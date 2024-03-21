10 อันดับการผสานการทำงานกับ Zapier ที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณในปี 2025

ไม่มีใครสามารถลดเทคโนโลยีที่ใช้ลงเหลือเพียงแพลตฟอร์มเดียวได้ ไม่ว่าคุณจะจัดการประชุมด้วย Google Calendar หรือบริหารทีมการตลาดสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กโดยใช้ HubSpot ส่วนใหญ่แล้วเราต่างพึ่งพาโปรแกรมหลายตัวเพื่อให้สามารถจัดการและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การแบ่งปันข้อมูลข้ามแพลตฟอร์มต่างๆ ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการทำงานร่วมกันของทุกส่วน
อย่างไรก็ตาม การพิมพ์ข้อมูลใหม่ด้วยตนเองหรือคัดลอกและวางรายละเอียดจากเครื่องมือซอฟต์แวร์หนึ่งไปยังอีกเครื่องมือหนึ่งเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายในยุคของ AI นี่คือจุดที่ Zapier เข้ามาช่วย มันเป็นเครื่องมืออัตโนมัติการทำงานที่เชื่อมต่อแอปมากกว่า 6,000 แอปเพื่อกระตุ้นการกระทำและเหตุการณ์เฉพาะตามตัวกระตุ้นที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
ยิ่งคุณสามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชันทั้งหมดที่คุณชื่นชอบใช้งานเข้าด้วยกันได้มากเท่าไร คุณก็จะยิ่งสร้างกระบวนการทำงานในอุดมคติสำหรับทุกโครงการและกิจวัตรในชีวิตของคุณ (ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัว การทำงาน หรือด้านอื่น ๆ) ได้ดียิ่งขึ้นเท่านั้น
เคล็ดลับคือการค้นหาแอปที่สามารถทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์การผสานรวมของZapier ได้อย่างมีพลวัตและสร้างการกระทำและเหตุการณ์ที่คุณไว้วางใจได้ คุณต้องการการผสานรวมกับ Zapier ที่มีความแข็งแกร่งและหลากหลายมิติเพื่อสร้างกระบวนการทำงานของคุณและทำให้ชีวิตง่ายขึ้น
คุณควรค้นหาอะไรในระบบการผสานการทำงานกับ Zapier?
เครื่องหมายของแอปเพิ่มประสิทธิภาพ แอปปฏิทิน หรือเครื่องมือทางธุรกิจที่ดี คือการที่สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ ได้ หลังจากทั้งหมด ไม่มีแอปใดที่สามารถทำทุกอย่างให้ทุกคนได้ และแอปที่อนุญาตให้เชื่อมต่อกับแอปอื่น ๆ มีโอกาสมากขึ้นที่จะยึดตำแหน่งในรายการสิ่งที่ต้องมีของคน ๆ หนึ่ง
ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาแอปพลิเคชันใหม่ ๆ เพื่อนำมาใช้ในกิจวัตรและกระบวนการทำงานของคุณในปี 2024 อย่าเพียงแค่ถามว่าแอปนั้นสามารถทำอะไรได้บ้างในตัวเองเท่านั้น แต่ให้ถามว่าแอปนั้นสามารถทำอะไรได้ผ่านการเชื่อมต่อกับ Zapier Zaps ได้บ้าง การเชื่อมต่อกับ Zapier ที่ดีที่สุดควรมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ต่อไปนี้:
- ทำให้อยู่ในรายการสาธารณะ: เมื่อแอปอยู่ในรายการสาธารณะของ Zapier แสดงว่าผู้พัฒนาแอปนั้นมีความมุ่งมั่นในการเชื่อมต่อกับระบบ คุณยังจะได้รับการสนับสนุนที่เชื่อถือได้มากกว่าแอปที่ไม่ได้อยู่ในรายการหรือแอปที่อยู่ในรายการส่วนตัว
