10 ซอฟต์แวร์โลจิสติกส์ที่ดีที่สุดในปี 2025 (รีวิวและราคา)

ธุรกิจสมัยใหม่มักโอ้อวดเรื่องการส่งมอบที่รวดเร็วราวสายฟ้าแลบ แต่ในที่สุด ส่วนใหญ่ก็พ่ายแพ้ให้กับระบบการจัดการโลจิสติกส์ที่ไร้โครงสร้างของตนเอง
ด้วยธุรกิจค้าปลีกที่ก้าวเข้าสู่โลกออนไลน์และช่องทางการขายที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำให้ทีมโลจิสติกส์ต้องเผชิญกับความท้าทายในการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง คำสั่งซื้อ และการจัดส่งให้ถึงมือลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพในเวลาเดียวกัน
การคาดเดาตามความต้องการนำไปสู่การมีสินค้าคงคลังมากเกินไปหรือน้อยเกินไป และคุณจำเป็นต้องมีการติดตามแบบเรียลไทม์และแผนงานที่อิงข้อมูลเพื่อแข่งขันในตลาดที่มีการแข่งขันสูง
แต่อย่ากังวลไป—เครื่องมือการจัดการโลจิสติกส์พร้อมที่จะช่วยคุณแล้ว
พวกเขาคืออะไร? คุณเลือกอย่างถูกต้องสำหรับธุรกิจของคุณได้อย่างไร?
ในบทความนี้ เราจะครอบคลุมเครื่องมือด้านโลจิสติกส์ที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในปัจจุบัน พร้อมเน้นคุณสมบัติหลัก ข้อจำกัด ราคา และรีวิวผลิตภัณฑ์เพื่อให้คุณพบตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ
ซอฟต์แวร์โลจิสติกส์คืออะไร?
ซอฟต์แวร์โลจิสติกส์ช่วยอัตโนมัติและทำให้ง่ายขึ้นตลอดวงจรชีวิตทั้งหมดตั้งแต่การจัดการสินค้าคงคลัง การวางแผนการขนส่ง การติดตามคำสั่งซื้อ และการควบคุมคลังสินค้า
โดยเฉพาะงานที่น่าเบื่อซึ่งใช้เวลาหลายชั่วโมงจากชีวิตคุณ เช่น การป้อนข้อมูล การจัดการซัพพลายเออร์ และการจัดการอัตราค่าบริการ เป็นต้น
เครื่องมือด้านโลจิสติกส์ถูกสร้างขึ้นบนเทคโนโลยีสมัยใหม่และต้องการการแทรกแซงจากมนุษย์น้อยที่สุด คาดหวังสายการผลิตที่มีความแม่นยำสูงพร้อมการจัดการโลจิสติกส์ที่รวดเร็วและฉับไว
แต่ด้วยตัวเลือกมากมายที่มีอยู่ คุณจะหาซอฟต์แวร์การจัดการโลจิสติกส์ที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณได้อย่างไร?
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือลอจิสติกส์?
เมื่อพูดถึงการซื้อซอฟต์แวร์โลจิสติกส์สำหรับธุรกิจ ไม่มีอะไรที่เหมาะกับทุกความต้องการ
ราคาของซอฟต์แวร์อาจอยู่ในช่วงตั้งแต่ไม่กี่ร้อยไปจนถึงหลายพัน อย่างไรก็ตาม นี่คือความสามารถบางประการที่คุณควรพิจารณาในเครื่องมือโลจิสติกส์ที่เหมาะสม:
- การมองเห็นในห่วงโซ่อุปทาน: มองหาเครื่องมือด้านโลจิสติกส์ที่ให้การมองเห็นภาพรวมของกระบวนการโลจิสติกส์ทั้งหมดของคุณ ตั้งแต่การบรรจุหีบห่อไปจนถึงการจัดส่ง
- การจัดการแบบเรียลไทม์: หากซอฟต์แวร์มีการติดตามแบบเรียลไทม์และแดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายเพื่อตรวจสอบ KPI ธุรกิจที่สำคัญภายใต้หลังคาเดียวกัน จะได้รับคะแนนเพิ่มเติม
- การผสานรวม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์สามารถผสานรวมกับระบบCRM(การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า) และ ERP (การวางแผนทรัพยากรองค์กร)ที่คุณมีอยู่ได้การผสานรวมช่วยให้สามารถซิงค์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ระหว่างหลายแพลตฟอร์มได้ ซึ่งช่วยลดงานที่ต้องทำซ้ำหรือการป้อนข้อมูลสองครั้ง
- การปฏิบัติตามข้อกำหนดทั่วโลก: จัดการกับความท้าทายด้านโลจิสติกส์ระดับโลกอย่างรวดเร็ว รวมถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศ ขั้นตอนศุลกากร และข้อกำหนดด้านเอกสาร
