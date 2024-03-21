บล็อก ClickUp
10 อันดับการผสานการทำงานกับ Zapier ที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณในปี 2025

10 อันดับการผสานการทำงานกับ Zapier ที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณในปี 2025

Alex York
Alex YorkSenior Content Marketing Manager
21 มีนาคม 2567

ไม่มีใครสามารถลดเทคโนโลยีที่ใช้ลงเหลือเพียงแพลตฟอร์มเดียวได้ ไม่ว่าคุณจะจัดการประชุมด้วย Google Calendar หรือบริหารทีมการตลาดสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กโดยใช้ HubSpot ส่วนใหญ่แล้วเราต่างพึ่งพาโปรแกรมหลายตัวเพื่อให้สามารถจัดการและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การแบ่งปันข้อมูลข้ามแพลตฟอร์มต่างๆ ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการทำงานร่วมกันของทุกส่วน

อย่างไรก็ตาม การพิมพ์ข้อมูลใหม่ด้วยตนเองหรือคัดลอกและวางรายละเอียดจากเครื่องมือซอฟต์แวร์หนึ่งไปยังอีกเครื่องมือหนึ่งเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายในยุคของ AI นี่คือจุดที่ Zapier เข้ามาช่วย มันเป็นเครื่องมืออัตโนมัติการทำงานที่เชื่อมต่อแอปมากกว่า 6,000 แอปเพื่อกระตุ้นการกระทำและเหตุการณ์เฉพาะตามตัวกระตุ้นที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

ยิ่งคุณสามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชันทั้งหมดที่คุณชื่นชอบใช้งานเข้าด้วยกันได้มากเท่าไร คุณก็จะยิ่งสร้างกระบวนการทำงานในอุดมคติสำหรับทุกโครงการและกิจวัตรในชีวิตของคุณ (ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัว การทำงาน หรือด้านอื่น ๆ) ได้ดียิ่งขึ้นเท่านั้น

เคล็ดลับคือการค้นหาแอปที่สามารถทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์การผสานรวมของZapier ได้อย่างมีพลวัตและสร้างการกระทำและเหตุการณ์ที่คุณไว้วางใจได้ คุณต้องการการผสานรวมกับ Zapier ที่มีความแข็งแกร่งและหลากหลายมิติเพื่อสร้างกระบวนการทำงานของคุณและทำให้ชีวิตง่ายขึ้น

คุณควรค้นหาอะไรในระบบการผสานการทำงานกับ Zapier?

เครื่องหมายของแอปเพิ่มประสิทธิภาพ แอปปฏิทิน หรือเครื่องมือทางธุรกิจที่ดี คือการที่สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ ได้ หลังจากทั้งหมด ไม่มีแอปใดที่สามารถทำทุกอย่างให้ทุกคนได้ และแอปที่อนุญาตให้เชื่อมต่อกับแอปอื่น ๆ มีโอกาสมากขึ้นที่จะยึดตำแหน่งในรายการสิ่งที่ต้องมีของคน ๆ หนึ่ง

ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาแอปพลิเคชันใหม่ ๆ เพื่อนำมาใช้ในกิจวัตรและกระบวนการทำงานของคุณในปี 2024 อย่าเพียงแค่ถามว่าแอปนั้นสามารถทำอะไรได้บ้างในตัวเองเท่านั้น แต่ให้ถามว่าแอปนั้นสามารถทำอะไรได้ผ่านการเชื่อมต่อกับ Zapier Zaps ได้บ้าง การเชื่อมต่อกับ Zapier ที่ดีที่สุดควรมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ต่อไปนี้:

  • ทำให้อยู่ในรายการสาธารณะ: เมื่อแอปอยู่ในรายการสาธารณะของ Zapier แสดงว่าผู้พัฒนาแอปนั้นมีความมุ่งมั่นในการเชื่อมต่อกับระบบ คุณยังจะได้รับการสนับสนุนที่เชื่อถือได้มากกว่าแอปที่ไม่ได้อยู่ในรายการหรือแอปที่อยู่ในรายการส่วนตัว
  • มีตัวเลือกการกระตุ้นและการดำเนินการที่หลากหลาย: บางแอปมีเพียงการกระทำหรือการกระตุ้นเพียงอย่างเดียว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการผสานรวมกับ Zapier มีตัวเลือกการกระตุ้น การดำเนินการ และจุดสิ้นสุดที่หลากหลาย ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถทำและทำให้เป็นอัตโนมัติได้มากกว่า
  • หลายคนใช้มัน และมีทรัพยากรมากมาย: กระแสสังคมมีอยู่จริง โดยเฉพาะเมื่อพูดถึงแอปพลิเคชัน เนื่องจากขนาดของชุมชนของ Zapier ที่ใหญ่โตมาก ยิ่งมีผู้ใช้แอปใดแอปหนึ่งมากเท่าไหร่ แอปนั้นก็มักจะดีขึ้นเท่านั้น ให้เลือกแอปที่มีผู้ใช้หลายแสนคน