- มีตัวเลือกการกระตุ้นและการดำเนินการที่หลากหลาย: บางแอปมีเพียงการกระทำหรือการกระตุ้นเพียงอย่างเดียว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการผสานรวมกับ Zapier มีตัวเลือกการกระตุ้น การดำเนินการ และจุดสิ้นสุดที่หลากหลาย ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถทำและทำให้เป็นอัตโนมัติได้มากกว่า
- หลายคนใช้มัน และมีทรัพยากรมากมาย: กระแสสังคมมีอยู่จริง โดยเฉพาะเมื่อพูดถึงแอปพลิเคชัน เนื่องจากขนาดของชุมชนของ Zapier ที่ใหญ่โตมาก ยิ่งมีผู้ใช้แอปใดแอปหนึ่งมากเท่าไหร่ แอปนั้นก็มักจะดีขึ้นเท่านั้น ให้เลือกแอปที่มีผู้ใช้หลายแสนคน
ใช้รายการตรวจสอบข้างต้นเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องมือปัจจุบันของคุณผ่านเกณฑ์ และใช้มันต่อไปเพื่อประเมินคุณค่าของแอปใหม่ ๆ ที่คุณต้องการสำรวจ แต่หากคุณติดขัดและต้องการความช่วยเหลือในการหาทางออก ให้เริ่มต้นด้วยการผสานการทำงานพื้นฐานของ Zapier สำหรับผู้ใช้ส่วนตัวและผู้ใช้ทางธุรกิจ
10 การผสานรวม Zapier ที่ดีที่สุดที่ควรใช้
1.คลิกอัพ
หากการผสานรวมกับ Zapier เป็นกลไกที่ขับเคลื่อนปริมาณงานที่สำเร็จแล้ว ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการก็คือรากฐานสำคัญ ทุกคนจำเป็นต้องมีศูนย์กลางสำหรับการจัดการโครงการและงานที่รวบรวมสิ่งที่ต้องทำ ตารางเวลา แหล่งความรู้ และงานที่กำลังดำเนินการทั้งหมด ศูนย์กลางนั้นก็คือ ClickUp
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่ผู้ใช้ส่วนบุคคลหรือทีมมืออาชีพสามารถจัดระเบียบขั้นตอนการทำงานและกิจวัตรประจำวันได้ คุณสามารถทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน ติดตามโครงการที่มีบุคคลหลายคนเกี่ยวข้อง และจัดการรายการงานประจำวันหรืองานต่อเนื่องทั้งหมดในที่เดียว ยิ่งไปกว่านั้น ClickUp ยังมีระบบอัตโนมัติ Zapier ที่ทรงพลังซึ่งจะตรวจสอบและทำเครื่องหมายรายการทั้งหมดในรายการนั้นจากส่วนก่อนหน้าที่คุณเพิ่งเลื่อนลงมา
คุณสามารถใช้ClickUp-ZapierZaps ได้หลายสิบแบบเพื่อจัดการฟังก์ชันมาตรฐานและลำดับการดำเนินการ คุณสามารถผสานการทำงาน ClickUp เข้ากับเครื่องมือโปรดของคุณ เช่น Google Calendar และ Slack เพื่อการทำงานที่มีรายละเอียดมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อการผสานการทำงาน การเชื่อมต่อ และ Zaps ของ ClickUp ทั้งหมดของคุณพร้อมใช้งานแล้ว คุณสามารถใช้ClickUp Universal Searchเพื่อค้นหาข้อมูลจากเครื่องมือที่เชื่อมต่อกันทั้งหมดได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ClickUp สามารถเป็นศูนย์กลางของคุณสำหรับการสร้างกิจกรรม, การทำภารกิจให้เสร็จ, และการค้นหาข้อมูลเมื่อคุณเชื่อมต่อแอปพลิเคชันทั้งหมดที่คุณใช้สำหรับชีวิตส่วนตัวหรืออาชีพของคุณ.ตัวอย่างการอัตโนมัติกระบวนการทางธุรกิจเหล่านี้อาจช่วยให้คุณได้รับแรงบันดาลใจหากคุณต้องการสร้างความคิดของคุณเอง
- คุณสามารถตั้งค่าการกระตุ้นอัตโนมัติได้หลายสิบแบบเพื่อให้งาน, กิจกรรม, บันทึก, และการสนทนาทั้งหมดของคุณอยู่ในที่เดียวผ่านซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับงานที่ใช้งานง่าย