- ความเหมาะสมทางธุรกิจ: ค้นหาซอฟต์แวร์โลจิสติกส์ที่เหมาะกับขนาดของการดำเนินงาน ปริมาณการขนส่ง และประเภทของสินค้าที่คุณกำลังจัดการ
- ความสามารถในการปรับขนาด: เครื่องมือด้านโลจิสติกส์ส่วนใหญ่เป็นระบบคลาวด์และสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าความสามารถในการปรับขนาดจะไม่ทำให้คุณต้องเสียค่าใช้จ่ายมหาศาล มองหาซอฟต์แวร์ที่มีราคาโปร่งใสและมีฟีเจอร์ที่สามารถปรับขนาดได้อย่างง่ายดาย
สุดท้ายนี้ คุณสมบัติหลักและฟังก์ชันการทำงานของซอฟต์แวร์การจัดการโลจิสติกส์มีความสำคัญที่สุด เนื่องจากมีผลกระทบอย่างมากต่อประสบการณ์การใช้งานซอฟต์แวร์ของคุณในสถานการณ์จริง
นี่คือรายการที่คัดสรรมาแล้วของซอฟต์แวร์การจัดการโลจิสติกส์ชั้นนำ
10 เครื่องมือการจัดการโลจิสติกส์ที่ดีที่สุดที่ควรใช้
รายการนี้ครอบคลุมคุณสมบัติของเครื่องมือแต่ละตัว, รีวิวจากผู้ใช้, ข้อจำกัด, และราคา.
1. คลิกอัพ
ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันบนคลาวด์ แม้ว่าจะมีการใช้งานที่หลากหลาย แต่ในกรณีนี้ ClickUp จัดการสินค้าคงคลังและการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับธุรกิจทุกขนาด
ทีมโลจิสติกส์สามารถวางแผน ตรวจสอบ และดำเนินการปฏิบัติงานได้จากที่เดียว ด้วยแดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายของ ClickUp
คุณสามารถเลือกจากแกลเลอรีของเทมเพลตที่ออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะของ ClickUp เพื่อจัดการการดำเนินงานในทุกด้าน ซึ่งรวมถึงเทมเพลตการจัดการสินค้าคงคลังของ ClickUp,เทมเพลต KPI คลังสินค้าของ ClickUp,และเทมเพลตการจัดการโครงการแบบ Agile ของ ClickUp– เพื่อยกตัวอย่างบางส่วน
สร้างแผนทดสอบผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็วและลดชั่วโมงการทำงานที่ซ้ำซากด้วยคำแนะนำที่สร้างโดย AI จาก ClickUp
นอกจากนี้ คุณสมบัติแชทในตัวและกระดานไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบของ ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีมสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกล
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- จัดการงานของคุณด้วยมุมมองที่ปรับแต่งได้มากกว่า 10 แบบของ ClickUp
- ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความคิดเห็นแบบเรียลไทม์, แชท, การแชร์ และการแจ้งเตือน
- กำหนดค่าแดชบอร์ดด้วย KPI ที่สำคัญต่อธุรกิจและวิดเจ็ตภาพ
- ซิงค์เอกสารกับเวิร์กโฟลว์เพื่อมอบหมาย แสดงความคิดเห็น และทำงานร่วมกับทีม
- ClickUp ผสานการทำงานกับเครื่องมือมากกว่า 200 รายการโดยตรง รวมถึง Slack, Figma, แอปเก็บข้อมูลบนคลาวด์ และอื่นๆ อีกมากมาย
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้กล่าวว่าแอปพลิเคชันมือถือใช้งานได้แต่สามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
2. ออราเคิล
ผ่านทางOracle
Oracle Transportation Management (OTM) เป็นซอฟต์แวร์โลจิสติกส์แบบครบวงจรสำหรับธุรกิจที่ประสบปัญหาในการจัดการการดำเนินงานห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก
แพลตฟอร์มมีอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย อย่างไรก็ตาม มันมีชุดคุณสมบัติที่แข็งแกร่งเพื่อจัดการการขนส่งและการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์ในระดับโลกอย่างมีประสิทธิภาพ
