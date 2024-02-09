เรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตประจำวันของผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง

คุณเคยสงสัยไหมว่าชีวิตประจำวันของผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างเป็นอย่างไร? เป็นบทบาทที่อาจดูลึกลับและสับสนหากคุณไม่ได้อยู่ในตำแหน่งนี้ด้วยตัวเอง แต่วันนี้เราจะมาเปิดเผยมุมมองและหน้าที่ต่างๆ ของผู้นำฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างให้ทุกคนได้รู้กัน
ในคู่มือเชิงลึกนี้ เราจะครอบคลุมถึงว่าผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อคืออะไร การดำเนินงานประจำวันของพวกเขาเกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง ทักษะและเทคนิคของพวกเขา และวิธีที่คุณสามารถสร้างอาชีพที่ประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 💼
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อคืออะไร?
บทบาทของผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างคือการกำกับดูแลการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานและวิธีการที่บริษัทจัดซื้อ (หรือจัดหา) วัสดุ บริการ หรืออุปกรณ์ต่างๆ งานของพวกเขาเกี่ยวข้องกับการค้นหาซัพพลายเออร์ที่เหมาะสม การเจรจาต่อรองค่าใช้จ่ายในสัญญาหรือใบสั่งซื้อ และการจัดหาบริการหรือวัสดุที่ดีที่สุดในราคาที่คุ้มค่าที่สุด
แม้ว่าเราจะพูดถึงผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อในบทความนี้ แต่คุณอาจได้ยินบทบาทนี้ถูกเรียกว่าผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดซื้อเช่นกัน ชื่อตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจงจะขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัท แต่บทบาทนั้นเหมือนกัน—เพื่อจัดหาสินค้าหรือบริการอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับองค์กร
วันทำงานทั่วไปของผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
มาดูกันตรงๆ ว่าผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างทำอะไรบ้างในแต่ละวัน งานเหล่านี้มักถูกกล่าวถึงในรายละเอียดงาน แต่เพียงในลักษณะที่คลุมเครือ ดังนั้นนี่คือรายละเอียดที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คุณตัดสินใจได้ว่านี่คือบทบาทที่เหมาะสมสำหรับคุณหรือไม่
กำลังดำเนินการเกี่ยวกับข้อตกลงการซื้อ
บทบาทของผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินค้าหรือบริการจำนวนมากให้กับบริษัท ซึ่งรวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับข้อตกลงการซื้อ—สัญญาที่คุณตกลงจะซื้อสินค้าหรือบริการในปริมาณที่กำหนด เพื่อแลกกับส่วนลด 🤝
การจัดการข้อตกลงการซื้อขายและการจัดการสัญญาต้องใช้เวลา ซึ่งหมายความว่าผู้จัดการหลายคนใช้เวลาส่วนหนึ่งของทุกวันไปกับการเจรจาต่อรอง การตรวจสอบสัญญา และการสรุปข้อตกลง อย่างไรก็ตาม งานเหล่านี้สามารถทำได้เป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือน
เมื่อตกลงกันแล้ว ข้อตกลงเหล่านี้จะรับประกันอัตราส่วนลดสำหรับบริการหรือสินค้าในระยะยาว ซึ่งช่วยให้ทุกคนสามารถคาดการณ์ค่าใช้จ่ายและรักษางบประมาณได้ง่ายขึ้น
การรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนด
ในฐานะผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง คุณจำเป็นต้องมีความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างถูกต้อง ส่วนหนึ่งของบทบาทนี้เกี่ยวข้องกับการสร้างและปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดการความเสี่ยง และการดำเนินการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามข้อกำหนด ⚖️