- คุณจะใช้เวลาในการคัดลอกคำเชิญประชุมหรือเชิญอีเมลของคุณเข้าร่วมประชุมน้อยลง—หากอยู่ใน ClickUp แล้ว ข้อมูลนั้นก็จะปรากฏในทุกเครื่องมือที่คุณเชื่อมต่อไว้ทันที
- การสนับสนุนอย่างเต็มที่จาก ClickUp, Zapier และผู้ใช้ที่กระตือรือร้นทำให้ง่ายต่อการขอความช่วยเหลือในทุกคำถามของคุณหรือหาแรงบันดาลใจสำหรับการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานที่สร้างสรรค์
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ส่วนบุคคลอาจจำเป็นต้องศึกษา API อย่างละเอียด เนื่องจาก ClickUp Zaps ส่วนใหญ่ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานในระดับมืออาชีพ
- การเปลี่ยนไปใช้แพลตฟอร์มการจัดการโครงการใหม่เพื่อเข้าถึง Zaps อาจเป็นงานที่หนักหนา
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)
2. แอคทีฟแคมเปญ
ActiveCampaign เป็นแพลตฟอร์มการตลาดอัตโนมัติที่ช่วยให้ทีมขนาดเล็กสามารถทำงานได้มากขึ้นอย่างง่ายดาย มีเครื่องมือการตลาดผ่านอีเมล ระบบอัตโนมัติสำหรับการส่งและปรับแต่งอีเมล รวมถึงความสามารถในการส่งอีเมลตอบกลับต่อการขายหรือการโต้ตอบอื่นๆ
คุณสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเองได้หลายสิบแบบด้วย ActiveCampaign ซึ่งจะส่งอีเมลที่แตกต่างกันไปยังบุคคลต่างๆ ในเวลาที่แตกต่างกัน—แต่การผสานรวมกับ Zapier จะเข้ามาช่วยในส่วนไหน?
ผ่าน Zaps คุณสามารถมั่นใจได้ว่าทุกการติดต่อของลูกค้าหรือผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าในทุกสภาพแวดล้อมจะถูกบันทึกอย่างถูกต้องภายใน ActiveCampaign ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเชื่อมโยงแต่ละหน้า landing page บนเว็บไซต์ของคุณกับแคมเปญอีเมลเฉพาะ เพื่อให้ผู้ติดต่อใหม่ได้รับการสื่อสารที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ
ActiveCampaign Zaps สามารถเพิ่มงานใหม่ในรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณหรือการประชุมกับลูกค้าในปฏิทินของคุณได้ทุกครั้งที่ผู้รับมีปฏิสัมพันธ์กับข้อความที่คุณส่ง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ActiveCampaign
- คู่มือช่วยเหลือโดยละเอียดที่แนะนำคุณในการตั้งค่า Zaps หรือเสนอแนะขั้นตอนการทำงานโดยพูดคุยเกี่ยวกับ Zaps ที่ใช้กันทั่วไป
- ทำให้การสื่อสารทางอีเมลทั้งหมดของคุณเป็นอัตโนมัติ เพื่อให้มั่นใจว่าแคมเปญอีเมลต่อเนื่อง อีเมลตามฤดูกาล และอีเมลขอบคุณสำหรับการซื้อของคุณจะถูกส่งออกไปในเวลาที่เหมาะสมที่สุด
- เครื่องมือและตัวเลือกสำหรับการสื่อสารอย่างรวดเร็วกับลูกค้าและผู้ติดต่อใหม่
ข้อจำกัดของ ActiveCampaign
- การผสานรวมบางอย่างต้องการการสนับสนุนจากฝ่ายลูกค้าเพื่อแก้ไขรายละเอียด
- แพลตฟอร์มนี้อาจน่าเบื่อในการใช้งาน
ราคาของ ActiveCampaign
- พลัส (แพ็กเกจรวม): $116/เดือน
- มืออาชีพ (แพ็กเกจรวม): $386/เดือน
- องค์กร: $734/เดือน
คะแนนและรีวิวของ ActiveCampaign
- G2: 4. 5/5 (10,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (2,350+ รีวิว)
ลองดูทางเลือกอื่นของ ActiveCampaign เหล่านี้!
