู้ขาย
เมื่อคุณมีข้อเสนอและใบเสนอราคาจากผู้ขายทั้งหมดแล้ว คุณสามารถเลือกผู้ขายที่เหมาะสมที่สุดกับความต้องการของคุณได้
เมื่อตรวจสอบข้อเสนอ ให้สังเกตข้อเสนอที่ตรงกับความต้องการทางธุรกิจของคุณอย่างใกล้ชิด และมอบคุณค่ามากที่สุดสำหรับการลงทุนของคุณ มองหาสมดุลระหว่างการตอบสนองความต้องการของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ และการมอบโซลูชันที่คุ้มค่าทางต้นทุน ซึ่งจะทำให้คุณบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ และใช้ทรัพยากรทางการเงินของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4. ร่างสัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง
เมื่อคุณได้เลือกผู้ขายของคุณแล้ว มาเริ่มกันที่ขั้นตอนสำคัญที่เราได้หารือกันไว้—การร่างสัญญา
สำหรับสัญญาทั่วไป ให้ใช้แบบสัญญาที่มีอยู่แล้วและกรอกข้อมูลของคุณ อย่างไรก็ตาม หากเป็นกรณีที่ไม่เหมือนใคร คุณอาจต้องสร้างสัญญาขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ต้น และขอคำแนะนำจากแผนกกฎหมาย
5. อนุมัติสัญญา
หลังจากสัญญาถูกจัดเตรียมแล้ว จะถูกตรวจสอบอีกครั้งโดยแผนกจัดซื้อ ก่อนที่จะส่งไปยังผู้ขาย
การเจรจาต่อรองเกี่ยวกับเงื่อนไขของสัญญาจะเกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ และเมื่อทั้งสองฝ่ายตกลงกันแล้ว จะทำการลงนามในสัญญา การทำเช่นนี้ช่วยให้ทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน และเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้จะถูกบันทึกอย่างเป็นทางการไว้ในสัญญาที่ลงนามแล้ว
6. จัดเก็บสัญญา
เมื่อทั้งสองฝ่ายได้ทำการตรวจสอบและลงนามในสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้เก็บสัญญาไว้ในที่จัดเก็บเฉพาะ การทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงและอ้างอิงสัญญาได้อย่างง่ายดายหากเกิดปัญหาหรือข้อพิพาทในอนาคต
การเก็บสัญญาทั้งหมดไว้ในที่เดียวทำให้ค้นหาได้ง่ายและรักษาบันทึกที่สมบูรณ์ไว้สำหรับการอ้างอิงในอนาคต ซึ่งช่วยให้เกิดความโปร่งใสและความรับผิดชอบ
7. ดำเนินการตามขั้นตอนการซื้อ
ตอนนี้ทุกอย่างพร้อมแล้ว ถึงเวลาที่จะสั่งซื้อสินค้าโดยใช้ใบสั่งซื้อ
เมื่อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตกลงกันไว้ได้ถูกส่งมอบแล้ว ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตรงตามข้อกำหนดในสัญญา คุณอาจต้องการตรวจสอบให้ตรงกับใบสั่งซื้อ ใบรับสินค้า และใบแจ้งหนี้จากผู้จัดจำหน่าย
เมื่อทุกอย่างตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการชำระเงินภายในระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ ขั้นตอนสุดท้ายนี้จะช่วยให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดซื้อทั้งหมด ตั้งแต่การสั่งซื้อจนถึงการชำระเงิน ได้รับการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์และเป็นไปตามเงื่อนไขที่คุณได้ตกลงไว้
8. การปิดสัญญา
หลังจากปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาทั้งหมดแล้ว ถึงเวลาที่จะพิจารณาการยกเลิกสัญญา
หากบริการของผู้ขายได้รับการพิสูจน์แล้วว่าน่าพอใจ คุณสามารถเก็บไว้ในบันทึกของคุณได้ ซึ่งเป็นการสร้างพื้นฐานสำหรับความสัมพันธ์ทางธุรกิจระยะยาวและน่าเชื่อถือ
ด้วยการทำเช่นนี้ คุณจะรักษาความร่วมมือที่ประสบความสำเร็จไว้ได้ พร้อมทั้งเพิ่มเสถียรภาพและประสิทธิภาพของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของคุณในระยะยาว
การดำเนินการตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดการสัญญาจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพอาจดูเหมือนเป็นงานที่ยุ่งยากแต่ด้วยเครื่องมือจัดการการจัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสม คุณสามารถทำได้อย่างง่ายดาย