การยึดมั่นในนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างภายในองค์กรของคุณเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพราะหากไม่ปฏิบัติตาม อาจเปิดช่องให้ผู้จัดหาสินค้าหรือบริการรายอื่นท้าทาย หรือถูกกล่าวหาว่าเลือกปฏิบัติหรือรับสินบนได้ นอกจากการรักษานโยบายของตนเองแล้ว คุณยังต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้จัดหาสินค้าหรือบริการของคุณมีนโยบายที่เหมาะสมเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเป็นผู้ได้รับเงินทุนหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาลซึ่งกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว
การประเมินผู้จัดหา
ก่อนที่คุณจะสามารถลงนามในข้อตกลงการซื้อกับผู้จัดหา คุณจำเป็นต้องค้นหาผู้จัดหาที่เหมาะสมก่อน บทบาทของผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดซื้อรวมถึงการค้นหาผู้จัดหาที่มีศักยภาพ การจัดทำรายการ และจากนั้นประเมินพวกเขาเพื่อค้นหาผู้ที่ดีที่สุด
หากคุณไม่ได้อยู่ในองค์กรขนาดเล็ก งานนี้จะเกี่ยวข้องกับสมาชิกคนอื่น ๆ ในทีม และอาจจำเป็นต้องยกขึ้นไปยังระดับคณะกรรมการเพื่อตัดสินใจขั้นสุดท้าย ทีมจัดซื้อจะทำงานร่วมกันเพื่อค้นหาผู้จัดจำหน่าย ตรวจสอบคุณสมบัติ ตรวจสอบใบเสนอราคาโดยใช้แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา และใช้กรอบหรือวิธีการประเมินเพื่อให้คะแนนเปรียบเทียบระหว่างกันหรือในห่วงโซ่อุปทาน
การจัดการและประสานงานบุคลากร
หากคุณอยู่ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อหรือผู้จัดการฝ่ายจัดหา คุณมักจะทำงานร่วมกับทีมจัดซื้อที่สามารถสนับสนุนคุณในการพยายามหาข้อตกลงที่ดีที่สุดสำหรับองค์กรของคุณ บทบาทของผู้จัดการคือการประสานงานกับพนักงานและมอบอำนาจให้พวกเขาทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ 🎉
ในองค์กรขนาดใหญ่ คุณอาจดูแลบทบาทสนับสนุนระดับเริ่มต้นและเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างหลากหลายตำแหน่ง ขึ้นอยู่กับโครงสร้างทีมของคุณ บทบาทของคุณอาจรวมถึงการมอบหมายงาน กำกับดูแลการฝึกอบรม ให้การสนับสนุน และทำหน้าที่เป็นผู้นำในการนำทีมไปสู่ความสำเร็จ
การอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
โลกของการจัดซื้อและการจัดหาเกี่ยวข้องกับข้อมูลจำนวนมาก มีทุกอย่างตั้งแต่รายชื่อผู้ขายไปจนถึงราคาต่อหน่วยที่แน่นอนของวัสดุหรืออุปกรณ์ทุกชนิดที่คุณอาจต้องการซื้อ 📝
หากคุณทำงานคนเดียวหรือเป็นส่วนหนึ่งของทีมขนาดเล็ก กิจกรรมประจำวันของคุณอาจรวมถึงการบำรุงรักษาข้อมูลนี้ให้ทันสมัยและถูกต้องอยู่เสมอ ในทีมที่ใหญ่ขึ้น อาจมีผู้อำนวยการจัดซื้อหรือผู้ช่วยมาทำหน้าที่นี้แทน
ทักษะสำคัญสำหรับผู้จัดการจัดซื้อจัดจ้างที่ประสบความสำเร็จ
ตอนนี้ที่เราคุ้นเคยกับงานประจำวันหรือรายสัปดาห์ของผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างแล้ว มาดูกันให้ละเอียดยิ่งขึ้นเกี่ยวกับทักษะและความรู้ที่คุณจำเป็นต้องมีเพื่อประสบความสำเร็จ
ทักษะการเจรจาต่อรอง
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดซื้อที่ยอดเยี่ยมคือผู้เจรจาต่อรองที่ชาญฉลาด. นี่คือทักษะที่คุณจะต้องพึ่งพาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ส่วนลดที่ดีและทำข้อตกลงการจัดซื้อกับผู้จัดหาสินค้าที่มีความต้องการสูงที่สุดของคุณ.