ใช้รายการตรวจสอบข้างต้นเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องมือปัจจุบันของคุณผ่านเกณฑ์ และใช้มันต่อไปเพื่อประเมินคุณค่าของแอปใหม่ ๆ ที่คุณต้องการสำรวจ แต่หากคุณติดขัดและต้องการความช่วยเหลือในการหาทางออก ให้เริ่มต้นด้วยการผสานการทำงานพื้นฐานของ Zapier สำหรับผู้ใช้ส่วนตัวและผู้ใช้ทางธุรกิจ

10 การผสานรวม Zapier ที่ดีที่สุดที่ควรใช้

1.คลิกอัพ

ฟีเจอร์การค้นหาแบบสากล ClickUp 3.0 ที่ถูกทำให้เรียบง่าย
ผสานการทำงานของ ClickUp Universal Search กับ Zapier Zaps เพื่อจัดการงานทั้งหมดของคุณในแพลตฟอร์มเดียว และไม่พลาดข้อมูลสำคัญอีกต่อไป

หากการผสานรวมกับ Zapier เป็นกลไกที่ขับเคลื่อนปริมาณงานที่สำเร็จแล้ว ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการก็คือรากฐานสำคัญ ทุกคนจำเป็นต้องมีศูนย์กลางสำหรับการจัดการโครงการและงานที่รวบรวมสิ่งที่ต้องทำ ตารางเวลา แหล่งความรู้ และงานที่กำลังดำเนินการทั้งหมด ศูนย์กลางนั้นก็คือ ClickUp

ClickUp เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่ผู้ใช้ส่วนบุคคลหรือทีมมืออาชีพสามารถจัดระเบียบขั้นตอนการทำงานและกิจวัตรประจำวันได้ คุณสามารถทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน ติดตามโครงการที่มีบุคคลหลายคนเกี่ยวข้อง และจัดการรายการงานประจำวันหรืองานต่อเนื่องทั้งหมดในที่เดียว ยิ่งไปกว่านั้น ClickUp ยังมีระบบอัตโนมัติ Zapier ที่ทรงพลังซึ่งจะตรวจสอบและทำเครื่องหมายรายการทั้งหมดในรายการนั้นจากส่วนก่อนหน้าที่คุณเพิ่งเลื่อนลงมา

คุณสามารถใช้ClickUp-ZapierZaps ได้หลายสิบแบบเพื่อจัดการฟังก์ชันมาตรฐานและลำดับการดำเนินการ คุณสามารถผสานการทำงาน ClickUp เข้ากับเครื่องมือโปรดของคุณ เช่น Google Calendar และ Slack เพื่อการทำงานที่มีรายละเอียดมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อการผสานการทำงาน การเชื่อมต่อ และ Zaps ของ ClickUp ทั้งหมดของคุณพร้อมใช้งานแล้ว คุณสามารถใช้ClickUp Universal Searchเพื่อค้นหาข้อมูลจากเครื่องมือที่เชื่อมต่อกันทั้งหมดได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ClickUp สามารถเป็นศูนย์กลางของคุณสำหรับการสร้างกิจกรรม, การทำภารกิจให้เสร็จ, และการค้นหาข้อมูลเมื่อคุณเชื่อมต่อแอปพลิเคชันทั้งหมดที่คุณใช้สำหรับชีวิตส่วนตัวหรืออาชีพของคุณ.ตัวอย่างการอัตโนมัติกระบวนการทางธุรกิจเหล่านี้อาจช่วยให้คุณได้รับแรงบันดาลใจหากคุณต้องการสร้างความคิดของคุณเอง
  • คุณสามารถตั้งค่าการกระตุ้นอัตโนมัติได้หลายสิบแบบเพื่อให้งาน, กิจกรรม, บันทึก, และการสนทนาทั้งหมดของคุณอยู่ในที่เดียวผ่านซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับงานที่ใช้งานง่าย
  • คุณจะใช้เวลาในการคัดลอกคำเชิญประชุมหรือเชิญอีเมลของคุณเข้าร่วมประชุมน้อยลง—หากอยู่ใน ClickUp แล้ว ข้อมูลนั้นก็จะปรากฏในทุกเครื่องมือที่คุณเชื่อมต่อไว้ทันที
  • การสนับสนุนอย่างเต็มที่จาก ClickUp, Zapier และผู้ใช้ที่กระตือรือร้นทำให้ง่ายต่อการขอความช่วยเหลือในทุกคำถามของคุณหรือหาแรงบันดาลใจสำหรับการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานที่สร้างสรรค์

