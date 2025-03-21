8 ความท้าทายด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่สำคัญและวิธีเอาชนะในปี 2025

หากคุณถามผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับชีวิตการทำงานของพวกเขา—พวกเขาจะเปิดโลกแห่งความวุ่นวายให้คุณเห็นผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างต้องคอยจัดการกับหลายสิ่งหลายอย่างพร้อมกันอยู่เสมอ
ในอีกด้านหนึ่ง พวกเขาต้องเผชิญกับแรงกดดันจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหลายฝ่ายในการจัดหาวัสดุและนำผู้ขายใหม่เข้ามาเพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการจัดหาวัสดุและบริการที่มีคุณภาพตรงเวลา
จากนั้น ยังมีความกดดันเพิ่มเติมในการทำให้แน่ใจว่าการจัดซื้อทั้งหมดเกิดขึ้นภายในงบประมาณที่เข้มงวด ฟังก์ชันการจัดซื้อจัดจ้างยังต้องเผชิญกับความท้าทายด้านห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการได้รับอัตราที่สมเหตุสมผล การจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพ และการชำระเงินให้กับผู้ขายอย่างตรงเวลา
ทำไมผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดซื้อจัดจ้างถึงเผชิญกับความท้าทาย? ความท้าทายด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่พบบ่อยที่สุดคืออะไร? เทคโนโลยีจะช่วยแก้ไขความท้าทายด้านการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างไร?
เราจะตรวจสอบรายละเอียดของประเด็นเหล่านี้ในบทความบล็อกนี้ พร้อมทั้งนำเสนอแนวทางแก้ไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการห่วงโซ่อุปทานและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
⏰ สรุป 60 วินาที
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดซื้อจัดจ้างประสบปัญหาในการสร้างสมดุลระหว่างความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย งบประมาณ และประเด็นที่ซับซ้อนในห่วงโซ่อุปทาน
- บทบาทการจัดซื้อจัดจ้างได้พัฒนาขึ้น โดยครอบคลุมการมีส่วนร่วมทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์ที่เหนือกว่าการบริหารจัดการขั้นพื้นฐาน
- ความท้าทายหลัก ได้แก่ อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น การขาดแคลนบุคลากร การจัดการสัญญาที่ไม่มีประสิทธิภาพ และข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
- การสื่อสารภายในที่ไม่ดีทำให้เกิดการแยกตัวเป็นกลุ่มๆ ขัดขวางการประสานงานเชิงกลยุทธ์และการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
- ทีมจัดซื้อจัดจ้างต้องบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ รวมถึงความไม่เสถียรของราคา การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน การฉ้อโกง และปัญหาจากผู้จัดหา
- การขาดเทคโนโลยีทำให้กระบวนการทำงานช้าลงและเพิ่มความเสี่ยงต่อภัยคุกคาม
- โซลูชันทางเทคโนโลยี เช่น ระบบอัตโนมัติ ระบบจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ และการวิเคราะห์ขั้นสูง สามารถแก้ไขความท้าทายเหล่านี้ได้
- เครื่องมือเช่น ClickUp ถูกนำเสนอเป็นโซลูชันที่มีประสิทธิภาพสำหรับการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการทำงานร่วมกัน
การเข้าใจความท้าทายในการจัดซื้อจัดจ้าง