3. Google Sheets
Google Sheets เป็นทางเลือกที่ง่ายกว่า ฟรี และเป็นมิตรกับผู้ใช้มากกว่า Excel ด้วยสเปรดชีตออนไลน์ที่ช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันได้ คุณสามารถใช้เทมเพลต บันทึกงาน จัดการรายการ และพัฒนาไฟล์ที่มีรายละเอียดสำหรับกรณีการใช้งานส่วนตัวหรือมืออาชีพได้
ปัญหาหนึ่งที่หลายคนมีกับสเปรดชีตคือมันน่ารำคาญเมื่อต้องใส่ข้อมูลลงไป โปรแกรมตรวจสอบการสะกดคำไม่ทำงานในเซลล์ การจัดรูปแบบก็ยุ่งยาก และมันไม่ไหลลื่นเหมือนเอกสารทั่วไป นั่นไม่ใช่ปัญหาของ Google Sheets แต่เป็นปัญหาของสเปรดชีต และระบบอัตโนมัติของ Zapier สามารถแก้ไขได้
ด้วย Zaps ที่มีให้เลือกหลายร้อยรายการ คุณสามารถดึงข้อมูลลูกค้าใหม่จาก Facebook และอีเมลเข้าสู่รายการเดียวที่ทำงานต่อเนื่องใน Sheets ได้ คุณสามารถเพิ่มธุรกรรมต่างๆ ปรับปรุงการติดตามค่าใช้จ่าย และแม้กระทั่งบันทึกโดยอัตโนมัติเมื่อคุณมีการประชุมใหม่ เหล่านี้เป็นเพียงส่วนที่ดึงข้อมูลเข้ามาเท่านั้น
ในฝั่งการส่งออกข้อมูล Sheets Zaps สามารถส่งการแจ้งเตือน Slack หรือข้อความ ClickUp สร้างการ์ด Trello บนบอร์ดที่ลูกค้าเห็น และส่งผู้สมัครสมาชิกใหม่เข้าสู่ระบบ Mailchimp โดยอัตโนมัติ ไม่มีใครในทีมของคุณต้องพิมพ์ข้อมูลลงในสเปรดชีตอีกต่อไป
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Sheets
- ซอฟต์แวร์บนคลาวด์ฟรี
- การทำงานร่วมกันได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะผู้ใช้สามารถแสดงความคิดเห็นหรือส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลจากเซลล์ได้
- Google Sheets สามารถอ่านและจัดรูปแบบข้อมูลได้เกือบทุกประเภท เพื่อให้ข้อมูลไม่เกิดความผิดพลาดในการแปล
- มี Zaps หลายร้อยรายการเพื่อให้คุณสามารถสร้างระบบอัตโนมัติสำหรับเวิร์กโฟลว์ระบบอัตโนมัติสำหรับแบบฟอร์ม และการสำรองข้อมูลได้หลายสิบรายการ
ข้อจำกัดของ Google Sheets
- มีจำนวนเซลล์สูงสุดสำหรับ Google Sheets ดังนั้นการทำงานอัตโนมัติจึงต้องมีการตรวจสอบบ้าง
- Google Sheets ไม่มีฟังก์ชันที่ซับซ้อนเท่ากับ Excel ดังนั้น Zaps ของบุคคลที่สามและทางเลือกอื่น ๆ ของ Zapierจึงเป็นสิ่งจำเป็น
ราคาของ Google Sheets
- ฟรี
Google Sheets รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 6/5 (42,290+ รีวิวสำหรับ Google Workspace)
- Capterra: 4. 7/5 (12,900+ รีวิว)
4. สแล็ก
เมื่อธุรกิจต้องการการสื่อสารแบบเรียลไทม์ พวกเขามักจะหันมาใช้ Slack. Slack คือแพลตฟอร์มการสื่อสารที่ช่วยให้การสื่อสารแบบเรียลไทม์เกิดขึ้นได้ทั้งในกลุ่มหรือโดยตรง รวมถึงการแชร์ไฟล์ การโทร และอื่น ๆ. องค์กรสามารถตั้งค่าการแชทกลุ่มตามแผนก โครงการ หรือหัวข้อได้ ทำให้การสนทนาแบบเปิดกว้างหลาย ๆ หัวข้อสามารถเกิดขึ้นพร้อมกันได้.