หากนี่ไม่ใช่หนึ่งในจุดแข็งของคุณในตอนนี้ ลองเข้าเรียนคอร์สทักษะการเจรจาต่อรองหรือลองหาประสบการณ์ทำงานในสภาพแวดล้อมที่ต้องใช้ทักษะเหล่านี้อย่างหนัก เช่น งานขาย เพื่อพัฒนาทักษะนี้ให้แข็งแกร่งขึ้น เพราะในการทำงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง คุณจำเป็นต้องสามารถสื่อสารประเด็นได้อย่างชัดเจน เจรจาต่อรอง และต่อรองให้ได้ข้อเสนอที่ดีกว่าที่หาได้จากที่อื่น ดังนั้นทักษะนี้ควรอยู่ในลำดับต้น ๆ ของรายการทักษะของคุณ 💡
ทักษะการวิเคราะห์
ผู้จัดการการจัดซื้อจัดจ้างต้องตัดสินใจมากมาย ซึ่งหมายความว่าคุณจำเป็นต้องรู้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตัดสินใจอย่างมีข้อมูลที่ดีที่สุดเท่าที่คุณสามารถทำได้ในขณะนั้น
ผู้นำด้านการจัดซื้อรู้วิธีตีความข้อมูล รู้ว่าต้องทำอะไรกับข้อมูล และรู้วิธีใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ พวกเขาสามารถใช้ข้อมูลที่มีอยู่ รู้ว่าต้องขอข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมจากที่ไหน และนำความรู้ทั้งหมดมารวมกันเพื่อเลือกซัพพลายเออร์ที่เหมาะสม ✅
ทักษะการบริหารความสัมพันธ์กับผู้จัดหา
อาจฟังดูเหมือนว่าการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเรื่องของข้อมูลและสินค้าเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว มันเกี่ยวข้องกับการบริหารความสัมพันธ์และทักษะการสื่อสารเป็นอย่างมาก หากคุณไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งได้ คุณก็คงไม่สามารถสร้างความร่วมมือระยะยาวกับผู้อื่นได้
ผู้ที่ต้องการเป็นผู้จัดการจัดซื้อจัดจ้างจำเป็นต้องมุ่งเน้นที่การสื่อสาร การฟัง และทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ หากต้องการประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมนี้ คุณจำเป็นต้องรู้วิธีทำความรู้จักผู้คน เข้าใจความต้องการและความปรารถนาของพวกเขา และสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกจุดของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 💬
ทักษะการควบคุมสินค้าคงคลัง
คุณไม่สามารถรู้ได้ว่าคุณต้องการสั่งซื้ออะไรหากคุณไม่แน่ใจว่าระดับสต็อกของคุณเป็นอย่างไร ด้วยเหตุนี้ ทักษะการควบคุมสินค้าคงคลังที่แข็งแกร่งจึงเป็นสิ่งจำเป็นในอุตสาหกรรมการจัดซื้อ
ผู้จัดการจัดซื้อที่ดีจะทราบถึงระดับสต็อกและสินค้าคงคลังของตนตลอดเวลา คุณคิดล่วงหน้า สั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าเพียงพอที่จะรักษาการจัดหา และปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นหากคุณรับโครงการหรือสัญญาใหม่ 📋
ความรู้เกี่ยวกับระบบ ERP
โชคดีที่คุณไม่จำเป็นต้องรู้โดยใจว่าของใช้บางอย่างกำลังจะหมดหรือจำเป็นต้องเพิ่มของใช้ในพื้นที่ใดเป็นพิเศษ มีเครื่องมือการจัดการระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) ที่ช่วยในเรื่องนี้
จำนวนและประเภทของทรัพยากรที่คุณต้องจัดการขึ้นอยู่กับบทบาทของคุณภายในทีมจัดซื้อจัดจ้าง ในระดับพื้นฐาน คุณควรรู้วิธีจัดการสินค้าคงคลังและกำหนดตารางเวลาความพร้อมของทีมของคุณ แต่คุณอาจถูกคาดหวังให้จัดการงบประมาณหรือผู้รับเหมาด้วยเช่นกัน 📊
ความเข้าใจทางเศรษฐกิจ
ในขณะที่คุณกำลังมุ่งมั่นที่จะหาข้อเสนอที่ดีที่สุดสำหรับสินค้าและสัญญาให้กับบริษัทของคุณ คุณไม่สามารถละเลยภาพรวมทางเศรษฐกิจที่กว้างขึ้นได้
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างควรมีความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดทางการเงินและแผนการเติบโตของบริษัทอย่างถ่องแท้ แต่ในขณะเดียวกันก็ควรตระหนักถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกภายนอกด้วย ปัจจัยต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ปัญหาทางการเมือง และความท้าทายในห่วงโซ่อุปทาน ล้วนส่งผลต่อความง่ายในการจัดหาสินค้าและต้นทุนที่ต้องจ่าย ดังนั้นจึงควรให้ความสำคัญกับการติดตามภาพรวมเศรษฐกิจในวงกว้างอยู่เสมอ 🌍