ความสามารถในการกำหนดค่าโหลดแบบ 3 มิติของ OTM โดดเด่นในฐานะจุดขายเฉพาะตัว ด้วยฟีเจอร์นี้ คุณสามารถแยกแยะการจัดวางสินค้าได้อย่างชัดเจนผ่านการจำลองสถานการณ์ และยังสามารถสลับมุมมองและตำแหน่งต่าง ๆเพื่อวางแผนความจุของยานพาหนะขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
คุณสมบัติเด่นของ OTM
- รวบรวม, จัดรูปแบบ, และโหลดอัตราจากผู้ให้บริการผ่านระบบจัดการอัตราที่ครอบคลุม
- ค้นหาเส้นทางที่ดีที่สุดสำหรับการขนส่งโดยใช้ความสามารถในการกำหนดเส้นทางเครือข่ายอันทรงพลังของ OTM
- ระบบอัตโนมัติสำหรับงานธุรการ เช่น การนัดหมาย การสอบถามอัตราค่าบริการ การจอง และอื่นๆ
- สร้างภาพจำลองสถานการณ์ตลาดที่แตกต่างกันด้วยการจำลองเครือข่ายแบบเรียลไทม์
- คาดการณ์จุดสูงสุดและต่ำสุดในอนาคตด้วยการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ผ่านแดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPI) ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และข้อมูลย้อนหลัง
ข้อจำกัดของ OTM
- การตั้งค่าเริ่มต้นและการติดตั้งอาจช้าเล็กน้อย
- ผู้ใช้บางรายแนะนำว่าส่วนติดต่อผู้ใช้ไม่น่าดึงดูด
การกำหนดราคา OTM
- ไม่ได้ระบุไว้ในเว็บไซต์
คะแนนและรีวิว OTM
- G2: คะแนนไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ
3. เอสเอพี
ผ่านทางSAP
ซอฟต์แวร์ SAP Transportation Management (TM) เป็นส่วนหนึ่งของแนวทาง ออกแบบสู่การดำเนินงาน ของ SAP ที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานดิจิทัล
เนื่องจากเหตุนี้ แอปพลิเคชันนี้จึงมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะวางแผน ดำเนินการ และจัดการค่าขนส่งสำหรับห่วงโซ่อุปทานทั้งในระดับโลกหรือภายในประเทศของคุณ
ยิ่งไปกว่านั้น SAP ได้ผสานระบบอัตโนมัติเข้ากับแอปพลิเคชันด้านโลจิสติกส์ของตน จึงสามารถนำเสนอฟีเจอร์ล้ำสมัย เช่นการวางแผนกำลังการผลิต การคาดการณ์ล่วงหน้า และการจำลองสถานการณ์ ในทุกระดับของห่วงโซ่อุปทานของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SAP Transportation Management
- แพลตฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้สูง มอบความสามารถในการขยายตัวและการมองเห็นทั่วทั้งองค์กร
- กระบวนการประกวดราคาและการจัดอันดับที่ยืดหยุ่น
- เทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงการรวมสินค้าด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางและการลดต้นทุนเชื้อเพลิง
- ให้ AI อยู่เคียงข้างคุณเสมอ เพื่อช่วยแนะนำการตัดสินใจและทำงานซ้ำๆ อย่างอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของระบบการจัดการการขนส่งของ SAP
- ผู้ใช้ใหม่ต้องเรียนรู้มาก
- แอปทำงานช้าลงขณะประมวลผลคำสั่งซื้อที่มีปริมาณมาก
การกำหนดราคาการจัดการการขนส่งของ SAP
- ไม่ได้ระบุไว้ในเว็บไซต์
การให้คะแนนและรีวิวการจัดการการขนส่งของ SAP
- G2: คะแนนไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ
4. อะคูมาติก้า
ผ่านทางAcumatica
Acumatica เป็นระบบ ERP บนคลาวด์ที่มอบชุดแอปพลิเคชันการจัดการธุรกิจครบวงจร รวมถึงแอปพลิเคชันการจัดการโลจิสติกส์ เช่น การควบคุมสินค้าคงคลัง การติดตามคำสั่งซื้อ การจัดการคลังสินค้า และ ระบบการจัดการคำสั่งซื้อ
แอปพลิเคชันเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้บริษัทขนาดกลางได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
เราพบว่าอินเตอร์เฟซมีประสิทธิภาพและใช้งานง่าย. คะแนนบวกให้กับโมเดลการให้สิทธิ์การใช้งานแบบครบวงจรของ Acumatica ที่ช่วยให้คุณสามารถดูธุรกิจของคุณได้ตลอดเวลาและจากอุปกรณ์ใดก็ได้ในราคาเดียว.