ความสวยงามของ Slack คือมันรองรับการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานและฟังก์ชันขั้นสูงภายในตัวเองอยู่แล้ว คุณสามารถตั้งการแจ้งเตือน โปรแกรมการตอบกลับ และเลื่อนการแจ้งเตือนได้ แต่จะดีที่สุดเมื่อใช้ร่วมกับ Zaps ซึ่งช่วยให้เครื่องมืออื่น ๆ ในระบบเทคโนโลยีของคุณสามารถส่งข้อความถึงคุณได้ทันที
ตัวอย่างเช่น สเปรดชีตสามารถแจ้งเตือนบนช่องทางหรือส่งถึงบุคคลเฉพาะเมื่อมีลูกค้าใหม่เข้ามา คุณยังสามารถส่งข้อความใน Slack เช่น ตั๋วสนับสนุน ไอเดียการตลาด หรืองานที่คุณต้องติดตามได้อีกด้วย คุณยังสามารถเพิ่มบันทึกและข้อความที่ไม่เป็นทางการเกี่ยวกับลูกค้าลงในโปรไฟล์อย่างเป็นทางการใน CRM เพื่อให้ข้อมูลไม่สูญหาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack
- คุณสมบัติการส่งข้อความทันทีและการแชทกลุ่มที่แข็งแกร่งซึ่งช่วยส่งเสริมการร่วมมือ
- คุณสมบัติอัจฉริยะที่ผู้ใช้สามารถกำหนดค่าเพื่อตั้งการแจ้งเตือน การเตือนซ้ำ และการติดตามผล
- มีการส่งข้อความผ่าน Slack หรือเปลี่ยนข้อความใน Slack ให้เป็นรายการที่ต้องดำเนินการจำนวนมาก
ข้อจำกัดของ Slack
- ข้อจำกัดด้านขนาดและการผสานแอปในเวอร์ชันฟรี
- แผนชำระเงินอาจมีค่าใช้จ่ายสูงเกินไป
การตั้งราคาต่ำเกินไป
- ฟรี
- ข้อดี: $8.75/เดือน
- ธุรกิจ+: $15/เดือน
- Enterprise Grid: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Slack
- G2: 4. 5/5 (32,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (23,000+ รีวิว)
5. ปฏิทิน Google
Google Calendar กลายเป็นแอปปฏิทินเริ่มต้นอย่างรวดเร็วสำหรับผู้ใช้ทั้งมืออาชีพและส่วนบุคคลทั่วโลก เนื่องจากใช้งานง่ายเพราะเชื่อมต่อกับกล่องจดหมายของเราอย่างแนบแน่น การผสานรวมกับแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Zoom, Meetup, Calendly และอื่นๆ ทำให้การเลือกใช้ Google Calendar เป็นแอปเริ่มต้นของคุณง่ายยิ่งขึ้น
แต่เมื่อคุณเลือกปฏิทิน ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามันสามารถอ่านแหล่งข้อมูลการนัดหมายทั้งหมดได้ เพื่อหลีกเลี่ยงการจองซ้อนกัน ผ่านรายการ Zapier Zaps และการผสานรวมกับบุคคลที่สามที่หลากหลาย Google Calendar จึงเป็นตัวเลือกที่ง่ายที่สุดในการรับประกันความแม่นยำในเรื่องนี้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Calendar
- สร้างปฏิทินที่ผสานรวมหลายปฏิทินสำหรับชีวิตส่วนตัวและอาชีพของคุณ
- ตั้งค่าชั่วโมงทำงานหรือช่วงเวลาทำงานได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้การประชุมสามารถจัดขึ้นได้เฉพาะในช่วงเวลาที่เหมาะสมเท่านั้น
- ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นตัวเลือกมาตรฐานบนเว็บไซต์ส่วนใหญ่
ข้อจำกัดของ Google Calendar
- ข้อจำกัดในการใช้งานและการเชิญอาจขัดขวางองค์กรขนาดใหญ่
- การนำทางผ่านคุณสมบัติขั้นสูงและการตั้งค่าเป็นเรื่องท้าทาย
ราคาของ Google Calendar
- ธุรกิจเริ่มต้น (Google Workspace): $6/เดือน