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้ส่วนบุคคลอาจจำเป็นต้องศึกษา API อย่างละเอียด เนื่องจาก ClickUp Zaps ส่วนใหญ่ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานในระดับมืออาชีพ
  • การเปลี่ยนไปใช้แพลตฟอร์มการจัดการโครงการใหม่เพื่อเข้าถึง Zaps อาจเป็นงานที่หนักหนา

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)

2. แอคทีฟแคมเปญ

การใช้ Zapier ใน ActiveCampaign เพื่อสร้างระบบอัตโนมัติ
ผ่านทางActiveCampaign

ActiveCampaign เป็นแพลตฟอร์มการตลาดอัตโนมัติที่ช่วยให้ทีมขนาดเล็กสามารถทำงานได้มากขึ้นอย่างง่ายดาย มีเครื่องมือการตลาดผ่านอีเมล ระบบอัตโนมัติสำหรับการส่งและปรับแต่งอีเมล รวมถึงความสามารถในการส่งอีเมลตอบกลับต่อการขายหรือการโต้ตอบอื่นๆ

คุณสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเองได้หลายสิบแบบด้วย ActiveCampaign ซึ่งจะส่งอีเมลที่แตกต่างกันไปยังบุคคลต่างๆ ในเวลาที่แตกต่างกัน—แต่การผสานรวมกับ Zapier จะเข้ามาช่วยในส่วนไหน?

ผ่าน Zaps คุณสามารถมั่นใจได้ว่าทุกการติดต่อของลูกค้าหรือผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าในทุกสภาพแวดล้อมจะถูกบันทึกอย่างถูกต้องภายใน ActiveCampaign ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเชื่อมโยงแต่ละหน้า landing page บนเว็บไซต์ของคุณกับแคมเปญอีเมลเฉพาะ เพื่อให้ผู้ติดต่อใหม่ได้รับการสื่อสารที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ

ActiveCampaign Zaps สามารถเพิ่มงานใหม่ในรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณหรือการประชุมกับลูกค้าในปฏิทินของคุณได้ทุกครั้งที่ผู้รับมีปฏิสัมพันธ์กับข้อความที่คุณส่ง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ActiveCampaign

  • คู่มือช่วยเหลือโดยละเอียดที่แนะนำคุณในการตั้งค่า Zaps หรือเสนอแนะขั้นตอนการทำงานโดยพูดคุยเกี่ยวกับ Zaps ที่ใช้กันทั่วไป
  • ทำให้การสื่อสารทางอีเมลทั้งหมดของคุณเป็นอัตโนมัติ เพื่อให้มั่นใจว่าแคมเปญอีเมลต่อเนื่อง อีเมลตามฤดูกาล และอีเมลขอบคุณสำหรับการซื้อของคุณจะถูกส่งออกไปในเวลาที่เหมาะสมที่สุด
  • เครื่องมือและตัวเลือกสำหรับการสื่อสารอย่างรวดเร็วกับลูกค้าและผู้ติดต่อใหม่

ข้อจำกัดของ ActiveCampaign

  • การผสานรวมบางอย่างต้องการการสนับสนุนจากฝ่ายลูกค้าเพื่อแก้ไขรายละเอียด
  • แพลตฟอร์มนี้อาจน่าเบื่อในการใช้งาน

ราคาของ ActiveCampaign

  • พลัส (แพ็กเกจรวม): $116/เดือน
  • มืออาชีพ (แพ็กเกจรวม): $386/เดือน
  • องค์กร: $734/เดือน

คะแนนและรีวิวของ ActiveCampaign

  • G2: 4. 5/5 (10,700+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (2,350+ รีวิว)

ลองดูทางเลือกอื่นของ ActiveCampaign เหล่านี้!

