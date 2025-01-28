10 ซอฟต์แวร์การจัดการใบเสนอราคาที่ดีที่สุดเพื่อปิดการขายในปี 2025

ทีมขายของคุณยังต้องสร้างใบเสนอราคาด้วยตนเองอยู่หรือไม่?
พวกเขาใช้เวลาหลายชั่วโมงในการออกแบบข้อเสนอและใบเสนอราคา รวมถึงการขออนุมัติจากผู้บริหาร แทนที่จะขายและแก้ไขข้อสงสัยของลูกค้าหรือไม่?
หากคุณตอบว่าใช่ทั้งสองคำถาม ให้ฟังให้ดี
การอ้างอิงซอฟต์แวร์ช่วยให้เพิ่มโอกาสทุกครั้งโดยให้ทีมของคุณสามารถสร้างใบเสนอราคาอย่างมืออาชีพได้ภายในไม่กี่นาที และติดตามการขายหลายรายการพร้อมกัน
คุณไม่จำเป็นต้องรับมือกับปัญหาประจำวันที่มาพร้อมกับการเสนอขายแบบดั้งเดิมอีกต่อไป อุปสรรคต่าง ๆ เช่น การกำหนดค่าสินค้าและบริการ ข้อผิดพลาดด้านราคา การให้ส่วนลดมากเกินไป การตอบสนองที่ล่าช้า หรือประสบการณ์ผู้ใช้ที่ไม่ดี จะกลายเป็นเพียงอดีต
การทำให้ใบเสนอราคาและข้อเสนอเป็นระบบอัตโนมัติเป็นก้าวแรกสู่กระบวนการขายที่รวดเร็ว การไม่ทำเช่นนี้เปรียบเสมือนการเปิดประตูให้ลูกค้าที่มีศักยภาพเดินออกไป
เราจะพาคุณไปดูคุณสมบัติที่ควรพิจารณาในซอฟต์แวร์สำหรับการเสนอราคา และซอฟต์แวร์การจัดการใบเสนอราคาที่ดีที่สุด พร้อมคุณสมบัติ ข้อจำกัด และราคาของแต่ละตัว
ซอฟต์แวร์ใบเสนอราคาคืออะไร?
ซอฟต์แวร์การจัดการใบเสนอราคาเป็นเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับปรับปรุงกระบวนการสร้างใบเสนอราคาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดกระบวนการเสนอราคาขายที่ยาวนานด้วยเทมเพลตที่มีอยู่ในระบบซึ่งช่วยให้ทีมขายสามารถแก้ไขให้เหมาะกับความต้องการของพวกเขาและส่งให้ลูกค้าได้
กล่าวอีกนัยหนึ่ง ซอฟต์แวร์ใบเสนอราคาคือไพ่ตายสำหรับทีมขายของคุณ
คิดถึงซอฟต์แวร์การจัดการใบเสนอราคาของคุณเป็นเหมือนคลังข้อมูล ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและราคาแก่ทีมของคุณ ทีมจะรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพิ่มเข้าไปในเอกสารเสนอขาย และแบ่งปันให้กับลูกค้า ติดตามความคืบหน้าของเอกสารเสนอขายและใบเสนอราคา รวมถึงว่าลูกค้าได้ดูเอกสารเหล่านั้นหรือไม่
ข้อเสนอของคุณดูเป็นมืออาชีพมากขึ้น เนื่องจากแต่ละแบบฟอร์มใบเสนอราคาการขายเป็นไปตามรูปแบบและแนวทางมาตรฐาน
วงจรการขายทั้งหมดของคุณจะราบรื่นไร้รอยต่อด้วยการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และการผสานรวมกับระบบ CRM ของคุณ
คุณสมบัติการร่วมมือช่วยให้ทีมอื่น ๆ สามารถแบ่งปันความคิดเห็นของพวกเขาได้ และการผสานระบบ CRM ทำให้กระบวนการเสนอราคาและกิจกรรมการขายเป็นไปอย่างราบรื่น
คุณควรพิจารณาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการใบเสนอราคา?