- มาตรฐานธุรกิจ (Google Workspace): $12/เดือน
- บิสิเนส พลัส (Google Workspace): $18/เดือน
- องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง
การให้คะแนนและรีวิวใน Google Calendar
- G2: 4. 6/5 (42,290+ รีวิวสำหรับ Google Workspace)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
6. HubSpot
HubSpot เป็นซอฟต์แวร์ CRM ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก โดยมีศูนย์กลางเฉพาะสำหรับด้านการตลาด การขาย การดำเนินงาน และอื่น ๆ อีกมากมาย องค์กรที่อยู่ในระบบนิเวศของ HubSpot สามารถจัดการเว็บไซต์ การวิเคราะห์การตลาด การจัดส่งและการกระจายสินค้า รวมถึงบริการต่าง ๆ ได้บนแพลตฟอร์มเดียว ซอฟต์แวร์นี้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการในการดำเนินงานของธุรกิจที่มีพนักงานสูงสุดถึง 2,000 คน จึงนับเป็นซอฟต์แวร์ที่ทรงพลังอย่างยิ่ง
ด้วยเหตุนี้ HubSpot จึงมีรายการ Zaps ที่ค่อนข้างทรงพลัง คุณสามารถเชื่อมต่อกับแอปมากกว่า 1,400 แอปและสร้าง Zaps ที่กระตุ้นการกระทำได้หลายพันรายการที่เหมาะกับความต้องการของธุรกิจของคุณ HubSpot มีการรวม Zapier ที่แสดงรายการสาธารณะซึ่งมาพร้อมกับแพลตฟอร์ม HubSpot ทั่วไปโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot
- ศูนย์กลางการตลาดที่ใช้งานง่ายซึ่งให้การสนับสนุนและคำแนะนำอย่างครอบคลุมสำหรับการปรับปรุงกระบวนการ
- การผสานรวมอย่างหลากหลายภายในระบบนิเวศ ลดความจำเป็นในการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
- ข้อมูลลูกค้าสามารถเข้าถึงได้จากช่องทางต่าง ๆ ภายในแพลตฟอร์ม
ข้อจำกัดของ HubSpot
- ค่าวันที่จะถูกปัดเป็นเที่ยงคืนตามเวลา UTC ซึ่งอาจทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนระหว่างแอปพลิเคชันได้
- HubSpot เองอาจมีราคาสูงสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
ราคาของ HubSpot
- ฟรี
- ชุดเริ่มต้นห้องสวีท: $30/เดือน
- ราคาอาจเปลี่ยนแปลงตามประเภทและปริมาณของกิจกรรม
คะแนนและรีวิวของ HubSpot
- G2: 4. 4/5 (10,680+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (4,000+ รีวิว)
7. ความคิด
Notion เป็นแอปจดบันทึกที่นำความเรียบง่ายไปสู่ขีดสุด เริ่มต้นจากกระดานไวท์บอร์ดเดียว จากนั้นผู้ใช้สามารถสร้างทุกอย่างตั้งแต่แผนภูมิแกนต์ไปจนถึงหนังสือสูตรอาหาร เพื่อสร้างรูปแบบข้อความและฐานข้อมูลที่แตกต่างกัน ผู้ใช้สามารถใช้โค้ดและฟังก์ชันการทำงานหลากหลายของ Notion ได้ เป็นสนามเด็กเล่นเสมือนจริงสำหรับผู้ที่ต้องการจัดระเบียบโครงการที่ตนเองหลงใหล
ความเป็นไปได้แบบอิสระทั้งหมดอาจทำให้เริ่มต้นได้ยาก แต่โดยทั่วไปแล้วผู้ใช้จะเพลิดเพลินกับความอิสระเมื่อได้เริ่มต้นแล้ว ชุมชนที่กระตือรือร้นยังมีเทมเพลตมากมายสำหรับโครงการ หน้าที่ของแผนก ปฏิทิน และอื่นๆ อีกมากมาย คุณสามารถบุ๊กมาร์กแหล่งข้อมูลออนไลน์ที่คุณชื่นชอบ ติดตามและทำงานในโครงการต่างๆ สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำอย่างละเอียด และจัดระเบียบฐานความรู้ทั้งหมดได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- แม่แบบนับพันใน Notion หรือจากผู้สร้างเนื้อหาที่ต้องการแบ่งปันผลงานเฉพาะกลุ่ม