3. Google Sheets

ตัวอย่าง Google Sheet ที่เชื่อมต่อกับ Zapier
ผ่านทางGoogle

Google Sheets เป็นทางเลือกที่ง่ายกว่า ฟรี และเป็นมิตรกับผู้ใช้มากกว่า Excel ด้วยสเปรดชีตออนไลน์ที่ช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันได้ คุณสามารถใช้เทมเพลต บันทึกงาน จัดการรายการ และพัฒนาไฟล์ที่มีรายละเอียดสำหรับกรณีการใช้งานส่วนตัวหรือมืออาชีพได้

ปัญหาหนึ่งที่หลายคนมีกับสเปรดชีตคือมันน่ารำคาญเมื่อต้องใส่ข้อมูลลงไป โปรแกรมตรวจสอบการสะกดคำไม่ทำงานในเซลล์ การจัดรูปแบบก็ยุ่งยาก และมันไม่ไหลลื่นเหมือนเอกสารทั่วไป นั่นไม่ใช่ปัญหาของ Google Sheets แต่เป็นปัญหาของสเปรดชีต และระบบอัตโนมัติของ Zapier สามารถแก้ไขได้

ด้วย Zaps ที่มีให้เลือกหลายร้อยรายการ คุณสามารถดึงข้อมูลลูกค้าใหม่จาก Facebook และอีเมลเข้าสู่รายการเดียวที่ทำงานต่อเนื่องใน Sheets ได้ คุณสามารถเพิ่มธุรกรรมต่างๆ ปรับปรุงการติดตามค่าใช้จ่าย และแม้กระทั่งบันทึกโดยอัตโนมัติเมื่อคุณมีการประชุมใหม่ เหล่านี้เป็นเพียงส่วนที่ดึงข้อมูลเข้ามาเท่านั้น

ในฝั่งการส่งออกข้อมูล Sheets Zaps สามารถส่งการแจ้งเตือน Slack หรือข้อความ ClickUp สร้างการ์ด Trello บนบอร์ดที่ลูกค้าเห็น และส่งผู้สมัครสมาชิกใหม่เข้าสู่ระบบ Mailchimp โดยอัตโนมัติ ไม่มีใครในทีมของคุณต้องพิมพ์ข้อมูลลงในสเปรดชีตอีกต่อไป

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Sheets

  • ซอฟต์แวร์บนคลาวด์ฟรี
  • การทำงานร่วมกันได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะผู้ใช้สามารถแสดงความคิดเห็นหรือส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลจากเซลล์ได้
  • Google Sheets สามารถอ่านและจัดรูปแบบข้อมูลได้เกือบทุกประเภท เพื่อให้ข้อมูลไม่เกิดความผิดพลาดในการแปล
  • มี Zaps หลายร้อยรายการเพื่อให้คุณสามารถสร้างระบบอัตโนมัติสำหรับเวิร์กโฟลว์ระบบอัตโนมัติสำหรับแบบฟอร์ม และการสำรองข้อมูลได้หลายสิบรายการ

ข้อจำกัดของ Google Sheets

  • มีจำนวนเซลล์สูงสุดสำหรับ Google Sheets ดังนั้นการทำงานอัตโนมัติจึงต้องมีการตรวจสอบบ้าง
  • Google Sheets ไม่มีฟังก์ชันที่ซับซ้อนเท่ากับ Excel ดังนั้น Zaps ของบุคคลที่สามและทางเลือกอื่น ๆ ของ Zapierจึงเป็นสิ่งจำเป็น

ราคาของ Google Sheets

  • ฟรี

Google Sheets รีวิวและคะแนน

  • G2: 4. 6/5 (42,290+ รีวิวสำหรับ Google Workspace)
  • Capterra: 4. 7/5 (12,900+ รีวิว)

4. สแล็ก

Slack พร้อมการเชื่อมต่อกับ Zapier
ผ่านทางSlack

เมื่อธุรกิจต้องการการสื่อสารแบบเรียลไทม์ พวกเขามักจะหันมาใช้ Slack. Slack คือแพลตฟอร์มการสื่อสารที่ช่วยให้การสื่อสารแบบเรียลไทม์เกิดขึ้นได้ทั้งในกลุ่มหรือโดยตรง รวมถึงการแชร์ไฟล์ การโทร และอื่น ๆ. องค์กรสามารถตั้งค่าการแชทกลุ่มตามแผนก โครงการ หรือหัวข้อได้ ทำให้การสนทนาแบบเปิดกว้างหลาย ๆ หัวข้อสามารถเกิดขึ้นพร้อมกันได้.