ทักษะการจัดการความเสี่ยง
ในอุดมคติแล้ว ซัพพลายเออร์ของคุณสามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้ คุณสามารถส่งมอบคำสั่งซื้อของลูกค้าได้ตรงเวลา และโครงการของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น อย่างไรก็ตาม สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเสมอไป นั่นคือเหตุผลที่ผู้นำด้านการจัดซื้อจัดจ้างจำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญในการบริหารความเสี่ยงและระบุอุปสรรคต่างๆ ก่อนที่มันจะกลายเป็นปัญหา
ผู้จัดการจัดซื้อจัดจ้างที่ดีที่สุดรู้วิธีคำนวณความเสี่ยง ติดตามการเปลี่ยนแปลง และคาดการณ์ปัญหาเล็กๆ ก่อนที่จะกลายเป็นความท้าทายที่ใหญ่ขึ้น การจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานประจำวันของคุณ ไม่ใช่สิ่งที่คุณพิจารณาเมื่อมีสิ่งผิดพลาด ❌
เครื่องมือและเทคนิคที่ใช้โดยผู้จัดการการจัดซื้อ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างนั้นยาวนานและละเอียดถี่ถ้วน การจัดการกับความคาดหวัง งบประมาณ กำหนดเวลา และข้อกำหนดมากมายอาจทำให้รู้สึกเครียดได้บางครั้ง แต่มันไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องจัดการเพียงลำพัง มีเครื่องมือและเทคนิคการจัดซื้อจัดจ้างมากมายที่สามารถเร่งกระบวนการ ทำให้งานง่ายขึ้น และแนะนำวิธีการจัดการขั้นตอนการทำงานตั้งแต่ต้นจนจบที่สะดวกยิ่งขึ้น
นี่คือเครื่องมือและเทคนิคการจัดการการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับความนิยมมากที่สุดซึ่งผู้จัดการการจัดซื้อจัดจ้างใช้เพื่อทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 🤖
กรอบการจัดการการจัดซื้อจัดจ้าง
การดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ยาวนานสำหรับทุกโครงการหรือความต้องการในการจัดหาแต่ละครั้งนั้นไม่เป็นจริง และใช้เวลาไปจากงานสำคัญอื่น ๆ วิธีแก้ไขคือ การจัดตั้งหรือเข้าร่วมกรอบการจัดการการจัดซื้อจัดจ้างที่มีอยู่แล้ว
กรอบงานเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นเส้นทางสำเร็จรูปสู่ผู้จัดหาและบริการที่มีคุณภาพ โดยไม่ต้องดำเนินการประมูลหรือจัดซื้อจัดจ้างเต็มรูปแบบ คุณจำเป็นต้องมีคำสั่งซื้อหรือปริมาณการสั่งซื้อในระดับสูงเพื่อให้กรอบงานเหล่านี้มีความคุ้มค่าสำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงมักถูกใช้โดยองค์กรขนาดใหญ่และหน่วยงานภาครัฐ
เครื่องมือการจัดการโครงการ
แม้ว่าผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างจะไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินโครงการโดยตรง แต่การมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับการบริหารโครงการและการใช้เครื่องมือของทีมอย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้พวกเขาได้เปรียบและทำให้กระบวนการทำงานง่ายขึ้น
เครื่องมือเช่นClickUpช่วยให้การจัดการโครงการเป็นไปอย่างราบรื่นและทำให้ทุกอย่างสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นสำหรับทั้งองค์กร ด้วยระบบลำดับชั้นของโครงการใน ClickUp คุณสามารถเห็นความคืบหน้าของโครงการได้ในทันที ระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ติดต่อสื่อสารกับผู้จัดการโครงการเกี่ยวกับความต้องการด้านวัสดุ และสร้างระบบภายในที่ช่วยให้ทุกคนมีการจัดระเบียบที่ดีขึ้นเมื่อต้องจัดการกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ต่างจากเครื่องมือการจัดการโครงการทั่วไปหลายตัว ClickUp มีคุณสมบัติเฉพาะที่ช่วยให้การปรับใช้สำหรับการจัดการการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเรื่องง่าย ตัวอย่างเช่นแม่แบบการจัดซื้อจัดจ้างโดย ClickUpช่วยให้คุณดำเนินกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบได้ โดยมีโครงการ งาน และข้อมูลทั้งหมดของคุณอยู่ในที่เดียว