- คุณสมบัติและเครื่องมือที่ใช้งานง่ายด้วยการลากและวางเพื่อสร้างหน้าเว็บที่ไม่เหมือนใคร
- หลายวิธีในการดูและเชื่อมโยงข้อมูลทั่วทั้งแพลตฟอร์ม
ข้อจำกัดของ Notion
- ผู้ใช้ใหม่สามารถรู้สึกท่วมท้นอย่างมาก
- การผสานรวมกับ Notion อาจให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการใช้ Notion zaps
ราคาของ Notion
- ฟรี
- บวก: $8/เดือน
- ธุรกิจ: 15 ดอลลาร์
- องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิวของ Notion
- G2: 4. 7/5 (5,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (2,000+ รีวิว)
8. Calendly
Calendly เป็นเครื่องมือจัดตารางเวลาที่ได้รับความนิยมซึ่งช่วยเพิ่มความเรียบร้อยในการนัดหมาย ผู้เชี่ยวชาญสามารถใช้ Calendly เพื่อเชิญลูกค้า ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจให้กำหนดเวลาการประชุม และมันจัดการงานเบื้องหลังที่ยุ่งยากทั้งหมด เช่น การจัดการเขตเวลาที่แตกต่างกันและความพร้อมของคุณ
มันง่ายกว่าการส่งอีเมลกลับไปกลับมาเพื่อเสนอเวลาที่สะดวก และคุณยังสามารถเสนอการประชุมประเภทต่างๆ เพื่อแยกการสื่อสารภายในและภายนอกได้อีกด้วย
มันผสานการทำงานกับเครื่องมือประชุมที่คุณชื่นชอบ (เช่น Zoom หรือ Google Meet) โดยอัตโนมัติ ดังนั้น Zaps จึงเป็นเพียงส่วนเสริมที่เพิ่มความสมบูรณ์แบบเท่านั้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Calendly
- อินเทอร์เฟซที่ออกแบบมาอย่างประณีตเพื่อให้ผู้อื่นสามารถนัดหมายการประชุมกับคุณได้ตามเวลาที่คุณสะดวก
- การตั้งค่าเวลาทำการของธุรกิจและการบล็อกเวลาทำได้ง่าย
- การตั้งค่าการประชุมที่ราบรื่นข้ามเขตเวลาต่างๆ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องคณิตศาสตร์
ข้อจำกัดของ Calendly
- แผนฟรีจำกัดจำนวนประเภทของการประชุมที่คุณสามารถจัดได้
- การประชุมที่ไม่ใช้ Calendly อาจทำให้ Calendly ระบุเวลาที่คุณไม่ว่างได้ยาก
ราคาของ Calendly
- ฟรี
- มาตรฐาน: $12/เดือน
- ทีม: $20/เดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิวของ Calendly
- G2: 4. 7/5 (2,099+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,350 รายการ)
9. ดรอปบ็อกซ์
หลายองค์กรและผู้ใช้ส่วนตัวโฮสต์ไฟล์ทั้งหมดของพวกเขาบนคลาวด์ผ่าน Dropbox ซึ่งรวมถึงทุกอย่างตั้งแต่เอกสารงานที่กำลังดำเนินการอยู่ไปจนถึง SOPs และสินทรัพย์ทางการตลาด นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเข้าถึงไฟล์ที่คุณต้องการได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องค้นหาผ่านอีเมลเก่าหรือโฟลเดอร์โครงการ
Zapier เพิ่มพลังพิเศษให้กับ Dropbox โดยให้คุณสำรองเอกสารโดยอัตโนมัติ แจ้งเตือนผู้ร่วมงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง และแจ้งเตือนคุณเมื่อมีคนทำการเปลี่ยนแปลง คุณสามารถเปลี่ยน Dropbox จากเครื่องมือที่จำเป็นแต่ไม่น่าสนใจให้กลายเป็นส่วนสำคัญที่มีชีวิตชีวาในกระบวนการทำงานของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Dropbox