นี่คือคุณสมบัติหลักที่ควรพิจารณาในซอฟต์แวร์การจัดการใบเสนอราคาของคุณ
- การผสานรวมกับ CRM และเครื่องมืออื่น ๆ: มองหาซอฟต์แวร์ใบเสนอราคาขายที่สามารถผสานรวมกับระบบ CRM และซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ ทีมขายของคุณควรสามารถเข้าถึงความคืบหน้าของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าในแต่ละขั้นตอนของวงจรการขายได้ นอกจากนี้ ในแพลตฟอร์มเดียว ยังสามารถติดตามการสื่อสารจากกลุ่มอื่น ๆ เช่น การสร้างความต้องการได้อีกด้วย ทำให้ทีมของคุณสามารถตั้งค่าการทำงานที่ราบรื่นได้ง่ายขึ้น แทนที่จะต้องกลับไปกลับมาในระบบที่ไม่เชื่อมโยงกัน
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: ด้วยอินเทอร์เฟซที่เหมาะกับมือถือ การขายของคุณจะรู้สึกสะดวกสบายในการนำทางเครื่องมือเพื่อสร้างใบเสนอราคาและข้อเสนอด้วยตนเอง
- ตัวเลือกการปรับแต่ง: เลือกโซลูชันการเสนอราคาบนคลาวด์ที่ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งใบเสนอราคาได้ตามต้องการ เพิ่มโลโก้ สีแบรนด์ และแบบอักษรของคุณเพื่อรักษามาตรฐานความเป็นมืออาชีพเดียวกันสำหรับลูกค้าทุกคน
- กระบวนการอนุมัติใบเสนอราคา: กระบวนการกำหนดขั้นตอนมาตรฐานสำหรับการอนุมัติใบเสนอราคาและรักษาความสม่ำเสมอและการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท มองหาซอฟต์แวร์ใบเสนอราคาออนไลน์ที่สามารถส่งการแจ้งเตือนอัตโนมัติไปยังผู้ควบคุมและผู้อนุมัติเพื่อตรวจสอบใบเสนอราคาก่อนส่งให้ลูกค้า
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: การทำงานร่วมกันและการทำงานเป็นทีมสร้างพื้นฐานให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายสามารถแบ่งปันความคิดและข้อเสนอแนะของตนได้ และอยู่ในความเข้าใจเดียวกันในกระบวนการสร้างใบเสนอราคาซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับการเสนอข้อเสนอควรอนุญาตให้ผู้เข้าร่วมสามารถแบ่งปันความคิดเห็น บันทึก วิดีโอ และอีโมจิได้ เพื่อให้มีการสื่อสารที่ชัดเจนระหว่างทุกคนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
- ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI): วิเคราะห์ราคาทั้งหมดที่คุณต้องจ่ายเพื่อใช้โซลูชันซอฟต์แวร์นี้ รวมถึงค่าสมัครสมาชิก ค่าบำรุงรักษา และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นซ้ำอื่นๆ เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายทั้งหมดกับการเพิ่มขึ้นของจำนวนดีลที่ปิดได้ ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) จะเป็นบวกเมื่อมีการเพิ่มขึ้นของตัวเลขยอดขาย
10 อันดับซอฟต์แวร์จัดการใบเสนอราคาที่ดีที่สุดสำหรับปี 2024
การรู้คุณสมบัติที่สำคัญเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการเลือกโซลูชันการเสนอราคาที่เหมาะสม ด้วยตัวเลือกมากมาย การวิเคราะห์ซอฟต์แวร์การจัดการใบเสนอราคาทุกตัวที่มีอยู่นั้นเป็นเรื่องน่าเบื่อหน่าย
เราได้ทำให้งานของคุณง่ายขึ้นแล้ว นี่คือรายชื่อซอฟต์แวร์จัดการใบเสนอราคาที่ดีที่สุด 10 อันดับที่คุณควรตรวจสอบในปี 2024
1. คลิกอัพ
ClickUp เป็นเครื่องมือครบวงจรสำหรับการจัดการใบเสนอราคา รวมกระบวนการขายทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว
เมื่อทีมขายของคุณใช้ ClickUp พวกเขาไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ เพื่อสร้างใบเสนอราคา รับข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าผ่าน CRM หรือบันทึกเส้นทางการขายผ่านเครื่องมือจัดการโครงการ