เครื่องมือการมีส่วนร่วมของผู้จัดหา
งานประจำวันของคุณส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการพูดคุยกับซัพพลายเออร์และรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับพวกเขาการใช้เครื่องมือซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมสำหรับการมีส่วนร่วมและการจัดการผู้ขายสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากในที่นี้ เปลี่ยนสิ่งที่อาจจะเป็นงานที่ใช้เวลามากให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่รวดเร็วขึ้นมาก
ClickUp ช่วยให้กระบวนการมีส่วนร่วมกับซัพพลายเออร์ง่ายขึ้นด้วยการเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียว ไม่เพียงแต่คุณสามารถสื่อสารกับสมาชิกในทีมผ่านงาน ความคิดเห็น และการแก้ไขแบบเรียลไทม์เท่านั้น แต่คุณยังสามารถจัดการอีเมลภายนอกได้อีกด้วย—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์มการจัดการโครงการของคุณ
ค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการโดยใช้หนึ่งในมุมมอง ClickUp มากมาย จากนั้นตรวจสอบกับซัพพลายเออร์ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เครื่องมือการจัดการความเสี่ยง
การจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนสำคัญของบทบาทของผู้จัดการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่การตรวจสอบให้แน่ใจว่าซัพพลายเออร์สามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อของคุณได้จริง ไปจนถึงการบริหารงบประมาณเพื่อให้สามารถชำระเงินให้กับซัพพลายเออร์ได้ตรงเวลา มีโอกาสมากมายที่สิ่งต่างๆ อาจผิดพลาดได้
ทำให้กระบวนการทั้งหมดง่ายขึ้นโดยใช้เครื่องมือและคุณสมบัติเพื่อสร้างระบบการจัดการความเสี่ยงของคุณเอง ใช้แบบฟอร์มทะเบียนความเสี่ยงการจัดการความเสี่ยงโดย ClickUpเพื่อเริ่มสร้างฐานข้อมูลภายในของคุณเองที่ทำให้การระบุ, ลดความเสี่ยง, และทบทวนความเสี่ยงง่ายขึ้น และลองใช้เครื่องมือแผนภาพกระบวนการเพื่อสร้างขั้นตอนการทำงานสำหรับการจัดการความเสี่ยง
จับคู่สิ่งนี้กับฟีเจอร์การจัดการงานและการจัดการโครงการของ ClickUp เพื่อเก็บงานประจำวันทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว
เครื่องมือการวางแผนทรัพยากรองค์กร
การบริหารการจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย หากคุณไม่ทราบว่าสินค้าคงคลังของคุณมีลักษณะอย่างไร สินค้าคงคลังของคุณเปรียบเทียบกับข้อมูลในระบบจุดขาย (POS) อย่างไร มีสมาชิกในทีมกี่คนที่พร้อมปฏิบัติงาน และข้อจำกัดด้านงบประมาณที่คุณต้องดำเนินการอยู่นั่นคือเหตุผลที่ซอฟต์แวร์วางแผนทรัพยากรองค์กรและระบบโลจิสติกส์จึงมีประโยชน์อย่างยิ่ง
ผู้จัดการการจัดซื้อที่ดีที่สุดเข้าใจว่าเครื่องมือซอฟต์แวร์ ERPทำงานอย่างไรและวิธีใช้ประโยชน์จากเครื่องมือเหล่านี้ผู้ใช้เครื่องมือ ERP สามารถครอบคลุมทุกสิ่งตั้งแต่การจัดตารางการทำงานของพนักงานไปจนถึงการจัดซื้อสินค้า และหน้าที่ความรับผิดชอบของคุณขึ้นอยู่กับขนาดขององค์กรของคุณ
ส่งเสริมให้องค์กรของคุณเริ่มใช้เครื่องมือเช่น ClickUp เพื่อทำให้การจัดการการดำเนินงานของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณสามารถตรวจสอบไม่เพียงแต่สิ่งของและวัสดุ แต่ยังรวมถึงการพร้อมใช้งานของสมาชิกในทีมได้ด้วย