คุณสมบัติเด่นของ Acumatica
- ทำให้กระบวนการจัดการสินค้าคงคลังง่ายขึ้นด้วยการจัดการสินค้าที่ยืดหยุ่น การตรวจสอบคุณภาพย้อนกลับได้ และการเติมสินค้าที่มีประสิทธิภาพ
- ปรับปรุงการดำเนินงานคลังสินค้าด้วยระบบหยิบสินค้าแบบไร้กระดาษและระบุทิศทางผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่
- สร้างใบสั่งขายจากใบเสนอราคาที่ได้รับการอนุมัติได้เพียงคลิกเดียว
- ติดตามสถานะการจัดส่งผ่านลิงก์แบบเรียลไทม์และแชร์กับลูกค้าได้ง่ายๆ ผ่านการส่งข้อความหรือการแจ้งเตือนในแอป
- จัดการคำสั่งซื้ออย่างเชิงรุกด้วยการจัดการการคืนสินค้าในตัว, การตรวจสอบการทดลอง, การรวมใบแจ้งหนี้, และเครื่องมืออื่น ๆ
ข้อจำกัดของ Acumatica
- ผู้ใช้บางรายพบว่าเครื่องมือนี้ปรับแต่งได้ยาก
- ผู้ตรวจสอบรายงานข้อบกพร่องและความยากลำบากทางเทคนิคเป็นครั้งคราว
- ยากที่จะขยายขนาดโดยไม่ลงทุนเงินจำนวนมาก
ราคาของ Acumatica
- ไม่มีให้บริการบนเว็บไซต์
คะแนนและรีวิว Acumatica
- G2: 4. 4/5 (840 รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
5. เน็ตซูิต คลาวด์ เอพีอาร์
ผ่านทางNetsuite
โซลูชัน NetSuite Cloud ERP ช่วยให้การจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจของคุณง่ายขึ้น ตั้งแต่การจัดการการเงินไปจนถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลคำสั่งซื้อ การจัดการสินค้าคงคลัง และการดำเนินงานคลังสินค้า
เช่นเดียวกับ Acumatica, NetSuite มอบเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับทีมโลจิสติกส์ในการจัดการการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ซอฟต์แวร์นี้ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทมากกว่า 37,000 แห่ง รวมถึงบริษัทชั้นนำด้านโลจิสติกส์และการขนส่ง เช่น FlexPort, OmniTRAX และ Floship รวมถึงบริษัทอื่น ๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของระบบ ERP บนคลาวด์ NetSuite
- อัตโนมัติ, จัดการ, และเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าคงคลังในหลายสถานที่และช่องทางการขายจากแดชบอร์ดเดียว
- ปรับปรุงกระบวนการสั่งซื้อให้มีประสิทธิภาพด้วยระบบอัตโนมัติตั้งแต่ใบเสนอราคาไปจนถึงการดำเนินการจัดส่งสินค้า
- มั่นใจในความสอดคล้องกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดการจัดหาทั่วโลก พร้อมการเตรียมความพร้อมสำหรับการซื้อขายในสกุลเงินและกฎระเบียบภาษีเฉพาะภูมิภาค
- ขจัดปัญหาการบันทึกข้อมูลซ้ำซ้อนด้วยการเชื่อมโยงธุรกรรมจัดซื้อโดยอัตโนมัติกับข้อมูลผู้ขาย ใบรับสินค้า และเอกสารใบแจ้งหนี้
ข้อจำกัดของระบบ ERP บนคลาวด์ NetSuite
- โครงสร้างที่ใช้ SQL ของ NetSuite ทำหน้าที่เป็นคอขวดในการสร้างรายงานและเรียกใช้การค้นหาขั้นสูง
- ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมของค่าธรรมเนียมการตั้งค่าครั้งแรกทำให้ราคาทั้งหมดแพงขึ้น
ราคาของระบบ ERP บนคลาวด์ NetSuite
- ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประจำปีบวกกับค่าธรรมเนียมการตั้งค่ามีผลบังคับใช้ แต่ไม่มีรายละเอียดราคาที่ชัดเจนระบุไว้บนเว็บไซต์
คะแนนรีวิวและบทวิจารณ์ระบบ ERP บนคลาวด์ของ NetSuite
- G2: 4. 0/5 (2800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (1400+ รีวิว)