เทมเพลตใบเสนอราคาที่ปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์ของ ClickUp ช่วยให้พวกเขาสามารถรักษาความสม่ำเสมอและความถูกต้องในการกำหนดราคาสำหรับลูกค้าที่แตกต่างกันได้
ไม่ว่าคุณจะเป็นธุรกิจบริการหรือผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ ClickUp ช่วยให้คุณส่งใบแจ้งหนี้ที่ปรับแต่งได้และใบเสนอราคาที่มีรายละเอียดพร้อมโครงร่างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ชัดเจน
ส่งใบเสนอราคาออนไลน์ผ่านหลายช่องทางหรือช่องทางที่ลูกค้าต้องการในรูปแบบไฟล์ที่หลากหลาย เทมเพลตข้อเสนอของ ClickUp มีข้อกำหนดที่ปรับแต่งได้เพื่อติดตามความคืบหน้าและฟิลด์ที่กำหนดเอง, แท็ก, และการแจ้งเตือนการพึ่งพา
ClickUp เป็นโซลูชันการจัดการใบเสนอราคาและโครงการที่ครอบคลุม ซึ่งช่วยให้คุณสามารถส่งใบเสนอราคาและจัดการความคืบหน้าทั้งหมดได้ภายในแพลตฟอร์มเดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- จัดระเบียบและแสดงข้อมูลลูกค้าด้วยตารางที่ตอบสนองและใช้งานง่าย เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างงานโดยเชื่อมต่อลูกค้าเข้ากับใบเสนอราคาและคำสั่งซื้อ
- มองเห็นภาพรวมของกระบวนการขายทั้งหมดของคุณในที่เดียว ตั้งแต่การติดตามลูกค้าเป้าหมายไปจนถึงการต้อนรับลูกค้าใหม่และการทำงานร่วมกันในดีลต่าง ๆ มอบหมายงานให้สมาชิกในทีมโดยอัตโนมัติในแต่ละใบเสนอราคาและข้อเสนอ กระตุ้นการอัปเดตสถานะ และจัดลำดับความสำคัญของโอกาสที่มีศักยภาพสูง
- สร้างข้อเสนอการขายและข้อตกลงโดยใช้ClickUp Docs เชื่อมโยงกับกระบวนการทำงานของคุณ ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมทีมแบบเรียลไทม์ และแชร์กับลูกค้าของคุณอย่างปลอดภัย
- ClickUp AIสร้างเนื้อหาสำหรับใบเสนอราคาและเอกสารการขายของคุณตามบริบทของงาน
- ใช้ปฏิทินทรัพยากรเพื่อตรวจสอบจำนวนชั่วโมงที่สมาชิกทีมของคุณมีเพื่อทำโครงการให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด และแบ่งปันกำหนดส่งงานกับลูกค้าของคุณอย่างมั่นใจ
- สร้างรายการตรวจสอบภายในงานเพื่อให้แน่ใจว่าทีมของคุณปฏิบัติตามทุกขั้นตอนขณะเตรียมข้อเสนอและกำจัดข้อผิดพลาดในการกำหนดราคา
- ตั้งการแจ้งเตือนเพื่อหลีกเลี่ยงการพลาดกำหนดส่งข้อเสนอหรือการติดตามลูกค้า
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ClickUp มีความสามารถในการใช้งานแบบออฟไลน์ที่จำกัด
- มีเพียงการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานเท่านั้นที่มีให้ในแผนฟรี
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)
2. การจัดการวงจรชีวิตรายได้ของ Salesforce
การจัดการวงจรชีวิตรายได้ของ Salesforce นำการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการขายของคุณมารวมไว้ภายใต้หลังคาเดียวกันเพื่อเพิ่มศักยภาพรายได้ให้สูงสุด การตรวจสอบในตัวช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการเสนอราคา
ซอฟต์แวร์การเสนอราคาแนะนำส่วนเสริมและการอัปเกรดที่เข้ากันได้ซึ่งมีศักยภาพในการเพิ่มขนาดของข้อตกลง แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์แบบรวมช่วยให้ทีมการตลาดและพันธมิตรของคุณเข้าถึงข้อเสนอและใบเสนอราคาได้อย่างง่ายดายในที่เดียว
การรั่วไหลของรายได้เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในกระบวนการขาย. ตั้งค่าการกำหนดราคาตามเกณฑ์ในเพียงไม่กี่คลิกเพื่อป้องกันการให้ส่วนลดที่มากเกินไป.