ด้วยการวางแผนกลยุทธ์การดำเนินงานและการจัดการทรัพยากรทั้งหมดของคุณอยู่ในระบบเดียว ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบอย่างรวดเร็วว่าคุณมีทุกสิ่งที่คุณต้องการ หรือตัดสินใจตามสิ่งที่คุณจะต้องใช้ในอนาคต
บทเรียนสำคัญและเคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่มีประสบการณ์
การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่ประสบความสำเร็จไม่ได้เกี่ยวข้องเพียงแค่การวิเคราะห์ข้อมูลและการเจรจาต่อรองกับผู้จัดหาที่มีศักยภาพเท่านั้น หากคุณต้องการประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมนี้ ควรพิจารณาคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ได้สร้างอาชีพในสายงานนี้แล้ว
เข้าร่วมงานอุตสาหกรรม
การทุ่มเทให้กับการรู้จักองค์กรของคุณอย่างถ่องแท้ทั้งภายในและภายนอกนั้นคุ้มค่า แต่การก้าวออกไปนอกสำนักงานและดื่มด่ำกับอุตสาหกรรมในวงกว้างก็เป็นประโยชน์เช่นกัน
การเข้าร่วมงานอุตสาหกรรมมีประโยชน์หลายประการ คุณมีโอกาสได้พบปะกับผู้อื่นที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกับคุณ หรืออยู่ในช่วงอาชีพที่ก้าวหน้าไปมากกว่าคุณ และเรียนรู้จากพวกเขา คุณยังสามารถพบปะกับผู้ติดต่อที่เป็นไปได้ ผู้จัดหา หรือแม้กระทั่งผู้สรรหาบุคลากรสำหรับตำแหน่งในอนาคต คุณสามารถเข้าร่วมสัมมนาและเวิร์กช็อปเพื่อปรับปรุงทักษะของคุณหรือเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ
การเข้าร่วมงานอุตสาหกรรมเป็นสิ่งจำเป็นหากคุณต้องการทำอะไรมากกว่าการเป็นเพียงคนทำงานที่เก่ง 💻
ขยายเครือข่ายของคุณ
หนึ่งในทักษะสำคัญที่คุณจะต้องมีในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดซื้อจัดจ้างคือความสามารถในการสื่อสารที่ดี วิธีที่ยอดเยี่ยมในการฝึกฝนทักษะนี้คือการสร้างเครือข่ายและพัฒนาชุมชนส่วนตัวของคุณเอง
เริ่มต้นสร้างตัวตนของคุณบนแพลตฟอร์มอย่าง LinkedIn และขยายรายชื่อผู้ติดตามด้วยการเป็นผู้นำทางความคิดหรือสมาชิกที่ให้การสนับสนุนในชุมชน เชื่อมต่อกับผู้จัดหาหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อาจเป็นไปได้ทั้งทางดิจิทัลหรือพบปะกันโดยตรง โดยใช้การพบปะสังสรรค์และงานในอุตสาหกรรมเป็นสะพานที่สมบูรณ์แบบในการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและยั่งยืน 📣
มองหาผู้ให้คำปรึกษา
อีกวิธีหนึ่งที่คุณจะได้รับประโยชน์จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของผู้อื่นคือการหาที่ปรึกษา มีผู้คนมากมายที่ได้ปูทางในอุตสาหกรรมการจัดซื้อจัดจ้างมาแล้วและยินดีที่จะช่วยเหลือผู้อื่นให้ประสบความสำเร็จเช่นกัน
ให้สอบถามในองค์กรของคุณก่อนว่ามีใครที่อยู่ในใจหรือไม่ หรือติดต่อเครือข่ายของคุณ หากไม่มีคนในเครือข่าย ลองขยายเครือข่ายของคุณ หรือติดต่อคนที่คุณชื่นชมเพื่อสอบถามว่าพวกเขาให้บริการนี้หรือไม่ 🏆
เริ่มต้นหรือพัฒนาอาชีพของคุณในฐานะผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง
การเป็นผู้จัดการการจัดซื้อจัดจ้างต้องอาศัยทักษะและความเชี่ยวชาญ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องรู้จักการมอบหมายงานหรือกระบวนการให้กับเครื่องมือและซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม การเลือกซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องสามารถช่วยให้คุณปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้งานง่าย ๆ เป็นอัตโนมัติ และมองเห็นภาพรวมได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ได้ดียิ่งขึ้น
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือเดียวที่เหนือกว่าทุกเครื่องมือลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้และสัมผัสวิธีที่ดีกว่าในการจัดการทุกเรื่องเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ✨