6. Zoho Inventory
ผ่านทางZoho
Zoho Inventory เป็นซอฟต์แวร์จัดการสต็อกและสินค้าคงคลังที่ใช้งานง่าย ออกแบบมาสำหรับธุรกิจยุคใหม่
หากธุรกิจของคุณพึ่งพาช่องทางการขายที่หลากหลาย (โดยเฉพาะทางออนไลน์) คุณจำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์โลจิสติกส์เพื่อจัดการสายการผลิตและยอดขายที่พุ่งสูงขึ้น รวมถึงควบคุมคลังสินค้าที่กระจายอยู่ทั่วพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
Zoho Inventory ทำได้ทุกอย่าง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Inventory
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย, ง่ายต่อการนำทางและทำงานกับโซลูชันซอฟต์แวร์
- ติดตามสินค้าตามชุดและหมายเลขซีเรียลผ่านช่องทางการขายหลายช่องทาง
- การสั่งซื้ออัตโนมัติกับผู้ขายและอัตราที่กำหนดไว้ล่วงหน้าช่วยป้องกันการขาดสต็อก
- สร้างรายงานเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มการขายและการซื้อของแต่ละคำสั่งซื้อ
- แดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายเพื่อสรุปภาพรวมของวงจรการสั่งซื้อ – รอการดำเนินการ, จัดชุดแล้ว, และส่งมอบแล้ว, อยู่ในที่เดียว
- ผสานการทำงานกับผู้ให้บริการขนส่งกว่า 40 ราย
ข้อจำกัดของ Zoho Inventory
- ผู้ใช้ประสบปัญหาในการค้นหาแหล่งข้อมูลการฝึกอบรมและเอกสารทางการสำหรับการใช้ซอฟต์แวร์
- ไม่ใช่ซอฟต์แวร์โลจิสติกส์ที่สมบูรณ์ โดยเน้นหลักที่การจัดการสินค้าคงคลังและการสต็อกสินค้า
- ผู้ใช้รายงานว่าบริการลูกค้าสามารถทำได้ดีขึ้นมาก
ราคาของ Zoho Inventory
- ฟรีตลอดไป: จำกัดเพียง 50 คำสั่งซื้อ
- มาตรฐาน: $29/เดือน
- มืออาชีพ: $79/เดือน
- พรีเมียม: 129 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: $249/เดือน
Zoho Inventory คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (80+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 370 รายการ)
7. Salesforce
ผ่านทางSalesforce
Salesforce สำหรับผู้ให้บริการขนส่งและโลจิสติกส์ผสานการทำงานกับ Salesforce CRM เพื่อนำเสนอโซลูชันที่ปรับแต่งได้ เช่น การจัดการข้อมูลติดต่อ การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการ และการติดตามการจัดส่ง
แพลตฟอร์มคือกุญแจสำคัญในการเปลี่ยนการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ราบรื่นและมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง โดยทำเช่นนี้ผ่านห่วงโซ่อุปทานที่บูรณาการและมุมมองแบบองค์รวมของประสบการณ์การขนส่งทั้งหมด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesforce CRM
- รับมุมมองแบบเรียลไทม์ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานของคุณผ่านแดชบอร์ดแบบรวมศูนย์
- ยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าด้วยการโต้ตอบและการสื่อสารที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
- ผสานรวมกับระบบ ERP, TMS, WMS และระบบจัดเก็บข้อมูลอื่น ๆ ที่มีอยู่
- รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับระดับสินค้าคงคลัง สถานะคำสั่งซื้อ และตัวชี้วัดการขนส่ง
- ใช้ AI ในการทำนายความต้องการในการบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์และทรัพยากร