ก่อนที่เราจะไปถึงปัญหาหลักที่ก่อให้เกิดความท้าทายต่อทีมจัดซื้อจัดจ้าง ขอให้เราวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้หน้าที่การจัดซื้อจัดจ้างต้องเผชิญกับความท้าทายเหล่านี้ก่อน
แผนกจัดซื้อถูกมองว่าเป็นหน้าที่ทางการบริหารของธุรกิจ ที่ทำให้แน่ใจว่ามีวัสดุคุณภาพพร้อมใช้งานในเวลาที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี 2000 เป็นต้นมา บทบาทของแผนกจัดซื้อได้ขยายออกไปมากขึ้น รวมถึงการคำนึงถึงกลยุทธ์ขององค์กร
ในปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดซื้อจัดจ้างมีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนากลยุทธ์ที่ส่งผลดีต่อผลกำไรของธุรกิจ นอกจากนี้ยังต้องปรับปรุงการดำเนินงานประจำวัน เช่น การจัดการใบสั่งซื้อและซัพพลายเออร์ รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด
การจัดการซัพพลายเออร์และผู้ขาย, ห่วงโซ่อุปทาน, การเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุน และการลดความเสี่ยง เป็นความรับผิดชอบเพิ่มเติมของผู้จัดการจัดซื้อจัดจ้างสมัยใหม่
อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงทางตลาด การขาดแคลนวัตถุดิบที่สำคัญ ปัญหาการค้าโลกที่ผันผวน และทัศนคติที่เฉื่อยชาของผู้นำธุรกิจต่อเทคโนโลยีใหม่ กำลังผลักดันให้แผนกจัดซื้อจัดจ้างใกล้ถึงจุดวิกฤต
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: แดชบอร์ดการจัดซื้อแบบสรุปให้เห็นภาพรวมช่วยให้คุณติดตามความท้าทายต่างๆ ได้แบบเรียลไทม์ เรียนรู้วิธีสร้างแดชบอร์ดนี้
8 ความท้าทายทั่วไปในการจัดซื้อจัดจ้าง
ลักษณะที่กว้างขวางของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทำให้กระบวนการนี้เผชิญกับความเสี่ยงและความท้าทายต่าง ๆ ความท้าทายที่พบบ่อยที่สุดในการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่:
อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น
ต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้นกำลังทำให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดซื้อจัดจ้างต้องนอนไม่หลับ ปัจจัยต่างๆ เช่น การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน ความเสี่ยงในการจัดส่ง ตลาดแรงงานที่แคบลง และนโยบายเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออำนวย ล้วนส่งผลให้ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้น
COVID-19 และสงครามที่ดำเนินอยู่เป็นสองปัจจัยหลักที่ผลักดันให้ต้นทุนวัสดุเพิ่มขึ้น การล็อกดาวน์เป็นระยะๆ ทำให้การผลิตอยู่ในระดับต่ำ ส่งผลให้ช่องว่างระหว่างอุปสงค์และอุปทานกว้างขึ้น ซึ่งในที่สุดนำไปสู่ราคาที่สูงขึ้น
รัสเซียและยูเครนเป็นผู้ส่งออกพลังงานหลัก แต่เนื่องจากความขัดแย้ง การผลิตจึงต่ำลง ก่อให้เกิดแรงกดดันเพิ่มเติมต่อทีมจัดซื้อในการจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นในราคาที่สูงขึ้น หลังจากการรุกราน ราคาพลังงานเพิ่มขึ้น 20% เป็นเวลาห้าเดือน
ผู้จัดการการจัดซื้อจัดจ้างต้องการความช่วยเหลือในการรักษา стратегииการจัดซื้อจัดจ้างที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ เนื่องจากราคาที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งทำให้ภาวะเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งในความท้าทายการจัดซื้อจัดจ้างที่สำคัญที่สุดในปี 2024 ที่ผู้นำธุรกิจต้องเอาชนะ
การขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถ
ความท้าทายที่สำคัญที่บริษัทต่างๆ ต้องเผชิญคือความต้องการผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะมากขึ้นในหน้าที่การจัดซื้อและอุตสาหกรรมห่วงโซ่อุปทาน การลาออกครั้งใหญ่ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดสหรัฐฯ เป็นหลัก และกระแสเศรษฐกิจถดถอยที่ตามมาได้ทำให้ตลาดแรงงานเกิดความปั่นป่วน
บริษัทต่าง ๆ กำลังผลักดันให้พนักงานปัจจุบันทำงานมากขึ้นด้วยทรัพยากรที่น้อยลงเพื่อเติมเต็มช่องว่างที่เกิดขึ้น ส่งผลให้พนักงานที่มีอยู่ต้องทำงานหนักเกินไปและหมดไฟอย่างต่อเนื่อง ประสิทธิภาพการทำงานอยู่ในระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ และการขาดงานของพนักงานก็เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งยิ่งทำให้กลยุทธ์การจัดซื้อจัดจ้างซับซ้อนมากขึ้น
ในปี 2024 ผู้นำด้านการจัดซื้อจัดจ้างต้องระบุกระบวนการที่ไม่มีประสิทธิภาพซึ่งทำให้บุคลากรเสียเวลาและพลังงาน และหาวิธีที่จะทำให้กระบวนการเหล่านั้นเป็นระบบอัตโนมัติ
การจัดการสัญญา
การจัดการสัญญาเป็นพื้นฐานในการรักษาความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ แม้ว่าสัญญาจะเป็นเอกสารทางกฎหมายที่แสดงถึงการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กับผู้ขาย แต่เป้าหมายของสัญญานั้นกว้างกว่านั้นมาก
เป้าหมายคือการช่วยให้ธุรกิจสามารถส่งมอบสินค้าได้ในราคาที่แข่งขันได้. สัญญาประกันการจัดส่งวัสดุอย่างมั่นคงและมีคุณภาพตลอดจนความคุ้มค่าโดยรวมของข้อตกลง.
อย่างไรก็ตาม ทีมจัดซื้อจัดจ้างส่วนใหญ่ไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพเนื่องจากเวลาดำเนินการที่ล่าช้า กระบวนการทำงานแบบแมนนวล ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับซัพพลายเออร์ การขาดการสื่อสารและการประสานงาน รวมถึงการสูญเสียสัญญา
สิ่งนี้ส่งผลให้เกิดโอกาสที่สูญเสียไปในการประหยัดต้นทุน ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ที่ตึงเครียด และการตัดสินใจที่ไม่ดี บริษัทต่างๆ จำเป็นต้องมีระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่มีประสิทธิภาพเพื่อทำให้กระบวนการจัดการห่วงโซ่อุปทานเป็นอัตโนมัติและรวมศูนย์
ข้อมูลไม่ถูกต้อง
ในบริษัทส่วนใหญ่ ทีมจัดซื้อจัดจ้างจัดการการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง พวกเขาป้อนข้อมูลลงในสเปรดชีตและระบบเก่าที่มีความสามารถในการวิเคราะห์และการทำงานอัตโนมัติที่จำกัด เนื่องจากข้อมูลถูกจัดการด้วยมือ จึงมีความไม่สอดคล้องกันและเสี่ยงต่อข้อผิดพลาดของมนุษย์เป็นหลัก
ผลกระทบของฐานข้อมูลคุณภาพต่ำจะส่งผลให้กระบวนการตัดสินใจแย่ลงและล่าช้า ธุรกิจสูญเสียโอกาสสำคัญและเปิดช่องให้เผชิญกับความเสี่ยงที่ไม่พึงประสงค์ เช่น การสั่งซื้อสินค้าเกินความต้องการเนื่องจากความคลาดเคลื่อนของข้อมูลระดับสินค้าคงคลัง
ในทางกลับกัน ข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ช่วยให้ผู้นำด้านการจัดซื้อจัดจ้างสามารถตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลและมองเห็นภาพรวมของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ชัดเจน
พวกเขาได้รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์และข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับรูปแบบความต้องการ ความเสี่ยงทางการตลาด ความต้องการในการจัดส่ง และตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักเฉพาะของผู้จัดจำหน่าย เช่น ระยะเวลาการนำเข้าและผลตอบแทนจากการลงทุน