ความสวยงามของ Slack คือมันรองรับการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานและฟังก์ชันขั้นสูงภายในตัวเองอยู่แล้ว คุณสามารถตั้งการแจ้งเตือน โปรแกรมการตอบกลับ และเลื่อนการแจ้งเตือนได้ แต่จะดีที่สุดเมื่อใช้ร่วมกับ Zaps ซึ่งช่วยให้เครื่องมืออื่น ๆ ในระบบเทคโนโลยีของคุณสามารถส่งข้อความถึงคุณได้ทันที

ตัวอย่างเช่น สเปรดชีตสามารถแจ้งเตือนบนช่องทางหรือส่งถึงบุคคลเฉพาะเมื่อมีลูกค้าใหม่เข้ามา คุณยังสามารถส่งข้อความใน Slack เช่น ตั๋วสนับสนุน ไอเดียการตลาด หรืองานที่คุณต้องติดตามได้อีกด้วย คุณยังสามารถเพิ่มบันทึกและข้อความที่ไม่เป็นทางการเกี่ยวกับลูกค้าลงในโปรไฟล์อย่างเป็นทางการใน CRM เพื่อให้ข้อมูลไม่สูญหาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack

  • คุณสมบัติการส่งข้อความทันทีและการแชทกลุ่มที่แข็งแกร่งซึ่งช่วยส่งเสริมการร่วมมือ
  • คุณสมบัติอัจฉริยะที่ผู้ใช้สามารถกำหนดค่าเพื่อตั้งการแจ้งเตือน การเตือนซ้ำ และการติดตามผล
  • มีการส่งข้อความผ่าน Slack หรือเปลี่ยนข้อความใน Slack ให้เป็นรายการที่ต้องดำเนินการจำนวนมาก

ข้อจำกัดของ Slack

  • ข้อจำกัดด้านขนาดและการผสานแอปในเวอร์ชันฟรี
  • แผนชำระเงินอาจมีค่าใช้จ่ายสูงเกินไป

การตั้งราคาต่ำเกินไป

  • ฟรี
  • ข้อดี: $8.75/เดือน
  • ธุรกิจ+: $15/เดือน
  • Enterprise Grid: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิวของ Slack

  • G2: 4. 5/5 (32,200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (23,000+ รีวิว)

5. ปฏิทิน Google

ตัวอย่างปฏิทินพร้อมกิจกรรมการทำงานใน Google Calendar
ผ่านทางGoogle

Google Calendar กลายเป็นแอปปฏิทินเริ่มต้นอย่างรวดเร็วสำหรับผู้ใช้ทั้งมืออาชีพและส่วนบุคคลทั่วโลก เนื่องจากใช้งานง่ายเพราะเชื่อมต่อกับกล่องจดหมายของเราอย่างแนบแน่น การผสานรวมกับแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Zoom, Meetup, Calendly และอื่นๆ ทำให้การเลือกใช้ Google Calendar เป็นแอปเริ่มต้นของคุณง่ายยิ่งขึ้น

แต่เมื่อคุณเลือกปฏิทิน ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามันสามารถอ่านแหล่งข้อมูลการนัดหมายทั้งหมดได้ เพื่อหลีกเลี่ยงการจองซ้อนกัน ผ่านรายการ Zapier Zaps และการผสานรวมกับบุคคลที่สามที่หลากหลาย Google Calendar จึงเป็นตัวเลือกที่ง่ายที่สุดในการรับประกันความแม่นยำในเรื่องนี้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Calendar

  • สร้างปฏิทินที่ผสานรวมหลายปฏิทินสำหรับชีวิตส่วนตัวและอาชีพของคุณ
  • ตั้งค่าชั่วโมงทำงานหรือช่วงเวลาทำงานได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้การประชุมสามารถจัดขึ้นได้เฉพาะในช่วงเวลาที่เหมาะสมเท่านั้น
  • ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นตัวเลือกมาตรฐานบนเว็บไซต์ส่วนใหญ่

ข้อจำกัดของ Google Calendar

  • ข้อจำกัดในการใช้งานและการเชิญอาจขัดขวางองค์กรขนาดใหญ่
  • การนำทางผ่านคุณสมบัติขั้นสูงและการตั้งค่าเป็นเรื่องท้าทาย