ข้อจำกัดของระบบ CRM Salesforce
- เราไม่สามารถหาแอปมือถือได้
- ไม่มีเวอร์ชันฟรี
ราคา Salesforce CRM
- เริ่มต้น: $25/ผู้ใช้
- มืออาชีพ: 80 ดอลลาร์/ผู้ใช้
คะแนนรีวิวและบทวิจารณ์ Salesforce CRM
- G2: 4. 3/5 (18,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 18,000 รายการ)
8. ไบรท์เพิร์ล
ผ่านทางBrightpearl
Brightpearl เป็นระบบการจัดการการดำเนินงานค้าปลีกชั้นนำ ระบบนี้ดูแลการวางแผนและจัดการสินค้าคงคลัง การจัดส่งและการดำเนินการตามคำสั่งซื้อและการจัดหาสินค้าตามคำสั่งซื้อ
นอกจากนี้ ยังผสานรวมกับระบบ CRM ที่มุ่งเน้นการค้าปลีกเพื่อช่วยคุณสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ดีขึ้น
ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและ UI ที่ดึงดูดใจ แพลตฟอร์มนี้ได้รับความนิยมจากแบรนด์และบริษัทโลจิสติกส์กว่า 5,000 แห่ง
คุณสมบัติเด่นของ Brightpearl
- คำแนะนำการซื้อสินค้าคงคลังที่แม่นยำตามแนวโน้มการขายและรูปแบบความต้องการของลูกค้าในอนาคต
- การจัดการสินค้าคงคลังและคำสั่งซื้อแบบหลายช่องทางพร้อมการอัปเดตแบบเรียลไทม์
- แดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายเพื่อแสดงข้อมูลสำคัญทั้งหมดของคุณ เช่น ยอดขาย, ความพร้อมของสินค้า, CAC, LTV ของลูกค้า, และอื่น ๆ
- ระบบ CRM สำหรับร้านค้าปลีกที่ติดตั้งไว้แล้วจะสร้างโปรไฟล์ลูกค้าโดยอัตโนมัติ ซึ่งรวมถึงข้อมูลติดต่อ ประวัติการสั่งซื้อ และการโต้ตอบในอดีต
- ระบบจุดขายแบบบูรณาการเต็มรูปแบบพร้อมโปรแกรมสะสมคะแนน
ข้อจำกัดของ Brightpearl
- ผู้ใช้บางรายพบว่าการเริ่มต้นใช้งานเป็นเรื่องยาก (มีความซับซ้อนในการเรียนรู้)
- Brightpearl ไม่มีบริการทดลองใช้ฟรี
- ความคิดเห็นทั่วไปจากลูกค้าคือเกี่ยวกับรูปแบบการรายงานที่จำกัดและการสนับสนุนลูกค้าที่ไม่ดี
Brightpearl การกำหนดราคา
- ไม่มีรายละเอียดบนเว็บไซต์
Brightpearl คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (70+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
9. โรส ร็อกเก็ต
ผ่านทางโรส ร็อกเก็ต
เคยได้ยินชื่อ Guns and Roses ไหม? ใช่ วงร็อกนั่นแหละ! แม้ว่าเราจะพบว่าชื่อ Rose Rocket คล้ายกับวงนั้น แต่เว็บไซต์ของพวกเขาใช้ธีมของ Guns and Roses เป็นพื้นฐาน
โรส โรเก็ต เป็นซอฟต์แวร์การจัดการการขนส่งชั้นนำที่ได้รับความนิยมในหมู่บริษัทขนส่ง, ผู้ขนส่ง, และนายหน้า
เมื่อเปรียบเทียบกับระบบการจัดการการขนส่งแบบเก่าที่ไม่ยืดหยุ่น Rose Rocket มอบความยืดหยุ่นอย่างสมบูรณ์ในการปรับแต่งซอฟต์แวร์ตามความต้องการทางธุรกิจของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Rose Rocket
- ตั้งค่ากฎและตัวกระตุ้นที่กำหนดเองเพื่อทำให้งานและการแจ้งเตือนเป็นอัตโนมัติ
- คุณสมบัติและเครื่องมือที่เพิ่มได้ง่ายเมื่อธุรกิจของคุณขยายตัว จ่ายเฉพาะสิ่งที่คุณใช้
- รายงานและแดชบอร์ดในตัวเพื่อติดตามความสามารถในการทำกำไร
- การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและการแบ่งปันข้อมูลตามบทบาท
- ช่องทางการสื่อสารแบบเรียลไทม์เพื่อให้สอดคล้องกับผู้ขับขี่, ลูกค้า, และพันธมิตรทั้งหมด
- การวางแผนเส้นทางและการเพิ่มประสิทธิภาพ