เมื่อทีมขายติดต่อกับลูกค้าต่างประเทศ การรองรับหลายสกุลเงินช่วยให้การกำหนดราคาสินค้าในสกุลเงินใด ๆ ง่ายขึ้นสำหรับการชำระเงินครั้งเดียว การสมัครสมาชิก หรือรูปแบบการใช้งาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesforce
- การต่ออายุใบเสนอราคาและการแจ้งการเปลี่ยนแปลงระหว่างงวดช่วยลดอัตราการยกเลิก
- รวมทีมขาย การเงิน และกฎหมายเพื่อจัดการวงจรชีวิตการขาย
- ทีมกฎหมายสร้างเทมเพลตและจัดการคลังข้อกำหนดเพื่อให้ตัวแทนขายสามารถต่ออายุหรืออัปเกรดสัญญาได้อย่างรวดเร็ว
- รองรับหลายสกุลเงินผ่านช่องทางชำระเงินที่หลากหลาย
ข้อจำกัดของ Salesforce
- การนำไปใช้เป็นเรื่องท้าทายหากคุณไม่มีประสบการณ์มาก่อน
- ฟีเจอร์การเรียกเก็บเงินดูไม่น่าสนใจ
- ไม่มีเวอร์ชันฟรี
- จำเป็นต้องมีกระบวนการแปลงความต้องการเป็นเงินสดที่ดีกว่าในกระบวนการทำงานที่มีอยู่แล้ว
การกำหนดราคาการจัดการวงจรชีวิตรายได้ของ Salesforce
- เริ่มต้น: 25 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน
- มืออาชีพ: 80 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: 165 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน
- ไม่จำกัด: $330/ผู้ใช้/เดือน
- ไม่จำกัด +: $500/ผู้ใช้/เดือน
การให้คะแนนและรีวิวการจัดการวงจรชีวิตรายได้ของ Salesforce
- G2: 4. 2/5 (1224 รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
3. QuoteWerks
QuoteWerks เป็นซอฟต์แวร์สร้างใบเสนอราคาบนคลาวด์ที่ใช้งานง่ายสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก เพื่อสร้างใบเสนอราคาและข้อเสนอที่ดูเป็นมืออาชีพได้ในไม่กี่นาที เพิ่มความโปร่งใสให้กับกระบวนการขายด้วยการติดตามการสร้าง การส่งมอบ และความคืบหน้าของใบเสนอราคา
การบันทึกลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้ลูกค้าของคุณสามารถยอมรับข้อเสนอได้ภายในไม่กี่วินาที พวกเขาไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดไฟล์ PDF, พิมพ์เอกสารออกมา, ลงนามเอกสารด้วยลายเซ็นจริง, สแกนเอกสาร, และส่งเอกสารทางอีเมลอีกต่อไป เมื่อการตกลงเสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถเก็บเงินได้เต็มจำนวนหรือบางส่วนผ่านหนึ่งใน 80 ระบบชำระเงินที่ QuoteWerks ได้ทำการผสานรวมไว้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Quotewerks
- รับการแจ้งเตือนเมื่อลูกค้าดูใบเสนอราคาของคุณ
- เก็บเอกสารทั้งหมดของคุณไว้ในคลังข้อมูลกลางเพื่อเข้าถึงเมื่อต้องการ เพิ่มตัวกรองเช่น วันที่ ชื่อบริษัท และข้อมูลลูกค้าสำหรับตัวแทนขายเพื่อให้ค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็ว
- สร้างรายการสินค้าและชุดสินค้าเพื่อให้มีข้อเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นมาตรฐาน
- กระบวนการอนุมัติช่วยลดข้อผิดพลาดในข้อเสนอเมื่อสร้างใบเสนอราคาขาย
ข้อจำกัดของ QuoteWerks
- ไม่มีเวอร์ชันฟรี
- การจัดตั้งแบบฟอร์มที่ปรับแต่งอาจใช้เวลาเพิ่มเติม
- ส่วนติดต่อผู้ใช้ดูล้าสมัย
การกำหนดราคาของ Quotewerks
- มาตรฐาน: $15/ผู้ใช้/เดือน
- มืออาชีพ: $21/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: 30 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน
QuoteWerks ระดับคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (181 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (169 รีวิว)
4. ซอฟต์แวร์ใบเสนอราคา HubSpot
ซอฟต์แวร์ใบเสนอราคาของ HubSpot ช่วยให้ทีมขายของคุณเริ่มต้นการทำงานอัตโนมัติได้ หากทีมขายของคุณสร้างใบเสนอราคาด้วยตนเอง ด้วยการผสานรวมกับ HubSpot CRM อย่างเต็มรูปแบบ ซอฟต์แวร์ใบเสนอราคาที่ใช้งานง่ายนี้สามารถสร้างใบเสนอราคาที่มีแบรนด์ของคุณเองได้ภายในไม่กี่วินาที เนื่องจากรายละเอียดส่วนใหญ่ รวมถึงข้อมูลลูกค้าและผลิตภัณฑ์ จะถูกกรอกโดยอัตโนมัติ
เมื่อคุณได้รับ คำขอใบเสนอราคา (RFQ) จากลูกค้าของคุณ คุณสามารถแชร์เทมเพลตข้อเสนอที่สร้างไว้ล่วงหน้าให้พวกเขาได้ทันที โดยมีการแทรกข้อมูลด้วยตนเองเพียงเล็กน้อย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot Quote
- สร้างแบรนด์เฉพาะเพื่อส่งคำคมที่สวยงามให้เข้ากับภาพลักษณ์และความรู้สึกของแบรนด์คุณ
- ฝังลิงก์การชำระเงินไว้ในใบเสนอราคาเพื่อรับการชำระเงิน
- รวบรวมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์โดยการมอบหมายผู้ลงนามและผู้รับรอง
ข้อจำกัดของใบเสนอราคา HubSpot
- คุณสมบัติการออกแบบที่จำกัด
- การขาดการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและการเข้าใจลูกค้า
HubSpot ราคาใบเสนอราคา
- มืออาชีพ: 450 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: 1,500 ดอลลาร์/เดือน
HubSpot บทวิจารณ์และคะแนนการประเมินใบเสนอราคา
- G2: 4. 4/5 (10,880 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (349 รีวิว)
5. Responsive.io (เดิมชื่อ RFPIO)
สามคำที่สรุป Responsive.io ได้คือ ข้อมูล, การร่วมมือ, และการอัตโนมัติ. ต่างจาก HubSpot, ซอฟต์แวร์การจัดการงานแบบครบวงจรนี้สามารถจัดการได้มากกว่าการขอข้อมูล RFP.
เครื่องมือการจัดการการตอบสนองเชิงกลยุทธ์ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับคำขอข้อมูลต่าง ๆ เช่น RFI, DSG, EEQ, แบบสอบถามด้านความปลอดภัย และอื่น ๆ
มันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันโดยการรวบรวมเนื้อหาและเอกสารที่สำคัญต่อภารกิจทั้งหมดไว้ในที่เดียว เมื่อ RFP ถูกนำเข้าสู่ระบบแล้ว AI จะสรุป RFP ให้โดยอัตโนมัติ ทำให้ทีมของคุณสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้นหากต้องการดำเนินการต่อ
โดยใช้คลังเนื้อหา โซลูชันซอฟต์แวร์จะแนะนำคำตอบสำหรับคำถามที่ซับซ้อนและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง พร้อมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่พร้อมสำหรับการทำงานร่วมกัน ระบบแปลภาษาในตัวและอินเทอร์เฟซหลายภาษาช่วยให้มั่นใจได้ว่าภาษาจะไม่เป็นอุปสรรค
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ responsive.io
- ฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ตอบสนองด้วยเนื้อหาที่ดีที่สุดสำหรับคำขอ ทำให้การตอบกลับรวดเร็ว
- มอบหมายงานและทำให้กระบวนการขายเป็นระบบอัตโนมัติเพื่อให้สามารถติดตามโครงการทั้งหมดได้
- ให้สิทธิ์การเข้าถึงแก่ทีมของคุณทั้งหมดจากเครื่องมือการขายหรือเครื่องมือเพิ่มผลผลิตเช่นSlack, Salesforce, Teams และอื่น ๆ