ราคาของ Google Calendar

  • ธุรกิจเริ่มต้น (Google Workspace): $6/เดือน
  • มาตรฐานธุรกิจ (Google Workspace): $12/เดือน
  • บิสิเนส พลัส (Google Workspace): $18/เดือน
  • องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง

การให้คะแนนและรีวิวใน Google Calendar

  • G2: 4. 6/5 (42,290+ รีวิวสำหรับ Google Workspace)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

6. HubSpot

การตั้งค่า Google Sheets Zap ใน HubSpot
ผ่านทางHubSpot

HubSpot เป็นซอฟต์แวร์ CRM ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก โดยมีศูนย์กลางเฉพาะสำหรับด้านการตลาด การขาย การดำเนินงาน และอื่น ๆ อีกมากมาย องค์กรที่อยู่ในระบบนิเวศของ HubSpot สามารถจัดการเว็บไซต์ การวิเคราะห์การตลาด การจัดส่งและการกระจายสินค้า รวมถึงบริการต่าง ๆ ได้บนแพลตฟอร์มเดียว ซอฟต์แวร์นี้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการในการดำเนินงานของธุรกิจที่มีพนักงานสูงสุดถึง 2,000 คน จึงนับเป็นซอฟต์แวร์ที่ทรงพลังอย่างยิ่ง

ด้วยเหตุนี้ HubSpot จึงมีรายการ Zaps ที่ค่อนข้างทรงพลัง คุณสามารถเชื่อมต่อกับแอปมากกว่า 1,400 แอปและสร้าง Zaps ที่กระตุ้นการกระทำได้หลายพันรายการที่เหมาะกับความต้องการของธุรกิจของคุณ HubSpot มีการรวม Zapier ที่แสดงรายการสาธารณะซึ่งมาพร้อมกับแพลตฟอร์ม HubSpot ทั่วไปโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot

  • ศูนย์กลางการตลาดที่ใช้งานง่ายซึ่งให้การสนับสนุนและคำแนะนำอย่างครอบคลุมสำหรับการปรับปรุงกระบวนการ
  • การผสานรวมอย่างหลากหลายภายในระบบนิเวศ ลดความจำเป็นในการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
  • ข้อมูลลูกค้าสามารถเข้าถึงได้จากช่องทางต่าง ๆ ภายในแพลตฟอร์ม

ข้อจำกัดของ HubSpot

  • ค่าวันที่จะถูกปัดเป็นเที่ยงคืนตามเวลา UTC ซึ่งอาจทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนระหว่างแอปพลิเคชันได้
  • HubSpot เองอาจมีราคาสูงสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

ราคาของ HubSpot

  • ฟรี
  • ชุดเริ่มต้นห้องสวีท: $30/เดือน
  • ราคาอาจเปลี่ยนแปลงตามประเภทและปริมาณของกิจกรรม

คะแนนและรีวิวของ HubSpot

  • G2: 4. 4/5 (10,680+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (4,000+ รีวิว)

7. ความคิด

การใช้ Zapier เพื่อสร้างระบบติดตามคำขอของลูกค้าใน Notion
ผ่านทางNotion

Notion เป็นแอปจดบันทึกที่นำความเรียบง่ายไปสู่ขีดสุด เริ่มต้นจากกระดานไวท์บอร์ดเดียว จากนั้นผู้ใช้สามารถสร้างทุกอย่างตั้งแต่แผนภูมิแกนต์ไปจนถึงหนังสือสูตรอาหาร เพื่อสร้างรูปแบบข้อความและฐานข้อมูลที่แตกต่างกัน ผู้ใช้สามารถใช้โค้ดและฟังก์ชันการทำงานหลากหลายของ Notion ได้ เป็นสนามเด็กเล่นเสมือนจริงสำหรับผู้ที่ต้องการจัดระเบียบโครงการที่ตนเองหลงใหล

ความเป็นไปได้แบบอิสระทั้งหมดอาจทำให้เริ่มต้นได้ยาก แต่โดยทั่วไปแล้วผู้ใช้จะเพลิดเพลินกับความอิสระเมื่อได้เริ่มต้นแล้ว ชุมชนที่กระตือรือร้นยังมีเทมเพลตมากมายสำหรับโครงการ หน้าที่ของแผนก ปฏิทิน และอื่นๆ อีกมากมาย คุณสามารถบุ๊กมาร์กแหล่งข้อมูลออนไลน์ที่คุณชื่นชอบ ติดตามและทำงานในโครงการต่างๆ สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำอย่างละเอียด และจัดระเบียบฐานความรู้ทั้งหมดได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion

  • แม่แบบนับพันใน Notion หรือจากผู้สร้างเนื้อหาที่ต้องการแบ่งปันผลงานเฉพาะกลุ่ม
  • คุณสมบัติและเครื่องมือที่ใช้งานง่ายด้วยการลากและวางเพื่อสร้างหน้าเว็บที่ไม่เหมือนใคร
  • หลายวิธีในการดูและเชื่อมโยงข้อมูลทั่วทั้งแพลตฟอร์ม

ข้อจำกัดของ Notion

  • ผู้ใช้ใหม่สามารถรู้สึกท่วมท้นอย่างมาก
  • การผสานรวมกับ Notion อาจให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการใช้ Notion zaps

ราคาของ Notion

  • ฟรี
  • บวก: $8/เดือน
  • ธุรกิจ: 15 ดอลลาร์
  • องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา

คะแนนและรีวิวของ Notion

  • G2: 4. 7/5 (5,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (2,000+ รีวิว)

8. Calendly

การใช้ Zapier เพื่อทำให้การประชุม Calendly เป็นอัตโนมัติ
ผ่านทางCalendly

Calendly เป็นเครื่องมือจัดตารางเวลาที่ได้รับความนิยมซึ่งช่วยเพิ่มความเรียบร้อยในการนัดหมาย ผู้เชี่ยวชาญสามารถใช้ Calendly เพื่อเชิญลูกค้า ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจให้กำหนดเวลาการประชุม และมันจัดการงานเบื้องหลังที่ยุ่งยากทั้งหมด เช่น การจัดการเขตเวลาที่แตกต่างกันและความพร้อมของคุณ

มันง่ายกว่าการส่งอีเมลกลับไปกลับมาเพื่อเสนอเวลาที่สะดวก และคุณยังสามารถเสนอการประชุมประเภทต่างๆ เพื่อแยกการสื่อสารภายในและภายนอกได้อีกด้วย

มันผสานการทำงานกับเครื่องมือประชุมที่คุณชื่นชอบ (เช่น Zoom หรือ Google Meet) โดยอัตโนมัติ ดังนั้น Zaps จึงเป็นเพียงส่วนเสริมที่เพิ่มความสมบูรณ์แบบเท่านั้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Calendly

  • อินเทอร์เฟซที่ออกแบบมาอย่างประณีตเพื่อให้ผู้อื่นสามารถนัดหมายการประชุมกับคุณได้ตามเวลาที่คุณสะดวก
  • การตั้งค่าเวลาทำการของธุรกิจและการบล็อกเวลาทำได้ง่าย
  • การตั้งค่าการประชุมที่ราบรื่นข้ามเขตเวลาต่างๆ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องคณิตศาสตร์

ข้อจำกัดของ Calendly

  • แผนฟรีจำกัดจำนวนประเภทของการประชุมที่คุณสามารถจัดได้
  • การประชุมที่ไม่ใช้ Calendly อาจทำให้ Calendly ระบุเวลาที่คุณไม่ว่างได้ยาก

ราคาของ Calendly

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $12/เดือน
  • ทีม: $20/เดือน
  • องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา

คะแนนและรีวิวของ Calendly

  • G2: 4. 7/5 (2,099+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,350 รายการ)

9. ดรอปบ็อกซ์

การใช้การเชื่อมต่อ Zapier เพื่อเชื่อมต่อ Dropbox กับ Evernote
ผ่านDropbox

หลายองค์กรและผู้ใช้ส่วนตัวโฮสต์ไฟล์ทั้งหมดของพวกเขาบนคลาวด์ผ่าน Dropbox ซึ่งรวมถึงทุกอย่างตั้งแต่เอกสารงานที่กำลังดำเนินการอยู่ไปจนถึง SOPs และสินทรัพย์ทางการตลาด นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเข้าถึงไฟล์ที่คุณต้องการได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องค้นหาผ่านอีเมลเก่าหรือโฟลเดอร์โครงการ