- แชร์ไฟล์ได้อย่างง่ายดายผ่านลิงก์
- โอนไฟล์ขนาดใหญ่ที่คุณไม่สามารถแชร์ผ่านอีเมลหรือแอปอื่นได้
- จัดเก็บและเข้าถึงไฟล์จากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
ข้อจำกัดของ Dropbox
- ความปลอดภัยน้อยกว่าเมื่อเทียบกับแอปจัดเก็บและแชร์ไฟล์อื่น ๆ
- ไม่สามารถเข้าถึงเอกสารแบบออฟไลน์ได้
ราคาของ Dropbox
- พื้นฐาน: ฟรี
- บวก: $11.99/เดือน
- สิ่งจำเป็น: $22/เดือน
- ธุรกิจ: $24/เดือน
- บิสซิเนส พลัส: $32/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Dropbox
- G2: 4. 4/5 (22,990+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (21,500+ รีวิว)
10. คอนเวิร์ตคิต
ConvertKit นำเสนอชุดเครื่องมือการตลาดผ่านอีเมล แพลตฟอร์มสำหรับจดหมายข่าวแบบชำระเงิน และเครื่องมือสำหรับขายการสมัครสมาชิก การเป็นสมาชิก และจดหมายข่าว โดยมุ่งเน้นไปที่ผู้สร้างเนื้อหาเป็นหลักมากกว่าธุรกิจทั่วไป
คุณสามารถจัดการรายชื่อผู้ติดต่อและส่งอีเมลส่วนตัวถึงพวกเขาได้ ด้วย Zaps คุณสามารถอัปเดตรายชื่อผู้ติดต่อเหล่านั้นได้อย่างง่ายดายและมั่นใจได้ว่าคุณมีข้อมูลสำรองทั้งหมดของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ConvertKit
- การแบ่งกลุ่มผู้ชมและการจัดการรายการต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย ทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้เริ่มต้น
- ฟีเจอร์อีคอมเมิร์ซในตัวที่ออกแบบมาสำหรับผู้สร้างเนื้อหาที่ต้องการสร้างรายได้จากความรู้ของตนเอง
ข้อจำกัดของ ConvertKit
- ผู้ใช้เปรียบเทียบแผนฟรีในทางลบกับ Mailchimp
- มี Zaps น้อยมาก
ราคาของ ConvertKit
- จดหมายข่าว: $0
- ผู้สร้าง: $9/เดือน
- ผู้สร้าง Pro: $25/เดือน
คะแนนและรีวิวของ ConvertKit
- G2: 4. 4/5 (190+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (197+ รีวิว)
ทำให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นอัตโนมัติด้วยการเชื่อมต่อเครื่องมือที่คุณชื่นชอบผ่าน Zapier Integrations
การผสานรวมและระบบอัตโนมัติจะช่วยให้การใช้ชีวิตและการทำงานของคุณง่ายขึ้น โดยลดการสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชันต่างๆ ด้วยตนเอง คุณจะสามารถทำงานได้เร็วขึ้นและสบายใจได้ว่าไม่มีสิ่งใดตกหล่นระหว่างเครื่องมือจัดการโครงการที่ดีที่สุดของคุณ
แต่ถ้าแอปทั้งหมดของคุณกำลังสื่อสารกันผ่าน zaps ถึงเวลาแล้วที่จะหาฐานที่มั่นที่คุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แพลตฟอร์มการจัดการงานที่แข็งแกร่งของ ClickUp สามารถเป็นฐานปฏิบัติการของคุณได้ ที่ซึ่งคุณสามารถทำงานให้เสร็จ ทำงานร่วมกับผู้อื่นในโครงการ จัดการตารางเวลา และติดตามทุกสิ่งที่ต้องการความสนใจของคุณ ลงทะเบียนบัญชีฟรีตลอดชีพ และเริ่มดูว่า ClickUp zaps สามารถเติมเต็มช่องว่างได้อย่างไร