แผนกจัดซื้อจัดจ้างในบริษัทที่เติบโตอย่างรวดเร็วควรพิจารณาใช้โซลูชันข้อมูลแบบศูนย์กลางเพื่อทำให้การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเป็นอัตโนมัติ ซึ่งจะทำให้งานและการตรวจสอบทางการเงินง่ายขึ้น
📮ClickUp Insight: 13% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราต้องการใช้ AI เพื่อตัดสินใจในเรื่องที่ยากและแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน อย่างไรก็ตาม มีเพียง 28% เท่านั้นที่ระบุว่าพวกเขาใช้ AI เป็นประจำในการทำงาน
เหตุผลที่เป็นไปได้: ข้อกังวลด้านความปลอดภัย! ผู้ใช้อาจไม่ต้องการแบ่งปันข้อมูลการตัดสินใจที่ละเอียดอ่อนกับ AI ภายนอก
ClickUp แก้ไขปัญหานี้ด้วยการนำการแก้ปัญหาด้วย AI มาสู่ Workspace ที่ปลอดภัยของคุณโดยตรง ตั้งแต่มาตรฐาน SOC 2 ถึง ISO, ClickUp ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลสูงสุดและช่วยให้คุณใช้เทคโนโลยี AI สร้างสรรค์ได้อย่างปลอดภัยทั่วทั้ง Workspace ของคุณ
การขาดการสื่อสารภายใน
การสื่อสารภายในที่ไม่ดีเป็นหนึ่งในความท้าทายที่น่าตกใจที่สุดในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากขัดแย้งกับความคาดหวังของผู้บริหารระดับสูงที่มีต่อทีมจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งรับบทบาทเป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์อย่างเปิดเผย
ทีมจัดซื้อจัดจ้างทำงานอย่างอิสระ ดังนั้นพวกเขาจึงพึ่งพาทรัพยากรจากทีมอื่นเป็นหลัก เช่น ข้อมูลทางการเงินและการทำงานร่วมกันข้ามสายงาน
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลนี้สามารถมาถึงพวกเขาได้เมื่อมีระบบสื่อสารภายในที่แข็งแกร่ง
หนึ่งในความท้าทายที่สำคัญที่ทีมจัดซื้อจัดจ้างต้องเผชิญคือการทำงานแบบแยกส่วน พวกเขาไม่ทราบถึงกลยุทธ์ขององค์กรโดยรวมและมีความเข้าใจที่จำกัดเกี่ยวกับความต้องการในอนาคต
การขาดเทคโนโลยีทำให้กระบวนการสำคัญดำเนินไปอย่างล่าช้า เนื่องจากการป้อนข้อมูลเป็นแบบแมนนวลและไม่มีระเบียบ นอกจากนี้ยังลดความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และทำให้ธุรกิจมีความเสี่ยงมากขึ้น ระบบทางเทคนิคจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับบริษัทในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง และเอาชนะความท้าทายในการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดการความเสี่ยง
ทีมจัดซื้อจัดจ้างสามารถส่งมอบผลลัพธ์ที่ดีที่สุดได้เมื่อมีรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการบริหารความเสี่ยง การจัดซื้อจัดจ้างเป็นกระบวนการที่ยาวนาน และมีปัจจัยภายในและภายนอกหลายประการที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการนี้
ปัจจัยเหล่านี้ยังนำไปสู่ความเสี่ยงภายใน เช่น พฤติกรรมของพนักงาน และความเสี่ยงภายนอก ซึ่งยากต่อการควบคุมมากกว่า เช่น เหตุการณ์ระดับโลก
แต่ความเสี่ยงต่อไปนี้อยู่ในลำดับต้น ๆ ของรายการความเสี่ยงที่ผู้จัดการการจัดซื้อจัดจ้างต้องบริหารจัดการในห่วงโซ่อุปทาน:
ความไม่เสถียรของราคา
ปัจจุบัน ตลาดห่วงโซ่อุปทานมีความผันผวน การเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างต่อเนื่องเพิ่มต้นทุนการจัดซื้อ เมื่อซัพพลายเออร์ต้องการเงินมากขึ้น การมีงบประมาณที่ยืดหยุ่นจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงการขาดแคลนสินค้าคงคลัง
การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน
ห่วงโซ่อุปทานอาจถูกขัดจังหวะอย่างไม่คาดคิดจากปัจจัยต่างๆ เช่น สงคราม ปัญหาทางการเมือง และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดคือการจัดหาวัสดุจากซัพพลายเออร์รายอื่นในนาทีสุดท้าย กุญแจสำคัญคือการสร้างระบบการตอบสนองเพื่อจัดการกับสถานการณ์ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในขณะที่ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดซื้อ
การฉ้อโกง
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงต่อการทุจริตจากแหล่งต่าง ๆ ได้แก่ พนักงาน ผู้ขาย หรือผู้รับเหมา การทุจริตในใบแจ้งหนี้มักเกิดขึ้นเมื่อผู้จัดหาสินค้าหรือบริการเพิ่มราคาสูงเกินจริง และทีมจัดซื้อจัดจ้างอนุมัติโดยไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้อง การฮั้วราคาเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการทุจริตที่พบได้บ่อย โดยผู้รับเหมาจะร่วมมือกันเพื่อเพิ่มราคาหรือยกเลิกส่วนลด
ปัญหาจากผู้จัดหา
การรักษาความสัมพันธ์ที่มั่นคงและเป็นบวกกับผู้จัดหาเป็นรากฐานสำคัญในการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาของผู้จัดหาหลายประการเกิดจากปัจจัยภายใน เช่น ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ไม่ชัดเจน หากผู้จัดหาสื่อสารความคาดหวังของพวกเขาอย่างชัดเจน จะทำให้การจัดการการจัดส่งที่มีคุณภาพสูงง่ายขึ้น
ในทำนองเดียวกัน การไม่ทำการตรวจสอบอย่างรอบคอบในการประเมินผู้ขายเพื่อทำความเข้าใจความสามารถของพวกเขา และการไม่ตกลงในตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPIs) เป็นปัจจัยอื่น ๆ ที่เพิ่มความตึงเครียดในการบริหารความสัมพันธ์กับผู้จัดหา
การไม่มีเทคโนโลยี
การขาดการดิจิทัลในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นปัญหาสำหรับบริษัทที่มีแผนการขยายการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างที่แข็งแกร่ง หากเทคโนโลยีใหม่ไม่กลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมประจำวัน พวกเขาจะไม่สามารถเห็นศักยภาพเต็มที่ของกลยุทธ์การจัดซื้อจัดจ้างได้
การขาดเทคโนโลยีทำให้กระบวนการสำคัญดำเนินไปอย่างล่าช้า เนื่องจากการป้อนข้อมูลเป็นแบบแมนนวลและไม่มีระเบียบ นอกจากนี้ยังลดความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และทำให้ธุรกิจมีความเสี่ยงมากขึ้น ธุรกิจจึงจำเป็นต้องมีระบบทางเทคนิคที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงได้
บทบาทของเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง
เทคโนโลยีจะมีบทบาทสำคัญในการเอาชนะความท้าทายด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่สำคัญในบริษัทต่างๆ ต่อไปนี้คือบางด้านที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเนื่องจากการดิจิทัล:
กระบวนการอัตโนมัติ
เทคโนโลยีจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่โดดเด่นที่สุดโดยการทำให้งานที่มีมูลค่าต่ำเป็นอัตโนมัติ เช่น การขอซื้อ การสั่งซื้อ และการประมวลผลใบแจ้งหนี้ ในขณะเดียวกัน การทำงานอัตโนมัติยังช่วยลดข้อผิดพลาดของมนุษย์อีกด้วย
สิ่งนี้จะช่วยเพิ่มเวลาว่างให้กับผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้สามารถมุ่งเน้นกับงานในระดับกลยุทธ์ที่สำคัญ เช่น การวางแผนโครงการริเริ่มเชิงกลยุทธ์ใหม่ การพัฒนาแนวคิดในการเจรจากับผู้ขาย และการจัดการผู้จัดหา