ClickUp มอบเครื่องมือทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว นี่คือวิธีบางประการที่ ClickUp สามารถทำให้กระบวนการจัดซื้อของคุณราบรื่นและเป็นระเบียบมากขึ้น
การจัดการสัญญา ClickUp
ใช้เทมเพลตการจัดการสัญญาของ ClickUpเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสัญญาการจัดซื้อ
ด้วยความช่วยเหลือของมัน คุณสามารถติดตามและจัดการสัญญาการจัดซื้อทั้งหมดของคุณผ่านทุกขั้นตอนตั้งแต่การพัฒนาผ่านการอนุมัติจนถึงการส่งมอบขั้นสุดท้าย ไม่จำเป็นต้องหาเครื่องมือเพิ่มเติมเพื่อติดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้ภายใน ClickUp
แม่แบบการจัดซื้อจัดจ้าง ClickUp
เทมเพลตการจัดซื้อของ ClickUpเป็นโซลูชันครบวงจรสำหรับทุกความต้องการด้านการจัดซื้อของคุณ ช่วยให้คุณสามารถมาตรฐานกระบวนการต่างๆ ได้ พร้อมทั้งสร้างความโปร่งใสและการจัดการที่ง่ายขึ้น
จัดการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยสถานะที่กำหนดเองและฟิลด์ที่กำหนดเอง ติดตามกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้ป้ายกำกับความสำคัญ งาน ผู้รับผิดชอบ และแท็ก ใช้การอัปเดตสถานะเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ
ติดตามงานในมุมมองรายการ; วิเคราะห์ความสัมพันธ์กับผู้ขายด้วยมุมมองระดับซัพพลายเออร์; สร้างกระบวนการมาตรฐานด้วยมุมมองขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้าง; ตรวจสอบไทม์ไลน์ด้วยมุมมองปฏิทิน
ด้วย ClickUp คุณสามารถเลิกตรวจสอบปฏิทินรายวันได้ เพราะมันจะส่งการแจ้งเตือนให้คุณทันเวลา คุณสมบัติช่วยให้คุณสามารถติดตามงานและกำหนดเวลาของคุณได้โดยไม่ต้องตรวจสอบด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ทำให้กระบวนการทำงานของคุณราบรื่นขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการจัดซื้อของคุณ
งานใน ClickUp
รู้สึกหนักใจกับการจัดการกระบวนการหลายอย่างและสัญญาจัดซื้อจัดจ้างพร้อมกันใช่หรือไม่?
ClickUp Tasksช่วยลดภาระของคุณด้วยการทำให้การทำงานง่ายขึ้น ด้วย Tasks คุณสามารถแบ่งกระบวนการของคุณออกเป็นขั้นตอนย่อยและงานย่อยที่จัดการได้ และมอบหมายให้กับเจ้าของงานต่างๆ
สร้างรายการตรวจสอบเพื่อติดตามรายการที่ต้องทำทั้งหมดและจัดระเบียบงานตามลำดับความสำคัญ ClickUp ยังช่วยให้การทำงานร่วมกับทีมของคุณง่ายขึ้นด้วยเธรดความคิดเห็น การบันทึกหน้าจอที่แชร์ได้ และการแชร์ไฟล์ ความมีประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นนี้ช่วยเพิ่มผลผลิต ทำให้คุณสามารถบรรลุเป้าหมายได้มากขึ้น
ClickUp อัตโนมัติ
ClickUp Automations เปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างสัญญาโดยอัตโนมัติด้วยการกระตุ้นงานที่เกิดขึ้นซ้ำ เช่น การต่ออายุสัญญา
คุณสมบัตินี้ช่วยให้การจัดการสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างทันเวลาและราบรื่นโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงด้วยตนเอง
ทำให้สัญญาการจัดซื้อของคุณง่ายขึ้นด้วย ClickUp
ตอนนี้คุณคุ้นเคยกับสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างทั้งสามประเภทและลักษณะเฉพาะของแต่ละประเภทแล้ว คุณสามารถวางแผนกลยุทธ์การจัดซื้อจัดจ้างของคุณได้อย่างมั่นใจ
เทมเพลตการจัดซื้อ, การจัดการสัญญา,และการจัดการงานของClickUp สามารถช่วยคุณสร้างกระบวนการจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลได้
สมัครใช้ ClickUpวันนี้และทำให้การจัดการสัญญาจัดซื้อจัดจ้างเป็นเรื่องง่าย