- ตัดสินใจอย่างชาญฉลาดและขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมากขึ้นด้วยการวิเคราะห์และรายงานที่ปรับแต่งตามความต้องการ
ข้อจำกัดของ responsive.io
- อินเตอร์เฟซไม่เหมาะสำหรับผู้ใช้ และมีเส้นทางการเรียนรู้
- ห้องสมุดเนื้อหาขาดคุณสมบัติการจัดเรียง
ราคาของ io ที่ตอบสนอง
- ราคาตามความต้องการ
ตอบสนอง. io คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (632 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (120 รีวิว)
6. MonetizeNow
MonetizeNow ผสานรวมการเสนอราคา การเรียกเก็บเงิน และการใช้งานสำหรับธุรกิจB2B SaaSซอฟต์แวร์การจัดการใบเสนอราคาสำหรับ B2B SaaS ช่วยให้ตัวแทนขายสามารถจัดการข้อตกลงที่ซับซ้อน การแก้ไข และการต่ออายุได้
การอนุมัติแบบหลายขั้นตอนและแบบทีมช่วยสร้างความสม่ำเสมอในการตัดสินใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทีมการเงินและทีมกฎหมายมีส่วนร่วมในวงจรการขายขององค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถอนุมัติใบเสนอราคาจากแดชบอร์ดกลางได้ และช่วยให้การดำเนินการเป็นไปอย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติที่น่าสนใจคือระบบบิลลิ่งแบบ SaaS ที่ทำให้กระบวนการทั้งหมดตั้งแต่การเสนอราคาไปจนถึงการออกใบแจ้งหนี้เป็นไปโดยอัตโนมัติ การอัปเดตราคาแบบเรียลไทม์ในแคตตาล็อกสินค้าและกฎการกำหนดราคาช่วยให้ตัวแทนขายมีข้อมูลราคาที่อัปเดตที่สุด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MonetizeNow
- ทดลองปรับราคาและรูปแบบการบรรจุภัณฑ์แบบเรียลไทม์
- สร้างใบลดหนี้, ดำเนินการคืนเงิน, และจัดการการดำเนินการใบแจ้งหนี้ที่ซับซ้อน
- เปลี่ยนแปลงกำหนดการในใบเสนอราคาเพื่อให้บริการปรับแต่งได้แม้ในระหว่างดำเนินการ
ข้อจำกัดของ MonetizeNow
- ไม่มีฐานความรู้สำหรับผู้ใช้ครั้งแรก
- การขาดการผสานรวมกับ DocuSign และ Stripe สำหรับการลงนามออนไลน์และการเก็บเงิน
การกำหนดราคาของ MonetizeNow
- ราคาตามความต้องการ
การจัดอันดับและรีวิวของ MonetizeNow
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
7. PandaDoc
PandaDoc ช่วย เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการเอกสารของคุณไม่ว่าจะเป็นใบเสนอราคา ข้อเสนอ สัญญา หรือแบบฟอร์มต่างๆ สร้างข้อเสนอที่ปรับแต่งเฉพาะสำหรับลูกค้าของคุณได้ภายในไม่กี่นาที ด้วยห้องสมุดเนื้อหาแบบลากและวาง เทมเพลตสำเร็จรูป และข้อมูลจากระบบ CRM
ลายเซ็นออนไลน์ในซอฟต์แวร์การเสนอราคาช่วยให้กระบวนการเซ็นเอกสารเป็นไปอย่างราบรื่นสำหรับลูกค้าของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณเป็นธุรกิจใหม่ที่มีกำลังคนจำกัด
รับมุมมองที่ละเอียดของกระบวนการเสนอราคาของคุณ รู้เมื่อใดที่ข้อเสนอถูกเปิด ดู และลงนาม หากผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าไม่แน่ใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และปริมาณ พวกเขาสามารถเพิ่มความคิดเห็นภายในใบเสนอราคาและข้อเสนอได้ ช่วยลดข้อผิดพลาดในการสื่อสารไปมา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ PandaDoc
- อัตโนมัติการร่าง แก้ไข และทำงานร่วมกันในสัญญา เพื่อสร้างสัญญาที่ปรับแต่งได้และปราศจากข้อผิดพลาด