การจัดตั้งระบบการจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์
ระบบ จัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์คือซอฟต์แวร์การจัดการการจัดซื้อจัดจ้างที่ช่วยให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดเป็นไปโดยอัตโนมัติ ตั้งแต่การขอใบเสนอราคา (Request for Quotation - RFQ)ไปจนถึงการชำระเงิน ระบบยังมีบทบาทสำคัญในการบังคับใช้นโยบายและเพิ่มความโปร่งใส ซอฟต์แวร์นี้รวมศูนย์ข้อมูลและเครื่องมือการจัดซื้อจัดจ้างภายในทั้งหมดไว้ในที่เดียว พร้อมแสดงอย่างชัดเจนว่าส่วนใดจำเป็นต้องมีการติดตามตรวจสอบ
การวิเคราะห์ขั้นสูงและการรายงาน
การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลจะมอบการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างให้กับบริษัทต่างๆ อย่างที่จำเป็นอย่างยิ่ง ด้วยความสามารถในการวิเคราะห์ขั้นสูง ทีมงานจัดซื้อจัดจ้างสามารถวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อระบุรูปแบบการใช้จ่ายและโอกาสในการประหยัดต้นทุน เพื่อประเมินประสิทธิภาพของผู้จัดหา
เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้มากขึ้นโดยการคาดการณ์ความต้องการ, ระบุแนวโน้มตลาด, และปรับปรุงกลยุทธ์การจัดซื้อ. ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้จะเตรียมผู้นำให้มีความยืดหยุ่นต่อการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานได้ดีขึ้น และปรับกลยุทธ์การจัดการสินค้าคงคลังให้เหมาะสม.
การร่วมมือที่ดีขึ้น
การรวมข้อมูลจากเครื่องมือต่าง ๆ ไว้ในที่เดียวช่วยให้ทุกทีมสามารถทำงานร่วมกันได้.การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ระหว่างแผนกต่าง ๆ ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป เพราะทีมสามารถเข้าถึงข้อมูลทุกประเภทได้ผ่านซอฟต์แวร์การจัดการการจัดซื้อ.
ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้ทุกคนเห็นความคืบหน้าไปในทิศทางเดียวกัน และให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมองเห็นภาพรวมของโครงการทั้งหมดได้อย่างชัดเจน
นี่เป็นโอกาสที่ดีเยี่ยมสำหรับฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างในการรักษาความโปร่งใสกับซัพพลายเออร์โดยการรวมข้อมูลสัญญาไว้ที่ศูนย์กลางและประเมิน ความเสี่ยงโดยใช้ซอฟต์แวร์การจัดการผู้ขาย
นวัตกรรมเพิ่มเติม
ผู้นำด้านการจัดซื้อจัดจ้างจะได้เข้าร่วมโต๊ะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อมีส่วนร่วมในการกำหนดกลยุทธ์ของบริษัท โดยการทำงานร่วมกับแนวคิดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
พวกเขาสามารถร่วมมือกับแผนกวิจัยและพัฒนาเพื่อระดมความคิดในการวางแผน เช่น การทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความยั่งยืนมากขึ้น และเน้นการทำงานกับผู้จำหน่ายที่ใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เคล็ดลับทั่วไปในการเอาชนะความท้าทายด้านการจัดซื้อด้วย ClickUp
การจัดซื้อจัดจ้างเป็นกระบวนการที่ยาวนาน และเทคโนโลยีคือคำตอบในการแก้ไขปัญหาที่เร่งด่วนที่สุด อย่างไรก็ตาม บริษัทต่างๆ จำเป็นต้องเลือกซอฟต์แวร์อย่างรอบคอบเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