Zapier เพิ่มพลังพิเศษให้กับ Dropbox โดยให้คุณสำรองเอกสารโดยอัตโนมัติ แจ้งเตือนผู้ร่วมงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง และแจ้งเตือนคุณเมื่อมีคนทำการเปลี่ยนแปลง คุณสามารถเปลี่ยน Dropbox จากเครื่องมือที่จำเป็นแต่ไม่น่าสนใจให้กลายเป็นส่วนสำคัญที่มีชีวิตชีวาในกระบวนการทำงานของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Dropbox

  • แชร์ไฟล์ได้อย่างง่ายดายผ่านลิงก์
  • โอนไฟล์ขนาดใหญ่ที่คุณไม่สามารถแชร์ผ่านอีเมลหรือแอปอื่นได้
  • จัดเก็บและเข้าถึงไฟล์จากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

ข้อจำกัดของ Dropbox

  • ความปลอดภัยน้อยกว่าเมื่อเทียบกับแอปจัดเก็บและแชร์ไฟล์อื่น ๆ
  • ไม่สามารถเข้าถึงเอกสารแบบออฟไลน์ได้

ราคาของ Dropbox

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • บวก: $11.99/เดือน
  • สิ่งจำเป็น: $22/เดือน
  • ธุรกิจ: $24/เดือน
  • บิสซิเนส พลัส: $32/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Dropbox

  • G2: 4. 4/5 (22,990+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (21,500+ รีวิว)

10. คอนเวิร์ตคิต

แดชบอร์ดใน ConvertKit ที่คุณสามารถเพิ่มการเชื่อมต่อ Zapier เพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึก
ผ่านทางConvertKit

ConvertKit นำเสนอชุดเครื่องมือการตลาดผ่านอีเมล แพลตฟอร์มสำหรับจดหมายข่าวแบบชำระเงิน และเครื่องมือสำหรับขายการสมัครสมาชิก การเป็นสมาชิก และจดหมายข่าว โดยมุ่งเน้นไปที่ผู้สร้างเนื้อหาเป็นหลักมากกว่าธุรกิจทั่วไป

คุณสามารถจัดการรายชื่อผู้ติดต่อและส่งอีเมลส่วนตัวถึงพวกเขาได้ ด้วย Zaps คุณสามารถอัปเดตรายชื่อผู้ติดต่อเหล่านั้นได้อย่างง่ายดายและมั่นใจได้ว่าคุณมีข้อมูลสำรองทั้งหมดของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ConvertKit

  • การแบ่งกลุ่มผู้ชมและการจัดการรายการต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย ทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้เริ่มต้น
  • ฟีเจอร์อีคอมเมิร์ซในตัวที่ออกแบบมาสำหรับผู้สร้างเนื้อหาที่ต้องการสร้างรายได้จากความรู้ของตนเอง

ข้อจำกัดของ ConvertKit

  • ผู้ใช้เปรียบเทียบแผนฟรีในทางลบกับ Mailchimp
  • มี Zaps น้อยมาก

ราคาของ ConvertKit

  • จดหมายข่าว: $0
  • ผู้สร้าง: $9/เดือน
  • ผู้สร้าง Pro: $25/เดือน

คะแนนและรีวิวของ ConvertKit

  • G2: 4. 4/5 (190+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (197+ รีวิว)

ทำให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นอัตโนมัติด้วยการเชื่อมต่อเครื่องมือที่คุณชื่นชอบผ่าน Zapier Integrations

การผสานรวมและระบบอัตโนมัติจะช่วยให้การใช้ชีวิตและการทำงานของคุณง่ายขึ้น โดยลดการสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชันต่างๆ ด้วยตนเอง คุณจะสามารถทำงานได้เร็วขึ้นและสบายใจได้ว่าไม่มีสิ่งใดตกหล่นระหว่างเครื่องมือจัดการโครงการที่ดีที่สุดของคุณ

แต่ถ้าแอปทั้งหมดของคุณกำลังสื่อสารกันผ่าน zaps ถึงเวลาแล้วที่จะหาฐานที่มั่นที่คุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แพลตฟอร์มการจัดการงานที่แข็งแกร่งของ ClickUp สามารถเป็นฐานปฏิบัติการของคุณได้ ที่ซึ่งคุณสามารถทำงานให้เสร็จ ทำงานร่วมกับผู้อื่นในโครงการ จัดการตารางเวลา และติดตามทุกสิ่งที่ต้องการความสนใจของคุณ ลงทะเบียนบัญชีฟรีตลอดชีพ และเริ่มดูว่า ClickUp zaps สามารถเติมเต็มช่องว่างได้อย่างไร