- รับภาพรวมของสัญญาทั้งหมดพร้อมรายละเอียดและการวิเคราะห์เอกสารในที่เดียว โดยไม่ต้องเปิดแต่ละฉบับ
- การปฏิบัติตามข้อกำหนด ESIGN, UETA และ HIPAA และได้รับการรับรอง SOC 2 Type II สำหรับความปลอดภัยขององค์กร
ข้อจำกัดของ PandaDoc
- ไม่มีตัวเลือกการแก้ไขรูปภาพภายในเอกสาร
- ไม่มีให้ทดลองใช้ฟรี
- การขาดการสนับสนุนทางเทคนิคที่เหมาะสมและการไม่มีการอัปเดตทางอีเมลระหว่างปัญหาทางเทคนิค
ราคาของ PandaDoc
- สิ่งจำเป็น: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ PandaDoc
- G2: 4. 7/5 (2,261 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (1,066 รีวิว)
8. Scoro
Scoro เป็นซอฟต์แวร์การจัดการงานที่ครอบคลุม ออกแบบมาสำหรับบริษัทที่ปรึกษาและธุรกิจบริการมืออาชีพ เพื่อเพิ่มการมองเห็นในโครงการของพวกเขาและเพิ่มรายได้สูงสุด
ประมาณการ ขอบเขตของงาน, ติดตามผลลัพธ์, ออกใบแจ้งหนี้, และรวมยอดขายและการเงินของคุณเพื่อให้ได้ภาพรวมประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรโดยการติดตามความพร้อมใช้งานและมอบหมายงานเพื่อให้โครงการเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา แสดงภาพการส่งมอบโครงการด้วยแผนภูมิแกนต์และแบ่งปันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อกำหนดความคาดหวังที่ชัดเจน
คุณสมบัติเด่นของ Scoro
- วิเคราะห์ผลลัพธ์ในพอร์ตโฟลิโอของโครงการและตัดสินใจว่าบริการใดควรปรับปรุงเพื่อความแม่นยำในการกำหนดขอบเขต
- แปลงใบเสนอราคาที่ยืนยันแล้วเป็นใบแจ้งหนี้และอนุญาตให้สร้างใบแจ้งหนี้ที่ปรับแต่งได้
- กรอกแบบฟอร์มเวลาทำงานล่วงหน้าด้วยรายการสิ่งที่ต้องทำของแต่ละบุคคลเพื่อให้ทั้งทีมเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับงานที่ต้องส่งมอบ
ข้อจำกัดของ Scoro
- เทมเพลต PDF แบบกำหนดเองแบบจำกัดสำหรับใบเสนอราคา, ใบสั่งซื้อ, และใบแจ้งหนี้
- การขาดความยืดหยุ่นในการกำหนดราคาสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
ราคาของ Scoro
- จำเป็น: $26/ผู้ใช้/เดือน
- มาตรฐาน: $37/ผู้ใช้/เดือน
- ข้อดี: $63/ผู้ใช้/เดือน
- สูงสุด: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Scoro
- G2: 4. 5/5 (391 รีวิว)
- Capterra: 4. 6 (230 รีวิว)
9. โพสโพสิไฟ
Proposify ช่วยอัตโนมัติเทมเพลตข้อเสนอและให้คุณมุ่งเน้นไปที่การปิดการขายได้มากขึ้นอย่างรวดเร็วและง่ายดาย ใช้เทมเพลตมืออาชีพที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อส่งข้อเสนอที่น่าประทับใจภายในไม่กี่นาที
ใช้ฟอนต์และสีของแบรนด์คุณในข้อเสนอเพื่อให้ได้ความรู้สึกที่สอดคล้องกัน. เพิ่มรูปภาพและวิดีโอโดยการฝังไว้ในเอกสารของคุณ. ตั้งค่าสิทธิ์การอนุมัติเพื่อให้ไม่มีใบเสนอราคาถูกส่งไปยังลูกค้าโดยไม่มีการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วน.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Proposify
- คุณสมบัติความเป็นส่วนตัวระดับองค์กรและสิทธิ์การใช้งานผู้ใช้พร้อมตัวเลือกความปลอดภัยของข้อมูล
- จัดระเบียบคำอธิบายสินค้า, กรณีศึกษา, และกราฟิกด้วยโฟลเดอร์และตัวกรองเพื่อให้ทุกคนสามารถค้นหาได้อย่างง่ายดาย