ClickUp เป็นซอฟต์แวร์จัดซื้อจัดจ้างขั้นสูงที่ช่วยเติมเต็มช่องว่างด้วยการทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นอัตโนมัติ คุณสมบัติ การทำงานอัตโนมัติสอดคล้องกับความต้องการของทีมจัดซื้อจัดจ้างอย่างสมบูรณ์แบบ
มี กระบวนการทำงานอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าซึ่งคุณสามารถเลือกใช้และปรับแต่งได้ตามความต้องการ ติดตามคำขอการจัดซื้อที่มอบหมายให้กับสมาชิกในทีมของคุณและการอัปเดตสถานะ
ClickUp สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือที่คุณใช้อยู่แล้ว เช่น Slack และ Google Sheets มอบพลังให้คุณทำงานร่วมกับทีมได้โดยไม่ต้องสลับหน้าต่างหรือเข้าถึงข้อมูลภายในแชทของทีม เริ่มการสนทนากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร รับการอนุมัติ และแชร์ใบเสนอราคาในช่องทางที่เกี่ยวข้อง
เทมเพลตการจัดซื้อของClickUp ช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการจัดการห่วงโซ่อุปทานของคุณให้ราบรื่นขึ้นได้อย่างง่ายดาย ติดตาม จัดการ และตรวจสอบกิจกรรมทั้งหมด เช่น คำขอจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การยอมรับข้อเสนอราคาจากผู้ขายและซัพพลายเออร์ และการติดตามการเจรจาสัญญาและกระบวนการอนุมัติ
ฐานข้อมูลแบบไม่ต้องเขียนโค้ดช่วยให้คุณมองเห็นความคืบหน้าได้ในที่เดียว ปรับปรุงการสื่อสารและการทำงานร่วมกับผู้ขายและสมาชิกในทีมให้ราบรื่น ยุติธรรม และโปร่งใส
การจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ประสบความสำเร็จมีสองด้าน: การสร้างแผนปฏิบัติการการจัดซื้อและการวางกลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทาน
แผนปฏิบัติการนี้รับประกันว่าคุณจะมีอุปกรณ์และบริการทั้งหมดครบถ้วนตรงเวลาและอยู่ในงบประมาณ
กลยุทธ์นี้ช่วยให้คุณจัดระเบียบได้ดีขึ้น, ปรับปรุงการสื่อสาร, และอยู่ข้างหน้าการเจรจา
แม่แบบแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างโดย ClickUpช่วยให้คุณทำสิ่งนั้นได้ด้วยการ:
- การจัดวางงานแต่ละอย่าง, มอบหมายให้กับสมาชิกในทีม, และเพิ่มระยะเวลา
- การจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายเพื่อการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
- การแบ่งปันความคืบหน้าอย่างรวดเร็วและง่ายดายกับผู้บริหารระดับสูง
ส่วนที่ดีที่สุดคือ ClickUp รวมการจัดซื้อ, เอกสาร, เป้าหมาย, แผนภูมิ และอื่นๆ เข้าด้วยกัน ดังนั้นคุณไม่ต้องเสียเวลาสลับแพลตฟอร์มหลายตัวเพื่อทำงานเพียงงานเดียวให้เสร็จ
ตัวอย่างเช่นมุมมองรายการของ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการงบประมาณด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง, แท็ก, และคุณสมบัติการจัดเรียง. รับมุมมองระดับสูงของงานของคุณและจัดเรียงหรือค้นหาอย่างรวดเร็ว.
ClickUp AIจะกรอกเอกสารและเทมเพลตการจัดการการจัดซื้อจัดจ้างของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมและลดข้อผิดพลาดของมนุษย์ จากนั้นแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ภายในไม่กี่วินาที
สุดท้ายนี้ ให้เก็บเอกสารภายในและภายนอกทั้งหมดของคุณไว้ใน ClickUp Workspace และใช้ ClickUp เป็นแหล่งข้อมูลเดียวสำหรับความต้องการด้านการจัดซื้อทั้งหมดของคุณ
พร้อมที่จะรับมือกับความท้าทายด้านการจัดซื้อจัดจ้างของคุณอย่างเต็มที่หรือยัง? สร้างบัญชี ClickUp ฟรีและเริ่มปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น