- กระดานที่ใช้งานง่ายสำหรับการติดตามคำสั่งซื้อภายใน การเลือกภาระงานของคนขับ หรือให้ลูกค้าเห็นภาพรวมของคำสั่งซื้ออย่างครบถ้วน
ข้อจำกัดของโรส ร็อกเก็ต
- ผู้ใช้บางรายพบว่าการขาดคุณสมบัติขั้นสูง
- การอัปเดตแบบเรียลไทม์ไม่ได้เป็น 'เรียลไทม์' จริงๆ
- ผู้ใช้พบว่ามีความยากลำบากในการสร้างคำสั่งซื้อแยก
ราคาของโรส ร็อกเก็ต
- ฟรีตลอดไป
- ชำระเงินแล้ว: $125/เดือน
- ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม: $298/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของโรส ร็อกเก็ต
- G2: คะแนนไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ
10. ฟิชโบว์ล
ผ่านทางFishbowl
Fishbowl เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโลจิสติกส์ที่ช่วยให้ธุรกิจจัดการสินค้าคงคลัง คลังสินค้า และกระบวนการผลิตได้ในที่เดียว
ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMB) และมีให้เลือกสองรูปแบบ: แบบบนคลาวด์ในชื่อ Fishbowl Drive และแบบติดตั้งภายในองค์กรในชื่อ Fishbowl Advanced
ในทั้งสองรูปแบบ แพลตฟอร์มนี้จัดการการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์ประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับธุรกิจทุกขนาด
คุณสมบัติเด่นของ Fishbowl
- การจัดการสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพผ่านบาร์โค้ดที่สามารถสแกนได้ การนับสต็อกอัตโนมัติ และเครื่องมือเพิ่มเติม
- สร้างขั้นตอนการทำงานที่ปรับแต่งได้เพื่อทำให้กระบวนการผลิตเป็นอัตโนมัติและกำหนดเวลาล่วงหน้า
- การจัดการการจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพและแม่นยำ
- รายงานอัตโนมัติและปรับแต่งได้
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือธุรกิจยอดนิยม เช่น QuickBooks, Salesforce, Shopify และอื่น ๆ
ข้อจำกัดของบ่อปลา
- ผู้ใช้หลายคนพบปัญหาการเขียนโปรแกรมที่ไม่ปกติและข้อบกพร่อง
- ส่วนติดต่อผู้ใช้และการนำทางทั่วทั้งแพลตฟอร์มไม่น่าดึงดูด
- ราคาแพงสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
- ไม่มีโมดูลสำหรับการติดตามคอนเทนเนอร์
- สำหรับแต่ละส่วนเสริมการผสานระบบ คุณจะต้องจ่ายเกือบ $500
การกำหนดราคาแบบ Fishbowl
ถนนฟิชโบว์ล
- การจัดเก็บสินค้า: $329/เดือน
Fishbowl ขั้นสูง
- การจัดเก็บสินค้า: $329/เดือน
- การผลิต: 429 ดอลลาร์/เดือน
การให้คะแนนและรีวิวแบบบ่อปลา
- G2: 4. 0/5 (210+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (820+ รีวิว)
ค้นหาซอฟต์แวร์โลจิสติกส์ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ
ซอฟต์แวร์โลจิสติกส์ช่วยปรับปรุงระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ไม่มีโครงสร้างและเสียหายของบริษัทในยุคปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสำหรับบริษัทที่มีความต้องการด้านโลจิสติกส์ของห่วงโซ่อุปทานระดับโลก ประโยชน์ที่ได้รับนั้นไม่มีที่สิ้นสุด
ระบบโลจิสติกส์ที่เหมาะสมสามารถสร้างหรือทำลายธุรกิจของคุณได้
ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ไม่ว่าทีมโลจิสติกส์ของคุณจะถูกถล่มด้วยหมายเลขคำสั่งซื้อหรือประสบปัญหาการขนส่งที่แออัด ClickUp ก็มีเครื่องมือการจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพที่สมบูรณ์แบบเพื่อเอาชนะคู่แข่ง