- ซิงค์รายชื่อผู้ติดต่อและใช้ตัวแปรที่กำหนดเองเพื่อกรอกข้อมูลในเอกสารล่วงหน้า
ข้อจำกัดของ Proposify
- มีผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาการหยุดทำงานของโปรแกรมและข้อบกพร่องที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข
- การออกแบบข้อเสนอโดยอิงตามรูปแบบของคุณอาจใช้เวลามากกว่าที่คาดไว้
ราคาของ Proposify
- ทีม: $49/ผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Proposify
- G2: 4. 6/5 (942 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (273 รีวิว)
10. ผู้เสนอราคา
Quoter เป็นซอฟต์แวร์ออกใบเสนอราคาออนไลน์บนระบบคลาวด์ที่รองรับการใช้งานผ่านมือถือ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการตั้งแต่การออกใบเสนอราคาจนถึงการรับชำระเงินสำหรับทีมขายไอที โซลูชันทางเลือกของ ConnectWise Sell นี้มีการตั้งค่าที่ใช้งานง่าย พร้อมเทมเพลตอัจฉริยะที่ทีมขายสามารถนำไปใช้ซ้ำเพื่อสร้างใบเสนอราคาได้อย่างรวดเร็วภายในไม่กี่วินาที
ตัวกำหนดค่าผลิตภัณฑ์ตรงตามข้อกำหนด Configure, Price, Quote (CPQ) โดยให้ทีมขายสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่สามารถกำหนดค่าได้และคำนวณราคาโดยอัตโนมัติตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของผู้เสนอราคา
- จัดกลุ่มสินค้า บริการ และแรงงานเข้าด้วยกัน และใช้คุณสมบัติลากและวางเพื่อจัดลำดับใหม่
- รวมผลิตภัณฑ์และบริการหลายรายการเป็นชุดและเพิ่มลงในเทมเพลตและใบเสนอราคาของคุณได้อย่างง่ายดาย
- เพิ่มสินค้าไปยังใบเสนอราคาได้โดยตรงจากระบบ CRM หรือซอฟต์แวร์บัญชีของคุณ เพื่อหลีกเลี่ยงการซ้ำซ้อนและข้อผิดพลาดของข้อมูล
ข้อจำกัดของผู้เสนอราคา
- ตัวเลือกการสร้างแบรนด์ที่จำกัด
- ไม่มีเทมเพลตอีเมลให้ใช้งาน
การกำหนดราคาของผู้เสนอราคา
- พื้นฐาน: 99 ดอลลาร์/เดือน
- มาตรฐาน: 199 ดอลลาร์/เดือน
- ข้อดี: $299/เดือน
- องค์กร: $399/เดือน
คะแนนและรีวิวของผู้เสนอราคา
- G2: 4. 7/5 (43 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (52 รีวิว)
พร้อมที่จะเริ่มใช้ซอฟต์แวร์จัดการใบเสนอราคาหรือยัง? ?️
การอ้างอิงซอฟต์แวร์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับทีมที่มีวิสัยทัศน์ในการปิดการขายได้มากขึ้นและบรรลุเป้าหมายรายได้
การเลือกโซลูชันที่เหมาะสมนั้นเป็นเรื่องท้าทาย; เลือกซอฟต์แวร์ใบเสนอราคาที่ช่วยให้ทีมของคุณเริ่มต้นสร้างข้อเสนอได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ใช้เวลาน้อยลงกับเทมเพลตข้อเสนอและใช้เวลาเพิ่มกับการปิดการขายและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
ClickUp สำหรับการจัดการใบเสนอราคาคือตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก องค์กรบริการมืออาชีพ และบริษัทขนาดใหญ่ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย คุณสมบัติที่เหมาะกับผู้เริ่มต้นและขั้นสูง หน้าเว็บที่เหมาะกับมือถือ และความสามารถในการลากและวางส่วนต่าง ๆ ในเอกสารเสนอราคา ทำให้เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการเสนอราคาที่ได้รับความนิยม
ลองใช้ ClickUp ฟรีเพื่อส่งใบเสนอราคาที่ดีที่สุดในระดับเดียวกันด้วยความเร็วสูงและปิดการขายได้มากขึ้น